Las 75 mejores plantillas de Hard Notion para realizar el seguimiento del progreso de tu reto

Empezar el reto 75 Hard es emocionante, pero en algún momento entre tu segundo entrenamiento del día y beberte el último sorbo de agua a medianoche, empiezas a sentir el cansancio en tu rutina más que en tus músculos.

En lugar de confiar en tu memoria (o en notas desordenadas en tu teléfono), un marco sólido mantiene tu progreso visible y tus días estructurados. 💪🏼

En esta entrada del blog, exploraremos las 75 plantillas de Notion para ayudarte a realizar el seguimiento de tus hábitos y mantenerte responsable. Y antes de terminar, también veremos las plantillas de ClickUp como alternativas más inteligentes. ¡Empecemos! 🎯

🧠 Dato curioso: El libro superventas de James Clear, Atomic Habits, destaca el poder de los pequeños cambios incrementales. Explica que mejorar solo un 1 % cada día puede dar resultados significativos con el tiempo.

¿Qué hace que una plantilla de 75 Hard Notion sea buena?

Una buena plantilla 75 Notion mantiene tu reto sencillo, estructurado y motivador. Esto es lo que debes buscar:

Estructura diaria clara con bloques modulares: utiliza títulos coherentes para los días 1 a 75, interruptores para cada elemento de la lista de control y un amplio espacio en blanco para diferentes registros.

Seguimiento de hábitos personalizable y flexible: incluye casillas de selección o barras de progreso para cada tarea, como ingesta de agua, dos entrenamientos, lectura y foto, lo que te permite adaptar el seguimiento sobre la marcha.

Visualización del progreso integrada: integra elementos visuales como calendarios o contadores de progresos (por ejemplo, 10/75 días terminados) para que puedas evaluar rápidamente la consistencia.

Espacio para la reflexión y la motivación: Contiene bloques o recuadros diarios o semanales designados para que puedas anotar cómo te sientes mentalmente, escribir citas motivadoras o documentar ideas clave.

Diseño ligero pero ampliable: Empieza de forma sencilla para que se cargue rápido y se mantenga despejado. Luego, ofrece secciones opcionales (por ejemplo, recetas, tablero motivacional o galería de antes y después) que puedes activar con un interruptor si lo deseas.

💡 Consejo profesional: Empieza por lo que no es negociable. Elige 2 o 3 hábitos de trabajo a los que te comprometerás a diario, pase lo que pase, como tener la bandeja de entrada vacía, dedicar 20 minutos al trabajo profundo o bloquear las reuniones. Respétalos como si fueran sagrados.

Las 75 plantillas Hard de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con todas las plantillas de Notion y ClickUp para el reto 75 Hard:

Plantillas gratuitas de Notion 75 Hard

Estas son algunas plantillas Notion 75 Hard diseñadas para ayudar a los entusiastas del fitness, los amantes de la productividad y los entusiastas de la superación personal a mantener la constancia. 👇

1. Plantilla de seguimiento del reto 75 Hard de Notion

a través de Notion

Desde el seguimiento de los entrenamientos hasta el registro de las comidas, esta plantilla mantiene todos los aspectos de tu transformación organizados en un solo lugar. Con su elegante interfaz, vistas diarias y de calendario, y secciones dedicadas a las fotos del antes y el después, podrás ver tu progreso de un vistazo.

🌟 Por eso te gustará:

Realice un seguimiento constante de su hidratación con el contador de agua integrado.

Registra dos entrenamientos diarios y planifica tus comidas en un solo lugar.

Mantén una sección de notas de libros para registrar tus lecturas diarias.

Revisa tu cumplimiento de las reglas oficiales del 75 Hard Challenge.

📌 Ideal para: Personas que comienzan el reto 75 Hard y desean un rastreador optimizado y visualmente limpio para todas las tareas diarias.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres un plan de crecimiento personal 75 Hard Challenge que se adapte a tu estilo de vida único? Pide a ClickUp Brain que personalice tus entrenamientos, dieta y lista de lecturas en función de tu horario y preferencias. Comparte tus metas y limitaciones, y Brain creará una rutina diaria personalizada y recomendaciones para ayudarte a tener éxito en tu viaje 75 Hard.

2. Plantilla Notion 75 Hard Edición para mujeres

a través de Notion

Diseñada específicamente para mujeres, esta plantilla se centra en completar el reto 75 Hard sin sobreesfuerzo ni desequilibrios hormonales. Hace hincapié en la sincronización del ciclo para los entrenamientos, al tiempo que mantiene una lista de control sencilla y estética para evitar el agotamiento.

