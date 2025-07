las 12 mejores alternativas a NotePlan para la planificación diaria y la toma de notas

Quizás siempre has confiado en NotePlan para mantener todo sincronizado.

Tus notas con marcado están enlazadas a eventos del calendario. Las notas diarias y de proyectos se muestran una al lado de la otra. Las tareas se pueden arrastrar a bloques de tiempo. Todo permanece local, en texto sin formato y estructurado según tu forma de pensar y planificar.

Pero NotePlan se queda corto cuando tus necesidades superan la planificación de tareas personales. Carece de verdadera colaboración en equipo, automatizaciones avanzadas del flujo de trabajo y compatibilidad completa fuera del ecosistema de Apple. El sistema de plugins y las plantillas son flexibles, pero pueden no ser suficientes cuando necesitas funciones como tableros Kanban, automatizaciones personalizables o apps para Windows y Android.

Este blog destaca las mejores alternativas a NotePlan, herramientas que mejoran tu experiencia de toma de notas y ofrecen la misma combinación de notas, tareas y calendario, pero van más allá.

Alternativas a NotePlan de un vistazo

Esta tabla desglosa algunas de las mejores alternativas a NotePlan, destacando en qué destaca cada herramienta para tomar notas, sus principales funciones y sus niveles de precios generales:

Herramienta Lo mejor para Mejores funciones Precios ClickUp Equipos de todos los tamaños que desean sustituir herramientas dispersas por un entorno de trabajo organizado Tareas, documentos, calendario, resúmenes de IA, recordatorios y automatización unificados Plan Free disponible; planes de pago a partir de 7 $ Supernotes Equipos que necesitan enlaces de notas atómicos, rápidos y seguros Sistema de fichas, gráficos 2D/3D, compatibilidad con Markdown, velocidades de carga rápidas Gratis; planes a partir de 11 $ Amplenote Equipos que desean equilibrar tareas y notas largas Apuntes, notas, tareas y calendario con cifrado y vistas de prioridad Gratis; planes a partir de 5,84 $/mes + impuestos (facturados anualmente) Craft Equipos que necesitan una herramienta de toma de notas sencilla, de código abierto y centrada en la privacidad Edición basada en bloques, publicación web, herramientas de IA y compatibilidad sin conexión Gratis; planes a partir de 9,99 $ al mes Joplin Equipos que necesitan una herramienta de toma de notas sencilla, de código abierto y centrada en la privacidad Editor Markdown, cifrado de extremo a extremo, sincronización local, compatibilidad con plugins Gratis; Nube Planes básicos a partir de aproximadamente 3,51 $ o 2,99 € al mes Obsidian Equipos que desean crear un gráfico de conocimiento personal Notas locales con marcado, vista gráfica, ecosistema de complementos, sin bloqueo Gratis; planes para sincronizar a partir de 5 $ al mes Logseq Equipos que desean esbozar y conectar sus ideas Diario con viñetas, vínculos de retroceso, consultas y vista gráfica Free Zettlr Escritores académicos que trabajan con notas con muchas citas Integración con Zotero, LaTeX, opciones de exportación, escritura multilingüe Free Agenda Personas que necesitan organizar sus notas por tiempo Vista de cronograma, integración con el calendario, compatibilidad con Markdown Gratis; precios personalizados disponibles Bear Usuarios de Apple que desean centrarse en escribir en un entorno sin distracciones Etiquetas anidadas, marcado, notas seguras, formatos de exportación Gratis; planes de pago a partir de 2,99 $ al mes Notion Equipos que desean combinar notas, bases de datos y colaboración Notas basadas en bloques, bases de datos, plantillas, contenido sincronizado Gratis; precios personalizados disponibles para corporaciones Tana Equipos que desean crear un segundo cerebro dinámico con IA Notas diarias, resúmenes con IA, superetiquetas, gráfico de conocimiento Gratis; planes de pago a partir de 8 $ al mes

¿Qué debes buscar en las alternativas a NotePlan?

