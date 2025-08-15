Anthropic frente a OpenAI: ¿qué herramienta de IA gana?

Una mala decisión de IA puede echar por tierra meses de trabajo: plazos incumplidos, productos defectuosos y equipos de la corporación buscando soluciones a toda prisa debido a protocolos de seguridad insuficientes.

Los líderes tecnológicos necesitan tecnologías de IA diseñadas para gestionar implementaciones en tiempo real sin titubear. Los líderes empresariales exigen sistemas con una sólida comprensión del lenguaje natural, una IA que funcione donde realmente importa, no solo en una demostración.

Tanto Anthropic como OpenAI han desarrollado modelos que prometen innovación, seguridad y rendimiento. Pero las promesas no cierran acuerdos, no entregan productos ni hacen crecer las empresas.

Analicemos la comparación entre OpenAI y Anthropic: no solo los titulares, sino las diferencias reales que importarán a la hora de crear, escalar e implementar con rapidez. Nos centraremos en sus modelos más populares, ChatGPT y Claude.

Y, si realmente quieres elegir una empresa de IA que realmente pueda hacer avanzar tu trabajo, ClickUp tiene el cerebro y los músculos.

Anthropic frente a OpenAI de un vistazo

Aquí tienes una comparación directa entre las capacidades de Anthropic y OpenAI:

Función Anthropic OpenAI ⭐️ Bonificación: ClickUp Objetivo principal Centrados en modelos de IA seguros, alineados y éticos IA de uso general para desarrolladores y empresas Ejecute proyectos de IA con documentos, tareas, chat y conocimientos de la empresa en un solo lugar para eliminar la expansión Enfoque único La IA para el trabajo más completa del mundo, tan versátil como su capacidad para adaptarse al contexto RLHF + formación multimodal: equilibra el aprendizaje por refuerzo y los comentarios de los usuarios La IA para el trabajo más completa del mundo, tan versátil como sensible al contexto Fortaleza del diálogo La memoria multiturno es ideal para chats largos y flujos de trabajo detallados El ecosistema ChatGPT es compatible con imágenes, archivos, datos en tiempo real e interacción dinámica Obtenga respuestas contextuales basadas en el conocimiento de su entorno de trabajo Herramientas de desarrollo y API API públicas limitadas (más centradas en la fiabilidad que en el desarrollo abierto) API robustas para GPT, DALL·E, Codex y más, ideales para integraciones de IA personalizadas Accede a todos los últimos LLM, desde Claude hasta ChatGPT y Gemini, en un ecosistema de IA integrado y potente Más conocido por IA constitucional e investigación centrada en la seguridad Variedad de modelos y herramientas de desarrollo de IA Combinación de IA con gestión de proyectos y automatización Facilidad de uso Interfaz de usuario sencilla para chatear con controles limitados Interfaz fácil de usar con controles flexibles Interfaz de usuario limpia diseñada para equipos de cualquier tamaño Colaboración en equipo Flujos de trabajo de investigación en solitario con funciones de equipo limitadas Mejores herramientas para equipos en ChatGPT Team y Enterprise Documentos en tiempo real, chat y colaboración en tareas Preparación para la integración Basado en API, integraciones integradas limitadas Sólido ecosistema API y compatibilidad con plugins Funciona con herramientas como Slack, Notion, GitHub y muchas más Para quién es adecuado Investigadores de IA y equipos centrados en la seguridad Desarrolladores, startups y equipos de corporaciones Líderes en IA, equipos tecnológicos y gerentes de operaciones que construyen a gran escala

¿Qué es Anthropic?

Anthropic es una empresa de investigación en IA centrada en la creación de grandes modelos lingüísticos que sean seguros, fiables y fáciles de dirigir. Fundada por antiguos empleados de OpenAI, la misión de Anthropic se centra en la alineación de la IA y en los sistemas de IA dirigibles, garantizando que los modelos se comporten de forma predecible incluso en situaciones complejas.

