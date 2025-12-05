Las mejores alternativas a Follow Up Boss para mejorar la gestión de clientes potenciales

Follow Up Boss es un CRM muy utilizado por los equipos inmobiliarios.

Guarda todos tus clientes potenciales y contactos en un solo lugar. Puedes enviar correos electrónicos automatizados y personalizados, hacer llamadas y enviar mensajes de texto a los clientes potenciales en el momento adecuado. Todo tu equipo trabaja desde un sistema compartido en lugar de una combinación de herramientas.

Aunque las funciones son de primera calidad, el precio, que comienza en 69 $ al mes por usuario, es elevado para agentes independientes y equipos pequeños con un presupuesto ajustado.

Por eso tiene sentido explorar alternativas a Follow Up Boss, especialmente si desea funciones similares a un coste menor o con capacidades adicionales.

Las mejores alternativas a Follow Up Boss de un vistazo

A continuación, te ofrecemos una breve panorámica general de los principales CRM inmobiliarios que funcionan como alternativas a Follow Up Boss:

Herramienta Lo mejor para Funciones principales Precios* ClickUp Flujos de trabajo integrales para la venta de inmuebles Tamaño del equipo: desde agentes independientes hasta agencias inmobiliarias de corporación Plantillas de CRM inmobiliario, vista Mapa, paneles, automatizaciones, documentos, aplicación móvil, resúmenes de ClickUp Brain AI. Gratis para siempre; personalización disponible para corporaciones. BoldTrail (kvCORE) CRM inmobiliario de corporación basado en IA Tamaño del equipo: equipos medianos a grandes agencias inmobiliarias Sitios web IDX, herramientas de generación de clientes potenciales, campañas de automatización, flujos de trabajo de transacciones, integración de back-office + QuickBooks. Precios personalizados BoomTown Generación de clientes potenciales integrada + CRM inmobiliario Tamaño del equipo: equipos en crecimiento que necesitan una generación de clientes potenciales escalable CRM predictivo, sitios web IDX, seguimientos automatizados, aplicación móvil, conserje de garantía de éxito. Precios personalizados IXACT Contact Automatización del marketing + creación de relaciones Tamaño del equipo: Agentes independientes y equipos pequeños Asesoramiento para mantener el contacto, campañas de goteo, publicación automática en redes sociales, envío masivo de textos, sitio web inmobiliario. Desde 55 $ al mes. CINC Conversión de clientes potenciales online de gran volumen Tamaño del equipo: equipos con gran volumen de clientes potenciales + ISA Marcador integrado, envío masivo de mensajes de texto, interacción con IA, reglas de enrutamiento, páginas de valoración de viviendas, paneles de control del ROI. Precios personalizados Top Producer CRM integrado con MLS para flujos de trabajo tradicionales Tamaño del equipo: equipos consolidados con procesos de trabajo intensivos en MLS Sincronización con MLS, planes inteligentes, correos electrónicos con resumen del mercado, gestor de transacciones, sincronización bidireccional de correos electrónicos. Planes desde 179 $/usuario/mes. Vender. Hacer Promotores inmobiliarios + socios de canal que necesitan una automatización completa del ciclo de ventas Tamaño del equipo: Promotores inmobiliarios, agentes inmobiliarios, redes de CP Gestión de clientes potenciales, seguimiento de inventario, herramientas de visitas al sitio, flujos de trabajo posventa, portal de socios de canal. Precios personalizados Pipedrive Gestión visual del proceso de ventas Tamaño del equipo: equipos pequeños + agentes independientes Canalización Kanban, asistente de ventas con IA, CRM móvil, más de 300 integraciones, generador de automatizaciones. Plans desde 19 $/usuario/mes. HubSpot CRM Marketing integrado + base CRM gratuita Tamaño del equipo: Agentes + equipos que desean automatización + flujos de nutrición Canales inteligentes, agentes de IA (prospección/clientes/contenido), seguimiento de correos electrónicos, flujos de trabajo personalizados. Planes desde 49 $/usuario/mes. Freshsales CRM de ventas basado en IA con comunicación multicanal Tamaño del equipo: equipos que necesitan llamadas, SMS y correo electrónico en un solo lugar Puntuación Freddy IA, teléfono/SMS integrado, WhatsApp, información sobre acuerdos, CRM móvil. Planes desde 11 $/usuario/mes.

¿Qué debe buscar en una alternativa a Follow Up Boss?

Antes de dar el salto, evalúa el CRM inmobiliario en función de las siguientes funciones:

Captura y enrutamiento de clientes potenciales: asegúrate de que el CRM extraiga fácilmente los clientes potenciales de portales, sitios web, anuncios en redes sociales y herramientas de terceros. El enrutamiento automatizado basado en la ubicación, el intervalo de precios o la disponibilidad de los agentes ayuda a reducir los retrasos y a mejorar el tiempo de respuesta.

Automatización de los seguimientos: busca flujos de trabajo inteligentes que envíen automáticamente mensajes de texto, correos electrónicos y recordatorios. De esta forma, no perderás clientes potenciales solo porque te hayas olvidado de hacer un seguimiento. Elige una alternativa a Follow Up Boss con campañas de goteo para cultivar clientes potenciales a largo plazo.

Automatización para el seguimiento: busca flujos de trabajo inteligentes que envíen automáticamente textos, correos electrónicos y recordatorios para ayudarte en busca flujos de trabajo inteligentes que envíen automáticamente textos, correos electrónicos y recordatorios para ayudarte en la gestión de proyectos inmobiliarios . No querrás que los clientes potenciales más interesantes se enfríen solo porque te olvidaste de hacer un seguimiento. Elige una alternativa a Follow Up CRM con campañas de goteo para nutrir a los clientes potenciales a largo plazo.

Herramientas de comunicación integradas: el CRM debe admitir mensajes de texto, llamadas, recordatorios de tareas y sincronización bidireccional de correo electrónico para una comunicación fluida y la colaboración en equipo.

