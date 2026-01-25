Las 13 mejores alternativas a Elvex para la orquestación de IA en [año]

Cuando invierte en IA, pero depende de herramientas desconectadas y flujos de trabajo improvisados, todo se ralentiza. Esto crea una deuda de IA o una expansión de IA, una brecha creciente entre lo que está construyendo y lo que puede ejecutar de forma consistente en producción.

Elvex Steps es una plataforma de orquestación de IA que ayuda a reducir parte de esa fricción. Reúne todos sus componentes de IA en un solo lugar, lo que le permite estandarizar la forma en que se realiza el trabajo y reducir el esfuerzo manual necesario para ejecutar sistemas basados en LLM.

Sin embargo, a medida que crece su negocio, Elvex puede resultar limitado cuando se necesitan patrones de orquestación más profundos, una arquitectura más flexible o una mayor compatibilidad para flujos de trabajo complejos y con múltiples agentes.

Si te has enfrentado a obstáculos similares, esta lista de las mejores alternativas a Elvex te ayudará a encontrar una alternativa mejor.

Las mejores alternativas a Elvex para la orquestación de IA de un vistazo

Aquí tienes una rápida comparación de las principales alternativas a Elvex para que puedas encontrar rápidamente la que mejor se adapta a tus necesidades.

Nombre de la herramienta Funciones principales Ideal para Precios* ClickUp Brain, BrainGPT, gestión de proyectos de IA, seguimiento de tareas, agentes de IA, orquestación multiagente, gestión de flujos de trabajo, modelos LLM premium. Equipos que desean una gestión de la plantilla basada en IA y una gestión de proyectos integral. Free Forever; precios personalizados para corporaciones. Podium Interacciones con los clientes impulsadas por IA, enrutamiento automatizado, recordatorios y seguimiento de Ray ID. Flujos de trabajo de comunicación con los clientes Precios personalizados Tidio Chat en vivo con IA, desencadenantes condicionales, automatización de flujos de trabajo multiplataforma. Soporte al cliente y chat en vivo Plan Free disponible; planes de pago a partir de 29 $ al mes. Vertex IA Orquestación de IA empresarial, flujos de trabajo multimodelo, ramificación condicional y supervisión. Equipos que gestionan múltiples modelos/canales de IA Precios personalizados Kore. IA Orquestación de IA conversacional, flujos de trabajo multiturno, paneles de control en tiempo real. Flujos de trabajo conversacionales de corporación Precios personalizados Botpress IA conversacional de código abierto, control granular del flujo de trabajo, componentes modulares. Equipos que necesitan una orquestación de chat con IA flexible y personalizada. Plan gratuito disponible; los planes de pago comienzan en 89 $ + gasto en IA al mes. LangChain Marco para la creación de flujos de trabajo de IA, orquestación multiagente e integraciones de API. Desarrolladores que crean aplicaciones basadas en LLM Plan Free disponible; planes de pago a partir de 39 $ al mes. ServiceNow Orquestación de flujos de trabajo de IA, automatización de TI/operaciones, alertas predictivas. Equipos de TI y operaciones en grandes organizaciones. Precios personalizados CrewAI Orquestación multiagente, intervención humana, integraciones externas. Equipos que necesitan agentes de IA colaborativos Plan Free disponible; precios personalizados. n8n Automatización de flujos de trabajo de código abierto, desencadenantes basados en eventos y edición visual. Automatización de flujos de trabajo sin código para integraciones de datos y aplicaciones. Plan Free disponible; precios personalizados. Zapier Automatización sin código, Zaps de varios pasos, integraciones de aplicaciones. Empresas que conectan múltiples herramientas SaaS Plan Free disponible; planes de pago a partir de 29,99 $ al mes. Atera Orquestación de la gestión de TI, gestión de parches, reglas de alerta y elaboración de informes. Equipos de TI y proveedores de servicios gestionados Plan Free disponible; planes de pago a partir de 169 $ al mes. LocaliQ Gestión de clientes potenciales basada en IA, automatización del marketing multicanal, seguimiento de campañas y automatización de SMS/voz. Empresas que desean gestionar clientes potenciales, ejecutar campañas de automatización y realizar el seguimiento del rendimiento del marketing. Precios personalizados

¿Qué debe buscar en las alternativas a Elvex?

Aunque la elección de la herramienta adecuada depende de sus necesidades específicas y de los requisitos del sistema, aquí tiene algunos factores que debe tener en cuenta:

Diseño y personalización de flujos de trabajo de IA: busque una plataforma que le permita crear, visualizar y personalizar busque una plataforma que le permita crear, visualizar y personalizar automatizaciones de flujos de trabajo de IA de varios pasos con lógica de ramificación, enrutamiento dinámico, llamada de herramientas y la flexibilidad de conectar cualquier modelo que prefiera.

Compatibilidad con múltiples modelos: asegúrate de que la herramienta tenga compatibilidad con diferentes LLM y modelos multimodales, lo que te permitirá cambiar de modelo, combinarlos en flujos de trabajo u optimizar su uso en función del coste y el rendimiento.

Ejecución y automatización en tiempo real: compruebe si la herramienta puede desencadenar flujos de trabajo en tiempo real mediante webhooks, eventos o ejecuciones programadas para que los agentes respondan al instante a las señales de la empresa y las necesidades operativas.

Supervisión y observabilidad: compruebe si proporciona registros detallados, análisis, seguimiento e informes de rendimiento para supervisar el comportamiento de compruebe si proporciona registros detallados, análisis, seguimiento e informes de rendimiento para supervisar el comportamiento de los agentes de IA para la automatización , solucionar fallos y optimizar continuamente los resultados.

Integraciones y conectividad de datos: elija una herramienta que se conecte fácilmente con sus herramientas, CRM, bases de datos, API y entornos en la nube existentes.

Seguridad y cumplimiento normativo: elija una plataforma que cumpla con las principales normas de privacidad de datos, como el RGPD y SOC-2, además de ofrecer cifrado, controles de acceso, gestión segura de API y registros de auditoría.

Facilidad de uso: comprueba si es intuitiva, fácil de usar sin código o con poco código, y accesible tanto para usuarios técnicos como no técnicos, de modo que tu equipo pueda crear e iterar rápidamente.

