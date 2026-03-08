10 plantillas de marcos de competencias en ClickUp

La mayoría de los marcos de competencias fracasan por una razón aburrida: viven en un documento, mientras que las decisiones sobre el talento se toman en el trabajo diario. Las fichas de contratación se desvían, las evaluaciones de rendimiento se vuelven subjetivas y los planes de desarrollo se convierten en metas «para algún día».

Esta guía le muestra 10 plantillas de marcos de competencias listas para usar en ClickUp, de modo que los datos sobre habilidades se conecten directamente con las tareas, las evaluaciones de rendimiento y el crecimiento profesional, donde ya trabaja su equipo.

10 plantillas de marcos de competencias de un vistazo

¿No sabes por qué plantilla empezar? Utiliza la Matriz de capacidades para correlacionar las habilidades que tienes hoy en día, luego añade Mapeo de habilidades para tomar decisiones sobre la dotación de personal y Planes de desarrollo + Evaluaciones para convertir las carencias en acciones.

Plantilla Enlace para descargar Ideal para Mejores funciones Formato visual Plantilla de matriz de capacidades de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Responsables de RR. HH. y jefes de departamento que necesitan una vista unificada de las habilidades de la organización. Cuadrícula de capacidades predefinida, valoraciones de competencia codificadas por colores, categorías de habilidades personalizables, información sobre deficiencias basada en IA. Matriz de habilidades Plantilla de mapeo de habilidades de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Los gestores de proyectos y los jefes de equipo asignan a las personas adecuadas a las tareas adecuadas. Búsqueda de habilidades, filtros de competencia, tareas enlazadas para mostrar el uso de las habilidades en el trabajo real, automatizaciones para actualizar las evaluaciones. Tablero + lista de mapeo de habilidades Plantilla de matriz de habilidades técnicas de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Equipos técnicos y de ingeniería que necesitan visibilidad sobre las habilidades técnicas y las certificaciones. Ámbitos técnicos preconfigurados, seguimiento de certificaciones, alertas de caducidad, IA para identificar solapamientos de habilidades. Matriz de habilidades técnicas Plantilla de matriz de habilidades informáticas de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Los departamentos de TI identifican las lagunas en la cobertura y los puntos únicos de fallo. Categorías de habilidades específicas de TI, Campos personalizados para áreas de riesgo, visibilidad del panel en la cobertura. Matriz de habilidades informáticas Plantilla de matriz de formación de ClickUp Obtenga una plantilla gratis Equipos de RR. HH. que realizan el seguimiento de la formación en materia de cumplimiento normativo y las certificaciones de los empleados. Seguimiento del estado, recordatorios automáticos de recertificación, asignación masiva para la formación de todo el departamento. Matriz de finalización de la formación Plantilla de marco de formación de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Equipos de formación y desarrollo que diseñan itinerarios de aprendizaje estructurados vinculados a las competencias. Estructura jerárquica de formación, documentos centralizados, objetivos de aprendizaje generados por IA. Marco de formación Plantilla de matriz de familias de puestos de ClickUp Obtenga una plantilla gratis Organizaciones que crean estructuras de roles transparentes y directrices de nivelación. Mapeo de la progresión de la familia de puestos, alineación de competencias por nivel, vista Tabla para comprobaciones de coherencia. Matriz de familias de puestos Plantilla de trayectoria profesional de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Gerentes y empleados que planifican roles futuros y oportunidades de crecimiento. Escalas profesionales visuales, análisis de deficiencias de competencias, recomendaciones de desarrollo de IA. Visualizador de trayectorias profesionales Plantilla de plan de desarrollo de empleados de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Los gerentes y empleados convierten las metas de desarrollo en planes viables. Estructura para establecer metas, acciones vinculadas a tareas, controles de progreso periódicos. Plan de desarrollo Plantilla de evaluación trimestral del rendimiento de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Organizaciones que realizan evaluaciones de rendimiento estructuradas y basadas en competencias. Puntos de referencia para la valoración del comportamiento, comparación entre el empleado y el gerente, generación de resúmenes mediante IA. Formulario de evaluación + matriz de valoración

¿Qué es una plantilla de marco de competencias?

