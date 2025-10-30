Las 13 mejores herramientas LMS para pequeñas empresas en 2025

Si eres propietario de una pequeña empresa o director de RR. HH., así es como te ayudará el sistema de gestión del aprendizaje (LMS) adecuado:

Forma a los nuevos empleados sin sobrecargar a tu equipo.

Mantener el seguimiento del cumplimiento sin necesidad de microgestión.

Ayudar a los empleados a aprender, no solo a hacer clic en cursos en línea.

Sin embargo, los directores de RR. HH. y los jefes de equipo siguen mostrándose reticentes. No es que no vean el valor de un LMS, sino que les preocupa el segundo nivel de fricción:

¿Quién va a crear todos estos programas de formación?

¿Los empleados simplemente se desconectarán y harán clic en «Siguiente»?

¿De verdad tengo tiempo para gestionar otra herramienta?

Esta es nuestra lista de las mejores plataformas LMS para pequeñas empresas que abordan estas preocupaciones de frente. Hemos seleccionado herramientas que facilitan la vida con plantillas prediseñadas, automatizaciones inteligentes y funciones de participación que mantienen contentos a sus empleados (y administradores).

Tanto si se trata de programas de incorporación, formación de empleados o mejora de competencias, estos sistemas de gestión del aprendizaje le ayudan a llevarlos a cabo sin agotar a su equipo de RR. HH.

Si buscas una comparación rápida de los mejores sistemas de gestión del aprendizaje, esta tabla es para ti.

Nombre de la herramienta Funciones principales Lo mejor para Precios* ClickUp ClickUp Brain, crea listas pendientes, y ClickUp Clips para grabar y compartir la formación. Ideal para organizaciones sin ánimo de lucro que necesitan una plataforma todo en uno para la formación, la incorporación y la gestión de proyectos. Free Forever; personalización disponible para corporaciones. TalentLMS Más de 1000 cursos listos para usar, creación de encuestas, integración con BambooHR y Salesforce. Lo mejor para el aprendizaje integral de las empresas en crecimiento. Los planes de pago comienzan a partir de 149 $ al mes para entre 1 y 40 usuarios. AbsorbLMS Cree /IA, firmas de los alumnos y listas de control observacionales. Lo mejor para la formación en materia de cumplimiento normativo Precios personalizados Docebo Arquitectura sin interfaz, recomendaciones de cursos basadas en IA y función de invitación para ver. Las mejores para gestionar la formación y la certificación en materia de cumplimiento normativo Precios personalizados LearnUpon Itinerarios de aprendizaje con múltiples cursos, lógica «si... entonces» para la automatización de la formación y portales dedicados. Las mejores para formar a múltiples públicos Precios personalizados Thinkific Aprendizaje de marca blanca, dominios personalizados, espacios comunitarios y roles personalizados. Ideales para empresas que desean vender cursos en línea. Los planes de pago empiezan a partir de 49 $ por usuario/mes Blackboard Marca multitenant, certificación ISO, área de pruebas, verificador de accesibilidad integrado. Ideal para empresas que necesitan una plataforma de formación escalable y personalizada con su marca. Precios personalizados Moodle Marco de competencias personalizado, mensajería matriz, conector de IA. Ideal para organizaciones sin ánimo de lucro que desean un LMS personalizable y económico. Free Tovuti 40 tipos de contenido, Dizi IA, creación de grupos y subgrupos de usuarios. Las mejores para experiencias de formación interactivas e inmersivas Precios personalizados 360 Learning Inicio de sesión único (SSO), añadir archivos basados en web, establecer fechas de caducidad de los certificados. Lo mejor para la formación colaborativa Los planes de pago comienzan a partir de 8 $ por usuario al mes. iSpring Learn Autor de cursos basados en PowerPoint, inicio de sesión único y dominio personalizado para la marca. Las mejores para impartir y automatizar la formación corporativa Los planes de pago comienzan a partir de 770 $ por usuario/año. Litmos 98 000 cursos listos para usar, más de 100 conectores, uso de IA para analizar los vídeos enviados, revisión del historial de cursos. Las mejores para impartir formación de gran impacto Precios personalizados LearnDash Progreso de vídeo, con compatibilidad con múltiples formatos de contenido. Las mejores para pequeñas empresas para crear y gestionar la formación Los planes de pago comienzan a partir de 199 $ al año por un sitio web.

¿Qué debe buscar en un LMS para pequeña empresa?

A la hora de elegir un sistema de gestión del aprendizaje (LMS) para una pequeña empresa, lo que se busca son funciones que ahorren tiempo, reduzcan los gastos de administrador y crezcan con usted. Y que no sobrecarguen a su equipo ni a su presupuesto.

Un LMS fácil de usar que ofrece a su equipo la formación relevante que necesita para mejorar sus habilidades.

Aquí tienes una lista de control práctica con las funciones clave que debes buscar:

Módulos de aprendizaje interactivos: mantenga el interés de los empleados con vídeos interactivos, cuestionarios y simulaciones que aumentan la retención y hacen que la formación resulte menos tediosa.

Opciones de personalización: adapte el sistema de gestión del aprendizaje a las necesidades de su empresa con cursos de marca, contenido personalizado para los módulos de formación y itinerarios de aprendizaje personalizados.

