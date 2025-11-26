Las mejores alternativas a TypingMind para entornos de trabajo de chat y LLM

Cuando intentas optimizar tus flujos de trabajo de IA, lo último que deseas es encontrar dificultades durante la configuración o límites que te ralenticen. Muchos entusiastas de la IA eligen TypingMind por su simplicidad, pero no todos han tenido una experiencia satisfactoria.

Un crítico de G2 incluso mencionó que «Uno de los principales retos a los que me enfrenté al utilizar TypingMind fue que, inicialmente, necesitaba nuestra propia clave de API para completar la instalación del software». Esto se convirtió en un obstáculo cuando lo único que querían era empezar a trabajar al instante.

Si te encuentras en una situación similar y buscas herramientas que ofrezcan un inicio más rápido o funciones de IA de nivel empresarial sin obstáculos de configuración adicionales, tienes muchas alternativas propietarias y de código abierto.

En esta entrada del blog sobre alternativas a TypingMind, exploraremos plataformas que te ayudarán a chatear, realizar automatizaciones de tareas y cambiar de modelo sin esfuerzo, para que puedas elegir la que mejor se adapte a tu flujo de trabajo.

¿Qué debes buscar en las alternativas a TypingMind?

TypingMind es un entorno de trabajo de chat con IA que te permite utilizar múltiples modelos y crear agentes personalizados dentro de una interfaz limpia y estructurada. La plataforma está diseñada para personas que trabajan intensamente con grandes modelos de lenguaje y desean tener más control sobre sus flujos de trabajo.

Pero su mayor limitación es que todo depende de tus claves de API. Para los usuarios que no quieren complicarse con la gestión de los costes de los modelos, la configuración de los proveedores o la configuración manual de los agentes, TypingMind puede resultar un poco engorroso.

Si estás buscando alternativas a TypingMind, aquí tienes algunas cosas que debes tener en cuenta:

Flexibilidad de modelos: elige elige plataformas de IA que te permitan cambiar entre diferentes modelos de IA, como OpenAI, Claude, Gemini y muchos más. Esto te ayudará a evitar la dependencia de un único proveedor y te dará libertad para adaptarte a medida que los modelos mejoren.

Organización del entorno de trabajo: busca opciones que te ayuden a estructurar tu trabajo mediante carpetas de chat, proyectos, conversaciones multihilo o cargas de conocimientos.

Personalización y control: elige una plataforma que permita indicaciones personalizadas, plantillas de mensajes reutilizables o comportamientos similares a los de un agente que funcionen en todas las conversaciones.

Configuración API o plug-and-play: decida si desea una herramienta que requiera sus claves de API para obtener la máxima flexibilidad. O bien, puede optar por herramientas que funcionan con una experiencia plug-and-play, en la que puede empezar a utilizarlas inmediatamente sin necesidad de configurar nada.

Capacidades multimodales: si tu trabajo implica más que texto, elige una alternativa que tenga compatibilidad con imágenes, documentos, audio, vídeo o ejecución de código dentro de la misma interfaz.

Precios asequibles y predecibles: ten en cuenta las plataformas que ofrecen límites de uso o créditos claros en lugar de facturación impredecible basada en API.

Privacidad y control de datos: asegúrate de que la herramienta te permita controlar dónde se almacenan tus conversaciones, ya sea de forma local, cifrada o en la nube, según tus necesidades.

Integración con tus herramientas actuales: busca un software que se conecte fácilmente con tus herramientas actuales, como calendarios, gestores de tareas, unidades en la nube, CRM, herramientas de comunicación o de gestión de proyectos. Las integraciones fluidas garantizan que los resultados de la IA fluyan directamente a tu entorno de trabajo diario sin necesidad de copiar y pegar ni de realizar configuraciones manuales adicionales.

