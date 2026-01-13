Las mejores alternativas a Eesel IA para la automatización del soporte y el conocimiento

Eesel funciona bien como una capa inteligente de preguntas y respuestas. Solo tienes que conectar Slack, introducir tus documentos y ver cómo desaparecen las preguntas repetitivas del tipo «¿dónde está...?» Destaca cuando la meta es sacar a la luz el conocimiento rápidamente y reducir las solicitudes de búsqueda básicas.

Sin embargo, una vez que los equipos comienzan a gestionar volúmenes más altos, nuevas líneas de productos o flujos de trabajo internos especializados, las deficiencias aparecen rápidamente. Un único bot usado de forma compartida entre múltiples audiencias, una automatización limitada de los flujos de trabajo y la elaboración de informes superficiales dificultan el trabajo.

En esta guía, explorará alternativas a Eesel IA que están diseñadas para mucho más que respuestas rápidas. Verá herramientas que pueden gestionar múltiples bots y audiencias, integrarse profundamente en servicios de asistencia técnica y espacios de proyectos, y automatizar la clasificación y el seguimiento de tickets.

¡Empecemos!

Las 10 mejores alternativas a Eesel de un vistazo

Aquí tienes una tabla que compara todas las alternativas a Eesel mencionadas en este blog. 📊

Herramienta Lo mejor para Mejores funciones Precios ClickUp Gestión integral del conocimiento y las tareas con automatización aumentada por IA y flujos de trabajo entre herramientas para equipos de todos los tamaños que coordinan proyectos, tickets y documentos entre funciones. Entorno de trabajo unificado con tareas, listas, documentos y metas, ClickUp Brain, múltiples modelos de IA y automatizaciones personalizadas. Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones. Featurebase Flujos de trabajo de soporte al cliente y comentarios sobre productos con información basada en IA para equipos de soporte al cliente y de productos de tamaño medio a grande. Agente de soporte con IA (Fibi), bandeja de entrada omnicanal, hub de comentarios centralizado, registros de cambios y hojas de ruta, priorización de comentarios con IA. Gratis; los planes de pago comienzan en 37 $ al mes por usuario. Intercom Automatización de la asistencia conversacional, interacción con los clientes y enrutamiento del flujo de trabajo para gerentes y equipos grandes, centrándose en mensajes personalizados y experiencias de cliente de alto valor. Fin IA Copilot para respuestas automatizadas, acceso a API, automatización de tareas de varios pasos, chat en vivo y herramientas de mensajería. Los planes de pago comienzan en 39 $ al mes por usuario. Helpjuice Gestión del conocimiento y flujos de trabajo de autoservicio para equipos de tamaño mediano que crean bases de conocimiento internas y externas. Editor Markdown avanzado, acciones de IA para la búsqueda, permisos granulares y análisis del uso de los artículos. Los planes de pago comienzan en 249 $ al mes para 30 usuarios. GPTGO Flujos de trabajo de recuperación rápida de información y generación de contenido para usuarios individuales que necesitan investigaciones, resúmenes o respuestas rápidas. Consultas en lenguaje natural, respuestas instantáneas en fuentes web, interfaz fácil de usar para obtener información rápida. Free SiteGPT Flujos de trabajo personalizados de chatbots con IA entrenados con el contenido de su sitio web para equipos de operaciones internas eficientes. Chatbot personalizado entrenado con sus URL/documentos, automatización de respuestas 24/7, asistencia multilingüe. Los planes de pago comienzan en 59 $ al mes por usuario. ChatGPT IA conversacional flexible para redactar contenido, resumir documentos y responder consultas para personas o equipos pequeños que necesitan una IA adaptable a diversas tareas. Comprensión del lenguaje natural, memoria contextual de conversación, asistentes personalizados de GPT Store, análisis de código/datos. Gratis; los planes de pago comienzan en 20 $ al mes por usuario. Zendesk Flujos de trabajo de soporte al cliente integrales con experiencias avanzadas de gestión de tickets, enrutamiento y omnicanal para operaciones de soporte de mediana a gran escala. Clasificación y enrutamiento basados en IA, soporte mediante bots conversacionales, análisis de opiniones, sistema integrado de tickets, copilotos para agentes. Los planes de pago comienzan en 25 $ al mes por usuario. Tidio Chat en tiempo real y automatización básica de chatbots con IA para equipos de soporte al cliente en entornos de comercio electrónico y pymes. Chatbot Lyro IA, widget de chat en vivo, creador de automatización visual, bandeja de entrada multicanal, recomendaciones de productos. Los planes de pago comienzan en 29 $ al mes. Freshdesk Servicio de asistencia técnica y flujos de trabajo de tickets mejorados con IA para equipos grandes que necesitan asistencia omnicanal y autoservicio integrado. Freddy IA para respuestas y resúmenes inteligentes, automatización y enrutamiento de tickets, información sobre opiniones, flujos de trabajo personalizables. Los planes de pago comienzan en 25 $ al mes por usuario.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. A continuación, le ofrecemos un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué debe buscar en las alternativas a Eesel IA?

Muchos equipos alcanzan el límite de Eesel AI cuando necesitan flujos de trabajo más profundos, múltiples bots o una integración más estrecha con sus sistemas centrales de gestión del conocimiento.

Estas son algunas de las funciones que debe tener en cuenta al evaluar las alternativas a Eesel. 👇

Admite múltiples bots y entornos de trabajo: ejecuta agentes de IA independientes pero conectados para soporte, éxito, TI u operaciones internas con configuraciones distintas, fuentes ejecuta agentes de IA independientes pero conectados para soporte, éxito, TI u operaciones internas con configuraciones distintas, fuentes de conocimiento en tiempo real y permisos.

Se integra profundamente con sus herramientas principales: Se conecta de forma nativa con servicios de asistencia técnica, herramientas de proyectos y Se conecta de forma nativa con servicios de asistencia técnica, herramientas de proyectos y bases de conocimientos de IA como ClickUp, Zendesk, Jira, Confluence y Notion.

