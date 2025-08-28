Cómo la /IA está transformando la formación y el desarrollo de los empleados

¿Recuerda cuando la última implementación de formación en toda la empresa tardó seis meses en plan, costó una fortuna y aún así dejó a la mitad de su equipo confundido?

Nadie quiere que eso se repita.

Los responsables de formación y desarrollo tienen dificultades para crear experiencias de aprendizaje personalizadas a gran escala, mientras que los empleados olvidan el 50 % de la información nueva una hora después de completar la formación.

El enfoque tradicional de «tamaño único» para el desarrollo de los empleados ha quedado obsoleto. Pero la IA para la formación de los empleados lo está cambiando todo, desde las rutas de aprendizaje adaptativas que se ajustan en tiempo real hasta la creación inteligente de contenido que reduce el tiempo de desarrollo hasta en un 70 %.

Esta guía revela exactamente cómo los equipos de formación y desarrollo con visión de futuro están utilizando la inteligencia artificial para transformar la formación y el desarrollo, pasando de ser una simple casilla de selección a una ventaja competitiva estratégica.

Comprender la IA en la formación y el desarrollo de los empleados

Imagine cursos de formación que se adaptan no solo a su horario, sino también a su ritmo, puntos fuertes y lagunas de comprensión, un aprendizaje que resulta más humano, aunque esté impulsado por algoritmos inteligentes. Eso es lo que aporta la tabla de IA.

En esencia, la IA en la formación consiste en utilizar algoritmos de aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural y análisis predictivo para crear experiencias de aprendizaje más inteligentes y receptivas.

Las herramientas de conocimiento y aprendizaje de IA evalúan sus datos de rendimiento, como cuestionarios, tareas o resultados de proyectos, y sugieren el siguiente módulo o reto más adecuado en el momento justo mediante modelos predictivos.

Un estudio incluso descubrió que los sistemas basados en IA aumentan la participación de los estudiantes en un 50 % y los resultados del aprendizaje en un 30 % en comparación con las configuraciones de formación tradicionales.

🧠 Dato curioso: ¿Alguna vez se ha preguntado cómo trabaja la popular app, aplicación para aprender idiomas Duolingo? Utiliza un modelo de IA patentado llamado Birdbrain que evalúa los puntos fuertes y las carencias de cada alumno y selecciona lecciones adaptativas y personalizadas en tiempo real. También utiliza IA generativa para generar automáticamente ejercicios y funciones de compatibilidad como «Explique mi respuesta» y conversaciones de rol con caracteres de la aplicación, lo que hace que el aprendizaje sea más entretenido y útil.

Ventajas clave de la IA en la formación y el desarrollo de los empleados

Así es como la IA (/IA) está teniendo un impacto real y cuantificable en la formación y el desarrollo de los empleados:

mayor personalización y compromiso en la formación: el informe «Tendencias de talento para 2025» de SHRM muestra que el 41 % de las organizaciones que utilizan IA para la compatibilidad en el aprendizaje y el desarrollo afirman que ha hecho que sus programas sean más eficaces*, el 39 % elabora informes de una reducción de los costes y el 38 % observa una mejora en el compromiso de los empleados

incorporación y puesta en marcha aceleradas: *los programas de incorporación basados en IA ofrecen resultados. Brandon Hall Group descubrió que las organizaciones que utilizan estos sistemas elaboran informes que muestran un aumento del 80 % en el compromiso de los nuevos empleados

La creación y curación automatizadas de contenidos reducen el tiempo de desarrollo de la formación. El tiempo medio de producción de vídeos de formación, en instancia, se ha reducido en un 62 %*, lo que supone un ahorro aproximado de 8 días por vídeo, gracias a herramientas de creación de vídeos basadas en IA como Synthesia implementación y producción más rápidas.%*, lo que supone un ahorro aproximado de 8 días por vídeo, gracias a herramientas de creación de vídeos basadas en IA como Synthesia

información sobre el rendimiento en tiempo real*: el seguimiento mediante IA proporciona una visibilidad instantánea de quién participa, quién tiene dificultades y qué contenido genera los mejores resultados

transformación del talento y mejora de las habilidades*: SHRM destaca que el 50 % de los responsables de RR. HH. elaboran informes sobre nuevas oportunidades de mejora o reciclaje profesional gracias a la adopción de la IA, y solo el 6 % menciona la pérdida de puestos de trabajo. Esto subraya el rol de la IA a la hora de dotar a los empleados de nuevas habilidades en lugar de sustituirlos

análisis predictivo de las carencias de habilidades*: la IA identifica las necesidades futuras de habilidades antes de que se conviertan en críticas, lo que permite una formación proactiva que mantiene a Teams a la vanguardia de los cambios del sector, en lugar de estar constantemente tratando de ponerse al día

Cómo la IA optimiza las operaciones y la administración de la formación

La parte operativa de la formación siempre ha sido una pesadilla logística. Coordinar horarios, realizar un seguimiento del progreso de cientos de empleados y garantizar el cumplimiento de los plazos: es suficiente para que cualquier responsable de formación y desarrollo quiera esconderse debajo de su escritorio

Pero la IA libera a su equipo para que se centre en el diseño de un aprendizaje centrado en las personas. Así es como lo hace:

La IA automatiza la generación y actualización de contenido, lo que reduce la carga de trabajo manual de los equipos de formación y desarrollo

Impulsa chatbots y agentes inteligentes que responden preguntas y guían a los alumnos en tiempo real

Coordina los flujos de trabajo de formación mediante avisos proactivos, recordatorios y secuencias adaptativas

Permite simulaciones de habilidades técnicas y un aprendizaje basado en escenarios que es inmersivo e interactivo

Agrega análisis de todas las rutas de aprendizaje, lo que proporciona información sobre los puntos de abandono, las lagunas de contenido y las tendencias de adopción

Un caso práctico real demuestra su gran impacto:

