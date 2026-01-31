Las 10 mejores plataformas de gestión de agentes de IA que debe probar en 2026

Las empresas quieren sistemas inteligentes que puedan pensar, decidir y actuar cuando sea necesario. En el mundo real, eso es más fácil de decir que de hacer.

Porque cuando el trabajo se distribuye entre demasiadas herramientas, con demasiadas personas de por medio, empiezan a aparecer lagunas en la automatización.

Y cuanto más complejo es su flujo de trabajo, más difícil resulta detectar qué ha fallado y por qué.

Este cambio ha convertido el desarrollo de agentes en una prioridad. No porque puedan escribir mensajes o resumir documentos (eso es lo fácil), sino porque pueden actuar de forma autónoma dentro de sus herramientas.

En este artículo, analizaremos las principales plataformas de gestión de agentes de IA, qué es lo que mejor hace cada una y cómo elegir la más adecuada para sus flujos de trabajo.

¿Qué debe buscar en una plataforma de gestión de agentes de IA?

Los agentes de IA no son una moda pasajera. Gartner prevé que los agentes de IA se encargarán del 15 % del trabajo cotidiano.

Si su equipo está pensando en adoptar agentes de IA, esto es lo que su plataforma de gestión de agentes debería ser capaz de hacer:

Facilidad para crear flujos de trabajo: facilita la definición de pasos, desencadenantes, condiciones y aprobaciones sin convertirlo en un proyecto complejo.

Integraciones de herramientas que realmente funcionan: se conecta con su infraestructura tecnológica existente, incluyendo CRM, herramientas de gestión de tickets, aplicaciones de mensajería, bases de datos y herramientas internas.

Orquestación y ejecución en varios pasos: ofrece soporte para flujos de trabajo en varios pasos, como «detectar → decidir → actuar → actualizar → notificar», sin interrupciones a mitad del proceso.

Visibilidad y depuración completas: le proporciona registros, historial de ejecución y seguimientos paso a paso para que su equipo pueda detectar problemas rápidamente.

Gobernanza y medidas de seguridad: ofrece permisos, acceso basado en roles, aprobaciones humanas y la capacidad de establecer límites sobre lo que puede hacer un agente.

Fiabilidad a gran escala: Soporte para reintentos, gestión de colas, recuperación de errores y rendimiento estable cuando aumenta el uso.

Flexibilidad de costes y modelos: le permite controlar los costes, supervisar el uso y elegir el modelo adecuado en función del trabajo.

Plataformas de gestión de agentes de IA de un vistazo

Herramienta Funciones principales Ideal para Precios* (USD/usuario/mes) ClickUp Agentes de IA que desencadenan acciones basadas en eventos del entorno de trabajo, roles de agente predefinidos, resúmenes de IA, reglas de automatización con registros, búsqueda conectada en documentos/tareas/aplicaciones. Equipos que desean incorporar agentes de IA en los flujos de trabajo de proyectos y operaciones (gestores de proyectos, operaciones, marketing, equipos de desarrollo). Gratis para siempre; personalizaciones disponibles para corporaciones. Voiceflow Generador de flujos visuales de arrastrar y soltar, implementación omnicanal (chat, voz, web, IVR), conexión a bases de conocimiento, integraciones mediante conectores, pruebas en tiempo real, registros analíticos. Equipos que crean agentes de IA conversacional a gran escala (equipos de CX, chatbots y productos). Plan Free disponible; planes de pago a partir de 60 $ al mes. Devin IA Agente de ingeniería de IA capaz de refactorizar, crear funciones, interfaz similar a «Ask Devin» IDE, flujos de trabajo de agentes paralelos, documentación automática y aprobaciones humanas antes de implementar cambios. Organizaciones de ingeniería que desean una ejecución de software basada en IA (equipos de desarrollo, equipos de plataformas). Los planes de pago comienzan en 20 $ al mes. LangChain Marco de agentes de código abierto, llamada dinámica de herramientas, interacción entre API y fuentes de datos, flujos de trabajo con estado LangGraph, generador de agentes LangSmith, observabilidad, registros, pruebas. Creadores que desean agentes personalizados basados en LLM con total flexibilidad (desarrolladores, ingenieros de IA). Plan Free disponible; planes de pago a partir de 39 $ al mes. n8n Automatización de código abierto y autohospedable, flujos de trabajo visuales basados en nodos, webhooks, tareas LLM (resumir, clasificar), lógica JS/Python personalizada, controles de gobernanza. Equipos con gran carga de operaciones y automatización que desean flujos de trabajo similares a los de los agentes en todas las aplicaciones (equipos de RevOps, TI, operaciones y automatización). Los planes de pago comienzan en 24 € al mes. Crew IA Colaboración entre múltiples agentes (miembros del equipo), editor visual, copiloto de IA integrado, API, registros, rastros de razonamiento, RBAC, agentes en contenedores, opciones locales/VPC. Equipos que coordinan sistemas multiagente (operaciones de IA de corporación, equipos de desarrollo, propietarios de flujos de trabajo) Plan Free disponible; planes de pago a partir de 25 $ al mes. Microsoft Copilot IA nativa en Word, Excel, Outlook, Teams, Copilot Studio para flujos de trabajo de agentes, contexto de Microsoft Graph, cumplimiento y seguridad a través de controles de Azure, plantillas empresariales (finanzas, legal, TI). Empresas que dan prioridad a Microsoft y desean agentes de productividad de IA dentro de M365. Los planes de pago comienzan en 27,25 $ al mes. Vellum IA Constructor visual, generación de flujos de trabajo a partir de inglés sencillo, GUI híbrida y código, indicaciones simultáneas, llamadas a funciones, flujos de trabajo de varios pasos, controles de seguridad (SSO, HIPAA, nube privada). Equipos que crean flujos de trabajo y agentes de nivel empresarial (equipos de producto, operaciones, desarrolladores de IA). Plan Free disponible; planes de pago a partir de 25 $ al mes. IBM watsonx watsonx Orchestrate: flujos de trabajo de arrastrar y soltar, gobernanza de agentes de corporación, búsqueda interna de IA, conexión con Db2, Cloud Pak for Data, paneles, registros, pistas de auditoría, plantillas del sector. Corporaciones que necesitan IA regulada, coordinación y cumplimiento normativo (organizaciones de CIO, grandes operaciones). Plan Free disponible; planes de pago a partir de 1050 $ al mes. Stack IA Hojas de cálculo, agentes basados en tablas, chat sobre conjuntos de datos estructurados, desencadenantes, acciones en herramientas como ClickUp, Slack, Gmail, Zapier, ramificaciones, reversión de versiones, bucle de retroalimentación, seguridad de la corporación y permisos. Equipos que desean una implementación sencilla de agentes de IA en datos de flujos de trabajo (operaciones, Airtable, usuarios de hojas de cálculo). Plan Free disponible; precios personalizados.

