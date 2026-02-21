Las 10 mejores herramientas de animación con IA para [año]

¿Sabías que los equipos creativos solo dedican el 28 % de su jornada al trabajo creativo propiamente dicho? El resto del tiempo lo dedican a tareas administrativas y a gestionar los ciclos de retroalimentación. Si a esta pérdida de productividad le sumamos las herramientas de animación con IA desconectadas, el resultado es una gran cantidad de trabajo que gestionar.

Esta guía desglosa las 10 mejores herramientas de animación con IA, desde generadores de vídeo de nivel profesional hasta plataformas aptas para principiantes. Te ayudará a mantener tus proyectos de animación organizados en lugar de tener que hacer malabarismos con múltiples herramientas y plazos ajustados.

Las herramientas de animación con IA utilizan la inteligencia artificial para crear contenido animado a partir de entradas sencillas, como texto o imágenes. Estos programas van desde generadores de texto a vídeo que crean clips completos a partir de una descripción escrita hasta plataformas que automatizan tareas complejas como la sincronización labial de los caracteres y la síntesis de movimiento.

Tradicionalmente, la animación requería un presupuesto enorme en software y mucha paciencia para mover los píxeles uno por uno. Era una barrera lenta y costosa que la mayoría de los equipos de marketing y creadores no podían superar. Los generadores de animación con IA sustituyen el trabajo manual por capacidades de procesamiento. Te permiten crear vídeos animados sin ser animador.

🧠 Dato curioso: Aproximadamente el 86 % de los anunciantes utilizan o planifican adoptar la IA generativa para crear anuncios publicitarios en vídeo.

Herramienta Lo mejor para Función destacada Precios* ClickUp Equipos de todos los tamaños que gestionan todo el proceso de producción de animación y los flujos de trabajo creativos. ClickUp Brain y Super Agents para resumir los comentarios y realizar la automatización de la coordinación de la producción. Plan Free disponible; personalizaciones disponibles para corporaciones. Runway Equipos creativos profesionales que requieren la generación de vídeos de alta fidelidad con una física coherente. Lo último en conversión de texto a vídeo y Motion Brush para un control preciso del movimiento cinematográfico. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 15 $ al mes. Animaker Equipos pequeños y principiantes que crean vídeos explicativos en 2D y contenido para redes sociales. Tecnología de sincronización labial automática que adapta los movimientos de la boca del carácter a cualquier pista de audio. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 27 $ al mes. Adobe Firefly Equipos de diseño de medianas y corporaciones que generan activos de marca dentro de Creative Cloud. Relleno generativo en Photoshop para añadir o sustituir elementos visuales mediante sencillas indicaciones de texto. Los planes de pago empiezan en 9,99 $ al mes. Synthesia Equipos de formación y marketing de corporaciones que producen vídeos con cabezas parlantes sin un plató físico. Avatares de IA que ofrecen guiones en más de 140 idiomas con expresiones humanas naturales. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 14 $ al mes. Sora Creadores individuales y startups que generan material de archivo de alta calidad y escenas cinematográficas complejas. Comprensión del espacio 3D que permite a los personajes interactuar de forma realista con su entorno. Incluido con ChatGPT Plus (20 $ al mes). HeyGen Equipos de ventas y marketing del mercado medio que producen vídeos personalizados a gran escala. Clonación de avatares con IA y personalización masiva para dirigirse a miles de clientes potenciales por su nombre. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 29 $ al mes. Pika Labs Artistas y creadores individuales que animan ilustraciones fijas con movimiento orgánico. Conversión de imágenes a vídeo con dirección e intensidad de movimiento controlables. Plan Free disponible. InVideo IA Equipos empresariales que convierten indicaciones de texto en borradores de vídeo completos y editables. Magic Box, centro de comandos de lenguaje natural para la edición de vídeos escribiendo solicitudes. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 35 $ al mes. Steve IA Equipos pequeños y medianos que necesitan convertir vídeos en directo o guiones en animaciones 2D. Live to Animation, una herramienta que transforma imágenes reales en personajes animados estilizados. Los planes de pago empiezan en 29 $ al mes.

A la hora de seleccionar el mejor software de animación 2D con IA, hay que encontrar el equilibrio entre la calidad del resultado y la personalización. Por ejemplo, algunas herramientas permiten crear rápidamente vídeos con un aspecto pulido, pero ofrecen poco control creativo. Otras proporcionan un control minucioso sobre el movimiento, el estilo y la sincronización, pero tienen una curva de aprendizaje más pronunciada.

Antes de confirmar tu decisión, ten en cuenta estos factores clave:

Calidad y resolución de salida: ¿La herramienta exporta con una resolución lo suficientemente alta para tus necesidades y los resultados tienen un aspecto profesional?

Facilidad de uso frente a control creativo: ¿Buscas una interfaz sencilla que acelere la producción o necesitas controles avanzados para realizar ajustes precisos?

Soporte para estilos de animación: ¿Necesitas personajes en 2D, avatares realistas creados con IA, gráficos animados abstractos o algo completamente diferente?

Licencias comerciales: ¿Puedes utilizar el contenido generado para marketing, anuncios o trabajos para clientes sin restricciones legales?