Escalabilidad: asegúrate de que tu LMS crezca con tu equipo, con compatibilidad para más usuarios, cursos y ubicaciones sin ralentizarse ni requerir costosas actualizaciones.

Seguimiento del progreso: realice un seguimiento del progreso de los alumnos y perfeccione la formación mediante cuestionarios integrados, realice un seguimiento del progreso de los alumnos y perfeccione la formación mediante cuestionarios integrados, encuestas de opinión sobre la formación , certificados y evaluaciones del rendimiento.

Capacidades de integración: conecta tu LMS con herramientas como Slack, Google Workspace, conecta tu LMS con herramientas como Slack, Google Workspace, software de formación o tu HRIS para optimizar la incorporación de nuevos empleados, automatizar las asignaciones y sincronizar los datos de los empleados.

Acceso móvil: permita a los equipos acceder al material de formación sobre la marcha con una plataforma de formación adaptada a dispositivos móviles para trabajadores de campo, equipos híbridos o lecciones rápidas entre tareas.

(Elaboración de) informes y análisis: obtenga visibilidad sobre quién está aprendiendo qué, dónde se encuentran los obstáculos y cómo puede mejorar la formación en todos los equipos mediante paneles e informes en tiempo real.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

El mejor LMS para pequeñas empresas

Estas son las mejores herramientas de gestión del aprendizaje para pequeñas empresas como la suya.

ClickUp (ideal para empresas que necesitan una plataforma todo en uno para la incorporación y la gestión del aprendizaje continuo)

ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente, funciona como un sistema de gestión del aprendizaje ligero y personalizable, que simplifica los flujos de trabajo y mejora la gestión de tareas en todos los proyectos.

Con la potente combinación de ClickUp Brain + ClickUp Documento, puedes crear manuales de formación, guías para voluntarios, guías de incorporación e incluso planes de aprendizaje personalizados.

Para que sea más interactivo, puedes subir vídeos o infografías incrustados para mejorar el contenido. Con el uso compartido público, los voluntarios o las partes interesadas pueden acceder a ellos sin necesidad de tener acceso completo a ClickUp, lo que facilita la incorporación.

Genere material de formación, tareas, horarios y mucho más con el entorno de trabajo de ClickUp AI.

Si sus manuales de formación están dispersos en archivos PDF, hojas de cálculo, documentos de Google y otros canales, su equipo dedicará más tiempo a localizarlos que a terminar su trabajo. Sin embargo, la búsqueda empresarial basada en IA facilita esta parte del proceso, ya que le permite buscar cualquier cosa en su entorno de trabajo y en aplicaciones de terceros integradas en cuestión de segundos.

A medida que crece su biblioteca de formación para empleados, puede utilizar la función de gestión del conocimiento de ClickUp para encontrar documentos y respuestas relevantes sin tener que buscar en carpetas. Esta función permite un almacenamiento fácil y acceder al instante a todo el conocimiento de la empresa. Para ello, puede convertir todos sus documentos y guías de formación en wikis internos.

¿Necesita ayuda más personalizada? ¡ Pregunte a los agentes de ClickUp! Estas herramientas de IA para la gestión del conocimiento pueden responder pacientemente a preguntas repetitivas y actuar como desencadenante de flujos de trabajo sin sobrecargar a su pequeño equipo.

Responda a preguntas repetitivas en los canales de chat de ClickUp, utilice la automatización para los informes diarios y semanales, clasifique y asigne mensajes, añada recordatorios y mucho más con ClickUp Autopilot Agents.

ClickUp también cuenta con una plantilla prediseñada que le ayudará a estandarizar la implementación de programas de formación. Por ejemplo, la plantilla «Training Rollout Plan» (Plan de implementación de formación) de ClickUp garantiza que todo su material de formación esté organizado y sea accesible de forma centralizada.

Obtenga una plantilla gratis Crea y realiza un seguimiento de tus planes de formación utilizando la plantilla de plan de implementación de formación de ClickUp.

Con esta plantilla, podrás:

Realice un seguimiento de las diferentes fases de sus planes de formación mediante estados personalizados.

Guarda, organice y visualice la información sobre las sesiones de formación utilizando campos personalizados.

Supervise el progreso del plan de implementación con los paneles de control de ClickUp.

Tanto si estás formando a nuevos empleados como si gestionas el desarrollo de habilidades de todo el equipo, las funciones de ClickUp se adaptan a tus necesidades de formación y ofrecen compatibilidad con tu crecimiento.

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

La aplicación móvil a veces realiza su trabajo más lentamente que la versión de escritorio, especialmente cuando se manejan proyectos complejos o se gestionan múltiples tareas.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aquí tienes una reseña de G2:

A mi equipo le encanta la posibilidad de asignar tareas para garantizar la responsabilidad y el alto nivel de personalización. Hemos podido crear espacios que se adaptan a cada una de nuestras necesidades y realizar un seguimiento del progreso de cada tarea. Es fácil de usar y el servicio de atención al cliente ha sido muy útil cuando lo hemos necesitado. Nuestro equipo no tardó mucho en implementar e integrar ClickUp, y ahora todo el mundo lo utiliza a diario.

