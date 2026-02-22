Cómo gestionar varios proyectos de marketing como un profesional

¿Alguna vez has tenido la sensación de estar haciendo malabarismos con cinco campañas mientras haces un sprint en una cinta?

Eso es el marketing moderno. En un momento estás revisando el texto del anuncio y, al siguiente, estás sumergido en los paneles, mientras alguien te pregunta si esa secuencia de correos electrónicos se va a enviar mañana. 😵‍💫

Gestionar un proyecto es complicado. Gestionar varios es una habilidad en sí misma.

La buena noticia: puedes hacerlo sin agotarte ni tener que consultar 14 calendarios antes de tomarte tu segundo café. Con el proceso (y las herramientas) adecuados, mantendrás los proyectos en marcha, a los equipos centrados y los plazos respetados.

En esta guía, aprenderás a gestionar varios proyectos de marketing con menos caos y más claridad, y cómo ClickUp te ayuda a priorizar, organizar y realizar el seguimiento de todo. 🎯

⭐️ Plantilla destacada La plantilla de informe de estado de proyectos múltiples de ClickUp facilita a los gestores el seguimiento del progreso de varios proyectos a la vez: ¡se acabaron los descuidos! Obtén visibilidad en tiempo real de las tareas completadas frente a las pendientes y mantén informadas a las partes interesadas con actualizaciones fiables. Mantén el control y elimina las sorpresas con esta plantilla dinámica de informe de estado. Consigue una plantilla gratuita Mantén todos los proyectos alineados con la plantilla de informe de estado de proyectos múltiples de ClickUp

La realidad de gestionar varios proyectos de marketing

El marketing ya no consiste en «una gran campaña cada vez». Se trata de correos electrónicos, influencers, SEO, anuncios, lanzamientos y eventos, todos solapándose. Aunque tu lista de tareas parezca ordenada, tu cerebro sabe que no es así: todo está entrelazado. 😬

🧐 ¿Sabías que...? Se tarda 23 minutos en recuperar por completo la concentración tras cambiar de contexto entre proyectos, lo que puede consumir un tiempo y una energía muy valiosos.

Así es como se siente:

Estás en fase de edición del guion de un seminario web cuando Slack te envía un mensaje con un «pequeño» ajuste de diseño.

Alguien te pide comentarios sobre el texto definitivo mientras estás hasta el cuello con la planificación del presupuesto.

Un interesado quiere resultados de una campaña que ni siquiera ha terminado todavía.

🎯 ¿Cuál es el verdadero reto? No se trata solo de las tareas. Es la carga mental que supone mantener en orden todas esas piezas móviles.

Aquí tienes una guía rápida sobre los cinco errores que cometen los profesionales del marketing al gestionar varios proyectos:

Por eso, hacer malabarismos con varias campañas requiere algo más que notas adhesivas y buenas intenciones. Necesitas un sistema que te ayude a:

Véalo todo de un vistazo

Prioriza lo que realmente importa

Mantén a los equipos coordinados cuando cambien los proyectos

📖 Más información: Si te preguntas cuántos proyectos son demasiados para gestionar, descubre los indicios y las soluciones para la sobrecarga de proyectos.

📮ClickUp Insight: El 16 % de los directivos tiene dificultades para integrar las actualizaciones de múltiples herramientas en una vista coherente. Cuando las actualizaciones están dispersas, acabas dedicando más tiempo a recopilar información y menos tiempo a liderar. ¿El resultado? Cargas administrativas innecesarias, información perdida y falta de coordinación. Con el entorno de trabajo todo en uno de ClickUp, los responsables pueden centralizar tareas, documentos y actualizaciones, reduciendo el trabajo rutinario y sacando a la luz la información más relevante justo cuando se necesita. 💫 Resultados reales: Reúne a 200 profesionales en un único entorno de trabajo de ClickUp, utilizando plantillas personalizables y el control de tiempo para reducir los gastos generales y mejorar los plazos de entrega en múltiples ubicaciones.