Automatiza los flujos de trabajo de principio a fin: gestiona preguntas y respuestas, clasificación basada en IA, enrutamiento, priorización y escalamientos conscientes de los SLA, con flujos de trabajo que crean tareas, actualizan campos y notifican a los equipos automáticamente.

Se implementa en todos los canales con control total: atiende a los clientes y a los equipos internos a través de widgets web, experiencias en aplicaciones, correo electrónico o chat, con una marca, un tono y una experiencia de usuario flexibles.

Se basa en conocimientos operativos reales: Entrena la IA tanto en documentos como en tickets o conversaciones históricas para que las respuestas reflejen cómo se resuelven los problemas, con el respaldo de herramientas de control de versiones, validación y gobernanza de contenido.

Garantiza la precisión, las medidas de seguridad y la visibilidad: realiza un seguimiento de la calidad de las respuestas, las tasas de desviación y los modos de fallo, y aplica controles como umbrales de confianza, traspasos a humanos y acciones restringidas para evitar errores silenciosos.

Escalabilidad limpia con precios transparentes: crece más allá de un solo proyecto o equipo sin tener que gestionar múltiples cuentas ni pagar costes ocultos.

🧠 Dato curioso: Incluso antes de los sistemas de soporte digital, las innovaciones en la tecnología de los centros de llamadas ayudaron a gestionar mejor el tráfico de clientes. Erna Schneider Hoover inventó en la década de 1960 la lógica de conmutación telefónica computarizada, que priorizaba las llamadas y evitaba la sobrecarga durante las horas punta. Se trataba de una forma temprana de automatización del equilibrio de carga del soporte.

Las mejores alternativas a Eesel IA

Si su equipo está superando la simple desviación de preguntas y respuestas, estas alternativas a Eesel IA ofrecen vías de resolución más sólidas, enrutamiento, segmentación e información para un soporte interno real. 🚀

1. ClickUp (la mejor opción para la gestión integral del conocimiento y las tareas con automatizaciones)

Edita datos en tiempo real con tu equipo, etiqueta a expertos en comentarios, asigna acciones de seguimiento y convierte borradores de texto en tareas rastreables dentro de ClickUp Docs.

Cuando Eesel IA se superpone a una pila fragmentada, puede responder preguntas y dirigir tickets, pero el trabajo, los procesos y los conocimientos subyacentes siguen estando dispersos entre diferentes herramientas.

ClickUp for Custom Service Teams da un giro a esto. Como primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, reúne la IA, la documentación, las tareas y los flujos de trabajo en un único sistema. Sus procedimientos operativos estándar, documentos internos y manuales de soporte se encuentran justo al lado de los tickets, proyectos y procesos.

Esto elimina la dispersión del trabajo al mantener la documentación vinculada al trabajo en sí, de modo que cuando los procesos cambian, sus POE se pueden actualizar en contexto.

¡Exploremos algunas de sus mejores funciones! 🤩

Estructura una base de conocimientos de soporte con ClickUp Docs

Cree una base de conocimientos interna y externa directamente en su entorno de trabajo utilizando ClickUp Docs. Puede crear preguntas frecuentes sobre productos, manuales, POE y notas de lanzamiento, y luego enlazar esos documentos directamente a las listas de soporte o tareas de ClickUp para que cada ticket tenga el manual de operaciones adecuado a un solo clic de distancia. ​

Crea tu propia base de conocimientos. 👇

Obtenga respuestas y respuestas contextuales con ClickUp Brain.

Ahora que ha creado una base de conocimientos centralizada, recurra a ClickUp Brain, el asistente de IA integrado en la plataforma, para obtener respuestas.

Resuma los hilos de tickets en preguntas frecuentes, explique los problemas con claridad y cree mensajes listos para los clientes con ClickUp Brain.

A diferencia de Eesel AI, puede ver los tickets actuales, los documentos enlazados, las interacciones previas con los clientes y las tareas relacionadas que ya se encuentran en su plataforma. De esta manera, sintetiza sugerencias utilizando el contexto de su entorno de trabajo. Para utilizar esta herramienta de IA para la gestión del conocimiento, simplemente hágale preguntas en lenguaje natural.

📌 Ejemplos de indicaciones: ¿Qué se discutió en la reunión del equipo de ventas de la semana pasada?

¿Cuál es la última solución acordada para el error de facturación que afecta a los clientes de la UE?

¿Dónde está el manual de escalamiento más reciente para respuestas ante interrupciones del servicio?

ClickUp Brain es igualmente útil cuando se crea o mantiene una base de conocimientos. Por ejemplo, se pueden redactar nuevos artículos para la base de conocimientos, macros, POE o análisis posteriores a partir del historial de tickets, comentarios o notas de reuniones.

Automatice flujos de trabajo complejos con ClickUp Super Agents

Los Super Agents de ClickUp son compañeros de equipo impulsados por IA que pueden realizar flujos de trabajo de varios pasos, responder preguntas, tomar medidas y mucho más.

Adapta ClickUp Super Agents a tu estructura de conocimientos, extrayendo respuestas de documentos, tareas y conversaciones fiables.

Por ejemplo, cuando se envía una solicitud de TI a través de ClickUp Forms o un servicio de asistencia técnica conectado, el agente de IA de gestión de tickets de TI de ClickUp analiza el problema, evalúa su urgencia y lo envía a la cola de TI o al propietario adecuado. También muestra incidencias relacionadas, errores o tickets anteriores, para que los técnicos puedan empezar con toda la información necesaria.

