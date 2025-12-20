Google Workspace Studio y ClickUp Agents: cómo elegir

Las investigaciones sobre la adopción de la IA revelan un dato interesante: el 88 % de las organizaciones utilizan ahora la IA en al menos una función empresarial.

Sin embargo, solo el 7 % ha implementado plenamente la IA en toda su organización. Otro 31 % está en proceso de implementación, mientras que el 30 % aún se encuentra en la fase piloto de sus iniciativas de IA.

Es evidente que muchos equipos están experimentando con la IA, pero pocos han llegado a integrarla plenamente en su trabajo diario.

Estadísticas de uso de IA de McKinsey & Company

Por eso, cuando los equipos empiezan a explorar la IA para el trabajo, las opciones pueden resultar abrumadoras.

Por ejemplo, Google Workspace Studio integra la IA directamente en Gmail, Documentos de Google y Hojas de cálculo de Google. Por otro lado, ClickUp Agents está diseñado para automatizar tareas, gestionar proyectos y mantener sincronizado el trabajo interfuncional.

Ambas prometen ahorrar tiempo, pero la forma en que se adaptan a su flujo de trabajo puede ser muy diferente.

En esta entrada del blog, analizaremos en profundidad Google Workspace Studio y ClickUp Agents. Al final, tendrás una idea más clara de cómo pasar de probar la IA a utilizarla realmente para realizar tu trabajo.

Google Workspace Studio y ClickUp Agents de un vistazo

A continuación se muestra una comparación entre Google Workspace Studio y ClickUp Agents.

Aspecto Google Workspace Studio ClickUp Agents Objetivo principal Automatice flujos de trabajo de varios pasos en aplicaciones de Google como correo electrónico, documentos y chat con Gemini. Gestión de proyectos basada en IA, automatización de tareas, gestión del conocimiento y flujos de trabajo basados en roles. Método de creación Indicaciones en lenguaje natural para principiantes, pasos y variables; no se requiere codificación. Funciones de IA conversacional integradas en todas partes, agentes personalizables para procesos y equipos. Desencadenantes y automatización Hora/fecha, correos electrónicos de personas específicas; encadena tareas como resumir o poner rótulos. Analiza datos históricos, predice cuellos de botella, realiza la automatización de la priorización y adapta los flujos de trabajo. Integración Gmail, Drive, Chat, Calendario; terceros como Jira, Asana, Salesforce Más de 1000 aplicaciones, entre ellas Slack, GitHub y Zapier; nativas de la jerarquía de ClickUp (espacios, carpetas, listas). Capacidades de IA Análisis de opiniones, resumir, extracción de datos, generación de contenido. Búsqueda con IA, redacción, resúmenes, transcripciones, generación de rótulos, elaboración de informes avanzados, información proactiva. Casos de uso Responde a correos electrónicos, actualiza hojas de cálculo, resume reuniones y programa eventos. Priorización de errores, revisión de código, optimización de sprints, información de marketing, mejoras de procesos. Uso compartido y colaboración Uso compartido de agentes como archivos de Drive, notificaciones del equipo. Chat contextual, documentos en tiempo real, pizarras, acceso para invitados e IA para todo el equipo. Escalabilidad Disponible en los planes Business/Enterprise; disponibilidad general en fase de implementación. Gestiona equipos grandes (Fortune 500); personalización ilimitada para proyectos complejos. Puntos fuertes Sencillo para automatizaciones centradas en Google; en tiempo real en todos los entornos de trabajo. Plataforma todo en uno con vistas de proyectos superiores, automatizaciones y profundidad de IA.

¿Qué es ClickUp?

Optimice sus operaciones con ClickUp. Optimice la gestión del trabajo y el cronograma entre equipos con ClickUp 4.0 y sus superagentes.

ClickUp es el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, donde los agentes de IA operan directamente dentro de sus tareas, proyectos y flujos de trabajo.

No hay que saltar entre herramientas desconectadas ni perder tiempo cambiando de contexto.

Con ClickUp 4.0, tus tareas, documentos, conocimientos, hilos de chat, transcripciones de reuniones y todas las herramientas relacionadas con el trabajo permanecen conectadas en un entorno de trabajo impulsado por IA. Además, puedes crear e implementar agentes de IA sin código directamente en ClickUp, sin aumentar la dispersión del trabajo con flujos de trabajo desconectados y múltiples aplicaciones.

