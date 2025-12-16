Las 50 mejores indicaciones de Bing IA para mejorar la creatividad y la productividad

Probablemente hayas vivido alguna vez esa situación en la que Bing IA te da una respuesta que parece segura, con un formato bien definido e incluso citada, pero que, de alguna manera, sigue sin dar en el clavo con lo que necesitabas.

Entonces te encuentras modificando la indicación, añadiendo más contexto, eliminando contexto, reescribiendo frases y esperando que Bing finalmente entienda lo que querías decir.

La verdad es que la diferencia rara vez proviene de Bing en sí. Proviene de la indicación.

Una indicación clara y estructurada convierte a Bing IA en un potente motor de investigación y razonamiento que ofrece exactamente lo que estás buscando.

En esta guía, repasaremos las indicaciones más fiables de Bing IA que puedes utilizar para la investigación, la creación de contenido, el análisis y la productividad diaria, junto con algunos consejos profesionales.

Como bonus, también exploraremos por qué ClickUp se está convirtiendo en la mejor alternativa para los equipos que desean un contexto más profundo, una mayor precisión y una IA que realmente comprenda su flujo de trabajo. 😄

Comprender Bing IA

Bing AI es un asistente basado en IA integrado en el motor de búsqueda Microsoft Bing. Se puede utilizar para resumir respuestas, generar imágenes y vídeos, desarrollar contenido, crear código, recopilar informes y realizar tareas como compras.

Bing se ha creado utilizando GPT-4, un modelo lingüístico avanzado de gran tamaño, y el modelo Prometheus, propiedad de Microsoft. Puede realizar búsquedas en tiempo real en toda la web y ofrece compatibilidad con interacciones multimodales mediante entradas de texto, voz e imágenes.

Bing Chat Enterprise ofrece a su organización un chat basado en IA para el trabajo con protección de datos comerciales.

¿Qué son las indicaciones de Bing IA?

Las indicaciones de Bing son tu forma de decirle a Bing cómo quieres que te ayude. Puede ser a través de un conjunto de señales, preguntas o instrucciones extremadamente detalladas.

Di «escribe un correo electrónico por mí», «ayúdame a descifrar una incidencia en este código» o «genera una imagen de ciencia ficción de un perro perdido en el espacio»: todos estos comandos, tanto simples como complejos, son indicaciones que le dicen a Bing lo que debe hacer.

Pero, como ocurre con todos los modelos de IA y LLM, la calidad y profundidad de la respuesta de Bing también están directamente relacionadas con la especificidad de tus indicaciones.

🧠 Dato curioso: Las batallas de indicaciones son algo real. En ellas, los participantes crean indicaciones de IA en directo sobre el escenario mientras el público ve los resultados en tiempo real. Se evalúa a los competidores por su creatividad, la calidad de los resultados y la eficacia con la que sus indicaciones guían a la IA para producir resultados inesperados o impresionantes. La redacción de indicaciones se ha convertido oficialmente en un evento para espectadores.

Ventajas de utilizar indicaciones de IA

Los modelos de IA no saben lo que quieres; lo deducen. Cada vez que escribes una indicación, le das al modelo pistas sobre tu intención, tus limitaciones, el formato deseado, el contexto y tus expectativas de calidad.

Además, los modelos de IA son sensibles al contexto, pero no conscientes de él. No comprenden su empresa, su público, su flujo de trabajo ni su estilo creativo a menos que usted se lo explique.

Las ventajas de unas indicaciones bien elaboradas son:

Investigación eficiente : las indicaciones bien definidas mejoran la calidad y la velocidad de la investigación al realizar búsquedas por capas, comparar fuentes y extraer información más rápidamente que con la navegación manual.

Generación de contenido personalizado : las indicaciones específicas generan un primer borrador de contenido útil que se ajusta a tus esquemas de contenido y al tono de tu marca.

Mejores resultados de imagen : las indicaciones descriptivas producen imágenes que se ajustan a su visión creativa.

Ahorro de tiempo : las indicaciones claras minimizan las revisiones y las aclaraciones de ida y vuelta. Una indicación bien estructurada suele sustituir a múltiples intentos vagos y frustraciones.

Ejecución de tareas contextuales : cuando proporcionas información contextual en tus indicaciones, la IA ofrece respuestas que se ajustan a tu situación específica, en lugar de consejos genéricos.

Reducción de riesgos : las indicaciones, cuidadosamente diseñadas, ayudan a identificar y mitigar posibles errores o sesgos en los resultados de la IA.

Influye en la ruta de razonamiento: cuando le das estructura a tus indicaciones de Bing IA, estás dando forma a la cadena de pensamiento interna del modelo, lo que da como resultado resultados más lógicos y coherentes.

⭐ Bonificación: ¿En qué se diferencia Bing IA de ChatGPT?

Aquí tienes una breve comparación para que veas las diferencias entre ChatGPT y Bing IA en cuanto a acceso a datos, estilo de razonamiento y uso diario.

Función Bing IA ChatGPT Desarrollador Microsoft OpenAI Enfoque principal Creado a partir de datos web en tiempo real, datos de búsqueda en vivo, citas y recuperación de datos. Diseñado para el razonamiento profundo, la creatividad y la resolución de problemas en varios pasos sin necesidad de acceso a Internet. Tono y estilo Basado en búsquedas, conciso y centrado en las fuentes. Conversacional, adaptable y capaz de narraciones largas o de gran profundidad técnica. Capacidad de razonamiento Modelo DALL·E integrado en la búsqueda, optimizado para una rápida generación visual. Destaca en razonamiento estructurado, tareas con gran peso lógico, codificación y generación creativa. Acceso a datos Conectado directamente con Bing Search, lo que permite obtener resultados en tiempo real y citas de fuentes. Se basa principalmente en conocimientos entrenados, a menos que se habilite la navegación. Nivel de creatividad Más limitado por los resultados de búsqueda y las restricciones objetivas. Más libertad para la ideación, la exploración y la resolución de problemas abstractos. Generación de imágenes Utiliza los modelos DALL-E de OpenAI para generar imágenes a partir de indicaciones de texto. Genera imágenes a través de los modelos de imagen integrados en ChatGPT con mayor flexibilidad estilística. Gestión de archivos y texto Fiable para resumir páginas web y fuentes en directo; no está diseñado para flujos de trabajo profundos con múltiples archivos. Gestiona documentos, medios mixtos, código y ventanas de contexto más largas con una gran continuidad. Ideal para Investigación en tiempo real, comparaciones, verificación de datos y citas rápidas. Razonamiento profundo, trabajo creativo, tareas técnicas, planificación, código y resolución interactiva de problemas.

Cómo escribir indicaciones eficaces para Bing IA

Saber cómo formular una pregunta a la IA es un arte que se puede aprender si se comprende qué es lo que hace que una indicación sea buena.

A continuación, le indicamos cómo redactar una indicación eficaz para Bing:

Comience con un objetivo claro y específico.

Bing responderá a casi cualquier pregunta que le hagas. El truco está en ser específico y claro para que te dé respuestas detalladas y matizadas que realmente te ayuden. Veamos un ejemplo:

❌ Indicación: Dame una lista de las principales tendencias de marketing.

