Plantillas gratuitas de contratos para maquilladores para asegurar tus reservas

¿Alguna vez te ha cancelado un cliente justo antes de su gran día? ¿O alguien se ha marchado sin pagar después de horas de trabajo de maquillaje?

Cuando no hay contrato, resulta casi imposible respaldar tus condiciones o proteger el valor de tu tiempo y esfuerzo.

La mayoría de los maquilladores autónomos se han enfrentado a esto en algún momento. Con la presión de gestionar clientes y agendas, el papeleo suele quedar relegado a un segundo plano. Pero ese pequeño retraso puede convertirse en un verdadero problema cuando un desacuerdo o una ausencia provocan una pérdida de ingresos y mucho estrés.

Por eso precisamente hemos creado este artículo. Aquí encontrarás plantillas gratuitas y listas para usar de ClickUp para contratos de maquilladores que te ayudarán a:

Asegura tus reservas.

Establece expectativas claras.

Dirige tu empresa de belleza con confianza.

Así que, sin más preámbulos, ¡vamos a ello!

👀 ¿Sabías que...? El mercado de los servicios de maquilladores está en auge en todo el mundo. Se proyecta que crezca de 6930 millones de dólares en 2025 a casi 12 000 millones de dólares en 2035, lo que supone una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) constante del 5,6 %. Este aumento muestra lo rápido que está creciendo la demanda de eventos en todo el mundo y lo mucho que la gente ahora valora los servicios de belleza profesionales en la era de los influencers.

¿Qué son las plantillas de contratos para maquilladores?

Una plantilla de contrato para maquilladores es un documento legal listo para usar que describe las condiciones de servicio entre un maquillador y su cliente. Define claramente detalles como:

Alcance del trabajo

Precios

Políticas de depósito y cancelación

Datas de eventos

Cláusulas de responsabilidad

Sirve como acuerdo escrito que protege a ambas partes (maquilladores autónomos y clientes, en este caso), evita malentendidos y garantiza una colaboración fluida entre ellos.

Dependiendo de tu configuración de trabajo, existen diferentes tipos de contratos que los maquilladores pueden utilizar, como acuerdos de servicio, contratos de trabajo o cartas de entendimiento, para adaptarse a cada tipo de relación con el cliente.

Plantillas gratuitas de contratos para maquilladores de un vistazo

¿Qué hace que una plantilla de contrato para maquilladores sea buena?

Una buena plantilla de contrato para maquilladores debe ser clara, detallada y legalmente válida. Debe cubrir todos los aspectos de tu servicio para evitar confusiones o disputas posteriores. Esto es lo que debes tener en cuenta antes de elegir una 👇

Alcance del servicio y entregables : asegúrate de que la plantilla describa claramente lo que se incluye en el contrato, como el tipo de maquillaje (nupcial, editorial, de fiesta), el número de personas, etc.

Detalles y calendario de reservas : selecciona una plantilla que incluya espacio para hacer mención de la fecha del evento, la hora de inicio y finalización, y la ubicación del evento, incluido el tiempo de desplazamiento, si procede. Esto te permitirá mantener tu calendario organizado y evitará reservas duplicadas o conflictos de horarios.

Precios, depósitos y condiciones de pago: una cláusula de pago transparente protege tus ingresos y establece límites profesionales. Tu plantilla de contrato debe incluir el coste total, el porcentaje de pago por adelantado, las formas de pago aceptadas, las fechas de límite y una política de reembolso por gastos de desplazamiento, aparcamiento u otros gastos relacionados con el evento.

Política de cancelación y reembolso : utilice plantillas que especifiquen qué ocurre si el cliente cancela o cambia la fecha, así como si los depósitos son reembolsables. Esto le ayudará a ahorrar tiempo y recursos invertidos en fechas bloqueadas o cancelaciones de última hora.

Cláusulas por retrasos y ausencias : asegúrate de que la plantilla que elijas especifique el periodo de gracia y los cargos adicionales por retrasos causados por el cliente.

Cláusula de salud, higiene y responsabilidad : selecciona una plantilla que indique claramente que todos los productos están desinfectados y son seguros, y especifica la responsabilidad en caso de reacciones alérgicas. Esto te protege legalmente y tranquiliza a tus clientes en cuanto a la seguridad y la profesionalidad.

