Automatización empresarial de WhatsApp: cómo funciona + ejemplos

El propietario de una agencia de marketing digital descubrió que los anuncios de Facebook e Instagram generaban muchos clientes potenciales, pero pocas ventas. Cansado de responder a un sinfín de mensajes de WhatsApp que en su mayoría preguntaban por los precios, creó un chatbot de WhatsApp para gestionar las consultas de los clientes.

Compartieron el resultado en Reddit: «¡En el segundo día, recibimos 340 consultas, 48 clientes potenciales y 4 ventas!… La automatización es sin duda el camino a seguir».

¡Así es! La automatización de tu WhatsApp Business te ayuda a responder a tus clientes al instante con respuestas personalizadas.

Si se encuentra en una situación similar, en la que las consultas de los clientes consumen el tiempo de su equipo sin generar ventas reales, este artículo sobre la automatización empresarial de WhatsApp le guiará en sus próximos pasos.

🌟 Plantilla destacada La plantilla de automatización de correo electrónico de ClickUp le ofrece una panorámica completa de sus flujos de trabajo de correo electrónico, lo que facilita visualizar cada paso, asignar responsabilidades y desencadenar mensajes automáticamente cuando se producen acciones. Es perfecta para automatizar secuencias de bienvenida, respuestas a formularios o correos electrónicos de seguimiento, todo ello sin tener que enviar nada manualmente.

¿Qué es la automatización empresarial de WhatsApp?

La automatización empresarial de WhatsApp utiliza la API de WhatsApp y el software de automatización para automatizar tareas como responder a las consultas de los clientes, enviar mensajes automáticos y gestionar tareas rutinarias.

Esto mejora la satisfacción del cliente, respalda sus metas de comunicación y proporciona información valiosa, al tiempo que ahorra tiempo a los equipos más ocupados.

Así es como puede ayudarte específicamente:

Envíe mensajes de bienvenida, mensajes de saludo y respuestas rápidas a las consultas más habituales de los clientes .

Automatice los seguimientos , los recordatorios de citas, los recordatorios de pago y las confirmaciones de pedidos.

Reduzca el trabajo repetitivo con las herramientas de automatización de WhatsApp para ahorrar tiempo y dinero.

Amplíe su aplicación WhatsApp Business para gestionar más interacciones con los clientes sin necesidad de personal adicional.

¿Por qué realizar la automatización de las comunicaciones comerciales de WhatsApp para empresas?

El 63 % de los consumidores espera que las empresas comprendan sus necesidades y expectativas específicas. Eso significa que la mayoría de sus clientes exigen respuestas y soluciones personalizadas a sus retos. Automatizar su WhatsApp Business puede permitirle ofrecer respuestas personalizadas y específicas en todo momento.

Cuando se hace bien, la automatización de WhatsApp ofrece a los equipos empresariales una colaboración en tiempo real, más rápida y a gran escala. Así es como funciona:

Gestione las tareas rutinarias de forma automática : utilice respuestas automáticas para las preguntas frecuentes, envíe confirmaciones de pedidos y comparta recordatorios de citas, liberando al personal para que pueda dedicarse a tareas más importantes.

Ofrece soporte instantáneo las 24 horas del día : con las herramientas de automatización de WhatsApp, puedes responder a los mensajes entrantes en cualquier momento, lo que aumenta la satisfacción y la confianza de los clientes.

Crece sin costes adicionales : la automatización de los mensajes de WhatsApp significa que puedes gestionar más interacciones con los clientes sin contratar a más personal, lo que te permite ahorrar dinero y mantener un trato personalizado.

Recopile datos valiosos: cada chat automatizado puede recopilar información para mejorar su proceso de ventas, perfeccionar sus ofertas y fortalecer la gestión de las relaciones con los clientes.

Más de 10 ejemplos de automatización empresarial de WhatsApp

Si se pregunta cómo poner en práctica la automatización empresarial de WhatsApp, aquí tiene algunas formas reales y prácticas en las que las empresas la utilizan a diario:

1. Respuesta automática a preguntas frecuentes comunes

Las preguntas frecuentes de los clientes suelen referirse a los detalles del producto, la entrega, las devoluciones, los pagos o las políticas.

Algunos ejemplos incluyen:

🔹 «¿Cuánto tiempo tardaré en recibir mi pedido?»

🔹 «¿Cuál es su política de devoluciones?»

🔹 «¿Qué opciones de pago aceptan?»