Sus principales productos son la familia de modelos Claude, diseñados para el procesamiento avanzado del lenguaje natural, la generación de contenidos y los casos de uso empresarial en los que la precisión y la seguridad son fundamentales.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Claude AI para la redacción con IA

Funciones de Anthropic

👀 ¿Sabías que...? Entre octubre de 2023 y mayo de 2024, la puntuación de transparencia de Anthropic aumentó en 15 puntos (alcanzando 51 sobre 100). Se trata de un gran cambio para que sus modelos sean más fiables.

La transparencia es el resultado de unas opciones de diseño más inteligentes que hacen que el panorama de la IA sea más seguro y fiable. Así es como Anthropic crea una IA fiable y por qué destaca su enfoque.

Función n.º 1: IA constitucional

En lugar de depender de correcciones humanas constantes, Anthropic entrena a sus modelos para que sigan un conjunto escrito de principios éticos. Este enfoque, denominado IA constitucional, ayuda a los modelos de Claude a mantener la coherencia en tareas complejas, lo que facilita a los equipos el entrenamiento de su propia IA sin preocuparse por comportamientos impredecibles.

vía Anthropic

Función n.º 2: optimización del diálogo multiturno

Los modelos de Claude no solo responden preguntas, sino que recuerdan la conversación, realizan un seguimiento de los detalles y se mantienen centrados a lo largo del tiempo. Esto los convierte en una opción sólida para las empresas que crean herramientas de colaboración con IA en las que los chats largos, las interacciones con los clientes y los flujos de trabajo en equipo deben permanecer claros y bien encaminados.

vía Anthropic

Función n.º 3: barreras de seguridad de IA para corporaciones

Anthropic trabaja para detectar y corregir los errores de los modelos de forma temprana, antes de que puedan causar problemas a gran escala. A través de una evaluación LLM más inteligente, ajustan los modelos de Claude para que sean precisos, estables y estén listos para su uso real en la empresa, desde herramientas internas hasta apps, aplicaciones, etc.

vía Anthropic

Precios de Anthropic (Claude)

Free

Ventajas: 20 $ al mes

Equipo: 30 $/mes/usuario

Máximo: A partir de 100 $ por persona

Enterprise: Precios personalizados

📮ClickUp Insight: El 88 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evitan utilizarla en el trabajo. ¿Las tres barreras principales? La falta de una integración perfecta, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones en materia de seguridad.

¿Qué es OpenAI?

OpenAI es una empresa de investigación y despliegue de inteligencia artificial centrada en garantizar que la IA beneficie a toda la humanidad. La misión de OpenAI se centra en crear sistemas de IA competentes que sean seguros, estén alineados con los valores humanos y sean ampliamente accesibles.

🧠 Dato curioso: ChatGPT de OpenAI alcanzó los 100 millones de usuarios más rápido que TikTok o Instagram, lo que la convierte en una de las apps, aplicaciones, de más rápido crecimiento de la historia

Los principales lanzamientos de OpenAI incluyen la familia ChatGPT (GPT-3. 5, GPT-4 y los modelos más recientes, GPT-4o mini, GPT-4. 5 y GPT-o3) y herramientas como DALL·E para la generación de imágenes, Codex para la generación de código y Whisper para el reconocimiento de voz.

Funciones de OpenAI

👀 ¿Sabías que...? En abril de 2024, más del 90 % de las empresas de la lista Fortune 500 utilizan la tecnología de OpenAI, una tasa de adopción más rápida que la de los inicios de Internet.

Esa tasa de adopción lo dice todo. Lejos de estar simplemente ganando terreno, los modelos de OpenAI se están convirtiendo en las herramientas de IA predeterminadas/por defecto para los usuarios cotidianos. Así es como OpenAI está dando forma a ese cambio.