Cómo gestionar varios proyectos de marketing de forma eficaz

🎥 Correo electrónico, anuncios, publicaciones en redes sociales, informes… el marketing nunca se acaba. Esto muestra cómo la IA te ayuda a compaginarlo todo sin perder el hilo.

Llevar a cabo una campaña es complicado. ¿Y cinco? Para eso se necesita un sistema. El software de gestión de proyectos hace que los equipos tengan cuatro veces más probabilidades de alcanzar sus metas; sin embargo, el 65 % de los profesionales del marketing aún no lo utiliza. Esa brecha se traduce en plazos incumplidos, prioridades dispersas y campañas que nunca llegan a cuajar del todo.

A continuación te explicamos cómo gestionar proyectos con menos caos y más claridad 👇

1. Crea una única fuente de información fiable, antes de que las cosas se compliquen

La mayoría de los retrasos no se deben a tareas pendientes, sino a detalles que se pasan por alto. La meta cambia, pero nadie actualiza el briefing. Se modifica el asunto del correo, pero el diseñador nunca se entera. Caos.

Solución rápida: Crea un hub de campañas donde las metas, los briefings y los recursos convivan en un mismo lugar, y actualízalos en tiempo real.

💡 En ClickUp, puedes crear este hub centralizado dentro de un Espacio de Marketing. Así es como se ve en la práctica:

Colabora con el equipo en tareas de gestión de recursos con ClickUp Docs

Empieza con ClickUp Documentos para definir las metas de la campaña, los mensajes y los hitos clave

Utiliza páginas anidadas para organizar briefings, perfiles de usuario, el tono de marca o referencias legales

Vincula ese documento directamente al tablero de proyectos o al tablero de sprints de la campaña, para que todo el mundo disponga siempre de la información más reciente, sin necesidad de idas y venidas.

💬 Extra: Los documentos de ClickUp son colaborativos y se realizan en tiempo real, por lo que los comentarios, las aprobaciones y las actualizaciones se realizan en un solo lugar, en lugar de en siete herramientas diferentes.

2. Divide los proyectos según cómo trabaja realmente tu equipo

Un cambio de marca no es lo mismo que un boletín informativo. Forzar que ambos formen parte de una lista de tareas plana genera atascos, confusión sobre la propiedad y se pasan por alto las dependencias.

Solución rápida: Crea jerarquías que reflejen tu flujo de trabajo.

💡 En ClickUp:

Tareas y subtareas en ClickUp

Utiliza carpetas para organizar los proyectos por tipo (por ejemplo, SEO, marketing de productos, eventos).

Utiliza listas para tus iniciativas

Divide el trabajo en tareas o subtareas de ClickUp con estados como «En redacción», «En diseño» o «Revisión en curso».

Guárdalo todo como plantilla para no tener que volver a empezar desde cero

🧩 La plantilla de estructura de desglose del trabajo de ClickUp te permite crear plantillas de estos flujos para proyectos recurrentes, de modo que no tengas que empezar siempre desde cero.

3. Establece prioridades en todas las campañas

Cuando cada uno persigue sus propios plazos, se pierde la visión de conjunto. Así es como se lanzan los anuncios de pago antes de que la página del producto esté lista.

Solución rápida: utiliza las vistas para ver el trabajo de todas las campañas, no solo de una.

💡 Consejo profesional: Utiliza vistas de proyecto como Cronograma, Diagrama de Gantt y Tablero de forma intercambiable: no todas las partes interesadas piensan de la misma manera, y un cambio rápido de vista puede aportar claridad.

💡 En ClickUp, puedes:

Vista Tablero: prioridad de las tareas

Etiqueta las tareas con campos personalizados como «Fase del embudo», «Nivel de impacto» o «Responsable del equipo».