A mi equipo le encanta la posibilidad de asignar tareas para garantizar la responsabilidad y el alto nivel de personalización. Hemos podido crear espacios que se adaptan a cada una de nuestras necesidades y realizar un seguimiento del progreso de cada tarea. Es fácil de usar y el servicio de atención al cliente ha sido muy útil cuando lo hemos necesitado. Nuestro equipo no tardó mucho en implementar e integrar ClickUp, y ahora todo el mundo lo utiliza a diario.

💟 Bonificación: Brain MAX es su compañero de escritorio con tecnología de IA que también funciona como un LMS inteligente e intuitivo para pequeñas empresas. Con una profunda integración entre sus documentos, materiales de formación y comunicaciones del equipo, Brain MAX facilita la creación, organización y entrega de contenido de aprendizaje, todo desde una sola plataforma. Puede utilizar la función de conversión de voz a texto para crear rápidamente módulos de formación, asignar cursos, realizar un seguimiento del progreso de los empleados e incluso generar cuestionarios o formularios de comentarios. Brain MAX automatiza los recordatorios, recopila recursos relevantes y proporciona información en tiempo real sobre el aprendizaje del equipo, lo que hace que la incorporación y la mejora de las habilidades sean fluidas, eficientes y perfectamente adaptadas a las necesidades de su empresa.

📚 Más información: Cómo utiliza ClickUp nuestro equipo de incorporación

2. TalentLMS (la mejor opción para el aprendizaje integral de las empresas en crecimiento)

vía TalentLMS

TalentLMS es un sistema de gestión del aprendizaje que ayuda a las pequeñas empresas a formar a sus empleados, socios o clientes con una configuración mínima. Está basado en la nube y es compatible con dispositivos móviles.

Su interfaz fácil de usar permite incluso a equipos sin experiencia previa en LMS crear cursos en línea en cuestión de horas.

Puede gestionar usuarios, asignar itinerarios de aprendizaje y realizar un seguimiento del progreso mediante informes integrados y automatización. Las herramientas de IA facilitan la generación de contenido para documentos de incorporación y la detección de carencias en las habilidades, mientras que las funciones de gamificación, como las tablas de clasificación y las insignias, ayudan a mantener el interés de los alumnos.

Con precios flexibles y una mínima intervención de TI, es una opción práctica para equipos en crecimiento que necesitan una solución LMS escalable.

Las mejores funciones de TalentLMS

Imparta cursos interactivos con una variedad de opciones (preguntas de elección múltiple, arrastrar y soltar, preguntas abiertas) que cumplen con los estándares de contenido de aprendizaje electrónico, como SCORM, xAPI y cmi5.

Cree encuestas para recopilar y analizar resultados sobre los alumnos y la formación.

Integración con plataformas como BambooHR y Salesforce para la incorporación y el seguimiento del progreso de la formación del equipo de ventas.

Límites de TalentLMS

Las funciones de (elaboración de) informes son básicas, sin opción de crear informes para cursos agrupados como un plan de estudios.

Precios de TalentLMS

Core : 149 $ al mes por 1-40 usuarios.

Grow : 299 $ al mes por 1-70 usuarios.

Pro : 579 $ por 1-100 usuarios/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de TalentLMS

G2: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TalentLMS?

Aquí tienes una reseña de G2:

Me encanta la posibilidad de utilizar la IA y también tener libertad para personalizar. Hay muchas áreas que podemos aprovechar para mejorar la formación que proveemos. La elaboración de informes ha sido muy útil y proporciona datos muy valiosos. Hemos podido implementar el contenido de forma fácil y rápida, con una valoración de adopción muy alta.

Me encanta la posibilidad de utilizar la IA y también tener libertad para personalizar (intervalo) gratis, gratuito/a. Hay muchas áreas que podemos aprovechar para mejorar la formación que proveemos. La elaboración de informes ha sido muy útil y proporciona datos muy valiosos. Hemos podido implementar el contenido de forma fácil y rápida, con una tasa de adopción muy alta.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas para planes de formación de empleados

3. AbsorbLMS (la mejor para la formación en materia de cumplimiento normativo)

vía AbsorbLMS

AbsorbLMS ofrece un aprendizaje basado en IA llamado Absorb Skills que le ayuda a ofrecer itinerarios de mejora de habilidades personalizados a los empleados.

Puedes crear cursos y cuestionarios rápidamente utilizando IA generativa, incluso sin un equipo dedicado a formación y desarrollo.

Los administradores pueden utilizar comandos en lenguaje natural para extraer informes o automatizar las inscripciones, lo que les permite ahorrar un tiempo muy valioso. La IA permite personalizar las experiencias de aprendizaje. Esta función recomienda contenido a los alumnos en función de su progreso individual.

Absorb ofrece más de 20 000 cursos listos para usar, basados en métodos de formación tradicionales, para diversos sectores y niveles de competencia, con el respaldo de expertos. Es ideal para pequeñas empresas que no quieren gastar una fortuna en crear cursos básicos.

Las mejores funciones de AbsorbLMS

Utilice Create IA para investigar, estructurar y diseñar cursos e incluir elementos interactivos que atraigan a los alumnos.

Captura las firmas de los alumnos al completar los cursos para garantizar que se dispone de pruebas documentadas de reconocimiento y de que el curso está completado.

