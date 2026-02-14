Cómo los superagentes de IA apoyan a los equipos de desarrollo en 2026

La mayoría de los equipos de desarrolladores ya han sentido el techo de las herramientas de IA actuales.

Los asistentes de programación pueden generar fragmentos de código rápidamente, pero no reducen el verdadero cuello de botella en la entrega de software: la coordinación. Escribir código rara vez es la parte lenta. Las revisiones, las pruebas, la documentación, las implementaciones y la coordinación entre equipos son los aspectos que ralentizan el trabajo.

Esa coordinación sigue realizándose a través de herramientas desconectadas, propiedad de diferentes personas y unidas manualmente.

A medida que se incorporan más herramientas de IA al flujo de trabajo, el problema suele agravarse. Cada asistente se encarga de una tarea concreta, pero los desarrolladores tienen que gestionar el contexto entre su editor, el gestor de tareas, los documentos y el chat. La sobrecarga sigue recayendo firmemente sobre los humanos.

Los superagentes de IA están diseñados para abordar esa brecha, no siendo mejores programadores, sino asumiendo la responsabilidad del trabajo de coordinación que rodea al código. Analicemos cómo apoyan a los equipos de desarrollo.

¿Qué son los superagentes IA en el desarrollo de software?

Los superagentes de IA representan un tipo diferente de modelo operativo de agencia.

En lugar de un único agente que reacciona a las indicaciones, un sistema de superagentes está compuesto por varios agentes especializados que colaboran en un flujo de trabajo. Cada agente tiene un rol definido, un contexto compartido y la capacidad de actuar de forma autónoma dentro de unos límites claros.

Esta distinción es importante para los equipos de software. Porque las funciones no fallan porque no se haya escrito el código. Los retrasos se producen porque no hay seguimiento de las dependencias, las revisiones se han estancado, la documentación se ha retrasado o se han perdido decisiones entre los equipos.

Los superagentes están diseñados para operar a lo largo de todo el ciclo de vida. Por ejemplo, un sistema de superagentes puede tomar una sola solicitud de función y coordinar todo el proceso:

Un agente redacta el plan de implementación.

Otro escribe el código inicial basándose en el plan.

Un tercer agente genera pruebas unitarias y de integración.

Un cuarto actualiza la documentación del usuario para reflejar la nueva función.

Todo este proceso lo gestiona un desarrollador humano que actúa como supervisor, no un operador manual.

Sin embargo, esto solo funciona si los agentes no están ciegos. Fallan cuando tu código está en GitHub, tus tareas están en otra herramienta y tu documentación está en una tercera herramienta.

Las investigaciones respaldan el coste. Según una encuesta de Pryon, el 70 % de los líderes de corporaciones afirman que los empleados pierden más de una hora al día solo buscando información.

Un entorno de trabajo de IA convergente aborda esto a nivel del sistema. Cuando las tareas, los documentos, las conversaciones y las decisiones conviven, los agentes pueden operar con la misma conciencia situacional que los equipos a los que dan soporte.

Por qué los equipos de agentes IA superan a las soluciones de agente único

Es razonable preguntarse por qué no basta con un asistente de IA altamente capaz. El problema es que las soluciones de un solo agente alcanzan un límite de capacidad.

Una IA generalista obligada a cambiar de contexto entre escribir código, revisar solicitudes de validación y redactar notas de lanzamiento solo será mediocre en cada tarea. La calidad de su rendimiento se degrada a medida que aumenta la complejidad de sus solicitudes, dejando a su equipo la tarea de limpiar el desastre.

Los sistemas multiagente resuelven esto mediante la especialización.

Mientras un agente escribe pruebas, otro puede actualizar el registro de cambios. Esto libera a tus desarrolladores humanos para que se centren en la arquitectura de alto nivel y la resolución de problemas, en lugar de ejecutar cada paso manual. La contrapartida es que esto requiere una infraestructura más sofisticada.

Este nivel de ejecución paralela reduce la duración del ciclo del proyecto, pero la mayor ventaja es la coherencia. Los agentes necesitan una capa de contexto compartida para evitar duplicar el trabajo o sobrescribir el progreso de los demás.

