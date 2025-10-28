10 plantillas gratuitas de Notion para la planificación de eventos que te ayudarán a organizarte fácilmente

Los eventos acercan a las personas y abren las puertas a nuevas oportunidades.

De hecho, casi el 90 % de los profesionales del marketing cree que los eventos ayudan a su empresa a destacar entre la competencia, mientras que el 89 % los considera fundamentales para el crecimiento del negocio.

Pero para crear eventos exitosos se necesita algo más que entusiasmo. Con la plantilla de planificación de eventos adecuada, podrás controlar los pequeños detalles y hacer que todo el proceso resulte más sencillo.

En este artículo, repasaremos las mejores plantillas de plan de eventos de Notion que pueden ayudarte a gestionar tus eventos de forma exitosa.

Las mejores plantillas para planificadores de eventos de un vistazo

Aquí tienes un resumen de todas las plantillas de plan de evento de Notion y ClickUp que son nuestra función:

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de planing de evento de Notion?

Como gestor de eventos, me encanta que Notion me ofrezca un espacio centralizado y personalizable para gestionar todos los detalles de un evento. Desde la estrategia general hasta la logística más detallada, puedo crear listas de control dinámicas, realizar un seguimiento de los presupuestos, asignar tareas y almacenar todos los documentos relevantes en un solo lugar.

Esa reseña de G2 lo resume muy bien. Una buena plantilla de plan de evento de Notion hace trabajo como un único lugar donde encontrar todo lo que necesitas, desde las metas generales hasta los detalles logísticos más pequeños.

Estas son algunas características que debes tener en cuenta:

✅ Cronograma y lista de control para mantener claras las tareas y los plazos de principio a fin

✅ Controlador de presupuesto para supervisar los gastos y mantener el control financiero

✅ Gestión de proveedores para organizar contactos, presupuestos, pagos y contratos

✅ Sistema de gestión de invitados para realizar el seguimiento de las confirmaciones de asistencia, las preferencias y los asientos

✅ Hub centralizado para almacenar notas, documentos y enlaces en un lugar accesible

10 plantillas gratuitas de Notion para la planificación de eventos

Desde conferencias hasta bodas o pequeñas reuniones, la plantilla adecuada puede eliminar el estrés de tener que recordar cada pequeño detalle. Aquí tienes algunas plantillas gratuitas de Notion para la planificación de eventos que te permitirán llevar un seguimiento de los detalles y cumplir con los plazos.

1. Calendario de eventos de Notion

vía Notion

La plantilla Calendario de eventos de Notion te ofrece un calendario de uso compartido en el que puedes organizar los próximos eventos y añadir todos los detalles clave, como fechas, horas y enlaces para confirmar asistencia.

Lo que la hace destacar es que también funciona como espacio de comunicación. Puedes adjuntar documentos, añadir notas rápidas o compartir enlaces directamente en el calendario.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Comparte los detalles del evento con todo el equipo en un único espacio sencillo

Planifica talleres, reuniones fuera de la oficina o sesiones comunitarias con una visibilidad clara

Correlaciona las fechas de los eventos de la conferencia y las confirmaciones de asistencia

Crea un registro de eventos pegados para guiar el plan futuro

✨ Ideal para: Equipos y organizaciones que buscan una forma sencilla de mantener a todos informados sobre los próximos eventos.

👀 Dato curioso: Primavera Sound batió récords en Barcelona. El festival atrajo a unas 293 000 personas en su 23.ª edición, lo que lo convirtió en el evento de una sola semana con mayor asistencia de su historia. Artistas destacados como Charli XCX, Troye Sivan y Sabrina Carpenter contribuyeron a que se agotaran las entradas en enero. El evento generó más de 300 millones de euros en impacto económico para la ciudad.

2. Planificador de regalos navideños de Notion

En Inicio 2, Kevin planifica cuidadosamente su visita a la tienda de juguetes, asegurándose de saber exactamente lo que necesita antes de ir. Si su familia hubiera planificado sus vacaciones con el mismo cuidado, podrían haber evitado el caos del aeropuerto.

El Planificador de regalos navideños de Notion te ayuda a ponerlo en pendiente.

Esta plantilla hace que regalar sea menos complicado y más reflexivo. Puedes anotar ideas para regalos a lo largo del año, llevar un seguimiento de los presupuestos y marcar las compras a medida que las realizas.