Funciones de ClickUp

Profundicemos en lo que ofrece el software de entorno de trabajo unificado:

Los agentes de ClickUp son ayudantes automatizados integrados en tu entorno de trabajo que se ejecutan en segundo plano y se encargan de las tareas repetitivas o que requieren mucho contexto. Son sensibles al contexto, por lo que saben qué hay en tus tareas, documentos, chats y mucho más, y actúan sin que tengas que activar manualmente cada acción. ¡Y no es necesario saber programar para crearlos!

Obtendrá un conjunto de agentes predefinidos que puede activar y empezar a utilizar de inmediato. Se trata de plantillas o agentes «listos para usar» diseñados para flujos de trabajo comunes, que no requieren configuración.

Aquí tienes algunos ejemplos excelentes que puedes consultar:

Answers Agent que responde con una respuesta adecuada extraída del contexto de su entorno de trabajo en un canal que responde con una respuesta adecuada extraída del contexto de su entorno de trabajo en un canal de chat de ClickUp.

Agentes de informes diarios o semanales que generan actualizaciones rutinarias para un espacio, carpeta o lista según un calendario establecido.

StandUp Agents que resumen la actividad del equipo en un momento dado.

Puede utilizar estos agentes predefinidos cuando desee flujos de trabajo de IA estándar con una configuración mínima.

Por otro lado, tienes ClickUp Custom Agents, que te permite crear tus propias automatizaciones con un generador sin código. Son más flexibles y te permiten personalizar lo que hace el agente, cuándo se ejecuta y cómo interactúa con tu entorno de trabajo. Aquí tienes uno de nuestro equipo:

Estos superagentes se definen por los siguientes componentes:

Desencadenantes: qué evento hace que el agente se active (por ejemplo, un mensaje publicado o una tarea actualizada). Condiciones: reglas que determinan si el agente debe actuar (por ejemplo, solo responder si el mensaje contiene una pregunta clara). Acciones: lo que realmente hace el agente (como publicar una respuesta, crear tareas o resumir información). Conocimientos y herramientas: a qué datos puede acceder el agente y qué herramientas puede utilizar para actuar.

Por ejemplo, si su equipo de soporte recibe muchas preguntas en un canal de chat, puede crear un agente personalizado que:

Es el desencadenante cuando llega un nuevo mensaje.

Solo responde si el mensaje parece una pregunta.

Utiliza los documentos y tareas del entorno de trabajo como su «base de conocimientos».

Respondió con una respuesta erudita y contextualmente precisa.

Función n.º 2: suite de productividad basada en IA

ClickUp Brain se integra en tu entorno de trabajo y extrae información contextual de tareas, documentos, chats e incluso aplicaciones conectadas para automatizar el trabajo. Esta herramienta de productividad basada en IA es una red «siempre activa» que conecta a tu personal, tus proyectos y tus conocimientos.

Ofrece respuestas contextuales instantáneas sobre tareas, documentos, plazos, dependencias y debates. Los equipos pueden recuperar rápidamente los requisitos, localizar decisiones o recordar por qué una tarea cambió de estado, todo ello sin tener que buscar entre capas de documentos o hilos de chat.

📌 Ejemplos de indicaciones: ¿Por qué se volvió a mover la tarea de integración de API a «En curso»? Resuma el debate que llevó a este cambio.

Extraiga los requisitos para la Actualización del flujo de incorporación de todos los documentos y tareas enlazadas.

Ubica la reunión en la que concretamos el alcance de la función XYZ y resume las decisiones tomadas.

Además, ClickUp Brain también automatiza los rituales rutinarios y laboriosos de los proyectos. Puede resumir largos hilos de tareas, generar actualizaciones o reuniones diarias y redactar documentación o planes de proyectos.

¿Lo mejor? También puede ayudarte a crear agentes. Solo tienes que iniciar una conversación con BrainGPT utilizando indicaciones en lenguaje natural, ¡y él te guiará!

Consigue ClickUp Brain para ayudarte a crear agentes.

