Cómo citar Gemini en trabajos académicos y profesionales

Google ya ha formado a 6 millones de docentes en el uso de Gemini, y 74 millones de estudiantes asocian ahora la IA directamente con la plataforma.

Esa magnitud significa que el uso de la IA ya está integrado en los trabajos académicos, los flujos de trabajo de investigación de mercados y los procesos de redacción corporativa.

Pero el uso generalizado conlleva un mayor escrutinio. Las instituciones quieren claridad sobre qué ha sido redactado por personas y qué ha contado con la ayuda de la IA. Una cita adecuada equivale a proteger la credibilidad. Tanto si has utilizado Gemini para pulir la gramática, resumir investigaciones o generar contenido con fines corporativos, la documentación es importante.

En esta guía, te explicaremos paso a paso cómo citar Gemini correctamente en los formatos APA, MLA y Chicago.

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Vía Gemini

Cuando utilices Google Gemini o cualquier otra herramienta de IA generativa, es imprescindible citarla correctamente para mantener la ética profesional. Tanto si estás repitiendo conceptos gramaticales del instituto como si utilizas un chat de IA generativa para generar ideas, reconocer el uso de la IA protege tu credibilidad.

He aquí por qué es importante:

Dar crédito a quien se lo merece: Cuando citas contenido generado por IA, reconoces el rol de la herramienta de IA o del modelo de lenguaje a gran escala que ha contribuido a tu trabajo. Del mismo modo que citarías a un autor humano o el nombre de una empresa, reconoces el modelo de IA que hay detrás del resultado.

Transparencia para tu público: Una cita clara en el texto o una nota formal indica qué parte ha sido escrita por ti y qué parte es texto generado por IA. Esa distinción refuerza la confianza en entornos académicos y profesionales.

Uso ético de la IA: Citar correctamente el contenido demuestra un uso responsable de la IA, lo que te ayuda a evitar problemas de plagio y a mostrar integridad en tu proceso de redacción.

Trazabilidad y validación: Dado que los sistemas de inteligencia artificial generativa evolucionan según la versión y las indicaciones, documentar la fuente garantiza que los lectores comprendan cómo se ha producido y evaluado el contenido.

Citar la IA aporta claridad. Y la claridad genera confianza.

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Cómo citar Gemini en el estilo APA

Cuando se trabaja con el estilo APA, el principio clave es la recuperabilidad. Si el texto generado por IA de Google Gemini no es accesible para otras personas, la APA lo trata de forma similar a una comunicación personal.

Citas en el texto

Utiliza una cita entre paréntesis o una cita narrativa que incluya la organización y el año.

🔺Ejemplo: «Gemini puede resumir resultados de investigación complejos en segundos» (Google DeepMind, 2024).

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Si citas un texto exacto, incluye comillas y aclara el contexto.

Lista de referencias

Si citas la herramienta en sí misma como modelo de IA o modelo de lenguaje a gran escala, empieza por el nombre de la organización.

🔺 Ejemplo: Google DeepMind. (2024). Gemini IA [Modelo de lenguaje grande]. https://deepmind.google/gemini

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En el formato general de APA, inclúyelo en tu lista de referencias bajo el título «Referencias». Si tu institución exige detalles sobre la versión, incluye el número de versión o la información de la versión actual.

Este enfoque aclara el uso que haces de la IA, al tiempo que se ajusta a las normas del manual de publicación para la citación de software.

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Cómo citar Gemini en formato MLA

En el estilo MLA, habitual en las disciplinas de humanidades, se hace hincapié en el contenedor y en la editorial.

Citas en el texto

El estilo MLA suele utilizar una breve cita textual entre paréntesis. Si haces referencia a texto generado por un chatbot de IA generativa, puedes especificar el nombre de la herramienta en la frase e incluir una cita breve.

🔺 Ejemplo: «Gemini se utiliza cada vez más para la investigación académica». (Gemini).

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Entrada en la bibliografía

En el estilo MLA, el formato general para citar software comienza con el autor, el título en cursiva y el año de publicación y la organización. La URL va al final, sin la parte «https://».

🔺 Ejemplo: «Gemini IA». Google DeepMind, 2024, https://deepmind.google/gemini

Esta entrada aparecerá en tu página de bibliografía. Si es pertinente, puedes incluir información sobre la versión o el día, el mes y la versión a la que accediste, especialmente si tu centro educativo exige una documentación detallada de las fuentes de inteligencia artificial generativa.

El estilo MLA se centra en la claridad y la coherencia, garantizando que tu público comprenda la fuente que hay detrás del contenido generado por IA.

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Cómo citar Gemini en el estilo Chicago

En el estilo Chicago, las herramientas de IA suelen citarse mediante una nota al pie numerada, especialmente cuando se sigue el sistema de notas y bibliografía del Manual de Chicago.

Chicago suele recomendar describir la interacción.

🔺 Ejemplo: Texto generado por Gemini, 15 de marzo de 2024, Google DeepMind, https://deepmind.google/gemini

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Si has utilizado una versión específica del modelo de lenguaje grande, incluye los detalles de la versión para mayor transparencia.

