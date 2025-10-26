Las 10 mejores herramientas ERP con IA para optimizar los flujos de trabajo empresariales

Imagina esto: es fin de mes. Tus informes de inventario están desactualizados, el departamento financiero está sumergido en hojas de cálculo y tu equipo está buscando actualizaciones en cinco diferentes (app, aplicación). Todo parece desconectado y dolorosamente manual. Esto es lo que se conoce como «expansión del trabajo» en acción, y está mermando la productividad y el potencial de tu empresa.

Entra en los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) basados en IA. Estas herramientas incluyen funciones como la automatización de la entrada de datos, la previsión de la demanda, el análisis predictivo y la IA conversacional, que ayudan a tu empresa a mantenerse ágil y competitiva.

En definitiva, reúne todos sus procesos empresariales, datos y equipos en un único sistema ERP inteligente.

En este artículo, hemos seleccionado las mejores herramientas basadas en IA que mejorarán la planificación de los recursos de su empresa.

A continuación, le mostramos las funciones, la estructura y los precios de los 10 mejores sistemas ERP con IA.

Herramientas Lo mejor para características clave * Precios ClickUp Equipos de cualquier tamaño (particulares, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes corporaciones) Documentos colaborativos con mecanismos de retroalimentación y anotaciones, chat para chatear, gestión de tareas y sugerencias de revisión basadas en IA, más de 100 integraciones Plan Free disponible; planes de pago con funciones adicionales; personalización disponible para empresas SAP Business IA Corporaciones Cotejo de facturas, IA integrada y evaluación de la sostenibilidad Precios personalizados Microsoft Dynamics 365 Empresas de cadena de suministro de tamaño mediano a grande Automatización de tareas, información en tiempo real e integración con herramientas de Microsoft Planes de pago disponibles Oracle ERP nube Agencias gubernamentales e industrias altamente reguladas Previsión de la demanda integrada, gestión de proveedores y gestión de riesgos y cumplimiento normativo Precios personalizados Odoo Empresas de pequeño a mediano tamaño Implementación en la nube y en las instalaciones Plan Free disponible; planes de pago con funciones adicionales Acumatica ERP Pequeñas y medianas empresas y startups de tamaño pequeño a mediano Arquitectura abierta, flujos de trabajo personalizables Precios personalizados Infor Cloudsuite Empresas medianas y grandes Gestión de la cadena de suministro, funciones de IA como predicciones de tendencias y análisis avanzado de datos. Precios personalizados Epicor Fabricantes y distribuidores a gran escala CRM integrado, evaluación de precios y gestión de proveedores. Precios personalizados Sage Intacct IA Equipos financieros Entrada de datos automatizada, integración con software de contabilidad e importaciones inteligentes. Precios personalizados NetSuite con IA Empresas manufactureras IA generativa, herramientas de RR. HH., gestión de la cadena de suministro. Precios personalizados

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué debe buscar en un ERP con IA?

El 59 % de las empresas globales se enfrentan a la complejidad de sus sistemas ERP. Para evitar retos en TI, RR. HH. y gestión de la cadena de suministro, debe elegir un ERP con IA que se adapte a las operaciones y necesidades específicas de su empresa.

Estas son las cualidades que debe buscar en un software ERP para sacar el máximo partido a su inversión:

Automatización inteligente: automatice los procesos empresariales y las tareas rutinarias, como la facturación, las actualizaciones de inventario y los flujos de trabajo de gestión de recursos humanos. Reduzca el trabajo manual, aumente automatice los procesos empresariales y las tareas rutinarias, como la facturación, las actualizaciones de inventario y los flujos de trabajo de gestión de recursos humanos. Reduzca el trabajo manual, aumente la eficiencia de los procesos y libere a su equipo para que se centre en los procesos empresariales fundamentales.

Análisis predictivo: utilice la IA en el ERP para la previsión de la demanda, la supervisión de las tendencias financieras e identificar posibles riesgos. Tome decisiones proactivas y respaldadas por datos para adelantarse a los contratiempos operativos y aprovechar las oportunidades de crecimiento desde el principio.

Visibilidad de datos en tiempo real: sincronice los datos de todos los departamentos para obtener una vista clara y en tiempo real de su empresa. Obtenga una vista completa al instante, ya sea para realizar el seguimiento de las ventas, el inventario o el rendimiento de los empleados.

Capacidades de procesamiento del lenguaje natural: utilice la inteligencia artificial para formular preguntas en inglés sencillo y obtener información instantánea. Haga que los datos sean accesibles para los usuarios sin conocimientos técnicos y agilice la toma de decisiones.

Paneles personalizables: personalice las vistas según los rols y los KPI. Muestre la información más relevante en los paneles ERP para supervisar el rendimiento de un vistazo.

Coordinación de flujos de trabajo: Conecte tareas entre departamentos y configure cadenas de aprobación automatizadas. Mantenga sus operaciones funcionando como un reloj, sin necesidad de comprobaciones constantes.

