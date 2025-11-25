Las 10 mejores plantillas de planificación de bodas de Notion para una planificación sin estrés

Se supone que una boda es uno de los momentos más felices de tu vida. Pero sin un plan adecuado, puede convertirse en uno de los momentos más estresantes.

A medida que la lista de tareas pendientes se alarga, toda la emoción puede desvanecerse. Para lidiar con el caos, puede ser útil utilizar una plantilla para bodas.

Tanto si estás planeando una ceremonia pequeña e íntima como una celebración de varios días en un destino turístico, las plantillas para bodas de Notion pueden ayudarte. Reúnen todos los detalles relacionados con tu evento en un único espacio organizado. Y si quieres recordatorios automáticos, ClickUp tiene plantillas listas para usar y totalmente personalizables que llevarán tu planificación al siguiente nivel. Prepárate para el gran día sin contratiempos de última hora.

Plantillas gratuitas para planificar bodas de un vistazo

Aquí tienes un breve resumen de las plantillas para planificar bodas que aparecen en la lista del blog:

¿Qué hace que una plantilla de planificación de bodas de Notion sea buena?

Una plantilla de planificación de bodas de Notion es un entorno de trabajo prediseñado en Notion, creado para ayudar a las parejas a organizar todos los detalles de su boda en un solo lugar.

Por lo general, incluyen páginas estructuradas y bases de datos para planificar tareas, presupuestos, listas de invitados, proveedores, cronogramas, planos de distribución de los invitados e inspiración.

Antes de elegir una plantilla de planificación de bodas de Notion, es importante saber qué diferencia a un sistema útil de una página bonita pero confusa.

Aquí tienes las cosas imprescindibles que debes buscar:👇

Diseño sencillo y relajante: elige una plantilla que resulte agradable a la vista y fácil de navegar, para que siempre sepas en qué centrarte a continuación.

Gestión de la lista de invitados y claridad en las confirmaciones de asistencia: busca campos como el estado de las confirmaciones de asistencia, los datos de contacto, los asientos y las preferencias de comida, para no tener que realizar el seguimiento de todo por separado más adelante.

Seguimiento de proveedores y pagos: elige una plantilla que te permita acceder fácilmente a los datos de los proveedores, la información de las reservas, los plazos de pago y los seguimientos.

Transparencia presupuestaria: busca una plantilla de planificación de bodas que incluya una tabla presupuestaria sencilla con los costes previstos frente a los reales, para que mantengas el control financiero durante todo el proceso de planificación.

Espacio para ideas e inspiración: Prioriza disponer de un espacio para ideas de decoración, vestuario, inspiración floral y notas.

Secciones flexibles y editables: asegúrate de que la plantilla que elijas sea fácil de personalizar para que se adapte a tus decisiones en lugar de limitarte a bloques rígidos.

👀 ¿Sabías que...? La IA se está convirtiendo silenciosamente en un elemento esencial para las bodas. De hecho, 1 de cada 10 parejas ya la ha utilizado para gestionar tareas de redacción como notas de agradecimiento, tarjetas de boda, itinerarios de luna de miel e incluso momentos delicados de etiqueta, como cómo decir «no» de forma educada.

Plantillas gratuitas para planificar bodas de Notion

Las plantillas gratuitas para planificar bodas de Notion te ofrecen un punto de partida sencillo y funcionan bien para una gran variedad de estilos de planificación. Vamos a explorarlas una por una.

1. Plantilla de kit de planificación de bodas

vía Notion

La plantilla del kit de planificación de bodas es un entorno de trabajo completo de Notion que reúne todas las partes de tu boda en un único hub organizado. Su mejor función es el cronograma. En lugar de abrumarte con todas las tareas a la vez, las divide por cronograma, como un año antes, seis meses antes, un mes antes, el día de la boda y después de la boda.

Las parejas pueden crear tableros de inspiración al estilo de Pinterest donde realizar el uso compartido de ideas sobre la decoración, los colores, los temas, la papelería, el estilo del lugar de celebración y la estética general. También incluye una base de datos de invitados perfectamente estructurada que realiza el seguimiento de quiénes están invitados y del estado de sus confirmaciones.

Por qué te encantará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de los gastos de la boda con una herramienta de presupuesto que muestra estimaciones, pagos, importes pendientes y notas en tiempo real.

Organiza todos los proveedores en una tabla con la información de contacto y los detalles del día del evento para una coordinación fluida.

Guía a tu fotógrafo con una lista clara de fotos y un tablero de inspiración para momentos familiares e ideas creativas.

Simplifica la planificación de los atuendos con paletas de colores enlazadas para cada grupo involucrado en la boda.

✅ Ideal para: Parejas que desean un sistema sencillo y preestructurado que les guíe mes a mes en la planificación de su boda.

2. Plantilla ecológica para planificar bodas

vía Notion

Algunas bodas se planifican con hojas de cálculo. Otras se planifican con el corazón y también con un poco de amor por el planeta. La plantilla de planificación de bodas ecológicas está pensada para parejas que quieren que su celebración sea bonita sin dejar una huella de carbono excesiva. 🌎

Te guía desde la primera idea hasta la cuenta atrás final con una lista de control para la planificación de eventos que da prioridad a la sostenibilidad. Esta lista de control te ayuda a explorar lugares más ecológicos, elegir proveedores conscientes, enviar invitaciones digitales y planear opciones de bajo impacto a lo largo de todo el proceso.

