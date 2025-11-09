Las mejores alternativas a Setmore para una programación de citas más inteligente (2025)

Reservar reuniones no debería parecer una negociación para la paz mundial. Si su sistema actual le parece más un obstáculo que una plataforma de lanzamiento, tal vez sea el momento de cambiar. Durante un tiempo, Setmore ha sido la herramienta fiable para un número ilimitado de usuarios, pero a medida que tu empresa crece, también lo hacen tus necesidades. Quizás busques más control, integraciones más inteligentes o una experiencia más fluida para tus clientes. Algunas alternativas te permiten sincronizar varios calendarios entre equipos, mientras que otras plataformas automatizan los recordatorios y las confirmaciones. Algunas incluso pueden convertir las reservas en tareas de seguimiento o integrarse directamente con los sistemas de pago.

Si está listo para experimentar lo que un software de programación verdaderamente inteligente puede hacer por usted, le mostraremos las mejores herramientas que agilizan las reservas y mantienen su calendario organizado.

Alternativas a Setmore de un vistazo

Echa un vistazo rápido a estas alternativas principales a Setmore para comparar funciones, escenarios más adecuados y precios.

Nombre de la herramienta Funciones principales Lo mejor para Precios* ClickUp Calendario con tecnología de IA, gestión de proyectos y programación todo en uno, automatización de tareas, documentos y aprobaciones. Equipos que necesitan gestionar la programación y la gestión de proyectos en un solo lugar. Plan Free disponible; precios personalizados para empresas. Calendly Enlazados de reserva inteligentes, integraciones con Google/Outlook, programación de grupos y turnos rotativos. Profesionales y equipos que necesitan una programación sencilla basada en enlazado. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $ al mes; precios personalizados para empresas. Acuity Scheduling Formularios de admisión personalizados, sincronización de calendarios, autoreserva de clientes y procesamiento de pago. Proveedores de servicios, entrenadores, consultores plan Free disponible; planes de pago a partir de 20 $ al mes; precios personalizados para corporaciones. Vagaro Reservas y punto de venta, gestión de membresías, herramientas de marketing y nóminas. Salones de belleza, spas, empresas de bienestar plan Free disponible; planes de pago a partir de 23,99 $ al mes. Square Appointments Reservas online, integración de pago, punto de venta, recordatorios automáticos. Pequeñas empresas que necesitan programación y pago plan Free disponible; planes de pago a partir de 29 $ al mes. Doodle Encuestas grupales para horarios de reuniones, seguimiento de disponibilidad y sincronizar calendarios. Teams que programan reuniones de grupo rápidamente plan Free disponible; planes de pago a partir de 14,95 $ al mes. vCita Portal de clientes, CRM, facturas, cobro de pagos, programación en línea. Las pequeñas empresas y los autónomos necesitan un sistema de gestión de clientes y reservas. Los planes de pago comienzan en 35 $ al mes. Microsoft Bookings Integración con Outlook y Teams, programación del personal y páginas de reserva personalizables. Empresas que utilizan el ecosistema Microsoft 365 Plan gratuito disponible; el plan de pago comienza en 6 $ al mes. Mindbody Reserva de clases y citas, gestión de membresías, suite de marketing. Gimnasios, centros de fitness, centros de yoga Precios personalizados Appointlet Citas ilimitadas, integraciones (Zoom, Stripe, Google Meet) y branding personalizado. Equipos pequeños y autónomos que necesitan una programación sencilla. plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $ al mes. YouCanBookMe Páginas de reserva personalizadas, detección de zona horaria, notificaciones y programación de equipos. Empresas de servicios con diversos tipos de citas. Los planes de pago comienzan en 9 $ al mes.

¿Por qué optar por alternativas a Setmore?

Incluso un software de programación sólido puede empezar a parecer un obstáculo a medida que su empresa crece. Lo que comenzó como una forma sencilla de reservar citas puede convertirse rápidamente en recordatorios perdidos, reservas superpuestas o tedioso trabajo manual.

He aquí por qué necesita una herramienta avanzada que ofrezca más que la simple programación de citas:

Personalización: las páginas de reserva, las notificaciones y los flujos de trabajo deben ofrecerle la flexibilidad necesaria para adaptarlos a las necesidades específicas de su empresa.

