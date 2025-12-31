Cómo elegir la pila de IA adecuada para principiantes

Todas las empresas hablan de prepararse para la IA.

La mayoría de las organizaciones están experimentando con la IA en cierta capacidad o se encuentran en fase piloto.

A pesar de la prisa por integrar nuevos y potentes modelos, casi el 95 % de los programas de IA genérica no logran tener un impacto medible en las pérdidas y ganancias.

Sin una base adecuada, ni siquiera el algoritmo más inteligente puede solucionar los flujos de trabajo fragmentados.

Si eres principiante, debes centrarte en crear una pila de IA sencilla que reduzca el trabajo rutinario y te ayude a mejorar tu productividad diaria.

Esta guía lo explica todo. Le mostramos qué pila de IA es la adecuada para principiantes y cómo puede elegir una.

¿Qué es una pila de IA?

Una pila de IA es el conjunto de herramientas que utilizas para escribir, investigar, analizar, diseñar y realizar la automatización del trabajo, sin necesidad de crear tú mismo la IA.

Así es como se ve:

Capa de infraestructura: incluye el hardware y el software de su pila de IA. Por ejemplo, GPU, chips de IA, servicios en la nube, herramientas de implementación, etc.

Capa de datos: gestiona los datos estructurados y no estructurados necesarios para la IA. Incluye herramientas de gestión de datos, análisis de datos, recopilación de datos, minería de datos, procesamiento de datos, etc.

Capa de modelo: redes neuronales que interpretan sus datos, generan contenido, realizan predicciones y proporcionan información basada en los datos que reciben.

Capa de aplicación: consta de herramientas orientadas al usuario que realmente se utilizan, como asistentes de escritura con IA, paneles de análisis de datos, etc.

👀 ¿Sabías que...? El primer «robot» del mundo podría haber sido una paloma de madera impulsada por vapor construida por el matemático griego Arquitas alrededor del 400-350 a. C. Según se dice, su pájaro mecánico podía volar unos 200 metros antes de quedarse sin vapor. ¡Hablamos de tecnología antigua!

Por qué crear una pila de IA resulta abrumador para los principiantes

La proliferación de la IA es una realidad. Como principiante, probarías demasiadas herramientas de IA, acabarías con funciones que se solapan y no sabrías por cuál decidirte, lo que te llevaría a la confusión en lugar de a la productividad.

Algunas de las razones por las que crear una pila tecnológica de IA puede resultar abrumador son:

No sabes escribir código: Quizás seas un profesional del marketing, un artista o un estudiante. No entiendes los lenguajes de programación y no puedes crear soluciones de IA por tu cuenta.

No eres un experto en IA: acabas de empezar a aprender sobre tecnologías de IA y sientes que necesitas un doctorado solo para entender la conversación, por no hablar de crear algo.

Carece de los recursos adecuados: tiene formación técnica, pero no dispone de un presupuesto específico ni de ayuda para desarrollar soluciones avanzadas de IA para su pila.

Al elegir una pila tecnológica de IA eficaz, puede evitar los aspectos técnicos del desarrollo de la IA y empezar a aprovechar sus capacidades desde el primer día.

🧠 Dato curioso: En 1952, el informático Arthur Samuel creó un programa de damas que se convirtió en el primer sistema en aprender por sí mismo a jugar. Aprendió reproduciendo partidas de expertos de «Lee's Guide to Checkers» (Guía de Lee para las damas), ajustando su estrategia cada vez para elegir los mismos movimientos que los mejores jugadores consideraban buenos. Fue uno de los primeros ejemplos de aprendizaje automático en acción.

Componentes clave de una pila de IA fácil de usar para principiantes

Hemos hablado mucho sobre las pilas de IA, pero ¿cómo son en realidad?

Descubramos en qué consiste una pila tecnológica de IA:

Asistentes de escritura con IA

Esta capa ayuda a los principiantes a superar el problema de la página en blanco y a producir contenido útil rápidamente. En lugar de crear modelos de lenguaje o ajustar las indicaciones, se basa en herramientas de escritura de IA preentrenadas que ofrecen plantillas, controles de tono y flujos de trabajo guiados.

Jasper

Jasper es una plataforma de escritura con IA diseñada para equipos de marketing y contenido que necesitan textos coherentes y acordes con la marca a gran escala.

Jasper Grid le ofrece un sistema similar a una hoja de cálculo sin código que acelera la producción al tiempo que protege la voz, la alineación con la audiencia y la integridad de la marca.

Componentes clave:

Ajustes de la voz y el tono de la marca para mantener la coherencia.

Plantillas prediseñadas para blogs, correos electrónicos, anuncios y páginas de destino.

Editor de formato largo para redactar y ampliar contenido.

Colaboración en equipo y control de versiones.

Writesonic

Writesonic es una herramienta de escritura con IA fácil de usar para principiantes, diseñada para realizar la creación de contenido rápidamente en múltiples formatos. Es ideal para personas y equipos pequeños que buscan rapidez y simplicidad.

