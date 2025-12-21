Las 10 mejores alternativas a Sococo para la colaboración virtual en equipo y la oficina

SoSococo ofrece una oficina virtual para equipos remotos e híbridos, ayudándoles a colaborar como si estuvieran juntos en persona. Sin embargo, muchos usuarios informan de problemas técnicos y costes elevados.

Si estás buscando una alternativa más asequible que ofrezca:

Una interfaz moderna y profesional.

Rendimiento fiable para equipos grandes

Mayor visibilidad del progreso y las responsabilidades del equipo.

Funciones como pizarras, uso compartido de pantalla, edición de documentos y espacios para reuniones...

Entonces, estás en el lugar adecuado. Esta guía destaca las mejores alternativas a Sococo para ayudar a tu equipo a colaborar de forma más eficaz.

¿Por qué optar por alternativas a Sococo?

Si eres usuario de Sococo, probablemente te identifiques con algunas de estas situaciones:

Navegación confusa: a medida que tu equipo crece, encontrar compañeros o salas puede resultar difícil debido a una interfaz abarrotada y desordenada.

Ralentización del rendimiento: Sococo puede consumir muchos recursos del sistema, especialmente con muchas transmisiones de vídeo. La aplicación móvil se limita a una vista Lista básica.

Problemas de escalabilidad: las grandes organizaciones pueden tener dificultades con diseños complejos y un rendimiento más lento durante el uso compartido de pantallas o las videollamadas.

Falta de gestión de tareas: Sococo no ofrece herramientas integradas para gestionar tareas, metas o flujos de trabajo.

🧠 Dato curioso: casi el 67 % de los trabajadores del sector tecnológico afirman que realizan teletrabajo. Es, con diferencia, el sector con mayor porcentaje de trabajadores en teletrabajo.

Las mejores alternativas a Sococo de un vistazo

Antes de empezar a explorar cada alternativa a Sococo, aquí tienes un resumen rápido de las funciones, el tamaño ideal del equipo y los precios de cada herramienta. Así que, tanto si quieres crear una oficina virtual, organizar eventos online o simplemente mantener unido a tu equipo remoto, hay una herramienta para cada una de tus necesidades.

Herramienta Funciones principales Lo mejor para Precios* ClickUp ClickUp Brain, los agentes de IA facilitan la colaboración en tiempo real, las vistas y los paneles personalizados, y la automatización del flujo de trabajo crean la IA de trabajo más completa del mundo. Desde startups hasta grandes corporaciones que necesitan una plataforma unificada para la gestión de proyectos, la automatización y la colaboración interfuncional. Plan Free disponible; personalización disponible para corporaciones. Tandem Voz/vídeo instantáneo, uso compartido de pantalla, modo de trabajo colaborativo, indicadores de presencia. Equipos remotos pequeños y medianos que valoran los chats de voz/vídeo espontáneos y la presencia en tiempo real para una colaboración ágil. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 59 $ al mes. Kumospace Plataforma de oficina virtual con audio espacial, salas interactivas y herramientas de colaboración. Equipos distribuidos (de 5 a más de 100 personas) en entornos creativos, tecnológicos o de agencias que buscan experiencias de oficina virtual inmersivas e interactivas. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 16 $/usuario/mes. Teamflow Audio espacial, pizarras y documentos persistentes, salas confidenciales, uso compartido de múltiples pantallas, integraciones de productividad. Equipos híbridos y remotos (10-200) que desean recrear la sensación de una oficina física con espacios de colaboración persistentes. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 20 $/usuario/mes. Microsoft Teams Chatear, videollamadas, intercambio de archivos, canales, integración profunda con Microsoft 365, seminarios web de hasta 10 000 participantes, seguridad de nivel corporativo. Corporaciones medianas y grandes de sectores regulados que necesitan una comunicación segura y escalable estrechamente integrada con Microsoft 365. Los planes de pago comienzan en 4,80 $ por usuario al mes. Slack Mensajería basada en canales, obstáculos, más de 2000 integraciones, creador de flujos de trabajo, potente función de búsqueda, uso compartido de archivos. Startups tecnológicas y pymes que dan prioridad a los mensajes rápidos basados en canales y a la integración profunda con herramientas de desarrollo. Los planes de pago comienzan en 8,75 $ por usuario al mes. Zoom Reuniones de vídeo HD, salas de descanso, organización de seminarios web, uso compartido de pantalla y asistente de reuniones con IA. Grandes corporaciones que necesitan reuniones de vídeo, seminarios web y eventos virtuales fiables y de alta calidad. Los planes de pago empiezan en 13,33 $ por usuario al mes. Connecteam Control de tiempo, programación de turnos, actualizaciones de tareas, noticias internas, seguimiento de la ubicación, herramientas de RR. HH., módulos de formación. Empresas de servicios de campo, equipos minoristas, hoteleros y logísticos que gestionan empleados móviles o sin escritorio a gran escala. Prueba gratuita, planes de pago a partir de 35 $ al mes. Cisco Webex Reuniones de vídeo (HD), videollamadas, seminarios web, pizarras digitales, encuestas, uso compartido de archivos, mensajería persistente, colaboración basada en IA, seguridad reforzada. Grandes corporaciones y organizaciones gubernamentales que requieren seguridad robusta, cumplimiento normativo y funciones avanzadas de videoconferencia. Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 14,50 $/usuario/mes. Google Workspace Gmail, Drive, Docs, Meet, Calendario, más de 5000 integraciones en el mercado de aplicaciones, sólidos controles para administradores, protección de datos y cumplimiento normativo. Pequeñas y medianas empresas y equipos educativos que buscan una suite de productividad integrada con herramientas de administración y colaboración fáciles de usar. Los planes de pago comienzan en 8,40 $ por usuario al mes.