Por qué te encantará esta plantilla:

Crea un tablero de ideas con decoraciones sostenibles, inspiración para outfits éticos, conceptos de lugares naturales y espacio para notas.

Gestiona tu lista de invitados con las confirmaciones de asistencia y las preferencias alimentarias para reducir el desperdicio de comida.

Utiliza plantillas de correo electrónico preescritas para negociar opciones sostenibles con los proveedores.

Aprovecha la sección de presupuesto para tus gastos planificados y reales, con pequeños consejos hacia opciones sostenibles, como el uso de iluminación natural o trajes reciclados que se pueden reutilizar o compartir.

✅ Ideal para: Parejas que desean una celebración consciente con pasos de planificación bien pensados que protejan tanto la magia de su día como el mundo que les rodea.

💡 Consejo profesional: La planificación de una boda conlleva mil cosas diferentes, y ClickUp Brain te ayuda a estar al tanto de todas ellas. Esta IA sensible al contexto escanea tu entorno de trabajo personal para identificar las tareas más urgentes de la boda, desde el seguimiento de los proveedores hasta los plazos de las invitaciones y los recordatorios de pago. Incluso te sugiere el orden adecuado para completarlas y asigna cronogramas realistas basados en tu forma habitual de trabajar. Con la IA guiando tus prioridades, dedicarás menos tiempo a pensar qué hacer a continuación y más tiempo a disfrutar de tu día especial.

3. Plantilla alternativa para organizadores de bodas

vía Notion

Si sois de esas parejas que piensan «solo dime qué hay que hacer y cuándo», esta plantilla alternativa para planificar bodas es una buena opción. La lista principal de tareas pendientes para la boda aparece al principio, con tareas como las fotos de compromiso, las propuestas a las damas de honor, la búsqueda del lugar y la configuración del presupuesto, todas ellas etiquetadas con fechas para que puedas realizar el seguimiento del progreso fácilmente.

Justo debajo, el tablero de presupuesto te muestra exactamente a dónde va tu dinero. Cada tarjeta de categoría te permite ver tus gastos de un vistazo, ya sea el lugar de celebración, el catering, la decoración o la fotografía.

Cuando necesites un poco de creatividad, hay una galería de inspiración repleta de looks nupciales, ramos, pasteles, centros de mesa y configuraciones para ceremonias. Filtra por estilo o tema y siempre encontrarás una idea nueva esperándote.

Por qué te encantará esta plantilla:

Planifica tu luna de miel con ideas de destinos adecuados para diferentes presupuestos y temporadas.

Almacena los datos de los invitados en una tabla ordenable que realiza un seguimiento de las confirmaciones de asistencia, las elecciones de menú, los asientos y las notas de agradecimiento.

Sigue una cuenta atrás mes a mes que te mantendrá al día con las tareas clave, desde la planificación inicial hasta la última semana.

✅ Ideal para: Parejas que desean un tablero de planificación limpio y una estructura sencilla que facilite la gestión de todas las decisiones relacionadas con la boda.

4. Plantilla para planificadores de microbodas

vía Notion

Una boda pequeña no significa una planificación pequeña. Incluso con menos invitados, hay que tomar decisiones, hacer pagos, crear tableros de inspiración y ocuparse de pequeños detalles. La plantilla Micro Wedding Planner te ayuda a mantener todo sencillo y claro.

En lugar de largos cronogramas de 12 meses y voluminosas listas de proveedores, obtendrás una lista de control con solo lo esencial, adaptada a bodas íntimas. Te ayudará a reservar rápidamente el lugar, elaborar una lista breve de invitados, elegir rápidamente a los proveedores y decidir la decoración.

La configuración es intencionadamente minimalista, y te ofrece solo los cinco hubs principales que realmente vas a utilizar, incluyendo tus finanzas, tus proveedores, tus invitados, tu espacio de inspiración y una pequeña área de recursos.

Por qué te encantará esta plantilla:

Planifica el presupuesto de tu pequeño evento con entradas sencillas y visibilidad instantánea de los costes.

Mima a tus invitados con una lista micro-friendly que realiza el seguimiento de sus necesidades dietéticas y sus preferencias de asiento.

Gestiona los proveedores esenciales, como el fotógrafo, el oficiante, el catering y la floristería, desde una panorámica clara.

✅ Ideal para: Parejas que planean una ceremonia pequeña y sincera y que quieren un panel sencillo y ligero en lugar de un enorme planificador diseñado para grandes eventos.

⚡ Archivo de plantillas: Diseñar una distribución de los asientos bien pensada es uno de los pasos más importantes para crear una experiencia de boda cómoda. Las plantillas de diseño de asientos te ayudan a diseñar un diseño perfecto al: Organiza a los invitados en secciones intuitivas para que el flujo sea más fácil.

Captura detalles esenciales como los invitados VIP y las agrupaciones familiares.

Mantén todas las actualizaciones sincronizadas para que los cambios no alteren tu plan.

5. Plantilla de organizador de bodas virtual

vía Notion

Con la plantilla Virtual Wedding Planner, todo se mueve a través de un sencillo flujo de estilo kanban que puedes arrastrar y actualizar a medida que se acerca el gran día. Todas las personas importantes de tu boda, con sus roles claramente definidos, se mantienen en un solo lugar.