Escalabilidad: asegúrate de que la plataforma tiene compatibilidad con flujos de trabajo de gran volumen y una arquitectura multiagente, para que crezca sin problemas a medida que la utilizas.

Las mejores alternativas a Elvex

Veamos las principales alternativas a Elvex y qué hace que cada una de ellas destaque sobre las demás.

1. ClickUp (la mejor para flujos de trabajo basados en IA y agentes de IA)

Elvex ofrece una orquestación segura de la IA con compatibilidad multimodelo, automatización de flujos de trabajo y creación sin código, diseñada para cumplir los requisitos de gobernanza de la corporación. Pero la IA no aporta valor si se aisla de sus flujos de trabajo operativos.

Y cuando su plataforma de orquestación de IA existe por separado del lugar donde los equipos realmente ejecutan el trabajo, está añadiendo otra herramienta que gestionar en lugar de converger verdaderamente la IA con las operaciones.

Entra en ClickUp. Es el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, que reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo.

Sus agentes de IA, la gestión de proyectos, la documentación y la colaboración en equipo se encuentran en un entorno de trabajo seguro donde la IA tiene un contexto empresarial al 100 %, y no solo indicaciones aisladas.

Este entorno totalmente sensible al contexto permite a los usuarios de ClickUp eliminar todas las formas de dispersión del trabajo. Se acabaron los silos entre el chat, el correo electrónico y los agentes, y ya no es necesario alimentar a su agente de IA con todo el contexto y la documentación para que funcione siempre. Con la seguridad y la gobernanza de nivel empresarial integradas en la plataforma donde realmente se desarrolla el trabajo, sus agentes y flujos de trabajo de IA actúan como verdaderos compañeros de trabajo.

/IA que comprende todo su contexto operativo.

ClickUp Brain actúa como una capa de inteligencia que conecta todo tu entorno de trabajo. Lee tus tareas, documentos, comentarios y herramientas conectadas como Drive, Slack, Figma, GitHub o Jira.

Como comprende el contexto completo de su trabajo, puede hacerle preguntas operativas detalladas y obtener respuestas precisas extraídas de los flujos de trabajo reales que está ejecutando su equipo.

Obtenga información y aumente la productividad con ClickUp Brain.

Agentes de IA que ejecutan trabajos de forma autónoma en todos sus flujos de trabajo.

Basándose en la inteligencia proporcionada por ClickUp Brain, los agentes de IA de ClickUp actúan como bloques de construcción inteligentes y sin código.

Puede implementar agentes para gestionar tareas como el enrutamiento automático de tickets de soporte, el resumen de documentos, la extracción de información de correos electrónicos o incluso el cambio entre LLM en función del contexto o la sensibilidad de los datos.

Cada agente se puede configurar como un desencadenante para eventos específicos, para la transferencia de datos entre modelos y para la interacción con sus herramientas existentes, todo ello manteniendo estrictos controles de seguridad y auditoría.

Crea agentes de IA inteligentes según tu flujo de trabajo con ClickUp Agents.

🎬 Agente en acción para equipos de TI de corporaciones: cree un superagente de seguridad de software que gestione su cola de incidencias de seguridad. Cuando se informa de una vulnerabilidad de alta prioridad, el agente evalúa automáticamente la gravedad en función de los sistemas afectados en su CMDB. A continuación, crea tareas de corrección y las asigna a los equipos de ingeniería adecuados. Redacta comunicaciones para las partes interesadas en función del alcance del impacto. Programa revisiones de seguimiento. Todo esto ocurre a los pocos minutos de detectarse la incidencia, sin necesidad de clasificación manual ni coordinación entre múltiples equipos y herramientas. Ahorre horas y descubra una eficiencia sin límites. Más información en el siguiente vídeo:

Una vez que sus agentes estén configurados y en funcionamiento, puede ajustar y optimizar aún más la orquestación del flujo de trabajo con el cambio de modelos. Puede acceder a modelos de IA premium y asignarlos a tareas específicas, como ChatGPT para escribir y Claude para razonar, de modo que cada agente utilice la IA más adecuada para el trabajo.

Cambie entre diferentes modelos de IA para obtener el resultado deseado.

💟 Bonificación: Las implementaciones de IA de corporación requieren flexibilidad para utilizar el modelo adecuado para cada caso de uso, accesibilidad con función de voz para agilizar las operaciones y búsqueda unificada en todo el conocimiento de la corporación. ClickUp BrainGPT ofrece capacidades de IA multimodelo con gobernanza empresarial integrada, lo que elimina la necesidad de gestionar relaciones con proveedores independientes o protocolos de seguridad para cada proveedor de IA. IA contextual que comprende los flujos de trabajo de su corporación : a diferencia de las herramientas de IA independientes que solo ven indicaciones individuales, Brain GPT accede a las hojas de ruta de sus proyectos, las especificaciones técnicas, el historial de incidencias y las discusiones del equipo para proporcionar respuestas basadas en sus operaciones reales, decisiones de arquitectura y requisitos de cumplimiento.

Cambie entre los principales LLM en función de los requisitos de la tarea : acceda a Claude, ChatGPT y Gemini desde una única plataforma, de modo que los equipos puedan elegir el modelo óptimo para la documentación técnica, la generación de código, el contenido creativo o el análisis de datos sin tener que gestionar múltiples claves de API y revisiones de seguridad.

Operaciones activadas por voz para la gestión del flujo de trabajo sin usar las manos : utilice : utilice Talk to Text para registrar verbalmente informes de incidencias, actualizar el estado de los proyectos, crear tareas o realizar consultas de métricas operativas durante situaciones críticas en las que no es práctico escribir.

Búsqueda unificada en toda su pila tecnológica: realice consultas simultáneas en tareas de ClickUp, documentación técnica, repositorios conectados como GitHub, comunicaciones en Slack y archivos de diseño en Figma.

Para completar la oferta, ClickUp Automatizaciones le permite configurar flujos de trabajo que se ejecutan automáticamente sin necesidad de escribir código. Puede utilizar desencadenantes basados en actualizaciones de tareas, cambios de estado, comentarios o Campos personalizados, para que los procesos de su equipo se mantengan coherentes sin necesidad de realizar seguimientos manuales.