Agrupa el trabajo en la vista Tablero o en la vista Tabla para visualizar las iniciativas de alta prioridad

Crea paneles de control de ClickUp para realizar el seguimiento de las fechas límite, el ritmo de las campañas y la carga de trabajo entre proyectos, todo en un solo lugar

ClickUp Metas . Ya sea «Aumentar el CTR del correo electrónico en un 15 %» o «Lanzar cinco campañas este trimestre», el progreso se actualiza automáticamente a medida que avanzan las tareas, para que veas el panorama general, no solo la lista de tareas. Vincula los proyectos a resultados medibles con. Ya sea «Aumentar el CTR del correo electrónico en un 15 %» o «Lanzar cinco campañas este trimestre», el progreso se actualiza automáticamente a medida que avanzan las tareas, para que veas el panorama general, no solo la lista de tareas.

💡 Consejo profesional: Crea un panel de control de «Prioridades de esta semana» filtrado por la persona asignada y urgencia. Se convertirá en tu centro de comandos matutino, sin necesidad de hojas de cálculo.

4. Utiliza un cronograma que evite solapamientos y que se pasen por alto las dependencias

¿Alguna vez se te ha publicado un avance antes de que estuviera lista la página del producto? Estos errores ocurren cuando nadie ve cómo se solapan los proyectos.

Solucionalo rápido: Utiliza cronogramas visuales para correlacionar las dependencias y detectar conflictos antes de que se produzcan.

💡 ClickUp te ofrece:

Calendario de ClickUp para correlacionar los calendarios de publicación diarios y semanales

Vista Gantt para realizar el seguimiento de las dependencias, duraciones y solapamientos en campañas a largo plazo

Hitos para marcar puntos críticos como «Entrega final de activos» o «Fecha de lanzamiento»

📌 Ejemplo: ¿Estás planificando el lanzamiento de un producto? Utiliza la vista Gantt para enlazar creatividades, campañas de correo electrónico, aprobaciones de anuncios y entradas de blog, de modo que los obstáculos sean visibles antes de que provoquen retrasos.

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Brain para generar resúmenes del progreso de las campañas o mantener informadas automáticamente a las partes interesadas con un informe en lenguaje sencillo. La IA es tu nuevo asistente. Crea resúmenes ejecutivos de artículos, informes y documentos extensos con ClickUp Brain

5. Automatiza los traspasos y la logística (no solo los recordatorios)

Mover tareas, actualizar estados, enviar notificaciones de «listo para revisión»... todo ello suma horas de trabajo administrativo.

Soluciónalo rápido: Realiza la automatización de las tareas rutinarias para que los proyectos sigan avanzando sin que tengas que estar pendiente de ellos.

💡 Con ClickUp:

Automatización de ClickUp como desencadenante de los siguientes pasos en un flujo de trabajo

Usa las automatizaciones de ClickUp para desencadenar los siguientes pasos: asigna un diseñador cuando un redactor termine, o avisa al equipo de control de calidad cuando los recursos estén listos

Crea plantillas de tareas para flujos habituales (como la configuración de anuncios de pago o series de correos electrónicos), con datos ya rellenados y listas de control

Establece reglas como «Cuando todas las subtareas estén completas → marca la tarea principal como Terminada» para que los proyectos avancen automáticamente

🧠 Y con ClickUp Brain, puedes generar resúmenes de campaña, resumir automáticamente los hilos de comentarios o sugerir los siguientes pasos en función del contexto del proyecto.

💡 Consejo de experto: Cada vez que realizas la automatización de una tarea periódica, le das un pequeño choque de puños a tu «yo futuro». Las pequeñas victorias se acumulan y se convierten en un gran impulso. 🤜💥

6. Vincula los comentarios al trabajo

Aprobaciones a través de Slack. Comentarios en un documento de Google. Preguntas por correo electrónico. El texto definitivo en algún punto intermedio.

Cuando los comentarios están dispersos, aumentan los malentendidos. Dedicas más tiempo a buscar el contexto que a actuar en consecuencia.

Solucionalo rápido: Mantén las conversaciones directamente vinculadas a la tarea, el documento o el entregable, para que nada se pierda, se retrase o se duplique.

💡 En ClickUp:

Los comentarios de ClickUp pueden ayudarte a colaborar en tiempo real

Deja comentarios asignados en las tareas para solicitar cambios o aprobaciones (y realiza un seguimiento automático de las acciones de seguimiento).