Función n.º 1: ecosistema ChatGPT

ChatGPT puede haber comenzado como un chatbot divertido, pero hoy en día es todo un ecosistema que admite el procesamiento de imágenes, el análisis de documentos, la generación de códigos y herramientas de datos en tiempo real, y cuenta con la confianza tanto de empresas como de usuarios cotidianos. Si estás buscando las mejores apps de IA para tu trabajo, la plataforma multimodal de ChatGPT ya está dando forma a la forma en que los equipos automatizan, crean y colaboran.

vía OpenAI

Función n.º 2: API y kits de herramientas para desarrolladores

Las API de OpenAI facilitan a los desarrolladores el acceso a potentes modelos como GPT, DALL ·E y Codex. Desde bots de soporte al cliente hasta automatización del diseño, OpenAI ofrece a los equipos formas flexibles de crear herramientas innovadoras rápidamente, a menudo mejoradas con técnicas de IA más recientes, como el aprendizaje por refuerzo y el ajuste fino para obtener mejores resultados.

vía OpenAI

Función n.º 3: personalización de nivel corporativo

ChatGPT Enterprise ofrece los controles y la flexibilidad que necesitan las empresas, incluidas herramientas de administrador, funciones de seguridad y opciones de implementación privada. Para las empresas que comparan plataformas de IA con potencia y privacidad, OpenAI facilita la implementación de la IA sin ceder el control de los datos confidenciales.

vía OpenAI

Precios de OpenAI (ChatGPT)

Free

Además: 20 $ al mes

Ventajas: 200 $ al mes

Equipo: 30 $/usuario/mes

Plan Enterprise: Precios personalizados

👀 ¿Sabías que...? En noviembre de 2023, EE. UU. anunció la creación de su Instituto de Seguridad de IA. Un instituto de seguridad de IA es normalmente una organización técnica respaldada por el Estado cuyo mandato principal consiste en: Realización de evaluaciones independientes de sistemas avanzados de IA (por ejemplo, pruebas de uso indebido, solidez, sesgos, riesgos de control, impacto social)

Investigación fundamental líder en seguridad de la IA para profundizar en la comprensión de los riesgos relacionados con la IA

Facilitar el uso compartido de información entre gobiernos, el sector privado, el mundo académico, la sociedad civil y los socios internacionales, de forma voluntaria y regulada

Anthropic frente a OpenAI: comparación de funciones

Anthropic y OpenAI aportan diferentes puntos fuertes, desde modelos de conversación más seguros hasta ciclos de innovación más rápidos. A medida que la IA pasa de ser proyectos experimentales a herramientas empresariales cotidianas, comprender los detalles de estas plataformas es más importante que nunca.

Analicemos las funciones que realmente importan si estás ampliando la IA en tu empresa y necesitas que funcione bajo presión, no solo en teoría.

1. Comportamiento y alineación del modelo

Los modelos de Claude se entrenan con IA constitucional y están diseñados para seguir un conjunto escrito de consideraciones éticas. Claude muestra un fuerte comportamiento de rechazo, pocas alucinaciones y una mejor autocorrección en indicaciones complejas.

Los líderes de OpenAI confirman que GPT utiliza los comentarios de los usuarios, el ajuste fino y las capas de moderación para guiar el comportamiento. Está mejorando, pero sigue siendo propenso a dar respuestas excesivas o a mostrar un exceso de confianza en temas inciertos.

🏆 Ganador: Anthropic lidera en alineación. Los modelos de Claude muestran un comportamiento más seguro desde el primer momento, lo que los hace más adecuados para casos de uso de alto riesgo en los que la confianza y la previsibilidad son imprescindibles.

2. Control y personalización para corporaciones

Claude está disponible a través de API e integraciones (Slack, Notion), pero carece de herramientas de administración centralizadas o de personalización completa. Aún no hay implementaciones autohospedadas o privadas.

ChatGPT Enterprise ofrece paneles para administradores, permisos para equipos, instancias privadas y análisis de uso. Los modelos se pueden personalizar con soporte para ajuste fino e integración.

🏆 Ganador: OpenAI gana porque su pila empresarial está diseñada para escalar con controles granulares, implementaciones privadas y personalización de modelos. Para los equipos que utilizan IA para ejecutar operaciones internas o dar soporte a una producción a gran escala, simplemente está más preparada.

3. Experiencia de los desarrolladores y flexibilidad de creación

Anthropic ofrece la API Claude con SDK ligeros y un enfoque en la simplicidad. Ofrece menos control modular y herramientas de desarrollo limitadas más allá de las integraciones básicas.

OpenAI ofrece una plataforma completa para desarrolladores: API para chatear, imágenes, código y audio. Es compatible con GPT personalizados, ajustes precisos y una implementación fluida en apps y flujos de trabajo.