Sabes que necesitas definir qué significa «bueno» para cada rol, pero empezar desde cero es un gran quebradero de cabeza. Esto suele dar lugar a un caos de hojas de cálculo y documentos de Word inconexos con términos incoherentes. El «experto» de un departamento es el «competente» de otro, lo que provoca confusión en la contratación y las promociones.

El resultado es predecible: definiciones incoherentes, evaluaciones desordenadas y decisiones sobre el talento que se basan en la memoria en lugar de en pruebas. Una plantilla de marco de competencias le ofrece una estructura repetible para definir habilidades, realizar la valoración de la competencia y enlazar los planes de crecimiento con el trabajo real.

Esto genera una enorme dispersión del contexto, ya que los equipos pierden horas buscando información en aplicaciones desconectadas, buscando archivos dispersos y repitiendo las mismas actualizaciones en múltiples plataformas. Los datos sobre tus habilidades se encuentran en un lugar, las evaluaciones de rendimiento en otro y los registros de formación se pierden en hilos de correo electrónico. Una plantilla de marco de competencias es una estructura preconstruida que describe las habilidades, los comportamientos y los conocimientos que tu equipo necesita para tener éxito. En un entorno de trabajo convergente como ClickUp, una plataforma única donde conviven proyectos, documentos, conversaciones y análisis, no se trata solo de un documento estático. Es un sistema dinámico y conectado.

En lugar de un caos fragmentado, obtienes una única fuente de información veraz. Tus definiciones de competencias, evaluaciones de empleados y planes de desarrollo están todos enlazados entre sí y se pueden poner en práctica allí donde realmente se desarrolla el trabajo.

Si quieres la forma más rápida de obtener esa «fuente única de verdad», empieza con la plantilla de matriz de capacidades de ClickUp™.

📮 Información de ClickUp: 1 de cada 4 empleados utiliza cuatro o más herramientas solo para crear contexto en el trabajo. Un detalle clave puede estar oculto en un correo electrónico, ampliado en un hilo de Slack y documentado en una herramienta independiente, lo que obliga a los equipos a perder tiempo buscando información en lugar de realizar su trabajo. ClickUp converge todo tu flujo de trabajo en una plataforma unificada. Con funciones como ClickUp Gestión de Proyectos por Correo Electrónico, ClickUp Chat, ClickUp Documentos y ClickUp Brain, todo permanece conectado, sincronizado y accesible al instante. Despídete del «trabajo sobre el trabajo» y recupera tu tiempo de productividad. 💫 Resultados reales: los equipos pueden recuperar más de 5 horas cada semana utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

Ventajas de utilizar plantillas de marcos de competencias

Has dedicado meses a diseñar el modelo de competencias perfecto, pero ahora está guardado en una unidad de uso compartido, completamente desconectado del trabajo diario. Nadie se acuerda de actualizarlo y nunca se menciona durante las conversaciones sobre el rendimiento, lo que hace que todo el esfuerzo parezca una pérdida de tiempo. Las trayectorias profesionales siguen siendo subjetivas, la contratación es una lotería y no dispones de datos reales que te sirvan de guía para tus inversiones en formación.

El uso de una plantilla dentro de su plataforma de gestión del trabajo convierte el marco en una parte viva del flujo de trabajo de su equipo. Transforma su estrategia de talento de un documento olvidado en un sistema activo para el crecimiento.

Obtendrá:

Coherencia en toda la organización: todo el mundo utiliza el mismo lenguaje y los mismos criterios al hablar de habilidades, lo que pone fin de una vez por todas al debate sobre «¿qué significa realmente "competente"?».

Implementación más rápida: puede saltarse los meses de diseño del marco y empezar a evaluar y desarrollar a sus empleados casi de inmediato.

