10 plantillas gratuitas de planificación estratégica en ClickUp, Word y Excel

La planificación estratégica es uno de los procesos más importantes en cualquier empresa. Establece la hoja de ruta para el futuro, creando un marco en el que se pueden tomar y sopesar todas las decisiones empresariales importantes.

Pero su importancia va más allá. Todo tipo de planificación empresarial, desde los planes de acción hasta los planes de sprint y la planificación de recursos, deriva en última instancia del plan estratégico más amplio. Eso significa una cosa por encima de todo: hay que acertar en el proceso de planificación estratégica.

Para llegar allí, hay que empezar por algún sitio. Los numerosos recursos relacionados con la planificación son un buen punto de partida. Pero, más concretamente, necesitas una plantilla que te ayude a introducir información, asimilarla y elaborar un plan que todos los miembros de la organización puedan seguir.

El aspecto exacto de esa plantilla ideal depende de tus necesidades y del software que tengas. Por eso, en esta guía compartimos el uso compartido de nuestras 10 plantillas gratuitas favoritas para la planificación estratégica, que puedes empezar a utilizar (casi) de inmediato.

¿Qué es una plantilla de planificación estratégica?

Una plantilla de planificación estratégica es una hoja de ruta para la hoja de ruta de tu negocio. Proporciona a los líderes empresariales los pasos exactos necesarios para elaborar un plan que pueda esbozar el futuro a corto y largo plazo de la empresa.

En el mejor de los casos, la plantilla es una herramienta cuantificable que pueden seguir todas las personas involucradas en el proceso de planificación. Te ayuda a consolidar dónde estás y hacia dónde quieres ir.

Y, lo que es igual de importante, te ayuda a consolidar esa información en un plan estratégico viable, medible y fácil de procesar que todos los miembros de la organización pueden utilizar.

Visualiza y gestiona la hoja de ruta de tu producto en la vista de cronograma de ClickUp.

Por supuesto, no existe una plantilla de estrategia empresarial óptima sencilla. Al igual que un plan de proyecto puede diferir de una hoja de ruta de producto, necesitarás una plantilla que se adapte a tu forma de trabajo y al tipo de planificación que estés realizando.

Por eso, esta guía destaca no solo una, sino diez plantillas de planificación gratuitas para cubrir una variedad de necesidades.

¿Qué hace que una plantilla de planificación estratégica sea buena?

Una buena plantilla de planificación estratégica cumple varios objetivos clave:

Establece un cronograma claro para el proceso de planificación.

Describe las metas del plan de plan y deriva cualquier acción y estrategia a partir de esas metas.

Describe claramente las tácticas individuales y la estrategia de empresa general que subyace a esas metas.

Establece una forma de medir el progreso y los resultados de la implementación del plan

Describe claramente las responsabilidades de las tareas individuales relacionadas con el proceso de planificación.

Proporciona puntos de control y oportunidades para que el equipo revise y ajuste según sea necesario.

Es lo suficientemente personalizable como para realizar ajustes que hagan que el plan sea más relevante para su organización y su proceso de planificación empresarial.

Sin embargo, lo más importante es que la plantilla de plan estratégico agiliza todo el proceso. Mientras que en procesos como la planificación de la capacidad, los detalles son lo más importante, la planificación de la estrategia empresarial debe centrarse en un punto de vista más amplio que ayude a todas las partes interesadas a obtener rápidamente una visión general del plan y su conexión con el negocio.

10 plantillas de planificación estratégica para usar con tu equipo

Si todos los planes estratégicos tienen las mismas metas, podría pensarse que la mayoría de ellos son casi idénticos. Se sorprendería.

Al igual que en la planificación de proyectos, las diferentes plantillas pueden dar lugar a resultados muy distintos. Por eso es mejor considerar varias plantillas gratuitas de planificación estratégica antes de seleccionar la que mejor se adapte a tu negocio y situación. Para ayudarte a empezar, estas son nuestras 10 favoritas para tu próximo plan estratégico.

