Campfire vs. Slack: ¿qué herramienta para chatear para equipos es mejor?

¿Cansado de tanto chatear, actualizaciones perdidas y cambiar de app, aplicación, todo el día?

Herramientas como Slack y Campfire están diseñadas para solucionar eso, ayudando a Teams a comunicarse, hacer uso compartido y trabajar juntos de forma más fluida.

Aunque ambas tienen como objetivo simplificar la comunicación interna, trabajan de manera diferente y se adaptan a distintos tipos de Teams. En este blog, analizaremos lo que ofrecen Slack y Campfire y sus planes de suscripción.

Además, te presentaremos una herramienta adicional que optimiza la colaboración de todo tu equipo, proporcionando un entorno de trabajo en el que no tendrás que hacer malabarismos

*campfire y Slack de un vistazo

¿Quieres una vista previa rápida? Aquí tienes una comparación entre Slack y Campfire de un vistazo:

Función Slack Campfire (a través de Basecamp) 🌼 Bonificación: ClickUp Colaboración Canales, mensajes directos, reuniones rápidas, clips, Slack Connect, actualizaciones en tiempo real, uso compartido de archivos más de 2000 integraciones, incluyendo Google Drive, Salesforce y funciones de IA Chatear integrado con tareas, comentarios, documentos, chat, pizarra, actualizaciones en tiempo real, uso compartido de archivos y edición colaborativa de documentos Gestión de proyectos Flujos de trabajo personalizados, seguimiento de tareas con listas, plantillas, lienzos y automatizaciones Uso compartido de archivos y mensajes básicos dentro de los proyectos de Basecamp más de 2000 integraciones, incluyendo Google Drive, Salesforce y funciones de IA Integraciones más de 1000 integraciones, incluyendo Google Drive, Slack, GitHub y funciones de IA integradas más de 1000 integraciones, incluyendo Google Drive, Slack, GitHub y funciones de IA integradas Teams de cualquier tamaño que necesiten gestión de proyectos, colaboración, IA y automatización todo en uno Búsqueda e historial Búsqueda de nivel Enterprise en chatear, archivos y herramientas conectadas Historial de chatear con función de búsqueda y mensajes en hilos Potente búsqueda basada en IA en tareas, documentos, chats, adjuntos y comentarios Facilidad de uso Con todas las funciones, pero puede requerir una incorporación Interfaz sencilla, fácil configuración para equipos pequeños Interfaz intuitiva con vistas personalizables, adecuada para equipos de cualquier tamaño Ideal para Equipos medianos y grandes que necesitan herramientas robustas e integraciones profundas Equipos pequeños que utilizan Basecamp o buscan una comunicación mínima centrada en el chatear Teams de cualquier tamaño que necesiten gestión de proyectos, colaboración, IA y automatización todo en uno

*¿Qué es Slack?

a través de Slack

Slack , una plataforma de mensajería basada en la nube para la gestión de proyectos, agiliza la comunicación de Teams de todos los tamaños.

Si tu equipo se nutre de conversaciones rápidas y del uso compartido de archivos, estás de suerte. La plataforma incluye espacios dedicados donde los miembros del equipo pueden acceder rápidamente a la información para comprender el contexto de los proyectos desde el principio.

Con funciones adicionales como canales, mensajería directa, uso compartido de archivos e integraciones de app, Slack mantiene las conversaciones organizadas y el flujo de trabajo fluido y en marcha.

¿La meta? ¡Reemplazar los interminables hilos de correo electrónico por debates rápidos y flexibles en equipo!

*funciones de Slack

Slack ofrece un modelo freemium, perfecto para Teams de diferentes tamaños y necesidades.

La plataforma cuenta con potentes herramientas para que el trabajo en equipo sea más fluido y rápido. Estas son algunas de sus funciones clave:

Función n.º 1: Colaboración

a través de Slack

Con Slack, el chatear no queda sepultado entre interminables correo electrónico. Teams pueden comunicarse a través de canales temáticos que mantienen los archivos, las conversaciones y las actualizaciones organizados y transparentes. Puedes instalarlo tanto en el móvil como en el escritorio para una comunicación fluida.