Todas las tareas diarias, como la ingesta de agua, los entrenamientos, la dieta, la lectura y las fotos de progreso, son fáciles de seguir y ajustar según el ritmo de tu cuerpo.

🌟 Por eso te gustará:

Adapta los entrenamientos según tu ciclo menstrual para obtener energía sostenible.

Realice un seguimiento diario de su hidratación y sus hábitos alimenticios saludables sin esfuerzo.

Supervise el progreso de lectura y los tipos de metas con un contador de páginas específico.

Lleve un diario visual de sus fotos de progreso en un lugar cómodo.

📌 Ideal para: Mujeres que buscan un enfoque especializado y consciente para completar el reto 75 Hard Challenge.

💡 Consejo profesional: Trata tu jornada de trabajo como si fuera un entrenamiento. Empieza con calentamientos (victorias fáciles), sigue con «series» de concentración (Sprints de trabajo intenso) y termina con un enfriamiento (tareas administrativas ligeras o planificación del día siguiente).

3. Plantilla de seguimiento del progreso Notion 75 Hard

a través de Notion

Diseñada como un rastreador semanal, esta plantilla hace hincapié en el progreso constante en lugar de la sobrecarga diaria. Incluye una página separada de recetas para simplificar la planificación de las comidas y una sección de recursos para almacenar contenido motivacional.

Un calendario diario te ayuda a cumplir con tu agenda, mientras que las notas semanales y las citas inspiradoras te ayudan a mantener el impulso.

🌟 Por eso te gustará:

Añade citas motivadoras para inspirar una acción constante a lo largo del desafío.

Captura reflexiones e ideas semanales para mejorar a largo plazo.

Visualice el cumplimiento diario con un diseño de calendario intuitivo.

📌 Ideal para: Personas que prefieren realizar un seguimiento semanal de su progreso e integrar recetas y contenido motivacional.

4. Plantilla de seguimiento del reto 75 Hard de Notion

a través de Notion

Esta plantilla combina la responsabilidad con la motivación, y está diseñada para ayudarte a mantenerte firme en el reto sin perder el impulso. Además, esta plantilla de seguimiento de hábitos ofrece paneles y un tablero de motivación integrado para mantenerte motivado. Es ideal para aquellos que valoran tanto la estructura como el estímulo a lo largo de los 75 días que dura el reto.

🌟 Por eso te gustará:

Crea paneles personalizados para centrarte en tus hábitos únicos.

Realiza un seguimiento eficaz de tus entrenamientos diarios, comidas e ingesta de agua.

Registra fotos del progreso y entradas de lectura diarias sin problemas dentro del rastreador de libros.

Mantén la inspiración con elementos dinámicos e interactivos que refuerzan la coherencia.

📌 Ideal para: Personas que necesitan un impulso motivacional junto con un sistema de seguimiento práctico.

5. Plantilla Notion 75 HARD

a través de Notion

Creada para ofrecer simplicidad y responsabilidad, esta plantilla se centra estrictamente en las cinco reglas básicas del reto 75 Hard. Cada día se registra en una tabla, lo que te permite marcar las tareas completadas y supervisar la constancia. Este diseño hace hincapié en la disciplina por encima de los extras, lo que funciona mejor para los usuarios que se nutren del minimalismo y la claridad.

🌟 Por eso te gustará:

Marca las tareas diarias relacionadas con el agua, los entrenamientos, la dieta, la lectura y las fotos de progreso.

Revisa los días completados del desafío con un diseño de tabla visual claro.

Realice un seguimiento de la coherencia de un vistazo para mejorar la responsabilidad personal.

📌 Ideal para: Retadores que desean un sistema sencillo y sin complicaciones para mantener la disciplina.

💡 Consejo profesional: Cepíllate los dientes con la mano no dominante mientras recitas en voz alta tu lista de tareas pendientes. Esta extraña combinación obliga a tu cerebro a activar nuevas vías (control motor + recuerdo del lenguaje + secuenciación), transformando una rutina aburrida en un ejercicio de micro neuroplasticidad que agudiza la concentración, la memoria y la adaptabilidad.

6. Plantilla de panel de control Notion Ultimate 75 Hard

a través de Notion

Este completo panel de control está diseñado para usuarios detallistas que desean supervisar todos los aspectos del reto 75 Hard Challenge. Con barras y gráficos gamificados, es ideal para aquellos que desean basarse en análisis para rendir cuentas sobre su progreso.