También cuenta con un directorio de proveedores donde puedes incluir fotógrafos, videógrafos, pasteleros, DJ y oficiante, junto con sus nombres y números de teléfono de contacto. Dispondrás de páginas específicas para planear despedidas de soltero y soltera, donde podrás llevar un registro de las necesidades de los invitados, el tipo de estancia que deseas y las opciones de Airbnb que estás barajando.

Por qué te encantará esta plantilla:

Consulta la previsión meteorológica en directo para el fin de semana de la boda con una cuenta atrás diaria para mantener alta tu energía a la hora de planificar.

Ordena a los invitados por nombre y realiza el seguimiento de las confirmaciones de asistencia, las etiquetas de grupo, los números de mesa, los comentarios y los detalles de las invitaciones digitales.

Utiliza el filtro «Asistentes» para ver al instante los invitados confirmados y poder actualizar el catering y preparar la distribución final de los asientos.

Organiza todos los gastos de la boda con un controlador de presupuesto que muestra estimaciones, gastos reales, pagos, saldos y notas.

✅ Ideal para: Parejas que desean un espacio Notion organizado y listo para usar con un cronograma que simplifique tanto los detalles previos a la boda como la ejecución del día del evento.

6. La plantilla completa para planificar bodas

vía Notion

La plantilla completa para planificar bodas es un sistema de planificación integral que te ayuda a organizar cada detalle de tu gran día. Puedes planificar el número de invitados, el presupuesto, los temas y cualquier tradición cultural o aspecto innegociable. También te permite llevar un registro de las personas que te ayudarán a hacer realidad tu visión.

El calendario muestra todas las fechas importantes en un flujo visual claro: pruebas de vestidos, pagos a proveedores, recogida de anillos, ensayos y todos los pequeños hitos de la ceremonia. Un panel de metas y recordatorios te permite mantener la semana bajo control, ya que te permite establecer pequeñas metas y anotar cualquier cosa que sea urgente.

Por qué te encantará esta plantilla:

Registra todos los gastos de la boda con los importes, las fechas, las facturas, las notas, el estado de los pagos y quién ha cubierto los gastos.

Realiza un seguimiento de tu progreso arrastrando las tareas a través de un sencillo flujo de trabajo visual que te permite planificar sin estrés.

Planifica el día de tu boda con un horario hora por hora que muestre qué va a pasar, cuándo y quién se encarga de ello.

✅ Ideal para: Parejas que desean un planificador de bodas digital limpio y estructurado que les guíe desde la primera idea hasta la ejecución final.

📮 ClickUp Insight: ¿Crees que tu lista de tareas pendientes funciona? Piénsalo de nuevo. Nuestra encuesta muestra que el 76 % de los profesionales utilizan su sistema de priorización para la gestión de tareas. Sin embargo, investigaciones recientes confirman que el 65 % de los trabajadores tienden a centrarse en tareas fáciles en lugar de en tareas de alto valor, sin establecer prioridades de forma eficaz. Las prioridades de tareas de ClickUp transforman la forma en que visualizas y abordas proyectos complejos, resaltando fácilmente las tareas críticas. Con los flujos de trabajo impulsados por IA y los indicadores de prioridad personalizados de ClickUp, siempre sabrás qué abordar primero.

7. Plantilla sencilla para planificar bodas

vía Notion

En la plantilla Simple Wedding Planner de Notion, encontrarás un panel de control sencillo y limpio, una cuenta atrás para mantener la emoción y un panel de navegación rápida para acceder al instante. También hay un tablero compacto de tareas pendientes donde las tareas pasan de «Pendientes» a «Terminadas».

Todas tus tareas de planificación están organizadas en una tabla, con fechas límite, prioridades, estados y enlaces. Un único presupuesto maestro muestra el importe total, cuánto has gastado, cuánto te queda y tarjetas de categorías sencillas que desglosan los gastos.

Por qué te encantará esta plantilla:

Organiza a los invitados por categorías para que puedas gestionar los asientos y la comunicación con facilidad.

Anota con antelación las necesidades dietéticas para que nunca se pasen por alto las alergias y las preferencias culturales o veganas.

Guarda podcasts, artículos, guías e inspiración útiles en un solo espacio sin tener que lidiar con infinitas carpetas.

✅ Ideal para: novias, novios, familias o organizadores que desean un sistema de planificación sencillo que les permita mantenerse organizados y facilite la preparación de la boda.

🎥 Ver: Aprende a crear una lista de prioridades para todas las tareas de la boda:

8. Plantilla digital para planificadores de bodas

vía Notion

La plantilla Digital Wedding Planner se basa en el sistema que utilizó una pareja real para planificar su boda de tres días en el extranjero. Todo su contenido proviene de experiencias reales. El panel incluye iconos fáciles de usar para tu tablero de inspiración, proveedores, presupuesto, planes de decoración, confirmaciones de asistencia y música.

Una práctica lista de tareas pendientes te permite estar al día con tareas como reservar el lugar, recopilar los correos electrónicos de los invitados, enviar invitaciones, confirmar los ajustes y compartir los detalles de la estancia. A medida que se acerca el gran día, el cronograma del día de la boda te guía hora por hora.

Cubre las sesiones fotográficas, la distribución de los asientos, la ceremonia, los discursos, la cena y todos los momentos clave. Todo está escrito en un lenguaje claro, sencillo y práctico, tal y como debe ser un planificador digital.

