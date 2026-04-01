Conoce los 15 mejores GPT para el trabajo con clientes en agencias

Tus competidores no se lo piensan dos veces.

En este momento, las agencias de tu espacio están utilizando herramientas basadas en GPT para entregar los trabajos de los clientes de forma más rápida, inteligente y a una fracción del coste interno; además, los estudios sugieren que esas herramientas podrían reducir los costes de las funciones de atención al cliente entre un 30 % y un 45 %.

La cuestión no es si la IA tiene cabida en tu agencia. La cuestión es si estás utilizando los mejores GPT para agencias, o si te conformas con herramientas genéricas que no se han diseñado para los matices del trabajo con los clientes.

Hay una diferencia significativa entre un GPT que puede redactar una publicación genérica en redes sociales y uno que puede ayudarte a desarrollar una estrategia de contenido para todo el embudo de ventas, analizar el panorama competitivo de un cliente o redactar una propuesta que esté realmente adaptada a un sector específico.

Nosotros ya hemos terminado la investigación para que tu equipo no tenga que hacerlo. Estos son los 15 mejores GPT diseñados específicamente para el trabajo con clientes de agencias, seleccionados para equipos de marketing, desarrollo, estrategia y consultoría que necesitan una IA que aporte valor real a los resultados.

Qué significa realmente «GPT para agencias»

Cuando se habla de GPT en el ámbito de las agencias, rara vez se hace referencia a la experiencia de chat que la mayoría de los usuarios asocian con el ChatGPT estándar.

En su lugar, las agencias recurren cada vez más a los GPT personalizados, versiones especializadas de grandes modelos de lenguaje diseñadas para dar soporte a los flujos de trabajo de las agencias, la producción creativa y las tareas de investigación.

En la práctica, un GPT para agencias actúa como un asistente de IA a medida, entrenado en función de tus necesidades operativas. En lugar de generar respuestas genéricas, estos sistemas pueden comprender el contexto de las campañas, la voz de la marca y la estructura de los entregables habituales de las agencias.

Para las agencias, este cambio ofrece varias ventajas prácticas:

Capacidades especializadas: En lugar de una IA general, las agencias utilizan múltiples herramientas de IA diseñadas para tareas específicas, como la investigación de palabras clave, la interpretación de análisis o las tareas creativas de la agencia.

Contexto de la marca y el sector: un GPT personalizado y bien configurado puede seguir las directrices de la marca, comprender los matices del sector y mantener la coherencia en múltiples canales

Producción creativa escalable: Los equipos pueden crear contenido extenso, conceptos de campaña e ideas para publicaciones más rápidamente, sin perder la creatividad ni la visión estratégica.

Información basada en datos: la IA puede analizar datos específicos de campañas de marketing, detectar patrones y ofrecer información valiosa que respalde estrategias de marketing más sólidas

En definitiva, los GPT no sustituyen a los equipos humanos. Actúan como asistentes de IA colaborativos que amplían la capacidad creativa, agilizan el trabajo repetitivo y permiten a los profesionales del marketing centrarse en el pensamiento estratégico de mayor valor.

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Cómo eligen las agencias el GPT adecuado

Con el rápido crecimiento de los GPT personalizados en la GPT Store, las agencias ahora tienen acceso a docenas de asistentes de IA diseñados para diferentes funciones creativas y de marketing. Sin embargo, elegir el GPT adecuado requiere algo más que simplemente probar una herramienta popular.

Las agencias suelen evaluar la compatibilidad de un GPT con sus tareas específicas, su capacidad para encajar con su estrategia de contenido y su capacidad para integrarse sin problemas en los flujos de trabajo existentes.

Para muchos profesionales del marketing, el GPT adecuado es aquel que puede encargarse de trabajos especializados como la investigación de palabras clave, la ideación de campañas, la redacción de blogs o el análisis de datos de Google Analytics.

Las agencias también buscan herramientas capaces de generar resultados fiables en múltiples formatos, incluyendo páginas de destino, contenido extenso y textos para redes sociales. La coherencia, la rapidez y la comprensión del contexto son factores fundamentales a la hora de evaluar si un GPT puede apoyar las tareas de una agencia creativa.

Otra consideración importante es la flexibilidad. Las agencias suelen probar varias herramientas antes de decidir si crear su propio GPT o confiar en un GPT personalizado entrenado con directrices internas, datos de campañas y la voz de la marca. Esto garantiza que el apoyo de la IA se ajuste estrechamente al trabajo real con los clientes, en lugar de a casos de uso genéricos.

Los mejores GPT para agencias

No todos los GPT merecen tu tiempo. Algunos no dan la talla, mientras que otros realmente te ayudan en tu trabajo. Estos son los que dan en el clavo.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Nota: Los precios de las herramientas de SEO basadas en GPT suelen ser personalizados y dependen del uso, las funciones y la escala.