Integraciones de terceros: conéctese con su CRM, plataforma de comercio electrónico o software de contabilidad existentes para garantizar que sus tecnologías trabajen juntas a la perfección. Reduzca la duplicación y facilite la implementación para los equipos.

Acceso y permisos basados en roles: mantenga la seguridad de los datos financieros y de los empleados con límite de acceso en función de los roles. Garantice el cumplimiento normativo y el control total sobre quién puede tener vista o edición de la información.

Registros de auditoría y seguimiento del cumplimiento normativo: Realice un seguimiento de todos los cambios, aprobaciones y acciones de los usuarios para garantizar el cumplimiento normativo, las auditorías internas y la gestión del inventario.

👀 ¿Sabías que... casi el 97 % de las empresas se plantean una solución ERP basada en la nube en lugar de una solución ERP local? Y la mayoría de estas empresas eligen soluciones ERP para lograr la compatibilidad con el crecimiento de su empresa y mejorar sus procesos y productividad.

📚 Lea también: Cómo utilizar ClickUp AI para mejorar la productividad y la eficiencia.

Ahora vamos a conocer las funciones, los casos de uso y los límites de estos sistemas ERP.

ClickUp (el mejor para la gestión inteligente de tareas y la integración de flujos de trabajo ERP)

Gestión de proyectos, operaciones de RR. HH. y desarrollo de productos, todo en una única plataforma con ClickUp.

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, donde sus proyectos ERP, tareas, chatear y mucho más se unen en una solución personalizada y escalable.

Gracias a la gestión inteligente de tareas y a la perfecta integración del flujo de trabajo ERP, podrá optimizar los procesos de empresa, automatizar las tareas rutinarias y optimizar la eficiencia operativa, todo en un solo lugar.

Veamos cómo.

ClickUp Brain

ClickUp Brain es el asistente virtual de la plataforma que aprovecha el aprendizaje automático para automatizar la entrada repetitiva de datos, generar documentación de procesos y actuar como proveedor de análisis predictivos para operaciones de empresa más inteligentes.

Automatice los resúmenes y las actualizaciones de proyecto con ClickUp Brain.

Podrá gestionar tareas, predecir las necesidades de recursos, generar automáticamente plan de proyecto y responder a las preguntas del equipo al instante.

Supongamos que está gestionando el lanzamiento de un producto. En lugar de planificar manualmente cada paso, Brain genera automáticamente un cronograma, señala los cuellos de botella en los recursos y predice los retrasos en función de la carga de trabajo del equipo. Esto simplifica totalmente la gestión de recursos. Todo, desde la plan de los recursos hasta el ajuste de los cronogramas y la proactividad, se puede hacer terminado con solo unos clics.

Extraiga respuestas, decisiones y elementos a realizar de las notas de sus reuniones con ClickUp Brain

Cómo ClickUp Brain MAX transforma el ERP

ClickUp Brain MAX no es solo otra herramienta de IA, es su centro de mando, diseñado para optimizar todos los aspectos de la planificación de recursos empresariales. Así es como potencia a los equipos:

Búsqueda unificada: Encuentre al instante registros financieros, documentos de RR. HH., datos de inventario e información de clientes en todas sus aplicaciones conectadas y plataformas en la nube

*productividad basada en la voz: utilice Talk to Text para gestionar tareas, generar (elaboración de) informes y actualizar registros con solo su voz, optimizando los flujos de trabajo ERP

información basada en IA:* Obtenga análisis financieros contextuales, estudios de la competencia y predicciones de equipo de ventas directamente en su entorno ERP

Una potente IA: los usuarios pueden aprovechar herramientas de IA externas de primera calidad, como ChatGPT, Claude y Gemini , con una única solución contextual y preparada para la empresa

🎥 Descubra cómo sacar el máximo partido a Brain Max:

Con ClickUp Brain MAX, obtienes una única superaplicación de IA lista para corporación que comprende tus flujos de trabajo, establece la conexión de tus datos y te permite gestionar todo tu sistema ERP, ya sea por voz o por texto. Deshazte del mosaico de herramientas de IA inconexas y disfruta de una automatización contextual y fluida para cada caso de uso de ERP.

ClickUp Autopilot Agentes predefinidos y personalizados

Puede liberar todo el potencial de su sistema ERP con los agentes de IA de ClickUp. Los agentes de IA están diseñados para automatizar procesos, optimizar flujos de trabajo y proporcionar información útil a toda su organización.