Integraciones que ahorran tiempo: tu CRM debe tener una conexión fácil con sitios web IDX, plataformas MLS, herramientas de marketing, aplicaciones de valoración de propiedades y software de transacciones. No deberías tener que pagar por muchos complementos adicionales solo para que las herramientas se comuniquen entre sí.

Visibilidad y análisis del proceso: Necesitas paneles para tener visibilidad en tiempo real de las métricas clave, el seguimiento de clientes potenciales y acuerdos, información útil, alertas y mucho más.

Experiencia con la aplicación móvil: El sector inmobiliario es una empresa en constante movimiento. Una aplicación móvil garantiza que los agentes puedan responder a los clientes potenciales al instante, reservar visitas y actualizar los procesos directamente desde el coche.

Asistencia basada en IA: la IA integrada debe resumir las conversaciones con los clientes potenciales, sugerir las mejores acciones a seguir y redactar mensajes de seguimiento. Esto mantiene el contexto en un solo lugar y la IA integrada debe resumir las conversaciones con los clientes potenciales, sugerir las mejores acciones a seguir y redactar mensajes de seguimiento. Esto mantiene el contexto en un solo lugar y reduce el caos de tener que saltar de una herramienta a otra

Asistencia basada en IA: la IA integrada puede resumir las conversaciones con los clientes potenciales, sugerir las mejores acciones a seguir y redactar mensajes de seguimiento, lo que permite conectar el contexto y reducir la IA integrada puede resumir las conversaciones con los clientes potenciales, sugerir las mejores acciones a seguir y redactar mensajes de seguimiento, lo que permite conectar el contexto y reducir su dispersión.

Precios escalables: A medida que tu equipo crece, tus costes no deberían dispararse. Elige un CRM que te ofrezca más valor por puesto, sin cargos sorpresa por elementos esenciales como la automatización, las integraciones y la elaboración de informes.

👀 ¿Sabías que...? Los ingresos del software de generación de clientes potenciales para el sector inmobiliario alcanzaron los 4500 millones de dólares en 2024 y se espera que alcancen los 10 200 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,8 % (2026-2033). Los equipos que invierten pronto en CRM y herramientas de automatización más inteligentes están destinados a obtener los mayores beneficios.

📚 Más información: El mejor software CRM de Australia

Las mejores alternativas a Follow Up Boss

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Encontrar el CRM adecuado puede mejorar drásticamente los seguimientos, la visibilidad del proceso de ventas y las tasas de conversión de los equipos inmobiliarios. Estas son las mejores alternativas a Follow Up Boss que vale la pena explorar:

1. ClickUp (la mejor para flujos de trabajo de ventas inmobiliarias de principio a fin)

Reúne tus metas inmobiliarias, acuerdos con clientes y entregables clave en ClickUp Real Estate CRM.

ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo, reúne en un solo lugar las funciones de gestión de proyectos inmobiliarios y CRM. Los gerentes de ventas y los agentes pueden gestionar los clientes potenciales, los listados y las transacciones en el mismo lugar.

Para empezar, utiliza la plataforma de gestión de proyectos inmobiliarios de ClickUp para gestionar todos tus proyectos de desarrollo en un solo lugar.

Desde adquisiciones comerciales hasta listados de ventas residenciales, cada hito, documento, tarea y actualización de las partes interesadas se mantiene organizado en un único entorno de trabajo.

Aunque se trata principalmente de una herramienta para proyectos, ClickUp ofrece un conjunto completo de funciones de tipo CRM: puedes mantener bases de datos de contactos, propiedades, tareas, comentarios y documentos relacionados.

Gestiona y optimiza todas tus necesidades de relaciones con los clientes con ClickUp CRM.

Para operaciones con gran cantidad de propiedades, ClickUp ofrece vistas de mapa que le permiten ver listados o sitios geográficamente marcados, codificados por colores según el precio, el estado o la actividad.

Las tareas de ClickUp representan elementos de trabajo individuales que se pueden personalizar con estados, personas asignadas, fechas límite, campos personalizados y subtareas, lo que permite a los equipos realizar un seguimiento claro de lo que hay que hacer.

Con la aplicación móvil ClickUp, los profesionales inmobiliarios pueden actualizar listas de control y tareas sobre la marcha durante las operaciones de campo.

Además, con ClickUp para la gestión de proyectos de ventas, tus representantes de ventas pueden realizar el seguimiento del proceso en un solo lugar, colaborar en las transacciones y pasar el testigo a la incorporación sin perder el contexto.

Mantén a tu equipo alineado con una vista única para cada tarea, mensaje y actualización de clientes potenciales en el software de gestión de proyectos de ventas de ClickUp.

Utilice las más de 15 vistas personalizadas para visualizar su cartera de proyectos, realizar el seguimiento de la actividad de las cuentas y colaborar en las transacciones.

Para supervisar el estado del proceso, tienes los paneles de ClickUp.

Las tarjetas Dashboard AI convierten los datos del entorno de trabajo (tareas, control de tiempo, progreso del proyecto) en informes visuales claros. Puede filtrar y realizar el uso compartido de paneles de control, exportarlos a PDF y actualizarlos automáticamente para mantener a las partes interesadas alineadas y la actividad de ventas transparente.

Y luego tenemos ClickUp Brain. Es la primera capa de IA convergente que entiende tu trabajo, lo actualiza y toma medidas en tu nombre.

Por ejemplo, ClickUp Brain puede redactar un plan de negocio inmobiliario basado en sus metas. Puede extraer datos de proyectos existentes para la propuesta.

Utilice ClickUp Brain para redactar propuestas de representación de compradores.

Además, puede utilizar Brain para extraer transcripciones de reuniones, resumir informes, redactar correos electrónicos de seguimiento a clientes potenciales, actualizar el estado de los anuncios y notificar a las partes interesadas.