Elegir la alternativa adecuada a NotePlan depende de cómo planifiques, qué funciones te han quedado pequeñas y cómo asignas las responsabilidades. Estas son las funciones clave que debes tener en cuenta a la hora de buscar un sustituto:

Notas y tareas enlazadas : Notas diarias, semanales y de proyectos con enlaces contextuales o de retroceso

Integración con el calendario : sincronización con Google Calendar, Apple Calendar o programación en la app para gestionar eventos junto con tareas

Compatibilidad con Markdown o texto enriquecido : una experiencia de escritura limpia con un formato que funciona en todas las herramientas

Disponibilidad multiplataforma : accede desde macOS, Windows, iOS, Android y la web para una mayor flexibilidad

Tareas periódicas y bloqueo de tiempo : automatización de acciones repetitivas y correlacionamiento visual de tu día

Funciones avanzadas para tareas : etiquetas, filtros, prioridades y dependencias para gestionar flujos de trabajo complejos

Herramientas de colaboración : espacios compartidos, edición en tiempo real y permisos a nivel de equipo para la planificación en grupo

Privacidad y control de datos : almacenamiento local, acceso sin conexión u opciones de sincronización cifrada

Vistas y plantillas personalizadas: diseños flexibles y estructuras reutilizables adaptadas a tu flujo de trabajo

Las mejores alternativas a NotePlan

Estas alternativas principales ofrecen nuevas perspectivas sobre la toma de notas, la planificación y la productividad:

A diferencia de NotePlan, que hace hincapié en la planificación individual con integraciones limitadas, ClickUp, la app para todo el trabajo, reúne todo tu flujo de trabajo (notas, tareas, recordatorios y programación) en un entorno de trabajo dinámico.

Está diseñado para personas que están cansadas de saltar entre múltiples herramientas y pestañas para realizar la misma tarea. ClickUp reúne todo en una única interfaz, lo que facilita planificar tu día, capturar ideas y actuar sobre ellas sin fricciones.

Esto puede ayudar a las organizaciones a recuperar hasta una hora al día que, de otro modo, se dedicaría a buscar información. Mientras que NotePlan se centra en notas enlazadas diarias, ClickUp Docs es compatible con todo, desde garabatos diarios hasta documentación estructurada y colaboración en tiempo real, al tiempo que se asegura de que tus notas se conviertan realmente en planes de acción

Utiliza ClickUp Docs para capturar esas ideas rápidas y convertirlas en planes de acción completos

Úsalo para crear documentos con un formato impecable, con encabezados, tablas, listas de control para la gestión de proyectos e incrustaciones. Cada documento se almacena en tu entorno de trabajo y se puede enlazar a tareas, metas o paneles.

También puedes establecer permisos para el uso compartido de notas, añadir comentarios e incluso insertar vistas en directo, como una lista de tareas o un calendario, directamente en tu documento. Tanto si estás planificando tu semana como si estás redactando POE, Docs te permite centralizar todo en un solo lugar, junto con otras herramientas que evolucionan con tu flujo de trabajo.

Convierte los elementos de acción en tareas de ClickUp que se pueden rastrear

Cuando llega el momento de actuar según tus notas, las tareas de ClickUp te ayudan a dividir el trabajo en pasos claros. Resalta cualquier línea de un documento, por ejemplo, «hacer un seguimiento con el equipo de diseño antes del jueves», y convirtiéndola en una tarea con un solo clic.

Puedes asignarla a un compañero de equipo, establecer una fecha límite, añadir subtareas o dependencias y vincularla al documento original para contextualizarla. Cada tarea admite indicadores de prioridad, seguimiento del tiempo, automatización y campos personalizados, para que tus notas no se queden ahí, sino que se conviertan en elementos de trabajo organizados y fáciles de seguir.

