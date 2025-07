Descubra las 10 mejores herramientas de IA para la formación y el desarrollo en 2025

El aprendizaje ya no es lo que era. Hemos abandonado las sesiones de incorporación obsoletas y hemos tirado a la basura los manuales de formación llenos de polvo. Hoy en día, el aprendizaje está en todas partes: en nuestros trabajos, en nuestros errores, en esos momentos en los que nos preguntamos «espera, ¿cómo se hace esto?». En algunos casos, incluso es divertido

¿Y adivina qué te acompaña en el viaje? La IA.

el 71 % de los profesionales de L&D ya están «explorando, experimentando o integrando la IA en su trabajo»

Ya sea para impartir una clase o formar a un equipo, las herramientas de IA están transformando la forma en que aprendemos. Desde contenidos que prácticamente se escriben solos hasta módulos de RA/RV que dejan en ridículo la formación tradicional, las empresas están abandonando los métodos obsoletos y adoptando formas más inteligentes y atractivas de desarrollar el talento.

Con estas herramientas de IA para formación y desarrollo, puede generar al instante documentos de incorporación, diseñar elementos visuales personalizados para los cursos, redactar planes de lecciones, esbozar módulos de aprendizaje completos y personalizar el contenido de la formación para diferentes roles, ¡todo ello sin esfuerzo!

Aquí tienes un resumen rápido de las mejores herramientas de IA para la formación y el desarrollo:

Herramienta Funciones clave Ideal para Precios* ClickUp Creación de contenidos con IA, tutoriales en vídeo, pizarras, plantillas, automatizaciones, análisis, plantillas LMS Equipos de formación y desarrollo de todos los tamaños que desean integrar contenidos formativos en los flujos de trabajo Plan Free disponible; personalizaciones disponibles para corporaciones Synthesia más de 200 plantillas, más de 140 idiomas, avatares con IA, colaboración en equipo, biblioteca de vídeos Equipos pequeños y de grandes corporaciones que crean vídeos de formación atractivos Plan Free disponible; planes de pago a partir de 18 $ al mes; precios personalizados para corporaciones Jasper Editor de documentos con IA, control del tono de la marca, generación rápida de contenidos Equipos pequeños y de grandes corporaciones que redactan guiones y manuales de formación Versión de prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 49 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones ElevenLabs Conversión de texto a voz en más de 32 idiomas, tonos y estilos personalizables Equipos pequeños y de grandes corporaciones que crean locuciones pulidas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 5 $ al mes; precios personalizados para corporaciones Pictory Texto/URL a vídeo, colaboración en equipo, subtítulos, distribución de clips Equipos pequeños y medianos que producen vídeos de formación sin experiencia en edición Versión de prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 25 $ al mes; precios personalizados para corporaciones Quizgecko Archivo a cuestionario/tarjetas didácticas, repetición espaciada, conversión a podcast Equipos de L&D de pequeñas y grandes corporaciones que implementan cuestionarios interactivos Plan Free disponible; planes de pago a partir de 16 $ al mes; precios personalizados para corporaciones HeyGen más de 175 idiomas, avatares realistas, clonación de avatares, edición de vídeo con IA Equipos pequeños y de grandes corporaciones que producen formación/incorporación guiada por avatares Plan Free disponible; planes de pago a partir de 29 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones Zavvy Creación de vídeos, integración con Slack, coaching automatizado, recordatorios, planes de carrera profesional Equipos de RR. HH./L&D de pequeñas y grandes corporaciones que crean programas de aprendizaje estructurados Versión de prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 6 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones Virti Simulaciones sin código, vídeo interactivo en 360°, humanos virtuales, análisis Equipos pequeños y de grandes corporaciones que ofrecen formación inmersiva basada en roles Versión de prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 99 $/administrador/mes; precios personalizados para corporaciones 7taps Copiloto de microaprendizaje con IA, conversión de contenidos a microcursos, integraciones LMS/Slack Equipos que ofrecen microaprendizaje en pequeñas dosis para organizaciones medianas y grandes Equipos de formación y desarrollo de todos los tamaños están integrando contenidos de aprendizaje en los flujos de trabajo

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Aquí está nuestra lista de herramientas de IA que pueden simplificar sus programas de formación y desarrollo, al tiempo que mantienen a los empleados comprometidos:

1. ClickUp (lo mejor para la gestión de la formación y el desarrollo impulsados por la IA)

Prueba ClickUp Brain, es gratis Utilice ClickUp Brain para generar módulos de formación completos al instante con IA

¿Crees que ClickUp es solo para la gestión de proyectos? ¡Piénsalo de nuevo! Con la configuración adecuada, ClickUp se convierte en una plataforma dinámica de formación y desarrollo que te ayuda a diseñar, impartir y realizar el seguimiento del aprendizaje en toda tu organización. Es realmente la *app, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación

Tanto si buscas planes de lecciones como flujos de trabajo personalizados, lo encontrarás todo con las funciones basadas en IA de ClickUp. ¡Vamos a verlo!

Creación de contenidos y supervisión del progreso con IA que ahorra horas

ClickUp Brain, la IA para el trabajo más completa del planeta, te ayuda a crear contenido de formación rápidamente. Escribe una indicación como «Crear un módulo de formación en ciberseguridad para equipos remotos» y observa cómo genera esquemas detallados que cubren todo, desde simulaciones de phishing hasta protocolos VPN.

Úselo para adaptar las sugerencias de contenido a la naturaleza única de su lugar de trabajo. Cree módulos específicos para cada rol, reescriba las lecciones con el tono de su marca e incluso genere preguntas de cuestionarios basadas en sus documentos internos, para que su programa de aprendizaje sea menos genérico y más personalizado.

Puedes almacenar estos esquemas y materiales en ClickUp Docs.

💡 Consejo profesional: Dicta el contenido de los módulos, las preguntas de los cuestionarios o las notas de comentarios con Talk-to-Text dentro de ClickUp Brain MAX. Brain MAX es la «superapp» de escritorio con IA de ClickUp que entiende todo tu contexto de trabajo (tareas, documentos, chats y aplicaciones integradas) y te permite buscar, hablar y actuar directamente con los últimos modelos de IA, como GPT-4, Claude y Gemini. Captura ideas, comparte instrucciones y haz las cosas cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp. MAX

¿Quiere dar un paso más?

Utilice los agentes de piloto automático de ClickUp para alinearse con los hitos y puntos de control de su programa de aprendizaje. Los agentes son como asistentes inteligentes de IA que ejecutan acciones autónomas basadas en desencadenantes y condiciones especificados:

Cree contenido de forma proactiva: cuando un alumno marca un módulo como «En curso», un agente puede compartir automáticamente un documento de introducción, una lista de control o recursos para ayudarle

Automatice los comentarios y los resúmenes : después de que los alumnos envíen las respuestas a los cuestionarios o las tareas, un agente puede resumir las respuestas clave o señalar las lagunas comunes

Gestiona recordatorios: si se supera un plazo o un estado permanece en «No iniciado», el agente puede activar recordatorios para los alumnos o los formadores

ClickUp Clips te permite grabar tutoriales y guías rápidas en vídeo directamente en tu navegador. No necesitas ningún equipo sofisticado, solo pulsa grabar y comparte tus conocimientos al instante. Puedes narrar y explicar temas complejos con facilidad, haciendo que el aprendizaje sea más atractivo y memorable.

Además, con ClickUp Brain, las transcripciones de estos Clips se generan en tiempo real, para que tu equipo pueda buscar, consultar o revisar el contenido sin esfuerzo. ¡Haz preguntas y obtén respuestas directamente desde la transcripción!

Graba tutoriales rápidos con ClickUp Clips y mantén a tu equipo alineado

Utilice sus funciones integradas para:

Crea transcripciones con función de búsqueda de forma automática

Añade marcas de tiempo para facilitar la navegación

Realice un seguimiento de quién ha visto qué

Comparte vídeos de forma segura con miembros específicos del equipo

Pizarras interactivas para una mayor participación

Utilice las pizarras de ClickUp para correlacionar los flujos de aprendizaje y los planes curriculares

Diga adiós a las aburridas presentaciones de PowerPoint. Las pizarras de ClickUp convierten las sesiones de formación en experiencias colaborativas. Visualice las rutas de aprendizaje, correlacione los procesos de desarrollo de habilidades y genere ideas con su equipo en tiempo real

📌 Por ejemplo, esboza un flujo de formación para tu programa de incorporación en Pizarras de ClickUp. A continuación, convierte cada módulo en tareas, organízalas en una Lista por tema o departamento y cambia a la vista Gantt para planificar cronogramas, establecer hitos y gestionar las dependencias entre cohortes.