Plantilla de lista de hoja de ruta estratégica de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de lista de hoja de ruta estratégica de ClickUp

Es una plantilla básica con un gran potencial. La plantilla de lista de hoja de ruta estratégica de ClickUp te ayuda a visualizar cómo tu organización puede llevar a cabo su plan estratégico, con campos personalizados que van desde la duración de las tareas individuales hasta el progreso de dichas tareas, su impacto y su facilidad de implementación.

Dentro de ClickUp, podrás ver tu hoja de ruta estratégica como una vista de progreso. Pero, una vez que las tareas y los plazos se asignen a tareas individuales, también podrás ver una línea de tiempo o incluso una vista Carga de trabajo para garantizar un progreso continuo. Aunque se trata de una plantilla basada principalmente en listas, nos gusta especialmente el (diagrama de) Gantt como forma de ver cómo interactúan las tareas individuales entre sí en relación con el cronograma más amplio.

2. Plantilla de cronograma de hoja de ruta estratégica de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de cronograma de hoja de ruta estratégica de ClickUp

Si considera que su plan estratégico consiste básicamente en salvar la brecha entre el estado actual de su empresa y el estado futuro deseado, esta es la plantilla ideal para usted. Es más compleja que la plantilla basada en lista mencionada anteriormente y, una vez creada, le proporciona una hoja de ruta estratégica más matizada.

La plantilla de cronograma de hoja de ruta estratégica de ClickUp muestra de forma predeterminada (por defecto) un diagrama de Gantt con secciones para cada departamento. Desde ahí, puedes ver un panel de progreso y esbozar tu capacidad actual. Al mismo tiempo, un número de campos personalizados te ayudan a planear mejor cada uno de estos esfuerzos:

Completada %

Esfuerzo

Resultado esperado

Impact

Progreso de la estrategia

Miembros del equipo

Puede que no sea la plantilla adecuada si acabas de empezar con el plan estratégico. Pero para los líderes experimentados que buscan llevar ese proceso de plan al siguiente nivel, es el esquema perfecto.

3. Plantilla de matriz de estrategia global de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de matriz de estrategia general de ClickUp

Es sencilla pero atractiva. La plantilla de matriz de estrategia global de ClickUp le permite crear una vista de cuatro cuadrantes del entorno estratégico que rodea a su organización, con un marco diseñado para ayudarle a comprender cómo podría ser el camino hacia el futuro de su organización.

Por supuesto, cómo llegar a ese camino depende de ti. Los cuadrantes se pueden utilizar para un análisis DAFO sencillo o para procesos de planificación más complejos, como encontrar nichos de crecimiento del mercado y oportunidades en un entorno competitivo difícil. Algunas de estas opciones están preintegradas en la plantilla, mientras que otras se pueden personalizar para que se ajusten a tu plan de marketing concreto o a cualquier otra necesidad que tengas en tu proceso de planificación estratégica.

4. Plantilla de pizarra para plan estratégico de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de pizarra para plan estratégico de ClickUp

Para los pensadores visuales entre nosotros, esta plantilla de pizarra para el plan estratégico de ClickUp es la elección perfecta. Por encima de todo, es una hoja de ruta visual que muestra fácilmente no solo los pasos necesarios para la planificación estratégica, sino también cómo esos pasos pueden (y deben) tener un flujo natural en el contexto de un proyecto más amplio.

Por supuesto, puedes seguir asignando diferentes tareas y fases a miembros individuales del equipo para mantener las responsabilidades intactas y claras. Pero la naturaleza de diagrama de flujo de la plantilla y su aspecto de pizarra también te permiten ajustar el proceso a la perfección según sea necesario.

Los códigos de color del gráfico garantizan que cualquiera que esté haciendo trabajo en él mantenga una visión general clara de lo que se necesita y cuándo.

5. Plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp

Un plan estratégico no solo es relevante para toda la organización. Una estrategia empresarial sólida es igual de importante para las unidades individuales, y esta plantilla muestra cómo se pueden manifestar esas diferencias.