Las mejores alternativas a Sococo

Tanto si desea crear una oficina virtual, organizar eventos en línea o simplemente mantener unido a su equipo remoto, hay una herramienta para cada una de sus necesidades.

Echemos un vistazo más de cerca a lo que ofrece cada herramienta.

1. ClickUp (la mejor opción para equipos que necesitan una plataforma unificada para tareas y colaboración)

Algunos equipos pueden alejarse del concepto de oficina virtual de Sococo porque buscan una plataforma que les ayude a trabajar de forma más eficaz e inteligente.

Entra en ClickUp. Es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, que reúne la colaboración, la gestión de tareas y proyectos, el chat y los agentes en un solo lugar, todo ello impulsado por la IA.

Colabora en línea con ClickUp Chat para chatear. Facilita la colaboración remota sin el «impuesto de alternancia» en ClickUp Chat.

Cuando los equipos remotos trabajan en un entorno dinámico, el trabajo suele fragmentarse entre múltiples herramientas, ventanas de chat, documentos, correos electrónicos y sistemas publicitarios que simplemente no se comunican entre sí. El resultado: los equipos dedican un tiempo valioso a cambiar de una aplicación a otra, buscar contexto y luchar contra los silos de información, mientras que las organizaciones se enfrentan a pérdidas crecientes de productividad y eficiencia.

ClickUp elimina esta dispersión laboral al consolidar las herramientas que los equipos remotos utilizan realmente a diario.

Así, en lugar de tener que saltar entre Sococo para la presencia virtual, Slack para chatear, una herramienta independiente para las tareas y Documentos de Google para la colaboración, todo converge en una sola plataforma. Ese es el poder de la convergencia en una plataforma.

Con eso, exploremos cada una de las funciones de ClickUp:

Chat y videollamadas integrados en tu entorno de trabajo.

Hoy en día, la comunicación fluida es la columna vertebral de los equipos de alta productividad. Con ClickUp Chat, nunca más tendrás que perder tiempo cambiando de herramienta de comunicación. El chat es realmente el futuro del trabajo.

Esto se debe a que las conversaciones, las tareas y los proyectos no solo se conectan, sino que convergen. Puede comunicarse con su equipo mediante canales o mensajes directos, crear tareas a partir de mensajes de chat, utilizar ClickUp AI para resumir hilos y mucho más.

O si prefieres ponerte al día con un vídeo, ClickUp SyncUps mantiene a los equipos remotos alineados con comprobaciones rápidas y estructuradas, directamente desde tu entorno de trabajo de ClickUp. Puedes asignar tareas, revisar el progreso del proyecto y documentar las decisiones, todo ello dentro de la sesión de SyncUp (¡que puedes iniciar con un solo clic desde la ventana de chat!).

Participa en debates rápidos y colaborativos a través de SyncUps en ClickUp Chat.

💡 Consejo profesional: El vídeo asíncrono suele ser más fácil cuando tu equipo trabaja en diferentes zonas horarias. ClickUp Clips te permite grabar tu pantalla y tu voz directamente desde la plataforma. Puedes grabar pantallas solo con voz en off, anotar el contenido y compartir los vídeos resultantes fácilmente. Añade comentarios a marcas de tiempo específicas e inicia un debate completo con ClickUp Clips.

Gestión de proyectos potente e integrada.

Las funciones de gestión de proyectos de ClickUp son realmente perfectas para la colaboración en equipos virtuales, ya que se pueden personalizar para adaptarse a cada estilo de trabajo. Estas son algunas de las que facilitan el trabajo asíncrono:

ClickUp Whiteboards : utilice un lienzo digital para intercambiar ideas, planificar flujos de trabajo y visualizar ideas de forma conjunta. Convierta notas adhesivas y diagramas directamente en tareas viables, y enlaze pizarras con documentos o tareas para facilitar el uso compartido de conocimientos. utilice un lienzo digital para intercambiar ideas, planificar flujos de trabajo y visualizar ideas de forma conjunta. Convierta notas adhesivas y diagramas directamente en tareas viables, y enlaze pizarras con documentos o tareas para facilitar el uso compartido de conocimientos.

Utiliza las pizarras de ClickUp para correlacionar flujos de trabajo y mucho más.

ClickUp Docs : Crea y colabora en agendas de reuniones, wikis de empresa, POEEs y resúmenes de proyectos. Utiliza la edición en tiempo real, el formato enriquecido y las páginas anidadas, junto con controles de permisos granulares para el uso compartido seguro de documentos. Crea y colabora en agendas de reuniones, wikis de empresa, POEEs y resúmenes de proyectos. Utiliza la edición en tiempo real, el formato enriquecido y las páginas anidadas, junto con controles de permisos granulares para el uso compartido seguro de documentos.

ClickUp Automations : Automatice procesos rutinarios como la asignación de tareas, los cambios de estado y los recordatorios con más de 100 recetas de automatización predefinidas. Desencadene acciones basadas en actualizaciones de tareas, fechas límite o campos personalizados para que su equipo virtual se centre en el trabajo de alto impacto. Automatice procesos rutinarios como la asignación de tareas, los cambios de estado y los recordatorios con más de 100 recetas de automatización predefinidas. Desencadene acciones basadas en actualizaciones de tareas, fechas límite o campos personalizados para que su equipo virtual se centre en el trabajo de alto impacto.