Derechos de uso de fotografías y portfolios : para aclarar la propiedad, tu plantilla de contrato debe hacer mención si puedes utilizar las fotografías de los clientes en redes sociales, portfolios o con fines de promoción, y obtener el consentimiento por escrito para ello.

Firma y aceptación del acuerdo: elige una plantilla que garantice que ambas partes firmen de forma digital o física, confirmando que comprenden y aceptan los términos.

Información de ClickUp: El 74 % de los empleados utiliza dos o más herramientas solo para encontrar la información que necesita, pasando de correos electrónicos a chats, notas, herramientas de gestión de proyectos y documentación. Este cambio constante de contexto hace perder tiempo y ralentiza la productividad. Como app, aplicación integral para el trabajo, ClickUp unifica todo tu trabajo (correo electrónico, chat, documentos, tareas y notas) en un único entorno de trabajo con función de búsqueda, para que todo esté exactamente donde lo necesitas.

Plantillas de contratos para maquilladores

Gestionar una empresa de maquillaje significa mantener en orden tus reservas, clientes y pagos. Entre eventos consecutivos y cambios de última hora, a menudo es posible pasar por alto detalles importantes.

Ahí es donde ClickUp da un paso como espacio de trabajo todo en uno. Ayuda a los maquilladores autónomos y a los profesionales de la belleza a mantenerse organizados, desde la gestión de las agendas de los clientes hasta el seguimiento de las facturas y los contratos.

Y para que todo sea aún más fácil, ClickUp ofrece plantillas gratuitas de contratos para maquilladores que puedes empezar a utilizar de inmediato. Cada una de ellas está diseñada para ayudarte a crear acuerdos claros y proteger tus reservas sin el estrés de tener que redactar contratos desde cero.

1. Plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Utiliza esta plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp para crear y gestionar tus contratos de servicios de reserva de maquillaje.

La plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp funciona como un hub de contratos limpio y personalizado con tu marca que mejora al instante tus reservas de maquillaje y agiliza el proceso de incorporación de clientes. Puedes añadir el nombre de tu empresa e insertar tu logotipo para establecer el tono de una relación laboral profesional desde la primera página. También establece con quién estás haciendo trabajo y qué cubre el acuerdo, o las expectativas básicas de ambas partes.

Puedes describir exactamente lo que ofreces para esa reserva, ya sea maquillaje para novias, maquillaje para fiestas, peluquería, retoques, (versión de) prueba o estilismo editorial, para que no haya confusión más adelante. También te permite detallar los aspectos económicos con completa claridad, especificando los importes por adelantado, los costes de las (versión de) pruebas, los gastos de desplazamiento, los recargos por horas extras o los looks adicionales añadidos en el último momento.

Por qué te encantará esta plantilla:

Especifica la duración del acuerdo y describe lo que sucederá si alguna de las partes lo cancela o lo reprograma.

Resuma sus servicios y entregables rápidamente utilizando la indicación integrada para esbozar las aprobaciones y entregas.

Establece fácilmente calendarios de pago mensuales o basados en hitos para colaboraciones a largo plazo con estudios o marcas.

Reutiliza el mismo formato de contrato elegante y personalizable para reducir las horas de trabajo de administrador para cada cliente.

✅ Ideal para: Maquilladores autónomos y empresarios del sector de la belleza que desean mantenerse organizados y profesionales, al tiempo que protegen su empresa.

💡 Consejo profesional: Redactar contratos con clientes desde cero puede llevar horas, pero no cuando tienes ClickUp Brain a tu lado. Este asistente de IA integrado te ayuda a redactar acuerdos de servicio personalizados en cuestión de minutos, utilizando tus propios datos, tono y flujo de trabajo. Solo tienes que indicar a ClickUp Brain qué tipo de servicio de maquillaje ofreces y te generará un borrador de contrato pulido listo para la edición. Desde los precios y los cronogramas hasta las políticas de cancelación, cubre todos los aspectos esenciales que necesitas. Da una indicación a ClickUp Brain de «Cree un acuerdo profesional de servicios de maquillaje nupcial en el que se especifiquen los precios, el depósito, las condiciones de cancelación, los gastos de desplazamiento y las cláusulas de responsabilidad. »

2. Plantilla de contrato marco de servicios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Define los términos del proveedor de servicios del cliente y garantiza la claridad en el pago y las responsabilidades con la plantilla de acuerdo maestro de servicios de ClickUp.