Gestión de equipos y ubicaciones: La gestión de múltiples ubicaciones, personal o sesiones grupales puede complicarse rápidamente sin funciones de colaboración en tiempo real.

Pagos y facturación: los pagos integrados, la facturación periódica y la facturación no deberían requerir pasos adicionales ni herramientas de terceros.

Integración: Sincronizar calendarios, sistemas CRM o herramientas de vídeo debe estar integrado, lo que reduce la sobrecarga de los flujos de trabajo fragmentados.

Visibilidad e información: el seguimiento de las tendencias de reserva, el rendimiento del personal o el historial de los clientes debe ser sencillo para ayudarle a tomar decisiones basadas en datos.

Experiencia del cliente: sin sistemas de reserva fluidos o actualizaciones automatizadas, los clientes pueden enfrentarse a confusiones, cancelaciones o retrasos que afectan a su satisfacción.

Actualizaciones manuales: ajustar horarios, gestionar cancelaciones o cambiar reservas a menudo supone un trabajo administrativo adicional que ralentiza a todo el equipo.

Las mejores alternativas a Setmore que puedes utilizar

¿Busca una forma más inteligente de gestionar su sistema de reservas? Hemos elaborado una lista con las mejores alternativas a Setmore que hacen que la programación sea más fácil, rápida y flexible.

ClickUp (ideal para gestionar calendarios junto con proyectos, tareas y flujos de trabajo de clientes)

Mantén una agenda flexible y asegúrate de que las tareas clave se completen con el calendario basado en IA de ClickUp.

Gestionar citas a menudo parece un trabajo en sí mismo. Tienes que hacer seguimiento de quién necesita tu tiempo, cuándo estás disponible y cómo encajan esos compromisos en el panorama general de tu trabajo. Hacer seguimiento de las citas a menudo significa utilizar notas adhesivas o documentos para tener una visión completa de la reunión, lidiar con calendarios desordenados o saltar de una herramienta a otra que no se integran entre sí.

Eso es la proliferación del trabajo en acción, y está acabando con la productividad de los equipos y las empresas.

ClickUp adopta un enfoque diferente. Reúne todas sus aplicaciones de trabajo, datos, chat y flujos de trabajo en el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, lo que proporciona un contexto completo con cada interacción y un único lugar para que las personas y los agentes trabajen juntos. En lugar de obligarle a utilizar un sistema rígido, la herramienta le permite figura las tareas y el calendario como desee.

Puede añadir los detalles que le interesen: información del cliente, notas preparatorias, adjuntos o pasos de seguimiento. Veamos cómo:

He aquí por qué el Calendario de ClickUp es una mejor alternativa a Setmore

ClickUp Calendar reúne todos los detalles de sus citas, incluidas notas, información de clientes y etiquetas de estado, en un solo lugar. Dependiendo de su plan, puede codificar por color los eventos, establecer citas recurrentes o cambiar entre vistas.

Haga vista a su agenda completa con el Calendario basado en IA de ClickUp.

ClickUp Calendar programa automáticamente las tareas en función de sus prioridades, reservando tiempo para concentrarse y reorganizando el trabajo para equilibrar los plazos y la productividad personal.

Se integra con Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etc., recopilando información de las reuniones y permitiéndole unirse a las llamadas directamente desde el calendario.

Vincula Google Calendar con ClickUp Calendar sin esfuerzo.

Ofrece vistas diarias, semanales y mensuales, calendarios compartibles, sincronicación entre calendarios (Google, Outlook), recordatorios, control de tiempo y herramientas para comparar los horarios del equipo, todo ello dentro de la misma app.

Otra forma en que ClickUp agiliza la programación es con ClickUp Forms. En lugar de recopilar las solicitudes del cliente a través de recordatorios dispersos por correo electrónico o llamadas perdidas, puede configurar un formulario para capturar los detalles de la reserva.

Simplifique las solicitudes de tareas con ClickUp Forms.

Cada envío se convierte instantáneamente en una tarea en su entorno de trabajo, para completar la información que ha solicitado, como franjas horarias preferidas, notas o requisitos especiales. Esto hace que la gestión de citas sea fácil y fiable, al tiempo que garantiza que no se pase por alto ninguna solicitud.

