Cómo trabajar eficazmente con los superagentes de ClickUp: indicaciones sobre las buenas prácticas

Tu equipo está inmerso en el bombo publicitario de la IA, pero las herramientas parecen desconectadas de tu trabajo real.

Pegas los detalles del proyecto en un chatbot con la esperanza de obtener un resumen útil, pero solo recibes una respuesta genérica que omite todo el contexto importante. Esto se debe a que la mayoría de las herramientas de IA son amnésicas: olvidan todo en el momento en que cierras la pestaña, lo que te obliga a volver a explicar tu mundo con cada indicación.

Esta constante necesidad de volver a explicar las cosas supone una enorme pérdida de tiempo y una importante fuente de frustración.

Los estudios demuestran que los trabajadores dedican 4,5 horas semanales a corregir los resultados generados por la IA. Esto crea un nuevo tipo de «expansión de la IA »: la proliferación no planificada de herramientas y plataformas de IA sin supervisión ni estrategia, lo que conduce a un desperdicio de dinero, a la duplicación de esfuerzos y a una falta total de control sobre la huella de la IA en su organización.

Este es un escenario en el que dedicas más tiempo a proporcionar contexto a tu IA que el valor que obtienes a cambio. El resultado es un equipo que considera que la IA supone más problemas que ventajas, por lo que abandona las herramientas y vuelve al trabajo manual y repetitivo.

¡Los superagentes de ClickUp están diseñados específicamente para resolver este problema! En este blog, veremos cómo trabajar de forma eficaz con los agentes de IA utilizando las buenas prácticas y estrategias de indicación.

¿Qué son los agentes IA y en qué se diferencian los superagentes?

La mayoría de los equipos tratan a los agentes de IA como si fueran chatbots sofisticados: escriben instrucciones detalladas cada vez y se preguntan por qué los resultados parecen inconsistentes.

Solo el 15 % de los responsables de TI están utilizando actualmente agentes de IA totalmente autónomos.

Esto es lo que realmente funciona: ClickUp Super Agents . Se trata de compañeros de equipo impulsados por IA que operan dentro de su ClickUp Converged AI Workspace, una plataforma única y segura donde conviven proyectos, documentos, conversaciones y análisis, con IA integrada como capa de inteligencia que comprende y hace avanzar su trabajo.

A diferencia de los chatbots externos, son sistemas autónomos que ejecutan tareas, toman decisiones y repiten el trabajo sin necesidad de una intervención humana constante. Ya tienen acceso a tus tareas de ClickUp, documentos de ClickUp y al historial del proyecto.

Esto es posible gracias a dos diferencias clave:

Memoria persistente: los superagentes de ClickUp tienen memoria infinita. Recuerdan sus instrucciones, los detalles del proyecto y las preferencias del equipo en cada interacción, aprendiendo y mejorando con el tiempo. No tiene que empezar desde cero con cada solicitud.

Integración nativa: los superagentes no son una función añadida, sino que forman parte del tejido de su entorno de trabajo. Entienden las relaciones entre sus tareas, el contenido de sus documentos y la estructura de sus flujos de trabajo desde el momento en que los crea.

Los agentes aprenden del contexto de tu entorno de trabajo y recuerdan tus preferencias, por lo que puedes establecer metas y límites claros una vez durante la configuración y, a continuación, dejar que el agente actúe de forma autónoma en tus flujos de trabajo sin necesidad de indicaciones constantes.

Correlaciona tu Super Agent con la documentación y las ubicaciones de los entornos de trabajo adecuados para que siempre tenga el contexto correcto.

La transformación es inmediata. En lugar de pasar el día copiando y pegando contexto en un cuadro de texto en blanco, tienes un compañero de equipo de IA que ya está al día. Puedes asignarle una meta y él utilizará sus conocimientos integrados para realizar el trabajo, lo que liberará a tu equipo para que se centre en tareas que requieren creatividad humana y pensamiento estratégico.