💡 Consejo profesional: Crea un hub de recursos de aprendizaje centralizado enlazando tus documentos de ClickUp directamente a las tareas de tus flujos de trabajo de formación. Por ejemplo, adjunta un documento de ClickUp con guías detalladas de incorporación o POE específicos para cada rol a cada módulo de tu flujo de Pizarra. También puedes incrustar vídeos, cuestionarios o formularios de comentarios directamente en el documento, para que los alumnos tengan todo lo que necesitan, en contexto, sin tener que saltar de una herramienta a otra.

Plantillas que aceleran la configuración

Obtenga una plantilla gratis Pase del concepto a la ejecución con la plantilla de implementación del sistema de gestión del aprendizaje de ClickUp

¿Es la primera vez que configura un sistema de gestión del aprendizaje (LMS)? ¡Empiece por lo sencillo! La plantilla de implementación de LMS de ClickUp le guiará para completar con éxito su proyecto. Así es como funciona:

Utilice la vista Gantt del proyecto para crear un cronograma para cada tarea del proyecto

Organice las tareas en estados personalizados, como «En revisión», «En curso» y «Completa»

Actualice los estados a medida que avanza en las tareas para mantener informadas a las partes interesadas

Supervise y analice las tareas para garantizar que cada paso se realiza correctamente

Por otro lado, la plantilla de marco de formación de ClickUp proporciona una base sólida para sus programas. Su interfaz de usuario intuitiva le ayuda a planificar, estructurar y gestionar su programa de formación. Así es cómo:

Estandarice las rutas de aprendizaje en todos los equipos mediante tareas, documentos y metas predefinidos

los campos personalizados de ClickUp Supervise el estado de finalización, las horas de formación y las puntuaciones de las evaluaciones en tiempo real con los paneles

Detecte las bajas en la formación o las puntuaciones bajas con informes visuales y reasigne rápidamente los materiales o programe seguimientos

Obtenga una plantilla gratis Planifica, programa y ejecuta con la plantilla de marco de formación de ClickUp

Esta plantilla proporciona los análisis necesarios para crear un programa de formación adaptado tanto a los formadores como a los alumnos. Úsela para realizar un seguimiento del progreso de los empleados y actualizar el material de formación en función de los datos de los usuarios.

Si está buscando una herramienta de gestión de la productividad todo en uno con IA para maximizar el rendimiento de sus programas de formación, ClickUp es la elección adecuada.

Las mejores funciones de ClickUp

Cree itinerarios de aprendizaje estructurados utilizando ClickUp Docs con tareas enlazadas, medios integrados y listas de control claras

Utilice ClickUp Chat para colaborar en materiales de aprendizaje, aclarar metas y alinear resultados. En lugar de utilizar canales dispersos, inicie un chat dentro de una tarea o módulo de formación específico, de modo que las preguntas, las actualizaciones y los comentarios permanezcan conectados al contenido o la tarea exactos a los que se refieren

Asigne y realice un seguimiento de los módulos de formación sin esfuerzo combinando estados personalizados, fechas límite y automatizaciones de ClickUp . Por ejemplo, cuando un alumno marca un módulo como «En curso», una automatización puede notificarlo al formador al instante o asignar la siguiente tarea

Resuma, redacte y genere contenido al instante con ClickUp Brain, desde POE y documentos de incorporación hasta cuestionarios y preguntas frecuentes

Centralice todo el contenido de formación en un espacio ClickUp dedicado a L&D con permisos personalizados, vistas personalizadas y plantillas flexibles

Limitaciones de ClickUp

Puede que no ofrezca una personalización profunda para necesidades de formación específicas

Las amplias funciones de la plataforma pueden resultar abrumadoras para los nuevos usuarios

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 califica a ClickUp como revolucionario, diciendo:

Puedo ver cuándo se están terminando las cosas con el equipo, he creado muchos POE para formar a nuestros nuevos empleados mucho más rápido que antes y puedo sacar cosas de mi cabeza y ponerlas en el flujo de trabajo.

