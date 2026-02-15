Las 10 mejores alternativas a Taiga en 2026

La mayoría de los equipos ágiles se topan con el mismo obstáculo con Taiga: lo que comienza como una herramienta ligera y fácil de usar para los desarrolladores se convierte en una carga de mantenimiento cuando se necesitan integraciones empresariales, visibilidad interfuncional o flujos de trabajo basados en IA que no requieran un título en DevOps para su configuración, algo especialmente crítico ahora que el 84 % de las organizaciones ágiles han adoptado la IA.

Esta guía analiza 10 alternativas a Taiga. Encontrarás plataformas todo en uno como ClickUp que eliminan la proliferación de herramientas, además de opciones especializadas como Jira para una funcionalidad Scrum profunda. La meta es ayudarte a encontrar la opción más adecuada para las necesidades reales de tu equipo, no solo lo que funcionaba cuando erais cinco ingenieros en un garaje.

Alternativas a Taiga de un vistazo

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios* ClickUp Equipos que desean un entorno de trabajo todo en uno impulsado por IA que sustituya a múltiples herramientas. ClickUp Brain, Sprints, Automatizaciones, Más de 15 vistas, Documentos, Chat Gratis para siempre; personalización disponible para corporaciones. monday. com Equipos que necesitan tableros visuales y una rápida adopción interfuncional. Tableros personalizables, automatizaciones sin código, múltiples vistas. Los planes comienzan en 12 $/usuario/mes. Jira Equipos de desarrollo de software que ejecutan sprints ágiles estructurados. Tableros Scrum/Kanban, JQL, más de 5700 aplicaciones en Marketplace. Gratis; planes de pago desde 8,15 $ al mes por usuario. Asana Equipos multifuncionales que necesitan visibilidad de la cartera y flujos de trabajo de IA. Work Graph, AI Studio, Portfolios, Carga de trabajo Gratis; planes de pago desde 10,99 $/usuario/mes. Trello Equipos que desean tableros Kanban sencillos con una configuración mínima. Tableros de arrastrar y soltar, automatización Butler, Power-Ups. Gratis; planes de pago desde 5 $/usuario/mes. Wrike Equipos de corporación que requieren gobernanza, elaboración de informes y control avanzado de proyectos. IA para el trabajo, hojas de ruta avanzadas, Revisión. Los planes comienzan en 9,80 $ por usuario al mes. Notion Equipos que combinan documentación, wikis y seguimiento de tareas ligero. Bases de datos relacionales, Notion IA, plantillas flexibles. Gratis; planes de pago desde 10 $/usuario/mes. Zoho Proyectos Equipos que ya utilizan el ecosistema Zoho Diagramas de Gantt, control de tiempo, integraciones nativas de Zoho. Planes de pago desde 5 $/usuario/mes. Smartsheet Equipos familiarizados con las hojas de cálculo en sectores regulados o complejos. Interfaz basada en cuadrículas, centro de control, certificaciones de cumplimiento normativo. Los planes comienzan en 9 $/usuario/mes. Basecamp Equipos remotos que desean una comunicación asíncrona sencilla y un seguimiento ligero de los proyectos. Tablones de mensajes, registros, gráficos de colinas Los planes comienzan en 15 $/usuario/mes.

¿Por qué optar por alternativas a Taiga?

Taiga es una herramienta de gestión de proyectos de código abierto creada para equipos ágiles que utilizan flujos de trabajo Scrum o Kanban. Es una de las favoritas entre los desarrolladores que desean una solución autohospedada sin cuotas de licencia. Sin embargo, a medida que tu equipo crece o tus proyectos se vuelven más complejos, es posible que empieces a notar algunas deficiencias.

Quizás estés cansado del mantenimiento técnico que conlleva una herramienta autohospedada. O tal vez tus equipos de marketing y diseño consideren que la interfaz del software Taiga es demasiado rígida y centrada en los desarrolladores para sus flujos de trabajo creativos. Esta fricción lleva a los equipos a crear sus propios sistemas en otras herramientas, lo que provoca silos de información y hace imposible tener una visión global.

Estos son los motivos que suelen impulsar la búsqueda de alternativas a Taiga:

Brechas de integración: Taiga no tiene una conexión nativa con muchas herramientas empresariales populares, lo que le obliga a introducir los datos manualmente y a realizar soluciones alternativas que requieren mucho tiempo.

Retos de escalabilidad: la responsabilidad del autoalojamiento requiere recursos técnicos y mantenimiento que muchos equipos en crecimiento no pueden permitirse.