Convierta las tareas repetitivas en acciones inteligentes con ClickUp Automatización.

ClickUp simplifica la gestión de los seguimientos y las actualizaciones de tareas con ClickUp Automatización. En lugar de realizar un seguimiento manual de cada tarea, puede establecer reglas para mover tareas automáticamente, cambiar estados o activar desencadenantes cuando se cumplan condiciones como que un cliente reprograme, cancele o envíe una nueva solicitud de cita.

Aumente la productividad programando con ClickUp Recordatorios.

Con ClickUp Reminders, puede programar recordatorios para usted, su equipo o tareas específicas. En combinación con ClickUp Notificaciones, sabrá exactamente cuándo se actualiza una tarea, cambia un estado o alguien necesita atención.

💡 Consejo profesional: agrupa los tipos de citas similares (como las llamadas a clientes por la mañana y las sincronizaciones internas por la tarde). El cambio de contexto es lo que agota la energía.

ClickUp Brain mantiene tu comunicación organizada y agiliza la creación de tareas. Solo tienes que pedirle a Brain que programe una reunión con un cliente, redacte mensajes para los clientes, resumir las notas de las reuniones o incluso convierta tus aportaciones en tareas prácticas.

Simplemente pídele a Brain que programe una reunión, capture ideas o resuma notas, todo ello dentro de tu entorno de trabajo.

Las integraciones de ClickUp se conectan fácilmente con las aplicaciones que ya utiliza. Las integraciones con Google Calendar, Outlook y Zoom mantienen sus reuniones, llamadas y plazos perfectamente sincronizados entre todas las plataformas. Cualquier actualización realizada en ClickUp se refleja automáticamente en sus otros calendarios. Para las reuniones virtuales, la integración con Zoom le permite programar, unirse o realizar un seguimiento de las llamadas directamente desde sus tareas de ClickUp.

Explora las prácticas integraciones con ClickUp Integrations.

⚡ Archivo de plantillas: La plantilla de agenda de citas de ClickUp le ayuda a gestionar los datos de los clientes más allá de las fechas y horas. Puede añadir notas, realizar un seguimiento de los cambios de fecha o las cancelaciones con etiquetas de estado personalizadas y capturar datos como números de teléfono y ciudad directamente en la página de reservas. Además, puede cambiar entre diferentes vistas, desde un calendario de un vistazo hasta un mapa de procesos o un formulario para recopilar envíos.

Las mejores funciones de ClickUp

Seguimiento de la carga de trabajo: obtenga una visión general en tiempo real de la disponibilidad del equipo, las reservas y los cronogramas de los proyectos mediante obtenga una visión general en tiempo real de la disponibilidad del equipo, las reservas y los cronogramas de los proyectos mediante los paneles de ClickUp

Colabora en documentos: almacena y comparte contratos, directrices o notas de clientes en ClickUp Documento , directamente enlazado a tu sistema de reservas.

Visualice los flujos de trabajo: correlacionar visualmente los flujos de trabajo o los recorridos de los clientes en correlacionar visualmente los flujos de trabajo o los recorridos de los clientes en las pizarras de ClickUp

Simplifique la comunicación: mantenga las actualizaciones de citas y las conversaciones con los clientes en un solo lugar con mantenga las actualizaciones de citas y las conversaciones con los clientes en un solo lugar con ClickUp Chat

Recopila información de los clientes: Capture los detalles de las reservas o las preferencias de los clientes a través de los formularios de ClickUp , que se sincronizan instantáneamente con las tareas.

Límites de ClickUp

Los paneles de ClickUp ofrecen una buena visión general de la carga de trabajo y el rendimiento del equipo, pero la creación de informes complejos requiere tiempo y esfuerzo adicionales.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4490 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aquí tienes una reseña de TrustRadius:

Es ideal para gestionar tareas para toda la organización. También para tareas repetitivas, en las que se pueden programar repeticiones. Es muy fácil de usar y se pueden añadir campos personalizados, algo muy útil. Me encantan las diferentes vistas.