Por qué te encantará esta plantilla:

Entregue a sus decoradores una guía clara que describa cómo desea que se disponga y decore el lugar.

Entregue a su maestro de ceremonias un guion preparado con indicaciones para las bienvenidas, los momentos de la cena, los discursos, los bailes y los anuncios clave.

Realiza un seguimiento de todos los proveedores y gastos en un único sistema presupuestario que ofrece compatibilidad con múltiples monedas y notas detalladas.

Controla los costes de diseño e impresión de carteles, papelería, tarjetas de mesa y otros elementos de marca.

✅ Ideal para: Parejas que desean un sistema de bodas claro, basado en listas de control, con espacio para la planificación creativa e ideas modernas, como libros de visitas en formato audio y confirmaciones de asistencia a múltiples eventos.

⭐ Bonificación: Las ideas para planificar una boda llegan como una oleada de emociones. Te sorprenden mientras conduces, navegas por Internet, cocinas o estás medio dormido. Con Talk to Text de ClickUp, puedes grabar recordatorios de proveedores, ideas de decoración, votos, actualizaciones de invitados o pensamientos aleatorios del tipo «¡Dios mío, deberíamos hacer esto!» en el momento en que surgen, y guardarlos al instante en tu entorno de trabajo de ClickUp. En lugar de dejarlo todo para escribir, puedes grabar tus tareas pendientes, preguntas sobre el lugar de celebración, notas sobre el menú o ideas de contenido y ordenarlas más tarde sin perder la chispa. Además, hay una conexión con ClickUp Brain para que puedas buscar y resumir o convertir notas habladas en tareas de boda prácticas en cuestión de segundos.

9. Plantilla todo en uno para planificadores de bodas

vía Notion

La plantilla «All-In-One Wedding Planner» incluye un cronograma visual de la boda que resume todos los hitos importantes. Cuenta con secciones que abarcan desde la reserva del lugar y las pruebas del vestido hasta los ensayos, las invitaciones y los rituales previos a la boda.

También te permite conectar cada hito con tareas, para que siempre sepas qué es lo siguiente que debes hacer. El sistema flexible te permite ordenar por prioridad, estado, categoría o fecha. Incluso puedes filtrar para ver qué hay que hacer esta semana, el día de la boda o para una persona específica.

El seguimiento del presupuesto resulta muy sencillo con la sección de finanzas de la boda, donde los costes estimados y reales se actualizan al instante y los gastos se agrupan por categorías con enlaces a sus respectivos proveedores.

Por qué te encantará esta plantilla:

Gestiona todos los atuendos de la boda con fechas de pruebas, detalles de costes y fases de estado para que la planificación del vestuario sea fluida.

Planifica la banda sonora completa de tu boda y organiza los momentos fotográficos imprescindibles durante los preparativos, la ceremonia, la reunión familiar y la recepción.

Organiza tu luna de miel planificando destinos, reservas, actividades, listas de equipaje, presupuestos y logística del viaje en un diseño claro.

✅ Ideal para: Cualquiera que desee un hub de planificación de bodas completo y integral que enlaze cronogramas, tareas, proveedores, atuendos, música, confirmaciones de asistencia y presupuestos en un flujo de trabajo fluido.

10. Sistema de planificación de bodas de Chloe Shih

vía Notion

El Sistema de planificación de bodas combina dos de los aspectos más importantes que toda pareja necesita seguir: el presupuesto y los invitados. El desglose del presupuesto aparece en forma de gráfico circular en tiempo real que se actualiza automáticamente cada vez que registras un nuevo gasto. De esta manera, puedes ver exactamente en qué se gasta el dinero en las principales categorías, como el lugar de celebración, los organizadores, la decoración, la fotografía y el viaje.

Además, el gráfico del estado de las confirmaciones de asistencia muestra quién ha confirmado, quién ha rechazado la invitación y quién aún no ha respondido, lo que te permite tener una vista clara de la asistencia sin necesidad de perseguir a la gente manualmente.

Por qué te encantará esta plantilla:

Planifica los aspectos visuales de tu boda a través de un entorno de trabajo Figma, donde podrás diseñar ideas de decoración, atuendos, diseños, regalos y fondos.

Organiza tu boda sin contratiempos con un guion minuto a minuto que mantenga a todo el equipo coordinado.

Recopila ideas de contenido aptas para redes sociales y conviértelas en vídeos reales utilizando un plan de contenido que gestione las grabaciones, los propietarios y el texto.

Registra todas las llamadas y reuniones de actualización en una tabla de notas con función de búsqueda para que las decisiones queden documentadas y sean fáciles de revisar.

✅ Ideal para: Parejas que desean un sistema de planificación de bodas que se parezca a un panel de control de proyectos reales, con gráficos en tiempo real y prácticos rastreadores basados en experiencias reales de bodas.

Limitaciones de Notion

Aunque Notion es flexible, los comentarios de los usuarios suelen destacar deficiencias recurrentes que se hacen evidentes durante la planificación compleja.

Estas son algunas de las limitaciones de la herramienta:

Rendimiento lento en páginas y bases de datos grandes, con muchos usuarios que informan de retrasos y desplazamiento lento cuando los entornos de trabajo se vuelven pesados.

El modo sin conexión sigue sin ser fiable, y los críticos hacen constantes menciones a que Notion sigue siendo difícil de usar sin una conexión a internet estable.