ClickUp BrainGPT para inteligencia de compatibilidad entre herramientas

ClickUp BrainGPT te conecta con herramientas externas como Documentos de Google, OneDrive, SharePoint, GitHub e incluso la web. Esto lo convierte en una plataforma de búsqueda de IA unificada que puede buscar tickets de asistencia y documentos anteriores en ClickUp, así como especificaciones de productos, contratos y bases de conocimientos externas en otros sistemas. ​

Por ejemplo, al trabajar en un ticket, BrainGPT puede extraer documentos API de Drive, notas de arquitectura de GitHub y documentos de políticas de SharePoint sin dejar de estar anclado a la tarea de ClickUp. ​

Utilice ClickUp BrainGPT para recopilar información de múltiples herramientas y optimizar su flujo de trabajo.

A diferencia de Eesel IA, BrainGPT no se basa en un único modelo de lenguaje grande. En su lugar, utiliza una configuración multimodelo y le permite realizar la selección del motor más adecuado para la tarea en cuestión.

Además, Talk to Text en ClickUp le permite dar indicaciones de voz como «Resuma los últimos cinco incidentes P1 y cree tareas de seguimiento para cada equipo». Transcribirá instantáneamente la solicitud y le proporcionará los resúmenes utilizando la información de Tareas, Documentos, proyectos y herramientas conectadas.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Dado que ClickUp es altamente personalizable, es posible que los equipos necesiten tiempo para configurar espacios, campos, automatizaciones y vistas antes de que todo resulte intuitivo.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 600 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña que lo resume todo:

¡Me encanta usar ClickUp! Gestionar tickets, documentos y toda la información asociada nunca ha sido tan fácil y fluido. Todo lo que necesito está en un solo lugar, estructurado de una manera que tiene sentido. Una de las mayores ventajas para nosotros: todos los nuevos empleados que se incorporan desde otras plataformas, especialmente Jira, se dan cuenta inmediatamente de lo intuitivo que es ClickUp. La curva de aprendizaje es prácticamente inexistente. Rápidamente se dan cuenta de lo fácil, rápido y simplemente mejor que es trabajar con ClickUp en comparación con las herramientas antiguas. ClickUp ha transformado verdaderamente la forma en que organizamos y gestionamos el trabajo. Es más ligero, más inteligente y más fácil de usar, pero sigue siendo lo suficientemente potente como para manejar flujos de trabajo complejos.

¡Me encanta usar ClickUp! Gestionar tickets, documentos y toda la información asociada nunca ha sido tan fácil y fluido. Todo lo que necesito está en un solo lugar, estructurado de una manera que tiene sentido.

Una de las mayores ventajas para nosotros: todos los nuevos empleados que se incorporan desde otras plataformas, especialmente Jira, se dan cuenta inmediatamente de lo intuitivo que es ClickUp. La curva de aprendizaje es prácticamente inexistente. Rápidamente se dan cuenta de lo fácil, rápido y simplemente mejor que es trabajar con ClickUp en comparación con las herramientas antiguas.

ClickUp ha transformado verdaderamente la forma en que organizamos y gestionamos el trabajo. Es más ligero, más inteligente y más fácil de usar, pero sigue siendo lo suficientemente potente como para manejar flujos de trabajo complejos.

📮 ClickUp Insight: ¡El 20 % de los participantes en nuestra encuesta confiesan que han tenido hasta 15 pestañas abiertas durante semanas! Sí, ¡semanas! Estas «pestañas zombis» 🧟 consumen memoria y espacio mental, agotando silenciosamente la concentración incluso cuando se ignoran. Se trata del clásico residuo de atención, en el que los elementos pendientes consumen energía en segundo plano. Con la búsqueda empresarial basada en IA de ClickUp, puede deshacerse con total seguridad de esos cementerios de navegadores. Cualquier cosa importante se puede buscar al instante en su entorno de trabajo y en las herramientas de terceros integradas. ¡Incluso puede preguntarle a la ClickUp AI qué se discutió en la reunión del viernes pasado y le capturará las notas!

2. Featurebase (la mejor para el soporte al cliente y los flujos de trabajo de comentarios sobre productos)

a través de Featurebase

Featurebase se posiciona como una capa entre las conversaciones con los clientes, los comentarios sobre los productos y los equipos de ventas internos.

Las conversaciones de soporte desde el chat de la aplicación, el correo electrónico y los canales de la comunidad se canalizan a una sola bandeja de entrada. Y los comentarios enviados a través de portales, widgets o integraciones personalizadas se convierten en información estructurada vinculada a usuarios y cuentas reales.

Los equipos pueden ofrecer respuestas instantáneas de autoservicio a través de la búsqueda con IA directamente en el Centro de ayuda, obteniendo respuestas precisas de la documentación sin clics adicionales.

Las actualizaciones de productos se pueden publicar y segmentar utilizando registros de cambios de marca y widgets integrados en la aplicación para que sus usuarios vean los cambios en el momento adecuado. Y cuando las cosas necesitan un toque humano, la automatización sin código se encarga de los SLA, el enrutamiento, los seguimientos y los traspasos internos.

Las mejores funciones de Featurebase

Centralice las conversaciones omnicanal con una bandeja de entrada unificada que recopila mensajes de la aplicación, correos electrónicos y debates de la comunidad.

Fibi AI Agent , para responder a preguntas frecuentes y actuar como desencadenante de acciones como extensiones de versión de prueba o descuentos. Resuelva problemas automáticamente utilizando su agente de IA basado en el conocimiento , denominado, para responder a preguntas frecuentes y actuar como desencadenante de acciones como extensiones de versión de prueba o descuentos.

Capture los comentarios sobre los productos en el punto de origen a través de portales de comentarios públicos, widgets integrables en aplicaciones y integraciones directas.

Priorice las ideas de forma inteligente con un análisis de comentarios basado en IA que detecta duplicados y muestra las solicitudes de mayor impacto.

Límites de Featurebase

Los agentes de IA no aprenden automáticamente de los tickets resueltos ni reutilizan conversaciones anteriores para crear conocimiento interno.

La elaboración de informes y los paneles carecen de información detallada sobre el comportamiento y análisis avanzados.

