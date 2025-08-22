Cómo implementar estrategias de marketing eficaces para el intento correcto del comercio electrónico

La gente ya no compra online, vive allí. Y las marcas de comercio electrónico que lo entienden, ganan.

Tomemos como ejemplo a Jacquemus. En lugar de lanzar su tienda de Montecarlo con una promoción básica, crearon un club de playa surrealista y fantástico, completado con voces en off impasibles, imágenes en tonos pastel y un guiño al lujo en sí mismo.

Sin influencers. Sin ventas agresivas. Solo un mundo falso extrañamente perfecto que ha dado mucho que hablar.

Este tipo de restricción creativa, combinada con una subversión inteligente, no solo vendió moda, sino también sentimientos. El resultado fue un éxito viral que permaneció en las pantallas mucho después de que la campaña terminara.

Si su marca de comercio electrónico sigue apostando por lo seguro, esta guía le presenta las estrategias de marketing que realmente están dando resultados en este momento.

⭐ Plantilla de función Para las marcas que están listas para ir más allá del pensamiento de campaña a campaña, la plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp ayuda a tomar perspectiva y centrarse en las metas a largo plazo. Está diseñada para alinear los objetivos generales con la ejecución táctica y es perfecta para Teams que planifican sprints trimestrales o hojas de ruta anuales. Obtenga una plantilla gratuita Organiza y realiza un seguimiento de todo tu flujo de contenido con la plantilla de gestión de contenido de ClickUp Por qué te encantará esta plantilla Haga un mapa de los objetivos trimestrales y los resultados clave con la vista OKR para una ejecución centrada

Utiliza hitos para dividir las grandes estrategias en fases claras y fáciles de seguir

Realice un seguimiento del presupuesto, los cronogramas y la carga de trabajo del equipo utilizando los Campos personalizados integrados y las herramientas de gestión de recursos

¿Qué son las estrategias de marketing para el comercio electrónico?

Las estrategias de marketing para el comercio electrónico constituyen el manual que utilizan las marcas para atraer clientes personalizados a su tienda online, convencerlos de que compren y fidelizarlos.

Estas tácticas, que abarcan desde el SEO y el correo electrónico hasta los canales de redes sociales y las colaboraciones con influencers, están diseñadas para impulsar el tráfico, aumentar el equipo de ventas online y fidelizar a los clientes.

¿Qué hace que el marketing para el comercio electrónico sea único?

La estrategia de marketing para el comercio electrónico no sigue el guion habitual del marketing. No se trata de cultivar clientes potenciales durante meses ni de reservar demostraciones. Se trata de impulsar la acción, y rápido. Esto es lo que la diferencia:

el ciclo de ventas online es brutalmente corto:* no hay un largo proceso de seducción. La gente descubre un producto y lo compra minutos después, o no lo compra. Tu estrategia debe ser vender al instante

cada producto necesita su propia campaña:* cada SKU puede necesitar su propio mensaje, palabras clave, página de destino y creatividad

siempre estás equilibrando la demanda y el inventario: *No tiene sentido generar tráfico si tus productos más vendidos están agotados. Las campañas deben sincronizarse con la logística, algo en lo que la mayoría de los especialistas en marketing nunca piensan

la creatividad se ve frenada por los datos de rendimiento:* en el comercio electrónico, la mejor idea pierde si no se convierte. La marca pasa a un segundo plano frente a los CTR, el ROAS y la recuperación de carritos abandonados

tu fidelidad puede desaparecer con un solo envío defectuoso:* La retención de clientes se amplía para abarcar operaciones, rapidez, embalaje y la experiencia de la última milla, aspectos que la mayoría de los profesionales del marketing nunca tocan

➡️ Más información: Herramientas de marketing para pequeñas empresas

El reto del crecimiento del comercio electrónico

Ampliar un business de comercio electrónico suena muy bien hasta que lo intentas. El crecimiento no solo pone de manifiesto los puntos débiles, sino que crea otros completamente nuevos. A continuación, te presentamos tres retos reales que la mayoría de las marcas no ven venir:

Estancamiento del marketing de resultados

Lo que funcionaba con un gasto publicitario de 10 000 dólares al mes, a menudo se viene abajo con 100 000 dólares. El público se satura, los CPA suben y tus campañas, que antes eran rentables, dejan de crecer. El crecimiento te obliga a reconstruir el mismo embudo una y otra vez, en lugar de simplemente invertir más dinero en él.