🚀 Ventaja de ClickUp: Reemplaza el mosaico de herramientas de IA desconectadas por un único motor de productividad sensible al contexto: ClickUp BrainGPT. Se integra directamente en tu trabajo en todas las aplicaciones y plataformas, unificando la búsqueda, la automatización, la creación de contenido y los comandos de voz. Utilice la extensión BrainGPT Chrome de ClickUp para buscar, resumir y actuar desde cualquier pestaña del navegador. A continuación, le mostramos cómo puede utilizarlo para eliminar la proliferación de IA: Entorno de trabajo de IA unificado para hacer preguntas, realizar automatizaciones de tareas y generar contenido utilizando modelos de IA premium como ChatGPT, Claude y Gemini.

Búsqueda contextual en otras aplicaciones como ClickUp, Google Drive, GitHub, Notion, SharePoint y OneDrive.

Talk-to-Text para una productividad basada en la voz que le permite dictar ideas, actualizaciones, asignaciones de tareas o Mensajes directamente en su flujo de trabajo. que le permite dictar ideas, actualizaciones, asignaciones de tareas o Mensajes directamente en su flujo de trabajo.

Búsqueda profunda + búsqueda web e información detallada para obtener respuestas reflexivas y ricas en contexto.

Función n.º 3: Funciones de colaboración integradas

ClickUp reúne en un solo lugar las conversaciones, las actualizaciones y las decisiones que suelen dispersarse por diferentes aplicaciones. Esto proporciona a los equipos un hub único en el que el trabajo avanza y los agentes pueden comprender realmente lo que está sucediendo, ya que todo el contexto se encuentra en un mismo lugar.

Todos los equipos tienen esas constantes idas y venidas: aclarar un requisito, comprobar el progreso, realizar el uso compartido de una captura de pantalla rápida o preguntar «¿quién se encarga de esto?».

En ClickUp, esas conversaciones tienen lugar justo al lado de las tareas, los documentos y los cronogramas a los que se refieren a través de ClickUp Chat . Nada se pierde en un canal alejado del trabajo.

Dado que el chat se integra en el flujo de trabajo, sus agentes pueden intervenir con información contextual real. Pueden ver la tarea que se está debatiendo, el documento que contiene los requisitos, la última actualización y las decisiones tomadas en la llamada SyncUp de ayer y las notas de la reunión del IA Notetaker.

Los agentes pueden extraer información de su entorno de trabajo, responder a consultas y seguir avanzando en el trabajo.

La gestión de tareas se convierte en el resultado natural de la conversación. Un mensaje aclaratorio se convierte en una tarea de ClickUp con un solo clic.

ClickUp Docs se integra de forma natural en este ciclo al capturar sus especificaciones, notas de reuniones, guías de procesos y lluvias de ideas, todo lo cual se conecta con las tareas y conversaciones. Cuando los equipos actualizan un documento, los agentes lo ven. Cuando cambia un requisito, cualquiera que esté chateando sobre él lo ve. Cuando alguien deja un comentario, este puede convertirse en una tarea sin perder el contexto.

El resultado es una toma de decisiones más rápida, traspasos más claros y menos momentos de «¿dónde está eso?» a lo largo de la semana.

Precios de ClickUp

Esto es lo que un usuario real opinó sobre el uso de ClickUp:

Antes de cambiar a ClickUp, utilizábamos Redbooth para la gestión de proyectos, y al comparar ambos, puedo ver una mejora significativa. Aprecio mucho las funciones de automatización y las herramientas de IA de ClickUp. El panel es atractivo y me gusta su diseño visual. Considero que las secciones separadas para tareas asignadas, trabajo completado y elementos en revisión por parte del cliente son algunas de sus mejores características. La posibilidad de añadir archivos multimedia, crear documentos y trabajar en informes técnicos son también algunos de los aspectos que más me gustan de ClickUp. En general, sin duda me ha ayudado a ser más eficiente en mi trabajo.

Antes de cambiar a ClickUp, utilizábamos Redbooth para la gestión de proyectos, y al comparar ambos, puedo ver una mejora significativa. Aprecio mucho las funciones de automatización y las herramientas de IA de ClickUp. El panel de control es atractivo y me gusta su diseño visual. Considero que las secciones separadas para tareas asignadas, trabajo completado y elementos en revisión por parte del cliente son algunas de sus mejores características. La posibilidad de añadir archivos multimedia, crear documentos y trabajar en informes técnicos son también algunos de los aspectos que más me gustan de ClickUp. En general, sin duda me ha ayudado a ser más eficiente en mi trabajo.