Si trabajas en el trabajo con clientes habituales, salones de belleza, productoras o agencias, la plantilla de contrato marco de servicios de ClickUp es perfecta para ti. Incluye todos los elementos básicos, como el nombre de tu empresa, los datos del cliente, la fecha de inicio del proyecto, los servicios que ofreces y la forma de pago. Puedes correlacionar los cronogramas de las tareas, como cuándo se debe hacer el uso compartido de los comentarios de la prueba, cuándo se aprueba el aspecto final o cuándo se espera que entregues los moodboards, las hojas de referencia o el apoyo en el plató.

Lo que hace que esta plantilla sea especialmente tranquilizadora es lo bien que protege tu empresa. Describe claramente las expectativas en materia de responsabilidad para mantenerte a salvo en caso de reacciones cutáneas inesperadas o percances relacionados con el equipo. La sección de confidencialidad también te respalda, garantizando que las conversaciones privadas, las imágenes, los resúmenes y los conceptos no publicados permanezcan entre tú y el cliente, incluso mucho después de que finalice el proyecto.

Por qué te encantará esta plantilla:

Elige tu formato de pago ideal, ya sea por horas, tarifa fija, comisión o personalizado, para adaptarte a cualquier situación, desde una sola reserva para una boda hasta una sesión fotográfica de varios días.

Aclara quién es el proveedor de los kits de maquillaje, la iluminación, las herramientas de higiene o los suministros en el plató para que no haya confusión cuando llegues al lugar o al estudio.

Protege tu trabajo creativo definiendo quién es el propietario de las fotos, los looks personalizados, los conceptos y el material visual del uso compartido o desarrollado durante el proyecto.

Confirma si los asistentes o los segundos maquilladores pueden acompañarte en eventos importantes y obtén la aprobación del cliente cuando sea necesario para configuraciones con varios maquilladores.

✅Ideal para: Maquilladores de novias y equipos de maquillaje basados en la producción que gestionan relaciones recurrentes o a largo plazo con los clientes.

💡 Consejo profesional: dado que la plantilla del contrato marco de servicios se ha creado con ClickUp Docs, no tendrás que gestionar nada de esto a través de mensajes dispersos o promesas verbales. Puedes esbozar las horas de trabajo, las estructuras de pago mensuales o por evento, la confidencialidad en torno a las listas de clientes e incluso las políticas de uso de productos en un documento claro y listo para edición. Genera una plantilla de contrato para maquilladores en ClickUp Documento. Además, con ClickUp AI integrada, puedes incluso generar cláusulas contractuales al instante, lo que te ayudará a finalizar acuerdos profesionales más rápidamente y a mantener a todo tu equipo de belleza alineado sin confusiones.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas de declaraciones de trabajo

3. Plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Define claramente el alcance del trabajo y las condiciones de pago con la plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp.

Si eres maquillador y ofreces asesoramiento personalizado o sesiones de consultoría de marca, la plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp te será de gran ayuda. Es ideal para encargos únicos, como maquillaje de novia, sesiones fotográficas, preparación entre bastidores o cualquier proyecto en el que te contraten para una tarea clara y definida. Todo gira en torno a este trabajo específico: lo que harás, cuánto cuesta, cuándo debe estar listo y qué puede esperar el cliente de ti.

La configuración de la remuneración trabaja a la perfección para todos los estilos de precios de los maquilladores profesionales. Puedes indicar si cobras por look, por hora, por novia, una tarifa fija por todo el proyecto o incluso una comisión si realizas consultoría relacionada con la marca. Y si cobras anticipos para días importantes, como paquetes nupciales o eventos en destinos turísticos, la sección de anticipos deja muy claro cuánto hay que pagar por adelantado y si esa cantidad es reembolsable o no.

Por qué te encantará esta plantilla:

Personaliza todos los detalles del evento, desde el número de looks y (versión de) prueba hasta los retoques y horarios, para que los clientes sepan exactamente qué incluye su reserva.

Aclara las expectativas de pago por adelantado, indicando cuándo vencen las facturas y cómo se realizará el pago para evitar confusiones o retrasos de última hora.

