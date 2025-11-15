Las mejores plantillas de Notion para planificadores de vida para mejorar la productividad

Si alguna vez has visto The Good Place en Netflix, conocerás el peculiar sistema de puntos que divide tus acciones en una lista de buenas y una de malas. Si abrazas a un amigo triste, ganas 4,98 puntos. Si coges una moto, pierdes 64,88 puntos.

En Internet incluso hay una hoja de cálculo con estas acciones circulando por Reddit.

Ahora, imagina que la vida funcionara realmente así: cada acción con seguimiento perfecto, cada decisión cuidadosamente sopesada. Aunque no podemos asignar puntos a todo, lo que sí podemos hacer es planear las cosas más importantes. Y ahí es donde entra en juego una plantilla de Notion para planear la vida.

A diferencia del sistema de puntos imaginario de la comedia, estas plantillas te ofrecen un marco real para correlacionar tus metas, equilibrar tu vida diaria y gestionar los aspectos personales y profesionales que realmente figuran en tu trayectoria.

En este artículo, exploraremos las mejores plantillas de Notion para planificadores de vida que te ayudarán a crear un sistema que dé espacio tanto a tus buenas decisiones como a tus ocasionales deslices.

¿Qué hace que una plantilla de Notion sea buena para planificar la vida?

Una buena plantilla Notion para planificar tu vida te ayuda a establecer metas, planear tus días y semanas, realizar seguimiento de tus hábitos y revisar tu progreso dentro de tu entorno de trabajo Notion.

La plantilla ideal de Notion para planificar tu vida debería contener lo siguiente:

Bases de datos enlazadas para metas, planificador diario, listas de pendientes y proyectos , para que las tareas diarias se traduzcan en resultados.

Seguimiento de hábitos con vistas semanales y mensuales, rachas y comprobaciones rápidas para mantener las rutinas.

Calendario y vistas futuras para horarios diarios y planificación semanal, con filtros de fácil acceso.

Revisa las indicaciones y los diarios que te ayudan a reflexionar, medir el progreso y ajustar los planes para el crecimiento personal.

Diseños limpios con vistas de galería, tablero y calendario, para que la información sea fácil de consultar y puedas gestionar tu vida personal y profesional en un solo lugar.

Plantillas de planificador de vida de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con todas las plantillas de planificación de Notion y ClickUp:

Las 20 mejores plantillas gratuitas, gratuitas de Notion para planificadores de vida

Los estudiantes quieren claridad en sus tareas, los profesionales necesitan equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y quienes buscan la productividad anhelan poder realizar un seguimiento de sus hábitos y establecer metas en una sola vista.

Las siguientes plantillas gratis de Notion para planificadores de vida abordan estos retos de frente. ¡Creemos sistemas a largo plazo que apoyen tanto el progreso como el crecimiento personal!

1. Planificador de vida de Notion

Hay una escena en Todo, Todo, Todo, Todo, Todo, Todo en la que Evelyn se ve arrastrada por una versión tras otra de su vida. En una, está peleando en un callejón. En otra, es una estrella de cine.

Es vertiginoso verlo porque parece que ella está viviendo demasiadas vidas a la vez. Esa misma confusión se produce en nuestros días, cuando las clases, las metas de salud y las rutinas personales compiten por nuestra atención.

El Life Planner de Notion crea una versión más suave de ese caos. Proporciona a cada parte de tu vida un lugar donde vivir, desde afirmaciones que elevan tu mentalidad hasta un rincón para planificar las comidas. Hay espacio para el trabajo universitario, los hábitos de salud y las metas personales, por lo que no sientes que estás girando en líneas temporales paralelas. En cambio, todo se reúne en una vista tranquila y clara.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Haz seguimiento de los plazos universitarios junto con tus metas personales.

Crea hábitos más saludables con sencillos rastreadores para la mentalidad y el bienestar.

Planifica comidas y entrenamientos sin añadir desorden a tu día.

Personaliza el panel con afirmaciones, imágenes y color que te hagan sentir bien.

✨ Ideal para: Estudiantes que compaginan las clases con el bienestar, profesionales ocupados que desean un lugar tranquilo para sus metas y rutinas, y cualquiera que quiera sustituir listas dispersas por un único hub.

Aprende a crear un plan de vida con este tutorial en vídeo:

📖 Leer también: Las mejores alternativas y competidores de Notion.

2. Life Wiki de Notion

La plantilla Life Wiki en Notion es como un mapa del viaje de tu vida, que te ofrece una vista completa de dónde te encuentras y hacia dónde te diriges.

Esta plantilla está diseñada para personas que quieren algo más que un planificador diario. Combina metas, hábitos, registros de lectura e incluso planes de viaje en un único hub para que puedas ver el panorama completo de tu vida. Hay espacio para tomar notas, realizar seguimiento del crecimiento personal y llevar un diario constante, de modo que la reflexión vaya de la mano de la acción.

El diseño fomenta el equilibrio al permitirte pasar con fluidez del plan de la semana siguiente a la revisión de tus rutinas diarias y al registro de tus pensamientos.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica tu semana con una visibilidad clara de tus metas, hábitos diarios y tareas importantes.

Haz seguimiento de lo que lees y crea un diario personal al que puedas volver en cualquier momento.

Captura planes de viaje, notas y reflexiones sin cambiar de herramienta.

Utiliza el espacio del diario para reflexionar sobre tu progreso y crear un ritmo de crecimiento personal.

✨ Ideal para: bibliotecarios de la vida que quieren todo correlacionado, personas con múltiples pasiones que realizan seguimiento de sus metas, hábitos, viajes y notas en un solo lugar, y planificadores reflexivos que escriben un diario y lo revisan a menudo.

3. Movie Tracker de Notion

El cine es una cuestión de lo que está dentro del encuadre y lo que está fuera.

Ese marco todavía nos cautiva hoy en día. Incluso después de que la pandemia casi cerrara los cines, la taquilla mundial volvió a encontrar su equilibrio, alcanzando los 26 000 millones de dólares en 2022.

Por eso plataformas como Letterboxd se han vuelto tan populares, ya que ofrecen a los amantes del cine un lugar donde registrar lo que han visto, escribir reflexiones rápidas y seleccionar sus «cuatro favoritas».

El Movie Tracker de Notion lleva ese mismo espíritu a tu propio entorno de trabajo. En lugar de descargar otra app, puedes crear tu archivo personal directamente en Notion.

Ofrece espacios para el director, el género, las etiquetas, la fecha de estreno, la valoración y un resumen, para que no solo recuerdes que has visto una película, sino también por qué te ha marcado. Tener todo eso en un panel organizado significa menos esfuerzo a la hora de reconstruir tu historial cinematográfico cuando quieras volver a ver algo, reflexionar o incluso recomendar algo a un amigo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Registra directores, géneros, fechas de estreno y valoraciones para crear una filmoteca viva.

Escribe resúmenes breves para plasmar cómo te hizo sentir cada historia en ese momento.

Etiqueta las películas por temas o estados de ánimo para poder encontrar fácilmente «películas reconfortantes» o «dramas serios».