⚡️ Caso práctico: LearnVantage de Accenture Cuando Accenture lanzó LearnVantage en 2024, el meta era sencillo: ir más allá de la formación de un tamaño único. La plataforma impulsada por IA creó itinerarios de aprendizaje hiperpersonalizados, basándose en datos sobre rol, rendimiento pasado e incluso estilos de aprendizaje preferidos. En lugar de módulos estáticos, los empleados pasaron a simulaciones del mundo real y obtuvieron microcertificaciones que se correlacionaban directamente con las necesidades de la empresa. En solo seis meses, los resultados fueron sorprendentes. Teams informó un aumento del 32 % en la adquisición de habilidades

Los nuevos empleados alcanzaron la competencia un 47 % más rápido que antes

La adopción tampoco supuso ningún problema: el 85 % de los empleados participó activamente en la plataforma Al combinar contenido adaptativo con simulaciones en el puesto de trabajo, Accenture convirtió la formación en una ventaja estratégica.

Y es solo una de las muchas organizaciones pendientes de hacerlo, porque, claramente, pasar de las operaciones de formación tradicionales al aprendizaje impulsado por la IA da sus frutos.

operaciones de formación tradicionales frente a operaciones de formación basadas en /IA*

Aspect Formación tradicional *formación basada en IA *creación de contenido Desarrollo manual, lento y costoso Contenido generado o actualizado por IA, hasta un 80 % más rápido *soporte al alumno Recursos estáticos, personalización mínima Orientación personalizada en tiempo real a través de chatbots y agentes *flujos de trabajo de formación Flujos de trabajo lineales y manuales Secuencias dinámicas y de automatización (empujones, módulos adaptativos) Información sobre el rendimiento Comentarios tardíos y fragmentados Análisis en tiempo real con recomendaciones prácticas Adopción y puesta en marcha Baja adopción debido a la fricción Alta adopción: Accenture registró una aceptación del 85 % en 6 meses *cronograma de dominio de habilidades Mayor tiempo para alcanzar la competencia Aceleración más rápida: Accenture logró reducir en un 47 % el tiempo necesario para alcanzar la competencia

Entonces, ¿qué tipo de herramientas necesita para aprovechar las ventajas de la formación y el desarrollo impulsados por la IA? Algunas de las más importantes son:

ClickUp

ClickUp destaca por ser la única plataforma que consolida todo su ecosistema de formación en un único espacio de trabajo inteligente. A diferencia de las soluciones fragmentadas que le obligan a manejar múltiples herramientas, ClickUp para equipos de RR. HH. lo reúne todo, desde las solicitudes de formación iniciales hasta los análisis de rendimiento finales.

Consolide todos los flujos de trabajo de RR. HH., desde la contratación hasta los ciclos de rendimiento, en la app, aplicación para todo el trabajo, ClickUp

La magia se produce a través de ClickUp Brain, la IA laboral más completa del mundo, que actúa como la capa de inteligencia de aprendizaje de su organización.

Cree contenido de formación detallado para los empleados de toda su organización con ClickUp Brain

Sus formularios de inscripción a la formación generan automáticamente tareas de plan estratégico, los agentes de IA de Autopilot desarrollan esquemas de contenido y los flujos de trabajo automatizados de IA crean itinerarios de aprendizaje personalizados para cada empleado.

Brain también resume automáticamente los comentarios sobre la formación, realiza un seguimiento de la opinión y destaca las carencias en las habilidades, lo que proporciona a los equipos de formación y desarrollo información en tiempo real para perfeccionar los programas y aumentar el retorno de la inversión. El sistema realiza un seguimiento del progreso a través de paneles inteligentes y utiliza formularios ClickUp con análisis de IA para recopilar comentarios significativos.

ClickUp Brain MAX, su compañero de IA de escritorio, acelera el aprendizaje de los candidatos al mostrar instantáneamente los conocimientos relevantes de todo su entorno de trabajo, mientras que los agentes de IA de los canales de chat de ClickUp proveen soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para responder a las preguntas de los alumnos.

Los campos de IA de la plataforma clasifican y priorizan automáticamente las solicitudes de formación, mientras que la función Talk to Texto facilita la creación de contenido al capturar y transcribir los textos pronunciados durante las sesiones en directo.

ClickUp no es solo una herramienta de formación, es tu hub completo de operaciones de RR. HH., donde el aprendizaje y el desarrollo establecen una conexión (a internet) perfecta con la gestión del rendimiento, el seguimiento de metas y la colaboración en equipo.

Docebo

a través de Docebo

Docebo es un LMS basado en la nube con capacidades avanzadas de IA para la curación de contenidos y el análisis de los alumnos. Es ideal para equipos de medianas y grandes empresas centrados en el desarrollo, el cumplimiento normativo y el compromiso de los empleados.

Su IA Coach ofrece sugerencias de aprendizaje personalizadas, mientras que el descubrimiento automatizado de contenido extrae materiales relevantes de fuentes internas y externas. La plataforma también cuenta con amplias funciones de aprendizaje social integradas, como itinerarios de aprendizaje gamificados y un sólido mercado de contenido con más de 150 proveedores entre los que elegir.

Además, cuenta con un sólido ecosistema de integración que incluye Salesforce, Zoom y las principales plataformas de recursos humanos.

Litmos

a través de TalentedLearning

Litmos destaca por ser ideal para pequeñas y medianas empresas que desean integrar la IA directamente en su LMS, en lugar de añadirla posteriormente. Su núcleo es el asistente de IA, que permite a los alumnos formular preguntas en lenguaje natural, como «¿Cuál es el mejor curso para la incorporación de clientes?», y recibir recomendaciones personalizadas, resúmenes o incluso tareas directas desde la propia conversación.

Más allá de la búsqueda, Litmos ofrece listas de reproducción de IA, lo que permite a los alumnos organizar su propio itinerario de aprendizaje, con cursos agrupados dinámicamente por relevancia y nivel de habilidad. Para los creadores, la herramienta de autor de contenido de IA ayuda a redactar módulos SCORM adaptados a dispositivos móviles utilizando indicaciones en lenguaje natural, desde la redacción del guion hasta el diseño e incluso la traducción.