Funcionalidad limitada: Necesitas algo más que tableros básicos. Las funciones avanzadas de elaboración de informes, Necesitas algo más que tableros básicos. Las funciones avanzadas de elaboración de informes, gestión de recursos y IA se están volviendo esenciales, y el modelo de código abierto de Taiga se queda atrás.

Colaboración deficiente entre equipos : cuando los equipos que no son de desarrollo no pueden utilizar fácilmente la herramienta principal del proyecto, dejan de usarla. Esto empuja la comunicación a otras aplicaciones y hace que la verdadera alineación sea una lucha constante.

La alternativa adecuada depende del tamaño de su equipo y de su comodidad técnica. También depende de si desea escapar de la proliferación de herramientas —la fragmentación del trabajo entre múltiples herramientas desconectadas que ahora afecta a las empresas que implementan 101 aplicaciones SaaS diferentes— con un entorno de trabajo todo en uno o si simplemente necesita una herramienta especializada más fácil de usar.

1 de cada 4 empleados utiliza cuatro o más herramientas solo para crear contexto en el trabajo. Un detalle clave puede estar oculto en un correo electrónico, ampliado en un hilo de Slack y documentado en una herramienta independiente, lo que obliga a los equipos a perder tiempo buscando información en lugar de terminar su trabajo. ClickUp converge todo tu flujo de trabajo en una plataforma unificada. Con funciones como ClickUp Gestión de Proyectos por Correo Electrónico, ClickUp Chat, ClickUp Documentos y ClickUp Brain, todo permanece conectado, sincronizado y accesible al instante. Despídete del «trabajo sobre el trabajo» y recupera tu tiempo productivo. 💫 Resultados reales: los equipos pueden recuperar más de 5 horas cada semana utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento.

Las mejores alternativas a Taiga que puedes utilizar

Cada una de las herramientas que se indican a continuación aborda puntos débiles específicos que alejan a los equipos de Taiga. io. Las hemos organizado según sus puntos fuertes principales para que puedas encontrar rápidamente la que se adapta a tus necesidades.

Obtenga una vista completa de sus planes de desarrollo con ClickUp.

¿Está dejando Taiga porque está cansado de que el trabajo se disperse entre diferentes aplicaciones? Tiene sus tareas en un lugar, sus documentos en otro y las conversaciones de su equipo en un tercero. Esta dispersión contextual, en la que los equipos pierden horas buscando información en aplicaciones desconectadas, significa que dedica más tiempo a buscar información que a trabajar realmente, lo que supone una enorme pérdida de productividad, ya que el 70 % de los empleados dedica más de una hora a buscar una sola información.

Elimine este caos y reúna la gestión de proyectos, los documentos y la comunicación del equipo en una única plataforma con ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, una plataforma unificada en la que los proyectos, los documentos y las conversaciones conviven con una IA contextual integrada como capa de inteligencia. Está diseñado para sustituir múltiples herramientas al reunir la gestión de proyectos, los documentos y la comunicación del equipo en una única plataforma. En lugar de pagar y gestionar aplicaciones independientes, obtienes un entorno unificado donde todo tu trabajo convive y se conecta.

Pasa de la proliferación de tareas en el trabajo a la convergencia con ClickUp.

Deja de perder tiempo en actualizaciones de estado manuales y en buscar entre hilos de comentarios. Consigue un asistente de IA que comprenda todo tu entorno de trabajo con ClickUp Brain. Puedes pedirle que resuma la actividad de las tareas, genere resúmenes de proyectos o responda preguntas sobre obstáculos. Como está integrado en todas partes, solo tienes que hacer una mención a Brain en una tarea o mensaje de chat para obtener una respuesta instantánea y contextualizada basada en tus proyectos reales.

@Brain publicará una respuesta en forma de hilo a tu comentario o mensaje.

Para los equipos que necesitan funciones ágiles robustas, gestiona todo tu ciclo de desarrollo con ClickUp Sprints. Puedes crear carpetas Sprint dedicadas, gestionar tu backlog y utilizar puntos de sprint para estimar el esfuerzo. Visualiza el progreso de tu equipo con gráficos de velocidad que registran el trabajo medio completado en varios sprints, lo que te ayuda a planificar con mayor precisión.

Gestiona los sprints de desarrollo y los backlogs con ClickUp Sprints.

Los superagentes de ClickUp operan a nivel del entorno de trabajo, supervisando continuamente los proyectos, la actividad y las señales en todo su entorno. En esta vista, un superagente analiza los datos de los sprints, detecta riesgos como prioridades vencidas y ofrece información útil sin necesidad de realizar un seguimiento manual. En lugar de limitarse a la elaboración de informes, sugiere de forma proactiva los siguientes pasos, como generar agendas o centrar a los equipos en el trabajo de mayor impacto.