Esta plantilla de planificación de eventos es justo lo que necesitas para recordar los detalles más pequeños: desde el color favorito de un amigo hasta el hobby de un compañero de trabajo, todo queda guardado y listo para cuando lo necesites.

Además, puedes configurar recordatorios para pedidos online, realizar un seguimiento de los envíos y personalizar las categorías de forma personalizada para que se adapten a tu estilo, tanto si compras con meses de antelación como si te gusta aprovechar las ofertas de última hora.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento de todas las personas de su lista, desde familiares y amigos hasta compañeros de trabajo y clientes

Organiza ideas para regalos con notas sobre preferencias, alergias o aficiones

Haz un plan para varias vacaciones u ocasiones especiales en un único lugar centralizado

Establece recordatorios para las fechas límite de envío y mantente al tanto de las entregas

✨ Ideal para: Cualquiera que quiera convertir las compras navideñas de una experiencia estresante y apresurada en una experiencia organizada y reflexiva.

3. Planificador de presupuestos para eventos de Notion

Los precios han subido en todas partes. Para cualquiera que esté planificando un evento, el aumento de la inflación significa que los locales, el catering y los suministros suelen costar más de lo esperado.

El Planificador de presupuestos para eventos de Notion está diseñado para darte tranquilidad en momentos como este, ayudándote a planear de forma responsable para que la celebración nunca supere el presupuesto.

Esta plantilla definitiva para la planificación de eventos aporta estructura a una de las partes más complicadas de la planificación de eventos: las finanzas. Puedes registrar los gastos, clasificarlos por categorías y realizar un seguimiento de los pagos, todo ello mientras ves los agregados automáticos que calculan los presupuestos restantes.

Lo que la hace útil es su capacidad de adaptación. Tanto si estás planificando el lanzamiento de un producto, una boda o una recaudación de fondos, esta herramienta de planificación presupuestaria para eventos te ayuda a equilibrar la ambición con la practicidad.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de los presupuestos de varios eventos en un espacio organizado

Registra los gastos con categorías, importes y estado de pago

Calcula los totales y los fondos restantes con fórmulas automáticas

Mantén todas las conexiones (a internet) de los detalles financieros con el proceso de plan general

✨ Ideal para: Organizadores de eventos y equipos que desean gestionar los costes de forma clara sin perder de vista el objetivo de crear experiencias inolvidables.

📮 ClickUp Insight: Alrededor del 32 % de los trabajadores afirman que les cuesta encontrar espacio para su vida personal, pero solo el 14 % lo bloquea realmente en sus calendarios.

4. Planificador de cumpleaños estético de Notion

Casi uno de cada cuatro adultos espera con más ilusión los cumpleaños que cualquier otro evento anual.

Tiene sentido. Los cumpleaños nos dan una razón para hacer una pausa, reunirnos con las personas que nos importan y celebrar de una manera que nos resulte personal.

El Planificador de cumpleaños estético de Notion está diseñado para ayudarte a hacer realidad esa alegría. Esta plantilla combina encanto y practicidad. Puedes planear la comida, las actividades, las listas de invitados y la configuración perfecta del lugar en un solo lugar, todo ello con un diseño elegante y estimulante.

Lo que hace especial a esta plantilla de Notion es lo fácil que es personalizarla. Tanto si estás organizando una gran fiesta como una cena tranquila, puedes ajustar las secciones para que se adapten a tu visión.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Organiza las listas de invitados con notas sobre sus preferencias o necesidades especiales

Plan la comida, la decoración y las actividades en un formato accesible

Realice un seguimiento de los presupuestos sin dejar de añadir detalles cuidadosamente pensados

Guarda las fotos y los recuerdos del evento junto con el plan para inspirarte en el futuro

✨ Ideal para: Cualquiera que quiera crear cumpleaños elegantes, organizados y llenos de toques personales.

👀 Dato curioso: El Donauinselfest de Viena es uno de los festivales de música gratuitos más grandes del mundo. Atrae a más de 3 millones de personas al año y es un gran ejemplo de cómo se pueden planear eventos comunitarios a gran escala.

5. Seguimiento del entrenamiento para la media maratón de Notion

Últimamente se está produciendo un gran cambio en el mundo del running. Muchos corredores prefieren ahora entrenar con otras personas o hacer uso compartido de su progreso en aplicaciones sociales en lugar de hacerlo totalmente solos.

Basta con ver la tendencia de Strava en la nevera que se apoderó de las redes sociales, convirtiendo el entrenamiento en algo que la gente hace uso compartido tanto como hace seguimiento.