1. The Creative Writing Coach (Ideal para mejorar la narración creativa y el desarrollo de contenidos de formato largo)

Incluso los equipos de agencias más experimentados se topan de vez en cuando con un bloqueo creativo. Cuando se acumulan los plazos y las campañas exigen nuevos enfoques, herramientas como Creative Writing Coach ayudan a tu equipo a mantener el flujo de ideas sin sacrificar la calidad. Actúa como un editor virtual que ayuda a perfeccionar el tono, la estructura y la narración.

Para las agencias que producen contenido extenso, narrativas de marca o artículos de liderazgo intelectual, este GPT se convierte en un útil socio creativo. Analiza borradores, sugiere mejoras y genera ideas que ayudan a que tu proceso de creación de contenido mantenga la coherencia en múltiples canales y formatos de campaña.

Las mejores funciones de Creative Writing Coach

Te ayuda a perfeccionar la redacción de blogs y la narración con comentarios estructurados sobre el tono, la claridad y el flujo narrativo.

Genera nuevas ideas para publicaciones, enfoques para campañas y ganchos cuando tu equipo necesita inspiración creativa

Mejora la gramática, el ritmo y la estructura para optimizar la creación de contenido en artículos, páginas de destino y recursos de marketing

Facilita las sesiones de brainstorming para agencias que trabajan en tareas creativas y en la narración de campañas

Limitaciones del entrenador de escritura creativa

Puede que requieran indicaciones adicionales para mantener una voz de marca estricta o un contexto específico del sector.

No están diseñados para análisis avanzados de SEO ni para investigaciones exhaustivas de palabras clave, en comparación con las herramientas especializadas de IA para marketing.

Precios de Creative Writing Coach

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Creative Writing Coach

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

💡 Consejo profesional: Consigue una redacción impecable con tu voz. Puedes dictar contenido en ClickUp Brain MAX con la función «Talk to Text», en lugar de escribirlo todo manualmente. «Talk to Text» lo transcribe y corrige automáticamente las palabras de relleno, simplifica las frases complejas y divagantes para mejorar la legibilidad, e incluso puede adaptar el tono de voz y el estilo, ya sea académico para un trabajo de investigación, informal para una publicación en un foro o conciso para notas de estudio.

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2. Redactor de correos electrónicos y correspondencia (ideal para redactar correos electrónicos pulidos para clientes y asuntos con alta tasa de conversión)

La comunicación con los clientes es una parte constante del trabajo de una agencia. Ya sea que envíes propuestas, actualizaciones de campañas o mensajes de seguimiento, el GPT Email and Mail Writer ayuda a tu equipo a redactar mensajes más rápido, manteniendo un tono claro y profesional.

En lugar de reescribir el mismo correo electrónico varias veces, puedes utilizar este GPT dentro de una sencilla interfaz de chat para adaptar los mensajes a diferentes públicos. Resulta especialmente útil para agencias que gestionan múltiples canales de comunicación y necesitan borradores rápidos para la divulgación, la coordinación interna o la elaboración de informes a los clientes.

Las mejores funciones de correo electrónico y Mail Writer

Redacta rápidamente correos electrónicos profesionales para contactos, actualizaciones, propuestas y comunicaciones de marketing específicas

Genera múltiples variaciones de asuntos de correo electrónico para mejorar las tasas de respuesta en las campañas de las agencias

Ajusta el tono para adaptarse al contexto, tanto si escribes a clientes, socios o equipos internos

Ayuda a los equipos de marketing a redactar más rápido, al tiempo que mantiene una voz de marca coherente en todas las comunicaciones

Limitaciones de correo electrónico y Mail Writer

Centrados principalmente en tareas de comunicación, más que en la planificación general de campañas

No analiza directamente los datos analíticos, los datos de las campañas ni la información sobre el rendimiento para la toma de decisiones de marketing.

Precios de correo electrónico y Mail Writer

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Email and Mail Writer

G2: No hay suficientes reseñas

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📮 ClickUp Insight: El 37 % de nuestros encuestados utiliza la IA para la creación de contenido, incluyendo la redacción, la edición y los correos electrónicos. Sin embargo, este proceso suele implicar cambiar entre diferentes herramientas, como una herramienta de generación de contenido y tu entorno de trabajo de ClickUp. Con ClickUp, obtienes asistencia para la redacción basada en IA en todo el entorno de trabajo, incluyendo correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y mucho más, todo ello sin perder el contexto de tu entorno de trabajo.

3. Code Copilot (Ideal para acelerar el desarrollo y la depuración de sitios web de agencias)

Cuando las agencias crean o mantienen sitios web para clientes, las tareas de desarrollo pueden convertirse rápidamente en un cuello de botella. Code Copilot funciona como un socio de ingeniería virtual que ayuda a tu equipo a revisar el código, resolver problemas y hacer avanzar los proyectos más rápidamente.

Para las agencias que gestionan sitios web, páginas de destino o plataformas de clientes, este GPT ayuda a reducir el tiempo dedicado a tareas de desarrollo repetitivas. Tanto si estás optimizando scripts como revisando documentación, proporciona a los desarrolladores información rápida que hace que el código sea más eficiente y fácil de mantener.