Los obstáculos operativos ralentizan el marketing

Un crecimiento más rápido significa más referencias, más devoluciones y más caos en el backend. De repente, tu equipo de marketing pasa la mitad del tiempo esperando actualizaciones de inventario o arreglando feeds de productos defectuosos. Los cuellos de botella en las operaciones frenan el impulso mucho antes de que el cliente vea un anuncio.

la adquisición de clientes resulta más cara que lo que generan los programas de fidelización*

Las marcas dan por sentado que las compras repetidas compensarán el elevado CAC, pero la mayoría no calcula cuánto tiempo tardarán en recuperarse. Si tus clientes personalizados solo vuelven a comprar al cabo de seis meses, tu flujo de caja podría colapsar antes de que la retención empiece a surtir efecto. El crecimiento requiere una mejor sincronización, no solo mejores ofertas.

🔍 ¿Sabías que...? El porcentaje medio de abandono de carritos en los sitios web de comercio electrónico es del 70,19 %. No es un error tipográfico. La mayoría de las personas abandonan la compra antes de finalizarla, pero los correos electrónicos recordatorios y las políticas de devolución ayudan a recuperarlas.

15 estrategias de marketing para comercio electrónico probadas (con consejos prácticos)

El intento correcto en el marketing de comercio electrónico se reduce a mantener la atención de los clientes el tiempo suficiente para conseguir la venta. A continuación, te presentamos 15 tácticas de marketing para comercio electrónico y algunos consejos de marketing para comercio electrónico diseñados para conseguir ambos pendientes:

haz que los influencers formen parte de la historia, no solo del equipo de ventas*

Las publicaciones tradicionales de influencers ya no son suficientes; el público pasa por alto las fotos pulidas de los productos que se pegan.

Lo que funciona ahora es el contenido informal, sin pulir y de conversación, que imita las decisiones reales y los dilemas cotidianos.

Instancia, en lugar de decir «Me encantan estos vaqueros», puedes pedirle a una influencer que cree un vídeo: «Ayúdame a elegir cuál de estas cinco prendas devolver». Ella se prueba cada elemento, ofrece comentarios reales (pero positivos) y, al final, «accidentalmente» decide quedárselas todas. Esta táctica de marketing de influencers es una sutil publicidad envuelta en un comportamiento con el que es fácil identificarse.

La marca de ropa Zara ha dado en el clavo con este formato, convirtiendo los dilemas de las pruebas de ropa en minirrelatos virales que impulsan la participación y las conversiones.

💡 Consejo profesional: Cuando elijas influencers, no te limites a buscar los que tienen más vistas, investiga su objetivo. Fíjate en la calidad de los comentarios, no solo en la cantidad. ¿Los seguidores interactúan de verdad, hacen preguntas, etiquetan a amigos o solo dejan emojis? Piensa y luego elige a tus influencers.

2. Dale la vuelta al guion de los lanzamientos de productos

En lugar de promocionar los productos con la tradicional cuenta atrás, empieza con campañas del tipo «¿Qué quieres que lancemos próximamente?».

Las marcas pueden recopilar opiniones a través de encuestas en redes sociales, clasificar opciones en historias y generar FOMO mostrando a los «perdedores». De este modo, los clientes y compradores potenciales sienten que el producto final les otorga propiedad y se muestran dispuestos a comprar.

La participación sustituye a la persuasión. Esta táctica de marketing en redes sociales trabaja mejor de lo que imaginas.

utiliza lanzamientos con límite para generar urgencia y agotar las existencias rápidamente*

En un episodio de Shark Tank ( temporada 14, episodio 18 ), Sophie Nistico presentó su rótulo See The Way I See, una línea de ropa creada en torno a la defensa de la salud mental. Reveló que sus colecciones se venden solo en tiradas con límite, sin anuncios pagados, solo con la comunidad, la narración de historias y la escasez.

Hizo un uso compartido de una estadística sorprendente: uno de sus lanzamientos generó 260 000 dólares en solo 24 horas.

La marca no persigue algoritmos ni códigos de descuento. Se basa en la demanda real, la expectación generada y la urgencia de «si te lo pierdes, se acaba». Ese modelo no solo crea expectación, sino que hace que cada equipo de ventas sea personal.

4. Utiliza el correo electrónico para influir en el comportamiento, no solo para promociones

Tu flujo de bienvenida se desperdicia si solo consiste en un código de descuento del 10 % y una nota de agradecimiento.

Las marcas inteligentes utilizan los cinco primeros correo electrónico para figura el comportamiento de navegación: uno para las categorías principales, otro para el contenido generado por los usuarios y un tercero para mostrar reseñas filtradas por tipo de comprador. No se trata tanto de gritar ofertas, sino de orientar el descubrimiento con intención.