Puedo ver cuándo se están terminando las tareas con el equipo, he creado muchos POE para formar a nuestros nuevos empleados mucho más rápido que antes y puedo sacar cosas de mi cabeza y ponerlas en el flujo de trabajo.

📮 ClickUp Insight: El 11 % de nuestros encuestados utiliza la IA principalmente para la lluvia de ideas y la ideación. Pero, ¿qué ocurre con estas brillantes ideas después? Aquí es donde necesitas una pizarra con IA, como ClickUp Whiteboards, que te ayuda a convertir al instante las ideas de la sesión de lluvia de ideas en tareas. Y si no consigues explicar bien un concepto, simplemente pide al generador de imágenes de IA que cree una imagen basada en tus indicaciones. ¡Es la app, aplicación, todo lo que necesitas para trabajar, que te permite idear, visualizar y ejecutar más rápido!

2. Synthesia (la mejor para la creación de tutoriales y vídeos de aprendizaje basados en IA)

a través de Synthesia

Los vídeos cortos y atractivos están sustituyendo a las sesiones de formación largas y monótonas, y con razón. Pero grabar, editar y producir vídeos desde cero requiere tiempo, esfuerzo y una configuración de producción completa. Ahí es donde entran en juego las herramientas de vídeo con IA como Synthesia.

Synthesia transforma texto sin formato en vídeos de formación profesionales utilizando avatares de IA realistas sin cámaras, micrófonos ni herramientas de edición. Tanto si está lanzando módulos de incorporación, formación sobre cumplimiento normativo o contenido para mejorar las habilidades, Synthesia ayuda a los equipos de formación y desarrollo a crear vídeos de alta calidad rápidamente. Reduce el tiempo de producción y ayuda a mantener el interés de los alumnos.

Las mejores funciones de Synthesia

Elige entre más de 200 plantillas de vídeo gratuitas para empezar a crear vídeos, incluso si eres principiante

Llegue a una audiencia global con doblaje y traducción en más de 140 idiomas

Colabora con equipos y edita vídeos basándote en los comentarios, con una biblioteca de vídeos actualizada

Limitaciones de Synthesia

La gestión de los costes puede resultar complicada si tiene grandes necesidades en materia de vídeo

Conseguir que los avatares expresen emociones como los humanos sería difícil, ya que son generados por IA

Precios de Synthesia

Free

Starter: 29 $ al mes por usuario

Creador: 69 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Synthesia

G2: 4,7/5 (más de 1900 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Synthesia?

Una reseña de G2 dice:

Me encanta el nivel de personalización que ofrece, al tiempo que proporciona un excelente soporte de IA para las partes con las que no me siento del todo cómodo. No soy una persona muy creativa, por lo que necesito ayuda adicional para crear contenido formativo, y Synthesia es la solución perfecta para mis carencias.

Me encanta el nivel de personalización que ofrece, al tiempo que proporciona una gran compatibilidad con IA para las partes con las que no me siento del todo cómodo. No soy una persona muy creativa, por lo que necesito ayuda adicional para crear contenido formativo, y Synthesia es la solución perfecta para mis carencias.

📖 Lea también: Las mejores apps de IA para optimizar los flujos de trabajo

3. Jasper (ideal para escribir contenido formativo basado en IA)

a través de Jasper IA

Detrás de cada sesión de formación eficaz hay planes de lecciones, directrices de aprendizaje, manuales de iniciación y, por supuesto, un guion sólido. Eso es lo que ayuda a conseguir Jasper IA. Esta plataforma impulsada por IA puede generar todo, desde guiones hasta manuales de formación completos en cuestión de segundos.

¿Tienes una presentación y necesitas convertirla en una guía de formación impecable? Solo tienes que escribir una indicación en Jasper Chat y listo. Tanto si empiezas desde cero como si quieres pulir materiales existentes, Jasper hace que la creación de contenidos sea rápida, fácil y escalable.

Las mejores funciones de Jasper

Mejore el contenido de la formación corporativa con el editor de documentos con IA

Establezca sus propias reglas para el uso de términos, gramática o incluso puntuación, lo que le garantiza mantener siempre un tono coherente de marca

Pasa al «modo jefe» y genera ideas de aprendizaje corporativo listas para poner en práctica en cuestión de segundos

Limitaciones de Jasper

Debe verificar la exactitud del contenido generado

Precios de Jasper

Creador: 49 $ al mes por asiento

Pro: 69 $ al mes por asiento

Business: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jasper

G2: 4,7/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jasper IA?