Virti

a través de Virti

Si sus necesidades de formación requieren realismo, como manejar conversaciones difíciles con clientes, retos de liderazgo o situaciones clínicas, Virti ofrece una solución única e inmersiva. Sus humanos virtuales impulsados por IA dan vida a los juegos de rol con interacciones dinámicas en lenguaje natural que se adaptan a las respuestas de los usuarios en tiempo real.

Basado en un editor sin código, Virti permite a los equipos de formación y desarrollo crear cursos basados en escenarios en cuestión de minutos, sin necesidad de desarrolladores. Estos humanos virtuales se pueden personalizar en cuanto a tono, lenguaje, comportamiento y entorno.

Los alumnos obtienen comentarios objetivos en tiempo real sobre sus elecciones, su estilo de comunicación y su toma de decisiones. En segundo plano, análisis detallados registran el estado de ánimo, el tiempo y la adaptabilidad para proporcionar a los formadores información útil.

Cornerstone OnDemand

a través de Cornerstone OnDemand

Si busca una suite unificada de talento y aprendizaje, Cornerstone es la solución.

Utiliza la IA para recomendar contenido, crear itinerarios de aprendizaje adaptativos y realizar análisis predictivos con el fin de personalizar las experiencias de aprendizaje. También puede utilizarlo para realizar un análisis de las carencias de habilidades de sus empleados.

Su plataforma incluye módulos de LMS, rendimiento, reclutamiento y intento correcto, lo que la hace ideal para el desarrollo integral del talento.

Herramienta Ideal para Funciones clave Precios* ClickUp Los sectores con gran necesidad de formación requieren simulaciones inmersivas clickUp Brain y AI Agents para automatizar la creación de contenido y personalizar el aprendizaje. • IA Campos y Tarjetas para gestionar las solicitudes de formación. • Talk to Texto para crear contenido más rápidamente. • Brain MAX y Connected Enterprise Search para eliminar los silos de información Plan Free disponible; precios personalizados para corporaciones Docebo Equipos de formación y desarrollo de nivel medio y de corporación para el cumplimiento normativo y la formación escalable • Recomendaciones basadas en IA • Itinerarios de aprendizaje gamificados • Mercado de contenido • Constructor de arrastrar y soltar Precios personalizados Litmos Pymes y grandes empresas que buscan crear cursos de IA • Asistente de IA para recomendaciones personalizadas • Herramientas de autor para creadores de contenido de aprendizaje • Listas de reproducción de IA seleccionadas para necesidades de aprendizaje Precios personalizados Virti Sectores con gran necesidad de formación que requieren simulaciones inmersivas humanos virtuales con IA • Desarrollo de formación en vídeo sin código • Simulaciones adaptativas • Comentarios en tiempo real (Versión de) prueba gratuita disponible; precios personalizados Cornerstone OnDemand Desarrollo del talento de la Corporación e integración del aprendizaje • Recomendaciones de contenido de IA • Rutas adaptativas • Análisis predictivo • Módulos de desarrollo del talento y planificación de la sucesión Los planes de pago comienzan a partir de ~6 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones

Cómo implementar la IA en las operaciones de formación y desarrollo

Ahora que cuenta con la compatibilidad de las herramientas adecuadas, aquí tiene un enfoque paso a paso probado que transforma las operaciones de formación tradicionales en un motor de aprendizaje impulsado por la IA.

⚡️ ¿Un consejo rápido? Utilizar ClickUp como única fuente de información hará que esta implementación sea lo más fluida posible

Paso 1: Establezca una admisión centralizada y una evaluación inicial

Todo intento correcto de formación comienza con una señal clara. Puede ser un gerente que observa errores repetidos, una fecha límite de cumplimiento o un empleado que solicita oportunidades de crecimiento.

¿El reto? Las solicitudes suelen llegar de forma dispersa (correo electrónico, charlas en los pasillos, mensajes puntuales en Slack) y, sin una forma estructurada de captarlas, las prioridades se confunden.

Un enfoque inteligente consiste en realizar el ajuste de establecer un único punto de entrada donde se recojan todas las solicitudes de formación. Desde allí, puede

Revísalos semanalmente

Tome el tamaño de cuáles son los más importantes y

Impulse solo las iniciativas de mayor impacto

💡 Consejo profesional: Su entrada única debe capturar no solo qué formación se necesita, sino también el contexto en torno a la urgencia, el objetivo, el impacto de la empresa y los criterios de intento correcto. Sin esta información estructurada, sus herramientas de IA carecerán de la calidad de datos necesaria para tomar decisiones inteligentes sobre la priorización y la asignación de recursos.

🦄 Cómo ayuda ClickUp:

ClickUp Formularios sirven como su puerta de entrada inteligente, dirigiendo automáticamente las solicitudes de formación como tareas de ClickUp a listas estructuradas de ClickUp.

Incorpore lógica condicional, automatizaciones avanzadas, análisis de respuestas en tiempo real y creación de formulario fácil de usar con ClickUp Forms

IA Campos puede ayudar a clasificar y priorizar los envíos por urgencia, equipo o relevancia en materia de cumplimiento, e incluso asignarlos a la persona adecuada para que tome las medidas oportunas.

Paso 2: Elabore su plan de implementación

Una vez que sepa qué abordar, el siguiente paso es convertir esa solicitud en un plan real.

Esto significa correlacionar hitos, asignar funciones y definir el éxito por adelantado. Confíe en la IA para generar plan de proyecto completo, estimar los recursos necesarios e identificar posibles conflictos de programación antes de que se conviertan en problemas. Esto incluye analizar datos históricos para predecir las tasas de finalización, identificar a los expertos en la materia basándose en el rendimiento pasado y sugerir el momento óptimo en función de los ciclos económicos.

