Guía completa paso a paso sobre los anuncios de LinkedIn para 2026

LinkedIn se ha convertido en el terreno de caza de los profesionales del marketing B2B que saben que sus clientes ideales visten ropa informal de negocios y se desplazan entre reuniones.

La plataforma proporciona acceso a profesionales por título, tamaño de la empresa, sector y otros 17 datos aproximadamente, lo que permite una segmentación increíblemente precisa. Literalmente, puedes mostrar anuncios a «directores de marketing de empresas SaaS con entre 50 y 200 empleados que hayan cambiado de trabajo recientemente».

Sin embargo, la interfaz te presenta los objetivos de la campaña, los parámetros de la audiencia y las opciones de puja dando por sentado que ya has terminado esto antes. La mayoría de la gente no lo ha terminado.

Esta guía de anuncios de LinkedIn desglosa todo el proceso en pasos concretos que puedes seguir. Cuando termines de leerla, sabrás cómo lanzar campañas en LinkedIn que generen clientes potenciales y aumenten el conocimiento de la marca con la ayuda de ClickUp.

Empecemos. 💪🏼

¿Qué son los anuncios de LinkedIn y por qué son importantes?

Los anuncios de LinkedIn son anuncios publicitarios de pago en LinkedIn que permiten a las empresas llegar a audiencias profesionales con mensajes con objetivos específicos.

A diferencia de las plataformas de redes sociales centradas en las conexiones personales, LinkedIn es un hub de networking profesional donde pasan su tiempo los responsables de la toma de decisiones, los líderes del sector y los solicitantes de empleo. De hecho, el 44 % de los profesionales B2B cree que es la plataforma más importante.

Esta posición única convierte a los anuncios de LinkedIn en una herramienta poderosa para el marketing B2B, la contratación y la creación de marcas profesionales.

🧠 Dato curioso: La publicidad se remonta a tiempos muy antiguos: el primer anuncio escrito que se conoce data aproximadamente del año 3000 a. C. en el antiguo Egipto, donde un mensaje en papiro ofrecía una recompensa por un esclavo fugitivo y hacía mención de una tienda de tejidos.

Ventajas de los anuncios de LinkedIn

He aquí por qué las empresas están invirtiendo más en publicidad en LinkedIn:

Generación de clientes potenciales: capta clientes potenciales cualificados mediante formularios nativos de generación de clientes potenciales que mantienen a los usuarios en la plataforma, lo que reduce la fricción en comparación con las páginas de destino externas.

Marketing basado en cuentas: identifica empresas y títulos de trabajo específicos para llevar a cabo campañas hiperpersonalizadas alineadas con la lista de objetivos de tu equipo de ventas.

Autoridad de marca: patrocina contenido de tus ejecutivos para establecer patrocina contenido de tus ejecutivos para establecer un liderazgo intelectual y visibilidad entre los responsables clave de la toma de decisiones en tu sector.

Segmentación precisa: segmenta por título, sector, tamaño de la empresa y antigüedad; estos son filtros que simplemente no existen en otras plataformas sociales.

Contratación: Busca Busca candidatos pasivos que ya estén activos en sus redes profesionales sin depender únicamente de los anuncios en tableros de empleo.

Retargeting de clientes potenciales interesados: Vuelve a atraer a las personas que han visitado tu sitio web o han interactuado con tu contenido, ya que se encuentran en una fase más avanzada del embudo de conversión.

📮 ClickUp Insight: Más de la mitad de los encuestados utilizan tres o más herramientas al día, luchando contra la «proliferación de aplicaciones » y los flujos de trabajo dispersos. Aunque pueda parecer productivo y ajetreado, lo que ocurre es que tu contexto se pierde entre las diferentes aplicaciones, por no hablar del desgaste energético que supone escribir. Brain MAX lo reúne todo: habla una vez y tus actualizaciones, tareas y notas llegarán exactamente donde deben estar en ClickUp. Se acabó el tener que cambiar de una cosa a otra, se acabó el caos: solo productividad fluida y centralizada.

Tipos de anuncios de LinkedIn

Los anuncios de LinkedIn aumentan en un 33 % la intención de compra de las marcas. La plataforma ofrece múltiples formatos publicitarios, cada uno de ellos diseñado para diferentes objetivos de campaña y fases del recorrido del comprador.

A continuación, te ofrecemos una descripción más detallada de estos tipos. 👀

Anuncios patrocinados de LinkedIn

El contenido patrocinado aparece directamente en los feeds de los usuarios y se integra perfectamente con las publicaciones orgánicas. Este es el formato más versátil de LinkedIn, ya que cuenta con compatibilidad para anuncios con imágenes, vídeos, carruseles, documentos y eventos. La ubicación nativa hace que los usuarios vean tu mensaje mientras se desplazan por la pantalla de forma natural, lo que lo hace menos intrusivo que las tiras publicitarias.

Los tipos de anuncios patrocinados en LinkedIn incluyen:

Los anuncios de una sola imagen funcionan mejor para lanzamientos de productos o anuncios rápidos con imágenes impactantes.

Los anuncios de vídeo captan la atención más rápidamente y generan mayores tasas de interacción que el contenido estático.

Los anuncios de documentos permiten a los usuarios obtener una vista previa de informes técnicos y casos prácticos sin salir de LinkedIn.