Slack Connect extiende esa misma facilidad a los clientes o socios externos a tu empresa. Puedes chatear por texto, organizar reuniones matutinas rápidas para llamadas de voz o videollamadas, compartir la pantalla o crear Clip, grabaciones cortas para mantener a todos informados a pesar de los diferentes horarios.

Función n.º 2: Gestión de proyectos

Slack ofrece potentes funciones de gestión de proyectos que agilizan todo el ciclo de vida del proyecto, desde el plan hasta la ejecución, todo ello en una única plataforma. Puedes poner en marcha proyectos con plantillas que proporcionan canales, listas, lienzos y flujos de trabajo preconfigurados, todos ellos listos para que los personalices.

Los lienzos actúan como un hub central para tu proyecto, lo que te permite incorporar contenido esencial, colaborar con tu equipo a través de comentarios e incluso añadir automatización para simplificar las tareas rutinarias. Para gestionar el trabajo del proyecto, las listas proporcionan un espacio colaborativo para que los Teams realicen un seguimiento de las tareas y se mantengan organizados.

En conjunto, estas funciones crean un entorno cohesionado e intuitivo que facilita planear, organizar y ejecutar el trabajo directamente en Slack.

Función n.º 3: Integraciones

Con Workflow Builder, Slack te permite automatizar fácilmente las tareas cotidianas, desde los procesos más sencillos hasta los más complejos. Slack se integra con herramientas populares como Google Drive y Salesforce, por lo que puedes crear flujos de trabajo de automatización que funcionan directamente dentro de Slack.

Incluso puede incorporar la IA a sus flujos de trabajo y automatizar acciones, resumir canales y conectar datos de CRM para tomar decisiones más inteligentes.

a través de Slack

Función n.º 4: Información con función de búsqueda

La búsqueda corporativa de Slack va más allá de la simple coincidencia de palabras clave. Crea un hub unificado y con capacidad de búsqueda al conectarse a todas tus aplicaciones y fuentes de datos clave de terceros, como Google Drive, Salesforce y más.

Gracias a la IA, la búsqueda puede comprender preguntas en lenguaje natural y proporcionar respuestas completas y resumidas, en lugar de solo una lista de enlaces. También respeta los permisos de los usuarios, lo que garantiza que solo veas la información a la que tienes acceso.

Agentforce va un paso más allá al introducir agentes autónomos de IA que actúan como una fuerza de trabajo digital.

Por ejemplo, se puede configurar un agente para que responda a las solicitudes de compatibilidad, resuma el historial de la cuenta de un cliente desde Salesforce e incluso automatice acciones de Slack, como crear un nuevo canal para un proyecto o actualizar el lienzo de un proyecto con detalles clave.

*precios de Slack

Free Forever

Pro : 8,75 $ al mes por usuario

business*+: 18 $ al mes por usuario

Enterprise Grid: Precios personalizados

¿Qué es Campfire?

a través de Basecamp

Campfire es la herramienta para chatear grupal en tiempo real integrada en Basecamp, diseñada para optimizar la comunicación dentro de los equipos. En lugar de depender de los correo electrónicos tradicionales o de mensajes dispersos, Campfire crea una sala virtual centralizada donde los miembros del equipo intercambian texto, archivos, fragmentos de código e ideas en tiempo real.

Como parte del paquete Basecamp, se integra perfectamente en los flujos de trabajo de los proyectos, lo que hace que la colaboración en tiempo real sea más fluida y eficiente. Sus funciones son especialmente útiles para actualizaciones rápidas, sesiones de brainstorming y para chatear de forma informal entre miembros del equipo.

Características de Campfire

Campfire ofrece un espacio sencillo y organizado para que los equipos más pequeños puedan colaborar.

Teams pueden acceder a chats privados (o Pings) y disfrutar de un historial de chat ilimitado para garantizar que toda la información importante se guarde para el futuro. Esto es todo lo que ofrece Campfire:

Función n.º 1: Colaboración

Campfire permite el intercambio de mensajes instantáneos entre los miembros del equipo dentro de un proyecto de Basecamp. Tu equipo puede hacer uso compartido de novedades, hacer preguntas rápidas y mantener conversaciones informales, lo que resulta perfecto para colaborar sin tener que cambiar de herramienta.