Conversaciones profesionales más claras: los empleados pueden ver exactamente qué habilidades necesitan desarrollar para su próximo rol, lo que elimina la ambigüedad de las conversaciones sobre promociones.

Mejores decisiones de contratación: tus fichas de evaluación de entrevistas y descripciones de roles finalmente se alinean con los requisitos de competencias reales para el rol.

Inversiones en formación específicas: puede puede identificar fácilmente las carencias de habilidades a nivel de equipo o departamento y, a continuación, asignar su presupuesto de formación y desarrollo donde tenga mayor impacto.

Conexión con el trabajo real: cuando tus plantillas se encuentran dentro de una plataforma de gestión de proyectos, los datos de competencias permanecen enlazados a las tareas, los proyectos y los resultados de rendimiento, sin hojas de cálculo aisladas.

🎥 Para ayudarte a comprender cómo funcionan las plantillas en ClickUp y cómo pueden optimizar tu flujo de trabajo, mira esta panorámica de las plantillas de planificación de proyectos que muestra los principios básicos que aplicarás a estas plantillas de marcos de competencias a continuación.

Las 10 mejores plantillas de marcos de competencias en ClickUp

Estas 10 plantillas abarcan todo el ámbito de la gestión de competencias, desde la planificación de las habilidades actuales hasta la planificación de la progresión profesional y el seguimiento del seguimiento de la finalización de la formación. Cada plantilla es totalmente personalizable y funciona a la perfección con las funciones de gestión de tareas, automatizaciones y ClickUp Brain de ClickUp para crear un ecosistema de talento conectado.

1. Plantilla de matriz de capacidades de ClickUp

No tienes ni idea de las habilidades que tiene tu organización en su conjunto, y todo está aislado en hojas de cálculo específicas de cada departamento. Esto hace que la planificación estratégica de la plantilla parezca una tarea a ciegas, y te ves constantemente sorprendido por la escasez de habilidades cuando intentas dotar de personal a proyectos importantes.

Deja de sorprenderte por las carencias de talento y centraliza tu inventario de habilidades con esta plantilla basada en cuadrículas. Está diseñada para responsables de RR. HH. y jefes de departamento que necesitan una visión general de las fortalezas y debilidades de su equipo. Detecta las carencias de habilidades en toda la organización antes de que se conviertan en emergencias de contratación utilizando la vista de matriz. Ahora puedes tomar decisiones sobre el talento basadas en datos, en lugar de limitarte a hacer conjeturas.

Obtenga una plantilla gratuita Destaca las habilidades de cada miembro del equipo con esta plantilla de ClickUp.

Por qué te gustará esta plantilla:

Incluye una estructura de matriz predefinida con categorías de capacidades personalizables.

los campos personalizados de ClickUp . Analiza rápidamente los puntos fuertes de tu equipo con valoraciones de competencia codificadas por colores utilizando

Añade criterios específicos para cada rol para realizar el seguimiento de los datos únicos de tu organización.

Resumir las deficiencias de capacidades entre equipos o genera recomendaciones de desarrollo pidiendo a ClickUp Brain que analice los datos de tu matriz.

🚀 Ideal para: responsables de RR. HH., jefes de departamento y equipos de operaciones de personal que desean crear una vista centralizada de las capacidades de la plantilla.

2. Plantilla de mapeo de habilidades de ClickUp

Los gestores de proyectos se preguntan constantemente: «¿Quién sabe hacer X?». La asignación de personal a los proyectos se basa en quién parece estar disponible, no en quién es realmente la persona más adecuada para el trabajo. Esto lleva a asignar a las personas equivocadas a tareas críticas, lo que provoca retrasos en los proyectos y un trabajo de menor calidad.