Los anuncios de eventos promocionan conferencias virtuales y presenciales, además de impulsar las inscripciones directamente desde la plataforma.

Los anuncios carrusel destacan varios productos o ideas en tarjetas deslizables dentro de un bloque de anuncios.

Los anuncios de líderes de opinión amplifican las publicaciones de ejecutivos, fundadores o empleados directamente en el feed.

Los anuncios de televisión conectada (CTV) ofrecen vídeos a pantalla completa en plataformas de streaming premium utilizando la segmentación de LinkedIn.

Los anuncios de artículo promocionan contenido extenso directamente en el feed para lograr una mayor interacción.

Los anuncios en boletines informativos ayudan a aumentar las listas de suscriptores al mostrar contenido especializado recurrente.

Los anuncios de empleo muestran los roles disponibles a candidatos cualificados basándose en datos de perfil en tiempo real.

Anuncios de vídeo de LinkedIn

🔍 ¿Sabías que...? Las investigaciones sobre la irritación que provocan los anuncios digitales han demostrado que un mayor valor percibido de los anuncios (relevancia, entretenimiento) conduce a una mejor actitud de los consumidores y a una mayor intención de compra, mientras que la irritación los debilita. Esto subraya la necesidad de anuncios que aporten valor y no interrumpan.

Mensajes patrocinados en los mensajes directos de LinkedIn

Los anuncios de conversación y de mensajes envían mensajes patrocinados individuales directamente a la bandeja de entrada de LinkedIn del usuario, creando un punto de contacto personalizado. Los anuncios de conversación van más allá al permitir a los usuarios elegir su propio camino a través de opciones ramificadas, lo que permite la autocalificación en función de sus intereses.

Estos anuncios de LinkedIn te ayudan a:

Comparte ofertas por tiempo limitado o invitaciones a eventos que requieran una acción inmediata.

Llega a clientes potenciales en un espacio menos saturado que las ubicaciones basadas en feeds.

Reduce la fricción permitiendo a los usuarios realizar la selección de opciones relevantes desde el principio.

Crea una sensación de exclusividad en comparación con los anuncios públicos.

📖 Lea también: Guía para crear su marca personal en LinkedIn

Anuncios de texto

Anuncios de texto en tu página de Inicio de LinkedIn

Los anuncios de texto son unidades compactas en las que se puede hacer clic y que aparecen en la barra lateral derecha o en la tira superior de los ordenadores de escritorio. Estos anuncios de pequeño formato se cobran por clic o por impresión y funcionan bien en combinación con campañas de contenido patrocinado de mayor tamaño.

Razones para incluir anuncios de texto en tu combinación:

Eficaz para probar mensajes antes de realizar la confirmación del presupuesto en formatos más grandes.

La ubicación en el lado derecho reduce la ceguera publicitaria, ya que los anuncios se encuentran fuera del feed de contenido principal.

Los CPC más bajos los hacen adecuados para campañas con presupuestos ajustados o para el retargeting.

Los requisitos creativos mínimos permiten una configuración y una iteración más rápidas.

🧠 Dato curioso: los formatos de vídeo y la personalización basada en IA aumentan significativamente el compromiso, la conversión, el conocimiento de la marca y la fidelidad en comparación con los formatos publicitarios más estáticos.

Anuncios dinámicos

Los anuncios dinámicos extraen automáticamente información del perfil de LinkedIn del usuario, como su nombre y foto, para crear creatividades personalizadas y llamativas. Los anuncios para seguidores promocionan específicamente tu página de LinkedIn con este elemento de personalización.

Ventajas clave de este enfoque de personalización:

La personalización del perfil aumenta significativamente las tasas de clics en comparación con los anuncios genéricos.

Los anuncios para seguidores amplían tu público y hacen que los seguidores de la página se sientan identificados individualmente.

Aumento mínimo de la creatividad, ya que la personalización se realiza automáticamente.

Especialmente eficaz para volver a dirigirte a los visitantes del sitio web o a audiencias similares.

⚡️ Archivo de plantillas: Mejora tu flujo de trabajo publicitario en LinkedIn con la plantilla avanzada para redes sociales. Te ayuda a planificar todos los recursos publicitarios de LinkedIn dentro de un flujo de producción claro que realiza el seguimiento del texto, el diseño, la segmentación y las aprobaciones.

Formularios de generación de clientes potenciales

a través de LinkedIn

Los formularios de generación de clientes potenciales se integran directamente en los anuncios patrocinados y permiten a los usuarios enviar su información sin salir de LinkedIn. El formulario se rellena automáticamente con los datos de su perfil de LinkedIn, incluyendo el nombre, el correo electrónico, la empresa y el título del cargo, lo que reduce drásticamente el esfuerzo necesario para completar la conversión. Puedes personalizar los campos que aparecen y añadir preguntas adicionales específicas para las necesidades de tu empresa.

Por qué los formularios de generación de leads superan a las páginas de destino externas:

Tiempo de carga de la página cero, ya que los formularios se encuentran dentro del propio anuncio, lo que reduce el abandono.

Envíos cualificados, ya que la información de los perfiles de LinkedIn suele ser precisa y estar verificada.

Captura inmediata de datos sin depender de que los usuarios rellenen formularios en tu sitio web.

🧠 Dato curioso: El término UTM (para el seguimiento en anuncios digitales: Urchin Tracking Module) proviene de la herramienta desarrollada por Urchin Software Corporation, que posteriormente fue adquirida por Google en 2005. Esa tecnología de seguimiento sigue viva hoy en día en Google Analytics.

