Genere plantillas de correo electrónico para un equipo de ventas entrante que convierte

Los representantes de ventas dedican casi una quinta parte de su jornada a escribir correos electrónicos, incluidos los correos electrónicos en frío. Sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, los resultados no siempre son los esperados.

Esto se debe a que las ventas entrantes son mucho más que responder a las preguntas de un cliente potencial. Implican calificar a los clientes potenciales, abordar un reto específico y entablar conversaciones significativas. Para mantenerse centrados en estas tareas de gran impacto, los representantes deben recuperar su tiempo.

El proceso de ventas siempre incluirá el marketing por correo electrónico, pero el flujo de trabajo no tiene por qué iniciarse desde el principio cada vez. Ahí es donde entra en juego la automatización, que facilita la vida a los profesionales del equipo de ventas.

La generación de plantillas de correo electrónico para ventas entrantes proporciona a su equipo un marco personalizado, eficiente y listo para usar en cada fase del ciclo de ventas.

En este artículo, exploraremos cómo utilizar la IA para generar plantillas de equipo de ventas entrantes que ahorran tiempo y mejoran las tasas de respuesta.

⭐ Plantilla con función Si está empezando a seleccionar contenido para su embudo de ventas entrantes, la plantilla de campaña Drip de ClickUp es un excelente punto de partida para crear secuencias de correo electrónico automatizadas y de varias fases que nutran a los clientes potenciales y ofrezcan contenido personalizado. Obtenga plantillas gratis Mantenga su marca en primer plano durante todo el ciclo de ventas con la plantilla de campaña por goteo de ClickUp

¿Qué diferencia a los correos electrónicos de equipo de ventas entrantes?

Los compradores no creerán nada de lo que les digas sobre tu producto o servicio hasta que primero crean en ti.

Los compradores no creerán nada de lo que les digas sobre tu producto o servicio hasta que primero crean en ti.

Eso es lo que dijo una vez el autor Deb Calvert, y es especialmente cierto en el equipo de ventas entrantes.

Con los clientes potenciales entrantes, ya ha completado el paso más difícil. Sus clientes potenciales han hecho clic, se han suscrito, han descargado o se han registrado. Ya han visto el valor que usted puede ofrecerles. Ahora es su responsabilidad reforzar ese interés con un mensaje que haga referencia a cualquier conexión mutua en el momento adecuado.

Las plantillas de correo electrónico de equipo de ventas entrantes se centran en la confianza, el momento oportuno y la relevancia, a diferencia de las plantillas de correo electrónico frío, cuyo objetivo es romper el hielo con desconocidos.

Sin embargo, esto significa que su estrategia general, desde el asunto hasta la llamada a la acción, es más importante.

Así es como se distinguen los correos electrónicos de equipo de ventas entrantes convincentes y los contactos por correo electrónico eficaces:

Habla con clientes potenciales que ya han mostrado interés, como los que se han registrado en un seminario web, han descargado un caso práctico o han visitado la página de un producto

Céntrate en ofrecer contenido personalizado basado en acciones ya realizadas, en lugar de presentar tu marca desde cero

Utilice un tono útil y consultivo para ofrecer ventajas específicas o pasos a seguir, como una consulta gratis o una demostración personalizada

Ofrezca un valor claro en cada interacción, ya sea una plantilla de correo electrónico de bienvenida o una plantilla de correo electrónico de seguimiento tras una solicitud de presupuesto

📖 Lea también: Cómo utilizar la IA para escribir correos electrónicos

Elementos clave de un correo electrónico de ventas entrantes con alta tasa de conversión

Los correos electrónicos de equipo de ventas son diferentes por naturaleza, por lo que su enfoque a la hora de redactarlos también debe ser diferente.

Se trata de transmitir el mensaje adecuado que genere confianza y les acerque a convertirse en clientes de pago.

Estos son los elementos más importantes que debe incluir en sus plantillas de correo electrónico para clientes potenciales entrantes:

1. Conozca a sus clientes potenciales entrantes y adapte cada mensaje

Los correos electrónicos entrantes trabajan mejor cuando se basan en el contexto. No estás enviando un correo electrónico a un desconocido, sino continuando una conversación.

Tómese el tiempo necesario para comprender qué ha sido el desencadenante del contacto. ¿Ha sido el registro en un seminario web? ¿La visita a una página de precios? ¿La descarga de una entrada de blog?