Alternativas a Typingmind de un vistazo

Nombre de la herramienta Funciones principales Lo mejor para Precios* ClickUp Información basada en IA, asistente de IA para escritorio, contenido colaborativo, gestión del flujo de trabajo, seguimiento en tiempo real. Equipos que necesitan una gestión integral de proyectos con productividad mejorada por IA. Plan Free Forever: planes de pago disponibles. ChatGPT Entrada multimodal (texto, voz, imágenes), GPT personalizados, búsqueda web, Canva para escritura colaborativa. IA de uso general para la creación de contenido, la investigación y la productividad. Plan Free disponible; ChatGPT Plus 20 $ al mes. LibreChat Compatibilidad con múltiples modelos de IA, API de intérprete de código, generador de agentes sin código, generación de artefactos e imágenes. Usuarios que desean una plataforma de chat de IA de código abierto y autohospedada con integraciones flexibles. Free Forever ChatSonic Tiene conexión con herramientas de marketing (Ahrefs, GSC, Keywords Everywhere), acceso multimodelo, información de datos en tiempo real, vistas previas de diseño. Profesionales del marketing que necesitan generar contenido en tiempo real y al tanto de las tendencias. Plan Free disponible; planes de pago desde 49 $ al mes. 1min. IA Genera texto, imágenes, audio y vídeo en un solo entorno de trabajo, modelos de IA plug-and-play, creación instantánea de contenido. Principiantes y creadores que desean una generación de contenido rápida y todo en uno. Plan Free disponible; planes de pago desde 8 $ al mes. PromptVibes Generador de indicaciones de IA, más de 500 indicaciones predefinidas, compatibilidad con múltiples modelos, acceso desde el navegador y el móvil. Usuarios que desean una creación eficiente y de alta calidad de indicaciones de IA. Básico gratuito; planes de pago desde 4,9 $ al mes. Fliki Clonación de voz, Magic Edit para perfeccionar guiones, más de 2500 voces de IA, traducción a más de 80 idiomas, vídeos con subtítulos automáticos. Creadores que desean contenido de vídeo rápido y narrado por voz. Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 28 $ al mes. TextCortex IA Se conecta a más de 30 000 aplicaciones, agentes de IA personalizados, formación en voz de marca, visualización de datos y compatibilidad con 25 idiomas. Escritores y profesionales del marketing que necesitan una IA basada en su base de conocimientos. Plan Free disponible; Premium 5,99 $ al mes. AIChatOne Panel de control multimodelo (GPT-5, Claude-4, Gemini), caracteres de IA personalizados, conversaciones multihilo, biblioteca de indicaciones. Usuarios que comparan múltiples modelos de IA y gestionan flujos de trabajo organizados. Plan Free disponible; planes de pago desde 3,99 $ al mes. Tagbox Organización de medios impulsada por IA, búsqueda por reconocimiento facial, formación personalizada en IA, colaboración y soporte global. Equipos creativos y agencias que gestionan grandes volúmenes de activos digitales. 30 días de prueba gratuita; planes de pago desde 300 $ al mes.

Las mejores alternativas a TypingMind

1. ClickUp (la mejor para la productividad de equipos y la gestión de proyectos basadas en IA)

Todos los LLM que puedas necesitar están reunidos en un solo lugar con ClickUp Brain, el asistente de IA integrado en ClickUp.

Algunos usuarios superan TypingMind porque un chat independiente no puede soportar todo lo que surge después de la ideación. Cuando necesitas que tu IA te ayude a planificar, escribir, asignar, organizar o realizar un seguimiento del trabajo, ClickUp se convierte en una alternativa más potente y conectada. Reúne todas estas funciones en un solo entorno de trabajo, de modo que tus chats alimentan instantáneamente tareas, documentos, paneles y mucho más.

ClickUp Brain te ofrece una actualización inmediata si quieres que tu IA haga algo más que chatear.

A diferencia de otros chatbots que responden preguntas, esta red neuronal de IA para el trabajo comprende todo lo almacenado en tu entorno de trabajo y convierte ese conocimiento en respuestas prácticas, ¡además de darte acceso a otros modelos! Eso significa que puedes saltar entre modelos como ChatGPT 5. 1, ChatGPT-5 mini, GPT-4o, Claude Sonnet 4. 5, Claude Haiku 4. 5, Gemini 2. 5 Pro y más, con una sola aplicación.

Por ejemplo, puedes utilizar GPT-4o cuando desees una redacción pulida y con mucho contexto, cambiar a Claude para un razonamiento o análisis más profundo, y recurrir a Gemini cuando necesites ideas rápidas o resúmenes estructurados.

Una de las mejores capacidades de ClickUp Brain para equipos es su perfecta integración en tu flujo de trabajo.

Por ejemplo, puedes pedirle a ClickUp Brain que resuma un proyecto, explique una tarea, redacte contenido, reescriba un texto o extraiga respuestas al instante de documentos, tareas y debates anteriores.

ClickUp Brain MAX, la aplicación independiente de IA de ClickUp, va un paso más allá al proporcionar un completo compañero de escritorio con IA que funciona a la perfección en todas tus aplicaciones (no solo en ClickUp). Se convierte en la capa que se sitúa por encima de tu jornada laboral, permitiéndote buscar, crear y automatizar desde un solo lugar sin tener que cambiar entre diferentes herramientas de IA.

Aprovecha el poder de la IA avanzada para analizar, generar y acelerar tareas con ClickUp Brain MAX.

Tanto ClickUp Brain como ClickUp Brain MAX te permiten realizar búsquedas en ClickUp, Google Drive, GitHub, Slack, OneDrive e incluso en la web a través de una ventana de búsqueda unificada. También puedes utilizar Talk-to-Text para hablar con naturalidad y que este software de red neuronal convierta tu voz en tareas, notas o documentos completos en cuestión de segundos.

👨‍💻 Truco rápido: Utiliza ClickUp Automations para transformar tus documentos o notas en tareas procesables automáticamente. Por ejemplo, cuando se añade una nueva sección a un documento, una automatización puede crear una tarea, asignarla al miembro adecuado del equipo, establecer una fecha límite e incluso actualizar el estado de la tarea. Esto garantiza que tu equipo se mantenga alineado sin ningún trabajo manual adicional.