Piense en cómo se define el «terminada»: ¿es la puntuación de un cuestionario, la reducción de error o el seguimiento correcto de un nuevo proceso? La claridad en este aspecto evita costosas repeticiones más adelante.

🦄 Cómo ayuda ClickUp:

Empiece con la plantilla del plan de implementación de la formación de ClickUp, que viene precargada con hitos, cronogramas de (diagrama de) Gantt y seguimiento de dependencia. Ofrece una estructura coherente y adaptable para sus programas de formación. Además, con sus secciones dedicadas a la gestión del presupuesto, puede garantizar el desarrollo de los empleados sin afectar a sus finanzas.

Obtenga una plantilla gratuita Cree un calendario, desarrolle materiales y planifique presupuestos para los programas de formación de los empleados de su organización con la plantilla de plan de implementación de formación de ClickUp

¿La guinda del pastel? Tan pronto como marque una solicitud dentro de la plantilla como «Plan», los agentes de Autopilot pueden generar las subtareas habituales (redactar borradores, programar entrevistas con expertos en la materia e incluso establecer puntos de control de calidad), para que su equipo no tenga que reinventar la rueda cada vez.

💡 Consejo profesional: Utilice ClickUp Brain o Brain MAX para convertir instantáneamente las solicitudes de formación en plan de proyecto completo, con tareas sugeridas, cronogramas y dependencias, para que nunca tenga que empezar desde una página en blanco. Cree planes de formación personalizados para sus empleados con ClickUp Brain MAX A continuación, sincronizar todo en ClickUp Calendario, donde Brain detecta automáticamente los solapamientos en la programación y recomienda ajustes, lo que garantiza una implementación fluida y gratuita.

Paso 3: Diseñe la experiencia de aprendizaje

En esta fase, la meta es diseñar un camino que respete el tiempo de las personas y, al mismo tiempo, les proporcione exactamente lo que necesitan para tener éxito. Aquí es donde entra en juego la creatividad.

¿Quién es el alumno? ¿Qué sabe ya y qué necesita aprender? Quizás el mejor enfoque sea un vídeo tutorial rápido, o quizás una serie de microlecciones con pruebas de conocimientos integradas.

🦄 Cómo ayuda ClickUp:

Empiece a esbozar el flujo en una pizarra de ClickUp: arrastre notas adhesivas para los módulos, añada flechas para la secuenciación y, a continuación, conviértalas en tareas con un solo clic.

Cree diagramas y organigramas para correlacionar su plan de formación de empleados con ClickUp Pizarra

Cuando llegue el momento de redactar el contenido, extraiga referencias de documentos anteriores, Google Drive o Slack utilizando Enterprise AI Search, para no perder horas buscando materiales.

Y si está entrevistando a un experto en la materia, deje que el tomador de notas con IA de ClickUp capture la llamada, destaque las decisiones y las introduzca directamente en su documento de diseño en ClickUp.

Graba, transcribe y analiza reuniones fácilmente con ClickUp AI Notetaker

Paso 4: Produzca contenido de formación de forma rápida (y segura)

La creación de materiales de formación suele ser el mayor obstáculo en las operaciones de formación. Los guiones se atascan en la revisión, los vídeos tardan demasiado en realizarse la edición y, antes de que te des cuenta, las fechas de lanzamiento se retrasan.

El truco consiste en mantener un ciclo ajustado e integrar la IA en cada fase: creación de borradores iniciales, aceleración de revisiones, perfeccionamiento basado en directrices preestablecidas y publicación.

En esta fase, es posible que desee disponer de indicaciones claras y plantillas de desarrollo de contenido para guiar la generación de IA. El truco consiste en externalizar las tareas repetitivas a la IA, al tiempo que se garantiza que la revisión por parte de expertos en la materia siga siendo fundamental para el control de calidad.

🦄 Cómo ayuda ClickUp:

Graba vídeos tutoriales rápidos para tus módulos de formación con ClickUp Clips e incrústalos directamente en tus respectivas tareas de formación para su revisión. Si prefieres dictar un guion o un documento, Talk to Text convierte los pensamientos hablados en borradores cuatro veces más rápido que escribiendo.

Graba, realiza uso compartido y organiza grabaciones de pantalla sin salir de tu entorno de trabajo y sin esfuerzo con ClickUp Clip

Cada borrador se puede enviar automáticamente a los revisores con actualizaciones de estado desencadenadas por ClickUp Automatización, lo que mantiene a todos sincronizados sin necesidad de recordatorios manuales.

💡 Consejo profesional: Crea canales de 'chatear' ClickUp específicos para cada iniciativa de formación en los que los expertos colaboren con agentes de IA que puedan leer tu base de conocimientos y sugerir mejoras en el contenido. Utilice el hub de documentos de ClickUp para mantener un repositorio de conocimientos completo al que los agentes de IA puedan recurrir durante la creación de contenido, pedido para cumplir con los estándares esperados.

Paso 5: Impartir e inscribir

Ya ha creado el contenido, ahora se trata de ponerlo en las manos adecuadas. Decida si los empleados aprenderán en su LMS, a través de tareas integradas en su flujo de trabajo o en una sesión en directo. Acompañe el lanzamiento con un breve anuncio que les explique por qué es importante ahora, no solo qué es.

🦄 Cómo ayuda ClickUp:

Las plantillas de automatización de ClickUp pueden crear y asignar automáticamente tareas de aprendizaje personalizadas cuando se aprueba la formación. Los alumnos pueden inscribirse por sí mismos y marcar las fases de progreso a través de los estados de tareas personalizados en ClickUp.

El agente de respuestas automáticas en los canales de 'chatear' es el proveedor de respuestas instantáneas a las preguntas de los alumnos accediendo a toda su base de conocimientos, mientras que ClickUp Brain acelera el aprendizaje mostrando al instante información relevante de todo su entorno de trabajo.