Realice un seguimiento y evalúe en qué medida los alumnos pueden aplicar su formación a tareas y procedimientos del mundo real que son fundamentales para su rol, utilizando listas de control observacionales*.

Límites de AbsorbLMS

Gestionar una gran biblioteca de cursos lleva mucho tiempo en este momento, ya que no hay opciones de edición masiva disponibles.

Precios de AbsorbLMS

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AbsorbLMS

G2: 4,6/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TalentLMS?

Aquí tienes una reseña de G2:

La interfaz intuitiva y fácil de usar de Absorb es rápida de aprender y fácil de usar. Tiene un gran nivel de flexibilidad, pero también es estable y robusta. Las nuevas funciones tienen en cuenta los deseos y necesidades de los usuarios. El soporte al cliente es excelente, ¡y siempre están dispuestos a ayudar!

La interfaz intuitiva y fácil de usar de Absorb es rápida de aprender y fácil de usar. Tiene un gran nivel de flexibilidad, pero también es estable y robusta. Las nuevas funciones tienen en cuenta los deseos y necesidades de los usuarios. El soporte al cliente es excelente, ¡y siempre están dispuestos a ayudar!

​​📮 ClickUp Insight: El 33 % de los encuestados señala el desarrollo de habilidades como uno de los casos de uso de la IA que despierta más interés. Por ejemplo, los trabajadores no técnicos pueden querer aprender a crear fragmentos de código para una página web utilizando una herramienta de IA. En tales casos, cuanto más contexto tenga la IA sobre su trabajo, mejores serán sus respuestas. Como app, aplicación integral para el trabajo, la IA de ClickUp destaca en este aspecto. Sabe en qué proyecto está trabajando y puede recomendarle pasos específicos o incluso realizar tareas como crear fragmentos de código fácilmente.

4. Docebo (la mejor para gestionar la formación y la certificación en materia de cumplimiento normativo)

vía Docebo

Las iniciativas de formación suelen fracasar cuando son manuales, inconsistentes o difíciles de escalar. Más aún cuando se trata de formar a los empleados en el uso de un nuevo software de manera eficiente. Si no se controla, esto ralentiza la productividad y aumenta los costes de incorporación.

Docebo resuelve este problema con un LMS basado en IA que automatiza la creación de cursos, personaliza las rutas de aprendizaje y agiliza las certificaciones. Con la arquitectura sin interfaz, puede crear cursos atractivos e integrarlos en sus herramientas existentes. De esta manera, las metas y programas de formación pasan a formar parte del flujo de trabajo diario.

Con compatibilidad móvil, acceso multilingüe e integraciones como Salesforce y Zoom, Docebo encaja perfectamente en su infraestructura actual.

Las mejores funciones de Docebo

Acceda fácilmente al contenido formativo en tiempo real que ofrece compatibilidad con las rutas de aprendizaje con Docebo Content, LinkedIn Learning y Skills.

Utiliza la IA para recomendar cursos adaptados al comportamiento y las necesidades de cada alumno. Por ejemplo, la función «invitar a ver» ayuda a los alumnos a hacer uso compartido de contenido con sus compañeros cuando quieren que vean ese recurso.

Crea espacios únicos para grupos de usuarios con el fin de fomentar la participación mediante el chatear moderado, juegos divertidos, logros e insignias.

Límites de Docebo

Los límites en torno a la automatización a nivel de sesión y los permisos de los instructores tienen como resultado un aumento del trabajo manual y de soluciones alternativas.

Precios de Docebo

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Docebo

G2: 4,3/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Docebo?

Aquí tienes una reseña de G2:

Docebo es un proveedor de una plataforma altamente personalizable que nos permite adaptar la experiencia de aprendizaje para reflejar la marca y la voz de nuestra empresa.

Docebo es un proveedor de una plataforma altamente personalizable que nos permite adaptar la experiencia de aprendizaje para reflejar la marca y la voz de nuestra empresa.

📚 Más información: Herramientas de IA para organizaciones sin ánimo de lucro

5. LearnUpon (la mejor para formar a múltiples públicos)

vía LearnUpon

LearnUpon es un LMS de nube que se integra con sus plataformas existentes, como HRIS y CRM.

Tan pronto como se incorpora un nuevo empleado o se registra un cliente, LearnUpon les asigna automáticamente las rutas de formación pertinentes. Con compatibilidad para más de 20 idiomas, el LMS multilingüe de LearnUpon hace que el aprendizaje sea accesible a una audiencia global.

Con branding personalizado, funciones centradas en la participación y paneles intuitivos, LearnUpon ayuda a los equipos de RR. HH. pequeños a ofrecer procesos de aprendizaje profesionales y acordes con la marca. Todo ello sin añadir complejidad tecnológica, lo que libera a sus equipos para que se centren en el crecimiento y la retención.

Las mejores funciones de LearnUpon

Estructura el aprendizaje con módulos flexibles, itinerarios formativos con varios cursos y un catálogo de cursos de autoservicio que permite a los alumnos navegar e inscribirse a su propio ritmo.

Automatice los procesos de formación utilizando la lógica inteligente «si/entonces» y objetos de aprendizaje reutilizables para crear itinerarios de aprendizaje personalizados.

