Saca más partido a Gemini con ClickUp AI

¿ClickUp o Gemini? No tienes por qué elegir.

Tu equipo utiliza Google Workspace, y Gemini está integrado. Eso hace que ClickUp sea más valioso, no menos.

Gemini es la capa de IA para las aplicaciones de productividad de Google: correo electrónico más inteligente, documentos mejorados, resúmenes de reuniones. ClickUp AI es la capa de inteligencia para la forma en que tus equipos gestionan realmente el trabajo: proyectos, sprints, paneles de control, coordinación entre equipos y agentes autónomos.

Gemini perfecciona los artefactos. ClickUp AI coordina el sistema al que sirven esos artefactos. Juntos, abarcan todos los ámbitos y todos los usuarios.

Sigue leyendo para descubrir cómo puedes sacar más partido a Gemini con ClickUp AI.

💡 ¿Necesitas ayuda para averiguar cómo ClickUp AI y Gemini podrían encajar en tus flujos de trabajo?

Cómo funciona ClickUp AI

ClickUp AI es un conjunto completo de funciones de IA integradas en la plataforma donde tus equipos ya gestionan el trabajo.

En lugar de tratar la IA como un complemento independiente que carece de contexto respecto a tu trabajo, ClickUp te ofrece el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, donde la IA comprende en profundidad tus tareas, documentos y conversaciones para proporcionarte un apoyo relevante, contextual y que te ahorra tiempo en cada parte de tu flujo de trabajo.

El futuro del trabajo es la convergencia + IA

Esto es lo que lo hace posible:

ClickUp Brain

ClickUp Brain es la capa de inteligencia integrada en ClickUp. Hace que el entorno de trabajo sea más inteligente para cada usuario y cada herramienta conectada.

Encuentra todo lo que necesitas en tu entorno de trabajo en cuestión de segundos: solo tienes que preguntarle a ClickUp Brain

@menciona a Brain : Piensa en Brain como tu asistente inteligente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puedes etiquetar a Brain como a un compañero de equipo en cualquier tarea, documento o chat para obtener ayuda cuando la necesites. : Piensa en Brain como tu asistente inteligente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puedes etiquetar a Brain como a un compañero de equipo en cualquier tarea, documento o chat para obtener ayuda cuando la necesites.

Respuestas contextuales : Dentro de ClickUp, la IA responde automáticamente a las preguntas en el chat y en los hilos de comentarios, para que los usuarios no tengan que cambiar de contexto y hacerlo ellos mismos. : Dentro de ClickUp, la IA responde automáticamente a las preguntas en el chat y en los hilos de comentarios, para que los usuarios no tengan que cambiar de contexto y hacerlo ellos mismos.

Inteligencia contextual : la IA contextual de Brain supervisa todo el trabajo para capturar y actualizar las bases de conocimiento de forma continua

Búsqueda empresarial : Haz una pregunta en lenguaje natural y obtén respuestas de tareas, documentos, chats, comentarios y adjuntos. Respeta los permisos del entorno de trabajo : Haz una pregunta en lenguaje natural y obtén respuestas de tareas, documentos, chats, comentarios y adjuntos. Respeta los permisos del entorno de trabajo

Campos personalizados con IA: campos que se rellenan automáticamente en función del contenido de la tarea: sentimiento, puntuación de prioridad, clasificación por categorías y resúmenes. No es necesario introducir nada.

📮 ClickUp Insight: El 47 % de los equipos no mide el impacto de la IA, y solo el 10 % realiza el seguimiento de los resultados con métricas reales. En muchos casos, los líderes a menudo no llegan a ver dónde aportan valor las herramientas de IA, si es que lo hacen. ClickUp Brain cambia eso al integrar la IA en un entorno de trabajo unificado donde cada acción, actualización y resultado está conectado. Y el impacto es visible: más de 150 000 empresas, entre las que se incluyen Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM y Fortinet, utilizan ClickUp Brain para obtener resultados medibles. Los equipos informan de un ahorro de costes de hasta el 88 %, 1,1 días ahorrados a la semana y una finalización de tareas tres veces más rápida, ya que Brain sustituye docenas de herramientas inconexas por una única IA que funciona en todo su flujo de trabajo.