Responda a preguntas repetitivas en los canales de chat de ClickUp, automatice la elaboración de informes diarios y semanales, clasifique y asigne mensajes, añada recordatorios y mucho más con ClickUp Autopilot Agents

Paso 6: Provea soporte a los alumnos en el flujo de trabajo

Por muy perfeccionada que esté su formación, siempre surgirán preguntas. La diferencia entre el intento correcto y la frustración suele reducirse a si es fácil acceder al soporte.

Un documento de preguntas frecuentes actualizado, pequeños recordatorios y comprobaciones de conocimientos integrados en el flujo de trabajo ayudan a los alumnos a sentirse guiados y a no quedarse atrás.

Su estrategia de compromiso debe aprovechar la IA para crear comunidades de aprendizaje dinámicas, proporcionar tutorías inteligentes y adaptar el contenido en función de los comentarios en tiempo real. La idea es transformar el consumo pasivo de contenido en experiencias de aprendizaje activas y colaborativas.

🦄 Cómo ayuda ClickUp:

Los canales de chatear se convierten en comunidades de aprendizaje dinámicas en las que los agentes de Autopilot realizan comprobaciones de conocimientos desencadenadas por palabras clave o frases específicas. Y si alguien escribe «Estoy atascado en el paso 3» en un comentario, los agentes pueden intervenir con una respuesta preparada o marcarlo para que lo revise un humano.

Los agentes de Autopilot pueden incluso publicar formularios de comentarios directamente en los canales de chat y comentarios de tareas cuando los alumnos completan los módulos.

Paso 7: Mida el retorno de la inversión y el impacto

Al fin y al cabo, el departamento de formación y desarrollo debe demostrar su impacto. La elaboración de informes basados en IA debe hacer seguimiento no solo de quién ha completado qué, sino también de cómo la formación se traduce en mejoras del rendimiento, desarrollo de habilidades y resultados empresariales.

¿Las personas completan la formación?

¿Se redujeron las solicitudes de compatibilidad?

¿Se ha reducido el tiempo de adaptación de los nuevos empleados?

Las respuestas reales provienen del seguimiento tanto de los indicadores adelantados (como el progreso y la satisfacción) como de los atrasados (como la productividad y la retención).

💡 Consejo profesional: Para realizar mediciones eficaces, se necesitan paneles que proporcionen información a varios niveles: el progreso individual de los alumnos, el rendimiento del equipo y el impacto en la organización. Esto incluye análisis predictivos que identifiquen a los alumnos en riesgo de quedarse atrás y recomienden intervenciones antes de que surjan problemas.

🦄 Cómo ayuda ClickUp:

En lugar de lidiar con hojas de cálculo e informes LMS aislados, cree un panel ClickUp que recopile sus KPI de formación más importantes en tiempo real. Añada tarjetas para mostrar las tendencias de inscripción frente a completar, el tiempo medio de completar por módulo y las tasas de aprobados en los exámenes.

Configure su panel personalizado para el seguimiento de los KPI de formación y desarrollo con solo unos clics gracias a la intuitiva interfaz de ClickUp

Utilice tarjetas de IA para resumir los riesgos, como módulos con un alto índice de abandono o grupos que se están quedando atrás, y deje que los agentes del piloto automático avisen automáticamente a los alumnos cuando se acerquen las fechas límite.

Utilice las tarjetas de IA en los paneles de ClickUp para resumir los riesgos de sus programas de formación de empleados

✅ Resultado? Obtendrá una única fuente de información veraz sobre el impacto de la formación, y los ejecutivos podrán ver el retorno de la inversión sin pedirle que prepare otra presentación.

Paso 9: Traduzca los aprendizajes en planes de crecimiento individuales

¿Qué haces cuando termina un grupo? Convierte lo aprendido en metas de crecimiento personal: objetivos trimestrales de habilidades, tareas exigentes o reuniones con el jefe. Una sola formación puede ser muy útil, pero su impacto se multiplica cuando se convierte en parte del desarrollo continuo.

🦄 Cómo ayuda ClickUp:

Inicie la plantilla del plan de desarrollo de empleados de ClickUp para proporcionar a cada persona una hoja de ruta estructurada. Vincule esos planes a la iniciativa de formación principal para poder seguir el progreso desde el crecimiento individual hasta el impacto en la organización.

Obtenga una plantilla gratuita Capacite a su equipo con nuevas habilidades y demuestre su confirmación con su crecimiento con la plantilla del plan de desarrollo de empleados de ClickUp

La plantilla también le permite supervisar el progreso de cada miembro del equipo sin necesidad de herramientas adicionales. Es fácil fomentar las mejoras y celebrar los logros utilizando los hitos integrados de ClickUp.

Paso 10: Estandarizar y escalar

Por último, haga que el proceso sea repetible.

Documentar su manual de estrategias puede ahorrarle mucho tiempo más adelante. Incluso puede guardar los flujos de trabajo intentos correctos como plantillas y revisarlos trimestralmente para mantener el contenido actualizado.

Así es como la IA se convierte en un motor para el aprendizaje y el crecimiento constantes en toda la empresa.

🦄 Cómo ayuda ClickUp:

Guarda toda su configuración como una plantilla de espacio en ClickUp. De esta forma, cada nueva formación comenzará con el mismo formulario de inscripción, los mismos paneles, las mismas automatizaciones y los mismos agentes de IA ya configurados. Y cuando los responsables le pregunten «¿Qué novedades hay en la formación sobre cumplimiento normativo?», podrá recurrir a Enterprise AI Search para capturar la respuesta al instante en todo su entorno de trabajo.

Localice rápidamente la información en su entorno de trabajo con la búsqueda Enterprise con IA de ClickUp

📮 ClickUp Insight: 1 de cada 5 profesionales dedica más de 3 horas al día solo a buscar archivos, mensajes o contexto adicional sobre sus tareas. ¡Eso supone casi el 40 % de una semana laboral completa desperdiciada en algo que solo debería llevar unos segundos! La búsqueda con IA Enterprise de ClickUp unifica todo su trabajo, incluyendo tareas, documentos, correos electrónicos y chats, para que pueda encontrar exactamente lo que necesita cuando lo necesita sin tener que cambiar de herramienta.