Cuando utilices la IA en el sector inmobiliario con Brain, haz preguntas como «¿En qué punto nos hemos atascado en el lanzamiento de marketing?» y Brain analizará ClickUp y te dará las respuestas.

Y si la creación de contenido te lleva demasiado tiempo, deja que la IA te ayude a escribir más rápido: este vídeo te muestra cómo colaborar con la IA para perfeccionar, redactar y pulir tu trabajo de manera eficiente.

Además, también puede empezar más rápido con las plantillas de CRM inmobiliario listas para usar de ClickUp. Ayudan a sus agentes a gestionar las relaciones, facilitar la comunicación y organizar sus flujos de trabajo.

Para empezar, utiliza la plantilla CRM de ClickUp para gestionar el ciclo de vida del cliente. Tú o tus agentes podéis realizar el seguimiento de las ventas, supervisar la satisfacción de los clientes y cultivar los clientes potenciales.

Obtenga una plantilla gratuita Califica más clientes potenciales, cierra más ventas y cultiva cada relación con los clientes con la plantilla CRM para inmobiliarias de ClickUp.

He aquí por qué a los equipos inmobiliarios les encanta:

Mantén todos los datos de compradores, vendedores y propiedades organizados en un solo lugar.

Optimice la comunicación con clientes, clientes potenciales y socios.

Automatiza tareas repetitivas, como los seguimientos y los recordatorios de visitas, para ahorrar un tiempo valioso.

Obtenga información útil a partir de sus datos de clientes y proyectos en curso para acelerar el cierre de acuerdos e impulsar el crecimiento de su empresa.

Para equipos más pequeños o agentes independientes, existe la plantilla ClickUp Real Estate Agent. Esta plantilla plug-and-play realiza el seguimiento de los clientes, las propiedades, las comisiones y las fechas importantes, todo ello organizado en una única fuente de información.

Obtenga una plantilla gratuita Despídase de los clientes potenciales perdidos y mantenga a todos los clientes potenciales avanzando con la plantilla para agentes inmobiliarios de ClickUp.

📌 Automatice el seguimiento de sus operaciones inmobiliarias con ClickUp Autopilot Agents: llevar un registro de todas las preguntas de los compradores, las tareas de seguimiento, las negociaciones de precios y el calendario de visitas puede resultar abrumador. ClickUp Agents resuelve este problema gestionando automáticamente los clientes potenciales y las actualizaciones del proceso de ventas. Crea y asigna tareas automáticamente en el momento en que un nuevo cliente potencial entra en tu CRM.

Envía recordatorios de seguimiento oportunos después de las visitas o los envíos de ofertas.

Mueva automáticamente los acuerdos a través de las fases del proceso de ventas en función de los desencadenantes.

Publica actualizaciones y comentarios directamente en la tarea cuando se alcancen hitos importantes.

Genera resúmenes rápidos sobre el progreso de los clientes potenciales y el rendimiento de las ventas. Así, en lugar de dedicarse al trabajo administrativo, su equipo podrá centrarse en las conversaciones que permiten cerrar acuerdos más rápidamente.

Las mejores funciones de ClickUp

Vea lo que importa al instante: Realice el seguimiento de los clientes potenciales, las operaciones por fase, las previsiones de ingresos y el rendimiento de los agentes con Realice el seguimiento de los clientes potenciales, las operaciones por fase, las previsiones de ingresos y el rendimiento de los agentes con los paneles de ClickUp para que sus resúmenes diarios se centren en la toma de decisiones.

Segmente y priorice los clientes potenciales: utilice utilice los campos personalizados de ClickUp , filtre los contactos por ubicación, presupuesto, estado del préstamo y fuente para realizar un seguimiento más inteligente y rápido.

Guarde todo en su lugar de trabajo: cree presentaciones de listados, notas de preparación de reuniones y documentos de contratos en cree presentaciones de listados, notas de preparación de reuniones y documentos de contratos en ClickUp Docs , junto a las operaciones relacionadas.

Organiza tu agencia inmobiliaria como un profesional: utiliza utiliza ClickUp jerarquía para estructurar espacios para compradores, vendedores y administradores, de modo que todos los agentes sepan dónde se encuentra cada trabajo.

Revisa los activos de marketing más rápido: recopila y aprueba notas sobre fotos o folletos de propiedades con recopila y aprueba notas sobre fotos o folletos de propiedades con ClickUp Revisión sin complicados hilos de correo electrónico.

No vuelva a incumplir un plazo: visualice los cronogramas de las ofertas, las inspecciones y las fechas de cierre con visualice los cronogramas de las ofertas, las inspecciones y las fechas de cierre con los diagramas de Gantt de ClickUp , que muestran claramente las dependencias.

Automatiza tus seguimientos: desencadena recordatorios, asigna propietarios, cambia fases y mantén la precisión del proceso de forma automática con desencadena recordatorios, asigna propietarios, cambia fases y mantén la precisión del proceso de forma automática con ClickUp Automatizaciones

¿Quiere consolidar herramientas y preparar su pequeña empresa para el éxito en 2026? Eche un vistazo a nuestra guía paso a paso.

Limitaciones de ClickUp

Las automatizaciones avanzadas de CRM (como la secuenciación de correos electrónicos) pueden ser menos robustas que en los CRM diseñados específicamente para este fin.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre ClickUp:

ClickUp ha supuesto un gran cambio para nuestra pequeña empresa. Es muy potente y ofrece un gran valor por su precio en comparación con otras soluciones CRM. Como empresa inmobiliaria comercial, nos resultaba difícil encontrar una plataforma que se adaptara específicamente a nuestro sector. ClickUp nos permitió desarrollar una plataforma a medida que se ajusta perfectamente a nuestras necesidades y es fácil de usar, de modo que todos los usuarios de la oficina pueden utilizarla, independientemente de sus conocimientos tecnológicos.