➡️ Más información: Estrategias de marketing de crecimiento para ampliar tu empresa

📮 ClickUp Insight: Aunque el 78 % de los participantes en nuestra encuesta dan mucha importancia al ajuste de metas, solo el 34 % se toma el tiempo necesario para reflexionar cuando esas metas no se cumplen. 🤔 Ahí es donde a menudo se pierde el crecimiento. Con ClickUp Documento y ClickUp Brain, un asistente de IA integrado, la reflexión se convierte en parte del proceso, no en algo secundario. Genera automáticamente revisiones semanales, realiza un seguimiento de los logros y las lecciones aprendidas, y toma decisiones más inteligentes y rápidas para seguir avanzando. 💫 Resultados reales: Los usuarios de ClickUp AI informan de un aumento del doble en la productividad, ya que es fácil crear un ciclo de retroalimentación cuando se cuenta con un asistente de IA con el que intercambiar ideas.

5. Crea páginas de destino «shop-by-vibe» (comprar por ambiente), no solo categorías

La mayoría de los filtros de comercio electrónico son mecánicos, por tamaño, color o precio.

Pero los clientes personalizados no piensan como hojas de cálculo. Compran por impulsos, como «Para tu próximo viaje de fin de semana», «Estado de ánimo: acogedor y oversize» o «Regalos por menos de 50 $ para gente que te cae bien».

Echa un vistazo a esta página de destino de Anice Jewellery:

vía Anice Jewellery

Páginas como estas imitan la forma en que las personas navegan en una tienda física. Marcas como Glossier y Madewell lo hacen muy bien al cambiar el contexto de «¿Qué es esto?» a «¿Cuándo lo usaría?». Eso es lo que hace que las personas hagan clic y sigan desplazándose.

6. Convierte las políticas de devolución en desencadenantes de conversión

La mayoría de los clientes no leen su política de devoluciones, a menos que tengan dudas. Aproveche esa indecisión y conviértala en una ventaja: «Pruebe tres tamaños, quédese con uno y devuelva las demás de forma gratuita». Las devoluciones sin complicaciones reducen la ansiedad en el carrito, especialmente en el caso de productos de alto precio o que requieren un ajuste perfecto.

➡️ Más información: Las mejores herramientas de software para el crecimiento impulsado por productos (PLG) en términos de productividad

*7. Crea un ciclo de referencias que no parezca un argumento de venta ($$$a)

La mayoría de los widgets de «Recomienda a un amigo» se ignoran porque dan la sensación de que la marca está pidiendo un favor.

Cambia el enfoque. Recompensa a ambas partes, pero posición el uso compartido como una ventaja. Instancia, fíjate en cómo Amerisleep tiene una página dedicada a las recomendaciones:

vía Amerisleep

También puedes combinarlo con ofertas exclusivas con límite de tiempo o lanzamientos anticipados. Cuando las recomendaciones se perciben como un privilegio en lugar de una tarea, la gente te promociona sin que se lo pidas dos veces.

8. Gamifica la participación sin que parezca un juego$$$a

La mayoría de las marcas utilizan la gamificación para captar personalizados. Las más inteligentes la utilizan para fidelizarlos.

Rover está pendiente de hacerlo muy bien con un programa de recompensas por niveles que otorga créditos por escribir reseñas, suscribirse a correo electrónico y recomendar a amigos.

vía Rover

Lo que lo hace eficaz es la combinación: no se trata solo de puntos por compra, sino de pequeños y diversos desencadenantes que vuelven a atraer a los usuarios a través de los puntos de contacto. Y los créditos significan futuras reservas, lo que naturalmente conduce a un comportamiento repetitivo. Es la creación de hábitos disfrazada de diversión.

💡 Consejo extra: Utiliza la gamificación para mapear la atención donde realmente cuenta: categorías poco exploradas, novedades o líneas de productos con un CTR bajo. Dale a los usuarios una razón para quedarse más de 60 segundos.

9. Utiliza las solicitudes de reseñas como estrategia de marketing de contenido

Pedir opiniones no se trata solo de acumular estrellas. Las marcas más innovadoras piden el tipo de opinión adecuado.

En lugar de «¿Qué tal su pedido?», dé las siguientes indicaciones: «¿Cómo le ha quedado en comparación con lo que esperaba?» o «¿Con qué lo combinaría?»

Estas indicaciones estructuradas generan contenido que se puede reutilizar en PDP, correos electrónicos y anuncios. Por instancia, mira este correo electrónico enviado por una marca llamada Sun of a Beach:

vía Getsitecontrol

10. Convierte el embalaje en un canal de marketing posventa$$$a

La mayoría de las marcas dejan de hacer marketing una vez que se envía el Box. Las más inteligentes consideran el embalaje como el siguiente espacio publicitario. Un buen unboxing es un reclamo en las redes sociales: los usuarios quieren publicarlo y sus seguidores quieren comprarlo.