🏆 Ganador: OpenAI ofrece a los desarrolladores más libertad para crear. Con el conjunto de herramientas completo de GPT, los equipos pueden pasar más rápido del prototipo a la producción sin alcanzar los límites de la plataforma.

Anthropic frente a OpenAI en Reddit

Los comentarios del mundo real suelen revelar detalles que no se encuentran en las listas de funciones. Para comprender mejor el rendimiento de Anthropic y OpenAI en los flujos de trabajo cotidianos, hemos explorado los debates de Reddit, donde los usuarios comparten sus experiencias de primera mano.

Esto es lo que tienen que decir.

Un usuario de Reddit elogió la capacidad de Claude para manejar trabajos complejos y creativos, destacando su fortaleza en conversaciones, tareas de redacción y análisis profundo de textos.

Me encanta Opus, lo uso para análisis creativos y reflexivos, ya que me ayuda a pensar en ideas complejas y a escribir textos largos. Cuando salió la versión 3.5, dejé de usar Opus y, como todo el mundo, me sentí muy frustrado con la experiencia mediocre como cliente de pago. Recientemente volví a Opus y recordé lo increíble que puede ser.

Me encanta Opus, lo uso para análisis creativos y reflexivos, ya que me ayuda a pensar en ideas complejas y a escribir textos largos. Cuando salió la versión 3.5, dejé de usar Opus y, como todo el mundo, me sentí muy frustrado con la experiencia mediocre como cliente de pago. Recientemente volví a Opus y recordé lo increíble que puede ser.

Sin embargo, un ingeniero de software compartió cómo las API de OpenAI facilitaron la integración de la IA en sus proyectos, destacando la sólida compatibilidad con los desarrolladores y la mínima curva de aprendizaje de la plataforma.

Las API de OpenAI son como cualquier otra, por lo que, desde un punto de vista técnico, no debería haber ninguna curva de aprendizaje. Todos los puntos finales, parámetros y respuestas de ejemplo están bien documentados.

Las API de OpenAI son como cualquier otra, por lo que, desde un punto de vista técnico, no debería haber ninguna curva de aprendizaje. Todos los puntos finales, parámetros y respuestas de ejemplo están bien documentados.

Mientras que Anthropic se centra en las directrices éticas para conversaciones más seguras y un soporte creativo fiable, OpenAI destaca por sus herramientas de desarrollo rápidas y flexibles. La opción más adecuada depende de si priorizas la fiabilidad creativa o la flexibilidad técnica.

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Anthropic y OpenAI

La IA avanza rápidamente. Pero para muchos equipos, realizar un trabajo real con IA sigue siendo una tarea lenta. La investigación se lleva a cabo en un lugar, los proyectos se desarrollan en otro y se necesita una tercera herramienta para empezar a trabajar con el contenido.

ClickUp, la app para todo el trabajo, cambia eso y minimiza la expansión de la IA. Reúne múltiples modelos de IA en una plataforma que potencia la gestión de tareas, la generación de contenidos y la automatización del flujo de trabajo simultáneamente, sin la complejidad de tener que unir cinco apps, aplicaciones. ¿El resultado? Los equipos recuperan un día entero cada semana y ahorran un 86 % en costes al mismo tiempo

Veamos por qué ClickUp es una opción más inteligente para crear flujos de trabajo impulsados por IA.

Ventaja n.º 1 de ClickUp: crea flujos de trabajo más inteligentes con ClickUp AI Project Management

Prioriza, asigna y resume tareas automáticamente con la plataforma de gestión de proyectos basada en IA de ClickUp

La IA está transformando la forma en que los equipos planifican, realizan el seguimiento y entregan los proyectos, pero las herramientas tradicionales de gestión de proyectos aún están tratando de ponerse al día.

La plataforma de gestión de proyectos de ClickUp incorpora la IA en cada parte de tu flujo de trabajo, desde el seguimiento automático de los plazos hasta la generación de actualizaciones y resúmenes de proyectos sin necesidad de escribir manualmente. Así es como los equipos que se mueven rápido mantienen el ritmo sin perder el control.