Las páginas de entrada personalizadas, los logros y las alertas SOS garantizan que no se pase nada por alto, lo que hace que el proceso sea atractivo e interactivo.

🌟 Por eso te gustará:

Registra estadísticas detalladas: fotos, peso, macros, VO₂ máx. y mucho más.

Celebra los hitos con logros y gráficos de progreso.

Utiliza una barra de vida gamificada para motivarte visualmente y rendir cuentas.

📌 Ideal para: Usuarios experimentados de Notion que buscan una experiencia de seguimiento muy detallada, gamificada e interactiva.

👀 Consejo útil: Añade un día comodín. Planifica para los imprevistos creando un espacio flexible por semana. De esta forma, si surge algún imprevisto, tu racha no se rompe, sino que se adapta y se reinicia.

7. Plantilla del reto 75 Hard de Notion

a través de Notion

Esta plantilla se centra en proporcionar una experiencia guiada con recursos seleccionados. Las sugerencias de libros, ideas de recetas y estructuras de entrenamiento precargadas reducen la fatiga de tomar decisiones y te ayudan a mantenerte en el buen camino. Sus secciones flexibles te permiten ajustar los entrenamientos y las opciones de lectura, lo que potencia la personalización.

🌟 Por qué te gustará:

Registra el progreso con cubierta, estado y sistema de valoración.

Sigue estructuras de entrenamiento prediseñadas o personaliza las tuyas propias.

Accede a recetas para principiantes con ingredientes y pasos para simplificar la planificación.

Guarda tus reflexiones personales y notas para cada día del reto.

📌 Ideal para: principiantes o planificadores estructurados que desean una orientación personalizada junto con una flexibilidad total.

8. Plantilla de seguimiento del reto 75 Hard de Notion

a través de Notion

Esta plantilla para establecer metas aprovecha los gráficos, botones y herramientas de diseño de Notion para crear un sistema de seguimiento avanzado. Hace hincapié en la responsabilidad personal total y el cumplimiento constante de las reglas básicas, al tiempo que permite a los usuarios visualizar el progreso.

🌟 Por eso te gustará:

Realiza un seguimiento de la hidratación, los entrenamientos, la dieta, la lectura y las fotos del progreso con botones interactivos.

Visualice su trayectoria con gráficos circulares de finalización y gráficos lineales multivariantes.

Céntrate en la fortaleza mental y la resiliencia mediante un registro estructurado.

📌 Ideal para: Personas que buscan un entorno de seguimiento 75 Hard de alta tecnología, visualmente dinámico y disciplinado.

💡 Consejo profesional: Crea un banco de motivación. Haz capturas de pantalla de elogios, testimonios o cualquier cosa que sea un recordatorio de que estás evolucionando. Vuelve a verlas cuando te sientas estancado o lento.

Limitaciones de Notion

Aunque Notion incluye potentes funciones, los usuarios habituales destacan varios puntos débiles que pueden afectar a la productividad:

Curva de aprendizaje pronunciada: los usuarios suelen pasar semanas configurando plantillas, fórmulas y flujos de trabajo antes de obtener una eficiencia real.

Experiencia offline deficiente: la edición offline tiene un límite: se puede editar solo las páginas abiertas previamente; crear contenido nuevo o acceder a páginas no visitadas no es fiable.

Rendimiento lento: A medida que los entornos de trabajo crecen, es habitual que se produzcan retrasos en la elaboración de informes, tiempos de carga más lentos y una reducción general de la capacidad de respuesta.

Problemas de exportación y formato: las exportaciones a PDF a menudo desalinean los diseños o eliminan el contenido anidado.

Limitaciones de la interfaz de usuario móvil: la aplicación móvil carece de las funciones y fluidez de la versión de escritorio, lo que hace que la edición sobre la marcha sea menos intuitiva.

Plantillas alternativas a Notion 75 Hard

ClickUp, la aplicación para todo lo relacionado con el trabajo (y la vida), te ofrece mucha más flexibilidad. Puedes configurar listas de control diarias, registrar el progreso e incluso visualizar tu trayectoria en más de 15 vistas personalizables de ClickUp.

Un usuario comparte:

No tengo palabras para describir lo bueno que es. Entre la automatización, las plantillas y todos los diferentes tipos de seguimiento y vistas, es imposible equivocarse con ClickUp.

No tengo palabras suficientes para elogiarlo. Entre la automatización, las plantillas y todos los diferentes tipos de seguimiento y vistas, es imposible equivocarse con ClickUp.