Tomemos como ejemplo Theatre. xyz, una marca india de calzado que lo ha clavado:

vía Instagram

Su embalaje inspirado en Shakespeare no solo entrega el producto, sino que ofrece un momento único. Y esos momentos se convierten en alcance gratuito a través de Instagram, vídeos de unboxing y comentarios como «Enlace, por favor» de compradores que ya se han dejado seducir por el ambiente.

Además, este embalaje les ayuda a aprovechar gran cantidad de contenido generado por los usuarios a través de múltiples publicaciones en redes sociales.

💡 Consejo profesional: Incluye códigos QR para acceder a contenido exclusivo. Ofrece una recompensa por el uso compartido. O imprime un mensaje personal que haga sentir al comprador que forma parte de algo más que una simple transacción.

11. Ofertas geo-objetivadas sin resultar invasivo

Nadie quiere recibir un correo electrónico que diga: «Hola, vemos que estás en Milwaukee». Sin embargo, la segmentación geográfica es muy eficaz cuando se utiliza con matices.

Las marcas que realizan promociones basadas en el clima (por ejemplo, promocionando ropa impermeable cuando hay tormentas) o campañas regionales («Vuelve a estar disponible en tu zona») obtienen mejores tasas de apertura y conversión que las campañas genéricas. Se perciben como oportunas, no intrusivas.

➡️ Más información: Las mejores opciones de software para comercio electrónico

12. Sea inteligente con los anuncios de Google Shopping Ads

Los anuncios de Google Shopping muestran tus productos justo donde se toman las decisiones de compra: en la primera página de los resultados de búsqueda. Son visuales, directos y tienen una alta tasa de conversión, ya que los compradores pueden ver tu producto, su precio y su valoración antes incluso de hacer clic.

¿Qué los hace aún más poderosos? ¡El contexto!

Instancia, si alguien escribe «falda multicolor» en Google, no quiere una página de inicio, sino opciones rápidas. Fíjate en este resultado de Google, donde marcas como Shein, ASOS y Temu aparecen antes que cualquier resultado orgánico, aprovechando el momento de la intención.

vía Google

🤓 Consejo útil: Antes de lanzar tu próxima campaña de promoción de productos, analiza a tus 2 o 3 principales competidores utilizando una herramienta de investigación de la competencia. Toma lo que les funciona, perfecciona ese trabajo y optimiza tu página de destino para superar a tus competidores.

13. Optimice las páginas de productos para el SEO de cola larga

El SEO puede contribuir en gran medida a tus metas de marketing, ya que ayuda a atraer tráfico orgánico calificado con intención real de compra. Las palabras clave de cola larga, como «falda midi de satén multicolor por menos de 3000» o «falda larga de algodón con volantes para el verano», coinciden con lo que buscan los usuarios cuando están listos para comprar.

Asegúrate de:

Céntrate en optimizar las páginas de productos individuales con este tipo de frases

Asegúrate de que tu investigación de palabras clave tenga en cuenta el contexto para generar equipo de ventas

Añade palabras clave de forma natural en los títulos, las metadescripciones, el texto alternativo y las descripciones de los productos

Instancia, Luna Sandals escribe descripciones únicas de más de 500 palabras para cada producto, utilizando un lenguaje que refleja la forma en que sus clientes buscan y compran, lo que aumenta tanto la relevancia como la clasificación.

vía Luna Sandals

14. Utiliza listas de espera de productos como comprobaciones previas al lanzamiento

Las listas de espera son señales de marketing. Generan deseo, crean prueba social y te ayudan a obtener una previsión del inventario antes de invertir en producción.

Hermès ha perfeccionado este concepto con el bolso Birkin. No te limitas a comprar uno, sino que te apuntas a una lista de deseos, estableces una relación con la marca y esperas tu turno.

Nunca ampliaron la oferta para satisfacer la demanda. En cambio, hicieron de la espera parte de la historia. La marca hizo hincapié en la artesanía (se necesitan 40 horas para fabricar un bolso), convirtiendo cada entrada de la lista de deseos en una sutil campaña de creación de marca.

Esa estrategia de escasez ha impulsado tanto la relevancia cultural como el valor de reventa durante décadas. Tanto es así que la gente espera literalmente durante horas el día del lanzamiento de una nueva colección:

vía Sixthtone

Este enfoque trabaja para las marcas de comercio electrónico, incluso sin una posición de lujo. Puede utilizar listas de espera para evaluar el interés, reducir el riesgo de exceso de stock y generar expectación antes de un lanzamiento. Cuando los clientes se inscriben, ya están convencidos.