Elimine las conjeturas a la hora de asignar personal a los proyectos con una plantilla diseñada para documentar y visualizar las habilidades específicas que posee cada miembro del equipo. Utilice la plantilla de mapeo de habilidades de ClickUp™ para que la pregunta «¿quién sabe X?» se convierta en una búsqueda de 10 segundos en lugar de un misterio semanal. Encuentre a la persona adecuada para cualquier tarea en cuestión de segundos buscando la habilidad y el nivel de competencia exactos que necesita con potentes filtros. Ahora tus proyectos cuentan siempre con los expertos adecuados, lo que garantiza que el trabajo se realice de forma eficiente y con un alto nivel de calidad.

Obtenga una plantilla gratuita Recopila y organiza fácilmente la información sobre las habilidades de tus empleados con la plantilla de mapeo de habilidades de ClickUp.

Por qué te gustará esta plantilla:

vista Lista de ClickUp , la vista Tablero de ClickUp y la vista Tabla de ClickUp para ver sus datos de habilidades desde diferentes perspectivas. Cambie entre la para ver sus datos de habilidades desde diferentes perspectivas.

Vea las capacidades en el contexto del trabajo real conectando las habilidades con las asignaciones de proyectos reales mediante tareas enlazadas .

Mantén tus datos de habilidades actualizados configurando ClickUp Automatizaciones para notificar automáticamente a los gerentes cuando sea necesario actualizar las evaluaciones.

🚀 Ideal para: gestores de proyectos, jefes de equipo y equipos de operaciones que asignan el trabajo en función de las habilidades reales.

3. Plantilla de matriz de habilidades técnicas de ClickUp

Las habilidades de su equipo de ingeniería son una caja negra. No está seguro de si cuenta con la experiencia adecuada para el próximo lanzamiento de un producto o una migración tecnológica planificada. Esta incertidumbre significa que los proyectos a menudo se retrasan cuando se descubren deficiencias críticas en las habilidades a mitad del sprint ( el 48 % de los profesionales de TI abandonaron proyectos el año pasado debido a la falta de las habilidades técnicas adecuadas) y se corre el riesgo de incurrir en problemas de cumplimiento cuando las certificaciones caducan sin que se note.

Obtenga un inventario claro y en tiempo real de las habilidades técnicas de su equipo con una matriz especializada centrada en lenguajes de programación, herramientas de software y certificaciones. Utilice la plantilla de matriz de habilidades técnicas de ClickUp™ si necesita una vista clara de los lenguajes, las herramientas y las certificaciones, sin tener que hacer malabarismos con las hojas de cálculo. Esta plantilla facilita el seguimiento de quién sabe qué, la identificación de las necesidades de formación antes de que paralicen un proyecto y la planificación de futuras transiciones tecnológicas. Siempre tendrá a mano los conocimientos técnicos adecuados para cualquier reto.

Obtenga una plantilla gratuita Evalúa tu progreso de aprendizaje con la plantilla de matriz de habilidades técnicas de ClickUp.

Por qué te gustará esta plantilla:

La plantilla incluye categorías preconfiguradas para ámbitos de habilidades técnicas comunes que puedes personalizar para tu pila tecnológica específica.

Realice un seguimiento de las certificaciones y sus fechas de caducidad con campos personalizados específicos.

Crea oportunidades para el uso compartido de conocimientos pidiendo a ClickUp Brain que identifique a los miembros del equipo con habilidades que se solapan.

🚀 Ideal para: Directores de ingeniería, jefes de equipos técnicos y responsables de TI que realizan un seguimiento de las habilidades técnicas, las herramientas y las certificaciones.

4. Plantilla de matriz de habilidades informáticas de ClickUp

Su departamento de TI tiene «puntos únicos de fallo»: esa persona que es la única que sabe cómo funciona un sistema heredado crítico. Si esa persona se marcha, sus operaciones podrían correr un grave riesgo, pero esta laguna de conocimiento es completamente invisible hasta que es demasiado tarde.