📮 Información de ClickUp: El 32 % de los trabajadores cree que la automatización solo ahorraría unos minutos cada vez, pero el 19 % afirma que podría suponer un ahorro de entre 3 y 5 horas a la semana. La realidad es que, a largo plazo, incluso los ahorros de tiempo más pequeños se acumulan. Por ejemplo, ahorrar solo 5 minutos al día en tareas repetitivas podría tener como resultado más de 20 horas recuperadas cada trimestre, tiempo que se puede redirigir hacia un trabajo más valioso y estratégico. Con ClickUp, automatizar pequeñas tareas, como asignar fechas límite o etiquetar a compañeros de equipo, lleva menos de un minuto. Dispone de agentes de IA integrados para resúmenes e informes automáticos, mientras que los agentes personalizados se encargan de flujos de trabajo específicos. ¡Recupere su tiempo! 💫 Resultados reales: STANLEY Security redujo el tiempo dedicado a la elaboración de informes en un 50 % o más con las herramientas de elaboración de informes personalizables de ClickUp, lo que permitió a sus equipos centrarse menos en el formato y más en las previsiones.

¿Qué es Google Workspace Studio?

a través de Google Workspace

Google Workspace Studio es una plataforma sin código dentro de Google Workspace que permite a los usuarios crear agentes de IA personalizados con tecnología Gemini. Ayuda a automatizar los flujos de trabajo en varias aplicaciones, como Gmail, Drive, Docs, Sheets, Chat y herramientas de terceros como Microsoft 365.

Puede crear agentes mediante descripciones en lenguaje sencillo, siguiendo una lógica «si esto, entonces aquello» mejorada con razonamiento de IA para tareas sensibles al contexto. Los agentes se adaptan a las situaciones, gestionan procesos de varios pasos y se integran directamente en las aplicaciones de Workspace a través de un icono de atajo.

🧠 Dato curioso: Shakey the Robot, construido en 1966, se convirtió en el primer robot capaz de planificar sus propias acciones, y sus vídeos de demostración eran tan increíbles en aquella época que algunas personas pensaban que eran un montaje.

Funciones de Google Workspace Studio

Veamos algunas funciones que le permiten realizar la automatización de procesos con IA:

Función n.º 1: agentes sin código

Utilice comandos de lenguaje sencillos para crear agentes de IA personalizados en Google Workspace Studio ( Fuente )

Google Workspace Studio te permite crear agentes de IA con solo describir lo que quieres que hagan. Por ejemplo, puedes decir: «Marca los correos electrónicos de finanzas, extrae los importes de las facturas, añádelos a Hojas de cálculo de Google y avísame en Chat».

Gemini 3 lo convierte al instante en una automatización funcional sin necesidad de crear reglas. También incluye plantillas de gestión de tareas ya preparadas para tareas como seguimientos de reuniones, resúmenes de bandejas de entrada o etiquetado de mensajes. Todo se ajusta a los permisos de su organización, por lo que los agentes solo interactúan con los datos que están autorizados a ver.

🧠 Dato curioso: En la década de 1990, unos investigadores construyeron un robot llamado Genghis que podía caminar por terrenos accidentados utilizando únicamente reflejos en capas. No tenía un cerebro en el sentido habitual, pero se comportaba como una criatura autónoma, lo que ayudó a despertar el interés por el comportamiento de los agentes inspirado en los insectos.

Función n.º 2: uso compartido de agentes

Realiza el uso compartido de agentes en tu Google Workspace sin renunciar a la seguridad y el cumplimiento normativo ( Fuente )

Workspace Studio incluye un panel central donde los equipos pueden ver plantillas, realizar la edición de agentes, realizar el seguimiento de la actividad y revisar el rendimiento. Se puede acceder a todo desde la barra lateral de Workspace, por lo que no es necesario cambiar de herramienta.

También puede compartir agentes igual que comparte Documentos de Google o Hojas de cálculo de Google. Esto facilita la colaboración entre equipos, la reutilización de ejemplos de automatización de flujos de trabajo y su implementación en todo un departamento.