Conjuntos de anuncios Accelerate frente a Classic en LinkedIn

Cuando configuras una campaña de LinkedIn, tienes dos formas de publicar tus anuncios: Acelerada y Clásica.

Accelerate utiliza la automatización para optimizar la segmentación, las pujas y las combinaciones creativas, mientras que Classic mantiene todo manual para que puedas controlar tú mismo cada ajuste. La siguiente tabla destaca las diferencias entre ambos y cuándo es conveniente utilizar cada uno. 📝

Función Acelera Clásico Qué es Configuración de anuncios optimizada automáticamente y basada en IA. Configuración manual de anuncios con control total Ideal para Optimización y escalabilidad rápidas Segmentación precisa y pruebas personalizadas Cómo funciona Prueba y ajusta automáticamente los objetivos, la creatividad y las pujas. Tú mismo configuras y gestionas todos los parámetros. Nivel de control Bajo control manual Alto control manual Cuándo elegir Quieres eficiencia sin microgestión. Necesitas una segmentación estricta o experimentos estructurados.

🧠 Dato curioso: La tasa media de respuesta a los correos electrónicos no solicitados es de aproximadamente el 5,1 %, mientras que los mensajes de LinkedIn tienen una tasa de respuesta del 10,3 %, lo que significa que la divulgación en LinkedIn obtiene el doble de respuestas en comparación con el correo electrónico tradicional.

Cómo crear una campaña publicitaria en LinkedIn (paso a paso)

Aquí tienes una guía de anuncios de LinkedIn para crear, configurar y lanzar una campaña que llegue a los profesionales adecuados con el mensaje adecuado. 💬

Paso n.º 1: accede al Administrador de campañas y realiza el ajuste de tu cuenta publicitaria.

Empieza visitando LinkedIn. com/ads o seleccionando Publicidad en la barra de navegación superior de tu perfil de LinkedIn.

Necesitarás una página de empresa activa en LinkedIn para continuar. Si tu organización no tiene una, créala primero rellenando la información básica de la empresa, subiendo un logotipo y añadiendo una descripción de la empresa.

Una vez que estés en Campaign Manager, haz clic en «Crear» para iniciar el proceso de configuración.

Configurar el Administrador de campañas de LinkedIn

Se te pedirá que le pongas un nombre a tu cuenta publicitaria, selecciones tu moneda y añadas una forma de pago. Aquí también es donde designas qué página de empresa publicará los anuncios y estableces el acceso del equipo para los compañeros que necesiten ayudar a gestionar las campañas.

Ponle un nombre a tu campaña

💡 Consejo profesional: Dale a tu grupo de campañas un nombre descriptivo que refleje tu meta general de la empresa. A continuación, crea un nombre de campaña específico dentro de ese grupo que describa el enfoque de segmentación o mensajería.

Paso n.º 2: elige el objetivo de tu campaña

El objetivo de tu campaña determina los formatos de anuncios que puedes utilizar, cómo optimiza LinkedIn tus anuncios y qué opciones de puja están disponibles.

Elige tu objetivo

LinkedIn ofrece objetivos como Concienciación (crear reconocimiento de marca entre tu público objetivo), Consideración (impulsar la interacción y las visitas al sitio web) y Conversión (captar clientes potenciales o ventas).

Piensa detenidamente qué acción quieres que realicen los profesionales después de ver tu anuncio. Por lo tanto, si:

Si quieres dar a conocer tu marca, centrarte en las impresiones y llegar a los miembros de tu público objetivo,

Si estás llevando a cabo una campaña de generación de clientes potenciales, da prioridad a los formularios y al seguimiento de las conversiones para medir los clientes potenciales cualificados.

⚡️ Archivo de plantillas: Aporta estructura a tu campaña publicitaria en LinkedIn con la plantilla de plan de campaña de ClickUp. Con esta plantilla, puedes correlacionar tu estrategia en LinkedIn con objetivos, presupuestos, roles y puntos de control clave definidos.

Paso n.º 3: Crea y perfecciona tu público objetivo con precisión

La capacidad de segmentación de LinkedIn es uno de sus mayores puntos fuertes. Puedes acotar tu público por título de cargo, función laboral, sector, nombre de la empresa, tamaño de la empresa, nivel jerárquico, habilidades e intereses profesionales.

Especifica tu objetivo de público

Empieza por identificar cuál es tu perfil de cliente ideal (ICP) para marketing.

¿Quieres llegar a los directores de marketing de empresas tecnológicas con entre 500 y 5000 empleados? ¿Tu objetivo son los responsables de RR. HH. del sector minorista? Combina varios criterios de segmentación para obtener resultados cada vez más específicos.

También puedes crear audiencias coincidentes cargando una lista de clientes existentes para encontrar profesionales similares, o volviendo a dirigirte a las personas que visitaron tu sitio web.

La mayoría de las campañas funcionan mejor con un tamaño de audiencia de entre 100 000 y 1 millón de personas para los formatos de contenido patrocinado. Si es demasiado pequeño, no llegarás a suficientes personas. Si es demasiado grande, tu mensaje perderá relevancia.

Tu estrategia de objetivo de público debe incluir:

Títulos principales que ocupan los responsables de la toma de decisiones en su sector objetivo.

