Claude vs. ChatGPT para escribir: ¿cuál es mejor?

¿Estás tratando de elegir un asistente de escritura con IA para ti o para tu equipo?

Déjanos adivinar. Como la mayoría de las personas y organizaciones, estás indeciso entre ChatGPT y Claude.

A algunos les encanta el enfoque sencillo y sin florituras de ChatGPT para escribir respuestas por correo electrónico. Otros confían ciegamente en Claude para terminar esa entrada de blog sobre liderazgo intelectual en la que llevan semanas trabajando.

El debate entre Claude y ChatGPT sigue surgiendo. Y no hay un ganador claro.

Esta guía te ayudará. Te mostraremos cuándo usar Claude y cuándo ChatGPT para escribir. También compararemos sus fortalezas y debilidades reales en diferentes tipos de tareas de escritura.

Pero nuestra misión más importante es mostrarte por qué el mayor problema a menudo no es elegir entre Claude y ChatGPT, sino lo que sucede cuando tu IA vive fuera de tu flujo de trabajo. ¡Empecemos!

Claude vs. ChatGPT de un vistazo

Tanto Claude como ChatGPT son potentes modelos de lenguaje grandes (LLM) que resuelven el mismo problema: convertir entradas humanas desordenadas en escritos utilizables. Pero abordan ese problema de manera diferente.

Aclaremos primero una cosa.

Tanto Claude como ChatGPT se entrenan utilizando el aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana (RLHF). Eso no es un factor diferenciador. Es lo mínimo. OpenAI fue pionera en este enfoque con InstructGPT y ChatGPT, y Anthropic también lo utiliza.

La diferencia radica en cómo se guían los modelos a partir de ahí.

Anthropic incorpora un método adicional denominado IA constitucional. Se trata de un sistema en el que el modelo critica sus propios resultados en función de un conjunto de principios escritos. Estos principios pueden ser: ser útil, ser inofensivo, explicar claramente los rechazos, etc. Esta elección se refleja en el comportamiento diario de Claude, en su tono, en su cautela y en la forma en que el modelo maneja los casos extremos.

ChatGPT, por otro lado, está optimizado para la amplitud y el seguimiento de instrucciones. La propia investigación de OpenAI muestra que ChatGPT se utiliza mucho para la redacción de textos breves, la edición iterativa y el cambio de tareas entre distintos ámbitos. La gente lo utiliza para redactar correos electrónicos, esquemas, resúmenes y contenido técnico en la misma sesión.

¿Cuáles son las diferencias entre Claude y ChatGPT para escribir?

A continuación, se muestran las diferencias entre Claude y ChatGPT de un vistazo:

Área ChatGPT Claude Desarrollador OpenAI Anthropic Enfoque de formación Utiliza RLHF como método de alineación principal, optimizado para seguir instrucciones en muchos tipos de tareas. Utiliza RLHF más IA constitucional, donde el modelo critica los resultados en función de un conjunto de principios escritos. Sensación de escritura predeterminada Claro, estructurado, predecible; puede sonar genérico sin una indicación de ajuste (según informan los usuarios). Más coloquial y fluido; los usuarios suelen informar de menos ediciones de tono en la redacción de textos largos. Fortaleza con estructura Muy eficaz con tablas, listas, descuentos, plantillas y resultados con un formato muy preciso. Capaz, pero puede necesitar indicaciones más explícitas para un formato estricto. Manejo de contextos largos Maneja bien las conversaciones largas, pero normalmente requiere dividir documentos muy grandes en fragmentos. Destaca en documentos largos; los modelos Claude 4. x tienen compatibilidad con ventanas de contexto extremadamente grandes. Estilo de edición Eficiente y directivo; ideal para reescrituras rápidas y refinamientos iterativos. Más explicativo; a menudo explica por qué se han realizado las ediciones (descrito por los usuarios como «similar a un entrenador de escritura»). Seguridad y rechazos Generalmente directo; las negativas son concisas. Más cauteloso por diseño; las denegaciones suelen incluir explicaciones. Ecosistema e integraciones Amplio ecosistema (complementos, herramientas multimodales, integraciones) Ecosistema más pequeño; más centrado en el razonamiento basado en texto. Ideal para Equipos que necesitan velocidad, estructura y flexibilidad en muchos formatos de escritura. Equipos que priorizan el tono, la coherencia y la redacción de textos largos o con mucho contexto. Ventajas y desventajas comunes Requiere disciplina en las indicaciones para evitar un tono genérico. Menos integraciones; puede parecer conservador en casos extremos.

