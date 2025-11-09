Los 10 mejores generadores de hashtags de Instagram para mejorar el alcance y la interacción

¿Te cuesta impulsar la presencia de tu marca en Instagram? ¡Quizás la culpa sea de tu estrategia de hashtags!

El marketing en redes sociales ha sido una bendición para los profesionales del marketing. Sin embargo, conseguir resultados en Instagram no es tan sencillo. Puedes estar a la vanguardia de todas las tendencias y mantener a tus seguidores enganchados a través de Instagram Reels, publicaciones e historias periódicas.

Pero si no utilizas hashtags de tendencia, el camino hacia el intento correcto en esta plataforma puede ser bastante accidentado.

Por eso, en el blog de hoy, hemos recopilado los 10 mejores generadores de hashtags para Instagram que puedes utilizar para crear hashtags relevantes para tu marca.

Generador de hashtags para Instagram Mejores funciones Ideal para Precios ClickUp Generación de hashtags y análisis de redes sociales con tecnología de IA, ClickUp Doc para la colaboración, programación de calendarios, paneles de análisis. Gestión de proyectos en redes sociales plan Free Forever; personalizaciones disponibles para empresas. VEED. IO Sugerencias de hashtags basadas en vídeos, subtítulos con IA, generación de guiones, eliminación de ruido de fondo. Generación de hashtags junto con la creación de contenido de vídeo. Gratis; los planes de pago empiezan desde 24 $ al mes. RiteTag Análisis de interacción con hashtags en tiempo real, sugerencias basadas en imágenes/texto, clasificación de eficacia codificada por color. Análisis de hashtags en tiempo real y seguimiento del rendimiento. 49 $ al año Ahrefs Investigación de hashtags basada en SEO, generación de IA basada en imágenes/texto, seguimiento del volumen de palabras clave. Investigación exhaustiva de hashtags con información sobre SEO. Los planes de pago empiezan desde 129 $ al mes. Canva Generación de hashtags dentro del flujo de trabajo de diseño, accesible desde dispositivos móviles, sugerencias de hashtags de marca. Fácil generación de hashtags mientras diseñas publicaciones para Instagram. Gratis; los planes de pago empiezan desde 14,99 $ al mes. Hootsuite Sugerencias de hashtags multilingües, integración de análisis, automatización del primer comentario. Gestiona y programa publicaciones con hashtags optimizados. Los planes de pago comienzan desde 149 $ al mes. OneUp Sugerencias de hashtags basadas en IA, programación de primeros comentarios, compatibilidad con publicaciones recurrentes. Gestión automatizada de hashtags con programación. Los planes de pago empiezan desde 18 $ al mes. Hashtagify Descubrimiento de hashtags de tendencia y nicho, datos históricos, análisis de la competencia, filtros de ubicación. Encuentra hashtags de tendencia y específicos para tu nicho. No disponible All Hashtag Generación instantánea de hashtags, clasificación y análisis de hashtags, herramienta de contador gratis, gratuito/a. Genera y filtra rápidamente ideas de hashtags. No disponible Fines de visualización Puntuación de relevancia estética, detección de hashtags prohibidos, sugerencias de IA, copia masiva. Descubre hashtags visualmente relevantes y estéticos. Los planes de pago empiezan desde 7 $ al mes.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué debes buscar en un generador de hashtags para Instagram?

¿Te preguntas por qué los hashtags son tan relevantes para Instagram? Parte de la razón es que te ayudan a llegar a tu público al etiquetar tu contenido con temas similares. Por lo tanto, elige la herramienta generadora de hashtags adecuada para aprovechar al máximo esta ventaja. A continuación te explicamos cómo:

Facilidad de uso: busca apps que ofrezcan una interfaz intuitiva y fácil de usar que simplifique un proceso que, de otro modo, resultaría tedioso.