En ClickUp, cada superagente está diseñado para una función específica. Un agente Codegen, por ejemplo, se centra exclusivamente en la implementación. Trabaja a partir de una tarea claramente definida, comprende los documentos relacionados y se limita a escribir código. No revisa sus propios resultados ni decide si el producto está listo para su lanzamiento. Esa separación es intencionada. Mientras el agente Codegen implementa un cambio, otros agentes pueden operar en paralelo. Uno puede generar pruebas unitarias y de integración. Otro puede actualizar la documentación. Otro puede detectar riesgos o bloqueos. Todo esto ocurre en el mismo contexto compartido.

Ventajas clave de los superagentes de IA para los equipos de desarrollo

Los superagentes de IA ofrecen el máximo valor cuando operan dentro de un sistema unificado, en lugar de como un conjunto de herramientas aisladas. Estas ventajas se acumulan, lo que se traduce en importantes mejoras en la velocidad, la calidad y la colaboración de su equipo de desarrollo.

Ciclos de desarrollo más rápidos y menos reelaboraciones.

Tu sprint se ve interrumpido por los típicos cuellos de botella: una revisión de código crítica permanece en la cola de alguien durante días, o se encuentra un error importante justo antes del lanzamiento, lo que obliga a realizar modificaciones de última hora. Estos retrasos son frustrantes y retrasan tu cronograma. Los superagentes eliminan la espera.

Un agente puede proporcionar una revisión inicial del código a los pocos minutos de abrirse una solicitud de validación. Otro agente puede identificar posibles errores o ambigüedades en los requisitos antes de que se escriba una sola línea de código. Este enfoque de «desplazamiento hacia la izquierda» de la calidad detecta los problemas en una fase temprana, cuando son baratos y fáciles de solucionar.

Revisiones automatizadas de primera pasada: los agentes señalan problemas comunes de formato y estilo, lo que libera a los revisores humanos para que se centren en la lógica y la arquitectura.

Ejecución paralela de tareas: un agente de pruebas y un agente de documentación pueden trabajar simultáneamente en la misma función, lo que reduce el tiempo total de entrega.

Recuperación instantánea de contexto: los agentes pueden extraer especificaciones técnicas relevantes, decisiones anteriores de las notas de reuniones y fragmentos de código relacionados sin necesidad de realizar búsquedas manuales.

💡Consejo profesional: Puede dejar de perseguir a sus compañeros de equipo para que revisen y dejar que la IA se encargue de la primera pasada. Active los flujos de trabajo de los agentes automáticamente con ClickUp Automatizaciones. Cuando el estado de una tarea cambia a «Lista para revisión», un agente puede comenzar inmediatamente su análisis y publicar los resultados directamente en los comentarios de la tarea, manteniendo todo el contexto en un solo lugar. Utilice las funciones AI Assign, AI Prioritize y AI Cards de ClickUp AI para automatizar la gestión de tareas y obtener información en tiempo real al instante.

Mejora de la calidad y la coherencia del código.

La calidad del código suele ser un objetivo cambiante y puede parecer inconsistente.

El trabajo de un desarrollador siempre es limpio y está bien documentado, mientras que el de otro es un poco apresurado. Existen guías de estilo, pero a menudo se olvidan cuando hay poco tiempo, lo que da lugar a un código desordenado y difícil de mantener.

Los superagentes de IA actúan como incansables garantes de la calidad de su equipo. Aplican el mismo nivel de rigor a cada revisión y actualización de la documentación, creando una base de calidad que mejora todo su código con el tiempo.

Esto no significa que pueda despedir a sus desarrolladores sénior. Los agentes son excelentes para la comparación de patrones y la aplicación de reglas, pero carecen de la capacidad creativa para resolver problemas y la sabiduría arquitectónica de un humano con experiencia. Los mejores resultados se obtienen combinando la coherencia de los agentes con la experiencia humana.

Mejor comunicación y coordinación entre equipos

¿Sus desarrolladores se ven constantemente distraídos de su trabajo?

Esto podría deberse a:

Los gestores de producto necesitan actualizaciones de estado.

Los diseñadores quieren ver cómo se implementan sus maquetas.

El departamento de control de calidad solicita información sobre los cambios recientes.

Esta sobrecarga de comunicación es una de las principales causas de la dispersión del contexto. Se trata de una situación en la que los equipos pierden horas buscando la información que necesitan para hacer su trabajo, cambiando de una aplicación a otra, buscando archivos y repitiendo actualizaciones en múltiples plataformas, lo que acaba con la productividad, ya que los trabajadores del conocimiento dedican dos horas semanales al correo electrónico, algo que las herramientas de IA pueden eliminar.