📚 Lee también: Cómo hacer que los proyectos de IA funcionen: la matriz de transformación de la IA

Superagentes

Los Superagentes de ClickUp son los primeros agentes del mundo con capacidad humana. Esto significa que, al igual que los humanos, son capaces de realizar razonamientos complejos y ejecutar tareas de forma autónoma. Puedes tratarlos como compañeros de equipo de IA. Configúralos con instrucciones, desencadenantes, herramientas, conocimientos y memoria a través del Super Agent Builder de ClickUp.

Utiliza el Super Agent Builder sin código de ClickUp para lanzar tu agente personalizado en cuestión de minutos

Puedes etiquetarlos, asignarles tareas, enviarles mensajes directos en el chat e incluso @mencionarlos directamente desde donde estás trabajando. Ellos darán los pasos necesarios de forma independiente para completar el trabajo asignado.

¿Lo mejor de todo? Una vez que hayas creado el agente, no tendrás que darle indicaciones en cada paso. Además, podrás chatear con él de forma natural para perfeccionar sus resultados.

🎥 Mira este vídeo para obtener más información sobre cómo crear y trabajar con Super Agents:

Todos los departamentos de tu empresa cuentan con paquetes de agentes preconfigurados y listos para usar con ClickUp Accelerator:

Departamento Agentes Gestión de proyectos Agente de recepción, agente de asignación, agente de gestión de proyectos, agente de respuestas en directo Marketing Agente de informes, agente de contenido, agente de marca, agente de inteligencia en tiempo real Producto e ingeniería Agente PRD, agente de triaje, agente Codegen, agente Live Answers RR. HH. Agente de incorporación, agente de control de pulso, agente formador, agente de respuestas en directo Liderazgo Agente de recordatorio de metas, agente de alineación, agente de resultados clave, agente de actualización de estado Equipo de ventas Agentes personalizados para flujos de trabajo de ventas

Bell Direct demuestra que, con ClickUp, no necesitas un equipo técnico para implementar la IA de forma eficaz.

Gracias a ClickUp Super Agents, el equipo automatizó un flujo de trabajo integral de recepción y clasificación sin necesidad de escribir código ni añadir nuevas herramientas.

Los resultados:

🌟 Aumento del 20 % en la eficiencia operativa📌 Más de 800 correos electrónicos clasificados a diario en tiempo real✅ Capacidad liberada para que 2 empleados a tiempo completo se dediquen a trabajos estratégicos y de fondo

💡 ¿Buscas mejoras similares en la eficiencia para tu equipo?

Piloto automático y agentes ambientales

Se trata de agentes siempre activos que se ejecutan en segundo plano sin necesidad de indicación. Piensa en:

Resúmenes del panel generados cada mañana

Actualizaciones del estado enviadas sin necesidad de registrarse

Tareas clasificadas y distribuidas automáticamente por prioridad

Elementos vencidos señalados y escalados

Datos enriquecidos continuamente en todo el entorno de trabajo

Agentes certificados

Para flujos de trabajo en los que hay mucho en juego y se justifica una solución personalizada, los ingenieros de implementación avanzada de ClickUp diseñarán e implementarán un agente adaptado a los procesos específicos de tu organización. Con los agentes certificados, obtienes una configuración de primera clase, así como un uso ilimitado.

👀 ¿Sabías que...? El agente certificado de ClickUp obtuvo una puntuación de 96 sobre 100 en una comparativa directa de planes de proyecto listos para la ejecución. El competidor más cercano alcanzó los 61 puntos, mientras que la mayoría de los demás se quedaron entre los 40 y los 50. En la práctica, los equipos podrían pasar de la idea → al plan → a la ejecución en un solo paso, con una intervención humana mínima. Eso es lo que hace que Certified Agent destaque en esta comparativa.

Reuniones con IA

Con ClickUp Calendario y AI Notetaker, los equipos pueden programar reuniones en contexto y tomar notas automáticamente.

Deja que ClickUp AI automatice tus reuniones, desde la programación hasta la toma de notas y el resumen

Utiliza comandos en lenguaje natural para consultar la disponibilidad en los calendarios del equipo y programar reuniones

Únete a reuniones desde ClickUp, sin cambiar de pestaña

Recibe notas de reuniones automáticas en tu bandeja de entrada de ClickUp, con rótulos de los participantes, resúmenes, temas clave y decisiones resaltadas.

La IA extrae los elementos a realizar de las notas de las reuniones y los convierte en tareas de ClickUp que se pueden seguir.