Componentes clave:

Plantillas de contenido listas para usar para blogs, anuncios y descripciones de productos.

Reescritura, acortamiento y cambios de tono con un solo clic.

Opciones de generación de contenido centradas en el SEO.

Interfaz ligera con una configuración mínima.

Las herramientas de IA son ideales para realizar variaciones A/B rápidas, reescrituras, resúmenes y superar el bloqueo del escritor.

✅ Verificación de datos: ChatGPT fue elegida por el 77,9 % de los especialistas en marketing de contenidos como la herramienta de IA más fiable para la creación de contenidos en general, más de un 50 % por encima de Claude.

Una pila de IA moderna no está completa sin una buena herramienta de lluvia de ideas. En lugar de pasar horas buscando en Google o revisando documentos manualmente, usa estas herramientas para encontrar información rápidamente.

Comprimen horas de búsqueda en una sola conversación, desglosan temas complejos para que los entiendas y presentan la información de forma estructurada.

ChatGPT

ChatGPT es una herramienta de IA conversacional diseñada para ayudar a los usuarios a generar ideas, explorar temas y reflexionar de forma interactiva sobre los problemas.

Componentes clave:

Interfaz conversacional para hacer preguntas de seguimiento de forma natural.

Capacidad para desglosar temas complejos en explicaciones sencillas.

Generación de ideas para contenidos, campañas, estrategias y flujos de trabajo.

Redacción de esquemas, marcos y resúmenes estructurados.

Perplexidad

Perplexity es una herramienta de investigación basada en IA diseñada para encontrar información de forma rápida y fiable. Combina la búsqueda conversacional con resultados web en tiempo real, lo que la hace ideal para principiantes que desean respuestas con fuentes.

Componentes clave:

Búsqueda web en tiempo real con fuentes citadas.

Resúmenes concisos de temas complejos.

Siguientes indicaciones para perfeccionar o ampliar la investigación.

Respuestas estructuradas adecuadas para una rápida toma de decisiones.

✅ Verificación de datos: Según la encuesta sobre el uso de la IA de ClickUp, el 37 % de las personas utiliza la IA para crear contenido, el 30 % para investigar y recopilar información, y el 11 % para generar ideas y brainstorming. Esto se debe a que la falta de contexto y de herramientas de IA conectadas hace que sea muy difícil trabajar con ella en primer lugar.

Una pila tecnológica de IA ideal reduce la proliferación de la IA. En pocas palabras, unifica todo tu entorno de trabajo (tareas, documentos, chats, comentarios, notas de reuniones) para que no tengas que cambiar entre 10 herramientas de IA o modelos diferentes para trabajar.

ClickUp BrainGPT

ClickUp Brain es un potente asistente de IA que trabaja contigo para proporcionarte asistencia contextual, generar contenido y automatizar flujos de trabajo directamente en tu entorno de trabajo de ClickUp.

Para empezar, haz preguntas en lenguaje natural como «¿Qué tareas debo priorizar hoy?».

La IA contextual recopila información sobre tus tareas pendientes, compara prioridades y te proporciona una lista en el orden correcto para que puedas empezar.

Utilice ClickUp Brain para priorizar tareas de forma fluida.

ClickUp Chat actúa como su copiloto de IA en cada debate. Entiende la conversación, identifica lo que requiere atención y puede convertir las decisiones en tareas automáticamente.

Convierte los mensajes en tareas dentro de ClickUp Chat.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot es un asistente de IA integrado en aplicaciones de Microsoft 365 como Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams. Está diseñado para profesionales y equipos que ya trabajan en el ecosistema de Microsoft y desean contar con la asistencia de la IA sin cambiar de herramientas ni de flujos de trabajo.

Componentes clave:

Asistencia de IA directamente en Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams.

Indicaciones en lenguaje natural para redactar documentos, resumir correos electrónicos y crear presentaciones.

Excel: obtenga información utilizando preguntas en lenguaje sencillo en lugar de fórmulas.

Resúmenes de reuniones, elementos pendientes y seguimientos generados a partir de conversaciones de Teams.

✅ Verificación de datos: Más de la mitad (57 %) de los desarrolladores utilizan ahora la IA para automatizar y acelerar sus proyectos de software. No solo se utiliza para escribir código, sino también para chatear sobre problemas, probar la lógica, detectar incidencias y mejorar el rendimiento.

/IA para el análisis de datos

Esta capa ayuda a los principiantes a comprender los datos sin hojas de cálculo, fórmulas ni SQL. En lugar de analizar manualmente filas y gráficos, la IA traduce los datos a conocimientos y resúmenes en lenguaje sencillo sobre los que puedes actuar.

Airtable AI

Airtable IA añade inteligencia a las flexibles tablas y bases de datos de Airtable, lo que facilita a los principiantes el análisis, el resumen y el trabajo con datos estructurados.

Componentes clave:

Resúmenes en lenguaje natural de datos de tablas.