Paneles de ClickUp : cree paneles personalizados para visualizar la carga de trabajo, el progreso de los proyectos, el control de tiempo y las métricas clave en tiempo real. Utilice widgets para tareas, metas, sprints y mucho más para supervisar el rendimiento y tomar decisiones basadas en datos. cree paneles personalizados para visualizar la carga de trabajo, el progreso de los proyectos, el control de tiempo y las métricas clave en tiempo real. Utilice widgets para tareas, metas, sprints y mucho más para supervisar el rendimiento y tomar decisiones basadas en datos.

💡 Consejo profesional: Utiliza la detección de colaboración de ClickUp para ver indicadores de escritura en tiempo real, alertas de edición en directo y actualizaciones instantáneas cuando tus compañeros de equipo estén trabajando en la misma tarea o documento. Esta función ayuda a los equipos remotos a evitar ediciones superpuestas y a mantenerse sincronizados entre dispositivos. Facilita la colaboración con la detección instantánea y en directo de ClickUp.

Transforme el teletrabajo con la IA

ClickUp Brain es tu compañero de equipo con IA diseñado para que la colaboración remota sea más inteligente, rápida e intuitiva. Con Brain, puedes colaborar en el mismo documento, obtener recomendaciones, resúmenes instantáneos, investigaciones externas y todo lo que hace un LLM completo.

Resuma al instante las notas de las reuniones, las actualizaciones de los proyectos y los documentos, para que su equipo esté siempre en sintonía.

Genere automáticamente elementos de acción y tareas de seguimiento a partir de conversaciones o comentarios, reduciendo el trabajo manual.

Busca respuestas y archivos en todas tus aplicaciones integradas (como Google Drive, Slack y Notion) en cuestión de segundos.

Obtenga sugerencias basadas en IA para optimizar los flujos de trabajo, identificar obstáculos y aumentar la productividad del equipo.

Colabora más rápido con plantillas prácticas.

La plantilla ClickUp Plan de teletrabajo está diseñada para ayudar a los equipos a gestionar tareas, horarios y prioridades desde cualquier lugar. Asigne responsabilidades, establezca plazos y realice un seguimiento del progreso en tiempo real con facilidad. Esta plantilla mantiene a los equipos remotos organizados, responsables y conectados, independientemente del lugar donde se termine el trabajo.

Obtenga una plantilla gratuita. Supervise el progreso de los proyectos de trabajo de los empleados en cualquier lugar y en cualquier momento con la plantilla de plan de teletrabajo de ClickUp.

💡 Consejo profesional: ¿Cansado de interrumpir a tu equipo solo para saber quién está trabajando en qué? ClickUp BrainGPT ayuda a los equipos distribuidos a colaborar de forma eficaz sin las constantes interrupciones que pueden ralentizar el teletrabajo. Es un compañero de escritorio con IA que te ayuda a: Busca en todo, en todas partes : BrainGPT busca en ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint y todas tus aplicaciones conectadas.

Encuentre compañeros de equipo y su trabajo al instante : pregunte «¿Quién está trabajando en el rediseño del sitio web?» o «¿Está Sarah disponible para sincronizar rápidamente?», y BrainGPT le responderá basándose en las asignaciones de tareas actuales, los horarios y las actualizaciones de estado.

Coordinación por voz: utilice : utilice Talk to Text para asignar tareas, comprobar el estado de los proyectos o informar a su equipo mientras está fuera de la oficina. Los trabajadores remotos pueden mantenerse conectados y coordinar el trabajo sin necesidad de usar las manos entre reuniones o mientras se desplazan al trabajo. Prueba ClickUp BrainGPT para realizar investigaciones más profundas y obtener más contexto en tus entornos de trabajo.

Las mejores funciones de ClickUp

Notas de reunión automáticas : ¡No es necesario que asistas a todas las llamadas! : ¡No es necesario que asistas a todas las llamadas! ClickUp AI Notetaker proporciona resúmenes posteriores a las llamadas, convierte cada elemento procesable de tus notas de reunión en tareas y ofrece transcripciones completas con función de búsqueda para los miembros del equipo.

Sincroniza tus herramientas favoritas: conecta Zoom, Outlook, Google Drive y otras aplicaciones con conecta Zoom, Outlook, Google Drive y otras aplicaciones con las integraciones de ClickUp para que las actualizaciones, los archivos y las reuniones se mantengan en un solo lugar.

Realice llamadas rápidas: inicie SyncUps de voz o vídeo directamente desde ClickUp Chat para resolver rápidamente los obstáculos y mantener intacto el contexto.

Programa automáticamente tu semana: deja que deja que ClickUp Calendario te sugiera los horarios ideales para las tareas y reuniones en función de la disponibilidad y los plazos de tu equipo.

Pónganse de acuerdo antes de empezar el trabajo: establezcan rápidamente las expectativas utilizando establezcan rápidamente las expectativas utilizando las plantillas de planes de comunicación de ClickUp, que definen qué compartir, cuándo y con quién.

Limitaciones de ClickUp

La curva de aprendizaje puede ser pronunciada debido a las numerosas funciones disponibles.

Todavía no todas las vistas están disponibles en la app móvil.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

ClickUp es increíblemente versátil y se ha convertido en nuestra herramienta preferida para gestionar todo, desde tareas diarias hasta proyectos a largo plazo. Me encanta lo personalizable que es: hemos podido adaptarlo para que se ajuste perfectamente al flujo de trabajo de nuestro equipo. La posibilidad de crear paneles, realizar automatizaciones de tareas periódicas e integrarlo con herramientas como Slack y Google Drive nos ha ahorrado muchísimo tiempo. La interfaz de usuario también es limpia y fácil de navegar una vez que le coges el truco.