Parámetros de tamaño de la empresa que coinciden con el perfil típico de sus clientes.

Segmentación geográfica, si solo prestas servicio a regiones o países específicos.

Exclusiones para eliminar clientes potenciales que probablemente no se conviertan o que ya sean clientes suyos.

Audiencias coincidentes utilizando tus datos de clientes personalizados para una mayor relevancia.

🔍 ¿Sabías que...? Una investigación que abarcó 575 marcas durante cinco años (gasto publicitario ≈ 264 000 millones de dólares estadounidenses) reveló que los anuncios digitales aumentaban el valor percibido de las marcas, aunque tenían menos impacto en la calidad percibida o la satisfacción en comparación con la publicidad tradicional.

Paso n.º 4: Realiza la selección del formato de tu anuncio de LinkedIn

El formato que elijas determinará cómo tu público percibe tu mensaje.

Elige un tipo de anuncio de LinkedIn que se ajuste a tus necesidades

Ten en cuenta los recursos creativos de los que dispones. Si solo tienes una imagen impactante, lo más adecuado es utilizar contenido patrocinado con una sola imagen. Si quieres mostrar varios productos o guiar a alguien a través de un proceso, utiliza anuncios carrusel. Adapta el formato tanto a tu objetivo como a la historia que quieres contar.

Factores a evaluar en la selección del formato:

Alineación de objetivos para garantizar la compatibilidad del formato con la meta de tu campaña.

Recursos creativos que tienes a tu disposición para crear el anuncio correctamente.

Preferencias de dispositivos de la audiencia y dónde consumen contenido

Datos históricos de rendimiento, si ha publicado anuncios anteriormente.

Complejidad de la historia y si necesitas una imagen o varios elementos

🧠 Dato curioso: La primera tira publicitaria en Internet se publicó el 27 de octubre de 1994 a través de HotWired (la división online de la revista Wired ). Se trataba de una sencilla tira gráfica de AT&T que preguntaba: «¿Alguna vez has hecho clic con el ratón aquí? Lo harás».

Paso n.º 5: Establece tu presupuesto, estrategia de puja y cronograma de la campaña

Aprovecha al máximo tu presupuesto publicitario

Puede establecer un presupuesto a nivel de grupo de campañas para optimizar la plataforma o a nivel de campaña individual para un control más estricto. Elija cuidadosamente su estrategia de puja:

La entrega máxima permite a LinkedIn optimizar automáticamente para obtener los mejores resultados con tu presupuesto.

El límite de coste te permite establecer un objetivo de coste por resultado, de modo que LinkedIn se esfuerza por mantenerse por debajo de ese número.

Las pujas manuales te permiten controlar los importes de las pujas.

La mayoría de los anunciantes que empiezan deberían utilizar la opción «Entrega máxima» por su sencillez y para beneficiarse de la optimización de la IA de LinkedIn. Establece un presupuesto diario que no supere tus recursos, un presupuesto total para la campaña como límite de gasto y selecciona las fechas de inicio y finalización. Puedes pausar las campañas en cualquier momento o ampliarlas si están funcionando bien.

Paso n.º 6: Crea anuncios creativos y atractivos

Ahora, crea el anuncio creativo real que se mostrará a tu público.

Capta la atención de tu público con tu creatividad publicitaria

Dependiendo del formato, subirás imágenes, redactarás titulares, añadirás texto descriptivo e incluirás un botón de llamada a la acción (CTA).

LinkedIn recomienda crear entre cuatro y cinco variaciones de anuncios dentro de una misma campaña, lo que permite a la plataforma probar e identificar qué creatividad tiene mejor acogida. Asegúrate de que las imágenes cumplan los requisitos técnicos: mínimo 100 × 100 píxeles, guardadas como .jpg o .png y con un tamaño inferior a 2 MB.

Tu estrategia creativa debe abordar:

Titulares que comuniquen de inmediato el valor o beneficio

Texto publicitario que aborde los puntos débiles o las aspiraciones específicas de tu público.

Imágenes profesionales y relevantes para tu objetivo.

Botones CTA alineados con el objetivo de tu campaña.

Múltiples variaciones creativas probadas simultáneamente para comparar el rendimiento.

🚀 Ventaja de ClickUp: Ya no tendrás que cambiar entre ChatGPT para el texto, Midjourney para las imágenes y herramientas de diseño para el diseño. ClickUp Brain combina la redacción con IA y la generación de imágenes en tu entorno de trabajo para que tu equipo de marketing pueda avanzar más rápido y mantenerse centrado sin la dispersión de la IA. Prueba esta indicación: Escribe tres versiones del texto publicitario de LinkedIn para promocionar nuestro nuevo curso de gestión de proyectos para directores de marketing. Mantén un tono profesional pero accesible, centrado en ahorrar tiempo y reducir el caos en el equipo. Pide a ClickUp Brain que redacte el texto publicitario por ti A continuación, crea una imagen principal limpia y moderna que muestre a un profesional del marketing seguro de sí mismo trabajando en un elegante escritorio con múltiples paneles de control de proyectos organizados con visibilidad en su pantalla, con una estética brillante y minimalista en tonos azules y blancos. Lanza una campaña publicitaria en LinkedIn con la compatibilidad de ClickUp Brain.

