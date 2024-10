Las 15 principales plataformas de inteligencia artificial en 2024

Lo sepas o no, existe una herramienta de IA para cada tarea que puedas imaginar.

Como mínimo, la IA puede ayudarte a crear las herramientas que necesitas para hacer el trabajo terminado.

¿Demasiado bueno para ser verdad? Yo también lo creo. Teniendo esto en cuenta, he explorado 15 plataformas de IA diferentes para ayudarte a encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades.

Tanto si simplemente estás explorando herramientas de IA como si buscas abordar un problema específico, aquí encontrarás la tuya 😉

¡Vamos a echar un vistazo!

¿Qué debe buscar en una plataforma de IA?

Mientras probaba plataformas de IA, descubrí que elegir una no es una tarea sencilla. Tuve que tener en cuenta varios aspectos para correlacionar las capacidades de IA de la plataforma con mis metas y comprobar si podía aprovechar todo su potencial.

Esto es lo esencial:

Tener claro el tipo de algoritmo de aprendizaje automático que utiliza la plataforma de IA. Puede ser supervisado, semisupervisado, no supervisado o de refuerzo. Esto determina cómo evoluciona su modelo de ML

Esto determina cómo evoluciona su modelo de ML Asegúrese de que la plataforma de IA es capaz de reducir la carga de trabajo manual sobre usted o sus empleados en función del caso de uso

o sus empleados en función del caso de uso Asegúrese de que los algoritmos de aprendizaje automático proporcionen un resultado legible por humanos

Considere cuánto tiempo tarda un algoritmo de ML en aprender sus patrones de trabajo y procesos. Este es el tiempo que tardará en producir resultados precisos

y procesos. Este es el tiempo que tardará en producir resultados precisos Compruebe cuánto tiempo llevará integrar la plataforma de IA en sus sistemas e implantarla; si su empresa puede permitirse el tiempo de inactividad

**Consejo profesional: Explore estas casos de uso de plataformas de IA para encontrar los criterios de selección de la plataforma que mejor se adapte a sus necesidades.

Las 15 mejores plataformas de IA para usar en 2024

Probé 15 de las plataformas de tareas respaldadas por IA más populares en 2024 y compilé una lista de sus mejores funciones, limitaciones, precios y reseñas. Allá vamos:

1. ClickUp (La mejor para automatización de IA, procesamiento de datos y gestión de proyectos)

ClickUp es una plataforma versátil de gestión de proyectos que combina el poder de los documentos, los chats, la IA y las metas en un espacio digital centralizado. ClickUp Brain la función de IA integrada en la plataforma, es sin duda la IA de trabajo más eficaz que he probado hasta ahora. Se trata de la primera red neuronal del mundo que conecta tus tareas, documentos, miembros del equipo y la base de conocimientos de la empresa a través de IA.

Permite a usuarios como yo crear flujos de trabajo personalizados, automatizar tareas repetitivas y agilizar los procesos de trabajo. Mediante el ajuste de desencadenantes y reglas, puedo automatizar acciones como el envío de notificaciones, la asignación de tareas, la actualización de estados y mucho más.

Esto no sólo ahorra tiempo, sino que reduce el riesgo de errores humanos y garantiza que las tareas se completen de forma coherente. Con ClickUp Brain, puede transformar su gestión de proyectos de manual a automatizada, aumentando la productividad.

utilice las indicaciones basadas en roles de ClickUp Brain para satisfacer las necesidades específicas de desarrolladores, vendedores, etc

¿Necesita información actualizada sobre el estado del proyecto o la documentación? Pregúntele a la IA Con sus capacidades de AI Knowledge Manager, ClickUp Brain puede obtener datos por usted desde cualquier lugar del lugar de trabajo. Además, ya no tengo que preocuparme de escribir correos electrónicos ni de crear la documentación del proyecto desde cero, ¡porque el escritor de IA hace el trabajo por mí!

redacta mejor y más rápido tus Mensajes y documentos con ClickUp Brain_

Desde la búsqueda impulsada por IA hasta la gestión de proyectos de principio a fin, ClickUp Brain ofrece todas mis funciones preferidas en un buen paquete. 🎁