Colabora en tiempo real en documentos con comentarios, sugerencias y tareas integradas

Realiza el seguimiento de las aprobaciones pendientes, los hilos de comentarios y las notificaciones mediante la vista de la bandeja de entrada, sin perder la concentración.

Graba breves actualizaciones en vídeo con ClickUp Clips . Perfecto para comentarios asincrónicos sobre borradores de diseño o para explicar a las partes interesadas el progreso de la campaña, sin añadir otra reunión al Calendario.

Mantén las conversaciones vinculadas al trabajo con ClickUp Chat , para que tu equipo pueda enviar mensajes justo al lado de las tareas, los documentos y los paneles, y para que las decisiones sean fáciles de buscar.

📖 Más información: ¿Quieres mejorar tu forma de establecer prioridades? Explora las plantillas de priorización para proyectos de marketing que ayudarán a tu equipo a centrarse en lo que más importa.

🧐 ¿Sabías que...? La mayoría de los proyectos fracasan no por una mala ejecución, sino porque el estado no quedó claro para las personas adecuadas en el momento oportuno. La visibilidad impulsa la velocidad.

📊 Plantilla de informe de estado de proyectos múltiples

¿Cansado de tener que correr para mantener informadas a las partes interesadas en varias campañas? La plantilla de informe de estado de proyectos múltiples de ClickUp te ayuda a realizar el seguimiento, resumir y compartir el progreso de todos tus proyectos de marketing en una vista clara y automatizada. Esto significa que dedicarás menos tiempo a la elaboración de informes y más tiempo a la ejecución.

En qué te ayuda:

Visualiza varios proyectos a la vez: obtén una visión clara de lo que está en curso, lo que es terminado y lo que está bloqueado

Estandariza la elaboración de informes: comparte actualizaciones con la dirección o los clientes sin tener que volver a crear tu informe cada semana

Destaca las prioridades: señala las métricas clave, los hitos y los propietarios de un vistazo

Colabora de forma asíncrona: Deja que los miembros del equipo actualicen el progreso en tiempo real, sin necesidad de reuniones.

Ahorra tiempo con la automatización: importa automáticamente los datos de las tareas a tu informe para obtener actualizaciones de estado en tiempo real

💡 Consejo profesional: Separa tus sesiones de brainstorming creativo de tus tableros de ejecución. De esta forma, las grandes ideas se mantienen a salvo y no quedan sepultadas bajo las listas de control diarias.

7. Realiza el seguimiento del progreso y realiza la elaboración de informes sin prisas

La mayoría de los equipos de marketing se retrasan en la elaboración de informes, no porque no dispongan de los datos, sino porque recopilarlos lleva demasiado tiempo, especialmente cuando las actualizaciones se encuentran repartidas entre diferentes herramientas o hilos de Slack.

Soluciónalo rápidamente: crea sistemas de elaboración de informes en tiempo real que muestren lo terminado, lo bloqueado y lo que viene a continuación, sin que tengas que recopilarlos manualmente.

💡 ClickUp te permite:

Utiliza el panel de control de marketing de ClickUp para consultar métricas de rendimiento en tiempo real y analizar el éxito de tus campañas

Crea paneles de control que hagan un seguimiento de los KPI, las fases de las campañas, la carga de trabajo del equipo y los obstáculos

Comparte vistas personalizadas con las partes interesadas para que solo vean lo que importa: sin ruido, sin elaboración de informes copiados y pegados.

💬 Extra: Deja que ClickUp Brain resuma el estado de los proyectos o convierta los datos del panel en resúmenes fáciles de entender para los clientes en cuestión de segundos.

Plantilla de plan de marketing

Desde la estrategia general hasta la ejecución diaria, la plantilla de plan de marketing aporta estructura a tus planes de marketing sin estrés. Define las metas, los canales, los cronogramas y los KPI de tu campaña en un solo lugar para que todos trabajen con las mismas metas.