Ahora, veámoslos en detalle:

1. Estilo de redacción (según los usuarios, no según las páginas de marketing)

🌟 Las opiniones de los usuarios describen sistemáticamente la escritura de Claude como:

Más coloquial en conversaciones

Menos plantillas

Mejor a la hora de mantener el tono en borradores largos.

Lo que más me gusta de Claude es su combinación de sólidas capacidades de redacción y razonamiento con una interfaz fácil de usar y un rendimiento fiable. La plataforma maneja bien los contenidos largos, mantiene el contexto a lo largo de las conversaciones y produce resultados claros y bien estructurados.

🌟 La redacción de ChatGPT, por el contrario, suele ser elogiada por:

Claridad

Estructura

Formato predecible

ChatGPT es extremadamente útil para la resolución rápida de problemas, la creación de contenidos y el aprendizaje. Proporciona respuestas claras, bien estructuradas y personalizadas para tareas como la elaboración de currículos, la preparación de entrevistas, las explicaciones técnicas y la redacción profesional.

Los revisores suelen describirlo como fiable y eficiente, pero ten en cuenta que puede sonar genérico a menos que las indicaciones se diseñen cuidadosamente.

🔑 Conclusión clave: Ninguno es «mejor». Simplemente están optimizados de forma diferente.

2. Manejo del contexto (esto sí es medible)

La ventaja de Claude en este aspecto es técnica, no subjetiva.

📌 A partir de febrero de 2026, Claude Opus 4. 6 cuenta con compatibilidad para ventanas de contexto extremadamente grandes (con un modo beta que se extiende hasta ~1 millón de tokens), lo que lo hace muy adecuado para:

Análisis de transcripciones completas de reuniones

Introducción de informes de investigación largos

Gestión del análisis de múltiples documentos en una sola pasada.

📌 La ventana de contexto de ChatGPT es más pequeña en comparación (aunque sigue siendo considerable), lo que significa que los equipos a menudo dividen los documentos largos en fragmentos o dependen de indicaciones iterativas. Eso no es un factor decisivo, pero sí cambia la forma de trabajar.

3. Ecosistema frente a profundidad

Esta es la disyuntiva a la que se enfrentan la mayoría de los equipos:

ChatGPT destaca cuando la redacción es una tarea más entre muchas otras. Se beneficia de un amplio ecosistema (complementos, herramientas multimodales, navegación e integraciones) que facilita el cambio entre formatos y flujos de trabajo.

Claude profundiza más en menos cosas. Se elige con frecuencia cuando los equipos se preocupan más por la coherencia, los matices y menos reescrituras que por la amplitud de las herramientas.

Estoy de acuerdo con esto. ChatGPT presta un poco más de atención a los detalles y es un poco más lógico. Claude tiene un poco más de sabor, voz y humor. Así que úsalos juntos. Yo suelo usar typingmind y hacer una conexión con la API. Eso también elimina la mayor parte de las conferencias.

¿En qué destaca ChatGPT (para la redacción)?

¿Tú o tu equipo necesitáis crear una amplia variedad de contenidos, desde informes estructurados hasta correos electrónicos rápidos e incluso documentación técnica? Piensa en ChatGPT como un generalista rápido y fiable que te ayuda a salir del atolladero.

a través de ChatGPT

Y los datos lo respaldan. ChatGPT funciona a una escala que rara vez hemos visto en el software de trabajo.

Impulsado por los últimos modelos de OpenAI, se ha convertido en el asistente de escritura de IA predeterminado para muchos. El 92 % de las empresas de la lista Fortune 500 ya utilizan su versión para consumidores. ¿Sus mayores puntos fuertes? Una gran flexibilidad y un enorme ecosistema de complementos que amplían sus capacidades.