La experiencia con la aplicación móvil es más deficiente, con quejas sobre la lentitud de la carga y la comodidad limitada de la edición, además de problemas de navegación.

No tiene chat en tiempo real ni hilos de comentarios como Slack/ClickUp, lo que, según los usuarios, hace que la colaboración sea más lenta de lo esperado.

Plantillas alternativas de Notion

Para las parejas que necesitan funciones avanzadas, algunas alternativas a Notion, como ClickUp, ofrecen una mayor automatización, recordatorios, flujos de trabajo de tareas y una estructura para una boda sin estrés.

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo. Está diseñado para reunir todas tus aplicaciones, tareas y herramientas de planificación en un solo lugar.

Para la planificación de bodas, eso significa que tus cronogramas, listas de proveedores, presupuestos, detalles de los invitados y tableros de inspiración pueden finalmente estar reunidos en un solo lugar, en lugar de dispersos en correos electrónicos y hojas de cálculo.

¡No te fíes solo de nuestra palabra! Esto es lo que un usuario real dijo sobre ClickUp:

Me encanta poder organizar mis tareas en diferentes proyectos. Utilizo ClickUp tanto para elementos personales como para proyectos que me apasionan, el trabajo y, próximamente, la planificación de mi boda. Me encanta poder ver las tareas en una vista de calendario, ya que me ayuda a priorizar lo que es pendiente en una semana y a decidir si realmente debo cambiar algunas cosas para aprovechar al máximo mi energía ese día, esa semana o ese mes.

Me encanta poder organizar mis tareas en diferentes proyectos. Utilizo ClickUp tanto para elementos personales como para proyectos que me apasionan, el trabajo y, próximamente, la planificación de mi boda. Me encanta poder ver las tareas en una vista de calendario, ya que me ayuda a priorizar lo que hay que hacer en una semana y a decidir si realmente debo cambiar algunas cosas para aprovechar al máximo mi energía ese día, esa semana o ese mes.

Aquí tienes algunas plantillas de planificación de bodas de ClickUp con una estructura muy bonita que puedes utilizar.

1. Plantilla de resumen de proyecto de evento de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Utiliza esta plantilla de resumen de proyecto de evento de ClickUp para esbozar los detalles clave, establecer metas, realizar el seguimiento de los hitos y mantener a tu equipo alineado para el gran día.

La plantilla ClickUp Proyecto de Evento te ofrece a ti y a tu organizador un espacio limpio para planificar toda la celebración antes de que comience el trabajo real. La página de resumen es sencilla y clara. Añades los nombres de los novios, la fecha de la boda, los enlaces al lugar de celebración, el presupuesto y el canal de comunicación principal.

Con ClickUp Docs integrado, obtén el espacio necesario para definir tu visión y describir cómo sería un día significativo para ti. La colaboración en tiempo real permite que todos los involucrados aporten sus ideas y sugerencias. Las ideas se pueden convertir en tareas al instante y asignarse a la persona o equipo adecuado con fechas límite y rótulos de prioridad.

Por qué te encantará esta plantilla:

Conoce a tus invitados registrando el número de personas, los grupos clave, los VIP y las necesidades culturales, para que planear la hospitalidad y la distribución de los asientos te resulte más fácil.

Organiza tu equipo de boda con asignaciones de roles sencillas para que todos conozcan sus responsabilidades sin confusiones.

Realiza un seguimiento de los hitos más importantes, como la confirmación del lugar, las reservas de proveedores, la aprobación de la decoración y la preparación del ensayo, para mantener la planificación al día.

Crea un itinerario claro de varios días que cubra ceremonias, escaparates decorados, momentos para fotos, discursos clave y transiciones entre eventos con propietarios asignados.

✅ Ideal para: Parejas y organizadores de bodas que desean un resumen claro y estructurado que coordine a todo el equipo de planificación antes de que comience el trabajo real de la boda.

📌 ¿Sabías que...? Cada vez son más las parejas que sueñan con una boda diferente, más allá de los típicos palacios o salones de banquetes. Encuestas recientes muestran que el 85 % de las parejas prefieren ahora las bodas en destinos turísticos, y el 83 % están dispuestas a elegir lugares poco convencionales que les resulten más personales e inolvidables.

2. Plantilla para la planificación de grandes eventos de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Organiza las tareas de la boda y realiza el seguimiento de los cronogramas con la plantilla de planificación de grandes eventos de ClickUp.

La plantilla para la planificación de grandes eventos de ClickUp es como el centro de comandos entre bastidores de tu boda. Puedes planificar primero los aspectos más importantes, como el lugar de celebración, la decoración, la comida y los trajes, y luego pasar a los detalles más pequeños a tu propio ritmo.

Todos los gastos se encuentran en un solo lugar, con las facturas y los pagos registrados de forma ordenada, lo que te ofrece una visión clara de lo que has gastado y lo que está por venir. Los invitados y los proveedores son igual de fáciles de gestionar. Puedes hacer un seguimiento de quiénes asistirán, con quién vendrán, cualquier necesidad de asientos e incluso notas rápidas para la hospitalidad.

Todos tus proveedores estarán organizados en un solo hub con sus datos de contacto y acuerdos, lo que facilitará la coordinación para toda la familia.

Por qué te encantará esta plantilla:

Recopila las confirmaciones de asistencia y los datos de los proveedores mediante formularios compartibles que convierten automáticamente los envíos en tareas.