🔺 Ejemplo: Google DeepMind. Gemini IA. 2024. https://deepmind.google/gemini

El estilo Chicago permite una estructura de citas ligeramente más formal, especialmente en la investigación académica, por lo que puedes incluirla en la sección de bibliografía. Si tu trabajo incluye imágenes generadas por IA o resúmenes analíticos, indicar la herramienta, la fecha y el contexto refuerza la documentación.

En los tres estilos de citación, la meta sigue siendo la misma: reconocer claramente el sistema de IA generativa que ha contribuido a tu trabajo, preservando al mismo tiempo la integridad académica.

Cómo encontrar la versión de Gemini que has utilizado

Cuando cites contenido generado por IA, es importante especificar la versión. Un modelo de lenguaje grande puede evolucionar rápidamente, y los resultados de una versión pueden diferir de los de otra. Por eso, indicar el número de versión o la versión actual refuerza tu cita.

Aquí es donde suele encontrarse esa información:

Rótulo de modelo dentro de la interfaz

En muchos entornos de chat con IA generativa, el modelo de IA seleccionado aparece cerca del encabezado del chat. Esto puede hacer referencia a un nivel específico de Gemini o a la designación de una versión de un modelo de lenguaje grande.

Notas de la versión o documentación del producto

Si estás trabajando con los materiales oficiales de Google, es posible que encuentres información sobre la versión en los registros de actualizaciones o en la documentación de ayuda relacionada con la empresa de IA.

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Paneles de control de API

Si ha accedido a Gemini a través de la API, el nombre y la versión del modelo suelen quedar registrados en los detalles de la solicitud. Esto es especialmente importante para los trabajos de investigación académica o para la sección de métodos documentada.

Si no hay visibilidad para una versión concreta, incluye la fecha de acceso en tu cita. Con la inteligencia artificial generativa, incluso el mismo texto de indicación puede producir resultados que evolucionan con el tiempo.

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Limitaciones del uso de Gemini para la productividad

Aunque Google Gemini es una potente herramienta de IA generativa, no sustituye al criterio humano.

Tanto si estás redactando trabajos académicos, analizando datos o generando ideas creativas, comprender los límites de un modelo de IA protege tanto tu productividad como tu credibilidad.

Resultados inconsistentes: Al ser un modelo de lenguaje de gran tamaño, Gemini puede generar respuestas diferentes a indicaciones similares, especialmente al refinar el texto generado a partir de borradores anteriores.

Incertidumbre factual: Al igual que la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial generativa, puede presentar información que parezca fiable pero que sea inexacta, lo que puede afectar a la investigación, las citas o los resultados profesionales.

Falta de matices contextuales: La IA puede pasar por alto sutilezas específicas del ámbito, implicaciones normativas o directrices institucionales que un experto humano sí detectaría.

Versiones en evolución: Dado que el número de versión y las capacidades pueden cambiar, basarse en suposiciones no expresadas sobre el funcionamiento de la herramienta puede dar lugar a inconsistencias

Riesgo de dependencia excesiva: La dependencia excesiva del contenido generado por IA puede diluir el pensamiento original, especialmente en trabajos académicos o analíticos.

Si se utiliza con cuidado, Gemini mejora los flujos de trabajo. Si se utiliza sin criterio, puede crear lagunas que tendrás que corregir más adelante.

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ClickUp Docs también te permite guardar citas, organizarlas por tipo e incluso adjuntar o enlazar notas relevantes. Podrás consultar rápidamente las fuentes cuando lo necesites y no te perderás nunca una cita.

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Además, ClickUp Brain tiene mucho que ofrecer como alternativa a Gemini.

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Saber cómo citar a Gemini forma parte de una alfabetización responsable en materia de IA. Ya sea que estés documentando un texto generado por IA, añadiendo una cita entre paréntesis, incluyendo una fuente en tu lista de referencias o formateando una nota al pie numerada según el estilo Chicago, la transparencia protege tu credibilidad.

A medida que la IA generativa se va incorporando a las aulas y los lugares de trabajo, el reconocimiento claro de herramientas como Google Gemini no es opcional, sino una buena práctica profesional.

Pero citar correctamente es solo la mitad del camino. También necesitas un entorno de trabajo estructurado para organizar borradores, investigaciones, indicaciones y revisiones sin perder el contexto.

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Preguntas frecuentes

Para citar imágenes generadas por IA, incluye el nombre de la herramienta, el nombre de la empresa, la fecha y la descripción de la imagen generada por IA en los estilos de citación que elijas. En APA o MLA, inclúyela en tu lista de referencias o bibliografía, indicando que fue creada por un generador de imágenes de IA.

La principal diferencia radica en el proveedor y la empresa de IA que hay detrás del modelo de IA. Google Gemini ha sido desarrollado por Google DeepMind, mientras que ChatGPT es de OpenAI. Tu cita debe reflejar la organización correcta, la información de la versión y la fecha de acceso de cada herramienta.

En muchos entornos académicos, sí. Incluso si solo utilizas herramientas de IA generativa para la lluvia de ideas, el perfeccionamiento del texto generado o ediciones ligeras, se recomienda la transparencia en torno al uso de la IA. Algunas instituciones permiten que simplemente lo menciones en una nota o en la sección de métodos.