🎥 Vea este vídeo para obtener más información sobre los superagentes:

Cuándo utilizar agentes de IA frente a flujos de trabajo tradicionales

Ha configurado algunas automatizaciones básicas, pero ahora necesita más munición.

Por ejemplo, usted desea automatizar un proceso de varios pasos que requiere cierto criterio, como clasificar las incidencias de ingeniería según el impacto en los clientes, pero su sistema sencillo y basado en reglas no puede manejar la ambigüedad. Es un callejón sin salida frustrante que obliga a su equipo a volver a la coordinación manual, que requiere mucho tiempo.

Este es un caso clásico de uso de la herramienta equivocada para el trabajo. O bien se abandona por completo la automatización, condenando a su equipo a horas de trabajo repetitivo, o bien se construye una red frágil y sobreingenierizada de desencadenantes que se rompe en cuanto cambia una variable.

La solución consiste en utilizar un enfoque por capas, combinando la automatización tradicional con agentes de IA para escenarios más complejos. En ClickUp, esto significa saber cuándo utilizar ClickUp Automations y cuándo implementar un ClickUp Super Agent.

Las automatizaciones de ClickUp son perfectas para acciones predecibles y repetibles. Utilizan desencadenantes de automatización sencillos, como un cambio en el estado de la tarea de ClickUp o la llegada de una fecha límite, para realizar una acción específica. Piensa en ellos como los caballos de batalla fiables de tu flujo de trabajo.

Por otro lado, los superagentes de ClickUp están pensados para tareas que requieren razonamiento y contexto. Destacan cuando el trabajo implica ambigüedad, múltiples pasos o la obtención de información de diferentes fuentes.

A continuación, le indicamos cuándo utilizar cada uno:

Escenario Automatizaciones Superagente ¿Qué está pasando realmente? Asignación de tareas basadas en envíos de formularios ✅ Asignación basada en reglas ✅ Asignación sensible al contexto Las automatizaciones se desencadenan en valores de campo predefinidos. Un agente super puede interpretar el contenido del formulario, la carga de trabajo, la urgencia o los patrones históricos antes de decidir quién debe hacerse cargo. Resumir las actualizaciones de proyectos en varios equipos. ⚪ ✅ Esto requiere síntesis. Un superagente lee las tareas, los documentos, los comentarios y el historial de estado de todo el entorno de trabajo y genera un resumen estructurado. Las automatizaciones no pueden agregar ni razonar sobre el contenido. Envío de notificaciones sobre cambios de estado ✅ ✅ Escalación contextual Las automatizaciones se activan cuando se cumple una condición específica. Un agente superpuede decidir si algo realmente merece atención y adaptar el mensaje en función del riesgo o el impacto. Redactar respuestas basadas en el contexto histórico. ⚪ ✅ Esto requiere memoria y razonamiento. Un superagente puede consultar tareas anteriores, comentarios o trabajos similares realizados en el pasado para redactar una respuesta. Las automatizaciones no generan contenido contextual. Aplicar una plantilla al crear una tarea ✅ ✅ Selección basada en el contexto Las automatizaciones aplican una plantilla fija cuando se activa un desencadenante. Un superagente puede evaluar el contenido de la tarea y elegir la plantilla más adecuada de forma dinámica. Analizar los obstáculos y las dependencias entre tareas. ⚪ ✅ Las automatizaciones pueden reaccionar ante un solo cambio en las dependencias. Un agente super puede analizar patrones en múltiples tareas, detectar riesgos sistémicos y revelar obstáculos entre proyectos.

Con este marco, el flujo de trabajo de su equipo se transformará.

Las tareas sencillas y de alta frecuencia se gestionan sin esfuerzo con ClickUp Automatizaciones. Para tareas complejas y que requieren un gran esfuerzo cognitivo, se utiliza un superagente. Esto crea un sistema potente y resistente en el que no solo se automatizan los clics, sino también las microdecisiones.