Para estar al día con los seguimientos personales o puntuales, ClickUp Reminders ofrece una forma fácil de configurar indicaciones rápidas directamente desde las tareas, los documentos o la vista Inicio.

Por ejemplo, si estás en una reunión y quieres recordarte que debes registrarte mañana, puedes crear un recordatorio desde ese mismo lugar. Los recordatorios aparecen en tu panel para que nunca pierdas la pista.

Organiza todas tus reuniones, plazos y compromisos en un solo lugar con el Calendario de ClickUp

Lleva tu organización un paso más allá y utiliza ClickUp Calendar. El planificador con IA se puede sincronizar con Google Calendar para ofrecerte una visibilidad completa de tu agenda y ayudarte a encontrar los mejores huecos para tus tareas de alta prioridad.

Además, puedes unirte a tus reuniones programadas de Zoom, Google Meets o Microsoft Teams directamente desde ClickUp, sin tener que saltar de una pestaña a otra. También puedes añadir automáticamente el ClickUp AI Notetaker para automatizar la documentación de tus reuniones.

Une tus llamadas y grabaciones, transcribe la conversación y genera un resumen inteligente.

Captura transcripciones precisas de reuniones con ClickUp AI Notetaker

No solo obtienes una transcripción, sino que también obtienes elementos de acción claramente etiquetados, decisiones y preguntas planteadas, todo lo cual se puede convertir en tareas con un solo clic. Esto es ideal para mantener a los equipos alineados y ahorrar tiempo en los seguimientos posteriores a las reuniones.

¿Quieres que toda tu información te ayude más? Dale la bienvenida a ClickUp Brain, tu asistente de IA entrenado con los datos de tu entorno de trabajo.

Encuentre respuestas relevantes en sus entornos de trabajo con ClickUp Brain

Puedes pedirle que resuma un documento largo, extraiga elementos de acción de las notas de una reunión o responda a preguntas específicas del entorno de trabajo, como «¿Qué tareas están pendientes en la carpeta de lanzamiento del segundo trimestre?» o «Resume las actualizaciones etiquetadas como "marketing" de esta semana»

Reduce el tiempo dedicado a buscar, ordenar y filtrar contenidos, proporcionándote información relevante y útil bajo demanda.

¿Listo para empezar? La plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp proporciona un diseño predefinido para gestionar tu carga de trabajo diaria. Incluye secciones para tareas de alta prioridad, logros rápidos y metas personales, y puedes personalizarla con etiquetas codificadas por colores, fechas límite o incluso incrustar documentos.

Las mejores funciones de ClickUp

Crea paneles personalizados para realizar el seguimiento de tareas , documentos, metas y calendarios en una vista personalizada

Utiliza la búsqueda global para encontrar cualquier cosa (tareas, notas, archivos o comentarios) al instante en todo tu entorno de trabajo

Colabora en tiempo real mediante comentarios asignados , @menciones y edición en vivo en todas las tareas y documentos

Crea subtareas anidadas y listas de control para dividir los proyectos en unidades precisas y fáciles de seguir

Aplica campos personalizados para categorizar tareas con rótulos, presupuestos, estados o listas de prioridades

Límites de ClickUp

Puede haber una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4480 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un crítico de Capterra dice:

Una herramienta de gestión de proyectos, toma de notas, wiki para clientes y mucho más, todo en uno. En general, ClickUp ha sido la mejor solución para combinar las funciones de un sistema típico de gestión de proyectos con funciones similares a las de Notion. Me encanta que se pueda personalizar tanto...

2. Supernotes (la mejor para enlazar notas de forma rápida, segura y atómica)

a través de Supernotes

Supernotes se centra en tarjetas cortas y significativas en lugar de largos documentos o carpetas. Cada tarjeta puede incluir marcado, imágenes, tablas, listas de control y LaTeX, lo que las hace versátiles para contenidos diversos.