Detecta estos riesgos ocultos de forma proactiva con una plantilla diseñada específicamente para departamentos de TI. La plantilla IT Skills Matrix Template de ClickUp™ es un excelente punto de partida para detectar lagunas en la cobertura y esos temibles puntos únicos de fallo. Abarca competencias clave en infraestructura, seguridad, desarrollo y soporte, lo que te permite identificar y mitigar los silos de conocimiento antes de que se conviertan en una crisis. Esto te da la visibilidad necesaria para planificar iniciativas de formación cruzada y garantizar la continuidad del negocio, independientemente de quién esté de vacaciones o abandone la empresa.

Obtenga una plantilla gratuita Obtenga información sobre quién tiene qué habilidades en su equipo de TI con la plantilla de matriz de habilidades de TI de ClickUp.

Por qué te gustará esta plantilla:

Está estructurado con categorías de habilidades predefinidas alineadas con funciones informáticas comunes, como redes, nube, seguridad y servicio de asistencia técnica.

Señala los puntos únicos de fallo en los que solo una persona posee conocimientos críticos utilizando Campos personalizados .

ClickUp Paneles . Cree una panorámica en tiempo real de la cobertura de habilidades de TI y las áreas de riesgo para el liderazgo utilizando

🚀 Ideal para: departamentos de TI, equipos de infraestructura y responsables de seguridad que identifican lagunas en la cobertura y reducen los puntos únicos de fallo.

5. Plantilla de matriz de formación de ClickUp

El seguimiento de quién ha completado la formación obligatoria en materia de cumplimiento normativo es una pesadilla manual que consiste en perseguir a las personas y actualizar interminables hojas de cálculo. Esta carga administrativa hace que la formación a menudo se quede en el olvido, lo que le deja desorientado y sin preparación cuando se anuncia una auditoría.

Automatice el seguimiento de la formación y facilite las auditorías con una plantilla que mantiene todos los datos de finalización visibles en un solo lugar. Utilice la plantilla Training Matrix Template de ClickUp™ para realizar un seguimiento de las finalizaciones, los vencimientos y la preparación para las auditorías sin tener que perseguir a las personas. Puede dejar de preocuparse por el incumplimiento y centrarse en proporcionar una formación valiosa. Con recordatorios automatizados y un seguimiento claro del progreso, siempre estará preparado para las auditorías.

Obtenga una plantilla gratuita Evalúa y motiva a los empleados durante su formación con la plantilla de matriz de formación de ClickUp.

Por qué te gustará esta plantilla:

ClickUp Status tracking , desde «no iniciado» hasta «completada» o «caducada». Supervise el progreso de la formación con, desde «no iniciado» hasta «completada» o «caducada».

No vuelva a pasar por alto una fecha límite de recertificación con ClickUp Due Date Automation , que desencadena automáticamente recordatorios para empleados y gerentes.

Asignación masiva de ClickUp en la barra de herramientas. Implemente la formación obligatoria en todos los departamentos a la vez utilizando la funciónen la barra de herramientas.

🚀 Ideal para: equipos de formación y desarrollo, responsables de cumplimiento normativo y departamentos de RR. HH. que realizan el seguimiento de la finalización de la formación y la preparación para auditorías.

6. Plantilla de marco de formación de ClickUp

El programa de formación de su empresa parece una colección aleatoria de cursos en un LMS sin una conexión clara con las habilidades que los empleados realmente necesitan desarrollar. Como resultado, los empleados reciben formación pero no la aplican, y usted está gastando su presupuesto de formación y desarrollo sin un impacto medible en el rendimiento o las metas empresariales.

Transforme su programa de formación de un centro de costes en una herramienta estratégica para cubrir las carencias de habilidades. La plantilla de marco de formación de ClickUp™ le ayuda a vincular cada curso con una carencia de competencias real (es decir, una formación que realmente se queda grabada). Esta completa plantilla le ayuda a diseñar y gestionar todo su plan de estudios, vinculando las rutas de aprendizaje directamente a su modelo de competencias. Ahora cada curso tiene un propósito y puede vincular directamente la inversión en formación con la mejora de las capacidades.