Genere predicciones de tareas, convierta la conversación en acciones, extraiga la carga de trabajo actual y cree plan de asignación de recursos con ClickUp Brain

A continuación, le mostramos algunas formas en las que puede utilizar un agente de ClickUp AI:

*automatice las tareas rutinarias de ERP: los agentes de IA preconfigurados pueden encargarse de procesos repetitivos como la aprobación de facturas, la entrada de datos y la generación de informes, lo que ahorra tiempo y reduce los errores manuales

Automatización de flujos de trabajo personalizados: cree agentes de IA personalizados que se adapten a sus necesidades específicas de ERP, como la automatización del procesamiento de órdenes de compra, las actualizaciones de inventario o los flujos de trabajo de incorporación de RR. HH

Búsqueda y análisis inteligentes: los agentes de IA pueden extraer información clave de documentos (por ejemplo, contratos, recibos, estados financieros) y proporcionar resúmenes o información instantáneos para agilizar la toma de decisiones

Alertas y recomendaciones: Configure agentes para supervisar los datos ERP en busca de anomalías, plazos o problemas de cumplimiento, y reciba alertas o sugerencias proactivas para mantener las operaciones en seguimiento

Automatizaciones de ClickUp

Para automatizar sus tareas ERP rutinarias, utilice ClickUp Automatización. Elimina el esfuerzo manual de la gestión del flujo de trabajo ERP al permitirle configurar reglas personalizadas que mueven las tareas automáticamente, para que nada se pase por alto. Con más de 50 desencadenantes de acciones, puede automatizar prácticamente cualquier parte de sus operaciones ERP.

Automatice las tareas repetitivas de ERP con ClickUp automatizaciones

Por ejemplo, cuando se aprueba una orden de compra, ClickUp puede asignar automáticamente la siguiente tarea a su equipo de compras, actualizar la fase del proyecto y notificar al departamento de contabilidad para que comience a procesar la factura.

ClickUp Documento

Si necesita colaborar con sus compañeros o crear esquemas para el uso compartido con su equipo las limitaciones de recursos, utilice ClickUp Documento.

Colabora en la gestión y planificación de recursos con ClickUp Documento

Le permite hacer uso compartido de la documentación ERP, POEEs y procesos empresariales, así como comentarlos en tiempo real. Su equipo de operaciones empresariales puede añadir sus aportaciones, resaltar partes específicas que requieren atención y etiquetar a los compañeros de equipo relevantes directamente en los documentos.

Los documentos también están enlazados directamente a tareas de ClickUp, lo que garantiza que la información crítica del proceso sea siempre procesable, accesible y actualizada. Esto centraliza la gestión del conocimiento y agiliza la incorporación y el cumplimiento normativo.

Esta convergencia impulsada por la IA le permite conectar todas sus operaciones y procesos empresariales (en todo su ecosistema de aplicaciones conectadas) en un mismo lugar.

Visualice y gestione todas sus operaciones y los recursos asociados con ClickUp Operations

ClickUp Operations es el sistema ERP que le permite realizar el seguimiento de cada fase operativa en tiempo real, desde la incorporación de proveedores y la configuración del sistema hasta la formación del personal del almacén.

Obtendrá una visibilidad completa de todos los departamentos, lo que le permitirá completar su implementación alineada con el presupuesto, los hitos y los requisitos de cumplimiento, todo en un solo lugar. Además, también tendrá acceso a todas las funciones de gestión de proyectos de ClickUp.

🧩 Archivo de plantillas: ClickUp también ofrece varias plantillas gratuitas y personalizables de implementación de ERP e inventario para que pueda empezar rápidamente. Por ejemplo, la plantilla de estructura de desglose del trabajo de implementación de ERP de ClickUp y la plantilla de gestión de inventario de ClickUp ayudan a los equipos a gestionar implementaciones complejas de ERP y operaciones continuas con jerarquías de tareas claras, vista Gantt y vista de cronograma. Estas plantillas ofrecen compatibilidad con la previsión de demanda, la asignación de recursos y el seguimiento del progreso, todo ello gracias a la información proporcionada por la IA de ClickUp.

Las mejores funciones de ClickUp

Paneles de control ClickUp personalizables para la contabilidad de proyectos y la visualización de KPI, métricas operativas y rendimiento ERP en tiempo real

Digitalice y gestione las bases de datos de proveedores, realice un seguimiento de los activos fijos y supervise los calendarios de producción para una ejecución puntual

Cree un protocolo de operaciones estándar y un sistema de seguimiento con plantillas de planes operativos

Planifique, ejecute y supervise proyectos de implementación de ERP de cualquier tamaño con funciones avanzadas de programación y gestión de dependencia.

Manténgase conectado y comente consejos sobre la gestión de recursos con sus compañeros de equipo utilizando ClickUp Chatear

Optimice la contratación, la incorporación y la gestión de empleados mediante flujos de trabajo automatizados y documentación centralizada.

Mantenga los procedimientos operativos estándar, realice un seguimiento de las tareas de cumplimiento y garantice la estandarización de los procesos mediante documentación y recordatorios generados por IA.

Límites de ClickUp

Algunos usuarios pueden encontrar las funciones de extensión un poco abrumadoras al principio.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

El mejor ERP SaaS todo en uno para hacer tú mismo. ClickUp ofrece una funcionalidad modular que simplifica la creación de diversos flujos de trabajo. Su arquitectura abierta de funciones estimula la creatividad y la personalización. La interfaz de usuario y la experiencia de usuario están bien diseñadas, lo que proporciona una navegación intuitiva y una estética pulida. La plataforma permite a los usuarios desarrollar aplicaciones personalizadas, lo que añade una valiosa capa de versatilidad. ¡El mejor equipo de ventas de la historia!