👀 ¿Sabías que...? Según el informe de investigación económica de OpenAI para 2025, a mediados de ese año ChatGPT gestionaba alrededor de 18 000 millones de mensajes semanales de unos 700 millones de usuarios en todo el mundo, lo que supone aproximadamente el 10 % de la población adulta mundial. Esa escala es importante, porque determina en qué se especializa el modelo.

Si tu equipo necesita una herramienta fiable que pueda encargarse de casi cualquier tarea de redacción que le asignes, ChatGPT suele ser el punto de partida.

🎥 Bonus: Para comprender mejor cómo ChatGPT genera sus respuestas escritas y procesa tus indicaciones, mira este vídeo explicativo que desglosa la tecnología detrás de la herramienta.

Puntos fuertes de ChatGPT en la redacción

ChatGPT destaca cuando tu equipo necesita velocidad y estructura. Está diseñado para ser una herramienta versátil que se adapta a un amplio intervalo de situaciones.

ChatGPT destaca en estas áreas:

Versatilidad en todos los formatos: puede pasar de redactar un correo electrónico a esbozar una entrada de blog y documentar un fragmento de código sin necesidad de realizar muchos ajustes en tus indicaciones.

Control estructurado de la salida: si necesitas una tabla con un formato perfecto, una lista numerada o texto en Markdown, ChatGPT es excepcionalmente bueno siguiendo esas instrucciones específicas.

Ecosistema de complementos e integración: tiene conexiones con cientos de herramientas de terceros, lo que le permite navegar por la web en busca de información actualizada, crear imágenes con DALL-E o analizar archivos de datos.

Seguimiento de instrucciones: para tareas que requieren ceñirse a una guía de estilo detallada o a una personalidad específica, ChatGPT suele ser muy fiable.

Refinamiento iterativo: es ideal para una conversación bidireccional en la que se modifica y mejora poco a poco un texto basándose en sus sugerencias.

Los usuarios reales están de acuerdo:

Lo que más me gusta de ChatGPT es la rapidez con la que ayuda a convertir ideas vagas en resultados claros y útiles. Es especialmente útil para redactar, reescribir y reflexionar sobre problemas sin tener que empezar desde cero. Las respuestas suelen estar bien estructuradas y son fáciles de adaptar, lo que ahorra tiempo en tareas cotidianas como correos electrónicos, resúmenes o lluvias de ideas.

Utilizo ChatGpt con mucha frecuencia a lo largo del día para investigar, escribir, explicar y planificar contenidos. Me ofrece soporte para realizar muchas tareas en un solo lugar y se adapta perfectamente a mi flujo de trabajo. También funciona bien junto con otras herramientas que utilizo para la gestión de la clínica, la enseñanza y la creación de contenidos.

Debilidades de ChatGPT en la redacción

Ninguna herramienta es perfecta, y la versatilidad de ChatGPT conlleva algunas desventajas. Algunas áreas en las que podrías tener problemas:

Su tono puede parecer genérico: sin sin indicaciones cuidadosas , el estilo de redacción de ChatGPT puede sonar un poco «de IA» y carecer de una voz distintiva.

Desviación del contexto en sesiones largas: en una conversación muy larga, a veces puede olvidar instrucciones anteriores o perder el hilo de la discusión debido al en una conversación muy larga, a veces puede olvidar instrucciones anteriores o perder el hilo de la discusión debido al cambio de contexto

Tendencia a las alucinaciones: en ocasiones puede generar información que suena muy plausible pero que es completamente inexacta, por lo que es imprescindible verificar los datos.

Explicación excesiva: tiende a ser prolijo, proporcionando un ensayo de cinco párrafos cuando una sola frase habría terminado el trabajo.

a través de ChatGPT

Complejidad del complemento: aunque potente, el mercado de complementos puede añadir una capa de fricción y complejidad a las tareas de escritura sencillas.

Estas tendencias se reflejan en las opiniones de los usuarios:

[ChatGPT] A veces puede equivocarse, por lo que es necesario verificar la información importante. Necesita indicaciones muy claras para generar la información correcta. En ocasiones, da respuestas muy largas o puede ser muy repetitivo y obvio.