💡Consejo profesional: ¿Qué ocurre una vez que tienes todos los datos de la lista de espera preparados y listos para actuar? Automatiza los procesos de seguimiento. Tanto si deseas segmentarlos en listas de correo electrónico específicas como acelerar algunos de esos pedidos, los flujos de trabajo de Agentic pueden encargarse de todo. Descubre cómo. 👇🏼

15. Agrupa productos con la posición basada en casos de uso, no en descuento

En lugar de impulsar un equipo de ventas con ofertas del tipo «Compre 2 y llévese 1», cambie el discurso y centre la atención en cómo el paquete se adapta a la vida de alguien.

ejemplo: *Una marca de productos para el cuidado de la piel ofrece un sérum, un protector solar y un limpiador en un pack llamado «Tu rutina de 3 pasos para después del entrenamiento».

Usted vende una solución, no solo un descuento, y eso es una razón mucho más poderosa para comprar.

Crear una estrategia de marketing sólida para el comercio electrónico es una cosa, pero mantenerla organizada a medida que crece tu equipo es otra muy distinta.

1. ClickUp (tu centro de comandos de marketing todo en uno con tecnología de IA)

Para los equipos de comercio electrónico que tienen que lidiar con grandes volúmenes, calendarios ajustados y dependencias entre departamentos, ClickUp, la app, aplicación, Todo para el trabajo, sirve como un multiplicador de fuerzas.

Instancia, Marketing de ClickUp ofrece a las marcas un único lugar para gestionar todo, desde ideas para campañas y plan de influencers hasta calendarios de lanzamiento de productos y aprobaciones de contenido.

Con funciones como Lista, Documentos, Tareas y Vista de calendario, puedes gestionar los flujos de trabajo entre equipos y mantener todos los departamentos sincronizados. Tanto si estás coordinando el contenido generado por los usuarios para un lanzamiento como si estás realizando un seguimiento de los activos para una campaña de temporada, todo permanece conectado.

Combina la investigación de la competencia y el análisis avanzado con una plataforma impulsada por /IA

Para empezar, ClickUp Brain, el asistente de IA de ClickUp, actúa como tu centro de comandos todo en uno para la investigación de productos de comercio electrónico, el lanzamiento y la gestión de pedidos.

Encuentre respuestas no solo en su entorno de trabajo de ClickUp, sino también en la web con ClickUp Brain

Te puede ayudar a:

Analiza al instante la web en busca de las últimas tendencias, los movimientos de la competencia, los cambios en los precios y la opinión del personal, lo que te garantiza que tus ideas de productos siempre se basen en datos actualizados y prácticos

Aprovecha múltiples modelos lingüísticos de gran tamaño para sintetizar información, comparar fuentes y destacar oportunidades o riesgos emergentes en tu nicho de mercado

Reciba resúmenes y recomendaciones claros, generados por IA, para validar conceptos de productos, hacer la previsión de la demanda e identificar brechas en el mercado antes de invertir

Convierte los resultados de la investigación directamente en tareas prácticas, asigna propietarios, establece plazos y enlaza documentos o recursos relacionados para que cada idea dé lugar a pasos concretos

Mantén a todo tu equipo sincronizado con actualizaciones en tiempo real, comentarios y seguimiento del progreso, lo que reduce los malentendidos y garantiza que todos estén alineados desde la ideación hasta el lanzamiento

Establece metas medibles y documenta cada detalle mediante documentos integrados

¿Quieres escalar y alcanzar tu próximo gran objetivo de crecimiento? Con ClickUp Metas, puedes crear objetivos específicos como «Lanzar tres campañas de influencers este mes» o «Aumentar la tasa de apertura de correos electrónicos al 30 %» y vincularlos directamente al trabajo.

A medida que los miembros del equipo completan las tareas, el progreso de las metas se actualiza automáticamente, lo que proporciona visibilidad y responsabilidad a todos sin necesidad de comprobaciones manuales.

Ajusta y realiza un seguimiento de los KPI de comercio electrónico, como los lanzamientos de influencers o las tasas de apertura de correo electrónico, con ClickUp Metas

Para mantener todos los detalles esenciales bajo seguimiento, necesitas documentación. Cuando surja esa nueva idea o versión de producto, puedes utilizar ClickUp Documento para crear resúmenes de productos, Listas para lanzamientos de productos, Tareas para asignar tareas y la vista Calendario para controlar todos los plazos de lanzamiento.