El mejor ERP SaaS todo en uno para hacer tú mismo. ClickUp ofrece una funcionalidad modular que simplifica la creación de diversos flujos de trabajo. Su arquitectura abierta de funciones estimula la creatividad y la personalización. La interfaz de usuario y la experiencia de usuario están bien diseñadas, lo que proporciona una navegación intuitiva y una estética pulida. La plataforma permite a los usuarios desarrollar aplicaciones personalizadas, lo que añade una valiosa capa de versatilidad. ¡El mejor equipo de ventas de la historia!

🧠 Dato curioso: Netflix utiliza algoritmos de gestión de recursos para predecir la demanda de los espectadores y asignar el ancho de banda de streaming de manera eficiente durante las horas punta.

2. SAP Business IA (ideal para grandes corporaciones que gestionan logística compleja)

a través de SAP Business IA

La gestión de operaciones complejas entre departamentos a menudo conduce a silos de datos, decisiones lentas y oportunidades perdidas. SAP Business AI combina inteligencia de nivel empresarial con un sistema de planificación de recursos. Puede automatizar tareas periódicas, realizar un seguimiento de las facturas, visualizar el inventario y planificar la asignación de recursos.

Desde análisis predictivos y previsión de ingresos hasta la conciliación de facturas basada en IA y chatbots inteligentes para las consultas de los empleados, esta solución ERP está diseñada para adaptarse a la complejidad de la corporación.

Las mejores funciones de SAP Business IA

Acceda a la conciliación inteligente de facturas para procesar los pagos más rápidamente.

Prevenga el fraude con la detección de anomalías basada en IA.

Automatización de los procesos empresariales recurrentes y con gran volumen de comunicación.

Evalúa las actividades de la empresa en función de factores de sostenibilidad con el aprendizaje automático.

Utilice Joulie, la IA integrada, para obtener respuestas y acceder a recursos siempre que lo necesite.

Gestione la cadena de suministro, la logística y las métricas de inventario , y visualice cómo su empresa gestiona el transporte y la flota.

Límites de SAP Business IA

Este software de planificación de recursos empresariales tiene una curva de aprendizaje pronunciada.

Las integraciones no son lo suficientemente extensas.

Precios de SAP Business IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SAP Business IA

G2: 4,4/5 estrellas (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,3/5 estrellas (más de 300 opiniones)

📮 ClickUp Insight: El 16 % de los gerentes tiene dificultades para integrar las actualizaciones de múltiples herramientas en una vista cohesionada. Cuando las actualizaciones están dispersas, se termina dedicando más tiempo a recopilar información y menos tiempo a liderar. ¿El resultado? Cargas administrativas innecesarias, información perdida y descoordinación. Con el entorno de trabajo todo en uno de ClickUp, los gerentes pueden centralizar tareas, documentos y actualizaciones, reduciendo el trabajo superfluo y sacando a la luz la información más importante, justo cuando se necesita. 💫 Resultados reales: Reúna a 200 profesionales en un único entorno de trabajo de ClickUp, utilizando plantillas personalizables y control de tiempo para reducir los gastos generales y mejorar los plazos de entrega en múltiples ubicaciones.

3. Microsoft Dynamics 365 (ideal para equipos que ya utilizan Microsoft 365 como su principal paquete tecnológico)

a través de Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 combina ERP con CRM y herramientas de gestión de proyectos, creando un hub para gestionar las operaciones de empresa, los proyectos y las relaciones con los clientes.

Puede utilizarlos para realizar un seguimiento de las ventas, supervisar el rendimiento del servicio de atención al cliente, recopilar datos de los clientes e incluso gestionar las operaciones financieras y de la cadena de suministro.

Con información basada en IA y personalización con poco código, este software de gestión de inventario ERP le ayuda a moverse más rápido, atender mejor a los clientes y tomar decisiones que impulsan un crecimiento real. Si ya utiliza Microsoft 365 como su principal tecnología, esta solución ERP es perfecta para usted.

Las mejores funciones de Microsoft Dynamics 365

Automatice los flujos de trabajo repetitivos de gestión de recursos para aumentar la eficiencia.

Obtenga información en tiempo real con IA y análisis integrados

Personaliza fácilmente las apps, aplicación, con herramientas de bajo código

Integre a la perfección herramientas de Microsoft 365 como Teams y Outlook

Realice un seguimiento y optimice la logística de la cadena de suministro de principio a fin

Acceda a las licencias para la implementación local

Límites de Microsoft Dynamics 365

La herramienta puede resultar incómoda si no utiliza Microsoft

Es posible que se enfrente a problemas ocasionales de rendimiento con grandes conjuntos de datos

Precios de Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central Essentials: Desde 70 $ al mes por usuario

Dynamics 365 Business Central Premium: Desde 100 $ al mes por usuario

Miembros del equipo de Dynamics 365 Business Central: A partir de 8 $ al mes por usuario

Dynamics 365 Equipo de Ventas Profesional: 65 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 estrellas (más de 800 opiniones)

Capterra: No hay reseñas disponibles

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Dynamics 365?