✅ Indicación: Resuma tres tendencias emergentes de marketing B2B de este año con ejemplos.

💡 Consejo profesional: Formula tu objetivo como una acción. Utiliza verbos como «resumir», «comparar», «generar» o «depurar» para indicar inmediatamente el tipo de tarea.

Ofrece un contexto relevante.

El contexto determina la relevancia. Y ese contexto podría ser:

Información sobre la empresa

Directrices sobre la voz de la marca

Contenidos anteriores para referencia.

Datos demográficos y puntos débiles de la audiencia.

Terminología o jerga específica del sector.

Metas actuales del proyecto o de la campaña.

Restricciones como el presupuesto, el cronograma o los límites de la plataforma.

Ejemplos de la competencia que se deben imitar o evitar.

Formato, longitud o estructura deseados.

❌ Indicación: Redacta una secuencia de correos electrónicos para el lanzamiento de un nuevo producto.

✅ Indicación: Voy a lanzar una herramienta de gestión de proyectos para equipos remotos. Mi público son directores de operaciones de empresas de entre 50 y 200 empleados que tienen dificultades con la comunicación asíncrona. Redacta tres correos electrónicos con un tono amable pero profesional: uno con un avance, otro con las funciones más destacadas y otro con una oferta por tiempo limitado. Cada uno debe tener menos de 150 palabras.

💡 Consejo profesional: Crea un documento con las directrices de la marca que incluya tu voz, tono, detalles sobre la audiencia y mensajes clave. Si tu equipo está llevando a cabo varias campañas, la guía de la marca te resultará muy útil. Súbela a Bing cuando comiences un nuevo proyecto y recordará el contexto.

Dale un rol

Asignar un rol le da a Bing IA una perspectiva. Le permitirá a la IA enfocarse en patrones relevantes y priorizar el conocimiento relacionado. Es útil cuando quieres que Bing simplifique problemas complejos o te ayude con tareas de comunicación.

❌ Indicación: ¿Qué es la ingeniería de contexto?

(Proporciona una amplia comprensión del concepto).

✅ Indicación: Actúa como desarrollador de IA y explícame qué es la ingeniería de contexto.

(Con esta indicación, Bing conoce la calibración de la audiencia y la profundidad conceptual necesarias).

👀 ¿Sabías que...? Las ventanas de contexto funcionan como la memoria a corto plazo de una IA. Cuando se llenan, las instrucciones anteriores se eliminan. Cuando los tokens se desbordan, el modelo pierde el contexto porque sus mecanismos de atención dan prioridad de forma natural a la información más reciente.

Rompa con las tareas complejas.

Las tareas con múltiples capas confunden a la IA. Cuando las divides en indicaciones más pequeñas y secuenciales, obtienes resultados de mejor calidad con los que trabajar.

❌ Indicación: Investiga a la competencia, analiza sus estrategias y redacta un informe.

✅ Indicación: Crea una lista con los cinco principales competidores en la industria del embalaje ecológico. A continuación, pasa al análisis y, por último, solicita el formato del informe.

Este enfoque, conocido como encadenamiento de indicaciones, mejora significativamente la calidad del resultado.

📚 Más información: Cómo convertirse en ingeniero de indicaciones

Refina y repite.

Trate las respuestas de Bing como un punto de partida. Puede pedirle que verifique datos, ajuste el tono, personalice detalles o añada matices a un tema basándose en sus respuestas.

Cada IA funciona de manera diferente. Cuanto más experimentes, más en sintonía estarás con lo que realmente funciona.

¿Quieres aprender rápidamente cómo hacer preguntas a la IA? Echa un vistazo a este vídeo.

📚 Más información: Guía completa sobre ingeniería de prompts.

Las 50 mejores indicaciones de Bing IA para diferentes casos de uso

Desde ofrecerte una receta hasta depurar un código complejo, generar podcasts e incluso crear informes de investigación, no hay límites para lo que Bing IA puede ayudarte.

Hemos recopilado algunas indicaciones que puede utilizar (o en las que puede inspirarse) para su caso de uso específico.

Indicaciones de marketing y redacción de contenido

Inspírate con estas indicaciones de escritura con IA cuando quieras que Bing redacte un correo electrónico, cree una entrada de blog, perfeccione una propuesta de valor o genere un texto de marketing.

Uso de Bing IA para casos prácticos de marketing y redacción de contenidos.

1. Eres un estratega de contenidos que escribe una publicación en LinkedIn sobre por qué los equipos de marketing fracasan en la reutilización de contenidos. Empieza esta publicación con una afirmación audaz, comparte dos errores y termina con una pregunta que genere interacción, en menos de 150 palabras.

2. Crea un guion de 90 segundos que explique la integración de la API a propietarios de pequeñas empresas sin conocimientos técnicos. Utiliza analogías sencillas y céntrate en ventajas como el ahorro de tiempo y la conectividad de las herramientas. Estructura: gancho, problema, explicación, llamada a la acción.

3. Escribe un pie de foto para Instagram sobre la nueva línea de algodón orgánico de nuestra marca de moda sostenible. Cuenta una microhistoria sobre los artesanos de la India rural, incluye valores de producción ética y termina con una llamada a la acción para comprar. Menos de 180 palabras.

4. Redacta un comunicado de prensa en el que se anuncie nuestra Serie B de 25 millones de dólares para una plataforma de atención al cliente con IA. Incluye un titular impactante, un párrafo inicial con datos clave, una cita del director ejecutivo sobre los planes de crecimiento, cómo se utilizará la financiación (desarrollo de productos, expansión del mercado) y una descripción estándar de la empresa. No superes las 400 palabras.

5. Estoy creando una marca de productos para el cuidado de la piel dirigida directamente al consumidor y destinada a personas con piel sensible. Ayúdame a definir la voz de nuestra marca. Proporciona tres ejemplos de cómo comunicaríamos el mismo mensaje («nuestros productos han sido testados por dermatólogos») con nuestra voz frente a cómo lo harían nuestros competidores. Incluye lo que se debe y no se debe hacer.

6. Necesito 10 variaciones de titulares para una página de destino que promociona un seminario web sobre «Excel avanzado para analistas financieros». Da prioridad a los titulares que resulten atractivos para los analistas de nivel medio que desean avanzar en su carrera. Prueba diferentes ángulos: curiosidad, beneficios, miedo a perderse algo, especificidad, preguntas y urgencia, y limita cada uno a 15 palabras.

7. Desarrolla un tema creativo para la campaña de promoción de vuelta al cole de nuestra plataforma de aprendizaje online (dirigida a estudiantes adultos que retoman sus estudios). Necesito un nombre para la campaña, un eslogan, tres mensajes clave que aborden sus miedos y motivaciones, sugerencias para la dirección del mood board visual e ideas sobre cómo se podría adaptar este tema al correo electrónico, las redes sociales y los anuncios de pago. Haz que resulte emotivo y ambicioso.

8. Genera 10 ideas de contenido para Instagram para una aplicación de finanzas personales dirigida a los millennials. Cada idea debe incluir un tipo de contenido, un tema, un mensaje clave y una dirección visual. Abarca préstamos estudiantiles, gastos impulsivos, conceptos básicos de inversión y fondos de emergencia.