[ChatGPT] A veces puede equivocarse, por lo que es necesario verificar la información importante. Necesita indicaciones muy claras para generar la información correcta. En ocasiones, da respuestas muy largas o puede ser muy repetitivo y obvio.

4o es terrible para escribir. Escribe literalmente como el estilo de «redacción con IA» al que estamos acostumbrados. 4. 5 era mucho mejor. Quejas como estas me abren realmente los ojos.

¿En qué destaca Claude (para la redacción)?

Si ChatGPT te ayuda a avanzar rápidamente, Claude te ayuda a sonar como tú mismo. Esa es la forma más sencilla en que los equipos suelen describir la diferencia.

Así que, si pasas horas realizando la edición de borradores generados por IA para añadir un toque humano, corregir frases incómodas y hacer que el tono resulte más auténtico, Claude es lo que necesitas.

Después de todo, ¿no contradice este trabajo adicional el propósito inicial de utilizar un asistente de IA? No querrás que ralentice todo tu proceso de creación de contenido.

La capacidad de Claude para producir una prosa más natural, matizada y con un sonido más humano, junto con su amplia ventana de contexto (¡ahora con hasta 1 millón de tokens!), lo ha convertido en el favorito del público, especialmente para contenidos largos como entradas de blog, libros electrónicos, etc.

vía Claude

Puntos fuertes de Claude en la redacción

La escritura de Claude se describe repetidamente como más coloquial, más fluida y menos «obviamente generada por IA». Sus principales puntos fuertes son:

Prosa natural y similar a la humana: los resultados de Claude suelen tener un mejor flujo, una estructura sintáctica más variada y un tono menos robótico, por lo que a menudo requieren menos edición para sonar auténticos.

Edición y comentarios matizados: es especialmente bueno no solo para realizar ediciones, sino también para explicar por qué esos cambios es especialmente bueno no solo para realizar ediciones, sino también para explicar por qué esos cambios mejoran la redacción , actuando más como un entrenador de redacción que como un simple asistente de redacción.

Retención de contexto largo: Claude puede manejar documentos extremadamente largos ( Claude puede manejar documentos extremadamente largos ( ventana de contexto de 200 000 tokens, aproximadamente 500 páginas) y mantener la coherencia, lo que lo hace ideal para analizar manuscritos o informes extensos (especialmente en un plan de pago).

vía Claude. IA

Rechazos meditados: cuando no puede satisfacer una solicitud de forma precisa o segura, tiende a explicar por qué en lugar de limitarse a generar información incorrecta.

Calidad para resumir: destaca por extraer los puntos clave de transcripciones o documentos largos, al tiempo que conserva los matices y el contexto importantes.

Esto es lo que opinan los usuarios:

ChatGPT es aceptable para escribir. Si quieres quedarte impresionado, prueba Claude. Especialmente «Opus» de Claude, que es el mejor en escritura creativa.

Lo he utilizado para todo, desde redactar contenido escrito hasta desglosar conceptos complejos en explicaciones comprensibles. Maneja bien el contexto, mantiene la coherencia en intercambios más largos y puede cambiar entre tonos formales e informales de manera adecuada. Cuando necesito información detallada y estructurada, Claude me la proporciona; cuando necesito respuestas rápidas y directas, se adapta en consecuencia.

Puntos débiles de Claude en la redacción

Aunque Claude es uno de los favoritos entre los escritores, también tiene sus propias limitaciones:

Ecosistema de integración más reducido: tiene muchos menos complementos nativos y conexiones de terceros en comparación con ChatGPT, lo que establece un límite en su capacidad para interactuar con otras herramientas.

Precaución excesiva ocasional: su diseño centrado en la seguridad significa que sus barreras de protección pueden ser a veces demasiado cautelosas, rechazando solicitudes benignas que malinterpreta.

Control de salida menos estructurado: puede ser menos fiable a la hora de producir tablas o bloques de código perfectamente formateados sin indicaciones más detalladas.

Fluctuaciones en la disponibilidad: durante los periodos de alta demanda, los usuarios informan de que experimentan límites de capacidad, lo que puede suponer un problema para los equipos con plazos de entrega.