Métricas de rendimiento: elige una herramienta que te proporcione información sobre el rendimiento de tu estrategia de hashtags. Deberías poder analizar tu visibilidad, nuevos seguidores, mejores hashtags, elige una herramienta que te proporcione información sobre el rendimiento de tu estrategia de hashtags. Deberías poder analizar tu visibilidad, nuevos seguidores, mejores hashtags, auditorías de redes sociales y mucho más.

Personalización: elige una herramienta que ofrezca personalización personalizada según tus necesidades. Si necesitas generar hashtags relacionados con un nicho específico, la herramienta debería permitirte hacerlo.

Generación masiva: elige una app que cree hashtags relevantes de forma masiva. Ganarás puntos si puedes organizarlos y clasificarlos individualmente para cada una de tus publicaciones.

Capacidades de integración: elige una app, aplicación que se integre perfectamente con otras aplicaciones y dispositivos para elige una app, aplicación que se integre perfectamente con otras aplicaciones y dispositivos para el marketing en Instagram , como plataformas de programación, herramientas de análisis, herramientas de diseño, etc. Te ayudarán a utilizar tu valioso tiempo de forma más eficiente.

💡 Consejo profesional: Define los canales de comunicación, los objetivos de marketing y los presupuestos con plantillas gratuitas de planificación de medios para equipos sociales y mantén tus campañas en redes sociales bien organizadas.

Los mejores generadores de hashtags para Instagram

Genera hashtags que hagan trabajo. ¡Echa un vistazo a estos generadores de hashtags para Instagram que potenciarán tu presencia en las redes sociales!

ClickUp (el mejor para la gestión de proyectos en redes sociales)

Los hashtags y las palabras clave están bien. ¿Qué tal una herramienta que pueda impulsar tu proceso de gestión de proyectos en redes sociales? ¡Eso es ClickUp!

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo y cuenta con todas las funciones y funcionalidades que necesitas para optimizar la creación de contenido y los flujos de trabajo de programación de tu marca.

Mientras que la mayoría de las herramientas de la lista solo son capaces de generar hashtags, ClickUp va un paso más allá.

Genera hashtags de tendencia para Instagram con ClickUp Brain

Con ClickUp Brain, la IA nativa de la plataforma, puedes generar fácilmente los mejores hashtags y los más populares para todas tus publicaciones sin necesidad de analizar su clasificación y rendimiento. También te permite elegir y utilizar los mejores modelos de IA, como ChatGPT, Claude y Gemini, para diferentes tareas, incluida la generación de hashtags, todo desde un solo lugar.

ClickUp Docs te permite pegar los hashtags de selección en un documento, organizarlos por categorías y utilizarlos cuando lo necesites.

Ahora, tú y tu equipo podéis colaborar fácilmente en el documento de uso compartido para publicar cuando sea necesario, simplificando el proceso de publicación de contenido, que de otro modo sería tedioso.

📮 ClickUp Insight: El 88 % de los encuestados utiliza la IA para tareas personales, pero más del 50 % evita utilizarla en el trabajo. Las tres barreras principales son la falta de integración fluida, las lagunas de conocimiento y las preocupaciones en materia de seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en tu entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje sencillo, resolviendo las tres preocupaciones relacionadas con la adopción de la IA, al tiempo que establece la conexión entre tu chat, tus tareas, tus documentos y tus conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentra respuestas e información con un solo clic!

¿Pero qué pasa si necesitas una ayuda más integral? ¡Reunión ClickUp Content Workflows! Este sistema de flujo de trabajo estructurado agiliza la creación de contenido, desde la ideación hasta la publicación.

Imagina que estás gestionando una campaña en varias plataformas de redes sociales para el lanzamiento de un producto.

Colabora con tu equipo en ClickUp Documento para crear ideas interesantes para tus publicaciones.

Empieza por hacer una lluvia de ideas en ClickUp Docs y asignar tareas de contenido utilizando los estados personalizados de ClickUp, como «Ideación», «Borrador» y «Revisión». Los redactores crean las publicaciones directamente en la plataforma, mientras que los diseñadores suben los elementos visuales para su aprobación.