El Half Marathon Training Tracker de Notion encaja perfectamente en ese espíritu, ya que te ofrece una estructura clara y de uso compartido para tus metas de carrera.

Esta plantilla te ofrece compatibilidad a través de un programa de 8 semanas creado originalmente para la Media Maratón de Berlín, pero es lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier carrera o rutina. Equilibra las carreras, los días de descanso y las metas de kilometraje, al tiempo que mantiene todo con visibilidad en una vista clara.

Lo mejor es que puedes registrar las distancias, realizar un seguimiento de los avances semanales e incluso escribir un diario después de cada carrera. También hay un plan de animación para organizar la compatibilidad de los amigos el día de la carrera, lo que añade un toque humano muy considerado.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Sigue un plan claro de 8 semanas con carreras, descansos e indicadores de progreso

Realiza un seguimiento del kilometraje y las ganancias semanales para ver la mejora a lo largo del tiempo

Reflexiona sobre cada sesión de entrenamiento con notas en tu diario de running

Organiza un plan de animación para que tus seguidores sepan cuándo y dónde estar

✨ Ideal para: corredores que se entrenan para su primera media maratón o cualquier persona que desee batir su récord personal con estructura y ánimo.

6. Eventos comunitarios de Notion

Las reuniones comunitarias están volviendo a estar de moda. De hecho, apps, aplicaciones como Meetup han registrado un aumento en las inscripciones (elaboración de) informes (¡con un total de más de 60 millones de usuarios registrados!) para eventos locales, ya que la gente busca formas de restablecer las conexiones fuera de Internet.

La plantilla Community Events de Notion te ofrece una forma clara de capturar esa energía y mostrar a las personas que hacen que cada evento sea especial.

Esta plantilla es sencilla pero potente. Puedes destacar a los participantes, lista sus rols y enlazado sus perfiles para que todos sepan quiénes participan.

En lugar de centrarse únicamente en la logística, celebra a las personas que son el alma del evento. Puedes incluir nombres de empresas, perfiles sociales y datos personales que convierten la lista de asistentes en un directorio vivo.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Muestra a los participantes con sus rols, organizaciones y enlaces en un solo espacio

Úsala para ferias comunitarias, eventos estudiantiles o reuniones profesionales

Ayuda a los asistentes a establecer la conexión a través de intereses comunes antes y después del evento

Crea un registro de eventos pegados que destaque a las personas que los hicieron posibles

✨ Ideal para: Organizadores que desean poner a las personas en el centro de sus eventos y facilitar las conexiones para que sean más memorables.

7. Plan de eventos de Notion

En Los juegos del hambre, cada arena está diseñada hasta el último detalle, desde el diseño del paisaje hasta el momento en que se realizan los desafíos. No se pasa por alto ningún detalle. La plantilla de plan de eventos de Notion toma ese mismo nivel de estructura y lo aplica a las reuniones del mundo real.

Esta plantilla le guía paso a paso a través del proceso de planificación. Puede registrar todos los detalles esenciales del evento, desde establecer metas y definir el objetivo hasta completar un calendario del evento.

Lo que hace que esta plantilla para eventos sea especialmente valiosa es lo exhaustiva que es en cuanto a la logística. Puedes planear la configuración del lugar, realizar un seguimiento de los presupuestos, hacer una lista de las necesidades de equipamiento e incluso esbozar estrategias de marketing y promoción.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Define las metas, el público y el calendario en un espacio estructurado

Asigna y realiza un seguimiento de los presupuestos con claridad y facilidad

Planifica la configuración del lugar, el catering, el equipo y el transporte

Esboza estrategias de marketing y promoción para garantizar un intento correcto del evento

✨ Ideal para: Equipos y organizadores que desean un plan claro y estructurado que equilibre la creatividad con la logística esencial.

8. Planificador navideño todo en uno de Notion

Faltan dos días para Navidad, mañana es el concierto de Navidad del colegio de los niños, al día siguiente es la comida compartida de la oficina y acabas de darte cuenta de que se te ha olvidado comprar papel de regalo. Esa carrera frenética a Target a las 9 de la noche es una historia familiar para muchas familias.

El Planificador navideño todo en uno de Notion te ayuda a evitar el estrés de las prisas de última hora para que puedas disfrutar realmente de estas fiestas.