Estas son algunas de las mejores plantillas alternativas a Notion que puedes probar. 🎯

1. Plantilla ClickUp 75 Hard

Obtenga plantillas gratuitas Consigue un marco específico para reforzar la disciplina con la plantilla ClickUp 75 Hard.

La plantilla ClickUp 75 Hard es un sistema estructurado que hace que el reto sea más fácil de seguir y más difícil de abandonar, ya que reúne todas las tareas, reflexiones y actualizaciones de progreso en un único entorno de trabajo interactivo.

Con herramientas integradas para la planificación diaria, el establecimiento de metas y las revisiones semanales del progreso, te garantiza que tu reto siga por buen camino y que mantengas la motivación.

🌟 Por eso te gustará:

Lo hice , En curso y Pendiente . Realiza un seguimiento de cada tarea con los estados personalizados de ClickUp , como

Clasifica los hábitos utilizando los campos personalizados de ClickUp para visualizar claramente el progreso.

Navega por cinco vistas personalizadas, incluyendo Challenge Gantt y Challenge resumen .

Asigna subtareas, realiza ajustes para configurar recordatorios recurrentes y utiliza rótulos de prioridad para mantener la disciplina diaria.

📌 Ideal para: Retadores que desean una aplicación de planificación diaria totalmente organizada con visualización del progreso, recordatorios recurrentes y herramientas de responsabilidad.

🚀 Consejo útil: ¿Quieres analizar tu progreso? Con los paneles de ClickUp, puedes ver todo en una sola vista. Utiliza AI Cards para resumir automáticamente tus registros de entrenamiento, hidratación y rachas de lectura, y así obtener información instantánea sin necesidad de realizar un seguimiento manual. Además, puedes configurar tarjetas personalizadas para el consumo de agua, la finalización de entrenamientos y los registros diarios. Controle su consistencia a lo largo del tiempo con las tarjetas de IA en los paneles de ClickUp.

2. Plantilla de registro de ejercicios de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Crea un espacio basado en datos para tus entrenamientos con la plantilla de registro de ejercicios de ClickUp.

La plantilla de registro de ejercicios de ClickUp está diseñada para los entusiastas del fitness que desean realizar un seguimiento preciso de cada entrenamiento. Centraliza tu historial de entrenamiento en un solo espacio, lo que te ofrece una visión clara de tu progreso.

Lo que diferencia a esta plantilla es su flexibilidad. Puedes registrar series, repeticiones, duración, intensidad o incluso condiciones externas como el clima para sesiones al aire libre.

🌟 Por eso te gustará:

Realice un seguimiento de las sesiones con estados personalizados como Completada , Perdida o Pendiente .

Registra los detalles utilizando campos personalizados como Entrenador , Ejercicio de fuerza , Ejercicio de flexibilidad y Duración de la sesión .

Accede a vistas como Horario de entrenamiento , Vista Tablero , Registro de ejercicios y Guía de inicio .

Utiliza el control de tiempo integrado en ClickUp para registrar la duración exacta del entrenamiento.

📌 Ideal para: Entusiastas del fitness, entrenadores personales y otras personas que necesitan un sistema organizado para registrar y analizar sus entrenamientos.

3. Plantilla de plan de acción diario de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Reordena tus prioridades diarias a lo largo del reto 75 Hard con la plantilla de plan de acción diario de ClickUp.

¿Alguna vez has sentido que tu día se te escapa porque estás reaccionando a las tareas en lugar de dirigirlas? Esto es especialmente cierto cuando sigues el reto 75 Hard Challenge con el trabajo diario. La plantilla del plan de acción diario de ClickUp elimina eso.

Divide las metas en pasos priorizados y con plazos determinados para que puedas centrarte en el trabajo de mayor impacto, añadir rituales matutinos como hacer ejercicio o leer, y aún así dejar espacio para ajustes.

🌟 Por eso te gustará:

Realice un seguimiento del progreso con estados personalizados como Completada , En curso y Pendiente .

Utilice campos personalizados como Complejidad de la tarea , Progreso de la meta , Departamento y Tipo de tarea para clasificar las tareas diarias.

Visualiza tu día con Metas , Cronograma , Pasos de acción y Vistas de la guía de inicio .

Reserva tiempo para las 75 actividades esenciales de Hard sin perder de vista tus metas de trabajo.

📌 Ideal para: Profesionales ocupados o participantes que compaginan el reto 75 Hard con agendas exigentes y necesitan claridad y concentración en la planificación diaria.