ClickUp Tareas realiza un seguimiento de estas actividades y notifica a los miembros del equipo correspondientes cuando les toca revisarlas.

Ejecuta tus planes de contenido sin fallos: programa tus publicaciones en ClickUp Calendar*.

Una vez aprobadas, las publicaciones se programan utilizando ClickUp Calendar, lo que garantiza una combinación equilibrada de contenido en todas las plataformas. Puedes utilizar Campos personalizados para clasificar cada publicación por formato (carrusel, reel, tweet) y prioridad.

A lo largo de la campaña, los paneles de ClickUp realizan un seguimiento de la interacción y el rendimiento, lo que te ayuda a perfeccionar tu estrategia en tiempo real. Pan comido, ¿verdad?

Además de esto, ClickUp ofrece varias plantillas especializadas para la gestión de redes sociales. Una de las mejores es la plantilla de programación de publicaciones en redes sociales de ClickUp.

Consigue una plantilla gratis. Divide tu calendario de publicación de contenido en tareas manejables con la plantilla de calendario de publicación en redes sociales de ClickUp.

Esta plantilla te ayuda a organizar tu calendario de publicación de contenido para gestionar varias plataformas de manera eficiente. También puedes:

Optimiza el contenido para cada plataforma y realiza un seguimiento de su rendimiento.

Optimiza la plan de contenido, impulsa la colaboración del equipo y mejora la visibilidad.

Mejora la coherencia del contenido y la ejecución general de la estrategia.

💡 Consejo profesional: Mejora tu enfoque en los proyectos de redes sociales con la plantilla avanzada para redes sociales de ClickUp. Versátil y fácil de usar, te permite: Plan y programa publicaciones en múltiples plataformas.

Asigna rols y plazos para optimizar la creación de contenido.

Realiza un seguimiento del rendimiento de las publicaciones con las vistas de análisis integradas.

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden encontrar la herramienta confusa al principio debido a su amplio intervalo de funciones.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

Es una herramienta todo en uno con la que trabajamos a diario. Podemos crear una descripción general sencilla del proyecto y una lista importada detallada a nivel individual para planear el trabajo de nuestro equipo de servicio de campo, y podemos enlazarlo todo a panel de control y a una descripción general financiera. Recomendaría ClickUp a todo tipo de equipos o incluso para la planificación individual.

Es una herramienta todo en uno con la que trabajamos a diario. Podemos crear una descripción general sencilla del proyecto y una lista importada detallada a nivel individual para planear el trabajo de nuestro equipo de servicio de campo, y podemos enlazarlo todo a panel y a una descripción general financiera. Recomendaría ClickUp a todo tipo de equipos o incluso para la planificación individual.

a través de VEED.IO

Encontrar los mejores hashtags para contenido de vídeo es una lucha sin fin, a menos que conozcas VEED. IO. Esta herramienta gratuita, ideal para Instagram Reels, te permite buscar hashtags y palabras clave de tendencia.

Puedes generar hasta 20 hashtags y etiquetas para Instagram y otras plataformas de redes sociales.

Por unos pocos dólares, puedes generar guiones y subtítulos, traducir vídeos y eliminar ruidos de fondo aleatorios. En general, VEED. IO es una herramienta completa que facilita la creación de contenido a los influencers.

Las mejores funciones de VEED. IO

Genera hashtags en segundos basados en el análisis del contenido de los vídeos.

Obtén sugerencias de hashtags basadas en IA para mejorar la interacción con tus publicaciones.

Utiliza el editor de vídeo integrado para la creación de publicaciones sin complicaciones para tus campañas en redes sociales.

Utiliza la personalización extensible de hashtags para mantener la coherencia de tu marca.

Límites de VEED. IO

Carece de análisis detallados del rendimiento de los hashtags.

Se centra principalmente en contenido basado en vídeos, lo que supone un límite para su versatilidad.

Precios de VEED. IO

Free

Lite: 24 $ al mes por editor

Pro: 55 $ al mes por editor

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre VEED. IO

G2: 4,6/5 (más de 1000 reseñas)

Capterra: 3,3/5 (más de 50 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre VEED.IO ?