En qué te ayuda:

Define los objetivos de la campaña: Establece metas SMART que se ajusten a tu estrategia de marketing

Planifica en todos los canales: coordina el SEO, el correo electrónico, la publicidad de pago y el contenido en redes sociales en un único flujo de trabajo

Divide el trabajo en tareas: asigna propietarios, fechas límite y estados para que todo siga avanzando

Visualiza tu cronograma: utiliza el Calendario o la vista Gantt para realizar el seguimiento de los plazos y las dependencias

Realiza un seguimiento del rendimiento: supervisa los KPI y adapta tus estrategias más rápidamente en función de lo que funciona

Así es un entorno de trabajo de marketing multiproyecto en ClickUp

Tu entorno de trabajo no necesita florituras, solo tiene que mantener las campañas en marcha. Aquí tienes una configuración sencilla y escalable que puedes poner en marcha hoy mismo en ClickUp:

🗂️ Estructura tu jerarquía

Espacios: Empieza con «Marketing» como tu hub principal

Carpetas: Agrupa por tipo de campaña (lanzamiento de productos, contenido, publicidad, eventos)

Listas: Cada iniciativa tiene su propia vista Lista (por ejemplo, «Sprint de SEO del cuarto trimestre», «Campaña de marca de enero»).

📅 Elige las vistas adecuadas

Calendario: Ve las fechas de publicación y lanzamiento una al lado de la otra

Tablero: Realiza un seguimiento de las tareas por estado o por persona asignada

Tabla: Divide el trabajo por fecha límite, canal o propietario

Diagrama de Gantt: Planifica las dependencias y los lanzamientos a largo plazo

Paneles: Detecta obstáculos y realiza el seguimiento del estado de las campañas en tiempo real

🧰 Automatiza tu flujo de trabajo

Utiliza plantillas de tareas para campañas repetitivas (envíos masivos de correo electrónico, lanzamientos de anuncios)

Configura las automatizaciones de ClickUp para gestionar aprobaciones, cambios de estado y traspasos

Deja que ClickUp Brain resuma las notas de las reuniones o redacte informes directamente en tu entorno de trabajo

¿Quieres ponerte en marcha rápidamente? Echa un vistazo a las plantillas de marketing de ClickUp para todo tipo de iniciativas de marketing.

💡 Consejo profesional: Clasifica tus campañas por colores utilizando Etiquetas o Campos personalizados en ClickUp. Es una forma sencilla de diferenciar visualmente las redes sociales, el correo electrónico y los lanzamientos de productos, lo cual resulta especialmente útil cuando tienes que hacer malabarismos con más de cinco iniciativas.

Plantillas de gestión de proyectos de marketing para ahorrar tiempo

¿Por qué empezar desde cero cuando estas plantillas ya te ahorran el trabajo más pesado?

Utilízalos para empezar con buen pie desde el primer día:

Si quieres más opciones, echa un vistazo a las plantillas de gestión de proyectos de ClickUp.

💡 Consejo profesional: Utiliza la técnica de «time blocking» para reservar horas de máxima concentración para la planificación de campañas. Incluso con solo dos sesiones de 90 minutos a la semana puedes aumentar drásticamente tu producción creativa. Programa estos bloques en la vista del Calendario de ClickUp y trátalos como reuniones ineludibles... contigo mismo.

Errores comunes que debes evitar al gestionar varios proyectos de marketing

Incluso los profesionales del marketing más experimentados caen en trampas de productividad, especialmente cuando las campañas empiezan a solaparse o las prioridades cambian a mitad de camino. Si tu sistema actual parece que apenas se sostiene, uno de estos problemas podría ser el culpable:

❌ Error 1: Tratar cada campaña como si fuera un lienzo en blanco

Personalizar todo desde cero cada vez puede parecer flexible, pero es una forma rápida de agotar a tu equipo. Repetir el trabajo te ralentiza y aumenta el margen de error.