✨ Ideal para: amantes del cine que registran visionados y valoraciones, fans de Letterboxd que quieren notas más detalladas y creadores que elaboran listas de visionado basadas en el estado de ánimo.

📖 Leer también: Aplicaciones de diario digital para llevar un diario de notas.

4. Planificador de acampadas de Notion

vía Notion

Sin embargo, pronto empiezas a echar de menos la vida en la ciudad cuando estás en el bosque deseando haberte acordado de traer ese par de calcetines extra.

El Camping Planner de Notion facilita ese reinicio al ofrecerte un único lugar donde organizar todos los detalles. Incluye una base de datos de equipamiento para que nunca olvides lo esencial, una sección de plan de comidas para organizar desde el desayuno hasta la cena, e incluso espacios para mapas sin conexión y contactos de emergencia.

Como está diseñada para su uso sin conexión, podrás seguir accediendo a tus listas importantes aunque se interrumpa el servicio.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Crea listas completas de control de equipamiento para que no se pase por alto nada importante.

Planifica las comidas con antelación y simplifica la cocina al aire libre.

Almacena mapas sin conexión y contactos de emergencia para garantizar tu seguridad en la carretera.

Adapta la misma configuración tanto para viajes de fin de semana como para expediciones más largas.

✨ Ideal para: campistas de fin de semana y viajeros en furgoneta, familias que planan el equipo y las comidas, y grupos de amantes de las actividades al aire libre que necesitan listas de control que se puedan usar sin conexión.

5. Revisión semestral de Notion

A mitad de año es el momento perfecto para hacer una pausa, evaluar la situación y ajustar el rumbo antes de que se acabe el tiempo. Es el momento de preguntarse no solo qué ha terminado hasta ahora, sino también en qué debe centrarse en los próximos meses.

La Revisión de mitad de año de Notion te ayuda a hacer esa pausa con claridad. Desglosa la reflexión en cinco secciones sencillas que abarcan tu vida personal, lo que facilita dar un paso atrás y ver patrones que podrías pasar por alto en el ajetreo diario.

En solo 20 o 30 minutos, podrás identificar lo que funciona, lo que no y dónde quieres cambiar de rumbo. ⚙️

Su punto fuerte es su sencillez. En lugar de abrumarte con diseños complicados, te ofrece la estructura justa para organizar tus ideas y te deja espacio para la reflexión sincera.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Revisa tu vida personal en cinco áreas específicas sin perder el seguimiento.

Identifica tus fortalezas, debilidades y los cambios que deseas realizar durante los próximos seis meses.

Ajusta metas prácticas que te parezcan alcanzables en lugar de abrumadoras.

Utiliza la plantilla como un ritual anual para reflexionar, resetear y recuperar el equilibrio.

✨ Ideal para: Cualquiera que se tome un descanso para reajustar sus metas a mitad de año, personas que se fijan metas y les gustan las reflexiones cortas guiadas, equipos o estudiantes que realizan retrospectivas personales rápidas.

6. Calendario comercial de Notion

Un lugar sencillo para registrar las operaciones y analizarlas con claridad puede marcar la diferencia en tu rutina de trading.

El Calendario de operaciones de Notion te ofrece ese lugar estable. Puedes registrar cada operación, ver las ganancias y pérdidas en un calendario diario y tener una vista de tu rendimiento a lo largo del tiempo. Tener tus notas y números una al lado de la otra te ayuda a aprender de tus decisiones en lugar de adivinar.

También funciona como una plantilla de Notion más amplia para planificar tu vida si deseas realizar un seguimiento de tus finanzas personales o rutinas en el mismo entorno de trabajo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Registra cada operación con la fecha, el instrumento, las notas de entrada y salida, y el resultado para desarrollar disciplina.

Haga vista del P&L diario en un calendario para detectar patrones en cuanto a plazos, riesgos y condiciones del mercado.

Utiliza el gráfico integrado para realizar un seguimiento del progreso y ajustar el tamaño de las posiciones con pruebas.

Añade una lista de control semanal para que el plan de la próxima semana refleje lo que has aprendido esta semana.

✨ Ideal para: nuevos operadores que desean desarrollar disciplina, operadores intradía o de swing que realizan seguimiento de las pérdidas y ganancias y toman notas, y estudiantes de finanzas que revisan patrones a lo largo del tiempo.

7. My Food Planner de Notion

Esta plantilla es para esos días en los que abres la nevera diez veces con la esperanza de que aparezca algo nuevo. Nada cambia y, a las 8 de la tarde, la cena sigue siendo un rompecabezas.

My Food Planner by Notion te ofrece un plan constante para que las comidas sean sencillas, no de última hora, y tu vida diaria esté un poco más organizada.

Obtienes una vista semanal clara para el desayuno, el almuerzo, la cena y los aperitivos, además de un espacio para recetas, una lista de la compra y notas rápidas de preparación. Cuenta con compatibilidad para realizar un seguimiento sencillo de los hábitos relacionados con el consumo de agua y verduras, y puedes duplicar una semana completada para reutilizar tus favoritos y comidas recurrentes sin tener que empezar desde cero.

Además, también puedes etiquetar comidas rápidas para los días ajetreados y consultarlas en tu teléfono mientras haces la compra, de modo que la plan y la ejecución se mantengan en un mismo flujo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Haz un plan de la semana con antelación con franjas horarias flexibles para las comidas que se adapten a tu horario.

Crea una lista de la compra a partir de las recetas que guardas para que las compras sean más rápidas.

Realiza un seguimiento de hábitos como el consumo de agua, fruta, verduras y proteínas para favorecer tu bienestar.

Guarda las notas de preparación y las sobras para que la comida de mañana ya esté medio terminada.

✨ Ideal para: personas que preparan comidas, estudiantes con presupuesto limitado y hogares ocupados que desean listas de la compra vinculadas a menús semanales sencillos.

8. Moving Out Planner de Notion

Boxes, contratos, claves, limpiadores y cambios de dirección. Mudarse puede ser emocionante y abrumador.

Dos tercios de los estadounidenses afirman que mudarse es estresante, y la mayoría elabora informes sobre dificultades como hacer las maletas y ajustarse al presupuesto, por lo que contar con un plan claro resulta de gran ayuda.

El Moving Out Planner de Notion reúne todas las tareas en una tranquila lista de control. Puedes clasificar el trabajo en categorías como embalaje, cancelaciones y actualizaciones, y luego correlacionar plazos en un cronograma o calendario. Hay secciones ordenadas para documentos, un presupuesto sencillo y una lista de configuración del nuevo hogar.

Guarda las confirmaciones de servicios públicos, los escaneos de contratos de alquiler y las mediciones en un solo lugar, y luego marca el progreso con estados y casillas de selección. Una breve revisión cada noche mantiene la semana en marcha, y para el día de la mudanza te sentirás preparado en lugar de apresurado.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Divide la mudanza en categorías como «empaquetar», «cancelar» y «actualizar» con fechas límite claras.