ClickUp es increíblemente versátil y se ha convertido en nuestra herramienta preferida para gestionar todo, desde tareas diarias hasta proyectos a largo plazo. Me encanta lo personalizable que es: hemos podido adaptarlo para que se ajuste perfectamente al flujo de trabajo de nuestro equipo. La posibilidad de crear paneles, automatizar tareas periódicas e integrarlo con herramientas como Slack y Google Drive nos ha ahorrado muchísimo tiempo. La interfaz de usuario también es limpia y fácil de navegar una vez que le coges el truco.

💡 Consejo profesional: Prueba el calendario con tecnología ClickUp AI, donde las tareas, los eventos y la disponibilidad del equipo se combinan en un panel inteligente. Al igual que Sococo, crea un espacio compartido donde el tiempo sirve de base para la colaboración, sin necesidad de utilizar avatares visuales. Elimine las conjeturas y vea claramente los horarios de los miembros del equipo en el Calendario de ClickUp para evitar reservas duplicadas.

2. Tandem (ideal para reuniones espontáneas y una experiencia de colaboración remota fluida)

a través de Tandem

Si buscas plataformas de reuniones virtuales que fomenten las sesiones improvisadas de intercambio de ideas y las conversaciones espontáneas, Tandem es una buena opción. Puedes ver la presencia de tus compañeros de equipo e iniciar conversaciones con un solo clic utilizando «Wave & Talk» o «Notify Me When Free».

Obtienes espacios de colaboración estructurados, como mesas y salas, y herramientas de colaboración integradas, como el uso compartido instantáneo de pantallas, cursores compartidos y control remoto de pantallas. La herramienta también se integra con Documentos de Google, Trello, Asana, Slack, GitHub y otras aplicaciones para ampliar la colaboración dentro de la aplicación.

Sin embargo, las integraciones implican que sigues cambiando de herramienta para acceder a los datos reales del proyecto. Aunque las conversaciones tienen lugar en Tandem, las tareas de seguimiento y la documentación se encuentran en otro lugar.

Las mejores funciones de Tandem

Emule las salas de conferencias de la vida real con las salas Tandem (también conocidas como canales de voz) a las que cualquiera puede unirse, proporcionándole automáticamente la conexión al audio de todos los participantes en esa sala.

Permita que los usuarios móviles y los invitados externos se unan a través del navegador sin tener que instalar la aplicación.

Añade cronómetros, agendas, encuestas e incluso música para conversaciones dinámicas.

Limitaciones de Tandem

Funciones de colaboración limitadas, como la gestión de tareas integrada o el seguimiento de proyectos.

Precios de Tandem

Free

Equipos pequeños : 59 $ al mes

Equipos medianos : 119 $ al mes

Equipos grandes: 449 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Tandem

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tandem?

Aquí tienes una reseña e e de Capterra:

Una herramienta excelente para el teletrabajo, una alternativa fácil de usar que reúne varias funciones en un solo programa.

Una herramienta excelente para el teletrabajo, una alternativa fácil de usar que reúne varias funciones en un solo programa.

📮 Información de ClickUp: Casi el 50 % de los encuestados afirma que el mayor paso adicional que añade el chat es mover manualmente las tareas a otra herramienta. Otro 20 % dedica tiempo a releer hilos solo para encontrar el elemento real. Esas pequeñas interrupciones se acumulan porque cada traspaso supone una pequeña pérdida de tiempo, energía y claridad. ClickUp sustituye la carrera de relevos por un solo movimiento. Dentro de ClickUp Chat, tus hilos de conversación se pueden convertir instantáneamente en tareas rastreables. No pierdes impulso al transferir el contexto porque el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp lo mantiene intacto para ti.

📚 Lea también: Cómo crear una cultura empresarial remota sólida y duradera.

3. Kumospace (la mejor opción para oficinas virtuales inmersivas y la participación del equipo)

a través de Kumospace

Kumospace ofrece una versión digital de su oficina real en entornos virtuales al estilo de los videojuegos: oficinas con mesas de café, salones, decoración personalizada y salas temáticas.

Sus equipos pueden interactuar a través de videollamadas y chats, colaborar en documentos, intercambiar ideas en pizarras virtuales e incluso jugar a juegos interactivos. De este modo, no solo se celebran reuniones, sino que se crea una cultura de oficina, incluso a distancia.

Cuando se organizan reuniones espontáneas, el sistema de Kumospace ofrece compatibilidad para el uso compartido de pantallas simultáneo, la realización de presentaciones con varios usuarios y el control intuitivo de los presentadores. Además, incluye funciones como levantar la mano y grabar reuniones, lo que garantiza la claridad y la responsabilidad durante los debates.

Las mejores funciones de Kumospace

Crea una sede virtual para reuniones y colaboración en equipo, y organiza eventos virtuales y seminarios web a escala de retransmisión.

Mejora la seguridad con controles de administrador, inicio de sesión único (SSO) y permisos personalizables.

Obtenga visibilidad sobre la actividad, el compromiso y los patrones de uso del equipo mediante análisis avanzados.

Limitaciones de Kumospace

La calidad del vídeo y el audio puede ser a veces irregular, especialmente en reuniones con muchos participantes.

Precios de Kumospace

Free

Empresas : 16 $ por usuario al mes.

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Kumospace

G2 : 4,8/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Kumospace?

Aquí tienes una reseña de G2:

La interfaz de Kumospace es intuitiva y fácil de usar, lo que facilita mucho la transición de las reuniones presenciales a las virtuales. Además, la posibilidad de personalizar los espacios y añadir elementos interactivos como música y juegos mejora significativamente la experiencia, haciéndola más divertida y atractiva.

La interfaz de Kumospace es intuitiva y fácil de usar, lo que facilita mucho la transición de las reuniones presenciales a las virtuales. Además, la posibilidad de personalizar los espacios y añadir elementos interactivos como música y juegos mejora significativamente la experiencia, haciéndola más divertida y atractiva.