Configurar respuestas automáticas para estos casos ahorra tiempo, mantiene tu aplicación WhatsApp Business funcionando sin problemas y mejora la satisfacción del cliente.

A continuación te explicamos cómo realizar la automatización de las respuestas de WhatsApp para las preguntas frecuentes:

Paso 1: Abra la aplicación WhatsApp Business y vaya a Ajustes > Herramientas empresariales.

Paso 2: Elija Elija la respuesta automática de WhatsApp que necesita: un mensaje de bienvenida para los nuevos clientes, un mensaje de ausencia para después del horario laboral o respuestas rápidas para gestionar rápidamente las consultas habituales de los clientes.

Paso 3: Redacta tu respuesta automática. Haz que sea clara, educada y útil. Añade detalles como cuándo pueden esperar una respuesta humana u otras formas de obtener ayuda.

a través de WhatsApp

Paso 4: Establece el calendario y decide quién recibe estas respuestas: todos, los nuevos contactos o clientes seleccionados.

Paso 5: Guarde los ajustes para activar la automatización de WhatsApp Business.

a través de WhatsApp

📌 Ejemplo: Aquí tienes un saludo sencillo que puedes configurar ahora mismo: «Hola, [nombre], ¡gracias por ponerse en contacto con [nombre de su empresa]! Le responderemos en un plazo de 24 horas».

2. Mensajes de recuperación de carritos abandonados

Aproximadamente 7 de cada 10 compradores online añaden productos a su carrito, pero se van sin comprar. Eso supone una gran oportunidad perdida para cualquier plataforma de comercio electrónico o pequeña empresa.

Una vez que los clientes se suscriben, puede automatizar los mensajes de WhatsApp que se desencadenan cuando abandonan el carrito en su sitio web o aplicación. Estos mensajes pueden incluir imágenes, detalles del producto y un enlace directo a su carrito, lo que les permite continuar fácilmente donde lo dejaron.

Un flujo inteligente de carritos abandonados suele incluir:

Un primer recordatorio en pocas horas.

Un segundo mensaje con un pequeño incentivo, como un descuento o envío gratis, después de 24 horas.

Un seguimiento final después de 48 horas con sugerencias de productos o un breve mensaje de agradecimiento solicitando comentarios.

La cadena minorista Lojas Renner es un ejemplo maravilloso. Al automatizar la recuperación de carritos abandonados con la integración de la API de WhatsApp Business, lograron tasas de lectura un 70 % más altas que otros canales y vieron cómo más clientes regresaban para completar sus compras, a menudo añadiendo incluso más elementos a sus carritos.

3. Confirmación y seguimiento de pedidos

La confirmación de pedidos y las actualizaciones de seguimiento son algunas de las formas más fáciles de generar confianza entre los compradores nuevos y habituales.

Con la automatización empresarial de WhatsApp, puede enviar automáticamente confirmaciones de pedidos, detalles de envío y actualizaciones de entrega directamente al WhatsApp de sus clientes. Todo ello sin necesidad de que ellos pregunten: «¿Dónde está mi pedido?».

Además, tiene la opción de incluir una nota de agradecimiento, un cupón de venta adicional, cuentas de redes sociales o incluso una invitación para unirse a una comunidad privada. Esto mantiene informados a los compradores y aumenta las posibilidades de ventas repetidas y un mayor compromiso por parte de los clientes.

Para realizar el ajuste:

Cree o seleccione una plantilla verificada de WhatsApp para actualizaciones de pedidos.

vía CM

Personalícelo con el nombre del cliente, el enlace de seguimiento y una oferta opcional de venta adicional.

Habilite su herramienta de automatización de WhatsApp para enviar actualizaciones en el momento adecuado.

4. Recordatorios de citas

Las ausencias y las reservas olvidadas son un problema para las empresas de servicios, desde clínicas y salones de belleza hasta sesiones de coaching y consultoría.

La automatización empresarial de WhatsApp facilita el envío automático de mensajes, incluidos recordatorios de citas, para que sus clientes los recuerden y acudan puntuales.

📌 Ejemplo: «Hola, [Nombre], le enviamos un recordatorio sobre su cita con [Nombre de la empresa] el [Fecha] a las [Hora]. Por favor, traiga su ID. Responda RESCHEDULE si necesita cambiar la hora».

Para configurar recordatorios de citas con tu aplicación WhatsApp Business:

Utilice la integración de la API de WhatsApp Business para conectar su sistema de reservas.