📌 Ejemplo: Supongamos que el propietario de una pequeña empresa descarga su guía de precios. Un correo electrónico de ventas genérico desperdiciaría esa oportunidad. En su lugar, pruebe lo siguiente: «Hola, Alex, gracias por descargar nuestra descripción general de precios. Si estás buscando herramientas [tipo de herramienta] para tu equipo de 5 personas, me encantaría compartir contigo cómo otras pequeñas empresas están utilizando [nombre de la empresa] para optimizar la incorporación de clientes».

👀 Dato curioso: Ray Tomlinson, el ingeniero que envió el primer correo electrónico del mundo en 1971, también eligió el símbolo «@» para separar los nombres de usuario y de host, una elección de diseño que más tarde fue reconocida por el Museo de Arte Moderno como parte de su colección permanente.

2. Redacta líneas de asunto que despierten la curiosidad sin ser ambiguas

Las líneas de asunto son tu primera impresión. Tu línea de asunto debe llamar la atención, o tu mensaje no importará, aunque sea perfecto.

Las buenas líneas de asunto entrantes equilibran la relevancia y la curiosidad. Reconocen la interacción reciente del cliente potencial al tiempo que proporcionan información valiosa.

📌 Ejemplo: «Aquí tiene la información que solicitó después del seminario web» «¿Puedo enviar una lista de control comparativa rápida?»

«Cómo [empresa del cliente potencial] puede reducir a la mitad el tiempo de elaboración de propuestas»

Evita frases genéricas como «Una pregunta rápida» o «Seguimiento»

📖 Lea también: Estrategias eficaces para la gestión de campañas de correo electrónico

3. Utilice una llamada a la acción clara y facilite la acción

Tu correo electrónico debe tener un único objetivo. Ni tres, ni dos. Ya sea para reservar una demostración, solicitar una versión de prueba gratuita o iniciar una breve llamada, hazlo claro, sencillo y práctico.

📌 Ejemplo: si alguien acaba de explorar la página de funciones de su producto, un correo electrónico entrante eficaz podría decir: «Dado su interés en el plan Pro, ¿le interesaría una demostración personalizada de 15 minutos esta semana?» [Reserve su demostración] Eso es todo. Sin enlaces múltiples ni distracciones. Solo una llamada a la acción clara.

📮 ClickUp Insight: El 37 % de los encuestados afirma que utiliza la IA para escribir, edición y creación de contenido. Sin embargo, para la mayoría, esto sigue significando tener que cambiar entre diferentes herramientas para terminar su trabajo. Con ClickUp, la asistencia de escritura mediante IA está integrada en tu entorno de trabajo, ya sea para redactar correos electrónicos, responder a comentarios, chatear con compañeros de equipo o escribir documentos. Todo permanece conectado y contextualizado.

4. Sea breve, relevante y céntrese en el valor

Los correos electrónicos de ventas entrantes se basan en el impulso. Un mensaje prolijo puede ralentizarlo. Respete el tiempo del lector y vaya al grano, abordando un punto débil específico y ofreciendo un siguiente paso.

📌 Ejemplo: «He visto que la semana pasada descargaste nuestra guía «Las 10 mejores tácticas para retener clientes». Si te interesa mejorar la fidelidad de tus clientes, me encantaría compartir contigo algunas ideas valiosas y algunos consejos rápidos que hemos visto en otras agencias como la tuya».

Las mejores plantillas de correo electrónico de ventas ofrecen sugerencias útiles sin dar demasiadas explicaciones. Ayudan a los clientes potenciales a establecer conexiones rápidamente.

📖 Lea también: Las mejores herramientas de contacto por correo electrónico

5. Ofrezca valor gratis que genere confianza, no presión

Cuando un cliente potencial se suscribe a tu blog o asiste a un seminario web, lo que busca es aprender, no comprar inmediatamente. Aprovecha esta oportunidad para ofrecer valor gratis y profundizar en la conexión personal.

📌 Ejemplo: envía una plantilla de correo electrónico de bienvenida que incluya tus mejores entradas de blog, casos prácticos relevantes y una invitación para una consulta gratuita. Termina con: «Avíseme si desea recibir un correo electrónico de seguimiento personalizado con algunos recursos cuidadosamente seleccionados para su equipo».

📖 Lea también: Cómo crear contenido para el equipo de ventas

Cómo redactar un correo electrónico eficaz para el equipo de ventas entrante

Todos los vendedores y redactores publicitarios saben que los clientes potenciales personalizados tienen como resultado mayores tasas de apertura.

Cuanto más específico y oportuno sea su mensaje, más probabilidades habrá de obtener una respuesta.