Precios de Featurebase

Free

Crecimiento: 37 $ al mes por usuario.

Profesional: 75 $ al mes por usuario.

Corporación: 129 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Featurebase

G2: 4,7/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Featurebase?

Esto es lo que opinó un cliente:

Nos gusta usar Featurebase porque hace que publicar registros de cambios para nuestros usuarios sea sencillo y directo. […] También utilizamos la opción de solicitud de funciones, que permite a otros usuarios ver y votar las sugerencias, lo que nos ayuda a ganar tracción más rápidamente. […] Sin embargo, no estamos especialmente satisfechos con las opciones de visualización disponibles cuando envía automáticamente una actualización del registro de cambios a Slack. Por este motivo, utilizamos la función de envío automático principalmente para las actualizaciones internas del equipo.

Nos gusta usar Featurebase porque hace que publicar registros de cambios para nuestros usuarios sea sencillo y directo. […] También utilizamos la opción de solicitud de funciones, que permite a otros usuarios ver y votar las sugerencias, lo que nos ayuda a ganar tracción más rápidamente. […] Sin embargo, no estamos especialmente satisfechos con las opciones de visualización disponibles cuando envía automáticamente una actualización del registro de cambios a Slack. Por este motivo, utilizamos la función de envío automático principalmente para las actualizaciones internas del equipo.

🚀 Ventaja de ClickUp: Cuando los tickets llegan más rápido de lo que los equipos pueden procesarlos, los flujos de trabajo manuales se convierten en un cuello de botella. Las automatizaciones de ClickUp sustituyen la coordinación manual por reglas automatizadas que dirigen los tickets y mantienen la base de conocimientos. Asigne, priorice o derive automáticamente los tickets en función del estado, las etiquetas, la prioridad o el segmento de clientes con ClickUp Automatizaciones. 📌 Ejemplo de automatización: Cuando se cree un nuevo ticket con prioridad = Urgente, asígnelo al responsable de Soporte, establezca la fecha límite para mañana y publique un comentario interno. Para llevar la gestión del conocimiento aún más lejos, ClickUp AI Fields se sitúa por encima de esos flujos de trabajo para estandarizar y enriquecer automáticamente los datos de los tickets. Resuma automáticamente los tickets largos y los hilos de comentarios en un resumen conciso con ClickUp AI Fields . IA Fields puede: Genere actualizaciones de progreso basadas en la actividad reciente para que los clientes potenciales puedan ver qué está avanzando y qué está estancado.

Detecta el sentimiento en los comentarios o las escaladas , lo que te ayuda a sacar a la luz las tareas con puntuaciones negativas.

Genere elementos a partir de tareas complejas relacionadas con incidencias para que los seguimientos se registren como pasos claros y listos para copiar.

3. Intercom (la mejor para la automatización de la asistencia conversacional, la interacción con los clientes y el enrutamiento del flujo de trabajo)

a través de Intercom

Intercom es una plataforma de comunicación y asistencia al cliente basada en IA, diseñada para gestionar interacciones con los clientes en tiempo real y de gran volumen. Funciona durante todo el ciclo de vida, desde la incorporación y la formación hasta la resolución de problemas y la retención.

Los equipos pueden implementar Intercom como una suite completa de atención al cliente (con su propio servicio de asistencia de última generación) o conectar su agente de IA insignia, Fin, a un servicio de asistencia existente como Zendesk o Salesforce.

La fortaleza de la plataforma radica en cómo trata a la IA como un primer respondedor. Fin se entrena con sus procedimientos, políticas y fuentes de conocimiento, y se prueba en conversaciones simuladas antes de su lanzamiento. Luego se implementa de manera consistente en chat, correo electrónico, voz y canales sociales.

Cuando la IA no puede resolver un problema de principio a fin, lo transfiere a agentes humanos, con la compatibilidad de Copilot.

Las mejores funciones de Intercom

Entrene y valide el comportamiento de la IA utilizando Fin Flywheel con pruebas controladas antes de ponerla en marcha.

Sincronice las fuentes de conocimiento de forma centralizada a través del Knowledge Hub con contenido extraído de Notion, Confluence, Zendesk, PDF y sitios web.

Ayude a los agentes en tiempo real con Copilot para la resolución de problemas, la formación, la traducción y la orientación sobre los siguientes pasos a seguir.

Gestión de conversaciones y tickets de forma conjunta utilizando un servicio de asistencia de última generación diseñado para traspasos contextuales.

Limitaciones de Intercom

La precisión disminuye si la documentación no está bien estructurada, actualizada o redactada con claridad para su uso por parte de la IA.

Fin puede tener dificultades con preguntas muy específicas, especializadas o con una redacción inusual, y puede requerir la intervención humana.

Precios de Intercom

Imprescindible: 39 $ al mes por usuario.

Avanzado: 99 $ al mes por usuario

Experto: 139 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Intercom

G2: 4,5/5 (más de 3700 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Intercom?

Directamente de una reseña de G2:

Fin ha sido una gran incorporación a nuestro flujo de trabajo de soporte. Proporciona respuestas rápidas y precisas y ayuda a reducir significativamente los tiempos de respuesta. Nuestros clientes aprecian la asistencia inmediata y nuestro equipo puede centrarse en casos más complejos. […] A veces, las respuestas parecen demasiado genéricas o carecen del contexto adecuado para las preguntas específicas de los clientes. Un mejor control del tono y más opciones de formación para alinearlo con la voz de nuestra marca marcarían una gran diferencia.

Fin ha sido una gran incorporación a nuestro flujo de trabajo de soporte. Proporciona respuestas rápidas y precisas y ayuda a reducir significativamente los tiempos de respuesta. Nuestros clientes aprecian la asistencia inmediata y nuestro equipo puede centrarse en casos más complejos. […] A veces, las respuestas parecen demasiado genéricas o carecen del contexto adecuado para las preguntas específicas de los clientes. Un mejor control del tono de voz y más opciones de formación para alinearlo con la voz de nuestra marca marcarían una gran diferencia.