Valores de campo y categorizaciones generados por IA.

Sugerencias de fórmulas sin sintaxis manual.

Funciona dentro de vistas similares a hojas de cálculo con las que estás familiarizado.

Obviamente IA

Obviamente, IA es una herramienta de análisis sin código diseñada para usuarios sin conocimientos técnicos que desean obtener respuestas a partir de datos sin necesidad de crear modelos o paneles.

Componentes clave:

Haga preguntas en inglés sencillo (por ejemplo, «¿Qué es lo que más afecta a la rotación?»).

Análisis predictivo y previsión automatizados.

Resultados visuales limpios sin configuración manual.

No se requieren conocimientos de ciencia de datos ni código.

Esta capa permite a los no diseñadores crear rápidamente imágenes pulidas, sin necesidad de aprender a utilizar software de diseño ni depender de diseñadores para cada pequeño recurso.

Canva Magic Studio

Canva Magic Studio incorpora la IA a la plataforma de diseño de Canva, lo que ayuda a los principiantes a generar, realizar edición y adaptar elementos visuales con sencillas indicaciones.

Componentes clave:

Diseño a partir de texto y diseños asistidos por IA.

Magic Write para copiar dentro de diseños

Eliminación del fondo y edición de imágenes con un solo clic.

Plantillas para publicaciones en redes sociales, presentaciones y recursos de marketing.

Figma IA

Figma AI introduce la asistencia basada en IA dentro de Figma, lo que ayuda a los equipos a generar diseños, realizar edición de diseños y explorar ideas más rápidamente.

Componentes clave:

Diseños de interfaz de usuario y sugerencias de diseño generados por IA.

Iteraciones y variaciones más rápidas.

Funciona directamente en archivos de diseño colaborativos.

Reduce el esfuerzo de diseño manual para los primeros borradores.

✅ Verificación de datos: el 61 % de los usuarios de Figma en pequeñas empresas (1-10 empleados) afirman que la IA es muy importante o fundamental para alcanzar sus metas de cuota de mercado.

Esta capa elimina el trabajo repetitivo al automatizar el enrutamiento de tareas, las notificaciones y los traspasos, sin necesidad de escribir código ni gestionar flujos de trabajo complejos.

Zapier

Zapier conecta diferentes aplicaciones y realiza la automatización de las acciones entre ellas mediante una sencilla lógica de desencadenantes y acciones.

Componentes clave:

Creador de automatización sin código

Miles de integraciones de aplicaciones.

Sugerencias de flujo de trabajo asistidas por IA.

Casos de uso comunes como la creación de tareas, las alertas y la sincronización de datos.

Crear

Make (antes Integromat) ofrece una forma más visual y flexible de crear automatizaciones sin necesidad de escribir código.

Componentes clave:

Creador visual de flujos de trabajo con función de arrastrar y soltar.

Lógica avanzada sin necesidad de código.

Supervisión de la automatización en tiempo real.

Adecuado para flujos de trabajo ligeramente más complejos.

✅ Verificación de datos: Según los líderes de TI e ingeniería, el 74 % afirma que la automatización de procesos ha ahorrado a sus equipos entre un 11 % y un 30 % del tiempo que solían dedicar al trabajo manual, y el 59 % informa de una reducción similar del 11 % al 30 % en los costes.

Cómo elegir la pila de IA adecuada para principiantes

A continuación, te indicamos algunas consideraciones clave que debes tener en cuenta (para no crear una pila de herramientas superpuestas que compliquen tu flujo de trabajo).

Comience con la meta

No pienses todavía en la IA. Piensa en qué tareas son de bajo valor, lentas, aburridas o repetitivas.

Haz una lista de todos tus puntos débiles y agrúpalos para facilitar su categorización.

📌 Ejemplo: La dificultad para localizar archivos y la inconsistencia en la nomenclatura de los activos se consideran una mala gestión de los activos. Los mensajes de ida y vuelta para actualizar el estado y el olvido de los plazos se consideran una mala visibilidad de las tareas. Tardar demasiado en redactar correos electrónicos y tener dificultades para reescribir el contenido en diferentes tonos se consideran obstáculos en la creación de contenido.

A continuación, puntúa cada grupo en una escala del 1 al 10. Cuanto más alta sea la puntuación, más urgente o problemática es esa categoría.

Por último, realiza la selección de los 2-3 grupos con la puntuación más alta y define cómo sería el éxito de la IA para cada uno de ellos.

Si la falta de visibilidad de las tareas es su mayor problema, el éxito podría consistir en disponer de un único panel para los plazos, los recordatorios automáticos o los resúmenes generados por IA, en lugar de estar pendiente de las actualizaciones.

Una vez terminado esto, pasa al siguiente paso.

📮 ClickUp Insight: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en rebuscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente de IA inteligente integrado en tu entorno de trabajo de ClickUp puede cambiar eso. Descubre ClickUp Brain. Ofrece información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas anuales por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

Revise cada grupo creado en el paso 1 y pregúntese: ¿Existe una única aplicación de IA que cubra todos o la mayoría de los puntos débiles de este grupo?