También puedes utilizar ClickUp Docs con IA para anotar y desarrollar todas tus ideas, investigaciones y planes en un espacio estructurado. Puedes esbozar estrategias, redactar borradores de contenido o resumir reuniones con todo tu equipo y mantener a todos alineados.

Aprovecha ClickUp Documentos + ClickUp Brain para crear resúmenes de campañas y contenido a gran escala.

Ofrece un formato enriquecido, comentarios en tiempo real e historial de versiones, lo que garantiza que tus notas, estrategias o ideas estén siempre organizadas y accesibles. También puedes enlazar documentos a otros entornos de trabajo y crear estructuras jerárquicas para facilitar la navegación.

Por último, las tareas de ClickUp facilitan la puesta en práctica de estas estrategias y notas, ya que te permiten organizar y realizar un seguimiento de cada trabajo. Dentro de las tareas, puedes incluir dependencias para gestionar secuencias de tareas, utilizar tareas periódicas para flujos de trabajo repetitivos y crear estados personalizados que se adapten al proceso de tu equipo.

Para obtener una panorámica rápida, ClickUp Dashboards proporciona una instantánea del trabajo de tu equipo y del estado de los proyectos, reuniendo tareas, cronogramas y prioridades en una única interfaz personalizable. Con tarjetas personalizables para gráficos, listas, seguimiento del tiempo y metas, Dashboards facilita la medición de los KPI y la coordinación. También puedes combinar múltiples vistas, como tareas, actualizaciones de proyectos e información generada por IA, para obtener una visión completa del rendimiento de tu equipo de un solo vistazo.

Obtenga esas actualizaciones más rápido con los resúmenes de IA en los paneles de ClickUp.

💡 Consejo profesional: Explora diferentes ejemplos de paneles de control en ClickUp y personalízalos para garantizar que todos los miembros de tu equipo vean lo que les interesa según su rol. Por ejemplo, crea un panel de control para los gerentes que destaque los hitos del proyecto, las tareas vencidas y el progreso general. También puedes crear un panel de control independiente para los miembros del equipo que se centre únicamente en sus tareas asignadas, los próximos plazos y las acciones de prioridad.

Las mejores funciones de ClickUp

Organiza y realiza un seguimiento visual de tu trabajo cambiando entre las diferentes vistas de ClickUp , como las vistas Lista, Tablero o Calendario.

Planifica estrategias, flujos de trabajo o ideas de brainstorming de forma colaborativa en un lienzo compartido con ClickUp Whiteboards.

Captura el contexto del proyecto, explica las tareas o muestra las actualizaciones grabando y transcribiendo las grabaciones de pantalla con ClickUp Clips

Conecta tu entorno de trabajo con otras herramientas y aplicaciones con ClickUp Integrations y centraliza tus flujos de trabajo.

Limitaciones de ClickUp

El amplio intervalo de funciones puede resultar abrumador para los usuarios novatos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

El nuevo Brain MAX ha mejorado enormemente mi productividad. La posibilidad de utilizar múltiples modelos de IA, incluidos modelos de razonamiento avanzado, a un precio asequible facilita la centralización de todo en una sola plataforma. Funciones como la conversión de voz a texto, la automatización de tareas y la integración con otras aplicaciones hacen que el flujo de trabajo sea mucho más fluido e inteligente.

El nuevo Brain MAX ha mejorado enormemente mi productividad. La posibilidad de utilizar múltiples modelos de IA, incluidos modelos de razonamiento avanzado, a un precio asequible facilita la centralización de todo en una sola plataforma. Funciones como la conversión de voz a texto, la automatización de tareas y la integración con otras aplicaciones hacen que el flujo de trabajo sea mucho más fluido e inteligente.

💡 Consejo profesional: Asigna agentes de IA de ClickUp Brain a tareas específicas dentro de tu entorno de trabajo, como resumir las actualizaciones de los proyectos, redactar contenido o extraer información de documentos y tareas. Al automatizar estas acciones repetitivas, podrás centrarte en el trabajo de mayor prioridad mientras la IA se encarga de que tus proyectos avancen sin problemas. Activa los agentes de IA de ClickUp Brain para gestionar tu trabajo rutinario al instante.

2. ChatGPT (la mejor para la creación y la investigación de contenido de IA versátil)

a través de ChatGPT

Si has utilizado herramientas de IA, seguro que ya has usado ChatGPT al menos una vez. Lanzada por OpenAI en 2023, esta herramienta de creación de contenido con IA se convirtió rápidamente en la plataforma de referencia para todo lo que necesitas escribir, comprender o planificar en detalle.

Las capacidades multimodales de la plataforma van más allá, ya que te permiten cargar documentos, imágenes, capturas de pantalla y archivos para realizar análisis en profundidad. Ahora incluso puedes hablar directamente con ChatGPT. El modo voz a voz te permite decir tus indicaciones en voz alta y escuchar la respuesta de la IA en tiempo real.

También puedes acceder a múltiples modelos, incluidos GPT-4o, GPT-4. 1, GPT-5 y otras versiones mini más ligeras, cada una de ellas diseñada para diferentes niveles de razonamiento, velocidad y creatividad.