Las mejores plataformas de gestión de agentes IA

A continuación, veamos las principales plataformas de gestión de agentes de IA y dónde encaja mejor cada una de ellas.

1. ClickUp (la mejor para la gestión unificada de proyectos y la automatización de flujos de trabajo)

Cuando la gente oye «agentes de IA», a menudo imagina un bot independiente ajeno a la empresa.

Como primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, ClickUp da un giro a esa idea. Se trata de una plataforma de gestión de agentes de IA que contiene la información que los agentes necesitan para operar: tareas, documentos, chat, propietarios, fechas límite, dependencias, prioridades y mucho más.

Así, en lugar de crear un agente y luego averiguar cómo encaja en sus procesos, se empieza por el proceso y el agente se integra en él.

Esto es lo que lo hace posible.

ClickUp Super Agents: listos para usar y personalizados para sus flujos de trabajo.

Los superagentes de ClickUp supervisan constantemente su entorno de trabajo y pueden entrenarse para realizar acciones específicas basadas en desencadenantes. Estos agentes funcionan según la lógica que usted defina, pero van mucho más allá de las reglas básicas de automatización.

Utilice Project Manager Agent para ejecutar sus flujos de trabajo de gestión de proyectos de principio a fin.

Estos agentes especializados pueden analizar el contexto, desencadenar los flujos de trabajo adecuados y comunicarse con personas (o entre ellos) para avanzar en el trabajo.

ClickUp incluye varias experiencias de agentes predefinidas creadas para flujos de trabajo específicos.

Por ejemplo:

Project Manager Super Agent mantiene los proyectos en marcha organizando tareas, actualizando estados y realizando el seguimiento de los hitos.

Brand Voice Writer Super Agent reescribe el contenido para que se adapte al tono y estilo de la marca.

Work Breakdown Super Agent desglosa tareas complejas en subtareas y añade personas asignadas y fechas límite.

Con un agente de codificación de IA dedicado como Codegen, sus flujos de trabajo serán más rápidos y eficientes.

Para gestionar los agentes de IA de forma eficaz, ClickUp le permite configurar:

Herramientas que el agente puede utilizar (y eliminarlas si desea establecer límites más estrictos).

Fuentes de conocimiento para que el agente pueda extraer contexto de su entorno de trabajo y de aplicaciones externas aprobadas.

Además, si desea crear un agente de IA que se comporte como su empresa (con sus reglas, sus traspasos y sus vías de escalamiento), ClickUp admite agentes personalizados que pueden actuar y ejecutar tareas en función de la configuración de su entorno de trabajo.

Este vídeo muestra cómo puede crear su propio agente en menos de 20 minutos ⏰:

ClickUp Brain: la IA sensible al contexto detrás de los agentes.

Si los agentes de IA son los ejecutores, ClickUp Brain es la capa que ayuda a los agentes a comprender su trabajo, ya que está conectada a la información de su entorno de trabajo (tareas, documentos, propietarios, plazos, comentarios) e incluso a las aplicaciones conectadas.