9. Analiza los principales resultados SERP para la palabra clave «buenas prácticas de marketing por correo electrónico para SaaS». Identifica las lagunas de contenido, analiza la opinión de los consumidores en Quora y Reddit, y crea un esquema para una entrada de blog que pueda escribir para abordar esas lagunas de manera eficiente. Intenta que la entrada del blog tenga una extensión de entre 2500 y 3000 palabras.

📚 Más información: Los 10 mejores programas de asistencia a la redacción con IA en 2025.

Investigación y análisis de datos.

Impulsa tu investigación y análisis de datos con las indicaciones de Bing IA.

10. Resuma tres tendencias emergentes de marketing B2B de este año con ejemplos reales de empresas que las han adoptado. Céntrese en la adopción de la IA, la evolución del marketing basado en cuentas y la atribución que da prioridad a la privacidad. Incluya datos de apoyo y métricas de éxito.

11. Analiza 50 opiniones recientes de clientes sobre ClickUp en G2 y Capterra. Clasifica los comentarios por temas: quejas sobre precios, solicitudes de funciones, problemas de compatibilidad y elogios sobre la experiencia del usuario. Resumir los tres principales puntos débiles.

12. Investiga las cinco mejores herramientas de gestión de proyectos (Asana, Monday, ClickUp, Trello, Notion). Crea una tabla comparativa que muestre los niveles de precios, las funciones principales, los límites de usuarios, las integraciones y las valoraciones de las aplicaciones móviles.

13. Analiza las entradas de blog con mejor rendimiento de los últimos seis meses en nuestro sitio web. Identifica patrones comunes en cuanto a tema, longitud, formato, titulares y enlaces internos. Extrae información sobre qué tipos de contenido generan más tráfico orgánico y conversiones.

14. Supervisa las conversaciones sobre «productividad del teletrabajo» en Twitter, LinkedIn y Reddit durante los últimos 30 días. Extrae los principales puntos débiles, las herramientas con más menciones y las soluciones emergentes. Resume el sentimiento y los temas de debate.

15. Quiero un informe de investigación detallado sobre el sector del marketing de contenidos en Luisiana. El informe debe abarcar las tendencias clave, los principales actores, los retos regionales y las oportunidades de crecimiento. Incluya información sobre cómo las empresas locales están utilizando el marketing de contenidos, las agencias o autónomos más destacados que operan en el estado y cualquier estadística o estudio de caso relevante. Formatee el informe con los encabezados y el formato adecuados para garantizar la claridad y la estructura. Utilice tablas cuando sea útil para comparar agencias, tendencias o datos del sector.

Utilice Bing IA para la creación de informes de investigación detallados.

💡 Consejo profesional: Utiliza la función «Crear informe de investigación» de Bing para obtener un informe de investigación exhaustivo y completamente citado sobre tu producto o mercado. Este informe puede ser un excelente punto de partida para validar tus hipótesis de entrada en el mercado.

Aprendizaje y desarrollo de habilidades

Aprenda temas complejos con Bing IA.

16. Explique la computación cuántica a un estudiante de secundaria que entiende álgebra básica pero no tiene conocimientos de física. Utilice analogías cotidianas, evite la jerga y céntrese en aplicaciones prácticas que le generen interés, como el cifrado o el descubrimiento de fármacos.

17. Genere 15 preguntas de entrevista conductual para roles de director de producto con muestras de respuestas según el método STAR. Abarque situaciones relacionadas con la priorización, los conflictos entre las partes interesadas, los lanzamientos fallidos y las decisiones basadas en datos. Incluya consejos sobre lo que buscan los entrevistadores.

18. Crea una guía de estudio completa para el examen de certificación de Google Analytics 4. Organízala por temas del examen, incluyendo definiciones clave, fórmulas para memorizar, errores comunes y ejemplos de preguntas prácticas. Hazla fácil de leer con secciones claras.

19. Compare cuatro certificaciones populares en gestión de proyectos: PMP, CAPM, Scrum Master y PRINCE2. Desglose el coste, la inversión de tiempo, el nivel de dificultad, los beneficios profesionales y qué sectores valoran más cada una de ellas. Recomiende en función de la fase profesional y las metas.

20. Crea un ejercicio práctico para mejorar las habilidades de redacción técnica. Proporciona un documento técnico mal redactado (documentación de API o manual de usuario), identifica cinco problemas específicos y reescribe cada sección con explicaciones de las mejoras realizadas.

Mira este vídeo para ver cómo utilizar la IA como tu asistente personal 👇

👀 ¿Sabías que? Los investigadores de Anthropic han extraído con éxito millones de características de Claude 3.0 Sonnet, creando la primera visión detallada de un modelo de lenguaje grande moderno y apto para la producción, que revela cómo la IA organiza los conceptos internamente de forma que reflejan la comprensión humana.

Codificación, depuración y análisis de datos.

21. Resuma este artículo de investigación de 40 páginas sobre las aplicaciones del aprendizaje automático en el sector sanitario. Extraiga las conclusiones clave, la metodología, las limitaciones y las implicaciones prácticas. Escriba para un administrador sanitario sin conocimientos técnicos que está decidiendo si invertir en soluciones de aprendizaje automático. Máximo 500 palabras.

22. Revisa esta función JavaScript que filtra y ordena una matriz de 10 000 objetos de productos. Se ejecuta lentamente en la interfaz. Identifica los cuellos de botella en el rendimiento, sugiere optimizaciones y reescribe la función con una mejor complejidad temporal. Explica las mejoras.

23. Eres un desarrollador con experiencia que escribe código Python para integrarlo con la API de pago de Stripe. Necesito crear un cliente, generar una intención de pago por 99 $ y gestionar las respuestas de intento correcto o error. Incluye el manejo adecuado de errores y comentarios que expliquen cada paso.

24. Mi bucle while sigue bloqueando el navegador al filtrar una matriz de 1000 objetos: [pegar código]. Encuentra qué está causando el bucle infinito. Explica el error lógico y reescribe el código para que funcione correctamente. Además, sugiere un enfoque más eficiente.

25. Los usuarios no pueden permanecer conectados después de actualizar la página: [pegar código de autenticación]. El token JWT se almacena, pero no se lee correctamente. Depurar el problema y corregir la lógica de recuperación del token.

26. Mi aplicación alcanza el límite de la API (100 solicitudes por minuto) al procesar cargas por lotes: [pegar código]. Implemente un sistema de cola que limite las solicitudes para mantenerse por debajo del límite sin dejar de procesar todo. Muestre el progreso a los usuarios.

💡 Consejo profesional: si Copilot no puede analizar una página o resumir el contenido, habilita «Permitir acceso a cualquier página web o PDF» en los ajustes de Microsoft Edge, en la sección Barra lateral > Copilot.

Información en tiempo real e investigación web.

Aprovecha Bing IA para obtener respuestas completas y actualizadas.

27. Busca los mejores precios del iPhone 15 Pro en color negro titanio y 256 GB en todo Estados Unidos. Incluye si hay ofertas de intercambio o descuentos por formas de pago específicas, y calcula qué opción supone un mayor ahorro en total.

