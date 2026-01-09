Las 10 mejores alternativas a Sintra IA para asistentes de IA más inteligentes

Solo el 28 % de las organizaciones han permitido a sus empleados lograr un impacto empresarial transformador gracias a la IA. Por lo tanto, es probable que su asistente de IA actual no sea el más adecuado para usted.

Si los agentes de Sintra IA le parecen difíciles de guiar, difíciles de controlar o simplemente demasiado rígidos en el uso diario, no es el único. En esta publicación le mostraremos opciones mejores.

Verá herramientas que ofrecen desencadenantes y resultados bien definidos para la ejecución de la IA. Le proporcionarán agentes configurables y personalizados basados en grandes modelos de lenguaje, junto con un generador de flujos de trabajo visual que sus coordinadores realmente disfrutarán.

También le diremos dónde necesita un control total para proteger los datos confidenciales. Y cuándo es mejor un único hub que unir cinco herramientas.

🧠 Dato curioso: La idea de equipos de agentes de IA no es nueva: Pattie Maes, del MIT, escribió en 1994 sobre los «agentes de software » que reducen la sobrecarga de trabajo e información. Las plataformas multiagente actuales están finalmente alcanzando esa visión.

Alternativas a Sintra IA de un vistazo

¿Busca una comparación rápida de las mejores herramientas de IA? Aquí tiene un resumen de las mejores alternativas a Sintra IA y lo que ofrece cada una de ellas.

Herramienta Las mejores funciones Lo mejor para Precios* ClickUp Superagentes de IA para flujos de trabajo de varios pasos, automatizaciones «si/entonces», listas/documentos para POE y paneles para agregar KPI. Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes corporaciones Plan Free disponible; personalización disponible para corporaciones. Lindy IA Creador de agentes sin código, flujos de trabajo profundos de Gmail/Calendario, clasificación de la bandeja de entrada + voz/llamadas con precios de uso claros. Pequeñas empresas, empresas medianas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 49,99 $ al mes. Zapier Más de 8000 conexiones de aplicaciones, agentes/creador de IA, Zaps de varios pasos con rutas/filtros, tablas e interfaces. Pequeñas empresas, medianas empresas, equipos empresariales ágiles. No hay planes gratuitos disponibles; los planes de pago comienzan en 19,99 $ al mes (anual). n8n Flujos de trabajo visuales + código, más de 500 integraciones, nodos de herramientas de IA, autohospedaje con RBAC (control de acceso basado en roles). Equipos técnicos, startups con ingenieros, empresas medianas. No hay planes gratuitos disponibles; los planes de pago comienzan en 20 $ al mes, facturados anualmente. Hacer Escenarios visuales con enrutadores/iteradores, más de 3000 aplicaciones, integraciones de IA, niveles de crédito predecibles. Pequeñas empresas, agencias, empresas medianas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 10,59 $ al mes. Taskade IA Agentes de IA personalizados, automatizaciones, proyectos como memoria, Docs/Chat con créditos de IA compartidos. Creadores independientes, pequeñas empresas, equipos de marketing/contenido Plan Free disponible; planes de pago a partir de 8 $ al mes. LangChain Flujos de agentes basados en grafos (estado/nodos/aristas), agentes únicos/múltiples/jerárquicos, rastreo/evaluaciones LangSmith. Equipos de desarrolladores, ingenieros de aprendizaje automático, grupos de productos/plataformas. Plan para desarrolladores disponible de forma gratuita; los planes de pago comienzan en 39 $ al mes por usuario. Motion Asistente de planificación y reuniones con IA, reordenación automática de prioridades de tareas, predicciones de retrasos en proyectos. Ejecutivos ocupados, equipos de ventas/atención al cliente, pequeñas y medianas empresas. No hay planes Free disponibles; los planes de pago comienzan en 29 $ al mes. CrewAI «Equipos» multiagente, generador visual Studio o marco Python, AMP para implementar/supervisar/probar. Equipos dirigidos por desarrolladores, operaciones con procesos complejos, empresas del mercado medio. Precios personalizados AutoGen Marco multiagente de código abierto, Studio para prototipos sin código, AgentChat/Core para aplicaciones escalables. Organizaciones de ingeniería, equipos de investigación, corporaciones con desarrolladores internos. Precios personalizados

¿Qué debe buscar en las alternativas a Sintra IA?

Cambiar de plataforma no debería ser solo por unas funciones de IA más llamativas. Debe tener en cuenta si su equipo realmente puede entregar el trabajo más rápido con control y claridad.

Antes de elegir una plataforma de asistente de IA, comience con una simple comprobación de la realidad: ¿Qué tareas repetitivas podemos automatizar hoy en día de forma segura?

¿En qué aspectos seguimos necesitando la revisión humana o las barreras de protección de las políticas?

¿Con qué tendrá dificultades esta herramienta para escalar dentro de seis meses?

Así que considéralo como una lista de control para la compra: para quién es, qué automatiza y cómo se gestiona. Estos son los criterios que importan.

Resultados reales, no demostraciones: ¿Puede la plataforma de IA reducir los traspasos y «enviar» campañas, publicaciones o informes sin reuniones adicionales? Busque una automatización de tareas medible en todo el proceso de recepción → producción → revisión.