Obtenga una plantilla gratuita Decida la estructura de su formación sobre el conocimiento del producto con la plantilla de marco de formación de ClickUp.

Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza tus programas de formación con una estructura jerárquica basada en el área de competencia, el rol y el método de impartición.

ClickUp Docs . Mantén todos tus documentos de formación centralizados directamente en el marco utilizando

Genere esquemas de contenido formativo o resumir los objetivos de aprendizaje basándose en los requisitos de competencias que haya definido con ClickUp Brain.

🚀 Ideal para: equipos de aprendizaje y desarrollo, responsables de RR. HH. y gestores de personal que diseñan programas de formación basados en roles.

7. Plantilla de matriz de familias de puestos de ClickUp

La progresión profesional en su empresa parece un misterio y los empleados no tienen ni idea de lo que se necesita para obtener una promoción. Esta falta de transparencia da lugar a percepciones de favoritismo, una alta rotación entre los miembros más ambiciosos de su equipo y una remuneración inconsistente para roles similares.

Crea una arquitectura profesional transparente y equitativa con una plantilla que organiza los roles en familias de empleos claras. Empieza con la plantilla Matriz de familias de empleos de ClickUp™ para fijar la estructura de los roles antes de empezar a debatir sobre los niveles y las promociones. Al correlacionar las competencias necesarias en cada nivel, estableces criterios claros sobre lo que se necesita para ascender. Esto empodera a los empleados para que se hagan responsables de su crecimiento y ayuda a los gerentes a tomar decisiones de promoción justas y basadas en datos.

Obtenga una plantilla gratuita Gestiona y asigna recursos dentro de la organización utilizando esta plantilla de matriz de familias de puestos.

Por qué te gustará esta plantilla:

Agrupa los roles en progresiones claras, como analista, analista sénior y jefe.

Correlaciona requisitos de competencias específicos con cada nivel para que las expectativas sean claras.

Compara fácilmente familias de puestos e identifica cualquier inconsistencia en los requisitos o la clasificación con la vista Tabla.

🚀 Ideal para: equipos de RR. HH., responsables de operaciones de personal y socios comerciales que deseen crear estructuras de roles y trayectorias de promoción transparentes.

8. Plantilla de trayectoria profesional de ClickUp

Durante una reunión individual, un empleado con un rendimiento excelente pregunta: «¿Cuál es mi siguiente paso aquí?», y usted no tiene una respuesta clara y visual. Esta ambigüedad les hace sentir estancados y poco valorados ( el 23 % de los empleados no está de acuerdo con que su trabajo ofrezca buenas oportunidades para desarrollar habilidades) y empiezan a buscar oportunidades en otros lugares. Se arriesga a perder a un gran empleado simplemente porque no ha podido mostrarle un camino a seguir.

Haz que las oportunidades de crecimiento tengan visibilidad y sean viables con una plantilla que te ayude a visualizar las trayectorias profesionales individuales. Utiliza la plantilla de trayectoria profesional de ClickUp™ para convertir la pregunta «¿qué es lo siguiente para mí?» en un plan claro y visual. Al mostrar a los empleados las posibles rutas de progreso, conviertes las vagas conversaciones sobre la carrera profesional en planes motivadores y concretos. Esto te ayuda a retener a los mejores talentos mostrándoles que tienen un futuro en tu empresa.

Obtenga una plantilla gratuita Utiliza la plantilla de trayectoria profesional de ClickUp para correlacionar planes de crecimiento y hitos claros para tu carrera profesional.

Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza vistas visuales para crear escalas profesionales que muestren posibles rutas de progreso.

Identifica automáticamente las brechas de competencias entre el rol actual de un empleado y su rol objetivo.

Genere recomendaciones de desarrollo personalizadas basadas en las habilidades actuales y las aspiraciones profesionales de los empleados con ClickUp Brain.