Menos opciones de personalización: carece de un equivalente a los GPT personalizados de ChatGPT, por lo que no es fácil guardar y reutilizar personajes o conjuntos de instrucciones específicos.

GPT me da más ideas, mejor flujo y emociones más intensas en las historias o los diálogos. Por otro lado, aunque Claude ofrece una estructura clara, resulta seco o demasiado conservador cuando escribo ficción o poesía. Creo que la discusión entre Claude y GPT depende del tipo de escritura que se quiera hacer. En resumen, GPT me ayuda a mantener un estado de ánimo creativo, mientras que Claude se parece más a una herramienta de planificación.

Alguien en Reddit dijo que Claude IA era mejor para la ficción. Me inscribí por un mes por 20 dólares. Varias veces al día, no podía chatear y no me permitía continuar. Tenía proyectos y artefactos, pero cuando el chat se cortaba, normalmente el artefacto desaparecía. Dos veces perdí las notas de los capítulos... Tenía que copiar/pegar, resumir y mover mi artefacto. Ir a otro chat. Copiar/pegar el chat no encuentra el artefacto anterior. Trasladé mi trabajo de Pages a Documentos de Google. Cancelé Claude 20 $. Borré la aplicación. ChatGPT plus nunca se corta.

📚 Lea también: Elegir el mejor modelo Claude para el trabajo

Claude vs. ChatGPT para diferentes tareas de redacción

Tienes una tarea de redacción pendiente. ¿Recurres a Claude o abres ChatGPT?

Dado que la respuesta es realmente «depende», esta sección se centra en algo más sencillo. Qué herramienta tiende a funcionar mejor para cada tipo de escritura.

El desglose que se muestra a continuación no es un reglamento. Considérelo como un conjunto de patrones basados en cómo los equipos utilizan realmente Claude y ChatGPT en el día a día.

Tipo de tarea Herramienta recomendada ¿Por qué? Redacción de correos electrónicos ChatGPT Es más rápido para respuestas rápidas y basadas en plantillas, y secuencias de seguimiento en las que la estructura es clave. Contenido del blog Claude Produce borradores iniciales más atractivos y naturales que requieren menos edición tonal. Documentación técnica ChatGPT y Claude Ambas herramientas tienen una buena capacidad para interpretar y generar código, al tiempo que conservan la precisión técnica. Resúmenes de reuniones Claude Es mejor a la hora de captar los matices, el subtexto y las decisiones clave de una conversación. Edición y corrección Claude Proporciona comentarios más reflexivos y educativos que ayudan a mejorar las habilidades de escritura.

Cómo utilizar Claude y ChatGPT juntos en tu flujo de trabajo de escritura

A estas alturas, probablemente ya te hayas dado cuenta de que necesitas ambas herramientas. Empiezas el proceso en ChatGPT para crear un esquema estructurado y luego pasas a Claude para desarrollar la prosa con un tono más natural.

La mayoría de los equipos tienden a dividir el trabajo de manera similar:

ChatGPT para resultados rápidos y estructurados: esquemas, reescrituras, resúmenes y borradores con mucho formato.

Claude para pulir: mejora el tono, suaviza las secciones largas y mantiene una voz coherente en toda la pieza.

Por separado, ambas herramientas funcionan bien. Juntas, sin un contexto compartido, crean fricciones.

Cuando utilizas ChatGPT y Claude juntos, puedes quedarte atrapado en un ciclo interminable de copiar y pegar entre las pestañas del navegador.

Cada vez que cambias, pierdes un contexto valioso. Tienes que volver a explicar las metas del proyecto, pegar el trabajo anterior y esperar que la nueva IA comprenda lo que estás tratando de hacer. Este proceso fragmentado es lo que llamamos «expansión de la IA »: la proliferación no planificada de herramientas de IA inconexas que agotan los presupuestos y la productividad.

Esto crea un flujo de trabajo desordenado e ineficiente que socava la productividad que intentabas ganar. Además, estás pagando por varias suscripciones de IA por separado.

La información que la mayoría de los equipos pasan por alto.

El problema no es usar Claude y ChatGPT juntos.

Se trata de utilizarlos fuera del lugar donde realmente se desarrolla tu trabajo.