Integración con los flujos de trabajo existentes: ¿Cómo se conecta la herramienta con su editor de vídeo, biblioteca de recursos y sistema ¿Cómo se conecta la herramienta con su editor de vídeo, biblioteca de recursos y sistema de gestión de proyectos

Velocidad de renderización y sistema de créditos: ¿El sistema de precios basado en créditos funcionará para tu equipo o resultará caro si se utiliza mucho? Infórmate sobre el coste antes de empezar a generar.

📮ClickUp Insight: El 88 % de los encuestados utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita utilizarla en el trabajo. ¿Cuáles son las tres principales barreras? La falta de integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones en materia de seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en tu entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje sencillo, resolviendo las tres preocupaciones relacionadas con la adopción de la IA, al tiempo que establece la conexión entre tu chat, tus tareas, tus documentos y tus conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentra respuestas e información con un solo clic!

Elegir la herramienta de animación con IA adecuada puede resultar abrumador, y elegir la incorrecta supone una pérdida de tiempo y dinero. Hemos recopilado una lista con las 10 mejores herramientas de IA para facilitarte la elección.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Justo arriba, tenemos un entorno de trabajo de IA convergente que elimina la necesidad de cambiar entre herramientas: ¡ClickUp!

1. ClickUp (ideal para equipos que gestionan proyectos de animación con IA y flujos de trabajo creativos)

Prueba ClickUp gratis. Centraliza el contexto de tu entorno de trabajo en ClickUp con documentos, tareas, chats y automatizaciones integradas en un solo lugar.

Tu software de animación renderiza los fotogramas, pero ¿dónde realizas el seguimiento de las decisiones creativas que les han dado forma? ClickUp se convierte en la columna vertebral operativa de todo el proceso de tu proyecto de animación.

Puede consolidar el complicado proceso de redactar guiones en un sistema, crear storyboards en otro y solicitar las aprobaciones de las partes interesadas en un tercero.

📌Por ejemplo, cuando un cliente solicita una revisión de una escena, puedes consultar las tareas relevantes de ClickUp. Estas ya incluirían detalles como la versión del guion, la referencia del guion gráfico, la herramienta de IA utilizada para el renderizado, el estado de aprobación y los comentarios previos. Esto elimina la necesidad de cambiar de herramienta mientras se busca el contexto.

Genera guiones y solicita sugerencias relacionadas con el entorno de trabajo desde ClickUp Brain.

ClickUp Brain también desempeña un rol fundamental a la hora de facilitar el contexto. Mientras revisas un informe de 12 páginas de un cliente, puedes pedir al asistente de IA nativo de ClickUp que resuma los requisitos clave para un vídeo animado de 60 segundos.

Y si estás en mitad de la producción, también puede mostrar todos los comentarios del último ciclo de revisión o generar un borrador del guion basado en proyectos anteriores. Como Brain extrae información de tus documentos, tareas y comentarios de ClickUp, entiende el contexto del proyecto. No estás dando indicaciones a un asistente de IA en blanco. Estás trabajando con uno que ya conoce el estilo de animación, el público objetivo, los plazos y las revisiones anteriores relacionadas con ese producto.

Para los equipos que amplían la producción de contenidos, Brain también ofrece soporte:

Redacción de pies de foto para redes sociales que acompañen a un lanzamiento animado.

Convertir las transcripciones de las reuniones en tareas de producción estructuradas

Identificar obstáculos basados en plazos incumplidos o aprobaciones estancadas.

💡 Consejo profesional: cuando los flujos de trabajo de animación se amplían, no todos los pasos pueden planificarse con reglas de automatización rígidas. Necesitas automatizaciones que entiendan el contexto antes de ejecutar el trabajo. Los superagentes de ClickUp operan dentro del contexto de tu entorno de trabajo. En lugar de desencadenar acciones simples del tipo «si esto, entonces aquello», interpretan la situación y actúan más como un coordinador de producción. 📌 Así es como se ve en la práctica: Imagina que un cliente sube comentarios de revisión sobre varias escenas. Un superagente puede: Revisa los comentarios y agrúpalos por escena.

Marca los cambios de gran impacto que afectan a la sincronización de la animación.

Asigna tareas de seguimiento al editor o diseñador de movimiento adecuado en función de la carga de trabajo.

Adjunta el último guion gráfico y la última versión del guion a cada tarea.

Genera un resumen para el cliente explicando qué va a cambiar. No es necesario definir cada rama del flujo de trabajo. El agente trabaja con el contexto de tus proyectos, revisiones anteriores y estructura del equipo.

Para los equipos de animación que gestionan múltiples herramientas de IA para animadores, esto mantiene la producción más adaptable que frágil. Tus herramientas de renderizado generan las imágenes. ClickUp gestiona el sistema que hace que esas imágenes se entreguen a tiempo.

Dado que la IA opera dentro del flujo de trabajo, te deja mucho tiempo para centrarte en la preproducción. En esta fase, los proyectos de animación ganan en claridad o acumulan confusión.

ClickUp Whiteboards te permite correlacionar guiones gráficos, secuencias de escenas y tableros de inspiración en un lienzo visual que se conecta directamente con la ejecución. Cuando finalizas el concepto de una escena, lo conviertes en una tarea con un solo clic.

Visualiza tus ideas desde el concepto hasta la ejecución con ClickUp Pizarras.

