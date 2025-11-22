Plantillas de dossiers de prensa para crear recursos de marca listos para los medios en cuestión de minutos.

Tu marca tiene una historia, y tu dossier de prensa se encarga de que se cuente de la manera adecuada, controlando la narrativa.

¿Pero crear uno desde cero cada vez? Eso es una vía rápida hacia el agotamiento. Desde recopilar recursos hasta diseñar diseños, el proceso consume horas que no tienes. La mayor parte de esa fricción proviene de la proliferación del trabajo.

Ahí es donde entran en juego las plantillas de dossiers de prensa. Con los elementos clave ya incorporados, solo tienes que introducir tus datos. Es rápido, elegante y profesional, sin tener que empezar desde cero.

Echemos un vistazo a algunas de las mejores plantillas de dossiers de prensa electrónicos para ayudarle a mostrar su marca con confianza (y mucho menos estrés).

¿Qué son las plantillas de dossiers de prensa?

Las plantillas de dossiers de prensa son estructuras prediseñadas que se utilizan para crear una recopilación de información esencial, incluyendo imágenes en alta resolución y recursos para periodistas y profesionales de los medios de comunicación, también conocido como dossier de prensa.

Estas plantillas proporcionan un marco para organizar los detalles clave, los recursos visuales y la información de contacto sobre una empresa o un producto.

Así es como estas plantillas facilitan el proceso de uso compartido de información con los medios de comunicación:

✅ Contiene una diapositiva de portada que destaca la marca de la empresa✅ Incluye una sección «Acerca de nosotros» con una breve descripción de la empresa y sus valores fundamentales✅ Muestra los productos/servicios describiendo claramente la oferta de la empresa✅ Ofrece comunicados de prensa que muestran las últimas noticias y eventos de la empresa

👀 Dato curioso: El primer dossier de prensa conocido fue creado por Parker & Lee para una campaña de relaciones públicas en 1906, con el fin de promocionar una empresa ferroviaria.

¿Qué hace que una plantilla de dossier de prensa sea buena?

Una buena plantilla de dossier de prensa comunica eficazmente la historia de una marca a los medios de comunicación, proporcionando información esencial y recursos de alta calidad para la cobertura.

Sin embargo, lo que hace que las plantillas gratuitas de dossiers de prensa sean realmente atractivas suele ser lo siguiente:

Presenta la información de forma clara y concisa, lo que la hace fácil de entender y asimilar , a menudo en un documento o en un sitio web.

Refleja la coherencia de la marca con color, fuente y estilos adecuados, y elementos añadidos.

Cuenta una historia convincente que destaque el valor de la marca, la prueba social y los puntos de venta únicos.

Incluye imágenes de alta calidad , como fotos profesionales, logotipos y otros recursos multimedia.

Permite una navegación sencilla, lo que permite a los periodistas encontrar rápidamente la información que necesitan.

Plantillas de dossiers de prensa de un vistazo

Aquí tiene una tabla resumen de todas las plantillas de dossiers de prensa de ClickUp y Template. Net:

Descubra cómo crear un plan de proyecto de alto nivel en menos de 30 minutos, desde la definición de metas hasta la asignación de tareas.

Las 14 mejores plantillas para dossiers de prensa

Aquí tiene una lista de 14 plantillas de dossiers de prensa diseñadas para ayudarle a crear un dossier de prensa profesional y bien organizado que funcione como función la misión, la historia y los logros clave de su empresa.

1. Plantilla de comunicado de prensa de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Haga que su mensaje destaque en un panorama mediático saturado con la plantilla de comunicado de prensa de ClickUp.

Cuando se trata de comunicados de prensa, obtener el mensaje adecuado es clave para captar la atención tanto de los periodistas como de su objetivo. La meta es contar la historia de su producto de una manera que resulte atractiva y destaque. Pero, ¿cómo puede asegurarse de que su mensaje resulte atractivo?

Ahí es donde entra en juego la plantilla de comunicado de prensa de ClickUp. Esta plantilla facilita la creación de un comunicado de prensa que destaque el valor único de su producto o servicio, con un formato listo para llamar la atención.