Cuando la IA se encuentra en pestañas separadas, nunca ve tu historial de tareas, plazos, comentarios o decisiones anteriores. Por lo tanto, no puede basarse en tu trabajo. Solo reacciona a lo que pegues a continuación.

¡Y es por eso que incluso la mejor configuración de dos herramientas acaba pareciendo un impuesto a la productividad al que no te has apuntado!

📮ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (para generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña para hacer una pregunta a la IA cada vez, los costes asociados al cambio de contexto y al cambio de pestaña se acumulan con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Se encuentra directamente en tu entorno de trabajo, sabe en qué estás trabajando, puede entender indicaciones de texto sin formato y te da respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Experimenta una mejora del doble en la productividad con ClickUp!

Cómo ClickUp Brain combina lo mejor de ambos modelos de IA

No deberías tener que elegir entre una herramienta versátil y un escritor con matices. Y definitivamente no deberías tener que lidiar con el caos de la expansión de la IA.

Elimine todo este dilema con una función de IA nativa integrada directamente en el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp, una plataforma única en la que conviven proyectos, documentos, conversaciones e IA contextual: ClickUp Brain.

No es otra integración más que tengas que configurar. Forma parte del entorno en el que ya gestionas tus proyectos, documentos y comunicación con el equipo.

Como forma parte de tu entorno de trabajo, obtienes una IA sensible al contexto que comprende tus tareas, documentos e historial de proyectos. Nunca tendrás que perder tiempo volviendo a explicar en qué estás trabajando.

Escribe donde ya está el trabajo.

Con el redactor de IA de ClickUp Docs, no tendrás que redactar de forma aislada y pegar cosas más tarde.

Puedes:

Genera un primer borrador de un blog, una especificación o una propuesta directamente dentro del documento y perfecciona lo.

Haz preguntas como «¿Qué falta aquí?» o «Hazlo más conciso para los ejecutivos».

Resalta un párrafo y conviértelo al instante en elementos de acción o tareas.

Idee, escriba y perfeccione los resultados con ClickUp Brain dentro de ClickUp Documentos.

Dado que el documento ya está vinculado a un proyecto, la IA no tiene que adivinar el contexto. Sabe para qué sirve el trabajo y qué hay que hacer a continuación.

Convierte la escritura en tareas automáticamente.

En lugar de traducir manualmente la escritura al trabajo, ClickUp Brain puede:

Crea tareas a partir de notas de reuniones, secciones de documentos e incluso mensajes en ClickUp Chat

Asigna propietarios y fechas límite según la estructura del proyecto.

Sugiere los siguientes pasos cuando un documento o comentario implique trabajo («revisar», «hacer un seguimiento», «enviar»).

Crea tareas automáticamente a partir de chats, documentos y mucho más con ClickUp AI.

📌 Supongamos que estás redactando una publicación para redes sociales en ClickUp Docs. El texto está terminado, pero aún necesita aprobación legal, un elemento de diseño y una fecha de publicación programada.

En lugar de interrumpir tu flujo de trabajo, resalta la publicación y pide a ClickUp Brain que cree tareas relevantes de ClickUp a partir de ella. Brain puede generar:

Una tarea de revisión legal y asígnala a la persona adecuada.

Una tarea de diseño con el texto de la publicación adjunto como contexto en la descripción de la tarea.

Una tarea de publicación con la fecha límite adecuada.

💡 Consejo profesional: Automatiza tu flujo de trabajo de producción de contenido de principio a fin (y añade un humano en el proceso cuando sea necesario) con ClickUp Super Agents. Un superagente no solo crea tareas, sino que comprende la intención y gestiona el seguimiento. Puede: Asigna tareas en función del rol y la carga de trabajo.

Actualiza el estado de las tareas a medida que llegan las revisiones.

Incentiva a las partes interesadas si las aprobaciones se estancan.

Avanza la publicación una vez que las dependencias hayan sido borradas. El documento sigue siendo la fuente de verdad. Las tareas permanecen enlazadas. El flujo de trabajo sigue avanzando, sin traspasos manuales ni copiar y pegar. Descubre cómo lo hicimos internamente en ClickUp:

Elige una comunicación que tenga en cuenta el contexto, no respuestas genéricas.