Almacena contratos de alquiler, ID y recibos para que puedas acceder fácilmente a la información importante desde tu teléfono.

Realiza un seguimiento de los costes de mudanzas, depósitos y artículos esenciales para no salirte del presupuesto.

Planifica la primera semana en tu nuevo hogar con tareas como la limpieza, la configuración de Internet y el diseño de las habitaciones.

✨ Ideal para: personas que se mudan por primera vez, quienes se desplazan de una ciudad a otra y deben coordinar servicios públicos y alquileres, y compañeros de piso que deben coordinar el embalaje, los presupuestos y el cronograma.

📖 Leer también: Plantillas y técnicas para la lluvia de ideas

vía Notion

Solicitar un empleo nunca ha sido tan fácil gracias al auge de los portales de empleo y las redes sociales, por lo que ahora se requiere más cuidado y estructura para destacar entre la multitud.

LinkedIn elaboró informes de un aumento en el volumen, con un incremento de más del 45 % en las solicitudes de empleo con respecto al año anterior y aproximadamente 11 000 solicitudes enviadas cada minuto.

Muchas empresas recurren cada vez más a los sistemas de seguimiento de candidatos para hacer frente a esa avalancha, lo que significa que los pequeños detalles y el seguimiento son más importantes que nunca.

Job Application Tracker de Notion te ofrece un lugar tranquilo para llevar a cabo tu búsqueda con intención. Puedes registrar cada rol de trabajo, realizar un seguimiento de su estado desde la solicitud hasta la oferta y añadir una próxima acción clara para que siempre sepas qué pasos dar a continuación.

Cada entrada contiene datos del reclutador, contactos, notas sobre el salario y conclusiones personales, para que las entrevistas se sientan preparadas en lugar de apresuradas. Esta plantilla de Notion convierte las pestañas dispersas en un sistema sencillo que realmente usarás.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de las solicitudes con estados como «solicitada», «en proceso de entrevista», «oferta», «rechazada» y «siguiente paso» para mantener el impulso.

Guarda los nombres de los reclutadores, la información de contacto y las notas para que los seguimientos sean oportunos y personales.

Compara rols con intervalo salarial, ubicación, equipo y requisitos imprescindibles para tomar una decisión con claridad.

Añade recordatorios sutiles para correos electrónicos de agradecimiento, referencias y registros.

✨ Ideal para: personas en búsqueda activa de empleo, profesionales que cambian de carrera y gestionan procesos y seguimientos, y graduados que organizan los contactos con los reclutadores y los siguientes pasos.

10. Planificador y rastreador de búsqueda de piso de Notion

Encontrar un lugar puede llevarte toda la semana. Los enlaces se acumulan, las fotos se confunden y olvidas cuál tenía la mejor luz y cuál estaba junto a una carretera ruidosa.

Flat Hunting Planner & Tracker de Notion te ofrece un espacio tranquilo para recopilar listas, comparar opciones y planear vistas sin perder información pequeña pero importante.

Puedes guardar cada propiedad con fotos, notas y detalles clave, y luego puntuarla según tus requisitos imprescindibles y tus factores decisivos. Hay una base de datos de investigación de la zona para el transporte, las tiendas, la seguridad y el ambiente general, además de un sencillo calendario para que las vistas y los seguimientos se realicen en el día adecuado.

La vista de comparación lado a lado te ayuda a elegir con claridad, en lugar de tener que desplazarte por antiguos chats.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Crea un hub central de listas con fotos, enlaces, costes y datos de contacto.

Define lo imprescindible, lo que es innegociable y lo que sería deseable para filtrar los pisos que se ajustan a tu vida.

Planifica y realiza un seguimiento de las vistas en un calendario claro con recordatorios y notas después de cada vista.

Compara las propiedades preseleccionadas y elige la definitiva con confianza.

✨ Ideal para: inquilinos que comparan listas y barrios, personas que se mudan y programan vistas, y parejas que ponen en común lo que es imprescindible y lo que es inaceptable.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas para la redacción de contenido que agilizan la creación de contenido.

11. Personal Finance Tracker de Notion

Las tareas relacionadas con el dinero se acumulan silenciosamente. Un café aquí, un viaje allá, y un pago por trabajo freelance que requiere reservar dinero para impuestos.

Personal Finance Tracker de Notion convierte esa confusión diaria en un registro sencillo en el que puedes confiar, para que te mantengas organizado sin tener que crear una hoja de cálculo desde cero.

Cada nueva entrada de ingresos o gastos se marca automáticamente con la fecha, lo que mantiene tu diario limpio y preciso. Puedes ordenar por categoría, añadir notas y utilizar recordatorios fiscales suaves sobre los ingresos relevantes para que apartes dinero antes de que se te olvide.

Además, las vistas mensuales facilitan la visualización de tendencias, el seguimiento del progreso hacia las metas y la realización de pequeños cambios que realmente se mantienen.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica un presupuesto mensual y compara los gastos previstos con los reales.

Realiza un seguimiento de las facturas recurrentes, las suscripciones y las fechas de vencimiento para evitar sorpresas.

Prepárate para los impuestos con registros claros y recordatorios automáticos para apartar dinero para impuestos.

Revisa los resúmenes de categorías para detectar patrones y ajustar hábitos para unas finanzas más saludables.

✨ Ideal para: autónomos haciendo seguimiento de sus ingresos e impuestos, estudiantes que aprenden a gestionar presupuestos y cualquiera que quiera sustituir las hojas de cálculo por un sencillo registro de gastos.

👀 Dato curioso: los psicólogos lo llaman la falacia de la planificación: casi siempre pensamos que las tareas nos llevarán menos tiempo del que realmente nos llevan. El efecto fue descrito por primera vez por Daniel Kahneman y Amos Tversky. Una solución sencilla es comprobar cuánto tiempo te llevó una tarea similar la última vez y añadir un margen.

12. Cozy Coffee Habit Tracker de Notion

Piensa en las mañanas tempranas en Gilmore Girls, cuando Lorelai y Rory llegan a la barra de Luke, con las tazas de café calentándoles las manos y los planes del día tomando figura.

Cozy Coffee Habit Tracker de Notion intenta capturar esa sensación. Un espacio pequeño y acogedor donde hacer una pausa, nota lo que importa y dar un paso hacia atrás en tu día un poco más tranquilo.

El diseño mantiene las cosas sencillas. Obtienes una vista semanal simple con casillas de selección, una pequeña lista de pendientes junto a tus rutinas y un espacio para notas sobre tu estado de ánimo o energía. Añade los hábitos que deseas desarrollar, establece pequeños objetivos y escribe una breve línea sobre cómo te ha ido.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de tus hábitos en un diseño semanal claro con casillas de selección rápidas y un progreso sencillo.

Combina una pequeña lista pendiente con tus rutinas para que las tareas diarias se mantengan cerca de tus metas.

Añade notas sobre tu estado de ánimo o energía para identificar qué hábitos te ayudan a mantener la concentración.

Utiliza reflexiones suaves para celebrar la constancia y mantener tus rutinas diarias.