Muchos usuarios del subreddit de IA comparten consejos y flujos de trabajo para sacar el máximo partido a estos modelos. Por ejemplo, si quieres que estos modelos funcionen como tú necesitas, puedes crear GPT personalizados con un nombre, perfil y comportamiento únicos, instrucciones a medida, archivos cargados y herramientas.

Las mejores funciones de ChatGPT

Busca en la web para obtener información nueva y actualizada directamente en tu chat para chatear.

Genera imágenes bajo demanda utilizando la creación de imágenes con IA integrada.

Trabaja dentro de Canvas para la escritura colaborativa, la edición estructurada y el desarrollo organizado de proyectos.

Limitaciones de ChatGPT

La plataforma puede proporcionar ocasionalmente información incorrecta, por lo que es importante verificar la información.

Las capacidades de generación de imágenes pueden generar resultados que carecen de alta resolución o detalles precisos.

Precios de ChatGPT

Free Forever

Además: 20 $ al mes.

Pro: 200 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 240 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?

Un usuario de G2 dice:

ChatGPT es, con diferencia, el mejor modelo de IA que he utilizado, muy fácil de usar y con una interfaz de usuario limpia. ChatGPT pro también es muy útil y lo utilizo para mi trabajo diario. Ha hecho que mi trabajo sea más fácil y rápido. Además, recuerda el contexto y responde en consecuencia.

ChatGPT es, con diferencia, el mejor modelo de IA que he utilizado, muy fácil de usar y con una interfaz de usuario limpia. ChatGPT pro también es muy útil y lo utilizo para mi trabajo diario. Ha hecho que mi trabajo sea más fácil y rápido. Además, recuerda el contexto y responde en consecuencia.

📮ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (para generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña para hacer una pregunta a la IA cada vez, los costes asociados al cambio de contexto y al cambio de pestaña se acumulan con el tiempo, lo que conduce a la expansión de la IA. Pero no con ClickUp Brain. Se integra perfectamente en tu entorno de trabajo, sabe en qué estás trabajando, entiende las indicaciones de texto sin formato y te da respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Experimenta una mejora del doble en tu productividad con ClickUp! Accede fácilmente a múltiples LLM con ClickUp.

3. LibreChat (la mejor para chats de IA multimodelo con flexibilidad de código abierto)

a través de LibreChat

LibreChat es una plataforma de chat de código abierto que te permite integrar múltiples modelos de IA y gestionar su uso en una única interfaz. En lugar de estar limitado a un único proveedor, puedes cambiar entre OpenAI, Anthropic, Azure, Google y muchos más dentro de una sola aplicación.

Entre las capacidades más destacadas de LibreChat se encuentra su API Code Interpreter segura y aislada, que te permite ejecutar Python, TypeScript, JavaScript, Go y más directamente dentro del chat. También ofrece un generador de agentes sin código para gestionar cargas de archivos, herramientas y llamadas a la API, junto con una extensibilidad flexible a través de complementos e integraciones.

Cuando necesites resultados refinados, Artifacts interviene para convertir tus borradores en documentos limpios, fragmentos con formato o código listo para su producción.

Si también quieres generar imágenes de calidad o realizar la edición de las existentes, puedes utilizar modelos integrados como DALL-E, Stable Diffusion o GPT-Image-1.

Las mejores funciones de LibreChat

Busca en chats, mensajes y proyectos para localizar al instante indicaciones y respuestas anteriores.

Bifurca cualquier conversación para ramificar ideas sin interrumpir el hilo original.

Guarda tus propios ajustes preestablecidos o configuraciones y cambia entre los puntos finales del modelo mientras chateas.

Limitaciones de LibreChat

Algunas funciones requieren conocimientos técnicos, como la gestión de claves de API o la ejecución en entornos aislados.

Carece de una interfaz de usuario totalmente integrada en comparación con las plataformas comerciales de chat con IA.

Precios de LibreChat

Free Forever, una plataforma de chat con IA de código abierto.

Valoraciones y reseñas de LibreChat

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LibreChat?

Un usuario de Reddit dice:

He estado probando librechat y lo más importante es la configuración del env. yaml. Una vez que la configuración esté terminada, la aplicación funciona de maravilla.

He estado probando librechat y lo más importante es la configuración del env. yaml. Una vez que lo hayas terminado, la app funciona de maravilla.

📖 Lea también: A muchos les cuesta entender por qué algunas herramientas de IA parecen más inteligentes que otras o mejoran más rápidamente con el tiempo. Comprender la diferencia entre la IA y el aprendizaje automático le ayudará a ver cómo cada enfoque influye en la automatización, las predicciones y la eficiencia general del flujo de trabajo.

4. ChatSonic (ideal para profesionales del marketing que crean contenido en tiempo real y al tanto de las tendencias)

a través de ChatSonic

Si eres un profesional del marketing que crea contenido con regularidad y tiene una dependencia de información actualizada, ChatSonic te ofrece una ventaja al combinar la IA conversacional con datos en tiempo real. Creado por Writesonic, funciona como un agente de marketing de IA que puede redactar blogs, publicaciones en redes sociales, textos publicitarios, correos electrónicos y descripciones de productos con un mínimo esfuerzo.