4. Helpjuice (la mejor para la gestión del conocimiento y los flujos de trabajo de autoservicio)

a través de Helpjuice

Helpjuice es una plataforma de base de conocimientos dedicada, diseñada para equipos que desean obtener respuestas al instante. A diferencia de otras herramientas de IA para trabajadores del conocimiento, se centra en convertir la documentación en un sistema de recuperación de alto rendimiento.

Los equipos publican centros de ayuda orientados al cliente o wikis internos y, a continuación, utilizan la búsqueda y el chat basados en IA para traducir preguntas vagas y mal redactadas en respuestas precisas en menos de un segundo.

Los equipos de producto y habilitación utilizan el mismo sistema para incorporar a los nuevos empleados más rápidamente, documentar los procesos una sola vez y mantener las actualizaciones sincronizadas entre idiomas y versiones.

También se adapta bien a los ecosistemas existentes, mostrando respuestas dentro de Slack, Teams, navegadores o widgets integrados, lo que la hace mejor que otras alternativas a Helpjuice.

Las mejores funciones de Helpjuice

Obtenga respuestas al instante con Swifty IA Search , que comprende la intención, los errores ortográficos y el lenguaje natural.

Guíe a los usuarios de forma conversacional con Swifty IA Chat integrado directamente en los Centros de ayuda y portales internos.

Descubra información oculta con IA Knowledge Base Analytics , que revela lagunas en las búsquedas, callejones sin salida y contenido sin utilizar.

Cree tutoriales paso a paso de forma visual utilizando Wizardshot para documentar rápidamente los procesos.

Límites de Helpjuice

Funciona bien para la documentación, pero carece de vínculos profundos y nativos con la gestión de tareas, los flujos de trabajo o los sistemas de ejecución.

Los artículos relevantes no siempre aparecen, incluso con las palabras clave adecuadas.

Precios de Helpjuice

Base de conocimientos: 249 $ al mes para 30 usuarios.

Base de conocimientos de IA: 449 $ al mes para 100 usuarios.

Base de conocimientos de IA ilimitada: 799 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Helpjuice

G2: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Helpjuice?

Un usuario verificado lo resume a la perfección:

El personal del chat en vivo es muy servicial y responde rápidamente. La integración y la personalización son muy fáciles. Esto lo dice alguien que tiene un conocimiento MUY básico de código. También hay un chatbot de IA gratuito que puede ahorrar mucho tiempo si tienes un equipo de soporte al cliente o de soporte técnico... Las nuevas funciones suelen lanzarse antes de estar completamente desarrolladas. A menudo esperamos a que se lance, le damos un par de meses para que se solucionen los problemas y luego lo implementamos. Si encuentras un error o preguntas sobre una próxima versión, nunca se proporciona un SLA o una ETA. A veces hemos tenido que buscar una solución alternativa y conformarnos con ella.

El personal del chat en vivo es muy servicial y responde rápidamente. La integración y la personalización son muy fáciles. Esto lo dice alguien que tiene un conocimiento MUY básico de código. También hay un chatbot de IA gratis que puede ahorrar mucho tiempo si tienes un equipo de soporte al cliente o de asistencia técnica... Las nuevas funciones suelen lanzarse antes de estar completamente desarrolladas. A menudo esperamos a que se lance, damos un par de meses para que se solucionen los problemas y luego lo implementamos. Si encuentras un error o preguntas sobre una próxima versión, nunca se proporciona un SLA o una ETA. A veces hemos tenido que buscar una solución alternativa y conformarnos con ella.

🔍 ¿Sabías que...? Más allá de la tecnología, la psicología del consumidor influye en la forma en que los usuarios perciben los sistemas automatizados. Los estudios demuestran que cuando la IA se percibe como más presente socialmente, cuando los clientes se sienten comprendidos en lugar de «hablar con una máquina», son más propensos a valorar positivamente la experiencia y a adoptar los asistentes automatizados.

5. GPTGO (la mejor para la recuperación rápida de información y los flujos de trabajo de generación de contenido)

a través de GPTGO

A diferencia de una base de conocimientos tradicional o una plataforma de agentes de IA, GPTGO (antes conocida como GooGPT) es una capa de búsqueda híbrida de IA que combina resultados web al estilo de Google con respuestas al estilo de ChatGPT. No requiere configuración ni ingestión de documentos internos, lo que la diferencia fundamentalmente de herramientas como Eesel AI, que se basan en fuentes de conocimiento seleccionadas.

GPTGO se puede utilizar como compañero de investigación y para comprender rápidamente problemas desconocidos, redactar respuestas o verificar la validez de las respuestas antes de publicarlas en una base de conocimientos real.

Además, no requiere una cuenta y hace hincapié en el anonimato. Eso significa que puede utilizarlo en las primeras fases de la investigación, como cuando los equipos quieren obtener rápidamente contexto sin tener que iniciar sesión en herramientas internas ni exponer datos confidenciales.

Las mejores funciones de GPTGO

Haga preguntas de seguimiento de forma coloquial utilizando el modo de chat Ask GPT sin salir del flujo de búsqueda.

Realice búsquedas globales e inclusivas con compatibilidad multilingüe para consultas y respuestas en más de 100 idiomas.

Preserve el anonimato de los usuarios mediante un diseño que prioriza la privacidad y evita el seguimiento de datos personales o actividades.

Acceda a su base de conocimientos existente en todos los dispositivos a través de una interfaz web ligera, una extensión de Chrome y una experiencia optimizada para dispositivos móviles.

Límites de GPTGO

No puede aprender realmente sus preferencias o el contexto de su entorno de trabajo como lo hacen las herramientas internas.

Sin acceso ni integración con sus herramientas privadas.