📌 Aquí tienes un escenario que lo muestra en acción:

Tu equipo va a lanzar una nueva función esta semana. Dejas una tarea en ClickUp llamada «Lanzar la colaboración en vivo en documentos»

Con la asistencia nativa de IA en ClickUp, no es necesario crear subtareas manualmente. Observa cómo se generan automáticamente los pasos clave: requisitos de alcance, entrega del diseño, tickets de desarrollo, pruebas e implementación. A continuación, selecciona las subtareas que realmente deseas crear e incorpóralas a tu sistema con un solo clic.

Genera automáticamente subtareas a partir de tus tareas de ClickUp y descripciones de tareas a través de ClickUp AI

A medida que estas tareas se van añadiendo a tu lista de proyectos, activa los campos personalizados Asignar IA y Priorizar IA en ClickUp. Ya los has configurado con indicaciones como:

«Si la descripción incluye "error urgente", márcalo como prioridad alta»

«Asigna las tareas con diseño en el título a Akash» (tu responsable de UX)

Observa cómo la IA rellena automáticamente las marcas de prioridad y los propietarios de las tareas, y se actualiza a intervalos regulares para que no se pase nada por alto. A mitad de semana, el trabajo está en pleno apogeo y centrado.

Por cierto, echa un vistazo a este vídeo para configurar AI Assign y AI Prioritize:

En cualquier momento, desde tu panel de ClickUp, puedes echar un vistazo a las tarjetas de IA para obtener actualizaciones sin tener que analizar números y gráficos:

Una tarjeta StandUp por IA que resume lo que se ha hecho esta semana y lo que queda pendiente, por persona

Una tarjeta de actualización del proyecto de IA que ofrece información en tiempo real sobre el progreso, los obstáculos y los próximos pasos

Una tarjeta Ask AI personalizada en la que puedes preguntar: «¿Cuáles son los principales riesgos que retrasan este sprint?». Y ClickUp AI responde desde el contexto del entorno de trabajo

Utiliza las tarjetas de IA en los paneles de ClickUp para consultar el estado y la salud de los proyectos de un vistazo

Estas tarjetas son dinámicas. A medida que cambian las tareas, se actualiza el estado o surgen obstáculos, tu panel lo refleja inmediatamente sin necesidad de editarlo manualmente.

Mientras tanto, tu equipo recibe actualizaciones diarias sin tener que pedirlas repetidamente: un resumen diario por IA (StandUp) recopila la actividad de cada individuo en un resumen ordenado, eliminando la tarea de escribir actualizaciones.

Cuando llega el viernes, tus grabaciones de pantalla, también conocidas como ClickUp Clips o notas de voz, se transcriben automáticamente y se resumen en elementos de acción concisos y decisiones gracias a la IA integrada de ClickUp.

Ventaja n.º 2 de ClickUp: acelera las tareas diarias con ClickUp Brain, Brain MAX y Talk to Text

Obtenga respuestas instantáneas a las preguntas de su entorno de trabajo con ClickUp Brain

Los equipos que utilizan bien la IA no solo están experimentando. Están entregando más rápido con menos trabajo manual.

ClickUp Brain permite a tu equipo eliminar el trabajo innecesario, reducir los cambios de contexto y hacer las cosas más rápido sin tener que saltar entre docenas de apps de IA. Te ofrece ChatGPT, Claude, Gemini (y más), todo con un interruptor en una sola interfaz para que puedas elegir el modelo adecuado para cada tarea. Por ejemplo, puedes usar GPT‑4o para razonamientos matizados, cambiar a Claude para tareas con un contexto extenso o recurrir a Gemini cuando necesites velocidad o experimentación.

Cambia entre varios LLM desde un solo entorno de trabajo con ClickUp Brain: ahorra tiempo y dinero

Con ClickUp Brain MAX, tu compañero de IA para el escritorio, puedes reunir tu entorno de trabajo y los LLM en un solo lugar. Ya no tendrás que cambiar entre ventanas de ChatGPT, pestañas de ClickUp u otras herramientas de IA.