Activa los flujos de trabajo automáticamente cuando se cierran las tareas o se capturan notas con ClickUp Automatizaciones.

🎬 Automatización en acción: Los equipos de corporación pueden crear cadenas de aprobación que dirijan las solicitudes a las partes interesadas adecuadas en función del tipo de proyecto o los límites presupuestarios.

Los flujos de trabajo de seguridad y cumplimiento pueden asignar automáticamente auditorías cuando se accede a datos confidenciales. Pueden marcar las tareas que no se han revisado dentro de los plazos de gobernanza.

Los procesos multifuncionales, como la incorporación de proveedores, la provisión de empleados o la escalada de incidencias, se pueden orquestar con lógica condicional. La lógica se adapta a diferentes escenarios en función de sus requisitos. Todo esto se configura a través de un generador visual que no requiere recursos de desarrollo ni tickets de TI para modificarlo.

Las mejores funciones de ClickUp

Organice y realice el seguimiento del trabajo: gestione todos sus proyectos, tareas y subtareas en gestione todos sus proyectos, tareas y subtareas en las tareas de ClickUp con prioridades, estados y fechas límite para estar al tanto de todas las asignaciones.

Documenta los procesos con claridad: crea wikis dinámicos, POEEs y notas de reuniones con crea wikis dinámicos, POEEs y notas de reuniones con ClickUp Docs , con tareas enlazadas, colaboración en tiempo real y control de versiones.

Comuníquese sin problemas: mantenga las conversaciones contextualizadas y centradas con mantenga las conversaciones contextualizadas y centradas con ClickUp Chat conectando los mensajes directamente a tareas, proyectos y documentos para una mejor coordinación del equipo.

Visualice el rendimiento al instante: cree cree paneles de control personalizables de ClickUp para realizar el seguimiento de los KPI, supervisar el progreso de los proyectos y obtener información útil sobre los equipos y los flujos de trabajo.

Limitaciones de ClickUp

Los proyectos de gran envergadura o las acciones simultáneas de IA pueden provocar ligeros retrasos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aquí tiene una reseña de TrustRadius:

Utilizo ClickUp de forma intermitente para gestionar varios proyectos de UX a la vez. La razón principal por la que me gusta ClickUp es que puedo separar todo mi trabajo en proyectos y equipos, y luego verlo todo con el nivel de detalle que desee.

Utilizo ClickUp de forma intermitente para gestionar varios proyectos de UX a la vez. La razón principal por la que me gusta ClickUp es que puedo separar todo mi trabajo en proyectos y equipos, y luego verlo todo con el nivel de detalle que desee.

👀 ¿Sabías que: Según Forrester Research , en un periodo de tres años, las organizaciones que utilizaron ClickUp lograron un retorno de la inversión (ROI) estimado del 384 %. Estas organizaciones generaron alrededor de 3,9 millones de dólares estadounidenses en ingresos incrementales a través de proyectos habilitados o mejorados por ClickUp.

2. Podium (la mejor herramienta de orquestación de IA para la comunicación con los clientes)

a través de Podium

Podium ayuda a su equipo a gestionar las acciones impulsadas por IA en torno a las interacciones con los clientes. En lugar de realizar un seguimiento manual de los mensajes, dirigir las preguntas entrantes a la persona adecuada, generar resúmenes de conversaciones y enviar recordatorios de seguimiento, puede configurar reglas de IA para gestionar esos pasos de forma automática.

Los empleados de IA integrados en la herramienta, es decir, el vendedor de IA, el programador de IA, el comercializador de IA, el conserje de IA y el gestor de reputación de IA, se encargan de todo el trabajo repetitivo dentro de su proyecto. El generador de flujos de trabajo de automatización le permite diseñar secuencias con desencadenantes, retrasos, filtros, acciones y lógica condicional (ramificaciones if/else).

También dispondrá de una bandeja de entrada unificada para SMS, chat web e interacciones telefónicas, lo que garantiza respuestas coherentes en todos los canales.

Las mejores funciones de Podium

Gestiona la automatización de SMS, chat web y correo electrónico en múltiples canales en un único flujo orquestado.

Envía los resultados generados por IA directamente a las herramientas de CRM o de flujo de trabajo conectadas para mantener la continuidad.

Realice un seguimiento de la finalización de las tareas de IA y los desencadenantes del flujo de trabajo para identificar posibles cuellos de botella.

Limitaciones de Podium

Centrada principalmente en flujos de trabajo basados en conversaciones, lo que la hace menos adecuada para la orquestación interna o que no está orientada al cliente.

Precios de Podium

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Podium

G2: 4,6/5 (más de 2020 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Podium?

Una reseña de Capterra dice:

Nos gustó mucho la función de mensajería de Podium, que permite a los pacientes comunicarse de esta forma e iniciar un chat desde nuestro sitio web o por su cuenta. Era la primera vez que implementábamos esta función en nuestra oficina. Rara vez necesitamos el soporte de Podium, pero la atención al cliente fue excelente.

Nos gustó mucho la función de mensajería de Podium, que permite a los pacientes comunicarse de esta forma e iniciar un chat desde nuestro sitio web o por su cuenta. Era la primera vez que implementábamos esta función en nuestra oficina. Rara vez necesitamos el soporte de Podium, pero la atención al cliente fue excelente.

📮 ClickUp Insight: Solo el 12 % de los encuestados utiliza las funciones de IA integradas en las suites de productividad. Este bajo nivel de adopción sugiere que las implementaciones actuales pueden carecer de la integración contextual fluida que impulsaría a los usuarios a abandonar sus plataformas conversacionales independientes preferidas. Por ejemplo, ¿puede la IA ejecutar un flujo de trabajo de automatización basado en una indicación de texto sin formato del usuario? ¡ClickUp Brain puede hacerlo! La IA está profundamente integrada en todos los aspectos de ClickUp, incluyendo, entre otros, resumir hilos de chat, redactar o pulir textos, extraer información del entorno de trabajo, generar imágenes y mucho más.