Las mejores funciones de Code Copilot

Revisa y analiza el código para detectar errores y recomendar mejoras que permitan una implementación más limpia

Ayuda a interpretar documentación compleja para que los desarrolladores puedan comprender los marcos de trabajo o las API más rápidamente

Ofrece asistencia en la depuración, destacando posibles problemas y sugiriendo optimizaciones

Facilita los flujos de trabajo de desarrollo para agencias que crean páginas de productos, funciones para sitios web de clientes o integraciones técnicas.

Limitaciones de Code Copilot

Centrados principalmente en tareas de desarrollo, más que en flujos de trabajo más amplios de marketing o creación de contenido

Es posible que se requiera la experiencia de un desarrollador al realizar el trabajo con sistemas complejos o herramientas desconocidas

Precios de Code Copilot

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Code Copilot

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📖 Lee también: Cómo realizar estudios de usuarios

Las agencias suelen hacer malabarismos con docenas de aplicaciones relacionadas con la gestión de campañas, el análisis de datos y la comunicación con los clientes. Automation Consultant de Zapier te ayuda a identificar en qué áreas la automatización puede eliminar el trabajo repetitivo y conectar las herramientas que tu equipo ya utiliza.

En lugar de pasar información manualmente entre plataformas, este GPT actúa como un asesor de flujos de trabajo dentro de una interfaz de chat. Ayuda a las agencias a diseñar estrategias de automatización que optimizan las tareas creativas, reducen los traspasos manuales y mejoran la eficiencia operativa en múltiples canales.

Las mejores funciones de Automation Consultant de Zapier

Recomienda estrategias de automatización que ayudan a las agencias a optimizar los flujos de trabajo en las herramientas de marketing y operativas.

Sugiere integraciones entre plataformas como Slack, los servicios de Google y otras aplicaciones de productividad.

Ayuda a los equipos a diseñar flujos de automatización para tareas específicas, como la elaboración de informes, la captación de clientes potenciales o las actualizaciones de campañas.

Ofrece ideas de flujos de trabajo que ayudan a las agencias a ampliar sus operaciones de marketing sin aumentar el esfuerzo manual.

Limitaciones de la automatización de Zapier

Requiere una configuración previa de Zapier para ejecutar plenamente los flujos de trabajo de automatización recomendados

Se centra principalmente en la orientación sobre automatización, más que en la creación de contenido, el SEO o el desarrollo de campañas creativas.

Precios de Automatización de Zapier

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Automation Consultant de Zapier

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

👀 ¿Sabías que...? Las integraciones nativas y con Zapier de ClickUp te permiten establecer conexiones con más de 1000 aplicaciones diferentes. Esto significa que puedes enlazar ClickUp con tu CRM, con tu plataforma de marketing por correo electrónico y, incluso, con tu programador de redes sociales, creando un flujo de información fluido. Por ejemplo, puedes eliminar la introducción manual de datos creando automáticamente tareas de ClickUp a partir de los nuevos clientes potenciales de tu CRM.

5. Consensus (Ideal para obtener información basada en investigaciones y descubrir fuentes académicas)

Las campañas sólidas suelen partir de una investigación sólida. Consensus está diseñado para ayudar a las agencias a acceder rápidamente a información fiable mediante el análisis de millones de artículos académicos y el resumen de los resultados en respuestas claras y útiles.

Para las agencias que trabajan en estrategia de contenidos, liderazgo intelectual o narración basada en datos, Consensus actúa como un analista de investigación dentro de una interfaz de chat. En lugar de revisar manualmente múltiples fuentes, tu equipo puede recopilar información fiable, validar afirmaciones y construir narrativas más sólidas respaldadas por datos verificados.

Las mejores funciones según el consenso

Analiza millones de estudios académicos para ofrecer información respaldada por la ciencia para la investigación y la estrategia

Resumir los resultados de investigaciones complejas para que los equipos puedan comprender rápidamente las conclusiones clave

Facilita la creación de contenidos al ayudar a las agencias a consultar fuentes fiables para la redacción de artículos o informes

Ayuda a los equipos de marketing a analizar datos y explorar temas para mejorar la investigación y la planificación de campañas

Limitaciones del consenso

Centrados principalmente en material académico y de investigación, más que en análisis en tiempo real o datos sobre el rendimiento de las campañas

Puede que necesites herramientas adicionales para la investigación de palabras clave, el SEO o tareas más generales del flujo de trabajo de marketing.

Precios consensuados

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas consensuadas

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6. AskYourPDF Research Assistant (Ideal para analizar documentos y extraer información de archivos PDF)

Los equipos de las agencias suelen trabajar con documentos extensos, como informes de investigación, presentaciones estratégicas, libros blancos o briefings de clientes. AskYourPDF Research Assistant te ayuda a convertir esos archivos largos en información útil, permitiéndote interactuar directamente con los documentos.

En lugar de leer manualmente cientos de páginas, puedes utilizar este GPT dentro de una interfaz de chat para analizar documentos y descubrir información valiosa rápidamente. Para las agencias que producen contenido extenso, informes o estrategias de marketing basadas en la investigación, ayuda a agilizar el proceso de extracción de datos relevantes de documentos complejos.