En pocas palabras, si estás esbozando una explicación de un producto:

Fotograma 1: Configuración del problema

Fotograma 2: Presentación del producto

Fotograma 3: Descripción general de la función

Fotograma 4: CTA

Cada fotograma se convierte en una tarea ejecutable con una persona asignada, una fecha límite y activos enlazados. La planificación visual y el seguimiento del proyecto permanecen conectados.

Crea repositorios de conocimientos para tu organización con ClickUp Docs + Brain

También puedes utilizar ClickUp Docs para escribir guiones y colaborar en resúmenes. Estos repositorios de conocimientos activos facilitan la redacción de guiones de animación, el etiquetado de revisores o escritores y el seguimiento del historial de versiones. Y, cuando se aprueba el guión, puedes asignar tareas de producción directamente desde el Documento.

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp Brain: Analiza tu entorno de trabajo con IA sensible al contexto para resumir comentarios, redactar borradores de publicaciones en redes sociales para tu nuevo vídeo o encontrar una referencia de guion gráfico de un proyecto anterior.

Pizarras ClickUp: Genere ideas, planifique secuencias de animación y dibuje bocetos de storyboards en un lienzo colaborativo, y convierta el concepto directamente en una tarea con un solo clic, enlazando los activos.

ClickUp Documentos: escribe y finaliza guiones de animación con la colaboración en tiempo real de tu equipo e incorpora vídeos de referencia con comentarios en línea, de modo que los comentarios se vinculen directamente a la línea específica del diálogo.

Campos personalizados de ClickUp : Organiza tu proceso de producción creando campos personalizados para filtrar la vista de tu proyecto y ver exactamente qué está pendiente, qué está aprobado y qué vence, y realiza el seguimiento de la información. Organiza tu proceso de producción creando campos personalizados para filtrar la vista de tu proyecto y ver exactamente qué está pendiente, qué está aprobado y qué vence, y realiza el seguimiento de la información.

Paneles de ClickUp : ofrezca a las partes interesadas una vista en tiempo real del estado del proyecto con paneles personalizables e identifique los cuellos de botella en la carga de trabajo del equipo sin tener que reunir constantemente a su equipo creativo para informarles del estado del proyecto. ofrezca a las partes interesadas una vista en tiempo real del estado del proyecto con paneles personalizables e identifique los cuellos de botella en la carga de trabajo del equipo sin tener que reunir constantemente a su equipo creativo para informarles del estado del proyecto.

Ventajas y desventajas de ClickUp

Ventajas:

Consolida los flujos de trabajo creativos: gestiona briefings, guiones, tareas y comentarios en un entorno de trabajo de IA convergente para reducir gestiona briefings, guiones, tareas y comentarios en un entorno de trabajo de IA convergente para reducir la dispersión del trabajo que provocan las herramientas desconectadas y dispersas.

Comprende el contexto del proyecto: a diferencia de los asistentes de IA genéricos, ClickUp Brain extrae información de los datos de tu entorno de trabajo para ofrecerte resúmenes y sugerencias relevantes.

Se adapta al tamaño de tu equipo: comienza con las funciones básicas comienza con las funciones básicas de gestión de tareas y añade capacidades más avanzadas, como paneles y automatizaciones de ClickUp , a medida que tu equipo crece.

Contras:

Las múltiples opciones de personalización pueden resultar abrumadoras para los nuevos usuarios.

La aplicación móvil tiene menos funciones que la versión de escritorio.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 recomienda ClickUp por su flexibilidad:

Lo que más me gusta de ClickUp es su incomparable personalización y la gran variedad de funciones que ofrece. Es increíblemente potente poder adaptar casi todos los aspectos de un entorno de trabajo a las necesidades específicas del equipo, desde estados y campos personalizados hasta una multitud de vistas como Lista, Tablero, Calendario y Gantt. Esta flexibilidad significa que podemos adaptar realmente la plataforma a nuestros flujos de trabajo únicos, en lugar de tener que adaptar nuestros flujos de trabajo a la plataforma. Además, tener todo, desde la gestión de tareas y el control de tiempo hasta los documentos y las pizarras, en un solo lugar reduce significativamente la proliferación de herramientas y hace que nuestro equipo sea mucho más eficiente.

Lo que más me gusta de ClickUp es su incomparable personalización y la gran variedad de funciones que ofrece. Es increíblemente potente poder adaptar casi todos los aspectos de un entorno de trabajo a las necesidades específicas del equipo, desde estados y campos personalizados hasta una multitud de vistas como Lista, Tablero, Calendario y Gantt. Esta flexibilidad significa que podemos adaptar realmente la plataforma a nuestros flujos de trabajo únicos, en lugar de tener que adaptar nuestros flujos de trabajo a la plataforma. Además, tener todo, desde la gestión de tareas y el control de tiempo hasta los documentos y las pizarras, en un solo lugar reduce significativamente la proliferación de herramientas y hace que nuestro equipo sea mucho más eficiente.

2. Runway (la mejor para la generación y edición de vídeos con IA de calidad profesional)

vía Runway

Si tu prioridad en los vídeos es la precisión física y la coherencia de la iluminación, Runway puede satisfacer tus necesidades. En la producción de vídeos profesionales, los movimientos temblorosos o los detalles cambiantes de los personajes hacen que un clip sea inutilizable para proyectos de alto riesgo. La IA de Runway reduce estos artefactos, lo que te permite generar un vídeo con IA que mantiene su integridad visual desde el primer fotograma hasta el último.