28. Investiga los intervalos salariales actuales para analistas de datos sénior en Austin, Texas. Consulta las ofertas de empleo en LinkedIn, Indeed y Glassdoor. Desglosa por tamaño de la empresa, años de experiencia requeridos e incluye los beneficios que se ofrecen habitualmente. Calcula el salario medio.

29. Busque artículos de investigación revisados por pares publicados el año pasado sobre la eficacia del ayuno intermitente en la salud metabólica. Encuentre al menos cinco estudios, resuma sus metodologías y conclusiones clave, y anote cualquier resultado contradictorio entre los estudios.

30. Investiga qué nuevas funciones ha lanzado Notion en los últimos tres meses. Consulta su blog, la página de actualizaciones de productos, los anuncios en Twitter y los foros de usuarios. Describe cada función y busca comentarios de los primeros usuarios sobre la calidad de la implementación.

31. Encuentre las restricciones de viaje y los requisitos de visado actuales para los ciudadanos estadounidenses que visitan Japón. Incluya los requisitos de vacunación, el proceso de solicitud de visado, el tiempo de tramitación y cualquier cambio reciente en la política anunciado en el último mes.

32. Encuentre las estadísticas completas de Lionel Messi con el Inter Miami en la temporada 2024 de la MLS. Incluya las metas marcadas, las asistencias, los partidos jugados y cómo se comparan sus estadísticas con las de otros máximos goleadores de la liga. Compruebe si ha batido algún récord.

33. Busca el horario actual del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Comprueba si tienen un horario especial para la semana de Acción de Gracias y si ofrecen días de entrada gratis. Verifica que la información esté actualizada.

34. Encuentre todas las empresas que han obtenido financiación de serie B en los últimos seis meses. Céntrese en los sectores tecnológico y SaaS en EE. UU.

35. Identifica cualquier nueva normativa gubernamental, actualización de cumplimiento normativo o cambio legal que haya afectado a [sector o región] en los últimos 60 días. Proporciona resúmenes breves con citas de las fuentes y el impacto previsto.

Productividad y gestión de tareas

Aumente su productividad con las indicaciones de Bing IA.

36. Elabora una lista de control completa para la incorporación de nuevos miembros al equipo de marketing. Abarca el primer día (trámites, configuración de cuentas), la primera semana (sesiones de formación, presentaciones) y el primer mes (proyectos iniciales, reuniones para recabar opiniones). Incluye quién es el responsable de cada tarea.

37. Tengo estas 12 tareas que completar hoy con diferentes requisitos de tiempo y prioridades: [lista de tareas]. Crea un horario optimizado de 9:00 a 18:00 que tenga en cuenta mis horas de máxima productividad (10:00-12:00), incluya tiempo de reserva y agrupe tareas similares.

38. Resuma las notas de las reuniones diarias de esta semana, de lunes a viernes: [pegue las notas]. Identifique las tareas completadas, el trabajo en curso, los obstáculos que surgieron varias veces y los miembros del equipo que podrían necesitar apoyo. Formatee el informe como un breve informe para la dirección.

39. Elabora una agenda para una reunión trimestral de revisión de la empresa de 60 minutos con cinco jefes de departamento. Incluye la distribución del tiempo para cada segmento, los temas de debate que requieren decisiones frente a las actualizaciones y espacio para preguntas. Mantén la agenda centrada y práctica.

40. Trabajo 60 horas a la semana y me siento agotado. Revisa mi horario actual: [pegar horario]. Sugiere dónde recortar, qué tareas posponer o delegar, cuándo tomar descansos y cómo incorporar tiempo de recuperación sin descarrilar los proyectos.

41. Redacta un documento con el protocolo de comunicación del equipo. Especifica cuándo utilizar el correo electrónico, Slack o las reuniones; los tiempos de respuesta esperados para cada canal; los límites de comunicación fuera del horario laboral; y cómo escalar los problemas urgentes. Hazlo práctico y respetuoso con el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

42. Diseña una plantilla de calendario semanal que proteja el tiempo de concentración para el trabajo profundo y, al mismo tiempo, se adapte a las reuniones y al trabajo colaborativo. Necesito al menos 15 horas de tiempo ininterrumpido a la semana para escribir y elaborar estrategias. Muestra cómo estructurar de lunes a viernes.

⭐ Bonificación: Si ha estado utilizando las indicaciones de Bing IA para gestionar tareas, planear horarios u optimizar flujos de trabajo, ahora tiene ante sí una oportunidad aún mayor: la orquestación de la IA. La orquestación de IA reúne múltiples sistemas de IA, como Bing AI para la investigación, ClickUp Brain para la ejecución de tareas contextuales y automatizaciones para trabajos repetitivos, en un único flujo de trabajo coordinado. En lugar de tratar cada herramienta como un asistente independiente, la orquestación las conecta para que funcionen como una capa de inteligencia unificada en todos tus proyectos. Con la orquestación de IA en ClickUp, puedes: Desencadena acciones de IA automáticamente cuando se actualizan tareas, se envían formularios o el trabajo avanza por las distintas fases.

Utilice agentes de IA para distribuir el trabajo, asignar propietarios o escalar bloqueos sin intervención manual.

Combina automatizaciones + IA contextual para mantener la precisión, las dependencias y las prioridades del proyecto.

Reúna la investigación, la planificación, la documentación y la ejecución en un único flujo conectado.

Generación de imágenes

Antes de profundizar en las indicaciones de imágenes de IA, debes saber que puedes utilizar «Bing Image Creator» o la opción «Generar una imagen» en Copilot para generar imágenes.

💡 Consejo profesional: Según las directrices de Microsoft, utiliza palabras descriptivas cuando expliques cómo quieres que sea una imagen. De hecho, utiliza esta fórmula como lista de control para tu indicación de generación de imágenes: Acción clara: Crear una imagen fotorrealista.

Tema detallado: Rosa, pero hazla descriptiva (una rosa de color carmesí intenso con pétalos aterciopelados cubiertos de gotas de rocío matutino).

Estilo específico: Macro primer plano

Escena o ajuste: Amanecer con una suave luz dorada.

Elementos adicionales: fondo bokeh, gotas de agua que reflejan la luz, pequeñas hojas verdes. Indicación completa: Crea una imagen fotorrealista de una rosa carmesí intenso con pétalos aterciopelados cubiertos de gotas de rocío matutino en modo Dall'e. Primer plano macro extremo con poca profundidad de campo en un jardín inglés brumoso al amanecer con una suave luz dorada. Incluye fondo bokeh, gotas de agua que reflejan la luz, pequeñas hojas verdes y un ambiente romántico. Uso de las indicaciones de Bing IA para el procesamiento de imágenes

43. Ilustra la portada de un libro de fantasía épica en la que aparece un joven mago de pie al borde de un acantilado con vistas a un vasto reino con islas flotantes. Se acumulan nubes oscuras de tormenta en el cielo, mientras que runas mágicas brillantes rodean al carácter. Estilo pictórico con colores ricos y dramáticos.