El seguimiento de los avances está enlazado con el proyecto correspondiente

Los resúmenes se publican en el espacio de ClickUp correspondiente

Todos los participantes en la reunión tienen visibilidad sobre lo que se ha debatido, qué hay que hacer a continuación y quién es el responsable.

📮Perspectiva de ClickUp: ¿Eres uno del 16 % de los encuestados que califican sus reuniones como «muy ineficaces», o quizá estás entre el afortunado 12 % que las considera «super eficaces»? Si eres como la mayoría de los equipos, probablemente te encuentres en el medio: el 35 % de los encuestados otorga a las reuniones una valoración neutral de 3/5, lo que indica que no fracasan rotundamente, pero tampoco aportan el máximo valor. ¡ClickUp transforma la eficacia de las reuniones en cada fase! Planifica con agendas colaborativas, captura las decisiones con AI Notetaker y convierte las discusiones en tareas prácticas , todo en una sola plataforma. 💫 Resultados reales: ¡Los equipos que utilizan las funciones de gestión de reuniones de ClickUp informan de una impresionante reducción del 50 % en conversaciones y reuniones innecesarias!

Varias opciones de modelos de IA en una sola plataforma

ClickUp es independiente del modelo. Los usuarios pueden alternar entre ChatGPT, Claude (incluido Opus 4.6), Gemini y otros 14 modelos de IA líderes de Google, OpenAI y Anthropic directamente desde la barra de herramientas de ClickUp sin salir de la plataforma.

Accede a múltiples modelos de IA por el precio de uno con ClickUp Brain

Brain utiliza estos modelos para la inteligencia del entorno de trabajo, y los Superagentes pueden aprovechar cualquier modelo disponible. Los administradores pueden restringir qué modelos están disponibles en cada entorno de trabajo.

Esto significa que tu equipo ya dispone de la inteligencia de Gemini dentro de ClickUp, junto con todos los demás modelos de vanguardia, aplicada a todo el gráfico de trabajo: tareas, documentos, chat, paneles, clips, metas y formularios.

📚 Lee también: Utiliza modelos de IA externos desde ClickUp

Lo que aporta Google Gemini

Gemini es una potente familia de IA integrada en todo el ecosistema de Google y, cuando se utiliza junto con ClickUp, aporta un valor real a los equipos que trabajan en Google Workspace:

Gemini en Gmail : redacta respuestas, resume hilos de correo electrónico y sugiere respuestas. IA que funciona allí donde tu equipo se comunica

Gemini en Docs : Ayúdame a redactar, : Ayúdame a redactar, resumir documentos y generar contenido. Acelera la creación de documentos

Gemini en Sheets : genera fórmulas, analiza datos y crea gráficos. Reduce el trabajo manual en hojas de cálculo.

Gemini en Meet : Obtén resúmenes de reuniones, transcripciones y extracción de elementos pendientes. Captura lo que se dijo

Gemini Code Assist/Jules : asistencia de codificación con IA en IDE y agente de codificación asíncrono centrado en los casos de uso de los desarrolladores

NotebookLM: un asistente de investigación que sintetiza la información de las fuentes cargadas

Gemini puede conectarse a ClickUp a través de MCP mediante Gemini CLI (94 700 estrellas en GitHub, compatibilidad total con MCP con servidores locales y remotos) y Gemini Code Assist (modo agente con MCP en VS Code), lo que permite a los desarrolladores acceder a los datos de ClickUp desde su terminal e IDE. Google también ofrece Jules (agente de codificación asíncrona), Antigravity (plataforma de desarrollo basada en agentes) y Workspace Studio (automatización sin código para aplicaciones de Google con integración de Gems).

Esto es algo positivo. ClickUp se convierte en el sistema de contexto del que las herramientas basadas en Gemini pueden leer y escribir. Los clientes de ClickUp están de acuerdo:

Cuatro razones por las que ClickUp y Gemini funcionan mejor juntos

Olvídate de tener que elegir entre IA y acción. Gemini y ClickUp forman un ciclo de alta velocidad en el que los conocimientos y la ejecución van de la mano. Si Gemini procesa el mundo que te rodea, ClickUp lo captura, asegurando que tus mejores ideas avancen a la velocidad del pensamiento.