3. Tidio (la mejor plataforma de chat en vivo y soporte basado en IA)

a través de Tidio

Tidio se asegura de que no te sientas abrumado por los interminables mensajes de los clientes. Detecta automáticamente el tipo de solicitud de una queja y puede priorizar los mensajes por urgencia o valor del cliente, lo que garantiza que las interacciones más críticas y urgentes se gestionen en primer lugar.

La herramienta también coordina acciones en múltiples plataformas. Un solo mensaje de chat puede desencadenar un correo electrónico de seguimiento, actualizar su CRM y notificar al compañero de equipo correspondiente. El icono de chat personalizable se adapta a sitios web y aplicaciones, mientras que los desencadenantes condicionales garantizan que las acciones solo se produzcan cuando deben.

Con Tidio, la orquestación de IA mantiene tus flujos de trabajo funcionando de manera fluida e inteligente, sin necesidad de supervisión constante. Además, tus datos están seguros y son privados gracias al cumplimiento de las normativas GDPR, AI Pact, CCPA y SOC (2).

Las mejores funciones de Tidio

Cree rutas de conversación automatizadas como desencadenantes de acciones como ofrecer descuentos y recuperar carritos abandonados.

Obtenga funciones de chat en vivo, como vista previa de escritura, respuestas predefinidas, seguimiento de visitantes, etc., para ayudar a acelerar los tiempos de respuesta.

Ajuste los colores, la posición, los idiomas y la marca del widget de chat para que coincidan con su sitio web.

Limitaciones de Tidio

Los mensajes de gran volumen pueden ralentizar el etiquetado automático, los desencadenantes del flujo de trabajo o las acciones multicanal.

Precios de Tidio

7 días de prueba gratuita

Lyro IA Agent : desde 39 $ al mes.

Flujos : desde 29 $ al mes.

Starter : 29 $ al mes

Crecimiento : 59 $ al mes

Plus : 749 $ al mes

Premium: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Tidio

G2: 4,7/5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 560 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tidio?

Una reseña de G2 dice:

La interfaz intuitiva de Tidio y su perfecta integración con múltiples plataformas hacen que sea increíblemente fácil gestionar todas las interacciones con los clientes en un solo lugar. La automatización del chatbot es potente pero fácil de configurar, lo que ahorra un tiempo valioso sin perder el toque personal.

La interfaz intuitiva de Tidio y su perfecta integración con múltiples plataformas hacen que sea increíblemente fácil gestionar todas las interacciones con los clientes en un solo lugar. La automatización del chatbot es potente pero fácil de configurar, lo que permite ahorrar un tiempo valioso sin perder la sensación de personalización.

👀 ¿Sabías que... Incluso los chatbots de IA necesitan una orquestación adecuada? El chatbot de IA de un concesionario Chevrolet fijó un precio erróneo de 1 dólar para un vehículo de 76 000 dólares porque el sistema de IA no estaba correctamente orquestado. ¡Ahora ya sabes por qué necesitas un sistema de IA totalmente integrado en tu flujo de trabajo!

4. Vertex AI (la mejor plataforma de orquestación de IA para corporaciones)

a través de Vertex IA

Vertex AI combina la preparación de datos, el entrenamiento de modelos, las pruebas, la implementación y la supervisión en una única plataforma, para que puedas pasar rápidamente de los datos sin procesar a los sistemas de IA operativos. Dado que utiliza la nube de alta velocidad, las GPU y las TPU de Google para gestionar modelos y conjuntos de datos de gran tamaño, puede ampliarse fácilmente a medida que crecen tus necesidades.

Puede utilizar AutoML para que la IA de Google cree el mejor modelo para usted o escribir su propio código utilizando TensorFlow o PyTorch. Por lo tanto, es adecuado tanto para usuarios principiantes como avanzados.

La herramienta también proporciona supervisión y registro para cada paso del proceso. Puede identificar inmediatamente los cuellos de botella o los errores y ajustar el flujo de trabajo sin tener que empezar de nuevo.

Las mejores funciones de Vertex IA

Acceda a los modelos avanzados de Google, incluida la última familia Gemini, para tareas de texto, imagen, vídeo y multimodales.

Conéctese a herramientas de Google Cloud como BigQuery, almacenamiento en la nube y AI Notebooks para convertir datos sin procesar en información útil para el aprendizaje automático.

Configure canalizaciones de ML automatizadas para gestionar de forma eficiente los pasos repetitivos del flujo de trabajo.

Limitaciones de Verex IA

Es una plataforma compleja con una curva de aprendizaje pronunciada.

Precios de Verex IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Verex IA

G2: 4,3/5 (más de 580 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Verex IA?

Una reseña de G2 dice:

Lo más interesante de Vertex AI es que cuenta con una plataforma unificada para todo el ciclo de vida del aprendizaje automático. Vertex AI me ayudó a crear prototipos rápidos con cuadernos durante mi proyecto y también con una orquestación de procesos con entrega acelerada de productos, además de ofrecer ventajas como Vertex AI Pipelines para flujos de trabajo de aprendizaje automático reproducibles y preparados para CI/CD.

Lo más interesante de Vertex AI es que cuenta con una plataforma unificada para todo el ciclo de vida del aprendizaje automático. Vertex AI me ayudó a crear prototipos rápidos con cuadernos durante mi proyecto y también con una orquestación de procesos con entrega acelerada de productos, además de ofrecer ventajas como Vertex AI Pipelines para flujos de trabajo de aprendizaje automático reproducibles y preparados para CI/CD.

🧠 Dato curioso: la orquestación de IA no solo se utiliza en el trabajo, sino que también impulsa algunos de los éxitos más extraños de Internet, como las telenovelas de gatos. Mediante la combinación de la generación de imágenes, la síntesis de voz y la narración surrealista, la IA ha creado gatos con aspecto humano que protagonizan dramas exagerados y trepidantes.

5. Kore. IA (la mejor plataforma de IA conversacional para corporaciones)

a través de Kore.IA

Para las corporaciones que buscan desarrollar sistemas de IA inteligentes y multiagente, Kore. ai es una opción adecuada. Le permite orquestar múltiples agentes, mantener la memoria contextual entre sesiones y automatizar flujos de trabajo complejos con distintos niveles de autonomía.