Esta plantilla para comunicados de prensa también incorpora a la perfección elementos visuales y textos que atraen tanto a los medios de comunicación como a su público, lo que aumenta las posibilidades de que su comunicado de prensa obtenga la cobertura que se merece.

✨ Ideal para: Startups, profesionales del marketing y creadores que buscan elaborar comunicados de prensa impactantes de forma rápida y eficaz.

Cómo Brain MAX agiliza la creación de dossiers de prensa Los dossiers de prensa se crean más rápido cuando puedes capturar ideas y recursos sin cambiar de herramienta. ClickUp Brain MAX te ayuda a recopilar actualizaciones de la marca, resumir los detalles del producto y perfeccionar tus mensajes con mayor claridad. Con Talk to Text , puede dictar notas durante entrevistas, sesiones de plan o lluvias de ideas y convertirlas al instante en texto limpio para el borrador de su dossier de prensa. De este modo, su contenido será preciso y estará listo para la edición sin retrasar el proceso creativo. Planifique, ejecute y analice cuatro veces más rápido con Talk to Texto en ClickUp Brain MAX.

2. Plantilla de dossier de prensa de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Presente un atractivo portafolio de sus puntos de venta únicos utilizando la plantilla ClickUp Media Kit.

Todos los kits de prensa tienen un objetivo común: comunicar quién es usted, qué ofrece y por qué trabajar en lo que usted ofrece es una decisión inteligente.

¿El reto? Destacar en un espacio lleno de voces que compiten por la misma atención.

La plantilla ClickUp Media Kit te permite crear fácilmente un portafolio pulido y profesional que destaca tus mayores logros y posiciona tu marca para la colaboración.

Con un poco de personalización para adaptarlo a su historia única, estará listo para presentar todo lo que su empresa ha logrado y por qué es una oportunidad valiosa para otros.

✨ Ideal para: Empresas que buscan atraer a socios y anunciantes potenciales mostrando los éxitos de su marca.

💡 Consejo profesional: Simplifique la creación de contenido correlacionando cada paso del proceso, desde la investigación hasta la publicación. Consulte Cómo crear un flujo de trabajo para la creación de contenido para obtener una guía clara sobre cómo organizar la creación de contenido de principio a fin.

3. Plantilla de lista de medios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantenga todo bajo seguimiento mientras se centra en establecer relaciones duraderas con los medios de comunicación con la plantilla de lista de medios de ClickUp.

¿Se ha roto la comunicación con los medios? ¿Cómo consiguen los profesionales de las relaciones públicas que sus clientes tengan función en los medios?

¿Se ha roto la comunicación con los medios? ¿Cómo consiguen los profesionales de las relaciones públicas que sus clientes tengan función en los medios?

Pregunta de un usuario de Reddit.

Aunque la situación pueda parecer dramática, gestionar la difusión en los medios puede convertirse rápidamente en una tarea abrumadora si no se cuenta con las herramientas adecuadas. Sin un sistema claro, llevar un seguimiento de los contactos, los seguimientos y el progreso de la campaña puede resultar una tarea desalentadora.

La plantilla ClickUp Media List te ayuda a mantenerte organizado y ser eficiente. Te ayuda a:

Cree una lista completa de contactos para comunicados de prensa, entrevistas y otras actividades de divulgación en los medios de comunicación.

Realice un seguimiento del estado de cada contacto (por ejemplo, contactado, en curso, completada).

Conserve datos esenciales como información de contacto, temas tratados y notas de seguimiento.

Hablando de seguimiento, ClickUp para equipos de medios es la herramienta que necesita para asegurarse de que se cumplan los plazos. Con la flexibilidad de gestionar todo desde una sola plataforma, los equipos se mantienen alineados, evitan confusiones y controlan todos los elementos de su estrategia de medios.

✨ Ideal para: equipos que desean organizar sus esfuerzos de divulgación en los medios de comunicación, asegurándose de que todos los contactos se gestionen de manera eficiente.

4. Plantilla de directrices de marca de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Asegúrate de que la voz, las imágenes y los mensajes de tu marca estén siempre alineados con la plantilla de directrices de marca de ClickUp.