ClickUp Documento te ayuda a:

Genera al instante descripciones de productos, preguntas frecuentes y textos de marketing adaptados a tu marca y a tu público con la IA integrada

Resumir los largos contratos con proveedores, las políticas o las notas de reunión en conclusiones claras y prácticas

Vincula documentos, tareas y activos relacionados para que tu equipo siempre encuentre la información adecuada cuando la necesite

Colabora en tiempo real con comentarios, sugerencias y contenido generado por IA, manteniendo a todos alineados y reduciendo los cuellos de botella

Aprovecha las tendencias del equipo de ventas en tiempo real con paneles fáciles de crear y sin necesidad de código

Una vez que tu flujo de trabajo esté en marcha, los paneles de ClickUp te ayudarán a ver qué está activo, qué se ha retrasado y qué está impulsando el rendimiento.

Imagina que algo se ha roto o que hay que tramitar una devolución con urgencia. Aquí es donde entran en juego los agentes de ClickUp Autopilot. Son tus compañeros de equipo digitales, que se encargan de que el trabajo siga adelante basándose en desencadenantes predefinidos.

Esto le permitirá:

Gestiona tareas repetitivas de gestión de pedido, como actualizar el inventario, generar rótulos de envío y enviar notificaciones a los clientes

Garantiza que los pedidos tengan un flujo sin problemas desde la compra hasta la entrega con actualizaciones de estado en tiempo real

Señala y escala automáticamente las anomalías en los pedidos, las roturas de stock o los retrasos en los envíos

Ofrezca una mejor experiencia al cliente con una gestión de pedido más rápida y precisa

Adáptate sin esfuerzo al crecimiento de tu volumen de pedidos con ClickUp Agents, que garantiza un rendimiento constante

Realiza un seguimiento del rendimiento de las campañas, los plazos y el progreso del equipo en tiempo real con los paneles de ClickUp

2. Google Analytics (lo mejor para realizar un seguimiento del tráfico web)

Google Analytics es una potente herramienta de análisis web que ayuda a las empresas de comercio electrónico a realizar un seguimiento y comprender el comportamiento de los clientes en sus sitios web. Proporciona información sobre las fuentes de tráfico, las tasas de rebote, las tasas de conversión y los datos demográficos de los usuarios, lo que permite a las empresas tomar decisiones basadas en datos para optimizar sus esfuerzos de marketing y mejorar la experiencia del cliente.

3. Hootsuite (lo mejor para la gestión de redes sociales)

Hootsuite es una plataforma de gestión de redes sociales que permite a las empresas de comercio electrónico programar publicaciones, gestionar varias cuentas sociales y realizar un seguimiento del rendimiento de las redes sociales desde un único panel. Ayuda a mantener una presencia online coherente, interactuar con los clientes en tiempo real y analizar qué contenido genera más interacción y equipo de ventas.

4. Shopify (lo mejor para hacer ajustes en tiendas de comercio electrónico)

Shopify es una plataforma de comercio electrónico líder que permite a las empresas crear, gestionar y ampliar tiendas online fácilmente. Con plantillas personalizables, procesamiento de pago integrado y un intervalo de aplicaciones, Shopify ofrece una solución fácil de usar para vender productos online y gestionar todo, desde el inventario hasta el envío.

5. Mailchimp (el mejor para gestionar campañas por correo electrónico)

Mailchimp es una herramienta de marketing por correo electrónico todo en uno que ayuda a las empresas de comercio electrónico a crear campañas dirigidas, automatizar correos electrónicos y gestionar listas de suscriptores. Es muy útil para enviar recomendaciones de productos personalizadas, correos electrónicos por abandono del carrito y mensajes de promoción, todo lo cual ayuda a aumentar la retención de clientes y el equipo de ventas.

6. SEMrush (lo mejor para investigaciones exhaustivas de SEO)

SEMrush es una herramienta de SEO y marketing digital que permite a las empresas mejorar su visibilidad en los motores de búsqueda. Ofrece funciones como investigación de palabras clave, auditorías de sitios web y análisis de la competencia. Para el comercio electrónico, SEMrush ayuda a optimizar los listados de productos y el contenido para impulsar el tráfico orgánico y superar a la competencia en los rankings de búsqueda.

7. Hotjar (lo mejor para analizar el tráfico web)

Hotjar es un proveedor de mapas de calor, grabaciones de sesiones y herramientas de comentarios de los usuarios, lo que permite a las empresas de comercio electrónico visualizar cómo interactúan los usuarios con sus sitios web. Las empresas pueden realizar cambios informados para mejorar la usabilidad, aumentar las conversiones y mejorar la experiencia de compra identificando dónde hacen clic, se desplazan o abandonan los usuarios.