Obtendrá IA para el trabajo para automatizar tareas y obtener información valiosa de su entorno de trabajo. IA para procesos optimiza las operaciones con la creación de agentes sin código, y IA para servicios mejora el soporte al cliente con agentes conversacionales y bots preconfigurados específicos para cada sector.

Kore. Las mejores funciones de IA

Utilice herramientas sin código o con código para crear y gestionar agentes de IA y acelerar el desarrollo con plantillas.

Realice un seguimiento del rendimiento de los agentes con análisis en tiempo real, seguimiento de eventos, registros de auditoría e información útil.

Cumpla con las normas reglamentarias y garantice un comportamiento responsable de la IA con controles de acceso robustos y salvaguardias éticas.

Kore. Limitaciones de la IA

La orquestación en tiempo real fuera de las interacciones de chat es limitada.

Precios de Kore. IA

Precios personalizados

Kore. Valoraciones y reseñas de IA

G2: 4,6/5 (más de 450 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Kore. IA?

Un usuario de G2 dice:

Kore. AI destaca por su plataforma conversacional altamente intuitiva e impulsada por IA. Me gusta cómo permite una automatización fluida en múltiples canales, se integra perfectamente con los sistemas de la corporación y proporciona herramientas de bajo código/sin código para crear asistentes virtuales inteligentes.

Kore. AI destaca por su plataforma conversacional altamente intuitiva e impulsada por IA. Me gusta cómo permite una automatización fluida en múltiples canales, se integra perfectamente con los sistemas de la corporación y proporciona herramientas de bajo código/sin código para crear asistentes virtuales inteligentes.

📚 Lea también: ¿Le cuesta automatizar los flujos de trabajo? Aprenda a crear un agente de IA desde cero para optimizar las tareas y aumentar la productividad en todos sus proyectos. Es sorprendentemente fácil. Descubre cómo a continuación. 👇🏼

6. Botpress (la mejor plataforma de IA conversacional de código abierto)

a través de Botpress

Botpress es una alternativa fiable a Elvex si necesita agentes de conversación. Ofrece una plataforma agentica completa impulsada por su propio motor de inferencia. Combina el razonamiento LLM, la memoria y la ejecución lógica en un único sistema.

También puede moldear el comportamiento de un agente según sus necesidades. Puede programar la lógica, controlar la ejecución de herramientas, definir pasos de razonamiento y gestionar la memoria con precisión.

Las potentes funciones de observabilidad, como el seguimiento de eventos y el aislamiento del tiempo de ejecución, le ayudan a supervisar cada decisión que toma su agente. Si desea una plataforma que le permita diseñar agentes a un nivel técnico detallado, en lugar de limitarse a ensamblar flujos de trabajo, Botpress le ofrece un control más práctico que Elvex.

Las mejores funciones de Botpress

Implemente agentes en widgets web, WhatsApp, Messenger, Slack o sus propias aplicaciones con una lógica unificada.

Gestión de múltiples versiones de agentes con publicación segura y reversión instantánea.

Previsualice las rutas de razonamiento y depure el comportamiento del agente paso a paso antes de publicar.

Limitaciones de Botpress

Conectores integrados con límites en comparación con las plataformas de automatización generales.

Precios de Botpress

Pago por uso: Gratis + gasto en IA/mes

Además: 89 $ + gasto en IA/mes por usuario

Equipo: 495 $ + gasto en IA/mes por usuario

Gestionado: 1495 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Botpress

G2: 4,5/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Botpress?

Una reseña de Capterra dice:

Botpress es una gran plataforma con una sólida comunidad de desarrolladores de todo el mundo que son acogedores y están dispuestos al uso compartido de su tiempo, sus recursos y la promoción de las buenas prácticas entre los creadores de bots.

Botpress es una gran plataforma con una sólida comunidad de desarrolladores de todo el mundo que son acogedores y están dispuestos al uso compartido de su tiempo, sus recursos y la promoción de las buenas prácticas entre los creadores de bots.

📚 Más información: Las mejores startups de agentes de IA a tener en cuenta

7. LangChain (el mejor marco para crear aplicaciones basadas en IA)

a través de LangChain

LangChain es un marco de código abierto que le ayuda a crear agentes de IA fiables y listos para la producción. Obtendrá un conjunto de patrones de agentes probados para tareas como la llamada de herramientas, la generación aumentada por recuperación y la toma de decisiones estructurada. Esto le evita tener que repetir una y otra vez la misma lógica.

Sus agentes se ejecutan en LangGraph, que se encarga de la complejidad operativa entre bastidores. Ayuda a realizar el seguimiento del estado durante los flujos de trabajo largos, a reintentar o revertir después de fallos de ejecución y a habilitar puntos de control con intervención humana siempre que sea necesario supervisar.

Puede conectar cualquier LLM, base de datos vectorial, herramienta API o módulo de memoria, y la arquitectura se adapta fácilmente a medida que sus casos de uso se vuelven más exigentes. Dado que LangChain es totalmente de código abierto bajo MIT, tiene la flexibilidad de modificar componentes, ampliar comportamientos y diseñar canalizaciones personalizadas que se ajusten a sus requisitos exactos.

Las mejores funciones de LangChain

Cree indicaciones reutilizables y parametrizadas con marcadores de posición, ejemplos de pocos disparos y contenido dinámico.

Realice un seguimiento del comportamiento de los agentes mediante devoluciones de llamada que registran y depuran los pasos intermedios.

Valida los resultados de LLM aplicando formatos estructurados como JSON antes de que avancen.

Limitaciones de LangChain

Requiere conocimientos previos de código, ya que no es una herramienta plug-and-play.

Precios de LangChain

Plan Free

Desarrollador: Empiece gratuito/a y luego pague por uso.

Plus: 39 $ al mes por usuario, luego pago por uso.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LangChain

G2: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LangChain?

Una reseña de G2 dice:

Lo que más me gusta de LangChain es su flexibilidad para integrar modelos, fuentes de datos y herramientas a la perfección, lo que ha agilizado considerablemente la creación y el escalado de flujos de trabajo complejos basados en LLM en mis proyectos.