Haz que los contratos sean oficiales al instante, con opciones de firmas digitales o físicas que aceleran las confirmaciones y aseguran tus reservas.

✅ Ideal para: Consultores de maquillaje autónomos o profesionales que ofrecen servicios especializados de asesoramiento y formación en maquillaje.

⚡ Archivo de plantillas: Explore las plantillas gratis para acuerdos y servicios de consultoría para optimizar la forma en que estructura, fija los precios y entrega sus proyectos de consultoría de belleza.

4. Plantilla de acuerdo con contratistas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Define los términos de tu proyecto con claridad utilizando la plantilla de acuerdo con contratistas de ClickUp.

La plantilla de acuerdo para contratistas de ClickUp funciona muy bien cuando te contratan exclusivamente como maquillador práctico. Esta plantilla se centra en el aspecto práctico de tu trabajo, es decir, acudir al lugar de trabajo, crear looks, realizar retoques y prestar servicios in situ o en el plató.

Te ayuda a definir tus límites de trabajo, ya sea quién trae su propio kit, los preparativos del viaje o cómo se gestionan las cancelaciones de última hora. También puedes correlacionar la duración de la relación laboral. El acuerdo se renueva automáticamente cada año, a menos que alguien lo rescinda. La configuración del pago también es sencilla y flexible, tanto si te pagan mensualmente, semanalmente, por sesión o como artista habitual.

Por qué te encantará esta plantilla:

Refuerza tu independencia indicando claramente que no eres un empleado y que puedes aceptar libremente a otros clientes.

Aclara tus responsabilidades fiscales para que las finanzas de tu empresa se mantengan limpias y cumplan con la normativa.

Proteja la privacidad de sus clientes utilizando cláusulas de confidencialidad estrictas que mantengan totalmente garantizada la seguridad de las ideas confidenciales y los datos personales.

Simplifica la colaboración utilizando el seguimiento de tareas y los paneles compartidos de ClickUp para gestionar todas las reservas sin problemas.

✅ Ideal para: Maquilladores que trabajan en el trabajo con varios colaboradores y buscan asociaciones organizadas y justas para mantener la profesionalidad en cada proyecto.

💡Consejo profesional: ¿Trabajas en sesiones fotográficas de alto perfil o campañas de marca? Protege tu trabajo y los datos de tus clientes con las plantillas de acuerdos de confidencialidad diseñadas para profesionales creativos. Esto es lo que puedes hacer con ellas: Proteja la información confidencial del cliente o de la marca antes de las discusiones sobre el proyecto.

Protege tu trabajo creativo colocando todas tus ideas de maquillaje y materiales de plan bajo una sólida protección de NDA.

Genera confianza con tus colaboradores manteniendo todas las comunicaciones de forma profesional y privadas.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas y acuerdos contractuales empresariales sencillos y gratuitos.

5. Plantilla genérica de acuerdo de servicio de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Crea contratos de servicio sencillos y personalizables con la plantilla de acuerdo de servicio genérico de ClickUp.

La plantilla de acuerdo de servicio genérico de ClickUp es otra forma sencilla y profesional de describir tus servicios de maquillaje sin complicar demasiado las cosas. Convierte tus servicios en confirmaciones claras que protegen tu tiempo y esfuerzo incluso antes de abrir tu kit. Puedes establecer la duración del acuerdo en función del trabajo que vayas a realizar, ya sea una sesión de un día o toda una temporada de bodas.

También te ofrece espacio para explicar exactamente para qué te contratan, como cuántos looks, si se incluye el arreglo personal o el peinado, cuánto tiempo permanecerás para retoques o si las (versión de) prueba y la preparación previa al evento forman parte del paquete. También puedes reconocer las normas del estudio o las directrices del cliente que vas a seguir, lo que ayuda a evitar confusiones una vez que llegues al plató o al lugar del evento. Y como la profesionalidad es tan importante como la creatividad, el acuerdo establece claramente que el trabajo se realizará con sobriedad y responsabilidad para proteger tanto tu reputación como el entorno de trabajo del cliente.

Por qué te encantará esta plantilla:

Protege a ambas partes permitiendo a los clientes revisar tu trabajo final antes del pago.

Centraliza tu flujo de trabajo con los recordatorios de ClickUp para que cada paso (desplazamientos, llamadas, retoques) esté perfectamente coordinado.