Obtendrá dos grandes ventajas:

🎯 Mejor contexto (los agentes no hacen conjeturas). Toman decisiones basadas en el historial real del proyecto, las dependencias y las prioridades del equipo. Así, en lugar de enviar mensajes a un compañero de equipo aleatorio o repetir tareas, actúan de forma que reflejan el flujo de trabajo de su equipo.

🎯 Ejecución más rápida (los agentes pueden resumir, planificar y actuar en el mismo lugar). Dado que todo ocurre dentro del mismo sistema, los agentes pueden leer actualizaciones, generar resúmenes y asignar tareas sin cambiar de plataforma ni recurrir a fuentes desconectadas.

Resúmenes de proyectos basados en IA: resúmenes contextuales y prácticos en múltiples niveles de proyecto.

Los resúmenes de proyectos basados en IA de ClickUp convierten las actualizaciones dispersas en claridad instantánea. Podrá comprender rápidamente el progreso y los obstáculos sin tener que leer manualmente cada elemento de su entorno de trabajo.

Además de las actualizaciones de proyectos, esta función apoya activamente la ejecución. ClickUp Brain automatiza tareas mediante IA, como la generación automática de subtareas, la definición de dependencias y el ajuste de cronogramas en función del avance del proyecto. Actuando como un coordinador de proyectos inteligente, no solo resume lo que ha sucedido, sino que también destaca lo que requiere atención, lo que le permite corregir el rumbo rápidamente.

Solo tiene que solicitar una panorámica del proyecto y obtendrá un resumen inteligente con información contextualizada y sugerencias listas para poner en práctica.

Automatizaciones: optimice el trabajo rutinario y reduzca el esfuerzo manual.

ClickUp Automatizaciones le permite crear flujos de trabajo de tipo «desencadenante-condición-acción» en un sencillo generador visual.

Active la automatización que necesite o personalice las reglas mediante IA en función de sus flujos de trabajo.

Para una configuración rápida, dispone de una biblioteca de plantillas de automatización listas para usar que le permitirán gestionar flujos de trabajo comunes, como asignar tareas, publicar comentarios, cambiar estados, mover listas y mucho más.

También puede automatizar los correos electrónicos desencadenados por eventos de ClickUp, como cuando se envía un formulario o cambia el estado de una tarea. Esto resulta especialmente útil cuando se desea mantener una comunicación proactiva con las partes interesadas o los clientes.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

La interfaz puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios, y algunas configuraciones avanzadas de IA pueden requerir tiempo para dominarlas.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Así es como un usuario de Reddit valoró ClickUp Super Agents:

En este momento, tenemos un agente configurado para activarse cuando una función o una incidencia se marcan como publicadas. Lee la tarea de ClickUp y la compara con GitHub, luego actualiza automáticamente nuestro documento de notas de lanzamiento y notifica al equipo de ventas y marketing. Hasta ahora, ha terminado el trabajo al sintetizar todas las descripciones de tareas dispersas y los comentarios de los desarrolladores en notas claras y legibles, con un formato que nuestro equipo de marketing, sin conocimientos técnicos, puede entender fácilmente.

En este momento, tenemos un agente configurado para activarse cuando una función o un error se marca como publicado. Lee la tarea de ClickUp y la compara con GitHub, luego actualiza automáticamente nuestro documento de notas de lanzamiento y notifica al equipo de ventas y marketing. Hasta ahora, ha terminado el trabajo al sintetizar todas las descripciones de tareas dispersas y los comentarios de los desarrolladores en notas claras y legibles, formateadas de manera que nuestro equipo de marketing, que no tiene conocimientos técnicos, pueda entenderlas fácilmente.

📌 ¿Sabías que...? La mayoría de la IA agencial no funciona totalmente en piloto automático. El 70 % de las decisiones impulsadas por la IA siguen siendo verificadas por humanos, y el 87 % de las empresas que utilizan IA agencial afirman que requiere supervisión.

2. Voiceflow (la mejor para crear y escalar agentes de IA conversacionales)

a través de Voiceflow

Voiceflow está diseñado para crear agentes conversacionales, tanto para chat como para voz. Su interfaz de diagramas de flujo de arrastrar y soltar hace que parezca más un boceto de ideas que un código. Puede correlacionar una interacción completa con el cliente en cuestión de minutos, probarla al instante y modificarla sin tener que empezar desde cero.

La herramienta le permite diseñar un único agente e implementarlo en múltiples canales, como chat web, aplicaciones de mensajería e incluso teléfono (IVR), sin tener que rehacer la lógica. Este tipo de soporte omnicanal ahorra tiempo y mantiene la coherencia, especialmente si está tratando de crear una plantilla de IA capaz de gestionar el soporte y las consultas en todos los puntos de contacto.

Los agentes pueden consultar preguntas frecuentes, documentos de ayuda y contenido de productos en tiempo real, de modo que cuando el equipo de operaciones actualiza algo, las respuestas del agente también se actualizan.

Las mejores funciones de Voiceflow

Integre al instante herramientas como Zendesk, Shopify y Hojas de cálculo de Google a través de conectores preintegrados.