Lo que más me gusta de LangChain es su flexibilidad para integrar modelos, fuentes de datos y herramientas a la perfección, lo que ha agilizado considerablemente la creación y el escalado de flujos de trabajo complejos basados en LLM en mis proyectos.

💟 Bonificación: ¿Le cuesta sacar partido a la IA? Aprenda a entrenar su propio modelo de IA, personalizarlo según sus necesidades y ponerlo en práctica en tareas del mundo real.

8. ServiceNow (la mejor orquestación de flujos de trabajo de IA para TI y operaciones)

a través de ServiceNow

Si ya utiliza la plataforma ServiceNow para sus flujos de trabajo y datos, ServiceNow IA Agents es una buena opción.

Existe un AI Agent Studio específico en el que puede definir la misión, el rol y las responsabilidades de un agente en lenguaje natural e implementarlo al instante. También puede solicitar a la plataforma que automatice tareas específicas (por ejemplo, «Crear un borrador de artículo de conocimiento», «Investigar esta alerta de seguridad», «Categorizar este ticket») y esta generará flujos de trabajo estructurados y repetibles.

La herramienta también cuenta con capacidades de orquestación y gobernanza de IA. El AI Agent Orchestrator permite que varios agentes especializados colaboren en procesos más grandes y complejos. Y en ServiceNow AI Control Tower, puede gestionar y supervisar todos sus agentes de IA desde un único hub.

Las mejores funciones de ServiceNow

Utilice Agent Fabric para unificar agentes y herramientas de IA de terceros desde cualquier plataforma.

Utilice integraciones nativas para permitir que los agentes actúen directamente sobre sus flujos de trabajo, automatizaciones, bases de conocimientos y datos existentes.

Realice un seguimiento de la eficiencia de la orquestación de IA con paneles que comparan los resultados previstos con los reales del flujo de trabajo.

Limitaciones de ServiceNow

Las predicciones basadas en IA dependen en gran medida de los datos históricos, lo que significa que es posible que los flujos de trabajo más recientes no se aprovechen de inmediato.

Precios de ServiceNow

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ServiceNow

G2: 4,4/5 (más de 1100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ServiceNow?

Una reseña de Capterra dice:

ServiceNow permite una gestión rápida y transparente de los tickets y los flujos de trabajo. La interfaz es intuitiva y las herramientas de elaboración de informes son muy útiles para las operaciones diarias. Además, se integra fácilmente con otros sistemas, como Salesforce CRM, por ejemplo.

ServiceNow permite una gestión rápida y transparente de los tickets y los flujos de trabajo. La interfaz es intuitiva y las herramientas de elaboración de informes son muy útiles para las operaciones diarias. Además, se integra fácilmente con otros sistemas, como Salesforce CRM, por ejemplo.

👀 ¿Sabías que...? Poco después del lanzamiento de Bard AI, Google se enfrentó a problemas de credibilidad cuando el chatbot proporcionó información incorrecta durante una demostración sobre el telescopio espacial James Webb. El error provocó una caída significativa del precio de las acciones de Google, lo que puso de relieve la importancia de una validación y una orquestación rigurosas de los resultados de la IA.

9. CrewAI (la mejor orquestación de agentes de IA para equipos)

a través de CrewAI

CrewAI es un marco de trabajo de código abierto en Python que le ayuda a crear sistemas de IA multiagente en los que varios agentes especializados colaboran como un equipo coordinado. Cada agente tiene su propia área de especialización y siguen un flujo de trabajo o procesos estructurados para completar las tareas.

La arquitectura basada en roles garantiza que cada agente tenga responsabilidades claramente definidas, e incluso puede estructurarlas jerárquicamente. Puede haber agentes «gerentes» que supervisen a los agentes «trabajadores».

Por ejemplo, puede crear un equipo para un flujo de trabajo de análisis financiero fintech. También incluiría un agente de recopilación de datos para extraer conjuntos de datos del mercado, un agente de modelización para calcular métricas clave, un agente de riesgo para evaluar los niveles de exposición y un agente de elaboración de informes para recopilar la información final.

Las mejores funciones de CrewAI

Habilite el control humano en el bucle pausando tareas específicas para su revisión o aprobación por parte de personas.

Gestión de agentes a gran escala con paneles, registros, supervisión y herramientas de ciclo de vida.

Cree bibliotecas de agentes reutilizables (por ejemplo, agentes de investigación, agentes de análisis, agentes de evaluación) e incorpórelos a nuevos flujos de trabajo sin necesidad de reescribir la lógica.

Amplíe las capacidades de los agentes con acceso a API, conjuntos de datos externos, herramientas de código o funciones personalizadas.

Limitaciones de CrewAI

Los flujos de trabajo deben diseñarse cuidadosamente, ya que la colaboración entre agentes a veces genera pasos redundantes.

Precios de CrewAI

Gratis, autohospedado, código abierto.

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CrewAI

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre CrewAI?

Una reseña de G2 dice:

Lo mejor de crewAI es que, al crear un agente, podemos proporcionarle un rol, una meta y una historia, lo que aumenta considerablemente su rendimiento. Tiene compatibilidad con todos los proveedores de LLM, como OpenAI, Groq, Nvidia Nemo, etc.

Lo mejor de crewAI es que, al crear un agente, podemos proporcionarle un rol, una meta y una historia, lo que aumenta considerablemente su rendimiento. Tiene compatibilidad con todos los proveedores de LLM, como OpenAI, Groq, Nvidia Nemo, etc.

10. n8n (la mejor herramienta de automatización de flujos de trabajo de código abierto)

a través de n8n

Muchas herramientas de IA ofrecen un generador visual o código para crear sistemas agenticos, pero n8n te ofrece ambas cosas. Puedes diseñar automatizaciones de flujos de trabajo a través de una interfaz limpia de arrastrar y soltar, y también añadir JavaScript personalizado mientras automatizas tareas sencillas y procesos de varios pasos.

Esto hace que n8n sea una buena opción tanto para principiantes que necesitan simplicidad como para usuarios avanzados que desean un control más profundo. La herramienta ofrece compatibilidad con la automatización basada en eventos y desencadenantes mediante webhooks, programaciones, eventos del sistema o actualizaciones de aplicaciones. Sus flujos de trabajo se ejecutan automáticamente en segundo plano y puede estructurarlos con rutas ramificadas, bucles, filtros condicionales y gestión detallada de errores.