🚀 Ideal para: Gerentes, equipos de RR. HH. y empleados que planifican trayectorias de crecimiento y visualizan el progreso profesional interno.

9. Plantilla de plan de desarrollo de empleados de ClickUp

Tú y tu empleado crean un excelente plan de desarrollo durante su evaluación de rendimiento, pero luego se guarda como un PDF y se olvida por completo durante los siguientes seis meses. No se logra ningún progreso, el empleado se siente desamparado y terminas discutiendo exactamente las mismas necesidades de desarrollo en el siguiente ciclo de evaluación.

Convierte los planes estáticos en proyectos vivos con una plantilla de plan de desarrollo de empleados que conecta las brechas de competencias con actividades de aprendizaje específicas y viables. La plantilla de plan de desarrollo de empleados de ClickUp™ hace que el plan sea imposible de «olvidar», ya que se convierte en tareas reales con fechas y propietarios. Al mantener activos los planes de desarrollo con asignaciones de tareas, fechas límite y seguimiento del progreso, te aseguras de que el crecimiento sea un proceso continuo, no un evento único. Esto conduce a un desarrollo real de habilidades y a conversaciones de revisión más significativas.

Obtenga una plantilla gratuita Ofrece formación específica a los futuros sucesores con la plantilla del plan de desarrollo de empleados de ClickUp.

Por qué te gustará esta plantilla:

La estructura de establecimiento de metas está alineada con su marco de competencias, por lo que todo el trabajo de desarrollo se mantiene enfocado.

Realice un seguimiento de los elementos pendientes con plazos y personas asignadas claras para garantizar la rendición de cuentas.

Tareas periódicas de ClickUp . Programa automáticamente revisiones periódicas del progreso del plan de desarrollo con

🚀 Ideal para: Gerentes, socios comerciales de RR. HH. y empleados que convierten las metas de desarrollo en planes de acción medibles.

10. Plantilla de evaluación trimestral del rendimiento de ClickUp

Sus evaluaciones de rendimiento parecen subjetivas y desconectadas de las responsabilidades diarias de los empleados. Los gerentes tienen dificultades para proporcionar comentarios concretos sobre el comportamiento, lo que hace que todo el proceso resulte injusto y desmotivador para los empleados.

Vincula los criterios de evaluación directamente a las competencias que se espera que demuestren los empleados con una plantilla que estructura tus conversaciones sobre el rendimiento. Utiliza la plantilla de evaluación trimestral del rendimiento de ClickUp™ para que las evaluaciones sean coherentes, se basen en las competencias y estén realmente vinculadas al trabajo diario. Esto ayuda a los directivos a realizar valoraciones del rendimiento de forma coherente y proporciona un marco para obtener comentarios justos y basados en datos. Tus evaluaciones pasarán de ser una tarea administrativa temida a una herramienta valiosa para el crecimiento.

Obtenga una plantilla gratuita Informa a los empleados sobre las áreas de mejora y los logros de forma regular con la plantilla de evaluación trimestral del rendimiento de ClickUp.

Por qué te gustará esta plantilla:

La plantilla incluye secciones de valoración basadas en competencias con puntos de referencia conductuales para orientar a los gerentes.

Compara las autoevaluaciones y las evaluaciones de los gerentes para identificar las diferencias de percepción.

Resuma los datos de rendimiento de todos los ciclos de evaluación o genere temas de conversación para las reuniones de evaluación con ClickUp Brain.

🚀 Ideal para: Gerentes, equipos de RR. HH. y líderes de personas que realizan evaluaciones de rendimiento estructuradas y basadas en competencias.

Cómo utilizar eficazmente las plantillas de marcos de competencias

Ya ha descargado las plantillas, pero ¿y ahora qué? Si solo las rellena y las deja ahí, volverá al punto de partida. Un marco de competencias solo es eficaz si es un sistema vivo integrado en el trabajo diario de su equipo.