Personaliza la plantilla para reservas puntuales o sesiones recurrentes y duplícala sin esfuerzo para futuros clientes.

Mantén la estabilidad del contrato con la cláusula de separabilidad, que garantiza que el acuerdo siga siendo válido incluso si alguna de sus cláusulas deja de ser aplicable.

✅ Ideal para: Maquilladores, peluqueros, propietarios de salones de belleza y autónomos del sector de la belleza que desean un contrato flexible y listo para edición que puedan utilizar para cualquier tipo de cliente o proyecto.

💡 Consejo profesional: Mantener la conexión con los clientes antes y después de las citas no es solo una cuestión de etiqueta, sino también una estrategia comercial inteligente. Las investigaciones demuestran que el 75 % de los clientes se mantienen fieles a los profesionales de la belleza que mantienen una comunicación constante durante toda la experiencia del servicio. Prueba esto: aporta un toque de coherencia a tu flujo de trabajo haciendo el ajuste de pequeños mensajes de automatización que mantengan a los clientes informados y agradecidos en los momentos adecuados. ¡Unos cuantos textos bien pensados pueden convertir a los clientes ocasionales en clientes habituales y en fuentes de referencias!

6. Plantilla de acuerdo de trabajo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Utiliza la plantilla de acuerdo de trabajo de ClickUp para que todo tu equipo esté en la misma página, aclarando cómo contribuirá y colaborará cada uno.

El trabajo en equipo funciona mejor cuando todos están en la misma página, y eso es precisamente lo que te ayuda a conseguir la plantilla de acuerdo de trabajo de ClickUp. Actúa como una hoja de referencia colaborativa para ti y tu equipo, perfecta para quienes trabajan con peluqueros, asistentes o fotógrafos, o con todo un equipo de estilistas en bodas o grandes producciones.

La plantilla utiliza un diseño tipo pizarra blanca que se asemeja a una mesa de estudio digital en la que todos pueden intercambiar ideas en tiempo real. Puedes plan los looks de la fiesta nupcial, crear tableros de inspiración, correlacionar cronogramas de rodaje o nota detalles de continuidad para eventos de varios días, incluso si algunos miembros trabajan a distancia o desde el estudio. Organiza todo en tres tableros interactivos que mantienen tu flujo de trabajo tranquilo y colaborativo:

Personalidad: Entiende cómo es el trabajo de cada miembro del equipo. Averigua si son madrugadores, trabajadores rápidos, creativos tranquilos o multitarea con mucha energía, para que las mañanas de las bodas y las sesiones fotográficas se desarrollen sin problemas.

Aspiraciones: Dale a todos espacio para compartir sus metas, como si prefieren hacer más trabajo editorial, liderar equipos nupciales, viajar para eventos en destinos específicos o simplemente mantener un horario equilibrado durante la temporada alta.

Resoluciones de temas: convierte las discusiones en acuerdos claros organizando los temas (como normas de higiene, honorarios de los asistentes, flujo de comunicación o uso compartido de kits) en propuestas y decisiones finales aprobadas por el equipo.

Por qué te encantará esta plantilla:

Define la jerarquía de tu equipo para que todos comprendan el flujo de responsabilidades y cómo funciona la organización general del glamour durante un proyecto.

Utiliza las pizarras blancas de ClickUp para crear un espacio visual claro en el que tu equipo pueda ver cómo encaja cada uno en el flujo de trabajo y cómo se combinan el calendario y el estilo de trabajo.

Establece reglas de comunicación sencillas que expliquen los momentos adecuados y la forma correcta de compartir los comentarios del cliente o cualquier cambio durante el proyecto.

Enlaza tus notas adhesivas entre los distintos tableros para poder correlacionar el flujo de tus sesiones fotográficas o los cronogramas de aprobación de forma clara y visual.

✅ Ideal para: Maquilladores que gestionan pequeños equipos creativos o colaboradores autónomos que desean una forma más clara y transparente de hacer trabajo juntos.

🎥 Bonus Watch:* Descubre cómo los maquilladores pueden utilizar las pizarras blancas de ClickUp para planear su trabajo y organizarlo todo de forma visual, desde ideas de looks hasta cronogramas generales y coordinación del equipo.