Y por fin podrás deshacerte del trabajo manual. Crea reglas de flujo de trabajo sin código con simples desencadenantes y acciones utilizando ClickUp Automatizaciones. Por ejemplo, puedes establecer una regla para cambiar automáticamente el estado de una tarea cuando llegue la fecha límite o asignar una nueva tarea a una persona específica cuando se cree.

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp Brain: Obtenga resúmenes de tareas basados en IA, genere informes y responda preguntas con contexto a partir de sus tareas, documentos y conversaciones utilizando este asistente de IA integrado en todo su entorno de trabajo.

ClickUp Sprints: planifica y ejecuta sprints con funciones específicas para la gestión del backlog, la planificación de sprints y el seguimiento de la velocidad, además de utilizar puntos de sprint para estimar el esfuerzo y supervisar la capacidad del equipo.

Automatizaciones de ClickUp: Automatice trabajos rutinarios como cambiar estados, asignar tareas o publicar comentarios para ahorrar tiempo utilizando un sencillo generador de acciones y desencadenantes sin código.

Más de 15 vistas: vaya más allá de los tableros básicos. Visualice su trabajo con más de 15 opciones diferentes, incluyendo vaya más allá de los tableros básicos. Visualice su trabajo con más de 15 opciones diferentes, incluyendo la vista Kanban la vista Gantt , la vista Lista, la vista Calendario y la vista Cronograma, todas ellas utilizando los mismos datos subyacentes.

ClickUp Docs: mantén tus resúmenes de proyectos, notas de reuniones y wikis conectados al trabajo al que hacen referencia creando, editando y colaborando en documentos directamente enlazados a tus tareas. mantén tus resúmenes de proyectos, notas de reuniones y wikis conectados al trabajo al que hacen referencia creando, editando y colaborando en documentos directamente enlazados a tus tareas.

ClickUp Chat: mantén las conversaciones relacionadas con los proyectos fuera de los hilos de correo electrónico dispersos y en un lugar donde se puedan buscar, con conversaciones en tiempo real en canales o mensajes directos junto a tu trabajo. mantén las conversaciones relacionadas con los proyectos fuera de los hilos de correo electrónico dispersos y en un lugar donde se puedan buscar, con conversaciones en tiempo real en canales o mensajes directos junto a tu trabajo.

Ventajas y desventajas de ClickUp

Ventajas:

Una verdadera plataforma todo en uno: sustituye la necesidad de herramientas separadas de gestión de proyectos, documentación y comunicación, lo que reduce la proliferación de herramientas y los costes de suscripción. sustituye la necesidad de herramientas separadas de gestión de proyectos, documentación y comunicación, lo que reduce la proliferación de herramientas y los costes de suscripción.

IA sensible al contexto: Obtenga respuestas y resúmenes basados en los datos específicos de su entorno de trabajo con ClickUp Brain, lo que lo hace mucho más útil que los chatbots de IA genéricos.

Flexibilidad sin igual: la plataforma se adapta a cualquier metodología, desde el estricto Scrum hasta Kanban o incluso la gestión de proyectos tradicional, sin obligarte a seguir un único flujo de trabajo.

Contras:

El número grande de funciones puede suponer una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios que están acostumbrados a herramientas más sencillas.

La aplicación móvil es funcional, pero aún no ofrece toda la potencia de la experiencia de escritorio.

Para sacar el máximo partido a la plataforma, es necesario un proceso de configuración e incorporación deliberado.

Precios de ClickUp

[pricing=table]

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 4000 reseñas)

2. monday. com (ideal para tableros de proyectos visuales e intuitivos con rápida adopción por parte del equipo)

Si a tus compañeros de equipo sin conocimientos técnicos les resulta confusa la interfaz de Taiga, monday.com es un soplo de aire fresco. Es conocida por su diseño colorido, visual e intuitivo, que hace que la gestión de proyectos resulte menos tediosa. Los tableros de arrastrar y soltar son fáciles de manejar para cualquiera, lo que se traduce en una adopción más rápida en toda la organización.

La plataforma se basa en el concepto de «sistema operativo de trabajo», lo que le permite personalizar tableros para casi cualquier flujo de trabajo, desde campañas de marketing hasta desarrollo de software. Puede añadir más de 20 tipos de columnas diferentes para realizar el seguimiento de todo, desde el estado y las personas asignadas hasta las fórmulas y el control de tiempo. Esta claridad visual ayuda a todos a ver lo que está en curso, lo que está atascado y lo que está terminado sin necesidad de tener conocimientos técnicos.

monday. com también ofrece funciones de IA para ayudar a generar tareas, resumir actualizaciones y escribir contenido. Su generador de automatización utiliza una lógica simple de «si esto, entonces aquello», lo que le permite crear reglas sin escribir ningún código.

monday. com mejores funciones

Tableros personalizables: adapta los tableros de tus proyectos con más de 20 tipos de columnas para que se ajusten a tu flujo de trabajo específico.