✨ Ideal para: personas que desean crear hábitos de forma gradual, aficionados a las rutinas matutinas y quienes desean realizar un seguimiento semanal cómodo junto con una pequeña lista de pendientes.

13. Planificador de senderismo de Notion

Los senderos se llenan rápidamente. El Servicio de Parques Nacionales informó (elaboración de) informes de un récord de 331,9 millones de visitas recreativas en 2024. Planificar con antelación significa que pasarás más tiempo caminando y menos tiempo preguntándote qué te has olvidado.

Hiking Planner de Notion te ofrece un lugar sencillo para planear viajes y recordar lo que ha funcionado. Puedes registrar los detalles de la ruta, la dificultad y notas personales; mantener una pequeña lista de equipo que puedes revisar antes de salir; y guardar información sin conexión para aquellos lugares donde no hay cobertura.

La plantilla también te permite agrupar las excursiones por región o estación y ordenarlas por distancia o altitud, por lo que elegir la ruta adecuada para el día resulta muy sencillo. Puedes duplicar un viaje anterior con un solo clic para reutilizar las listas de equipaje, los mapas y los horarios y así empezar más rápido la próxima vez.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Crea una base de datos de rutas con distancia, elevación, mapas y notas para que sea más fácil elegir futuras excursiones.

Realiza un seguimiento del equipo esencial y las listas de equipaje para mantenerte organizado antes de empezar temprano.

Guarda datos sin conexión, como puntos de partida de rutas, coordenadas y contactos de emergencia, para tu tranquilidad.

Registra las condiciones, el ritmo y los aspectos más destacados para poder reflexionar y planear mejor la próxima vez.

✨ Ideal para: excursionistas que planan rutas y equipamiento, mochileros que guardan detalles sin conexión y amantes de la naturaleza que registran notas sobre senderos y estaciones.

📖 Leer también: Las mejores apps para listas de pendientes

14. Planificador académico para estudiantes: Clean by Notion

La semana del programa de estudios parece tranquila hasta que tres profesores publican los plazos de entrega el mismo día. Con tantas cosas en tu página, necesitas una página que muestre lo que es importante primero y lo que puede esperar.

Student Academic Planner – Clean by Notion te ofrece una página única y tranquila en la que respirar, ver lo que tienes pendiente y decidir qué es lo primero que hay que hacer. Es ordenada, intuitiva y fácil de seguir cuando la semana empieza a agobiarte.

Las automatizaciones te ayudan a registrar rápidamente el trabajo nuevo y a mantener los estados actualizados, para que dediques menos tiempo a corregir listas y más tiempo a estudiar. Puedes hacer un seguimiento de los hábitos que te ayudan a mantener tu rutina, abrir un pequeño hub de estudio para sesiones de concentración y ver los próximos exámenes y tareas en un calendario claro.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Registra las tareas y los exámenes con estados y fechas límite para que la plan te lleve solo unos minutos.

Utiliza el registro de hábitos y un hub de estudio tranquilo para crear rutinas diarias estables.

Haga vista a un sencillo calendario para la semana siguiente y añada notas rápidas después de cada clase.

Personaliza los temas, las prioridades y los recordatorios para que tus listas de pendientes se ajusten a tu forma de estudiar.

✨ Ideal para: estudiantes que gestionan tareas y exámenes, alumnos que desean tener sus hábitos y horarios en una página ordenada y personas que desean crear rutinas de estudio.

15. Planificador semanal de Notion

Un estudio realizado en seis países y publicado en Nature reveló (elaboración de) informes de que los horarios de cuatro días reducían el agotamiento y mejoraban la salud mental y física sin perjudicar el rendimiento. Al mismo tiempo, empresas como Microsoft están restringiendo la vuelta a la oficina a tres días a la semana, lo que hace que planear el tiempo limitado en la oficina y el tiempo de trabajo intenso sea aún más importante.

Weekly Plan by Notion te ofrece una página clara para ver la semana que tienes por delante, agrupar tareas por categorías y elegir en qué debes centrarte hoy. Es sencillo y fácil de usar, por lo que planificar se convierte en una tarea rápida en lugar de una obligación.

Puedes cambiar de vista para ver tus horarios diarios, un Kanban limpio o una vista general mensual, y los colores facilitan la lectura de los estados de un vistazo. Los botones rápidos te ayudan a capturar las tareas diarias en segundos y luego clasificarlas en el lugar adecuado.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Plan la semana con múltiples vistas para hoy, esta semana y este mes.

Captura listas pendientes al instante con acciones rápidas y, a continuación, prioriza las tareas diarias.

Agrupa las tareas por clase, proyecto o área de la vida para mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Realiza un seguimiento del progreso con sencillos resaltados de estado que te permiten centrarte en lo que más importa.

✨ Ideal para: Profesionales que planifican la semana de un vistazo, creadores que compaginan proyectos y tareas del administrador, y cualquier persona a la que le guste Kanban y el calendario.

16. Planificador de viajes de Notion

Los viajes han vuelto en todo color. La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas prevé alrededor de 1400 millones de llegadas internacionales en 2024, lo que supone una recuperación casi completa, mientras que la IATA afirma que el tráfico aéreo internacional batirá un nuevo récord ese año.

Volver a planear bien es importante porque los vuelos y los itinerarios son ajetreados y cambian rápidamente. Travel Planner by Notion reúne todo tu viaje en una sola página tranquila.

Puedes guardar vuelos, estancias, números de confirmación y transporte local en secciones ordenadas, y luego añadir enlaces a billetes y mapas para tenerlo todo a un toque de distancia. Las listas de equipaje se encuentran junto a los planes diarios, y las notas sobre restaurantes o museos están justo al lado de los horarios y las direcciones.

También te ayuda antes de salir de viaje. Puedes añadir comprobaciones de visados, recordatorios de pasaportes y notas sobre el presupuesto, y luego ordenar los planes por ciudad o por día para que te resulte más fácil visualizar la semana que tienes por delante.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Recopila vuelos, hoteles y reservas con fechas, números y enlaces rápidos para acceder fácilmente.

Crea itinerarios diarios con horarios, mapas y notas para que puedas mantenerte centrado en el viaje.

Guarda listas de equipaje, contactos de emergencia e información sin conexión para tu tranquilidad.

Realiza un seguimiento del presupuesto de un viaje sencillo y guarda los recibos o las capturas de pantalla para revisarlos cuando regreses.

✨ Ideal para: Viajeros solitarios y familias, amantes de los itinerarios que guardan sus reservas y preparan el equipaje en un solo lugar, y planificadores de viajes que se preocupan por el presupuesto.