Y aquí está la buena noticia: no tienes que escribir cada plantilla de correo electrónico de seguimiento o correo electrónico de equipo de ventas desde cero.

el 43 % de los profesionales del marketing que utilizan IA generativa afirman que es muy útil para crear correos electrónicos que destaquen las ventajas clave.

Herramientas como ClickUp Brain hacen que el proceso sea más fácil y eficaz. A diferencia de los generadores de IA independientes, ClickUp Brain es su asistente de IA contextual que reside en su entorno de trabajo de ClickUp existente y obtiene sus conocimientos de sus proyectos, acuerdos y clientes potenciales en curso. También se conecta con herramientas de Google Workspace como Drive, Gmail y Documentos de Google, lo que le permite generar plantillas de correo electrónico entrante basadas en archivos reales, notas de campañas y hilos de correo electrónico anteriores.

Esto significa que su equipo de ventas no trabaja con datos aislados. El texto que genera está vinculado a sus datos de contacto, las fases de la negociación y la actividad de la campaña, y parece escrito por alguien que realmente entiende los puntos débiles del cliente potencial.

¿Tienes curiosidad por saber en qué otros ámbitos puede resultar útil la IA en el equipo de ventas? Mira este vídeo para obtener más información:*

👀 Dato curioso: el término «Inbox Zero» fue acuñado en 2006 por el experto en productividad Merlin Mann. No se trataba de tener la bandeja de entrada vacía en todo momento, sino de reducir la carga mental que suponían los mensajes no leídos. Su filosofía dio lugar a toda una generación de herramientas de productividad para el correo electrónico, plantillas y debates que aún continúan hoy en día.

redactar correos electrónicos de ventas entrantes con ClickUp AI*

Uno de los mayores retos de las ventas entrantes es responder rápidamente sin parecer robótico. ClickUp Brain resuelve ese problema al proporcionar a su equipo de ventas acceso instantáneo a plantillas de correo electrónico personalizadas y de alta calidad.

Aquí tienes tres situaciones reales con muestras de indicaciones de ClickUp Brain que puedes utilizar para crear plantillas de correo electrónico de ventas entrantes de alta conversión en cuestión de segundos.

📍 Escenario 1: Seguimiento tras la inscripción en un seminario web

fase del embudo*: Interés

*meta: llevar al cliente potencial hacia una demostración o un análisis en profundidad del producto

Indicación de ClickUp Brain: «Genere una plantilla de correo electrónico de seguimiento entrante para un cliente potencial que asistió a nuestro seminario web sobre la optimización de la incorporación de clientes. Incluya una llamada a la acción clara para una demostración personalizada y destaque una ventaja específica de nuestra plataforma».

Crea correos electrónicos de seguimiento personalizados con una llamada a la acción clara para programar una demostración con ClickUp Brain

📍 Escenario 2: Responder a una visita a la página de precios

Fase del embudo : Consideración

Meta: Abordar las dudas e invitar a una mayor participación.

Indicación de ClickUp Brain: «Redacta una plantilla de correo electrónico de ventas entrantes para un cliente potencial que ha visto nuestra página de precios pero no se ha registrado. Mención las objeciones más comunes, ofrece testimonios de clientes e incluye un enlace para reservar una consulta gratuita»

Redacta correos electrónicos de equipo de ventas entrantes que aborden los objetos más comunes y ofrezcan pruebas sociales utilizando ClickUp Brain.

📍 Escenario 3: Cultivar clientes potenciales entrantes inactivos

Fase del embudo : Recuperación del interés

Meta: Reavivar el interés y guiarlos de vuelta a la conversación de equipo de ventas.

Indicación de ClickUp Brain: «Crea una plantilla de correo electrónico de reenganche para un cliente potencial entrante que descargó nuestro informe técnico hace tres semanas, pero que no ha respondido desde entonces. Ofrece valor gratuito y sugiere una llamada rápida para explorar la idoneidad».

Genere correos electrónicos de reenganche que hagan uso compartido de un valor adicional y animen a los clientes potenciales a volver a conectarse con ClickUp Brain.

Aquí tienes un vídeo muy sencillo sobre cómo empezar a escribir con ClickUp Brain en cuestión de segundos:

Una vez que haya terminado de generar las plantillas de ventas entrantes para el nombre de su empresa, necesitará un lugar centralizado para organizarlas y perfeccionarlas.

Aquí es donde entra en juego ClickUp Documento.

Mantén tu proceso de equipo de ventas entrantes rápido, organizado y totalmente conectado con ClickUp Documento.