Precios de GPTGO

Free

Valoraciones y reseñas de GPTGO

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

📖 Lea también: La IA en la gestión del conocimiento: ventajas, casos de uso y herramientas de IA

6. SiteGPT (la mejor para flujos de trabajo personalizados de chatbots con IA entrenados con el contenido de su sitio web)

a través de SiteGPT

SiteGPT aborda la asistencia mediante IA desde fuera hacia dentro. En lugar de pedir a los equipos que creen una base de conocimientos independiente o migren el contenido a un nuevo sistema, parte de lo que ya existe. Esto incluye su sitio web, Centro de ayuda, archivos PDF y documentos públicos, y luego lo convierte en una interfaz conversacional en tiempo real.

Usted introduce una URL o sube archivos, y SiteGPT escanea, interpreta y pone en funcionamiento ese contenido en un chatbot que se comporta como un experto en productos.

Es ideal para entornos con mucho tráfico en los que las preguntas se repiten, el contexto es público y la velocidad es más importante que la integración profunda en el flujo de trabajo. Por ejemplo, los responsables del soporte pueden utilizarlo para desviar las preguntas repetitivas del tipo «¿cómo funciona esto?» antes de que los tickets lleguen a la cola.

Las mejores funciones de SiteGPT

Guíe las conversaciones de forma proactiva mediante Quick Indications , que muestran preguntas de alta intención y preguntas frecuentes.

Captura automáticamente clientes potenciales cualificados a través de la función integrada Lead Generation durante las interacciones de Soporte.

Automatice acciones a través del chat utilizando Funciones que traducen el lenguaje natural en acciones dentro de la aplicación o del sistema.

Supervise y mejore las respuestas con la información de Resúmenes de correo electrónico e Historial de chat que se envía directamente a su bandeja de entrada.

Limitaciones de SiteGPT

Diseñadas principalmente para el chat de atención al cliente en sitios web, no para operaciones internas de conocimiento o flujos de trabajo entre equipos.

Tiene poca compatibilidad con integraciones directas, lo que limita su capacidad para establecer conexiones con servicios de asistencia técnica, herramientas de proyectos o sistemas internos.

Precios de SiteGPT

Starter: 59 $ al mes por usuario

Crecimiento: 129 $/mes hasta cuatro usuarios.

Escala: 429 $/mes hasta 10 usuarios.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SiteGPT

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SiteGPT?

Lo que dicen realmente los clientes:

Ofrece una forma práctica y real de interactuar con ella para usuarios de todos los niveles. Tanto si eres una madre que busca recetas de cocina en casa como un alto ejecutivo que busca nuevas oportunidades de negocio. Sin duda, han iniciado la revolución de la IA, pero no se han mantenido al día con todas las tendencias modernas. Y sin duda hay mejores funciones en otros lugares, pero GP. T sigue haciendo todo, aunque no lo haga todo bien.

Ofrece una forma práctica y real de interactuar con ella para usuarios de todos los niveles. Tanto si eres una madre que busca recetas de cocina en casa como un alto ejecutivo que busca nuevas oportunidades de negocio. Sin duda, han iniciado la revolución de la IA, pero no se han mantenido al día con todas las tendencias modernas. Y sin duda hay mejores funciones en otros lugares, pero GP. T sigue haciendo todo, aunque no lo haga todo bien.

🧠 Dato curioso: A principios de la década de 2000, el bot SmarterChild de AOL Instant Messenger y MSN Messenger atrajo a millones de usuarios con sus respuestas de conversación y su personalidad divertida.

7. ChatGPT (la mejor IA conversacional flexible para redactar contenido y responder consultas)

a través de ChatGPT

A diferencia de Eesel IA, que está diseñado para formar a los agentes en documentos internos y tickets, ChatGPT parte de un modelo en blanco pero muy capaz que se puede moldear mediante indicaciones, archivos cargados, proyectos o GPT personalizados.

Úsela para razonar sobre tickets de casos extremos, redactar respuestas matizadas o resumir largos hilos de clientes. Incluso puede interrogar documentos grandes, sintetizar información dispersa o poner a prueba la claridad de la documentación antes de publicarla.

Los GPT personalizados permiten a los equipos aproximarse a un «asistente de IA interno» cargando documentos y definiendo comportamientos, sin confirmar una implementación completa orientada al cliente.

Aunque ChatGPT no se integra de forma nativa en su servicio de asistencia técnica ni desvía automáticamente los tickets como lo hace Eesel, destaca como socio intelectual y hub de inteligencia externo.

Las mejores funciones de ChatGPT

Organice el trabajo de larga duración con Proyectos que agrupan chats, archivos y contexto bajo objetivos compartidos.

Realice investigaciones de múltiples fuentes utilizando Deep Research para sintetizar y citar información de toda la web.

Ejecute flujos de trabajo complejos a través del modo agente , que permite navegar por sitios web, realizar ediciones en archivos y completar tareas de varios pasos.

Razone a partir de sus propios datos con Data Analysis, que ejecuta Python para realizar cálculos, limpieza y visualización.

Limitaciones de ChatGPT

Las respuestas pueden parecer fiables, pero aún así requieren verificación, especialmente en lo que respecta a temas basados en hechos, urgentes o regulados.

Carece de medidas de seguridad de la corporación integradas para el control del tono, la lógica de escalado o los flujos de trabajo de aprobación de respuestas.

Precios de ChatGPT

Free

Plan Plus: 20 $ al mes por usuario.

Plan Business: 30 $ al mes por usuario.

Plan Pro: 200 $ al mes por usuario.

Plan Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 250 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?

Una reseña de primera mano que vale la pena leer:

Lo que más aprecio de ChatGPT es lo bien que entiende el contexto y ofrece soluciones inmediatas. Me ayuda a redactar correos electrónicos profesionales, perfeccionar mi gramática y encontrar rápidamente ideas para contenidos. […] A veces, la información proporcionada puede ser incorrecta o estar desactualizada, por lo que siempre tengo que verificar los datos importantes. Además, la versión gratuita a menudo se vuelve lenta o no está disponible durante las horas pico, lo que puede ser frustrante cuando se trabaja en tareas urgentes. Sería genial si tuviera más acceso a datos en tiempo real.