⚡ Archivo de plantillas: ¿Colabora con peluqueros, fotógrafos o marcas de moda? Mantén la equidad y la transparencia en todos tus proyectos con las plantillas de acuerdos de colaboración diseñadas para profesionales creativos. Esto es lo que puedes hacer con ellas: Reduce la confusión expresando tus expectativas sobre el trabajo y los plazos de forma clara y por escrito, de modo que todos puedan confiar en ellas.

Establece cómo contribuye cada persona y quién posee los derechos creativos y financieros, para que todo el proyecto se desarrolle con una comprensión clara desde el principio.

Aclara cómo se puede utilizar tu contenido describiendo los permisos para cualquier material visual o de promoción creado durante el proyecto.

Si tu objetivo es mejorar la coordinación y la eficiencia, también te encantará esta guía rápida sobre cómo aumentar la productividad de tu negocio o empresa .

7. Plantilla de contrato de trabajo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Utiliza la plantilla de contrato de trabajo de ClickUp para compartir las responsabilidades laborales y las expectativas del lugar de trabajo en un formato claro y organizado.

Cuando tu negocio de belleza comienza a crecer, el papeleo se vuelve tan importante como tus pinceles. La plantilla de contrato de trabajo de ClickUp se convierte en tu herramienta imprescindible para formalizar una relación de trabajo con cualquier persona que incorpores a tu negocio de belleza, como un maquillador junior que aprende contigo o un asistente de estudio que te ofrece compatibilidad durante los meses de mayor actividad por las bodas.

La plantilla se abre con una sencilla introducción en la que solo tienes que rellenar los espacios en blanco con los nombres, las direcciones, los datos de la empresa y la fecha de entrada en vigor. A continuación, dispones de un espacio específico para definir cómo funciona la contratación, cómo es el proceso de incorporación y las normas profesionales que debe seguir cualquier persona que represente a tu marca. ¿Lo mejor? También puedes esbozar una estructura de pagos completa que cubra cómo y cuándo se paga a las personas en los diferentes tipos de trabajo.

Por qué te encantará esta plantilla:

Establece expectativas claras para el estudio explicando cómo debe gestionar el tiempo tu equipo y cómo deben comportarse de manera profesional con los clientes.

Protege la cultura de tu marca definiendo normas de comportamiento respetuoso, estándares de higiene, prácticas de seguridad, interacciones con los clientes y confidencialidad para sesiones fotográficas o trabajos con famosos.

Mantén todos tus registros esenciales organizados colocando los documentos y firmas necesarios directamente dentro del contrato a través de los adjuntos de ClickUp.

Optimice la comunicación del equipo utilizando comentarios y recordatorios para gestionar las actualizaciones de los contratos o los cambios en las políticas.

✅ Ideal para: Maquilladores autónomos y propietarios de salones de belleza que contratan personal de apoyo para diferentes proyectos de clientes y desean una forma clara de gestionar esas relaciones laborales.

⭐ Bonificación: Captura tus ideas de maquillaje con solo tu voz utilizando ClickUp Brain Max – Talk to Texto. ¿Estás ocupado mezclando o peinando cuando se te ocurre una gran idea? En lugar de parar para escribir el texto, solo tienes que decirlo en voz alta. Con Talk to Texto en ClickUp Brain Max, puedes: Guarda las notas de los clientes sin necesidad de usar las manos durante las versiones de prueba.

Anota los nombres de los productos, los tonos, los color o las técnicas antes de que se te olviden.

Guarda los cambios de última hora en los looks mientras te desplazas. Todo lo que digas se convierte instantáneamente en texto dentro de ClickUp. ¡Perfecto para maquilladores que siempre están creando sobre la marcha!

8. Plantilla de carta de acuerdo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Utiliza la plantilla de carta de acuerdo de ClickUp para explicar cómo se desarrollará el proyecto de principio a fin, de modo que todos comprendan claramente los términos.

Todos los maquilladores conocen ese momento incómodo en el que un cliente dice «Pagaré después del evento» y luego desaparece. La plantilla de carta de acuerdo de ClickUp se centra exclusivamente en el compromiso financiero: cuánto se debe, cómo se hará el pago, los recargos por demora y qué ocurre si los pagos se retrasan.