Dado que la plataforma es de código abierto y altamente extensible, puede alojar usted mismo modelos de IA, implementarlos con Docker y explorar o personalizar todo el código base en GitHub.

Las mejores funciones de n8n

Acceda a sus datos y complete los flujos de trabajo utilizando Slack, Teams, SMS, voz o la interfaz de chat integrada.

Proteja su entorno con SSO a través de SAML, compatibilidad con LDAP, almacenes secretos cifrados, control de versiones y permisos RBAC avanzados.

Obtenga plantillas listas para usar que le permitirán crear rápidamente automatizaciones y flujos de trabajo comunes.

Limitaciones de n8n

No todas las aplicaciones empresariales tienen nodos listos para usar; es posible que necesiten trabajo con API.

Precios de n8n

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de n8n

G2: 4,8/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre n8n?

Una reseña de Capterra:

La interfaz intuitiva hace que sea muy fácil crear y modificar flujos de trabajo según mis necesidades específicas.

La interfaz intuitiva hace que sea muy fácil crear y modificar flujos de trabajo según mis necesidades específicas.

👀 ¿Sabías que...? El puerto de Corpus Christi, en Texas, ha implementado un sistema de réplica digital basado en IA llamado OPTICS. Este sistema utiliza el aprendizaje automático para predecir la posición de los barcos y emplea IA generativa para la formación en respuesta a emergencias, lo que mejora el seguimiento en tiempo real y las medidas de seguridad.

11. Zapier (la mejor plataforma de automatización sin código para empresas)

a través de Zapier

Zapier es una opción sólida para automatizar tareas empresariales rutinarias en miles de aplicaciones. Para automatizar un flujo de trabajo, debe crear un Zap que sea un desencadenante de acciones basadas en eventos específicos.

Por ejemplo, un Zap puede añadir automáticamente nuevos clientes potenciales desde un formulario web a su CRM, enviar una notificación de Slack a su equipo de ventas y actualizar una hoja de cálculo de Google para el seguimiento.

Con conexiones a más de 3000 aplicaciones, Zapier te permite integrar casi cualquier herramienta en tu flujo de trabajo. Esto lo convierte en una herramienta fiable para autónomos, empresas en crecimiento y corporaciones que desean automatizar tareas rutinarias y optimizar operaciones sin necesidad de escribir código.

Las mejores funciones de Zapier

Cree flujos de trabajo complejos con Zaps de varios pasos que impliquen múltiples acciones y pasos.

Aplica filtros para garantizar que los Zaps solo se ejecuten cuando se cumplan condiciones específicas.

Utilice Paths para añadir lógica de ramificación y conseguir flujos de trabajo más dinámicos.

Integre cualquier servicio mediante webhooks para enviar o recibir datos y realizar sus automatizaciones.

Limitaciones de Zapier

La depuración puede resultar difícil con flujos de trabajo largos o de múltiples rutas.

Precios de Zapier (orquestación de IA)

Free

Profesional: 29,99 $ al mes.

Equipo: 103,50 $ al mes para 25 usuarios.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Zapier

G2: 4,5/5 (más de 1500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3010 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zapier?

Una reseña de Capterra dice:

Zapier realiza fácilmente la conexión entre docenas de aplicaciones y crea automatizaciones rápidas. Los «Zaps» simplifican realmente el trabajo diario.

Zapier realiza fácilmente la conexión entre docenas de aplicaciones y crea automatizaciones rápidas. Los «Zaps» simplifican realmente el trabajo diario.

12. Atera (la mejor orquestación basada en IA para la gestión de TI)

a través de Atera

Creados específicamente para ayudar a los equipos de TI a escalar, los agentes de Atera IA aportan inteligencia autónoma a la gestión de TI. La plataforma ofrece dos agentes clave: IA Copilot e IT Autopilot.

AI Copilot le ayuda en su trabajo como técnico de TI supervisando el estado del sistema, resumiendo tickets, sugiriendo scripts y proporcionando información útil. Incluso puede generar comandos PowerShell, Bash o CLI a partir de indicaciones en lenguaje sencillo, lo que le ayuda a resolver problemas más rápidamente y a tomar medidas inmediatas sin necesidad de escribir scripts manualmente.

IT Autopilot, por otro lado, se encarga de las tareas rutinarias de TI para los usuarios finales. Esto incluye la resolución de problemas, la aplicación de correcciones, la instalación de software y el restablecimiento de contraseñas. Cuando encuentra un problema que no puede resolver, le envía el ticket con un resumen completo del contexto.

Puede optimizar aún más estos agentes en el Centro de IA ajustando su base de conocimientos, perfeccionando las acciones y asignando contactos para alinearlos con los flujos de trabajo de su equipo.

Las mejores funciones de Atera

Cree un resumen detallado y desglosado de todas las acciones realizadas en un dispositivo mediante IA.

Redacte nuevos artículos para la base de conocimientos a partir de las resoluciones de tickets utilizando IA Copilot.

Genere resúmenes de informes operativos, como el historial de alertas y el estado de los dispositivos, y obtenga recomendaciones sobre las acciones de prioridad.

Limitaciones de Atera

El software a veces se ralentiza, sobre todo cuando se gestionan grandes números de terminales.

Precios de Atera

30 días de prueba gratuita

Profesional: 169 $ al mes por usuario

Experto: 229 $ al mes por usuario

Master: 269 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

IA Copilot: 95 $ al mes por técnico (complemento)

Valoraciones y reseñas de Atera

G2: 4,6/5 (más de 910 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 440 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Atera?

Esto es lo que dice una reseña de Capterra:

Excelente supervisión de activos, que incluye estadísticas, alertas y funciones de control remoto. Fácil de gestionar dispositivos y organizar por clientes. Interfaz de usuario limpia y fácil de implementar. Esto me ayudó a mejorar mi flujo de trabajo.

Excelente supervisión de activos, que incluye estadísticas, alertas y funciones de control remoto. Fácil de gestionar dispositivos y organizar por clientes. Interfaz de usuario limpia y fácil de implementar. Esto me ayudó a mejorar mi flujo de trabajo.