📮ClickUp Insight: El 18 % de los participantes en nuestra encuesta desea utilizar la IA para organizar su vida mediante calendarios, tareas y recordatorios. Otro 15 % quiere que la IA se encargue de las tareas rutinarias y el trabajo administrativo. Para ello, una IA debe ser capaz de: comprender los niveles de prioridad de cada tarea en un flujo de trabajo, ejecutar los pasos necesarios para crear tareas o ajustarlas, y configurar flujos de trabajo automatizados. La mayoría de las herramientas tienen uno o dos de estos pasos resueltos. Sin embargo, ClickUp ha ayudado a los usuarios a consolidar hasta más de 5 aplicaciones utilizando nuestra plataforma. Disfruta de una programación basada en IA, en la que las tareas y las reuniones se pueden asignar fácilmente a los espacios libres de tu calendario en función de los niveles de prioridad. También puedes configurar reglas de automatización personalizadas a través de ClickUp Brain para gestionar las tareas rutinarias. ¡Di adiós al trabajo pesado!

17. Diario de Notion

Algunos días pasan sin que nos demos cuenta. Una conversación que quieres recordar, un pequeño logro en el trabajo, un pensamiento en el tren que te pareció importante pero que se te escapó antes de llegar a casa.

Journal by Notion te ofrece un lugar tranquilo para capturar esos momentos y reflexionar, de modo que tu vida diaria se sienta más intencional y tu crecimiento personal sea más fácil de ver.

Las entradas se marcan automáticamente con la fecha y se pueden etiquetar por estado de ánimo, tema o proyecto para facilitar su acceso posterior. Añade una línea rápida o una nota más larga, inserta fotos o notas de voz y utiliza sencillas indicaciones para revisar al final del día.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Lleva un diario con etiquetas para los estados de ánimo, los temas y los hitos que quieras revisar.

Captura momentos especiales, ideas y lecciones aprendidas para que no se pierdan.

Añade fotos, clips o reflexiones rápidas para crear un registro más completo de tu vida.

Revisa las entradas semanalmente para detectar patrones, mantener la concentración y ajustar los planes de forma reflexiva.

✨ Ideal para: aficionados a la reflexión diaria, creadores que capturan ideas y momentos, y cualquiera que etiquete estados de ánimo y temas para realizar revisiones reflexivas.

18. Habit Tracker de Notion

El cambio rara vez llega en un solo momento heroico. Se manifiesta en repeticiones silenciosas, en las pequeñas decisiones que le enseñan a tu mente en quién te estás convirtiendo.

Habit Tracker de Notion te ayuda a cumplir esas decisiones convirtiendo tus intenciones diarias en sencillas marcas que te gustará tachar. Con un solo clic en el bloque de botones se registra el esfuerzo de hoy, y su diseño tranquilo hace que sea fácil volver mañana.

Puedes añadir los hábitos que te interesan, establecer pequeños objetivos y ver cómo crecen las rachas a lo largo de la semana y el mes. Hay espacio para notas rápidas junto a cada hábito, para que recuerdes lo que te ha ayudado y lo que te ha obstaculizado.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de tus hábitos diarios con un solo clic y visualiza tus rachas de un vistazo.

Agrupa los hábitos por temas, como salud, estudio o concentración, para tener claras las prioridades.

Añade notas breves o reflexiones para comprender qué es lo que favorece la compatibilidad.

✨ Ideal para: personas que buscan la constancia, principiantes en el bienestar que hacen seguimiento de pequeños logros y personas que prefieren botones sencillos y vistas secuenciales.

📖 Leer también: Cómo utilizar Notion para la gestión de proyectos

19. Life Panel de Notion

La clave no es priorizar tu agenda, sino programar tus prioridades.

La cita de Stephen Covey no podría ser más relevante para nuestra siguiente plantilla.

Life Panel by Notion te ofrece una página tranquila para empezar el día con intención, ver tu agenda y tener a la vista algunos objetivos significativos.

Puedes llevar un diario, hacer un seguimiento de tus hábitos y tu salud, y tomar notas de clase o del trabajo sin tener que cambiar de aplicación. Las secciones de lectura, finanzas e ideas creativas se encuentran junto a una pequeña lista de tareas pendientes, y unos sencillos widgets te ayudan a ver tu progreso.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica tu día y tu semana con un calendario claro, metas y listas de pendientes en una sola vista.

Realiza un seguimiento de tus hábitos, estado de ánimo y bienestar para que tus rutinas diarias te proporcionen compatibilidad a largo plazo.

Mantén tus entradas de diario, registros de lectura y notas de clase o de proyecto perfectamente organizados.

Utiliza widgets rápidos para ver el progreso y mantenerte centrado en lo que más importa.

✨ Ideal para: minimalistas que desean un único hogar matutino, personas que buscan el equilibrio y realizan seguimiento conjunto de sus metas, hábitos y notas, y quienes realizan comprobaciones diarias.

👀 Dato curioso: «Prioridad» fue una palabra singular en inglés durante unos 500 años. Solo empezamos a decir «prioridades» en el siglo XX, cuando el trabajo se multiplicó. Planificar es, en parte, el arte de admitir que no puede haber diez cosas «primeras».

20. Planificador de vida «That Girl» de Notion

Si tu feed te ha estado mostrando vídeos sobre rutinas matutinas, ya sabes de qué va. Luz solar, un escritorio ordenado, café helado, unos estiramientos rápidos y luego una lista limpia que marca el tono del día.

Aesthetic That Girl Life Planner de Notion aporta la energía de TikTok a una lista de control matutina tranquila y práctica que realmente puedes usar.

En su interior, encontrarás vistas sencillas para tu día, semana y mes, además de espacios para hábitos, ideas, listas de deseos y lecturas. Esta plantilla te ayuda a establecer metas, realizar un seguimiento de pequeñas rutinas y cumplir las promesas que te haces a ti mismo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica tu día, semana y mes con prioridades claras y comprobaciones sencillas.

Realiza un seguimiento de tus hábitos y rutinas para que el progreso sea constante y no estresante.

Captura ideas en páginas de «brain dump» y listas de deseos antes de que se te olviden.

Gestiona proyectos y una lista de libros en un solo lugar, y luego revisa el progreso con diseños tranquilos y estéticos.

✨ Ideal para: amantes de las rutinas inspirados por los vídeos de rutinas matutinas, estudiantes y jóvenes profesionales que quieren crear hábitos, y planificadores con gusto por la estética.

Límites de Notion

Aunque la mayoría de las plantillas de Notion son fáciles de usar y tienen funciones útiles integradas, no están exentas de inconvenientes.

Notion AI no tiene la capacidad de edición directa de las propiedades de una base de datos.

Los usuarios de este hilo de Reddit también hacen mención de bloqueos en chats largos, resúmenes de IA inexactos y una calidad del modelo que parece inferior a la de otras herramientas. Esto da lugar a algunas limitaciones prácticas que hay que tener en cuenta al configurar cualquier plantilla Notion para planificadores de vida.

La IA no puede escribir en los campos de la base de datos, por lo que las actualizaciones masivas siguen requiriendo trabajo manual o soluciones alternativas.

Las páginas grandes ralentizan el sistema. Divida los registros de hábitos, diarios y listas de pendientes en vistas más pequeñas enlazadas.

Los límites del plan Free se agotan rápidamente: 5 MB de carga de archivos, historial de versiones corto y una pequeña (versión de) prueba de IA.

Las ediciones móviles resultan incómodas y el uso sin conexión tiene un límite, por lo que los cambios profundos se realizan mejor en el escritorio.