Así es como funciona:

1. Perfecciona con Gemini, coordina con ClickUp

⭐️ Gemini destaca por mejorar la experiencia individual con las aplicaciones de Google: un borrador de correo electrónico más claro, un documento resumido, una diapositiva de presentación mejorada. Se trata de resultados pulidos.

🧠 ClickUp es donde esos elementos se integran en el sistema de trabajo:

El correo electrónico que Gemini ayudó a redactar trata sobre un proyecto que se realiza con el seguimiento en ClickUp

El documento está enlazado con una tarea con una fecha límite

El resumen de la reunión genera tareas de seguimiento con las personas asignadas

La presentación se integra en una campaña sujeta al seguimiento en un panel

Y ClickUp ya tiene algunas de estas funciones integradas: conecta tu correo electrónico y envía o recibe mensajes directamente desde ClickUp, enlazados a tareas y proyectos, y pide a Brain que redacte el correo con todo el contexto del proyecto. Crea documentos de ClickUp que se alojen dentro del entorno de trabajo y mantengan el contexto de las tareas principales. Organiza reuniones con notas generadas por IA y acciones a realizar que se envían directamente a tu bandeja de entrada.

El entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp te permite realizar muchas de las actividades que Gemini mejora en aplicaciones independientes de Google sin tener que salir de ClickUp.

Es cierto que Gemini mejora el contenido individual. Pero ClickUp AI hace que el trabajo en torno a ese contenido sea visible, rastreable y automatizado.

2. Gráfico de trabajo convergente frente a inteligencia fragmentada en aplicaciones

⭐️ La IA de Gemini está distribuida por las aplicaciones de Google, y cada instancia opera dentro de su propio contexto. La IA de Gmail no tiene conocimiento de la IA de Sheets. El resumen de la reunión en Meet no se enlaza automáticamente a un proyecto.

🧠 ClickUp AI ve el panorama completo:

Brain ofrece contexto en tareas, documentos, chat, paneles, clips, metas y formularios

Los Superagentes son desencadenantes de cambios que se realizan en cualquier parte del entorno de trabajo

Los campos personalizados con IA sintetizan la información de todo tu entorno de trabajo

La búsqueda empresarial abarca todos los tipos de datos, no solo en ClickUp, sino también en las aplicaciones conectadas, incluyendo, nos atrevemos a decir, tu Google Workspace.

Cuando alguien le pregunta a Brain: «¿Cuál es el estado del Proyecto X?», Brain recopila información de todas las fuentes relevantes. Gemini solo puede responder dentro de la aplicación de Google que estés utilizando en ese momento.

Descubre información clave, seguimientos, actualizaciones de proyectos y el progreso desde tu entorno de trabajo y las aplicaciones conectadas con ClickUp Brain

3. Agentes autónomos frente a funciones asistidas

⭐️ Gemini en el entorno de trabajo es principalmente reactivo: le pides que haga algo y lo hace. «Resumir este documento». «Redacta este correo electrónico». «Genera una fórmula». Google Workspace Studio añade automatización básica, pero se limita a los desencadenantes y acciones de las aplicaciones de Google.

🧠 ClickUp AI es proactivo:

Los agentes de piloto automático funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin que se les pida, y proporcionan resúmenes del panel de control, actualizaciones del estado y escalado de tareas vencidas.

Los superagentes son desencadenantes de eventos del flujo de trabajo: un cambio de estado activa un agente, un plazo incumplido se escala y una nueva tarea se clasifica automáticamente.

Los agentes certificados están diseñados para flujos de trabajo complejos y de alto riesgo que se ejecutan de forma continua sin que sea necesario que los humanos sean los desencadenantes cada vez.

Crea e implementa múltiples tipos de agentes de IA desde un único entorno de trabajo: ClickUp

El entorno de trabajo se vuelve más inteligente cada hora sin que nadie lo impulse activamente.

4. Flujo de contexto que hace que ambos sistemas sean más inteligentes

ClickUp AI enriquece continuamente el espacio de trabajo: Brain resume los proyectos, los campos personalizados con IA clasifican las tareas y las bases de conocimientos se actualizan automáticamente. Cuando tu equipo utiliza Gemini junto con ClickUp, el flujo de contexto enriquecido se produce entre ambos.