📚 Más información: Ejemplos de potentes agentes de IA que están transformando las industrias

13. LocaliQ (la mejor solución basada en IA para la automatización unificada del marketing y los clientes potenciales)

a través de LocaliQ

Si desea volver a captar clientes potenciales que han sido ignorados y reactivar la conversación antes de que pierdan interés, pruebe LocaliQ. Los agentes de IA responden a textos, atienden llamadas y califican clientes potenciales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que garantiza que todos los clientes potenciales estén atendidos incluso cuando su equipo no está disponible.

Además, estos agentes de IA también generan transcripciones y resúmenes en tiempo real de cada llamada y mensaje de texto, para que puedas revisar las interacciones sin tener que pasar horas escuchando o leyendo. De esta manera, siempre sabrás lo que se discutió y podrás hacer un seguimiento con el contexto adecuado en el momento oportuno.

Las mejores funciones de LocaliQ

Gestione los clientes potenciales a través de llamadas de voz, SMS y otros canales de mensajes de forma fluida.

Sincronice los datos de clientes potenciales directamente con su CRM o sus sistemas de marketing para mantener la información actualizada en todas las plataformas.

Realice un seguimiento del rendimiento de los clientes potenciales, la eficiencia de los agentes y la eficacia de las campañas con paneles y información útil.

Limitaciones de LocaliQ

Los análisis y los informes personalizados suelen estar restringidos a los planes de nivel superior.

Precios de LocaliQ

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LocaliQ

G2: 4,5/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas disponibles.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LocaliQ?

Aquí tienes una reseña de G2:

Lo que realmente distingue a LocaliQ es lo personalizada que ha sido la experiencia. Hemos mantenido una comunicación constante, conversaciones reales y contamos con un equipo que realmente se preocupa por nuestro éxito.

Lo que realmente distingue a LocaliQ es lo personalizada que ha sido la experiencia. Hemos mantenido una comunicación constante, conversaciones reales y contamos con un equipo que realmente se preocupa por nuestro éxito.

¿Cómo elegir la más adecuada?

Empieza por determinar qué tipo de ayuda necesitas para tus flujos de trabajo. Ya sea para transferir datos entre aplicaciones, mantener los proyectos dentro de los plazos previstos, generar informes de errores o gestionar las solicitudes de los clientes.

Aquí tienes otros parámetros útiles que debes tener en cuenta antes de decidirte por una herramienta:

Defina sus necesidades de orquestación: Empiece por aclarar si necesita IA para mover datos, gestionar proyectos o gestionar las interacciones con los clientes. Un alcance claro le ayudará a elegir una herramienta que se adapte a sus flujos de trabajo y no le haga esperar por actualizaciones y resultados.

Equilibre la flexibilidad sin código y la API: decida cuánto control y seguridad de rendimiento necesita. Los flujos de trabajo de IA sin código facilitan la configuración, mientras que las opciones basadas en API se adaptan mejor a los flujos de trabajo complejos.

Evalúa las capacidades reales: comprueba cómo gestiona la plataforma la orquestación de IA, la automatización de flujos de trabajo y los procesos de varios pasos en escenarios que reflejan tu trabajo diario.

Realice una prueba piloto con un proyecto pequeño para evaluar la usabilidad : determine si su equipo puede navegar por la interfaz, configurar flujos de trabajo y gestionar agentes sin necesidad de formación exhaustiva ni asistencia técnica.

Pruebe el potencial de integración: compruebe si se puede conectar sin problemas con su ecosistema de software existente, incluidos los CRM, el almacenamiento de documentos y las herramientas de comunicación.

Haz que la orquestación de IA funcione para ti con ClickUp.

Muchos equipos que invierten en IA se enfrentan a herramientas desconectadas, flujos de trabajo fragmentados y una complejidad operativa cada vez mayor. Estos son precisamente los puntos débiles que a menudo hacen que Elvex resulte limitado.

Necesita una plataforma que no solo coordine sus agentes de IA, sino que también unifique sus proyectos, informes, automatizaciones y colaboración del equipo en un solo lugar.

ClickUp satisface esa necesidad. Con Brain como capa de inteligencia artificial, agentes de IA para la orquestación proactiva, automatizaciones sin código y cambio flexible de modelos, ClickUp le permite escalar los flujos de trabajo de IA sin tener que cambiar constantemente de herramienta.

Si está listo para optimizar sus operaciones de IA, ClickUp es la plataforma que debe explorar. ¡Comience a optimizar sus flujos de trabajo de IA con ClickUp hoy mismo!

Preguntas frecuentes

La automatización de IA se centra en que un modelo de IA termine una única tarea. Suele ser lineal y gestiona una acción cada vez. La orquestación de IA, por otro lado, coordina múltiples tareas, herramientas y puntos de decisión de IA en un flujo de trabajo completo. Gestiona la secuenciación, el contexto, el estado, la recuperación de errores y los traspasos entre modelos, herramientas e incluso personas.

La orquestación de IA aparece en flujos de trabajo en los que es necesario ejecutar varias acciones de IA al mismo tiempo. Algunos ejemplos comunes son el enrutamiento de tickets de soporte al cliente, el resumen de conversaciones y la actualización de sistemas CRM en un flujo coordinado. También se utiliza en procesos con gran volumen de documentos, como la extracción de datos, la validación y las aprobaciones automatizadas.

Los sectores que dependen de flujos de trabajo complejos y de múltiples pasos son los que más se benefician de la orquestación /IA. Entre ellos se incluyen los servicios bancarios y financieros, la sanidad, los seguros, el comercio electrónico, la logística, las telecomunicaciones y los servicios profesionales.

La orquestación de IA avanzará mucho más a medida que evolucionen los LLM. Los sistemas futuros serán capaces de razonar en flujos de trabajo más largos, tomar decisiones basadas en el contexto y coordinar docenas de herramientas con una configuración humana mínima. Con el tiempo, la orquestación pasará de ser un proceso basado en reglas a ser un sistema flexible impulsado por agentes que puede planificar, ejecutar y optimizar procesos completos de principio a fin.