🔍 ¿Sabías que...? La investigación sobre el comportamiento de los agentes grupales se inspiró directamente en la naturaleza: los científicos que estudian las hormigas, las abejas y las termitas se dieron cuenta de que un enjambre de agentes simples que siguen reglas locales básicas puede producir un comportamiento grupal muy complejo; esa idea impulsa la robótica moderna multiagente y de enjambres.

Función n.º 3: desarrollo colaborativo de agentes e integración con Google Workspace

Indique a Workspace Studio Agents que funcione dentro de su cuenta de chat ( Fuente )

Estos agentes coordinan tareas en Gmail, Docs, Sheets, Drive y Chat. Esto significa que puede automatizar flujos de trabajo como:

Importación de datos de CRM a Sheets para la elaboración de informes semanales

Convertir notas de chat en una propuesta con formato en Docs

Organizar archivos de incorporación y asignar permisos automáticamente.

Dado que las herramientas de automatización comprenden el texto, los adjuntos y el contexto, pueden adaptarse a las variaciones en lugar de basarse en reglas rígidas.

Además, se comportan como activos compartidos del entorno de trabajo. Así, tu equipo puede:

Realiza la edición conjunta de las instrucciones de un agente.

Duplica un agente y personalízalo para un nuevo propósito.

Actualice la lógica a medida que evolucionan los procesos.

Esto anima a los equipos a crear una biblioteca compartida de agentes útiles en lugar de docenas de automatizaciones personales aisladas.

📖 Lea también: Ideas para la automatización de las Hojas de cálculo de Google

Precios de Google Workspace Studio

Prueba de 14 días

Precios personalizados

¡Cree su primer agente IA en menos de 20 minutos!

ClickUp Agents frente a Google Workspace Studio: comparación de funciones

Tanto ClickUp como Google Workspace Studio abordan la automatización mediante IA desde ángulos muy diferentes, aunque su objetivo es resolver un problema similar.

ClickUp se centra en incorporar la IA directamente en la gestión de proyectos, la documentación y los flujos de trabajo interfuncionales. Por otro lado, Workspace Studio se centra en automatizar tareas dentro del ecosistema de Google.

Analicemos cómo funciona cada plataforma:

Función n.º 1: flujos de trabajo de agentes

ClickUp

Los agentes de ClickUp AI operan directamente dentro de su plataforma de trabajo, donde ya se encuentran las tareas, los chats, los documentos y las actualizaciones.

Como todo está conectado en un solo lugar, disponen del contexto necesario para realizar acciones precisas, como actualizar tareas, publicar en el chat, resumir el progreso o ejecutar flujos de trabajo recurrentes. Puede activar agentes predefinidos para necesidades comunes o crear agentes personalizados con un generador sin código, y las herramientas de IA integradas, como Brain, pueden ayudarle a diseñar la lógica.

Este superagente cuenta con una comprensión contextual de nuestros principios de legibilidad y ofrece sugerencias sólidas para mejorar la puntuación de legibilidad.

Google Workspace Studio

Google Workspace Studio te permite crear agentes de IA que automatizan los flujos de trabajo en aplicaciones de Workspace como Gmail, Drive, Calendario y Chat. Estos agentes son muy útiles para rutinas entre aplicaciones: redactar correos electrónicos, procesar documentos, extraer información o coordinar pasos en varias herramientas de Google. Se benefician del razonamiento de Gemini, pero no están anclados en un único proyecto o sistema de tareas, y su contexto proviene de aplicaciones individuales de Workspace en lugar de un entorno de trabajo unificado.

🏆 Ganador: ClickUp Agents, porque funciona dentro de un entorno de trabajo consolidado donde los proyectos, las conversaciones y la documentación ya están conectados. Esto le proporciona un contexto más profundo a nivel de tareas y permite acciones más específicas y basadas en el flujo de trabajo. Los agentes de Google Workspace Studio son muy eficaces para automatizaciones amplias y entre aplicaciones, pero operan en herramientas independientes y tienen menos visibilidad de los flujos de trabajo estructurados de los proyectos.