8. QuickBooks (ideal para optimizar los pagos y las operaciones relacionadas)

QuickBooks es una herramienta de contabilidad que simplifica la gestión financiera de las empresas de comercio electrónico. La automatización de la facturación, el seguimiento de los gastos, la gestión de las nóminas y la elaboración de informes financieros garantizan que su empresa se mantenga organizada y cumpla con las normas financieras, lo que facilita el control de la rentabilidad y el plan para el crecimiento.

Plantillas listas para usar para poner en marcha tu estrategia de marketing para comercio electrónico

¿Todo listo para empezar? Estas plantillas de marketing prediseñadas eliminan las conjeturas de planear y ejecutar.

Tanto si estás lanzando un nuevo producto, correlacionando un calendario de contenido o alineando las metas del equipo, estas plantillas te ayudarán a avanzar más rápido, mantenerte organizado y alcanzar tus objetivos. Veamos algunas de estas plantillas:

1. Plantilla de plan de marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica y lanza campañas multicanal con la plantilla de plan de marketing de ClickUp

La plantilla de plan de marketing de ClickUp es perfecta para quienes están creando su primera estrategia de marketing para comercio electrónico a gran escala o renovando una que ha quedado obsoleta. Te ayuda a dividir tus metas en campañas, asignar pasos y supervisar el progreso en tiempo real.

Utiliza la vista de cronograma para programar las tareas de la campaña y mantener los plazos visibles para todo el equipo

Establece KPI de marketing medibles utilizando metas y campos personalizados para realizar el seguimiento del rendimiento en tiempo real

Crea un tablero de progreso compartido para que tu equipo siempre sepa qué está avanzando y qué está estancado

➡️ Más información: Las mejores herramientas de IA para el comercio electrónico que impulsan el equipo de ventas

2. Plantilla de gestión de contenido de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mantente al día en la creación de contenido, desde la ideación hasta la publicación, con la plantilla de gestión de contenido de ClickUp

Gestionar contenido en diferentes formatos, Teams y plazos puede convertirse rápidamente en un caos. La plantilla de gestión de contenido de ClickUp te ofrece un sistema único para gestionar la plan, la producción, las revisiones y la publicación sin las habituales idas y venidas. Es ideal para calendarios editoriales, programas de blogs y recursos de campañas.

Utiliza la vista Tablero para gestionar las fases del contenido, como «Concepto», «En desarrollo» y «En revisión», con la sencillez de arrastrar y soltar

Crea campos personalizados para ordenar por canal, tipo de recurso, presupuesto o redactor asignado

Configure paneles para supervisar los cronogramas de publicación y el rendimiento en todos los formatos

3. Plantilla de gestión de campañas y promoción de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Coordina todos los detalles de cada campaña y realiza un seguimiento del rendimiento de las promociones con la plantilla de gestión de campañas y promoción de ClickUp

Mantén todas tus campañas organizadas, puntuales y orientadas al resultado. La plantilla de gestión de campañas y promoción de ClickUp te ayuda a planear cada fase, asignar propiedad y realizar un seguimiento del rendimiento, todo desde un solo lugar. Ideal para lanzamientos estacionales, campañas promocionales o iniciativas de marketing multicanal.

Correlaciona campañas en la vista de calendario para fijar fechas, entregas y cronogramas de lanzamiento

Realice un seguimiento del ROI utilizando Campos personalizados como la fase del embudo de audiencia, el canal y el estado de lanzamiento

Utiliza la automatización para actuar como desencadenante de los siguientes pasos a medida que las tareas pasan de la fase conceptual a la de lanzamiento

Esto es lo que Chelsea Bennett, directora de compromiso con la marca de Lulu Press, opina sobre ClickUp:

Una plataforma de gestión de proyectos es esencial para un equipo de marketing, y nos encanta que nos ayude a estar conectados con otros departamentos. Usamos ClickUp literalmente todos los días, para todo. Ha sido muy útil para nuestro equipo creativo y ha mejorado su flujo de trabajo, haciéndolo más eficiente.

Una plataforma de gestión de proyectos es esencial para un equipo de marketing, y nos encanta que nos ayude a estar conectados con otros departamentos. Usamos ClickUp literalmente todos los días, para todo. Ha sido muy útil para nuestro equipo creativo y ha mejorado su flujo de trabajo, haciéndolo más eficiente.

4. Plantilla de redes sociales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica, crea y programa contenido para redes sociales sin esfuerzo con la plantilla para redes sociales de ClickUp

Gestiona todo tu contenido social en un solo lugar sin perder el seguimiento de lo que se publica y dónde. La plantilla de redes sociales de ClickUp facilita planear campañas, crear contenido y colaborar entre plataformas con claridad y rapidez.