¿Alguna vez ha sentido que la identidad de su marca está dispersa en diferentes plataformas sin una dirección clara? Ahí es donde las cosas pueden complicarse, especialmente cuando es necesario mantener la coherencia en todos los puntos de contacto.

La plantilla de directrices de marca de ClickUp está aquí para solucionarlo. Esta plantilla proporciona una forma optimizada de crear, colaborar y almacenar todos los materiales de su marca en un solo lugar.

Con plantillas personalizables y actualizaciones en tiempo real, puede garantizar que la voz, las imágenes y los mensajes de su marca se mantengan unificados en todos los canales.

✨ Ideal para: equipos dispuestos a crear una identidad de marca coherente y cohesionada, y a mantenerla sin problemas.

👀 Dato curioso: el 93 % de los profesionales de las relaciones públicas afirman haber utilizado un dossier de prensa en sus campañas, lo que demuestra lo importantes que son para gestionar la imagen mediática de alta resolución de una marca.

5. Plantilla de libro de marca de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantenga el mensaje de su marca unificado y coherente en todas las plataformas utilizando la plantilla ClickUp Brand Book.

El 42 % de los consumidores cree que los logotipos desempeñan un rol clave a la hora de transmitir la personalidad de una marca.

Sin embargo, su marca es más que un simple logotipo o eslogan. Es el aspecto general, la imagen y la personalidad de su empresa.

La plantilla ClickUp Brand Book le ayuda a definir y mantener una identidad de marca coherente en todos los canales. Le proporciona la estructura que necesita para organizar las directrices de su marca, incluidos logotipos, fuentes, color y mensajes.

Al utilizar esta plantilla, podrá realizar un seguimiento sencillo del desarrollo del contenido de su marca y asegurarse de que todos los materiales de marketing reflejen la identidad única de su empresa.

✨ Ideal para: equipos que buscan crear una identidad de marca cohesionada y profesional que se mantenga coherente en todos los materiales y canales de marketing.

📮 ClickUp Insight: El 18 % de los participantes en nuestra encuesta expresaron su interés en utilizar la IA para organizar sus vidas, incluyendo la gestión de calendarios, tareas y recordatorios. Además, el 15 % desea que la IA se encargue de las tareas rutinarias y el trabajo administrativo. Para que la IA haga su trabajo de forma eficaz, necesita comprender las prioridades de las tareas, ejecutar los pasos necesarios para crear o ajustar tareas y configurar flujos de trabajo automatizados. Aunque la mayoría de las herramientas cubren uno o dos de estos pasos, ClickUp ha ayudado a los usuarios a consolidar cinco o más apps, en una sola plataforma! Con la programación basada en inteligencia artificial, puede asignar fácilmente tareas y reuniones a los intervalos de tiempo disponibles en función de los niveles de prioridad. Además, puede configurar reglas de automatización personalizadas con ClickUp Brain para automatizar las tareas rutinarias: ¡adiós al trabajo pesado!

6. Plantilla de gestión de marca de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Alinee a su equipo en torno a una misión unificada utilizando la plantilla de gestión de marca de ClickUp.

¿Alguna vez ha intentado que un grupo de mentes creativas se ponga de acuerdo sobre cómo debe sonar una marca? No es fácil.

Es esencial que todos estén de acuerdo para establecer una identidad de marca sólida. El truco está en disponer de una herramienta que alinee a todo su equipo y lo mantenga alineado.

Ahí es donde entra en juego la plantilla de gestión de marca de ClickUp. Está diseñada para que todos, desde los diseñadores hasta los especialistas en marketing, sigan el mismo seguimiento.

La plantilla le permite plan y realizar un seguimiento del progreso de varias campañas simultáneamente. Reúne todas las herramientas que necesita para desarrollar estrategias eficaces de gestión de marca en un solo lugar, lo que hace que su trabajo sea más eficiente.

✨ Ideal para: Gestores de marca y equipos que buscan planear y ejecutar campañas fácilmente, manteniendo la coherencia de la marca en todas las estrategias de comunicación de marketing.

7. Plantilla de guía de estilo de marca de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantenga un estilo coherente en todas sus comunicaciones con la plantilla de guía de estilo de marca de ClickUp.