Esta función es fundamental para mantener un flujo de trabajo ágil y garantizar que todos estén en la misma página. Puede gestionar el flujo de información utilizando notificaciones personalizadas y menciones (@) para alertar específicamente a los miembros del equipo cuando se necesita su opinión. Esto evita que los mensajes importantes se pierdan en la conversación y garantiza respuestas oportunas.

Función n.º 2: Gestión de proyectos

vía Basecamp

El uso compartido de archivos en Campfire es sencillo e intuitivo. Ya se trate de un documento, una imagen o un fragmento de código, puedes cargar y obtener la vista de archivos fácilmente directamente en el chatear.

Esto elimina la necesidad de utilizar incómodos adjuntos de correo electrónico o enlaces externos, manteniendo toda la comunicación y los recursos del proyecto perfectamente organizados y en un solo lugar.

Las integraciones como Enchant también pueden actuar como desencadenante de actualizaciones automáticas con toda la información de la sala Campfire de Basecamp.

Función n.º 3: Integraciones

Campfire se integra con más de 30 herramientas, lo que permite a tu equipo gestionar las conversaciones sin tener que cambiar de plataforma.

Dado que Campfire está integrado en Basecamp, también puedes enlazar varias plataformas de terceros para el control de tiempo, los contratos, las propuestas y mucho más.

Función n.º 4: Información con función de búsqueda

vía Basecamp

Todas las conversaciones en Campfire se guardan automáticamente y se pueden buscar por completo. Esto crea un registro histórico completo que se puede consultar en cualquier momento, lo cual es muy valioso para que los miembros nuevos y existentes del equipo se pongan al día o para consultar decisiones pasadas.

Para mantener el chatear activo organizado y centrado, Campfire utiliza hilos, lo que le permite ramificarse de una conversación principal para discutir puntos específicos. Esto facilita seguir varias discusiones simultáneamente y encontrar la información que necesita cuando la necesita.

Precios de Campfire

Campfire se ha combinado con Basecamp y está disponible para su integración. Estos son los detalles de precios de Basecamp:

Free Forever

Plus : 15 $/usuario al mes

Pro Unlimited: 299 $ al mes (facturado anualmente)

Campfire vs. Slack: comparación de funciones

Tanto Slack como Campfire son herramientas diseñadas para optimizar la comunicación y la colaboración del equipo, pero satisfacen diferentes necesidades organizativas. Slack es una plataforma de colaboración sólida y con numerosas funciones, ideal para equipos grandes y flujos de trabajo complejos.

Campfire, combinada con Basecamp, por otro lado, se centra en la simplicidad y la comunicación en tiempo real para la gestión de proyectos.

Comparemos estas dos plataformas en función de sus funciones clave para ver cómo se comparan entre sí.

Función n.º 1: Colaboración

Slack ofrece un amplio intervalo de funciones que van más allá de los mensajes básicos. Con canales, mensajería directa, uso compartido de archivos y potentes funciones de búsqueda, Teams pueden comunicarse de forma organizada y eficiente.

Campfire se centra en el chatear en tiempo real y el uso compartido de archivos junto con los proyectos, lo que ofrece un enfoque más sencillo y específico. Esto mantiene el flujo de información en todo momento, lo que te permite cerrar los proyectos más rápidamente.

🏆 Ganador: Campfire gana esta ronda. El enfoque integrado de Campfire permite un mejor contexto y una comunicación informada sobre los proyectos, lo que es ideal para agilizar las cosas entre los diferentes departamentos.

Función n.º 2: Gestión de proyectos

Slack, aunque no es una herramienta de gestión de proyectos, se integra perfectamente con las herramientas de gestión de proyectos, lo que te permite recibir actualizaciones y gestionar tareas dentro de tus canales.