Tanto si escribes en ClickUp Chat como en un comentario de tarea, ClickUp Brain redacta mensajes teniendo en cuenta:

Con quién estás hablando

A qué proyecto pertenece el mensaje

Lo que ya se ha debatido

Eso significa menos actualizaciones genéricas y menos explicaciones repetidas. La IA ya tiene la historia de fondo.

También puedes utilizar Brain para obtener resúmenes automáticos y concisos de largos hilos de comentarios y descripciones de tareas. Extrae todos los detalles relevantes para que puedas ponerte al día en segundos sin tener que leerlo todo.

Accede a múltiples LLM dentro de un entorno de trabajo unificado.

¿No quieres renunciar por completo a ChatGPT o Claude? ¿No quieres pagar por ambos al mismo tiempo? ¡Brain te respalda!

Cambia entre los últimos modelos de IA, no solo de Anthropic y OpenAI, sino también de Google (Gemini) y otras empresas de IA, sin tener que pagar por cada uno por separado. ¡Ya no tienes que elegir!

Elige entre varios modelos de IA premium directamente desde ClickUp.

💡 Consejo profesional: Obtén asistencia de IA en todo tu flujo de trabajo de escritorio con ClickUp Brain MAX, un compañero de IA independiente/superaplicación. Entiende tu trabajo en ClickUp y las aplicaciones conectadas (como Slack y Google Drive). Úsalo para: Busca en todas tus aplicaciones desde una sola herramienta utilizando lenguaje natural.

Realiza el trabajo por ti en ClickUp (crea tareas, escribe documentos, asigna acciones, genera ideas y mucho más).

Transcribe tu voz y escribe cuatro veces más rápido, sin usar las manos, con , sin usar las manos, con Talk to Text Descubre por qué Brain MAX es 10 veces más potente que ChatGPT y Claude:

El veredicto sobre Claude vs. ChatGPT para la redacción

Entonces, ¿cuál es la decisión final?

Claude y ChatGPT son dos excelentes herramientas de escritura.

Claude destaca cuando el tono, los matices y la coherencia en textos largos son importantes.

ChatGPT destaca por su estructura, velocidad y trabajo iterativo.

Pero tratar esto como una comparación directa pasa por alto el verdadero problema. Los equipos más eficaces no se preguntan qué IA escribe mejor. Se preguntan dónde debe ubicarse la IA.

Cuando la IA vive dentro de tu entorno de trabajo:

La redacción no se separa de la ejecución.

El contexto no se reinicia cada vez que haces una pregunta.

Usar varios modelos no significa gestionar varias herramientas.

Por eso, con herramientas de IA contextual como ClickUp Brain, sigue disfrutando de las ventajas del estilo Claude y la estructura de ChatGPT. Pero sin la necesidad de copiar y pegar que suele acompañarlas. Tu IA se convierte en un verdadero socio: uno que entiende tus proyectos, conoce tus plazos y te ayuda a realizar el trabajo más rápido, todo en un solo lugar.

¿Quieres reducir las diferencias entre pensar, escribir y actuar?

Prueba ClickUp gratis y descubre cómo la IA nativa cambia tu flujo de trabajo.

Preguntas frecuentes (FAQ)

La principal diferencia es su estilo de escritura: Claude produce una prosa más natural y humana, mientras que ChatGPT destaca por crear contenido estructurado y versátil, y por integrarse con otras herramientas.

Utiliza Claude para documentos que requieran un tono matizado y coherencia en formatos largos, como informes o propuestas, y utiliza ChatGPT para contenidos estructurados, como esquemas o guías técnicas.

Claude suele ser mejor para resumir transcripciones y notas de reuniones, ya que su ventana de contexto más amplia y su entrenamiento le permiten captar los matices y el subtexto de forma más eficaz.

Claude Pro ofrece respuestas más rápidas y acceso con prioridad, lo que puede resultar útil. Sin embargo, los equipos suelen encontrar más valor en una plataforma unificada como ClickUp, que integra herramientas de escritura con IA directamente en su flujo de trabajo de gestión de proyectos.