Por qué las indicaciones son una incorporación, no una habilidad fundamental

Todo el mundo siente que necesita dominar una nueva habilidad altamente técnica, también conocida como «prompting», solo para obtener un valor básico de la IA. En realidad, esto crea una barrera para la adopción de la IA, en la que solo unos pocos «usuarios avanzados» pueden hacer que la IA funcione, mientras que el resto del equipo se queda atrás, frustrado e improductivo.

Esta dinámica es el resultado directo del uso de herramientas de IA sin contexto.

Cuando una IA no tiene memoria, cada interacción es un comienzo en frío, y la calidad del resultado depende totalmente de la calidad de su indicación. Es un ciclo agotador que hace que la IA se sienta como una tarea exigente en lugar de un asistente útil.

Con ClickUp Super Agents, la indicación es un proceso de incorporación único, no una habilidad diaria y repetitiva. Dado que los Super Agents tienen memoria persistente y son nativos de su entorno de trabajo de IA convergente ClickUp, solo tiene que enseñarles las reglas una vez y las recordarán para siempre.

Por ejemplo, estas son las instrucciones que se dan a un superagente de ClickUp Sprint.

Piense en ello como si se tratara de incorporar a un nuevo miembro al equipo. No volvería a explicar la misión de la empresa y las metas del proyecto cada vez que asignara una tarea. Lo hace una vez y confía en que ellos retengan ese conocimiento. Así es como funcionan los Super Agents.

Esto transformará el lugar donde su equipo invierte su energía.

En lugar de organizar interminables talleres sobre la creación de indicaciones, puede centrarse en lo que realmente importa: definir metas claras para el equipo, establecer barreras de protección inteligentes y crear bucles de retroalimentación sencillos. Las «indicaciones» se dan durante la configuración inicial, y el valor se acumula con cada tarea que el agente completa de forma autónoma.

📮ClickUp Insight: La mitad de nuestros encuestados tiene dificultades para adoptar la IA; el 23 % simplemente no sabe por dónde empezar, mientras que el 27 % necesita más formación para realizar tareas avanzadas. ClickUp resuelve este problema con una interfaz de chat familiar que se parece mucho a chatear. Los equipos pueden empezar directamente con preguntas y solicitudes sencillas, y luego descubrir de forma natural funciones de automatización más potentes y flujos de trabajo de los agentes a medida que avanzan, sin la intimidante curva de aprendizaje que frena a tanta gente. Cree agentes utilizando instrucciones en lenguaje natural con ClickUp.

Cómo definir metas, barreras de protección y resultados para los agentes de IA.

La mayoría de nosotros hemos probado a utilizar un asistente de IA, pero los resultados son muy dispares. Le pedimos que «nos ayude con el texto de marketing» y nos da algo tan genérico que es inutilizable. 🤨

Sin una dirección clara, un agente de IA no es más que una potente herramienta sin rumbo fijo. Las consecuencias son resultados inconsistentes y una falta de confianza en el sistema. Tu equipo no delegará trabajo a un agente en el que no puede confiar, y la promesa de una productividad impulsada por la IA seguirá siendo solo eso: una promesa.

La solución es dejar de pensar en indicaciones y empezar a pensar en marcos de trabajo. El trabajo previo que tiene pendiente para definir metas, barreras de protección y resultados elimina la necesidad de indicaciones constantes y repetitivas.

Establezca criterios de éxito claros desde el principio.

Las metas vagas producen resultados vagos. Un agente necesita un resultado específico y medible por el que trabajar.

Mala meta: Ayudar con las actualizaciones del proyecto.

Buen objetivo: todos los viernes a las 4 de la tarde, resuma todas las tareas de ClickUp que hayan pasado al estado «Terminada» en ClickUp esta semana, identifique cualquier tarea con el estado «Bloqueado» y publique el resumen como comentario en la tarea principal del proyecto.

Este nivel de especificidad proporciona al agente una definición clara de «terminado». Sabe qué, cuándo y dónde, lo que elimina las conjeturas y garantiza que el resultado sea útil de inmediato.