Es ideal para gestionar tareas para toda la organización. También para tareas repetitivas, en las que se pueden programar repeticiones. Muy fácil de usar y se pueden añadir campos personalizados, algo muy útil. Me encantan las diferentes vistas.

💡 Bonificación: si buscas una alternativa a Setmore que vaya más allá de la simple programación, ClickUp Brain MAX merece la pena echarle un vistazo. Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS tus aplicaciones de conexión (a internet) + la web para ubicar archivos, documentos y adjuntos.

Utilice Talk to Text para consultar su agenda y reservar reuniones con su voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar.

Reemplace docenas de herramientas de IA desconectadas y aproveche modelos de IA premium como ChatGPT, Claude y Gemini con una única solución contextual y lista para su uso en la empresa. Brain MAX es la superaplicación de IA para escritorio que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo. Deshazte de la proliferación de herramientas de IA, utiliza tu voz para realizar tu trabajo, crear reuniones, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más. Programa reuniones, realiza un seguimiento de las notas de las llamadas y mucho más con Brain MAX.

2. Calendly (ideal para gestionar horarios sencillos junto con el sincronizar automático del calendario y los recordatorios)

a través de Calendly

Calendly es un software de programación que se conecta directamente a tu calendario y muestra a los demás solo los horarios en los que estás disponible. La plataforma comprueba tu calendario de Google, Outlook, Office 365 o iCloud y bloquea cualquier horario que ya esté ocupado.

Calendly te ofrece opciones para añadir breves descansos entre llamadas, establecer límites en el número de reuniones que puedes aceptar al día o incluso bloquear días completos para concentrarte en el trabajo. Y si tus reuniones son facturables, puedes aceptar pagos cuando se reserve la franja horaria a través de Stripe o PayPal.

También envía recordatorios automáticos por correo electrónico o mensaje de texto. También puede personalizar las confirmaciones con notas o instrucciones previas.

Las mejores funciones de Calendly

Ofrezca diferentes tipos de eventos, como un registro rápido de 15 minutos, una consulta de 30 minutos o una reunión completa de 60 minutos.

Utilice la programación por turnos para distribuir las reservas de manera uniforme entre su equipo de soporte sin necesidad de coordinación adicional.

Permita integraciones fluidas con terceros como Google Meet, Slack, Salesforce, HubSpot y muchos más.

Límites de Calendly

Tiene una automatización del flujo de trabajo con límite, ya que no hay funciones integradas de gestión de tareas o de gestión de proyectos.

Precios de Calendly

Free

Estándar: 12 $ al mes por usuario

Teams: 20 $ al mes por usuario.

Corporación: A partir de 15 000 $ al año.

Valoraciones y opiniones sobre Calendly

G2: 4,7/5 (más de 2400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Calendly?

Aquí tienes una reseña de G2:

A mis clientes les resulta muy fácil concertar una reunión conmigo cuando les conviene. He compartido mi enlace de forma tan sencilla que pueden hacerlo. También utilizo el enlace en mis correos electrónicos y mensajes.

A mis clientes les resulta muy fácil concertar una reunión conmigo cuando les conviene. He compartido mi enlace de forma tan sencilla que pueden hacerlo. También utilizo el enlace en mis correos electrónicos y mensajes.

3. Acuity Scheduling (la mejor para gestionar horarios junto con el pago, la facturación y las reservas de clientes que cumplen con la HIPAA)

a través de Acuity Scheduling

Acuity Scheduling es una herramienta para empresas que necesitan algo más que seleccionar una fecha en un calendario. La plataforma es fácil de usar y está diseñada para gestionar los detalles de las citas con los clientes, como pagos, formularios y recordatorios.

Con Acuity Scheduling, puede crear diferentes servicios con duraciones, precios y formularios de admisión de clientes únicos. Cada reserva incluye confirmaciones automáticas de citas, y puede solicitar a los clientes que rellenen formularios antes de la reunión.

Acuity Scheduling también ofrece compatibilidad con paquetes, membresías y certificados de regalo, que son útiles si ofrece múltiples servicios, programas recurrentes o gestiona múltiples proveedores.

Las mejores funciones de Acuity Scheduling

Habilite el cumplimiento de la HIPAA (en plan seleccionado) para una programación segura en consultas médicas y terapéuticas.

