Tendencias de marketing en la India en 2026: qué determinará el crecimiento digital

La economía digital de la India superará el billón de dólares en 2030, y la mayor parte de los nuevos usuarios y transacciones surgirán a partir de 2026. Eso supone una gran cantidad de teléfonos inteligentes, una gran cantidad de usuarios de Internet y una gran cantidad de personas que ignorarán sus anuncios si no los hace bien.

Los fundamentos están cambiando.

La búsqueda por voz está ganando terreno porque escribir es agotador. Las ciudades de segundo nivel tienen un poder adquisitivo que rivaliza con el de las metrópolis. El marketing de influencers ha pasado de las celebridades de Instagram a tu vecino que reseña teléfonos móviles en YouTube.

Si su estrategia sigue siendo la misma que hace dos años, ya se ha quedado atrás.

Esta guía abarca las tendencias de marketing digital en la India, lo que está cambiando y lo que debe hacer al respecto. También veremos cómo ClickUp ayuda a los equipos de marketing a ejecutar sus tareas sin perder la cabeza. 🎯

¿Qué está cambiando en el comportamiento de los consumidores indios?

Los consumidores digitales indios están evolucionando rápidamente. En la actualidad, aproximadamente 806 millones de personas en la India utilizan Internet, lo que representa aproximadamente el 55,3 % de la población.

Cuando casi 500 millones de personas tienen identidades activas en las redes sociales, las suposiciones sobre el alcance, la influencia y la combinación de medios deben cambiar.

Estas son las fuerzas clave que están cambiando la forma en que los consumidores de la India descubren, evalúan y compran:

Hiperdigital, basado en la investigación y asistido por IA

El comercio electrónico minorista indio ha crecido rápidamente y ahora es estructuralmente digital. Bain estima que el GMV (valor bruto de la mercancía) del comercio electrónico minorista en la India es de aproximadamente 60 000 millones de dólares, respaldado por la segunda base de compradores online más grande del mundo.

Un estudio de PwC describe a un comprador muy consciente del valor, para el que el precio, las opiniones, las ofertas y los beneficios de fidelización de clientes son desencadenantes constantes de su decisión de compra. Su análisis del comercio electrónico durante las fiestas muestra que los compradores de las ubicaciones de nivel 2, 3 y 4 contribuyen con cerca del 80 % de las ventas online durante los periodos de mayor actividad. Además, se basan en gran medida en el precio y las opiniones a la hora de descubrir productos.

Otro estudio de Bain destaca cómo las conversaciones generativas impulsadas por la IA en las aplicaciones de mensajería ahora respaldan el descubrimiento de productos, la aclaración y el servicio a gran escala para los consumidores indios.

Para los directores de marketing, esto significa que los recorridos de los consumidores en la India son altamente digitales, están muy filtrados por las señales sociales y del mercado, y cada vez más influenciados por los asistentes de IA y las interfaces de chat que simplifican la toma de decisiones.

🧠 Dato curioso: La publicidad se remonta a tiempos muy antiguos: en el antiguo Egipto (alrededor del 3000 a. C.), existían anuncios en papiro que ofrecían recompensas o promocionaban productos. Los primeros comerciantes los utilizaban de forma muy similar a como nosotros utilizamos hoy en día las vallas publicitarias o los anuncios clasificados.

Elección de marcas locales, auténticas y centradas en el valor.

Los últimos estudios de mercado indican una clara preferencia por las marcas locales que transmiten transparencia.

Un estudio de YouGov para Rukam Capital revela que el 58 % de los consumidores indios prefiere las empresas locales o pequeñas, y el 76 % destaca la comunicación auténtica y las soluciones innovadoras como factores clave para la fidelización.

Esa alineación con el valor y la confianza también se refleja en el comercio minorista. Por ejemplo, el Índice de Consumidores Futuros de EY para la India revela que el 52 % de los consumidores se está pasando a los productos de marca blanca, y el 70 % afirma que la calidad de estas marcas ha mejorado.

Hábitos de consumo de contenidos breves, regionales y centrados en Bharat

El consumo de contenidos se ha desplazado fuertemente hacia los vídeos de formato corto y los formatos en idiomas regionales. La base de usuarios de «Bharat» se sitúa en el centro de este cambio:

📮 ClickUp Insight: El 47 % de los equipos no mide el impacto de la IA y solo el 10 % realiza el seguimiento de los resultados con métricas reales. En muchos casos, los responsables de marketing no suelen ver dónde aportan valor las herramientas de IA, si es que lo hacen. ClickUp Brain cambia eso al incorporar la IA en un espacio de trabajo unificado donde todas las acciones, actualizaciones y resultados están conectados. Y el impacto es visible: más de 150 000 empresas, entre ellas Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM y Fortinet, utilizan ClickUp Brain para obtener resultados medibles. Los equipos informan de un ahorro de costes de hasta el 88 %, 1,1 días ahorrados por semana y una finalización de tareas tres veces más rápida, ya que Brain sustituye docenas de herramientas desconectadas por una IA que funciona en todo su flujo de trabajo.

Las 10 principales tendencias de marketing que darán forma a la India

Las últimas previsiones de WPP en «This Year, Next Year» estiman que el mercado publicitario de la India alcanzará cerca de 2000 millones de rupias indias en 2026, con un crecimiento anual cercano al 10 %.

Estas son las tendencias clave de seguimiento, todas ellas basadas en cambios reales en el comportamiento. 📝

1. La publicidad en medios minoristas se perfila como el canal de más rápido crecimiento

Las plataformas de comercio rápido como Blinkit, Zepto y Swiggy Instamart han creado una sofisticada infraestructura de publicidad digital que ahora compite con Google y Meta.