Las mejores funciones de AskYourPDF Research Assistant

Te permite cargar y analizar archivos PDF para extraer rápidamente información clave de informes, estudios o documentación interna.

Ayuda a las agencias a generar borradores de artículos o resúmenes de investigación respaldados por fuentes referenciadas

Extrae citas y referencias para facilitar la creación de contenido y la redacción de blogs basada en la investigación

Permite a los equipos interactuar con los documentos de forma conversacional para encontrar datos específicos sin tener que leer archivos completos

Limitaciones del asistente de investigación AskYourPDF

Diseñados principalmente para el análisis de documentos, más que para tareas de SEO centradas en campañas o de investigación de palabras clave

Es posible que se necesiten herramientas de IA adicionales al trabajar con fuentes que no sean PDF o con flujos de trabajo de marketing más amplios.

Precios de AskYourPDF Research Assistant

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AskYourPDF Research Assistant

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7. Generador de presentaciones y diagramas (ideal para visualizar flujos de trabajo y estrategias de marketing)

Las agencias suelen lidiar con estructuras de campaña complejas, flujos de trabajo de clientes e integraciones técnicas. El generador de presentaciones y diagramas ayuda a transformar esas ideas abstractas en imágenes claras que los equipos y los clientes pueden entender fácilmente.

En lugar de explicar procesos complicados mediante largos documentos, puedes utilizar este GPT para generar diagramas que simplifiquen las conversaciones. Ya sea para trazar estrategias de marketing, esbozar la estructura de un proyecto o presentar ideas de campaña a los clientes, los diagramas visuales facilitan la colaboración entre agencias y equipos internos.

Las mejores funciones del generador de presentaciones y diagramas

Genera diagramas de flujo y esquemas visuales que ayudan a los equipos a explicar con claridad estrategias y flujos de trabajo complejos

Crea mapas mentales que ayudan a organizar ideas, planificar campañas y desarrollar estrategias de contenido

Facilita la documentación técnica mediante la visualización de la arquitectura del sistema, los flujos de datos y las integraciones

Ayuda a las agencias a presentar conceptos estructurados en propuestas, presentaciones a clientes y resúmenes de investigación

Limitaciones del generador de presentaciones y diagramas

Se centra principalmente en la documentación visual, más que en la creación de contenido, el SEO o la redacción de campañas.

Es posible que se sigan necesitando herramientas de diseño externas a la hora de crear recursos visuales muy personalizados o con la imagen de marca.

Precios del generador de presentaciones y diagramas

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas del generador de presentaciones y diagramas

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8. Project Manager Buddy (Ideal para planificar y organizar proyectos complejos de agencia)

Llevar a cabo varias campañas de clientes a la vez puede resultar abrumador rápidamente. Project Manager Buddy actúa como un asesor de operaciones virtual que ayuda a los equipos de las agencias a estructurar los cronogramas, gestionar los entregables y coordinar el trabajo entre proyectos.

En lugar de crear planes desde cero cada vez, puedes utilizar este GPT dentro de una interfaz de chat para organizar tareas, esbozar flujos de trabajo y estructurar la documentación de los proyectos. Para las agencias que gestionan múltiples clientes y campañas de marketing específicas, ofrece una orientación útil que garantiza que los proyectos avancen sin contratiempos.

Las mejores funciones de Project Manager Buddy

Ayuda a los equipos a estructurar planes de proyecto que facilitan la optimización de los flujos de trabajo en campañas y procesos internos

Ofrece orientación sobre marcos de gestión de proyectos y ayuda a organizar tareas específicas entre equipos

Genera plantillas y marcos de planificación para tareas de agencias creativas, lanzamientos de productos o hojas de ruta de campañas

Ayuda a las agencias a coordinar los entregables en múltiples canales, al tiempo que mantiene la claridad del proyecto

Limitaciones de Project Manager Buddy

Centrados principalmente en la planificación y la coordinación, más que en tareas de creación de contenido, SEO o redacción de campañas

Es posible que aún sea necesaria la integración con herramientas externas de gestión de proyectos para un seguimiento y una ejecución completos de las tareas.

Precios de gestión de proyectos Buddy

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Project Manager Buddy

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9. Vídeo IA Generator (Ideal para convertir guiones de marketing en campañas visuales atractivas)

El contenido de vídeo se ha convertido en uno de los formatos más potentes del marketing moderno, pero producirlo a gran escala puede resultar caro y llevar mucho tiempo. Video IA Generator ayuda a las agencias a transformar ideas escritas en escenas visuales, lo que permite a los equipos experimentar con conceptos de vídeo más rápidamente.

Para las agencias que gestionan la creación de contenido en múltiples canales, este GPT ayuda a convertir guiones, mensajes de campaña o esquemas de artículos en formatos de narración visual. Resulta especialmente útil cuando tu equipo necesita generar material visual de promoción o vídeos conceptuales sin depender por completo de los flujos de trabajo de producción tradicionales.