Amplíe la funcionalidad con lógica personalizada utilizando el editor de código integrado y las API.

Organice los agentes y el trabajo en equipo mediante entornos de trabajo compartidos, control de versiones y asignación de tareas.

Pruebe las conversaciones en tiempo real y perfeccione los flujos con análisis integrados y registros de conversaciones.

Limitaciones de Voiceflow

Carece de una función de intervención humana, lo que dificulta el control de calidad para los equipos.

Precios de Voiceflow

Prueba gratuita

Starter : Gratis, gratuito/a

Pro : 60 $ al mes

Empresa: 150 $ al mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Voiceflow

G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Voiceflow?

Así es como un usuario de G2 valoró Voiceflow:

Lo que más me gusta de Voiceflow es lo increíblemente intuitivo y flexible que es. El generador de flujos visuales facilita enormemente el diseño de experiencias de conversación complejas sin sentirse abrumado. Me encanta poder crear rápidamente prototipos, probar e implementar asistentes de voz y chat, todo en un solo lugar.

Lo que más me gusta de Voiceflow es lo increíblemente intuitivo y flexible que es. El generador de flujos visuales facilita enormemente el diseño de experiencias de conversación complejas sin sentirse abrumado. Me encanta poder crear rápidamente prototipos, probar e implementar asistentes de voz y chat, todo en un solo lugar.

⭐ Ventaja de ClickUp: La mayoría de los equipos tienen dificultades para obtener resultados reales con la IA. Solo el 7,2 % afirma que su estrategia ofrece un fuerte retorno de la inversión, y casi la mitad ya ha abandonado las herramientas que adoptó el año pasado. ¿La razón principal? La proliferación de la IA, es decir, demasiadas herramientas desconectadas y falta de coordinación. ClickUp BrainGPT cambia las reglas del juego. Reúne todo, incluyendo la búsqueda, la automatización y la creación, en un único entorno de trabajo inteligente, para que no tengas que buscar una docena de aplicaciones para realizar tu trabajo. Puede hablar con él, escribir en él y dejar que actúe entre bastidores. Con compatibilidad para comandos de voz (a través de ClickUp Talk-to-Text ), modelos de primer nivel (como ChatGPT, Claude y Gemini) y una profunda integración con herramientas como Google Drive, Notion, GitHub y SharePoint, ClickUp Brain MAX está diseñado para unificar y simplificar su trabajo. Ahorre horas cada día con Talk-to-Text de ClickUp Brain.

3. Devin IA (la mejor para la automatización de la ingeniería de software de corporación)

a través de Devin IA

Devin AI se ha diseñado específicamente para automatizar flujos de trabajo de ingeniería de software con agentes de IA. Puede dar instrucciones a la herramienta, como «refactorizar este módulo» o «crear un panel de elaboración de informes», y esta se pondrá a trabajar en su código base. Varios tipos de agentes de IA se ejecutan en paralelo para gestionar tareas como migraciones ETL o refactorizaciones de gran envergadura.

La interfaz visual «Ask Devin» funciona como un asistente IDE basado en IA. Puede cargar código, hacer preguntas o simplemente obtener explicaciones rápidas. Como mantiene el contexto en todas las interacciones, resulta más fluido que cambiar constantemente entre la documentación y las herramientas.

Y todo queda registrado. Así, si Devin resuelve algo una vez, se puede buscar la próxima vez. Es como tener un agente desarrollador que codifica, documenta y aprende sobre la marcha.

Las mejores funciones de Devin IA

Realice consultas sobre su código y sus datos a través de Devin en Slack o Teams, por ejemplo, pidiendo «extraer estadísticas de usuario» o «depurar este registro».

Documente automáticamente grandes bases de código con diagramas de sistema generados y explicaciones en lenguaje sencillo.

Amplíe los flujos de trabajo de los agentes en todos los equipos con controles informáticos para colas de tareas simultáneas.

Mantenga a los humanos informados con pasos de aprobación integrados antes de implementar cualquier cambio.

Limitaciones de Devin IA

La calidad del resultado puede ser impredecible, dependiendo de la complejidad de la tarea y el contexto.

Precios de Devin IA

Básico: Pago por uso a partir de 20 $.

Equipo: 500 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Devin IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Devin IA?

Así es como un usuario de Reddit valoró Devin IA:

Una de mis empresas adoptó Devin bastante pronto. A primera vista, era impresionante. La integración con Slack lo hacía extremadamente accesible. Su experiencia de usuario era realmente buena. Me pareció que valía la pena su precio relativamente alto.

Una de mis empresas adoptó Devin bastante pronto. A primera vista, era impresionante. La integración con Slack lo hacía extremadamente accesible. Su experiencia de usuario era realmente buena. Me pareció que valía la pena su precio relativamente alto.