Para los clientes de bodas, puedes anotar claramente el anticipo, la tarifa de (versión de) prueba, el saldo pendiente tras la aprobación del look final o cualquier cargo adicional, como desplazamientos, complementos de peluquería o tarifas por madrugón. Y para el trabajo de producción, puedes esbozar las tarifas diarias y los plazos para la liquidación de pagos. También te permite especificar cómo se deben realizar los pagos, ya sea a través de UPI, transferencia bancaria, efectivo o incluso un número dedicado que utilices por separado para WhatsApp Business frente a la comunicación personal. No solo eso, sino que también puedes añadir una cláusula de intereses por la que, si un cliente se retrasa en el pago, puedes aplicar un pequeño recargo por demora o un porcentaje de interés.

Por qué te encantará esta plantilla:

Protéjase utilizando la indemnización para evitar que los clientes reabran antiguas deudas o problemas pasados una vez firmado el acuerdo.

Ajusta turnos de reserva claros para que todos sepan qué ocurre si una novia cambia su reserva o una marca asigna un nuevo coordinador.

Documenta cada cambio para garantizar que los looks adicionales, las horas extra o las damas de honor adicionales se aprueben formalmente.

Resuelve los conflictos de forma profesional, de modo que cualquier desacuerdo siga un proceso legal claro, incluso en el caso de reservas fuera de la ciudad o en destinos turísticos.

✅ Ideal para: Maquilladores autónomos y profesionales de la belleza que desean asegurar el trabajo con sus clientes con condiciones de servicio y pago claras, ya sea una sesión fotográfica previa a la boda o una colaboración más amplia.

⚡ Archivo de plantillas: ¿Quieres promocionar tus servicios de maquillaje o colaborar con influencers de forma profesional? Utiliza las plantillas de contratos de marketing para definir tu campaña u metas personales, entregables, cronogramas y condiciones de pago, de modo que todas las promociones se desarrollen de forma fluida y transparente. Esto es lo que puedes hacer con ellas: Especifica las normas relativas a los derechos sobre el contenido o las revisiones para que las expectativas queden claras.

Define los resultados esperados en las redes sociales, como carretes, historias, publicaciones de antes y después o menciones de la marca.

Establece cronogramas claros y puntos de control de aprobación con clientes o socios.

9. Plantilla de acuerdo operativo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Utiliza esta plantilla de acuerdo operativo de ClickUp para definir claramente los rols de propiedad y las condiciones de reparto de beneficios.

Cuando varios maquilladores se unen para lanzar un estudio o crear una marca de belleza, la claridad se convierte en la columna vertebral de la asociación. La plantilla de acuerdo operativo de ClickUp te ayuda a documentar todas las decisiones importantes, desde la propiedad hasta los pagos, de una manera clara y sencilla, para que tu empresa no se base en suposiciones.

Te permite enumerar claramente los socios involucrados, junto con sus datos comerciales y rolos. También describe lo que cada persona aporta y qué parte del negocio le pertenece realmente. También puedes aclarar quién tiene la autor para firmar contratos en nombre de tu empresa de belleza. La plantilla también desglosa cómo se hará el uso compartido de los beneficios después de considerar todos los gastos incurridos. Y más allá del dinero, también establece el ritmo de trabajo de tu equipo. Puedes definir la frecuencia con la que tenéis reuniones, cómo revisáis las finanzas y cómo planificáis los servicios, talleres o expansiones futuros.

Por qué te encantará esta plantilla:

Define un proceso de salida claro para que las salidas repentinas de socios no interrumpan las reservas de bodas o los compromisos del estudio.

Especifica qué registros financieros y documentos deben ser objeto de uso compartido para mantener la transparencia del flujo de caja y los gastos.

Protege tu marca de belleza evitando que tus socios abran un estudio o un equipo nupcial competidor con el objetivo de atraer a los mismos clientes.

Especifica claramente qué leyes estatales o regionales se aplican para que las disputas sean sencillas, incluso cuando realices trabajo en diferentes ciudades o ubicaciones de destino para bodas.

✅ Ideal para: Maquilladores o empresarios del sector de la belleza que estén creando una empresa formal o una sociedad de responsabilidad limitada para hacer crecer su marca con claridad y confianza.