Las marcas pueden dirigirse a los clientes que buscan productos alimenticios a las 11 de la noche , ofreciéndoles anuncios digitales de productos que se entregan en 10 minutos.

El poder reside en cerrar el círculo entre la exposición y la compra.

Anuncios de Saffola en la aplicación Blinkit.

Cuando Marico quiso impulsar las ventas de Saffola Oats, publicó anuncios patrocinados de productos en Blinkit que aparecían cuando los clientes buscaban elementos para el desayuno. La campaña realizó un seguimiento de las impresiones a través de las adiciones a la cesta de la compra, mostrando el ROI exacto a nivel de SKU.

Las claves que impulsan su adopción incluyen:

Segmentación basada en el comportamiento de compra real en lugar de en suposiciones demográficas.

Datos de rendimiento en tiempo real que muestran qué productos se convierten y cuáles no.

Capacidad para realizar promociones vinculadas directamente a los niveles de inventario.

Públicos con alta intención de compra que ya están en modo de compra.

La estrategia de marca requiere tratar los medios minoristas como un canal propio.

La creatividad debe trabajar en formatos de miniaturas pequeñas. Las estrategias de puja difieren de las de búsqueda porque la ventana de conversión es de minutos en lugar de días. La asignación del presupuesto debe reflejar que estas plataformas llegan a clientes dispuestos a comprar ahora, no a crear conciencia para compras futuras.

2. La influencia de la generación Z va mucho más allá de su gasto directo

Mamaearth construyó su marca en gran medida gracias a su comprensión de cómo la Generación Z descubre los productos. Invirtieron mucho en asociaciones con creadores de Instagram y YouTube, dejando que los influencers mostraran los productos de forma auténtica en lugar de publicar anuncios tradicionales.

Cuando los consumidores de la Generación Z vieron que los creadores en los que confiaban utilizaban el limpiador facial o el aceite capilar de Mamaearth, añadieron esos productos a las listas de la compra familiares.

Vía Modash

Este grupo demográfico investiga exhaustivamente antes de comprar. Verán cinco reseñas en YouTube, consultarán los comentarios de Instagram, preguntarán a sus amigos en grupos de WhatsApp y leerán hilos de Reddit antes de elegir un ordenador portátil o un producto para el cuidado de la piel.

Las marcas que aparecen en estos puntos de contacto con mensajes coherentes ganan la batalla por la consideración.

La generación Z también espera que las marcas adopten posiciones claras sobre problemas que les preocupan.

Cuando Bombay Shaving Company lanzó campañas para romper los estereotipos de género en el cuidado personal, estas tuvieron gran repercusión porque la postura se percibía como auténtica. La oportunidad reside en establecer relaciones genuinas desde el principio.

3. El contenido en idiomas regionales abre las puertas a los mercados de nivel 2 y 3

Meesho logró crecer en ciudades más pequeñas creando contenido específico en 11 idiomas indios. Contrataron a creadores de contenido regionales que entendían la cultura local y crearon campañas en torno a festivales regionales, humor local y situaciones culturalmente relevantes.

La estrategia va más allá de la publicidad. La interfaz de la aplicación de Zomato en idiomas regionales condujo a una frecuencia de pedidos considerablemente mayor en las ciudades de segundo nivel. Cuando los clientes pudieron navegar por los menús, leer reseñas y completar el proceso de pago en su idioma nativo, desaparecieron las fricciones.

Los requisitos regionales incluyen:

Comprender los festivales locales y los momentos culturales para programar las campañas.

Adaptar la posición del producto para ajustarse a las preferencias regionales.

Creación de redes de creadores en cada uno de los principales mercados lingüísticos.

Las aplicaciones de pago como PhonePe llevan esto más allá con ofertas de pago específicas para cada región. Durante el Onam, los usuarios de Kerala obtienen reembolsos en categorías de compra tradicionales. Durante el Durga Puja, los consumidores de Bengala Occidental reciben ofertas en ropa y joyería. Esta localización impulsa el compromiso porque refleja cómo gastan las personas durante los momentos culturales.

4. Los microinfluencers y nanoinfluencers ofrecen un rendimiento cuantificable

Nykaa, un mercado líder en cosméticos y productos para el cuidado de la piel, cambió una parte significativa de su presupuesto para influencers de patrocinios de celebridades a colaboraciones con más de 200 microinfluencers de belleza. Cada creador tiene entre 10 000 y 50 000 seguidores realmente interesados en rutinas de cuidado de la piel, tutoriales de maquillaje y reseñas de productos.

Una microinfluencer con sede en Bangalore que publica sobre el rendimiento de la base de maquillaje en climas húmedos tiene más repercusión entre sus 30 000 seguidores locales que el respaldo genérico de una celebridad a nivel nacional. Ella entiende las preocupaciones específicas de su público y las aborda directamente.

Las ventajas en cuanto al rendimiento incluyen:

Datos demográficos de la audiencia que coinciden exactamente con los clientes objetivo.

Contenido auténtico generado por los usuarios, ya que los creadores utilizan realmente los productos a diario.

Flexibilidad para probar diferentes mensajes en varios creadores simultáneamente.

La ejecución requiere diferentes enfoques.

vía OnePlus

OnePlus creó un programa completo para creadores, en el que las personas generan contenido de forma continua a lo largo del año, en lugar de publicaciones puntuales para campañas, lo que les permite mantener una visibilidad sostenida.

🚀 Ventaja de ClickUp: Los programas de influencers suelen involucrar a docenas o cientos de pequeños creadores, cada uno de los cuales produce diferentes formatos, publica en diferentes horarios y atrae a diferentes segmentos de público. Los paneles de ClickUp reúnen todos esos datos para que los equipos puedan comparar rápidamente los resultados, detectar patrones de participación y comprender qué creadores ofrecen el mayor retorno de la inversión (ROI). Cuando las colaboraciones con influencers se prolongan a lo largo del año, los paneles actúan como una capa de rendimiento continuo. Las marcas obtienen una visión más clara de lo que funciona, lo que hay que ajustar y qué creadores impulsan realmente las conversiones, sin tener que bucear en análisis fragmentados.