📮 Información de ClickUp: Solo el 10 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan habitualmente herramientas de automatización y buscan activamente nuevas oportunidades para automatizar. Esto pone de relieve una importante palanca sin explotar para la productividad: la mayoría de los equipos siguen dependiendo de trabajos manuales que podrían optimizarse o eliminarse. Los agentes de IA de ClickUp facilitan la creación de flujos de trabajo automatizados, incluso si nunca antes ha utilizado la automatización. Con plantillas plug-and-play y comandos en lenguaje natural, la automatización de tareas se pone al alcance de todos los miembros del equipo. 💫 Resultados reales: QubicaAMF redujo el tiempo de elaboración de informes en un 40 % utilizando los paneles dinámicos y los gráficos automatizados de ClickUp, lo que le permitió transformar horas de trabajo manual en información en tiempo real.

4. LangChain (la mejor para marcos de agentes personalizables basados en LLM)

a través de LangChain

LangChain es de código abierto, lo que significa que puede personalizar completamente el funcionamiento de sus agentes de IA. Incluye plantillas listas para usar, como ReAct, que le ayudarán a empezar rápidamente. Solo tiene que conectar las indicaciones, las herramientas y las acciones, y la herramienta se encarga de coordinar el flujo en segundo plano.

Los agentes pueden tomar decisiones de forma activa, llamar a API externas, buscar en bases de conocimiento e interactuar con fuentes de datos en función de la información introducida por el usuario. Con LangGraph, los agentes pueden almacenar el estado, pausar su trabajo y continuar donde lo dejaron sin perder el contexto, lo que resulta ideal para procesos empresariales que no se pueden completar de una sola vez.

Las mejores funciones de LangChain

Cree agentes de forma visual utilizando el lienzo sin código de Agent Builder de LangSmith.

Conéctese fácilmente a varios modelos o herramientas de IA con más de 1000 integraciones, incluyendo GPT, Claude, bases de datos y API de búsqueda.

Supervise y depure con LangSmith: obtenga registros completos, métricas de rendimiento y herramientas de prueba.

Cree prototipos rápidamente con plantillas de agentes prediseñadas para resumir, controlar el calidad y mucho más.

Limitaciones de LangChain

Puede resultar complejo para los principiantes, ya que la curva de aprendizaje es pronunciada y los documentos son densos.

Las actualizaciones se producen rápidamente, por lo que algunas clases/funciones quedan obsoletas en poco tiempo y rompen el código antiguo.

Precios de LangChain

Desarrollador: Gratis

Además: 39 $ al mes por asiento.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LangChain

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LangChain?

Así es como un usuario de G2 valoró LangChain:

Es mi marco de trabajo preferido para todos los casos de uso de IA agencial o generativa que he creado con Python. Es fácil de instalar, solo hay que ejecutar el comando pip install, y la documentación también es muy completa. Además, ofrece un buen número de funciones y una gran flexibilidad.

Es mi marco de trabajo preferido para todos los casos de uso de IA agencial o generativa que he creado con Python. Es fácil de instalar, solo hay que usar el comando pip install, y la documentación también es muy completa. Además, ofrece un buen número de funciones y una gran flexibilidad.

5. n8n (la mejor para la automatización de flujos de trabajo de código abierto con IA)

a través de n8n

Si desea crear automatizaciones de flujos de trabajo basadas en IA sin estar vinculado a un proveedor, n8n es una buena opción. Es de código abierto y se puede alojar en servidores propios, por lo que puede ejecutar todo en su propia infraestructura y tener un control total sobre los datos y los flujos de trabajo. Puede conectar cualquier modelo de lenguaje grande, establecer sus propias reglas de negocio y poner las cosas en marcha.

El editor visual es muy intuitivo. Cada paso es un nodo en un lienzo. Solo tienes que arrastrar las tareas de IA, conectarlas a desencadenantes o bases de datos, y ya tienes un agente.

El control de acceso basado en roles le permite definir quién puede crear, revisar o ejecutar flujos de trabajo, mientras que el control de versiones facilita el seguimiento de los cambios y la reversión de errores. Con la separación de entornos (desarrollo, staging, producción), los equipos pueden probar e iterar de forma segura las automatizaciones antes de implementarlas.

Las mejores funciones de n8n

Cree automatizaciones con más de 500 conectores preintegrados que abarcan CRM, bases de datos, herramientas de la nube y mucho más.

Desencadenantes de flujos de trabajo de IA mediante webhooks, programaciones o eventos desde cualquier sistema integrado.

Incluya tareas de IA como resumir o clasificar utilizando API LLM.

Limitaciones de n8n

Los mensajes de error pueden ser demasiado genéricos, por lo que solucionar los problemas requiere más pruebas y esfuerzo.

Precios de n8n

Versión de prueba gratuita

Starter: 24 € al mes

Pro: 60 € al mes

Empresa: 800 € al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de n8n

G2: 4,8/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre n8n?

Así es como un usuario de Capterra valoró n8n:

La opción de autoalojamiento de esta plataforma es impresionante. Además, permite escribir los scripts de automatización en Typescript o JavaScript. Como desarrollador web, es una ventaja, ya que no es necesario aprender un lenguaje aparte para la automatización.