ClickUp ha supuesto un gran cambio para nuestra pequeña empresa. Es muy potente y ofrece un gran valor por su precio en comparación con otras soluciones CRM. Como empresa inmobiliaria comercial, nos resultaba difícil encontrar una plataforma que se adaptara específicamente a nuestro sector. ClickUp nos permitió desarrollar una plataforma a medida que se ajusta perfectamente a nuestras necesidades y es fácil de usar, de modo que todos los usuarios de la oficina pueden utilizarla, independientemente de sus conocimientos tecnológicos.

⭐ Bonificación: con la función Talk to Text de ClickUp Brain MAX, puedes dictar correos electrónicos, notas de reuniones, descripciones de listados o mensajes de seguimiento. Convierte tu voz en texto pulido, inserta @menciones, enlaces a tareas/documentos automáticamente, admite más de 50 idiomas y aprende tu vocabulario. Tú mantienes el flujo; la IA se encarga de escribir y estructurar por ti.

2. BoldTrail (la mejor opción para CRM de corporación inmobiliaria basado en IA)

vía BoldTrail

La plataforma de software inmobiliario BoldTrail combina CRM y comunicación. Tiene compatibilidad con la captura de clientes potenciales, la automatización del marketing, los flujos de trabajo de transacciones, la elaboración de informes y las operaciones administrativas en un solo sistema.

La plataforma de atención al público le permite mostrar su experiencia con un sitio web IDX integrado. Utilice este sitio web para captar clientes potenciales. Puede añadir páginas de áreas hiperlocales, páginas de valoración de viviendas y generar información sobre el comportamiento de los usuarios.

En el back-end, el módulo BackOffice está diseñado para agencias inmobiliarias y equipos más grandes, y ofrece herramientas de facturación para agentes, flujos de trabajo de incorporación, integración con QuickBooks, seguimiento de comisiones y elaboración de informes/análisis.

Para las empresas centradas en el crecimiento y el talento, el módulo Recruit añade paneles de control de contratación e informes de equipo. Le ofrece mapas de calor de transacciones y campañas inteligentes para apoyar la retención y la expansión.

BoldTrail Marketplace es un complemento opcional que funciona con la plataforma principal BoldTrail CRM. Incluye herramientas preintegradas como PropertyBoost (anuncios en Facebook basados en listados), Leads360 (clientes potenciales cualificados entregados automáticamente), Success Assurance (asistentes de clientes potenciales en directo con sede en EE. UU.) y Voicemail Drop (mensajes de voz automatizados a los contactos).

Las mejores funciones de BoldTrail

Genere un flujo constante de clientes potenciales mediante integraciones PPC, páginas de destino y automatización del enrutamiento para un seguimiento rápido.

Automatice campañas multicanal con correos electrónicos basados en el comportamiento, SMS y recomendaciones de propiedades basadas en IA para mantener el interés de los clientes.

Gestiona anuncios y transacciones en un solo hub con herramientas de inventario, publicación en redes sociales, mensajería masiva e integración con QuickBooks.

Limitaciones de BoldTrail

La plataforma puede resultar demasiado compleja para equipos pequeños que no necesitan una automatización avanzada del flujo de trabajo.

Precios de BoldTrail

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de BoldTrail

G2: 4,5/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre BoldTrail?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre BoldTrail:

kvCORE es esencial para mi empresa. Me incorporé al mercado inmobiliario en 2021 tras mudarme desde Florida durante la pandemia. Mudarme a un nuevo lugar sin contactos ni la posibilidad de reunirme con gente nueva debido al confinamiento por la COVID y la falta de interacción presencial, y pasar a lo virtual, supuso un gran obstáculo para hacer crecer mi empresa. kvCORE desempeñó un rol muy importante en el inicio de mi empresa y en dejar huella. Nunca prescindiré de él, aunque tenga que comprarlo yo mismo. Me encanta y me encanta cómo siguen trabajando duro para avanzar y encontrar mejores formas de ayudarnos.

kvCORE es esencial para mi empresa. Me incorporé al mercado inmobiliario en 2021 tras mudarme desde Florida durante la pandemia. Mudarme a un nuevo lugar sin contactos ni la posibilidad de participar en reuniones nuevas debido al confinamiento por la COVID y la falta de interacción presencial, y pasar a lo virtual, supuso un gran obstáculo para hacer crecer mi empresa. kvCORE desempeñó un rol muy importante en el inicio de mi empresa y en dejar huella. Nunca prescindiré de él, aunque tenga que comprarlo yo mismo. Me encanta y me encanta cómo siguen trabajando duro para avanzar y encontrar mejores formas de ayudarnos.

👀 ¿Sabías que...? 9 de cada 10 compradores y vendedores afirman que recomendarían a su agente, pero muy pocos lo hacen realmente. La razón es que olvidan quién les ayudó. Mantener la conexión después del cierre cambia esta situación. Un rápido seguimiento posterior puede convertir una operación pasada en una fuente fiable de referencias a largo plazo. Pide a ClickUp Brain que te envíe recordatorios cuando completes un proyecto. Establece recordatorios y otras tareas proporcionando instrucciones a ClickUp Brain.

3. BoomTown (la mejor opción para la generación integrada de clientes potenciales y CRM para equipos inmobiliarios en crecimiento)

vía BoomTown

BoomTown es una plataforma de software inmobiliario diseñada para gestionar la generación de clientes potenciales, CRM, sitios web y gestión de equipos, todo en un solo sistema. Es compatible con sitios web habilitados para IDX para capturar clientes potenciales, realiza el seguimiento de esos clientes potenciales a través de un CRM centralizado, permite flujos de trabajo de seguimiento automatizados y ofrece análisis e informes para equipos y corredores.