Un usuario de G2 dice:

Veed hace que la edición de vídeo profesional sea ridículamente sencilla, especialmente para creadores y entrenadores que no quieren lidiar con software complicado. Puedo cambiar el tamaño para cualquier plataforma en segundos, insertar tiras de marca, añadir material adicional y sincronizar los subtítulos a la perfección, todo desde mi navegador. Parece diseñado para profesionales del marketing que buscan rapidez sin sacrificar la calidad.

Veed hace que la edición de vídeo profesional sea ridículamente sencilla, especialmente para creadores y entrenadores que no quieren lidiar con software complicado. Puedo cambiar el tamaño para cualquier plataforma en segundos, insertar tiras de marca, añadir material adicional y sincronizar los subtítulos a la perfección, todo desde mi navegador. Parece diseñado para profesionales del marketing que buscan rapidez sin sacrificar la calidad.

⏩ Lee también: Las mejores herramientas de marketing de influencers para agencias

3. RiteTag (el mejor para el análisis de hashtags en tiempo real y el seguimiento del rendimiento)

a través de RiteTag

RiteTag es conocido por sugerir hashtags basados en el contenido de las imágenes. Procesa tu imagen, analiza las métricas de interacción de la audiencia en tiempo real y sugiere los mejores hashtags para la foto.

Además, puedes utilizarlo para buscar manualmente hashtags relacionados con un tema específico: viajes, comida, fitness o cualquier otro.

La herramienta es fácil de usar y navegar. Su función de código por color clasifica los hashtags según su eficacia. Puedes seleccionar hashtags y pegarlos en tu portapapeles para usarlos al instante.

Las mejores funciones de RiteTag

Obtén análisis de interacción con hashtags en tiempo real para mejorar tu estrategia en redes sociales con el tiempo.

Integra la plataforma con otras herramientas de IA para redes sociales , como Buffer y Hootsuite.

Recibe comparaciones instantáneas de hashtags para una mejor selección.

Utiliza sugerencias de hashtags tanto para imágenes como para publicaciones en redes sociales basadas en texto.

Límites de RiteTag

Carece de un seguimiento en profundidad de las tendencias más allá de la información en tiempo real.

Ofrece una interfaz de usuario algo anticuada en comparación con las herramientas más recientes.

Precios de RiteTag

Sugerencia de hashtags: 49 $ al año.

Valoraciones y reseñas de RiteTag

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

4. Ahrefs (el mejor para realizar investigaciones exhaustivas sobre hashtags con información basada en SEO)

vía Ahrefs

Ahrefs es muy conocido por su herramienta de búsqueda de palabras clave. Pero, ¿sabías que también ofrece un generador de hashtags con IA gratis? Con él, puedes buscar y conseguir los hashtags más populares para tu contenido con solo unos clics.

Puedes subir una imagen o describirla con unas pocas palabras, y Ahrefs generará 10 hashtags relevantes y optimizados para SEO. ¿Lo mejor de todo? A pesar de ser tan potente, esta herramienta gratuita no requiere ningún aprendizaje, ni siquiera mínimo.

Las mejores funciones de Ahrefs

Accede a potentes herramientas de búsqueda de palabras clave y hashtags para tu estrategia en redes sociales.

Obtén análisis de hashtags basados en datos utilizando potentes información SEO.

Realiza un seguimiento de los hashtags de tendencia de las publicaciones de la competencia con métricas de volumen de búsqueda.

Integrate con otras herramientas SEO de Ahrefs para la estrategia de contenido en redes sociales.

Límites de Ahrefs

Se centra más en el SEO, lo que lo hace menos fácil de usar para los usuarios ocasionales.

Carece de funciones para publicar directamente en Instagram o programar publicaciones.

Precios de Ahrefs

Lite: 129 $ al mes

Estándar: 249 $ al mes

Avanzado: 449 $ al mes

Corporación: 1499 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Ahrefs

G2: 4,5/5 (más de 500 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Ahrefs?