Crea una plantilla de WhatsApp clara y amigable para tus recordatorios.

a través de Kommo

Personalícelo con el nombre del cliente, la fecha, la hora y cualquier instrucción especial.

Programa el envío del mensaje entre 24 y 48 horas antes de la cita.

👀 Dato curioso: con 2000 millones de usuarios en todo el mundo y una tasa media de apertura del 98 %, WhatsApp es una de las formas más fáciles de llegar a sus clientes en cualquier lugar y en cualquier momento, y de mantener la conversación en todas las fases del embudo.

5. Bots de calificación de clientes potenciales

a través de WhatsApp

Los bots de calificación de clientes potenciales en WhatsApp son asistentes inteligentes y automatizados que ayudan a filtrar a los compradores serios de los que solo navegan por casualidad, lo que ahorra a su equipo de ventas horas de trabajo manual. Con la automatización empresarial de WhatsApp, estos bots captan nuevos clientes potenciales, hacen preguntas clave y envían los mejores clientes potenciales directamente a su CRM o embudo de ventas.

Así es como funcionan. Inician conversaciones con cualquier persona que haga clic en un anuncio, en su sitio web o en una integración de la API de WhatsApp Business. Mediante preguntas sencillas y amigables, evalúan las necesidades, el presupuesto y el cronograma de cada cliente potencial.

Recopilan datos útiles, como información de contacto y preferencias, para que su equipo de ventas pueda realizar un seguimiento con contexto.

Una vez que el bot obtiene un cliente potencial, puede ser un desencadenante para activar mensajes de automatización, actualizar su CRM o alertar a su equipo al instante sin perder oportunidades.

Los anuncios de Facebook de Pediasure Indonesia son un buen ejemplo de automatización empresarial de WhatsApp para la generación de clientes potenciales. Los usuarios que hacían clic en sus anuncios de Facebook eran redirigidos a WhatsApp con bots de clientes potenciales. Esto redujo su coste por cliente potencial en un 64 % y mejoró los resultados de adquisición de clientes. a través de Facebook

Los anuncios de Facebook de Pediasure Indonesia son un buen ejemplo de automatización empresarial de WhatsApp para la generación de clientes potenciales. Los usuarios que hacían clic en sus anuncios de Facebook eran redirigidos a WhatsApp con bots de clientes potenciales. Esto redujo su coste por cliente potencial en un 64 % y mejoró los resultados de adquisición de clientes.

6. Recordatorios de pago para el pago

Los pagos atrasados y las facturas impagadas pueden afectar al flujo de caja de una empresa. La automatización empresarial de WhatsApp facilita el envío de notificaciones, incluidos recordatorios de pago amables y oportunos, directamente a sus clientes.

Puede configurar mensajes automáticos a través de la API de WhatsApp Business o enlazar sus datos de pago con una herramienta de automatización de confianza.

Una vez integrado, el sistema puede comprobar el estado de los pagos y enviar recordatorios cuando estos vencen o están atrasados, lo que le ayuda a evitar llamadas incómodas y seguimientos manuales.

📌 Ejemplo: «Hola, [Nombre], le enviamos un recordatorio de que hoy vence el pago de [Importe] correspondiente a la factura [N.º]. Utilice este enlace para completar el pago: [Enlace de pago]. Si necesita alguna aclaración, solo tiene que responder aquí. Gracias, [Nombre de su empresa]. »

7. Recopilación de opiniones tras el servicio

Cualquier empresa centrada en mejorar la experiencia de sus clientes debe buscar activamente sus opiniones.

Con la automatización empresarial de WhatsApp y un marketing eficaz en WhatsApp, puede enviar encuestas breves, sondeos rápidos o incluso chats interactivos justo después de una compra, reserva o servicio.

Un flujo exitoso comienza por definir lo que desea aprender y, a continuación, crear plantillas claras de WhatsApp con preguntas sencillas. La automatización se encarga de enviar recordatorios, recopilar respuestas y almacenar comentarios en su CRM o panel para facilitar el análisis.

Por ejemplo, podría enviar un mensaje como este: «Hola, [Nombre], gracias por elegirnos. ¿Cuál sería su valoración de la experiencia del 1 al 5? Sus comentarios nos ayudan a ofrecerle un mejor servicio».

🧠 ¿Sabías que...? Barclays prevé que aprovechar la «economía de la retroalimentación» podría generar una oportunidad de 3200 millones de dólares en el Reino Unido durante la próxima década.