Las plantillas son flexibles, pero no son plug and play. Las relaciones, los agregar y los permisos deben tener una configuración cuidadosa para sincronizar las tareas, los metas y las entradas.

📖 Leer también: Las mejores aplicaciones para realizar el seguimiento de tus metas.

Plantillas alternativas a Notion

¿Conoces ese momento en el que una simple actualización se convierte en una búsqueda del tesoro? Las tareas están dispersas en diferentes plataformas: una en una app, aplicación, notas en otra, el resumen en un correo electrónico y un documento a medio escribir abierto en otro lugar. Eso es lo que se conoce como «dispersión del trabajo», y te roba tiempo y energía sin que te des cuenta.

ClickUp te ofrece una reunión en ese lugar con un entorno de trabajo con IA convergente .

Reúne tareas, documentos, paneles y Work AI en un solo lugar, para que dejes de buscar enlaces y empieces a hacer progreso. Elimina la dispersión de contextos y procesos, e incluso ayuda con la dispersión de la IA al ofrecerte escritura, plan y información en el mismo espacio.

Si una plantilla Notion para planificador de vida ha sido tu sistema inicial, ClickUp es la actualización que se adapta a semanas ajetreadas y equipos reales.

Plantilla de plan de vida ClickUp

Realiza pequeños ajustes cuando la vida se complique con la plantilla de planificación de vida de ClickUp.

Si has probado una plantilla Notion para planificar tu vida y sigues sintiéndote disperso, la plantilla Life Plan de ClickUp te ofrece un lugar tranquilo donde reunir todo.

Esta plantilla te ayuda a identificar lo que importa, establecer algunos hitos y elegir pequeñas acciones siguientes que se adapten a tu semana real. Puedes ver tu progreso a simple vista, lo que te permite mantener la constancia, ajustarte cuando cambian los planes y mantener la fe en tus metas.

Puedes trazar metas a largo plazo en la lista de planes, capturar ideas en el tablero de vida y seguir una breve guía de «Introducción» para no quedarte nunca con la página en blanco. Los campos personalizados, como Área y Compañero de responsabilidad, mantienen el contexto cercano, mientras que los estados simples, como Pendiente, en curso y Completada, dejan claro el siguiente paso.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Establece metas claras, añade hitos y conviértelos en tareas diarias que realmente podrás completar.

Vea el progreso de un vistazo con estados tranquilos y un panel sencillo.

Mantén aspectos de tu vida como la salud, la carrera profesional y las finanzas en un solo lugar para que tus decisiones se ajusten a tu valor.

Invita a un amigo o mentor para que sea tu compañero de responsabilidad y revisad juntos la semana.

✨ Ideal para: personas que establecen metas generales, personas que convierten los hitos en acciones semanales y cualquiera que desee que el progreso tenga visibilidad en todas las áreas de la vida.

2. Plantilla gratuita de ClickUp para la planificación del final de la vida

Empieza de forma sencilla y ve añadiendo elementos poco a poco con la plantilla gratuita de planificación del final de la vida de ClickUp.

Planificar el final de tu vida es un trabajo delicado. Te obliga a hacer una pausa, pensar en tus deseos y facilitar las cosas a tus seres queridos.

La plantilla gratuita de planificación del final de la vida de ClickUp te ofrece un lugar tranquilo donde reunir todo en un solo sitio para que tu familia no tenga que buscar ni hacer conjeturas en un momento difícil.

Puedes guardar documentos importantes, contactos e instrucciones juntos, y luego usar listas de control para nota lo que ya está terminado y lo que aún requiere atención.

También hay espacio para detalles prácticos como cuentas y pólizas, así como para los aspectos humanos que le importan a tu familia, como la música, las cartas y cómo quieres que sea tu día. Puedes revisarlo una vez al año, hacer pequeñas actualizaciones y saber que lo importante está anotado.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Guarda documentos clave, pólizas e ID con notas sobre dónde se encuentran los originales y a quién llamar primero.

Registra tus deseos médicos, cuidados preferidos e instrucciones prácticas para que las decisiones sean claras.

Guarda tus preferencias funerarias o conmemorativas, música, lecturas y mensajes personales en un solo lugar.

Realiza un seguimiento del progreso con estados sencillos y una lista de control discreta para que tus seres queridos puedan acceder fácilmente cuando lo necesiten.

✨ Ideal para: familias que organizan deseos y documentos, cuidadores que necesitan claridad y cualquiera que quiera tener por escrito sus plan más delicados.

📖 Leer también: Las mejores aplicaciones gratuitas de planificación digital

3. Plantilla de planificador diario ClickUp

Empieza de forma sencilla y ve añadiendo elementos poco a poco con la plantilla gratuita de planificación del final de la vida de ClickUp.

¿Recuerdas la tercera temporada de The Bear, cuando Carmy cambiaba el menú todos los días? La comida era atrevida, pero el servicio se volvió caótico. Los tickets se acumulaban.

Así es como puede ser un día sin un plan. La plantilla de planificador diario de ClickUp te ofrece el tablero limpio que necesitas para que el trabajo tenga flujo y nada se queme.

Puedes clasificar las tareas en categorías como «Personal», «Trabajo» u «Meta» y, a continuación, establecer prioridades para que los elementos más importantes aparezcan en la parte superior. Una vista de calendario clara te ayuda a colocar el trabajo donde corresponde, y los estados sencillos como «Abierto» y «Completar» facilitan el seguimiento del progreso.

Si te gusta reiniciar rápidamente, la vista «Empezar aquí» te muestra tu plan para que nunca te encuentres con una pantalla en blanco.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Correlaciona tu día en cuestión de minutos y luego marca las listas de pendientes a medida que las vas completando para mantenerte organizado.

Agrupa el trabajo, los estudios y las tareas personales para mantener los límites claros y la atención centrada.

Utiliza el calendario para colocar las tareas en tiempo real, de modo que los horarios diarios se ajusten a tu energía.

Toma notas rápidas y haz pequeños seguimientos para que no se te pase nada por alto entre reuniones o clases.

✨ Ideal para: personas a las que les gusta empezar el día con el calendario, estudiantes y profesionales que separan las tareas de trabajo de las personales, y amantes de la lista de control.

4. Plantilla de plan de acción diario de ClickUp

Convierte tus intenciones en tareas diarias con la plantilla de plan de acción diario de ClickUp.

Las jornadas de trabajo modernas se alargan cada vez más. El último Índice de Tendencias del Trabajo de Microsoft reveló que las reuniones después de las 8 de la tarde aumentaron un 16 % interanual, y que las personas también intercambian docenas de mensajes fuera del horario laboral.

Si eso te suena familiar, la plantilla del plan de acción diario de ClickUp te ofrece un nuevo comienzo cada mañana. Estableces una meta clara, la divides en pequeñas acciones y las alineas en un sencillo cronograma.

En ella, puedes agrupar tareas personales y de trabajo, añadir rápidamente una prioridad y ver el progreso de un vistazo. Las vistas de metas, cronograma y pasos facilitan planear el día y ajustar cuando surgen imprevistos.