Defina criterios de éxito claros para los flujos de trabajo, de modo que su agente superestrella sepa exactamente cuándo debe actuar.

Establezca límites y permisos.

Un agente autónomo es un colaborador poderoso, pero necesita conocer sus límites. El temor a que una IA «se rebele» y tome medidas no autorizadas es una barrera importante para su adopción. Esto lleva a los equipos a no utilizar agentes en absoluto o a microgestionarlos de tal manera que se pierde el propósito de la automatización.

Puede resolver esto estableciendo límites claros desde el principio. En ClickUp, los superagentes se tratan como usuarios, lo que significa que heredan los permisos del entorno de trabajo y los roles del entorno de trabajo que ya ha configurado. Esto proporciona una potente capa de seguridad integrada.

A continuación, puede configurar controles de acceso adicionales para el propio agente. Por ejemplo, puede conceder a un superagente permiso para redactar un nuevo documento de ClickUp, pero no para publicarlo, o para cambiar el estado de una tarea de ClickUp, pero no para reasignar la propiedad.

Estas medidas de seguridad le dan a su equipo la confianza necesaria para dejar que el agente realice su trabajo de forma autónoma.

Decida exactamente dónde quiere que estén sus superagentes y cómo, con ajustes de permisos detallados.

Defina los puntos de traspaso para la revisión humana.

No todas las decisiones deben automatizarse. Cuando se implementa un agente sin puntos de control claros para la supervisión humana, se corre el riesgo de que cometa un error en una tarea de alto riesgo, como enviar una actualización incorrecta a un cliente importante. Esto erosiona la confianza y puede causar problemas reales en la empresa.

La solución es crear flujos de trabajo con intervención humana. Identifique los momentos en los que el criterio humano es fundamental y cree puntos de traspaso explícitos. No se trata de microgestión, sino de colaboración inteligente.

Por ejemplo, puede configurar un superagente para que redacte un informe semanal para las partes interesadas, pero en lugar de enviarlo directamente, crea una tarea asignada al gestor del proyecto con el borrador adjunto para su revisión.

El agente se encarga de la ardua tarea de recopilar y resumir los datos, y el humano es el proveedor de la capa final de revisión crítica. Este enfoque colaborativo genera confianza y garantiza la calidad sin sacrificar la eficiencia.

A continuación se muestra un flujo de trabajo de gestión de riesgos ejecutado por superagentes con intervención humana:

Técnicas eficaces de indicaciones para la alineación de agentes

Incluso con un sistema que se basa en la incorporación en lugar de en las indicaciones, las instrucciones iniciales que proporcione son fundamentales. Si sus indicaciones de configuración son imprecisas o genéricas, el rendimiento del agente también lo será. Esto conduce a un ciclo frustrante de perfeccionamiento en el que se ve obligado a modificar constantemente las instrucciones del agente para corregir sus resultados, lo que resulta tan tedioso como diseñar un chatbot externo.

La consecuencia es que el agente nunca lo hace del todo bien. Puede que complete el 80 % de una tarea correctamente, pero el 20 % restante requiere una corrección manual que consume todo el tiempo que se suponía que iba a ahorrar.

Para evitarlo, centra tu esfuerzo de instrucción en la alineación inicial. Estas técnicas de instrucción consisten en enseñar al agente cómo trabajar, no solo en decirle qué hacer en una tarea concreta.

Sea específico sobre las tareas y el contexto.

Las instrucciones genéricas conducen a resultados genéricos. Cuando cree un superagente de ClickUp, no se limite a indicarle su rol, sino que proporciónele el contexto que necesita para destacar.

En lugar de: «Eres asistente de proyectos».

Prueba: «Eres el asistente de proyectos del «Proyecto Phoenix» Espacio. Tu meta es garantizar que todas las tareas se actualicen a diario. Nuestra definición de «urgente» es cualquier tarea con una bandera de «Alta prioridad» que venza en las próximas 48 horas».