8. Difusión de promociones (con suscripción voluntaria)

Las transmisiones de promoción en WhatsApp son una forma eficaz de mantener a sus clientes interesados en ofertas especiales, actualizaciones de productos u ofertas de temporada, pero solo si se hace correctamente.

Con la API de WhatsApp Business, puede enviar mensajes masivos a los clientes que hayan aceptado explícitamente recibirlo, al tiempo que les ofrece una forma sencilla de darse de baja cuando lo deseen.

En primer lugar, asegúrese siempre de obtener un consentimiento claro. Los clientes pueden darse de alta a través de formularios web, un sencillo chatbot de WhatsApp o durante una conversación inicial en la aplicación WhatsApp Business. Sea transparente sobre lo que recibirán, como descuentos exclusivos, novedades o ventajas por fidelidad.

Una vez que tengas permiso, redacta cuidadosamente tus mensajes promocionales de WhatsApp. Añade imágenes, vídeos o botones de acción que enlacen con tu catálogo o sitio web. Personaliza cada mensaje con el nombre del cliente o los detalles de compras anteriores para que tus promociones resulten relevantes y no parezcan spam.

¿Sabías que el 85 % de los clientes afirma que los programas de fidelización les hacen más propensos a seguir comprando una marca?

Por eso, cada vez más empresas recurren a la automatización empresarial de WhatsApp para mantener las actualizaciones de fidelización instantáneas, personales y de fácil acceso.

Con la API de WhatsApp Business, puede informar a los clientes sobre nuevos productos, enviar descuentos especiales y compartir recompensas por tiempo limitado. Los chatbots inteligentes de WhatsApp pueden incluso sugerir ofertas basadas en compras anteriores.

Las actualizaciones de fidelización a través de WhatsApp también ayudan a mantener informados a los minoristas y socios de canal con información sobre el rendimiento en tiempo real y anuncios rápidos de campañas.

📌 Ejemplo: «Hola, [Nombre], tu saldo de fidelidad acaba de alcanzar los 1500 puntos. Úsalos para obtener un 20 % de descuento en tu próximo pedido. Toca aquí para canjear tu recompensa».

10. Incorporación de nuevos clientes

La incorporación de nuevos clientes es uno de los momentos más importantes para generar confianza y marcar la pauta de toda la experiencia del cliente. Con la automatización empresarial de WhatsApp, puede hacer que este proceso sea fluido, claro y personalizado para sus clientes. A continuación le explicamos cómo:

Cuando un cliente se registra, su aplicación WhatsApp Business puede enviarle automáticamente una cálida bienvenida, compartir los pasos de configuración o guiarle a través de las primeras acciones que debe realizar.

Un buen flujo de incorporación da la bienvenida al cliente por su nombre, confirma sus datos y realiza el uso compartido de consejos útiles o enlaces para empezar de inmediato.

Ejemplo: Las marcas líderes también confían en WhatsApp para la incorporación de nuevos clientes. Martine van der Lee, directora de redes sociales de KLM, comparte: WhatsApp es un nuevo canal de servicio para que KLM Royal Dutch Airlines se comunique con nuestros clientes. Al darse de alta, los clientes de KLM reciben información y documentos sobre sus vuelos y cuentan con asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por parte del equipo de redes sociales más grande del mundo dedicado exclusivamente a ello. WhatsApp es un nuevo canal de servicio para que KLM Royal Dutch Airlines se comunique con nuestros clientes. Al darse de alta, los clientes de KLM reciben información y documentos sobre sus vuelos y cuentan con soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por parte del equipo de redes sociales más grande del mundo dedicado exclusivamente a este fin.

11. Confirmaciones de inscripción a eventos

Enviar confirmaciones de inscripción a eventos a través de la automatización empresarial de WhatsApp es una forma fácil de tranquilizar a los asistentes y mantenerlos informados al instante.

vía Meta

Una confirmación típica podría ser así: «Hola, [nombre], gracias por registrarte en [nombre del evento]. Tu plaza está confirmada para el [fecha] a las [hora]. Haz clic aquí para ver los detalles del evento: [enlace]. Esperamos verte allí».

Con la API de WhatsApp Business, puede conectar su sistema de gestión de eventos para enviar confirmaciones automáticamente en el momento en que alguien se registra.

Asegúrate de que tu formulario de eventos recopila un número de WhatsApp válido para que todas las confirmaciones lleguen a la persona adecuada.

ClickUp facilita la automatización empresarial de WhatsApp

Uno de los mayores quebraderos de cabeza de la automatización empresarial de WhatsApp no es enviar el mensaje, sino gestionar lo que ocurre después.