Las mejores funciones del generador de vídeo con IA

Convierte indicaciones escritas en escenas de vídeo que facilitan la creación de contenido creativo y la narración de campañas

Ayuda a las agencias a crear prototipos de anuncios de vídeo y material visual de promoción para campañas de marketing específicas

Transforma guiones o contenidos extensos en narrativas visuales atractivas para campañas sociales y digitales

Ayuda a los equipos creativos a experimentar con nuevas ideas y formatos para estrategias de marketing centradas en el vídeo

Limitaciones del generador de vídeo con IA

Es posible que las imágenes generadas aún requieran edición o retoques en herramientas profesionales de producción de vídeo

Menos adecuados para tareas analíticas como SEO, investigación de palabras clave o análisis de campañas.

Precios del generador de vídeo con IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas del generador de vídeo con IA

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📖 Lee también: Las mejores herramientas de creación de contenido con IA

10. Logo Creator (Ideal para generar rápidamente conceptos de identidad de marca para los clientes de las agencias)

Los proyectos de identidad de marca suelen comenzar con una fase de exploración. Logo Creator ayuda a las agencias a generar rápidamente ideas de identidad visual cuando trabajan en marcas de nuevos clientes o renuevan las ya existentes.

En lugar de pasar horas esbozando los primeros conceptos, puedes utilizar este GPT para generar múltiples propuestas de logotipos basadas en la marca, el sector y la visión creativa del cliente. Para las agencias que gestionan la creación de contenidos, las páginas de productos o el lanzamiento de sitios web de clientes, esta herramienta ayuda a acelerar las primeras fases del desarrollo visual.

Las mejores funciones del creador de logos

Genera múltiples conceptos de logotipos que ayudan a las agencias a explorar rápidamente las direcciones visuales de la marca

Crea iconos de aplicaciones y elementos de identidad distintivos que ofrecen compatibilidad con el lanzamiento de sitios web y productos modernos

Sugiere combinaciones de paletas de colores que refuerzan la identidad de marca y la creatividad visual

Ayuda a los equipos a probar rápidamente ideas visuales antes de pasar a la fase de diseño detallado

Limitaciones de Logo Creator

Los diseños generados suelen requerir un retoque con herramientas de diseño profesionales antes de su entrega final.

Centrados en la identidad visual, más que en el trabajo general de marketing o de estrategia de contenido

Precios de Logo Creator, creador de logotipos

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Logo Creator

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📖 Lee también: Cómo optimizar la coordinación de flujos de trabajo para lograr una mayor eficiencia

11. Ingeniería de indicaciones (ideal para optimizar las indicaciones y obtener resultados de IA de mayor calidad)

Obtener buenos resultados con la IA suele depender de lo bien que estén redactadas tus indicaciones. La ingeniería de indicaciones ayuda a las agencias a perfeccionar la forma en que interactúan con los grandes modelos de lenguaje, garantizando que las respuestas que reciben sean más claras, más estructuradas y más relevantes para el trabajo del cliente.

Para los equipos que están experimentando con GPT personalizados o que trabajan con múltiples herramientas de IA, este GPT actúa como una guía que mejora la forma de formular las solicitudes. Ayuda a las agencias a generar mejores resultados en la creación de contenidos, la investigación y la estrategia de marketing, perfeccionando las indicaciones y mejorando el contexto proporcionado a los sistemas de IA.

Las mejores funciones de Prompt Engineering

Revisa y perfecciona una indicación para mejorar la forma en que los modelos GPT interpretan las solicitudes y generan mejores resultados

Ayuda a las agencias a comprender cómo los modelos de lenguaje a gran escala procesan las instrucciones y generan respuestas de IA

Ofrece ejemplos prácticos de indicaciones que facilitan la creación de contenido, la investigación y la ideación de campañas.

Mejora la claridad de las indicaciones para que los equipos puedan generar resultados más coherentes en todos los GPT personalizados

Limitaciones de la ingeniería de indicaciones

Centrados en mejorar la calidad de las indicaciones en lugar de realizar directamente tareas como el análisis de rendimiento o de mercado

Aún se requiere el criterio humano para garantizar que las respuestas generadas por la IA se ajusten a las metas del cliente y a las directrices de la marca.

Precios de Prompt Engineering

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Prompt Engineering

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12. UX Design Mentor (Ideal para mejorar la estrategia de UX y el diseño de la interfaz del producto)

Las grandes experiencias digitales rara vez surgen por casualidad. UX Design Mentor ayuda a los equipos de las agencias a evaluar las interfaces de los productos, mejorar la usabilidad y perfeccionar las experiencias digitales en sitios web y aplicaciones.

Para las agencias que diseñan experiencias web para clientes u optimizan páginas de productos, este GPT actúa como un asesor de diseño. Revisa los diseños, los flujos de navegación y las interacciones de los usuarios, ayudando a los equipos a convertir las ideas de diseño en soluciones más sólidas y centradas en el usuario, al tiempo que se mantiene la creatividad y el pensamiento estratégico.