Orquestación que tu equipo puede controlar: un un generador de flujos de trabajo visual y claro que pueden ejecutar usuarios sin conocimientos técnicos. Además, puedes crear agentes de IA para flujos comunes y cambiar a revisión humana en pasos arriesgados.

Opciones de modelos y datos: Soporte para múltiples modelos de IA y medidas de protección para datos confidenciales (controles de información de identificación personal, registros y eliminación). Prefiere proveedores que expliquen cómo se utilizan los modelos de lenguaje grandes.

Colaboración en el flujo de trabajo: traspasos fluidos para los equipos de marketing y de ventas, además de comentarios, aprobaciones y una voz de marca coherente para la creación de contenidos.

Escalabilidad y control: capacidad para ejecutar múltiples agentes, establecer conexiones con múltiples herramientas y, si es necesario, pasar a un alojamiento propio para tener un control total.

Precios transparentes: un precio inicial claro, límites de uso justos y precios personalizados opcionales cuando amplíe su escala.

Adecuado para casos de uso: seleccione las herramientas según sus flujos de trabajo principales, ya sea para anuncios, análisis de datos, redacción de soporte u otros procesos.

💡 Consejo profesional: antes de preseleccionar herramientas, realice una prueba piloto de 10 a 14 días con dos flujos de trabajo reales (uno de bajo riesgo y otro relacionado con los ingresos). Añada una revisión humana a cada acción del agente, etiquete los resultados (positivo/bloqueador) y establezca un presupuesto de uso diario. Sus criterios de selección se basarán en los resultados, no en las demostraciones.

Las mejores alternativas a Sintra IA

Y ahora, sigue leyendo para conocer lo mejor de lo mejor en cuanto a alternativas y competidores de Sintra IA:

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (ideal para tareas, proyectos y colaboración en equipo basados en IA en una sola plataforma)

Consigue ClickUp gratis Reúna sus proyectos, tareas, documentación y comunicaciones en el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp.

Cuando los equipos comienzan a probar los asistentes de IA, rara vez se detienen en uno solo. Una herramienta para redactar contenido. Otra para resumir el trabajo. Una tercera para supervisar las métricas. Cada una funciona de forma aislada y, muy pronto, nadie sabe dónde se toman las decisiones o qué agente tiene el contexto adecuado. Esa fragmentación es la expansión de la IA, y merma silenciosamente los tiempos de respuesta, la visibilidad y la confianza.

ClickUp toma un camino diferente con el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo. En lugar de superponer herramientas de IA independientes a su pila, ClickUp lleva la IA directamente al lugar donde ya se realiza el trabajo.

Sus superagentes de IA son compañeros de equipo impulsados por IA que trabajan directamente dentro de su entorno de trabajo. Ellos

Observa la actividad en tus tareas de ClickUp , documentos y cronogramas.

Actúa según reglas definidas y

Obtenga la información adecuada en el momento adecuado, sin alterar el trabajo de los equipos.

Acelera los flujos de trabajo con Super Agents en ClickUp.

En ClickUp, puedes crear superagentes mediante ajustes sencillos y sin necesidad de programar. Elige lo que el agente debe supervisar (como actualizaciones de tareas o fechas límite), decide lo que debe hacer (actualizar estados, publicar resúmenes, asignar trabajo) y actívalo. El agente se ejecutará automáticamente dentro de tu entorno de trabajo.

Crea superagentes de IA personalizados en ClickUp con un intuitivo generador sin código

¿Tienes curiosidad por saber más sobre Super Agents? Aquí tienes un vídeo que te muestra todo lo que pueden hacer:

Y si necesitas un asistente de IA contextual preconfigurado que conozca y comprenda tu trabajo, prueba ClickUp Brain. Está conectado a tus tareas, documentos y chat de ClickUp. Por eso puede ayudarte no solo a extraer información de ellos, sino también a actuar en consecuencia.

Con ClickUp Brain, puedes:

Resumir hilos largos, documentos o actualizaciones en pasos claros a seguir.

Convierta las conversaciones en tareas, comentarios o elementos automáticamente.

Obtenga sugerencias adaptadas al proyecto basadas en plazos, propietarios y prioridades reales.

Haz preguntas en lenguaje natural sobre tu trabajo y obtén respuestas precisas y contextuales.

Actualiza automáticamente el estado de las tareas, redacta documentos y escribe comentarios, justo donde se desarrolla el trabajo.

Reduzca los cambios de contexto actuando sobre la información obtenida en lugar de limitarse a leerla.

Obtenga respuestas instantáneas y realice el trabajo en toda su organización con la asistencia de IA de ClickUp Brain.

Y eso no es todo.

ClickUp incluso facilita la evaluación, la puesta a prueba y la ampliación de la IA de forma responsable con:

Listas que proporcionan a los equipos un único sistema de registro para realizar el seguimiento de los experimentos de IA, los propietarios, las aportaciones y los resultados, de modo que los pilotos no desaparezcan en herramientas secundarias.

ClickUp Docs , que centraliza políticas, indicaciones, criterios de evaluación y decisiones, con colaboración en tiempo real y un historial de versiones claro.