Automatizaciones sin código: configura reglas sencillas para automatizar tareas repetitivas, como notificar a los miembros del equipo o cambiar el estado de una tarea.

Múltiples vistas: cambia fácilmente entre diferentes formas de visualizar tu trabajo, incluyendo vistas Tabla, Kanban, Cronograma y Calendario.

Ventajas y desventajas de monday.com

Ventajas:

Interfaz muy intuitiva: los nuevos usuarios pueden empezar a utilizarla en cuestión de minutos con una formación mínima.

Flexible para varios departamentos: la plataforma ofrece productos especializados para CRM, desarrollo y servicio, lo que permite la estandarización en toda la empresa.

Amplia biblioteca de plantillas: una amplia gama de plantillas prediseñadas te ayuda a configurar rápidamente.

Contras:

Los precios pueden ser complejos, con mínimos por asiento y niveles de paquetes que pueden resultar costosos para equipos más pequeños.

El acceso de invitados se factura, lo que puede generar costes inesperados.

Algunas funciones clave, como el control de tiempo, solo están disponibles en planes de nivel superior.

Precios de monday.com

Básico: 12 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Estándar: 17 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Pro: 28 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Corporación: Personalizado

Valoraciones y reseñas de monday.com

G2: 4,7/5 (más de 12 000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4800 reseñas)

3. Jira (ideal para equipos de desarrollo de software que ejecutan sprints ágiles)

a través de Jira

Cuando se busca una comparación entre Taiga y una herramienta de corporación, Jira suele ser la primera opción que surge. Ambas están diseñadas para flujos de trabajo ágiles, pero Jira ofrece un nivel de profundidad, configurabilidad e integración que Taiga, como herramienta de código abierto, no puede igualar. Es el estándar del sector por una razón.

Jira está diseñado específicamente para equipos de software y destaca en los tableros Scrum y Kanban con funciones para la planificación de sprints, la preparación de backlogs y el seguimiento de la velocidad. Para los usuarios avanzados, JQL (Jira Query Language) permite la creación de filtros e informes personalizados muy específicos. El verdadero poder de la plataforma se desbloquea a través de su ecosistema, con más de 5700 aplicaciones en Atlassian Marketplace y una integración perfecta con herramientas como Confluence y Bitbucket.

Esta potencia tiene una contrapartida: la complejidad. La interfaz puede resultar abrumadora para los usuarios sin conocimientos técnicos, y una configuración adecuada requiere mucho tiempo y experiencia.

Las mejores funciones de Jira

Tableros Scrum y Kanban: gestiona sprints con funciones detalladas como gestión de backlog, gráficos de burndown y límites de WIP.

JQL (Jira Query Language): crea potentes consultas personalizadas para crear filtros e informes precisos para tus paneles.

Más de 5700 aplicaciones en el Marketplace: amplía las capacidades de Jira con una enorme biblioteca de integraciones de terceros para casi cualquier necesidad.

Ventajas y desventajas de Jira

Ventajas:

Funcionalidad Deep Agile: sus funciones para la planificación de sprints, el seguimiento de la velocidad y la gestión de lanzamientos son maduras y cuentan con la confianza de miles de equipos de desarrollo.

Flujos de trabajo altamente personalizables: puedes definir la ruta exacta que siguen tus problemas con condiciones personalizadas, validadores y funciones post.

Sólido ecosistema de Atlassian: las integraciones nativas con Confluence, Bitbucket y Trello crean un entorno potente y unificado para el desarrollo de software.

Contras:

Hay una curva de aprendizaje pronunciada, especialmente para los miembros del equipo sin conocimientos técnicos o aquellos que se inician en las metodologías ágiles.

La complejidad de la configuración puede dar lugar a instancias infladas y difíciles de mantener con el tiempo.

Las funciones de seguridad clave, como SSO/SCIM, forman parte de una suscripción adicional independiente.

Precios de Jira

Free

Estándar: desde 8,15 $/usuario/mes.

Premium: desde 16 $/usuario/mes

Corporación: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Jira

G2: 4,3/5 (más de 5900 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 14 000 reseñas)

4. Asana (ideal para equipos multifuncionales que necesitan visibilidad de la cartera y flujos de trabajo con IA)

vía Asana

Si su organización ha superado el enfoque centrado en los desarrolladores de Taiga, Asana ofrece una solución con un atractivo más amplio. Se trata de una plataforma de gestión del trabajo empresarial que hace hincapié en la automatización basada en la IA y está diseñada para funcionar con equipos de marketing, operaciones y productos, no solo con ingenieros.