Esta plantilla te ayuda a llevar un seguimiento de todo en un espacio organizado. Puedes hacer una lista de ideas para regalos, gestionar listas de la compra y crear un calendario que distribuya tus tareas navideñas.

En lugar de correr por tiendas abarrotadas u olvidarte de elementos importantes, podrás disfrutar de la temporada con tranquilidad y confianza.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Recopila y organiza ideas de regalos para familiares, amigos y compañeros de trabajo

Planifica comidas festivas y realiza un seguimiento de la compra junto con las recetas

Utiliza calendarios semanales y mensuales para evitar el estrés de última hora

✨ Ideal para: Familias, parejas o cualquier persona que quiera mantenerse organizada y disfrutar de la temporada sin el estrés de las fiestas.

9. El hub de planificación de bodas de Notion

El amor no conoce barreras. Salta obstáculos, atraviesa vallas, penetra muros para llegar a su destino lleno de esperanza.

Pero, ¿podrá sobrevivir a la planificación de una boda?

Bromas aparte, planear una boda suele ser agotador. Pero el hub de planificación de bodas de Notion te ayuda a aliviar esa carga, para que el proceso sea más agradable.

Esta plantilla está diseñada para simplificar el proceso de plan sin perder la diversión. Puedes realizar el seguimiento de los lugares, los presupuestos, la decoración y la música, todo en un solo lugar, al tiempo que almacenas tus inspiraciones.

En lugar de estresarte por la logística esencial, puedes utilizarla para delegar tareas, gestionar listas de invitados y centrarte en crear eventos inolvidables.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Gestiona presupuestos, contratos y datos de proveedores en un único hub

Organiza las listas de invitados y realiza el seguimiento de las confirmaciones de asistencia con facilidad

Recopila inspiración para la decoración, los atuendos y la música, todo en un solo lugar

Planifica la logística esencial, como la configuración del lugar y el catering, sin perder el seguimiento

✨ Ideal para: Parejas que desean planear una boda sin estrés y disfrutar al mismo tiempo del lado creativo del proceso.

10. Planificador/anfitrión de fiestas sencillo de Notion

Hay una frase famosa en The Office en la que Andy dice

Ojalá hubiera una forma de saber que estás viviendo los buenos viejos tiempos antes de que realmente hayan pasado. »

la plantilla Simple Party Planner/Hosting de Notion* te ayuda a crear esos momentos con menos estrés y más intención.

Esta plantilla reúne todo lo necesario para organizar un evento en un espacio tranquilo y claro. Puedes configurar invitaciones con enlaces para confirmar asistencia, organizar el menú, realizar un seguimiento de las bebidas y la decoración, y asegurarte de que el presupuesto sea el adecuado.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Crea invitaciones y realiza un seguimiento de las confirmaciones de asistencia de una forma sencilla y compartible

Planifica la comida, la bebida y la decoración en un espacio organizado

Gestiona las listas de invitados y controla el presupuesto de la fiesta

Adapta fácilmente la plantilla para reuniones grandes o pequeñas

✨ Ideal para: Anfitriones que desean planear reuniones con facilidad y centrarse más en los recuerdos que en la logística.

Límites de Notion

«Decepcionado».

Así es como un usuario describió su experiencia con Notion, diciendo que

Aunque ofrece un amplio intervalo de posibilidades, la configuración puede resultar complicada y las plantillas no siempre cumplen con las expectativas.

Notion no está exento de defectos, y vale la pena tenerlos en cuenta antes de confiar en él como tu principal herramienta de plan:

La curva de aprendizaje puede parecer empinada, especialmente para los principiantes que solo quieren algo sencillo y listo para usar

La compatibilidad sin conexión sigue siendo limitada, lo que dificulta el trabajo sin una conexión (a internet) estable

Las funciones de IA son prometedoras, pero aún están por debajo de las de la competencia, especialmente en lo que respecta a la precisión y la facilidad de uso

La colaboración puede ser inconsistente, con equipos que luchan por mantener los diseños y las vistas sincronizados entre las páginas

La interfaz puede resultar abrumadora, con demasiadas opciones que a veces ralentizan la productividad en lugar de acelerarla

Alternativas a las plantillas de Notion

Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los equipos hoy en día es la dispersión del trabajo. Las tareas se asignan en una herramienta, mientras que los equipos trabajan en otras tres plataformas. Naturalmente, esta fragmentación consume tiempo y energía.