Los superagentes pueden actuar como traductores entre los diferentes equipos. Pueden resumir el progreso técnico para las partes interesadas sin conocimientos técnicos, señalar los cambios en la interfaz de usuario que afectan al equipo de diseño y generar escenarios de prueba fáciles de entender para el control de calidad. Esto mantiene a todos alineados sin interrumpir el trabajo de los desarrolladores.

Esto solo funciona si los agentes tienen acceso a las conversaciones. Si las decisiones se toman en un canal de Slack, el estado se realiza mediante el seguimiento en una herramienta de proyectos y los requisitos se encuentran en un documento independiente, el agente no tiene forma de formarse una idea completa. Al final, tiene que pedir a las personas información que está dispersa por toda la organización.

🚀 La ventaja de ClickUp: Deja de buscar sin cesar el contexto. Los agentes tienen acceso al historial completo de comunicaciones en Comentarios y Chat de ClickUp, junto con las tareas y documentos relacionados en ClickUp. Cuando un agente genera una actualización del proyecto, sabe qué se discutió, qué obstáculos se plantearon y qué decisiones se tomaron, todo ello sin que tengas que volver a explicar nada. Obtenga respuestas de automatización instantáneas con los agentes de ClickUp.

Cómo utilizan los equipos de desarrollo los superagentes de IA en la práctica

Así es como su equipo de desarrollo puede utilizar los superagentes de IA en los flujos de trabajo diarios.

Automatización de revisiones y pruebas de código

En el momento en que un desarrollador abre una solicitud de validación, el flujo de trabajo suele quedarse atascado a la espera de un revisor humano. Este traspaso manual es lento y a menudo se centra en aspectos triviales, como el formato, en lugar de en la lógica compleja. Esta es una tarea perfecta para un agente de software de IA.

Cuando se abre una solicitud de validación, un agente puede analizar automáticamente el código según las listas de control de revisión de código de su equipo, comprobar si hay vulnerabilidades de seguridad comunes y verificar que la cobertura de las pruebas no haya disminuido. A continuación, el agente publica sus conclusiones como una revisión inicial, lo que permite a los revisores humanos centrarse en los aspectos más complejos del código.

También puede pedir a los agentes que redacten casos de prueba basados en los cambios del código, cubriendo tanto el comportamiento esperado como los posibles casos extremos. A continuación, sus desarrolladores pueden revisar y perfeccionar estas pruebas en lugar de escribirlas desde cero.

📮 ClickUp Insight: El 24 % de los trabajadores afirma que las tareas repetitivas les impiden realizar un trabajo más significativo, y otro 24 % siente que sus habilidades están infrautilizadas. Eso significa que casi la mitad de la población activa se siente bloqueada creativamente e infravalorada. 💔 ClickUp ayuda a volver a centrar la atención en el trabajo de alto impacto con agentes de IA fáciles de configurar, que automatizan las tareas periódicas en función de los desencadenantes. Por ejemplo, cuando una tarea se marca como completada, el agente de IA de ClickUp puede asignar automáticamente el siguiente paso, enviar recordatorios o actualizar el estado de los proyectos, liberándote de los seguimientos manuales. 💫 Resultados reales: STANLEY Security redujo el tiempo dedicado a la elaboración de informes en un 50 % o más con las herramientas de elaboración de informes personalizables de ClickUp, lo que permitió a sus equipos centrarse menos en el formato y más en las previsiones.

Gestión de la documentación y el uso compartido de conocimientos

Ya conoce el problema que supone una documentación desactualizada. Un nuevo miembro del equipo intenta seguir una guía de configuración, solo para descubrir que tiene un año de antigüedad y es claramente engañosa.

El «porqué» detrás de una decisión arquitectónica crítica a menudo se pierde para siempre cuando la persona que la tomó abandona la empresa.

El desarrollo de software con agentes ayuda a resolver esto. Los superagentes pueden supervisar los cambios en el código y marcar automáticamente la documentación que necesita actualizarse. Incluso pueden redactar las actualizaciones por usted, lo que garantiza que la documentación de la API y las guías de usuario estén siempre sincronizadas con su producto.

Y lo que es más importante, los agentes pueden captar el «porqué». Pueden sintetizar las decisiones tomadas en los comentarios de las tareas, las notas de las reuniones y los hilos de revisión de código en una base de conocimientos con función de búsqueda.