Una reseña de G2 dice:

Llevo un año utilizando D365 y me ha sorprendido mucho por las opciones de personalización que ofrece y por la forma en que se integra a la perfección con Teams y Outlook. Paneles personalizados, (elaboración de) informes y, por si fuera poco, Copilot viene a complementar todo esto. Te facilita mucho la vida si tu trabajo consiste en hacer un seguimiento de un gran número de clientes.

Llevo un año utilizando D365 y me ha sorprendido mucho por las opciones de personalización que ofrece y por la forma en que se integra a la perfección con Teams y Outlook. Paneles personalizados, (elaboración de) informes y, por si fuera poco, Copilot viene a complementar todo esto. Te facilita mucho la vida si tu trabajo consiste en hacer un seguimiento de un gran número de clientes.

4. Oracle ERP nube (ideal para organismos gubernamentales y sectores altamente regulados)

a través de Oracle ERP nube

La gestión de ERP en sectores altamente regulados, como el financiero y el sanitario, implica navegar por el cumplimiento normativo, mitigar los riesgos y adaptarse rápidamente a los constantes cambios normativos. Los ERP tradicionales tienen dificultades para seguir el ritmo, lo que resulta en procesos obsoletos, la elaboración de informes fragmentados y errores costosos.

Con agilidad integrada, automatización e inteligencia preparada para auditorías, diseñada para entornos complejos y con estrictos requisitos de cumplimiento normativo, Oracle ERP Cloud es una buena alternativa a Microsoft Dynamics. Reúne las finanzas, las compras, la gestión de proyectos, los riesgos y el cumplimiento normativo en un único sistema unificado.

Las mejores funciones de Oracle ERP nube

Automatización de los procesos financieros con IA y aprendizaje automático

Obtenga visibilidad en tiempo real con (elaboración de) informes dinámicos y panel

Gestione el riesgo y el cumplimiento normativo con controles y auditorías integrados

Optimice las compras con una gestión inteligente de proveedores

Planifique con herramientas integradas de previsión y presupuestación

Unifique las finanzas, los recursos y el seguimiento del rendimiento de los proyectos con las aplicaciones de IA de Oracle

Límites de Oracle ERP nube

Sus funciones de IA tienen un límite

Los usuarios señalan que la interfaz de usuario es compleja y poco intuitiva

Precios de Oracle ERP Cloud en nube

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Oracle ERP Cloud

G2: 4,1/5 estrellas (más de 300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Oracle ERP nube?

Una reseña de G2 dice:

Hay muchas funciones disponibles en todos los módulos y se integran muy bien entre sí de forma estándar. Además, la capacidad de ampliación ayuda en los casos de uso empresariales básicos. El soporte técnico puede ser un poco complicado en la nube, ya que al no tener acceso al backend se depende completamente de Oracle. En muchas ocasiones, el soporte técnico no está preparado para gestionar situaciones específicas de los clientes.

Hay muchas funciones disponibles en todos los módulos y se integran muy bien entre sí de forma estándar. Además, la capacidad de ampliación ayuda en los casos de uso empresariales básicos. La compatibilidad puede ser un poco complicada en la nube, ya que al no tener acceso al backend hay que completar su dependencia de Oracle. En muchas ocasiones, la compatibilidad no está preparada para gestionar situaciones específicas de los clientes.

📖 Lea también: Ejemplos de los mejores programas de corporación

5. Odoo (el mejor para la gestión integral de operaciones de empresa)

a través de Odoo

Si está cansado de gestionar los clientes y las tareas por separado, Odoo es una buena opción para usted. Se trata de un software ERP de código abierto que combina CRM, equipo de ventas y conocimientos en una sola plataforma.

Oddo puede capturar automáticamente los datos de sus facturas y registrarlos en el panel de control de contabilidad. Puede sincronizarlo con su sistema bancario y realizar un seguimiento de todos los pagos y gastos desde un solo lugar.

Además, puede evaluar, firmar y aprobar documentos directamente, configurar la automatización de las tareas de gestión de recursos e incluso implementar la herramienta en el servidor de su empresa.

Las mejores funciones de Odoo

Añada o elimine módulos según sea necesario, gracias a su estructura modular flexible

Personalice los flujos de trabajo, los (elaboración de) informes y las interfaces para adaptarlos a las necesidades específicas de su empresa

Visualice y gestione datos y tareas con herramientas de arrastrar y soltar

Utilice las capacidades de /IA integradas para la automatización de tareas que, de otro modo, requerirían inteligencia humana

Impleméntelos tanto en entornos en la nube como locales

Controle el acceso de los usuarios con permisos granulares y registros de auditoría

Límites de Odoo

El software puede resultar caro cuando amplía su equipo

El tiempo de carga es mayor cuando se gestionan operaciones empresariales complejas

Precios de Odoo

Free Forever

Estándar: 31,10 $ al mes por usuario

Personalizado: 46,80 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Odoo

G2: 4,3/5 estrellas (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,2/5 estrellas (más de 1200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Odoo?