Paneles de ClickUp que convierten la actividad de IA en un impacto visible, mostrando la duración del ciclo, la carga de trabajo y el rendimiento antes de que nada pase a producción.

ClickUp Automatizaciones que conectan los pasos humanos con las acciones de IA, eliminando los traspasos manuales y manteniendo intacto el cumplimiento normativo.

Dado que los agentes de ClickUp AI residen en el mismo entorno de trabajo que su trabajo, nunca se pierde el contexto. Los equipos pierden menos tiempo gestionando la proliferación de tareas y dedican más tiempo a mejorar los flujos de trabajo.

📮ClickUp Insight: Solo el 10 % de los encuestados utiliza asistentes de voz (4 %) o agentes automatizados (6 %) para aplicaciones de IA, mientras que el 62 % prefiere herramientas de IA conversacionales como ChatGPT y Claude. La menor adopción de asistentes y agentes podría deberse a que estas herramientas suelen estar optimizadas para tareas específicas, como el funcionamiento manos libres o flujos de trabajo concretos. ClickUp le ofrece lo mejor de ambos mundos. ClickUp Brain es un asistente de IA conversacional que puede ayudarle en un amplio intervalo de casos de uso. Por otro lado, los agentes basados en IA de los canales de ClickUp Chat pueden responder preguntas, clasificar problemas o incluso gestionar tareas específicas.

📖 Lea también: Tipos de agentes de IA para impulsar la eficiencia empresarial

Las mejores funciones de ClickUp

Responda al instante a las preguntas del entorno de trabajo buscando tareas, documentos y comentarios con Ask IA en ClickUp.

Accede a múltiples LLM y a los últimos modelos de IA en un solo lugar con ClickUp Brain.

Captura ideas e instrucciones sin usar las manos con comandos de IA activados por voz utilizando ClickUp Talk to Text

Resumir hilos largos y flujos de actividad en conclusiones claras utilizando la IA.

Rellene los campos personalizados con IA con resúmenes, información o clasificaciones automáticamente a medida que se actualizan las tareas.

Graba, transcribe y resume reuniones con ClickUp AI Notetaker

Limitaciones de ClickUp

Las funciones avanzadas de IA son un complemento del entorno de trabajo y los costes pueden variar en función de la adopción.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de Reddit lo dice todo:

Al principio no estaba muy convencido con ClickUp Brain, me parecía otro truco de IA más. Pero me ha ahorrado algunas tareas de redacción tediosas, especialmente cuando necesito resumir largos correos electrónicos de clientes o empezar un borrador.

Al principio no estaba muy convencido con ClickUp Brain, me parecía otro truco de IA más. Pero me ha ahorrado algunas tareas de redacción tediosas, especialmente cuando necesito resumir largos correos electrónicos de clientes o empezar un borrador.

📖 Lea también: Cómo utilizar agentes basados en el conocimiento en IA

🧠 ¿Sabías que... El 45 % de los participantes en nuestra encuesta afirman que mantienen abiertas durante semanas las pestañas relacionadas con investigaciones para el trabajo. Para otro 23 %, estas preciadas pestañas incluyen hilos de chat de IA repletos de contexto. Básicamente, una gran mayoría está externalizando la memoria y el contexto a frágiles pestañas del navegador. Repite con nosotros: las pestañas no son bases de conocimiento. 👀 ClickUp BrainGPT cambia las reglas del juego. Esta superaplicación de IA te permite buscar en tu entorno de trabajo, interactuar con múltiples modelos de IA e incluso utilizar comandos de voz para recuperar contexto desde una única interfaz.

2. Lindy IA (la mejor para agentes de IA sin código y multicanal)

a través de Lindy

Si busca «empleados de IA» que se encarguen de las tareas rutinarias por usted, como gestionar el correo electrónico, organizar su Calendario, contabilizar las actualizaciones del CRM e incluso hacer llamadas telefónicas, Lindy puede ayudarle. Lindy es una plataforma de IA práctica para crear agentes de IA sin necesidad de escribir código.

Empieza con plantillas o el Agents Hub, conecta Gmail, Calendario y otras aplicaciones, y luego encadena los pasos en un flujo visual. Estas son instrucciones para que tu agente lea, razone y actúe. El precio se basa en el uso (pago por tarea/minuto), lo que facilita la prueba piloto antes de ampliarlo.

Las mejores funciones de Lindy IA

Automatice los flujos de trabajo de principio a fin con un generador de agentes sin código que cuenta con un directorio cada vez mayor de agentes iniciales y tutoriales.

Acelere el procesamiento de los correos electrónicos atrasados con la automatización del correo electrónico, que clasifica, redacta respuestas en su nombre e investiga a los remitentes.

Benefíciese de una sólida postura de seguridad con insignias de cumplimiento de GDPR, SOC 2, HIPAA y PIPEDA.

Limitaciones de Lindy IA

La previsión de costes puede ser complicada a gran escala, ya que los precios se calculan por tarea y por minuto de llamada. Te interesará disponer de alertas de uso y presupuestos.

La profundidad de las funciones varía según la integración; las mejores experiencias integradas se centran en Google (Gmail/Calendario), por lo que las plataformas que no son de Google pueden necesitar una configuración adicional.