La plataforma incluye un conjunto de herramientas de edición específicas que automatizan las tareas manuales de posproducción. Puede utilizar el pincel de movimiento para definir áreas específicas de movimiento dentro de una imagen estática. O bien, utilice el eliminador de fondos para sustituir entornos sin necesidad de rotoscopia manual.

Las mejores funciones de Runway

Generación de texto a vídeo: describe una escena con detalles sobre la iluminación, el ángulo de la cámara y el movimiento para renderizarla con movimientos naturales y una física coherente.

Automatiza las actuaciones de los caracteres con Act-One: correlaciona tus propias expresiones faciales y tu voz directamente con un carácter animado o cinematográfico para evitar las configuraciones tradicionales de captura de movimiento.

Suite de edición multimodal con IA: perfecciona los clips generados en el mismo editor de vídeo, utilizando herramientas para eliminar fondos, corregir el color y realizar seguimiento de objetos, lo que te permite perfeccionar los clips generados sin necesidad de exportarlos a un editor de vídeo independiente.

Ventajas y desventajas de Runway

Ventajas:

Calidad de vídeo líder en el sector: el resultado es adecuado para proyectos comerciales, con iluminación, sombras y movimientos de aspecto natural.

Kit de herramientas de edición completo: la combinación de la combinación de IA generativa y herramientas de edición tradicionales en una sola plataforma agiliza el proceso de posproducción.

Desarrollo activo: Runway lanza regularmente modelos mejorados y nuevas funciones, por lo que las capacidades de la herramienta están en constante expansión.

Contras:

El modelo de precios basado en créditos puede resultar caro si generas mucho contenido.

Tiene una curva de aprendizaje más pronunciada que las herramientas más sencillas basadas en plantillas.

Los clips generados actualmente tienen una duración limitada.

Precios de Runway

Gratis: 125 créditos

Estándar: 15 $ al mes por usuario

Pro: 35 $ al mes por usuario

Ilimitado: 95 $ al mes por usuario.

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Runway

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Runway?

Un usuario de G2 compartió su opinión sobre Runway:

RunwayML es una de las mejores herramientas de IA que existen, es muy sencilla. Me gusta especialmente su herramienta de imagen/texto a vídeo, que funciona como una varita mágica. Es muy fácil de implementar en mi flujo de trabajo de edición de vídeo. La utilizo con frecuencia para crear tomas cinematográficas que luego puedo incorporar a mi cronograma para crear vídeos completos muy atractivos que encantan a mis espectadores.

RunwayML es una de las mejores herramientas de IA que existen, es muy sencilla. Me gusta especialmente su herramienta de imagen/texto a vídeo, que funciona como una varita mágica. Es muy fácil de implementar en mi flujo de trabajo de edición de vídeo. La utilizo con frecuencia para crear tomas cinematográficas que luego puedo incorporar a mi cronograma para crear vídeos completos muy atractivos que encantan a mis espectadores.

3. Animaker (la mejor para principiantes que crean vídeos animados en 2D y presentaciones)

vía Animaker

No necesitas tener experiencia en diseño de movimiento para convertir un guion en un vídeo explicativo en 2D utilizable. Animaker tiene como objetivo a clientes que no son animadores y que necesitan contenido social o vídeos para sitios web con un aspecto profesional sin los gastos generales de una agencia especializada. Es una plataforma fácil de usar para principiantes, con una interfaz de arrastrar y soltar y una enorme biblioteca de personajes, fondos y accesorios predefinidos. Puedes crear contenido social, presentaciones y vídeos explicativos en cuestión de horas.

Las mejores funciones de Animaker

Amplia biblioteca de caracteres y recursos: acceda a miles de caracteres predefinidos con funciones personalizables; cree caracteres acordes con la marca sin tener que diseñarlos desde cero.

Tecnología de sincronización labial automática: sube una voz en off o utiliza la función integrada de conversión de texto a voz, y Animaker sincronizará automáticamente los movimientos de la boca del carácter con el audio.

Creador de vídeos basado en escenas: utilícelo como si fuera un software de presentaciones, lo que facilita a cualquier persona familiarizada con PowerPoint o Google Slides la creación de un vídeo escena por escena.

Ventajas y desventajas de Animaker

Ventajas:

Realmente fácil de usar para principiantes: los usuarios sin experiencia en animación pueden producir su primer vídeo en menos de una hora.

Biblioteca completa de plantillas: comience con plantillas prediseñadas para casos de uso comunes, como demostraciones de productos y anuncios en redes sociales, en lugar de un lienzo en blanco.

Baja barrera de entrada: la plataforma es lo suficientemente accesible como para explorarla, y los planes se adaptan a las necesidades de las pequeñas empresas.

Contras:

El resultado tiene un aspecto reconocible «basado en plantillas» que puede no ajustarse a la estética de todas las marcas.

Las opciones de personalización avanzadas son limitadas en comparación con el software profesional.

El nivel gratuito incluye una marca de agua en todas las exportaciones.

Precios de Animaker

Free Forever

Básico: 27 $ al mes

Starter: 45 $ al mes

Pro: 79 $ al mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Animaker

G2: 4,7/5 (más de 950 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Animaker?