El principal diferenciador de Asana es su modelo de datos Work Graph, que correlaciona las relaciones entre tareas, proyectos, personas y metas. Esto proporciona información sobre cómo se conecta el trabajo en toda la organización, algo que las herramientas aisladas no pueden ofrecer. Su AI Studio te permite crear flujos de trabajo de IA personalizados y sin código para automatizar tareas como el enrutamiento del trabajo, el envío de actualizaciones de estado y el recordatorio de plazos a los miembros del equipo.

Con vistas como Listas, Tableros y un cronograma estilo Gantt, Asana ofrece múltiples formas de visualizar el trabajo. Para el liderazgo, los Portfolios ofrecen una vista general de alto nivel del estado de los proyectos en toda la empresa.

Las mejores funciones de Asana

Modelo de datos Work Graph: vea cómo se conecta el trabajo en toda su organización, mostrando automáticamente las dependencias y los obstáculos.

AI Studio: Crea flujos de trabajo de IA sin código para automatizar tareas repetitivas y optimizar procesos.

Carteras y carga de trabajo: obtenga visibilidad a nivel ejecutivo sobre el estado de los proyectos y gestione la capacidad del equipo para evitar el agotamiento.

Ventajas e inconvenientes de Asana

Ventajas:

Gran reconocimiento en el sector: Asana es líder en los informes de analistas de Gartner y Forrester, lo que valida sus capacidades de corporación.

Flexible para todos los departamentos: funciona tan bien para campañas de marketing y lanzamientos de productos como para el desarrollo de software.

Integraciones robustas: se conecta con más de 200 aplicaciones populares, incluyendo Microsoft, Google, Slack y HubSpot.

Contras:

Los planes de pago tienen un número mínimo de asientos, lo que puede suponer un reto para los equipos más pequeños.

Algunos usuarios han expresado su frustración con las políticas de facturación y renovación automática de la plataforma.

Las funciones avanzadas, como Portfolios, solo están disponibles en los planes de mayor precio.

Precios de Asana

Personal: Gratis

Starter: 10,99 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Avanzado: 24,99 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Corporación: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4,4/5 (más de 10 500 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 12 800 reseñas)

El 88 % de los encuestados utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita utilizarla en el trabajo. ¿Cuáles son las tres principales barreras? La falta de integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones en materia de seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en tu entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje sencillo, resolviendo las tres preocupaciones relacionadas con la adopción de la IA, al tiempo que conecta tu chat, tareas, documentos y conocimientos en todo el entorno de trabajo.

5. Trello (ideal para tableros Kanban sencillos con una configuración mínima)

a través de Trello

Trello es la definición de simplicidad, y ese es su mayor punto fuerte. Si Taiga te parece demasiado complicado para las necesidades reales de tu equipo, Trello ofrece una alternativa sencilla: tableros, listas y tarjetas. Es un sistema visual que se puede entender en cuestión de minutos: solo hay que arrastrar las tareas entre columnas para mostrar el progreso.

Como producto de Atlassian, Trello se integra perfectamente con Jira y Confluence, lo que resulta ideal para equipos que necesitan una herramienta sencilla para algunos proyectos y otra más potente para otros. Su función de automatización Butler puede encargarse de acciones repetitivas como mover tarjetas o establecer fechas límite, mientras que los Power-Ups te permiten añadir integraciones y campos personalizados.

La principal limitación de Trello es que no pretende ser una solución todo en uno. Para los equipos que solo necesitan una forma visual de realizar el seguimiento de las tareas sin la sobrecarga que supone la planificación de sprints o la elaboración de informes avanzados, Trello es la solución perfecta.

Las mejores funciones de Trello

Tableros Kanban de arrastrar y soltar: la interfaz es increíblemente intuitiva, lo que facilita que cualquiera pueda empezar a utilizarla de inmediato.

Automatización Butler: Automatice acciones simples y repetitivas con desencadenantes basados en reglas para mantener sus tableros actualizados.

Power-Ups: amplíe la funcionalidad de Trello añadiendo integraciones, campos personalizados y diferentes vistas a sus tableros.

Ventajas y desventajas de Trello

Ventajas:

Curva de aprendizaje extremadamente baja: la metáfora visual de tableros y tarjetas se entiende universalmente, por lo que casi no se requiere formación.