Notion, aunque es flexible, no aborda completamente la expansión del trabajo. Su falta de gestión de procesos coherente, compatibilidad offline e integraciones fluidas hace que a menudo se pierdan detalles.

clickUp se diseñó para salvar estas diferencias. * Como entorno de trabajo de IA convergente, reduce la dispersión al reunir tareas, documentos, metas, chat y automatización en un único sistema conectado.

Veamos algunas de sus plantillas y funciones para comprender cómo facilita la gestión de eventos y proyectos.

1. Plantilla de resumen de proyecto de evento de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Disponé de un único espacio donde la historia del evento figura con la plantilla de resumen de proyecto de eventos de ClickUp

Dicen que la primera impresión es la que cuenta, y esto es especialmente cierto en el caso de los eventos. Si la visión no está clara desde el principio, la planación se vuelve caótica.

La plantilla de resumen de proyectos de evento de ClickUp te ayuda a causar una buena primera impresión al reunir todos los detalles esenciales en un solo lugar desde el principio.

Con esta plantilla, puedes esbozar los objetivos de tu evento, recopilar los detalles imprescindibles, como fechas, lugares, presupuestos y número de asistentes, y asegurarte de que todos los involucrados tengan la misma información. Convierte la fase inicial de planificación en una hoja de ruta clara que todo el equipo puede seguir con confianza.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Define los objetivos y coordina a las partes interesadas en un único documento de uso compartido

Captura los detalles del evento, como presupuestos, ubicaciones y horarios, sin perder el seguimiento

Asigna responsabilidades y supervisa los hitos en un entorno de trabajo conectado

Mantén las conversaciones, los archivos y las actualizaciones vinculados directamente al plan

✨ Ideal para: Organizadores de eventos y equipos que desean un punto de partida sólido que mantenga a todos alineados desde el primer día.

👀 Dato curioso: Aunque los formatos virtuales e híbridos se dispararon durante la pandemia, alrededor del 60 % de los eventos han vuelto a ser totalmente presenciales, y las grandes empresas prefieren la conexión cara a cara. Los eventos virtuales siguen teniendo su lugar, pero no en el mismo volumen.

2. Plantilla de plan de evento grande de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Crea un cronograma claro con el (diagrama de) Gantt y mantén las tareas según lo previsto con la plantilla de plan de grandes eventos de ClickUp

La gira Eras Tour de Taylor Swift se convirtió en la primera en superar la barrera de los mil millones de dólares. Piensa en la cantidad de plan que debe haber requerido llevar a cabo algo tan grande.

Por supuesto, la mayoría de nosotros no organizamos visitas por estadios, pero incluso los eventos más pequeños pueden resultar abrumadores sin la plantilla de plan de grandes eventos de ClickUp.

Esta plantilla te permite establecer tu presupuesto, crear un cronograma y asignar tareas a tu equipo con claridad. Puedes planear cada aspecto del evento, desde la seguridad de los locales hasta la gestión de los proveedores.

Por su parte, la vista de diagramas de Gantt de ClickUp permite ver los plazos de un vistazo, mientras que el resumen del evento y las actas de las reuniones mantienen todas las discusiones documentadas y accesibles.

Además, puedes realizar un seguimiento del progreso, actualizar estados y compartir información clave en un solo lugar. Elimina la incertidumbre de la planificación a gran escala y te da confianza.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Asigna responsabilidades a los miembros del equipo y supervisa el progreso en todas las vistas

Realice un seguimiento de los presupuestos, la logística y los recursos para evitar errores costosos

Utilice resúmenes de eventos y actas de reuniones para mantener informadas a las partes interesadas

✨ Ideal para: Equipos que están planificando eventos a gran escala y necesitan claridad, estructura y visibilidad en tiempo real de todas las partes implicadas.

Si quieres ver esta plantilla en acción y comprender cómo se adapta a diferentes casos de uso, echa un vistazo a este vídeo:

3. Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Realice un seguimiento de todos los costes del evento en un sencillo espacio de trabajo con la plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp

¿Recuerdas la película El padre de la novia, en la que el carácter de Steve Martin casi se vuelve loco por el coste de los globos y los panecillos para los perritos calientes? Ya sea grande o pequeño, eso es lo que ocurre cuando los presupuestos se descontrolan.

Ahí es donde la plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp se convierte en tu red de seguridad.

Esta plantilla te permite establecer un presupuesto realista, realizar el seguimiento de todos los gastos y tener una visión general antes de que te lleves sorpresas. Puedes planear el catering, los lugares, el equipo y la decoración en un espacio organizado, sin perder de vista lo que ya has gastado.