Supervise las impresiones en los paneles de ClickUp. Comprenda cómo cada creador contribuye al rendimiento de la campaña con los paneles de ClickUp.

5. Los vídeos cortos acaparan la atención de los usuarios

La mayoría de los usuarios de Instagram en la India ahora descubren las marcas a través de vídeos cortos en lugar de las publicaciones tradicionales. Esto ha obligado a las empresas a replantearse por completo su enfoque de contenido.

Vía Zomato

Marcas como Zomato han construido su presencia social en torno a Reels. Su campaña #EnjoyLargeMealsOnZomato utilizó influencers para mostrar la entrega de comida a domicilio en formatos entretenidos y cercanos que combinaban el humor con una narrativa emotiva.

La campaña funcionó porque se ajustaba a la forma en que las personas consumen realmente contenidos en sus teléfonos durante los desplazamientos, los descansos y los momentos de ocio.

Wakefit adoptó un enfoque diferente durante la temporada de la IPL. Crearon una divertida campaña en Reels y contrataron a influencers occidentales que hablan hindi con fluidez, como Drew Hicks y Agu Stanley, para crear contenido divertido sobre los problemas de sueño.

Esta combinación de rostros globales con lenguaje local generó millones de vistas y usos compartidos, lo que demuestra cómo Reels permite una experimentación creativa que los formatos tradicionales no pueden igualar.

Los requisitos de formato difieren de los de otros tipos de contenido:

Capta la atención de los espectadores en los primeros tres segundos o seguirán desplazándose.

Mantenga los vídeos entre 15 y 60 segundos para adaptarse a la capacidad de atención.

Utiliza el audio de tendencia de forma estratégica, ya que los creadores que utilizan canciones como «Heeriye» o «Tum Kya Mile» obtuvieron un compromiso tres veces mayor

6. La personalización basada en la IA va más allá de la segmentación básica

vía IndiaAI

Tata Cliq utiliza la IA para estudiar lo que los compradores exploran e interactúan, y luego ofrece productos que realmente se ajustan a sus intenciones.

Un visitante que dedica tiempo a informarse sobre tecnología ve una página de inicio llena de gadgets que le parecen perfectos. Alguien muy interesado en la moda recibe un feed que se inclina hacia los estilos con los que ha interactuado anteriormente.

La tecnología analiza miles de puntos de datos: hora del día, tipo de dispositivo, compras anteriores, carritos abandonados, interacción con el correo electrónico y comportamiento de navegación.

vía Swiggy

La IA de Swiggy detecta los patrones alimenticios y se adapta a ellos con sugerencias de restaurantes y platos que resultan familiares para cada usuario.

Este nivel de relevancia aumenta el compromiso y anima a más clientes a realizar pedidos, especialmente cuando ya están dispuestos a tomar una decisión.

Entre las aplicaciones eficaces se incluyen:

Contenido dinámico de marketing por correo electrónico que muestra diferentes productos a diferentes suscriptores.

Recomendaciones predictivas que sugieren productos antes de que los clientes los busquen.

Campañas automatizadas desencadenadas por señales de comportamiento específicas.

Asignación de presupuesto en tiempo real a las creatividades y audiencias con mejor rendimiento.

La base requiere una sólida recopilación de datos propios. Las marcas necesitan plataformas de datos de clientes para unificar la información de sitios web, aplicaciones, correos electrónicos e interacciones fuera de línea. Sin esta infraestructura, la IA no puede personalizar de manera eficaz.

7. La televisión conectada llega a audiencias premium que abandonan el cable

Mamaearth llevó a cabo campañas de CTV en Disney+ Hotstar para su limpiador facial Ubtan. Emitieron un anuncio de 30 segundos protagonizado por Shilpa Shetty Kundra, centrado en los ingredientes del producto y en todo lo que promete un «brillo Shaadi Wala».

Los resultados no se hicieron esperar: el conocimiento y la preferencia de la marca aumentaron alrededor de un 9 %, y la intención de compra se disparó casi un 19 %, superando los resultados habituales de las campañas.

El entorno de visualización es importante. Los espectadores de CTV suelen ver la televisión con varios miembros del hogar, lo que multiplica el valor de la impresión. Son menos propensos a cambiar de canal durante los anuncios porque la experiencia de visualización es más intencionada.

Las ventajas de la CTV incluyen:

Segmentación basada en el comportamiento de visualización y los datos demográficos.

Índices de finalización significativamente más altos que los del vídeo móvil.

Seguimiento de atribución para medir las conversiones a partir de la exposición publicitaria.

Integración con campañas digitales más amplias para limitar la frecuencia.

🔍 ¿Sabías que...? Solo el 32 % de los profesionales del marketing afirman realizar un seguimiento integral del gasto en medios tradicionales y digitales, a pesar de que las campañas ahora combinan ambos canales más que nunca. Esto demuestra el gran margen que existe para un análisis más inteligente y conectado.

8. La búsqueda por voz requiere la optimización del contenido de conversación

Según las previsiones del sector, se espera que más del 50 % de los usuarios de Internet utilicen asistentes de voz para el próximo año.

El cambio es importante porque las consultas de voz difieren fundamentalmente de las búsquedas de texto. Las personas hablan de forma natural, utilizando frases conversacionales más largas y preguntas completas. La búsqueda por voz es especialmente beneficiosa debido a su facilidad de uso en entornos multilingües.

