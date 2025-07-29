las 11 mejores herramientas de software de formación a distancia para potenciar los equipos distribuidos (2025)

Si su idea de formación a distancia es una presentación de PowerPoint de 50 diapositivas y una «rápida» llamada de Zoom... tenemos que hablar.

El software moderno de formación a distancia es mucho más interesante que eso. Estamos hablando de creadores de cursos con función de arrastrar y soltar, evaluaciones gamificadas y herramientas que no harán que tu equipo quiera fingir un fallo de la conexión Wi-Fi.

Y eso no es todo. Piense en cuestionarios interactivos, tutoriales en vídeo, paneles de progreso y tal vez incluso una insignia o dos para motivar a los empleados.

Tanto si está incorporando un equipo de ventas totalmente remoto como si está impartiendo formación sobre cumplimiento normativo a 300 empleados en tres países, la herramienta de formación remota adecuada lo hace sencillo, escalable y mucho menos aburrido.

En esta publicación, analizaremos las mejores plataformas de formación a distancia para que el aprendizaje sea duradero, incluso cuando su equipo esté repartido por distintos continentes y zonas horarias.

¿Qué debe buscar en un software de formación a distancia?

La formación de empleados remotos va más allá del uso compartido de unas cuantas presentaciones o la grabación de una sesión de Zoom. El software de formación remota adecuado debe ser como una extensión de su equipo de formación y desarrollo, y ayudarle a impartir una formación de gran impacto a gran escala. Esto es lo que debe buscar:

Fácil creación de cursos y gestión de contenidos: Su software debe facilitar la creación y organización Su software debe facilitar la creación y organización de manuales de formación . Debe permitirle crear programas de formación desde cero, así como cargar documentos, vídeos y presentaciones existentes

Aula virtual y herramientas de colaboración en tiempo real: Busque plataformas que admitan sesiones en vivo, salas de descanso, uso compartido de pantallas y chats para recrear la experiencia de aprendizaje presencial en un entorno virtual

Seguimiento del progreso y elaboración de informes: Las funciones de análisis integradas deben mostrar quién ha completado el curso en línea, en qué aspectos tiene dificultades y cómo puede mejorar continuamente su programa de formación

Automatización y recordatorios: Ahorre tiempo con asignaciones de cursos automatizadas, recordatorios de plazos y avisos de progreso. Esto resulta útil cuando se gestiona la formación en varias zonas horarias

Integraciones con su tecnología: La plataforma de formación debe conectarse con sus herramientas existentes, como los sistemas de RR. HH., La plataforma de formación debe conectarse con sus herramientas existentes, como los sistemas de RR. HH., el software de formación , las apps de productividad y el software de videoconferencia, sin necesidad de soluciones alternativas adicionales

Escalabilidad y experiencia del alumno: Elija una plataforma que sea fácil de navegar, compatible con dispositivos móviles y lo suficientemente flexible como para admitir diferentes roles, departamentos y formatos de formación a medida que crece su empresa

Con estos elementos imprescindibles en mente, estará listo para explorar las mejores herramientas para formar a sus equipos remotos.

🧠 ¿Sabías que...? El 74 % de los empleados afirma que necesita seguir aprendiendo nuevas habilidades para seguir siendo relevante en su trabajo.

Comparación rápida: el mejor software de formación a distancia

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Para ahorrarle horas de investigación, hemos recopilado las mejores plataformas de software de formación a distancia.

Nombre de la herramienta Ideal para Funciones clave Precios* ClickUp Equipos que necesitan un entorno de trabajo todo en uno para la formación Documentos, asistente de IA, clips, pizarras, automatizaciones, paneles, control de tiempo Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones TalentLMS Creación rápida de cursos para equipos pequeños y medianos Creador de cursos, cuestionarios, acceso móvil, certificaciones No hay plan Free; planes de pago desde 149 $ al mes por usuario Docebo Experiencias de aprendizaje de nivel empresarial Contenido impulsado por IA, segmentación de usuarios, herramientas de (elaboración de) informes No hay plan gratuito; planes de pago bajo petición 360Learning Aprendizaje colaborativo y formación entre compañeros Creación de cursos, foros de debate, análisis No hay plan gratuito; planes de pago desde 8 $/usuario/mes Absorb LMS Personalización de marca y cumplimiento de SCORM Impartición de cursos, certificación e integración con herramientas de RR. HH No hay plan gratuito; planes de pago bajo petición Trainual POE y formación en procesos para equipos en crecimiento Guías paso a paso, gráficos organizativos, formación basada en roles No hay plan gratuito; planes de pago desde 249 $ al mes (facturados anualmente) LearnUpon Aprendizaje combinado para la formación corporativa Informes personalizados, gamificación y soporte multilingüe No hay plan gratuito; planes de pago bajo petición Seismic Learning (Lessonly) Formación para equipos de ventas y atención al cliente Rutas basadas en roles, lecciones interactivas, herramientas de retroalimentación Sin plan Free; precios personalizados BrainCert Aula virtual versátil y supervisión Cuestionarios en tiempo real, streaming de vídeo en HD, plataforma de eLearning No hay plan Free; planes de pago desde 59 $/mes (facturados mensualmente) MapleLMS Formación con integración de Salesforce Rutas basadas en roles, lecciones interactivas y herramientas de retroalimentación No hay plan Free; planes de pago bajo petición SkyPrep Impartición de formación simplificada y gestión de usuarios Creador de cursos, evaluaciones y personalización de marca No hay plan gratuito; planes de pago bajo petición

El mejor software de formación a distancia

Estas 11 herramientas le ayudan a crear programas de formación repetibles y atractivos para todo, desde la incorporación de nuevos empleados hasta la mejora de las habilidades de los equipos remotos.

1. ClickUp (ideal para equipos que necesitan un entorno de trabajo todo en uno para gestionar programas de formación interna)

Organiza todos tus recursos de formación en ClickUp para el teletrabajo

ClickUp, la app, aplicación, para todo el trabajo, te permite crear, gestionar e impartir formación a los empleados. Te ofrece mucho más que un simple LMS.

ClickUp funciona también como un sistema escalable para la gestión de equipos remotos. Te ayuda a formar a tus equipos remotos y a documentar los conocimientos adquiridos.

Estructura tu formación con documentos y clips

Con ClickUp Knowledge Management, olvídate de los documentos dispersos, la información obsoleta y el tiempo perdido buscando respuestas. Mantiene todo organizado, fácilmente accesible y actualizado, lo que permite a tu equipo trabajar de forma más inteligente, no más dura.

Puedes crear manuales dinámicos, POE y manuales de formación específicos para cada rol utilizando los documentos de ClickUp. Se pueden vincular a tareas y se pueden buscar en todo tu entorno de trabajo.

Crea documentos de incorporación atractivos para la formación a distancia con ClickUp Docs

Con ClickUp Clips, tus formadores y jefes de equipo pueden grabar al instante breves tutoriales, demostraciones de herramientas o instrucciones paso a paso. No se requieren sesiones en directo adicionales en diferentes zonas horarias. Estas instrucciones en vídeo se incluyen en las tareas o documentos, por lo que el aprendizaje permanece conectado a la acción.

Cree y comparta demostraciones en directo para formar a su equipo con ClickUp Clips

Dado que puede establecer plazos, asignar propietarios e integrar clips o documentos, cada tarea de formación tiene pasos claros y recursos de apoyo.

La gestión de recursos humanos en su máxima expresión

Para los equipos de RR. HH., ClickUp se convierte en el hub central para gestionar todo, desde la incorporación de nuevos empleados hasta el aprendizaje continuo.

Con ClickUp para Recursos Humanos, puede asignar listas de control de incorporación, automatizar flujos de trabajo de aprobación y realizar un seguimiento de la finalización de la formación. Elimina la necesidad de depender de herramientas independientes o seguimientos por correo electrónico.

Vista Tabla de proyectos de RR. HH. de ClickUp que muestra las tareas de formación a distancia para gestionar los flujos de trabajo de incorporación y cumplimiento distribuidos

Utilice la IA para diseñar sus módulos de formación

Lo mejor de todo es que, con el asistente de IA integrado de ClickUp, ClickUp Brain, puedes crear políticas y directrices con unas pocas indicaciones.

Aquí tienes un ejemplo de cómo utilizamos ClickUp Brain MAX para generar el contenido de un módulo de formación a distancia. Brain MAX es un compañero de escritorio con IA que te ofrece el uso de múltiples modelos de IA como ChatGPT, Claude y Gemini dentro de una única solución contextual y preparada para la corporación

Uso de ClickUp Brain para crear programas de formación a distancia

También puedes buscar al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS tus apps conectadas + la web para encontrar seminarios web y documentos de formación existentes.

Sí, sus equipos de RR. HH. o L&D pueden perfeccionar el resultado inicial, pero Brain proporciona un excelente punto de partida.

¿Quieres saber más sobre cómo utilizar la IA para redactar material formativo para tu personal remoto? Mira este vídeo 👇

Realice sesiones de formación a distancia con ClickUp Syncups

¿Busca una alternativa a Zoom que se integre en su entorno de trabajo? Pruebe ClickUp Syncups. Con todas las funciones de vídeo y audio, puede llevar a cabo su sesión, grabarla, asignar tareas y seguir trabajando en su entorno de trabajo mientras colabora

Puedes iniciar o unirte a una sincronización directamente desde el chat de ClickUp, por lo que es perfecto para tutoriales rápidos e improvisados y para la resolución de problemas.

Plantilla de plan de implementación de formación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Optimice su plan de implementación de formación a distancia con la plantilla de plan de implementación de formación a distancia de ClickUp

Cuando sus equipos tienen dificultades para coordinar la formación entre equipos y zonas horarias, la plantilla de plan de implementación de formación de ClickUp le ayuda a estandarizar los procesos. Le ofrece una estructura lista para usar con la que planificar fases, asignar la propiedad y mantener todas las iniciativas de formación por el buen camino.

Es hora de deshacerse de las hojas de cálculo y la confusión que genera el historial de versiones.

Las mejores funciones de ClickUp

Crea contenido de formación inteligente e interactivo: Utiliza ClickUp Docs y la IA para crear manuales, cuestionarios y POE que se adapten a tus metas de formación, perfectos para el entorno de teletrabajo

Control de tiempo: Cuando se realiza una recualificación o una incorporación a gran escala, saber cuánto tiempo dedican los formadores y los empleados a cada módulo a través Cuando se realiza una recualificación o una incorporación a gran escala, saber cuánto tiempo dedican los formadores y los empleados a cada módulo a través del control de tiempo de ClickUp ayuda a los equipos de RR. HH. a planificar la dotación de personal y la asignación de recursos con mayor precisión

Automatice las tareas administrativas rutinarias de la formación: Configure Configure las automatizaciones de ClickUp para enviar recordatorios de plazos, asignar tareas en función de los roles y enviar avisos sobre el progreso

Analiza el impacto de la formación en tiempo real: Utiliza Utiliza los paneles de ClickUp para medir las tasas de participación, los tiempos de finalización y el compromiso de los alumnos

Plantillas predefinidas: Estandarice los procesos con más de 1000 plantillas, como plantillas de planes de formación Estandarice los procesos con más de 1000 plantillas, como plantillas de incorporación y

Limitaciones de ClickUp

Algunas funciones avanzadas, como la IA y las capacidades de automatización completa, están limitadas a planes de precios superiores

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aquí tiene una reseña de G2:

A mi equipo le encanta la posibilidad de asignar tareas para garantizar la responsabilidad y el alto nivel de personalización. Hemos podido crear espacios que se adaptan a cada una de nuestras necesidades y realizar un seguimiento del progreso de cada tarea. Es fácil de usar y el servicio de atención al cliente ha sido muy útil cuando lo hemos necesitado. Nuestro equipo no tardó mucho en implementar e integrar ClickUp, y ahora todo el mundo lo utiliza a diario

A mi equipo le encanta la posibilidad de asignar tareas para garantizar la responsabilidad y el alto nivel de personalización. Hemos podido crear espacios que se adaptan a cada una de nuestras necesidades y realizar un seguimiento del progreso de cada tarea. Es fácil de usar y el servicio de atención al cliente ha sido muy útil cuando lo hemos necesitado. Nuestro equipo no tardó mucho en implementar e integrar ClickUp, y ahora es una herramienta de uso diario para todos

📚 Más información: Documentos imprescindibles para la incorporación de nuevos empleados

2. TalentLMS (ideal para la incorporación de personal remoto y la formación en materia de cumplimiento normativo)

a través de TalentLMS

TalentLMS es un sistema de gestión del aprendizaje basado en la nube diseñado para simplificar la formación en línea para equipos distribuidos. Sus responsables de RR. HH. y de formación y desarrollo pueden crear cursos estructurados utilizando vídeos, cuestionarios y archivos SCORM con el creador de cursos con IA.

Puede asignar itinerarios de aprendizaje basados en roles o departamentos, automatizar recordatorios y realizar un seguimiento del progreso en tiempo real. La plataforma ofrece evaluaciones predefinidas, itinerarios de cursos y seguimiento de certificaciones.

Su biblioteca de cursos listos para usar facilita la incorporación de empleados en diferentes ubicaciones geográficas y la ejecución de programas de cumplimiento a gran escala. Con el aprendizaje a su propio ritmo, sus empleados pueden completar los programas de formación a distancia a su propio ritmo.

Las mejores funciones de TalentLMS

El aprendizaje basado en habilidades, ya que la IA correlaciona las fortalezas de su organización, identifica las brechas e conecta a los empleados con el manual de formación adecuado cuando comienzan un nuevo trabajo

Videoconferencia integrada para sesiones en directo, junto con materiales de formación asíncronos

Cumplimiento con SCORM y xAPI para ofrecer compatibilidad con contenidos formativos interactivos y rastreables

Límites de TalentLMS

Flexibilidad limitada en la elaboración de informes para obtener análisis más detallados sin integraciones avanzadas

Precios de TalentLMS

Básico: Desde 149 $ al mes por usuario (facturado mensualmente)

Grow: A partir de 299 $ al mes por usuario (facturado mensualmente)

Pro: Desde 579 $ al mes por usuario (facturado mensualmente)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de TalentLMS

G2: 4,6/5 (más de 780 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 580 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TalentLMS?

Una reseña de G2 comparte:

Talent LMS es fácil de gestionar, subir cursos, asignarlos y realizar el seguimiento de su finalización. El cambio de la interfaz heredada a la nueva ha sido un cambio refrescante. Tiene un aspecto más limpio, parece más moderna y hace que la navegación sea más fluida. La interfaz de usuario es limpia y tanto los administradores como los alumnos pueden encontrar fácilmente lo que necesitan.

Talent LMS es fácil de gestionar, subir cursos, asignarlos y realizar el seguimiento de su finalización es muy sencillo. El cambio de la interfaz heredada a la nueva ha sido muy refrescante. Tiene un aspecto más limpio, parece más moderna y la navegación es más fluida. La interfaz de usuario es clara y tanto los administradores como los alumnos pueden encontrar fácilmente lo que necesitan.

🧠 Consejo útil: Haz que la resiliencia forme parte del proceso de aprendizajeCelebra a los empleados que mantienen la calma bajo presión y se adaptan al cambio, ya que marcan la pauta para los demás. Incorpora la resiliencia a la formación con vídeos breves, indicaciones para la reflexión o ejemplos reales sobre el estrés, la motivación y la incertidumbre. No es algo superfluo, sino una habilidad con garantía de futuro en el mundo acelerado de hoy en día.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas para evaluar el rendimiento y potenciar el crecimiento de los empleados

3. Docebo (el mejor para el aprendizaje personalizado a gran escala impulsado por IA)

a través de Docebo

Cuanto antes se pongan manos a la obra sus nuevos empleados, mejor para usted. El LMS de Docebo ofrece acceso bajo demanda a todo lo que necesitan para acelerar el tiempo de rendimiento.

Para que el programa de incorporación sea un intento correcto para todos los alumnos, puede crear planes de aprendizaje personalizados y adaptarlos según el gráfico de ramas y grupos de su organización.

Puede cargar materiales de aprendizaje en varios formatos, incluidos vídeos, documentos, archivos SCORM y formación virtual impartida por un instructor. Esto resulta útil durante la implementación de nuevas funciones o iniciativas de adopción interna de productos, en las que los equipos necesitan múltiples puntos de contacto para comprender los casos de uso, las políticas o las herramientas.

Docebo ofrece la elaboración de informes personalizados para medir el intento correcto o el fracaso de sus programas de formación. Dentro de este panel, puede realizar un seguimiento de qué contenido de aprendizaje produce los mejores resultados.

Las mejores funciones de Docebo

Automatice la inscripción dentro de su LMS y entre su LMS y otras plataformas, como el sistema de información de recursos humanos (HRIS) y la gestión del capital humano (HCM)

Aproveche las recomendaciones de contenido basadas en IA, las rutas de aprendizaje adaptativas y el coaching virtual para un aprendizaje hiperpersonalizado

Centralice los comentarios cuantificables de los nuevos empleados y los datos de las herramientas LMS y BI para analizar el impacto de la incorporación en los resultados clave de la empresa

Límites de Docebo

Una personalización más profunda, como ajustar las páginas de los cursos o los estilos de inicio de sesión, requiere CSS o soporte de desarrolladores

Precios de Docebo

Elevate: Precios personalizados

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Docebo

G2: 4,3/5 (más de 660 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 230 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Docebo?

Una reseña de G2 comparte:

Es muy fácil de usar en la mayoría de los aspectos relacionados con la administración del aprendizaje. He sido administrador de otros LMS en el pasado, y Docebo es muy intuitivo y fácil de usar en comparación con otros que son mucho más complicados. También me gusta mucho que Docebo siempre realice mejoras importantes con cada actualización que lanza.

Es muy fácil de usar en la mayoría de los aspectos relacionados con la administración del aprendizaje. He sido administrador de otros LMS en el pasado, y Docebo es muy intuitivo y fácil de usar en comparación con otros que son mucho más complicados. También me gusta mucho que Docebo siempre realice mejoras importantes con cada actualización que lanza.

📮 Información de ClickUp: Más de la mitad de los empleados (57 %) pierden tiempo buscando en documentos internos o en la base de conocimientos de la empresa para encontrar información relacionada con el trabajo. ¿Y cuando no lo encuentran? 1 de cada 6 recurre a soluciones personales, como rebuscar en correos electrónicos antiguos, notas o capturas de pantalla solo para reunir la información necesaria. ClickUp Brain elimina la búsqueda al proporcionar respuestas instantáneas basadas en IA extraídas de todo tu entorno de trabajo y de apps de terceros integradas, para que obtengas lo que necesitas sin complicaciones.

4. 360Learning (ideal para la formación colaborativa e impulsada por compañeros)

a través de 360Learning

360Learning es un sistema de gestión del aprendizaje (LMS) colaborativo y basado en IA. Le permite convertir la experiencia en una materia en experiencias de aprendizaje interactivas y sociales que se adaptan a equipos distribuidos.

En lugar de esperar a un equipo central de formación y desarrollo, tus gerentes remotos y expertos internos pueden grabar lecciones en vídeo, añadir cuestionarios y crear itinerarios estructurados. Las herramientas de IA integradas en la plataforma ayudan a redactar contenidos, etiquetarlos automáticamente y traducirlos.

El uso de IA para la documentación le ayuda a reducir considerablemente el tiempo de lanzamiento del programa de formación. Con hilos de discusión en tiempo real, reacciones y comentarios de compañeros directamente en el flujo del curso, sus empleados remotos pueden aprender de forma colaborativa, en lugar de hacerlo de forma aislada.

las mejores funciones de 360Learning

Convierta los conocimientos de los expertos en cursos estructurados con esquemas basados en IA y sugerencias de preguntas inteligentes

Utilice el panel de control del administrador para ver los datos de progreso y finalización por cohorte, alumno o curso

Invite a expertos internos a grabar, evaluar y publicar contenidos formativos atractivos con una herramienta de autoría basada en IA

límites de 360Learning

Los usuarios opinan que la herramienta de creación nativa podría ser más robusta

precios de 360Learning

Equipo: 8 $ al mes por usuario registrado (hasta 100 usuarios)

Business: precios personalizados

valoraciones y opiniones sobre 360Learning

G2: 4,6/5 (más de 480 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 430 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre 360Learning?

Una reseña de G2 comparte:

Lo que más me gusta de 360Learning es lo intuitiva y colaborativa que es la plataforma. Desde una perspectiva de RR. HH. y L&D, realmente es compatible con una cultura de aprendizaje continuo, ya que facilita que los expertos en la materia de toda la organización contribuyan al contenido de la formación, sin necesidad de tener conocimientos avanzados de diseño instruccional.

Lo que más me gusta de 360Learning es lo intuitiva y colaborativa que es la plataforma. Desde una perspectiva de RR. HH. y L&D, realmente es compatible con una cultura de aprendizaje continuo, ya que facilita que los expertos en la materia de toda la organización contribuyan al contenido de la formación, sin necesidad de tener conocimientos avanzados de diseño instruccional.

📚 Más información: Cómo crear un plan de proyecto para la implementación de un LMS

5. Absorb LMS (ideal para la mejora de las habilidades y la formación en materia de cumplimiento normativo a nivel corporativo)

a través de Absorb LMS

Absorb LMS, basado en la nube y con tecnología de IA, es compatible con el aprendizaje a su propio ritmo y con instructor. Como software de formación a distancia, ofrece experiencias de aprendizaje atractivas y personalizadas para equipos remotos, híbridos y globales.

Mediante itinerarios de aprendizaje personalizados, puede identificar, desarrollar y aprovechar las habilidades de su plantilla. E incluso animarlos a asumir la propiedad de su aprendizaje y desarrollo.

Necesita un canal de aprendizaje que proporcione a todos sus empleados, independientemente de su ubicación, acceso a la misma información. La plataforma de comunicación bidireccional ofrece información general, actualizaciones en tiempo real e información específica para cada rol.

Las mejores funciones de Absorb LMS

Capture todos los elementos de la experiencia de sus alumnos con paneles predefinidos y personalizables

Obtenga acceso instantáneo a más de 20 000 cursos de formación fáciles de usar

Acceda a material didáctico de alta calidad a través de tres bibliotecas seleccionadas por expertos: Amplify, Amplify Plus y Amplify Max

Supere los límites de LMS

La elaboración de informes puede resultar un poco complicada, a menos que se profundice en sus herramientas avanzadas

Precios de Absorb LMS

Precios personalizados en función del tamaño del equipo

Valoraciones y reseñas de Absorb LMS

G2: 4,6/5 (más de 670 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Absorb LMS?

Una reseña de G2 comparte:

Lo que más me gusta de Absorb LMS es su interfaz de usuario y su flexibilidad. Incluso si no estás familiarizado con los programas de LMS, la experiencia del backend es bastante fácil de navegar. La plataforma facilita tanto a los administradores como a los alumnos, lo que reduce significativamente la curva de aprendizaje.

Lo que más me gusta de Absorb LMS es su interfaz de usuario y su flexibilidad. Incluso si no estás familiarizado con los programas de LMS, la experiencia del backend es bastante fácil de navegar. La plataforma facilita tanto a los administradores como a los alumnos, lo que reduce significativamente la curva de aprendizaje.

6. Trainual (ideal para la incorporación y la documentación de POE para equipos en crecimiento)

a través de Trainual

Puede utilizar Trainual como herramienta de formación a distancia convirtiendo los conocimientos, las políticas y los procesos repetitivos de su empresa en módulos de autoservicio. Tanto los empleados nuevos como los ya existentes pueden acceder a ellos en cualquier momento para recibir formación sobre los productos.

También hay una base de conocimientos con función de búsqueda. Con la búsqueda basada en IA, cuando su equipo busca respuestas, solo tiene que formular la pregunta y Trainual le proporciona la política exacta. Esta capacidad se vuelve aún más potente cuando se combina con sólidas herramientas de uso compartido de conocimientos que garantizan que las actualizaciones sean accesibles para todos los equipos.

Trainual te ayuda a documentar tu trabajo y enseñarlo a tu equipo. Te permite ampliar tu documentación de incorporación y POE sin depender de sesiones de formación en directo o sistemas corporativos.

Las mejores funciones de Trainual

Utilice el editor predefinido para crear contenidos, escribir guías paso a paso, incrustar vídeos y añadir imágenes

Los vídeos de formación y la grabación de pantalla le permiten explicar visualmente procesos complejos cuando no puede formar a sus empleados en persona

Centralice su formación en materia de cumplimiento normativo en una base de conocimientos y manténgase a la vanguardia de las normas de cumplimiento en constante evolución con actualizaciones automáticas de la formación

Limitaciones de Trainual

La falta de una carpeta o estructura jerárquica dificulta a los administradores y autores de contenido organizar y navegar por la creciente biblioteca de contenidos.

Precios de Trainual

Pequeño: 249 $ al mes (facturado anualmente)

Medio: 279 $ al mes (facturado anualmente)

Crecimiento: 419 $ al mes (facturado anualmente)

Personalizado: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Trainual

G2: 4,7/5 (más de 460 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 480 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trainual?

Una reseña de G2 comparte:

Trainual ha mejorado significativamente la forma en que documentamos, compartimos y estandarizamos nuestros procesos aeroespaciales AS9100. Se ha convertido en un hub centralizado donde nuestro personal puede acceder fácilmente a la información que necesita para comprender las políticas, completar la formación y consultar los procedimientos sin depender de traspasos verbales o conocimientos tribales.

Trainual ha mejorado significativamente la forma en que documentamos, compartimos y estandarizamos nuestros procesos aeroespaciales AS9100. Se ha convertido en un hub centralizado donde nuestro personal puede acceder fácilmente a la información que necesita para comprender las políticas, completar la formación y consultar los procedimientos sin depender de traspasos verbales o conocimientos tribales.

👀 ¿Sabías que... En McKinsey, la incorporación no consiste solo en poner al día a los nuevos empleados, sino que es la plataforma de lanzamiento para el desarrollo a largo plazo . Como parte de la experiencia de incorporación, cada participante completa una evaluación de liderazgo basada en simulaciones. El primer día, reciben un plan de crecimiento personalizado que destaca sus puntos fuertes, identifica las áreas de desarrollo y correlaciona los siguientes pasos a seguir. Este plan de crecimiento se integra en el amplio ecosistema de acreditación de McKinsey, que ofrece itinerarios de aprendizaje personalizados en áreas como finanzas, pensamiento estratégico, riesgo y habilidades específicas del sector. No es solo una instantánea, es un trampolín. Para los empleados, responde a la pregunta «¿qué es lo siguiente?». Para la empresa, crea una cultura de aprendizaje continuo impulsado por la propiedad

7. LearnUpon (ideal para gestionar la formación de empleados externos e internos a gran escala)

a través de LearnUpon

Los retos que plantea la incorporación de nuevos empleados pueden arruinar una experiencia de aprendizaje positiva, especialmente en el caso de los recién contratados. Estos retos abarcan desde barreras de comunicación hasta desajustes culturales y baja motivación. Para contrarrestar esto, es posible que desee considerar el uso de un programa de formación personalizado.

El LMS basado en la nube LearnUpon le ayuda a hacerlo. La función Learning Journeys le permite crear rutas de formación de varios pasos correlacionadas visualmente que se adaptan dinámicamente en función de los datos de los usuarios y los resultados de cursos anteriores.

Por ejemplo, los empleados pueden ser dirigidos automáticamente a diferentes módulos en función de su rol, ubicación o resultados en los cuestionarios. Esto garantiza que cada alumno remoto reciba contenidos adaptados a sus necesidades.

Las mejores funciones de LearnUpon

Compatible con formación asíncrona (cursos a su propio ritmo, vídeos bajo demanda, puntos de control de conocimientos) y sincrónica (seminarios web en directo, impartidos por un instructor virtual)

Conecte los sistemas HRIS o CRM a LearnUpon e inscriba automáticamente a los usuarios en grupos o itinerarios de aprendizaje

Envíe correos electrónicos personalizados o recordatorios por Slack, genere certificados automáticamente e incluso configure flujos de trabajo de recertificación

Limitaciones de LearnUpon

Configurar un solo curso puede llevar mucho tiempo

Precios de LearnUpon

Imprescindible: Precios personalizados para hasta 150 usuarios

Premium: Precios personalizados para hasta 500 usuarios

Enterprise: Precios personalizados para más de 500 usuarios

Valoraciones y reseñas de LearnUpon

G2: 4,6/5 (más de 180 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 480 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LearnUpon?

Una reseña de G2 comparte:

Me gusta la experiencia de usuario en general. Es fácil encontrar la información, se pueden programar las clases, limitar el acceso solo al público objetivo y permitir revisiones en los cursos para obtener más información sobre la experiencia del alumno.

Me gusta la experiencia de usuario en general. Es fácil encontrar la información, se pueden programar las clases, limitar el acceso solo al público objetivo y permitir revisiones en los cursos para obtener más información sobre la experiencia del alumno.

📚 Más información: Guía de gestión de proyectos para la producción de vídeos

8. Seismic Learning (Lessonly) (Ideal para equipos de atención al cliente que necesitan práctica y coaching en tiempo real)

a través de Seismic Learning

Seismic Learning, anteriormente conocido como Lessonly, es una plataforma de formación y coaching diseñada para equipos de ventas y soporte.

En lugar de basarse en módulos estáticos, Lessonly hace hincapié en la práctica orientada al aprendizaje, lo que permite a los representantes remotos ensayar situaciones reales. Esto incluye gestionar objeciones, redactar correos electrónicos de reembolso y obtener comentarios sin necesidad de un supervisor en directo.

Las simulaciones de roles y la retroalimentación instantánea en Seismic ayudan a mejorar la retención de conocimientos en situaciones de atención al cliente, donde la repetición y la práctica son fundamentales.

También se integra con las herramientas de habilitación más amplias de Seismic, lo que proporciona a los equipos acceso a formación, guías y bibliotecas de contenidos en un entorno unificado.

Las mejores funciones de Seismic Learning

Formación específica para cada rol con herramientas de coaching en tiempo real

Utilice el generador de lecciones de arrastrar y soltar para crear módulos de formación estructurados con vídeos, cuestionarios, documentos y texto

Integre la formación en herramientas cotidianas como Slack, Salesforce, Zendesk y Microsoft Teams para ofrecer microaprendizaje en las plataformas que ya utilizan sus equipos remotos

Límites de Seismic Learning

Todas las lecciones deben crearse desde cero; no hay plantillas ni bibliotecas de contenidos para acelerar la incorporación o los itinerarios de formación comunes

Precios de Seismic Learning

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Seismic Learning

G2: 4,7/5 (más de 590 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 210 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LearnUpon?

Una reseña de G2 comparte:

Seismic Learning es nuestra herramienta preferida para la formación inicial y continua. He creado varios planes de estudios y puedo incluir lecciones en cualquiera de ellos. Cuando actualizo las lecciones, los planes de estudios también se actualizan.

Seismic Learning es nuestra herramienta preferida para la formación inicial y continua. He creado varios planes de estudios y puedo incluir lecciones en cualquiera de ellos. Cuando actualizo las lecciones, los planes de estudios también se actualizan.

📚 Más información: Cómo realizar encuestas de feedback tras la formación

9. BrainCert (ideal para equipos que necesitan una solución integral de aulas virtuales y pruebas)

a través de BrainCert

BrainCert ofrece un conjunto de herramientas para la impartición de formación que combina un aula virtual, un creador de cursos y una plataforma de pruebas en una sola solución. La plataforma es compatible con la colaboración en tiempo real con videoconferencias en alta definición, salas de descanso, pizarras y uso compartido de pantalla.

También puede diseñar cuestionarios y pruebas interactivos, realizar un seguimiento del rendimiento y expedir certificados para su personal remoto. Tanto si está formando a nuevos empleados como si está impartiendo sesiones en directo en diferentes zonas horarias, BrainCert le ofrece la infraestructura necesaria para ampliar y gestionar todo desde un único lugar.

Las mejores funciones de BrainCert

Aula virtual integrada con salas de descanso, pizarras y uso compartido de pantalla

Creador de cursos compatible con SCORM con herramientas de evaluación avanzadas

Permita a los alumnos remotos completar cursos, unirse a sesiones en directo, realizar evaluaciones y participar en debates comunitarios sin problemas desde navegadores móviles o apps, aplicaciones para iOS/Android

Límites de BrainCert

La versión móvil de BrainCert no es tan fluida como la versión de escritorio en este momento, especialmente si preferimos aprender desde un teléfono o una tableta

Precios de BrainCert

Pro: 59 $ al mes (facturado mensualmente)

Elite: 149 $ al mes (facturado mensualmente)

Crecimiento: 299 $ al mes (facturación mensual)

Valoraciones y opiniones sobre BrainCert

G2: 4,6/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 220 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre BrainCert?

Una reseña de G2 comparte:

Lo que más me gusta de BrainCert es que es un LMS con todas las funciones que incluye aulas virtuales, gamificación e integraciones para automatización, por nombrar solo algunas.

Lo que más me gusta de BrainCert es que es un LMS con todas las funciones que incluye aulas virtuales, gamificación e integraciones para la automatización, por nombrar solo algunas.

📚 Más información: Ejemplos de formación en vídeo para el desarrollo de los empleados

10. MapleLMS (ideal para organizaciones que buscan una formación a distancia segura y escalable)

a través de MapleLMS

MapleLMS es un sistema de gestión del aprendizaje basado en la nube que es compatible con diferentes estilos de aprendizaje. Combina la instrucción en directo y el aprendizaje a tu propio ritmo para tus trabajadores remotos.

Para que el aprendizaje a distancia sea más atractivo, considere la posibilidad de utilizar la función de gamificación. Los alumnos ganan puntos por completar módulos, cuestionarios y tareas. Estos puntos se pueden canjear por insignias y mostrar en tablas de clasificación.

Sus progresiones basadas en retos y recompensas digitales están diseñadas para motivar a los alumnos, convirtiendo la formación en una experiencia similar a un juego. Los usuarios desbloquean niveles o certificados a medida que alcanzan los objetivos de formación.

Las mejores funciones de MapleLMS

Almacena la información de los alumnos utilizando estándares de cifrado avanzados, con protocolos como OAuth 2. 0 y SAML que garantizan un acceso y una autenticación seguros

Los comentarios en tiempo real, las recompensas digitales y el reconocimiento entre compañeros crean una sensación de logro y dinamismo

Permita a los alumnos colaborar o competir entre sí a través de grupos, foros de debate y retos en equipo

Limitaciones de MapleLMS

Carece de cursos integrados, lo que significa que puede llevar semanas (o meses) desarrollar un plan de estudios completo

Precios de MapleLMS

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de MapleLMS

G2: No hay suficientes reseñas disponibles

Capterra: No hay suficientes opiniones disponibles

🧠 Dato curioso: A medida que las tendencias digitales y de IA siguen revolucionando el mundo laboral, el 85 % de los líderes empresariales coinciden en que la necesidad de desarrollar habilidades aumentará drásticamente, según Gartner, Inc. Aquí hay otros datos interesantes de la encuesta: De 330 líderes empresariales, el 93 % coincidió en que su rol es garantizar que su plantilla disponga del tiempo y los recursos necesarios para aprender de forma continua

Las empresas que obtienen los mejores resultados empresariales de su aprendizaje utilizan un conjunto de prácticas de aprendizaje ágiles al menos 1,5 veces más que otras empresas

Gartner recomienda que el L&D sea más ágil, ofreciendo formación más rápida, en formatos breves y a gran escala, y más rentable para adaptarse a las necesidades cambiantes en materia de habilidades

11. SkyPrep (ideal para empresas que necesitan una formación remota intuitiva para sus empleados)

a través de SkyPrep

SkyPrep centraliza el aprendizaje remoto combinando la creación rápida de cursos, aulas virtuales, participación gamificada, administración automatizada y seguimiento detallado.

La interfaz limpia y el creador de cursos de arrastrar y soltar facilitan el lanzamiento de programas de aprendizaje remoto de forma autónoma.

Puede cargar materiales de formación en múltiples formatos, incluyendo documentos, vídeos, cuestionarios y archivos SCORM. A continuación, asigne certificaciones y realice un seguimiento del progreso de los alumnos a través de análisis integrados. SkyPrep también es compatible con la personalización de la marca, lo que ayuda a formar a equipos internos o grupos de cara al cliente.

Las mejores funciones de SkyPrep

Imparte sesiones de aula virtual en directo a través de Zoom, Teams, Webex o BigBlueButton directamente desde la plataforma

Automatice los flujos de trabajo y las notificaciones para la inscripción, los recordatorios y la emisión de certificados

Utilice paneles y análisis en tiempo real para medir el impacto de la formación, detectar lagunas de conocimientos y exportar datos para el cumplimiento normativo o la revisión del rendimiento

Límites de SkyPrep

Menos herramientas de colaboración avanzadas en comparación con las plataformas LMS más grandes

Precios de SkyPrep

Lite: Precios personalizados

Premium: Precios personalizados

Enterprise Learning Suite: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SkyPrep

G2: 4,6/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SkyPrep?

Una reseña de G2 comparte:

Sky Prep es muy fácil de usar tanto para los alumnos como para los administradores. Tiene muchas funciones y se integró fácilmente con nuestra tienda Shopify. Además, tiene un precio muy razonable y no ha tenido NINGÚN tiempo de inactividad. La implementación fue perfecta.

Sky Prep es muy fácil de usar tanto para los alumnos como para los administradores. Tiene muchas funciones y se integró fácilmente con nuestra tienda Shopify. Además, tiene un precio muy razonable y no ha tenido NINGÚN tiempo de inactividad. La implementación fue perfecta.

Cree programas de formación a distancia más inteligentes y escalables con ClickUp

Cuando se plantea utilizar una plataforma de formación a distancia, no hay una respuesta única que sirva para todos. Si su mayor obstáculo es el conocimiento tribal y la repetición de la incorporación, comience con una herramienta que le ayude a centralizar los POE y estandarizar las rutas de formación.

Si está implementando formación sobre productos en múltiples roles o regiones, busque lógica de ramificación, rutas de aprendizaje adaptativas y análisis detallados.

Aquí tiene una sencilla guía que le ayudará:

*¿Está creciendo rápidamente? Elija herramientas con plantillas, automatización y objetos de aprendizaje reutilizables

*¿Dirige equipos multifuncionales? Priorice las funciones de colaboración, el acceso basado en roles y los tutoriales en vídeo asíncronos

*¿Va a lanzar nuevas herramientas o procesos? Busque software que sea compatible con la adopción de productos mediante cuestionarios, rutas condicionales e instrucciones integradas

*¿Gestiona contenidos a gran escala? Necesitará edición masiva, control de versiones y un asistente de IA para reducir la fatiga de reescritura

Si aún no sabes por dónde empezar, prueba ClickUp. Integra documentos, asignación de tareas, redacción con IA, grabación de vídeos y plantillas integradas.

Para empezar, regístrese en ClickUp gratis.