Las plantillas ayudan, pero los flujos complejos siguen requiriendo pruebas minuciosas y medidas de seguridad.

Precios de Lindy IA

Free

Ventaja: desde 49,99 $ al mes.

Business: desde 199,99 $ al mes.

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lindy IA

G2: 4,9/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lindy IA?

Un usuario de G2 dice:

Llevo un tiempo utilizando Lindy IA y lo que más me gusta es el tiempo que me ahorra. Se encarga de tareas repetitivas y de la programación con una precisión sorprendente, lo que realmente me ha ayudado a reducir mi carga mental. Lo que más destaca es lo natural y fácil que es interactuar con él, no parece robótico ni torpe. Es como tener un asistente fiable que simplemente hace las cosas en silencio en segundo plano. Sin duda, es un cambio revolucionario para la productividad.

Llevo un tiempo utilizando Lindy IA y lo que más me gusta es el tiempo que me ahorra. Se encarga de tareas repetitivas y de la programación con una precisión sorprendente, lo que realmente me ha ayudado a reducir mi carga mental. Lo que más destaca es lo natural y fácil que es interactuar con él, no parece robótico ni torpe. Es como tener un asistente fiable que simplemente hace las cosas en silencio en segundo plano. Sin duda, es un cambio revolucionario para la productividad.

📖 Lea también: Ejemplos de potentes agentes de IA que están transformando industrias

a través de Zapier

Zapier IA permite a los usuarios integrar la IA en sus flujos de trabajo automatizados. Conecta aplicaciones para realizar tareas complejas.

Cree «agentes» basados en IA que puedan comprender el contexto, tomar decisiones y actuar de forma autónoma sobre los datos de miles de aplicaciones. Desarrolle sistemas sofisticados, como chatbots de soporte al cliente automatizados, servicios de asistencia técnica informática o sistemas de enrutamiento de clientes potenciales, sin necesidad de escribir código.

Las mejores funciones de Zapier

Accede a más de 8000 conexiones de aplicaciones con una configuración rápida de desencadenantes/acciones, además de más de 30 000 acciones a través de MCP.

Crea «compañeros de equipo» para trabajar en toda tu pila mediante un flujo de trabajo de IA intuitivo y configuraciones de creación de agentes.

Utilice rutas, filtros y Zaps de varios pasos para crear lógica ramificada y automatizaciones más completas.

Utilice Zapier Tables para almacenar datos operativos y actuar como desencadenante de automatizaciones directamente desde su capa de datos.

Cree formularios, portales o paneles sencillos que se superponen a sus automatizaciones a través de las interfaces de Zapier.

Limitaciones de Zapier

La colaboración y la gobernanza avanzadas se incluyen en los planes de nivel superior, por lo que los costes aumentan a medida que aumenta el uso, el volumen de tareas y los controles.

Algunas funciones básicas (como Zaps de varios pasos, filtros, ramificaciones) solo están disponibles en los planes de pago.

Los Zaps individuales tienen límites de pasos; los flujos complejos pueden necesitar refactorización en múltiples Zaps para garantizar la fiabilidad y el mantenimiento.

Precios de Zapier

Profesional: desde 19,99 $ al mes (anual).

Equipo: desde 69 $ al mes (anual)

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2 : 4,5/5 (más de 1700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zapier?

Un usuario de G2 hace una mención:

¡Me encanta que conecte fácilmente dos aplicaciones de MS! Power Automate con MS no es tan fácil de usar, y Zapier me ha ayudado a conectar varios archivos de MS Excel para enviar mensajes a MS Teams con solo unos clics!

¡Me encanta que conecte fácilmente dos aplicaciones de MS! Power Automate con MS no es tan fácil de usar, y Zapier me ha ayudado a conectar varios archivos de MS Excel para enviar mensajes a MS Teams con solo unos clics!

📖 Lea también: Los superagentes y el auge de la IA agencial

4. n8n (la mejor para la automatización de flujos de trabajo de IA con un control minucioso)

a través de n8n

n8n es una plataforma de automatización de flujos de trabajo de código abierto y código justo. Utiliza una interfaz visual basada en nodos para conectar aplicaciones y servicios, lo que permite a los usuarios automatizar tareas repetitivas entre ellos sin necesidad de realizar una codificación extensa.

Admite scripts personalizados con JavaScript y puede alojarse de forma independiente o utilizarse a través de un servicio en la nube.

Puede combinar API, bases de datos y agentes de IA en el mismo flujo, añadir barreras de seguridad y enviar automatizaciones de nivel de producción.

Las mejores funciones de n8n

Utilice el generador visual de flujos de trabajo con nodos nativos y código personalizado para patrones complejos de lógica y agentes de IA.

Combine modelos de IA con lógica predefinida, barreras de seguridad y supervisión para obtener resultados fiables.

Aprovecha más de 500 integraciones y subnodos de «herramientas de IA», que incluyen solicitudes HTTP, código y la capacidad de llamar a otros flujos de trabajo como herramientas.

Accede a la opción de autoalojamiento con documentos, kits de inicio y funciones de seguridad como transferencias cifradas, credenciales seguras y RBAC (SOC 2 en alojamiento).