Campfire es una función de chat en tiempo real integrada directamente en Basecamp, una plataforma completa de gestión de proyectos. Al ser una parte integral de Basecamp, que incluye herramientas para listas de pendientes, programación y uso compartido de documentos, se obtiene una integración nativa de forma predeterminada, lo que elimina la necesidad de utilizar una herramienta independiente para el seguimiento de tareas o la gestión del flujo de trabajo.

🏆 Ganador: Campfire se lleva la palma en este aspecto. La función de Slack se centra más en la colaboración fluida, mientras que Campfire también ayuda a gestionar los cronogramas de los proyectos.

Función n.º 3: Integraciones

Uno de los puntos fuertes de Slack es su capacidad de integración, que permite a los usuarios conectarse a más de 2000 aplicaciones de terceros. Este nivel de integración garantiza que Slack se adapte perfectamente a los flujos de trabajo existentes, lo que proporciona a los usuarios la flexibilidad de utilizar las herramientas con las que ya están familiarizados.

Aunque Campfire (la función de chatear) ofrece algunas integraciones básicas, la plataforma Basecamp, más amplia, cuenta con un número creciente de integraciones, aunque no a la misma escala que Slack. Las integraciones de Basecamp suelen estar diseñadas para mejorar sus capacidades nativas de gestión de proyectos, centrándose en herramientas para el control de tiempo, la facturación y (elaboración de) informes.

Puedes utilizar servicios como Zapier para establecer la conexión (a internet) entre Basecamp y otras plataformas.

🏆 Ganador: Slack se lleva la palma en este aspecto. Su gran funcionalidad y versatilidad facilitan la garantía de un flujo de trabajo fluido.

Función n.º 4: Información con función de búsqueda

Cuando se trata de buscar información, la búsqueda enterprise de Slack es única en su género. Piensa en ella como una barra de búsqueda única para todo el conocimiento de tu empresa.

Por otro lado, Campfire de Basecamp te ayuda a evitar que las conversaciones se vuelvan confusas.

Mientras que Campfire es para chats informales en tiempo real, Basecamp también tiene un tablero de mensajes independiente para debates más formales. Aquí es donde puedes organizar las conversaciones en hilos ordenados y fáciles de leer. Esta configuración garantiza que las decisiones importantes del proyecto y la información clave sean fáciles de encontrar y consultar más adelante, evitando que se pierdan entre las conversaciones cotidianas.

🏆 Ganador: Empate. Slack tiene ventaja en cuanto a escala, mientras que Campfire se lleva la palma para aquellos interesados en un espacio sencillo y claro.

slack vs. Campfire en Reddit*

Recurrimos a Reddit para averiguar qué herramienta prefieren las empresas. Cuando se busca «Slack vs. Campfire», muchos usuarios coinciden en que Slack tiene un conjunto completo de funciones.

Mientras que Campfire es ideal para la comunicación en equipo, Slack ofrece funciones avanzadas que ayudan a garantizar un flujo de trabajo fluido.

Sin embargo, algunos usuarios aprecian su simplicidad. Un usuario de Reddit dijo

Campfire es una prometedora app, aplicación para chatear grupal que puedes utilizar en tu empresa para comunicarte con tus Teams. Es sencilla y no ofrece funciones complejas o potentes como Slack o Teams. Puedes utilizar esta app, aplicación, para su función principal: comunicarte con los equipos.

Algunos usuarios expresaron su preocupación por la eliminación del historial de chat en el servidor de Slack y recomendaron utilizar Campfire para realizar una copia de seguridad del chat.

reunión: ClickUp, la mejor alternativa a Slack y Campfire*

ClickUp, la app, aplicación, Todo para el trabajo, sustituye los chats dispersos, los hilos perdidos y las herramientas desconectadas.

¿Lo mejor? Las conversaciones, las tareas, los documentos y la colaboración ahora se encuentran en un único entorno de trabajo integrado. Es todo lo que tu equipo necesita, sin tener que salir de la app.

¡Exploremos juntos sus funciones para ver cómo puedes facilitar la colaboración!

ventaja n.º 1 de ClickUp: ClickUp Chatear*

Los chats interrumpidos, las tareas desorganizadas y los hilos perdidos ya no serán un problema.