Paso n.º 7: Instalar el seguimiento de conversiones (opcional)

Si solo realiza el seguimiento de los clics y las impresiones, se está perdiendo la visión completa de lo que realmente impulsan sus anuncios.

Realiza el seguimiento de las conversiones con LinkedIn Ads

Instala la etiqueta LinkedIn Insight Tag en tu sitio web para realizar un seguimiento de cuándo alguien que ha visto tu anuncio realiza acciones valiosas, como rellenar un formulario, descargar un recurso o realizar una compra. Este seguimiento basado en píxeles conecta tu inversión publicitaria con los resultados empresariales reales, lo que te permite conocer con claridad el retorno de la inversión.

Puedes crear eventos de conversión para diferentes acciones que los usuarios realizan en tu sitio web. Por ejemplo, puedes realizar el seguimiento de los envíos de formularios por separado de las compras completadas. Estos datos resultan muy valiosos para optimizar las campañas y demostrar el valor de la publicidad a las partes interesadas.

💡 Consejo profesional: antes de lanzar la campaña, revisa minuciosamente todos los elementos para asegurarte de que todo está listo. Debes: Verifica que tu objetivo coincida con tu meta de empresa.

Confirma que tu objetivo de segmentación de público sea lo suficientemente específico como para ser relevante, pero lo suficientemente amplio como para llegar a un número suficiente de personas.

Comprueba que tu creatividad sea atractiva y cumpla con las especificaciones técnicas. Completa las comprobaciones finales y envía tu anuncio para su revisión. LinkedIn lleva a cabo un proceso de revisión, que suele completarse en 24 horas, para garantizar que todo cumple con las políticas de la plataforma antes de su publicación.

Medir el éxito de los anuncios de LinkedIn

La mayoría de los anunciantes de LinkedIn se obsesionan con las impresiones y pasan por alto las métricas que predicen la rentabilidad. Debes medir lo que genera conversiones, no solo lo que se ve.

Realice un seguimiento de estas métricas:

Porcentaje de clics (CTR): compara tu CTR con el de campañas anteriores y con el de otras empresas de tu sector. Un CTR estancado o en descenso indica que tu creatividad o tu segmentación necesitan una renovación.

Coste por clic (CPC): realiza un seguimiento constante de este indicador en todas las campañas para identificar qué segmentos de público o formatos publicitarios son más rentables para tu empresa.

Conversiones: Realice un seguimiento solo de las acciones que tengan valor comercial. Los formularios enviados que su equipo de ventas ignora no tienen ningún valor. Defina qué significa realmente la conversión para su meta.

Calidad de los clientes potenciales: evalúa los clientes potenciales según criterios de idoneidad antes de celebrar el número de conversiones. Un gran volumen de clientes potenciales no cualificados desperdicia recursos y distorsiona tus datos de rendimiento.

Retorno de la inversión (ROI): Trabaje hacia atrás a partir del valor del ciclo de vida de sus clientes para establecer objetivos de coste de adquisición realistas. Esto determina si su inversión publicitaria es sostenible a largo plazo.

🚀 Ventaja de ClickUp: Mantén un ritmo constante de revisión de tus campañas publicitarias en LinkedIn con las tareas periódicas de ClickUp. Programa tareas periódicas en ClickUp para revisar semanal o mensualmente el rendimiento de los anuncios. Establece una tarea semanal o quincenal que te permita volver a centrarte en tus métricas clave, creatividades y rendimiento de la audiencia, para que puedas detectar los cambios a tiempo y ajustarte con intención. Esto mantiene tu ciclo de optimización constante, reduce las prisas de última hora y te ayuda a tomar decisiones más acertadas sobre tus campañas.

Límites de los anuncios de LinkedIn

LinkedIn es una herramienta muy potente para el marketing B2B, pero no es una solución universal. Comprender las limitaciones de la plataforma te ayudará a distribuir tu presupuesto de forma más estratégica entre todas tus iniciativas de marketing.

Dónde se enfrentan los anuncios de LinkedIn a limitaciones reales:

Costes elevados: los CPC y CPM son significativamente más altos que los de otras plataformas sociales, lo que hace que las campañas de consumo a gran escala sean caras y, a menudo, poco rentables.

Limitaciones B2C: el enfoque profesional de LinkedIn lo hace ineficaz para llegar a los consumidores fuera del contexto de trabajo, lo que limita el alcance de las marcas minoristas y de estilo de vida.

Audiencia más reducida: al haber menos usuarios activos que en Facebook o Instagram, la mayoría de las campañas se dirigen a un mercado más limitado.

Flexibilidad creativa con límite: la voz de la marca debe seguir siendo profesional y formal, lo que restringe los enfoques creativos divertidos, atrevidos o informales que tienen éxito en otros ámbitos.

Fatiga publicitaria: una audiencia más reducida significa que tus anuncios se muestran repetidamente a las mismas personas, lo que con el tiempo provoca una disminución del rendimiento y fatiga visual.

Las herramientas y plantillas adecuadas (¡como ClickUp para equipos de marketing!) te liberan del trabajo repetitivo para que puedas dedicar más tiempo a la estrategia y a la gestión creativa del flujo de trabajo.

Aquí tienes una breve panorámica:

Ahora veámoslo en detalle.

Pizarras integradas para intercambiar ideas en un entorno de trabajo unificado

La lluvia de ideas para los anuncios de LinkedIn funciona mejor cuando se estructura en torno a los puntos fuertes de la plataforma. Intenta dividir tu pizarra en tres columnas: los títulos de trabajo que tienes como objetivo, los problemas que tienen esas personas en el trabajo y cómo tu oferta los resuelve.