Gracias a las vistas integradas, puedes desglosar los costes, actualizar los estados y ajustar tu plan sin perderte en hojas de cálculo dispersas.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Establece presupuestos claros para catering, locales y proveedores para no sobrepasar el límite

Detecta pronto los ahorros de costes y evita gastos innecesarios

Mantén informados a los interesados con un seguimiento preciso y en tiempo real de los gastos

✨ Ideal para: Organizadores de eventos y equipos que desean gestionar cada dólar con claridad, evitar sorpresas de última hora y mantener la confianza desde el plan hasta la ejecución.

4. Plantilla de gestión de eventos de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Controle los presupuestos y supervise los gastos desde un solo lugar con la plantilla de gestión de eventos de ClickUp

Imagina esto: estás organizando el lanzamiento de un producto para tu startup. El lugar está reservado, pero el equipo de catering aún necesita el número definitivo. Mientras tanto, tu director general te pide que le entregues un guion detallado para mañana.

Gestionar tantos elementos sin un sistema centralizado es casi imposible.

La plantilla de gestión de eventos de ClickUp te ofrece un único hub. Puedes establecer metas, crear cronogramas, asignar tareas y mantener los presupuestos bajo control. Con vistas como mapas, listas y cronogramas, tendrás una imagen clara del progreso y la logística.

Ya sea un lanzamiento, una conferencia o una reunión interna fuera de la oficina, esta plantilla garantiza que tu equipo pueda centrarse en crear una experiencia fantástica en lugar de estar pendiente de las actualizaciones.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Manténgase al tanto de todas las tareas y plazos con cronogramas claros

Asigna responsabilidades a los miembros del equipo y realiza un seguimiento de su progreso en tiempo real

Colabora fácilmente con proveedores, personal y partes interesadas

✨ Ideal para: Organizadores de eventos que gestionan eventos complejos y necesitan claridad, colaboración y tranquilidad para que nada se les escape.

💡 Consejo profesional: cuando gestionas un evento, los detalles más pequeños pueden pasar desapercibidos en medio del ajetreo. Una actualización tardía de un proveedor o una nota perdida de una llamada de plan pueden provocar pánico de última hora.

5. Plantilla de documento para plan de eventos de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Utiliza listas de control personalizables para mantener las tareas de planificación en seguimiento con la plantilla de documento de planificación de eventos de ClickUp

el 52 % de los organizadores de eventos afirman que aumentar la asistencia es su mayor obstáculo, por encima de los problemas relacionados con el lugar de celebración o la producción. Esto demuestra lo fácil que es para la gente inscribirse, pero lo difícil que es que realmente acudan.

Conseguir que los asistentes inscritos acudan al evento requiere una plan minuciosa entre bastidores. Para ello, necesitas la plantilla de documento de plan de eventos de ClickUp.

En lugar de buscar en correos electrónicos o notas adhesivas, puedes utilizar las listas de control integradas para marcar las tareas a medida que se completan. De esta manera, ya sea para obtener permisos, confirmar el sistema de sonido o gestionar el catering, tendrás un lugar claro para realizar un seguimiento de todo.

Esta lista de control para la planificación de eventos es especialmente útil para la colaboración. Los miembros del equipo pueden comentar directamente en las secciones y actualizar el estado de las tareas.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Centraliza los detalles clave del evento, como el lugar, el catering y el entretenimiento, en un solo documento

Asigna responsabilidades para que cada persona conozca claramente su rol

Documenta las aprobaciones, actualizaciones y notas para facilitar la coordinación entre las partes interesadas

✨ Ideal para: equipos que desean un hub de planificación sencillo que recopile todos los detalles y facilite la ejecución.

💡 Consejo profesional: Captura las actualizaciones cuatro veces más rápido con Talk to Texto No dejes que se pierdan las notas sobre la visita al lugar del evento o los elementos pendientes tras las llamadas. La función Talk to Text de ClickUp convierte tu voz en tareas, correo electrónico o actualizaciones de documentos pulidas, independientemente de dónde se encuentre el cursor.

6. Plantilla de plan de marketing de eventos de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Asigna tareas, adjunta recursos y mantén las aprobaciones en un solo lugar con la plantilla de plan de marketing de eventos de ClickUp

En los últimos años, muchas empresas han recortado sus presupuestos de marketing entre un 10 % y un 20 %, mientras que el coste medio por clic ha aumentado significativamente. Esa reducción significa que cada campaña tiene que hacer más trabajo y estar muy bien organizada para dar resultados.