44. Fotografíe una mochila de cuero de lujo en un entorno cotidiano sobre una tabla de café de madera con un ordenador portátil, un diario y una taza de café artesanal. La suave luz de la mañana se filtra a través de las cortinas transparentes. Los tonos cálidos y terrosos con poca profundidad de campo crean un ambiente premium y aspiracional.

45. Crea una diapositiva infográfica con un diseño moderno y plano para Instagram que muestre cinco consejos de productividad. Utiliza una paleta de colores pastel con rosa, verde menta y crema. Incluye iconos sencillos, fuentes sans-serif legibles y mucho espacio en blanco. Estilo contemporáneo y minimalista.

46. Ilustra un diagrama amigable y colorido que explique cómo funciona la fotosíntesis. Muestra un árbol de dibujos animados con flechas con rótulos que apunten a las raíces, las hojas, el sol y las gotas de agua. Utiliza verdes, amarillos y azules brillantes con figuras simples y una tipografía clara adecuada para estudiantes de secundaria.

47. Ilustra una escena fantástica en el bosque en la que unos simpáticos personajes (un oso, un conejo y un zorro) están celebrando una merienda bajo una seta gigante. Figuras suaves y redondeadas con colores cálidos y acogedores. Estilo de acuarela de cuento infantil con texturas suaves y una iluminación de ensueño.

48. Crea un simpático robot carácter para una startup tecnológica. El robot debe tener bordes redondeados, un panel azul brillante en el pecho, ojos LED expresivos y estar saludando con la mano. Diseño moderno y accesible con degradados y sombras sutiles. Vista de cuerpo entero sobre fondo transparente.

49. Crea una representación fotorrealista del interior de una cocina moderna de lujo con encimeras de mármol, electrodomésticos de acero inoxidable, lámparas colgantes y grandes ventanas con vistas a la ciudad. Iluminación cálida de tarde, decorada con un frutero y flores frescas. Estilo de fotografía arquitectónica con calidad de revista.

50. Ilustra una vista isométrica moderna de una interfaz de panel de control flotando en un espacio 3D, que muestre gráficos, diagramas y tarjetas de datos coloridos. Utiliza un fondo degradado de azul oscuro a morado. Incluye efectos de brillo sutiles y líneas limpias. Estilo sofisticado y tecnológico para la sección principal de una página de destino.

Y este es nuestro resumen de los numerosos (pero sin duda no exhaustivos) casos de uso de Bing IA y sus indicaciones.

👀 ¿Sabías que...? El desarrollo de la IA ha pasado de las pruebas a puerta cerrada a la experimentación pública. Microsoft Copilot Labs es un ejemplo perfecto en el que los usuarios pueden probar funciones experimentales como Copilot Vision y experiencias de juego antes de que se generalicen. Este enfoque de «flywheel de evaluación» permite a los equipos lanzar rápidamente, recopilar comentarios del mundo real e iterar más rápido que los ciclos de desarrollo tradicionales.

Errores comunes que se deben evitar con las indicaciones de Bing IA

Es posible que su insatisfacción con los resultados de Bing se deba a uno de estos errores de indicación. Veamos qué puede hacer para evitarlos:

Error ¿Qué ocurre? ¿Cómo solucionarlo? Ser demasiado vago o genérico Bing ofrece contenido superficial e inútil que no responde a tus necesidades específicas. Establece expectativas, ofrece contexto, muestra ejemplos de lo que es un intento correcto y sé descriptivo con tus solicitudes. Sobrecarga de una sola indicación Bing intentará gestionar varias tareas a la vez y ofrecerá resultados incompletos o superficiales. Divida su solicitud en indicaciones más pequeñas, lógicas y secuenciales, y aproveche las respuestas que ofrece Bing. Ignora las capacidades en tiempo real. Te pierdes datos actuales como noticias de última hora, precios, tendencias o actualizaciones recientes. Utilice Bing para consultas urgentes y especifique que necesita información actualizada de la web. Olvidar las especificaciones del formato Es posible que acabes obteniendo respuestas largas cuando lo único que querías era una tabla comparativa clara. Indique explícitamente el formato: «organizar en viñetas», «escribir en párrafos de 2-3 líneas» o «crear una tabla». Mantener un único modo de conversación Obtienes respuestas que no se ajustan a tus necesidades. Cambie entre los diferentes modos de Bing (inteligente (GPT-5), respuesta rápida, reflexión profunda, etc.) para obtener una respuesta adecuada al contexto.

Limitaciones del uso de Bing IA

Bing ofrece una experiencia de búsqueda mejorada, al tiempo que realiza tareas que pueden llevar a cabo los LLM, como ChatGPT. Puede escribir código, generar contenido, realizar búsquedas en tiempo real, elaborar informes e incluso seleccionar contenidos para un podcast. Se podría decir que es capaz de hacer prácticamente todo.

Sin embargo, se encuentra con un obstáculo, y aquí es donde te supondrá un impedimento:

No conserva el contexto de varias sesiones : Bing no conserva el contexto a lo largo de varias sesiones, por lo que, incluso para proyectos similares, tendrás que repetir las instrucciones cada vez que empieces de nuevo.

Respuestas alucinadas : Bing alucina con los hechos y presenta ideas ambiguas a tu consulta completamente distinta.

Ventanas contextuales más cortas : la ventana contextual de Bing en el modo creativo tiene un límite. Y aunque no hay un número específico de tokens, es comparativamente más pequeña que las ventanas de retención de : la ventana contextual de Bing en el modo creativo tiene un límite. Y aunque no hay un número específico de tokens, es comparativamente más pequeña que las ventanas de retención de herramientas de IA como ChatGPT y Claude.

Filtros de seguridad y contenido bloqueado : las solicitudes que impliquen temas delicados, figuras públicas específicas o contenido que sea desencadenante de mecanismos de seguridad se rechazan de plano. Estos filtros son más estrictos que los de otros LLM.

Profundidad y coherencia limitadas : Bing genera resultados superficiales incluso en consultas complejas y especializadas; a veces, carece por completo de matices y contexto.

Relaciones de aspecto fijas para imágenes generadas por IA: Bing no permite personalizar las dimensiones ni las relaciones de aspecto de las imágenes, lo que obliga al trabajo con relaciones estándar de 1:1 o 3:4.

Las mejores alternativas a Bing IA que puedes explorar

Tenemos mejores alternativas a Bing IA que pueden optimizar sus flujos de trabajo. Antes de explorarlas en detalle, aquí tiene una comparación rápida:

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios* ClickUp Entorno de trabajo de IA convergente para la ejecución contextual de proyectos. IA sensible al contexto (Brain), AI Notetaker, plantillas de indicaciones, BrainGPT (multimodel), Enterprise Search, generación de imágenes, automatizaciones, agentes de IA, integraciones profundas, gestión de tareas y documentos, Codegen. Free Forever; personalización para corporaciones. Runway ML Generación y edición de contenido multimedia. Texto a vídeo Gen-2/Gen-3, interpolación de fotogramas, seguimiento de movimiento, modo director, integración con Adobe Premiere, colaboración en tiempo real. Gratis; los planes de pago comienzan en 15 $/usuario/mes. ChatGPT IA conversacional para contenido, código e investigación. Modo de voz, carga y análisis de archivos, memoria, intérprete de código, organización de proyectos/entornos de trabajo. Gratis; los planes de pago comienzan en 20 $ al mes. Google Gemini IA multimodal con profunda integración en el entorno de trabajo de Google. Acceso nativo a las aplicaciones de Google, entrada multimodal, datos web en tiempo real, Gemini Nano para el control a nivel de dispositivo. Gratis; los planes de pago comienzan en 19,99 $ al mes. Perplexity IA Búsqueda conversacional en tiempo real con citas de fuentes. Búsqueda web en directo, citas en línea, preguntas y respuestas de seguimiento, multimodal/multimodelo, fijación de fuentes. Gratis; los planes de pago comienzan en 20 $ al mes.