A diferencia de los chatbots generales, ChatSonic establece una conexión directa con las herramientas que ya utilizas, como Ahrefs, Google Search Console, AnswerThePublic, WordPress, Keywords Everywhere y Writesonic. Esto crea un entorno de trabajo unificado en el que tu investigación, análisis competitivo, optimización SEO y creación de contenido se mantienen en un único flujo continuo.

Por ejemplo, puedes buscar palabras clave, comparar competidores, supervisar tendencias de búsqueda y producir contenidos completos sin cambiar de pestaña. También puedes entrenar a ChatSonic utilizando archivos PDF, enlaces, muestras de contenido existentes o directrices de marca para mantener la coherencia de la marca en todo el contenido.

Las mejores funciones de ChatSonic

Accede y cambia entre los mejores modelos de IA, como GPT-4o, GPT-o1, Claude, Gemini y Flux 1. 1, dependiendo de la tarea en la que estés trabajando.

Analiza los datos de tus clientes, genera informes estructurados y extrae información útil para tomar decisiones.

Diseña páginas web, presentaciones y diagramas, y previsualízalos al instante en ChatSonic.

Limitaciones de ChatSonic

Las imágenes generadas por IA pueden no siempre ajustarse a una visión específica o a las directrices de la marca.

Precios de ChatSonic

Free Forever

Lite: 49 $ al mes por usuario.

Estándar: 99 $ al mes por usuario.

Profesional: 249 $ al mes para dos usuarios.

Avanzado: 499 $ al mes para cinco usuarios.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ChatSonic

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatSonic?

Un usuario de G2 dice:

Necesitaba crear una entrada de blog sobre una tendencia de marketing reciente, y ChatSonic me proporcionó información actualizada al integrarse con la búsqueda de Google, lo que me ahorró horas de investigación.

Necesitaba crear una entrada de blog sobre una tendencia de marketing reciente, y ChatSonic me proporcionó información actualizada al integrarse con la búsqueda de Google, lo que me ahorró horas de investigación.

👀 ¿Sabías que...? La IA es cada vez más potente, accesible y rentable. Entre noviembre de 2022 y octubre de 2024, el coste de inferencia de los sistemas con un rendimiento similar al de GPT-3. 5 se redujo más de 280 veces. Los costes de hardware han disminuido alrededor de un 30 % cada año, mientras que la eficiencia energética ha mejorado aproximadamente un 40 % anual.

5. 1min. IA (la mejor para la generación rápida de contenido todo en uno en todos los medios)

a través de 1min.IA

1min. IA es un estudio creativo todo en uno en el que puedes generar texto, imágenes, audio e incluso vídeo con solo unos clics. La plataforma sigue un sencillo modelo plug-and-play en el que no es necesario configurar nada para empezar a utilizarla.

Solo tienes que iniciar sesión, elegir el tipo de resultado que deseas, como texto, imagen, audio o vídeo, y el entorno de trabajo se adapta al instante. Todas las herramientas que necesitas se encuentran en un solo lugar, por lo que puedes pasar de escribir a diseñar o transcribir sin tener que cambiar de pestaña ni gestionar integraciones.

También puedes observar la diferencia entre cómo 1min.AI y Typingmind gestionan los modelos y los flujos de trabajo. TypingMind quiere que traigas tus propias claves de API. Por su parte, 1min. IA proporciona acceso instantáneo a numerosos modelos de IA de primera categoría sin necesidad de claves de API, lo que lo hace fácil de usar para los principiantes que simplemente quieren generar resultados de alta calidad rápidamente.

Las mejores funciones de 1min. IA

Crea artículos largos, textos de marketing y contenido SEO con solo unos clics.

Crea imágenes, arte y gráficos de IA con estilos personalizables.

Convierte texto en voz utilizando voces de IA de alta calidad.

Genera vídeos cortos automáticamente a partir de guiones o indicaciones.

1 min. Limitaciones de la IA

La plataforma ofrece una flexibilidad mínima en lo que respecta a la modificación de la voz y las expresiones faciales.

1 min. Precios de IA

Free Forever

Pro: 8 $ al mes

Empresas: 12,5 $ al mes.

Enterprise: 8,5 $ al mes por usuario.

1 min. Valoraciones y reseñas de IA

G2 : 4,6/7 (más de 690 opiniones)

Capterra: 4,7/7 (más de 390 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre 1min. IA?

Un usuario de Capterra dice:

Con precios competitivos, 1minAI ofrece un excelente valor. En general, es una herramienta muy eficaz que recomiendo encarecidamente. La interfaz es limpia y fácil de usar, lo que facilita las tareas diarias. El sistema de créditos es generoso y el nivel gratuito ofrece amplias oportunidades para probar todas las funciones.