Las mejores funciones de ClickUp

Utilizar Brain para obtener visibilidad sobre los elementos de acción enTareas de ClickUp para organizar su carga de trabajo

Automatice sus tareas, puestas al día, elementos de acción y actualizaciones de progreso utilizandoAutomatización ClickUp Colabore con su equipo para aportar ideas y ponerlas en práctica de forma eficaz utilizandoPizarras ClickUp Resuma los hilos de los chats y el texto deDocumentos de ClickUp como notas de reuniones, wikis, artículos, etc.

Transcriba notas de voz y clips de vídeo creados conClips de ClickUp* Personalice sus flujos de trabajo y simplifíquelos mediante la funciónmás de 1.000 integraciones con herramientas como Slack, Google Drive, GitHub, Dropbox y muchas más

Limitaciones de ClickUp

ClickUp Brain forma parte del ecosistema ClickUp y no está disponible como herramienta independiente

Precios de ClickUp

Free Forever (gratuito/a)

Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios Cerebro ClickUp: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $/mes por miembro

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ opiniones)

: 4.7/5 (9.000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (4.000+ opiniones)

Leer más: Técnicas de IA: Dominio del aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y la PNL

2. OpenAI ChatGPT (Lo mejor para soporte al cliente y operaciones internas)

/%img/ chatGPT ChatGPT de OpenAI es más conocido en la industria de la IA por sus rápidas capacidades generativas. He estado utilizando esta herramienta para obtener ayuda con la escritura, el uso de la IA y el aprendizaje automático, la ideación, la lluvia de ideas, y otras tareas para las que esta IA generativa fue diseñada.

Una función que me pareció realmente interesante en ChatGPT fue la opción de conversación por voz que aparece en la app para móviles. Si te pones los auriculares y pulsas sobre el icono de los auriculares en la aplicación, ¡podrás "hablar" con ChatGPT!

Las mejores funciones de OpenAI ChatGPT

Explora ideas, escribe y edita contenidos fácilmente

Traduce texto a diferentes idiomas

Generar código y depurar fallos

Analiza tus datos utilizando ChatGPT para detectar patrones y tendencias más rápidamente

Limitaciones de OpenAI ChatGPT

Ser entrenado en grandes modelos lingüísticos chatGPT no está libre de sesgos. Esto puede afectar a sus resultados

Esta IA es puramente generativa y sólo puede realizar tareas limitadas

Precios de OpenAI ChatGPT

Gratis, gratuito/a

**Más 20 $/mes por usuario

Equipo : 30 $/mes por usuario

: 30 $/mes por usuario Empresa: Contactar con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de OpenAI ChatGPT

G2 : 4.7/5 (583 opiniones)

: 4.7/5 (583 opiniones) Capterra: 4.6/5 (57 opiniones)

Leer más: Las 15 mejores alternativas ChatGPT

3. DataRobot (La mejor para crear y desplegar modelos predictivos)

/%img/ dataRobot DataRobot es una galardonada plataforma de IA para construir productos de ciencia de datos y aprendizaje automático. La probé para crear un modelo de análisis predictivo, ya que está especializada en IA generativa y predictiva para empresas. Data Robot dispone de un flujo de trabajo guiado que ayuda a los usuarios sin conocimientos técnicos como yo a lo largo de todo el proceso de creación de modelos.

Esta herramienta me resulta muy útil cuando quiero crear aplicaciones de IA personalizadas que se integren a la perfección con mis sistemas y otras aplicaciones. La plataforma me facilita la conexión (a internet), automatización y optimización de mis procesos de empresa a través de sencillas integraciones.