La opción de autoalojamiento de esta plataforma es impresionante. Además, permite escribir los scripts de automatización en Typescript o JavaScript. Como desarrollador web, es una ventaja, ya que no es necesario aprender un lenguaje específico para la automatización.

📚 Más información: Las mejores herramientas de IA de Agentic para automatizar flujos de trabajo complejos

6. Crew AI (la mejor opción para corporaciones que coordinan equipos de agentes de IA)

a través de Crew IA

CrewAI está diseñada para que varios agentes de IA trabajen juntos como un equipo real. Usted configura a los miembros del equipo, les asigna roles, define cómo deben colaborar y la plataforma coordina todo entre bastidores. La configuración es fácil gracias a su editor visual y al copiloto de IA integrado, que le guía a través de la creación de flujos de trabajo.

Los ingenieros pueden profundizar en la API para personalizar la lógica, mientras que las personas sin conocimientos técnicos, como los gestores de proyectos, pueden seguir configurando y gestionando agentes a través de la interfaz de usuario sin tocar el código.

La herramienta también tiene conexión con herramientas como CRM, correo electrónico y webhooks, por lo que, una vez que su equipo esté listo, podrá responder a mensajes, actualizar sistemas y desencadenar acciones en todas las aplicaciones. Para la supervisión, obtendrá registros completos de lo que hizo cada agente y por qué, lo que facilita la depuración.

Las mejores funciones de Crew IA

Utilice el copiloto de IA integrado de CrewAI para generar flujos de trabajo de agentes a partir de instrucciones sencillas en inglés.

Simule el comportamiento de los agentes, ajuste reglas y gestione de forma centralizada las configuraciones de LLM para garantizar la alineación con las metas empresariales.

Gestión de implementaciones multiequipo utilizando RBAC, agentes en contenedores y paneles de control centralizados.

Elija entre una implementación local o VPC, con funciones de nivel empresarial como el cumplimiento de SOC2 y la integración de Azure AD/SSO.

Limitaciones de Crew IA

Curva de aprendizaje pronunciada para los principiantes, especialmente si es nuevo en los sistemas multiagente.

La depuración y el perfeccionamiento de los resultados pueden requerir un esfuerzo adicional antes de que estén listos para su producción.

Precios de Crew IA

Básico : Gratis

Profesional: 25 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Crew IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Crew IA?

Así es como un usuario de Reddit valoró Crew IA:

Recientemente he estado utilizando CrewAI para crear flujos de trabajo con múltiples agentes y, en general, la experiencia ha sido positiva. La descomposición de tareas y la coordinación de agentes funcionan a la perfección.

Recientemente he estado utilizando CrewAI para crear flujos de trabajo con múltiples agentes y, en general, la experiencia ha sido positiva. La descomposición de tareas y la coordinación de agentes funcionan a la perfección.

📚 Más información: Si utiliza CrewAI o plataformas similares, considere la posibilidad de combinarlo con un complemento de agente de IA para ampliar la funcionalidad del agente a las herramientas que su equipo ya utiliza.

7. Microsoft Copilot (la mejor opción para la productividad integrada de IA en Microsoft 365)

a través de Microsoft Copilot

Si trabaja dentro del ecosistema de Microsoft 365, Microsoft Copilot le resultará una extensión natural de su flujo de trabajo.

Es una de las formas más sencillas de empezar a utilizar agentes de IA para mejorar la productividad, ya que Copilot está integrado en herramientas como Word, Excel, Outlook y Teams. Solo tiene que utilizar Copilot Studio para definir lo que debe hacer el agente (como realizar la automatización de la conciliación financiera o gestionar los tickets internos), seleccionar los datos a los que debe acceder y este lo configurará todo teniendo en cuenta la pila de Microsoft.

Los usuarios también pueden chatear con Copilot en estas aplicaciones y recibir respuestas útiles y contextuales. Y como utiliza Microsoft Graph, entiende tus datos en toda la organización y no solo en una aplicación a la vez.

Las mejores funciones de Microsoft Copilot

Trabaje de forma nativa en aplicaciones de Microsoft 365 como Word, Excel, Teams y Outlook para resumir o analizar sin cambiar de contexto.

Aplique medidas de seguridad y cumplimiento normativo de nivel corporativo con controles basados en Azure, incluidas políticas de DLP y control de acceso basado en roles a través de Azure AD.

Implemente agentes con plantillas prediseñadas para flujos de trabajo como finanzas, asuntos legales o TI, y personalícelas de manera personalizada para adaptarlas a las necesidades de su equipo.

Limitaciones de Microsoft Copilot

Las respuestas pueden ser aleatorias y, a menudo, necesitan refinarse, por lo que no siempre ahorran tanto tiempo como se esperaba.

Precios de Microsoft Copilot

Microsoft Copilot Studio (plan de compra anticipada): precio personalizado

Microsoft Copilot Studio (pago por uso): precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Microsoft Copilot

G2: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Copilot?