El sistema se vende en cuatro paquetes escalonados: Launch, Core, Grow y Advance. Si quieres empezar poco a poco, opta por el paquete Launch y luego amplía con los otros paquetes. Un servicio llamado Success Assurance proporciona un equipo de conserjes de clientes potenciales que ayuda a supervisar y captar clientes potenciales en la plataforma.

Como alternativa a Follow Up Boss, se integra con una amplia gama de herramientas de terceros (más de 70 integraciones) para que los usuarios puedan conectar sus sistemas existentes y ampliar la funcionalidad.

Las mejores funciones de BoomTown

Realice la automatización del enrutamiento de clientes potenciales, segmente los contactos de forma inteligente y descubra oportunidades de alta prioridad con un CRM inmobiliario predictivo.

Cree y lance un sitio web personalizado con IDX que capte clientes potenciales, muestre listados y convierta a los visitantes en contactos.

Responda a nuevas consultas al instante con la app móvil BoomTown NOW, que ofrece alertas en tiempo real y seguimiento de tareas.

Limitaciones de BoomTown

Aunque BoomTown incluye una función de «CRM predictivo» que muestra los clientes potenciales con más probabilidades de conversión mediante el seguimiento del comportamiento, el sistema carece de un sistema de IA generativo o autónomo.

Precios de BoomTown

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de BoomTown

G2: 4,7/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre BoomTown?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre BoomTown:

Boomtown siempre es útil. Todos mis clientes potenciales están ahí sin que yo tenga que preocuparme. Las actualizaciones son importantes para saber en qué punto del proceso de compra de vivienda se encuentran mis clientes. En comparación con otras aplicaciones inmobiliarias, esta es la mejor.

Boomtown siempre es útil. Todos mis clientes potenciales están ahí sin que yo tenga que preocuparme. Las actualizaciones son importantes para saber en qué punto del proceso de compra de vivienda se encuentran mis clientes. En comparación con otras aplicaciones inmobiliarias, esta es la mejor.

⚡ Archivo de plantillas: Invierte de forma más inteligente con las plantillas de inversión inmobiliaria de Fee.

🧠 Dato curioso: Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., los profesionales inmobiliarios que pasan de ser agentes a corredores ven cómo sus ingresos medios pasan de 56 000 $ a más de 72 000$. Ese crecimiento suele deberse a sistemas más inteligentes: los corredores dedican menos tiempo a las tareas administrativas manuales y más a ampliar sus operaciones. Con ClickUp, puedes hacer lo mismo mediante la automatización de los listados, los seguimientos y el seguimiento de las transacciones desde un único entorno de trabajo.

vía IXACT Contact

Alternativa a Follow Up Boss IXACT es un sistema de gestión de contactos que le permite crear perfiles de contacto completos. Puede realizar el seguimiento de números de teléfono, direcciones particulares y laborales, familiares, historial de referencias, detalles de propiedades/hipotecas y registros de comunicación.

Con la función de automatización de coaching para mantener el contacto, recibirás indicaciones para realizar llamadas, enviar correos electrónicos o textos, marcar aniversarios de mudanzas o cumpleaños y hacer un seguimiento de los clientes potenciales a través del CRM inmobiliario.

Para el sitio web y la captura de clientes potenciales, IXACT Contact le permite lanzar un sitio optimizado para móviles y SEO con formularios inteligentes, contenido de blog e integración IDX opcional para listados de propiedades. Los paneles integrados muestran el estado del proceso, las actividades individuales y del equipo, la gestión de tareas, las asignaciones y el seguimiento de metas.

IXACT Contact también realiza la automatización de la captura y el seguimiento de clientes potenciales. Se pueden recopilar nuevos clientes potenciales desde cualquier sitio web o proveedor de clientes potenciales, incluido Zillow. Los clientes potenciales se pueden asignar automáticamente a una campaña de goteo para realizar seguimientos automatizados.

Automatiza tu branding mensual con un boletín electrónico personalizado y el servicio de marketing por correo directo.

Publica automáticamente contenido inmobiliario nuevo en las redes sociales para mantener tu visibilidad sin tener que publicar manualmente de forma constante.

Envía textos masivos personalizados a un grupo de contactos y recibe respuestas en tu teléfono. También puedes responder a nuevos clientes potenciales con un respondedor automático de textos.

IXACT Contact no ofrece una compatibilidad integrada sólida para el almacenamiento de documentos ni la firma electrónica, y no se adapta a las complejas fases del embudo de ventas.

Prueba gratuita disponible. Solución integrada de CRM y marketing por correo electrónico de IXACT Contact: 55 $ al mes.

G2: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre IXACT Contact:

Me gusta usar el sistema CRM de IXACT porque me permite centrarme en otros aspectos del sector inmobiliario. Recibir avisos y recordatorios de cumpleaños y aniversarios es muy útil. ¡Solo hay que hacer los ajustes y olvidarse! Bueno, no olvidarse del todo, pero ya sabes a qué me refiero.

Me gusta usar el sistema CRM de IXACT porque me permite centrarme en otros aspectos del sector inmobiliario. Recibir avisos y recordatorios de cumpleaños y aniversarios es muy útil. ¡Solo hay que hacer los ajustes y olvidarse! Bueno, no olvidarse del todo, pero ya sabes a qué me refiero.

📚 Más información: Los mejores ejemplos de correos electrónicos de seguimiento

5. CINC (la mejor para la conversión de un gran volumen de clientes potenciales)

vía CINC

CINC está pensado para equipos inmobiliarios que gestionan un gran número de clientes potenciales online procedentes de fuentes como SEO, PPC y anuncios sociales de pago. El flujo de consultas se realiza directamente al CRM con un seguimiento completo de la fuente, información sobre el comportamiento y análisis predictivos.

Los agentes pueden priorizar las fases adecuadas del embudo de ventas y centrarse en los clientes potenciales con más probabilidades de conversión. Las reglas de enrutamiento inteligente garantizan que los nuevos clientes potenciales se dirijan al agente o ISA adecuado al instante, lo que evita tiempos de respuesta lentos que pueden costar acuerdos.