Este es el mayor reto de la creación de contenido: quieres que todos los mensajes, desde los correos electrónicos hasta las publicaciones en las redes sociales, reflejen la personalidad y los valores de tu marca, pero sin dejar de destacar individualmente.

Con la plantilla de guía de estilo de marca de ClickUp, puede establecer rápidamente directrices claras para el tono, las imágenes y los mensajes de su marca.

En solo unos segundos, tendrás la base que necesitas para mantener una identidad de marca unificada en todos los ámbitos importantes con esta plantilla de guía de estilo. De esta manera, podrás crear contenido diverso sin alejarte de tu visión.

✨ Ideal para: equipos que buscan crear una identidad de marca coherente y profesional.

8. Plantilla de estrategia de comercialización de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Organice todo lo que necesita para lanzar un producto en un solo lugar con la plantilla de estrategia de comercialización de ClickUp.

Ya tienes el producto, ¿y ahora qué? Darlo a conocer a las personas adecuadas, en el momento adecuado, es un reto completamente diferente.

Una estrategia sólida de comercialización puede marcar la diferencia entre el fracaso y el éxito del lanzamiento de un producto. Aquí tienes una guía para elaborar una estrategia de comercialización que logre el equilibrio adecuado.

La plantilla de estrategia de comercialización de ClickUp está diseñada para simplificar el proceso. Con ella, podrá evaluar rápidamente las necesidades del mercado, perfeccionar su posición y alinear a su equipo en torno a estrategias clave de precios y distribución, sin tener que saltar entre hojas de cálculo o notas inconexas.

✨ Ideal para: equipos que lanzan nuevos productos y necesitan una hoja de ruta clara y estructurada.

👀 Dato curioso: los estudios cinematográficos suelen crear elaborados dossiers de prensa que no solo incluyen información, sino también fotos del rodaje, entrevistas con el director e incluso muestras de la banda sonora de la película.

9. Plantilla de guía de estilo del logotipo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Asegúrate de que el logotipo de tu marca se utilice de forma coherente con la plantilla de guía de estilo del logotipo de ClickUp.

Piense en la última vez que vio el logotipo de una marca utilizado incorrectamente: tal vez el color no era el adecuado, el espacio era incorrecto o estaba estirado hasta quedar irreconocible. Es un motivo de rechazo instantáneo, ¿verdad?

Imagine que su logotipo aparece de formas inesperadas en miles de puntos de contacto.

Por eso es fundamental contar con una guía de estilo de logotipo sólida. La plantilla de guía de estilo de logotipo de ClickUp garantiza que su logotipo sea coherente y reconocible en todas las aplicaciones. Desde los valores de color hasta el espacio adecuado, puede describir exactamente cómo debe utilizarse su logotipo y compartir esa guía con socios y proveedores para garantizar que se aplique correctamente en todo momento.

✨ Ideal para: equipos que desean proteger la integridad de su marca, ya sea en medios impresos, digitales o en plataformas asociadas.

10. Plantilla de lista de control para publicidad de dossiers de prensa de Template. Net

a través de Template.Net

Al preparar un dossier de prensa, es fácil pasar por alto pequeños detalles que pueden tener un impacto significativo en su difusión mediática.

Por ejemplo, imagina enviar un dossier de prensa con información de contacto desactualizada o sin imágenes de alta calidad de tus productos: ambas cosas pueden convertir rápidamente el interés potencial de los medios en oportunidades perdidas.

La plantilla de lista de control para publicidad del dossier de prensa de Template. Net le permite actuar con total confianza. Desde definir el objetivo principal de su dossier de prensa hasta realizar una revisión final con las partes interesadas, esta plantilla le ayuda a mantenerse organizado y centrado en cada paso del proceso.

✨ Ideal para: equipos que necesitan una guía fiable y paso a paso para asegurarse de que su dossier de prensa incluye hojas informativas y está listo para su distribución a los medios de comunicación.

11. Plantilla de dossier de prensa profesional de Template. Net

a través de Template.Net

Un dossier de prensa poco claro o en el que falten detalles clave puede ser más perjudicial que beneficioso. En lugar de generar interés y credibilidad, puede confundir a los medios de comunicación y a los socios potenciales, lo que puede dar lugar a la pérdida de oportunidades o incluso de empresa.