Así es como un usuario de G2 valoró Microsoft Copilot:

Copilot Studio ayuda a resolver el reto de crear agentes de IA conversacionales sin necesidad de escribir toneladas de código. Puedo diseñar e implementar agentes de IA que gestionen consultas internas, automaticen tareas repetitivas o guíen a los usuarios a través de los procesos, todo ello con una sobrecarga técnica mínima.

Copilot Studio ayuda a resolver el reto de crear agentes de IA conversacionales sin necesidad de escribir toneladas de código. Puedo diseñar e implementar agentes de IA que gestionen consultas internas, realicen automatizaciones de tareas repetitivas o guíen a los usuarios a través de los procesos, todo ello con una sobrecarga técnica mínima.

🔍 ¿Sabías que...? Los agentes aislados se convierten en un riesgo real cuando pueden acceder directamente a los sistemas en vivo. En configuraciones serias, los agentes deben ejecutarse primero dentro de un entorno aislado, de modo que, incluso si cometen un error, no afecten a la base de datos de producción ni interrumpan los flujos de trabajo reales.

8. Vellum IA (la mejor para crear flujos de trabajo y agentes de IA de nivel empresarial)

a través de Vellum IA

Para crear agentes, describa una tarea en lenguaje sencillo y Vellum generará un agente funcional que se conectará a las herramientas, gestionará la lógica y mostrará exactamente lo que hace en cada ejecución.

El generador visual le permite arrastrar y soltar indicaciones, modelos y fuentes de datos en una interfaz gráfica de usuario o incrustarlos en el código. Este enfoque híbrido permite que los equipos técnicos y no técnicos colaboren en los mismos diseños de agentes.

En el editor de comandos, puede comparar los resultados de las indicaciones uno al lado del otro, modificarlos y volver a ejecutarlos al instante. También hay compatibilidad con llamadas a funciones, por lo que sus agentes pueden acceder a API o ejecutar lógica en medio del flujo.

Las mejores funciones de Vellum IA

Configure los agentes para que se ejecuten por pasos o todos a la vez, incluidos los agentes más pequeños que trabajan juntos en flujos de trabajo grandes.

Pruebe y realice el seguimiento de sus agentes con herramientas integradas para comparar versiones, medir el rendimiento y ver lo que han hecho.

Permita que los agentes extraigan información de los documentos o bases de datos de su empresa para que puedan tomar decisiones más inteligentes y mejor informadas.

Mantenga la seguridad con funciones como SSO, compatibilidad con HIPAA, configuración de nube privada y ayuda para equipos con normas estrictas en materia de datos.

Limitaciones de Vellum IA

Escalar agentes en demasiadas herramientas reduce la fiabilidad, ya que la coordinación de herramientas se vuelve más difícil de controlar.

Precios de Vellum IA

Free

Pro: 25 $ al mes

Empresa: 50 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Vellum IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Vellum IA?

Así es como un usuario de Reddit valoró Vellum IA:

Vellum es muy práctico como creador de agentes, ya que solo tienes que describir lo que quieres y él crea el flujo de trabajo por ti. Básicamente, no hay curva de aprendizaje. Su enfoque de codificación vibratoria para la automatización de la IA tiene mucho sentido si no quieres dedicar tiempo de ingeniería a estas cosas.

Vellum es muy práctico como creador de agentes, ya que solo tienes que describir lo que quieres y él crea el flujo de trabajo por ti. Básicamente, no hay curva de aprendizaje. Su enfoque de codificación vibratoria para la automatización de la IA tiene mucho sentido si no quieres dedicar tiempo de ingeniería a estas cosas.

📊 Alerta estadística: La coordinación de agentes no solo sirve para que los flujos de trabajo parezcan más limpios, sino que también puede cambiar los resultados. Algunas estimaciones sugieren que los sistemas de agentes bien coordinados podrían mejorar los resultados del mercado entre un 15 % y un 30 %. ¿Qué significa esto? La ventaja competitiva solo se consigue con agentes que trabajan juntos con roles, traspasos y barreras de protección claros.

9. IBM WatsonX (la mejor para el desarrollo y la gobernanza de la IA de la corporación)

a través de IBM watsonx

IBM WatsonX es una plataforma de IA completa que incluye herramientas para la coordinación de agentes. Con WatsonX Orchestrate, puede crear flujos de trabajo arrastrando y soltando pasos y automatizar tareas complejas, como revisiones de contratos o traspasos de soporte al cliente. Estos agentes de varios pasos se conectan tanto a herramientas de IBM como de terceros.

Puede ajustar los modelos de dominio preentrenados de IBM, como watsonx. data, para sus propios casos de uso de IA y crear agentes que se adapten a las necesidades de su organización. Si se dedica más a la ingeniería, también hay un SDK que le permite crear scripts, realizar versiones y gestionar agentes como en proyectos de software reales.

Las mejores funciones de IBM WatsonX

Responda a preguntas específicas de la empresa utilizando la búsqueda con IA, que extrae información de sus documentos y bases de datos internos con seguridad.