Visualiza toda tu boda en la vista Gantt Chat de ClickUp , que muestra las dependencias clave y los horarios de llegada.

Lista o Organiza las tareas en vistas Tablero agrupadas por prioridad o fase de la boda para crear un entorno de trabajo intuitivo.

Personaliza tu planificador con campos personalizados para gastos, tipos de invitados, actualizaciones de pagos, necesidades de proveedores y facturas adjuntas.

✅ Ideal para: Parejas, organizadores de bodas, familias o coordinadores que desean un sistema ClickUp estructurado y rico en detalles para gestionar bodas, desde la planificación hasta la ejecución.

⚡ Archivo de plantillas: Las grandes bodas no se planifican solas, y cualquiera que haya organizado siquiera una sencilla cena de compromiso sabe lo rápido que se multiplican las tareas pendientes. Desde los planos de distribución de los invitados y las llamadas a los proveedores hasta los cronogramas de decoración, los recordatorios de pago y las actualizaciones de los invitados, todo requiere una planificación cuidadosa. Consulte esta lista seleccionada de plantillas para la planificación de eventos que le ayudarán a tenerlo todo organizado.

3. Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Realiza un seguimiento de los gastos de la boda y compara los costes de los proveedores, al tiempo que mantienes tu presupuesto completo organizado con la plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp.

Si quieres eliminar el estrés de la gestión del dinero de tu boda, la plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp te ofrece el espacio necesario para realizar el seguimiento de todas las funciones importantes, comparar opciones y mantener tus gastos bajo control. Puedes establecer tu presupuesto planificado junto al gasto real para que tu planificación sea realista y transparente.

También tienes múltiples formas de ver cómo se desarrolla todo. Una sencilla vista Lista te permite hojear todos los eventos y gastos como si fuera una hoja de cálculo. Una vista Tablero te ayuda a agrupar las cosas por prioridad o tipo de evento, de modo que la carga de trabajo queda clara de un vistazo. Y un diseño de calendario muestra todos tus pagos, reservas y seguimientos a lo largo del mes.

Por qué te encantará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de todos los gastos de la boda como tareas individuales con prioridades, fechas límite, información de proveedores, facturas y límites presupuestarios.

Utiliza los campos de dinero para controlar los importes sin tener que hacer cálculos manuales.

Clasifica los eventos y los tipos de proveedores con sencillos menús desplegables que mantienen tus listas estructuradas.

Localiza los lugares y enlaza las tareas relacionadas utilizando los campos de ubicación y relación para que el flujo de planificación sea más fluido.

✅ Ideal para: Parejas y organizadores de bodas que desean un sistema limpio y fiable para realizar el seguimiento de todos los pagos con total claridad.

🧠 Dato curioso: Según una encuesta realizada a más de 6000 parejas que se van a casar, las parejas están más dispuestas a gastar en: 57 % en el fotógrafo

47 % en el lugar de celebración

37 % en la barra libre

4. Plantilla de gestión de eventos de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Utiliza la plantilla de gestión de eventos de ClickUp para organizar las tareas de la boda y gestionar a los proveedores desde un panel de control claro.

La plantilla de gestión de eventos de ClickUp divide la planificación en fases (selección del lugar, reserva de proveedores, finalización del diseño, coordinación del día del evento) con tareas, subtareas y dependencias que muestran lo que hay que hacer y en qué orden.

Puedes asignar responsabilidades a tu pareja, al organizador de bodas o a los familiares que te ayuden, para que todos conozcan su rol sin necesidad de estar constantemente comprobando nada. La plantilla incluye Campos personalizados para realizar el seguimiento de la información de contacto de los proveedores, los calendarios de pago y los plazos para tomar decisiones.

Puedes adjuntar contratos directamente a las tareas de los proveedores, vincular tableros de inspiración a las decisiones de diseño y configurar recordatorios automáticos para los depósitos o los seguimientos.

Por qué te encantará esta plantilla:

Ve todas las tareas, propietarios, cronogramas, progresos y detalles del presupuesto en una lista desplazable que parece la sala de control de un backstage.

Organiza celebraciones de varios días con listas de eventos separadas que permiten realizar el seguimiento del progreso y los gastos, sin perder de vista el plan principal enlazado.

Arrastra las tareas a un cronograma unificado para detectar solapamientos y garantizar que cada ceremonia se desarrolle sin problemas.

✅ Ideal para: Parejas o organizadores que desean un sistema completo y profesional para gestionar cada detalle y presupuesto de eventos nupciales de varios días con total claridad.

5. Plantilla de documento para la planificación de eventos de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Realiza un seguimiento de los proveedores de la boda y los detalles del catering, al tiempo que gestionas las necesidades dietéticas de los invitados en una lista ordenada con la plantilla de documento de planificación de eventos de ClickUp.

Las bodas conllevan miles de pequeños detalles y el doble de opiniones. Con la plantilla de documento de planificación de eventos de ClickUp, puedes guardar direcciones, notas sobre el aparcamiento y cualquier instrucción pequeña pero importante para los invitados, los proveedores o el equipo de planificación.

El diseño del cronograma mantiene todo el día perfectamente claro. Puedes crear un plan minuto a minuto u hora a hora para cada evento. El espacio de configuración hace que la decoración y los preparativos sean más manejables, ya que te ofrece secciones específicas para el registro, la hora del cóctel y la configuración de la recepción.