Alguien podría preguntar «Mere paas me petrol pump kaha hai?» (Encuentra una gasolinera cerca de mí en hindi) al hablar, en lugar de escribir «gasolinera cerca de mí».

Las plataformas digitales como Google Assistant y JioSaavn están adaptando las capacidades de voz para acomodar los acentos indios y los dialectos regionales. La tecnología sigue mejorando a medida que los modelos de IA aprenden de más consultas en diferentes patrones de habla.

Los requisitos de optimización para la voz incluyen:

Creación de contenido de preguntas frecuentes que responda a las preguntas que la gente hace verbalmente.

Utilizando un lenguaje de conversación que se ajusta a los patrones naturales del habla.

Estructuración de contenido para fragmentos destacados que los asistentes de voz leen en voz alta.

Optimización para la búsqueda local, ya que muchas consultas de voz tienen una intención de ubicación.

🔍 ¿Sabías que...? El enfoque «el producto primero» está ganando un gran impulso. El 41 % de las empresas ahora lideran con el producto, lo que supone un fuerte aumento desde el 31 %.

9. El comercio conversacional se expande a través de WhatsApp

La India cuenta con 853,8 millones de usuarios de WhatsApp, lo que convierte al país en el mayor mercado a nivel mundial. Esta enorme base de usuarios ha transformado WhatsApp de una aplicación de mensajería a una plataforma comercial.

El cambio hacia el comercio conversacional está impulsado por un cambio de comportamiento. Los clientes prefieren enviar mensajes a las empresas cuando les conviene, en lugar de hacer llamadas telefónicas o enviar correos electrónicos.

Actualización de las rebajas de Nykaa en WhatsApp

Por ejemplo, Nykaa utiliza WhatsApp para enviar seguimientos personalizados de pedidos, consejos para el cuidado de los productos y recomendaciones de estilo. Este enfoque funciona porque transforma la comunicación posterior a la compra, pasando de ser una simple actualización transaccional a una relación continua.

Aplica estos consejos para que las interacciones resulten útiles:

Utilice medios enriquecidos, como vídeos cortos y carruseles, para respaldar la toma de decisiones.

Comparte ofertas por tiempo limitado durante los momentos de mayor intención, como el abandono del carrito.

Facilite las conversaciones bidireccionales, para que los clientes puedan hacer preguntas o solicitar recomendaciones.

Mantenga las suscripciones limpias y significativas para garantizar que los clientes sepan lo que recibirán y sigan comprometidos durante más tiempo.

🚀 Ventaja de ClickUp: Construye la columna vertebral de tu estrategia de comercio conversacional en ClickUp Documentos. Mantén una comunicación relevante y útil con los documentos de ClickUp centralizados

Todas las plantillas de mensajes, directrices de respuesta, guiones de ofertas y variaciones del flujo de trabajo deben ser coherentes en todos los equipos de atención al cliente, y Docs mantiene todo organizado en un solo lugar.

Con secciones estructuradas, historial de versiones y activos integrados, los equipos pueden crear una biblioteca viva de estándares de comunicación de WhatsApp que ofrezcan compatibilidad para una incorporación más rápida, una ejecución más fluida y experiencias de cliente más coherentes en todos los puntos de contacto.

10. La publicidad programática llega más allá de las audiencias metropolitanas

La publicidad programática ha evolucionado para alcanzar objetivos en ciudades de nivel 2 y 3 con la misma precisión que antes solo era posible en las grandes metrópolis.

Flipkart demuestra esta estrategia a través de su enfoque de expansión regional. La marca lanzó una amplia red desde el primer día, centrándose en gran medida en las ciudades de nivel 2 y 3, donde el crecimiento del consumo es fuerte y constante.

Campaña de Flipkart

Por ejemplo, su campaña «India Ka Fashion Capital» ayudó a Flipkart a llegar a más de 100 millones de usuarios solo en YouTube en los primeros 10 días, mientras que las campañas anteriores tardaban un mes en alcanzar el mismo alcance.

Este enfoque funciona porque las campañas con el objetivo de llegar a ciudades de nivel 2 y 3 requieren mensajes diferentes a los de las campañas metropolitanas.

La sofisticación de la segmentación incluye:

Utilizar diferentes creatividades para los usuarios urbanos, haciendo hincapié en la rapidez y los productos de alta gama, centrándose en la asequibilidad y el pago contra reembolso (COD).

Utiliza la información sobre la audiencia obtenida durante las primeras semanas de la campaña para personalizar los mensajes en los periodos siguientes.

Aprovechar las audiencias afines para llegar a grupos de interés específicos.

Reorientar los anuncios para volver a conectar con los consumidores que mostraron interés inicial.

🧠 Dato curioso: En la década de 1620, los periódicos de los Países Bajos publicaron miles de los primeros anuncios impresos del mundo. Y en 1675, ya había más de 6000 anuncios en circulación. Eso convierte a esos periódicos holandeses en el equivalente del siglo XVII a las «redes publicitarias».