La mayoría de las empresas configuran la automatización de WhatsApp para mensajes salientes, como actualizaciones de pedidos, recordatorios de carritos abandonados y recordatorios de citas. Pero cuando los clientes responden con algo sencillo como «¿Puedo obtener una factura?» o «¿Este producto está disponible en azul?», esas respuestas suelen quedar ocultas en los hilos de chat.

Como resultado, el cliente se queda esperando o, lo que es peor, puede que se cambie a un competidor que responda más rápidamente.

ClickUp soluciona esto asegurándose de que cada respuesta de WhatsApp se convierta instantáneamente en un siguiente paso claro que su equipo pueda ver, realizar el seguimiento y completar antes de que el cliente se sienta ignorado.

Gestión de flujos de trabajo que desencadenan mensajes de WhatsApp con ClickUp Automatizaciones y agentes personalizados.

Cree flujos de trabajo inteligentes que activan actualizaciones exactamente cuando las tareas avanzan con ClickUp Automatizaciones.

Con ClickUp Automatizaciones, puede crear flujos de trabajo que envíen mensajes de WhatsApp cuando se produzcan acciones reales. Si el estado de una tarea cambia a «Pagado» en ClickUp, el cliente recibe automáticamente una confirmación del pedido o un mensaje de agradecimiento en WhatsApp.

Puede hacer que las automatizaciones sean más inteligentes con los agentes de IA de ClickUp AI y los desencadenantes personalizados. Con su propio agente de IA personalizado, puede personalizarlo para que lea mensajes, priorice tareas y las envíe a la persona adecuada. De este modo, sus flujos de trabajo de WhatsApp gestionan automáticamente las preguntas rutinarias y solo dejan las importantes para su equipo.

No tendrá que hacer un recordatorio a su equipo para que lo envíe manualmente. El flujo de trabajo mantiene la conexión entre las actualizaciones de su CRM y WhatsApp, para que su marca siempre dé una imagen profesional y responda con rapidez.

Aquí tienes una guía visual que ilustra cómo las automatizaciones de ClickUp optimizan la automatización de tu flujo de trabajo :

Convierte cada respuesta de WhatsApp en una actualización de estado automática o una tarea de seguimiento con ClickUp .

Cuando un cliente responde en WhatsApp para confirmar una cita, solicitar un cambio o pedir más detalles, ClickUp actualiza al instante el estado en su canalización o crea una tarea de seguimiento para el miembro adecuado del equipo.

Por ejemplo, cuando llega un nuevo mensaje de un cliente potencial a WhatsApp, ClickUp captura la información del cliente, rellena los datos clave y lo asigna al representante de ventas adecuado con una fecha límite clara. Todo el mundo sabe qué hacer a continuación, ninguna respuesta pasa desapercibida y ningún cliente potencial se enfría mientras su equipo decide quién se encarga de él.

Genere respuestas personalizadas en WhatsApp con ClickUp Brain y Brain Max.

ClickUp Brain le ayuda a crear diferentes respuestas personalizadas de WhatsApp basadas en diferentes situaciones de los clientes, que luego puede añadir a su backend. ¿El resultado? Los clientes obtienen respuestas en tiempo real que se adaptan perfectamente a su consulta.

Pruebe ClickUp Brain gratis. Genere plantillas de respuesta de WhatsApp Business para una variedad de casos de uso empresarial con ClickUp Brain.

¿Su cliente busca información sobre su pedido?

¿Quiere enviar un recordatorio a los compradores sobre los carritos que han abandonado?

Solo tienes que escribir tu escenario y el tipo de respuesta que buscas (estilo, tono, formato), y la IA de ClickUp lo personalizará según tus necesidades.

Cree automatizaciones personalizadas con ClickUp Brain

¡Y aún hay más!

Con ClickUp Brain MAX, puedes: Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS tus aplicaciones conectadas + la web.

Utilice Talk to Text para preguntar, dictar y dar comandos en su trabajo mediante la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar.

Reemplaza docenas de herramientas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude y Gemini, con una única solución contextual y lista para su uso en la corporación. Prueba Brain MAX, la superaplicación de IA que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo. Olvídate de la proliferación de herramientas de IA, utiliza tu voz para realizar tu trabajo, crear documentos de políticas, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más.

Mantenga el contexto claro con ClickUp Chat

Mantenga a su equipo sincronizado convirtiendo los chats en tareas y enlazando cada respuesta de WhatsApp al lugar adecuado con ClickUp Chat.