Un usuario de G2 dice:

Mi experiencia general es excelente. Ahrefs ofrece todos los datos cruciales necesarios para el análisis SEO. Proporciona un estudio detallado sobre el análisis de backlinks, el análisis de la competencia, las auditorías de sitios web y el seguimiento de posiciones. Es una de las mejores herramientas para investigar a la competencia.

Mi experiencia general es excelente. Ahrefs ofrece todos los datos cruciales necesarios para el análisis SEO. Proporciona un estudio detallado sobre el análisis de backlinks, el análisis de la competencia, las auditorías de sitios web y el seguimiento de posiciones. Es una de las mejores herramientas para investigar a la competencia.

🧠 Dato curioso: los usuarios pueden seguir hashtags igual que siguen cuentas, lo que les permite ver publicaciones relevantes en su feed, incluso si no siguen al autor de la publicación. 🤫

5. Canva (el mejor para generar hashtags fácilmente mientras diseñas publicaciones para Instagram)

vía Canva

Si solo has utilizado Canva para diseñar creatividades, te sorprenderá lo bien que funciona como generador de hashtags. Intuitivo, fácil de usar y gratis, gratuito/a, Canva utiliza IA avanzada para buscar los hashtags más populares para tu tema.

Todo lo que tienes que hacer es describir tu contenido y él generará los mejores hashtags para él, cuidadosamente categorizados en secciones como generales, específicos de una ubicación, etc.

Esto lo hace ideal para contenido específico como Instagram Reels y vídeos de YouTube. Además, la herramienta es accesible tanto en dispositivos móviles Android como iOS.

Las mejores funciones de Canva

Genera hashtags directamente en el flujo de trabajo de diseño en cuestión de segundos.

Recibe sugerencias de hashtags relevantes basadas en el contenido de la imagen y el texto.

Obtén sugerencias de diseño basadas en IA junto con hashtags.

Genera potentes recomendaciones de hashtags de marca para mantener la coherencia.

Límites de Canva

Carece de análisis y seguimiento avanzados de hashtags.

Ofrece menos opciones de filtrado de hashtags que las herramientas específicas.

Precios de Canva

Free Forever

Pro: 14,99 $ al mes.

Teams: 29,99 $ al mes.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Canva

G2: 4,7/5 (más de 4400 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 12 500 opiniones)

a través de Hootsuite

Otra herramienta gratuita, el buscador de hashtags de Hootsuite, es una solución integral que te permite optimizar y programar publicaciones.

Al igual que la mayoría de las demás herramientas de hashtags, solo tienes que describir tu publicación con palabras y añadir palabras clave relevantes. La herramienta te sugerirá las etiquetas más populares para la misma.

¿Qué más? El generador de hashtags de Hootsuite es versátil. Además del inglés, genera hashtags en francés, español, alemán e italiano. Una vez terminado, puedes pegar las palabras clave y utilizarlas para publicar.

Las mejores funciones de Hootsuite

Realiza un seguimiento del rendimiento de los hashtags con las herramientas de análisis de redes sociales.

Integra la herramienta con múltiples plataformas sociales más allá de Instagram.

Implementa la automatización de la colocación de hashtags en el primer comentario para mejorar la interacción.

Límites de Hootsuite

Requiere un plan de pago para el análisis y la automatización de hashtags.

Ofrece un límite en el descubrimiento de hashtags en comparación con las herramientas independientes.

Precios de Hootsuite

Profesional: 149 $ al mes

Equipo: 399 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Hootsuite

G2: 4,2/5 (más de 5700 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 3700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hootsuite?

Un usuario de G2 dice:

Me encanta cómo Hootsuite optimiza la programación y la elaboración de informes en las redes sociales. La plataforma facilita la gestión de varias cuentas, la programación de publicaciones con antelación y la obtención de análisis para el seguimiento del rendimiento. La interfaz es fácil de usar y la integración con otras herramientas como Zapier simplifica la automatización. Además, la posibilidad de colaborar con los miembros del equipo es una gran ventaja.