Retos a los que se enfrentarán potencialmente los profesionales del marketing en la India

Los equipos de marketing de toda la India avanzan rápidamente, pero el terreno bajo sus pies cambia aún más rápido. Estos son algunos de los mayores obstáculos que probablemente tendrás que superar durante el próximo año. 🗓️

Reto Qué significa Por qué es importante en la India Aumento de los costes de adquisición de clientes Los canales de pago se están encareciendo a medida que aumenta la competencia entre Meta, Google y los mercados. Las marcas necesitan presupuestos más elevados para obtener los mismos resultados, lo que afecta a la rentabilidad. Fragmentación de datos Los datos de los clientes se encuentran en CRM, plataformas publicitarias, sitios web, mercados y canales offline. Es difícil crear una vista unificada del cliente y realizar una atribución precisa. Brechas en la medición y la atribución La pérdida de señales, el seguimiento limitado y la inconsistencia en la elaboración de informes de las plataformas reducen la claridad sobre lo que impulsa las conversiones. Conduce a un gasto ineficiente y a decisiones de rendimiento más débiles. Saturación de la plataforma Todas las categorías están saturadas de anuncios, mercados y plataformas sociales. El alcance orgánico disminuye y el rendimiento de los anuncios pagados se reduce más rápidamente. Complejidad del contenido regional La diversidad lingüística y cultural de la India exige mensajes localizados. Ampliar el contenido a varios estados resulta caro y lleva mucho tiempo. Brechas en las habilidades de IA Los equipos carecen de experiencia práctica en ingeniería rápida y flujos de trabajo de campañas impulsadas por la IA. Ralentiza la adopción de la automatización y la optimización basada en la IA. Requisitos de cumplimiento en constante evolución La protección de datos, los marcos de consentimiento y las políticas de las plataformas son cada vez más estrictos. Los especialistas en marketing digital deben adaptar los flujos de trabajo para cumplir con la normativa y reducir los riesgos.

Cómo pueden prepararse los equipos de marketing (paso a paso)

Los equipos de marketing en la India se enfrentan a un ciclo rápido de cambios de plataforma, demandas creativas y cambios en el comportamiento de la audiencia. Los planes evolucionan cada trimestre, y los equipos necesitan un sistema que ofrezca soporte tanto para la velocidad como para la precisión.

El software de gestión de proyectos de marketing de ClickUp ayuda a los equipos a crear ese ritmo.

Como primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, elimina la dispersión del trabajo, de modo que las metas, las ideas, las tareas y la documentación permanecen enlazadas. Esa conexión ayuda a los equipos a ejecutar más rápidamente y perfeccionar las campañas sin perder impulso.

Así es como te ayuda. 📁

Paso n.º 1: crear una única fuente de información veraz

Las decisiones de marketing fracasan cuando el rendimiento de las campañas, los calendarios de contenido, los comentarios de los clientes y los datos presupuestarios se encuentran en sistemas separados. Antes de poder optimizar nada, es necesario tener una visibilidad completa.

Empieza por hacer una lista de todas las plataformas en las que se encuentran actualmente los datos de marketing:

Análisis de campañas de canales digitales de pago y esfuerzos de marketing orgánico.

Rendimiento del contenido en redes sociales, correo electrónico y propiedades web.

Comentarios de los clientes a partir de encuestas, reseñas y tickets de soporte.

Información sobre el proceso de ventas que muestra los patrones de conversión.

Seguimiento del presupuesto y asignación de recursos entre iniciativas.

Reúna todo esto en un único entorno de trabajo donde su equipo pueda ver el rendimiento en tiempo real. Cuando los datos se conectan, se detectan patrones que los sistemas fragmentados ocultan.

🚀 Ventaja de ClickUp: Realice el seguimiento del estado de las campañas, la capacidad del equipo y los patrones de rendimiento sin cambiar de contexto en los paneles. Utilice tarjetas personalizadas en los paneles de ClickUp para crear una única fuente de información veraz para su campaña de marketing.

Las tarjetas personalizadas de ClickUp permiten a los equipos de marketing convertir los datos en vistas claras y prácticas, como por ejemplo:

Tarjeta con gráfico de líneas: realiza el seguimiento de las tendencias de marketing basadas en el tiempo, como los cambios en el ROAS o el CTR.

Tarjeta con gráfico de barras: compara canales, campañas o segmentos de audiencia de forma paralela.

Tarjeta con gráfico circular: muestra desgloses proporcionales, como distribuciones presupuestarias o fuentes de clientes potenciales.

Tarjeta con gráfico de batería: visualiza el progreso hacia las metas de la campaña o la producción de contenidos.

Tarjeta de cálculo: Calcula totales, promedios y fórmulas, como el coste por cliente potencial o la variación del gasto.

Tarjeta de cartera: resumir el estado de varias campañas o flujos de trabajo en una sola vista.

Tarjeta de bloque de texto: Añade notas, aspectos destacados o contexto narrativo junto a los datos.

Tarjeta de debate: recoge preguntas, decisiones y comentarios relacionados con la información del panel.

Tarjeta de búsqueda: extrae listas específicas, como tareas urgentes, elementos para revisar o trabajo bloqueado.

Paso n.º 2: Incorpora la IA a tus flujos de trabajo

La mayor parte del día de un profesional del marketing se dedica a redactar publicaciones en redes sociales, analizar planes de marketing, segmentar audiencias y supervisar a la competencia.

La inteligencia artificial puede gestionar todo esto rápidamente, mientras su equipo se centra en la estrategia y el trabajo creativo.

Identifique dónde la IA tiene mayor impacto:

La generación de contenidos acelera los primeros borradores de correos electrónicos, plataformas de redes sociales y blogs.

El análisis del rendimiento revela automáticamente las oportunidades de optimización.

La segmentación de la audiencia se basa en los patrones de comportamiento en los distintos puntos de contacto.

La supervisión de la competencia señala las tendencias emergentes en marketing digital sin necesidad de realizar comprobaciones manuales constantes.

Implemente la IA donde multiplique el rendimiento humano, no donde sustituya el pensamiento estratégico.

💡 Consejo profesional: Utiliza la IA contextual para mantener el trabajo de marketing en marcha. ClickUp Brain se encuentra dentro de tu entorno de trabajo, por lo que cuando le pides información sobre el estado de un proyecto, los plazos o los detalles de la propiedad, obtiene la respuesta directamente de tu entorno de trabajo de ClickUp.

Analice el rendimiento del contenido para una gestión inteligente de los recursos y las redes sociales con ClickUp Brain.