Personaliza la formación para diferentes públicos a través de portales dedicados, lo que le permite gestionar múltiples entornos de aprendizaje desde una única plataforma LMS.

Límites de LearnUpon

La elaboración de informes estándar disponibles carece de la profundidad necesaria para realizar análisis avanzados.

Precios de LearnUpon

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LearnUpon

G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LearnUpon?

Aquí tienes una reseña de G2:

Me gusta la experiencia de usuario en general. Es fácil encontrar la información, se pueden programar las clases, establecer un límite de acceso solo al público objetivo y permitir reseñas en los cursos para obtener más información sobre la experiencia de los alumnos.

Me gusta la experiencia de usuario en general. Es fácil encontrar la información, se pueden programar las clases, establecer un límite de acceso solo al público objetivo y permitir reseñas en los cursos para obtener más información sobre la experiencia de los alumnos.

🧠 ¿Sabías que...? El 74 % de los empleados afirma que necesita seguir aprendiendo nuevas habilidades para seguir siendo relevante en su trabajo.

6. Thinkific (ideal para creadores que desean vender cursos en línea)

vía Thinkific

Thinkific no es el típico LMS, sino un creador de cursos de arrastrar y soltar que ofrece compatibilidad con vídeos, audio, presentaciones, PDF, descargar y contenido compatible con SCORM.

Gracias a funciones como los generadores de esquemas y los importadores masivos, los creadores pueden diseñar cursos sin necesidad de tener conocimientos técnicos, lo que supone una opción ideal para las pequeñas empresas, en las que los miembros del equipo pueden tener que desempeñar múltiples rolos.

Para que los alumnos mantengan la motivación, Thinkific ofrece cuestionarios, tareas, encuestas, certificados de finalización y un seguimiento del progreso gamificado. También se obtiene una aplicación móvil y una app, aplicación con la marca para acceder al aprendizaje desde cualquier lugar.

Las mejores funciones de Thinkific

Ofrezca una experiencia de aprendizaje personalizada y con marca blanca mediante la personalización de la apariencia, los dominios personalizados, la edición avanzada de temas y las herramientas de creación de sitios web.

Permite a los creadores construir espacios comunitarios interactivos y dedicados directamente dentro de su entorno de aprendizaje para el aprendizaje basado en cohortes y áreas exclusivas para miembros.

Cree rols personalizados con permisos granulares, asegurándose de que las partes interesadas solo vean y gestionen lo que es relevante para sus responsabilidades.

Límites de Thinkific

Los módulos de aprendizaje no se pueden descargar como archivos SCORM para su uso en otras plataformas LMS, lo que pueden necesitar las empresas más grandes.

Precios de Thinkific

Básico : 49 $ por usuario/mes

Inicio : 99 $ por usuario/mes

Grow : 199 $ por usuario/mes

Thinkific Plus: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Thinkific

G2: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Thinkific?

Aquí tienes una reseña de G2:

Es fácil de usar, el más fácil de todos los LMS que he utilizado. Responde a mis necesidades, especialmente en lo que respecta al aspecto Wysiwyg. Sin duda, podrás crear una academia atractiva que ofrezca una gran experiencia a tus alumnos, ¡incluso con el plan básico! Los precios son razonables y el equipo de soporte es excelente. Te dan una respuesta rápida y se aseguran de hacer un seguimiento cada vez.

Es fácil de usar, el más fácil de todos los LMS que he utilizado. Responde a mis necesidades, especialmente en lo que respecta al aspecto Wysiwyg. Sin duda, podrás crear una academia atractiva que ofrezca una gran experiencia a tus alumnos, ¡incluso con el plan básico! Los precios son razonables y el equipo de soporte es excelente. Te dan una respuesta rápida y se aseguran de hacer un seguimiento cada vez.

🧠 ¿Sabías que... En 1924, Sidney Pressey creó la primera máquina de aprendizaje. Esta máquina se parecía a una máquina de escribir que no permitía a los usuarios continuar a menos que los proveedores proporcionaran la respuesta correcta.

7. Blackboard (ideal para empresas que necesitan una plataforma de formación escalable y personalizada con su marca)

vía Blackboard

Blackboard es un complemento de nivel de corporación basado en navegador dentro del kit de herramientas Video Studio.

Como sistema de gestión del aprendizaje, permite a los educadores grabar, subir, edición, subtitular y uso compartido de vídeos directamente en Blackboard. No se necesitan herramientas ni inicios de sesión adicionales.

Ofrece branding multitenant y seguridad de nivel de corporación (certificación FedRAMP e ISO), lo que facilita la formación de empleados, personalizados y socios mediante portales independientes para cada marca o incluso para el conocimiento de los productos.

Blackboard se diferencia de otras plataformas LMS en que ofrece compatibilidad con vídeo inmersivo en 360° y gafas de realidad virtual para impartir lecciones atractivas y exploratorias.

Las mejores funciones de Blackboard

Graba y edita vídeos de formación de forma nativa dentro del entorno de aprendizaje de tus programas de desarrollo.

Ofrece un área de fase donde puedas probar de forma segura el contenido de la formación o prepararte para una actualización de software.

Encuentre y solucione problemas de accesibilidad utilizando el verificador de accesibilidad integrado en el editor de contenido de Blackboard.