Conéctese directamente a fuentes de datos empresariales como Cloud Pak for Data o Db2, para que los agentes puedan extraer datos en tiempo real y trabajar dentro de su pila de análisis existente.

Realice un seguimiento del rendimiento de sus agentes con paneles de control integrados, registros y herramientas de cumplimiento normativo, como registros de auditoría y comprobaciones de sesgos.

Empiece con ventaja gracias a las plantillas de agentes predefinidas y adaptadas a sectores como el servicio de atención al cliente o la cadena de suministro.

Limitaciones de IBM WatsonX

Parece muy orientado a las corporaciones, por lo que la experimentación rápida y la creación de agentes ligeros pueden ser más lentas de lo esperado.

Precios de IBM WatsonX

Versión de prueba gratuita

Gratis: hasta 300 000 tokens al mes.

Imprescindible: Precios personalizados

Estándar: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de IBM WatsonX

G2 : 4,4/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre IBM WatsonX?

Así es como un usuario de G2 valoró IBM WatsonX:

IBM Watson x orchestrate es impresionante porque elimina la complejidad de la automatización y la hace intuitiva. En lugar de depender de un código pesado o de múltiples herramientas desconectadas, le permite delegar tareas en lenguaje sencillo y hacer que los agentes de IA trabajen juntos a la perfección.

IBM Watson x orchestrate es impresionante porque elimina la complejidad de la automatización y la hace intuitiva. En lugar de depender de un código pesado o de múltiples herramientas desconectadas, le permite delegar tareas en lenguaje sencillo y hacer que los agentes de IA trabajen juntos a la perfección.

📚 Más información: ¿Le interesan las herramientas de planificación más inteligentes? Explore las aplicaciones de planificación digital más populares y cómo se utilizan.

a través de Stack IA

Stack AI es ideal para automatizar tareas que normalmente requieren esfuerzo manual o profundos conocimientos técnicos. Los agentes de IA pueden analizar datos, responder preguntas, extraer información estructurada y actuar sobre la información sin necesidad de código.

Obtendrá un generador de flujos de trabajo visual y de bajo código para componer lógica y realizar conexiones entre sistemas en un lienzo. De este modo, los expertos en la materia pueden crear soluciones sin necesidad de tener profundos conocimientos de programación.

La plataforma cuenta con herramientas integradas para convertir documentos no estructurados (PDF, escaneos, formularios) en datos estructurados. Para una extracción de datos eficiente, puede crear agentes que puedan recuperar respuestas de las bases de conocimientos de la empresa con citas utilizando la generación aumentada por recuperación (RAG).

Las mejores funciones de Stack IA

Desencadenantes de acciones automatizadas en herramientas como ClickUp, Slack, Gmail o Zapier cuando se cumplan determinadas condiciones en sus tablas de datos.

Mejore la precisión de los agentes con el tiempo gracias a un bucle de retroalimentación que realiza el seguimiento de las indicaciones y se adapta a las preferencias de su equipo.

Garantice la seguridad a nivel de corporación mediante SSO, permisos granulares y cifrado. Los agentes solo acceden a los datos que los usuarios están autorizados a ver.

Limitaciones de la IA apilada

Algunas integraciones/complementos pueden resultar confusos o incoherentes, lo que ralentiza la automatización del flujo de trabajo de los agentes en el uso real.

Los flujos de trabajo de los agentes pueden parecer más automatizaciones avanzadas que verdaderos agentes autónomos.

Precios de Stack IA

Free

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Stack IA

G2: 4,5/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Stack IA?

Así es como un usuario de G2 valoró Stack IA:

Utilizo principalmente Stack AI para crear agentes que me ayudan a organizar y acelerar los flujos de trabajo creativos, como convertir las notas de los clientes en resúmenes o extraer información rápida de los informes. También lo he utilizado para configurar chatbots sencillos, tanto para uso interno (responder a las preguntas del equipo) como para proyectos de clientes en los que tiene sentido utilizar un chatbot.

Utilizo principalmente Stack AI para crear agentes que me ayudan a organizar y acelerar los flujos de trabajo creativos, como convertir las notas de los clientes en resúmenes o extraer información rápida de los informes. También lo he utilizado para configurar chatbots sencillos, tanto para uso interno (responder a las preguntas del equipo) como para proyectos de clientes en los que tiene sentido utilizar un chatbot.

¿La forma más fácil de empezar con los agentes de IA? Pruebe ClickUp.

Si acaba de empezar a explorar las mejores plataformas de agentes de IA, es fácil sentirse abrumado. Algunas plataformas son potentes, pero demasiado complejas. Otras parecen sencillas, pero carecen de funciones clave.

ClickUp da en el clavo. Es lo suficientemente flexible para los equipos que quieren tener el control, pero también es fácil de usar para los principiantes que quieren terminar las cosas rápidamente.

Puede realizar la automatización de tareas repetitivas, integrar IA y realizar el seguimiento de todo en un solo lugar (adiós a la proliferación de herramientas 👋🏻). Tanto si trabaja solo como si está ampliando su negocio, funciona.

Regístrese gratis en ClickUp.