Fácil incorporación: la metáfora visual de tableros y tarjetas no requiere prácticamente ninguna formación para los nuevos miembros del equipo.

Parte del ecosistema de Atlassian: tiene una conexión nativa con Jira y Confluence, lo que ofrece una vía hacia herramientas más potentes cuando sea necesario.

Contras:

Carece de funciones avanzadas de gestión de proyectos, como diagramas de Gantt, dependencias y gestión de recursos.

Las capacidades de elaboración de informes y análisis son muy básicas en comparación con plataformas más completas.

Puede resultar desorganizado y difícil de gestionar para proyectos complejos con muchas tareas.

Precios de Trello

Free

Estándar: 5 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Premium: 10 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Corporación: desde 17,50 $/usuario/mes (facturado anualmente).

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 500 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 000 reseñas)

6. Wrike (ideal para equipos de corporación con necesidades complejas de cartera y gobernanza)

a través de Wrike

Wrike está diseñado para empresas medianas y grandes que requieren una gobernanza avanzada, gestión de carteras y visibilidad entre departamentos. Si está dejando Taiga porque su organización ha crecido más allá de lo que puede soportar una herramienta ágil para un solo equipo, Wrike le ofrece la infraestructura necesaria para gestionar el trabajo en toda la empresa.

Su capa de IA, Work Intelligence, ofrece funciones como un copiloto para responder preguntas, predicción de riesgos para proyectos y resúmenes automatizados. Para los equipos creativos, la función de revisión de Wrike admite más de 30 formatos de archivo, lo que permite la revisión y aprobación colaborativas directamente dentro de la plataforma.

La potencia de Wrike es también su principal reto. Requiere una inversión significativa en configuración y instalación, y la curva de aprendizaje es más pronunciada que la de muchas alternativas.

Las mejores funciones de Wrike

Work Intelligence IA: utilice la IA para obtener resúmenes de proyectos, predecir riesgos y realizar tareas de automatización.

Planes de trabajo avanzados: planifica el trabajo entre varios equipos con mapas de dependencias y planificación de la capacidad.

Revisión de más de 30 formatos de archivo: optimice el proceso de revisión creativa con herramientas de marcado integradas y control de versiones.

Ventajas y desventajas de Wrike

Ventajas:

Seguridad de nivel empresarial: Wrike ofrece certificaciones SOC 2 e ISO, así como compatibilidad con HIPAA, lo que lo hace adecuado para sectores regulados.

Excelentes valoraciones de los analistas: Gartner lo reconoce como líder, lo que valida su posición como plataforma preparada para corporaciones.

Potente gestión de carteras: el Centro de control proporciona a las PMO la visibilidad y la gobernanza que necesitan para gestionar programas a gran escala.

Contras:

La plataforma tiene una curva de aprendizaje pronunciada y requiere una configuración inicial compleja.

Muchas de las funciones más potentes solo están disponibles como complementos de pago, lo que puede aumentar significativamente el coste total.

La interfaz puede resultar abrumadora para equipos más pequeños o con necesidades más sencillas.

Precios de Wrike

Free

Equipo: 9,80 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Empresa: 24,80 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Corporación: Personalizado

Pinnacle: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 3700 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 2600 reseñas)

7. Notion (ideal para equipos que combinan documentos, wikis y seguimiento de proyectos ligero)

vía Notion

Notion no es una herramienta de gestión de proyectos tradicional, sino un entorno de trabajo modular en el que puedes crear tus propios sistemas utilizando páginas, bases de datos y bloques. Es una opción ideal para equipos que necesitan potentes capacidades de documentación junto con el seguimiento de tareas, ya que combina wikis, documentos y proyectos en un entorno flexible.

El núcleo de Notion es su sistema de base de datos relacional. Puede crear tablas que se enlazan entre sí, lo que le permite agrupar datos de distintos proyectos y crear vistas personalizadas como Kanban, Calendario y Lista a partir de la misma fuente de datos. Notion IA mejora esto al proporcionar funciones de resumen, generación de contenido y búsqueda en todo su entorno de trabajo.

Esta flexibilidad es tanto una fortaleza como una debilidad. Si bien puede crear casi cualquier flujo de trabajo que pueda imaginar, debe crearlo usted mismo.

Las mejores funciones de Notion

Bases de datos relacionales: crea tablas enlazadas que conecten tareas, proyectos y miembros del equipo, con recopilaciones automáticas de datos.

Notion IA: resume páginas, genera contenido y busca en todo tu entorno de trabajo con lenguaje natural.

Bloques y plantillas flexibles: crea páginas desde cero o utiliza una de las más de 5000 plantillas para empezar rápidamente.