La plantilla de plan de marketing de eventos de ClickUp te ayuda a hacerlo convirtiendo las ideas en un plan claro que puedes seguir día a día.

Empieza por escribir las metas del evento y el público al que quieres llegar. Añade los detalles clave del evento que vas a promocionar, como la fecha, la hora, el lugar y los enlaces de inscripción. Correlaciona tus canales en un calendario para que las publicaciones y los correos electrónicos lleguen en el momento adecuado.

También puedes realizar el seguimiento de los presupuestos por canal para ver dónde va el dinero y cambiar rápidamente si algo no funciona. Observa los resultados a medida que se producen para poder repetir lo que despierta el interés de los asistentes y pausar lo que no lo hace.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Defina las metas, el público y los mensajes para que la comunicación de los detalles del evento clave sea coherente

Planifica un calendario sencillo que abarque el correo electrónico, las redes sociales y los socios para impulsar con intento correcto la promoción del evento

Realice un seguimiento de los presupuestos y los resultados por canal para poder ajustarlos con antelación y proteger su gasto

✨ Ideal para: equipos que desean un sistema sencillo y fiable para planear la divulgación, gestionar el trabajo y llenar la sala.

💡 Consejo profesional: Cuando las campañas y las promociones de evento comienzan a acumularse, encontrar respuestas ocultas en hojas de cálculo, correos electrónicos y tableros de proyecto supone una pérdida de tiempo valioso.

7. Plantilla de promoción de eventos de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Realice un seguimiento de las tasas de respuesta y ajuste las campañas según sea necesario con la plantilla de promoción de evento de ClickUp

Piensa en lo rápido que algo puede hacerse viral en TikTok o Instagram. Una publicación ingeniosa o un vídeo pegadizo pueden atraer miles de miradas hacia un producto o incluso hacia una tienda pop-up local en cuestión de horas.

Ese mismo tipo de energía es lo que necesita la promoción de eventos, y la plantilla de promoción de eventos de ClickUp te ayuda a conseguirlo.

Puedes establecer metas para tu evento, esbozar el cronograma de promoción y asignar tareas para publicaciones en redes sociales, relaciones con la prensa o coordinación de influencers. Todos los recursos, desde borradores de carteles hasta borradores de correo electrónico, se pueden almacenar con su tarea relacionada, para que tu equipo siempre sepa dónde buscarlos.

Ahora, en lugar de tener que revisar varias hojas de cálculo y hilos de chat, dispones de un único espacio para supervisar el rendimiento y realizar ajustes sobre la marcha.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Crea un cronograma claro para la promoción de eventos en todos los canales

Asigna tareas para publicaciones en redes sociales, contacto con influencers y cobertura de prensa

Mantén los archivos de diseño, las copias y las aprobaciones adjuntos a las tareas para facilitar el acceso

✨ Ideal para: Organizadores de eventos y profesionales del marketing que desean promocionar eventos con estructura, coherencia y un toque de libertad creativa.

8. Plantilla de plan de proyecto de eventos de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Manténgase al tanto de los plazos y las actualizaciones con la plantilla de plan de proyecto de evento de ClickUp

Nada de trabajo funcionará a menos que tú lo pendas.

Esto es especialmente cierto cuando se trata de planear eventos, donde la magia que ven los invitados es en realidad el resultado de una preparación minuciosa entre bastidores.

La plantilla de plan de proyecto para eventos de ClickUp te ofrece la estructura necesaria para llevar a cabo esa preparación. Puedes correlacionar cada fase de tu evento con claridad, asignar responsabilidades a tu equipo y realizar un seguimiento de los proveedores, los presupuestos y la logística, todo ello en un único entorno de trabajo.

Con las vistas de cronograma, lista y calendario, es más fácil detectar qué requiere atención y cuándo. En lugar de apresurarte, podrás avanzar con la tranquilidad de saber que todo está contado.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Crea cronogramas que muestren cada fase del proceso del evento

Asigna tareas y responsabilidades con fechas límite para garantizar la rendición de cuentas

Realiza un seguimiento de los presupuestos, los proveedores y la logística utilizando campos personalizados

✨ Ideal para: Equipos que desean convertir las ideas para eventos en planes viables con cronogramas, responsabilidades y seguimiento del progreso claros.