También obtendrás listas de control estructuradas para cosas como el registro de proveedores, la distribución de las mesas, los mostradores de postres, la preparación del escenario y los pequeños detalles que suelen pasarse por alto.

Por qué te encantará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de las invitaciones de tus invitados en una sencilla tabla con confirmaciones de asistencia, nombres y direcciones.

Crea un pequeño directorio de proveedores con información sobre lugares, catering, decoradores, fotógrafos, equipos de maquillaje y transporte.

Registra las necesidades dietéticas de los invitados para coordinar las comidas y las peticiones especiales sin problemas.

✅ Ideal para: Parejas, familias o organizadores de bodas que desean tener todos los detalles, desde los cronogramas hasta la gestión de proveedores, en un entorno de trabajo limpio y sin estrés.

💡 Consejo profesional: La planificación de una boda parece mágica hasta que todas las fechas, plazos y promesas de los proveedores empiezan a rondar por tu cabeza sin cesar. ClickUp Calendario reúne todos esos compromisos y te permite: Arrastra y suelta tareas a medida que los planes evolucionan sin perder el seguimiento.

Vea todo el proceso de su boda en un solo cronograma.

Sincroniza todas las fechas con Google o Outlook para no perderte ni un momento.

Destaca las tareas por proveedor o miembro de la familia, o márcalas por prioridad.

Cambia entre las vistas diaria, semanal y mensual para mantenerte organizado. Planifica todo el flujo de tu boda sin esfuerzo con ClickUp Calendario.

6. Plantilla de plan de marketing para eventos de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Utiliza la plantilla de plan de marketing de eventos de ClickUp para planificar los anuncios de boda, programar promociones en redes sociales, gestionar presupuestos y mucho más.

¿Alguna vez has sentido que los detalles de tu boda están por todas partes menos donde los necesitas? La plantilla de plan de marketing de eventos de ClickUp reúne los cronogramas, los proveedores, los invitados y las configuraciones en un solo entorno de trabajo. Puedes personalizarlo todo con menús desplegables, dando a tu plan de boda su propia personalidad.

También puedes añadir presupuestos para cada función, guardar ideas de decoración, adjuntar fotos inspiradoras, anotar recordatorios de proveedores y ver cómo avanza tu progreso en tiempo real.

Los bloques codificados por colores resaltan las tareas clave y te ayudan a tener una visión clara al instante. El tablero de ejemplo muestra exactamente cómo quedará tu plan de boda. Con ClickUp Tasks, las tareas más amplias, como «Decoración de la recepción», se pueden dividir en partes más pequeñas, como iluminación, flores y decoración de mesas, y cada parte se asigna a la persona adecuada.

Por qué te encantará esta plantilla:

Consulta todas las fechas límite en un calendario mensual o semanal para que las pruebas, las degustaciones, los pagos, los ajustes y las confirmaciones de asistencia sigan según lo previsto.

Calcula los presupuestos automáticamente con fórmulas que muestran el gasto total y los costes de los proveedores sin necesidad de hacer cálculos manuales.

Adapta la plantilla a tu propio estilo de planificación utilizando presupuestos personalizables, barras de progreso, valoraciones y notas.

✅ Ideal para: Parejas y organizadores que desean un documento único y fácil de seguir que mantenga todos los detalles de la boda en un flujo claro y coordinado.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas de Excel para la planificación de fiestas que te permitirán gestionar tus eventos sin esfuerzo.

7. Plantilla de promoción de eventos de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Mantén todas las campañas previas a la boda según lo previsto con la plantilla de promoción de eventos de ClickUp.

La plantilla de promoción de eventos de ClickUp te ayuda a planificar la promoción de tu boda. Puedes esbozar el flujo, desde la elección de canales como Instagram, grupos de WhatsApp o invitaciones impresas, hasta la organización de fases como la reserva de fecha, la invitación principal y los recordatorios.

También te permite establecer presupuestos para cada actividad. Puedes añadir notas de referencia que tu decorador o fotógrafo puedan necesitar. Un conjunto de Campos personalizados mantiene la estructura compacta. Puedes anotar dónde va cada publicación, a qué función está relacionada, quién se encarga de ella y qué se necesita antes de que se publique.

Por qué te encantará esta plantilla:

Gestiona todas las promociones de la boda actualizando su estado, añadiendo fechas límite, asignando propietarios, adjuntando diseños de invitaciones y realizando un seguimiento de la coordinación con los proveedores.

Envía mensajes de boda personalizados que aumenten la emoción y lleguen a los invitados adecuados en el momento adecuado.

Utiliza listas de control ya preparadas para repetir automáticamente los recordatorios de eventos y actualizaciones del día de la boda sin tener que volver a crear tareas cada vez.

✅ Ideal para: Parejas y familias que desean promociones de boda estructuradas y listas para usar en la plataforma sin tener que manejar múltiples notas y chats.

8. Plantilla de plan de proyecto para eventos de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Planifica cada evento de la boda y organiza las tareas por fechas y fases para mantener todas las actividades previas a la boda y del día de la boda bajo control con la plantilla de plan de proyecto de eventos de ClickUp.