Puede almacenar todas sus plantillas de correo electrónico en un solo documento, colaborar con su equipo en tiempo real y convertir los comentarios de retroalimentación en tareas al instante. Mantiene todo su proceso de ventas entrantes estructurado, accesible y vinculado directamente a sus flujos de trabajo.

Una vez que sus plantillas estén listas y almacenadas en ClickUp Documento, el siguiente paso es incorporarlas a su proceso de equipo de ventas más amplio. Ahí es donde resultan útiles las más de 1000 plantillas integradas de ClickUp para campañas y automatización de correo electrónico.

Un lugar fantástico para empezar es la plantilla de campaña Drip de ClickUp, especialmente si planea nutrir los clientes potenciales entrantes a lo largo del tiempo. Esta plantilla le ayuda a estructurar secuencias de correo electrónico a lo largo del embudo, supervisar la participación y optimizar los esfuerzos de divulgación sin tener que crear campañas desde cero.

Otra opción útil es la automatización del correo electrónico con la plantilla de ClickUp, que permite a su equipo de ventas visualizar todo el flujo de trabajo de automatización. Esta plantilla de correo electrónico de ventas ayuda a asignar tareas, gestionar los plazos y garantizar que cada plantilla de correo electrónico de seguimiento o correo electrónico de ventas se envíe a la persona adecuada en el momento adecuado.

📖 Lea también: Plantillas de correo electrónico gratuitas para la incorporación de nuevos clientes.

Bonificación: ¿Qué más puede hacer con ClickUp para simplificar los correos electrónicos de equipos de ventas entrantes?

Escribir excelentes plantillas de correo electrónico para ventas entrantes es solo el principio. ClickUp te ofrece algunas herramientas adicionales para ayudar a tu equipo a gestionar la gestión de proyectos de correo electrónico de forma impecable y totalmente sincronizada, ¡especialmente cuando empiezan a llegar esos clientes potenciales!

P: ¿Puedo estandarizar los seguimientos de clientes potenciales sin tener que reescribir el mismo mensaje cada vez?

Sí, puede crear plantillas de tareas para el seguimiento de clientes potenciales con copias de correo electrónico prellenadas, listas de control de marketing por correo electrónico y recordatorios. Cuando llega un nuevo cliente potencial, ClickUp crea automáticamente una tarea utilizando su plantilla guardada. Todo lo que tiene que hacer su equipo de ventas es modificar el mensaje y pulsar enviar. Esto mantiene la coherencia en la comunicación y ahorra tiempo con cada nuevo cliente potencial entrante.

📖 Lea también: El mejor software de incorporación y formación en equipo de ventas

P: ¿Qué pasa si el departamento de marketing actualiza los mensajes a mitad del embudo?

Ahí es donde entra en juego la colaboración en tiempo real con el departamento de marketing. Los documentos compartidos y los comentarios asignados de ClickUp permiten a ambos equipos alinearse al instante cuando se producen cambios en los mensajes, las ofertas o el lenguaje de los productos. Si el departamento de marketing actualiza la posición, el equipo de ventas lo verá reflejado en las plantillas de uso compartido o en las tareas de la fase del embudo.

Asegúrate de que tu equipo de ventas siempre tenga los puntos de conversación más actuales con ClickUp Assign Comments.

📖 Lea también: Las mejores herramientas de IA para equipos de ventas

¿Cómo puedo saber cuáles son las plantillas de correo electrónico entrante que trabajan?

Con los paneles de ClickUp, puede realizar el seguimiento de métricas de rendimiento como las tasas de apertura, las respuestas y los cronogramas de conversión en todas las secuencias. Los directores de equipo de ventas pueden detectar rápidamente qué plantillas o secuencias están generando tracción y dónde se producen las caídas, lo que facilita la mejora y la ampliación de lo que funciona.

Detecta fácilmente qué es lo que genera conversiones y qué aspectos podrían necesitar ajustes con los paneles de ClickUp.

📖 Lea también: Las mejores herramientas de software de colaboración para equipos de ventas.

P: ¿Puedo asignar seguimientos automáticamente en función del interés del cliente potencial?

Por supuesto. ClickUp Automatizaciones te permiten dirigir las tareas de seguimiento en función del tipo de formulario o la fuente del cliente potencial. Si alguien solicita una demostración, se crea una tarea de prioridad alta con una lista de control y una fecha límite para el representante de ventas. Para los registros a boletines informativos o los formularios de baja intención, se puede activar un desencadenante de seguimiento independiente. Sin clasificación manual, sin clientes potenciales perdidos.