💡Consejo profesional: Proporcione a su equipo una única fuente de información con ClickUp Docs y ClickUp Brain. Dado que todo su trabajo, conversaciones y conocimientos se encuentran en un solo lugar, ClickUp Brain puede encontrar instantáneamente la respuesta cuando un desarrollador pregunta: «¿Por qué elegimos esta tecnología de base de datos?». Puede mostrar la discusión original, el documento de toma de decisiones y las tareas relacionadas con la implementación.

Optimización de DevOps y flujos de trabajo de implementación

Tu canal de implementación es una máquina compleja con muchas piezas móviles.

La supervisión del estado de las compilaciones, el aprovisionamiento de entornos de prueba y la gestión de las reversiones suelen requerir una intervención manual, lo que resulta lento y propenso a errores. Esta es otra área en la que los agentes de IA para el desarrollo de software pueden aportar una gran ventaja.

Los superagentes pueden coordinar todo el proceso de implementación de DevOps. Pueden supervisar el estado de las compilaciones, aprovisionar automáticamente un nuevo entorno para las pruebas e incluso gestionar una reversión si la supervisión posterior a la implementación detecta un problema.

Durante una interrupción del servicio, los agentes pueden ayudar a reducir métricas de DevOps como el tiempo medio de resolución (MTTR) recopilando información de diagnóstico, notificando al ingeniero de guardia y creando un borrador del informe de la incidencia. Esto automatiza la caótica fase de recopilación de información de la respuesta a la incidencia, lo que permite a su equipo centrarse en la solución.

💡Consejo profesional: Ofrezca a toda su organización visibilidad de estos procesos con los paneles de ClickUp. Sus agentes de IA pueden supervisar y capturar información de estos paneles automáticamente, manteniendo informados a todos los interesados sin interrumpir el trabajo de ningún desarrollador. Obtenga esos resúmenes más rápido con los resúmenes de IA en los paneles de ClickUp.

Cómo integrar los superagentes de IA en su flujo de trabajo de desarrollo

El primer paso, y el más importante, es consolidar su trabajo en un sistema unificado.

Adopta un enfoque de integración gradual:

Rastrear: Comience con un agente de un solo propósito para tareas de gran volumen y bajo riesgo, como formatear código o comprobar si hay enlaces rotos en la documentación.

Walk: Introduce la coordinación entre dos agentes en un flujo de trabajo relacionado, como que un agente de revisión entregue sus conclusiones a un agente de generación de pruebas.

Ejecutar: Implemente un sistema de agentes totalmente orquestado que pueda gestionar un proceso de principio a fin, como llevar una solicitud de función desde la idea hasta la implementación.

Suena sencillo, ¿verdad? Y lo es, siempre y cuando tus agentes dispongan del contexto necesario.

Para ser eficaces en sus flujos de trabajo, los agentes necesitan acceder al conocimiento colectivo de su equipo: sus estándares de codificación, principios arquitectónicos e historial de toma de decisiones. Esto requiere que usted sea intencional en la gestión del conocimiento.

Puede evitar el tedioso trabajo de integración adoptando un entorno de trabajo de IA convergente diseñado para flujos de trabajo agenticos interconectados.

Esto es exactamente para lo que está diseñado Accelerator for Product & Engineering de ClickUp .

En lugar de pedir a los equipos que configuren todo desde cero, Accelerator te ofrece una configuración lista para usar, diseñada específicamente para los flujos de trabajo de producto e ingeniería. Empiezas con un entorno de trabajo de IA totalmente convergente en el que tus documentos, tareas, chat, paneles de control y datos de Sprints ya están conectados. Además, cuenta con ClickUp Brain, la capa de inteligencia que entiende cómo encaja tu trabajo.

A partir de ahí, obtienes un conjunto de superagentes preconstruidos diseñados para el trabajo real de producto e ingeniería, no para demostraciones.

Agentes que pueden convertir las tareas completadas del sprint en notas de lanzamiento estructuradas.

Agentes que resumen el progreso del sprint, los obstáculos y los riesgos para las partes interesadas sin necesidad de otra reunión de estado.

Agentes que toman una solicitud de función sin procesar y la sintetizan en un resumen de funciones claro y alineado utilizando el contexto de tareas existente.