4. Plantilla de plan de autocuidado de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Crea cambios equilibrados en tu estilo de vida con la plantilla del plan de autocuidado de ClickUp.

Durante el reto 75 Hard, es fácil centrarse tanto en la disciplina y los resultados que el cuidado personal pasa a un segundo plano. Pero sin un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida personal, el reto puede resultar agotador en lugar de empoderador.

La plantilla del plan de autocuidado de ClickUp te ayuda a dedicar tiempo a la recuperación, la reflexión y los hábitos que benefician tanto a tu cuerpo como a tu mente. Con espacios dedicados al bienestar mental, físico y emocional, puedes diseñar una rutina que vaya más allá de los entrenamientos y la lectura.

🌟 Por eso te gustará:

Realiza un seguimiento de tus metas de bienestar con estados personalizados como Logrado , A por todas , Fuera de camino y muchos más.

Organiza tus rutinas con Campos personalizados para Tipo de bienestar , Notas , Referencias y Tipo de autocuidado .

Elabora un plan holístico que equilibre la disciplina con el auténtico cuidado personal.

📌 Ideal para: Personas que desean evitar el agotamiento, mantener el equilibrio y crear rutinas matutinas que fomenten tanto la productividad como el bienestar.

5. Plantilla de planificación de comidas de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Mantén la constancia en tu dieta diaria con la plantilla de planificación de comidas de ClickUp.

Una de las partes más difíciles de 75 Hard es decidir qué comer cada día sin desviarse del plan de dieta. La plantilla de planificación de comidas de ClickUp puede ayudarte con esto. En lugar de tener que pensar a toda prisa qué preparar para cenar o de no alcanzar accidentalmente tu objetivo de proteínas, puedes organizar las comidas, realizar el seguimiento de la nutrición y planificar con claridad.

🌟 Por eso te gustará:

Realiza un seguimiento de las macros con campos personalizados como calorías netas, carbohidratos, proteínas y tipo de comida.

Utiliza listas de arrastrar y soltar para planear comidas en segundos.

Visualiza tus planes en las vistas Tablero de ClickUp : resumen semanal, Calendario y tipo de comida.

Reduce los viajes al supermercado con listas de control de ingredientes y listas de la compra consolidadas.

📌 Ideal para: Personas que desean eliminar el estrés de las decisiones alimentarias mientras participan en el reto 75 Hard.

6. Plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice el seguimiento de todos sus hábitos 75 Hard con la plantilla ClickUp Personal Habit Tracker.

El secreto para completar 75 Hard es la constancia. La plantilla Personal Habit Tracker de ClickUp te ofrece una forma sencilla de registrar, supervisar y cumplir con todas las tareas diarias sin perder el impulso. Desde marcar tus entrenamientos hasta realizar el seguimiento de las páginas leídas o los litros de agua, verás el progreso día a día, convirtiendo los pequeños logros en buenos hábitos duraderos.

🌟 Por eso te gustará:

Mantén el rumbo con campos personalizados como Progreso , Leer 15 páginas , 10 000 pasos y Beber 64 oz .

Divida los hábitos en subtareas, añada rótulos de prioridad o asigne socios responsables.

Visualiza las rachas y el progreso en tiempo real para mantener alta la motivación.

📌 Ideal para: Personas que se plantean retos de superación personal y necesitan una app de seguimiento de hábitos para rendir cuentas cada día.

7. Plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Ve más allá de los 75 días para crear un crecimiento sostenible con la plantilla del plan de desarrollo personal de ClickUp.

La plantilla del plan de desarrollo personal de ClickUp te ayuda a tomar perspectiva, trazar metas a largo plazo y realizar el seguimiento del crecimiento en tu carrera profesional, tus habilidades y tu vida personal. También fomenta la reflexión, la planificación y la mejora continua para que puedas medir el progreso real a lo largo de meses y años.

🌟 Por eso te gustará:

Realice un seguimiento del progreso con estados personalizados como Meta alcanzada , En camino , Fuera de camino y En espera .

Utiliza campos personalizados como Objetivo mínimo diario , Logros y éxitos y Metas de aprendizaje .

Accede a vistas personalizadas como PD por trimestre , Seguimiento del progreso , Plan de acción y Guía de inicio para alinear las metas con los cronogramas.

Incorpore un ciclo de retroalimentación en su trayectoria de crecimiento celebrando los éxitos e identificando las áreas que se pueden mejorar.

📌 Ideal para: Amantes de la productividad que quieren ir más allá del seguimiento de hábitos y crear una hoja de ruta estructurada para el crecimiento personal y profesional a largo plazo.