9. Plantilla sencilla para plan de evento de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Gestiona fácilmente las actividades, las instalaciones y las tareas de facturación con la plantilla de plan de evento sencillo de ClickUp

Imagina esto: estás planificando una fiesta de graduación para un amigo cercano. La lista de invitados sigue creciendo, alguien sugiere un nuevo servicio de catering y, de repente, te das cuenta de que estás haciendo un seguimiento de todo en tres app, aplicaciones diferentes.

Ahí es cuando realmente empieza el estrés.

Con la plantilla sencilla para plan de evento de ClickUp, puedes realizar el seguimiento del lugar, el presupuesto, la lista de invitados e incluso los pequeños detalles, como la decoración o la música, sin perder de vista el panorama general.

La plantilla incluye vistas flexibles, como Lista, Tablero y Calendario, para que puedas elegir la configuración que mejor se adapte a tu estilo.

Además, tienes todas estas listas preguardadas para actividades, instalaciones y facturación que te facilitan aún más el control de todo. Y cuando llegue el momento de hacer uso compartido de las novedades, ClickUp Doc permite un espacio colaborativo para recopilar información sobre patrocinadores, acuerdos con proveedores o simplemente notas de las conversaciones del equipo.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Organiza los lugares, los presupuestos y las listas de invitados en vistas estructuradas.

Cambia entre los diseños Lista, Tablero y Calendario en función de tu flujo de trabajo.

Añade detalles clave con Campos personalizados y realiza un seguimiento del progreso con estados.

✨ Ideal para: equipos que desean una forma sencilla y fiable de gestionar eventos sin tener que hacer malabarismos con múltiples herramientas inconexas.

10. Plantilla avanzada de plan de evento de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Mantén toda la comunicación del evento centralizada con la plantilla avanzada de plan de evento de ClickUp.

PwC descubrió que el 98 % de las empresas afirman que las herramientas digitales han mejorado la visibilidad integral de sus operaciones. Eso es casi todo el mundo, y nos dice algo importante.

Cuanto más grande y compleja sea la operación, más necesitarás una única fuente de información para mantener la visibilidad de todas las partes móviles. El planear grandes eventos trabaja de la misma manera.

La plantilla avanzada de plan de evento de ClickUp está diseñada para ofrecerte esa visibilidad. Puedes reservar lugares, gestionar el catering y coordinar las listas de invitados, todo ello sin perder de vista los presupuestos.

Con múltiples vistas, campos personalizados y más de dos docenas de estados, te permite crear una imagen completa de tu evento de principio a fin.

No importa lo que tengas entre manos, ya sea una conferencia con múltiples sesiones paralelas o una serie de giras corporativas, esta plantilla te permite supervisar el progreso.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Gestiona todas las fases de la planificación de eventos con 29 estados personalizados para un seguimiento detallado.

Utiliza automatizaciones para optimizar tareas repetitivas, como recordatorios o registros de proveedores.

Visualiza los cronogramas con seis vistas integradas, incluidos los gráficos de Calendario y (diagrama de) Gantt.

Realiza un seguimiento de los presupuestos y los pagos con Campos personalizados diseñados para actualizaciones en tiempo real.

✨ Ideal para: equipos que organizan eventos grandes y complejos y necesitan visibilidad, estructura y automatización.

Esté a la altura de las circunstancias con ClickUp.

No nos engañemos. Planear un evento es muy intenso.

Hay que equilibrar presupuestos, realizar seguimiento de los cronogramas, gestionar los invitados y lidiar con la preocupación constante de olvidar algún pequeño detalle que puede acabar siendo importante.

Y por eso necesitas las herramientas adecuadas. ⚙️

Cuando se analizan todas las opciones disponibles, ClickUp destaca discretamente. No se limita a proporcionarte un calendario o una lista de control y dejarte solo. Te ofrece estructura cuando necesitas claridad, flexibilidad cuando los planes cambian inevitablemente y un único espacio donde todo tu equipo puede ver el panorama general.

Y lo mejor de todo: las plantillas de ClickUp hacen que planear resulte más accesible.

Tanto si gestionas conferencias como si organizas fiestas, tendrás toda la información esencial en un solo lugar. Eso significa menos estrés, más confianza y un proceso de planear que realmente resulta agradable.

Si estás listo para que tu próximo evento sea más fluido, tranquilo y un poco más divertido de planear, ¡regístrate en ClickUp gratis, gratuito/a!