También puedes realizar un seguimiento del progreso y supervisar tus resultados en consonancia con tus metas utilizando los paneles de ClickUp.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica un día realista entre tareas de trabajo y personales para mantenerte organizado y seguir teniendo energía después del trabajo.

Divida un gran proyecto en pasos concretos, asigne propietarios y realice un seguimiento del progreso sin salir de su planificador diario.

Crea una rutina repetible para empezar la mañana y terminar la tarde, de modo que las rutinas diarias se mantengan y puedas mantener la concentración.

Pasa rápidamente de las ideas a la ejecución cuando cambien las prioridades, manteniendo el impulso y evitando la dispersión del contexto.

✨ Ideal para: Creadores que eligen una meta diaria, equipos que dividen el trabajo en pasos claros y días ajetreados que requieren replanificaciones rápidas.

📖 Leer también: Plantillas gratuitas para planes de autocuidado

5. Plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp

Celebra los pequeños pasos que se suman con la plantilla del plan de desarrollo personal de ClickUp.

Abres tu teléfono y ves tres cosas a la vez: una racha de Duolingo en estado crítico, un recordatorio del gimnasio que has pospuesto dos veces y un artículo guardado sobre cómo actualizar tu cartera.

Te preocupas por todo ello, pero tus planes están repartidos en cinco lugares diferentes y ninguno de ellos se comunica entre sí. La plantilla del plan de desarrollo personal de ClickUp te ofrece un único inicio para tu crecimiento personal.

Así es como funciona: establece uno o dos metas trimestrales claras, añade pequeños objetivos semanales y registra los logros para ver realmente el impulso. Las vistas para la plan, la acción y el seguimiento se encuentran una al lado de la otra, lo que te ayuda a mantenerte centrado y alcanzar tus metas.

También se adapta a la vida real. Úsalo para habilidades profesionales, rutinas de bienestar y proyectos apasionantes en el mismo espacio.

Para ir un paso más allá, puedes conectar tu plan de desarrollo personal con ClickUp Docs. ClickUp Docs te permite generar documentos dinámicos, wikis y notas que permanecen conectados a tus objetivos y tareas. Ya sea para guardar artículos, escribir reflexiones o llevar un registro de aprendizaje, todo permanece en el mismo espacio de trabajo donde se encuentran tus planes.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Correlaciona una meta profesional en forma de habilidades que aprender, tareas que practicar y pruebas que aportar a las evaluaciones.

Crea una rutina de bienestar con hábitos, revisiones semanales y un lugar tranquilo para llevar un seguimiento de tu estado de ánimo y tu energía.

Crea una ruta de aprendizaje para libros y cursos, de modo que el tiempo de estudio no se vea relegado por las tareas diarias.

Convierte las metas a largo plazo en tareas diarias y revisa el progreso de un vistazo.

✨ Ideal para: profesionales en desarrollo que desean correlacionar sus habilidades, personas que buscan mejorar su bienestar y realizar el seguimiento de sus rutinas, y estudiantes permanentes que quieren convertir sus metas en práctica.

6. Plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp

Haz que tu progreso sea fácil de ver y celebrar con la plantilla ClickUp Personal Habit Tracker.

Los hábitos están viviendo un gran momento. El libro Atomic Habits, de James Clear, ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo, lo que da una idea de cuántos de nosotros estamos intentando crear mejores rutinas y cumplirlas.

La plantilla ClickUp Personal Habit Tracker te ofrece una forma sencilla y visual de cumplir las promesas que te haces a ti mismo. Te permite nombrar los hábitos que te importan este mes, ver cómo crecen tus rachas y detectar los días en los que necesitas volver a empezar.

En el fondo, esta plantilla para acumular hábitos es práctica y fácil de usar. Si te gustan los números, los Campos personalizados te ayudan a realizar un seguimiento de los objetivos, y una breve vista de «introducción» hace que la configuración resulte fácil en lugar de abrumadora.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Crea un pequeño conjunto de hábitos diarios y haz seguimiento de ellos en un lugar ordenado.

Consulta las rachas y el progreso de forma sencilla para mantener la motivación en las semanas más ajetreadas.

Añade campos personalizados para cosas como pasos, páginas leídas u objetivos de hidratación.

Revisa tu mes para detectar patrones y elige un hábito que mejorar en el futuro.

✨ Ideal para: personas que acumulan hábitos, personas interesadas en los datos a las que les gustan los objetivos y las rachas, y cualquiera que empiece poco a poco y sea constante.

👀Dato curioso: La palabra «deadline» (fecha límite) significaba originalmente una línea literal que no se debía cruzar, utilizada en los campos de prisioneros de la Guerra Civil. Más tarde, los tipógrafos utilizaron «deadline» para referirse a los bordes del espacio imprimible. Hoy en día es una fecha en el calendario, pero la urgencia se ha mantenido.

7. Plantilla de productividad personal de ClickUp

Evita que las tareas repentinas se te escapen con la plantilla de productividad personal de ClickUp.

Si tu feed está lleno de vídeos sobre «reiniciar el domingo», no eres el único. La tendencia ha crecido porque un simple reinicio semanal ayuda a las personas a sentirse preparadas para la semana, e incluso los principales medios de comunicación lo están cubriendo como una rutina útil, no solo como una moda.

La plantilla de productividad personal de ClickUp te ofrece un lugar sencillo donde aterrizar, respirar y decidir qué es lo que realmente te interesa hoy.

En su interior, todo está dispuesto de una manera que resulta agradable y clara. Puedes ordenar las tareas por categoría, establecer prioridades moderadas y ver cómo avanza el progreso sin necesidad de microgestionar. Las vistas de calendario y tablero facilitan la plan de la semana siguiente.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica tu día en cuestión de minutos, agrupa las tareas por trabajo, vida personal o estudios y mantén todo organizado.

Convierte ideas dispersas en tareas diarias, añade fechas límite y visualiza tu carga semanal de un vistazo.

Realiza un seguimiento de los pequeños logros en las metas a largo plazo para mantener la concentración y alcanzar realmente las metas que importan.

Úsala junto con tus plantillas de planificador marcadas como favoritas si vas a cambiar de una plantilla de planificador de vida de Notion o estás probando un nuevo sistema.

✨ Ideal para: planificadores que reinician los domingos, creadores que capturan ideas y luego las priorizan, y personas que desean ver vista Lista y vista Tablero juntos.

La ventaja de ClickUp: las plantillas de productividad son aún más precisas cuando se combinan con ClickUp Brain. Imagínate terminar una reunión de equipo y encontrar un documento que ya te espera con notas, acciones pendientes y tareas asignadas. ClickUp Brain conoce el contexto de tu entorno de trabajo, recomienda los siguientes pasos y rellena los detalles. De media, los usuarios ahorran 1,1 días a la semana, lo que te devuelve tiempo para centrarte en el trabajo que realmente importa. Utiliza ClickUp Brain gratis, gratuito/a. Recupera más de un día de tu tiempo cada semana con ClickUp Brain.