Este nivel de detalle proporciona al agente el contexto operativo específico que necesita para tomar decisiones inteligentes. Evite la trampa de asumir que el agente «conoce» las convenciones únicas de su equipo.

Utilice formatos estructurados para obtener resultados coherentes.

Si necesita que el resultado de un agente siga un formato específico, proporciónele una plantilla clara. Los agentes son excelentes siguiendo patrones, pero no pueden leer la mente. El simple hecho de pedir un «resumen» puede dar lugar a cualquier cosa, desde un párrafo denso hasta unos pocos puntos clave.

Defina la estructura que desea ver. Por ejemplo, al configurar un agente para resumir las notas de una reunión de ClickUp Documento, sus instrucciones podrían incluir:

«Resuma la reunión utilizando el siguiente formato: Decisiones tomadas:

[Enumere cada decisión como una viñeta] Acciones a realizar:

[Enumera cada elemento con el nombre del propietario y la fecha límite] Preguntas abiertas:

[Lista de preguntas sin resolver]».

Esto le garantiza obtener resultados consistentes y predecibles en todo momento, lo que facilita el consumo de la información y la toma de medidas al respecto.

Aproveche la memoria persistente para reducir la dependencia de las indicaciones.

Esta es la función que realmente diferencia a los Super Agents de los chatbots básicos. Como los Super Agents de ClickUp tienen memoria infinita, aprenden de cada interacción. No tienes que repetirte.

Esto cambia radicalmente la forma en que realizas el trabajo con el agente a lo largo del tiempo.

Interacción inicial: puede proporcionar una indicación detallada con mucho contexto, como en los ejemplos anteriores.

Interacciones posteriores: Sus indicaciones pueden ser mucho más breves y coloquiales. Por ejemplo, después de que el agente haya gestionado un proyecto durante unas semanas, puede simplemente preguntar: «¿Cuál es el estado del proyecto Phoenix?», y él sabrá proporcionar el resumen en su formato preferido, utilizando la definición de «urgente» de su equipo.

Esta es una parte fundamental del marco de agentes LLM en ClickUp.

El agente no solo ejecuta una lista de comandos, sino que crea una base de conocimientos sobre su trabajo, lo que reduce drásticamente su dependencia de indicaciones detalladas con el tiempo.

Buenas prácticas para trabajar con agentes de IA

Ha configurado su primer agente, pero no está teniendo el impacto que esperaba.

Se encarga de algunas tareas aisladas, pero no ha transformado la productividad de su equipo. Esto suele ocurrir cuando los equipos implementan agentes de forma aislada, sin integrarlos en su ritmo operativo general.

El resultado es una colección de automatizaciones «domésticas» que son útiles, pero no estratégicas. Ahorran unos minutos aquí y allá, pero no abordan los problemas sistémicos de la proliferación del trabajo y la falta de coordinación del equipo. Para sacar el máximo valor de la IA, es necesario pasar de tareas puntuales a flujos de trabajo integrados y escalables.

Esto requiere un cambio de mentalidad, pasar de simplemente utilizar un agente a colaborar realmente con él. Estas son las buenas prácticas para conseguirlo.

Errores comunes al trabajar con agentes de IA.

En primer lugar, veamos lo que no funciona. Si trata a su agente super como a un chatbot, no está entendiendo el concepto. Estos son los errores más comunes que vemos:

Exceso de indicaciones: proporcionar al agente detalles excesivos en cada interacción, lo que anula por completo la ventaja de su memoria persistente.

Definición insuficiente de las metas: esperar que el agente deduzca sus metas sin proporcionar criterios de éxito claros y medibles durante la configuración.

Ignorar los bucles de retroalimentación: No dedicar tiempo a revisar los resultados del agente y proporcionar correcciones. Así es como el agente aprende y mejora.