Las mejores funciones de DataRobot

Explora y prueba varios algoritmos e hiperparámetros para encontrar el modelo de mejor rendimiento para su tarea específica

Automatiza los pasos manuales de la creación de modelos, reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios

Ofrece funciones que le ayudan a comprender cómo realizan predicciones sus modelos, mejorando la transparencia y la confianza

Limitaciones de DataRobot

DataRobot requiere muchos recursos informáticos, lo que puede ralentizar los sistemas

El tamaño de los conjuntos de datos está limitado a 100 GB para todas las combinaciones y a 11 GB por conjunto de datos, lo que resulta restrictivo para los proyectos de mayor envergadura

Precios de DataRobot

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de DataRobot

G2 : 4.4/5 (20+ opiniones)

: 4.4/5 (20+ opiniones) Capterra: N/A (menos de 20 opiniones)

Leer más: Uso responsable de la IA: Guía rápida para la gobernanza de la IA

4. TensorFlow (más adecuado para aplicaciones de PNL)

/%img/ Tensorflow TensorFlow es una plataforma integral de inteligencia artificial. Mi equipo la ha probado para crear modelos ML que pueden ejecutarse en cualquier entorno. TensorFlow es especialmente útil para analizar con precisión datos relacionales con la ayuda de sus redes neuronales gráficas.

Debido a su potencia analítica, TensorFlow es ideal para aplicaciones de investigación avanzada. Muchas organizaciones utilizan TensorFlow para crear sistemas de recomendación (piense en las recomendaciones de películas de Netflix) utilizando modelos de aprendizaje por refuerzo para mejorar la satisfacción del cliente con sus plataformas.

Las mejores funciones de TensorFlow

Construir y entrenar redes neuronales complejas fácilmente con una API de alto nivel llamada Keras

Supervisar y analizar el proceso de formación de modelos de aprendizaje automático mediante la herramienta de visualización TensorBoard

Optimice los gráficos de TensorFlow para una ejecución más rápida en hardware diverso con el compilador XLA

Limitaciones de TensorFlow

La plataforma es relativamente más difícil de aprender en comparación con otras herramientas

Necesitas GPUs o TPUs más potentes para trabajar con TensorFlow ya que consume muchos recursos

Precios de TensorFlow

TensorFlow es de código abierto y gratis/a para descargar e instalar

Valoraciones y críticas de TensorFlow

G2 : 4.5/5 (60+ opiniones)

: 4.5/5 (60+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (100+ opiniones)

💈Bonus: 7 Free IA Prompt Plantillas para ChatGPT

5. Microsoft Azure (lo mejor para soluciones de negocio basadas en IA)

vía microsoft Microsoft Azure es una plataforma de computación en la nube, y la IA es una parte importante de ella. Me resultó útil para desarrollar soluciones de negocio respaldadas por IA (como chatbots y asistentes virtuales), ya que es una plataforma escalable y flexible y ofrece un amplio conjunto de herramientas.

En general, es un excelente todoterreno con una colección de funcionalidades de IA. Puedes utilizar sus modelos abiertos y multimodales para innovar, aprovechar RAG (Retrieval Augmented Generation) para el desarrollo contextual de interacciones de bots de IA y utilizar los LLM para gestionar mejor tu ciclo de vida de IA.

Las mejores funciones de Microsoft Azure

Construya, entrene e implemente modelos de aprendizaje automático utilizando Azure Machine Learning

Utilizar modelos de IA incorporados para tareas preparadas como visión por ordenador, reconocimiento de voz, etc., que Azure Cognitive Services proporciona

Construir y desplegar chatbots utilizando Azure Bot Service

Analice grandes volúmenes de datos fácilmente con Azure Data Lake Analytics

Limitaciones de Microsoft Azure

Aunque es una excelente plataforma de IA, MS Azure depende del ecosistema de Microsoft

Ciertos servicios de IA de Azure son específicos de una región, lo que podría afectar a las operaciones globales de las empresas

Precios de Microsoft Azure

Precios personalizados

Valoraciones y valoraciones de Microsoft Azure

G2 : 4.4/5 (2.000+ opiniones)

: 4.4/5 (2.000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (1.500+ reseñas)

6. Google Cloud IA (Lo mejor para integrar IA en apps existentes)

google Cloud AI /%img/

google Cloud AI https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/google-cloud-announces-document-ai-platform google

Google Cloud IA es una solución de IA basada en la nube Aprendizaje automático de IA que he estado utilizando para obtener modelos de IA preentrenados para tareas como el reconocimiento de imágenes y la PNL. Es especialmente sofisticado cuando se conecta con Vertex IA porque elimina la parte de configuración técnica del uso de la IA.