Un usuario de Capterra opinó sobre Animaker:

Es un programa muy versátil para crear todo tipo de animaciones, especialmente en estilo 2D. Lo utilicé mucho durante mi época escolar y fue muy fácil de aprender gracias a su intuitividad.

Es un programa muy versátil para crear todo tipo de animaciones, especialmente en estilo 2D. Lo utilicé mucho durante mi época escolar y fue muy fácil de aprender gracias a su intuitividad.

4. Adobe Firefly (ideal para diseñadores del ecosistema Adobe que necesitan recursos generados por IA)

a través de Adobe Firefly

Ya sabes lo mucho que cuesta crear recursos desde cero en Adobe Creative Cloud.

Adobe Firefly te ayuda a evitar esta lenta fase de preproducción. Incorpora la IA generativa directamente en las herramientas que ya utilizas, como Photoshop e Illustrator, mejorando aún más tu flujo de trabajo actual. No solo puedes generar recursos rápidamente, sino que también puedes incluir elementos visuales para utilizarlos en tu proceso de animación.

Las mejores funciones de Adobe Firefly

Relleno generativo en Photoshop: realiza una selección de un área de una imagen y describe lo que deseas añadir para que Firefly genere contenido que coincida con la perspectiva y el estilo existentes.

Generación de texto a imagen: crea conceptos de caracteres, arte ambiental o fotogramas de guiones gráficos de alta calidad a partir de simples indicaciones de texto.

Integración perfecta con Creative Cloud: las funciones de Firefly aparecen directamente en tus aplicaciones de Adobe, por lo que no es necesario cambiar a una herramienta independiente.

Ventajas e inconvenientes de Adobe Firefly

Ventajas:

Claridad en las licencias comerciales: el enfoque formativo de Adobe proporciona derechos de uso comercial más claros, lo que reduce la incertidumbre jurídica para las corporaciones.

Integración nativa: añade capacidades de IA sin alterar los flujos de trabajo establecidos para los equipos que ya han invertido en el ecosistema de Adobe.

Calidad y control de estilo uniformes: el contenido generado mantiene un nivel profesional y se puede adaptar para que coincida con la estética de su marca.

Contras:

Requiere una suscripción a Adobe Creative Cloud para disfrutar de todas las funciones.

Se centra más en la generación de activos que en la creación completa de vídeos o animaciones.

Los créditos generativos tienen un límite en función de tu nivel de suscripción.

Precios de Adobe Firefly

Firefly Standard: 9,99 $ al mes.

Firefly Pro: 19,99 $ al mes.

Firefly Premium: 199,99 $ al mes.

Creative Cloud Pro: 69,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Adobe Firefly

G2: 4,4/5 (más de 200 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Adobe Firefly?

Esto es lo que opina un usuario de G2 sobre Adobe Firefly:

La flexibilidad para crear contenido único basado en activos preexistentes. Y me gusta la flexibilidad de los resultados y los estilos. Puedo crear múltiples ajustes y descargarlos, pero también puedo salirme del tema para ver qué es lo que mejor expresa mis necesidades. También puedo crear para múltiples necesidades de salida, lo cual es muy útil. Puedo utilizarlo en Internet, en medios impresos, en redes sociales... En ese sentido, es fácil.

La flexibilidad para crear contenido único basado en activos preexistentes. Y me gusta la flexibilidad de los resultados y los estilos. Puedo crear múltiples ajustes y descargarlos, pero también puedo salirme del tema para ver qué es lo que mejor expresa mis necesidades. También puedo crear para múltiples necesidades de salida, lo cual es muy útil. Puedo utilizarlo en Internet, en medios impresos, en redes sociales... En ese sentido, es fácil.

5. Synthesia (la mejor para empresas que crean vídeos de formación y marketing con avatares de IA)

a través de Synthesia

Aunque el 91 % de las empresas utilizan ahora el vídeo como principal herramienta de marketing, la producción real sigue siendo un cuello de botella. Por ejemplo, conseguir que un ejecutivo o un experto en la materia se ponga delante de una cámara es una pesadilla en cuanto a la programación.

Synthesia elimina la necesidad de un plató físico al convertir tus guiones en vídeos con avatares de IA que pueden recitar tu guion en más de 140 idiomas. Puedes producir vídeos con cabezas parlantes de aspecto profesional sin cámaras, estudios ni conocimientos de edición de vídeo.

El proceso es sencillo: elige entre más de 230 avatares de IA disponibles o crea uno personalizado, escribe tu guion y Synthesia renderizará un vídeo del avatar presentando el contenido con movimientos labiales naturales. Para las organizaciones que necesitan crear un flujo de trabajo de creación de contenido, esto reduce significativamente el tiempo y los costes de producción.

Las mejores funciones de Synthesia

Traducción con un solo clic: convierte un único guion a más de 140 idiomas para llegar a equipos internacionales sin necesidad de contratar actores de doblaje locales.

Asistente de vídeo con IA: sube un PDF o un PowerPoint para que la IA genere un guion completo y una estructura de escenas basados en tus archivos existentes.

Avatares personales: crea una versión digital personalizada de un ejecutivo para transmitir mensajes personalizados sin necesidad de que esté presente en cada grabación.

Ventajas y desventajas de Synthesia

Ventajas:

Elimina las barreras tradicionales de la producción de vídeos: cualquiera que sepa escribir un guion puede producir un vídeo de aspecto profesional.