Con precios competitivos, 1minAI ofrece un excelente valor. En general, es una herramienta muy eficaz que recomiendo encarecidamente. La interfaz es limpia y fácil de usar, lo que facilita las tareas diarias. El sistema de créditos es generoso y el nivel gratuito ofrece amplias oportunidades para probar todas las funciones.

6. PromptVibes (la mejor para generar rápidamente indicaciones de IA eficaces)

a través de PromptVibes

Si te cuesta crear indicaciones eficaces, PromptVibes simplifica el proceso. Se trata de una herramienta de creación de indicaciones con IA que convierte tus ideas generales en indicaciones estructuradas, lo que la convierte en la compañera ideal para los alumnos de cursos de ingeniería de indicaciones que desean practicar de forma práctica.

El generador de indicaciones de IA de PromptVibes crea indicaciones personalizadas y eficaces adaptadas a la tarea que describas. Así es como funciona: analiza la información que proporcionas, interpreta el contexto y, a continuación, genera una indicación bien elaborada diseñada para ofrecerte respuestas más precisas y relevantes.

También tendrás acceso a una colección de más de 500 indicaciones predefinidas que abarcan marketing, redacción, productividad, código, investigación y mucho más para que puedas empezar rápidamente. Así que, si utilizas habitualmente herramientas de IA para la creación de contenidos, la lluvia de ideas o la automatización de tareas, PromptVibes te ofrece una forma más rápida de generar indicaciones de alta calidad sin tener que pasar por un constante proceso de prueba y error.

Las mejores funciones de PromptVibes

Guarda tus indicaciones más utilizadas con el historial y los favoritos integrados.

Utiliza indicaciones en múltiples modelos de IA, incluidos ChatGPT 3. 5/4, Bard y Claude.

Instala extensiones para el navegador o acceso móvil para incorporar indicaciones a tu flujo de trabajo diario.

Personaliza las indicaciones en cualquier idioma según tus aportaciones y tu estilo de escritura.

Limitaciones de PromptVibes

PromptVibes tiene funciones de colaboración en tiempo real limitadas, lo que lo hace menos adecuado para flujos de trabajo en equipo.

Precios de PromptVibes

Básico: Gratis

Además: 4,9 $ al mes.

Pro: 9,9 $ al mes.

Valoraciones y opiniones de PromptVibes

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Quieres ver cómo la IA puede encargarse del trabajo rutinario y ayudarte a terminar más tareas cada día? Mira este vídeo ⬇️

7. Fliki (la mejor para crear vídeos multilingües con narración de voz)

a través de Fliki

Si quieres crear vídeos rápidamente sin tener que lidiar con complejas herramientas de edición, Fliki te ofrece una forma fácil de hacerlo. Puedes empezar con un guion, una idea, páginas de productos o incluso una entrada de blog, y Fliki lo transformará automáticamente en vídeos.

La plataforma toma tu guion, comprende el flujo y lo divide automáticamente en escenas estructuradas. Combina cada parte de tu contenido con imágenes adecuadas de sus bibliotecas de archivo, mientras te permite elegir entre voces realistas disponibles en varios idiomas y acentos.

Fliki también te permite clonarte a ti mismo y a tu voz, proporcionándote una versión reutilizable de tu propio sonido mediante IA para una narración de vídeo coherente. Con las funciones de Magic Edit, puedes perfeccionar o reescribir tu guion directamente en el editor para que tu contenido tenga el flujo que tú quieres.

Las mejores funciones de Fliki

Elige entre más de 2500 voces de IA ultrarrealistas para la narración.

Traduce tu contenido a más de 80 idiomas con un solo clic.

Utiliza un amplio intervalo de plantillas de vídeo ya preparadas para crear vídeos de marca en cuestión de segundos.

Graba actualizaciones en vídeo con subtítulos automáticos para facilitar la comunicación con tu equipo y tus clientes.

Limitaciones de Fliki

Algunos usuarios han informado de que las voces de IA ocasionalmente se saltan o pronuncian mal algunas palabras.

Es posible que necesites varias regeneraciones para completar la narración.

Precios de Fliki

Free Forever

Estándar: 28 $ al mes

Premium: 88 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Fliki

G2: 4,7/5 (más de 170 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fliki?

Un usuario de G2 dice:

He probado esta herramienta de Fliki y veo su potencial, especialmente para aquellas personas como yo que no disfrutan estando delante de las cámaras. Es bastante fácil de usar, ya que solo tienes que escribir lo que quieras decir en un vídeo como guion y, a continuación, realizar la selección de avatares de IA realistas para hacer el vídeo.

He probado esta herramienta de Fliki y veo su potencial, especialmente para aquellas personas como yo que no disfrutan estando delante de las cámaras. Es bastante fácil de usar, ya que solo tienes que escribir lo que quieras decir en un vídeo como guion y, a continuación, seleccionar avatares de IA realistas para hacer el vídeo.

📚 Más información: ¿Te confunde que algunas herramientas de IA generen contenido de forma más creativa, mientras que otras parecen más objetivas? Saber cómo funcionan los LLM en comparación con la IA generativa te ayuda a elegir la herramienta adecuada para tareas como la creación de contenido, la resumición o la obtención de información basada en datos.