Utiliza la vista Calendario de contenido para programar publicaciones y mantener la coherencia en todos los canales

Realice un seguimiento del estado de las publicaciones con estados personalizados como «Pendiente de aprobación» o «en curso»

Recopila las opiniones de tu equipo con el formulario de sugerencias de contenido integrado para que siga en flujo constante las ideas nuevas

5. Plantilla de calendario semanal de contenido de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica tu contenido semana a semana con la plantilla de calendario semanal de contenido de ClickUp

Manténgase al día con los calendarios de publicación sin documentos dispersos ni plazos incumplidos. La plantilla de calendario semanal de contenido de ClickUp le ayuda a mapear el contenido semanal, realizar un seguimiento del progreso y coordinar a su equipo, sin tener que buscar en hojas de cálculo.

Organiza todas las tareas por semana con la vista de contenido semanal para tener un calendario de publicación claro

Añade detalles a las publicaciones con Campos personalizados para pies de foto, hashtags y recursos de diseño

Consulte los cronogramas y las próximas publicaciones con la vista del Calendario para evitar solapamientos o lagunas

💫 Caso práctico de ClickUp: CEMEX, una marca global de construcción, redujo su tiempo de comercialización en un 15 % gracias a ClickUp. Su equipo, formado por más de 50 empleados, ahora gestiona campañas, flujos de trabajo creativos y revisiones de las partes interesadas, todo en un solo lugar. Lo que antes llevaba horas, ahora se hace en segundos gracias a la automatización y a una mayor visibilidad. Una prueba de que los sistemas innovadores se adaptan a cualquier escala, incluso en sectores alejados del comercio electrónico.

🧨 Más plantillas para potenciar tus operaciones de marketing de comercio electrónico

Aquí tienes algunas plantillas adicionales para plan Business de comercio electrónico que te ayudarán a generar ideas más rápidamente, mantener una imagen de marca nítida y probar lo que realmente trabaja:

👉🏽 Plantilla para lluvia de ideas para el lanzamiento de campañas: perfecta para la planificación previa al lanzamiento, la plantilla para lluvia de ideas para el lanzamiento de campañas de ClickUp es una plantilla estilo pizarra que te ayuda a desglosar los clientes objetivo, los ángulos de los mensajes y los formatos creativos antes de que se ponga en marcha una campaña. Úsala con tu equipo para coordinaros desde el principio y evitar el caos de última hora.

👉🏽 Plantilla de guía de estilo de marca: mantén todo el contenido acorde con la marca gracias a esta guía de estilo fácil de compartir. Con la plantilla de guía de estilo de marca de ClickUp, puedes documentar el tono, la paleta de color, el uso del logotipo y las normas de diseño para que tu equipo y tus contratistas no tengan que cuestionar la coherencia de la marca.

👉🏽 Plantilla de resumen de campaña: la plantilla de resumen de campaña de ClickUp establece las metas, los canales, los cronogramas y los mensajes de la campaña en un formato claro y colaborativo. Es ideal para informar a equipos internos, autónomos o socios de agencias sin interminables idas y venidas.

👉🏽 Plantilla de publicidad: utiliza la plantilla de publicidad de ClickUp para organizar todos tus recursos publicitarios, variaciones de texto, especificaciones creativas y detalles de ubicación. Está diseñada para ayudarte a mantener la coherencia de las campañas de pago, realizar un seguimiento de lo que se está revisando y entregar a tiempo.

👉🏽 Plantilla de pizarra para experimentos de crecimiento: Realice experimentos estructurados sin documentos desordenados ni pérdida de datos. La plantilla de pizarra para experimentos de crecimiento de ClickUp le permite intercambiar ideas para pruebas, definir métricas de intento correcto y registrar resultados, todo en un único espacio fácil de actualizar y consultar.

*crea, realiza seguimiento y amplía tu estrategia de marketing para comercio electrónico con ClickUp

Llevar a cabo estrategias de marketing eficaces para el comercio electrónico requiere algo más que buenas ideas: requiere estructura, rapidez y visibilidad.

Desde planear lanzamientos de productos y crear calendarios de contenido hasta realizar seguimiento del ROI de las campañas y optimizar la colaboración, ClickUp ofrece a los equipos de comercio electrónico todo lo que necesitan para crecer sin el caos habitual.

Las plantillas listas para usar, la automatización inteligente y la IA integrada eliminan las conjeturas y te ayudan a ejecutar con claridad. Tanto si estás lanzando campañas con influencers como si estás publicando anuncios de pago, ClickUp convierte la estrategia en un sistema repetible.

¿Estás listo para organizar, ejecutar y hacer crecer tu marketing de comercio electrónico como un profesional? ¡Empieza a usar ClickUp gratis, gratuito/a!