Actualizaciones e iteraciones instantáneas: para cambiar un vídeo, solo tienes que realizar la edición del guion y volver a renderizarlo, sin necesidad de volver a grabar ni incurrir en costes de producción adicionales.

Seguridad de nivel corporativo: la certificación SOC 2 y el cumplimiento del RGPD lo hacen adecuado para organizaciones con requisitos estrictos de privacidad y seguridad de datos.

Contras:

Aunque son impresionantes, los avatares de IA aún pueden carecer de la autenticidad total de un presentador humano real en algunos casos de uso.

El resultado se limita a un formato de cabeza parlante, que no es adecuado para todo tipo de contenido de vídeo.

Precios de Synthesia

Free Forever

Starter: 14 $ al mes

Creador: 59 $ al mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Synthesia

G2: 4,7/5 (más de 2400 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 280 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Synthesia?

Esto es lo que un usuario de Capterra opina sobre Synthesia:

Una forma muy rápida de crear vídeos de alta calidad en cualquier idioma. Muy fácil de usar y con muchas opciones de diseño.

Una forma muy rápida de crear vídeos de alta calidad en cualquier idioma. Muy fácil de usar y con muchas opciones de diseño.

6. Sora (ideal para creadores que desean generar vídeos cinematográficos a partir de texto)

a través de Sora de OpenAI

La búsqueda de material de archivo específico es un obstáculo habitual para los equipos creativos. Por lo general, te ves obligado a conformarte con un Clip de archivo que solo se ajusta vagamente a tu visión. Sora, el modelo de texto a vídeo de OpenAI, transforma esta tarea de búsqueda y conformismo en una tarea de generación. Funciona más como un simulador del mundo que como un animador básico, ya que comprende el espacio 3D y la física para que los personajes interactúen con su entorno de forma realista.

Las mejores funciones de Sora

Identidades fijas con personajes: Etiqueta un carácter específico en tu indicación para mantener una apariencia coherente en diferentes escenas y entornos.

Capacidad de duración ampliada: puede generar clips de hasta 20 segundos de duración manteniendo la coherencia, lo que hace que el resultado sea más útil para proyectos de vídeo reales.

Comprensión de escenas complejas: el modelo puede interpretar indicaciones detalladas con movimientos de cámara específicos, como una toma con dron sobrevolando una ciudad al atardecer, con una precisión sorprendente.

Ventajas y desventajas de Sora

Ventajas:

La mejor calidad visual de su clase: la calidad de salida de Sora lidera actualmente el mercado de vídeos de IA accesibles para el consumidor.

Integrado con ChatGPT: el acceso a través de una suscripción existente a ChatGPT simplifica la adopción para los usuarios actuales.

Mejoras rápidas en la capacidad: como modelo de vídeo insignia de OpenAI, recibe importantes recursos de desarrollo.

Contras:

El límite de disponibilidad y las cuotas de generación son altos, incluso para los suscriptores.

Ofrece un control menos directo sobre elementos visuales específicos en comparación con las herramientas centradas en la edición.

No está diseñada para producir contenido comercial coherente con la marca a gran escala.

Precios de Sora

Incluido con ChatGPT Plus : 20 $ al mes.

Incluido con ChatGPT Pro: 200 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Sora

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

7. HeyGen (la mejor para equipos de marketing que producen contenido de vídeo personalizado a gran escala)

vía HeyGen

Tu equipo de ventas no se equivoca al querer vídeos personalizados para conectar con los clientes potenciales. Al fin y al cabo, los vídeos personalizados tienen 3,5 veces más probabilidades que los vídeos genéricos de convertir a alguien en cliente o de que este siga siéndolo.

HeyGen puede ayudarte en este sentido. Se centra en la producción de vídeos con avatares de IA escalables, lo que te permite crear vídeos personalizados de forma masiva.

Empieza por crear una plantilla de vídeo y genera automáticamente miles de versiones en las que un avatar de IA se dirige a cada cliente potencial por su nombre.

Las mejores funciones de HeyGen

Traducción instantánea de vídeos con sincronización labial: sube un vídeo y HeyGen lo traducirá a más de 40 idiomas, ajustando los movimientos labiales para que coincidan con el nuevo audio.

Vídeos personalizados a gran escala: crea plantillas de vídeo con campos dinámicos para nombres o datos de la empresa y genera automáticamente miles de versiones personalizadas.

Clonación de avatares con IA: crea un gemelo digital a partir de unos pocos minutos de vídeo, lo que permitirá que tu avatar aparezca en vídeos ilimitados sin necesidad de nuevas sesiones de grabación.

Ventajas y desventajas de HeyGen

Ventajas:

Potentes capacidades de personalización: la posibilidad de generar vídeos personalizados de forma masiva abre nuevas posibilidades de uso que son imposibles con la producción de vídeo tradicional.

Calidad de traducción auténtica: los vídeos traducidos mantienen las características de la voz del hablante original y los movimientos naturales de los labios.

API y opciones de integración: una API fácil de usar para los desarrolladores permite la integración con CRM y plataformas de automatización de marketing.

Contras:

La calidad de los avatares de IA puede variar, y algunos parecen más naturales que otros.

Las funciones de personalización requieren un diseño cuidadoso de las plantillas para evitar frases incómodas.

Un volumen de producción significativo requiere planes de nivel superior.