Mantén tus conversaciones sobre estrategia adjuntas al trabajo con ClickUp Pizarras

Las pizarras blancas de ClickUp proporcionan a tu equipo un lienzo visual para correlacionar ideas de campaña, esbozar conceptos publicitarios y establecer conexiones entre los puntos débiles de la audiencia y los ángulos de los mensajes.

Puedes arrastrar notas, soltar imágenes para inspirarte, dibujar ideas de diseño aproximadas y vincular todo directamente a las tareas de ClickUp cuando estés listo para seguir adelante.

Escuche lo que dice Lulu Press sobre el uso de ClickUp:

Una plataforma de gestión de proyectos es esencial para un equipo de marketing, y nos encanta que nos ayude a tener una conexión con otros departamentos. Usamos ClickUp literalmente todos los días, para todo. Ha sido muy útil para nuestro equipo creativo y ha mejorado su flujo de trabajo y lo ha hecho más eficiente.

Una plataforma de gestión de proyectos es esencial para un equipo de marketing, y nos encanta que nos ayude a tener una conexión con otros departamentos. Usamos ClickUp literalmente todos los días, para todo. Ha sido muy útil para nuestro equipo creativo y ha mejorado su flujo de trabajo y lo ha hecho más eficiente.

Aprende a utilizar la IA para realizar la automatización de tareas:

Rastreador de creatividades publicitarias para mantener todos tus activos centralizados

Hacer el seguimiento de las creatividades publicitarias de LinkedIn se complica rápidamente. Estás probando diferentes imágenes, titulares, variaciones de texto y combinaciones de público. Al cabo de unas semanas, es difícil recordar qué combinación se publicó en cada lugar o qué aprendiste de ella.

El problema se agrava cuando se trabaja en colaboración. Alguien lanza una nueva creatividad sin darse cuenta de que ya has probado ese enfoque. O se olvida un formato ganador porque nadie documentó por qué funcionó.

Obtenga una plantilla gratuita Coordina a tu equipo en las campañas de LinkedIn con la plantilla de publicidad de ClickUp.

La plantilla de publicidad de ClickUp te ayuda en este sentido. Te proporciona un marco estructurado para gestionar todas las fases de tu campaña publicitaria en LinkedIn. Por ejemplo, puedes:

Presupuesto asignado , Enlace de publicación , Fecha de lanzamiento , Plataforma y Público objetivo , para correlacionar cada anuncio. Utiliza los campos personalizados de ClickUp , como, para correlacionar cada anuncio.

Mueve las tareas a diferentes estados, como Nueva solicitud , Investigación , Implementación , Activo y Completada , para que todos sepan en qué fase se encuentra un activo.

Calendario, Por cliente, Presupuesto, Anuncios o Diseñadores, para que las partes interesadas tengan visibilidad. Elige entre las vistas de ClickUp , como, para que las partes interesadas tengan visibilidad.

Calendario de contenido de LinkedIn para realizar el seguimiento de la programación

Publicar anuncios en LinkedIn sin contenido orgánico que los respalde es una oportunidad perdida. Cuando alguien ve tu anuncio y hace clic en la página de tu empresa, ¿qué encuentra? Si la última publicación es de hace dos meses, habrás perdido credibilidad antes de que comience la conversación.

Un calendario de contenido de LinkedIn te ayuda a coordinar ambos aspectos. Quizás tu campaña publicitaria promocione un seminario web, por lo que tus publicaciones orgánicas de esa semana proporcionan contexto sobre el mismo tema. O tal vez estés reorientando a las personas que interactuaron con una publicación, por lo que necesitas saber qué está programado y cuándo.

Prueba esta plantilla de calendario de contenido de LinkedIn. 👇

Obtenga una plantilla gratuita Mantén tus flujos de trabajo publicitarios coherentes y transparentes con la plantilla de calendario de contenido de ClickUp.

Pon a punto tu calendario de contenido publicitario con la plantilla de calendario de contenido de ClickUp.

Te permite correlacionar todos los activos de LinkedIn, desde publicaciones de concienciación hasta actualizaciones de generación de clientes potenciales, con un calendario claro en el que puedes realizar el seguimiento del concepto, el borrador, la revisión y la publicación. Encontrarás campos personalizados para Canal, Público objetivo, Fecha de publicación y Tipo de contenido, lo que facilita la segmentación de tu contenido.

Panel de elaboración de informes basado en IA con resúmenes de un solo vistazo

Limitarse a mirar los informes de elaboración de informes nativos de LinkedIn Campaign Manager no te llevará muy lejos. Los datos están ahí, pero están dispersos en diferentes pestañas y intervalos de tiempo, lo que dificulta ver el panorama completo o detectar tendencias.

Un panel de elaboración de informes reúne todo en una sola vista. Puede realizar el seguimiento del gasto, las impresiones, los clics y las conversiones de forma simultánea. Y lo que es más importante, puede observar cómo evolucionan las métricas a lo largo del tiempo.

Obtenga resúmenes y actualizaciones instantáneas con IA gracias a los paneles de control de ClickUp.

Los paneles de ClickUp te ofrecen una vista global del rendimiento de tu campaña publicitaria en LinkedIn, al tiempo que muestran cómo avanza el equipo en las tareas. Puedes realizar el seguimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI) como clics, CPL, CTR, conversiones, ritmo de gasto y rendimiento de la audiencia mediante tarjetas que extraen datos del trabajo que tu equipo actualiza cada día.

La carga de trabajo del equipo, el progreso de las tareas, las aprobaciones y los cronogramas de producción se muestran junto a las métricas de tu campaña, para que puedas ver si los retrasos, las revisiones creativas o los cambios de volumen están afectando a los resultados.

Mantén tu campaña en marcha con un propósito definido gracias a las tarjetas de IA en los paneles de control de ClickUp.

Incorpore tarjetas de IA con tecnología ClickUp Brain, como por ejemplo:

StandUp por IA: ofrece un resumen rápido del trabajo reciente de un miembro del equipo.

Resumen del equipo de IA: muestra lo que varios miembros del equipo han logrado durante un intervalo de tiempo seleccionado.

Resumen ejecutivo de IA: destaca el estado general y las actualizaciones clave de su carpeta de campaña o proyecto.

Actualización del proyecto de IA: ofrece una visión general del progreso de las tareas, los cronogramas y los obstáculos.

IA Brain: te permite hacer preguntas específicas sobre el rendimiento, los retrasos o las prioridades para obtener información instantánea.

Automatizaciones y agentes para que el trabajo siga avanzando

La gestión de los anuncios de LinkedIn implica muchos pasos repetitivos.

Cuando alguien termina la creatividad, hay que acordarse de enviarla para su aprobación. Cuando termina una campaña, hay que extraer el informe. Ninguna de estas tareas es difícil por sí sola, pero el seguimiento de todo ello lleva mucho tiempo.

Activa la automatización que necesites o personaliza las reglas mediante IA en función de tus flujos de trabajo.

Las automatizaciones y los agentes de IA de ClickUp pueden encargarse de los pasos repetitivos del flujo de trabajo de tus anuncios de LinkedIn, para que tu equipo pueda centrarse en la ejecución.

Algunos ejemplos de automatización que puedes probar:

Estado > Listo para revisión > Crear automáticamente una tarea de aprobación

Campo personalizado Segmentación Actualizado > Asignar tarea al responsable de la campaña

Estado > Aprobado > Cambiar el estado a Listo para programar

Estado > En vivo > Notificar al propietario de análisis

Todos los viernes > Crear una tarea de revisión del rendimiento

Prioridad actualizada > Ajustar automáticamente la fecha límite

Los agentes hacen lo mismo, pero sin que tú tengas que mover un dedo. Pueden asignar tareas a los miembros del equipo, enviar actualizaciones, recopilar resúmenes e informes, e incluso responder preguntas por ti. Descubre cómo. 👇🏼

Productividad basada en la voz con una aplicación de escritorio independiente

ClickUp Brain MAX funciona como un compañero de IA de escritorio que extrae contexto de tus tareas, documentos y aplicaciones conectadas, para que obtengas respuestas basadas en tu trabajo real en la campaña.

Puede buscar borradores de anuncios, encontrar notas sobre el rendimiento anterior, extraer detalles de segmentación o mostrar las últimas métricas de LinkedIn desde su entorno de trabajo sin cambiar de pestaña. También tiene compatibilidad con múltiples modelos de IA, por lo que puede redactar variaciones de copias, limpiar descripciones de audiencias o convertir ideas dispersas en pasos prácticos sin salir de su flujo de trabajo.

Realiza el trabajo cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX

Talk to Text en ClickUp Brain MAX te permite expresar tus pensamientos y convertirlos directamente en texto para tareas, notas o mensajes.

Reconoce @menciones y enlaces, admite vocabulario personalizado para que se comprendan los términos de su sector y los nombres de las campañas, y funciona en todas las aplicaciones, lo que significa que puede capturar una idea de optimización completa mientras consulta LinkedIn Campaign Manager y, a continuación, colocarla directamente en la tarea que necesita una actualización.

Elimina la fricción de escribir durante los ciclos de revisión más ajetreados, mantiene tu pensamiento ininterrumpido y proporciona a tu equipo traspasos más claros y rápidos cuando hay que tomar decisiones.

Buenas prácticas para los anuncios de LinkedIn

Prueba estas buenas prácticas para mejorar tus anuncios de LinkedIn. 📈

Deja de tratar LinkedIn como Facebook con los títulos de los puestos de trabajo.

El mayor error que cometen los profesionales del marketing es aplicar las mismas estrategias que utilizan en otras plataformas.

Los usuarios de LinkedIn tienen una mentalidad diferente. No se desplazan por la pantalla para relajarse. Buscan valor profesional entre reuniones. Tu creatividad tiene quizás dos segundos para indicar su relevancia antes de que pasen a otra cosa.

Esto significa liderar con especificidad. Los puntos débiles genéricos se ignoran. Pero si haces una mención que suene como una conversación que tuvieron el martes pasado, captarás su atención.

🔍 ¿Sabías que...? Los experimentos de campo sobre las señales sociales en la publicidad social demostraron que añadir información sobre la afiliación a un grupo de iguales (por ejemplo, «A tu amigo le gusta esta marca») aumentaba significativamente los clics en los anuncios y la formación de conexiones, especialmente cuando el igual era un vínculo fuerte.