Límites de Blackboard

El sistema experimenta ocasionalmente problemas de rendimiento, como tiempos de carga lentos y fallos ocasionales, lo que perturba la experiencia del usuario.

Precios de Blackboard

30 días de (versión de) prueba gratuita.

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Blackboard

G2: 4,0/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Blackboard?

Aquí tienes una reseña de G2:

La capacidad actual de la IA, que recientemente ha sido función, supone un gran cambio para nosotros. Ayuda a acelerar la impartición de cursos y evaluaciones diseñados utilizando la estructura y las preguntas de la IA. Desde la interfaz de usuario, que es muy fácil de usar para cualquiera, la implementación de herramientas de terceros es simplemente increíble y muy sencilla. La integración es otra de las cosas que más me gusta.

La capacidad actual de la IA, la función recientemente presentada, supone un gran cambio para nosotros. Ayuda a acelerar la impartición de cursos y evaluaciones diseñados utilizando la estructura y las preguntas de la IA. Desde la interfaz de usuario, que es muy fácil de usar para cualquiera, la implementación de herramientas de terceros es simplemente increíble y muy sencilla. La integración es otra de las cosas que más me gusta.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas de documentación de procesos

8. Moodle (ideal para organizaciones sin ánimo de lucro que desean un LMS personalizable y económico)

vía Moodle

Moodle es un sistema de gestión del aprendizaje gratis y de código abierto para pequeñas empresas.

La herramienta elimina los prohibitivos costes de licencia de los sistemas de gestión del aprendizaje propietarios, lo que hace que la formación profesional de los empleados sea asequible incluso con un presupuesto ajustado.

Además, sus amplias capacidades de personalización permiten a las pequeñas empresas adaptar perfectamente el contenido de la formación, la imagen de marca y el flujo del curso, incluyendo el uso de actividades bajo condición para garantizar un aprendizaje eficiente y específico para cada rol, lo cual es crucial para maximizar el impacto del tiempo y los recursos limitados de formación.

Esta plataforma de seguridad y personalizable le permite alojar Moodle por su cuenta para tener la propiedad completa de los datos o utilizar MoodleCloud para una implementación y adopción del producto más rápidas.

Las mejores funciones de Moodle

Importa y crea marcos de competencias personalizados y asigna planes de aprendizaje a los empleados.

Fomente el aprendizaje colaborativo a través de conferencias web, foros y opciones de comunicación durante el curso con Matrix Messaging.

Mejora las capacidades de Moodle con potentes complementos como AI Connector, que integra herramientas de IA como ChatGPT y DALL-E.

Límites de Moodle

El proceso de actualización requiere pasos manuales como hacer una copia de seguridad de la base de datos, sustituir archivos principales y comprobar si los complementos siguen haciendo su trabajo.

Precios de Moodle

Free

Valoraciones y opiniones sobre Moodle

G2: 4,0/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Moodle?

Aquí tienes una reseña de G2:

Moodle es uno de los sistemas de gestión del aprendizaje de código abierto más flexibles y con más funciones disponibles. Me encanta que permita una personalización completa, desde la estructura del curso hasta los rols de usuario, las integraciones de complementos y los temas de la interfaz de usuario.

Moodle es uno de los sistemas de gestión del aprendizaje de código abierto más flexibles y con más funciones disponibles. Me encanta que permita una personalización completa, desde la estructura del curso hasta los rols de usuario, las integraciones de complementos y los temas de la interfaz de usuario.

ClickUp Callout: La IA conectada de ClickUp vincula sus herramientas, documentos, tareas y datos, de modo que las respuestas de la IA siempre reflejan el contexto más actual y relevante en todo su espacio de trabajo.

9. Tovuti (la mejor para experiencias de formación interactivas e inmersivas)

vía Tovuti

Tovuti LMS es un sistema de gestión del aprendizaje todo en uno para pequeñas empresas que permite crear, impartir, vender y realizar un seguimiento de los programas de formación. Ayuda a crear cursos interactivos utilizando más de 40 tipos de contenido, incluyendo visitas virtuales en 360°, escenarios de rama y puntos de acceso clicables para ofrecer experiencias de aprendizaje inmersivas.

Dizi IA de Tovuti es su asistente integrado para la creación de cursos, que le ayuda a convertir ideas, archivos PDF o indicaciones en lecciones completas en cuestión de minutos. Solo tiene que cargar una fuente o escribir una indicación, y Dizi genera el contenido del curso, los cuestionarios e incluso las actividades, listos para publicar en su LMS.

Cuenta con una biblioteca de 3 millones de imágenes de archivo y más de una docena de formatos interactivos. Para equipos pequeños o responsables de RR. HH., esto se traduce en implementaciones más rápidas, menores costes de contenido y más tiempo dedicado a mejorar la eficacia de la formación.

Las mejores funciones de Tovuti

Genere cursos completos en segundos con Dizi IA, junto con imágenes y cuestionarios interactivos.

Conecta Tovuti con tus sistemas HRIS o ERP mediante conexiones API para enviar y recibir datos.

Cree grupos y subgrupos de usuarios ilimitados y asigne permisos específicos.

Límites de Tovuti

El centro de ayuda suele considerarse genérico y no ofrece muchos detalles sobre flujos de trabajo específicos.