Por ejemplo, un responsable de contenido pregunta a ClickUp Brain: «¿Puedes mostrarme qué artículos generaron más tráfico y participación el mes pasado?»

La herramienta de marketing con IA analiza los datos almacenados en los entornos de trabajo y devuelve un desglose que destaca el artículo con mejor rendimiento, sus vistas mensuales y la publicación que mantuvo a los lectores en la página durante más tiempo. El responsable utiliza esa información para decidir qué temas merecen más presupuesto en la próxima fase de sprint.

Paso n.º 3: Incorpora la experimentación sistemática en el desarrollo de campañas

Las estrategias de marketing estáticas mueren en mercados dinámicos. Sus competidores prueban mensajes, formatos creativos, segmentos de audiencia y combinaciones de canales cada semana. Los equipos que lanzan campañas y esperan lo mejor pierden terreno rápidamente.

Establece un marco de pruebas que tu equipo siga para cada iniciativa:

Desarrolle hipótesis basadas en los conocimientos sobre los clientes y los datos de campañas anteriores.

Defina los KPI de marketing antes del lanzamiento para que todos sepan qué significa ganar.

Cree entornos controlados que aíslen variables específicas.

Documente los resultados inmediatamente después de que concluya cada prueba.

Realice un seguimiento del rendimiento de los experimentos en tiempo real para poder eliminar rápidamente las variaciones con bajo rendimiento y ampliar las ganadoras con mayor rapidez. La experimentación sistemática aumenta el conocimiento institucional y su equipo toma mejores decisiones porque se basa en conocimientos probados.

🚀 Ventaja de ClickUp: Obtenga información sin necesidad de utilizar SaaS gracias a las tarjetas de IA de los paneles de control de ClickUp. Estas tarjetas proporcionan a los equipos de marketing una visión rápida del rendimiento y el progreso, en consonancia con la actividad real de las campañas en ClickUp. Descubra información de marketing en tiempo real a través de las tarjetas de IA en los paneles de control de ClickUp.

Prueba estos tipos de tarjetas de IA:

Tarjeta inteligente de IA: Ejecute una indicación de IA personalizada adaptada a preguntas de marketing.

Tarjeta StandUp por IA: Resuma la actividad reciente durante un período de tiempo determinado.

Tarjeta StandUp del equipo de IA: Resumir la actividad de personas o Teams específicos.

Tarjeta de resumen ejecutivo de IA: Genere una panorámica actualizada del estado y la salud.

Tarjeta de actualización del proyecto de IA: Cree un resumen de alto nivel del progreso del proyecto.

Paso n.º 4: Automatice las tareas repetitivas que ralentizan la ejecución de las campañas

Los traspasos manuales frenan el impulso. Las aprobaciones quedan en el limbo del correo electrónico, las actualizaciones de estado requieren mensajes de Slack y reuniones de seguimiento, las asignaciones de tareas se realizan a través de hojas de cálculo y las notificaciones a las partes interesadas llegan tarde o se olvidan por completo.

Identifique todas las tareas manuales que se repiten en sus campañas. Correlacione cadenas de aprobación, desencadenantes de actualizaciones de estado, reglas de asignación y secuencias de notificaciones a las partes interesadas.

La automatización elimina estos puntos de fricción, por lo que las campañas pasan del concepto al lanzamiento en la mitad de tiempo.

💡 Consejo profesional: Libere capacidad para iniciativas estratégicas que impulsen el crecimiento con ClickUp Automatizaciones. Usted establece una regla una vez y ClickUp la ejecuta cada vez que se da la condición. Desencadena acciones instantáneas en el flujo de trabajo mediante las automatizaciones de ClickUp. Por ejemplo, el responsable de una campaña cambia el estado de una tarea a «Listo para revisión» y el sistema la asigna al gerente responsable de la aprobación al instante. Un diseñador sube un recurso final y la tarea pasa a «Programada», mientras que ClickUp envía la actualización al propietario del canal. Los agentes de ClickUp llevan esto aún más lejos. Actúan sobre la base de los datos, los patrones y el contexto dentro del entorno de trabajo, y luego ejecutan tareas que normalmente le llevarían a una persona varios minutos. Supongamos que crea un agente de IA para comprobar la opinión de los clientes en sus comentarios. Este asignará tareas para las respuestas negativas y creará secuencias de seguimiento que mantendrán al equipo por delante de las señales de abandono. Vea este vídeo para crear el suyo propio:

Paso n.º 5: Aprovecha la IA para obtener análisis e información más detallados

La IA básica se encarga de las tareas superficiales. Las capacidades avanzadas de IA profundizan en patrones de datos complejos, predicen los resultados de las campañas, generan información sofisticada sobre la audiencia y proporcionan recomendaciones estratégicas que sirven de base para la toma de decisiones a nivel directivo.

Implemente IA avanzada donde el análisis matizado es más importante, por ejemplo: ejemplo:

Predice qué segmentos de público responderán a mensajes específicos antes de gastar el presupuesto.

Identifique patrones multicanal que revelan oportunidades sin explotar.

Genere recomendaciones estratégicas basadas en el rendimiento histórico y las últimas tendencias de marketing.

Este nivel de inteligencia distingue a los equipos que reaccionan ante los cambios del mercado de los que se anticipan a ellos.

🚀 Ventaja de ClickUp: los equipos de marketing necesitan una IA estratégica que conozca su trabajo. ClickUp BrainGPT se convierte en una potente extensión de su trabajo más allá de su entorno de trabajo de ClickUp. Su aplicación de escritorio y su extensión para Chrome te ayudan a: Unifique las búsquedas en ClickUp, las aplicaciones conectadas (Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint) y la web en una sola consulta.