Piensa en esta plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp como una oportunidad más práctica para planificar tus esfuerzos de marketing. La vista Lista predeterminada, por defecto, está ordenada según el método de objetivos y resultados clave (OKR), que clasifica las tareas en objetivos generales definidos para el esfuerzo de marketing más amplio.

Pero eso es solo el principio. Los campos personalizados te permiten definir los canales a través de los cuales abordarás la ejecución del plan, mientras que la vista de cronograma te ayuda a realizar un seguimiento del progreso. Y, por supuesto, el panel de progreso te permite ver cómo las fases que has definido conducen en última instancia al logro de tus metas estratégicas.

6. Plantilla de plan estratégico de eventos de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de plan de evento estratégico de ClickUp

Planificar un evento es un trabajo duro, y hay que realizar innumerables tareas para garantizar su intento correcto. Por otro lado, una plantilla de plan estratégico para ese evento puede ofrecer una visión general clara de las tareas necesarias y realizadas, y de cómo todo se conecta para alcanzar las metas principales.

La plantilla de plan estratégico de eventos de ClickUp lo consigue gracias a una amplia gama de campos personalizados, desde el canal hasta el presupuesto, pasando por los hashtags, el tono utilizado y mucho más. Está diseñada para planificar varios eventos a la vez, todos ellos superpuestos para crear una estrategia basada en eventos que te ayude a mejorar tu empresa o tu estrategia de marketing.

Debido a las complejidades que implica, nos gusta especialmente la vista del estado de los eventos basada en tableros. Esta plantilla de plan estratégico ofrece una visión general sencilla de la situación de todos los eventos y de lo que aún queda pendiente.

Por supuesto, las vistas basadas en lista y calendario también pueden ser útiles para profundizar en algunos de los matices más sutiles de la planificación de eventos.

7. Plantilla de plan de acción de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de plan de acción de ClickUp

La planificación estratégica no gusta a todo el mundo, en parte porque tiende a ser teórica. Tanto las metas como las tareas suelen ser ambiciosas para una verdadera estrategia empresarial, centrándose en una vista en lugar de en las necesidades concretas de la organización o de sus socios comerciales.

Esa es una de las principales razones por las que nos encanta la plantilla de plan de acción de ClickUp. Se trata de un sistema basado en notas que agrupa todas las tareas necesarias para llevar adelante tu plan estratégico en tres secciones:

Pendientes

Haciendo

Terminada

Dentro de esa estructura, las tareas se dividen en revisiones diarias, semanales, mensuales y trimestrales para contar con la cuenta de sus diferentes complejidades y cronogramas. El resultado es una visión general sencilla de todo lo pendiente, que también destaca los intentos correctos y las tareas terminadas para que todo el equipo pueda verlos y celebrarlos. Eso sí que es un plan estratégico.

8. Plantilla de Word para plan estratégico de ProjectManager

Via ProjectManager

¿Y si te dijéramos que puedes crear un plan estratégico íntegramente en MS Word? Eso es lo que pretende esta plantilla, a través de secciones fáciles de digerir, todas ellas diseñadas para optimizar al máximo la estrategia de empresa:

Un resumen ejecutivo que presenta el contexto y los antecedentes del plan estratégico.

Un espacio para tus declaraciones de visión y misión para anclar tu plan en el núcleo de tu organización.

Un análisis DAFO para evaluar con honestidad tu organización y su entorno (piensa en una declaración de visión)

Metas de empresa para definir exactamente lo que debe lograr el plan estratégico

Un plan de marketing que describa el aspecto de promoción de la estrategia empresarial para alcanzar esas metas

Un plan de operaciones que sirve como hoja de ruta práctica para alcanzar tus metas

Proyectos financieros del futuro con los metas de la estrategia de empresa (y el crecimiento del negocio)

El equipo que se encargará de ejecutar el plan estratégico, de marketing y operativo

Ten en cuenta que este plan se puede personalizar para adaptarse a tus necesidades. Requiere un poco más de trabajo manual que algunos de los otros ejemplos en uso compartido en esta guía, pero puede proporcionar una buena visión general del plan que estás elaborando.