Como estos agentes se ejecutan dentro de ClickUp, trabajan con datos de sprints en tiempo real, debates reales y propiedad real. Sin exportaciones. Sin volver a indicar información. Sin volver a explicar cómo funciona tu equipo.

La meta no es añadir más IA, sino eliminar las fricciones del trabajo que ya estás realizando. ClickUp Accelerator se asegura de que tus sistemas puedan seguir el ritmo.

Veamos cómo puedes crear un flujo de trabajo «gatear-caminar-correr» con ClickUp.

Paso 1: Limpia automáticamente el trabajo entrante.

La mayor parte de la fricción se produce antes de que el desarrollador escriba el código. Tickets vagos. Falta de contexto. Largos hilos de comentarios que explican el «porqué», pero que nunca se resumen.

En ClickUp, ese flujo de trabajo suele comenzar con una tarea.

Se recibe una solicitud de función. Se convierte en una tarea de ClickUp con una descripción, criterios de aceptación y un hilo de discusión adjunto. Esa única tarea es la unidad en la que trabajan los agentes.

Aquí, un agente puede realizar una tarea sencilla: normalizar la solicitud.

Cuando se crea una nueva tarea de función, el agente comprueba si faltan campos, resume la discusión hasta el momento y señala las lagunas en los criterios de aceptación. Si falta algo crítico, sale a la luz antes de que la tarea llegue a «En curso». Los desarrolladores dejan de actuar como traductores y comienzan a trabajar con entradas más claras.

Por ejemplo, este agente puede capturar todos los detalles de su entorno de trabajo y crear un resumen claro de las funciones.

Paso 2: Mantenga el trabajo en marcha mediante revisiones y traspasos

Una vez que una tarea pasa a la fase de desarrollo, los retrasos suelen deberse a los traspasos. Es posible que tus revisiones queden sin asignar o que se pierda el contexto entre los cambios de estado.

En ClickUp, los agentes pueden responder a esas transiciones.

Cuando una tarea pasa a «Lista para revisión», un agente asigna al revisor adecuado según las reglas de propiedad, añade una lista de control extraída de los estándares de su equipo y notifica al canal correspondiente. Si una tarea permanece en revisión durante demasiado tiempo, se marca antes de que se convierta en un obstáculo.

Automatiza flujos de trabajo complejos de principio a fin con los superagentes personalizados de ClickUp.

Paso 3: Detecta los riesgos antes de que se conviertan en un problema

A medida que avanza el trabajo, los problemas rara vez aparecen todos a la vez. Se acumulan silenciosamente. Demasiadas tareas para un solo ingeniero. Repetidas idas y venidas sobre el mismo tipo de ticket. Funciones que se siguen posponiendo, un sprint tras otro.

Dado que ClickUp conecta tareas, estados, cronogramas y propiedad, los agentes pueden supervisar el sistema, no solo elementos individuales.

En lugar de que alguien revise los paneles, puedes preguntar:

¿Qué se ha quedado atascado en la revisión esta semana?

¿Qué funciones están en tendencia últimamente?

¿Dónde estamos sobrecargando a las mismas personas?

Las respuestas provienen de datos del flujo de trabajo en tiempo real, no de informes manuales.

Este agente se mantiene al tanto de todas tus tareas pendientes críticas.

Paso 4: Cierre el ciclo después de enviar el trabajo

Después de la implementación, las lecciones aprendidas nunca vuelven al sistema.

Los agentes, como el programa para resumir las revisiones de sprint o el redactor de notas de lanzamiento, también pueden ayudar en este sentido.

Recopilan los cambios, recogen las decisiones de las discusiones sobre el lanzamiento y adjuntan ese contexto a la tarea o al documento. La próxima vez que surja una función similar, el razonamiento ya estará ahí.

Así es como los sistemas se vuelven más inteligentes con el tiempo, en lugar de reiniciarse en cada sprint.

Pide al agente de revisión de sprint que recopile todo lo aprendido y obtendrás un resumen en cuestión de segundos.

Por qué esto funciona específicamente en ClickUp

Los agentes solo trabajan cuando pueden ver el panorama completo.

En ClickUp, las tareas, los documentos, los comentarios, los cronogramas y los permisos ya están conectados. Los agentes heredan las mismas reglas de acceso que su equipo y operan dentro de la misma estructura. No hay que unir contextos con cinta adhesiva ni mantener integraciones frágiles.