👉 Al desglosarlo de esta manera, la IA deja de ser algo abstracto. Se convierte en un socio práctico en cada fase de la formación, ayudándole a planear de forma más inteligente, avanzar más rápido y ofrecer experiencias que realmente se quedan grabadas.

Cómo medir el retorno de la inversión de la formación de los empleados

La pregunta que todos los ejecutivos se acaban haciendo es sencilla: «¿Ha merecido la pena?»

Sin una medición clara, el departamento de formación y desarrollo corre el riesgo de ser considerado un centro de costes en lugar de un motor de crecimiento.

🤝 Recordatorio amistoso: Es necesario establecer métricas de referencia claras antes de comenzar cualquier formación.

El truco está en medir tanto los indicadores adelantados como los atrasados.

las métricas principales* le indican desde el principio si los empleados están interactuando con el material y avanzando según lo previsto

las métricas rezagadas* revelan si esos esfuerzos se tradujeron en un mejor rendimiento, productividad o retención a largo plazo

📌 Empiece por lo básico: tasas de inscripción, porcentajes de completación y comprobaciones de conocimientos. Estos datos muestran el alcance y la eficacia a nivel superficial.

📌 Luego, profundice: realice un seguimiento del tiempo hasta alcanzar la productividad de los nuevos empleados, las tasas de error en el trabajo o la reducción de las solicitudes de Soporte.

📌 Por último, establezca la conexión (a internet) entre la formación y resultados empresariales más tangibles, como el crecimiento del equipo de ventas, la satisfacción de los clientes o la mejora de la retención. Es entonces cuando el departamento de formación y desarrollo empieza a hablar el mismo idioma que los altos directivos.

Aquí tiene una tabla sencilla con las métricas clave, para ayudarle a empezar:

*métricas Qué mide Por qué es importante ejemplo* tasa de valoración de inscripción* porcentaje de empleados objetivo que comienzan la formación Muestra concienciación y accesibilidad; las tasas bajas pueden indicar problemas de comunicación 85 % de inscripciones en la primera semana *tasa de finalización (completada) porcentaje de personas que completan el programa Indica compromiso y persistencia, fundamentales para el cumplimiento y la adopción Garantiza que los empleados no solo terminen el curso, sino que realmente aprendan Retención de conocimientos Puntuaciones en cuestionarios/pruebas, comprobaciones de habilidades aplicadas Garantiza que los empleados no solo completen los módulos, sino que realmente aprendan aumento del 25 % en la tasa de aprobados tras los recordatorios adaptativos de IA *tiempo hasta la productividad La rapidez con la que los nuevos empleados o los empleados que han mejorado sus habilidades alcanzan la competencia Vincula directamente la formación con el impacto de Business; una puesta en marcha más rápida = menores costes El tiempo de puesta en marcha se redujo de 6 a 4 semanas valoración de error/tickets de Soporte* Número de errores, reelaboraciones o problemas de soporte tras la formación Revela si la formación se traduce en menos errores y operaciones más fluidas reducción del 30 % en las escaladas de soporte al cliente Retención de empleados porcentaje de empleados que permanecen más de un año después de la formación Conecta la formación con el compromiso y la lealtad de los empleados mediante la conexión (a internet) aumento del 25 % en la retención durante el primer año impacto en los KPI de empresa* Equipo de ventas, NPS, productividad, pérdida de clientes Alinea el retorno de la inversión en formación con las metas que los ejecutivos ya están en seguimiento El equipo de ventas que recibe formación alcanza cuotas un 15 % más altas

Casos de uso y ejemplos reales: las principales empresas que utilizan la IA en la formación de sus empleados

Veamos cómo las empresas líderes están utilizando la IA para el trabajo de formación:

Realidad virtual inmersiva para una formación más segura e inteligente

Walmart potencia su formación con realidad virtual mejorada con IA. Los empleados se enfrentan a situaciones minoristas simuladas del mundo real, como gestionar el flujo de clientes en horas punta o limpiar derrames, mientras que la IA realiza seguimiento de sus reacciones, decisiones y confianza.

🎯 Esto ha supuesto un aumento del rendimiento del 10-15 % y una impresionante reducción del 95 % en el tiempo de formación.

La IA como guardiana de la memoria para la formación de nuevos empleados

DHL en Alemania no está automatizando la formación en IA para ampliar su escala, sino para sobrevivir a una crisis demográfica. Un tercio de su personal de soporte en Alemania se jubilará en los próximos cinco años, llevándose consigo décadas de conocimientos técnicos inestimables. En lugar de ver cómo se pierde toda esa experiencia, DHL ha recurrido a la IA como banco de conocimientos.

Cuando un trabajador de primera línea abandona la empresa, se lleva a cabo una «entrevista de salida» estructurada con un agente de IA formado en los manuales oficiales. La IA no se limita a recitar procedimientos, sino que verifica la comprensión y pregunta: «¿Lo he entendido bien?». Si el empleado que se marcha transmite una excepción o un ajuste sutil, el sistema lo aprende en tiempo real. Por ejemplo, si varios mensajeros señalan confusión sobre una ruta o un procedimiento personalizado en particular, la IA incorpora esa información a la formación futura, lo que garantiza que los nuevos empleados no se encuentren con el mismo obstáculo.

🎯 El resultado es una experiencia de formación personalizada que se adapta al ritmo y al contexto de cada trabajador, sin dejar de basarse en el conocimiento colectivo de la organización.