Me encanta cómo Hootsuite optimiza la programación y la elaboración de informes en las redes sociales. La plataforma facilita la gestión de varias cuentas, la programación de publicaciones con antelación y la obtención de análisis para el seguimiento del rendimiento. La interfaz es fácil de usar y la integración con otras herramientas como Zapier simplifica la automatización. Además, la posibilidad de colaborar con los miembros del equipo es una gran ventaja.

⏩ Lee también: Plantillas gratuitas de calendarios de contenido para redes sociales en Excel y Sheets.

7. OneUp (el mejor para la gestión automatizada de hashtags con programación en redes sociales)

a través de OneUp

OneUp genera hashtags adecuados para casi todas las plataformas de redes sociales, desde Instagram hasta X e incluso TikTok. Es gratis, gratuito/a y fácil de usar para principiantes, y sugiere hasta 10 etiquetas de tendencia que puedes pegar y utilizar.

También te permite programar publicaciones y ofrece visibilidad sobre la interacción con los hashtags, lo que te permite optimizar tu estrategia para mejorar el rendimiento de tus campañas.

Las mejores funciones de OneUp

Utiliza sugerencias de hashtags basadas en IA para optimizar el alcance en tus redes sociales.

Programa hashtags para el primer comentario y consigue una descripción más limpia.

Compatibilidad con la publicación recurrente de hashtags para campañas continuas.

Límites de OneUp

Carece de seguimiento de tendencias de hashtags en tiempo real.

Se centra más en la programación que en la investigación profunda de hashtags.

Precios de OneUp

Starter: 18 $ al mes

Intermedio: 60 $ al mes

Crecimiento: 120 $ al mes

Empresa: 300 $ al mes

Valoraciones y reseñas de OneUp

G2: 4,3/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre OneUp?

Un usuario de G2 dice:

Me encanta poder programar publicaciones en Twitter e Instagram sin tener que preocuparme por el momento adecuado o por hacer la publicación el mismo día. También me da margen para previsualizar y optimizar el aspecto de la publicación como mejor me parezca.

Me encanta poder programar publicaciones en Twitter e Instagram sin tener que preocuparme por el momento adecuado o por hacer la publicación el mismo día. También me da margen para previsualizar y optimizar el aspecto de la publicación como mejor me parezca.

🔍 ¿Sabías que... ¿No sabes cuántos hashtags debes usar para potenciar tus publicaciones en redes sociales? Los expertos sugieren que lo ideal es usar entre 3 y 5 hashtags, ¡especialmente en Instagram! 😎

a través de Hashtagify

Encontrar hashtags populares para un nicho que no es tendencia en la página Explorar de Instagram no es fácil, a menos que seas un experto. Pero con Hashtagify, puedes hacerlo fácilmente. Esta herramienta sugiere hashtags basados en datos en tiempo real.

También puedes consultar sus índices de popularidad y tendencias de uso para asegurarte de que cada etiqueta sea única, relevante y viral. La herramienta también cuenta con una organización y capacidades eficaces. Te permite encontrar las principales categorías de hashtags, crear grupos de hashtags y mucho más.

Las mejores funciones de Hashtagify

Aprovecha los análisis detallados de hashtags y el seguimiento de tendencias.

Analiza el uso de hashtags de la competencia para obtener información estratégica.

Aprovecha la compatibilidad de la búsqueda de hashtags basada en la ubicación para llegar a tu público objetivo.

Consulta los datos históricos sobre el rendimiento de los hashtags a lo largo del tiempo.

Límites de Hashtagify

Se centra principalmente en Twitter e Instagram, con límite en otras plataformas.

Tiene una interfaz de usuario algo anticuada.