Las mejores funciones de UX Design Mentor

Ofrece comentarios sobre el diseño, el flujo de navegación y la usabilidad para mejorar la experiencia general del sitio web

Ayuda a las agencias a analizar las opciones de diseño y a alinearlas con las estrategias modernas de experiencia de usuario

Ofrece orientación sobre investigación de usuarios, perfiles de usuario y pruebas que refuerzan las decisiones de marketing y de producto.

Ayuda a los equipos de diseño a perfeccionar la estructura visual y las ideas de interacción con información práctica

Limitaciones de UX Design Mentor

Se centra en los comentarios sobre la experiencia de usuario (UX) en lugar de en el SEO general, la investigación de palabras clave o el análisis del rendimiento.

Es posible que aún se necesiten herramientas de diseño especializadas para la creación de prototipos y el desarrollo de interfaces de alta fidelidad.

Precios de UX Design Mentor

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de UX Design Mentor

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13. Sales Pro (Ideal para crear estrategias más inteligentes de seguimiento y captación de clientes)

Las relaciones con los clientes suelen depender de lo que ocurre tras la primera conversación. Sales Pro ayuda a las agencias a perfeccionar su enfoque de los seguimientos, garantizando que el contacto resulte atento, estratégico y acorde con las necesidades del cliente.

Para las agencias que gestionan múltiples cuentas y campañas de marketing en distintos canales, este GPT actúa como un asistente estructurado que ayuda a los equipos a elaborar mensajes de seguimiento, estrategias de divulgación e ideas de interacción que fortalecen las relaciones a largo plazo con los clientes.

Cuando tu agencia necesita mantener el impulso tras propuestas, presentaciones o debates sobre campañas, herramientas como esta ayudan a generar ideas y mensajes estructurados que hacen que las conversaciones sigan avanzando.

Las mejores funciones del equipo de ventas

Ayuda a crear mensajes de seguimiento que mejoran la interacción con los clientes en campañas de marketing y de divulgación

Genera ideas de comunicación a medida basadas en el contexto de diferentes clientes y sectores

Ofrece conceptos de divulgación estructurados que ayudan a las agencias a mantener una comunicación de marca coherente

Soporte para equipos que gestionan varios clientes y ayudan a generar resultados que optimizan la gestión de las relaciones

Limitaciones de Sales Pro

Centrados principalmente en la estrategia de comunicación, más que en el análisis en profundidad de los diferentes CRM

Funciona mejor junto con sistemas CRM y otras herramientas de IA que realizan el seguimiento de los datos de rendimiento en todas las campañas

Precios del equipo de ventas

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Valoraciones y reseñas de Sales Pro

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14. SMMA GPT (Ideal para gestionar la estrategia de marketing en redes sociales y el contenido de las campañas)

Dirigir una agencia de marketing en redes sociales implica gestionar múltiples campañas, plataformas y clientes a la vez. SMMA GPT está diseñado para proporcionar soporte a las agencias que necesitan apoyo a la hora de estructurar campañas, generar ideas creativas y desarrollar estrategias que funcionen en diferentes canales.

Para los equipos que gestionan la creación de contenidos, las campañas publicitarias y las estrategias de crecimiento en redes sociales, este GPT actúa como un asistente estratégico. Ayuda a los profesionales del marketing a generar ideas para campañas, crear enfoques de mensajes y desarrollar estrategias de marketing de contenidos que se adapten a las tendencias cambiantes de las plataformas.

Cuando necesitas inspiración rápida para una campaña o un marco estructurado para la gestión de las redes sociales, herramientas como esta ayudan a las agencias a mantener el impulso creativo sin descuidar la organización del trabajo con los clientes.

Las mejores funciones de SMMA GPT

Ayuda a las agencias a generar ideas para campañas, ideas para publicaciones virales y conceptos de estrategia en redes sociales

Facilita la creación de contenido para blogs, pies de foto, creatividades publicitarias y contenido extenso utilizado en campañas

Ayuda con la optimización de palabras clave, el SEO y la creación de mensajes centrados en la audiencia para las redes sociales

Ofrece información estratégica que ayuda a las agencias a planificar iniciativas de marketing en múltiples canales

Limitaciones de SMMA GPT

Centrados principalmente en el marketing en redes sociales, más que en análisis avanzados o la elaboración de informes de Google Analytics

La calidad del resultado puede depender de la claridad con la que se proporcionen el contexto y los datos de la campaña

Precios de SMMA GPT

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SMMA GPT

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15. Plan de desarrollo empresarial y marketing digital (ideal para crear estrategias estructuradas de crecimiento de la cartera de clientes)

El trabajo de una agencia suele implicar mucho más que la ejecución de campañas. Los clientes también esperan recibir orientación sobre la estrategia de crecimiento, la posición y la dirección de marketing a largo plazo. El Plan de Desarrollo Empresarial y Marketing Digital ayuda a las agencias a desarrollar planes estructurados que combinan la estrategia empresarial con la ejecución práctica del marketing.