Una reseña de G2 dice:

Lo que más me gusta de Odoo ERP es su solución todo en uno que cubre un amplio intervalo de necesidades de empresa, desde la cuenta hasta la gestión de inventarios, con una personalización fácil y interfaces fáciles de usar. Ayuda a optimizar las operaciones y a mejorar la eficiencia general.

Lo que más me gusta de Odoo ERP es su solución integral que cubre un amplio intervalo de necesidades de empresa, desde la cuenta hasta la gestión de inventarios, con una personalización fácil y interfaces de usuario amigables. Ayuda a optimizar las operaciones y a mejorar la eficiencia general.

🧠 Dato curioso: la NASA tiene su propio conjunto de herramientas de planificación de recursos llamado SPIFe (Scheduling and Planning Interface for Exploration, interfaz de programación y planificación para la exploración).

📖 Lea también: Las mejores alternativas y competidores de Odoo

6. Acumatica ERP (ideal para sistemas ERP personalizados mejorados con IA y arquitectura abierta)

a través de Acumatica ERP

La mayoría de los sistemas ERP tradicionales son demasiado rígidos y caros de ampliar, o requieren un mantenimiento informático constante, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que intentan crecer.

El sistema ERP de Acumatica rompe moldes al incorporar IA, lo que lo convierte en una alternativa popular a Salesforce. Incluye funciones basadas en IA, como detección de anomalías, análisis predictivo y flujos de trabajo inteligentes.

Se trata de un ERP moderno, basado en la nube y diseñado para facilitar su uso. Obtendrá una plataforma ERP modular y de arquitectura abierta que podrá adaptar a su empresa. Es accesible desde cualquier lugar, se integra fácilmente con otras herramientas y proporciona a todo su equipo acceso en tiempo real a los datos que permiten tomar decisiones más inteligentes y rápidas.

Las mejores funciones de Acumatica ERP

Realice la automatización de los flujos de trabajo con una plataforma abierta y flexible que ofrece compatibilidad con sistemas ERP inteligentes

Conéctese sin problemas con aplicaciones de terceros para optimizar la gestión de la cadena de suministro y las operaciones diarias

Consulte datos históricos y en tiempo real a través de paneles unificados para tomar decisiones más inteligentes

Gestiona las finanzas, el inventario, el CRM y los proyectos en un solo lugar para obtener una visibilidad completa de toda la empresa

Ofrece herramientas de IA para la creación de contenido, la visualización de datos y la mejora del reconocimiento de documentos

Límites de Acumatica ERP

Si no tiene conocimientos de código, el uso de algunas funciones puede resultar un poco difícil

El proceso de análisis de datos y generación de informes (elaboración de) informes del sistema ERP es complejo

Precios de Acumatica ERP

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Acumatica ERP

G2: 4,5/5 estrellas (más de 1500 opiniones)

Capterra: No hay reseñas disponibles

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Acumatica ERP?

Una reseña de G2 dice:

Acumatica es muy fácil de usar en comparación con nuestro programa anterior. Me encanta que esté creciendo con muchas tecnologías nuevas y se integre con muchos programas, como Teams. Acumatica también es una gran fuente de información a la que se puede acceder desde cualquier lugar, lo que supone una gran ayuda. Estamos deseando poner el programa a pleno rendimiento y utilizarlo a diario con todos los empleados.

Acumatica es muy fácil de usar en comparación con nuestro programa anterior. Me encanta que esté creciendo con muchas tecnologías nuevas y se integre con muchos programas, como Teams. Acumatica también es una gran fuente de información a la que se puede acceder desde cualquier lugar, lo que supone una gran ayuda. Estamos deseando poner el programa a pleno rendimiento y utilizarlo a diario con todos los empleados.

📖 Lea también: Ejemplos de los mejores sistemas ERP

7. Infor Cloudsuite (ideal para fabricantes que necesitan visibilidad en tiempo real de la cadena de suministro)

a través de Infor Cloudsuite

Con funciones específicas para cada sector, información en tiempo real y una implementación fluida en la nube, Infor destaca entre las soluciones ERP con IA, especialmente para entornos complejos y de alto riesgo.

Ofrece una plataforma robusta y nativa en la nube adaptada a las necesidades específicas de su sector. Puede utilizarla para optimizar los recursos y agilizar las operaciones de empresa, simplificar el cumplimiento normativo y permitir una toma de decisiones más inteligente gracias a los datos conectados y la automatización inteligente.