8. TextCortex IA (la mejor para contenido de marca basado en el conocimiento de la empresa)

a través de TextCortex IA

TextCortex es un asistente de IA que toma un camino diferente al de las herramientas de escritura típicas, ya que basa cada respuesta en tus propias fuentes de conocimiento. Puedes conectarlo con más de 30 000 aplicaciones y alimentarlo con documentos, enlaces y contenido interno. Esto ayuda a la IA a comprender el lenguaje, los productos y los mensajes de tu empresa.

Después, puedes entrenarla para que refleje de forma coherente la voz y el tono de tu marca, creando contenido acorde con ella en todo momento. La plataforma también te permite establecer reglas y crear agentes de IA personalizados que pueden encargarse de tareas de escritura repetitivas, investigación, extracción de datos o transformación de contenido en función de tus flujos de trabajo.

También puedes acceder a una amplia biblioteca de plantillas ya preparadas. Estas incluyen herramientas para comprobar plagios, mejorar la gramática, crear ganchos para ensayos, generar sinónimos y muchas otras tareas de redacción que te ayudarán a trabajar más rápido sin comprometer la calidad.

Las mejores funciones de TextCortex IA

Cambia entre GPT-4, Claude, Gemini y Mistral en función del estilo de contenido que necesites generar.

Convierte los datos sin procesar en gráficos, diagramas y tablas para poder analizar la información de forma visual.

Traduce o genera contenido en 25 idiomas, incluidos inglés, neerlandés, alemán, ucraniano, rumano, español, portugués, francés e italiano.

Limitaciones de TextCortex IA

Muchos usuarios opinan que los planes de suscripción son bastante caros y que la versión gratuita es bastante limitada.

Subir archivos más grandes para contextualizar puede resultar difícil.

Precios de TextCortex IA

Free Forever

Premium: desde 5,99 $ al mes.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de TextCortex IA

G2: 4,7/5 (más de 840 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 230 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TextCortex IA?

Un usuario de Capterra dice:

Me encanta la función de edición y generación de texto. Me ahorra mucho tiempo y energía en tareas que suelo posponer. Como es fácil de usar y produce contenido de calidad, puedo volver a hacer lo que más me gusta sin tener que preocuparme por tareas para las que no tengo tanta habilidad ni ganas.

Me encanta la función de edición y generación de texto. Me ahorra mucho tiempo y energía en tareas que suelo posponer. Como es fácil de usar y produce contenido de calidad, puedo volver a hacer lo que más me gusta sin tener que preocuparme por tareas para las que no tengo tanta habilidad ni ganas.

9. AIChatOne (la mejor para comparar modelos de IA y gestionar flujos de trabajo multihilo)

a través de AIChatOne

AIChatOne está diseñado para cualquiera que compare constantemente diferentes modelos de IA o que confíe en las fortalezas únicas de cada modelo para diferentes tareas.

En lugar de abrir ventanas separadas para cada chatbot, obtienes un único panel donde todos los modelos (GPT-5, Claude-4, Gemini) permanecen accesibles. Puedes ejecutarlos en paralelo, cambiar instantáneamente entre ellos e incluso comparar los resultados de la misma indicación en diferentes modelos uno al lado del otro.

Puede alimentarla con sus propios archivos de conocimiento, lo que permite a la IA responder con contexto y gestionar múltiples hilos de conversación dentro de un mismo proyecto. La plataforma también le permite crear personajes de IA personalizados que siguen personalidades o roles específicos, y organizar todo de forma ordenada con carpetas de chat, lo que garantiza que su entorno de trabajo se mantenga estructurado a medida que crecen sus proyectos.

Las mejores funciones de AIChatOne

Accede a una biblioteca de indicaciones predefinidas para acelerar tu flujo de trabajo.

Encuentre rápidamente lo que necesita utilizando potentes controles de búsqueda y filtrado.

Diga sus indicaciones utilizando la función de voz a texto para una entrada más rápida.

Interactúa con cualquier página web y deja que la IA extraiga información directamente de ella.

Limitaciones de AIChatOne

Para utilizar determinados LLM, debes proporcionar tu propia clave de API de OpenAI o Claude.

Los límites de uso y el coste dependen del modelo y la clave de API que utilices.

Precios de AIChatOne

Free Forever

IA Credits Pro : 3,99 $ al mes.

Créditos de IA Ultra: 19,9 $ al mes.

Créditos de IA máximos: 39,9 $ al mes.

Premium de por vida: 24,9 $ (pago único)

Valoraciones y reseñas de AIChatOne

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

💡 Consejo profesional: Puede resultar frustrante cuando se pierde información importante entre correos electrónicos, chats y documentos dispersos. Un software de base de conocimientos sólido como ClickUp reúne todo en un solo lugar, lo que facilita encontrar, compartir y reutilizar los conocimientos de tu equipo.