La regla general:

Elige herramientas que ofrezcan funciones de IA integradas que puedas utilizar al instante.

Sin código. Sin API. Sin infraestructura. Solo tienes que abrir la aplicación y empezar a trabajar.

La meta es evitar crear una pila sobrecargada con funciones que se solapan. Si una herramienta resuelve por completo los puntos débiles de un grupo, elíjala. Si solo resuelve el 25 % del problema, siga buscando.

📌 Ejemplo: Si su categoría es la poca visibilidad de las tareas, debe buscar plataformas todo en uno de gestión de proyectos o del trabajo con IA integrada. Debe ofrecer paneles unificados, seguimiento automatizado de tareas, resúmenes e informes de IA y comunicación integrada.

📚 Más información: Archivos de gestión de proyectos

Prioriza la integración, la seguridad y la usabilidad.

Las capacidades de integración significan dos cosas:

Integración perfecta: las herramientas de IA de su pila tecnológica deben comunicarse entre sí.

Todo el conjunto de herramientas de IA debe conectarse con los sistemas empresariales existentes.

Por ejemplo, si tu asistente de IA para tomar notas en reuniones puede enviar los elementos pendientes directamente a tu gestor de tareas, tu flujo de trabajo se mantendrá limpio y conectado.

A continuación, fíjese en la seguridad. Al fin y al cabo, incluso los principiantes necesitan herramientas de IA que gestionen los datos confidenciales de forma responsable. Asegúrese de que todas las herramientas de IA de su pila sigan protocolos de seguridad sólidos para garantizar una gestión de datos segura y eficaz.

Comprueba las garantías básicas: privacidad de los datos, cómo se almacena la información del usuario y si la herramienta realiza un uso compartido o entrena modelos de aprendizaje automático con tu contenido.

Por último, evalúa la facilidad de uso de cada solución basada en IA. Nos referimos a la facilidad con la que se puede trabajar a diario en la herramienta o con ella, para que puedas realizar tareas rápidamente y navegar sin tener que consultar constantemente los documentos de ayuda.

(¿Qué sentido tiene adoptar la IA si la interfaz poco intuitiva de la herramienta te ralentiza, verdad?)

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp ofrece más de 1000 integraciones para conectar tu pila tecnológica de IA existente con las herramientas de ClickUp. Para empezar, puedes conectarte a Slack, Google Drive, HubSpot, GitHub y Zoom en cuestión de segundos (¡y sin necesidad de configuración técnica!). Crea una pila tecnológica de IA integrada utilizando las integraciones de ClickUp.

Experimente, mida y simplifique.

¿Cuál es el mejor método para implementar la IA? Realice pequeños experimentos controlados y mida los resultados. No implemente todo a la vez.

Elige una o dos herramientas de IA y deja que se encarguen de tus tareas durante una semana. A lo largo de esta fase, mide resultados como el tiempo ahorrado, la reducción de pasos manuales, la tasa de errores, el tiempo de respuesta, etc.

Si una herramienta no mejora el rendimiento en las áreas que identificaste anteriormente, reevalúa antes de construir en torno a ella. Elimina todo lo que te parezca redundante o sobreutilizado.

De esta manera, creará una pila de IA pequeña y de buen rendimiento que es valiosa y escalable.

Ejemplos de pilas de IA fáciles de usar para principiantes

¿Se pregunta cuál es la pila tecnológica de IA adecuada para usted?

A continuación, te mostramos ejemplos sencillos y reales que te enseñarán cómo combinar unas pocas herramientas de IA para mejorar tu productividad y la gestión diaria de tu flujo de trabajo. No es necesario realizar ninguna configuración técnica.

Ejemplo 1: la pila de productividad diaria para profesionales ocupados.

Ideal para: Empleados, gerentes y propietarios de pequeñas empresas abrumados que desean claridad y una toma de decisiones más rápida.

Herramientas:

ClickUp Brain → priorización diaria de tareas, resúmenes de IA, extracción de notas de reuniones.

Automatizaciones de ClickUp → recordatorios, seguimientos, tareas periódicas

ChatGPT o Perplexity → respuestas rápidas, investigación, generación de ideas.

Qué resuelve esto:✅ Mantener el control sobre los plazos✅ Convertir las reuniones en elementos de acción✅ Reducir el tiempo dedicado a buscar información✅ Obtener claridad instantánea sin complejidad tecnológica

Ejemplo 2: La pila de IA para equipos de marketing independientes

Ideal para: emprendedores, gestores de redes sociales, equipos de contenido y redactores de boletines informativos.

Herramientas:

ClickUp Documentos + Brain → primeros borradores, generación de imágenes, reescrituras, esquemas SEO.