📚 Lea también: Las mejores alternativas a Kumospace para la colaboración virtual.

🎥 Ver: ¿Cansado de hacer malabarismos con chats, documentos y notificaciones interminables en cinco aplicaciones diferentes? En este vídeo, analizamos las mejores herramientas de colaboración en línea que realmente unen a tu equipo, en lugar de distraer tu atención. Esto es lo que vamos a ver 👇 ✅ Las mejores plataformas de colaboración para equipos remotos e híbridos✅ Intercambio de documentos en tiempo real, pizarras y seguimiento de tareas✅ Cómo ClickUp sustituye cinco herramientas en una para un trabajo en equipo fluido

4. Teamflow (la mejor para replicar el ambiente de una oficina física en equipos remotos)

a través de Teamflow

El diseño interactivo en 2D o 3D de Teamflow permite a los usuarios personalizar espacios virtuales con salas, escritorios, muebles, zonas e incluso avatares personalizados. Las herramientas de colaboración, como el audio basado en la proximidad, los navegadores compartidos por varias personas y la accesibilidad móvil, crean una experiencia inmersiva.

Los archivos y documentos de Documentos de Google, Trello, Notion, Figma y otras plataformas se pueden integrar directamente en el entorno de trabajo.

La herramienta también cuenta con una función especializada para el equipo de ventas diseñada para SDR, que permite sesiones de llamadas en directo, observación de compañeros, comentarios en tiempo real y celebraciones virtuales. También se puede integrar con plataformas de ventas como Aircall, Salesloft, Outreach, etc., para la formación y la colaboración en llamadas en directo.

Las mejores funciones de Teamflow

Navega y controla la misma página web junto con otros usuarios mediante la navegación conjunta en tiempo real.

Accede a salas privadas con controles de privacidad para mantener conversaciones más confidenciales o reuniones individuales.

Conserve el contenido y el diseño en los espacios y salas de Teamflow incluso después de que los usuarios se hayan ido para mejorar la continuidad y el contexto.

Limitaciones de Teamflow

Requiere una buena conexión a Internet y hardware moderno para una experiencia óptima.

Precios de Teamflow

Free

Seed : 20 $ por empleado al mes.

Empresas: 30 $ por empleado al mes.

Valoraciones y opiniones sobre Teamflow

G2 : 4,7/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Teamflow?

Aquí tienes una reseña de G2:

Teamflow crea este espacio virtual para que quienes trabajamos a distancia tengamos la flexibilidad de sentirnos conectados con los demás y trabajar. Me gusta la flexibilidad de poder diseñar el espacio a nuestro gusto y decorar la oficina virtual con bonitas vistas y mascotas adorables que nos encantan a todos.

Teamflow crea este espacio virtual para que quienes trabajamos a distancia tengamos la flexibilidad de sentirnos conectados con los demás y trabajar. Me gusta la flexibilidad de poder diseñar el espacio a nuestro gusto y decorar la oficina virtual con bonitas vistas y mascotas adorables que nos encantan a todos.

📚 Lea también: Las mejores alternativas a Teamflow para la colaboración virtual.

👀 ¿Sabías que: Según Forrester Research , en un periodo de tres años, las organizaciones que utilizaron ClickUp lograron un rendimiento de la inversión (ROI) estimado del 384 %. Estas organizaciones generaron alrededor de 3,9 millones de dólares estadounidenses en ingresos incrementales a través de proyectos habilitados o mejorados por ClickUp.

5. Microsoft Teams (la mejor opción para la comunicación y la colaboración de la corporación escalable)

a través de Microsoft Teams

Microsoft Teams es una de las plataformas más utilizadas para la colaboración virtual entre equipos remotos e híbridos. Lanzada como parte de la suite Microsoft 365, combina comunicación, uso compartido de archivos, seguimiento de proyectos e integraciones en un solo hub.

Los administradores también pueden organizar seminarios web y grandes reuniones con hasta 10 000 participantes. La interfaz fácil de usar de Teams se integra a la perfección con otras aplicaciones de Microsoft 365, como PowerPoint, Word y Excel.

Además, la experiencia de videollamada es intuitiva, gracias a funciones como levantar la mano, salas de descanso, desenfoque del fondo y reacciones en directo, que se integran a la perfección en la interfaz de la reunión para ofrecer una experiencia fácil de usar. La plataforma utiliza la tecnología Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) para proteger los datos de la organización durante las llamadas de audio y vídeo.

Las mejores funciones de Microsoft Teams

Facilita los chats individuales y grupales, junto con canales de mensajería dedicados para debates centrados en proyectos específicos.

Estructura los equipos y canales en torno a departamentos, proyectos o temas, para que las conversaciones y los archivos estén siempre en contexto.

Limitaciones de Teams

Opciones limitadas a la hora de incorporar colaboradores externos a Teams.

Precios de Teams de Microsoft

Microsoft Teams Essentials : 4,00 $ por usuario/mes

Microsoft 365 Business Basic: 6,00 $ por usuario/mes

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ por usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Teams de Microsoft

G2 : 4,4/5 (más de 16 500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 10 700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Teams?

Aquí tienes una reseña de G2:

Lo que más me gusta de Microsoft Teams es que todo está integrado en una sola plataforma: chats, reuniones, intercambio de archivos e incluso aplicaciones de terceros. Realmente facilita la colaboración diaria, especialmente cuando se trabaja con equipos multifuncionales. La posibilidad de iniciar una llamada rápida o programar reuniones directamente desde un chat es muy práctica.