Activa automáticamente una tarea de alta prioridad con una lista de control predefinida utilizando ClickUp Automatización

👀 Dato curioso: Gmail se lanzó el Día de los Inocentes. Cuando Google anunció Gmail en 2004, mucha gente pensó que era una broma. Ofrecer 1 GB de almacenamiento parecía increíble en comparación con los 2 MB de bandeja de entrada a los que estaba acostumbrada la gente.

Buenas prácticas para secuencias de correo electrónico de equipos de ventas entrantes

Puede que tenga el software y las plantillas de gestión de correo electrónico adecuados, pero donde las cosas pueden salir mal es en una estrategia de secuencia bien pensada.

Para convertir los clientes potenciales entrantes en verdaderas conversaciones y conversiones, especialmente con clientes personalizados, sus secuencias de correo electrónico deben ser oportunas, personales y orientadas a objetivos. A continuación le ofrecemos algunos consejos:

✅ Comience con una meta clara para cada secuencia. Ya sea para reservar una demostración, nutrir un cliente potencial o volver a captar a un cliente potencial inactivo, su llamada a la acción debe reflejar esa meta

✅ Correlaciona tu secuencia a tu ciclo de ventas enviando correos electrónicos a un ritmo que tu público pueda seguir. Evita abrumar a tus clientes potenciales con mensajes diarios, a menos que la situación requiera urgencia

✅ Mantenga sus líneas de asunto concisas y que despierten la curiosidad, pero siempre basadas en el contexto para que el lector sepa exactamente por qué está recibiendo su mensaje

✅ Redacta correos electrónicos que resulten útiles, no agresivos. Educa con casos prácticos, resuelve problemas con contenido instructivo y genera confianza antes de pedir tiempo o acción

✅ Realice un seguimiento de las métricas de rendimiento, como las tasas de respuesta, los clics en las llamadas a la acción y el tiempo hasta la conversión. Utilice esa información para perfeccionar sus plantillas de correo electrónico y mejorar lo que más importa

📖 Lea también: Cómo utilizar la IA en el equipo de ventas

Los correos electrónicos inteligentes merecen un sistema inteligente como ClickUp

Cuando se trata de clientes potenciales entrantes, el margen de tiempo para responder es reducido. Su equipo no debería perder tiempo reescribiendo el mismo correo electrónico por centésima vez.

ClickUp te ayuda a mantenerte ágil y rápido. Con plantillas generadas por IA, automatizaciones integradas y documentos que se conectan realmente con tus tareas, tu proceso de correo electrónico entrante pasa a formar parte de tu flujo de trabajo de equipo de ventas, en lugar de estar separado de él.

Todo está en un solo lugar. No se pierde nada. Y cada seguidor se siente intencionado.

¿Quiere cerrar el círculo con mejores correos electrónicos entrantes? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!

Preguntas frecuentes (FAQ)

Los correos electrónicos entrantes se envían a clientes potenciales que ya han mostrado interés, como inscribirse en un seminario web o descargar una guía. Los correos electrónicos salientes se envían a clientes potenciales fríos que no han interactuado antes con su marca. Esto significa que los correos electrónicos entrantes se centran más en la relevancia y en la creación de la relación, mientras que los correos electrónicos salientes suelen comenzar con presentaciones y propuestas de valor.

Un buen punto de partida es realizar entre 3 y 5 seguidores a lo largo de 10 a 14 días, con un espacio cuidadosamente meditado. Dado que los clientes potenciales entrantes ya le conocen, cada correo electrónico debe basarse en su interés sin parecer repetitivo o demasiado agresivo. Preste atención a las señales de compromiso y adáptese en función de lo receptivo que parezca el cliente potencial.

Sí, especialmente para redactar respuestas, personalizar textos y ampliar el alcance. Herramientas como ClickUp Brain pueden generar correos electrónicos contextuales basados en sus datos existentes, conversaciones anteriores y plantillas almacenadas en ClickUp Documento. Aún así, es recomendable revisar y añadir un toque humano, pero la IA puede ahorrarle horas de trabajo.

Sé breve, claro y relevante con respecto a la última acción del cliente potencial. Por ejemplo, «Aquí tienes la guía de incorporación que solicitaste» o «Seguimiento de tu solicitud de demostración» funcionan mejor que frases vagas o sensacionalistas. El asunto del correo electrónico debe parecer una continuación natural de la conversación, lo que te convertirá en la persona de referencia para tus clientes potenciales.