Adapta tu oferta al nivel de conocimiento

Las audiencias frías no quieren demostraciones. Apenas saben quién eres. Impulsar una conversación de ventas demasiado pronto supone un desperdicio de presupuesto y ahuyenta a los clientes potenciales antes de que estén preparados.

Piensa por fases:

Las audiencias que no conocen el producto necesitan contenido educativo que establezca credibilidad.

Las audiencias conscientes de los problemas responden a marcos o perspectivas que replantean sus retos.

Las audiencias conscientes de las soluciones quieren pruebas: casos prácticos, comparaciones, datos concretos.

Solo las personas que están evaluando activamente merecen solicitar una demostración.

La mayoría de las cuentas publicitarias de LinkedIn tienen una oferta única para todos los usuarios. Eso supone perder dinero.

Deja que tus anuncios respiren antes de tomar decisiones

La tentación de comprobar el rendimiento cada hora es real, pero el algoritmo de LinkedIn necesita tiempo para optimizarse. Realizar cambios tras uno o dos días de datos lleva a conclusiones erróneas. Una campaña que parece un fracaso el martes puede encontrar su lugar el viernes, una vez que el sistema aprende quién está interactuando.

Dale a las nuevas creatividades al menos una semana y unos cuantos miles de impresiones antes de juzgarlas. Si no, estarás reaccionando al ruido, no a la señal.

Utiliza las exclusiones de forma tan agresiva como los objetivos.

La mayoría de los anunciantes se centran en a quién quieren llegar y se olvidan de a quién quieren evitar. Excluir a los clientes actuales, la competencia, los solicitantes de empleo y los sectores no cualificados afina considerablemente su público.

Revisa regularmente los datos de tu campaña para detectar patrones.

Si un determinado segmento hace clic pero nunca convierte, exclúyelo. Las exclusiones estrictas garantizan que tu presupuesto llegue a las personas que pueden comprar.

Planifica las campañas en función de los ciclos de compra

Las compras B2B siguen ritmos vinculados a presupuestos, trimestres y temporadas de planificación.

Anunciar una solución de alto coste en diciembre, cuando los presupuestos están congelados, es tirar el dinero. Aumentar la inversión en el primer trimestre, cuando se desbloquean los nuevos presupuestos, hace que cada dólar rinda más.

Averigua cuándo suelen evaluar y comprar tus clientes. Ajusta tu calendario de campañas para adaptarte a ello: mayor gasto durante los periodos de compra activos y menor mantenimiento durante los periodos de menor actividad.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas para definir su público objetivo y encontrar a su cliente ideal.

Mejora tus campañas publicitarias en LinkedIn con ClickUp

Los anuncios de LinkedIn pueden parecer caóticos cuando cada paso te lleva en una dirección diferente. Planificas la creatividad en un lugar, realizas el seguimiento del rendimiento en otro y recibes recordatorios de tu equipo para que realice revisiones en otra herramienta más. Sin embargo, una vez superada la curva de aprendizaje, todo el proceso empieza a parecer un ritmo que tú controlas.

ClickUp te ayuda a mantener ese ritmo.

Da forma a los conceptos de tus campañas en las pizarras de ClickUp, supervisa las tendencias de rendimiento a través de los paneles de control de ClickUp y ocúpate de las tareas repetitivas con las automatizaciones.

Y cuando llegue el momento de crear creatividades, podrás avanzar aún más rápido. ClickUp Brain redacta el texto de tus anuncios, elabora borradores con variaciones, perfecciona los titulares y te ayuda a adaptar los mensajes a cada segmento de público. A continuación, utiliza ClickUp Brain MAX para generar imágenes publicitarias limpias y acordes con la marca directamente desde tu entorno de trabajo. Incluso tus ideas rápidas llegan al lugar adecuado con Talk to Text, para que nada se pierda durante los ciclos de revisión.

Todo permanece conectado, lo que significa que cada campaña avanza con mayor claridad, coherencia y confianza.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp! ✅

Preguntas frecuentes (FAQ)

Los anuncios de LinkedIn suelen funcionar según un modelo CPC o CPM. Los costes varían en función de la audiencia y la competencia, pero la mayoría de las campañas se mueven en el intervalo de 5 a 12 dólares por clic o un CPM comparable. Los segmentos altamente segmentados suelen ser más caros.

Los formularios de generación de clientes potenciales son los más eficaces para captar clientes potenciales, ya que los usuarios envían sus datos sin salir de LinkedIn. El contenido patrocinado también funciona bien cuando se combina con una oferta atractiva o un activo restringido.

Sí. Las pequeñas empresas pueden realizar campañas específicas y de bajo presupuesto dirigiéndose a audiencias reducidas y utilizando objetivos sencillos, como visitas al sitio web o generación de clientes potenciales. Los mínimos de LinkedIn son manejables para realizar pruebas controladas.

El seguimiento de las conversiones se realiza a través de la etiqueta LinkedIn Insight Tag instalada en su sitio web. Esta etiqueta captura acciones como formularios completados, registros y descargas para medir la eficacia de la campaña.

ClickUp ayuda a organizar las tareas, aprobaciones, activos y cronogramas de las campañas. Los equipos utilizan las prioridades de tareas de ClickUp, los estados de tareas personalizados y los documentos de ClickUp para optimizar la planificación, supervisar la ejecución y mantener las notas de rendimiento alineadas en todas las campañas.