Una vez que los clientes potenciales entran en el sistema, los agentes pueden gestionar todos los puntos de contacto desde un solo lugar utilizando marcadores integrados, correo electrónico y mensajes de texto masivos. Cada llamada, clic y conversación se registra en el cronograma del cliente potencial, lo que permite organizar y responsabilizar el seguimiento.

CINC IA interviene de inmediato para calentar las consultas a través de textos, manteniendo a los clientes potenciales interesados hasta que un agente humano esté listo para tomar el relevo.

Las mejores funciones de CINC

Impulsa la conversión sobre la marcha con potentes aplicaciones móviles con funciones de clic para llamar y notificaciones instantáneas.

Atraiga a los vendedores con páginas de destino dedicadas a la valoración de viviendas y seguimientos CMA automatizados.

Analiza tu cartera de clientes potenciales con paneles de control del ROI que muestran las fuentes de clientes potenciales, los costes y las métricas de conversión de los agentes.

Limitaciones de CINC

Algunos usuarios consideran que el sistema tiene una dependencia excesiva de los complementos y ofrece pocos límites en lo que respecta a la personalización.

Precios de CINC

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CINC

G2: 4,3/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre CINC?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre CINC:

Lo que más me gusta de CINC son sus funciones optimizadas y de automatización. Han facilitado mucho mi trabajo de seguimiento (de antiguos clientes y posibles vendedores/compradores). Ya no tengo «miedo a la falta de seguimiento». Las funciones AutoTracks de CINC garantizan que mi gente se sienta atendida y no sea olvidada.

Lo que más me gusta de CINC son sus funciones optimizadas y de automatización. Han facilitado mucho mi trabajo de seguimiento (de antiguos clientes y posibles vendedores/compradores). Ya no tengo «miedo a la falta de seguimiento». Las funciones AutoTracks de CINC garantizan que mi gente se sienta atendida y no sea olvidada.

📮 Información de ClickUp: Uno de cada cuatro empleados utiliza cuatro o más herramientas solo para crear contexto en el trabajo. Un detalle clave puede estar oculto en un correo electrónico, ampliado en un hilo de Slack y documentado en una herramienta independiente, lo que obliga a los equipos a perder tiempo buscando información en lugar de realizar su trabajo. ClickUp converge todo tu flujo de trabajo en una plataforma unificada. Con funciones como ClickUp Gestión de Proyectos por Correo Electrónico, ClickUp Chat, ClickUp Docs y ClickUp Brain, todo permanece conectado, sincronizado y accesible al instante. Di adiós al «trabajo sobre el trabajo» y recupera tu tiempo de productividad. 💫 Resultados reales: los equipos pueden recuperar más de 5 horas cada semana utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

6. Top Producer (la mejor para los veteranos del CRM y la integración MLS)

vía Top Producer

Alternativa a Follow Up Boss Top Producer es una plataforma de gestión empresarial para el sector inmobiliario.

Centraliza el correo electrónico, los mensajes de texto, los recordatorios de tareas, los datos de los anuncios y la actividad de MLS en una sola plataforma. Market Snapshot extrae datos de MLS en tiempo real para generar informes de actividad de anuncios que los agentes pueden enviar a clientes potenciales o actuales.

Top Producer también se sincroniza con las principales fuentes de clientes potenciales, como Zillow, Trulia, Realtor.com y los anuncios de clientes potenciales de Facebook, por lo que el flujo de nuevas consultas llega directamente al CRM.

Clasifica los contactos en compradores activos, vendedores, clientes potenciales y antiguos clientes, y asigna planes de seguimiento automatizados. El CRM mantiene un historial de correos electrónicos, llamadas, notas y progreso de las transacciones.

También se integra con herramientas de gestión de transacciones y ofrece sincronización bidireccional de correo electrónico con Gmail y Outlook.

Las mejores funciones de Top Producer

Organiza los cierres con un sencillo gestor de transacciones que realiza el seguimiento de las fechas de los acuerdos y las contingencias.

Automatice su flujo de trabajo utilizando planes inteligentes que actúan como desencadenantes de listas de control para anuncios y tipos de clientes.

Envía correos electrónicos con instantáneas del mercado con datos MLS en tiempo real para posicionarte como el experto de referencia en tu zona y volver a captar antiguos clientes potenciales.

Límites de Top Producer

No hay ninguna aplicación móvil específica para que los agentes la utilicen sobre la marcha.

Precios de Top Producer

Pro: 179 $/usuario/mes

Pro+ Leads: 479 $/usuario/mes

Pro+ Farming: 599 $/usuario/mes

Pro Teams 5: 399 $/5 usuarios/mes

Pro Teams 10: 699 $/10 usuarios/mes

Pro Teams 25: 1199 $/25 usuarios/mes

Valoraciones y reseñas de Top Producer

G2: 3,1/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,0/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Top Producer?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Top Producer:

He probado otros CRM, pero sigo volviendo a TP porque me parece el programa mejor planificado para agentes, corredores o cualquier persona del sector inmobiliario que necesite un CRM con todos los servicios y excelentes sistemas integrados.

He probado otros CRM, pero sigo volviendo a TP porque me parece el programa mejor planificado para agentes, corredores o cualquier persona del sector inmobiliario que necesite un CRM con todos los servicios y excelentes sistemas integrados.

📚 Más información: Pasos a seguir en el proceso de ventas

7. Sell. Pendiente (ideal para promotores inmobiliarios y equipo de ventas integrales)

Sell. Do está diseñado para promotores, agentes inmobiliarios y socios de canal, más que para equipos de ventas de uso general.

Cubre los flujos de trabajo de principio a fin para cerrar acuerdos. Esto incluye la gestión de clientes potenciales, el seguimiento del inventario y las visitas al sitio, la automatización del marketing (correos electrónicos, SMS, WhatsApp), la gestión del proceso de ventas, el servicio posventa y los paneles de control de rendimiento para obtener información valiosa.