Este es el ciclo de retroalimentación:

ClickUp vs. Gemini: la herramienta de IA adecuada para cada caso de uso

Caso de uso La mejor herramienta Por qué Redacción y resumen de correos electrónicos Gemini en Gmail En contexto, justo donde tiene lugar la conversación Creación de documentos Gemini in Documenti Ayúdame a redactar, resumir y reformatear Fórmulas de hojas de cálculo Gemini en Sheets Del lenguaje natural a las fórmulas y el análisis de datos Transcripción de reuniones Gemini en Reunión Captura automática, generación de resúmenes Síntesis de la investigación NotebookLM Análisis de múltiples fuentes, panorámicas de audio Actualizaciones del estado del proyecto ClickUp AI Siempre activo, generado automáticamente a partir de la actividad real Planificación y seguimiento de sprints ClickUp AI Equilibrio de la carga de trabajo, detección de obstáculos, paneles Coordinación entre equipos ClickUp AI Gráfico de trabajo completo, dependencias, metas Preguntas sobre el trabajo Visible para la organización, gestionado a nivel del entorno de trabajo Respuestas instantáneas desde tareas, documentos, chat y comentarios Distribución y clasificación de tareas Superagentes Basado en eventos, adaptado al entorno de trabajo y con permisos específicos Tareas de seguimiento de reuniones Reuniones con IA Los elementos pendientes se convierten en tareas con seguimiento en el proyecto Supervisión en segundo plano Agentes de piloto automático 24/7, sin indicaciones, siempre en funcionamiento Flujos de trabajo personalizados de alto riesgo Agentes certificados Diseñado específicamente, con compatibilidad con FDE, sin límites Flujos de trabajo compartidos del equipo Superagentes Visible para la organización, gestionado a nivel del entorno de trabajo

🔑 Idea clave: Gemini gestiona la inteligencia a nivel de aplicación dentro de Google Workspace. ClickUp AI gestiona la inteligencia a nivel de trabajo para toda la empresa. Entre ambos, tienes cubierto todos los ámbitos y todos los usuarios.

Qué significa esto para tu organización

Para cada miembro del equipo

Una IA que funciona en cuanto abren ClickUp, sin necesidad de configuraciones específicas de Google y sin dependencia del cliente de correo electrónico que utilicen. Brain responde a sus preguntas, los agentes se encargan del trabajo repetitivo, los campos personalizados clasifican las tareas automáticamente y las notas de las reuniones se convierten en tareas con seguimiento.

Para usuarios de Google Workspace

Gemini hace que Gmail, Docs, Sheets y Meet sean más inteligentes. ClickUp AI conecta el trabajo que generan esas herramientas con los proyectos, sprints y paneles que realizan el seguimiento de los resultados empresariales. Gemini perfecciona el producto. ClickUp AI se asegura de que genere resultados.

Para TI y directivos

Una plataforma de IA regulada con el mismo SSO, los mismos permisos y el mismo nivel de cumplimiento que el resto de ClickUp. Certificada según la norma ISO 42001 para la gestión de la IA, sin retención de datos por parte de los socios de IA y con controles de administración centralizados. La gobernanza de Gemini está vinculada a la administración de Google Workspace. La gobernanza de ClickUp AI abarca la capa de gestión del trabajo de forma independiente.

Para la estrategia de IA

ClickUp es independiente del modelo e incluye Gemini 3 Pro, GPT-5.2, Claude Opus 4.5, o3 y 14 modelos de IA de Google, OpenAI y Anthropic. Tu equipo ya dispone de la inteligencia de Gemini dentro de ClickUp junto con todos los demás modelos de vanguardia. La capa de IA se mantiene constante independientemente del modelo subyacente que sea más adecuado para cada tarea.

Cómo se conectan ClickUp y Gemini a través de MCP: la arquitectura

Convierte la inteligencia en ejecución real con Gemini y ClickUp AI

Google Gemini es la capa de IA para tus aplicaciones de productividad. ClickUp AI es la forma de gestionar, automatizar y acelerar el trabajo en toda la organización.

Brain hace que el entorno de trabajo sea más inteligente desde dentro

Los Super Agents proporcionan a cada equipo compañeros de trabajo con IA que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Gemini mejora las aplicaciones de Google que tu equipo ya utiliza

Juntos, se complementan

La adopción de la IA en tu organización no tiene por qué reducirse a una elección entre ClickUp AI y Gemini. Gemini se encarga de la inteligencia de las aplicaciones. ClickUp AI se encarga de la inteligencia del trabajo. Al combinarlos, se salva la brecha entre el saber y el hacer.