Contratación y incorporación impulsadas por /IA a gran escala

Cada año, Unilever revisa casi 1,8 millones de solicitudes, lo que hace que los métodos de contratación tradicionales sean insostenibles. Para mejorar, se asociaron con Pymetrics y HireVue, y lanzaron un proceso de selección impulsado por IA que comienza con evaluaciones gamificadas. Los solicitantes juegan a juegos basados en la neurociencia para medir rasgos como el razonamiento, la propensión al riesgo y la adaptabilidad. Los candidatos prometedores pasan a entrevistas en vídeo evaluadas por IA, en las que se analiza la voz, las expresiones y el uso de las palabras.

🎯 Este cambio supuso un ahorro de más de 50 000 horas de entrevistas, una reducción de los costes de contratación de más de un millón de libras esterlinas al año y un aumento de la diversidad del 16 %. Cabe destacar que la tasa de completación se disparó hasta el 96 %, en comparación con el 50 % anterior.

Además, para ayudar a los nuevos empleados a adaptarse, Unabot, un chatbot multilingüe, responde a preguntas sobre el lugar de trabajo, desde el aparcamiento hasta la nómina, adaptadas a la ubicación y el rol, lo que garantiza que los empleados se sientan respaldados desde el primer día.

Retos y buenas prácticas para una formación eficaz de los empleados

La IA tiene el potencial de transformar la formación, pero la implementación de programas basados en IA conlleva una serie de obstáculos. Y si no se planifican, el entusiasmo inicial se desvanece rápidamente.

Casi el 58 % de los responsables de formación y desarrollo citan las crecientes carencias de habilidades y la lenta adopción de la IA como sus principales obstáculos, lo que supone una llamada de atención: sin una rápida mejora de las habilidades y el conocimiento de la IA, los programas de formación corren el riesgo de quedarse atrás.

⚠️ Uno de los mayores retos es la calidad de los datos. La IA solo es tan inteligente como los datos de formación con los que se alimenta. Si sus registros de formación están dispersos, desactualizados o son inconsistentes, obtendrá recomendaciones deficientes y alumnos frustrados.

🎯 Buena práctica: audite siempre sus fuentes de datos para que la IA utilice información precisa y actualizada.

⚠️ Otro obstáculo es la gestión del cambio. Los empleados pueden temer que la IA haya llegado para sustituirlos, en lugar de para brindarles compatibilidad. Sin una narrativa clara que explique que la IA mejora su trabajo, la adopción se ve afectada.

🎯 Buena práctica: Combine cada iniciativa de IA con un plan de comunicación que presente la IA como un copiloto, no como un sustituto.

⚠️ También existe el riesgo de la automatización excesiva: cuando todo parece robótico, se pierde el elemento humano de la tutoría y el coaching que hace que el aprendizaje se fije. El 45 % de los profesionales de L&D se preocupan por que la IA sustituya a los formadores humanos, mientras que alrededor del 30 % de los primeros usuarios elaboran informes de problemas de calidad con el contenido de formación generado por IA.

En la mayoría de los casos de uso que vemos, incluso en Business —y hay un montón de usos interesantes en Business—, la IA generalmente se trata de hacer que los humanos tengan más productividad. Ahí es donde realmente destaca hoy en día. Y las empresas, por diversas razones, tanto por lo que es buena como por la responsabilidad legal, ninguna de ellas dice: «Toma, ejecuta este script de IA y déjalo funcionar». Siempre hablan de un humano en el bucle.

En la mayoría de los casos de uso que vemos, incluso en la empresa —y hay un montón de usos interesantes en la empresa—, la IA generalmente se trata de hacer que los humanos tengan mayor productividad. Ahí es donde realmente destaca hoy en día. Y las empresas, por diversas razones, tanto por lo que es buena como por la responsabilidad legal, ninguna de ellas dice: «Toma, ejecuta este script de IA y déjalo funcionar». Siempre hablan de un humano en el bucle.

🎯 Buena práctica: Mantenga al ser humano en el circuito. Utilice la IA para las tareas administrativas pesadas, pero deje que los gerentes y formadores se encarguen del coaching y el contexto.

⚠️ Por último, medir el impacto puede resultar complicado. Si solo se tienen en cuenta métricas superficiales, como la finalización, es posible que no se aprecie si las habilidades de IA están mejorando realmente el rendimiento laboral.

🎯 Buena práctica: Defina métricas de intento correcto claras desde el principio (como el tiempo hasta alcanzar la productividad o la reducción de error), para no tener que esforzarse por demostrar el retorno de la inversión más adelante. Y quizás lo más importante, repita a menudo: trate la formación como el lanzamiento de un producto, recopile comentarios y perfeccione.

Cuando las organizaciones logran este equilibrio, adoptando tecnologías de IA para mejorar la eficiencia y preservando al mismo tiempo el núcleo humano del aprendizaje, no solo evitan los errores habituales, sino que también crean programas en los que los empleados confían, con los que se comprometen y de los que se benefician a largo plazo.

El futuro de la IA para la formación y el desarrollo de los empleados

El informe Global Workforce Insights 2024 de PwC destaca que solo el 9 % de los empleados utiliza GenAI a diario, mientras que el 25 % ni siquiera ha recibido acceso o formación. Esta brecha es uno de los mayores obstáculos para hacer realidad la promesa de la IA.

Echemos un vistazo al futuro, cuando la IA en la formación no sea solo una «tecnología molona», sino una base estratégica para el aprendizaje, el crecimiento y la resiliencia de la plantilla.

Las inversiones en programas de formación basados en IA siguen aumentando a medida que disminuyen los costes

Las plataformas de formación con IA pueden reducir los costes entre un 30 % y un 50 % en comparación con la formación tradicional, al tiempo que aumentan las valoraciones de cumplimiento.

¿Cómo?