1. ClickUp

Optimice sus procesos de trabajo con ClickUp Brain integrado.

Bing puede generar diversos resultados para tus consultas, en forma de resúmenes, contenido, imágenes, vídeos e incluso informes de investigación. Pero ahí es donde se detiene.

No puede asignar tareas a su equipo, comunicarse con ellos ni realizar un seguimiento del estado y el éxito de un proyecto. Existe una brecha entre lo que produce Bing y lo que su equipo ejecuta realmente. Una brecha que provoca una caída en la productividad de su equipo.

Lo que los equipos necesitan es una IA que se integre en su entorno de trabajo real. Una IA que no solo pueda redactar un resumen del proyecto, sino también convertirlo en tareas asignables con plazos de entrega.

Introducir: ClickUp.

El primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo que combina múltiples herramientas y flujos de trabajo en una única plataforma. Los proyectos, las conversaciones, los documentos y los análisis conviven en esta plataforma de IA contextual.

A continuación, analizamos más detenidamente sus capacidades de IA. 💬

Una IA con el contexto completo de tu trabajo.

ClickUp Brain (la IA nativa de ClickUp) tiene una comprensión contextual completa de tu entorno de trabajo. No tienes que explicar la naturaleza del proyecto ni el contexto del chat cuando le pides que realice una tarea.

La IA te entiende a ti y a tu trabajo.

Brain captura respuestas contextuales basadas en tus proyectos en ClickUp.

Una IA que te ayuda a dar forma a tus mensajes.

ClickUp Brain se puede utilizar de la misma manera que ChatGPT o Bing. Puedes pedirle que explique conceptos, escriba entradas de blog, cree campañas en redes sociales, redacte narrativas y prácticamente todo lo demás.

Pero, a diferencia de las herramientas de IA independientes, este asistente de IA funciona directamente en tu entorno de trabajo de ClickUp.

Supongamos que quieres escribir un artículo de liderazgo intelectual sobre «Cómo la IA está reformando la productividad en el lugar de trabajo». Abre ClickUp Docs y simplemente pide a ClickUp Brain que escriba una entrada de blog.

Utiliza Brain dentro de los documentos de ClickUp.

Incluso puedes crear y guardar plantillas de indicaciones de IA en ClickUp Docs para que cualquier miembro de tu equipo pueda consultarlas.

O utilice esta indicación de cadena de pensamiento para obtener una estructura más completa y una visión más profunda del tema:

Analiza los principales blogs SERP y genera un esquema con secciones clave y puntos de debate.

Sugiere tres puntos de vista contrarios que desafíen los consejos habituales sobre productividad.

Escribe una introducción atractiva que capte la atención de los lectores con una estadística sorprendente o una afirmación audaz.

Crea preguntas para entrevistas con expertos en el campo.

Con ClickUp BrainGPT, puedes acceder a todos los últimos modelos de IA premium y alternar entre ellos para ayudarte con investigaciones breves y profundas, la elaboración de estrategias y la redacción creativa.

Accede a los últimos modelos de IA en un solo lugar con ClickUp Brain.

📌 Guarda estas indicaciones de escritura con IA: Crea un calendario de contenido para el cuarto trimestre con temas semanales e ideas para publicaciones.

Redacta un anuncio para el equipo sobre [cambio de política/nueva iniciativa] que sea claro y motivador.

Ayúdame a crear un documento con las directrices de voz de marca para los equipos de marketing. Sugiere qué deberíamos incluir en este documento.

Dame una lista de blogs que podamos escribir para dirigirnos a los propietarios de restaurantes de Luisiana como objetivo.

IA para búsquedas web y toma de notas.

ClickUp BrainGPT incluye Enterprise Search, que te ofrece respuestas contextuales y actualizadas recientemente desde tu entorno de trabajo de ClickUp, aplicaciones y herramientas conectadas, e Internet. Todo ello sin necesidad de cambiar de herramienta.

Supongamos que su equipo está diseñando estrategias de marketing para el próximo trimestre y necesita información reciente sobre las tendencias de comportamiento de los consumidores. En lugar de abrir varias pestañas del navegador y sintetizar manualmente la información, puede recibir una indicación directa de Brain.

BrainGPT busca en todas las aplicaciones que utilizas para ofrecer respuestas contextuales.

Brain extraerá información de fuentes fiables, resumirá los resultados y los presentará en un formato fácil de entender, directamente en tus documentos de ClickUp.

Para la colaboración en tiempo real, aquí tienes algunas formas de utilizar funciones adicionales de ClickUp.

Función ¿Qué ocurre? Ejemplo Notas de reuniones + Documentos Obtenga transcripciones, vídeos y resúmenes en sus documentos privados. Si te has distraído y quieres un resumen rápido de lo que ha comentado el jefe del proyecto, solo tienes que consultar el resumen clave. Notas de reuniones + Chat Haga preguntas y obtenga respuestas agregadas de todas sus notas de reuniones. Pregunte a Brain: «¿Qué inquietudes planteó el equipo de ventas sobre los precios en las últimas tres reuniones?», y obtenga respuestas instantáneas. Notas de reuniones + Tareas Convierte cada elemento de acción de tus llamadas en tareas viables. Brain identifica «Tenemos que terminar el texto de la página de destino antes del viernes» y crea una tarea con una fecha límite.

💡 Consejo profesional: Utiliza la función Talk to Text de BrainGPT para capturar al instante tus ideas en el momento en que surgen. Puedes asignar tareas, realizar menciones o expresar tu creatividad sin filtros y sin que el teclado se convierta en una barrera. Traduce al instante tus pensamientos en textos escritos con Talk to Text.

IA para la generación de imágenes

Brain también te permite generar textos de marketing y elementos visuales para tus proyectos sin salir de tu entorno de trabajo.

Supongamos que estás creando contenido para redes sociales y necesitas imágenes atractivas para acompañarlo.

En lugar de utilizar una herramienta de diseño independiente y detallar manualmente cada fase, ClickUp Brain extrae el contexto de tu texto y genera impresionantes imágenes basadas en lo que ya has escrito en ClickUp Pizarras.

Utiliza la combinación de ClickUp Brain + Pizarra para la generación de imágenes.

A partir de ahí, puedes colaborar con el equipo para perfeccionar el aspecto visual.

Deja que las automatizaciones, los agentes de IA y Brain hagan el trabajo pesado.

Las automatizaciones, los agentes de IA y Brain de ClickUp trabajan juntos para convertir el pensamiento en ejecución sin que tengas que combinar varias herramientas.