Agrupa tarjetas por tema, conéctalas con enlaces o etiquetas y explora tus conocimientos visualmente con gráficos integrados, lo que te ayuda a ver las relaciones entre las ideas. La privacidad se trata con seriedad: tus notas multimedia se cifran tanto en tránsito como en reposo, y el servicio ofrece velocidades de interacción rápidas, de 100 ms.

Las mejores funciones de Supernotes

Permite correlacionar visualmente conceptos mediante vistas gráficas interactivas en 2D y 3D

Etiqueta y filtra tarjetas por temas para encontrar contenido relevante al instante

Empieza a escribir en cualquier lugar para crear una nueva tarjeta sin demora

Exporta notas en Markdown o PDF para garantizar la portabilidad

Colabora en tiempo real a través de tarjetas compartidas, comentarios y edición en vivo

Limitaciones de Supernotes

Carece de funciones integradas de anotación en PDF o EPUB, lo que a menudo requiere herramientas externas

Aún no ofrece aplicaciones móviles o de escritorio nativas con compatibilidad total sin conexión

Precios de Supernotes

Starter: Gratis

Unlimited: 11 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Supernotes

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Supernotes?

Una reseña de G2 dice:

He estado usando supernotes durante algún tiempo y es una herramienta estupenda para volcar tu organización (actas de reuniones), notas e ideas durante sesiones de brainstorming que luego puedes utilizar como referencia. Puedes crear listas de tareas. La app, aplicación, es fácil de usar y no lleva mucho tiempo configurarla.

3. Amplenote (ideal para equilibrar tareas y notas largas)

a través de Amplenote

Si valoras el pensamiento profundo y la ejecución estructurada, Amplenote puede interesarte. Te permite capturar ideas largas, convertirlas en tareas y organizar todo en función de tus prioridades reales.

La app, aplicación, está construida en torno a cinco modos principales (Apuntes, Notas, Tareas, Calendario y Almacén), que trabajan juntos para convertir pensamientos dispersos en acciones planificadas. Los Apuntes funcionan como un bloc de notas diario, ideal para escribir un diario, volcar ideas o fragmentos de notas. Con el tiempo, se pueden convertir en notas estructuradas o arrastrar a la vista Tareas.

Las mejores funciones de Amplenote

Convierte las notas con viñetas en tareas con fechas límite, etiquetas o ajustes periódicos

Utiliza la clasificación flexible de tareas para priorizar en función del esfuerzo, la urgencia o la importancia

Protege tus notas con cifrado completo de extremo a extremo en todos los planes

Navega por tu gráfico utilizando enlaces, etiquetas y carpetas jerárquicas

Cambia entre notas, tareas y calendario sin salir de tu espacio de escritura

Limitaciones de Amplenote

Sin colaboración en directo ni entornos de trabajo compartidos, lo que lo limita a equipos

La interfaz minimalista puede resultar demasiado sencilla para los usuarios que prefieren un estilo más visual

Precios de Amplenote

Personal: Gratis, gratuito/a

Pro: 5,84 $ al mes + impuestos (facturado anualmente)

Unlimited: 10,00 $/mes + impuestos (facturado anualmente)

Fundador: 20 $ al mes + impuestos (facturados anualmente)

Valoraciones y opiniones sobre Amplenote

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Amplenote?

Un crítico de Reddit dice:

Yo uso AN para tomar notas. Es genial. Me encanta. Para las tareas y el calendario, utilizo una app de tareas y un calendario.

4. Craft (ideal para notas estructuradas visualmente y documentos colaborativos)

vía Craft

Craft combina la flexibilidad de un editor de documentos con una estructura de toma de notas basada en bloques. Cada párrafo, lista o imagen es un bloque móvil que se puede contraer, anidar y reorganizar, lo que resulta ideal para crear agendas de reuniones, wikis y documentos internos pulidos, limpios y organizados.