Esta herramienta es ideal para quienes desean resumir rápidamente documentos de gran tamaño o configurar una app para chatear basada en RAG. También la he probado para desplegar canalizaciones de procesamiento de imágenes respaldadas por módulos IA/ML preconfigurados.

Las mejores funciones de la IA en la nube de Google

Utilizar AutoML, que es un conjunto de herramientas de IA, para crear modelos personalizados de aprendizaje automático con un código mínimo

Aprovechar Dialogflow para crear interfaces conversacionales como chatbots

Aplicar Vision IA, un conjunto de API, al análisis de imágenes y vídeos, el reconocimiento facial, etc.

Comprender y procesar el lenguaje humano para el análisis de sentimientos mediante herramientas de PLN para

Limitaciones de la IA de Google Cloud

Para los usuarios, la dependencia del proveedor es un límite, ya que te atrapa en los sistemas de Google y dificulta la migración

Precios de Google Cloud IA

Precios personalizados

Valoraciones y valoraciones de Google Cloud IA

G2 : N/A (menos de 20 opiniones)

: N/A (menos de 20 opiniones) Capterra: N/A (menos de 20 opiniones)

7. Vertex IA (Mejor para detección de fraudes y mantenimiento predictivo)

vertex AI models /%img/ google Cloud Vertex IA es una plataforma gestionada de aprendizaje automático de Google Cloud. La utilizo para construir, desplegar y escalar mis modelos de ML. La herramienta proporciona integraciones fluidas en mis sistemas cuando utilizo Google Cloud Services.

Vertex IA se ha mejorado recientemente con los modelos Gemini de Google, ampliando aún más sus capacidades con tareas generativas también. Como nuevo cliente, recibirá 300 $ en créditos gratuitos que le permitirán probar Vertex IA con total libertad. Puede utilizar estos créditos en cualquier producto de Google Cloud.

Las mejores funciones de Vertex IA

Automatización de la construcción y entrenamiento de modelos ML sobre datos tabulares utilizando AutoML Tablas

Lograr una fácil integración con otros servicios de Google como Dataflo y almacenamiento en la nube utilizando integraciones MLOps

Gestione el rendimiento del modelo, la detección de desviaciones y el reentrenamiento mediante herramientas dedicadas y fácilmente disponibles

Limitaciones de IA de Vértice

La interpretabilidad del modelo no es transparente, lo que dificulta la comprensión del proceso de toma de decisiones de los modelos ML

Vertex IA forma parte de la franquicia de Google, por lo que depende del ecosistema de Google

Precios de Vertex IA

Precios personalizados

Valoraciones y valoraciones de IA de Vertex

G2 : 4.3/5 (430+ opiniones)

: 4.3/5 (430+ opiniones) Capterra: N/A (menos de 20 opiniones)

8. H2O.ai (Mejor para despliegue local)

página de inicio de H2O.ai H2O.ai H2O.ai es una práctica plataforma de aprendizaje automático distribuido de código abierto que es ideal para la gestión de big data. Me ha ayudado a crear aplicaciones como el reconocimiento de imágenes y la detección de fraudes a través de diversos algoritmos (como el aprendizaje profundo y el gradient boosting).

Con la última versión Danube3-4B, la plataforma se nutre de una base de entrenamiento de 6 millones de tokens, ayudándole a alcanzar una precisión estelar del 80% (en un HellaSwag Benchmark de 10 disparos). Esta actualización tiene como objetivo democratizar las capacidades de PNL para las masas.