Función n.º 2: profundidad en la gestión de proyectos

A continuación se muestra una comparación entre las herramientas de gestión de proyectos:

ClickUp

ClickUp está diseñado para equipos que gestionan proyectos complejos. Dispone de más de 15 vistas de ClickUp, incluyendo diagramas de Gantt, tableros Kanban, vista de línea de tiempo, calendarios y mapas mentales, para que pueda planificar el trabajo como prefiera. Además, puede dividir el trabajo en tareas, subtareas, dependencias, Sprints y campos personalizados con IA, lo que lo hace ideal para trabajos multifásicos o interfuncionales.

Las automatizaciones y los agentes de IA de ClickUp ayudan a los equipos a gestionar los traspasos, las actualizaciones, los recordatorios y los cambios de estado en miles de tareas.

Así es como funciona en la práctica:

Google Workspace Studio

El entorno de trabajo Studio admite la planificación básica a través de plantillas de Sheets, resúmenes generados por Gemini y acciones pendientes de las reuniones.

Sin embargo, no ofrece funciones nativas de gestión de proyectos, como jerarquías de tareas, dependencias o control de tiempo. Los equipos suelen depender de hojas de cálculo manuales, complementos o herramientas externas, lo que puede dificultar el seguimiento de los flujos de trabajo a medida que los proyectos crecen.

🏆 Ganador: ClickUp, por su gestión más sólida de proyectos y programas, especialmente para equipos que gestionan trabajos estructurados y de múltiples pasos.

Función n.º 3: capacidades de IA

Una breve comparación de sus funciones de IA:

ClickUp

BrainGPT proporciona IA en todo el entorno de trabajo: tareas, documentos, chats y paneles. Responde a preguntas basadas en el contexto de las tareas, genera actualizaciones o resúmenes de StandUp, resume largos hilos de comentarios y ayuda a crear planes de proyectos al instante.

Los agentes de IA de ClickUp se encargan de los flujos de trabajo repetitivos, mientras que Brain MAX es ideal para el razonamiento de alto rendimiento y las tareas complejas. También dispone de ClickUp AI Notetaker, que captura automáticamente las notas de las reuniones, las acciones pendientes y las decisiones. ¡Solo tiene que etiquetar @brain en cualquier tarea para obtener ayuda instantánea!

Google Workspace Studio

Workspace Studio integra Gemini en Gmail, Docs, Sheets y Meet.

Es fiable para redactar contenido, resumir textos, convertir notas de reuniones en tareas pendientes o analizar datos en Sheets. Sin embargo, no incorpora IA específica para proyectos, como el mapeo de dependencias, el seguimiento del estado o la previsión. Esas tareas requieren trabajo manual o scripts personalizados.

🏆 Ganador: ClickUp, por sus funciones de IA integradas, ideales para la ejecución de proyectos, no solo para la generación de contenido.

Función n.º 4: Colaboración y comunicación

Ambas herramientas de colaboración ofrecen amplias funciones para conectarte con tu equipo. Así es como se ve:

ClickUp

Reúne la colaboración en un solo lugar con hilos de chat a nivel de tareas, ClickUp Chat para conversaciones en tiempo real y videollamadas y llamadas de audio, Documentos con edición en tiempo real, ClickUp Whiteboards para lluvias de ideas y @menciones para traspasos rápidos.

También existe ClickUp Clips para la comunicación asíncrona.

Google Workspace Studio

Google también destaca por su función de edición en tiempo real en Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google y Slides. Gmail, Meet y Chat cubren bien las necesidades de comunicación. Los equipos disfrutan de un entorno familiar y sin fricciones para la colaboración.

Sin embargo, dado que el trabajo suele abarcar varias aplicaciones, las tareas y los debates pueden distribuirse entre diferentes plataformas.

🏆 Ganador: ¡Empate! Google Workspace Studio te ofrece edición en tiempo real y un entorno de trabajo familiar, mientras que ClickUp vincula la comunicación directamente con la acción, con funciones de gestión de proyectos más avanzadas.

ClickUp Agents frente a Google Workspace Studio en Reddit

Para decidir cuál es la mejor, hemos consultado las opiniones en Reddit.

Google Workspace Studio acaba de lanzarse y la conversación en torno a él aún está tomando forma. Los primeros usuarios están experimentando, compartiendo sus primeras impresiones y averiguando cómo encaja en sus flujos de trabajo.