Implementación aislada: utilizar agentes para tareas individuales y aisladas en lugar de integrarlos en utilizar agentes para tareas individuales y aisladas en lugar de integrarlos en los flujos de trabajo de su equipo principal.

Considérelas como oportunidades de aprendizaje. Todos los equipos pasan por un periodo de adaptación cuando cambian de herramientas dependientes de indicaciones a agentes autónomos.

Cómo probar y perfeccionar el rendimiento de los agentes.

Empiece poco a poco y amplíe de forma inteligente. No asigne a su nuevo agente una tarea crítica y de cara al cliente el primer día. En su lugar, comience con tareas internas de menor importancia para calibrar su comportamiento.

Revise cuidadosamente sus primeros resultados. Cuando encuentre un error, proporcione comentarios claros y específicos. Por ejemplo, si el resumen de un agente es demasiado largo, no se limite a decir «acórtelo». Edite las instrucciones del agente para decir: «Los resúmenes no deben tener más de tres puntos».

Puede ver la actividad de un superagente y actualizar su perfil en cualquier momento, lo que simplifica este proceso de perfeccionamiento. Esta es una práctica clave para la automatización de la base de conocimientos: su agente forma parte de su base de conocimientos y es necesario mantenerlo.

Cree flujos de trabajo para agentes que se adapten a todos los equipos.

Aquí es donde se desbloquea un valor exponencial. Los agentes individuales son útiles, pero una red de agentes coordinados puede ejecutar procesos empresariales completos. Piense en cómo los agentes pueden transferirse el trabajo entre ellos, realizar el uso compartido del contexto y operar en diferentes espacios de equipo en ClickUp.

Por ejemplo:

Un agente de «Marketing Intake» clasifica las nuevas solicitudes enviadas a través de un formulario y las asigna a la lista de proyectos correcta. Cuando se asigna una tarea, se activa un agente «Content Brief» que redacta un resumen del proyecto en ClickUp Docs basándose en una plantilla. Una vez aprobado el resumen, un agente de «Configuración del proyecto» crea todas las subtareas necesarias y establece las dependencias de ClickUp.

Este flujo de trabajo con múltiples agentes coordina un proceso complejo de principio a fin. Esto es posible porque todos los agentes operan dentro del mismo entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp, con uso compartido de contexto y mantenimiento de alineación sin ninguna intervención manual.

Así es como Kyle Coleman, nuestro vicepresidente general de marketing, gestiona sus flujos de trabajo con múltiples agentes:

Cómo funcionan los superagentes de ClickUp en tu entorno de trabajo

La frustración con la mayoría de las herramientas de IA no es solo que sean imprecisas. Es que viven en otro lugar.

Los superagentes de ClickUp eliminan ese obstáculo, ya que operan dentro de la misma estructura que su equipo ya utiliza para planificar, ejecutar y realizar el seguimiento del trabajo.

Operan dentro de la estructura real de su equipo.

Cada equipo tiene su propia lógica interna. Los estados específicos significan cosas específicas. Los campos personalizados reflejan cómo priorizas. Ciertas listas representan la ejecución activa, mientras que otras son tareas pendientes o archivos.

Un superagente realiza su trabajo siguiendo esa lógica.

Si una tarea pasa a «Bloqueada», ese estado no es solo un rótulo. Es una señal que el agente puede interpretar. Si su equipo de marketing define la urgencia de una manera y el de ingeniería la define de otra, el agente se adapta a ese contexto porque opera dentro de esos espacios, no fuera de ellos.

Esto es más importante de lo que parece. La IA a menudo falla no porque carezca de inteligencia, sino porque carece de conciencia operativa. En su entorno de trabajo, el superagente responde a la forma en que su equipo trabaja realmente.

Actúan sobre el trabajo en tiempo real, no sobre copias.

Cuando un agente superelaborado redacta un resumen semanal, puede publicar la actualización directamente en la tarea correspondiente.