Precios de Tovuti

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Tovuti

G2: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tovuti?

Aquí tienes una reseña de G2:

Llevo utilizando Tovuti desde principios de 2022 y, en primer lugar, han sido un socio increíble desde el principio hasta el final. Lo que más destacará para cualquiera que decida utilizar Tovuti para sus necesidades de LMS es que, sin duda, tienen el mejor soporte al cliente y la mejor compatibilidad técnica de todas las organizaciones con las que he tratado.

Llevo utilizando Tovuti desde principios de 2022 y, en primer lugar, han sido un socio increíble desde el principio hasta el final. Lo que más destacará para cualquiera que decida utilizar Tovuti para sus necesidades de LMS es que, sin duda, tienen el mejor soporte al cliente y la mejor compatibilidad técnica de todas las organizaciones con las que he tratado.

📚 Más información: Cómo utilizar la automatización de flujo de trabajo con IA para aumentar la productividad

10. 360 Learning (la mejor para la formación colaborativa)

vía 360 Learning

La función más potente de 360 Learning es la integración de una enorme base de datos con 30 000 entradas de habilidades y el etiquetado basado en IA, que correlaciona automáticamente el contenido de la formación y los perfiles de los empleados con las habilidades adecuadas.

Esta automatización garantiza que los equipos pequeños puedan ofrecer itinerarios de aprendizaje altamente específicos sin esfuerzo manual, lo que hace que la formación sea más relevante y eficaz al instante.

Lo más importante es que la plataforma ofrece (elaboración de) informes totalmente personalizables que se pueden filtrar, guardar y programar fácilmente, lo que proporciona a los gerentes ocupados los datos esenciales y prácticos que necesitan para realizar un seguimiento rápido del progreso de los empleados.

Esto significa poder medir el impacto de la formación y demostrar el cumplimiento, funciones clave que garantizan que la inversión en formación ofrezca un rendimiento tangible.

Las mejores funciones de 360 Learning

Habilite el inicio de sesión único (SSO) con herramientas como Microsoft, Google, Okta y Myportal para un acceso fácil y con seguridad.

Añada archivos basados en la web directamente mediante enlazado de URL de herramientas como Google y Prezi, manteniendo todo actualizado en un solo lugar.

Haga los ajustes de las fechas de caducidad para los certificados y reciba recordatorios automáticos cuando sea necesario renovarlos.

Límites de 360 Learning

Opciones con límite para personalizar el aspecto y la sensación de la plataforma para alinearla mejor con las directrices de la marca.

Precios de 360 Learning

Equipo : 8 $ por usuario/mes

Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de 360 Learning

G2: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre 360 Learning?

Aquí tienes una reseña de G2:

Como responsable de formación y desarrollo al frente de un equipo de L&D formado por una sola persona, necesitaba un LMS que fuera intuitivo, colaborativo y lo suficientemente flexible como para dar soporte tanto a los equipos internos como a los socios minoristas externos. 360Learning cumplió con creces en todos los aspectos.

Como responsable de formación y desarrollo al frente de un equipo de L&D formado por una sola persona, necesitaba un LMS que fuera intuitivo, colaborativo y lo suficientemente flexible como para dar compatibilidad tanto a los equipos internos como a los socios minoristas externos. 360Learning cumplió con creces en todos los aspectos.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas de bases de conocimientos en Word y ClickUp

11. iSpring Learn (la mejor para impartir y automatizar la formación corporativa)

vía iSpring Learn

iSpring Learn es un LMS en nube ideal para pequeñas empresas, ya que simplifica drásticamente la transición a la formación digital profesional gracias a su interfaz familiar y su facilidad de uso, similar a Microsoft PowerPoint. Con sus herramientas de contenido integradas, en particular la compatibilidad con iSpring Suite, la plataforma permite a los empleados con conocimientos básicos de informática convertir rápidamente presentaciones, vídeos y documentos de PowerPoint existentes en cursos interactivos y rastreables con cuestionarios y simulaciones. Esto elimina la necesidad de contratar diseñadores instruccionales especializados o de aprender a utilizar software complejo desde cero.

El enfoque de la herramienta en la creación rápida de contenidos, combinado con informes de evaluación en tiempo real para un seguimiento sencillo del progreso, garantiza que las pequeñas empresas puedan lanzar, gestionar y medir rápidamente la eficacia de sus programas de formación sin una gran inversión inicial en tiempo o recursos.

Las mejores funciones de iSpring Learn

Gestiona todas las actividades de formación, es decir, sesiones en directo, talleres y reuniones, en un solo lugar utilizando el Calendario.

Redirija a los usuarios desde el sitio web de su empresa a iSpring Learn utilizando el inicio de sesión único (SSO) con tecnología JWT.

Personalice la URL de la plataforma al correlacionar su propio dominio a iSpring Learn para disfrutar de una experiencia personalizada con su marca.

Límites de iSpring Learn

Alinear la voz en off con el vídeo puede resultar complicado; sería útil contar con tutoriales más claros.

Precios de iSpring Learn

300 usuarios : 4,46 $ por usuario/mes.

500 usuarios : 3,97 $ por usuario/mes.

1000 usuarios: 3,58 $ por usuario/mes.

Valoraciones y reseñas de iSpring Learn

G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre iSpring Learn?