Limitaciones de n8n

El autoalojamiento requiere habilidades reales de DevOps para la configuración, el escalado y el refuerzo de la seguridad, así que planifica el tiempo de ingeniería.

La profundidad de la integración varía según la aplicación; los casos de uso complejos pueden seguir necesitando nodos personalizados o llamadas HTTP.

Precios de n8n

Starter: 20 $ al mes, facturado anualmente.

Pro: 50 $ al mes, facturado anualmente.

Business: 667 $ al mes, facturado anualmente.

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de n8n

G2 : 4,8/5 (más de 190 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre n8n?

Un usuario de Reddit dice:

n8n se encuentra en ese punto ideal... lo suficientemente potente para los ingenieros y lo suficientemente accesible para los usuarios sin conocimientos de programación que no tienen miedo de experimentar. Los desarrolladores lo utilizan para la orquestación de API complejas, ETL y flujos de trabajo agenticos, mientras que los usuarios sin conocimientos técnicos se apoyan en su interfaz de usuario para las automatizaciones.

n8n se encuentra en ese punto ideal... lo suficientemente potente para los ingenieros y lo suficientemente accesible para los usuarios sin conocimientos de programación que no tienen miedo de experimentar. Los desarrolladores lo utilizan para la orquestación de API complejas, ETL y flujos de trabajo agenticos, mientras que los usuarios sin conocimientos técnicos se apoyan en su interfaz de usuario para las automatizaciones.

📖 Lea también: Los mejores creadores de agentes de IA para la automatización de flujos de trabajo

5. Make (ideal para automatizaciones que puedes alojar o ejecutar en la nube)

a través de Make

Make (antes Integromat) es una plataforma de automatización sin código que establece conexiones entre aplicaciones y servicios para automatizar flujos de trabajo y procesos de forma visual.

Permite a los usuarios crear automatizaciones complejas sin necesidad de escribir código. Puedes crear «escenarios» que enlazan diferentes aplicaciones con desencadenantes y acciones.

Cree rápidamente con la función de arrastrar y soltar, el modo de indicación y los complementos de flujo de trabajo de agentes de IA; luego, amplíe con planes en la nube o ejecútelo usted mismo para un control más estricto.

Aprovecha las mejores funciones.

Arrastra, suelta y prueba automatizaciones de varios pasos rápidamente a través de un generador visual con modo de indicación.

Coordine flujos de principio a fin con más de 3000 aplicaciones verificadas, además de integraciones y agentes de IA.

Accede a enrutamiento, filtrado, iteradores y agregadores robustos para ramificaciones, bucles y transformaciones de datos.

Utilice el plan Free para crear prototipos y luego pase a los niveles de pago predecibles con límites de crédito/operaciones publicados.

Establece límites.

Los precios basados en créditos u operaciones pueden dispararse en escenarios de gran volumen o con muchos bucles.

La profundidad varía según las integraciones, y las aplicaciones complejas pueden requerir módulos HTTP o soluciones personalizadas.

El autoalojamiento ofrece control, pero añade gastos generales de DevOps en materia de seguridad, escalabilidad y supervisión.

Establezca los precios

Free

Básico: Desde 10,59 $ al mes.

Ventaja: desde 18,82 $ al mes.

Equipo: Desde 34 $ al mes.

Enterprise: precios personalizados

Haz valoraciones y reseñas.

G2 : 4,6/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Make?

Un usuario de G2 hace una mención:

Lo que más me gusta de Make es lo sencillo e intuitivo que resulta crear automatizaciones. Valoro especialmente lo fácil que es establecer la conexión con herramientas como Webflow y muchas otras, lo que permite automatizar procesos sin necesidad de código complejo.

Lo que más me gusta de Make es lo sencillo e intuitivo que resulta crear automatizaciones. Valoro especialmente lo fácil que es establecer la conexión con herramientas como Webflow y muchas otras, lo que permite automatizar procesos sin necesidad de código complejo.

🔎 ¿Sabías que...? El Marco de Gestión de Riesgos de IA del NIST (AI RMF 1.0) ofrece a los equipos un manual práctico para gestionar los sistemas de IA, muy útil cuando se implementan agentes que manejan datos confidenciales o flujos de trabajo de clientes.

6. Taskade AI (la mejor para crear agentes de IA y automatizaciones en un solo entorno de trabajo)

a través de Taskade

Taskade es para equipos que no solo quieren «un bot para el correo electrónico» o «un bot para la elaboración de informes», sino un lugar donde diseñar un entorno de trabajo completo impulsado por agentes.

En lugar de tener que manejar varias herramientas distintas para listas de tareas, mapas mentales, reuniones y chat con IA, Taskade las combina en un único lienzo colaborativo. De esta forma, los proyectos, las notas y las conversaciones se encuentran junto a tus agentes. Dentro de ese lienzo, puedes crear agentes de IA personalizados que redacten contenido, analicen datos o gestionen flujos de trabajo utilizando tus propios documentos y el contexto del proyecto.

Su AI Project Studio te ayuda a generar planes de proyecto completos a partir de un breve resumen o documentos iniciales, mientras que las automatizaciones se conectan a herramientas como Slack, Gmail y Hojas de cálculo de Google. De este modo, los agentes pueden realizar el trabajo de seguimiento, en lugar de limitarse a hacer sugerencias.