Precios de Hashtagify

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Hashtagify

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔍 ¿Sabías que... #Love es el hashtag más utilizado en Instagram, con una media de más de 1835 millones de búsquedas? ❤️

9. All Hashtag (ideal para generar y filtrar rápidamente ideas de hashtags)

vía All Hashtag

El siguiente en la lista de los mejores generadores de hashtags es All Hashtag. La ventaja competitiva de esta herramienta es que no solo genera hashtags, sino que también te permite crearlos desde cero.

Además, puedes acceder a análisis avanzados y consultar las clasificaciones de los hashtags más populares en función de su popularidad.

Con All Hashtag, puedes gestionar de forma integral tus proyectos de contenido y su visibilidad. Como también ofrece un contador de hashtags gratis, puedes asegurarte de añadir el número adecuado de etiquetas por publicación para evitar cualquier posibilidad de spam.

Todas las mejores funciones de Hashtag

Genera listas de hashtags al instante con una simple búsqueda y ahorra tiempo.

Elige entre tres tipos de hashtags: top, aleatorios y en directo, según tus necesidades.

Integra la plataforma en múltiples redes sociales.

Accede gratis, gratuito/a, a la generación básica de hashtags.

Todos los límites de los hashtags

Solo es proveedor de análisis básicos sin información detallada.

Ofrece menos opciones de personalización para filtrar hashtags.

Precios de todos los hashtags

Precios personalizados

Todas las valoraciones y reseñas de hashtags

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

A través de Fines de visualización

Por último, hablemos de Display Purposes. Este generador de hashtags de Instagram funciona bien para aquellos que buscan una herramienta profesional pero intuitiva. Una de sus mejores ventajas es que te permite encontrar hashtags prohibidos para marcarlos y eliminarlos de tu lista inmediatamente.

Además, el asistente de IA de la herramienta es un elemento útil que ofrece sugerencias personalizadas para seleccionar los mejores hashtags para tu publicación.

Mostrar las mejores funciones

Descubre hashtags estéticamente relevantes para las publicaciones de Instagram.

Obtén puntuaciones de relevancia para priorizar los hashtags con mejor rendimiento y conseguir el mejor resultado.

Copia y genera conjuntos de hashtags masivos cuando tengas poco tiempo.

Límites de los fines de visualización

Se centra principalmente en la relevancia estética más que en las métricas de interacción.

Ofrece personalización limitada para hashtags específicos de nichos.

Precios con fines informativos

Starter: 7 $ al mes

Crecimiento: 9 $ al mes.

Pro: 12 $ al mes

Corporación: 30 $ al mes

Mostrar valoraciones y reseñas

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

⏩ Lee también: Cómo utilizar ChatGPT para el marketing

Herramientas adicionales Inflact: utiliza temas, imágenes y URL para crear hashtags creativos y de tendencia. utiliza temas, imágenes y URL para crear hashtags creativos y de tendencia.

TagBlender : genera hashtags creativos en segundos utilizando solo categorías sencillas. : genera hashtags creativos en segundos utilizando solo categorías sencillas.

SISTRIX: Introduce un hashtag para crear varios hashtags relacionados y ahorrar tiempo en la investigación. Introduce un hashtag para crear varios hashtags relacionados y ahorrar tiempo en la investigación.

¡Consigue el mejor generador de hashtags con IA!

En el vertiginoso mundo del marketing en Instagram, utilizar la mejor estrategia de hashtags puede marcar la diferencia. Cuando encuentras hashtags que se ajustan a tu contenido, estableces una conexión (a internet) con la audiencia adecuada, aumentas la interacción y mejoras tus posibilidades de ser descubierto.

Para gestionar los hashtags de forma eficaz se requiere plan, organización y conocimientos basados en datos. Ya sea para realizar seguimiento del rendimiento de los hashtags, programar publicaciones u optimizar tu estrategia, contar con el sistema adecuado es clave.

ClickUp te ofrece todo lo que necesitas para optimizar tu marketing en Instagram, desde la búsqueda de hashtags hasta la programación de contenido, todo en un solo lugar. Prueba ClickUp hoy mismo y lleva tu estrategia al siguiente nivel. ¡Regístrate aquí para obtener una versión de prueba gratuita!