8. Plantilla de informe de productividad personal de ClickUp

Vea el progreso sin tener que estar pendiente de una hoja de cálculo con la plantilla de informe de productividad personal de ClickUp.

El índice Anatomy of Work Index de Asana reveló que las personas dedican alrededor del 60 % de su jornada a «tareas relacionadas con el trabajo», como buscar actualizaciones y documentos, y no al trabajo en sí.

La plantilla de informe de productividad personal de ClickUp te ofrece una visión clara de en qué inviertes realmente tu tiempo. Solo tienes que registrar el trabajo una vez y la plantilla lo convierte en vistas sencillas que puedes consultar diariamente, semanalmente o mensualmente.

La plantilla destaca patrones que podrías pasar por alto en el momento, como tareas que siempre te llevan mucho tiempo o horas tranquilas en las que rindes más en el trabajo. El objetivo es una visibilidad honesta con el menor mantenimiento posible.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Revisa un cronograma claro de tu día o semana para detectar pérdidas de tiempo y proteger tus bloques de concentración.

Compara el tiempo planificado con el tiempo real para poder reducir el tamaño de las estimaciones futuras con menos conjeturas.

Agrupa el trabajo por tipo de tarea o cliente para ver qué es lo que da resultados y qué es lo que hay que eliminar.

Exporta resúmenes sencillos cuando quieras compartir el progreso o adjuntar el tiempo a una factura.

✨ Ideal para: autónomos y consultores que realizan seguimiento del tiempo, profesionales independientes que detectan pérdidas de tiempo y cualquier persona que desee obtener instantáneas sencillas del progreso.

La ventaja de ClickUp: imagina que preguntas: «¿Qué proyectos me han llevado más tiempo esta semana?» y obtienes una respuesta instantánea y rica en contexto extraída de todas tus herramientas. ClickUp Brain MAX conecta tus apps, archivos y datos, para que nunca pierdas tiempo buscando respuestas. Utiliza la función de voz a texto para capturar rápidamente ideas, establecer recordatorios o esbozar tus ambiciones, ya sea en el ámbito profesional, de la salud, las finanzas, el aprendizaje o el crecimiento personal. Brain MAX aprovecha múltiples modelos de IA líderes para ayudarte a dividir las grandes metas en pasos factibles, realizar un seguimiento del progreso y sugerir ajustes inteligentes a lo largo del camino. Puede organizar tus rutinas, automatizar tareas periódicas e incluso mostrar información o recordatorios para mantenerte motivado y encaminado. Desde las tareas diarias hasta la visión a largo plazo, Brain MAX hace que la planificación de la vida sea más inteligente, más organizada y perfectamente adaptada a ti.

📖 Lea también: Las mejores aplicaciones gratuitas de notas adhesivas en línea.

9. Plantilla de ClickUp para el marco de trabajo «Getting Things Done» (GTD)

¡Utiliza este potente marco para crear una lista de pendientes viable!

Tu mente está para tener ideas, no para retenerlas.

David Allen repite a menudo esta frase, que resume la esencia de GTD: saca todo de tu cabeza para poder pensar realmente.

La plantilla «Getting Things Done Framework» de ClickUp te ofrece un lugar sencillo para capturar, aclarar y organizar antes de elegir qué pendiente hacer a continuación.

La plantilla refleja los cinco pasos de GTD para que puedas vaciar tu mente en una bandeja de entrada, clasificar cada elemento en la lista adecuada, revisarlo con regularidad y luego empezar de cero.

Si alguna vez has sentido que tus notas y tareas están dispersas en diez lugares diferentes, esto las reúne en un flujo tranquilo en el que puedes confiar.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Captura todo en una sola bandeja de entrada, desde ideas hasta recados, y luego convierte cada uno de ellos en la siguiente acción visible.

Aclara y organiza con campos de estado y personalizados, resultados de archivo, referencias y elementos en espera para que tus listas solo muestren cosas que realmente puedes dejar pendientes en este momento.

Establece una revisión semanal suave para dar un paso atrás, examinar los proyectos y restablecer las prioridades, de modo que el sistema siga siendo fiable cuando la vida se vuelve ajetreada.

✨ Ideal para: aficionados al GTD que anotan todo, mentes abrumadas que necesitan una bandeja de entrada fiable y revisores semanales a los que les gustan los ciclos limpios.

📖 Lea también: Cosas productivas pendientes en su tiempo libre

10. Plantilla de lista de pendientes diarias de ClickUp

Crea una lista tranquila en la que confíes y un día que te resulte manejable con la plantilla de lista de pendientes diarias de ClickUp.

¿Alguna vez has terminado el día preguntándote dónde se ha ido todo el tiempo o, peor aún, dándote cuenta de que has olvidado algo importante?

La plantilla de lista de pendientes diarias de ClickUp te ayuda a ver exactamente lo que más te importa en un día, para que te centres en lo que es imprescindible y lo que es opcional espere su turno.

Ábrela por la mañana, elige tus tres prioridades y deja que el resto del día se organice en torno a ellas. Las tareas cortas se convierten en satisfactorias marcas de verificación. Las más grandes se pueden dividir en varios pasos pequeños para que realmente se terminen.

Además, se adapta perfectamente a tu vida diaria. Puedes posponer o reprogramar tareas sin perder el seguimiento, configurar recordatorios discretos que te avisen antes de las fechas límite y guardar tareas repetitivas para tus rutinas matutinas.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Una lista diaria centrada en bloques de trabajo, plazos escolares, recados y uno o dos objetivos ambiciosos que quieres proteger.

Captura rápidamente las nuevas tareas durante el día y luego ordénalas por prioridad o tiempo para que tu plan siga siendo realista.

Elementos recurrentes sencillos para hábitos y tareas domésticas que deben aparecer en días específicos sin necesidad de configuración manual.

Revisión al final del día para trasladar cualquier tarea pendiente al día siguiente y añadir una breve nota sobre lo que ha sido trabajo y lo que hay que cambiar.

✨ Ideal para: los tres principales aficionados al enfoque diario, los estudiantes y los principales ocupados que compaginan recados y tareas, y los que mantienen rutinas recurrentes.

📖 Lea también: Cómo priorizar tareas en el trabajo

Vive tu mejor vida con ClickUp.

Demasiadas pestañas. Demasiadas listas. Falta de claridad.

Así es como se siente planear en este momento.

Hemos analizado planificadores, rastreadores y diarios que realmente ayudan, y también hemos señalado los límites que frenan a las personas cuando el trabajo y la vida personal se desarrollan en ámbitos separados.

He aquí por qué ClickUp es la mejor opción para ese tipo de vida. ✨

ClickUp simplifica la dispersión del trabajo y la búsqueda de contexto al combinar tareas, documentos, chat, metas e informes en un único espacio personalizable para tu día a día. Puedes plan una semana, capturar una idea, crear una lista de control y ver el progreso sin tener que saltar de una aplicación a otra.

¡Regístrate en ClickUp, elige la plantilla que más te convenga y prepara tu próximo pequeño triunfo!