Las mejores funciones de Taskade IA

Automatice la creación de contenido, el análisis de datos y la gestión de tareas en todos los proyectos con agentes de IA personalizables.

Introduce proyectos como «memoria», para que los asistentes de IA puedan trabajar con el contexto de tu entorno de trabajo, y no solo con indicaciones.

Invita a tus compañeros de equipo y repite rápidamente los flujos de trabajo en tiempo real.

Limitaciones de Taskade IA

Algunos usuarios han informado de que la interfaz de usuario tiene errores.

El autoalojamiento y la postura de seguridad avanzada no son el objetivo principal frente a la nube; revise los requisitos si necesita controles estrictos antes de adoptarlo a gran escala.

Precios de Taskade IA

Free

Starter: 8 $ al mes

Pro: 20 $ al mes

Ultra: 50 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Taskade IA

G2 : 4,6/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Taskade IA?

Un usuario de G2 destaca:

Una lista increíble de funciones. Como emprendedor de SaaS, sé que esto puede acabar con la adopción, pero han hecho un trabajo increíble en CX/UX para que sea fácil de digerir. Es una herramienta estupenda para estar al día con las tareas, pero las posibilidades parecen casi infinitas. Tiene un excelente valor calidad-precio. Personalmente, me gusta que sea una aplicación que se puede descargar para Windows y no solo una aplicación web.

Una lista increíble de funciones. Como emprendedor de SaaS, sé que esto puede acabar con la adopción, pero han hecho un trabajo increíble en CX/UX para que sea fácil de digerir. Es una herramienta estupenda para estar al día con las tareas, pero las posibilidades parecen casi infinitas. Tiene un excelente valor calidad-precio. Personalmente, me gusta que sea una aplicación que se puede descargar para Windows y no solo una aplicación web.

📖 Lea también: Las mejores plantillas gratuitas de flujos de trabajo en Excel y ClickUp

7. LangChain (ideal para flujos de trabajo de agentes controlables y aptos para la producción)

a través de LangChain

LangChain (con su pila LangGraph y LangSmith) está diseñado para equipos que desean tener un control total sobre cómo piensan, enrutan y llaman a las herramientas sus agentes de IA.

En lugar de un «compañero de equipo de IA» opaco, usted diseña los flujos de trabajo de los agentes como gráficos explícitos y define cómo se almacena el estado. También puede decidir exactamente cuándo los modelos deben llamar a las herramientas, realizar búsquedas o transferir a otro agente.

Esto hace que LangChain sea ideal para equipos de productos y plataformas que estén dispuestos a invertir tiempo de ingeniería en un marco de agentes más fiable y con opiniones más definidas, en lugar de un creador de asistentes puramente sin código.

Las mejores funciones de LangChain

Haga que la lógica y el enrutamiento del agente sean explícitos y auditables con un diseño basado en gráficos con Estado → Nodos → Bordes.

Obtenga flujos de control flexibles (agente único, multiagente, jerárquico, secuencial), además de ganchos de moderación y evaluación integrados para mayor fiabilidad.

Incorpore agentes a su pila existente en lugar de reconstruirla desde cero, gracias a una rica capa de integración para LLM, almacenes de vectores, herramientas y fuentes de datos.

Depura agentes y envía cambios más seguros a producción a través de la integración Deep LangSmith para rastrear, reproducir y evaluar ejecuciones.

Utilice ayudantes de implementación como LangServe/LangGraph para facilitar la exposición de agentes como API o trabajadores en segundo plano, sin tener que conectar todo manualmente.

Limitaciones de LangChain

Mayor capacidad de ingeniería que las herramientas sin código; diseñará máquinas de estado y escribirá código para definir nodos y transiciones.

Los mejores resultados se obtienen con LangSmith para la observabilidad y la implementación, que añade otra plataforma para aprender y gestionar.

Menos «plantillas empresariales» listas para usar que los automatizadores SaaS, por lo que los equipos sin conocimientos técnicos pueden tardar más en ponerse en marcha sin el soporte de desarrolladores.

Precios de LangChain

Free

Además: 39 $ al mes por asiento.

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LangChain

G2: 4,7/5 (más de 30 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LangChain?

Un usuario de G2 hace una mención:

LangChain hace que la conexión de grandes modelos de lenguaje con fuentes de datos y API sea muy fácil y sencilla. Sus herramientas modulares y sus integraciones listas para usar (como Pinecone, OpenAI y almacenes de vectores) ahorran tiempo de desarrollo y facilitan mucho la experimentación.

LangChain hace que la conexión de grandes modelos de lenguaje con fuentes de datos y API sea muy fácil y sencilla. Sus herramientas modulares y sus integraciones listas para usar (como Pinecone, OpenAI y almacenes de vectores) ahorran tiempo de desarrollo y facilitan mucho la experimentación.

📖 Lea también: Cómo optimizar la gestión de proyectos con la automatización

8. Motion (la mejor para la programación de IA que protege la concentración y cumple con los plazos)

a través de Motion

Motion es una plataforma de productividad basada en IA que combina la gestión de tareas, la gestión de proyectos y la programación de calendarios en un solo lugar. En lugar de tener que reorganizar manualmente las prioridades, planifica automáticamente su día analizando los plazos y el tiempo disponible en todos los calendarios.