Gestiona múltiples empleados y ubicaciones desde un único panel de control con calendarios individuales para cada miembro del equipo.

Gestiona automáticamente diferentes zonas horarias para que los clientes vean la disponibilidad que se ajusta a su ubicación.

Límites de Acuity Scheduling

El cumplimiento de la HIPAA, la programación de múltiples empleados y la personalización avanzada de la marca requieren plan profesional más caro.

Precios de Acuity Scheduling

Free

Starter: 20 $ al mes por usuario

Estándar: 34 $ al mes por usuario

Premium: 61 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 5700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Acuity Scheduling?

Aquí tienes una reseña de Capterra:

Ha sido muy fácil integrarlo en un sitio web básico con notificaciones por correo electrónico.

Ha sido muy fácil integrarlo en un sitio web básico con notificaciones por correo electrónico.

4. Vagaro (la mejor para gestionar horarios junto con los flujos de trabajo de salones de belleza, spas y centros de bienestar, como puntos de venta y marketing)

a través de Vagaro

Vagaro es una herramienta diseñada para negocios relacionados con el bienestar, la belleza y el fitness. En lugar de ser solo un software de programación, funciona también como un completo sistema de gestión empresarial. La plataforma le permite gestionar pagos, membresías, clases y campañas de marketing.

Si tienes un salón de belleza, un spa o un gimnasio, Vagaro te ofrece una forma profesional de gestionar tanto la programación de citas individuales como las clases en grupo. Vagaro establece la conexión entre la programación y el punto de venta, por lo que puedes gestionar las membresías y procesar los pagos en el sistema que utilizas para las reservas de citas. Esto es útil si tu empresa implica servicios recurrentes, como tratamientos faciales mensuales o clases semanales de yoga.

Las mejores funciones de Vagaro

Permita que los clientes realicen reservas desde páginas de redes sociales como Facebook e Instagram.

Realice un seguimiento de las ventas, el inventario y el rendimiento con herramientas de elaboración de informes integradas.

Asigna calendarios y servicios personalizados a diferentes miembros del personal o ubicaciones.

Límites de Vagaro

Vagaro está diseñado para empresas relacionadas con el bienestar, la belleza y el fitness, por lo que si no te dedicas a estos campos, es posible que muchas de sus funciones avanzadas te resulten innecesarias.

Precios de Vagaro

Free

Una ubicación: 23,99 $ al mes por usuario.

Varias ubicaciones: Precios personalizados

Vagaro

G2: 4,6/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3450 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Vagaro?

Aquí tienes una reseña de Capterra:

Aceptable como software de reservas, sin duda optimizado para gestionar el calendario de reservas y cobrar los pagos, lo que permite ahorrar tiempo. *

Aceptable como software de reservas, sin duda optimizado para gestionar el calendario de reservas y cobrar los pagos, lo que permite ahorrar tiempo. *

5. Square Appointments (la mejor opción para gestionar horarios junto con pagos integrados y operaciones de pequeñas empresas)

a través de Square Appointments

Square Appointments está diseñado para aquellos que necesitan gestionar tanto la programación como el pago en un mismo lugar. Si eres un profesional independiente, como peluquero, barbero, manicurista o consultor, te resultará muy sencilla la configuración. La herramienta también se adapta bien a equipos más grandes con múltiples calendarios de personal. La plataforma se integra con el procesamiento de pagos de Square, como Square Reader o Tap-to-Pay, lo que le permite aceptar tarjetas de crédito y pagos móviles, e incluso configurar prepagos o tarifas de cancelación. Esta conexión POS integrada es una ventaja añadida para las empresas que dependen de un flujo de caja constante. Square Appointments también proporciona URL de reserva únicas para que los clientes puedan programar directamente con el miembro del equipo que prefieran.

Las mejores funciones de Square Appointments

Utilice Square Assistant para responder a los clientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para gestionar confirmaciones o cambios de horario.

Asigna servicios a recursos específicos (salas, estaciones, sillas) para que las reservas reserven automáticamente todo lo necesario.

Añada alergias, preferencias o notas de visitas anteriores directamente al perfil del cliente para ofrecer una experiencia personalizada.