Con ClickUp Chatear, puedes iniciar conversaciones en canales públicos para mantener a todos los miembros de tu equipo informados sobre lo que está sucediendo.

Así es como puedes utilizarlo:

*no pierda nunca el seguimiento de los elementos: asigne comentarios al instante a la persona adecuada o conviértalos en tareas, para que nada se quede sin resolver

convierta las conversaciones en resultados:* con un solo clic, transforme las conversaciones de chat en tareas prácticas, sin más seguimientos olvidados

Ten el contexto al alcance de la mano: enlaza automáticamente tareas, documentos y chats para que tu equipo siempre tenga una visión completa

*trabaja más rápido con la IA: obtén sugerencias inteligentes para crear tareas automáticamente, resumir hilos y mucho más, lo que te ahorrará tiempo y esfuerzo

*usa compartido: crea publicaciones para anuncios, actualizaciones y debates para mantener a todos informados

*realiza una reunión y recapitula con facilidad: inicia llamadas con un solo clic y recibe resúmenes automáticos que destacan todos los puntos clave

*colabora en tiempo real: utiliza Syncups para realizar llamadas de audio o videollamadas directamente desde ClickUp, sin necesidad de herramientas adicionales

clickUp One Up n.º 2: Tareas de ClickUp*

Mantén la transparencia en los cronogramas de los proyectos y los flujos de trabajo del equipo con tarea de ClickUp

¿Buscas una función que mantenga tus tareas organizadas para reducir las idas y venidas? Tarea de ClickUp automatiza el trabajo, mejora la colaboración y conecta todas tus herramientas de productividad, como documentos, chat y pizarras, con IA integrada.

Así es como facilita la colaboración en equipo para cada tarea:

*adapta las tareas a tu flujo de trabajo: utiliza Campos personalizados, categorías y tipos de tareas que se ajusten a los procesos únicos de tu equipo

automatiza las tareas rutinarias: *ahorra tiempo con la asignación automatizada de tareas, notificaciones y actualizaciones de estado, y céntrate en lo que más importa

Centraliza y optimiza: añade tareas a varias listas de proyecto y mantén todas las conversaciones en un solo lugar para eliminar duplicados

mantente al tanto del progreso: *supervisa el estado del proyecto y la información sobre el rendimiento de un vistazo para tomar mejores decisiones

*convierte la información en acción: convierte automáticamente los envíos de formularios en tareas con sugerencias basadas en IA

establece prioridades con precisión: *configura estados y niveles de prioridad personalizados para que tu equipo se centre en lo más importante

Visualiza las conexiones: enlaza tareas relacionadas con dependencias para ver el impacto del proyecto y gestionar los cronogramas de forma eficaz

gestión todo en uno:* gestiona tareas, calendarios, recordatorios y listas de tareas pendientes desde una única plataforma unificada

ventaja n.º 3 de ClickUp: ClickUp Brain*

ClickUp Brain es tu asistente inteligente para el entorno de trabajo, diseñado para que tu equipo siga avanzando sin perder el ritmo. ¡Con él, nunca tendrás que preguntarte nada!

Solo tienes que preguntar y la IA extraerá automáticamente el contexto de tus chats y tareas. ClickUp Brain garantiza que todos estén alineados, informados y centrados en lo que más importa.

Así es como ClickUp Brain aporta valor y mantiene tu trabajo funcionando sin problemas:

contexto instantáneo, siempre a mano: *No pierda nunca el seguimiento de los detalles importantes: ClickUp Brain muestra la información relevante de sus conversaciones y tareas de ClickUp justo cuando la necesita

*colaboración sin esfuerzo: al conectar la información de los hilos de chat y las actualizaciones de tareas, ClickUp Brain ayuda a tu equipo a colaborar de forma más eficaz y a tomar decisiones más rápidas

Asistencia proactiva: Recibe recordatorios, sugerencias y resúmenes oportunos basados en las discusiones en curso y la actividad del proyecto, para que nada se pase por alto