Lo que más me gusta de Microsoft Teams es que todo está integrado en una sola plataforma: chats, reuniones, intercambio de archivos e incluso aplicaciones de terceros. Realmente facilita la colaboración diaria, especialmente cuando se trabaja con equipos multifuncionales. La posibilidad de iniciar una llamada rápida o programar reuniones directamente desde un chat es muy práctica.

📚 Lea también: Las mejores alternativas a Microsoft Teams para la colaboración virtual

🧠 Dato curioso: GitLab, la empresa totalmente remota más grande del mundo, cuenta con más de 2000 miembros en más de 60 países, lo que demuestra que las culturas remotas pueden crecer más que muchas sedes centrales.

6. Slack (la mejor opción para la mensajería flexible entre equipos y las integraciones)

a través de Slack

Puede imitar las salas virtuales de Sococo en Slack utilizando canales dedicados para la comunicación del equipo, como #marketing-hub, #dev-room, #sales-floor para diferentes departamentos y #project-alpha para debates específicos sobre proyectos.

Además, hay reuniones rápidas que se pueden iniciar en cualquier canal o DM para realizar videollamadas de audio y vídeo con uso compartido de pantalla. Los miembros del equipo pueden entrar y salir libremente, como si entraran en una oficina virtual. Puedes añadir reacciones con emojis para que las conversaciones sean divertidas e interactivas.

Las integraciones son sencillas. Puede conectar Google Calendar u Outlook para realizar el seguimiento de los horarios del equipo en tiempo real y añadir archivos de Google Drive, Dropbox, Notion y otros a los canales pertinentes.

Las mejores funciones de Slack

Personalice las notificaciones y utilice mensajes programados para comunicarse en el momento más adecuado.

Integre con sistemas de archivos como Google Drive, herramientas de gestión de proyectos como ClickUp o incluso herramientas de desarrollo como GitHub.

Automatice las tareas y los procesos rutinarios mediante el generador de flujos de trabajo de Slack, como enviar mensajes de bienvenida a los nuevos miembros, completar formularios, crear procesos de aprobación y mucho más.

Limitaciones de Slack

Con tantos canales y notificaciones constantes, es fácil distraerse o perder mensajes importantes entre tanto ruido.

Precios de Slack

Free

Pro : 8,75 $/usuario/mes

Business+ : 15 $/usuario/mes

Enterprise+: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Slack

G2 : 4,5/5 (más de 35 700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 24 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Slack?

Aquí tienes una reseña de G2:

Slack ha supuesto una gran diferencia en la forma de trabajar de nuestro equipo. Es muy fácil de usar y nos ayuda a mantener una buena conexión, tanto si estamos en la oficina como si trabajamos a distancia. En lugar de rebuscar entre los correos electrónicos, podemos chatear rápidamente, compartir archivos y mantener todo organizado en un solo lugar.

Slack ha supuesto una gran diferencia en la forma de trabajar de nuestro equipo. Es muy fácil de usar y nos ayuda a estar conectados, tanto si estamos en la oficina como si trabajamos a distancia. En lugar de rebuscar entre los correos electrónicos, podemos chatear rápidamente, compartir archivos y mantener todo organizado en un solo lugar.

📚 Lea también: Las mejores alternativas a Slack para chatear con el equipo.

7. Zoom (la mejor para reuniones de vídeo y seminarios web)

a través de Zoom

Tanto si vas a organizar un seminario web a gran escala, una reunión rápida o una happy hour virtual con amigos, Zoom es una opción fiable. Integra una variedad de herramientas de comunicación en una única plataforma, como videoconferencias para reuniones, mensajería instantánea para la colaboración en equipo, programación de citas y mucho más.

Para la comunicación asíncrona, Zoom Clips permite a los usuarios crear y compartir mensajes de vídeo o grabaciones de pantalla. Zoom Docs permite la edición de documentos en tiempo real con historial de versiones y comentarios. Y, para no quedarse atrás, Zoom Pizarra ofrece un lienzo virtual para la lluvia de ideas y la planificación con el equipo.

Sin embargo, Zoom aún carece de capacidades nativas de gestión de proyectos. Los equipos a menudo necesitan transferir manualmente las decisiones y los elementos pendientes de Zoom a sus herramientas de gestión de proyectos, lo que conlleva un cambio de contexto.

Las mejores funciones de Zoom

Resuma el contenido de las reuniones, los hilos de correo electrónico y las conversaciones de chat con Zoom IA Companion.

Divida sus reuniones en grupos más pequeños para debates o talleres específicos utilizando las salas de descanso de Zoom.

Integración perfecta con herramientas de productividad como ClickUp, sistemas de gestión del aprendizaje como Moodle y Canvas, y aplicaciones de calendario como Google Calendar y Outlook.

Limitaciones de Zoom

Carece de funciones avanzadas como respuestas encadenadas y gestión de archivos, lo que dificulta el seguimiento de los enlaces compartidos y los mensajes esenciales.

Precios de Zoom

Básico: Gratis, gratuito/a

Pro : 16,99 $ por usuario/mes

Empresas : 21,99 $ por usuario/mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Zoom

G2 : 4,5/5 (más de 54 300 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 14 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoom?

Aquí tienes una reseña de G2:

Lo mejor de Zoom Workplace es que combina a la perfección videoconferencias, chat, pizarras y uso compartido de archivos, todo en una sola plataforma. La calidad de vídeo y audio es siempre buena, incluso en reuniones con muchos participantes. También me gustan las salas de descanso y las funciones de seminarios web, que son muy útiles tanto para sesiones internas como externas.