ClickUp Chat mantiene a todo tu equipo coordinado mientras gestiona las respuestas de WhatsApp. Tu equipo de ventas puede discutir los seguimientos directamente en ClickUp, compartir capturas de pantalla, enviar archivos y convertir los mensajes en tareas con un solo clic.

Puede enlazar los chats directamente a las tareas del proceso para que todos estén al tanto de todo. ClickUp elimina la necesidad de perder contexto o saltar entre aplicaciones desconectadas, proporcionando acciones y progreso claros en un solo lugar.

Cumplimiento normativo y buenas prácticas para la automatización de WhatsApp

Para que la automatización de WhatsApp Business cumpla con la normativa y sea fácil de usar para los clientes, sigue estas sencillas buenas prácticas recomendadas para proteger tu marca y generar confianza:

Obtenga siempre un consentimiento claro y documentado de sus clientes antes de enviarles cualquier mensaje de WhatsApp, especialmente los de promoción.

Utilice solo plantillas de mensajes aprobadas para iniciar conversaciones y respete el plazo de 24 horas para responder a las consultas de los clientes.

Mantenga su perfil de empresa actualizado con los datos de contacto correctos para que los clientes sepan exactamente con quién están hablando.

Respete inmediatamente todas las solicitudes de exclusión voluntaria y evite enviar mensajes inesperados o engañosos.

Nunca hagas un uso compartido de datos personales o de pago confidenciales y cumple con todas las leyes locales de privacidad de datos.

Utilice vías de escalamiento claras, como un agente humano o asistencia telefónica, para que los clientes puedan obtener ayuda más allá del bot si es necesario.

🧠 ¿Sabías que... Los trabajadores de oficina dedican aproximadamente el 42 % de su tiempo a colaborar, pero el 70 % cree que una mejor colaboración podría ahorrar tiempo y aumentar la productividad. Cómo mejorar la colaboración en el lugar de trabajo desglosa exactamente cómo hacer que el trabajo en equipo sea más inteligente.

ClickUp se encarga de tus automatizaciones para que puedas relajarte.

Si ha llegado hasta aquí, ya sabe que la automatización empresarial de WhatsApp marca la diferencia entre mensajes perdidos y acuerdos cerrados, entre perder tiempo en respuestas repetitivas y hacer crecer realmente su empresa.

Sin embargo, la automatización por sí sola no ofrece una solución completa. Ni siquiera el bot más inteligente puede ayudarle sin el sistema adecuado para capturar, realizar el seguimiento y actuar sobre cada conversación de WhatsApp.

Por eso, integrar WhatsApp con ClickUp transforma cada mensaje en un siguiente paso claro, cada respuesta en una tarea rastreable y cada cliente potencial en ingresos que no puede permitirse perder.

¿Qué es lo próximo para su empresa? ¡Regístrese ahora en ClickUp y compruebe lo fácil que resulta la automatización cuando todo su equipo está en sintonía!

Preguntas frecuentes sobre la automatización empresarial de WhatsApp

Sí, WhatsApp Business permite a los usuarios configurar fácilmente respuestas automáticas, incluyendo mensajes de bienvenida para nuevos clientes, mensajes de ausencia fuera del horario laboral y respuestas rápidas para preguntas frecuentes. Puede crearlas y gestionarlas directamente en la app, en la sección Herramientas empresariales.

Entre las herramientas más populares se incluyen la API de WhatsApp Business (a través de proveedores oficiales), los creadores de chatbots y las integraciones CRM. Muchas empresas utilizan plataformas como ClickUp para desencadenar mensajes de WhatsApp basados en actualizaciones de tareas, acciones de los clientes o flujos de trabajo CRM.

Puede enlazar su tienda online con la API de WhatsApp Business y configurar automatizaciones para confirmaciones de pedidos, actualizaciones de envíos, recordatorios de carritos abandonados o promociones. La mayoría de las plataformas de comercio electrónico, como Shopify o WooCommerce, tienen complementos o integraciones que le ayudan a hacerlo sin necesidad de realizar tareas manuales.

Las funciones básicas de automatización, como las respuestas automáticas y las respuestas rápidas, son gratuitas con la aplicación WhatsApp Business. Para la automatización avanzada, como el envío de mensajes de promoción o la integración con su CRM, necesitará la API de WhatsApp Business, que suele implicar costes cobrados por proveedores oficiales o herramientas de terceros.