Un crítico de G2 dice:

Genera contenido de alta calidad rápidamente cuando necesito escribir contenido que requiere desglosar fenómenos complicados en sus subcomponentes, explicar procesos empresariales, evaluar diferentes opciones o describir prácticas de gestión convencionales al lector.

Genera contenido de alta calidad rápidamente cuando necesito escribir contenido que requiere desglosar fenómenos complicados en sus subcomponentes, explicar procesos empresariales, evaluar diferentes opciones o describir prácticas de gestión convencionales al lector.

👀 ¿Sabías que...? Las organizaciones con una sólida cultura de aprendizaje tienen índices de compromiso y retención entre un 30 % y un 50 % más altos.

4. ElevenLabs (la mejor para la generación de voz realista)

a través de ElevenLabs

Si bien crear planes de lecciones elaborados es un aspecto de la enseñanza, mantener a los empleados comprometidos durante toda una sesión de formación corporativa es otro. Aquí es donde resulta útil contar con una herramienta que pueda convertir fácilmente el texto en voz.

ElevenLabs es una de estas herramientas de voz en off con IA. Con sus numerosas funciones, es una buena opción para convertir contenidos aburridos en vídeos de formación atractivos o para aprovechar la IA para doblar la voz en off en varios idiomas.

Las mejores funciones de ElevenLabs

Elija entre más de 32 idiomas diferentes para crear vídeos únicos con IA

Dale voz a tus avatares de IA con conversiones fáciles de texto a voz

Personalice el idioma, el tono, la voz y el estilo de sus vídeos de IA

Limitaciones de ElevenLabs

Los planes de nivel inferior pueden resultar restrictivos para la producción a gran escala

Precios de ElevenLabs

Free

Starter: 5 $ al mes

Creador: 11 $ al mes

Pro: 99 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre ElevenLabs

G2: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ElevenLabs?

Una reseña de G2 dice:

Hay disponibles una gran variedad de acentos diferentes, desde británico hasta americano, así como diferentes personalidades y edades. Además, es muy fácil de usar. He conseguido encontrar mi voz favorita y guardarla como preajuste para poder generar archivos de voz rápidamente sobre la marcha. Recomiendo encarecidamente ElevenLabs.

Hay disponible una gran variedad de acentos diferentes, desde británico hasta americano, así como diferentes personalidades y edades. Además, es muy fácil de usar. He conseguido encontrar mi voz favorita y guardarla como preajuste para poder generar archivos de voz rápidamente sobre la marcha. Recomiendo encarecidamente ElevenLabs.

5. Pictory (lo mejor para vídeos de formación generados por IA)

vía Pictory

¿Qué pasa si no tiene experiencia en la creación de vídeos pero quiere utilizarlos para formar a su equipo? Antes, habría necesitado los servicios de un editor de vídeo experimentado, esperar a que creara el contenido, realizar múltiples iteraciones y producir un único vídeo.

Pero eso ya no es así. Con una plataforma de creación de vídeos basada en IA como Pictory, puedes crear vídeos de formación y materiales didácticos estimulantes sin necesidad de tener conocimientos de edición de vídeo. Colabora con tu equipo en tiempo real para que el aprendizaje sea una experiencia enriquecedora.

Las mejores funciones de Pictory

Convierta textos y URL en vídeos largos y atractivos

Colabora con varios equipos en tiempo real para obtener los mejores resultados

Cree clips cortos a partir de vídeos largos para obtener contenido breve y fácil de compartir

Limitaciones de Pictory

Es difícil crear personalizaciones individuales con opciones limitadas de voz en off y plantillas

Precios de Pictory

Starter: 25 $ al mes

Profesional: 49 $ al mes

Equipo: 119 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Pictory

G2: 4,7/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 160 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pictory?

Una reseña de G2 dice:

Es fácil de usar y tiene buenas funciones. Lo que más me gusta es que, con solo mi guion de vídeo, genera automáticamente el vídeo completo y le añade los subtítulos. Si tienes una voz en off o quieres crearla, el software la sincroniza automáticamente con el vídeo, ¡lo cual es increíble!

Es fácil de usar y tiene buenas funciones. Lo que más me gusta es que, con solo mi guion de vídeo, genera automáticamente el vídeo completo y le añade los subtítulos. Si tienes una voz en off o quieres crearla, el software la sincroniza automáticamente con el vídeo, ¡lo cual es increíble!

6. Quizgecko IA (la mejor para la creación de cuestionarios y material de estudio basados en IA)

a través de Quizgecko

Los alumnos retienen más cuando participan activamente, así que, ¿por qué seguir con métodos obsoletos? Quizgecko es una herramienta basada en IA que hace que la formación sea interactiva y divertida.

Es una forma novedosa de mejorar sus planes de lecciones y mantener a los alumnos totalmente comprometidos, sin que el contenido resulte obsoleto o repetitivo. Ya sea que esté creando tarjetas didácticas, cuestionarios o incluso podcasts, Quizgecko le ayuda a impartir lecciones que se quedan en la memoria.

Las mejores funciones de Quizgecko

Cree material de formación cargando cualquier archivo en la plataforma y aprovechando la IA para convertirlo en cuestionarios, tarjetas didácticas y otras ayudas para el estudio

Aprenda mejor con Quizgecko IA, que repite automáticamente la información que le cuesta comprender

Limitaciones de Quizgecko

Creación limitada de cuestionarios en el plan Free

Precios de Quizgecko

Free

Premium: 16 $ al mes

Ultra: 29 $ al mes

Organización: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Quizgecko

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Quizgecko?

Una reseña de Trustpilot dice:

Gecko es una opción clara por su coste y calidad. Disfruté utilizando la aplicación inteligente para crear cuestionarios incluso antes de que añadieran muchas funciones nuevas más adelante.

Gecko es una opción clara por su coste y calidad. Disfruté utilizando la app, aplicación inteligente, para crear cuestionarios incluso antes de que añadieran muchas funciones nuevas más adelante.

7. HeyGen (ideal para crear vídeos de aprendizaje y desarrollo)

vía HeyGen

Otra herramienta de creación de contenido de IA, HeyGen te permite experimentar los avatares más realistas e incluso clonarte a ti mismo para crear contenido de formación en vídeo.

El nivel de personalización que ofrece HeyGen es increíble. Desde expresiones faciales hasta fondos, pasando por el entrenamiento de tu avatar de IA para que responda de forma intuitiva, esta plataforma te permite ofrecer contenidos de formación a medida.

Las mejores funciones de HeyGen

Elija entre más de 175 idiomas y dialectos diferentes para llegar a un público más amplio

Cree vídeos matizados en los que sus avatares de IA están entrenados para mostrar emociones y movimientos realistas

Aproveche la potente herramienta de edición de vídeo integrada para crear vídeos profesionales

Limitaciones de HeyGen

A veces, las expresiones del avatar pueden parecer un poco rígidas o robóticas

Precios de HeyGen

Free

Creador: 29 $ al mes por asiento

Teams: 39 $ al mes por asiento

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de HeyGen

G2: 4,8/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HeyGen?

Una reseña de G2 dice:

Esta herramienta es realmente revolucionaria. Hoy en día se encuentran muchas herramientas de «IA», pero esta es auténtica. Ya la he utilizado para algunos vídeos de productos, literalmente en cuestión de minutos. La reducción de tiempo y de inversión en recursos es considerable y tiene múltiples aplicaciones: relaciones públicas, promociones, recursos humanos, argumentos de venta, formación, etc. ¡Creatividad sin límites!

Esta herramienta es realmente revolucionaria. Hoy en día se encuentran muchas herramientas de «IA», pero esta es auténtica. Ya la he utilizado para algunos vídeos de productos, literalmente en cuestión de minutos. La reducción de tiempo y de inversión en recursos es considerable y tiene múltiples aplicaciones: relaciones públicas, promociones, recursos humanos, argumentos de venta, formación, etc. ¡La creatividad no tiene límites!

🧠 Dato curioso: Casi nueve de cada diez organizaciones están preocupadas por retener a sus empleados. Según el Informe sobre el aprendizaje en el lugar de trabajo 2025 de LinkedIn, ofrecer oportunidades de aprendizaje y crecimiento se considera la mejor estrategia para evitar que los empleados abandonen la empresa.

8. Zavvy (la mejor herramienta para crear programas de aprendizaje para empleados)

a través de Zavvy

Zavvy by Deel está diseñado para personas que gestionan varios equipos, como gerentes de RR. HH. y profesionales de L&D. Desde formar a los empleados sobre cómo dar un mejor feedback hasta automatizar los seguimientos y los recordatorios de formación, Zavvy utiliza la IA para gestionar el trabajo más pesado.

Zavvy te ayuda a automatizar las tareas repetitivas para que puedas centrarte en lo que realmente importa: ayudar a tu personal a mejorar sus habilidades. Se trata de crear trayectorias profesionales significativas, definir competencias y ofrecer una formación real.

Las mejores funciones de Zavvy

Crea vídeos impecables y otras experiencias de aprendizaje con un solo clic

Integra apps externas como Slack para ofrecer asesoramiento, compartir recursos de aprendizaje y mucho más

Limitaciones de Zavvy

La plataforma puede resultar cara para los usuarios que trabajan con un presupuesto limitado

Precios de Zavvy

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zavvy

G2: No hay reseñas disponibles

Capterra: No hay opiniones disponibles

📖 Lea también: Cómo formar a los empleados en un nuevo software de forma eficiente

📮 ClickUp Insight: El 33 % de nuestros encuestados señala el desarrollo de habilidades como uno de los casos de uso de IA que más les interesa. Por ejemplo, los trabajadores sin conocimientos técnicos pueden querer aprender a crear fragmentos de código para una página web utilizando una herramienta de IA. En tales casos, cuanto más contexto tenga la IA sobre tu trabajo, mejores serán sus respuestas. Como app, aplicación para todo el trabajo, la IA de ClickUp destaca en esto. Sabe en qué proyecto estás trabajando y puede recomendar pasos específicos o incluso realizar tareas como crear fragmentos de código fácilmente.

9. Virti (ideal para crear vídeos inmersivos que mejoran los materiales de formación)

a través de Virti

La plataforma de formación con vídeos y juegos de rol basada en IA de Virti convierte el aprendizaje pasivo en una experiencia inmersiva. Piensa en vídeos interactivos en los que los avatares responden a los alumnos en tiempo real.

Este tipo de formación práctica y basada en situaciones reales aumenta el compromiso y mejora la retención de conocimientos al permitir a los alumnos practicar en situaciones reales, sin presión.

Las mejores funciones de Virti

Genere simulaciones interactivas para una plantilla diversa con esta solución sin código

Pruebe diferentes escenarios en la seguridad del mundo virtual con experiencias totalmente inmersivas

Analiza información detallada para obtener evaluaciones del rendimiento basadas en datos

Limitaciones de Virti

Aunque hay muchas opciones de personalización disponibles, los usuarios han señalado que los avatares y las voces de IA podrían mejorarse para que sean más realistas

Precios de Virti

Starter: 99 $ al mes por editor

Pro: 199 $ al mes por editor

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Virti

G2: 4,8/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Virti?

Una reseña de G2 dice:

Me gusta que sea accesible y fácil de usar. No se necesitan conocimientos de programación, por lo que es accesible para cualquier persona. Solo necesitas una cuenta y tu ordenador portátil personal y podrás crear escenarios ilimitados, ya sea a través de la plataforma interactiva de vídeo 360 o de la plataforma Virtual Humans.

Me gusta que sea accesible y fácil de usar. No se necesitan conocimientos de codificación, por lo que es accesible para cualquier persona. Todo lo que necesitas es una cuenta y tu ordenador portátil personal y podrás crear escenarios ilimitados, ya sea a través de la plataforma interactiva de vídeo 360 o de la plataforma Virtual Humans.

10. 7taps (ideal para cursos de microaprendizaje)

a través de 7taps

Si desea evitar el largo proceso de crear cursos a medida para los alumnos, ¡pruebe 7taps! Crea automáticamente cursos de microaprendizaje de gran impacto y bajo esfuerzo para impulsar el compromiso de los alumnos en una plantilla diversa.

7taps presume de un impresionante aumento del 84 % en la retención de conocimientos gracias al microaprendizaje. Esta herramienta, que se integra a la perfección en sus flujos de trabajo existentes, le ayuda a traducir los conocimientos en acciones.

las mejores funciones de 7taps

Mejore su proceso de formación con un copiloto de microaprendizaje basado en IA

Convierta PowerPoints, PDF y otros formatos con el transformador de microaprendizaje

Integra apps externas como Slack o cualquier LMS para implementar conocimientos basados en datos

limitaciones de 7taps

A los usuarios les resulta difícil convertir temas detallados en contenidos de microaprendizaje con funciones limitadas

precios de 7taps

Free

Starter: 99 $ al mes por editor

Enterprise: Precios personalizados

valoraciones y reseñas de 7taps

G2: 4,8/5 (más de 240 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre 7taps?

Una reseña de G2 dice:

Crear contenido es muy sencillo y, lo mejor de todo, a los empleados les gusta mucho y se involucran con el contenido. Las funciones del creador de IA también son muy buenas.

Crear contenido es muy sencillo y, lo mejor de todo, a los empleados les gusta mucho y se involucran con el contenido. Las funciones del creador de IA también son muy buenas.

Elegir la herramienta de IA adecuada mejorará el aprendizaje y el desarrollo de los alumnos. A la hora de elegir una herramienta de aprendizaje de IA que anteponga a las personas, tenga en cuenta lo siguiente:

Automatización : asegúrese de elegir una herramienta que acelere el aprendizaje. La automatización de tareas repetitivas, como dar formato a presentaciones, actualizar registros de formación, responder a preguntas frecuentes de los alumnos o programar sesiones, libera más tiempo para los formadores y lleva a los alumnos por un camino más eficaz

Personalización : adapta las rutas de formación a las necesidades individuales, en lugar de aplicar un enfoque único para todos. Cada persona es diferente y aprende a su manera, y como formador, debes garantizar que tu formación se pueda personalizar para diferentes alumnos

Integración : sincronice la herramienta con sus plataformas de aprendizaje existentes para proporcionar una experiencia unificada, sin interrumpir el flujo del alumno. Por ejemplo, el progreso en un curso clave se actualiza automáticamente en su sistema de gestión de empleados y cuenta para la evaluación

Análisis : Desglose análisis significativos para realizar un seguimiento del progreso y optimizar los resultados. Tomar decisiones basadas en datos mejorará sin duda los resultados

Adaptabilidad: Ajuste dinámicamente el contenido en función del rendimiento y la participación de los usuarios, lo que garantiza que los alumnos sigan interesados. Esta técnica de aprendizaje adaptativo mantiene a sus alumnos atentos

📮 ClickUp Insight: El 32 % de los trabajadores cree que la automatización solo ahorraría unos minutos cada vez, pero el 19 % afirma que podría liberar entre 3 y 5 horas a la semana. La realidad es que, a largo plazo, incluso el menor ahorro de tiempo se acumula. Por ejemplo, ahorrar solo 5 minutos al día en tareas repetitivas podría resultar en más de 20 horas recuperadas cada trimestre, tiempo que se puede redirigir hacia un trabajo más valioso y estratégico. Con ClickUp, automatizar pequeñas tareas, como asignar fechas límite o etiquetar a compañeros de equipo, lleva menos de un minuto. Dispone de agentes de IA integrados para resúmenes e informes automáticos, mientras que los agentes personalizados se encargan de flujos de trabajo específicos. ¡Recupere su tiempo! 💫 Resultados reales: STANLEY Security redujo el tiempo dedicado a la elaboración de informes en un 50 % o más con las herramientas personalizables de elaboración de informes de ClickUp, lo que permitió a sus equipos centrarse menos en el formato y más en las previsiones.

📖 Lea también: El mejor software de formación online para empleados

¿Cómo elegir la herramienta de IA adecuada para la formación? ¡Elija ClickUp!

Ahora que ha explorado algunas herramientas de IA para la formación y el desarrollo, es el momento de elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Tanto si es profesor, responsable de RR. HH. o alguien que quiere empezar por su cuenta, siempre hay una herramienta que puede simplificar su flujo de trabajo.

La clave está en identificar sus puntos débiles y encontrar una solución que los aborde. Al fin y al cabo, la IA está aquí para ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia. Si busca una herramienta basada en IA que agilice la formación, mejore la productividad y reduzca el esfuerzo que supone gestionar las tareas, ClickUp es la respuesta.

Revise sus programas de formación, sea más productivo y cree mejores experiencias de aprendizaje: ¡pruebe ClickUp hoy mismo!