Lo mejor de Zoom Workplace es que combina a la perfección videoconferencias, chat, pizarras y uso compartido de archivos, todo en una sola plataforma. La calidad de vídeo y audio es siempre buena, incluso en reuniones con muchos participantes. También me gustan las salas de descanso y las funciones de seminarios web, que son muy útiles tanto para sesiones internas como externas.

📚 Lea también: Las mejores alternativas a Zoom

8. Connecteam (la mejor para gestionar las operaciones del personal de primera línea y sin escritorio)

a través de Connecteam

Aunque Connecteam no cuenta con el audio espacial ni las videollamadas basadas en salas de Sococo, puedes crear grupos o chats específicos para departamentos, proyectos y espacios sociales. El feed de anuncios es donde la dirección puede compartir mensajes del director general o noticias diarias de la oficina, y el directorio de empleados muestra quiénes forman parte del equipo, sus roles y cómo contactar con ellos.

La herramienta también cuenta con funciones de control de tiempo, lo que permite a los miembros del equipo fichar la entrada y la salida o marcar los turnos, de modo que todos puedan ver quién está activo, en descanso o fuera de servicio. También puede establecer estados personalizados y alertas de automatización para las actualizaciones de las tareas, lo que permite a todos estar al tanto de la actividad del equipo en tiempo real.

Connecteam incluye herramientas de programación para la planificación de turnos, módulos de formación para la incorporación y el cumplimiento normativo, y un diseño pensado para dispositivos móviles que funciona bien para equipos que no están todo el día en la oficina. La plataforma combina la gestión de la plantilla con la comunicación del equipo en una sola app.

Las mejores funciones de Connecteam

Incrusta enlaces de Zoom, Teams o Google Meet en chats o eventos para realizar reuniones rápidas con un solo clic.

Cree hubs de documentos y bases de conocimientos para almacenar políticas de la empresa, POEEs y archivos de proyectos para facilitar el acceso.

Genere informes automatizados, como hojas de horas de los empleados, límites diarios excedidos, ausencias y faltas de asistencia.

Limitaciones de Connecteam

Menos opciones de personalización en general (menos vistas/plantillas/estados) y menos flexibilidad para proyectos más grandes con múltiples partes interesadas.

Precios de Connecteam

Prueba gratuita

Básico : 35 $ al mes

Avanzado : 59 $ al mes

Experto : 119 $ al mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Connecteam

G2: 4,6/5 (más de 2880 valoraciones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4380 valoraciones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Connecteam?

Aquí tienes una reseña de G2:

Lo que más me gusta de Connecteam es lo fácil de usar y lo completo que es. La plataforma hace que sea increíblemente fácil gestionar horarios, realizar el control de tiempo y comunicarse con el equipo sin tener que hacer malabarismos con múltiples aplicaciones. Me gusta especialmente lo sencillo que es para los empleados fichar la entrada y salida desde sus teléfonos, solicitar días libres y mantenerse al día a través del feed de noticias de la empresa.

Lo que más me gusta de Connecteam es lo fácil de usar y lo completo que es. La plataforma hace que sea increíblemente fácil gestionar horarios, realizar el control de tiempo y comunicarse con el equipo sin tener que hacer malabarismos con múltiples aplicaciones. Me gusta especialmente lo sencillo que es para los empleados fichar la entrada y salida desde sus teléfonos, solicitar días libres y mantenerse al día a través del feed de noticias de la empresa.

📚 Lea también: Las mejores alternativas a Connecteam

📮 ClickUp Insight: El 48 % de los empleados afirma que el trabajo híbrido es lo mejor para conciliar la vida laboral y personal. Sin embargo, dado que el 50 % sigue trabajando principalmente en la oficina, mantener la coordinación entre las distintas ubicaciones puede ser un reto. Pero ClickUp está diseñado para todo tipo de equipos: remotos, híbridos, asíncronos y todo lo demás. Con ClickUp Chat y Assigned Comments, los equipos pueden compartir rápidamente actualizaciones, dar su opinión y convertir las discusiones en acciones, sin reuniones interminables. Colabora en tiempo real a través de ClickUp Docs y ClickUp Pizarras, asigna tareas directamente desde los comentarios y mantén a todos informados, independientemente de dónde trabajen. 💫 Resultados reales: STANLEY Seguridad experimentó un aumento del 80 % en la satisfacción del trabajo en equipo gracias a las herramientas de colaboración fluida de ClickUp.

9. Cisco Webex (la mejor opción para videoconferencias seguras de nivel de seguridad corporativo)

a través de Webex

Webex by Cisco comenzó como una herramienta para reuniones y seminarios web, pero desde entonces ha añadido una amplia gama de herramientas de colaboración empresarial. Sus productos más populares son Webex Calling y Webex Meetings. Las reuniones en Cisco se celebran en vídeo y audio HD para un máximo de 1000 participantes.

Hay varias formas de participar, incluyendo el número de marcación directa, VOIP o recibir una llamada del organizador de la reunión. Webex también se integra con varios calendarios, como Google, lo que facilita la programación de reuniones.

La seguridad es otra área en la que Cisco Webex destaca. Todas las reuniones en la nube están encriptadas y también se pueden añadir contraseñas a las reuniones y bloquear salas. Cuenta con funciones basadas en IA, como transcripción en tiempo real, resúmenes automatizados de reuniones y cancelación de ruido para mejorar la calidad de las reuniones.

La plataforma funciona bien para corporaciones que necesitan seguridad de nivel empresarial, certificaciones de cumplimiento normativo e integración con la infraestructura de comunicaciones Cisco existente.

Las mejores funciones de Cisco Webex

Utilice Webex Spaces (chats grupales persistentes) para representar departamentos, proyectos o áreas sociales.