Aquí tienes una reseña de G2:

Buena interfaz, muchas oportunidades para crear cursos de alta calidad, es conveniente para realizar un seguimiento del progreso de los empleados y es estupendo que se pueda adquirir la suite y crear materiales increíbles.

Buena interfaz, muchas oportunidades para crear cursos de alta calidad, es conveniente realizar seguimiento del progreso de los empleados y es estupendo que se pueda adquirir la suite y crear materiales increíbles.

📚 Más información: Software de gestión de proyectos para organizaciones sin ánimo de lucro

12. Litmos (la mejor para impartir formación de alto impacto)

vía Litmos

Litmos es un sistema de gestión del aprendizaje basado en IA para pequeñas empresas que le ayuda a incorporar y formar a los empleados, formar a sus socios y garantizar el cumplimiento normativo.

Puede crear cursos utilizando su intuitiva herramienta de autoría de arrastrar y soltar, incrustar vídeos, cuestionarios y contenido interactivo, e implementar itinerarios de aprendizaje en diferentes rols y unidades de negocio.

Ofrece una biblioteca lista para usar con más de 98 000 cursos estándar que abarcan temas como equipo de ventas, experiencia del cliente, cumplimiento normativo, seguridad y habilidades sociales.

Funciones de Litmos

Elija entre más de 100 conectores listos para usar o utilice API abiertas para integrar herramientas de flujo de trabajo.

Analiza los vídeos enviados por los alumnos con IA para realizar un seguimiento del sentimiento, la velocidad de entrega y el uso de palabras clave.

Revise el historial de versiones de la versión del curso y restaure versiones anteriores en cualquier momento para mantener la precisión y evitar errores.

Límites de Litmos

Difíciles de actualizar y para el trabajo con campos personalizados.

Precios de Litmos

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Litmos

G2: 4,3/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Litmos?

Aquí tienes una reseña de G2:

Litmos es muy amigable para el usuario, tiene un montón de opciones, está en constante evolución y mejora continuamente. Me encanta la función de autor de contenido y estoy muy impresionado con las continuas mejoras.

Litmos es muy amigable para el usuario, tiene un montón de opciones, está en constante evolución y mejora continuamente. Me encanta la función de autor de contenido y estoy muy impresionado con las continuas mejoras.

13. LearnDash (la mejor para pequeñas empresas para gestionar la formación)

vía LearnDash

LearnDash mejora al instante el contenido formativo para pequeñas empresas. Funciona como un potente complemento de WordPress, por lo que si tienes un sitio web, puedes utilizarlo.

Su mayor ventaja es la creación instantánea de cursos. Solo hay que introducir un enlace a una lista de reproducción de YouTube, Vimeo o Wistia. El asistente inteligente de creación de cursos se encarga del resto. Convierte automáticamente esa lista de reproducción de vídeos en un curso online profesional y totalmente estructurado en cuestión de minutos.

Esto permite a las pequeñas empresas ahorrarse el enorme tiempo que supone organizar la formación. Puede poner en marcha la incorporación de empleados o la formación de clientes al instante, convirtiendo los vídeos existentes en un valioso activo desde este mismo momento.

Las mejores funciones de LearnDash

Habilite la progresión de vídeo para marcar automáticamente la lección como completada tan pronto como los alumnos terminen de ver los vídeos.

Obtenga información sobre los patrones de participación, el tiempo dedicado y el rendimiento en los cuestionarios para tomar decisiones basadas en datos.

Soporta imágenes, vídeos, audio, archivos SWF, HTML5, SCORM y xAPI.

Límites de LearnDash

Elementos como los paquetes de cursos y los carritos de la compra son innecesariamente complejos.

Precios de LearnDash

LearnDash LMS: 199 $ al año por un sitio web (facturado anualmente).

Valoraciones y reseñas de LearnDash

G2: 4,2/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LearnDash?

Aquí tienes una reseña de G2:

He creado un par de sitios web con LearnDash y debo decir que el soporte al cliente es una de mis funciones que marcan como favoritas. En cuanto a LearnDash en sí, la plataforma es increíblemente fácil de usar.

He creado un par de sitios web con LearnDash y debo decir que el soporte al cliente es una de mis funciones marcadas como favoritas. En cuanto a LearnDash en sí, la plataforma es increíblemente fácil de usar.

📚 Lea también: El mejor software de colaboración documental para equipos

¿Con qué LMS debería empezar?

Si acaba de empezar, elija el LMS que mejor se adapte a su flujo de trabajo actual. No el que tenga la lista de funciones más larga.

¿Ya utiliza una herramienta como ClickUp para la gestión de proyectos? Amplíela a la formación con documentos, plantillas e inteligencia artificial. No requiere ningún aprendizaje adicional por su parte.

Además, si acabas de empezar a utilizar un sistema de gestión del aprendizaje para una pequeña empresa, te recomendamos que empieces con ClickUp. Tiene todas las funciones que necesitas para dar los primeros pasos.

La clave es empezar poco a poco. Utiliza plantillas. Prueba con un solo equipo. El mejor LMS es aquel que tu personal utiliza realmente y al que vuelve una y otra vez.

✅ Regístrese en ClickUp gratis, gratuito/a para empezar a crear su LMS.