Ventajas y desventajas de Notion

Ventajas:

Excelente para la documentación: mantén tus wikis, especificaciones y notas de reuniones conectadas a tus tareas sin cambiar de herramienta.

Altamente personalizable: puedes crear el sistema exacto que necesita tu equipo sin verte limitado por funciones que no utilizas.

Sólido ecosistema de plantillas: una gran comunidad de usuarios es el proveedor de plantillas para casi cualquier caso de uso.

Contras:

El ajuste de bases de datos complejas y fórmulas avanzadas requiere un gran esfuerzo de aprendizaje.

El rendimiento puede ralentizarse cuando se trabaja con bases de datos muy grandes.

Las funciones tradicionales de gestión de proyectos, como los diagramas de Gantt y las dependencias, a menudo requieren soluciones creativas.

Precios de Notion

Free

Además: 10 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Empresa: 18 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Corporación: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 5800 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 2200 reseñas)

va Zoho Proyectos

Zoho Projects es una práctica herramienta de gestión de proyectos que ofrece el máximo valor a los equipos que ya han invertido en el ecosistema Zoho. Se integra a la perfección con otras aplicaciones de Zoho, como Zoho CRM, Zoho Desk y Zoho Analytics, creando una plataforma unificada para las operaciones de su empresa.

Su conjunto de funciones incluye diagramas de Gantt con dependencias, tableros Kanban, control de tiempo y seguimiento de incidencias. Para las empresas basadas en servicios, la integración con Zoho Invoice permite una fácil gestión de las hojas de horas y la facturación a los clientes. Aunque la interfaz puede parecer un poco anticuada en comparación con la de algunos competidores, es sencilla y cumple su función.

Zoho Projects es una opción fiable y con un precio competitivo, lo que la convierte en la elección natural para equipos pequeños y medianos que ya utilizan otros productos de Zoho.

Las mejores funciones de Zoho Projects

Diagramas de Gantt con dependencias: visualice los cronogramas de los proyectos e identifique la ruta crítica para mantener sus proyectos por el buen camino.

Control de tiempo y hojas de horas: Registre el tiempo dedicado a las tareas y genere hojas de horas para la facturación o la elaboración de informes internos.

Integración del ecosistema Zoho: conéctese a otras aplicaciones de Zoho sin necesidad de herramientas de terceros, lo que garantiza un flujo de datos fluido en toda su empresa.

Ventajas y desventajas de Zoho Projects para proyectos

Ventajas:

Sólido valor del ecosistema: los equipos que ya utilizan productos Zoho se benefician de un flujo de datos fluido entre sus herramientas empresariales.

Integración nativa con Zoho: si ya es usuario de Zoho, se adapta perfectamente a su conjunto de herramientas existente.

Funciones básicas sólidas: cubre todas las necesidades esenciales de gestión de proyectos, incluidos diagramas de Gantt, tableros Kanban y control de tiempo.

Contras:

La interfaz de usuario parece menos moderna que la de algunos de sus competidores.

Carece de funciones avanzadas como IA, automatización sofisticada y gestión de carteras.

Los patrones de diseño pueden resultar menos intuitivos para los usuarios que aún no están familiarizados con los productos de Zoho.

Precios de Zoho Projects para proyectos

Free

Premium: 5 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Corporación: 10 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Zoho Projects

G2: 4,3/5 (más de 400 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 500 reseñas)

9. Smartsheet (ideal para equipos familiarizados con las hojas de cálculo en sectores regulados)

a través de Smartsheet

Smartsheet está diseñado para equipos que se sienten cómodos con las hojas de cálculo, pero necesitan más potencia de gestión de proyectos. Su interfaz basada en cuadrículas se parece a Excel, pero añade funciones como diagramas de Gantt, automatizaciones y herramientas de colaboración. Esto facilita la transición a los equipos que están acostumbrados a trabajar con filas y columnas.

La plataforma es una opción sólida para los sectores regulados, ya que ofrece la autorización FedRAMP Moderate para trabajos gubernamentales y el cumplimiento de la HIPAA para el sector sanitario. Su centro de control proporciona una gobernanza a nivel de PMO, lo que permite a las organizaciones estandarizar las plantillas de proyectos y mantener la coherencia a gran escala.

Muchas de las funciones premium de Smartsheet se ofrecen como complementos de pago. Sin embargo, su combinación única de familiaridad con las hojas de cálculo y certificaciones de cumplimiento normativo lo convierten en una herramienta valiosa para un público específico.

Las mejores funciones de Smartsheet

Interfaz basada en cuadrículas: el familiar diseño de filas y columnas facilita el inicio a los usuarios de Excel.