Cabe señalar que Studio sufrió una interrupción del servicio poco después de su lanzamiento. Esto es lo que opinaron los nuevos usuarios:

Cada vez que intento utilizar la acción «Gemini», recibo el mensaje: «Hemos alcanzado nuestra capacidad máxima, volveremos pronto». Además, en la página de Inicio, cuando intento utilizar «Describe una tarea para Gemini», aparece el siguiente mensaje: «No he entendido tu solicitud. Intenta añadir más detalles o explora ejemplos».

Cada vez que intento utilizar la acción «Gemini», recibo el mensaje: «Hemos alcanzado nuestra capacidad máxima, volveremos pronto».

Además, en la página de Inicio, cuando intento utilizar «Describe una tarea para Gemini», aparece el siguiente mensaje: «No he entendido tu solicitud. Intenta añadir más detalles o explora ejemplos».

Google ya ha resuelto el problema.

ClickUp, por su parte, tiene una presencia más consolidada en Reddit, con una comunidad que lleva años debatiendo sobre sus funciones, actualizaciones y capacidades de IA.

Un usuario de ClickUp elogió sus funciones de IA:

Creo que lo más interesante que hago con ella es utilizar su tomador de notas de IA, procesar las transcripciones a través de un cerebro de IA y obtener como resultado un formato específico de preguntas y respuestas, que se publica en el chat de ClickUp, donde un agente busca esa información y publica automáticamente las preguntas y respuestas en una lista, creando una actualización dinámica del manual de estrategias a través de todas las preguntas y respuestas.

Creo que lo más interesante que hago con ella es utilizar su tomador de notas de IA, procesar las transcripciones a través de un cerebro de IA y obtener como resultado un formato específico de preguntas y respuestas, que se publica en el chat de ClickUp, donde un agente busca esa información y publica automáticamente las preguntas y respuestas en una lista, creando una actualización dinámica del manual de estrategias a través de todas las preguntas y respuestas.

Otro usuario valoró ClickUp BrainGPT por sus capacidades de gestión de proyectos:

También ha sido útil realizar las tareas habituales de IA en un único lugar centralizado. Como estoy pagando por las funciones de IA para cada uno de los miembros de mi equipo, les he pedido que las utilicen, y esto ha sido de gran ayuda para mi directora de gestión de proyectos. Ella recibe indicaciones de IA que se actualizan constantemente para mantenerla al tanto de más de un centenar de tareas asignadas a un equipo creativo de ocho personas. Si la IA está pensada para ser un asistente personal y su trabajo está organizado en ClickUp, resulta increíblemente útil que cada miembro del equipo cuente con su propio asistente de IA que le ayude desde un lugar de conocimiento avanzado de su trabajo específico.

También ha sido útil realizar las tareas habituales de IA en un único lugar centralizado. Como estoy pagando por las funciones de IA para cada uno de los miembros de mi equipo, les he pedido que las utilicen, y esto ha sido de gran ayuda para mi directora de gestión de proyectos. Ella recibe indicaciones de IA que se actualizan constantemente para mantenerla al tanto de más de un centenar de tareas asignadas a un equipo creativo de ocho personas.

Si la IA está pensada para ser un asistente personal y su trabajo está organizado en ClickUp, resulta increíblemente útil que cada miembro del equipo cuente con su propio asistente de IA que le ayude desde un lugar de conocimiento avanzado de su trabajo específico.

¿Qué herramienta de automatización de IA es la mejor?

¡Ya tenemos el veredicto! 🎉

Google Workspace Studio funciona cuando necesitas colaboración rápida, edición en tiempo real y la potencia de Gemini AI dentro de Docs, Sheets y Slides. Es familiar, fluido y perfecto para equipos que viven dentro del ecosistema de Google todos los días.

Pero cuando se trata de ejecutar el trabajo, y no solo hablar de él, ClickUp toma la delantera.

Con ClickUp Brain MAX, AI Agents, AI Notetaker, Chat, Pizarras, Reuniones y vistas de proyectos de principio a fin, los equipos pueden convertir las ideas en acciones. Cada debate se convierte en una tarea, cada reunión se documenta y cada seguimiento se puede rastrear. ¿A qué esperas? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp gratis! ✅