Brain comprende el contexto completo de tu entorno de trabajo, documentos, proyectos y prioridades.

Las automatizaciones se encargan del trabajo repetitivo y basado en reglas que no deberías realizar manualmente.

Los agentes de IA actúan en su nombre, interpretando el contexto, tomando decisiones, asignando trabajos, actualizando estados, escalando bloqueos y manteniendo los proyectos en marcha incluso cuando usted no está conectado.

Explique a Brain en lenguaje sencillo lo que necesita y le proporcionará flujos de trabajo inteligentes y proactivos.

Para obtener más información sobre cómo crear tu agente de IA en ClickUp, mira este vídeo 👇.

Las mejores funciones de ClickUp

Convierte las llamadas en acciones claras: utiliza utiliza AI Notetaker para grabar, resumir y transcribir llamadas y reuniones. Captura las decisiones y asigna seguimientos directamente en Tareas.

Traduce mensajes no estructurados en datos útiles: ClickUp AI Fields clasifica el sentimiento, la urgencia, la prioridad, el estado de la cuenta o el tipo de solicitud directamente dentro de las tareas.

Proporcione a la IA todo el contexto de su infraestructura tecnológica: con con las integraciones de ClickUp , puede conectar herramientas como Google Drive, Slack, Figma, GitHub y muchas más, lo que permite a la IA acceder al historial real de la cuenta en lugar de a indicaciones aisladas.

Limitaciones de ClickUp

Un conjunto completo de funciones puede resultar abrumador para un nuevo usuario.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 600 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de ClickUp comparte su experiencia en G2:

ClickUp Brain MAX ha sido una incorporación increíble a mi flujo de trabajo. La forma en que combina múltiples LLM en una sola plataforma hace que las respuestas sean más rápidas y fiables, y la función de conversión de voz a texto en toda la plataforma supone un gran ahorro de tiempo. También aprecio mucho la seguridad de nivel empresarial, que me da tranquilidad a la hora de manejar información confidencial. […] Lo que más destaca es cómo me ayuda a eliminar el ruido y pensar con mayor claridad, ya sea resumiendo reuniones, redactando contenido o generando nuevas ideas. Es como tener un asistente de IA todo en uno que se adapta a lo que necesito.

ClickUp Brain MAX ha sido una incorporación increíble a mi flujo de trabajo. La forma en que combina múltiples LLM en una sola plataforma hace que las respuestas sean más rápidas y fiables, y la función de conversión de voz a texto en toda la plataforma supone un gran ahorro de tiempo. También aprecio mucho la seguridad de nivel corporativo, que me da tranquilidad a la hora de manejar información confidencial. […] Lo que más destaca es cómo me ayuda a eliminar el ruido y pensar con mayor claridad, ya sea resumiendo reuniones, redactando contenido o generando nuevas ideas. Es como tener un asistente de IA todo en uno que se adapta a lo que necesito.

2. Runway ML

A través de Runway ML.

Runway ML es una alternativa al creador de imágenes Bing AI, diseñada para generar y realizar la edición de contenido multimedia. La plataforma combina más de 30 herramientas de IA en una única interfaz intuitiva para casos de uso como la eliminación de fondos, el seguimiento de movimiento, el rotoscopiado y la interpolación de fotogramas.

El modelo Gen 2 de Runway puede producir vídeos realistas desde cero. Ofrece opciones avanzadas de edición con IA y cuenta con compatibilidad para la colaboración en tiempo real.

Se integra con Adobe Premiere Pro y otras herramientas profesionales, lo que lo hace accesible tanto para creadores independientes como para estudios de producción.

Funciones principales de Runway ML

Modelos Gen-2 y Gen-3 Alpha : generación avanzada de texto a vídeo e imagen a vídeo capaz de producir clips cortos y fotorrealistas (de hasta 18 segundos) a partir de indicaciones de texto o imágenes fijas.

Cámara lenta fluida : la interpolación de fotogramas generada por IA convierte las imágenes normales de 30 fps en una cámara lenta fluida de 120 fps, imitando el resultado de una cámara de alta velocidad.

Seguimiento de movimiento y efectos visuales : permite adjuntar elementos visuales a objetos en movimiento dentro del metraje para obtener composiciones avanzadas y mejoras creativas.

Modo Director: permite un control dinámico del ángulo de la cámara, el Zoom y las trayectorias de movimiento dentro de los vídeos generados, lo que ofrece una dirección creativa detallada que se adapta a las necesidades de producción profesional.

Limitaciones de Runway ML

La calidad de la generación de vídeos disminuye con indicaciones complejas o abstractas.

Precios de Runway ML

Free

Estándar: 15 $/usuario/mes

Pro: 35 $/usuario/mes

Ilimitado: 95 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Runway ML.

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Escribe código listo para producción.

Abrir un comunicado de prensa

Mantén a todos al día sobre la tarea.

3. ChatGPT

a través de ChatGPT

La alternativa a Bing, ChatGPT de OpenAI, puede realizar un amplio intervalo de tareas, desde generar imágenes hasta escribir código o planear tu día. Su interfaz limpia no requiere ningún aprendizaje; puedes empezar a utilizarla inmediatamente.

Con ventanas de contexto más amplias, una mejor continuidad en conversaciones largas y herramientas integradas como la memoria y la interpretación del código, ChatGPT ofrece resultados más coherentes, precisos y de alta calidad.

Las mejores funciones de ChatGPT

Modo de voz: habla con naturalidad a ChatGPT y obtén respuestas habladas, lo que resulta útil para flujos de trabajo manos libres, lluvias de ideas sobre la marcha o comunicaciones accesibles.

Carga de archivos: Cargue documentos (PDF, hojas de cálculo, archivos de texto), conjuntos de datos (CSV, Excel) o código. ChatGPT puede analizar, resumir, visualizar, convertir o incluso escribir código basándose en esos archivos cargados.

Memoria entre sesiones: con la memoria activada, ChatGPT puede recordar los detalles que has compartido, incluidas tus preferencias, el contexto anterior y los proyectos en curso.

Organización de proyectos y entornos de trabajo: Organiza chats, archivos y contexto en proyectos usados de forma compartida.

Limitaciones de ChatGPT

Los usuarios gratuitos se ven relegados a modelos más lentos durante las horas punta.

Precios de ChatGPT

Free

Además: 20 $ al mes.

Pro: 200 $ al mes

Empresas: 30 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 1045 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 260 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?

Una reseña de un usuario dice:

Lo que más me gusta de Chatgpt es su función gpt personalizada. Me ha ahorrado 20 horas que antes perdía explicando y proporcionando instrucciones e información sobre mi flujo de trabajo de creación de contenido en cada conversación y otros chatbots de IA. Pero después de la función gpt personalizada, ya no necesito proporcionar instrucciones y explicarlo cada vez. Solo tengo que introducir las instrucciones y la información una vez y luego lo analiza en profundidad, y cada vez que quieres algo relacionado con ello, solo tienes que preguntarle y te proporcionará el resultado basado en las instrucciones y la información que le has introducido.

Lo que más me gusta de Chatgpt es su función gpt personalizada. Me ha ahorrado 20 horas que antes perdía explicando y proporcionando instrucciones e información sobre mi flujo de trabajo de creación de contenido en cada conversación y otros chatbots de IA. Pero después de la función gpt personalizada, ya no necesito proporcionar instrucciones y explicarlo cada vez. Solo tengo que introducir las instrucciones y la información una vez y luego lo analiza en profundidad, y cada vez que quieres algo relacionado con ello, solo tienes que preguntarle y te proporcionará el resultado basado en las instrucciones y la información que le has introducido.

4. Google Gemini

a través de Gemini

Google Gemini es una útil alternativa a Bing IA para cualquiera que esté profundamente integrado en el ecosistema de Google. Aprovecha el enorme índice de búsqueda de Google y tiene una conexión directa con Gmail, Drive y Documentos de Google, lo que facilita la búsqueda de información, la redacción de borradores de contenido o el análisis de archivos.

Sus capacidades multimodales son una gran ventaja: puedes subir imágenes, vídeos y documentos, y obtener respuestas contextuales al instante.

Las mejores funciones de Google Gemini

Integración profunda con el entorno de trabajo de Google: Gemini está integrado en Gmail, Documentos de Google, Sheets, Slides y Drive, lo que te permite redactar correos electrónicos, reescribir documentos, analizar hojas de cálculo, etc., sin salir de tu flujo de trabajo.

Comprensión multimodal nativa: Gemini puede interpretar texto, imágenes, audio y vídeo de forma nativa dentro de un único modelo.

Respuestas de alta calidad basadas en la web: con acceso directo a la búsqueda de Google, Gemini puede extraer datos en tiempo real, citar fuentes, comparar resultados y ofrecer respuestas actualizadas.

Control a nivel de aplicación y dispositivo a través de Gemini Nano: en dispositivos Android, Gemini Nano permite el razonamiento sin conexión, la síntesis y las respuestas inteligentes.

Limitaciones de Google Gemini

Una integración profunda significa que te comprometes con todo Google Workspace.

Precios de Google Gemini

Free

Google IA Pro: 19,99 $ al mes.

Google IA Ultra: 249,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Google Gemini.

G2: 4,4/5 (más de 300 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Gemini?

Una reseña de un usuario dice:

Lo que más me gusta de Gemini es su rapidez y capacidad de respuesta, especialmente para las tareas diarias de redacción e investigación. La interfaz es sencilla, limpia y fácil de usar, lo que la hace ideal para preguntas rápidas o trabajos más profundos. También aprecio lo bien que se integra con el ecosistema de Google: cambiar entre Documentos de Google, Gmail y Gemini hace que el flujo de trabajo sea mucho más fluido. Su capacidad para resumir contenidos, redactar borradores de correos electrónicos y generar ideas ahorra una gran cantidad de tiempo.

Lo que más me gusta de Gemini es su rapidez y capacidad de respuesta, especialmente para las tareas diarias de redacción e investigación. La interfaz es sencilla, limpia y fácil de usar, lo que la hace ideal para preguntas rápidas o trabajos más profundos. También aprecio lo bien que se integra con el ecosistema de Google: cambiar entre Documentos de Google, Gmail y Gemini hace que el flujo de trabajo sea mucho más fluido. Su capacidad para resumir contenidos, redactar borradores de correos electrónicos y generar ideas ahorra una gran cantidad de tiempo.

📚 Más información: Las mejores indicaciones de Gemini IA para mejorar la productividad

5. Perplexity IA

a través de Perplexity

Perplexity IA es un motor de respuestas conversacionales que combina las ventajas de los motores de búsqueda y los chatbots LLM. En lugar de ofrecerte una lista de enlaces, busca en la web en tiempo real y proporciona respuestas concisas y bien documentadas directamente en formato de chat.

Tanto si necesitas datos actualizados, resúmenes de temas complejos o una investigación rápida, Perplexity muestra las fuentes y sintetiza la información en respuestas fáciles de digerir.

Gracias a su combinación de rastreo web en tiempo real y modelos lingüísticos avanzados, es una alternativa útil a Bing IA cuando necesitas trazabilidad en tu trabajo de investigación.

Las mejores funciones de Perplexity IA

Respuestas en tiempo real respaldadas por fuentes: Perplexity busca en la web en tiempo real e incluye citas en línea a las fuentes originales.

Búsqueda de seguimiento y conversacional: formule preguntas de seguimiento de forma natural y profundice en un tema sin tener que volver a explicar los detalles contextuales.

Flexibilidad multimodal y multimodelo: Perplexity tiene compatibilidad con diferentes modelos de lenguaje subyacentes y puede manejar diversos tipos de contenido, desde búsquedas rápidas en la web hasta investigaciones más profundas, resúmenes de datos, análisis de archivos o consultas de medios mixtos.

Fija las fuentes a las que se hace referencia con frecuencia: cuando haces preguntas de seguimiento, Perplexity prioriza automáticamente esas fuentes fijadas.

Limitaciones de Perplexity IA

No se pueden realizar ajustes personalizados ni crear perfiles para adaptar los estilos de respuesta a diferentes proyectos.

Precios de Perplexity IA

Free

Pro: 20 $ al mes

Máximo: 200 $ al mes.

Enterprise Pro: 40 $ al mes por usuario.

Enterprise Max: 325 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Perplexity IA.

G2: 4,6/5 (más de 70 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Perplexity IA?

Una reseña de un usuario dice:

Lo que más me gusta de Perplexity es su velocidad y precisión a la hora de recuperar información. Combina la potencia de un modelo de lenguaje de IA con la búsqueda web en tiempo real, lo que significa que obtengo respuestas actualizadas y con fuentes casi al instante. Es ideal para realizar búsquedas rápidas, verificar datos y explorar temas sin perderse en docenas de pestañas del navegador. También me gusta su interfaz limpia y sin distracciones, y la forma en que cita sus fuentes de forma transparente.

Lo que más me gusta de Perplexity es su velocidad y precisión a la hora de recuperar información. Combina la potencia de un modelo de lenguaje de IA con la búsqueda web en tiempo real, lo que significa que obtengo respuestas actualizadas y con fuentes casi al instante. Es ideal para realizar búsquedas rápidas, verificar datos y explorar temas sin perderse en docenas de pestañas del navegador. También me gusta su interfaz limpia y sin distracciones, y la forma en que cita sus fuentes de forma transparente.

📚 Más información: Las mejores alternativas a Perplexity IA

Trabaja con una IA que se integra con tu trabajo.

Las indicaciones bien definidas de Bing pueden ayudarte a realizar tareas a un ritmo mucho mejor. Sin embargo, Bing, al ser una herramienta de IA independiente, no puede convertir tus ideas en tareas o trabajo real.

Con ClickUp, la IA se integra en tu entorno de trabajo. Puedes generar resultados, convertirlos en tareas prácticas, automatizar traspasos, colaborar con tu equipo y también cambiar entre diferentes modelos de IA, sin tener que cambiar de herramienta ni copiar información entre plataformas.

Con todas tus tareas, documentos, chat de equipo, aplicaciones conectadas y conocimientos organizativos en un único entorno de trabajo impulsado por IA, ClickUp acaba con la dispersión del trabajo para que puedas sacar más partido a tu día.