Lo que más aprecio de ChatGPT es lo bien que entiende el contexto y ofrece soluciones inmediatas. Me ayuda a redactar correos electrónicos profesionales, perfeccionar mi gramática y encontrar rápidamente ideas para contenidos. […] A veces, la información proporcionada puede ser incorrecta o estar desactualizada, por lo que siempre tengo que verificar los datos importantes. Además, la versión gratuita a menudo se vuelve lenta o no está disponible durante las horas pico, lo que puede ser frustrante cuando se trabaja en tareas urgentes. Sería genial si tuviera más acceso a datos en tiempo real.

📖 Lea también: Alternativas y competidores de ChatGPT

8. Zendesk (la mejor para flujos de trabajo de soporte al cliente integrales y experiencias omnicanal)

a través de Zendesk

Como uno de los mejores chatbots de base de conocimientos, Zendesk ayuda a los equipos a utilizar la IA para resolver problemas dentro del servicio de asistencia técnica. Sus agentes de IA se basan en centros de ayuda, Confluence y tickets históricos para gestionar solicitudes reales de principio a fin.

En lugar de empezar con documentos y crear agentes en torno a ellos, Zendesk comienza con interacciones en directo con los clientes e integra la inteligencia directamente en los tickets, las conversaciones y los canales.

Centraliza las conversaciones mediante Omnichannel Ticketing , que unifica el correo electrónico, el chat, la voz, las redes sociales y la mensajería. A continuación, cada mensaje de estos canales se convierte en una unidad de trabajo estructurada con un historial completo adjunto.

Las mejores funciones de Zendesk

Automatice las resoluciones con Zendesk IA Agents , que analizan las solicitudes y completan las acciones sin necesidad de intervención humana.

Encuentre respuestas fiables a través de Zendesk Knowledge , que sincroniza centros de ayuda, fuentes externas y documentación interna.

Gestione la voz a gran escala utilizando agentes de IA de voz diseñados para realizar la autenticación de usuarios, resolver problemas y realizar acciones del flujo de trabajo.

Guíe a los administradores de forma proactiva con Admin Copilot , que destaca los riesgos, las prioridades y los cambios recomendados.

Limitaciones de Zendesk

Si bien la gestión básica de tickets es fácil, configurar flujos de trabajo complejos, automatizaciones e integraciones entre módulos requiere tiempo y experiencia.

El chateo y la gestión de tickets en dispositivos móviles suelen describirse como poco prácticos o poco adecuados para el trabajo diario de los agentes.

Precios de Zendesk

Equipo de soporte: 25 $ al mes por usuario

Equipo de Suite: 69 $ al mes por usuario

Suite Professional: 149 $ al mes por usuario

Suite Enterprise: 219 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Zendesk

G2: 4,3/5 (más de 6900 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zendesk?

Esta reseña lo dice todo:

1. Plataforma bien integrada y fácil de usar con todas las extensiones necesarias para la gestión de tickets. 2. Plataforma segura y fiable. El panel es muy fácil de navegar y permite ver las opciones directamente. 3. Podemos ver el historial del ticket y crear y buscar bases de conocimientos relevantes directamente en el panel de tickets. Calcular la plantilla y chatear y llamar es perfecto y no requiere ninguna orientación para empezar a trabajar [...]. La interfaz es muy lenta si el portátil se desconecta de la VPN de la empresa y se conecta directamente a Internet.

1. Plataforma bien integrada y fácil de usar con todas las extensiones necesarias para la gestión de tickets. 2. Plataforma segura y fiable. El panel es muy fácil de navegar y permite ver las opciones directamente. 3. Podemos ver el historial del ticket y crear y buscar bases de conocimientos relevantes directamente en el panel de tickets. Calcular la plantilla y chatear y llamar es perfecto y no requiere ninguna orientación para empezar a trabajar [...]. La interfaz es muy lenta si el portátil se desconecta de la VPN de la empresa y se conecta directamente a Internet.

🔍 ¿Sabías que...? Cuando los usuarios interactúan con sistemas conversacionales bien diseñados, experimentan menos carga cognitiva en comparación con la navegación por menús complejos o la búsqueda en documentos densos. Los estudios demuestran que la reducción del esfuerzo mental conduce a un mejor rendimiento y a una menor frustración.

9. Tidio (la mejor para chat en tiempo real y automatización básica de chatbots con IA)

a través de Tidio

Tidio adopta un enfoque más sencillo y directo del soporte mediante IA en comparación con otras herramientas.

Su punto fuerte reside en combinar el chat en vivo, un servicio de asistencia básico y un agente de IA (Lyro) en una plataforma fácil de manejar. Esta alternativa funciona mejor cuando su meta es automatizar las preguntas repetitivas de los clientes y captar clientes potenciales.

Lyro IA se entrena únicamente con contenido verificado que usted proporciona, lo que mantiene las respuestas controladas y acordes con la marca. Sin embargo, esto también significa que es menos flexible que las herramientas de IA diseñadas para razonar a través de múltiples sistemas internos.

Para las marcas de comercio electrónico y las pymes, esta compensación suele merecer la pena. Tidio da prioridad a la velocidad, la rentabilidad y la facilidad de uso frente a la compleja organización del conocimiento.

Las mejores funciones de Tidio

Chatea con los clientes en tiempo real a través de un widget ligero para el chat en vivo y los bots.

Centralice las conversaciones de chat, correo electrónico, Instagram, Messenger y WhatsApp en una sola bandeja de entrada.

Convierta a los visitantes de forma proactiva con flujos sin código que actúan como desencadenantes de mensajes basados en el comportamiento.