Puedes compartir cualquier página como un enlace web, lo que facilita los comentarios y la publicación sin herramientas adicionales. La edición en tiempo real, los comentarios y las @menciones también hacen de Craft una opción sólida para equipos que necesitan documentación colaborativa y visualmente clara.

Crea las mejores funciones

Anida contenido en tarjetas dentro de las páginas para una organización modular y por capas

Colabora en tiempo real en varios dispositivos y entornos de trabajo compartidos

Utiliza herramientas de comunicación con IA para reescribir, resumir o dar formato a secciones bajo demanda

Publica páginas en la web con un solo clic, utilizando un diseño limpio y receptivo

Trabaja sin conexión o en línea en todos los dispositivos, con sincronización automática

Limitaciones de Craft

Sin gestión avanzada de tareas: más adecuado para escribir y colaborar que para ejecutar proyectos

La estructura de los documentos puede resultar rígida para los usuarios que prefieren tomar notas de forma libre o basadas en gráficos

Precios de Craft

Starter: Gratis, gratuito/a

Craft Solo: 9,99 $ al mes

Craft Together: 17,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Craft

G2: 4,6/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Craft?

Una reseña de Capterra dice:

En general, creo que tomamos la decisión correcta al empezar a utilizar Craft. Nos permite organizar los documentos de nuestra empresa de una forma más estética.

5. Joplin (la mejor para tomar notas con privacidad y código abierto)

a través de Joplin

Joplin es una app, aplicación gratuita y de código abierto para tomar notas que te ofrece un control completo sobre tus datos. Almacena notas localmente, sincronízalas a través de tu propio servidor o utiliza servicios como Dropbox o Nextcloud, sin suscripciones obligatorias ni dependencia de un proveedor. Es compatible con el marcado, con edición y vista previa en paralelo para una escritura limpia y centrada.

Organiza las actas de las reuniones en cuadernos, añade etiquetas y encíptalas de extremo a extremo. Con un ecosistema de plugins en crecimiento, puedes añadir tableros Kanban, cronómetros Pomodoro o vistas gráficas, todo sin salir de la app.

Las mejores funciones de Joplin

Escribe en Markdown con vista dividida para obtener vistas previas en directo y un formato limpio

Clip páginas web directamente en tus cuadernos utilizando extensiones del navegador

Mantén el acceso completo sin conexión en todos los dispositivos, con sincronización manual o automática

Limitaciones de Joplin

Carece de herramientas nativas de colaboración en tiempo real para equipos

La interfaz de usuario puede parecer anticuada o poco intuitiva para los usuarios noveles

Precios de Joplin

Free

Joplin Cloud Basic: 3,26 $ al mes (2,99 € al mes)

Joplin Cloud Pro: 6,53 $ al mes (5,99 € al mes)

Joplin Cloud Teams: 8,71 $ al mes (7,99 € al mes)

Valoraciones y opiniones sobre Joplin

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Joplin?

Un crítico de G2 dice:

Excelente app, aplicación para tomar notas, ideal para la organización y estructura.

6. Obsidian (la mejor para crear un gráfico de conocimiento personal)

a través de Obsidian

¿Piensa en conexiones visuales en lugar de carpetas? Obsidian ofrece una forma rápida de correlacionar conocimientos y conectar notas.

Almacena tus notas como archivos Markdown de texto sin formato en tu unidad local, sin dependencia de ningún proveedor ni obligación de usar la nube. Su verdadera fuerza reside en cómo te permite enlazar notas relevantes entre sí mediante enlaces internos y visualizar esos enlaces como un gráfico dinámico.

Su flexibilidad te permite crear tu propio sistema utilizando carpetas y etiquetas, o utilizar plugins para añadir repeticiones espaciadas, tableros Kanban, vistas de calendario y mucho más.