Este CRM inmobiliario integrado ofrece compatibilidad con la automatización de procesos, incluyendo la captura y el enrutamiento de clientes potenciales, la asignación de tareas, los flujos de aprobación, la generación de documentos y los pagos digitales.

Su aplicación móvil permite a los agentes trabajar desde el campo, con acceso sin conexión, notificaciones push y seguimiento de llamadas, incluso cuando están fuera de la oficina.

Una diferencia importante entre Sell. Do y otras alternativas a Follow Up Boss es que ofrece gestión de propiedades. Puede gestionar la disponibilidad de unidades, los precios, las reservas y las reservas.

Vender. Las mejores funciones

Gestiona los socios de canal con un portal dedicado para asignar clientes potenciales, realizar el seguimiento del progreso de las operaciones y gestionar las comisiones sin problemas.

Automatiza las reservas y gestiona los calendarios de pago y los documentos para agilizar las transacciones posventa.

Analiza el rendimiento de las campañas con un seguimiento completo del embudo, desde la fuente de los clientes potenciales hasta las ventas finales.

Vender. Limitaciones

La aplicación móvil carece de ciertas funciones presentes en la versión de escritorio, lo que dificulta la gestión de tareas y el acceso a información crítica del proyecto mientras se está fuera de la oficina.

Vender. Fijar precios.

Precios personalizados

Vende. Las valoraciones y reseñas son pendientes.

G2: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sell. Do?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Sell. Pendiente:

Sell. Do es un CRM listo para usar diseñado específicamente para el sector inmobiliario. Viene totalmente equipado con todas las integraciones esenciales, lo que elimina la necesidad de recurrir a un socio externo para su implementación. La plataforma refleja claramente un profundo conocimiento de los procesos del negocio inmobiliario, lo que la hace extremadamente relevante y práctica desde el primer día. Lo que más destaca es su bajo coste de licencia, su rápido rendimiento y la rapidez con la que los equipos pueden empezar a trabajar sin necesidad de una configuración o personalización complejas. Es eficiente, rentable y está realmente diseñado pensando en el sector inmobiliario.

Sell. Do es un CRM listo para usar diseñado específicamente para el sector inmobiliario. Viene totalmente equipado con todas las integraciones esenciales, lo que elimina la necesidad de recurrir a un socio externo para su implementación. La plataforma refleja claramente un profundo conocimiento de los procesos del negocio inmobiliario, lo que la hace extremadamente relevante y práctica desde el primer día. Lo que más destaca es su bajo coste de licencia, su rápido rendimiento y la rapidez con la que los equipos pueden empezar a trabajar sin necesidad de una configuración o personalización complejas. Es eficiente, rentable y está realmente diseñado pensando en el sector inmobiliario.

🧠 Dato curioso: Florida tiene más agentes inmobiliarios y corredores de bienes raíces que cualquier otro estado de EE. UU. California y Texas ocupan los siguientes puestos.

8. Pipedrive (la mejor para la gestión visual del proceso de ventas)

vía Pipedrive

Pipedrive simplifica la gestión de acuerdos con su canalización visual Kanban. Aunque no es específico para el sector inmobiliario, las pequeñas empresas de corretaje y los profesionales inmobiliarios utilizan Pipedrive para gestionar clientes potenciales y acuerdos debido a su interfaz intuitiva y fácil de usar, que funciona mediante arrastrar y soltar.

Cada operación se muestra como una tarjeta que puedes arrastrar de «Nuevo cliente potencial» a «En proceso de venta» y «Bajo contrato», lo que facilita enormemente el seguimiento del progreso y evita el estancamiento.

Pipedrive también incluye una suite de CRM con IA en constante crecimiento que genera correos electrónicos de seguimiento, resume largas cadenas de correos electrónicos, puntúa los acuerdos para señalar a los clientes potenciales con mayor intención de compra y destaca las oportunidades en riesgo. La IA ayuda con las previsiones y sugiere reglas de automatización basadas en patrones de flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Pipedrive

Conecta más de 300 herramientas, incluyendo Zillow, Facebook Lead Ads y marcadores telefónicos para optimizar el flujo de clientes potenciales con las integraciones de Pipedrive.

Actualiza tu CRM al instante desde el campo utilizando la app con registro de llamadas, geolocalización y escaneo de tarjetas de visita.

Completar tareas, programar reuniones y responder a correos electrónicos sobre la marcha con la app móvil para Android e iOS.

Limitaciones de Pipedrive

Dado que Pipedrive no es una plataforma específica para el sector inmobiliario, no incluye sitios web IDX integrados, gestión de listados ni seguimiento de comisiones; para ello se necesitan aplicaciones adicionales.

Precios de Pipedrive

14 días de versión de prueba gratuita.

Lite: 19 $/asiento/mes

Crecimiento: 34 $/asiento/mes

Premium: 64 $/asiento/mes

Ultimate: 89 $/asiento/mes

Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive

G2: 4,3/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pipedrive?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Pipedrive:

Es muy fácil de entender y gestionar, y satisface las necesidades de mi línea de trabajo en el sector inmobiliario. Su aplicación móvil es muy completa y también ayuda a garantizar que no se pierda nada.

Es muy fácil de entender y gestionar, y satisface las necesidades de mi trabajo en el sector inmobiliario. Su aplicación móvil es muy completa y también ayuda a garantizar que no se pierda nada.

9. HubSpot CRM (la mejor opción para marketing integrado y CRM gratis)

vía HubSpot

HubSpot CRM está diseñado para equipos inmobiliarios que necesitan algo más que una simple base de datos de contactos. Como CRM completo, ayuda en todo el ciclo de vida del cliente, desde la captación de clientes potenciales hasta el seguimiento de las interacciones y la interacción posventa.