Califique automáticamente a los clientes potenciales utilizando bots que recopilan datos, reservan reuniones y dirigen las solicitudes.

Limitaciones de Tidio

Algunos flujos de trabajo y automatizaciones de chatbots son menos adaptables y requieren soluciones alternativas para casos de uso complejos o no lineales.

Los usuarios informan de limitaciones al intentar ejecutar Lyro IA junto con determinados flujos de chatbot personalizados simultáneamente.

Precios de Tidio

Starter: 29 $ al mes

Básico: 39 $ al mes

Crecimiento: 59 $ al mes.

Además: 749 $ al mes.

Premium: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Tidio

G2: 4,7/5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tidio?

Extraído de los comentarios de los clientes:

Lo que más valoro es lo intuitiva que es la plataforma y lo rápido que se puede configurar en un sitio web sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados […] Aunque funciona bien, he notado que algunas automatizaciones podrían ser más flexibles y personalizables. En determinados momentos, la curva de aprendizaje de los flujos de chat resulta un poco confusa y requiere prueba y error. También echo en falta opciones de elaboración de informes y análisis más avanzadas, ya que las actuales son útiles, pero algo limitadas si se desea un seguimiento más detallado.

Lo que más valoro es lo intuitiva que es la plataforma y lo rápido que se puede configurar en un sitio web sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados […] Aunque funciona bien, he notado que algunas automatizaciones podrían ser más flexibles y personalizables. En determinados momentos, la curva de aprendizaje de los flujos de chat resulta un poco confusa y requiere prueba y error. También echo en falta opciones de elaboración de informes y análisis más avanzadas, ya que las actuales son útiles, pero algo limitadas si se desea un seguimiento más detallado.

🧠 Dato curioso: En la década de 1980, surgieron los sistemas de respuesta de voz interactiva (IVR), que permitían a las personas que llamaban interactuar con menús pregrabados o sintetizados sin operadores humanos.

10. Freshdesk (la mejor para flujos de trabajo de asistencia técnica y gestión de tickets mejorados con IA)

a través de Freshdesk

Freshdesk es un software de atención al cliente basado en la nube y potenciado por IA de Freshworks que ayuda a las empresas a gestionar las interacciones con los clientes a través de múltiples canales (correo electrónico, chat, redes sociales, teléfono).

Utiliza un sistema de soporte y gestión de tickets para optimizar el soporte, aumentar la productividad de los agentes y mejorar la satisfacción del cliente. Cada interacción se convierte en un ticket con historial, propiedad y responsabilidad. Freddy IA trabaja en segundo plano para automatizar el enrutamiento, sugerir respuestas e incluso resolver problemas rutinarios.

Las mejores funciones de Freshdesk

Reúna todos los canales de atención al cliente en un único servicio de asistencia para que los agentes puedan ver el historial completo de conversaciones.

Resuelva más rápido desde un único entorno de trabajo con un centro de comandos designado para agentes y jefes de equipo.

Desvía los tickets con el autoservicio creando bases de conocimiento y Centros de ayuda con función de búsqueda.

Límites de Freshdesk

A medida que aumentan las reglas y los flujos de trabajo, resulta difícil rastrear por qué un ticket se comportó de una determinada manera o depurar problemas de automatización.

Algunos usuarios han señalado los tiempos de resolución y la gestión de los reembolsos como puntos conflictivos.

Precios de Freshdesk

Equipo de soporte: 25 $ al mes por usuario

Suite Equipo: 69 $ al mes por usuario

Suite Professional: 149 $ al mes por usuario

Suite Enterprise: 219 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Freshdesk

G2: 4,4/5 (más de 3600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Freshdesk?

Una información sobre los clientes que vale la pena destacar:

Freshdesk me parece increíblemente útil, especialmente para asignar los tickets a los agentes correspondientes. Es una herramienta muy buena con mucha automatización en la gestión de tickets, lo que aumenta la productividad. […] He contactado con el soporte al cliente muchas veces y es un poco tedioso resolver las cosas. A veces, la automatización no funciona como se espera y los tickets se asignan al agente equivocado.

Freshdesk me parece increíblemente útil, especialmente para asignar los tickets a los agentes correspondientes. Es una herramienta muy buena con mucha automatización en la gestión de tickets, lo que aumenta la productividad. […] He contactado con el soporte al cliente muchas veces y es un poco tedioso resolver las cosas. A veces, la automatización no funciona como se espera y los tickets se asignan al agente equivocado.

🔍 ¿Sabías que...? El filósofo Michael Polanyi señaló una paradoja: a menudo sabemos más de lo que podemos explicar explícitamente. Este «conocimiento tácito» ha supuesto un reto psicológico y técnico para la automatización, ya que los primeros sistemas tenían dificultades para replicar la intuición y el juicio humanos. Sin embargo, los modelos de aprendizaje de la /IA moderna han surgido para eliminar este problema.

Centralice el conocimiento y el trabajo en ClickUp

La mayoría de las alternativas a Eesel destacan como herramientas independientes o como complementos que se pueden combinar con otro software para crear un flujo de trabajo completo. Son excelentes para cubrir aspectos específicos del problema, ya sea la búsqueda de conocimientos, las respuestas basadas en chat o la automatización del soporte.

Sin embargo, combinar varias herramientas sigue implicando tener que lidiar con el contexto, los permisos y el cambio entre aplicaciones para terminar el trabajo.

Ahí es donde ClickUp se distingue. Le ofrece un ecosistema completo de gestión del conocimiento y soporte en un solo lugar.

ClickUp Docs, Tasks y Chat funcionan conjuntamente, evitando la fragmentación y la proliferación de herramientas. Mientras que ClickUp Brain ofrece compatibilidad con IA en todas las tareas y conocimientos, ClickUp Automatizaciones ayuda a los equipos a reducir el trabajo repetitivo que ralentiza los proyectos. ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp de forma gratuita! ✅