Las mejores funciones de Obsidian

Cambia entre varios paneles para editar o consultar varias notas simultáneamente

Utiliza los complementos de la comunidad para añadir funciones como tarjetas didácticas, filtros gráficos o herramientas de publicación

Etiqueta y agrupa notas utilizando tus propios metadatos personalizados y operadores de búsqueda

Publica las notas seleccionadas como un sitio web ligero con Obsidian Publish (complemento de pago)

Navega por tus ideas de forma visual con un gráfico de conocimiento interactivo

Limitaciones de Obsidian

Sin herramientas integradas de gestión de tareas ni programación

Puede resultar abrumador para los usuarios nuevos sin orientación o plantillas de configuración

Precios de Obsidian

Free

Obsidian Sync: 5 $ al mes

Obsidian Publish: 10 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Obsidian

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,8/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Obsidian?

Un crítico de Capterra dice:

Excelente software para tomar notas con marcado

Excelente software para tomar notas con marcado

7. Logseq (ideal para esquematizar y organizar ideas en red)

a través de Logseq

Logseq está diseñado para usuarios que piensan en esquemas. Se abre en un diario basado en viñetas en el que cada línea se puede enlazar, referenciar o programar, lo que resulta ideal para convertir las notas diarias en conocimientos a largo plazo.

Su enfoque centrado en el diario fomenta las entradas con fecha, a partir de las cuales puedes organizar tareas, etiquetas y enlaces sin interrumpir el flujo.

Con el tiempo, tus notas forman una estructura no lineal que puedes explorar utilizando enlaces, filtros y una vista gráfica. Esta estructura es perfecta para conectar ideas y construir tu propio sistema de conocimiento personal.

Las mejores funciones de Logseq

Utiliza comandos de barra inclinada para insertar plantillas, tareas o contenido enlazado rápidamente

Consulte sus notas para descubrir patrones, listas de tareas pendientes o páginas relacionadas mediante filtros avanzados

Interruptor entre vistas de diario y gráfico para el pensamiento lineal y lateral

Incrusta bloques o páginas completas para reutilizar ideas sin duplicarlas

Sincroniza datos de forma segura a través de tu servicio en la nube o copias de seguridad locales

Limitaciones de Logseq

Carece de funciones nativas sólidas de colaboración para equipos

La configuración de la sincronización requiere más ajustes manuales en comparación con las herramientas todo en uno

Precios de Logseq

Free

Valoraciones y opiniones sobre Logseq

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Logseq?

Un crítico de Reddit dice:

Logseq me ha funcionado muy bien. No he tenido ninguna necesidad de emacs.

8. Zettlr (ideal para redacción académica y notas con muchas citas)

a través de Zettlr

Diseñado pensando en los flujos de trabajo académicos, Zettlr combina la escritura de texto sin formato con la gestión de citas, lo que lo hace ideal para investigadores, estudiantes y trabajadores del conocimiento que necesitan algo más que funciones básicas o notas adhesivas.

Es compatible con la sintaxis LaTeX, opciones de exportación integradas y carpetas de proyectos, que son útiles para gestionar escritos académicos largos o proyectos de tesis.

Zettlr es totalmente de código abierto y no utiliza ninguna sincronización en la nube propietaria. Esto lo hace especialmente atractivo para los usuarios que desean control, transparencia y un entorno creado para escribir en serio.

Las mejores funciones de Zettlr

Integra Zotero para insertar citas académicas y gestionar bibliografías

Utiliza el modo de proyecto para gestionar carpetas, borradores y documentos largos fácilmente

Exporta tu trabajo en múltiples formatos, incluyendo PDF, Word, HTML y LaTeX

Escribe en varios idiomas con compatibilidad con resaltado de sintaxis y corrector ortográfico

Etiqueta y filtra notas utilizando YAML frontmatter y metadatos personalizados

Limitaciones de Zettlr

Carece de apps móviles nativas, lo que limita el acceso sobre la marcha

La interfaz puede parecer técnica o anticuada en comparación con las herramientas comerciales modernas

Precios de Zettlr

Free

Valoraciones y opiniones sobre Zettlr

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zettlr?