En lugar de empezar desde cero, este GPT ayuda a los equipos a generar marcos de crecimiento estructurados que conectan la estrategia de contenido, la planificación de campañas y las metas generales de desarrollo empresarial. Para las agencias que gestionan múltiples clientes, actúa como un socio estratégico que ayuda a transformar los datos brutos y los estudios de mercado en documentos de planificación aplicables.

Las mejores funciones del plan de desarrollo empresarial y marketing digital

Ayuda a las agencias a desarrollar estrategias de marketing y crecimiento estructuradas y adaptadas a diferentes sectores

Proporciona soporte para la creación de propuestas y la planificación de campañas utilizando datos relevantes y conocimientos del mercado

Ayuda con la planificación de la estrategia de contenido, las ideas para la generación de clientes potenciales y los marcos de crecimiento a largo plazo de los clientes.

Genera planes estructurados que las agencias pueden adaptar para presentaciones de sitios web, campañas o desarrollo empresarial

Limitaciones del plan de desarrollo empresarial y marketing digital

Los resultados estratégicos pueden requerir una validación mediante análisis más profundos y estudios de mercado reales.

Funciona mejor cuando las agencias proporcionan un contexto sólido sobre la marca del cliente, sus metas y el panorama competitivo.

Precios del plan de desarrollo empresarial y marketing digital

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas sobre el Plan de Desarrollo Empresarial y Marketing Digital

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📖 Lee también: Cómo las agencias de marketing IA pueden transformar tu estrategia digital

El ADN de tu agencia se basa en la claridad, la rapidez, la colaboración y una ejecución fluida. Lo mismo debería ocurrir con tus herramientas de IA para evitar la dispersión del trabajo.

La mayoría de las agencias empiezan con un solo GPT y, de repente, se ven obligadas a hacer malabarismos con siete, cada uno con su propia especialización y curva de aprendizaje, lo que resulta en una proliferación descontrolada de IA. Ahora ya no solo gestionas campañas, sino que gestionas un zoológico.

💡Consejo profesional: Utiliza el complemento de IA para escritorio de ClickUp, ClickUp Brain MAX, para reducir la proliferación de IA: En un momento estás redactando un mensaje complejo con GPT-5; al siguiente, cambias a Claude para un análisis de contexto extenso (todo desde la misma ventana de «Ask AI»). No necesitas aprender diferentes interfaces de usuario ni recordar qué modelo hace qué. Simplemente eliges la mejor herramienta para cada tarea, sin cambiar de aplicación ni gastarte una fortuna.

La función «Talk to Text» de ClickUp Brain MAX convierte tu voz en mensajes pulidos, notas creativas, indicaciones o informes y documentos completos. Eso supone, literalmente, un 400 % más de rendimiento que un teclado tradicional. ¡Ahora es posible cumplir con ese plazo imposible! Captura ideas, realiza el uso compartido de instrucciones y termina las tareas cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX

La solución pasa por consolidar lo que sea necesario y utilizar un hub para la coordinación. Aquí es donde el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp para agencias marca la mayor diferencia. Es una única fuente de información veraz sobre las campañas en la que tu equipo y tus clientes pueden confiar.

El 41 % de los clientes de ClickUp ya lo ha utilizado para sustituir tres o más herramientas y ahorrar dinero.

Una reseña de G2 lo confirma:

«ClickUp ofrece una flexibilidad sin igual con vistas personalizables (Lista, Tablero, Gantt, Calendario), potentes automatizaciones y documentos, metas y seguimiento del tiempo integrados, todo en un único entorno de trabajo. Centraliza la colaboración en equipo y la gestión de proyectos, lo que nos permite sustituir múltiples herramientas como Trello, Asana y Notion por un único sistema cohesionado.»

«ClickUp ofrece una flexibilidad sin igual con vistas personalizables (Lista, Tablero, Gantt, Calendario), potentes automatizaciones y documentos, metas y seguimiento del tiempo integrados, todo en un único entorno de trabajo. Centraliza la colaboración en equipo y la gestión de proyectos, lo que nos permite sustituir múltiples herramientas como Trello, Asana y Notion por un único sistema cohesionado.»

Veamos las ventajas únicas de implementar ClickUp para transformar los flujos de trabajo de las agencias y los clientes:

Ofrece una plataforma centralizada que permite a las agencias digitales organizar el trabajo por clientes, equipos y proyectos a través de su intuitiva jerarquía de Espacios, Carpetas y Listas ✅

Mejora la colaboración en equipo con funciones como comentarios, chat en tiempo real y documentos compartidos. Estas funciones fomentan debates fluidos en torno a los proyectos, lo que permite a los equipos aportar comentarios y tomar decisiones rápidamente ✅

Permite a las agencias digitales supervisar el estado de las tareas, los plazos y el rendimiento del equipo en tiempo real, lo que permite realizar ajustes proactivos para mantener la gestión de proyectos por el buen camino. ✅

La función integrada de control de tiempo te garantiza que puedas facturar con precisión a los clientes por los servicios prestados, mejorando así el control financiero ✅

Crece al ritmo de tu organización, dando soporte a proyectos más grandes y complejos. Gracias a su competitivo modelo de precios, las agencias digitales pueden empezar poco a poco y ampliar gradualmente sus funcionalidades a medida que evolucionan las necesidades de tu empresa ✅

Ofrece búsqueda basada en IA a través de ClickUp Brain , indexando tareas, documentos y conversaciones para que los equipos puedan encontrar al instante la información que necesitan ✅

Encuentra todo lo que necesitas en tu entorno de trabajo en cuestión de segundos: solo tienes que preguntarle a ClickUp Brain

O utiliza ClickUp AI para crear presentaciones de ventas e imágenes personalizadas.