Responde a preguntas complejas utilizando el contexto de tareas, documentos, reuniones y herramientas conectadas.

Convierte la voz hablada en texto escrito y elementos hasta cuatro veces más rápido con ClickUp Talk to Text

Utilice IA multimodelo (por ejemplo, ChatGPT, Claude, Gemini) en una sola interfaz para obtener un razonamiento más profundo y estilos de salida variados.

Recupere información de archivos y del contexto de proyectos a los que la IA tradicional no puede acceder.

Convierta el contenido del navegador en resúmenes o tareas prácticas con la extensión de Chrome. Accede a un contexto más rico a través del análisis de la página ClickUp BrainGPT.

Paso n.º 6: Industrializar la producción de contenidos

El público indio demanda contenidos en hindi, inglés, tamil, telugu y otros idiomas regionales en YouTube, Instagram, WhatsApp y plataformas emergentes simultáneamente. La producción manual no puede adaptarse para satisfacer esta demanda.

Cree un sistema de contenido que equilibre la velocidad y los estándares de la marca:

Defina flujos de trabajo claros con la asignación de propiedad para cada tipo de contenido.

Establezca controles de aprobación que mantengan la coherencia.

Crea plantillas de calendario de contenido que aceleren la producción sin limitar la creatividad.

Supervise las métricas de rendimiento para identificar qué es lo que resuena en segmentos específicos.

La IA acelera la generación de contenido a gran escala, mientras que su equipo mantiene el control creativo y la dirección estratégica. Apueste por los formatos y temas que impulsan la participación de los clientes y reduzca la producción de los tipos de contenido con bajo rendimiento.

🚀 Ventaja de ClickUp: los equipos de contenido producen más trabajo que nunca, y ClickUp Brain mantiene ese ritmo sin perder consistencia. Ya conoce las directrices de tu marca, las reglas de tono y el contenido almacenado en tu entorno de trabajo de ClickUp. Ese contexto da forma a cada sugerencia, por lo que los resultados se mantienen consistentes sin largos ciclos de edición. Redacta textos de alto rendimiento para tus campañas con ClickUp Brain

Supongamos que una responsable de contenido está preparando los recursos para una campaña de temporada festiva. Le pregunta a ClickUp Brain: «Redacta una publicación en redes sociales para nuestra oferta de descuento de Diwali utilizando el tono de nuestra marca y el texto que mejor funcionó el año pasado en este espacio».

Crea una versión corta para LinkedIn, un pie de foto más impactante para Instagram y una llamada a la acción que refleja el estilo que anteriormente generó un alto nivel de interacción.

Buenas prácticas para ampliar el marketing digital

El ecosistema digital de la India recompensa a las marcas que se mueven rápido, pero se mantienen fieles a las realidades locales. Para crecer aquí, hay que cambiar de estrategia. Aquí tienes algunas buenas prácticas que puedes aplicar. 📋

Pruebe experimentos de precios en ciudades de nivel 2 y 3.

Los consumidores de las ciudades más pequeñas responden de forma diferente a las estructuras de precios que el público de las grandes ciudades. Realice pruebas A/B con los modelos de pago (opciones EMI, ciclos semanales, periodos de prueba) y realice un seguimiento de las tasas de conversión por zona geográfica.

La sensibilidad al precio varía considerablemente entre Pune y Patna, por lo que su estructura de precios debe reflejar el poder adquisitivo local y las preferencias de pago. Realice ajustes basándose en datos reales, no en suposiciones.

🧠 Dato curioso: En la Europa medieval existían los «pregoneros», que actuaban como redes publicitarias ambulantes. Dado que la mayoría de la gente no sabía leer, las marcas contrataban a pregoneros para que anunciaran sus promociones en las calles más concurridas.

Divida su embudo por comportamiento de pago

La elección de la forma de pago revela más que la edad o los niveles de ingresos. Crea rutas de conversión diferenciadas para los usuarios de monederos electrónicos, los usuarios de UPI y los usuarios de tarjetas de crédito.

Los usuarios de monederos electrónicos buscan reembolsos y descuentos instantáneos. Los usuarios de UPI dan prioridad a la rapidez y la simplicidad. Los usuarios de tarjetas de crédito responden a los puntos de recompensa y a los marcos premium.

Diseña páginas de destino, ofertas y mensajes para cada segmento por separado.

Para obtener más información sobre la IA en marketing, vea este vídeo:

Crear hubs de distribución hiperlocales en núcleos residenciales

La rapidez de entrega influye directamente en las tasas de conversión y en la repetición de compras. Identifique barrios de alta densidad, como Whitefield en Bangalore, Powai en Bombay y Gachibowli en Hyderabad, para establecer microalmacenes con productos de alta rotación.

Reduzca los plazos de entrega de 24 horas a 2-4 horas. Un cumplimiento más rápido genera recomendaciones de boca en boca dentro de los complejos de apartamentos y las comunidades residenciales.

🔍 ¿Sabías que...? El 35 % de los profesionales del marketing B2B afirman que sus organizaciones utilizan ahora aplicaciones basadas en IA, pero todas ellas se encuentran en fases de madurez muy diferentes. Alrededor del 20 % todavía están explorando, el 48 % están desarrollando sus casos de uso y el 24 % han incorporado la IA en sus flujos de trabajo.

Optimice los activos creativos para el comportamiento de búsqueda vernáculo.

Los indios realizan búsquedas de forma diferente en los idiomas regionales.

Los hablantes de hindi escriben «shaadi ke kapde» (ropa de boda), no «vestidos de novia». Los usuarios de malayalam buscan «recetas sadya» durante el Onam, no «menú festivo de Kerala».