Precios de HeyGen

Free Forever

Creador: 29 $ al mes por usuario.

Business : 149 $ al mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de HeyGen

G2: 4,8/5 (más de 1400 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HeyGen?

Una reseña de Capterra reflexiona sobre el uso de HeyGen:

Los avatares digitales realistas se pueden utilizar para producir vídeos a gran escala. La compatibilidad multilingüe y la rápida creación de vídeos lo hacen ideal para el comercio electrónico.

Los avatares digitales realistas se pueden utilizar para producir vídeos a gran escala. La compatibilidad multilingüe y la rápida creación de vídeos lo hacen ideal para el comercio electrónico.

8. Pika Labs (la mejor opción para creadores experimentales que exploran el arte y los efectos de vídeo con IA)

vía Pika Labs

¿Tu software de animación tradicional es demasiado complejo para aportar movimiento artístico a tu cartera de ilustraciones geniales? Prueba Pika Labs.

Se trata de un generador de vídeos con IA centrado en la creatividad que surgió de la comunidad artística de IA y que prima la expresión artística por encima del acabado comercial. Pika Labs es adecuado para la conversión de imágenes a vídeo y para animar imágenes fijas con movimientos orgánicos.

¡Además, te ofrecen más control creativo que nunca! Sube una imagen y especifica la dirección, la intensidad y el estilo del movimiento como prefieras.

Las mejores funciones de Pika

Animación de imagen a vídeo: sube cualquier imagen fija y Pika le dará vida con movimientos naturales, interpretando instrucciones creativas como «una suave brisa que mueve las hojas».

Efectos de movimiento creativos: aplica efectos de movimiento estilizados que van más allá de la animación realista para crear imágenes surrealistas o abstractas.

Experimentación accesible: la plataforma reduce las barreras para los creadores interesados en los vídeos con IA.

Ventajas y desventajas de Pika

Ventajas:

Potentes capacidades de conversión de imágenes a vídeo: la capacidad de Pika para animar imágenes fijas con movimientos controlables y naturales es una de las mejores del mercado.

Comunidad creativa: una activa comunidad Discord ofrece un espacio para el uso compartido de técnicas, indicaciones e inspiración.

Punto de entrada asequible: el nivel gratis y los planes de pago de bajo coste lo hacen accesible para los creadores individuales.

Contras:

No es tan adecuada para producciones comerciales que requieren una estricta coherencia de marca.

La calidad del resultado puede ser inconsistente, lo que a veces requiere múltiples intentos para obtener el resultado deseado.

Tiene funciones y soporte limitados para corporaciones.

Precios de Pika

Free Forever

Valoraciones y reseñas de Pika

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

9. InVideo IA (Ideal para creadores de contenido que realizan la automatización de la producción de vídeos para redes sociales)

a través de InVideo

Mantenerse al día con un calendario de contenido es una batalla en sí misma. Por ejemplo, escribir guiones, buscar material de archivo y realizar la edición de todo puede llevarte toda la tarde.

InVideo IA convierte ese laborioso proceso de producción de varios pasos en una simple indicación de texto. Tú proporcionas el tema y la plataforma genera un primer borrador completo con formatos como guion, material de archivo relevante, música de fondo y voz en off en cuestión de minutos.

Las mejores funciones de InVideo IA

Clonación de voz con IA: graba una muestra de 30 segundos de tu propia voz para crear una versión digital que pueda narrar todo tu contenido futuro y mejorar la coherencia de tu marca.

Edición en lenguaje natural: utilice Magic Box, un centro de comandos en lenguaje natural, para intercambiar clips, ajustar el ritmo o eliminar escenas completas con solo escribir su solicitud.

Amplia integración de medios de archivo: accede a más de 16 millones de clips de vídeo, imágenes y pistas de música de archivo directamente desde el editor.

Ventajas e inconvenientes de InVideo IA

Ventajas:

Acelera drásticamente la producción de vídeos: comprime horas de guionización, búsqueda de material y edición en cuestión de minutos.

Fácil de usar para principiantes con resultados profesionales: los usuarios sin experiencia en edición de vídeo pueden producir contenido atractivo, ya que la IA se encarga de las decisiones técnicas.

Edición flexible tras la generación: a diferencia de las herramientas que producen un resultado final no editable, InVideo IA genera proyectos editables.

Contras:

La gran dependencia de las imágenes de archivo puede hacer que los vídeos resulten genéricos en algunos casos.

Las decisiones creativas de la IA no siempre coinciden con la visión del usuario, lo que requiere ajustes manuales.

La calidad de la voz en off generada por IA puede variar en función del idioma y la selección de voz.

Precios de InVideo IA

Free Forever

Además: 35 $ al mes.

Máximo: 60 $ al mes.

Generative: 120 $ al mes

Equipo: 999 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de InVideo IA

G2: 4,5/5 (más de 140 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 350 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre InVideo IA?

Un usuario de Capterra compartió su opinión sobre InVideo.

Me gusta su facilidad de uso y su interfaz fácil de navegar. Aprecio el hecho de que te permita utilizar fotos de archivo y que, aun así, ofrezca servicios premium. Me gusta el hecho de que puedo crear vídeos mucho más largos que en otras plataformas.