Para los equipos de CS u operaciones con calendarios apretados, Motion actúa como un copiloto de programación. Bloquea el tiempo de concentración y reoptimiza continuamente el plan, para que el trabajo de alto impacto no quede sepultado bajo avisos urgentes.

Cuando cambian las prioridades o surgen nuevas tareas, Motion actualiza la agenda en segundo plano, para que todos sepan en qué deben trabajar a continuación.

Los equipos también pueden utilizar Motion como una herramienta de gestión de proyectos ligera: asignar tareas, realizar el seguimiento del estado y ver quién está sobrecargado de trabajo de un vistazo. Dado que se basa en la gestión del tiempo, es útil para los líderes que desean fechas de entrega realistas.

Las mejores funciones de Motion

Prioriza las tareas por plazos, dependencias y capacidad, y luego vuelve a optimizar tu plan a medida que cambian las cosas, utilizando la programación automática.

Utilice el Calendario y el asistente de reuniones con IA integrados, que le proponen horarios, evitan conflictos y protegen su tiempo de concentración.

Confíe en el AI Project Manager para predecir retrasos, programar automáticamente las cargas de trabajo del equipo y alertarle antes de que los proyectos se desvíen de su curso.

Mantén tus tareas, eventos y reuniones en una única vista dinámica con las integraciones de calendario de Motion.

Obtenga una visión actualizada de quién hace qué y cuándo a través de funciones de colaboración en equipo, como tableros compartidos, asignación de tareas y seguimiento del estado.

Limitaciones de movimiento

Los precios han cambiado hacia paquetes de créditos y niveles de puestos de «empleados de IA», por lo que la previsión de costes requiere vigilar el consumo de créditos y los límites de integración.

El contenido anterior incluye diferentes listas de precios para individuos y equipos, lo que puede crear confusión a la hora de evaluar; confirme los planes actuales y lo que incluyen en la página de precios antes de la implementación.

Los mejores resultados se obtienen cuando Motion es su planificador principal; los equipos que han invertido mucho en otras herramientas de gestión de proyectos pueden enfrentarse a solapamientos o duplicaciones de flujos de trabajo durante la adopción.

Precios de Motion

Pro IA (Teams): 29 $/mes/usuario

IA para empresas: 49 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Motion

Valoración de G2 : 4,2/5 (más de 130 valoraciones)

Valoración de Capterra: 4,3/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Motion?

Un usuario de G2 hace una mención:

Me gusta el elegante diseño de Motion, que me ayuda a mantener mis numerosos calendarios organizados y todos en un solo lugar. Una de las funciones que más me gusta es la posibilidad de crear tareas directamente desde los correos electrónicos, lo que me resulta muy útil y me ahorra tiempo.

Me gusta el elegante diseño de Motion, que me ayuda a mantener mis numerosos calendarios organizados y todos en un solo lugar. Una de las funciones que más me gusta es la posibilidad de crear tareas directamente desde los correos electrónicos, lo que me resulta muy útil y me ahorra tiempo.

📖 Lea también: Cómo utilizar la IA para automatizar tareas

9. CrewAI (la mejor para la automatización multiagente que puedes diseñar e implementar)

a través de CrewAI

CrewAI es una plataforma de automatización multiagente que le permite diseñar «equipos» de agentes de IA para que trabajen juntos. No dependerá de un único asistente. A cada agente se le puede asignar un rol, herramientas y barreras de seguridad, y luego se le puede coordinar para que investigue, razone y ejecute tareas en secuencia o en paralelo.

Puede crear estas automatizaciones a través del marco Python de código abierto o la interfaz de usuario Studio sin código. De este modo, tanto los ingenieros como los equipos de operaciones pueden colaborar en el mismo sistema.

Una vez que el equipo está listo, CrewAI te ayuda a pasar de la fase experimental a la producción con opciones de implementación que se ejecutan en la nube, en servidores propios o en tu propia infraestructura.

Tras la implementación, dispondrá de herramientas de supervisión y evaluación para realizar el seguimiento del rendimiento de cada equipo, depurar fallos y repetir el proceso hasta obtener resultados más fiables.

Las mejores funciones de CrewAI

Cree agentes y «equipos» con Studio sin código o el marco Python, y luego coordine tareas con estado y de varios pasos.

Añada implementación, supervisión de ejecución, pruebas y bucles de iteración para mejorar la calidad con el tiempo.

Diseña configuraciones únicas, multiagente o jerárquicas con herramientas, memoria y ganchos de moderación; ofrece compatibilidad con agentes multimodales y múltiples modelos de IA.

Ejecute equipos en la nube, autohospedados o localmente, para que pueda satisfacer las necesidades de seguridad y cumplimiento normativo.

Limitaciones de CrewAI

Prevé un esfuerzo de ingeniería para modelar el estado, los roles y los flujos de tareas antes de la implementación.

Los equipos sin conocimientos técnicos pueden preferir agentes SaaS más sencillos para obtener resultados rápidos.

Precios de CrewAI

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CrewAI

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre CrewAI?