Audite su estrategia de palabras clave y sus activos creativos para que se ajusten a la forma en que las audiencias regionales realizan realmente sus búsquedas. Recurra a hablantes nativos para validar las traducciones; las conversiones literales a menudo pierden el contexto cultural y la intención de búsqueda.

Asóciese con minoristas locales para generar confianza en la última milla

La penetración del comercio electrónico sigue siendo baja en muchos barrios porque los consumidores prefieren ver los productos antes de comprarlos.

Colabora con las tiendas de tu barrio como puntos de recogida o centros de demostración. Permite a los clientes tocar, probar y recoger los pedidos en tiendas que les resulten familiares.

Este modelo híbrido reduce las tasas de devolución y genera credibilidad en mercados donde las transacciones digitales aún se enfrentan al escepticismo.

🧠 Dato curioso: En 1908, el comercializador británico Thomas J. Barratt, ahora conocido como «el padre de la publicidad moderna», llevó a cabo ingeniosas campañas para Pears Soap utilizando arte, eslóganes y exposición repetida. Uno de sus anuncios incluso reutilizó la pintura de la época victoriana Bubbles para asociar el jabón con el confort doméstico y el estado social, un ejemplo temprano de creación de marca.

Pruebe las plantillas de marketing para ganar velocidad

Los equipos de marketing de alto rendimiento confían en las plantillas de campañas de marketing para estandarizar la planificación, reducir la configuración manual y mantener todas las campañas alineadas desde el inicio hasta el lanzamiento. Una plantilla sólida proporciona a los equipos claridad sobre las metas, los cronogramas, la propiedad y la capacidad antes de que comience la producción.

Aquí tienes algunas opciones. 🗒️

Plantilla de plan de acción de marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Pase de la planificación de alto nivel a los detalles a nivel de departamento en cualquier momento con la plantilla del plan de acción de marketing de ClickUp.

La plantilla del plan de acción de marketing de ClickUp ofrece a los equipos de marketing un marco fiable para diseñar, organizar y realizar el seguimiento del trabajo de las campañas, desde su inicio hasta su entrega.

Consiste en:

Bloqueado , Cancelado , Completada , En curso y Planificada . Estados de tareas personalizados de ClickUp , como

Resultado , Equipo asignado , Archivos y Metas , para añadir claridad a cada tarea. Campos personalizados de ClickUp , como, para añadir claridad a cada tarea.

Múltiples vistas integradas, incluyendo Vista de Calendario, Vista Lista de planes de acción, Vista Equipo y Vista de inicio.

Plantilla de cronograma de marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Equilibre la capacidad y planifique las dependencias con la plantilla de cronograma de marketing de ClickUp.

La plantilla de cronograma de marketing de ClickUp convierte los complejos calendarios de campañas en una secuencia visual clara. Incluye:

Descatalogado, Evaluación , Ejecución , No iniciado y Planificación , para Estados personalizados, como, para una mejor gestión de proyectos creativos

Campos personalizados, como Categoría de tarea , Esfuerzo , Trimestre , Responsable de marketing y Canal , para añadir estructura y claridad a cada actividad.

Vistas rápidas, como la Vista Actividad, la Vista de canalización, la Vista de capacidad de clientes potenciales de marketing, la Vista de cronograma y la Vista de guía de inicio.

Tu próximo paso comienza con ClickUp

Las tendencias de marketing en la India cambian rápidamente y los cambios no esperan a nadie. Las tendencias evolucionan, las plataformas cambian de dirección de la noche a la mañana y las expectativas del público aumentan con cada nueva experiencia que encuentran.

Sin embargo, mantenerse a la vanguardia requiere una atención constante y una ejecución flexible, algo que ClickUp proporciona.

Los paneles reúnen el rendimiento, la capacidad y el estado de las campañas en una sola vista, lo que permite tomar decisiones más rápidamente sin tener que cambiar de pestaña. Las automatizaciones eliminan los traspasos repetitivos y mantienen las campañas en marcha sin necesidad de enviar recordatorios. ClickUp Brain y BrainGPT se basan en esa base con respuestas contextuales y compatibilidad con contenido directamente en su entorno de trabajo.

Y cuando los equipos necesitan claridad en cronogramas complejos, las plantillas de marketing mantienen la visibilidad de la propiedad.

Si quieres que el trabajo de marketing esté más coordinado y se adapte mejor al panorama digital de la India, ClickUp te ofrece las funciones necesarias para llevar a cabo cada campaña con confianza y claridad.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp! ✅

Preguntas frecuentes (FAQ)

Las marcas están invirtiendo más en contenido generado por IA, marketing de rendimiento, programas de retención y colaboraciones con influencers. El contenido regional y los vídeos cortos también están impulsando la mayor parte de la interacción.

La IA ayuda a los equipos a crear contenido más rápidamente, personalizar campañas, analizar el rendimiento y automatizar tareas repetitivas. Facilita la realización de experimentos y la ampliación de campañas sin aumentar la plantilla.

El marketing de influencers se está orientando hacia creadores de nicho, contenidos de estilo UGC y acuerdos enlazados con el rendimiento. Las marcas se centran más en resultados medibles que en el número de seguidores.

Sí, porque la mayoría de los nuevos usuarios de Internet prefieren contenidos en idiomas locales. Las marcas que se dirigen al público en su contexto regional gozan de mayor confianza y obtienen mejores conversiones.

Los profesionales del marketing deben revisar cómo recopilan, almacenan y utilizan los datos de los clientes, actualizar los flujos de consentimiento y asegurarse de que todos los socios sigan las mismas normas. Unas políticas de datos claras reducirán el riesgo.

Los equipos se benefician de herramientas de contenido de IA, plataformas CRM, herramientas de análisis, paneles de control del rendimiento publicitario y plataformas de automatización de marketing que reúnen campañas, datos e informes en un solo lugar.