Gracias a Talk to Text en Brain MAX, puedes literalmente hablar tu trabajo para que cobre vida:

Dicta planes de sprints, correos electrónicos o notas de puesta al día en Brain MAX, y se transcribirán, editarán y formatearán en contenido pulido, con @menciones para tus compañeros y enlaces a las tareas o documentos de ClickUp adecuados

Usted habla, la IA actúa. Es hasta cuatro veces más rápido que escribir

Dado que Brain Max se integra profundamente en tus apps, puedes preguntar: «¿Se ha combinado el PR de la página de trabajos?» o «¿Qué archivos de Figma están vinculados a esta tarea?» y obtener respuestas instantáneas y contextuales

Convierte tu voz en una herramienta de productividad con Talk to Text en ClickUp Brain MAX

Desde escribir los primeros borradores hasta resumir notas y crear nuevas tareas, hace que la ejecución diaria sea muy sencilla. También puedes utilizar las plantillas de indicaciones de IA de ClickUp para automatizar el contenido, los correos electrónicos y la configuración de tareas periódicas.

🗣️Qué dicen los usuarios reales sobre ClickUp AI:

Una reseña de G2 dice:

ClickUp Brain realmente ahorra tiempo. La IA integrada ahora puede resumir hilos largos, redactar documentos e incluso transcribir clips de voz directamente dentro de una tarea, lo que permite a mi equipo reducir los cambios de contexto y buscar menos herramientas complementarias.

ClickUp Brain realmente ahorra tiempo. La IA integrada ahora puede resumir hilos largos, redactar documentos e incluso transcribir clips de voz directamente dentro de una tarea, lo que permite a mi equipo reducir los cambios de contexto y buscar menos herramientas complementarias.

📮ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles e industrias.

Ventaja n.º 3 de ClickUp: mantén el trabajo en marcha con las automatizaciones y los agentes de piloto automático de ClickUp

Desencadena entregas instantáneas de tareas por estado con las automatizaciones de ClickUp

La IA está cambiando la forma en que se realiza el trabajo de los clientes, y los equipos que automatizan desde el principio avanzan más rápido y con menos errores. Las automatizaciones de ClickUp utilizan IA para gestionar la transferencia de tareas, el seguimiento de clientes y las actualizaciones internas. Ya no tendrás que estar pendiente de las actualizaciones de estado ni recordar asignar el trabajo, todo se hace automáticamente.

Cree automatizaciones utilizando un lenguaje sencillo, sin necesidad de configuraciones complejas ni códigos

Asigna tareas de forma dinámica en función de desencadenantes como formularios o fechas límite

Envía correos electrónicos automáticos cuando cambie el estado de una tarea o se envíe un formulario

Utilice plantillas predefinidas para acelerar el trabajo de los clientes y reducir la configuración

Supervise y ajuste los flujos de automatización con registros de auditoría transparentes

📖 Lea también: Cómo utilizar la IA para automatizar tareas

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Autopilot Agents cuando necesites que la IA tome decisiones por ti, no solo que siga reglas. Mientras que ClickUp Automations es ideal para acciones predecibles y basadas en desencadenantes (como «cuando el estado cambia a Terminado, mover la tarea a Archivo»), Autopilot Agents va un paso más allá. Evalúa el contexto, se adapta a las condiciones cambiantes y puede ejecutar flujos de trabajo de varios pasos como: «Todos los viernes, resume la actividad de la semana, marca las tareas pendientes y asigna seguimientos según la prioridad». No se limitan a la lógica IF/THEN. Piensan, priorizan y actúan como lo haría un compañero de equipo. Y con la personalización, puedes desarrollar agentes de IA para informes periódicos, enrutamiento de tareas o secuencias de seguimiento que no quieres supervisar

ClickUp's One Up #4: Crea, gestiona y colabora en el trabajo con ClickUp Docs

Organiza el conocimiento de tu equipo y enlázalo con flujos de trabajo reales con ClickUp Docs

Los documentos son el punto de partida de las ideas, pero no deberían ser el punto final. ClickUp Docs convierte el contenido estático en entornos de trabajo colaborativos y dinámicos en los que la IA ayuda a los equipos a escribir, organizar y actuar sin tener que cambiar de herramienta ni perder el contexto.