Los clientes potenciales procedentes de jornadas de puertas abiertas, formularios web, anuncios en redes sociales, referencias o portales tienen un flujo directo al CRM. HubSpot enriquece su perfil y los coloca en secuencias de nurturing específicas para cada propiedad.

La plataforma se adapta a su flujo de trabajo. Los agentes pueden crear procesos personalizados que reflejen cada fase de una transacción inmobiliaria, desde la consulta inicial hasta la inspección, la negociación y el cierre.

Cada correo electrónico, texto, llamada, documento y fecha límite se registra automáticamente, por lo que nada se pasa por alto durante un ciclo de ventas largo.

Su suite Breeze ofrece agentes de IA como Prospecting Agent (para encontrar clientes potenciales y crear campañas de divulgación), Customer Agent (chatbot/asistente) y Content Agent (para generar contenido de correo electrónico y texto). Juntos, automatizan las tareas y le ayudan a ampliar su alcance.

Las mejores funciones de HubSpot CRM

Establece seguimientos individuales continuos para que los nuevos clientes potenciales reciban comunicaciones oportunas sin necesidad de realizar ningún esfuerzo manual, lo que reduce las oportunidades perdidas.

Mantén tus operaciones inmobiliarias organizadas en todas las fases (como «Cliente potencial comprador» a «Cerrada») e impulsa tu alcance diario con tareas sincronizadas y recordatorios del Calendario.

Supervise las fuentes de clientes potenciales, la interacción por correo electrónico, el progreso de las transacciones y la productividad del equipo para reforzar lo que funciona y mejorar las tasas de conversión.

Limitaciones de HubSpot CRM

Aunque la plataforma ofrece una amplia gama de funciones, puede resultar complicado configurarla y personalizarla sin la formación o el soporte adecuados.

Precios de HubSpot CRM

Smart CRM Professional: 49 $/usuario/mes

Smart CRM Enterprise: 75 $/usuario/mes

Valoraciones y opiniones sobre HubSpot CRM

G2 : 4,4/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot CRM?

Esto es lo que dijo un crítico de Capterra sobre HubSpot CRM:

HubSpot CRM es muy fácil de usar y tiene una interfaz limpia. HubSpot CRM se conecta fácilmente con herramientas populares como Gmail, Outlook, Slack, Shopify y WordPress, y también ofrece integraciones de terceros. Cuenta con un buen soporte al cliente.

HubSpot CRM es muy fácil de usar y tiene una interfaz limpia. HubSpot CRM se conecta fácilmente con herramientas populares como Gmail, Outlook, Slack, Shopify y WordPress, y también ofrece integraciones de terceros. Cuenta con un buen soporte al cliente.

👀 ¿Sabías que...? Aunque las mujeres solteras poseían el 58 % de los casi 35,2 millones de viviendas que tenían los estadounidenses solteros en 2022, esa ventaja se ha reducido desde el 64 % que tenían en 2000.

10. Freshsales (Freshworks CRM) (ideal para ventas basadas en IA con alcance multicanal)

vía Freshworks

Freshsales, parte de la suite Freshworks, está pensado para equipos inmobiliarios que desean un CRM basado en IA y canales de comunicación integrados, todo en un solo lugar. Ayuda a los agentes a conectarse por teléfono, SMS, correo electrónico, WhatsApp y chat sin tener que cambiar entre múltiples herramientas.

El asistente de IA Freddy analiza el comportamiento de los compradores y los patrones de interacción. Asigna puntuaciones a los clientes potenciales, ofrece información y sugiere las mejores acciones a seguir.

Esta alternativa a Follow Up Boss permite a los agentes dar prioridad a las oportunidades más prometedoras y reforzar su estrategia de ventas con decisiones respaldadas por datos.

Las mejores funciones de Freshsales

Gestiona acuerdos, llamadas y actualizaciones de clientes sobre la marcha con la aplicación móvil Freshsales, que cuenta con todas las funciones y geolocalización.

Unifique los datos de ventas, asistencia y marketing conectándose con el amplio ecosistema de Freshworks para obtener una vista de 360 grados del cliente.

Analiza el estado y el rendimiento de tu cartera de proyectos con información basada en IA y previsiones de ventas visuales para alcanzar tus metas de cierre.

Limitaciones de Freshsales

La elaboración de informes puede resultar frustrante, y carece de la flexibilidad y facilidad de uso que ofrecen otros CRM.

Precios de Freshsales

21 días de versión de prueba gratuita.

Crecimiento: 11 $/usuario/mes

Pro: 47 $/usuario/mes

Corporación: 71 $/usuario/mes

Valoraciones y opiniones sobre Freshsales

G2: 4,5/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Freshsales?

Esto es lo que dijo un crítico de Capterra sobre Freshsales:

Cuenta con una excelente lista de funciones. Desde añadir contactos/clientes potenciales a la plataforma, gestionar el ciclo de vida de los clientes potenciales a través de tareas y crear ofertas para incentivar el ciclo, es una plataforma muy fácil de usar.

Cuenta con una excelente lista de funciones. Desde añadir contactos/clientes potenciales a la plataforma, gestionar el ciclo de vida de los clientes potenciales a través de tareas y crear ofertas para incentivar el ciclo, es una plataforma muy fácil de usar.

TL;DR La mejor alternativa a Follow Up Boss es...

ClickUp es un hub de gestión de proyectos inmobiliarios y CRM para equipos de todos los tamaños.

Si eres un agente independiente, ClickUp te ayuda a gestionar tu cartera de clientes, anuncios, tareas y seguimientos en un solo lugar.

Si tienes un equipo o una agencia inmobiliaria en crecimiento, ClickUp añade paneles compartidos, automatizaciones, almacenamiento de documentos, resúmenes de conversaciones con IA y visibilidad de todos los anuncios, fases de las transacciones y proyectos.

Regístrate gratis en ClickUp para empezar.