Consigue gráficos personalizados y contenido para presentaciones con ClickUp AI

💡 Consejo profesional: Utiliza los Superagentes de ClickUp para garantizar un seguimiento coherente de las campañas de tareas Crea agentes de IA personalizables que puedan desempeñar diversas funciones con ClickUp Super Agents Los Super Agents son compañeros de equipo de ClickUp impulsados por IA, diseñados para ejecutar flujos de trabajo de varios pasos utilizando el contexto de tu entorno de trabajo. Son agentes ambientales que pueden trabajar de forma continua mientras mantienen el acceso controlado. Briefings creativos : Redactar briefings creativos utilizando el contexto de una tarea o chatear, incluyendo mejoras prácticas para estandarizar la recepción de solicitudes y acelerar las aprobaciones.

Resúmenes de funcionalidades: Convertir las solicitudes de funcionalidades en resúmenes estructurados, lo que permite a los equipos ágiles alinear el alcance, estimar el tiempo de forma eficiente y reducir el trabajo repetido. Te permite maximizar la productividad con compañeros de equipo autónomos: realiza menciones, asigna tareas y envía mensajes directamente. Puedes elegir cuándo, cómo y en qué trabajan, mejorando constantemente gracias a su conocimiento y memoria infinitos.

Prueba la plantilla de gestión de agencias de ClickUp

Esta es la plantilla definitiva para todas las agencias, especialmente para agencias creativas o de marketing. Incluye todo lo que necesitas para gestionar tu cartera de ventas, el alcance de los proyectos, la gestión de recursos, la incorporación de clientes, la entrega de proyectos, las solicitudes de cambio, los comentarios de los clientes y mucho más.

Potencia la infraestructura de IA de tu agencia con ClickUp

El auge de los GPT personalizados está cambiando la forma en que las agencias abordan el trabajo con los clientes, desde la creación de contenido y la investigación de palabras clave hasta la planificación y el desarrollo de campañas. Como muestra esta lista, los mejores GPT para agencias ayudan a los equipos a trabajar más rápido, generar mejores resultados y extraer información relevante de los datos de las campañas y de la investigación.

Pero gestionar muchos GPT en diferentes herramientas de IA puede generar complejidad rápidamente. Ahí es donde ClickUp resulta valioso. En lugar de tener que hacer malabarismos con flujos de trabajo dispersos, ClickUp actúa como un entorno de trabajo unificado donde tus equipos de marketing, estrategia y creatividad pueden organizar proyectos, colaborar y convertir las ideas generadas por la IA en resultados tangibles.

Si tu agencia quiere optimizar el trabajo con los clientes sin perder competitividad en un panorama impulsado por la IA, prueba ClickUp gratis y empieza a convertir tus ideas basadas en IA en una ejecución organizada y escalable. 🚀

Preguntas frecuentes

Los mejores GPT para agencias son aquellos adaptados a flujos de trabajo específicos, como la creación de contenido, la investigación de palabras clave o las tareas de desarrollo. Muchas agencias combinan varios GPT personalizados para ofrecer compatibilidad con diferentes funciones, en lugar de depender de un único asistente de IA de uso general.

No del todo. Aunque las herramientas GPT pueden generar resultados, ayudar en la investigación y agilizar las tareas creativas de las agencias, estas siguen dependiendo de la experiencia humana para la estrategia, el marketing, las relaciones con los clientes y el control de calidad en todas las campañas.

Muchas agencias utilizan varias herramientas de IA para tareas específicas como el análisis, la redacción o la automatización. Para evitar flujos de trabajo fragmentados, los equipos suelen centralizar la planificación, la colaboración y los datos de los proyectos en un único entorno de trabajo que conecta estas herramientas.

Los GPT son asistentes de IA especializados basados en grandes modelos de lenguaje que generan contenido, analizan datos o facilitan la investigación. Las plataformas para agencias, por su parte, gestionan los flujos de trabajo, los proyectos, la colaboración y la ejecución de campañas entre equipos.

ClickUp es una plataforma para agencias que integra asistentes de IA en un entorno de trabajo más amplio. Ayuda a los equipos a organizar proyectos, gestionar flujos de trabajo de marketing y coordinar agencias entre clientes, al tiempo que aprovecha las capacidades impulsadas por GPT cuando es necesario.