*múltiples modelos de IA para obtener resultados más inteligentes: ClickUp Brain te permite acceder a múltiples modelos de lenguaje grandes (LLM) para proporcionar las respuestas más precisas, relevantes y matizadas para tus necesidades únicas como proveedor

*generación de imágenes y soporte creativo: Genera instantáneamente imágenes y recursos visuales directamente en tu flujo de trabajo, lo que te ayudará a dar vida a tus ideas sin salir de ClickUp

Búsqueda web y respuestas en tiempo real: accede a información actualizada de la web a través de Brain, para que siempre dispongas de los últimos datos y conocimientos para tomar decisiones informadas

Flujos de trabajo optimizados: reduce la búsqueda manual y los cambios de contexto, lo que te permite centrarte en el trabajo de alto impacto en lugar de buscar información

Colabora con tu equipo desde cualquier lugar con ClickUp documentos

¿Qué pasa si quieres edición en tiempo real con los miembros de tu equipo? ¡También te ayudamos con eso! ClickUp Documento te ayuda a mantener toda tu información organizada. Así es como te ayuda:

*convierte las ideas en acciones: vincula documentos directamente a tus tareas y proyectos, asegurándote de que todas las ideas avancen

*crea documentos a tu manera: utiliza páginas anidadas, opciones de estilo avanzadas y plantillas prediseñadas para crear el documento perfecto para cualquier necesidad

involucre a su equipo:* organice la información con marcadores anidados, tablas y mucho más, ideal para hojas de ruta, wiki y bases de conocimiento

colabora en tiempo real:* intercambia ideas, edita y resuelve problemas de forma conjunta con la edición instantánea y en directo

*mantén el conocimiento en Front: marca los documentos importantes como wikis para que tu equipo pueda consultarlos y referenciarlos fácilmente cuando sea necesario

¿Comentarios perdidos? ¿Tareas olvidadas? ¿Retrasos en los plazos de reunión? ¿Te parece demasiado difícil de gestionar y controlar? Pero no con ClickUp Comments. Te permite asignar comentarios que requieren acción, para que el miembro del equipo correspondiente sepa lo que hay que hacer.

Una vez que termines tus tareas, ¡puedes resolver fácilmente estos comentarios para evitar cualquier confusión!

Esto es lo que Marianela Fernández, consultora de tratamiento de aguas en Eco Supplier Panamá, opina sobre el uso de ClickUp:

Al integrar diversas funciones, como notificaciones, calendarios, correo electrónico y flujo de trabajo en la ejecución del proyecto, ClickUp consigue que los trabajadores dejen de centrarse en revisar constantemente los diferentes mecanismos tecnológicos y se concentren en las tareas que generan valor.

Al integrar diversas funciones, como notificaciones, calendarios, correo electrónico y flujo de trabajo en la ejecución del proyecto, ClickUp consigue que los trabajadores dejen de centrarse en revisar constantemente los diferentes mecanismos tecnológicos y se concentren en las tareas que generan valor.

*¡Facilita la comunicación del equipo con ClickUp!

Elegir la plataforma de comunicación adecuada puede marcar la diferencia en los esfuerzos de coordinación del equipo e influir directamente en la fluidez del flujo de trabajo.

Slack ofrece funciones avanzadas con integraciones, búsqueda avanzada y comunicación multicanal. La plataforma es perfecta si buscas una app, aplicación que combine la gestión de proyectos y la comunicación.

Por otro lado, Campfire mantiene las cosas sencillas, con conversaciones claras, distracciones mínimas y un enfoque nítido en la colaboración.

Pero si buscas una plataforma todo en uno para colaborar, debatir y gestionar proyectos, plantéate utilizar ClickUp. Con los chats, comentarios, tareas y documentos de ClickUp, puedes transformar tus conversaciones en acciones, manteniendo una comunicación fluida y tu trabajo organizado. Es más que una simple herramienta de chat: es un entorno de trabajo completo en el que nada se pasa por alto.

Explora ClickUp ahora y transforma la comunicación de tu equipo: ¡regístrate para obtener una cuenta gratuita!