Buenas prácticas para garantizar que su marco aporte un valor real:

Empieza con tu modelo de competencias: antes de empezar a personalizar las plantillas, asegúrate de haber definido antes de empezar a personalizar las plantillas, asegúrate de haber definido las competencias básicas, funcionales y de liderazgo de tu organización. Una plantilla solo es buena si el modelo de competencias en el que se basa también lo es.

Personaliza los niveles de competencia: los rótulos genéricos como «principiante» o «avanzado» no son útiles. Define cómo es cada nivel de competencia en términos de comportamientos específicos y observables para tu organización.

Conecta las plantillas entre sí: tu proceso de gestión del talento no debe estar aislado. Crea un sistema totalmente conectado utilizando ClickUp's Relations para enlazar tu plantilla de mapeo de habilidades con tus plantillas de matriz de formación y trayectoria profesional.

Establece cadencia de revisiones periódicas: los datos sobre competencias caducan rápidamente. Asegúrate de que tu información esté siempre actualizada utilizando ClickUp Automatizaciones como desencadenantes para activar evaluaciones trimestrales de habilidades o revisiones anuales del marco.

Utiliza la IA para obtener información: identifica patrones importantes, como qué departamentos tienen carencias críticas de habilidades o qué empleados están preparados para una promoción, dejando que ClickUp Brain analice los datos de competencias de todas tus plantillas.

Involucre a los empleados en el proceso: los marcos de competencias son más eficaces cuando los empleados participan activamente en la autoevaluación y los marcos de competencias son más eficaces cuando los empleados participan activamente en la autoevaluación y la planificación del desarrollo , en lugar de limitarse a recibir una valoración pasiva de sus superiores.

Cree su marco de competencias donde se desarrolla el trabajo.

Su estrategia de talento suele residir en un único sistema, como un HRIS o una carpeta de hojas de cálculo, mientras que el trabajo diario de su equipo se lleva a cabo en una herramienta de gestión de proyectos completamente diferente. Esta desconexión es la causa del fracaso incluso de los planes mejor diseñados. Los marcos de competencias se convierten en una carga administrativa que queda fuera de la vista y de la mente.

La clave está en dejar de tratar la gestión del talento como una función independiente. Al integrarla en el mismo entorno de trabajo convergente en el que se planifican los proyectos, se ejecutan las tareas y se comunica, se convierte en parte de la rutina diaria de todos.

Cuando tu marco de competencias se crea en ClickUp, deja de ser un concepto abstracto de RR. HH. y se convierte en una parte viva y activa del crecimiento, la colaboración y el éxito de tu equipo. Este enfoque elimina la dispersión del contexto y establece la conexión directa entre las habilidades de tu equipo y los resultados de la empresa.

¿Listo para poner en práctica tu marco de competencias? Empieza gratis con ClickUp y establece la conexión entre tu estrategia de talento y el lugar donde realmente se desarrolla el trabajo.

Preguntas frecuentes

Un marco de competencias es el plan general que define todas las habilidades, comportamientos y conocimientos necesarios para tener éxito en su organización. Una matriz de habilidades es una herramienta específica, normalmente una tabla, que se utiliza para correlacionar a los empleados con esas competencias.

Comience por identificar las competencias básicas de cada persona y, a continuación, defina las competencias funcionales para familias de puestos específicos. Para cada una de ellas, redacte descriptores de comportamiento para los diferentes niveles de competencia y valídelos con los responsables antes de incorporarlos a una plantilla.

Sí, pero requiere personalización. Las competencias básicas, como la comunicación, suelen ser universales, pero las competencias funcionales para la ingeniería serán muy diferentes de las del equipo de ventas.

Debe revisar todo el marco anualmente para asegurarse de que sigue estando en consonancia con sus metas empresariales. Sin embargo, las evaluaciones de habilidades individuales deben realizarse con mayor frecuencia, por ejemplo, trimestral o semestralmente, para mantener los datos actualizados. /