Límites de Square Appointments

Las páginas de reserva tienen un aspecto limpio, pero ofrecen una personalización limitada en cuanto a funciones avanzadas.

Precios de Square Appointments

Free

Además: 29 $ al mes por usuario.

Premium: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Square Appointments

G2: 4,3/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 230 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Square Appointments?

Aquí tienes una reseña de G2:

Me gusta lo fácil que es programar citas con clientes online para evitar cancelaciones de citas online.

Me gusta lo fácil que es programar citas con clientes online para evitar cancelaciones de citas online.

6. Doodle (la mejor para gestionar horarios junto con encuestas grupales y coordinación colaborativa de reuniones)

a través de Doodle

Encontrar un momento que le venga bien a varias personas suele convertirse en una tarea más complicada que la propia reunión. Pides sugerencias, recibes respuestas dispersas por diferentes canales y, de alguna manera, siempre se te escapa la respuesta de alguien. Doodle soluciona ese problema convirtiendo la programación en una sencilla encuesta grupal.

Crea una encuesta con posibles franjas horarias y compártela. Cada uno marca lo que le viene bien y usted ve rápidamente los solapamientos. No es necesario que creen una cuenta ni descarguen una aplicación: solo tienen que hacer clic, votar y terminado. Y si los planes cambian, puede actualizar la encuesta o crear una nueva en cuestión de minutos.

También puede crear varias páginas de reserva para gestionar múltiples eventos o tipos de reuniones sin restricciones. Doodle no es solo para reuniones de oficina. La gente lo utiliza como un plan potente para organizar grupos de estudio, reuniones entre principales y profesores o incluso eventos informales.

Las mejores funciones de Doodle

Establece plazos para las respuestas, de modo que los participantes no puedan retrasar el proceso de toma de decisiones.

Proteja las encuestas confidenciales con una contraseña cuando programe reuniones confidenciales o relacionadas con clientes.

Ofrezca respuestas «sí», «no» o «si es necesario» para que los participantes puedan mostrar flexibilidad sin confusión.

Límites de Doodle

Carece de herramientas de gestión avanzadas, como formularios de admisión, cobro de pago o programación de citas recurrentes.

Precios de Doodle

Free

Pro: 14,95 $ al mes por usuario.

Equipo: 19,95 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Doodle

G2: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Doodle?

Aquí tienes una reseña de Capterra:

Es una aplicación sencilla y muy fácil de usar. Nos ayuda a decidir todo. Crear encuestas también es muy útil para las personas que no se deciden.

Es una aplicación sencilla y muy fácil de usar. Nos ayuda a decidir todo. Crear encuestas también es muy útil para las personas que no se deciden.

7. vCita (la mejor para gestionar horarios junto con la comunicación con los clientes, la facturación y los flujos de trabajo similares a los de CRM)

a través de vCita

Si tienes una empresa basada en servicios, no solo necesitas una aplicación de programación. También necesitas confirmar reservas, cobrar pagos, realizar un seguimiento de los datos de los clientes y programar seguimientos. Con vCita, los clientes disponen de opciones de autoprogramación para sus citas, mientras que tú mantienes el control de todo lo demás en el backend.

Cuando un cliente reserva una sesión con usted, vCita le envía automáticamente una confirmación, una factura y un recordatorio antes de la reunión. Si necesita cambiar la fecha, puede hacerlo él mismo sin necesidad de enviarle un correo electrónico.

Además, puede añadir widgets al sitio web para realizar reservas y captar clientes potenciales, y utilizar el asistente de IA integrado para redactar respuestas a los clientes y obtener asesoramiento empresarial basado en sus datos.

Las mejores funciones de vCita

Proporcione un portal de autoservicio para clientes donde estos puedan consultar citas anteriores, facturas e historial de comunicaciones.

Cree paquetes de servicios (como un paquete de 5 sesiones) y realice un seguimiento del uso de los clientes sin necesidad de actualizaciones manuales.

Habilite el uso compartido de documentos en línea para que los contratos, formularios o guías se puedan enviar directamente a través del portal.

Límites de vCita

vCita resulta complejo si solo necesita un software de programación sencillo, ya que las herramientas adicionales de CRM y facturación parecen innecesarias.