La siguiente es la plantilla de plan de proyecto para eventos de ClickUp. Desde la primera prueba del vestido hasta los últimos detalles de la recepción, todas las tareas y plazos se muestran de forma visual, lo que hace que esta plantilla se parezca menos a una lista de tareas pendientes y más a un guion gráfico completo de la boda.

La plantilla combina vistas Lista para ver todas las tareas en un solo lugar y marcarlas fácilmente. También cuenta con fases Kanban para realizar el seguimiento del progreso de cada evento, desde la planificación hasta su terminación. La plantilla incluye diagramas de Gantt dinámicos y un calendario bellamente diseñado en un único ecosistema de planificación.

Por qué te encantará esta plantilla:

Visualiza todo el flujo de trabajo de tu boda en un proceso por fases, en el que las tareas pasan de la planificación a la preparación y finalmente a la completación.

Ve todas las actividades de la boda en una tabla con formato de cronograma con fechas límite, prioridades, equipos y tipos de eventos.

Planifica todo el mes de tu boda en un calendario que muestra las ceremonias, las tareas de los proveedores, las llegadas de la familia y las fechas límite clave de un vistazo.

✅ Ideal para: Parejas que desean un plan de boda claro y basado en un cronograma que muestre todos los detalles y plazos en un entorno de trabajo perfectamente organizado.

⚡ Archivo de plantillas: Las plantillas Run of Show te ayudan a correlacionar el día de la boda minuto a minuto. Úsalas para asignar indicaciones, anotar las horas de llegada de los proveedores, sincronizar los discursos, seguir el flujo de la ceremonia y asegurarte de que cada momento se desarrolle exactamente como lo habías imaginado.

9. Plantilla sencilla para planificar eventos de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Utiliza la plantilla ClickUp Simple Event Plan para organizar las tareas de la boda por estado y mantener todos los detalles previos a la boda funcionando sin problemas.

Cada boda tiene su magia, pero detrás de esa magia hay una montaña de planificación. La plantilla ClickUp Simple Event Plan ofrece listas predefinidas para actividades, instalaciones, tareas previas al evento y facturación, para que tengas una estructura instantánea que mantenga el estrés a raya.

La plantilla se adapta perfectamente a cualquier estilo de boda, ya sea íntima, tradicional, lujosa o repartida en varios días. Puedes cambiar entre las vistas Lista, Tablero y Calendario para adaptarla a tu estilo de planificación. Lo mejor es que todo permanece conectado en un único flujo de trabajo, lo que te permite tener una visión completa.

Por qué te encantará esta plantilla:

Utiliza los campos personalizados para organizar los invitados, las prioridades, las ubicaciones, los plazos y los datos de los proveedores.

Guarda contratos, fotos de referencia, menús e inspiración en los documentos de ClickUp para acceder rápidamente a ellos.

Organiza todas las tareas de la boda en una jerarquía clara para la preparación previa al evento y la coordinación del día de la boda.

Calcula automáticamente los totales, los promedios y los intervalos para mantener tu presupuesto de boda preciso.

✅ Ideal para: Parejas, familias o organizadores de bodas que desean una forma sencilla y sin estrés de gestionar el gran día desde un sistema organizado.

10. Plantilla avanzada para planificar eventos de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Utiliza la plantilla avanzada de planificación de eventos de ClickUp para ordenar las tareas de la boda por estado, establecer cronogramas y garantizar que todo salga a la perfección.

¿Estás planeando una boda en la que cada detalle parece un pequeño evento en sí mismo? La plantilla avanzada para planificación de eventos de ClickUp está diseñada para bodas con múltiples variables, como varias funciones, diferentes lugares, innumerables proveedores, presupuestos cambiantes y listas de invitados en constante evolución.

Lo que hace que la plantilla sea tan potente es lo natural que se adapta a tu forma de planificar. Puedes cambiar entre las vistas Lista, Tablero, Calendario o Gantt para visualizar los preparativos de la boda como prefieras. ¿Necesitas estar al tanto de las reservas del lugar, las pruebas de vestuario, las negociaciones con los proveedores y las tareas asignadas a la familia? Todo está organizado en secciones estructuradas que reflejan los flujos de trabajo reales de una boda.

Por qué te encantará esta plantilla:

Gestiona todas las tareas de la boda con 29 estados personalizados que abarcan todo, desde la preparación de la decoración hasta las confirmaciones de los proveedores.

Automatiza tareas esenciales como recordatorios de pago y comprobaciones con proveedores, o envía seguimientos rápidos de confirmaciones de asistencia.

Realiza un seguimiento de los presupuestos y las facturas con Campos personalizados que te ofrecen una visibilidad clara de todos los pagos a proveedores.

✅ Ideal para: Parejas y organizadores de bodas que gestionan bodas grandes y multifuncionales que necesitan una visibilidad completa y una estructura para que todo funcione a la perfección.

Domina la planificación de tu boda con ClickUp.

Planificar una boda es todo un viaje en sí mismo, pero no tienes por qué recorrerlo solo.

Con ClickUp, cada detalle, desde el primer borrador de la lista de invitados hasta el cronograma definitivo, tiene un lugar donde se siente tranquilo, organizado y realmente útil.

Deja que tu espacio de planificación te ayude, en lugar de estresarte, para que puedas centrarte en lo que más importa: celebrar un día lleno de amor, alegría y las personas que lo son todo para ti.

Regístrate hoy mismo en ClickUp y haz que tu planificación sea organizada y sin estrés, con una estructura clara.