💡 Consejo profesional: Si quieres mantener relaciones duraderas con tus clientes más allá de un solo evento, es hora de pensar a largo plazo. Ahí es donde entran en juego las plantillas de acuerdos de retención. Son perfectas para maquilladores que trabajan con clientes habituales o gestionan proyectos continuos con marcas y estudios. Y si estás pensando en llevar tu negocio más allá del trabajo autónomo, complétalo con plantillas de acuerdos comerciales para definir cómo funcionará y crecerá la empresa, de modo que todos tengan una idea clara desde el primer día.

10. Plantilla de formulario de presupuesto para maquilladores de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Recopile las solicitudes detalladas de los clientes con sus requisitos de servicio y la información sobre precios utilizando esta plantilla de formulario de presupuesto para maquilladores de ClickUp.

Para los maquilladores que gestionan múltiples reservas para eventos o proyectos en equipo, la plantilla de formulario de presupuesto para maquilladores de ClickUp se convierte en su centro de comandos previo al contrato. Funciona como un recopilador inteligente de consultas y un organizador de precios en un solo lugar, lo que le ayuda a gestionar los clientes potenciales mucho antes de sacar un contrato o una factura. El formulario de solicitud de presupuesto de servicios ya preparado tiene un aspecto profesional y se puede compartir de forma fácil a través de su biografía de Instagram, su sitio web o WhatsApp Business.

Cada envío aparece automáticamente en la lista de nuevas solicitudes de presupuesto, donde puedes clasificar y priorizar rápidamente los eventos urgentes o de alto valor. A partir de ahí, cada consulta pasa al tablero del proceso de creación de presupuestos. Se trata de un canal visual que muestra el estado de cada presupuesto, desde la revisión hasta el envío y la confirmación. Cada tarjeta muestra detalles importantes como la fecha del evento, los servicios necesarios, el número de personas y el valor estimado del proyecto, lo que te ayuda a decidir qué reservas aceptar y programar primero con total claridad.

Por qué te encantará esta plantilla:

Ve todas las consultas entrantes de un vistazo con la vista Lista , que te ofrece una visión clara de quién ha realizado la consulta, la fecha del evento, los servicios solicitados y el estado actual del presupuesto.

Realice un seguimiento visual de todo su proceso de presupuestos con la vista Tablero , arrastrando cada consulta por fases como «Nueva solicitud», «En revisión», «Listo para presupuestar» y «Presupuestado».

Captura todos los detalles esenciales de la reserva utilizando los campos personalizados de ClickUp para la fecha del evento, el número de personas, el correo electrónico del cliente, las fotos de referencia, la categoría del servicio, etc.

Genera precios precisos automáticamente con campos que calculan presupuestos basados en horas, tarifas y duración.

✅ Ideal para: Maquilladores autónomos y profesionales de la belleza que desean crear presupuestos transparentes y bien estructurados que impresionen a los clientes y simplifiquen la gestión de las reservas.

⚡ Archivo de plantillas: ¿Quieres más diseños de precios listos para usar? Explora las plantillas gratuitas de presupuestos de empresa para crear presupuestos claros y profesionales en cuestión de minutos. Esto es lo que puedes hacer con ellas: Mantén todos los presupuestos de los clientes organizados y fáciles de actualizar antes de la aprobación final.

Personaliza presupuestos detallados para paquetes de maquillaje o reservas para eventos.

Añade descripciones de servicios y descuentos, junto con los impuestos, sin necesidad de formato adicional.

¡Cierre todos los acuerdos de forma inteligente con ClickUp!

Dirigir una empresa de maquillaje ya exige una concentración constante y energía creativa, por lo que tus contratos no deberían complicarte las cosas. Las plantillas de contratos para maquilladores listas para usar de ClickUp te ofrecen una estructura sencilla que te ayuda a explicar tus servicios y a comenzar cada reserva con claridad y confianza.

Estas plantillas eliminan las idas y venidas habituales y ofrecen una sólida cobertura legal, lo que te hace parecer organizado y fiable desde la primera interacción. Todo el proceso resulta más fácil porque todo queda claro y coherente tanto para ti como para tus clientes.

Y no importa si el trabajo consiste en maquillaje nupcial, colaboraciones creativas, sesiones fotográficas puntuales o citas regulares en el salón, ClickUp lo mantiene todo en un solo lugar, guiándote sin problemas desde el primer presupuesto hasta la firma final.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y simplifica la gestión de tu empresa de belleza!