Las mejores funciones de Infor Cloudsuite

Reduzca la entrada manual de datos con la automatización y los flujos de trabajo inteligentes para finanzas, compras y recursos humanos

Ofrezca a su equipo interacciones de usuario más sencillas con interfaces intuitivas y paneles personalizados

Realice análisis de datos avanzados con acceso a datos tanto en tiempo real como a datos históricos, y mejore la eficiencia de la empresa y la toma de decisiones

Amplíe sin esfuerzo con una arquitectura nativa en la nube y opciones de implementación flexibles

Integre a la perfección sistemas de terceros para unificar las operaciones de la corporación

Refuerce el cumplimiento normativo y los controles de riesgo con las herramientas de gobernanza integradas en la plataforma

Límites de Infor Cloudsuite

El coste de los módulos de alta gama puede resultar elevado para las empresas emergentes

Las resoluciones de soporte al cliente llevan tiempo

Precios de Infor Cloudsuite

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Infor Cloudsuite

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Infor Cloudsuite?

Una reseña de G2 dice:

Infor Process Automation es una buena función que ayuda a gestionar los procesos de empresa. Aplicaciones de búsqueda fáciles y de trabajo para usuarios y desarrolladores

Infor Process Automation es una buena función que ayuda a gestionar los procesos de empresa. Aplicaciones de búsqueda fáciles y que hacen trabajo para usuario y desarrollador

👀 ¿Sabías que cambiar de una tarea a otra puede costar a los empleados hasta un 40 % de su tiempo de productividad, debido en gran parte al esfuerzo mental que requiere reorientarse y recuperar la concentración después de cada cambio? En entornos empresariales dinámicos, especialmente aquellos que dependen de múltiples herramientas o flujos de trabajo inconexos, los cambios constantes de contexto provocan una atención fragmentada, una toma de decisiones más lenta y una menor eficiencia. Por eso las plataformas ERP integradas como ClickUp están ganando terreno: centralizan las operaciones, reducen la necesidad de cambiar de app y permiten a los equipos mantener el flujo durante más tiempo.

8. Epicor (ideal para fabricantes, proveedores y entornos de ingeniería bajo pedido)

a través de Epicor

el 91 % de las empresas nota que mantener unos niveles óptimos de inventario ha sido una de las ventajas más notables del software ERP. *

El sistema ERP con IA de Epicor está diseñado específicamente para ayudar a fabricantes, distribuidores y empresas ETO. Dispone de varios productos, como Epicor Kinetic y Epicor Eclipse, para optimizar la gestión del inventario y otras operaciones.

Es flexible, fácil de usar y lo suficientemente inteligente como para adaptarse a las necesidades de su cadena de suministro en constante evolución. Además, el software cuenta con una herramienta de gestión de relaciones con los clientes integrada, por lo que no tendrá que alternar entre el ERP y el CRM.

Las mejores funciones de Epicor

Gestiona las operaciones financieras con compatibilidad con moneda múltiple

Supervise la planificación de la producción y el control del taller

Utilice los módulos integrados de CRM y RR. HH. para simplificar la gestión del equipo de ventas y la plantilla

Acceda a paneles de inteligencia empresarial y análisis con el kit de herramientas Prism IA para tomar decisiones basadas en datos

Establezca precios competitivos para sus productos con análisis de precios y gestión de precios contractuales

Límites de Epicor

El coste de mantenimiento es mucho más elevado que el de las alternativas

Las integraciones con aplicaciones de terceros tienen un límite

Precios de Epicor

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Epicor

G2: 4/5 estrellas (más de 1000 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Epicor?

Una reseña de G2 dice:

Las funciones básicas son sólidas y cubren el 90 % de las tareas diarias necesarias. Por detrás de otros sistemas ERP modernos en cuanto a flexibilidad y opciones de integración.

Las funciones básicas son sólidas y cubren el 90 % de las tareas diarias necesarias. Por detrás de otros sistemas ERP modernos en cuanto a flexibilidad y opciones de integración.

9. Sage Intacct IA (ideal para equipos financieros)

a través de Sage Intacct IA

Si su equipo financiero dedica más tiempo a corregir errores que a analizar oportunidades de crecimiento empresarial, es hora de buscar una solución más inteligente. Sage Intacct es un software ERP basado en la nube que se centra en la gestión financiera.

Automatización de las tareas financieras básicas, le ofrece visibilidad en tiempo real del rendimiento y le ayuda a escalar sin estrés. Tanto si gestiona consolidaciones de múltiples entidades como si elabora (elaboración de) informes para inversores, Sage Intacct hace que las finanzas sean más rápidas, fáciles y mucho más reveladoras.

Las mejores funciones de Sage Intacct IA

Gestione con facilidad operaciones con múltiples entidades y monedas

Genera (elaboración de) informes financieros y paneles en tiempo real para tomar decisiones más inteligentes

Integre a la perfección herramientas populares como Salesforce, ADP y muchas más

Utilice la contabilidad dimensional para realizar un seguimiento del rendimiento en todos los departamentos, proyectos y ubicaciones

Simplifique el cumplimiento normativo con registros de auditoría integrados y controles de acceso basados en rol

Escale sin esfuerzo con una arquitectura de nube nativa diseñada para empresas en crecimiento

Límites de la IA de Sage Intacct

Tiene una función móvil con límite

Las pequeñas empresas pueden acabar pagando por funciones que no necesitan

Precios de Sage Intacct IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sage Intacct IA

G2: No hay reseñas disponibles

Capterra: No hay reseñas disponibles

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sage Intacct IA?