8. Plantilla de metas SMART de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Desglose las complejas metas 75 Hard en tareas alcanzables con la plantilla de metas SMART de ClickUp.

Como dijo Antoine de Saint-Exupéry en su famosa frase, «Una meta sin un plan claro es solo un deseo». Por eso el marco SMART (específico, medible, alcanzable, relevante y con plazos definidos) es tan eficaz. Te obliga a convertir ambiciones vagas en objetivos viables y medibles.

La plantilla ClickUp SMART Goals te ayuda a aplicar este marco en la vida real, desglosando las grandes metas en pasos manejables y proporcionándote un sistema para realizar el seguimiento, medirlos y, de hecho, alcanzarlos.

🌟 Por eso te gustará:

Realiza un seguimiento del progreso de las metas con estados personalizados como A toda máquina , Por buen camino , Fuera de camino , En espera y Completada .

Utiliza 12 Campos personalizados para añadir claridad, como « ¿Por qué me estoy fijando esta meta ahora mismo? » y « ¿Tengo las habilidades necesarias? ».

Aprovecha el campo «Cantidad de esfuerzo requerido», un sistema basado en puntos que asigna una medida numérica a cada meta, lo que hace que el esfuerzo sea más tangible.

Esfuerzo para alcanzar las metas, Hoja de trabajo de metas SMART y Metas de la empresa, tanto para metas personales como para todo el equipo. Explora vistas personalizadas como Metas SMART, , tanto para metas personales como para todo el equipo.

📌 Ideal para: Personas y equipos que desean dejar de perseguir metas personales vagas y, en su lugar, establecer metas medibles y realistas que puedan cumplir.

📮 ClickUp Insight: El 78 % de los participantes en nuestra encuesta elaboran planes detallados como parte de sus procesos de establecimiento de metas. Sin embargo, un sorprendente 50 % no realiza el seguimiento de esos planes con herramientas específicas. 👀 Con ClickUp, puedes convertir tus metas en tareas viables, lo que te permite alcanzarlas paso a paso. Además, nuestros paneles de control sin código proporcionan representaciones visuales claras de tu progreso, mostrando tus avances y ofreciéndote más control y visibilidad sobre tu trabajo. Porque «esperar lo mejor» no es una estrategia fiable. 💫 Resultados reales: los usuarios de ClickUp afirman que pueden asumir un 10 % más de trabajo sin agotarse.

9. Plantilla de planificador semanal de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Planifica las tareas de 75 Hard a lo largo de la semana con la plantilla de planificación semanal de ClickUp.

Planificar tu semana no tiene por qué ser algo rígido; el mejor sistema es aquel que se adapta a los cambios en tu agenda. La plantilla ClickUp Weekly Planner te ofrece una vista general de tu semana y te permite reorganizar las tareas según surjan los imprevistos.

🌟 Por eso te gustará:

Arrastra y suelta notas adhesivas dentro de las columnas diarias para reorganizar rápidamente las prioridades sin tener que reescribir tu plan.

Correlaciona plazos, eventos o ideas espontáneas de una forma que se parezca más a una lluvia de ideas que a una programación.

Mantén tu semana organizada con una vista Tablero que separa las tareas importantes de las «tareas recomendadas».

Termina cada semana arrastrando las tareas completadas a un espacio «terminado», lo que te permitirá comprobar al instante tu progreso y aumentar tu motivación.

📌 Ideal para: Personas que se enfrentan al reto 75 Hard Challenge (o cualquier rutina estructurada) con un plan semanal.

💡 Consejo profesional: Visualiza el día 75. La mayoría de las personas se vienen abajo después de cruzar la línea de meta. Planifica cómo harás la transición: qué hábitos mantendrás, cuáles nuevos probarás y cómo mantenerte en forma sin la estructura.

Supera los 75 días con ClickUp.

Las plantillas de Notion son ideales para realizar el seguimiento de las reglas de 75 Hard. Puedes registrar tus entrenamientos, comidas, consumo de agua y fotos de tu progreso en un solo lugar.

Pero una vez que finaliza el reto, te quedas con un seguimiento estático. No hay una forma fácil de mantener el impulso, establecer nuevas metas o crear sistemas sostenibles más allá de los 75 días.

ClickUp te ofrece un marco completo para convertir el reto en un estilo de vida. Con plantillas para el seguimiento de hábitos, el seguimiento de metas y planificadores semanales, podrás seguir creando rutinas mucho después de completar el reto 75 Hard.