Solución rápida: Crea plantillas para briefings creativos de anuncios, flujos de trabajo de correo electrónico y listas de control de lanzamiento en ClickUp para avanzar más rápido sin saltarte ningún paso.

Si tu briefing está en los Documentos de Google, tus tareas en Trello y tu cronograma en una hoja de cálculo… no es de extrañar que se te pasen cosas por alto.

Solución rápida: Combina la planificación, la documentación y la ejecución de tareas en ClickUp. Incorpora documentos a las tareas, asigna aprobaciones en los comentarios y realiza el seguimiento de todo, desde el inicio hasta la finalización de la campaña.

❌ Error 3: Olvidarse de correlacionar las dependencias

Publicar una entrada de blog antes de que el equipo de SEO la revise, o lanzar anuncios antes de que las páginas de destino pasen el control de calidad: estos pequeños descuidos tienen un efecto dominó.

Solucionalo rápidamente: Utiliza la vista Gantt o las dependencias de ClickUp para conectar tareas y evitar visualmente los traspasos fuera de orden.

❌ Error 4: La elaboración de informes manualmente

Recopilar actualizaciones semanales de cinco herramientas diferentes no solo es molesto, sino que también es propenso a errores.

Solución rápida: Automatiza la elaboración de informes en ClickUp utilizando los paneles o la plantilla de informe de estado de proyectos múltiples.

📖 Más información: ¿Quieres dominar el arte de gestionar varios proyectos? Aprende estrategias probadas para manejar varios proyectos a la vez.

Gestionar varios proyectos de marketing no es solo cuestión de planificación, sino de contar con las herramientas de gestión de proyectos adecuadas para los equipos de marketing que reduzcan los roces, centralicen tu trabajo y mantengan a tu equipo alineado incluso cuando cunda el caos.

Aquí tienes algunas herramientas potentes que te ayudarán a mantenerte organizado, ahorrar tiempo y trabajar sin problemas, empezando por la que lo hace todo.

🧠 ClickUp: el entorno de trabajo todo en uno para equipos de marketing

ClickUp no es solo una herramienta de gestión de proyectos, es un completo sistema operativo de marketing. Tanto si estás planificando el lanzamiento de un producto, coordinando la creación de contenido o llevando a cabo una campaña multicanal, ClickUp te ayuda a gestionarlo todo en un solo lugar.

Por qué funciona:

Flujos de trabajo personalizados : correlaciona cualquier proceso de marketing, desde los briefings de campaña hasta las aprobaciones creativas

Documentos y tareas en un solo lugar : guarda briefings, textos, recursos y comentarios junto con las tareas de la campaña, sin tener que rebuscar en las carpetas de Google Drive

Varias vistas : cambia entre las vistas de Calendario, Lista, Tablero y vista Gantt según quién las consulte

Automatizaciones : Delega pasos repetitivos como aprobaciones, cambios de estado o traspasos

Paneles : Realiza el seguimiento de los KPI, como el CTR, el ROAS y el ritmo de las campañas, y luego realiza el uso compartido de las actualizaciones con los clientes o la dirección.

IA integrada: Con ClickUp Brain, puedes generar textos para campañas, resumir comentarios y obtener respuestas instantáneas basadas en el contexto de tu entorno de trabajo de ClickUp

📌 Ejemplo: Una agencia de marketing que gestiona más de 10 clientes utiliza ClickUp para mantener los cronogramas de las campañas, las aprobaciones de recursos y los informes en un único panel de control, lo que le ahorra horas cada semana en cambios de contexto.

Zapier : realiza la automatización de las tareas repetitivas en todo tu entorno

Zapier establece la conexión entre todas las herramientas que ya utilizas, sin necesidad de código. Puedes garantizar que el flujo de actualizaciones de las campañas se produzca sin problemas entre aplicaciones gracias a miles de integraciones.