Canva Magic Studio → miniaturas, gráficos para redes sociales, diseños rápidos

ChatGPT → exploración de ideas, reescritura de voz/tono

Automatizaciones de ClickUp → publicar recordatorios, sincronizar calendarios

Qué resuelve esto:✅ Escribir más rápido y reutilizar contenido✅ Mantener las campañas organizadas✅ Crear gráficos rápidamente✅ Evitar la proliferación de herramientas en múltiples aplicaciones

Si trabajas con demasiadas herramientas de IA y sientes que «la IA está en todas partes, pero no tiene ningún impacto», este vídeo es para ti. Descubre cómo solucionar la proliferación de la IA antes de que se salga de control.

Ejemplo 3: La pila de colaboración para equipos pequeños para agencias y startups

Ideal para: equipos que gestionan proyectos, entregables, trabajo con clientes y comunicación.

Herramientas:

Tareas de ClickUp + Brain → asignación de trabajo, actualizaciones de estado, resúmenes de proyectos de IA.

ClickUp Chat → Chat con tecnología de IA con conversión de tareas y resúmenes de hilos.

Miro o FigJam IA → lluvias de ideas, diagramas de flujo, planificación

Zapier (opcional) → crea tareas automáticamente a partir de aplicaciones de chat, correo electrónico o formularios.

Qué resuelve esto: ✅ Visibilidad clara de quién hace qué✅ Se acabó perseguir mensajes o perder actualizaciones✅ Resúmenes generados por IA para una rápida alineación✅ Planificación de proyectos sin herramientas técnicas

Ejemplo 4: La pila de servicios profesionales para consultores y equipos de atención al cliente.

Ideal para: consultores, proveedores de servicios de RR. HH., contables, diseñadores, equipos jurídicos y profesionales de las finanzas que gestionan documentación y entregables y desean utilizar la IA en servicios profesionales.

Herramientas:

ClickUp Tareas + Brain → cronogramas de los clientes, acciones pendientes, resúmenes de IA, listas de control de servicios.

ClickUp Documentos → contratos, propuestas, flujos de trabajo estructurados, informes de clientes.

Fireflies. IA / Otter. IA → notas de reuniones, resúmenes de llamadas, elementos automáticos

Tability IA → OKR, KPI de clientes, actualizaciones semanales del progreso.

Scribe IA → POE, guías de incorporación, documentos de traspaso de clientes.

Loom o Tella IA → actualizaciones para clientes y guías paso a paso de los entregables.

Qué resuelve esto: ✅ Entrega centralizada al cliente✅ Resúmenes instantáneos con IA de las llamadas y los requisitos del cliente✅ Propuestas más rápidas y POE repetibles✅ Actualizaciones de estado claras sin trabajo manual✅ Incorporación fluida y cronogramas transparentes

Esto es lo que Andrea Park, coordinadora de operaciones comerciales de Spekit, tiene que decir sobre el uso de ClickUp para la gestión consolidada de proyectos:

ClickUp fue la mejor solución para nosotros porque combina múltiples herramientas de gestión de proyectos en una sola. Desde mapas mentales hasta documentos y sprints, ClickUp es una herramienta dinámica para organizar las necesidades de gestión de tareas de cualquier departamento y ofrecer visibilidad a toda la empresa.

ClickUp fue la mejor solución para nosotros porque combina múltiples herramientas de gestión de proyectos en una sola. Desde mapas mentales hasta documentos y Sprints, ClickUp es una herramienta dinámica para organizar las necesidades de gestión de tareas de cualquier departamento y ofrecer visibilidad a toda la empresa.

📮ClickUp Insight: El 88 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan herramientas de IA para tareas personales a diario, y el 55 % las utiliza varias veces al día. ¿Qué hay de la IA en el trabajo? Con una IA centralizada que impulsa todos los aspectos de la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y la colaboración, puede ahorrar hasta más de 3 horas cada semana, que de otro modo dedicaría a buscar información, ¡al igual que el 60,2 % de los usuarios de ClickUp!

Cómo ClickUp simplifica la IA para principiantes

Aunque elegir una pila de IA es más fácil que crear una, no todo es color de rosa.

Debe tener cuidado con las aplicaciones de IA que implementa para minimizar la redundancia de funciones y garantizar la escalabilidad.

ClickUp, el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, reúne múltiples herramientas de IA y flujos de trabajo de IA en una plataforma unificada.

Esto significa que las herramientas de IA preintegradas se integran con sus sistemas existentes.

Además, no requiere ningún tipo de código, lo que significa que los principiantes pueden personalizar fácilmente sus pilas de IA y empezar a utilizarlas en pocos minutos.

Haga una lluvia de ideas, cree y perfeccione el contenido.

¿Cansado de saltar entre ChatGPT para investigar, Gemini para redactar contenido y alguna otra herramienta de IA para generar imágenes?

No solo lleva mucho tiempo, sino que también provoca cambios constantes de contexto, pérdida de concentración y una producción más lenta.

Utiliza ClickUp Brain para eliminar esta fricción y evitar la pérdida de productividad. Pide a Brain que te sugiera temas relevantes, esboce estructuras y genere borradores iniciales para que todo tu proceso de creación de contenido se mantenga en un solo lugar.

Uso de ClickUp Brain para generar ideas

Úsalo como tu compañero de investigación para realizar búsquedas rápidas en la web, analizar grandes cantidades de información, extraer conocimientos clave de artículos de investigación y realizar un uso compartido de fuentes fiables para la verificación.

Genere resúmenes de los hallazgos clave de la investigación utilizando herramientas de IA como ClickUp Brain.

El asistente de IA también resume documentos, corrige la ortografía y la gramática, aplica formato al contenido y genera plantillas de IA reutilizables.

Para obtener más información sobre cómo utilizar la IA para mejorar la productividad, vea este vídeo:

👀 ¿Sabías que... Los usuarios de ClickUp Brain pueden elegir entre los principales modelos de IA externos, como ChatGPT, Claude y Gemini, para producir diversos tipos de contenido, como entradas de blog, correos electrónicos, infografías, activos de marca e imágenes. Cambia entre varios modelos de IA dentro de ClickUp Brain.

Crea un entorno de trabajo unificado utilizando IA.

Un entorno de trabajo unificado ayuda a los principiantes a gestionar tareas, documentos e ideas sin tener que cambiar de herramienta. Esto es necesario para reducir la dispersión del trabajo y mejorar la eficiencia operativa.

Presentamos: ClickUp BrainGPT, tu compañero de IA para el escritorio.

Preconfigurado con IA contextual que entiende su trabajo, le ayuda en cada paso y unifica a las personas y los conocimientos.

Por ejemplo, imagina que estás buscando un archivo, pero no recuerdas su nombre ni dónde lo guardaste. Con la búsqueda con IA empresarial de ClickUp, descríbelo en lenguaje natural y la IA lo buscará en todo tu entorno de trabajo y en las aplicaciones conectadas.

Utilice ClickUp Enterprise Search para obtener resultados en documentos, tareas y aplicaciones conectadas.

Además, los algoritmos inteligentes de aprendizaje automático de ClickUp pueden analizar tus tareas, chats y planes de negocio, y procesar datos para responder a preguntas de forma contextual.

Así, puedes chatear con el asistente de IA y hacerle consultas como «¿Qué tareas hay que entregar esta semana?» o «¿Cuál es la política de la empresa sobre el teletrabajo?». Él te responderá después de leer tus tareas semanales o los documentos de política interna.

🛠️ Truco rápido: dicta consultas de búsqueda, mensajes, notas, etc., utilizando la función Talk-To-Text de ClickUp. Brain convierte tu voz en texto limpio y puntuado que se pega directamente donde esté el cursor: documentos, correos electrónicos, comentarios o la propia barra de búsqueda de Brain. Utilice la función Talk-to-Text de ClickUp para convertir las palabras habladas en un texto claro e incluso convertir las notas en elementos de acción.

Analice y elabore informes sobre conocimientos en tiempo real.

Genial, toda tu pila tecnológica de IA está conectada. El siguiente reto es dar sentido a toda la información que fluye a través de tus proyectos.

Lo último que quieres hacer es pasar horas recopilando actualizaciones de hojas de cálculo, hilos de chat y mensajes del equipo solo para entender lo que está pasando.

ClickUp resuelve esto convirtiendo tus datos de tareas, conversaciones y flujos de trabajo en conocimientos instantáneos.

Utilice los paneles de ClickUp para visualizar el progreso del proyecto, la carga de trabajo del equipo, los cronogramas, los riesgos y los KPI, todo ello actualizado automáticamente sin necesidad de elaboración de informes manuales.

Añada widgets para tareas, Sprints, documentos u metas, y vea cómo se actualizan sus métricas en tiempo real.

Analice datos complejos del entorno de trabajo y genere informes con información en tiempo real utilizando los paneles de control de ClickUp basados en IA.

Las tarjetas de IA en los paneles de ClickUp añaden resúmenes e información basados en IA justo al lado de sus tablas y gráficos. Muestran automáticamente los logros clave, los próximos pasos, los principales riesgos, los próximos plazos, los resúmenes de reuniones y mucho más.

Añada tarjetas de IA a sus paneles para facilitar el uso compartido de información personalizada.

Automatice las tareas rutinarias y concéntrese en la estrategia.

Las pequeñas tareas, como configurar recordatorios, distribuir el trabajo o compartir actualizaciones, interrumpen constantemente la concentración. Antes de que te des cuenta, las tareas administrativas te han consumido silenciosamente la mitad del día.

Por qué las aplicaciones de IA con automatizaciones de flujos de trabajo son esenciales en una pila de IA moderna.

ClickUp lo hace posible combinando ClickUp Automations, IA Agents y ClickUp Brain en un sistema unificado.

En lugar de apilar manualmente desencadenantes y condiciones, dígale a la IA lo que quiere que suceda y deje que se encargue de la logística entre bastidores.

Explique a ClickUp Brain en lenguaje sencillo lo que necesita y le ayudará a crear flujos de trabajo inteligentes y autónomos.

Piense en los agentes de IA como compañeros de equipo inteligentes dentro de su entorno de trabajo:

Interpretan el contexto automáticamente: los agentes leen tareas, comentarios, formularios y campos para comprender qué debe suceder a continuación.

Actúan de forma autónoma: asignan propietarios, actualizan estados, escalan problemas o generan respuestas, sin que usted tenga que configurar cada regla.

Se adaptan al trabajo real: a medida que el contenido cambia o la urgencia varía, los agentes ajustan el flujo de trabajo para que todo siga avanzando.

Reducen el tiempo de configuración: sin largas cadenas de reglas ni diagramas de flujo. Solo tienes que definir el resultado y dejar que Brain determine la secuencia de acciones adecuada.

Los agentes de piloto automático de ClickUp mantienen el flujo de información en todo el entorno de trabajo.

🤖 Qué hacen realmente los superagentes Los principiantes suelen pensar que la automatización implica crear reglas o diagramas de flujo complicados. Los superagentes cambian esa forma de pensar. Acelere los flujos de trabajo con Super Agents en ClickUp. Vigilan tu entorno de trabajo como lo haría un compañero de trabajo real. Cuando una tarea queda inactiva, se pasa una fecha límite o no se ha tomado una decisión, impulsan las cosas sin que se les tenga que indicar paso a paso lo que hay que hacer. Se encargan de la coordinación silenciosa y constante que suele agotar tu día, para que puedas dedicar tu tiempo a resolver problemas en lugar de estar pendiente de tu lista de tareas pendientes.

¿Está listo para utilizar la IA para automatizar tareas y recuperar el tiempo perdido? Vea este vídeo:

Comuníquese y colabore con clientes/equipos.

Tener un grupo de WhatsApp o largas cadenas de correos electrónicos funciona para la mayoría de los principiantes. El problema comienza cuando aumenta la carga de trabajo, se incorporan nuevos miembros al equipo y es necesario ampliar la comunicación.

En este punto, las capacidades de IA de ClickUp ayudan a combinar la comunicación con el trabajo real.

Utilice Brain con ClickUp Chat para crear tareas al instante a partir de mensajes.

Del mismo modo, utilice el AI Notetaker de ClickUp para transcribir reuniones/notas de voz, extraer elementos de acción clave de las notas transcritas y generar resúmenes automatizados.

Graba, transcribe y resume tus reuniones con ClickUp AI Notetaker.

Las automatizaciones de ClickUp, combinadas con la IA, permiten flujos más avanzados en los que los cambios en las tareas no solo actualizan los campos, sino que también desencadenan la comunicación. Puede publicar comentarios automáticamente, enviar correos electrónicos con plantillas y generar resúmenes de IA cuando se alcancen hitos o plazos.

📮 ClickUp Insight: Cuando una tarea se pierde en el chat, el 41 % de los trabajadores busca en los hilos para encontrarla, el 22 % dice que nunca está terminada y el 19 % intenta recrearla más tarde de memoria. Básicamente, estás trabajando con un sistema en el que el 40 % de las conversaciones se pierden en el vacío. Los equipos empiezan a hacer capturas de pantalla de los mensajes, a enviar recordatorios por mensaje directo o a crear documentos paralelos para compensar la fragilidad del chat. ClickUp AI, que funciona dentro de ClickUp Chat, cambia esa dinámica. Muestra automáticamente los compromisos, señala las acciones pendientes y las conecta con los proyectos relevantes. Se acabaron los detalles perdidos. Solo un registro que sigue el ritmo de la conversación.

📚 Más información: Cómo utilizar ClickUp AI para mejorar la productividad y la eficiencia

Consejos para empezar con su pila tecnológica de IA

Elegir la pila tecnológica de IA adecuada implica sopesar y comparar las aplicaciones de IA para garantizar el éxito del proyecto.

Pero una vez que hayas realizado tu selección, ¿cómo puedes sacarle el máximo partido?

A continuación, se incluyen algunos consejos para implementar con éxito la IA:

Explora los ajustes de las herramientas: Echa un vistazo a funciones como las preferencias de modelo, las opciones de tono, los atajos y los ajustes de automatización. Esto te ayudará a aprovechar al máximo el potencial de las aplicaciones de IA.

Utilice plantillas de indicaciones para obtener mejores resultados: en lugar de escribir indicaciones desde cero cada vez, guarde las que mejor funcionan. Cree una biblioteca de plantillas para correos electrónicos, resúmenes, informes, reescrituras y lluvias de ideas.

Empieza poco a poco, crece rápido: no adoptes múltiples herramientas desde el primer día. Empieza con una o dos, aprende a utilizarlas bien y deja que tus logros guíen la siguiente actualización.

Busca herramientas que se complementen entre sí: busca herramientas que funcionen de forma natural juntas en lugar de solaparse. Por ejemplo, ClickUp Brain + ClickUp Tareas + ClickUp Chat + ClickUp Automatizaciones crean un flujo de trabajo fluido y convergente.

Espera inconsistencias: los modelos de IA no son perfectos. A veces, el resultado puede ser inconsistente o incompleto. La mejor manera de mejorar los resultados es experimentar: reescribe la indicación, añade contexto, haz preguntas de seguimiento o prueba diferentes herramientas. Cuanto más lo guíes, mejor será.

Recuerdo que a principios de 2021 estábamos intentando lanzar un montón de productos. No cumplimos los plazos, tuvimos problemas. La gente no se comunicaba. No sabíamos quién debía tomar las decisiones. Contratamos a algunas personas inteligentes, pero diría que ClickUp ha sido una especie de columna vertebral para el funcionamiento de la empresa, especialmente para los flujos de trabajo excelentes.

Recuerdo que a principios de 2021 estábamos intentando lanzar un montón de productos. No cumplimos los plazos, tuvimos problemas. La gente no se comunicaba. No sabíamos quién debía tomar las decisiones. Contratamos a algunas personas inteligentes, pero diría que ClickUp ha sido una especie de columna vertebral para el funcionamiento de la empresa, especialmente para los flujos de trabajo excelentes.

¿Es la primera vez que trabaja con sistemas de IA? Estos son los retos más comunes a la hora de adoptar la IA que debe tener en cuenta:

❌ Invertir demasiado en su pila tecnológica de IA

Es fácil suponer que su primera pila de IA será la pila definitiva. Por eso, compra planes premium, se suscribe a demasiadas herramientas de IA o se compromete con contratos anuales antes incluso de haber probado si se adaptan bien a su flujo de trabajo.

✅ Solución: primero, traza el flujo de trabajo y, a continuación, realiza la automatización de un paso cada vez. Empieza con un único desencadenante (por ejemplo, el estado de la tarea cambia a «En revisión») y confirma que funciona antes de añadir más reglas.

❌ Automatización en exceso demasiado pronto

Es posible que te sientas tentado a automatizar todo de una vez sin comprender el proceso subyacente. Esto puede provocar interrupciones en los flujos de trabajo, duplicación de datos, mayores costes operativos y reelaboraciones innecesarias.

✅ Solución: Empieza por correlacionar el proceso manualmente. A continuación, automatiza un paso cada vez (transferencias, recordatorios, enrutamiento). Si el flujo de trabajo se interrumpe, corrige el proceso antes de añadir más automatización.

Aumente su productividad y éxito con ClickUp.

Una pila tecnológica de IA moderna es una parte indispensable de tu flujo de trabajo, ya seas estudiante, artista, profesional o empresa.

ClickUp ofrece una solución más sencilla: un marco de IA todo en uno que reúne la redacción, la planificación, las reuniones, las tareas y los flujos de trabajo en un solo lugar.

En lugar de tener que combinar una docena de aplicaciones o lidiar con el código, obtienes una experiencia de IA conectada y fácil de usar para principiantes que crece contigo.

No se necesitan conocimientos técnicos de configuración ni de entrenamiento de modelos para implementar la IA.

¿A qué esperas? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp!

Preguntas frecuentes (FAQ)

Una pila de IA es el conjunto de sistemas de IA que utilizas para escribir, investigar, analizar, diseñar, automatizar o gestionar tu trabajo utilizando inteligencia artificial. Cada herramienta se encarga de una parte diferente de tu flujo de trabajo y, juntas, permiten a las empresas y a los particulares trabajar de forma inteligente.

Las herramientas fáciles de usar para principiantes son aquellas que funcionan desde el primer momento sin necesidad de desarrollar modelos técnicos de IA. Por ejemplo, ChatGPT o Gemini para escribir y generar ideas, Perplexity para realizar búsquedas rápidas, Canva Magic Studio para generar imágenes al instante, ClickUp Brain para automatizar tareas y flujos de trabajo, etc.

Empieza por identificar tus mayores obstáculos: redacción, planificación, reuniones, elaboración de informes o tareas administrativas. A continuación, elige una aplicación de IA que cubra todos los puntos débiles de cada categoría. Es mejor contar con una configuración pequeña y conectada que puedas utilizar a diario que con un sistema complejo de múltiples herramientas.

Algunos errores comunes son: invertir demasiado pronto, elegir herramientas con funciones que se solapan, esperar resultados perfectos con una sola indicación o automatizar más de lo necesario.

ClickUp Brain incorpora la IA en tu flujo de trabajo diario para que puedas trabajar de forma más inteligente y rápida. Puedes investigar y generar ideas, crear contenido, transcribir reuniones, gestionar documentos, chatear con los miembros del equipo, asignar tareas y configurar automatizaciones sin salir de tu entorno de trabajo. Elimina la necesidad de utilizar múltiples herramientas y ofrece a los principiantes una forma sencilla y unificada de utilizar la IA desde el primer día.