Centro de control: Estandarice las plantillas de proyectos y la gobernanza en toda su organización para lograr una mayor coherencia.

Certificaciones de cumplimiento: Cumple con un amplio intervalo de requisitos normativos, incluidos FedRAMP, DoD IL4 y HIPAA.

Ventajas y desventajas de Smartsheet

Ventajas:

Interfaz familiar: la curva de aprendizaje es mínima para cualquiera que haya utilizado una hoja de cálculo anteriormente.

Sólida postura de cumplimiento normativo: es una opción viable para organizaciones gubernamentales y sanitarias con estrictas necesidades normativas.

Potente para flujos de trabajo con gran volumen de datos: puede manejar escenarios de datos complejos con fórmulas entre hojas y funciones de importación de datos.

Contras:

Muchas de las funciones más potentes solo están disponibles como costosos complementos.

Más allá de la cuadrícula básica, las fórmulas y funciones avanzadas tienen una curva de aprendizaje pronunciada.

La interfaz puede resultar abarrotada para equipos con necesidades sencillas de gestión de tareas.

Precios de Smartsheet

Pro: 9 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Empresa: 19 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Corporación: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Smartsheet

G2: 4,5/5 (más de 16 500 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 3200 reseñas)

10. Basecamp (ideal para equipos remotos que desean una comunicación sencilla y con opiniones sobre los proyectos)

vía Basecamp

Basecamp se basa en la filosofía de «menos es más». Evita intencionadamente la sobrecarga de funciones y se centra en la simplicidad y la comunicación clara. Está diseñado para equipos remotos que valoran el trabajo asíncrono. Funciones como los tableros de mensajes sustituyen a los hilos de correo electrónico, y los registros automáticos permiten obtener actualizaciones del equipo sin necesidad de reuniones.

Una de sus funciones más singulares son los gráficos Hill. Estos ofrecen una forma diferente de visualizar el progreso del proyecto, mostrando si el trabajo aún se encuentra en la fase de «definición» o si ha pasado a la fase de «ejecución». Esto proporciona una visión más honesta de la situación real de los proyectos.

El precio fijo de Basecamp es otro factor diferenciador. Pagas un precio único por todo tu equipo, lo que puede resultar muy rentable para las organizaciones más grandes.

Las mejores funciones de Basecamp

Tableros de mensajes: mantén las conversaciones organizadas por tema y fácilmente buscables dentro de cada proyecto.

Check-ins automáticos: programa preguntas recurrentes para obtener actualizaciones periódicas de tu equipo sin necesidad de celebrar una reunión.

Gráficos de colinas: una forma única de visualizar el progreso de un proyecto que muestra el nivel de incertidumbre que queda en él.

Ventajas y desventajas de Basecamp

Ventajas:

Interfaz sencilla y centrada: hace muy bien unas pocas cosas, sin la complejidad de las plataformas todo en uno.

Miembros del equipo ilimitados: añade a toda tu organización sin preocuparte por el escalado por asiento.

Sólido soporte para la comunicación asíncrona: está diseñado desde cero para equipos remotos y distribuidos.

Contras:

Carece de funciones avanzadas de gestión de proyectos, como diagramas de Gantt, dependencias e informes detallados.

No es adecuado para flujos de trabajo ágiles complejos ni procesos de desarrollo de software.

Las opciones de personalización son muy limitadas en comparación con competidores más flexibles.

Precios de Basecamp

Basecamp: 15 $/usuario/mes

Basecamp Pro Unlimited: 299 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Basecamp

G2: 4,1/5 (más de 5300 reseñas)

Capterra: 4,3/5 (más de 14 400 reseñas)

Elige la alternativa a Taiga adecuada para tu equipo ✨

Encontrar la alternativa adecuada a Taiga se reduce a comprender lo que tu equipo realmente necesita, no solo lo que suena impresionante en una página de funciones. Si eres un equipo de desarrollo que necesita Agile empresarial, la profundidad de Jira es difícil de superar. Si la simplicidad es la prioridad, Trello o Basecamp eliminan la complejidad.

Pero si estás cansado de hacer malabarismos con múltiples herramientas para tareas, documentos y comunicación, ClickUp lo reúne todo. Y obtienes una IA que realmente entiende tu trabajo. Se acabó la proliferación de contextos, se acabó buscar en cinco aplicaciones para encontrar lo que necesitas. La mejor herramienta es la que tu equipo utilizará de forma constante.

Comience por su mayor punto débil, búsquele la solución que lo aborde directamente y construya a partir de ahí. Empiece gratis con ClickUp y compruebe cómo un entorno de trabajo convergente cambia la forma de trabajar de su equipo.