Una reseña en Reddit dice:

Aprecio que Zettlr sea gratis y tenga una buena exportación a epub.

9. Agenda (la mejor para organizar notas basadas en el tiempo)

a través de Agenda

Agenda utiliza un enfoque centrado en un cronograma que es perfecto para realizar el seguimiento de lo que se ha discutido y preparar notas antes de eventos futuros. Puedes adjuntar notas a eventos del calendario, ver todo cronológicamente y marcar elementos clave como «En la agenda»

Diseñado para usuarios de Mac, se integra perfectamente con el Calendario y los Recordatorios de Apple. Su elegante diseño une tu calendario y tus notas, lo que te permite desplazarte por el contexto pasado y futuro, ideal para cualquiera que piense en el tiempo y quiera que sus notas sigan su ejemplo.

Las mejores funciones de Agenda

Agrupa las notas en categorías como reuniones, planificación o entregas para mantener una estructura de proyectos clara

Adjunta archivos, imágenes y etiquetas para enriquecer las notas y facilitar su búsqueda o filtrado posterior

Utiliza el formato Markdown y un método de toma de notas por frases para seguir escribiendo de forma ligera pero estructurada

Crea plantillas de notas para flujos de trabajo recurrentes, como actas de reuniones o planificación de sprints

Enlaza notas para rastrear relaciones entre ideas, planes y documentación

Limitaciones de Agenda

Disponible solo en macOS e iOS

Funcionalidad colaborativa limitada para equipos

Precios de Agenda

Free

Complementos: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Agenda

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,3/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Agenda?

Un crítico de Capterra dice:

¡Su facilidad de uso es fantástica para cualquiera que lo utilice! Los clientes pueden reservar directamente en línea o puedes introducir las reservas a través del back-end del software. Las confirmaciones se envían automáticamente.

10. Bear (Ideal para escribir con concentración en un entorno sin distracciones)

vía Bear

Bear ofrece una experiencia de escritura centrada y con un bonito diseño, con una potente organización bajo el capó. Es compatible con Markdown, vistas previas enriquecidas y etiquetas anidadas como #trabajo/reuniones, para que puedas estructurar tus notas sin interrumpir el flujo de escritura. No hay vistas complicadas, solo una toma de notas limpia y rápida.

Las notas se almacenan localmente, con sincronización opcional con iCloud para acceder a ellas desde cualquier dispositivo. Con temas y tipografías personalizados, Bear se parece más a un estudio de escritura privado que a una típica app de notas, ideal para escritores, periodistas y cualquiera que valore la claridad.

Las mejores funciones de Bear

Busca con filtros avanzados utilizando hashtags, sistemas de listas de tareas pendientes y archivos adjuntos

Exporta notas en formatos como PDF, HTML, DOCX y Markdown

Cifra notas individuales con Face ID o protección con contraseña

Fija notas importantes en la parte superior de tu lista para acceder rápidamente al contenido recurrente o activo

Limitaciones de Bear

No disponible para usuarios de Windows o Android

Las funciones de colaboración son mínimas o inexistentes

Precios de Bear

Free

Bear Pro: 2,99 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Bear

G2: 4,6/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bear?

Un crítico de G2 dice:

Me gusta el hecho de que la app Bear sea minimalista a propósito. Así hay muchas menos distracciones si utilizas la app para tomar notas, ideas o crear contenido para tu blog. Es muy fácil de usar, ofrece muchas optimizaciones y también viene con un montón de atajos de teclado.

11. Notion (la mejor para combinar notas, bases de datos y colaboración)

a través de Notion

Notion te permite dar forma a tus notas, no solo escribirlas. Empieza con una página en blanco y crea cualquier cosa, desde un diario hasta un wiki para tu empresa. Las notas funcionan como bloques de construcción: puedes arrastrarlas, anidarlas y transformarlas en bases de datos, listas contraíbles o páginas enlazadas.