Por un lado, las herramientas de IA generativa aceleran la creación de contenidos, reduciendo los cronogramas de desarrollo hasta en un 70 %

Las herramientas de IA automatizan tareas repetitivas como comprobaciones de conocimientos, calificaciones y actualizaciones de políticas, por lo que los equipos de formación y desarrollo dedican menos tiempo a tareas administrativas

Las funciones de análisis integradas y los recordatorios inteligentes garantizan que los empleados completen los módulos obligatorios, por lo que los primeros en adoptar esta tecnología registran mayores índices de cumplimiento

Añada el acceso bajo demanda (sin necesidad de apartar a las personas de su trabajo para asistir a sesiones presenciales) y el retorno de la inversión se acumulará rápidamente

esto va acompañado de un aumento de los presupuestos corporativos para la formación basada en IA (un 28 % más entre 2022 y 2024).

El aprendizaje se vuelve adaptativo e inmersivo de forma predeterminada, por defecto

El contenido personalizado y oportuno ya no será algo excepcional. Se dará por sentado. Esto no es sorprendente, teniendo en cuenta que el aprendizaje personalizado mediante IA muestra una retención de conocimientos un 42 % superior a la de los métodos tradicionales.

Las empresas observan tendencias similares (un 60 % más de compromiso) en torno a las experiencias de formación inmersivas. Las simulaciones de realidad virtual y realidad aumentada basadas en IA permiten practicar de forma segura con análisis en tiempo real y ajustes automáticos de la curva de aprendizaje.

Los asistentes de IA se convierten en auténticos miembros del equipo

La IA está pasando de la administración tradicional de RR. HH. al trabajo de RR. HH. estratégico, utilizando asistentes virtuales que nos proporcionan información cognitiva, como Alexa

La IA está pasando de ser un administrador tradicional de RR. HH. al trabajo de RR. HH. estratégico, utilizando asistentes virtuales que nos proporcionan información cognitiva, como Alexa

Cuente con «agentes de aprendizaje» que orientan, animan y detectan problemas antes incluso de que los responsables de RR. HH. se den cuenta.

La formación se divide entre habilidades y valores

A medida que la IA se encarga de las tareas rutinarias, la formación se orientará hacia el juicio, la ética y la colaboración, habilidades que las máquinas no pueden replicar.

La equidad global mejora (si está terminado)

La capacidad de la IA para traducir, localizar y personalizar contenido podría democratizar el aprendizaje en todos los idiomas, geografías y rols. Pero solo si las organizaciones invierten en un diseño inclusivo.

Lo que dicen los líderes de opinión En cuanto al Front del impacto humano, empresas como BetterUp ya están obteniendo un 95 % de satisfacción con las herramientas de coaching basadas en IA, lo que sugiere que los modelos híbridos pueden ofrecer el punto óptimo entre escala y empatía

la confianza es tan importante como la formación: los empleados necesitan acceso, orientación y una alineación realista con el trabajo para adoptar los fundamentos de la IA de manera eficaz PwC destaca que: los empleados necesitan acceso, orientación y una alineación realista con el trabajo para adoptar los fundamentos de la IA de manera eficaz

Haga que la formación de empleados basada en IA sea trabajo para usted

Si lo analizamos desde el principio, implementar la IA en la formación de los empleados no es muy diferente de estructurar un programa tradicional sólido de desarrollo de los empleados. La esencia sigue siendo la misma: diseñar programas que se mantengan, se adapten y muestren un impacto cuantificable.

La única diferencia es que las organizaciones que están triunfando con la IA en este momento no están experimentando de forma aislada, sino que están integrando la IA en sus flujos de trabajo cotidianos.

Eso es exactamente lo que ClickUp permite. Desde planear lanzamientos hasta recopilar opiniones, impartir microaprendizaje y realizar seguimiento del retorno de la inversión, ClickUp actúa como su app, aplicación integral para el trabajo y su copiloto de IA para la formación y el desarrollo. Con funciones como Brain MAX, Talk to Texto, AI Fields y Autopilot Agents, está elevando cada uno de sus programas de formación y desarrollo a un motor de aprendizaje continuo que impulsa el rendimiento en toda la empresa.

Con herramientas como ClickUp, el futuro se presenta prometedor: crear sistemas en los que la IA se encarga del trabajo pesado y las personas aportan el contexto, la creatividad y la orientación que hacen que el aprendizaje sea importante. ¿Quiere experimentar este futuro ahora mismo? ¡Regístrese en ClickUp gratis, gratuito/a!

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Puede la /IA crear contenido formativo?

Sí. La IA puede redactar guiones, generar cuestionarios o incluso crear módulos de microaprendizaje, lo que reduce considerablemente el tiempo de producción. La revisión humana es esencial para garantizar la precisión, la relevancia y el contexto.

¿Cómo puede /IA personalizar la formación de los empleados y las rutas de aprendizaje?

La IA analiza los datos de los empleados (rol, rendimiento, aprendizaje previo) para recomendar contenido adaptado a cada alumno. Adapta las rutas de forma dinámica, lo que garantiza que los empleados obtengan el material adecuado en el momento adecuado.

¿Qué métricas debemos seguir para medir el retorno de la inversión en formación?

Realice un seguimiento de la inscripción, la finalización y la retención de conocimientos (métricas principales), junto con los resultados empresariales, como la reducción de error, la aceleración del tiempo de productividad y la mejora de la retención (métricas secundarias), para obtener una visión completa del retorno de la inversión.

¿Cómo ayuda la IA en la incorporación y formación de los empleados?

La IA automatiza los flujos de trabajo de incorporación, genera itinerarios de aprendizaje personalizados y proporciona soporte en tiempo real a través de chatbots o agentes, lo que ayuda a los nuevos empleados a ponerse al día más rápidamente y con menos supervisión manual.

Las plataformas de renombre utilizan seguridad, cifrado y controles de acceso de nivel corporación. Compruebe siempre el cumplimiento de normas como el RGPD, SOC 2 o ISO 27001 antes de adoptarlas.

¿Sustituirá la IA a los instructores o a los equipos de formación y desarrollo?

No. La IA reduce el trabajo administrativo y personaliza el aprendizaje a gran escala, pero los instructores humanos son los proveedores de contexto, orientación y empatía. La IA funciona mejor como asistente, no como sustituto.