Para qué sirve:

Sincroniza los clientes potenciales de Facebook Ads con tu CRM en tiempo real

Actualización automática de las hojas de cálculo de Google cuando llegan respuestas a una encuesta

Envío de alertas de Slack cuando el gasto de la campaña alcanza un umbral

Añadir nuevos suscriptores de Mailchimp como tareas de ClickUp para campañas de incorporación

📌 Ejemplo: Una marca DTC conecta Shopify, Klaviyo y ClickUp a través de Zapier. Cuando llega un pedido de alto valor, se crea automáticamente una nueva tarea de retención en ClickUp y se asigna al especialista en marketing de ciclo de vida.

Loom te permite mostrar, en lugar de solo contar. En lugar de otra reunión, grabas un breve vídeo explicativo con tu pantalla y tu voz, y luego lo compartes al instante con tus compañeros de equipo o clientes.

Por qué les encanta a los profesionales del marketing:

Reduce las reuniones de estado en un 30-40 %

Ideal para revisar informes de campañas, borradores de diseño o nuevos flujos de trabajo

Los espectadores pueden añadir comentarios o reacciones con marca de tiempo

Los enlaces se integran directamente en las tareas de ClickUp o en documentos para proporcionar contexto

📌 Ejemplo: Un gestor de campañas revisa el material creativo del anuncio en Loom, añade el enlace a una tarea de ClickUp y el diseñador recibe comentarios visuales claros sin necesidad de una llamada en directo.

✍️ Grammarly – Mantén la voz de tu marca nítida en todos los recursos

Desde entradas de blog y páginas de destino hasta pies de foto en redes sociales y campañas de correo electrónico, Grammarly garantiza que todo lo que publiques esté pulido, sea claro y se ajuste a la imagen de marca.

Por qué funciona para los equipos de marketing:

Corrector ortográfico y gramatical (¡por supuesto!)

Sugerencias sobre el tono y la claridad, para que tus correos electrónicos de ventas no parezcan entradas de blog

Guías de estilo que aplican normas específicas de la marca (como el uso de mayúsculas o palabras preferidas)

Funciona con Documentos de Google, correo electrónico, redes sociales y ClickUp Docs

📌 Ejemplo: Un equipo de contenido utiliza Grammarly para garantizar el cumplimiento de la guía de estilo de la marca entre 10 redactores. Incluso cuando se incorporan autónomos, todos los materiales mantienen la coherencia con el tono de la empresa.

Qué hacer cuando te sientes abrumado: un plan rápido para volver a empezar A veces, no se trata de añadir otra estrategia, sino de hacer una pausa, despejar la mente y centrarse en una sola cosa. A continuación te explicamos cómo volver a empezar cuando el caos alcanza su punto álgido: Crea un panel de «resultados rápidos» para recuperar el control

Bloquea una hora para revisar todas las campañas actuales

Centraliza las notas de los proyectos actuales en un único documento de ClickUp

Usa ClickUp Brain para resumir los elementos pendientes Además, la mayoría de los profesionales del marketing afirman sentirse «demasiado ocupados para organizarse», pero basta con que dediquen tan solo 30 minutos a concentrarse para que toda su semana mejore. Este pequeño cambio podría ser lo más eficaz que hagas hoy.

En resumen: la organización vence al estrés, siempre

Gestionar varios proyectos de marketing no tiene por qué parecer como hacer malabares con espadas en llamas mientras corres una maratón. Puedes pasar del caos reactivo a un control seguro con los sistemas, las herramientas y los flujos de trabajo adecuados.

Tanto si estás lanzando un producto, ampliando un motor de contenido o simplemente intentando coordinar cinco campañas entre equipos, la clave es la coherencia, no las hazañas heroicas.

✅ Divide las grandes metas en pasos que puedas seguir✅ Centraliza tu información y los comentarios✅ Establece prioridades en todos los proyectos, no solo en el más llamativo✅ Realiza la automatización de las tareas tediosas para poder centrarte en la estrategia✅ Y mantén a todo el mundo informado, sin tener que estar persiguiendo las actualizaciones

Con ClickUp, es muy sencillo. Crea calendarios de contenido, realiza la automatización del traspaso de tareas y realiza el seguimiento del rendimiento de las campañas, todo ello sin agobios.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp!