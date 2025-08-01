las 15 mejores herramientas de IA para agentes inmobiliarios en 2025

El sector inmobiliario se basa en las relaciones, pero se ahoga en el papeleo. Pasas horas redactando descripciones de propiedades, haciendo seguimiento de clientes potenciales y gestionando listados cuando podrías estar cerrando acuerdos.

Con las herramientas de IA para agentes inmobiliarios, ahora puede realizar rápidamente tareas que antes le llevaban horas. Mientras usted se centra en las visitas y las negociaciones, ellas se encargan de todo, desde la generación de informes hasta la actualización de su CRM y la respuesta a las consultas rutinarias de los clientes.

¿Listo para trabajar de forma más inteligente? Empecemos. 💪🏼

A continuación, le ofrecemos un resumen de las principales herramientas compatibles con el uso de la IA en el sector inmobiliario.

Herramienta Lo mejor para Mejores funciones Precios* ClickUp Flujos de trabajo integrales para clientes con automatización mediante IA para equipos inmobiliarios de todos los tamaños Formularios con IA, plantillas CRM, documentos inteligentes, asistente de IA integrado para respuestas contextuales, chat para actualizaciones rápidas del equipo Plan Free disponible; precios personalizados disponibles para corporaciones REimagineHome. ai Escenificación virtual con diseño de interiores con IA para fotógrafos inmobiliarios y agentes independientes Colocación de muebles con IA, transformaciones de habitaciones, exportaciones listas para MLS Las cinco primeras transformaciones son gratis; a partir de 14 $ al mes Zillow Datos completos sobre el mercado y las propiedades para agentes que gestionan múltiples listados locales Análisis de tendencias de precios, desgloses demográficos, historial de propiedades Gratis para FSBO y listados; anuncios pagados a partir de 300 $ al mes Restb. ai Análisis automatizado de fotos de propiedades para agentes inmobiliarios e inspectores Detección de funciones, señalización de seguridad, extracción de metadatos Precios personalizados HouseCanary Análisis predictivo del mercado para agentes centrados en los inversores Puntuaciones de riesgo, previsiones de precios, alertas de mercado No hay plan gratuito; los planes de pago empiezan en 19 $ al mes OpusClip Creación de vídeos para redes sociales a partir de recorridos virtuales para equipos inmobiliarios que dan prioridad al vídeo Subtítulos automáticos, puntuación de viralidad, múltiples relaciones de aspecto Plan Free disponible; planes de pago a partir de 15 $ al mes Collov IA Visualización de la renovación de viviendas antiguas para agentes especializados en remodelaciones Diseña temas, cambia el diseño y crea maquetas de renovaciones Versión de prueba gratuita; planes de pago a partir de 21 $ al mes Canva Materiales de marketing y publicaciones en redes sociales para equipos internos de marketing inmobiliario Plantillas creativas, creación de contenido con IA, bibliotecas de activos de marca Plan Free disponible; planes de pago a partir de 15 $ al mes Reonomy Propiedad de inmuebles comerciales e investigación de clientes potenciales para agentes inmobiliarios comerciales Búsqueda de propietarios, datos de arrendamientos, seguimiento de permisos (Versión de) prueba gratis; precios personalizados Cotality Inteligencia inmobiliaria y de mercado basada en IA para agencias inmobiliarias que se basan en datos Modelos de valoración automatizados, informes de riesgos, análisis predictivo No hay plan gratuito; los planes de pago empiezan en 189 $ al mes ChatGPT Redacción de anuncios, seguimientos y guiones para agentes independientes o equipos pequeños Redacción publicitaria con IA, plantillas, planificación de contenidos Plan Free disponible; planes de pago a partir de 20 $ al mes Getfloorplan generación de planos en 2D/3D a partir de fotos para agentes inmobiliarios que realizan visitas remotas y visitas virtuales Escaneo de habitaciones, metros cuadrados, panorámicas en 3D No hay plan gratuito; los planes de pago empiezan en 25 $ Tableau IA Visualización de tendencias y análisis para agentes inmobiliarios y analistas Paneles personalizados, información para los clientes, compatibilidad con integraciones No hay plan gratuito; los planes de pago empiezan en 15 $ al mes Ylopo Generación de clientes potenciales y campañas publicitarias impulsadas por IA para grandes volúmenes de compradores/vendedores Anuncios en redes sociales, seguimientos con IA, puntuación de clientes potenciales Precios personalizados LocalizeOS Calificación, nutrición y seguimiento automáticos de clientes potenciales para asesores y equipos inmobiliarios Chat con IA y nutrición de clientes potenciales, sugerencias de listados personalizados, puntuación de clientes potenciales No hay plan gratuito; los planes de pago empiezan en 249 $ al mes

Antes de elegir una herramienta de IA para agentes inmobiliarios, debes preguntarte: ¿Me facilita el trabajo? Esto es lo que debes tener en cuenta antes de descargar o pasar tu tarjeta. 💳

Precisión en la puntuación de clientes potenciales: Identifique a los mejores clientes potenciales analizando patrones de comportamiento con IA para realizar seguimientos más inteligentes

Previsión de tendencias del mercado: Predice los cambios en los precios y la demanda utilizando la información de IA para posicionar los anuncios de forma competitiva

Facilidad de sincronización con CRM: Integración fluida con herramientas Integración fluida con herramientas CRM de gestión inmobiliaria para centralizar los datos de los clientes y optimizar los flujos de trabajo

La magia de la puesta en escena virtual: Cree impresionantes visitas en 3D o imágenes escenificadas para que las propiedades brillen sin esfuerzo

Protección de datos de los clientes: Proteja la información confidencial con un cifrado de primer nivel y el cumplimiento de normativas como el RGPD o los protocolos SOC 2

Acceso prioritario desde dispositivos móviles: Gestione clientes potenciales, listados y tareas desde cualquier lugar con una app móvil rápida e intuitiva

Difusión automatizada: Envíe correos electrónicos personalizados o anuncios en línea para Envíe correos electrónicos personalizados o anuncios en línea para comunicarse con los clientes y captar su interés sin esfuerzo manual

Soporte por chatbot 24/7: Gestione consultas y reserve visitas al instante con chatbots impulsados por IA

Análisis detallados: Realice un seguimiento del progreso y el rendimiento de las operaciones con informes personalizados para optimizar las estrategias

🧠 Dato curioso: En 2021, una propiedad virtual en la plataforma metaversa Decentraland se vendió por 2,4 millones de dólares. El terreno era totalmente digital, pero seguía la lógica de los precios del mundo real: ubicación, escasez y visibilidad para el tráfico virtual.

El mejor software de IA para agentes inmobiliarios

Estas son las mejores herramientas de IA para agentes inmobiliarios que te ayudarán con la automatización del flujo de trabajo de IA, la gestión de clientes potenciales y todo lo demás. 🗂️

1. ClickUp (ideal para equipos inmobiliarios que gestionan flujos de trabajo de clientes de principio a fin)

Pide a ClickUp Brain que redacte correos electrónicos impecables para tus clientes

El software de gestión de proyectos inmobiliarios de ClickUp te ofrece un espacio central para gestionar listados, realizar un seguimiento de las transacciones, gestionar el papeleo y estar al tanto de la comunicación con los clientes.

Y en el centro de todo está ClickUp Brain, tu socio de IA integrado que trabaja en tareas, documentos y conversaciones.

ClickUp Brain te ayuda a escribir más rápido y a organizar tus ideas. Puedes utilizarlo para redactar descripciones de propiedades, resumir reuniones con clientes, reescribir actualizaciones o hacerle preguntas sobre tu entorno de trabajo.

Imagina que acabas de cerrar la venta de una propiedad de 1,2 millones de dólares. Con tus notas, pide a la IA que redacte un correo electrónico de seguimiento que destaque las opciones preferidas del cliente, incluya preguntas abiertas y termine con una llamada para programar la próxima visita. O bien, pregúntale a ClickUp Brain qué hay pendiente para el cierre de Pacific Heights y te proporcionará información de tu entorno de trabajo en cuestión de segundos.

A continuación: flujos de trabajo.

Crea automatizaciones personalizadas de ClickUp para cualquier parte de tu proceso de ventas con IA

Las automatizaciones de ClickUp te ayudan a que tu proceso de ventas funcione sin problemas, y ahora puedes crear las tuyas propias escribiendo lo que quieras.

Por ejemplo, puede escribir: «Si el estado de un anuncio cambia a «Bajo contrato», notificar al departamento jurídico y asignar una tarea para cargar los documentos de cierre».

ClickUp Brain lee lo que escribes y crea los pasos de automatización por ti. Esto funciona para el seguimiento de jornadas de puertas abiertas, cronogramas de puesta en escena, traspasos de clientes potenciales y todo lo demás.

Mejora tu guía de reubicación con ClickUp Brain en Docs

ClickUp también simplifica enormemente la gestión de la documentación. ClickUp Docs es tu entorno de trabajo compartido para contenidos de marketing, plantillas de equipo y recursos para clientes. Escribe, edita y mejora tus borradores con la IA integrada y asigna tareas sin cambiar de pestaña.

Supongamos que estás trabajando en una guía de reubicación para compradores que se mudan a Austin. Dale a la IA un esquema básico y ella completará las secciones. También puedes acortar el contenido de los folletos, reescribir las introducciones o limpiar la gramática antes de publicar.

Los equipos de marketing pueden crear secuencias de correo electrónico o entradas de blog en Documentos y, a continuación, pedir a la herramienta de redacción con IA que edite los titulares, corrija el tono o sugiera nuevos textos basados en campañas anteriores.

Sin embargo, la mejor función para equipos es ClickUp Chat. Mantiene a tu equipo conectado y las conversaciones en vivo junto al trabajo en el que están trabajando.

Manténgase al día con AI CatchUp , que resume los hilos importantes, las decisiones clave y los elementos de acción que podría haberse perdido

Trabaja más rápido sin perder el contexto con Creación de tareas con IA , con Brain generando automáticamente tareas, añadiendo detalles y enlazándolas al chat original

Comunícate sin cambiar de pestaña con mensajes directos o videollamadas y llamadas de audio

Obtenga ayuda cuando la necesite con los agentes autopiloto predefinidos de ClickUp , asistentes listos para usar que pueden publicar resúmenes diarios, gestionar flujos de trabajo sencillos o gestionar las actualizaciones de los proyectos directamente desde el chat

Mantén tus proyectos en marcha con los agentes autopilot preconfigurados en ClickUp Chat

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Los agentes que trabajan solos o en equipos pequeños pueden sentirse abrumados por el intervalo de herramientas disponibles inicialmente

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4440 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

De una reseña en Reddit:

ClickUp Brain me ahorra mucho tiempo, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas es muy molesto. Y, sinceramente, cuando estoy inmerso en mi trabajo, es lo último que quiero hacer. Utilizo la IA principalmente para escribir, ya que trabajo en el sector de los contenidos. También edita lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es Docs. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras. ¡Son muy bonitas!

🔍 ¿Sabías que... En la antigua Roma, los edificios de apartamentos llamados insulae podían tener hasta siete pisos de altura. Estos rascacielos estaban hechos de madera y piedra, y muchos no tenían agua corriente, pero albergaban a la mayor parte de la clase trabajadora de la ciudad y se consideraban inmuebles urbanos de primera categoría.

2. REimagineHome. ai (La mejor solución de puesta en escena virtual con IA)

vía REimagineHome.ai

Las habitaciones vacías matan los negocios.

REimagineHome. ai lo sabe y lo soluciona convirtiendo espacios anodinos en habitaciones dignas de aparecer en revistas gracias a la inteligencia artificial. Sus funciones principales incluyen la puesta en escena virtual de habitaciones vacías, el rediseño de espacios amueblados con interiores modernos e incluso el paisajismo para fotos exteriores.

Sube fotos de propiedades vacías, elige entre diferentes estilos de diseño y obtén imágenes con una puesta en escena profesional en una fracción del tiempo y el esfuerzo que requeriría una puesta en escena convencional.

Con su capacidad para generar imágenes fotorrealistas, Reimagine Home garantiza que todos los anuncios se vean lo mejor posible, causando una buena primera impresión a los clientes potenciales. Entre las herramientas de IA para agentes inmobiliarios, esta destaca por su capacidad para mantener la calidad original de las fotos y añadir atractivo visual.

REimagineHome. ai mejores funciones

Transforme varias habitaciones al mismo tiempo para crear temas de diseño coherentes en toda la propiedad

Cambia entre diseños contemporáneos, tradicionales y modernos para atraer a diferentes perfiles de compradores y preferencias del mercado

Sustituye los muebles existentes en viviendas ocupadas para mostrar posibilidades alternativas de diseño

Descargue imágenes en alta resolución listas para subir a MLS y utilizar en materiales de marketing sin necesidad de procesamiento adicional

Compare habitaciones vacías originales con versiones escenificadas para demostrar el impacto de la transformación durante las presentaciones de los listados

REimagineHome. Limitaciones de IA

En algunos casos, la puesta en escena generada por IA puede no representar con precisión las dimensiones reales de las habitaciones

Opciones de personalización limitadas para muebles específicos o solicitudes de diseño únicas

Los costes de suscripción pueden acumularse para los agentes con un gran volumen de trabajo que organizan varias propiedades al mes

Algunas imágenes generadas pueden parecer ligeramente artificiales a los espectadores más exigentes

Precios de REimagineHome. ai

Las cinco primeras transformaciones son gratis

Imprescindible: 14 $ al mes (30 créditos)

Óptimo: 29 $ al mes (200 créditos)

Avanzado: 49 $/mes (500 créditos)

Premium: 99 $/mes (1200 créditos)

Valoraciones y opiniones sobre REimagineHome.ai

G2: No hay suficientes opiniones

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre REimagineHome. ai?

Un usuario de Reddit dice:

Trabajé brevemente como agente inmobiliario, así que lo probé y me pareció bastante útil. Buenas opciones de personalización y funciones de diseño muy interesantes. Es una herramienta útil, pero no imprescindible si te dedicas al sector inmobiliario.

Trabajé brevemente como agente inmobiliario, así que lo probé y me pareció bastante útil. Buenas opciones de personalización y funciones de diseño muy interesantes. Es una herramienta útil, pero no imprescindible si te dedicas al sector inmobiliario.

📮ClickUp Insight: Solo el 12 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan funciones de IA integradas en paquetes de productividad. Este bajo índice de adopción sugiere que las implementaciones actuales pueden carecer de la integración contextual y fluida que impulsaría a los usuarios a abandonar sus plataformas conversacionales independientes preferidas. Por ejemplo, ¿puede la IA ejecutar un flujo de trabajo de automatización basado en una indicación de texto sin formato del usuario? ¡ClickUp Brain puede hacerlo ! La IA está profundamente integrada en todos los aspectos de ClickUp, incluyendo, entre otros, resumir hilos de chat, redactar o pulir textos, extraer información del entorno de trabajo, generar imágenes y mucho más ¡Únete al 40 % de los clientes de ClickUp que han sustituido más de tres apps por nuestra app para el trabajo, que lo tiene todo!

3. Zillow (la mejor para datos completos del mercado)

vía Zillow

Todo el mundo conoce Zillow, pero la mayoría de los agentes solo conocen superficialmente lo que puede hacer. Es cierto que los clientes consultan obsesivamente Zestimates, pero la plataforma contiene datos mucho más valiosos para los profesionales que profundizan más.

Puedes obtener historiales completos de propiedades, realizar un seguimiento de los movimientos de precios en el barrio y acceder a información demográfica que te ayudará a encontrar las zonas adecuadas para tus clientes. La app móvil te permite responder a las preguntas de los clientes sobre la marcha, durante las visitas.

Una función clave es la búsqueda en lenguaje natural con IA, que permite a los usuarios encontrar propiedades describiendo su hogar ideal en términos cotidianos, incluyendo tiempos de desplazamiento, proximidad a colegios e incluso características específicas de la vivienda. Esto ayuda a los agentes a identificar y compartir rápidamente los anuncios relevantes que se ajustan a las necesidades únicas de sus clientes.

Las mejores funciones de Zillow

Investigue el historial de impuestos sobre la propiedad y los cambios en las valoraciones para identificar posibles oportunidades de ahorro y ayudar a los clientes a comprender los costes de propiedad a largo plazo

Extraiga datos demográficos, incluidos intervalos de edad, niveles de ingresos y composición familiar por zona, para emparejar a los clientes con las comunidades adecuadas

Vea imágenes de satélite y fotos de Street View para evaluar las condiciones del barrio de forma remota antes de programar visitas

Realice un seguimiento de los patrones de precios estacionales y la velocidad del mercado para asesorar a los clientes sobre el momento óptimo para publicar sus anuncios a lo largo del año

Mejora tu visibilidad entre los compradores de propiedades y genera clientes potenciales con los servicios para agentes de Zillow

Limitaciones de Zillow

La precisión de Zestimate varía significativamente según los diferentes mercados y tipos de propiedades

Las herramientas profesionales requieren suscripciones independientes, además del acceso básico para consumidores

Las actualizaciones de los datos pueden ir por detrás de los cambios reales del mercado en mercados muy dinámicos

Datos internacionales limitados sobre propiedades para agentes que trabajan con clientes que se trasladan

Precios de Zillow

Listado FSBO: Gratis, gratuito/a

Agente listado a través de MLS: Gratis

Listado básico de alquileres: Gratis, gratuito/a

Listado de alquileres premium: 39,99 $ (pago único)

Publicidad en Premier Agent: 300-1000 $+/mes (varía según el código postal y el mercado)

Coste por cliente potencial: 20-500 $+ (depende de la competitividad de la zona)

Valoraciones y reseñas de Zillow

G2: 4,1/5 (más de 295 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 85 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zillow?

Una reseña de G2 señala:

Lo que más me gusta de Zillow es la estabilidad para seleccionar a mis clientes para mis alquileres, así como la posibilidad de listar mis propiedades en venta. Zillow tiene una red muy amplia de compradores, vendedores y profesionales inmobiliarios. El portal de alquiler para propietarios e inquilinos es, con diferencia, el mejor y más completo del sector ¿He mencionado la gran cantidad de clientes potenciales gratuitos e ilimitados? Zillow incluye un montón de funciones que te ayudarán en tu trabajo diario en el sector inmobiliario. No hay nada mejor que Zillow.

💡 Consejo profesional: Analiza semanalmente las tendencias del mercado local. Las herramientas de IA para agentes inmobiliarios (¡como ClickUp Brain!) pueden resumir los cambios del mercado, las tendencias de precios y los patrones de días en el mercado en cuestión de segundos. No es necesario leer cinco informes; solo obtén la información que te interesa. Resuma informes con la ayuda de ClickUp Brain

4. Restb. ai (La mejor para la documentación automatizada de propiedades)

vía Restb.ai

Recorrer propiedades y tomar notas se vuelve aburrido rápidamente. Restb. ai utiliza la visión artificial para analizar tus fotos y extraer detalles que podrías pasar por alto u olvidar documentar.

La tecnología de IA identifica todo, desde suelos de madera noble y encimeras de granito hasta posibles problemas de seguridad y mantenimiento. Usted toma fotos durante su recorrido, las sube y obtiene un informe detallado que se lee como un resumen de inspección profesional.

Incluso detecta cosas como detectores de humo que faltan o instalaciones eléctricas obsoletas que podrían convertirse en motivos de rechazo más adelante.

Más allá de la simple entrada de datos, el análisis de imágenes basado en IA de Restb. ai mejora toda la experiencia de marketing y búsqueda. Puede generar texto alternativo optimizado para SEO descriptivo para las imágenes, lo que hace que los listados sean más visibles para los motores de búsqueda y accesibles para los usuarios con discapacidad visual.

Restb. ai mejores funciones

Calcula el tamaño aproximado en metros cuadrados a partir de fotos estándar tomadas con un smartphone, sin necesidad de herramientas de medición manuales durante las visitas a las propiedades

Detecta marcas y modelos específicos de electrodomésticos para incluir especificaciones detalladas en las descripciones de las propiedades y en los materiales de marketing

Señala posibles riesgos para la seguridad, como barandillas que faltan, escaleras dañadas o problemas eléctricos que podrían afectar a las decisiones de los compradores o a los resultados de las inspecciones

Clasifique automáticamente los tipos de habitaciones para agilizar la entrada de datos MLS y reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas

Extraiga metadatos de fotos, como marcas de tiempo y coordenadas GPS, para obtener una documentación completa que demuestre cuándo y dónde se tomaron las fotos

Mejora tus anuncios con texto alternativo descriptivo generado por IA para imágenes

Límites de Restb. ai

La precisión del análisis depende en gran medida de la calidad de las fotos y las condiciones de iluminación

Pueden pasar por alto detalles sutiles que los inspectores humanos detectarían durante las visitas físicas

Capacidad limitada para evaluar problemas estructurales que no son visibles en las fotos estándar de las propiedades

Requiere ángulos y cobertura fotográfica consistentes para obtener resultados óptimos

Precios de Restb. ai

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Restb. ai

G2: No hay suficientes opiniones

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: El concepto de jornada de puertas abiertas se remonta a la década de 1910. Los primeros agentes inmobiliarios organizaban elaboradas fiestas temáticas con té, cuartetos de cuerda e invitaciones escritas a mano para atraer a compradores adinerados.

5. HouseCanary (la mejor para el análisis de predicción de mercado)

vía HouseCanary

HouseCanary es una plataforma de análisis inmobiliario basada en IA que proporciona a los agentes datos precisos y completos para tomar decisiones empresariales informadas.

Analiza millones de datos (indicadores económicos, crecimiento del empleo, cambios en la población y tipos de interés) para pronosticar la evolución del valor de las propiedades. Puede mostrar a sus clientes gráficos que predicen el valor de su vivienda dentro de seis meses o dos años, respaldados por datos reales.

Con sus puntuaciones de «propensión a aparecer en la lista», los agentes pueden identificar clientes potenciales fuera del mercado que tienen una alta probabilidad de vender

Esta herramienta de IA para agentes inmobiliarios también evalúa propiedades y barrios a través de datos como valoraciones de colegios y estadísticas de delincuencia, lo que ayuda a los clientes a decidir dónde prefieren comprar. Además, actualiza sus predicciones continuamente a medida que se reciben nuevos datos.

Las mejores funciones de HouseCanary

Evalúa el potencial de rendimiento de los alquileres y las proyecciones de flujo de caja de las propiedades de inversión para ayudar a los inversores a planificar su cartera

Genere rápidamente informes fiables de análisis comparativo del mercado (CMA), ahorrando horas de investigación manual

Evalúa rápidamente las propiedades y obtén información sobre el mercado a partir de la amplia base de datos utilizando Canary IA

Compare los perfiles de riesgo entre propiedades similares en diferentes barrios para ayudar a los clientes a comprender los factores de estabilidad del mercado

Reciba alertas cuando las condiciones del mercado cambien significativamente en sus áreas objetivo, lo que le permitirá ponerse en contacto con los clientes de forma proactiva

Acceda a datos económicos detallados, como las tendencias de empleo y los patrones de crecimiento de la población que influyen en el valor de las propiedades a largo plazo

Limitaciones de HouseCanary

La compleja interfaz de la herramienta puede requerir formación para utilizar eficazmente las funciones analíticas avanzadas

Hay pocos datos históricos disponibles para las promociones más recientes o las propiedades rurales

Precios de HouseCanary

Básico: 19 $ al mes

Pro: 79 $ al mes

Teams: 199 $/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de HouseCanary

G2: No hay suficientes opiniones

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HouseCanary?

Vea lo que opinó este crítico:

¡HouseCanary hace toda la investigación por ti! La mejor función es la clasificación de propiedades comparables en una escala del 1 al 100. ¡Se acabó el tener que buscar entre comparativas malas! HouseCanary me ha ahorrado horas de trabajo en CMA. Lo que antes me llevaba entre 30 y 45 minutos, ahora me lleva entre 5 y 10, como mucho. No se me ocurre nada que no me guste de HouseCanary. De verdad.

¡HouseCanary hace toda la investigación por ti! La mejor función es la clasificación de propiedades comparables en una escala del 1 al 100. ¡Se acabó el tener que buscar entre comparativas malas! HouseCanary me ha ahorrado horas de trabajo en CMA. Lo que antes me llevaba entre 30 y 45 minutos, ahora me lleva entre 5 y 10, como mucho. No se me ocurre nada que no me guste de HouseCanary. De verdad.

📖 Lea también: Las mejores plantillas de CRM para el sector inmobiliario para una mejor gestión de los clientes

6. OpusClip (la mejor para convertir visitas a propiedades en clips sociales)

vía OpusClip

Piense en OpusClip como su asistente de vídeo personal que ve sus recorridos de una hora por las propiedades y extrae los momentos más interesantes. Esta herramienta basada en IA transforma sus largos vídeos en clips virales de alta calidad, identificando automáticamente los mejores segmentos de sus anuncios, testimonios de clientes o actualizaciones del mercado.

Usted sube el material sin editar y la IA de OpusClip analiza el contenido para crear vídeos cortos y atractivos perfectos para Instagram Reels, TikTok y YouTube Shorts.

Además, puedes utilizar el programador de redes sociales integrado para publicar automáticamente tus vídeos en YouTube, TikTok, Instagram y LinkedIn.

Las mejores funciones de OpusClip

Añade automáticamente subtítulos precisos a tus vídeos inmobiliarios, haciéndolos accesibles y atractivos para los espectadores que los ven sin sonido

Optimice su contenido para diferentes plataformas de redes sociales creando clips en múltiples relaciones de aspecto (9:16, 16:9, 1:1)

Utilice la puntuación de viralidad basada en IA para identificar qué segmentos de los vídeos de sus propiedades son más propensos a atraer a clientes potenciales

Aplica plantillas y superposiciones con tu marca para mantener una presentación coherente y profesional en todo el contenido de las redes sociales

Limitaciones de OpusClip

Opciones de personalización limitadas para funciones de edición avanzadas en comparación con el software de edición de vídeo tradicional

La eficacia de la puntuación de viralidad puede variar en función del tipo de contenido específico

La versión gratuita incluye marcas de agua en los vídeos y limita el procesamiento mensual a 60 minutos

Precios de OpusClip

Free

Starter: 15 $ al mes

Pro: 29 $ al mes

Business: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de OpusClip

G2: 4,6/5 (más de 110 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre OpusClip?

Basado en una reseña de G2:

La principal ventaja de OpusClip es que permite crear rápidamente vídeos cortos con la marca de la empresa para compartirlos en las redes sociales. La función de subtítulos es estupenda. Genera subtítulos muy precisos y se pueden editar muy fácilmente (aunque esto rara vez es necesario) y cambiar la fuente, el color y la posición. También es estupendo que se puedan guardar hasta cinco plantillas con la marca de la empresa.

7. Collov IA (la mejor para visualización de renovaciones)

vía Collov IA

Los compradores tienen dificultades para ver el potencial de propiedades obsoletas o mal mantenidas. Collov IA salva esa brecha imaginativa mostrando exactamente cómo podrían quedar los espacios tras una renovación.

La plataforma analiza las fotos de las habitaciones o los planos de la vivienda y crea múltiples variaciones de diseño, como diferentes colores de pintura, opciones de suelos y distribuciones de los muebles. Con esta solución de escenificación virtual, puedes mostrar cómo derribar una pared abriría el espacio o cómo unos acabados modernos transformarían una cocina anticuada.

La IA crea representaciones fotorrealistas que se asemejan a presentaciones profesionales de diseño de interiores, lo que facilita la venta de propiedades. También puede utilizar sus herramientas integradas para crear visitas virtuales y hacer que los anuncios sean más atractivos.

Las mejores funciones de Collov AI

Experimente con diferentes colores y acabados de pintura, o visualice cambios estructurales para mostrar a los clientes las posibilidades de transformación y renovación

Presente múltiples temas de diseño para un mismo espacio con el fin de atraer a compradores con diferentes gustos y preferencias de estilo de vida

Crea tableros detallados de ideas para renovaciones que inspiren a los clientes y proporcionen una dirección clara a los contratistas y diseñadores

Demuestre cómo diferentes accesorios de iluminación y cortinas cambiarían el ambiente de la habitación y su atractivo estético general

Limitaciones de Collov IA

Los diseños generados pueden no tener en cuenta las limitaciones estructurales o los códigos de construcción

Capacidad limitada para incorporar muebles específicos o elementos de diseño personalizados

La calidad del renderizado puede variar en función de la calidad de la foto original y la complejidad de la habitación

Es posible que no refleje con exactitud los costes o la viabilidad de las reformas sugeridas

Precios de Collov AI

(Versión de) prueba gratis

Estándar: 21 $ al mes

Avanzado: 49 $ al mes

Premium: 79 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Collov IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? El edificio del Capitolio de los Estados Unidos se encuentra en lo que antes eran tierras agrícolas privadas. George Washington y Pierre L'Enfant negociaron personalmente los derechos sobre la tierra con los agricultores para crear lo que hoy es Washington, D. C.

8. Canva (la mejor para la creación de contenidos de marketing)

vía Canva

Canva te ofrece plantillas de gestión inmobiliaria con un aspecto profesional para todo, desde folletos inmobiliarios y publicaciones en redes sociales hasta carteles para jornadas de puertas abiertas y diapositivas de presentación.

La interfaz de arrastrar y soltar te permite personalizar colores, fuentes y diseños sin necesidad de aprender a utilizar complejos programas de diseño. Esto te ayuda a mantener la coherencia de la marca en todos tus materiales, al tiempo que te permite tener libertad creativa para cada uno de los anuncios.

Las herramientas de IA de Canva actúan como un asistente de marketing, con funciones como Magic Write, que ayuda a redactar descripciones atractivas de propiedades o leyendas interesantes para las redes sociales. Sus herramientas de edición de fotos con IA, como Magic Eraser y Magic Edit, te permiten limpiar rápidamente las fotos de los anuncios eliminando objetos no deseados o ajustando detalles.

La plataforma también se encarga de la programación de redes sociales, por lo que puedes crear las publicaciones de toda una semana y dejar que Canva las publique automáticamente.

Las mejores funciones de Canva

Crea materiales de marketing de alta calidad en cuestión de minutos con la ayuda de la IA y las plantillas

Crea publicaciones animadas para redes sociales y contenidos de vídeo cortos que generan mayores tasas de interacción que las imágenes estáticas

Colabora con los miembros del equipo en proyectos de diseño mientras mantienes la coherencia de la marca en todos los materiales de marketing

Almacene los activos de la marca, como logotipos, combinaciones de colores y fuentes, en bibliotecas compartidas para facilitar el acceso y garantizar un uso coherente en todos los materiales

Limitaciones de Canva

El enfoque basado en plantillas puede dar como resultado materiales de aspecto similar entre diferentes agentes

Las funciones de diseño avanzadas requieren una suscripción premium para disfrutar de todas las funciones

Las opciones de personalización son limitadas para requisitos de diseño muy específicos o únicos

Es posible que la selección de fuentes y gráficos no se ajuste a las directrices específicas de la marca de la agencia inmobiliaria

Precios de Canva

Free

Pro: 15 $ al mes por usuario

Teams: 10 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Canva

G2: 4,7/5 (más de 5100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 12 870 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Canva?

Compartido en Reddit:

Canva es una herramienta estupenda tanto para profesionales como para aficionados. Puedo recurrir a ella si alguien me dice «oye, necesito un anuncio animado en los próximos diez minutos», y si alguien me pide un trabajo tan pequeño o sencillo que no merece la pena dedicarle tiempo, como una tarjeta de visita o una invitación de boda, puedo remitirle a Canva y seguir con lo mío. Es como una caja de autopago para el diseño.

💡 Consejo profesional: Algunas herramientas de IA para agentes inmobiliarios ayudan a preparar las visitas. Pega los detalles de la propiedad en una herramienta de IA y pregunta por las objeciones que podría plantear un comprador. Llegarás mejor preparado para responder a las preguntas sobre el diseño, la ubicación o el precio.

9. Reonomy (la mejor para la búsqueda de propiedades comerciales)

vía Reonomy

El mercado inmobiliario comercial funciona de manera diferente al residencial, y Reonomy lo entiende. La plataforma se especializa en el seguimiento de la propiedad de inmuebles comerciales, vencimientos de contratos de arrendamiento y actividades de desarrollo que indican oportunidades.

Puede investigar quién es el propietario de ese centro comercial, cuándo vencen los contratos de alquiler de sus inquilinos y si el propietario podría estar interesado en vender. Esta información le ayuda a identificar clientes potenciales antes de que empiecen a buscar activamente un espacio o representación.

La tecnología de IA de Reonomy analiza grandes cantidades de datos públicos y privados para identificar propiedades que es probable que se vendan pero que aún no están en venta. También supervisa los permisos de construcción y los cambios de zonificación que indican próximos proyectos de desarrollo.

Con más de 200 filtros, los agentes pueden realizar búsquedas muy específicas para encontrar propiedades que se ajusten perfectamente a los criterios de sus clientes.

Las mejores funciones de Reonomy

Supervisa las fechas de caducidad de los contratos de alquiler para identificar a los inquilinos que podrían necesitar un nuevo espacio y ponte en contacto con empresas que estén planeando trasladarse

Realice un seguimiento de la actividad de permisos de construcción que indica proyectos de ampliación o renovación, revelando posibles oportunidades de alquiler o ventas

Analice el historial de transacciones y los equipos de ventas comparables para propiedades comerciales con el fin de proporcionar análisis de mercado precisos y recomendaciones de precios

Manténgase informado sobre los cambios y oportunidades del mercado con alertas para tipos de propiedades específicas o áreas geográficas de interés

Limitaciones de Reonomy

Se centra principalmente en propiedades comerciales, en lugar de inmuebles residenciales

La precisión de los datos varía en función de los diferentes mercados geográficos y tipos de propiedades

Curva de aprendizaje necesaria para utilizar eficazmente las herramientas avanzadas de investigación y análisis

Precios de Reonomy

(versión de) prueba gratis

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Reonomy

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,2/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Reonomy?

Un breve extracto de un usuario real:

Fácil de usar: se puede introducir cualquier dirección y obtener toda la información del condado y los datos de contacto. Los análisis son fantásticos. Reonomy te avisa cuando una propiedad tiene muchas posibilidades de venderse. También puedes elaborar un informe que muestra qué propiedades están en dificultades. Están trabajando en un proyecto que te permitirá ver todas las relaciones entre los propietarios y las empresas en las que participan. Muestra todas las propiedades asociadas al propietario.

💡 Consejo profesional: Utilice herramientas de IA para el sector inmobiliario para resumir contratos o documentos legales en un lenguaje sencillo. No sustituirá a su abogado, pero le ayudará a explicar los puntos clave a los compradores nerviosos de una manera que no les resulte abrumadora.

10. Cotality (la mejor para análisis exhaustivos del mercado y de riesgos)

vía Cotality

Cotality, anteriormente CoreLogic, es una plataforma de inteligencia inmobiliaria impulsada por IA que ayuda a los agentes inmobiliarios a proporcionar a sus clientes una comprensión sofisticada de las tendencias históricas y el potencial futuro del mercado de los barrios y las propiedades.

La IA de la plataforma, CoreAI, analiza miles de millones de puntos de datos para ofrecer modelos de valoración automatizados (AVM) de gran precisión y análisis de mercado en profundidad.

Realist y Araya, sus herramientas de inteligencia inmobiliaria de nivel profesional, proporcionan a los agentes datos completos sobre propiedades y mercados. Podrá acceder a información sobre el historial fiscal, las características de las propiedades, comparativas fuera del MLS, registros de ventas e historial de transferencias de propietarios.

La puntuación de «probabilidad de venta» utiliza análisis predictivos para identificar las propiedades que probablemente se pondrán a la venta en un futuro próximo. Esto permite a los agentes enfocar de forma proactiva sus esfuerzos de marketing y generación de clientes potenciales.

La plataforma también proporciona informes detallados sobre riesgos, incluyendo información sobre riesgos de inundaciones e incendios forestales, lo cual es crucial para ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas.

Las mejores funciones de Cotality

Obtenga análisis e información detallados del mercado para aumentar la confianza de los clientes

Acceda a datos fiables de más de 22 000 fuentes que cubren el 99,9 % de las propiedades de EE. UU

Encuentre los mejores clientes potenciales para orientar sus esfuerzos de generación de clientes potenciales

Acceda a estadísticas sobre delincuencia y valoraciones de seguridad de diferentes barrios, incluyendo análisis de tendencias a lo largo de varios años

Realice un seguimiento de los cambios en el rendimiento de los distritos escolares y los cambios demográficos que afectan al valor de las propiedades y a las decisiones familiares

Supervise los indicadores económicos, incluidas las tendencias de empleo, el desarrollo empresarial y el crecimiento de la población

Limitaciones de Cotality

La gran cantidad de datos puede resultar abrumadora para los agentes sin experiencia en análisis

Los costes de suscripción pueden ser prohibitivos para los agentes más noveles o las pequeñas agencias inmobiliarias

Es posible que las evaluaciones de riesgos no tengan en cuenta las recientes mejoras en las infraestructuras o los cambios en las políticas

Precios de Cotality

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Cotality

G2: 4,1/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Cotality?

Aquí tienes una perspectiva de primera mano:

CoreLogic nos permite obtener la información que necesitamos rápidamente, y su servicio de atención al cliente es excelente. Todavía no hemos tenido ningún problema y la información siempre es precisa.

11. ChatGPT (la mejor para ayudar a generar contenidos)

a través de ChatGPT

Redactar descripciones atractivas de propiedades y correos electrónicos profesionales requiere tiempo del que no dispone. ChatGPT le ayuda a crear comunicaciones que suenan pulidas y atractivas sin tener que empezar desde cero cada vez.

Puede introducir los datos básicos de la propiedad y obtener descripciones de los anuncios que destaquen las características únicas y resulten atractivas para los compradores potenciales objetivo.

La herramienta de marketing inmobiliario también ayuda a redactar correos electrónicos de seguimiento, publicaciones en redes sociales y presentaciones para clientes que mantienen un tono profesional coherente. Los agentes también la utilizan para simular escenarios de negociación, desarrollar secuencias de correos electrónicos de seguimiento personalizados e incluso crear guiones para visitas en vídeo a propiedades.

Más allá de la generación de contenidos, los agentes avanzados aprovechan ChatGPT como herramienta estratégica para el análisis y la comunicación con los clientes. Puede resumir largos informes de mercado o artículos de noticias locales, proporcionando puntos clave para las reuniones con los clientes.

Las mejores funciones de ChatGPT

Redacta plantillas de gestión de clientes para diferentes fases de la transacción, desde el contacto inicial hasta la felicitación por el cierre

Investigue rápidamente las tendencias del mercado local y la información del vecindario para respaldar las conversaciones y presentaciones con los clientes

Crea calendarios de contenido para redes sociales y esquemas de entradas de blog que te ayudarán a mantener una presencia online coherente

Desarrolle puntos de conversación para presentaciones y agendas para reuniones con clientes que garanticen una cobertura exhaustiva de los temas importantes

Limitaciones de ChatGPT

Las respuestas pueden contener imprecisiones que requieran una verificación antes de su uso por parte del cliente

No puede acceder a datos del mercado en tiempo real ni a listados de propiedades actuales

Las descripciones de las propiedades generadas por IA pueden carecer de conocimiento del mercado local y de las particularidades regionales

Requiere una edición cuidadosa para garantizar el cumplimiento de las normativas y estándares inmobiliarios

Precios de ChatGPT

Free

Además: 20 $ al mes

Equipo: 25 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 825 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 220 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?

Según un crítico:

Lo que más me gusta de ChatGPT es cómo me ayuda a empezar mis tareas diarias de redacción con facilidad y claridad. Lo uso habitualmente para redactar cartas, correos electrónicos y políticas, cosas que a menudo llevan tiempo conseguir que queden bien. ChatGPT me proporciona un punto de partida sólido basado en las ideas o los puntos que comparto, lo que me ayuda a dar forma a mis ideas y convertirlas en algo estructurado y coherente. Me quita la presión de la página en blanco, que puede ser uno de los mayores obstáculos a la hora de escribir algo desde cero.

12. Getfloorplan (la mejor para la creación de planos digitales)

vía Getfloorplan

Medir habitaciones y crear planos manualmente lleva mucho tiempo y es propenso a errores. Getfloorplan convierte automáticamente las fotos de tu propiedad en planos arquitectónicos precisos y modelos 3D.

Sube fotos de tu recorrido y la IA analizará el diseño de las habitaciones, medirá las dimensiones y creará planos profesionales que normalmente requerirían un delineante.

La tecnología también genera visitas virtuales en 3D que ayudan a los compradores remotos a comprender las relaciones espaciales y el flujo entre las habitaciones.

Para los usuarios empresariales, el software también ofrece opciones para elegir el estilo y el idioma de la interfaz, las vistas de las ventanas, los estilos de interiores, etc. También puede añadir sus propios elementos de marca al resultado final para darle un aspecto profesional.

Las mejores funciones de Getfloorplan

Convierte las fotos de tu smartphone en planos arquitectónicos profesionales que cumplen con los estándares del sector en cuanto a precisión y presentación

Calcula automáticamente los metros cuadrados y las dimensiones de las habitaciones, eliminando los errores de medición y ahorrando tiempo durante las evaluaciones de propiedades

Crea múltiples vistas de planos, incluyendo opciones de colocación de muebles que ayudan a los compradores a visualizar cómo se podrían utilizar los espacios

Exporta planes en varios formatos adecuados para listados MLS, materiales de marketing y presentaciones profesionales

Obtenga las limitaciones de Getfloorplan

La precisión depende de la calidad de las fotos y de la exhaustividad de la cobertura de la propiedad

Puede resultar complicado manejar diseños complejos o funciones arquitectónicas poco habituales

El tiempo de procesamiento puede variar en función del tamaño y la complejidad de la propiedad

Capacidad limitada para incorporar espacios exteriores o detalles del paisajismo

Precios de Getfloorplan

Paquete básico: 25 $

Plus Set: 45 $

Conjunto de renderizados: 49 $

Pro Set: 49 $

Conjunto máximo: 69 $

Obtenga valoraciones y reseñas de Getfloorplan

G2: No hay suficientes opiniones

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Getfloorplan?

Un usuario compartió este comentario:

Te ofrecen un conjunto de visitas en 2D, 3D y virtuales. Subes un plano en 2D y obtienes un conjunto completo en 2D (con diferentes ángulos), así como una panorámica en 3D y una fantástica visita virtual. Por el momento no hay ningún inconveniente, pero hay que tener en cuenta que no se pueden mezclar estilos.

13. Tableau IA (la mejor para visualización y análisis de datos)

vía Tableau

Los datos inmobiliarios están por todas partes, pero darles sentido requiere serios conocimientos analíticos. Tableau IA transforma la compleja información del mercado en paneles visuales que realmente cuentan una historia.

Puede combinar datos MLS, estadísticas demográficas e indicadores económicos para crear un análisis de mercado completo que va mucho más allá de las simples comparaciones de precios. La herramienta de ventas de IA le ayuda a identificar patrones y tendencias que podrían indicar oportunidades emergentes o posibles cambios en el mercado.

Tableau Pulse es una función clave que supervisa automáticamente métricas clave, como las fuentes de clientes potenciales, los días en el mercado o las tendencias de precios, y ofrece información personalizada y fácil de entender en lenguaje natural.

Otra importante función de IA es Tableau Agent, un asistente conversacional que permite a los agentes responder rápidamente a preguntas, crear análisis de mercado personalizados para los clientes e identificar microtendencias en barrios específicos.

Las mejores funciones de Tableau IA

Cree paneles interactivos que visualizan las tendencias del mercado y el rendimiento de las propiedades en múltiples variables y periodos de tiempo

Actualice los informes al instante con nueva información y prográmelos para su distribución periódica a los clientes

Diseña visualizaciones personalizadas para segmentos de mercado o tipos de propiedades específicos que destaquen las tendencias y oportunidades relevantes

Comparta informes interactivos con los clientes que les permitan explorar los datos y hacer preguntas durante las reuniones de consulta

Límites de Tableau IA

Requiere una inversión significativa en aprendizaje para dominar las funciones analíticas avanzadas

Los costes de suscripción pueden ser elevados para agentes individuales o equipos pequeños

La calidad de los datos depende de la precisión y la integridad de la información de origen

Su compleja interfaz puede resultar abrumadora para los usuarios sin experiencia en análisis de datos

Precios de Tableau IA

Tableau Viewer: 15 $ al mes

Tableau Explorer: 42 $ al mes

Tableau Creator: 75 $ al mes

Enterprise Viewer: 35 $ al mes

Enterprise Explorer: 70 $ al mes

Enterprise Creator: 115 $ al mes

Tableau+: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Tableau IA

G2: 4,2/5 (más de 2770 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2345 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tableau IA?

Directamente de una reseña de G2:

Lo mejor de Tableau es lo fácil que resulta crear paneles interactivos y atractivos una vez que te familiarizas con la herramienta. Gestiona bien grandes conjuntos de datos y las opciones de personalización visual son increíbles. Me encanta cómo te permite dar vida a los datos, lo que facilita explicar los conocimientos a personas sin conocimientos técnicos. La interfaz de arrastrar y soltar también es muy útil para realizar análisis rápidos.

💡 Consejo profesional: Después de una visita, graba notas de voz con ClickUp Clips y deja que ClickUp AI las transcriba. A continuación, te sugiere acciones, como crear una entrada en el CRM, redactar un correo electrónico o registrar los siguientes pasos. Tú sigues adelante, la IA se encarga de la administración.

14. Ylopo (la mejor para la generación y el cultivo de clientes potenciales)

vía Ylopo

Generar clientes potenciales de forma constante mientras se gestionan los clientes existentes es un reto continuo. Ylopo utiliza la IA para la generación de clientes potenciales mediante la creación de campañas publicitarias dirigidas en Facebook, Google y otras plataformas.

Esta plataforma de marketing digital impulsada por IA para agencias inmobiliarias califica los clientes potenciales entrantes en función de su comportamiento y probabilidad de conversión, para que usted se centre en los clientes potenciales con más probabilidades de comprar o vender. También proporciona temas para iniciar conversaciones y sugerencias de seguimiento basadas en los intereses y la actividad específicos de cada cliente potencial.

Ylopo IA actúa como un asistente virtual disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que interactúa con los clientes potenciales a través de texto y voz. Puede iniciar conversaciones, calificar clientes potenciales haciendo preguntas sobre su cronograma, presupuesto y necesidades, e incluso programar citas.

Esto la convierte en una de las herramientas de IA más prácticas para los agentes inmobiliarios que desean automatizar su embudo de marketing.

Las mejores funciones de Ylopo

Lanza campañas publicitarias simultáneas y específicas en múltiples plataformas digitales, maximizando el alcance y manteniendo la coherencia de los mensajes

Automatice las secuencias de seguimiento iniciales y las campañas de fidelización para interactuar con los clientes potenciales durante periodos prolongados

Realice un seguimiento de los patrones de comportamiento de los clientes potenciales para optimizar el momento y el contenido de los mensajes para diferentes segmentos de clientes potenciales

Reciba temas para iniciar conversaciones y puntos de discusión personalizados para cada cliente potencial en función de sus intereses específicos y su actividad en línea

Limitaciones de Ylopo

Requiere un presupuesto publicitario continuo además de los costes de suscripción a la plataforma

La calidad de los clientes potenciales puede variar en función de las condiciones del mercado y la optimización de la campaña

Puede generar clientes potenciales fuera del área geográfica o intervalo de precios preferidos del agente

Las comunicaciones automatizadas pueden carecer del toque personal que algunos clientes prefieren

Precios de Ylopo

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones de Ylopo

G2: No hay suficientes opiniones

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Ylopo?

Vea lo que opinó este crítico:

Me gusta que mi representante de servicio nos haga sentir como si fuéramos sus únicos clientes. También me encanta toda la integración con IA

15. LocalizeOS (la mejor para obtener información sobre el barrio)

vía LocalizeOS

LocalizeOS es un sistema operativo basado en IA diseñado para ampliar la capacidad de los agentes inmobiliarios para gestionar y convertir clientes potenciales a gran escala.

Su motor central de IA, Hunter, actúa como un asistente virtual que interactúa de forma proactiva con cada cliente potencial de su base de datos para nutrirlo y calificarlo. Esto le libera tiempo para que pueda centrar su energía en los clientes listos para la transacción.

Al analizar las interacciones digitales de un cliente potencial, como el historial de navegación, los clics y las respuestas a los mensajes, la IA puede determinar la probabilidad de que realice una transacción. Esto permite a los agentes y equipos priorizar su cartera de proyectos y centrarse en las oportunidades más prometedoras.

La plataforma se integra a la perfección con los CRM y las fuentes de clientes potenciales existentes, lo que proporciona a los agentes inmobiliarios un sistema potente y centralizado para gestionar su negocio y convertir más clientes potenciales en operaciones cerradas.

Las mejores funciones de LocalizeOS

Ofrece a tus clientes sugerencias personalizadas basadas en sus interacciones y preferencias anteriores, creando una experiencia superior

Califica y nutre tus clientes potenciales con IA para que puedas centrarte en cerrar acuerdos

Vuelve a captar clientes potenciales inactivos con mensajes personalizados y automatizados

Obtenga información sobre la propensión a las transacciones para poder centrarse en los clientes potenciales más cercanos a tomar una decisión

Intégralas a la perfección con tu conjunto de herramientas tecnológicas de CRM y marketing ya existentes

Límites de LocalizeOS

Los agentes y equipos que buscan una solución integral con funciones avanzadas de gestión de transacciones o postcierre pueden necesitar integrarla con otras herramientas

Los costes de suscripción pueden suponer un reto para los agentes más noveles o las pequeñas agencias inmobiliarias

Precios de LocalizeOS

Agentes: 249 $ al mes por agente + 15 % de comisión por recomendación

Teams: 749 $/mes (hasta 5 agentes) + 12 % de comisión por recomendación

Corretaje: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LocalizeOS

G2: 4,8/5 (más de 25 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 45 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LocalizeOS?

Así es como un usuario describió su experiencia:

LocalizeOS ha demostrado ser muy beneficioso para volver a conectar a nuestros clientes potenciales más antiguos con nuestros agentes. Hemos reactivado con éxito clientes potenciales inactivos, despertando de nuevo su interés por los anuncios inmobiliarios. Además, este software y su asistencia humana funcionan como un equipo de ventas interno, programando de manera eficiente las citas de nuestros agentes y manteniendo el impulso en la interacción con los clientes potenciales para facilitar la búsqueda continua de propiedades.

💡 Consejo profesional: Crea indicaciones de IA reutilizables para tus flujos de trabajo. Por ejemplo: «Escribe un mensaje de seguimiento amistoso después de una visita que mencione el diseño de la cocina e invite a hacer preguntas». Guarda entre 3 y 5 indicaciones como esta y reutilízalas a diario con pequeños cambios.

Me he convencido con ClickUp

Usted está en el sector inmobiliario para cerrar acuerdos, no para perder tiempo arreglando flujos de trabajo defectuosos. Si sus sistemas están dispersos, está perdiendo tiempo y control.

ClickUp lo reúne todo en un solo lugar. Tareas, clientes potenciales, listados, seguimientos, documentos, actualizaciones del equipo... todo en un único entorno de trabajo. Además, la IA integrada y la automatización basada en IA te ayudan a escribir más rápido, automatizar tareas y estar al tanto de todo lo que sucede con facilidad.

Para llevar a cabo una operación inmobiliaria fluida y eficiente que cierre más acuerdos, ¡cámbiate hoy mismo a ClickUp! ✅