La plantilla de dossier de prensa profesional de Template. Net garantiza que eso no suceda. Le ayuda a organizar todos los detalles clave, como la misión de su empresa, los hitos y la información de contacto, en un formato claro y fácil de navegar.

✨ Ideal para: Empresas que desean crear un dossier de prensa profesional y fácil de leer.

12. Plantilla de dossier de prensa para empresas de Template. Net

a través de Template.Net

Cuando presenta su empresa ante posibles socios, medios de comunicación o inversores, lo último que desea es causar una mala primera impresión.

Pequeños detalles, como la falta de biografías de los ejecutivos o hitos de la empresa desactualizados, podrían hacer que la gente cuestione su credibilidad.

La plantilla de dossier de prensa para empresas de Template. Net organiza todo, desde la misión y los hitos clave de su empresa hasta las biografías del equipo ejecutivo y la información de contacto con los medios de comunicación, todo en una plantilla fácil de usar.

✨ Ideal para: Empresas que desean una forma sencilla y fiable de crear un dossier de prensa que comunique claramente la historia de su empresa.

13. Plantilla de dossier de prensa para influencers de Template. Net

a través de Template.Net

Aunque el contenido es la pieza central de tu trabajo, una parte importante de tu labor como influencer consiste en establecer conexiones reales con tu público y demostrar constantemente tu valor a las marcas.

Sin embargo, cuando se trata de promocionarse para nuevas colaboraciones, organizar todos los detalles adecuados, como los datos demográficos de su público, las estadísticas de interacción y las colaboraciones anteriores con otras marcas, puede ser todo un reto.

La plantilla de dossier de prensa para influencers de Template. Net le quita ese peso de encima. Esta plantilla ofrece un diseño limpio y profesional que destaca su alcance, información sobre su público y trabajos anteriores, lo que permite a las marcas comprender rápidamente su propuesta de valor.

✨ Ideal para: Influencers que buscan una forma sencilla y eficaz de presentar su impacto y atraer nuevas colaboraciones con marcas mediante un dossier de prensa profesional.

14. Plantilla de dossier de prensa para películas de Template. Net

a través de Template.Net

¡Luces, cámara, acción! Cuando se prepara para lanzar una película, su dossier de prensa es el héroe entre bastidores que consigue que su película reciba la atención que se merece.

La plantilla Movie Press Kit Template de Template. Net le ahorra las molestias de crear el dossier de prensa perfecto. Esta plantilla está diseñada para mantener todo, desde el título de su película hasta el reparto repleto de estrellas, las fechas de estreno y la información de contacto, organizado en un paquete profesional y fácil de compartir.

Tanto si se dirige a distribuidores como si comparte su película con los medios de comunicación, esta plantilla garantiza que todos los detalles esenciales, incluidos los enlaces, destaquen.

✨ Ideal para: Cineastas y estudios que deseen presentar los detalles clave de sus películas en un formato profesional y organizado.

No se preocupe por el dossier de prensa con ClickUp.

Las primeras impresiones son moneda en las relaciones públicas, y un dossier de prensa bien elaborado coloca a su marca en la mejor posición. Tanto si desea más cobertura mediática como asociaciones más sólidas, la coherencia en todos los activos de su marca es fundamental.

Con ClickUp, puede crear y gestionar cada parte de su dossier de prensa dentro de un entorno de trabajo de IA convergente donde se almacenan sus archivos, actualizaciones, imágenes y notas. Con plantillas personalizables y excelentes funciones de seguimiento, ClickUp se asegura de que se cubran todos los aspectos de su dossier de prensa, garantizando que no se pase por alto ningún detalle.

Jodi Salice, directora creativa de United Way Suncoast, comparte esta opinión:

No tengo palabras para expresar lo bueno que es. Entre la automatización, las plantillas y todos los diferentes tipos de seguimiento y vistas, es imposible equivocarse con ClickUp.

No tengo palabras para expresar lo bueno que es. Entre la automatización, las plantillas y todos los diferentes tipos de seguimiento y vistas, es imposible equivocarse con ClickUp.

¿Está listo para facilitar el proceso de creación de su dossier de prensa? ¡Regístrese ahora en ClickUp!