10. Tagbox (la mejor para organizar y buscar en grandes bibliotecas de activos digitales)

a través de Tagbox

Organizar los activos creativos de manera que sean fácilmente accesibles y utilizables suele ser un reto importante. Tagbox aborda este problema aportando inteligencia impulsada por IA a toda tu biblioteca multimedia.

Se trata de una plataforma de gestión de activos digitales basada en IA diseñada específicamente para empresas, equipos de producción y agencias creativas que trabajan con grandes volúmenes de contenido visual.

En lugar de depender de complicadas estructuras de carpetas, Tagbox aprovecha el reconocimiento facial y el etiquetado inteligente para ayudarte a buscar fotos, vídeos y archivos de diseño con filtros significativos. También puedes enriquecer tu biblioteca añadiendo metadatos, como nombres de clientes, ubicaciones, ubicaciones, estado de aprobación y otra información contextual que ayuda a la IA a encontrar los activos adecuados al instante.

La plataforma incluso te permite entrenar modelos de IA personalizados, lo que permite al sistema reconocer los logotipos de tu marca, productos específicos y temas visuales recurrentes con gran precisión.

Las mejores funciones de Tagbox

Busca en toda tu biblioteca multimedia con filtros inteligentes para encontrar recursos más rápidamente.

Colabora con tu equipo a través del uso compartido de colecciones y la centralización de los comentarios en un único entorno de trabajo.

Apoye a equipos globales con la búsqueda y el etiquetado mediante IA disponibles en 100 idiomas.

Limitaciones de Tagbox

Aunque Tagbox tiene compatibilidad con el reconocimiento facial, su uso a gran escala podría plantear problemas de privacidad.

Precios de Tagbox

Prueba gratuita de 30 días.

Starter: 300 $ al mes

Básico: 480 $ al mes

Pro: 720 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Tagbox

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tagbox?

Un usuario de G2 dice:

La capacidad de almacenar, etiquetar, encontrar fácilmente y ver activos digitales de cualquier formato de archivo, ya sean fotos, contenidos de diseño gráfico como correos electrónicos de campaña, tiras web, logotipos e incluso documentos. Fácil de implementar en una pequeña empresa y sencillo e intuitivo de usar.

La capacidad de almacenar, etiquetar, encontrar fácilmente y ver activos digitales de cualquier formato de archivo, ya sean fotos, contenidos de diseño gráfico como correos electrónicos de campaña, tiras web, logotipos e incluso documentos. Fácil de implementar en una pequeña empresa y sencillo e intuitivo de usar.

¿Listo para dar un paso más allá de TypingMind? Prueba ClickUp.

Hay muchas herramientas de chat y productividad con IA disponibles en el mercado.

Algunas destacan en la creación de contenido, otras en la colaboración en equipo o en la gestión de activos digitales. ¿La buena noticia? Tienes opciones.

Sin embargo, si buscas algo más que un chat de IA independiente, ClickUp destaca como una sólida alternativa a TypingMind. Reúne ideas, gestión de tareas, documentos, paneles y modelos e información de IA en un único entorno de trabajo integrado, lo que te permite intercambiar ideas, organizar y ejecutar sin tener que saltar de una aplicación a otra.

¿Quieres ver cómo puede transformar tu productividad? Prueba ClickUp hoy mismo de forma gratuita y descubre una forma más inteligente de trabajar.

Preguntas frecuentes

Muchos usuarios aprecian TypingMind por su interfaz limpia, sus respuestas rápidas y su fácil acceso a múltiples modelos de IA. Algunos usuarios sienten que TypingMind les limita cuando desean una personalización más profunda, integraciones más amplias o una automatización más avanzada al estilo de un agente dentro de su entorno de trabajo.

La mayoría de las alternativas a TypingMind te permiten exportar chats o indicaciones e importarlos en formatos estándar como JSON o texto. El nivel de compatibilidad varía según la herramienta, por lo que es esencial comprobar si tu nueva plataforma admite cargas masivas o requiere una configuración manual.

Si quieres algo que funcione bien tanto si eres un usuario individual como si colaboras con un equipo, ClickUp es una opción muy adecuada. Podrás disfrutar de un acceso más amplio a los modelos, mejores integraciones, documentos compartidos, hilos de chat organizados y una estructura de entorno de trabajo que se adapta fácilmente desde el uso personal hasta la colaboración completa en equipo.

Sí, la mayoría de las alternativas a TypingMind te permiten cambiar entre diferentes modelos de IA y también te permiten adjuntar tus propias bases de conocimiento personalizadas. El nivel de control varía según la plataforma, pero en general encontrarás más flexibilidad que en TypingMind en cuanto a la forma de combinar modelos, fuentes de datos, cargas de documentos y flujos de trabajo.

Las herramientas de autoalojamiento te ofrecen un control total sobre los datos, los modelos y la personalización. Sin embargo, también requieren una configuración técnica, mantenimiento del servidor y costes continuos. Por otro lado, las herramientas de chat con IA SaaS eliminan esos gastos generales y se actualizan automáticamente, aunque a cambio de la comodidad se renuncia a cierta flexibilidad y control directo.