Precios de vCita

(versión de) prueba gratuita

Básico: 35 $ al mes por usuario

Empresa: 65 $ al mes por usuario.

Platinum: 110 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de vCita

G2: 4,6/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 270 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre vCita?

Aquí tienes una reseña de G2:

El widget de programación para el sitio web integrado con el backend facilita el proceso de registro de clientes. Da una imagen muy profesional a los clientes y es muy fácil de usar por mi parte.

El widget de programación para el sitio web integrado con el backend facilita el proceso de registro de clientes. Da una imagen muy profesional a los clientes y es muy fácil de usar por mi parte.

a través de Microsoft Bookings

Si su equipo trabaja con Microsoft 365, Microsoft Bookings es una buena opción que ofrece conexión entre Outlook, Teams y sus páginas de reservas. Cuando configura una cita, se actualiza directamente en Outlook, y, si se trata de una reunión virtual, Teams crea automáticamente el enlace.

La plataforma es útil si gestionas varios departamentos o servicios. Puedes configurar páginas de reserva independientes para cada uno de ellos, de modo que los clientes puedan elegir el servicio y la hora adecuados. Gracias a la personalización de las reservas, cada página se puede adaptar para que los clientes lleguen exactamente a donde necesitan.

Las mejores funciones de Microsoft Bookings

Crea páginas de reserva específicas para cada departamento, de modo que los clientes puedan programar sus citas directamente con el equipo de soporte o el miembro del personal adecuado.

Gestiona la disponibilidad del personal de forma centralizada, de modo que el calendario de cada miembro del equipo refleje los cambios en tiempo real.

Utilice seguridad y cumplimiento normativo de nivel de corporación, ya que funciona bajo las políticas de datos de Microsoft 365.

Límites de Microsoft Bookings

El trabajo funciona mejor solo si su organización ya utiliza Microsoft 365; su adopción independiente resulta restrictiva.

Precios de Microsoft Bookings

Free

Básico: 6 $ al mes por usuario

Estándar: 12,5 $ al mes por usuario.

Premium: 22 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Microsoft Bookings

G2: 3,7/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 140 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Bookings?

Aquí tienes una reseña de Capterra:

En general, ha sido un gran activo para nuestra organización, ya que permite a los clientes, proveedores y socios «reservar» fácilmente una cita con el personal clave con solo seguir un enlace en la firma de un correo electrónico.

En general, ha sido un gran activo para nuestra organización, ya que permite a los clientes, proveedores y socios «reservar» fácilmente una cita con el personal clave con solo seguir un enlace en la firma de un correo electrónico.

9. Mindbody (la mejor para gestionar horarios junto con la gestión de fitness, bienestar y afiliación a clases)

a través de Mindbody

Muchos estudios de yoga, spas, gimnasios y centros de fitness confían en Mindbody para gestionar las inscripciones a clases, los pagos y los horarios. Se trata de una plataforma fácil de usar, diseñada para sectores como la salud, el bienestar y la belleza, en la que se pueden vender paquetes de clases e incluso llevar a cabo programas de fidelización para clientes habituales.

La app móvil facilita a los clientes la consulta de los horarios de las clases, la reserva de plazas o la inscripción en listas de espera cuando las clases están completas. Puede conectar su programación con la gestión de su personal, de modo que pueda asignar instructores, realizar un seguimiento de sus horas y sincronizar las nóminas en una sola plataforma.

Las mejores funciones de Mindbody

Realice un seguimiento del progreso y las preferencias de los clientes para personalizar los servicios, como hacer una nota del nivel de un cliente de yoga o del terapeuta preferido de un cliente de masajes.

Habilite el auto check-in con opciones de quiosco y móvil para que los clientes puedan evitar las aglomeraciones en la recepción.

Utiliza el mercado de apps Mindbody para que te descubran nuevos clientes que buscan servicios de fitness o bienestar.

Límites de Mindbody

Los horarios de las clases siguen un diseño fijo, con menos opciones para adaptar el flujo de reservas al estilo de su estudio.

Precios de Mindbody

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Mindbody

G2: 3,6/5 (más de 420 opiniones)

Capterra: 4/5 (más de 2900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Mindbody?