Me gusta su facilidad de uso y su interfaz fácil de navegar. Aprecio el hecho de que te permita utilizar fotos de archivo y que, aun así, ofrezca servicios premium. Me gusta el hecho de que puedo crear vídeos mucho más largos que en otras plataformas.

10. Steve IA (la mejor para la creación rápida de vídeos explicativos y animados)

vía Steve IA

Steve IA te rescata de situaciones en las que podrías necesitar un explicador animado en 2D o un módulo de formación antes del final del día, incluso si no tienes tiempo para dominar un paquete de animación profesional.

Proporciona accesibilidad sobre un control creativo granular. Tú proporcionas un guion y el motor correlaciona automáticamente tu texto con una biblioteca de más de 1000 caracteres y fondos animados, produciendo un borrador sincronizado en cuestión de minutos.

Más allá de la conversión de texto a animación, la plataforma cuenta con una función Live to Animation. Transforma imágenes de vídeo reales en un estilo animado, manteniendo el movimiento original. Puede reutilizar los recursos existentes sin el gasto que supone un equipo dedicado a los gráficos en movimiento.

Las mejores funciones de Steve IA

Motor patentado de conversión de texto a animación: la IA convierte los guiones en vídeos animados con detección automática de escenas, selección de caracteres y composición visual.

IA Super Intent: utiliza la comprensión contextual del motor para realizar automáticamente la selección de imágenes y transiciones relevantes basadas en el mensaje central de tu guion.

Integración del kit de marca: sube tus logotipos, colores y fuentes para garantizar que los vídeos generados se ajusten automáticamente a las directrices de tu marca.

Ventajas y desventajas de Steve IA

Ventajas:

Rápida velocidad de producción: se pueden generar vídeos explicativos sencillos en cuestión de minutos.

Conversión única de acción en vivo: esta función ofrece opciones creativas que la mayoría de los competidores no proporcionan.

Múltiples estilos de animación: puedes elegir entre los modos de animación de dibujos animados, realista y estilizada.

Contras:

Ofrece menos control de personalización en comparación con las herramientas de animación tradicionales.

La calidad de la animación puede variar en función del estilo que selecciones y del contenido introducido.

El precio inicial es más alto que el de otras herramientas aptas para principiantes.

Precios de Steve IA

Starter: 29 $ al mes

Pro: 59 $ al mes

IA generativa: 129 $ al mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Steve IA

G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Steve IA?

Opinión de un usuario de G2 sobre Steve IA:

Crear un vídeo fue muy intuitivo y tenían algunos avatares predefinidos para usar. Puedes añadir imágenes o pequeños clips más tarde.

Crear un vídeo fue muy intuitivo y tenían algunos avatares predefinidos para usar. Puedes añadir imágenes o pequeños clips más tarde.

🧠 Dato curioso: el uso de IA generativa por parte de Disney para el diseño y la animación de personajes supuso una reducción del 30 % en el tiempo de producción.

Elige la herramienta de animación con IA adecuada para tu equipo.

Ya has visto las principales plataformas. Algunas se centran en la conversión de texto a vídeo cinematográfico, mientras que otras se especializan en avatares de IA, explicaciones en 2D o personalización masiva.

Pero la herramienta que genera la animación es solo una parte de la ecuación. El mayor reto es gestionar todo lo que la rodea: guiones, revisiones, storyboards, bucles de retroalimentación, créditos de renderización, plazos y aprobaciones de los clientes.

Cuando estas se encuentran en aplicaciones desconectadas, el tiempo creativo se reduce y los gastos generales de coordinación aumentan. En otras palabras, puedes tener el generador de vídeo con IA más avanzado del mercado. Si tus instrucciones están en un lugar, las actualizaciones de las escenas en otro y el historial de aprobaciones enterrado en hilos de chat, la producción se ralentiza de todos modos.

Aquí es donde un entorno de trabajo de IA convergente como ClickUp se vuelve fundamental. Reúne todos tus activos en una única capa operativa que conecta tus documentos, tareas, pizarras, paneles y asistencia de IA.

La configuración adecuada para tu equipo proporciona visibilidad, propiedad y dinamismo a lo largo de todo el ciclo de vida de la animación.

Si quieres reducir el caos de la coordinación y mantener a tu equipo creativo centrado en el trabajo creativo real, prueba ClickUp y gestiona tu proceso de animación con IA en un solo lugar.

Preguntas frecuentes (FAQ)

No, al contrario, las herramientas de IA complementan al software tradicional. Los equipos utilizan la IA para esbozar escenas, probar direcciones visuales o producir recursos de marketing rápidos, y luego refinan o amplían esos resultados en plataformas de animación tradicionales cuando la precisión es importante.

Los equipos utilizan plataformas de gestión de proyectos para centralizar guiones, guiones gráficos, tareas, plazos y aprobaciones. Esto permite mantener organizados el seguimiento de los activos, el control de versiones y los comentarios en todas las herramientas de IA y edición que intervienen en la producción.

Las plataformas Animaker y Synthesia, aptas para principiantes, ofrecen plantillas, editores de arrastrar y soltar y flujos de trabajo guiados que requieren pocos o ningún conocimiento previo de animación.

A menudo sí, pero depende de la plataforma y del plan. Revisa detenidamente los términos de la licencia para confirmar los derechos comerciales, especialmente en lo que respecta a los activos de archivo, la música y las voces generadas por IA incluidas en tu vídeo.