Si identifica elementos pendientes de alta prioridad, puede actualizar los estados o crear subtareas de seguimiento en la lista correcta. Cuando prepara un informe para las partes interesadas, redacta el documento exactamente donde su equipo espera encontrarlo.

No hay duplicación de capas; la acción se produce en la fuente de la verdad.

Un agente resumidor se activará periódicamente en los intervalos indicados, o se puede activar para resumir hilos largos con mucha actividad, según sus necesidades.

Reducen los gastos generales de coordinación entre los trabajos conectados.

¡Los superagentes pueden ver el panorama general! Pueden examinar las tareas, dependencias y documentos relacionados para comprender cómo se conecta el trabajo, no solo cómo cambia.

En lugar de revisar manualmente varias listas para ver qué está bloqueado o recopilar actualizaciones de comentarios dispersos, el agente sintetiza lo que ya está sucediendo en el entorno de trabajo y lo convierte en información útil.

La ventaja real es que se reducen los momentos en los que alguien tiene que detenerse, recopilar información y reunir manualmente una imagen coherente del progreso.

Superagentes: qué cambia a nivel operativo

Cuando la IA opera dentro de su entorno de trabajo, participa en la ejecución. Esa distinción es sutil, pero trascendental. Significa menos pasos de traducción entre la idea y la acción y menos pegamento invisible para mantener unidos los sistemas.

Aun así, el superagente no sustituye al criterio humano. Absorbe la coordinación repetitiva que lo agota silenciosamente.

Más allá de las indicaciones: hacia una verdadera colaboración con los agentes

La meta final es hacer evolucionar su relación con la IA, pasando de una relación de órdenes y respuestas a una verdadera colaboración.

Esto requiere un cambio organizativo. Significa que la habilidad más valiosa de su equipo en relación con la IA ya no es la ingeniería de indicaciones. En su lugar, es la capacidad de definir claramente las metas, diseñar una gestión inteligente del flujo de trabajo y crear bucles de retroalimentación eficaces.

Confiar en que un agente trabaje de forma autónoma, dentro de los límites que usted ha establecido, es lo que permite liberar todo su potencial.

Los equipos que dominan esta colaboración entre humanos y agentes dedican mucho menos tiempo a la tediosa y repetitiva coordinación que ralentiza los proyectos. Automatizan la ejecución para poder centrarse en el trabajo que solo los humanos pueden hacer: pensamiento estratégico, resolución creativa de problemas y creación de relaciones.

El agente se encarga del «cómo», lo que libera a su equipo para que se centre en el «por qué».

¿Está listo para ir más allá de las indicaciones y empezar a colaborar con la IA? Empiece a utilizar ClickUp de forma gratuita y descubra cómo los superagentes pueden transformar la productividad de su equipo.

Preguntas frecuentes

Las herramientas basadas en chat no tienen estado, lo que significa que responden a indicaciones individuales sin conservar el contexto entre sesiones. Los agentes con memoria persistente, como los superagentes de ClickUp, conservan la información a lo largo de las interacciones, aprenden sus preferencias y acumulan conocimientos sobre su trabajo con el tiempo.

Puede definir límites claros en torno a lo que el agente puede acceder y las acciones que puede realizar de forma independiente. En ClickUp, los superagentes se tratan como usuarios, por lo que operan dentro de los permisos y controles de acceso del entorno de trabajo que ya ha establecido para los miembros de su equipo.

Para los agentes autónomos, es mucho más importante definir metas claras y resultados medibles. Las indicaciones se convierten en una tarea inicial de «incorporación» para alinear al agente, en lugar de una habilidad continua y por interacción necesaria para obtener valor.

Los agentes solo pueden mantener el contexto de los datos a los que tienen acceso. Cuando un agente opera dentro de un entorno de trabajo de IA convergente como ClickUp, tiene acceso nativo a todas sus tareas, documentos y flujos de trabajo, lo que elimina la necesidad de repetir indicaciones o realizar un uso compartido manual del contexto, como requieren las herramientas externas.