Aquí tienes una reseña de G2:

El paquete de elaboración de informes de Mindbody es insuperable. Ha mejorado drásticamente durante el último año. El sistema también es fácil de usar para los clientes y ha demostrado ser muy estable.

El paquete de elaboración de informes de Mindbody es insuperable. Ha mejorado drásticamente durante el último año. El sistema también es fácil de usar para los clientes y ha demostrado ser muy estable.

10. Appointlet (la mejor opción para gestionar horarios junto con páginas de reserva flexibles para autónomos y pequeñas empresas)

a través de Appointlet

Appointlet es una herramienta de reunión fiable que se sincroniza con Google Calendar, Office 365, etc., para comprobar los huecos disponibles y que las nuevas reservas no entren en conflicto con su agenda. Puede añadir tiempos de espera entre citas, establecer reglas para evitar reservas de última hora, establecer límite en el número de asistentes y realizar la distribución de las reservas entre los miembros del equipo.

Con Appointlet, el uso compartido de su disponibilidad también es flexible. Puede incluir su enlace de reserva en sus correos electrónicos, incrustarlo en su sitio web o enviarlo por SMS, redes sociales, etc. Los recordatorios automáticos por correo electrónico ayudan a reducir las ausencias, y cuando alguien cancela o cambia la fecha, se notifica a todos.

Las mejores funciones de Appointlet

Crea páginas de reserva ilimitadas sin restricciones en cuanto a tipos de eventos o miembros del equipo.

Ofrezca la posibilidad de programar citas grupales cuando desee que varias personas participen en la misma sesión, como seminarios web o sesiones de formación.

Compatibilidad con múltiples idiomas y zonas horarias para que los clientes internacionales puedan reservar sin confusiones.

Límites de Appointlet

La elaboración de informes y análisis es mínima, por lo que no se obtiene información avanzada sobre las reservas.

Precios de Appointlet

Free

Premium: 12 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Appointlet

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Appointlet?

Aquí tienes una reseña de Capterra:

Appointlet me ahorró mucho tiempo cuando necesitaba programar citas con varias personas. Pude añadir tiempo de margen entre reuniones y permitir a las personas reprogramar sus citas si era necesario a otro horario disponible. En general, ¡fue un gran cambio!

Appointlet me ahorró mucho tiempo cuando necesitaba programar citas con varias personas. Pude añadir tiempo de margen entre reuniones y permitir a las personas reprogramar sus citas si era necesario a otra franja horaria disponible. ¡En general, fue un gran cambio!

11. YouCanBookMe (la mejor para gestionar horarios junto con páginas de reserva personalizadas e integraciones de calendario)

vía YouCanBookMe

Con YouCanBookMe, puedes personalizar completamente tu página de reservas (cambiar color, subir logotipos, utilizar fondos y pies de página personalizados) y personalizar el idioma y otros elementos para que la experiencia de reserva se sienta como parte de tu marca.

Las funciones de detección de zona horaria permiten a los clientes ver los horarios disponibles en su hora local, lo que ayuda a evitar confusiones en la programación cuando se tiene clientes en diferentes zonas geográficas. Cuando su día tiende a cambiar, el sistema se actualiza en tiempo real tan pronto como se añaden, cancelan o modifican eventos en su calendario.

Las mejores funciones de YouCanBookMe

Utilice la lógica condicional en los formularios para hacer preguntas de seguimiento basadas en lo que el cliente seleccione.

Proteja con contraseña o bloquee determinados dominios de correo electrónico para que solo las cuentas de empresa puedan reservar con usted.

Genere códigos QR para enlaces de reserva, lo que facilita el uso compartido de su disponibilidad.

Límites de YouCanBookMe

Carece de análisis más profundos sobre el comportamiento del cliente o del seguimiento de los ingresos.

Precios de YouCanBookMe

Free

Individual: 9 $ al mes por usuario

Profesional: 13 $ al mes por usuario

Teams: 18 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones de YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (más de 1900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 350 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre YouCanBookMe?

Aquí tienes una reseña de G2:

Es un sistema que tiene muchas funciones y más personalizaciones. La asistencia es rápida y eficaz.

Es un sistema que tiene muchas funciones y más personalizaciones. La asistencia es rápida y eficaz.