Un usuario de G2 hace una mención:

Lo mejor de crewAI es que, al crear un agente, podemos definir su rol, su meta y su historia, lo que aumenta considerablemente su rendimiento.

Lo mejor de crewAI es que, al crear un agente, podemos definir su rol, su meta y su historia, lo que aumenta considerablemente su rendimiento.

10. AutoGen (ideal para aplicaciones multiagente dirigidas por desarrolladores que se pueden programar)

a través de AutoGen

La plataforma AutoGen es un marco de código abierto desarrollado por Microsoft para crear aplicaciones de IA multiagente.

Simplifica la creación de agentes conversacionales que pueden colaborar para resolver tareas complejas, con agentes definidos por indicaciones, herramientas y roles.

La plataforma admite varios patrones de conversación, utiliza una arquitectura basada en actores y eventos, e incluye herramientas como Agent Chat y AutoGen Studio para el desarrollo y la creación de prototipos con poco código.

Las mejores funciones de AutoGen

Utilice Studio para crear rápidamente prototipos de agentes y equipos sin necesidad de código y, a continuación, repita el proceso con una interfaz de usuario de navegador y una API de Python.

Utilice AgentChat para crear conversaciones con uno o varios agentes con valores predeterminados sensatos y patrones de equipo.

Impulsa flujos de trabajo de agentes escalables y resilientes con un tiempo de ejecución basado en eventos que funciona de forma fiable en producción.

Limitaciones de AutoGen

Requiere Python 3. 10+ y un esfuerzo de ingeniería real. No es una plataforma de automatización de flujos de trabajo sin código para usuarios sin conocimientos técnicos.

Menos «plantillas empresariales» listas para usar; prepárese para conectar herramientas, modelos y barreras de seguridad usted mismo para tareas complejas.

Precios de AutoGen

Plataforma de código abierto

Valoraciones y reseñas de AutoGen

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Otras alternativas que vale la pena considerar

Aunque estas han sido nuestras mejores opciones para crear flujos de trabajo con agentes, también te recomendamos que pruebes:

Blaze IA

Piense en Blaze AI como un «comercializador de IA agente» que planifica su estrategia de marketing, genera contenido, publica automáticamente en todos los canales y aprende del rendimiento para impulsar un crecimiento continuo. Es ideal para equipos que desean un asistente de marketing disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, centrado en la gestión de campañas en lugar de en operaciones generales.

Vellum IA

Vellum AI es una capa de orquestación para crear agentes de IA de nivel de producción. Te permite diseñar agentes y flujos de trabajo como gráficos visuales, controlar qué LLM utilizan y supervisar los cuellos de botella y los modos de fallo. Estas funciones lo hacen útil cuando necesitas un control más preciso sobre sistemas de agentes complejos.

Jasper IA

Jasper AI es una plataforma centrada en el marketing que automatiza la planificación, la creación y el escalado de contenidos. Con sus agentes, una capa de contexto compartida (Jasper IQ) y herramientas de automatización, es ideal para equipos que requieren una producción rápida de textos, campañas y activos seguros para la marca en múltiples canales.

Copy. IA

Copy.ai ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma de IA GTM que combina flujos de trabajo, agentes y una capa de inteligencia para automatizar los procesos de ventas y marketing. Está diseñada para equipos de ingresos que desean que la IA ejecute estrategias de principio a fin, desde la divulgación y el seguimiento hasta la elaboración de informes, en lugar de limitarse a generar copias.

Claude IA (Anthropic)

Claude es la familia de modelos de vanguardia de Anthropic, un «socio intelectual» para el razonamiento complejo, la codificación, los agentes y los flujos de trabajo de las corporaciones. Opus y Sonnet son dos niveles de la familia de modelos de IA Claude. Se diferencian en su inteligencia, velocidad, coste y casos de uso previstos. Opus es el modelo insignia y más potente, diseñado para tareas complejas y de alto riesgo. Sonnet, por su parte, es el modelo «caballo de batalla» más rápido y rentable, ideal para aplicaciones y escalas de uso general.

Los modelos son especialmente relevantes si desea asistentes más seguros por diseño que puedan manejar documentos densos, análisis de múltiples pasos y tareas de agente de larga duración.

Elige la pila de IA que te resulte más rentable.

Si Sintra IA no era la opción adecuada, ahora tienes una forma clara de comparar alternativas de IA. Desde orquestadores sin código hasta marcos de desarrollo, puedes decidir dónde los agentes, la gobernanza y el trabajo en equipo mejoran realmente los resultados.

Elige una plataforma de automatización de flujos de trabajo que tu personal pueda ejecutar, medir y adaptar. Ahí es donde ClickUp destaca, como el «lugar único» para poner a prueba, estandarizar y escalar flujos de trabajo impulsados por IA sin tener que hacer malabarismos con cinco herramientas.

Empieza poco a poco, demuestra su valor y luego amplía allí donde la automatización impulse una eficiencia operativa real y mejore la productividad, en lugar de añadir ruido.

Si necesitas ayuda para correlacionar esto con tus casos de uso o quieres una segunda opinión sobre tu lista de candidatos, prueba ClickUp gratis y lo analizaremos contigo.