El resultado es sutil, pero significativo:

Menos mensajes del tipo «¿puedes actualizar esto?».

Tickets más limpios

Revisiones más fluidas

Menos carga mental

La IA deja de parecer una iniciativa independiente y empieza a parecer que el flujo de trabajo en sí se ha aligerado. Vea aquí el flujo de trabajo de principio a fin. 👇🏼

Errores comunes al adoptar agentes de IA para el desarrollo de software

La adopción de agentes de IA puede transformar su flujo de trabajo, pero muchos equipos tropiezan desde el principio.

Estos son los errores más comunes que hay que evitar. 👀

Implementación de agentes en cadenas de herramientas fragmentadas: esta es la razón principal por la que fracasan las iniciativas de IA agente. Si sus agentes tienen que buscar el contexto en múltiples sistemas desconectados, crearán más caos que valor. Primero debe resolver su problema de expansión del trabajo.

Esperar que los agentes tomen decisiones o sustituyan el juicio humano: los agentes son increíblemente potentes para gestionar trabajos repetitivos y basados en patrones, pero no sustituyen la creatividad y la experiencia humanas. No pidas a un agente que resuelva un problema empresarial novedoso o que interprete una arquitectura los agentes son increíblemente potentes para gestionar trabajos repetitivos y basados en patrones, pero no sustituyen la creatividad y la experiencia humanas. No pidas a un agente que resuelva un problema empresarial novedoso o que interprete una arquitectura de desarrollo de software compleja.

Saltarse la fase de creación de contexto: No puedes esperar que un agente conozca automáticamente las convenciones de codificación específicas de tu equipo o sus preferencias arquitectónicas. Tienes que proporcionar este contexto documentando tus estándares en un lugar al que los agentes puedan acceder.

Automatización de todo a la vez: No intente la automatización de todo a la vez. Empiece con un flujo de trabajo pequeño, bien definido y de bajo riesgo. Esto le permitirá aprender y repetir sin el riesgo de un fallo grave que podría envenenar a su organización contra la tecnología.

Ignorar los resultados de los agentes: los agentes aprenden y mejoran gracias a los comentarios. Si su equipo se limita a aprobar sin más todo lo que produce un agente, está perdiendo una oportunidad crucial para perfeccionar su rendimiento y detectar errores antes de que se conviertan en problemas mayores.

📖 Más información: Desarrollo colaborativo de software para mejorar la entrega

¡Descubre los superagentes con ClickUp!

Los superagentes de IA automatizan la sobrecarga de coordinación que actualmente ralentiza a su equipo. Pueden gestionar revisiones, administrar documentación y agilizar la comunicación, pero solo si tienen acceso a una fuente de información unificada.

Por lo tanto, la plataforma en la que trabajas es más importante que los agentes individuales que implementas.

Los superagentes sumergidos en un ecosistema fragmentado de herramientas desconectadas solo amplificarán el caos existente. Los equipos que tienen éxito son aquellos que primero resuelven su problema de expansión contextual consolidando su trabajo en un único entorno de trabajo convergente.

Al invertir hoy en la plataforma adecuada, se está preparando para aprovechar los sistemas de IA agentica cada vez más potentes. ¿Está listo para proporcionar a sus agentes de IA el contexto que necesitan para tener éxito?

Empieza gratis con ClickUp y descubre cómo un entorno de trabajo convergente puede transformar las posibilidades del desarrollo agentico.

Preguntas frecuentes

Los asistentes de codificación tradicionales son como calculadoras para código; responden a indicaciones puntuales de forma aislada. Los superagentes son más bien como un gestor de proyectos virtual, que coordina un equipo de capacidades de IA especializadas para ejecutar flujos de trabajo complejos y de varios pasos de forma autónoma.

No, los agentes apoyan a su equipo, no lo sustituyen. Destacan en el manejo de tareas repetitivas y basadas en reglas, pero carecen del juicio creativo y el pensamiento estratégico necesarios para la resolución de problemas complejos y el diseño arquitectónico.

Debe tener en cuenta el acceso de los agentes al código y las credenciales confidenciales, cómo los modelos de IA subyacentes gestionan sus datos y la capacidad de auditar las acciones de los agentes. Es fundamental evaluar las prácticas de seguridad y privacidad de una plataforma antes de implementar agentes en los sistemas de producción.