Los documentos de ClickUp también facilitan la generación de actualizaciones, la extracción de elementos de acción y la vinculación de tareas en tiempo real, lo que mantiene los proyectos, las personas y el contenido en la misma página.

Edita documentos de forma conjunta con colaboración en tiempo real y sugerencias inteligentes

Convierte los aspectos más destacados en tareas que se enlazan directamente con tu flujo de trabajo

Utiliza páginas anidadas y plantillas para organizar por tema o equipo

Añade tareas, tablas, incrustaciones y widgets para obtener un contexto completo

Establece permisos para controlar la visibilidad y compartir de forma segura

🗣️ Lo que Julien C. , diseñador, dice sobre ClickUp Docs:

Necesito un blog para escribir todo lo que me gusta de ClickUp. Lo tiene TODO: tareas (en vista de lista, vista de tabla, vista de tablero, vista de calendario, vista de mapa, etc.), documentos, IA, paneles, automatizaciones... Puedes compartir enlaces públicos de tareas o documentos.

Necesito un blog para escribir todo lo que me gusta de ClickUp. Lo tiene TODO: tareas (en vista de lista, vista de tabla, vista de tablero, vista de calendario, vista de mapa, etc.), documentos, IA, paneles, automatizaciones... Puedes compartir enlaces públicos de tareas o documentos.

ClickUp's One Up #5: Centraliza las conversaciones con ClickUp Chat

Colabora en hilos, tareas y equipos en el chat de ClickUp

👀 ¿Sabías que...? ClickUp descubrió que el 83 % de los trabajadores del conocimiento dependen principalmente del correo electrónico y el chat para la comunicación en equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información.

Los mensajes de ida y vuelta no deberían ralentizar tu trabajo. El chat de ClickUp lleva las conversaciones en tiempo real a tu entorno de trabajo, para que los equipos puedan preguntar, decidir y actuar sin cambiar de herramienta ni perder el contexto.

Con funciones de IA integradas, el chat de ClickUp te ayuda a resumir hilos, extraer los siguientes pasos y crear tareas al instante, manteniendo las ideas y la ejecución en el mismo lugar.

Habla donde se trabaja, sin tener que saltar de una pestaña a otra

Crea elementos de acción directamente desde cualquier mensaje con un solo clic

Resuma hilos largos con IA para ir al grano más rápido

Utilice agentes de chat para automatizar respuestas estándar o desencadenantes de flujos de trabajo

Organiza conversaciones por equipo, proyecto o tema para facilitar el seguimiento

🗣️ Esto es lo que Thymen O. , propietario de una pequeña empresa, opina sobre ClickUp Chat:

La función integrada de chat también hace que la colaboración en tiempo real sea muy cómoda y es una de las razones por las que utilizo ClickUp a diario. Además, las automatizaciones y las herramientas de IA me ahorran mucho tiempo en tareas repetitivas. »

La función integrada de chat también hace que la colaboración en tiempo real sea muy cómoda y es una de las razones por las que utilizo ClickUp a diario. Además, las automatizaciones y las herramientas de IA me ahorran mucho tiempo en tareas repetitivas. »

📖 Lea también: Ejemplos y casos de uso de automatización del flujo de trabajo

Compare todos los modelos que quiera y luego cree con ClickUp

La elección entre Anthropic y OpenAI depende de lo que más le importe: la alineación de los modelos, la velocidad de innovación, el soporte para corporaciones o la seguridad. Ambos amplían los límites de diferentes maneras, y la elección correcta depende de sus prioridades.

Pero cuando llegue el momento de pasar de la evaluación a la ejecución, necesitarás un lugar donde planificar, escribir, lanzar y ampliar tu trabajo de IA. Ahí es donde entra en juego ClickUp.

Con IA, documentos, chat y gestión de tareas integrados, todo en un solo lugar, ClickUp te ayuda a convertir grandes modelos en resultados tangibles. Además, no tienes que preocuparte por elegir entre OpenAI y Anthropic, porque ClickUp ya te ofrece ambos.

Regístrese en ClickUp y reúna sus proyectos, su equipo y sus flujos de trabajo en un potente entorno de trabajo.