Una reseña de G2 dice:

Es muy fácil de usar para el usuario navegar por los diferentes módulos. Las funciones de (elaboración de) informes son muy buenas y la posibilidad de crear tus propios informes es muy útil. La facilidad de integración con otro software también es una gran ventaja para nuestra empresa. [Pero] hay algunas soluciones alternativas que alargan los procesos más de lo necesario, como tener que contabilizar el reembolso de un proveedor o cliente como un ajuste, en lugar de directamente en su cuenta. También me parece que, al mirar las asignaciones de pagos/facturas, no es nada claro.

Es muy fácil de usar para el usuario navegar por los diferentes módulos. Las funciones de elaboración de informes son muy buenas y la posibilidad de crear tus propios informes es muy útil. La facilidad con la que se integra con otro software también es una gran ventaja para nuestra empresa. [Pero] hay algunas soluciones alternativas que alargan los procesos más de lo necesario, como tener que contabilizar el reembolso de un proveedor o cliente como un ajuste, en lugar de directamente en su cuenta. También me parece que, al mirar las asignaciones de pago/facturas, no es nada claro.

10. NetSuite con IA (ideal para utilizar IA generativa para la elaboración de (elaboración de) informes)

a través de NetSuite con IA

A medida que su empresa crece, gestionar el inventario, las finanzas y las operaciones con múltiples herramientas se convierte rápidamente en una tarea complicada y costosa. El ERP con IA de NetSuite es una plataforma unificada basada en la nube que reúne todo, incluyendo las finanzas, la cadena de suministro, el CRM y mucho más, en un único sistema que crece con usted.

Con datos en tiempo real, flujos de trabajo automatizados y paneles personalizables, NetSuite le ayuda a optimizar las operaciones, mejorar la visibilidad y tomar decisiones más rápidas e inteligentes.

NetSuite con las mejores funciones de IA

Implementación de la automatización de las tareas repetitivas en las áreas de finanzas, compras y operaciones para ahorrar tiempo y reducir errores

Utilice servicios de IA generativa para crear informes, sugerir acciones y obtener información clave sobre el negocio

Habilite la automatización perfecta de procesos para flujos de trabajo como facturación, aprobaciones y gestión de pedidos

Mejore la previsión de la demanda con predicciones basadas en IA a partir de datos históricos y en tiempo real

Optimice la gestión de la cadena de suministro con visibilidad integral y herramientas de planificación inteligentes

NetSuite con límites de IA

Es posible que se enfrente a retrasos ocasionales o problemas de rendimiento con grandes volúmenes de datos

NetSuite con precios basados en IA

Precios personalizados

NetSuite con valoraciones y reseñas de IA

G2: 4,4/5 estrellas (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay reseñas disponibles

¿Qué opinan los usuarios reales sobre NetSuite con IA?

Una reseña de G2 dice:

es muy personalizable, fácil de conectar con otro software que utilizamos y muy fácil de aprender, ya que empecé a utilizar Netsuite en enero de 2025 y ya me siento bastante cómodo con el software. Podemos extraer cualquier dato que queramos y en cualquier formato que queramos, pero se necesitan conocimientos avanzados de la solución para crear informes personalizados y tenemos que hacer parte de nuestra conciliación pendiente fuera de línea, ya que no es realmente factible hacerlo fácilmente en la plataforma (por ejemplo, la conciliación de ingresos diferidos)

es muy personalizable, fácil de conectar con otro software que utilizamos y muy fácil de aprender, ya que empecé a utilizar Netsuite en enero de 2025 y ya me siento bastante cómodo con el software. Podemos extraer cualquier dato que queramos y en cualquier formato que queramos, pero se necesitan conocimientos avanzados de la solución para crear informes personalizados y tenemos que hacer parte de nuestra conciliación pendiente fuera de línea, ya que no es realmente factible hacerlo fácilmente en la plataforma (por ejemplo, la conciliación de ingresos diferidos)

Dirija operaciones de forma más inteligente, rápida y con mejor conexión (a internet) con ClickUp

Todas las herramientas ERP basadas en IA que hemos enumerado cuentan con excelentes propuestas únicas de venta para diferentes casos de uso. Pero si desea un software que reúna todas las funciones ERP necesarias y mucho más, elija ClickUp.

Combina colaboración en tiempo real, planificación de recursos basada en IA, automatización de procesos, recursos, inventario y plantillas de seguimiento de pedidos, todo en un entorno de trabajo intuitivo.

Convierta los documentos en flujo de trabajo, los chats para 'chatear' en acciones y las actualizaciones en resumenes inteligentes. ¡No se necesitan conocimientos de código ni una gran experiencia en TI!

Regístrese hoy mismo en ClickUp gratis, gratuito/a y todo su equipo disfrutará de la claridad y el control que necesita de un sistema ERP basado en IA sin complicaciones.