Añade archivos clave, pizarras o enlaces como pestañas en cada espacio para que sirvan como «estantería de recursos» para esa sala.

Mantén abierta una sala de reuniones Webex dedicada como sala de descanso virtual donde los compañeros de equipo puedan reunirse de forma informal en cualquier momento.

Limitaciones de Cisco Webex

Aunque Webex cuenta con numerosas funciones, muchos usuarios consideran que su interfaz es menos intuitiva en comparación con la de competidores como Zoom o Microsoft Teams.

Precios de Cisco Webex

Free

Webex Meet : 14,50 $/usuario/mes

Webex Suite : 25 $/usuario/mes

Webex Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Cisco Webex

G2 : 4,3/5 (más de 20 100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 7400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales de Cisco Webex?

Aquí tienes una reseña de G2:

Me encanta cómo Webex hace que las reuniones virtuales sean fluidas gracias a su nítida calidad de vídeo y audio, lo que hace que las reuniones virtuales parezcan chatear en persona. Las herramientas de colaboración en tiempo real, como las pizarras y el uso compartido instantáneo de archivos, facilitan la lluvia de ideas y permiten que todos estén en sintonía.

Me encanta cómo Webex hace que las reuniones virtuales sean fluidas gracias a su nítida calidad de vídeo y audio, lo que hace que las reuniones virtuales parezcan cuando chateamos en persona. Las herramientas de colaboración en tiempo real, como las pizarras y el uso compartido instantáneo de archivos, facilitan la lluvia de ideas y permiten que todos estén en sintonía.

🧐 ¿Sabías que...? El informe «State of the Global Workplace» de Gallup reveló que los trabajadores que teletrabajan a tiempo completo son los que muestran un mayor compromiso (31 %), en comparación con el 23 % de los trabajadores híbridos y solo el 19 % de los trabajadores presenciales.

📚 Lea también: Las mejores alternativas a Webex

10. Google Workspace (la mejor opción para una suite integrada de productividad y colaboración)

a través de Google Workspace

Si trabajas de forma remota, probablemente ya estés utilizando algunas de las aplicaciones integradas de Google Workspace, como Gmail, Drive, Calendar, Meet, etc. Se trata de un conjunto de aplicaciones basadas en la nube, diseñadas para mejorar la productividad en el lugar de trabajo.

Google Workspace ofrece herramientas de comunicación y reuniones instantáneas que imitan las interacciones «drop-in» de Sococo, como Google Meet para reuniones de vídeo espontáneas directamente desde Chat, Calendar o Gmail. Funciones útiles como las horas de trabajo de Google Calendar y los indicadores de presencia de Google Chat (Activo, Ausente y No molestar) ayudan a los miembros del equipo a ver la presencia y disponibilidad de los demás.

Además, Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google y Slides permiten a tus equipos colaborar en documentos en tiempo real, lo que los convierte en una herramienta fiable para la lluvia de ideas o la planificación de proyectos. Puedes integrar aplicaciones como ClickUp directamente en Gmail/Chat para conectar la gestión de tareas con la comunicación del equipo.

Las mejores funciones de Google Workspace

Almacene todos los archivos, POE y políticas de la empresa en carpetas estructuradas y utilice unidades compartidas para que los departamentos mantengan el trabajo en un solo lugar.

Usa el uso compartido cuando estás conectado o en modo de concentración, para que tus compañeros de equipo sepan rápidamente si pueden iniciar una conversación.

Colabora en tiempo real con ediciones, comentarios e historial de versiones controlados.

Limitaciones del entorno de trabajo de Google

Al ser un entorno de trabajo totalmente basado en la nube, Google Workspace depende en gran medida de un acceso estable a Internet. Sin él, el acceso a los archivos, la colaboración en tiempo real y la mayoría de las funciones se ven restringidos o no están disponibles.

Precios de Google Workspace

Starter : 8,40 $ por usuario/mes

Estándar : 16,80 $ por usuario/mes

Plus : 26,40 $ por usuario/mes

Enterprise Plus: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google Workspace

G2 : 4,6/5 (43 601 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (17 316 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales del entorno de trabajo de Google?

Aquí tienes una reseña de G2:

Google Workspace destaca especialmente en la colaboración en tiempo real, ya que varios compañeros de equipo pueden trabajar simultáneamente en un documento o una hoja de cálculo de Google y ver los cambios de todos en tiempo real. Al tener Gmail, Calendar, Drive, Meet y Chat en un mismo lugar, no tengo que buscar en diferentes herramientas, sino que todo está a un solo clic.

Google Workspace destaca especialmente en la colaboración en tiempo real, ya que varios compañeros de equipo pueden trabajar simultáneamente en un documento de Google o una hoja de cálculo de Google y ver los cambios de todos en tiempo real. Al tener Gmail, Google Calendar, Drive, Meet y Chat en un mismo lugar, no tengo que buscar en diferentes herramientas, sino que todo está a un solo clic.

📚 Lea también: Las mejores alternativas a Google Meet

Mejora tu colaboración virtual con ClickUp.

Ahí lo tienes: la mejor herramienta de colaboración virtual para tu equipo remoto hoy en día.

Tanto si tu prioridad es una interfaz de usuario limpia, salas de chat con avatares o hubs de colaboración de alto rendimiento, existe una plataforma diseñada para satisfacer tus necesidades específicas. Pero solo unas pocas lo ofrecen todo bajo un mismo techo.

Por eso ClickUp se convierte en la opción ideal. Cuenta con todas las funciones necesarias para optimizar la colaboración virtual con tu equipo remoto. Si estás listo para centralizar tus herramientas y facilitar la colaboración entre equipos, ClickUp es tu solución todo en uno.