Las mejores funciones de H2O.IA

Escala eficientemente a través de múltiples máquinas usando aprendizaje automático distribuido

Procesamiento más rápido y algoritmos más veloces gracias a la computación en memoria

Automatice la gestión de valores perdidos, la creación de términos de interacción y mucho más con la ingeniería automática de funciones

Limitaciones de H2O.IA

Aunque H2O.ai es relativamente fácil de usar, trabajar con modelos complejos en esta plataforma puede resultar complicado

La plataforma crea complejidades a la hora de escalar grandes conjuntos de datos

Precios de H2O.ai

Precios personalizados

Valoraciones y valoraciones de H2O.IA

G2 : 4.5/5 (20+ opiniones)

: 4.5/5 (20+ opiniones) Capterra: N/A

9. IBM Watson Assistant (Mejor para soporte al cliente de autoservicio)

/%img/

https://www.ibm.com/blog/getting-started-with-the-new-watson-assistant-part-iv-preview-draft-publish-live/_ iBM /%href/

IBM Watson Assistant es una plataforma de IA conversacional que puede utilizar para crear asistentes genAI específicos para puestos de autoservicio de clientes. Puede ayudarle a diseñar chatbots naturales y fluidos para aplicaciones internas y asistencia al cliente front-end.

El constructor de conversaciones tiene una interfaz de arrastrar y soltar, que considero crucial para definir la facilidad de uso de cualquier plataforma de IA. Además, el hecho de que esta plataforma esté aumentada con RAG la hace mucho más precisa y eficaz.

Las mejores funciones de IBM Watson Assistant

Utilice lLMs out-of-the-box nLPs, NLUs (consulte estoGlosario de IA para entender estos términos), y la Recopilación Inteligente de Contexto para mejorar la comprensión contextual de las conversaciones

Aproveche RAG para obtener conversaciones precisas y actualizadas

Entrenamiento personalizado del modelo que permite a su empresa utilizar sus propios datos de entrenamiento en los modelos de IBM Watson Assistant

Limitaciones de IBM Watson Assistant

El rendimiento del asistente creado utilizando esta plataforma se ve afectado significativamente por la calidad de los datos de entrenamiento

Precios de IBM Watson Assistant

Precios personalizados

Valoraciones y críticas de IBM Watson Assistant

G2 : 4.4/5 (más de 300 opiniones)

: 4.4/5 (más de 300 opiniones) Capterra: N/A (menos de 20 opiniones)

10. Amazon Sagemaker (Mejor para escalar modelos grandes)

www. sagemaker.com

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/studio-ui.html_ Amazon Sagemaker /%href/

Amazon Sagemaker es una plataforma de IA con infraestructura en la nube totalmente administrada, flujos de trabajo y herramientas para facilitar su trabajo. Me ha ayudado a crear, entrenar e implementar fácilmente modelos de ML para diversos casos de uso, como la detección de fraudes y el aprendizaje por refuerzo.

Lo que más me gusta de Amazon Sagemaker es que proporciona compatibilidad con los requisitos de gobernanza que simplifican los controles de acceso y mejoran la transparencia de los proyectos de ML. Esta herramienta es muy útil para crear sus propios modelos básicos y perfeccionarlos.

Las mejores funciones de Amazon Sagemaker

Utilice herramientas sin código (para no profesionales) e IDE (para científicos de datos) para trabajar con facilidad independientemente de sus conocimientos

Mejorar la auditabilidad y la transparencia con prácticas MLOps y su estandarización

Construir modelos básicos desde cero para obtener fuentes de ingresos adicionales

Limitaciones de Amazon Sagemaker

Incluso con el modelo de pago por uso, los costes pueden aumentar rápidamente en proyectos a gran escala

Precios de Amazon Sagemaker

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Amazon Sagemaker

G2 : 4.2/5 (38 opiniones)

: 4.2/5 (38 opiniones) Capterra: N/A (menos de 20 opiniones)

11. PyTorch (Mejor para I+D y visión por computador)

/%img/ Pytorch PyTorch es un framework que puedes usar para construir modelos de aprendizaje profundo para aplicaciones como NLP. Lo he usado con intento correcto para hacer apps de reconocimiento de imagen y modelos generativos usando grafos de computación dinámicos.

Como plataforma lista para producción, te permite transición fácilmente entre ejecución inmediata (modo Eager) y ejecución compilada (modo Graph) usando TorchScript, lo que creo que es bastante eficiente. Además, la plataforma utiliza un backend distribuido por Torch para escalar y optimizar el entrenamiento distribuido y el rendimiento.

Las mejores funciones de PyTorch

Realiza cambios en la estructura de la red sobre la marcha utilizando Dynamic Computational Graph

Acelerar el entrenamiento LLM utilizando la fuerte compatibilidad con GPU en PyTorch

Aprovechar una rica biblioteca de módulos de aprendizaje profundo pre-construidos para construir soluciones

Obtenga acceso a una compatibilidad sencilla a través de una comunidad sólida y una extensa documentación

Limitaciones de PyTorch

El grafo computacional dinámico tiene una gestión de memoria ineficiente

Tiene una curva de aprendizaje más pronunciada y lleva tiempo entenderlo y usarlo

Precios de PyTorch

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de PyTorch

G2 : 4.6/5 (21 opiniones)

: 4.6/5 (21 opiniones) Capterra: N/A

12. Keras (Lo mejor para la creación rápida de prototipos)

via Keras Keras es una API de alto nivel que he utilizado para desarrollar apps basadas en NLP y modelos generativos. Me ha ayudado a crear prototipos fácilmente gracias a su sencilla interfaz.

Keras se centra en la velocidad de depuración, el mantenimiento, la capacidad de despliegue y la elegancia del código.

Me gusta que mi código base sea comparativamente más pequeño cuando trabajo con Keras-ayuda a la legibilidad y facilita mis iteraciones. Además, sus compilaciones XLA hacen que los modelos se ejecuten más rápido con JAX y TensorFlow, y son más fáciles de desplegar en varias superficies.

Las mejores funciones de Keras

Acelera el proceso de desarrollo usando modelos pre-entrenados como VGG, ResNet, e InceptionNet

Integración con bibliotecas de visión populares como TensorBoard mediante herramientas de visualización

Ejecutar el marco modular en la parte superior de varios motores de aprendizaje profundo como Theano

Limitaciones de Keras

Los frameworks backend influyen significativamente en las capacidades de Keras, importando problemas de backend en el output

Los usuarios dicen que puede crear problemas para desarrollar arquitecturas personalizadas

Precios de Keras

La plataforma es una IA de código abierto y es gratis/a para descargar e instalar

Valoraciones y críticas de Keras

G2 : 4.6/5 (60+ opiniones)

: 4.6/5 (60+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (40+ opiniones)

13. SAP Hana Cloud (la mejor para procesar grandes conjuntos de datos)

sAP Hana Cloud https://community.sap.com/t5/technology-blogs-by-sap/new-release-of-the-sap-hana-cloud-connector-v-2-9/ba-p/13314134_ SAP /%href/

SAP Hana Cloud es un sistema de gestión de bases de datos que me ha ayudado a crear y lanzar aplicaciones de datos a gran escala. Lo he utilizado para análisis de datos en tiempo real, detección de fraudes, análisis predictivo y elaboración de informes en tiempo real.

Este DBMS (sistema de gestión de bases de datos) multimodal proporciona una base de datos ilimitada para todo tipo de cargas de trabajo. Puede utilizarlo para crear apps inteligentes capaces de utilizar IA generativa y conocimiento del contexto.

Las mejores funciones de SAP Hana Cloud

Logre una exploración y un análisis eficientes de los datos mediante la función de descubrimiento inteligente de datos

Analizar relaciones de red complejas mediante funciones de procesamiento de gráficos

Previsión de las tendencias futuras de la empresa, identificación de patrones y mucho más mediante el análisis predictivo

Limitaciones de SAP Hana Cloud

SAP Hana Cloud puede ser costosa cuando se trata de implementaciones a gran escala

La dependencia del proveedor puede ser bastante fuerte en esta plataforma, lo que dificulta la migración

Precios de SAP Hana Cloud

Precios personalizados

Valoraciones y valoraciones de SAP Hana Cloud

G2 : 4.3/5 (más de 500 opiniones)

: 4.3/5 (más de 500 opiniones) Capterra: 4.5/5 (40+ reseñas)

14. Alteryx Intelligence Suite (La mejor para la preparación y combinación de datos)

alteryx Intelligence Suite

alteryx Intelligence Suite https://community.alteryx.com/t5/Analytics/Unleashing-Advanced-Analytics-with-the-Alteryx-Intelligence/ba-p/574803_ alteryx /%href/

Alteryx Intelligence Suite es una potente plataforma de análisis de datos que combina las capacidades de preparación de datos, combinación y ML. He utilizado sus soluciones de IA para crear modelos predictivos, analizar grandes conjuntos de datos y obtener información procesable.

Esta herramienta es especialmente útil para extraer datos de PDF e imágenes mediante Google Tesseract OCR. De hecho, siempre que he trabajado con datos no estructurados o semiestructurados, Alteryx ha sido capaz de extraerlos fácilmente sin necesidad de codificar nada.

Las mejores funciones de Alteryx Intelligence Suite

Utilice AutoML para crear aplicaciones predictivas con una mínima intervención manual

Construya apps para detección de objetos, clasificación de imágenes, OCR, y más usando visión computarizada

Use análisis predictivos para previsión, clasificación, regresión y más

Limitaciones de Alteryx Intelligence Suite

Esta plataforma requiere recursos computacionales exhaustivos para grandes conjuntos de datos

Los usuarios se enfrentaron a retos de integración que requerían conocimientos técnicos con infraestructuras complejas

Precios de Alteryx Intelligence Suite

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Alteryx Intelligence Suite

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

15. Claude (Mejor para tareas generativas)

vía anthropic Claude es un gran modelo de procesamiento del lenguaje natural que puede utilizarse para generar texto de calidad humana, escribir contenido creativo y traducir texto. Me ha ayudado a escribir correos electrónicos y a responder preguntas.

Este modelo ha sido entrenado utilizando IA constitucional para hacerlo más seguro y preciso. Lo mejor es que me permite crear una cuenta de equipo cuando quiero colaborar en proyectos. Además, puedo añadir mis propios recursos, conocimientos o artículos a la investigación o trabajo de Claude para dar profundidad a los resultados.

Las mejores funciones de Claude

Realiza tareas de razonamiento sofisticadas más allá del reconocimiento de patrones

Codificar en varios lenguajes de programación utilizando capacidades de generación de código

Analice cualquier dato en fotos, texto, gráficos y más utilizando el análisis de visión

Limitaciones de Claude

Depende en gran medida de los datos de entrenamiento, lo que puede incorporar imprecisiones en la salida

Precios de Claude

Free: gratuito/a

Pro : 20$/mes por usuario

: 20$/mes por usuario Equipo: 25 $/mes por usuario

Valoraciones y comentarios de Claude

G2 : 4.7/5 (23 opiniones)

: 4.7/5 (23 opiniones) Capterra: N/A (menos de 20 reseñas)

💈 Bonificación: las 10 mejores alternativas a la IA de Claude

Bringing IA Into The Workforce: ClickUp

Los entornos de trabajo de las organizaciones han evolucionado drásticamente. Donde antes los empleados llevaban siempre un bloc de notas y un lápiz, ahora un asistente de IA les acompaña a todas partes para registrar y tomar las notas necesarias, generar ideas, crear apps personalizadas y programar reuniones automáticamente.

En este blog, he compartido 15 Herramientas de IA para ayudarle a cubrir todas las funciones internas de la empresa. Con ellas, podría ejecutar un amplio intervalo de tareas, desde Automatización del flujo de trabajo de IA a la generación de contenidos.

Pero como herramienta polivalente, recomiendo ClickUp Brain. Realmente conecta diferentes aspectos de mi entorno de trabajo y reduce los tiempos de ejecución de las tareas. Si está intentando crear flujos de trabajo fluidos, ClickUp debería estar en lo más alto de su lista.

Haga de ClickUp su herramienta de referencia para mejorar la productividad hoy mismo regístrese gratis, gratuito/a .