Es fácil pasar de una idea rápida a un plan de proyecto completo en el mismo espacio. Con plantillas flexibles y múltiples vistas, como Kanban o tablas, Notion se adapta a tu forma de pensar y trabajar.

Las mejores funciones de Notion

Utiliza tablas, calendarios y tableros Kanban en línea para gestionar datos estructurados directamente en las notas

Configura plantillas personalizadas para tomar notas para casos de uso recurrentes, como agendas de reuniones, especificaciones de productos o calendarios de contenidos

Asigne tareas dentro de las páginas y realice su seguimiento mediante fechas límite, campos de estado y personas asignadas

Utiliza bloques sincronizados para reflejar el mismo contenido en varias páginas

Limitaciones de Notion

Puede parecer lento o desordenado con páginas grandes o un uso intensivo

El acceso sin conexión es limitado y no es totalmente fiable para todos los casos de uso

Precios de Notion

Free

Plus : 12 $ al mes por usuario

Business: 24 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Notion

G2: 4,7/5 (más de 6750 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2570 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Un crítico de G2 dice:

Notion hace que sea increíblemente fácil organizar información, colaborar con compañeros de equipo y crear flujos de trabajo personalizados sin necesidad de escribir código.

12. Tana (ideal para crear un segundo cerebro dinámico con IA)

vía Tana

Tana combina datos estructurados, notas diarias y herramientas de IA para reuniones en un sistema flexible basado en gráficos. Las «superetiquetas» personalizadas convierten el texto sin formato en contenido organizado, como planes de proyectos, notas de reuniones o bases de datos de contactos. Empieza con simples viñetas y luego conviértelas en objetos estructurados con filtros, atributos y vistas dinámicas.

Cada nota diaria se convierte en parte de un gráfico de conocimiento en crecimiento, donde el contenido enlazado y las herramientas de IA para reuniones ayudan a resumir, conectar y ampliar tus ideas a medida que evoluciona tu flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Tana

Consulte notas en diferentes contextos utilizando Live Nodes, que se actualizan en todos los lugares donde se mencionan

Utiliza el nodo Diario para organizar automáticamente las tareas diarias, las notas y los enlaces a proyectos en curso

Busca al instante en todos los nodos con la potente función de búsqueda contextual de Tana

Contrae y expande los esquemas para una edición centrada y una experiencia de escritura sin distracciones

Limitaciones de Tana

Aún en fase beta abierta, por lo que algunas funciones pueden cambiar o parecer experimentales

La curva de aprendizaje inicial es más pronunciada que la de las apps, aplicaciones, programas y servicios tradicionales para tomar notas

Precios de Tana

Free

Más: 8 $ al mes

Pro: 14 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Tana

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tana?

Una reseña en Reddit dice:

Estaba cansado de saltar entre notas y tareas. Me preocupaba archivar cosas. Temía no volver a encontrarlas nunca. Eso ya no ocurre. Es fenomenal.

Por qué ClickUp es la mejor alternativa a NotePlan

Mientras que NotePlan es ideal para una planificación centrada, ClickUp ofrece un entorno de trabajo más potente y flexible. Ofrece múltiples vistas (lista, tablero, calendario y Gantt) para que puedas organizar tus notas y tareas de la forma que mejor te funcione.

Utiliza Documentos para crear notas detalladas, wikis y mucho más. Incluso puedes convertir las notas en tareas con un solo clic. Los flujos de trabajo personalizados, la colaboración en tiempo real y la profunda integración con herramientas como Google Calendar y Slack hacen que ClickUp sea ideal para todo, desde rutinas personales hasta la planificación de equipos. Se acabó el tener que saltar de una app, aplicación, a otra: ahora solo necesitas un lugar para capturar, planificar y actuar.