9. Plantilla de planificación estratégica de PowerPoint

Via Slide Equipo

Si parte de tu proceso de planificación estratégica incluye presentaciones para las partes interesadas (y para la mayoría de las organizaciones, así es), ¿por qué no ir directamente al software en el que finalmente se realizarán esas presentaciones?

Esta plantilla es, en esencia, un cronograma similar a otras que hemos comentado anteriormente. Esta plantilla de estrategia empresarial se centra en los hitos individuales necesarios para pasar de la fijación de metas a la ejecución. Pero está diseñada específicamente para PowerPoint, con opciones de personalización que facilitan su uso y modificación.

Para descargar, es gratuito y fácil, y la personalización solo requiere conocimientos básicos de PowerPoint. El cronograma está establecido en un año de forma predeterminada, por lo que es posible que tengas que hacer algunos ajustes si tu plan estratégico abarca varios años en tu declaración de visión.

10. Plantilla de plan estratégico de Excel

Via Eloquens

MS Excel no siempre es amigable para el usuario, pero su estructura basada en celdas ofrece un enorme potencial personalizado. No es de extrañar, pues, que nuestra última plantilla en Excel sea también una de las opciones más completas de esta guía para las necesidades de estrategia de empresa.

La hoja de trabajo se divide en tres áreas o pestañas:

Identificación de metas para determinar elementos clave como las metas de su organización mediante una lluvia de ideas centrada.

Ajustes de metas, utilizando la plantilla de estrategia empresarial SMART (específica, medible, alcanzable, relevante y oportuna) para las metas de empresa.

Plan de acciones, convertir esas metas en tácticas y realizar un seguimiento del progreso de esas tácticas para alcanzar tus metas.

Ten en cuenta que, debido a su naturaleza MS Excel, se trata en gran medida de un documento de planificación interna y no está diseñado para presentaciones externas. Pero dentro de ese contexto, los elementos clave de esta plantilla de estrategia empresarial pueden ser de gran ayuda para poner en marcha y mantener el seguimiento de tu planificación estratégica.

¿Quién se beneficia de la planificación estratégica?

Organizaciones: Ya se trate de una organización sin ánimo de lucro, una start-up o una multinacional, todas las organizaciones se benefician de la planificación estratégica. Este tipo de plan ofrece un marco claro para la toma de decisiones, proporciona una hoja de ruta para el crecimiento, identifica posibles oportunidades y riesgos, y facilita una mejor comunicación en toda la organización.

Equipos de liderazgo: El liderazgo de cualquier organización se beneficia enormemente de la planificación estratégica, ya que les proporciona una visión general del estado actual de su organización, así como una visión de hacia dónde pretenden dirigirse. Ayuda a identificar metas y objetivos clave y a establecer puntos de referencia para realizar un seguimiento del progreso.

Potencia tu plan estratégico con ClickUp

Es imposible elaborar un plan estratégico de forma aislada. Independientemente de la organización, lo más probable es que se trate de un esfuerzo de equipo. Entonces, ¿por qué no ampliar ese equipo para incluir las herramientas adecuadas?

No es una exageración: la plantilla de planificación estratégica adecuada puede marcar la diferencia en el proceso. Ya sea que intentes alcanzar objetivos empresariales, realizar análisis competitivos o llevar a cabo análisis DAFO, un esquema claro permite crear fácilmente un plan que toda la organización pueda seguir.

¿Y si esa plantilla es gratis, gratuita/a? Mucho mejor.

Y aquí viene lo mejor: el software que utiliza la mayoría de las plantillas que hemos compartido anteriormente, ClickUp, también se puede probar de forma gratuita. Se trata de una herramienta de gestión de proyectos y productividad diseñada para equipos, que funciona a la perfección si ese proyecto es tu próximo plan para crear tu estrategia empresarial global.

¿Listo para empezar? Prueba ClickUp gratis, gratuito/a hoy mismo.