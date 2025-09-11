Plantillas gratuitas para descubrir clientes personalizados para su estudio de mercado

Ha lanzado una nueva y brillante función. Está orgulloso de ella. ¿Pero sus usuarios? Apenas la notan.

Ese revés suele deberse a que se omite el descubrimiento de clientes o se realiza sin estructura. Hablar con los clientes es una cosa, pero aprender de ellos es aún más importante.

Una plantilla de descubrimiento de clientes orienta su investigación, ayudándole a formular las preguntas adecuadas y a convertir los comentarios dispersos en información útil. 🧭

En esta entrada del blog, exploraremos plantillas gratuitas para descubrir clientes que le ayudarán a empezar con fuerza, aprender rápido y evitar crear productos para un público con el que no existe conexión. 📑

¿Qué son las plantillas de descubrimiento de clientes?

Las plantillas de descubrimiento de clientes son herramientas o marcos que ayudan a los equipos a comprender a sus clientes objetivo, validar las necesidades del mercado y recopilar información antes de desarrollar un producto o servicio.

Es la parte en la que averiguas quiénes son tus clientes, cuáles son sus dificultades y si tu solución les ayuda. Marcos como Lean Startup y Design Thinking hacen hincapié en esto, y con razón.

Las plantillas de descubrimiento de clientes le proporcionan una estructura clara para planificar estudios de mercado, realizar entrevistas, correlacionar el recorrido de los clientes, identificar puntos débiles y priorizar lo que realmente importa.

Las mejores plantillas para descubrir clientes de un vistazo

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de descubrimiento de clientes?

Una buena plantilla de descubrimiento de clientes no consiste tanto en rellenar los espacios en blanco como en orientar hacia un mejor razonamiento.

Esto es lo que debe tener en cuenta:

información de contacto completa: *Incluye nombres, rols, correos electrónicos e incluso perfiles en redes sociales, lo que facilita el seguimiento y el control de quién es quién

Preguntas para evaluar las necesidades: Añada indicaciones abiertas que exploren los retos y metas reales de la empresa y vayan más allá de los deseos superficiales

Matriz de priorización: Utilice un sencillo sistema de clasificación para ordenar las necesidades de los clientes por urgencia e importancia

*pasos de seguimiento: Deje espacio para anotar elementos claros y cronogramas después de cada conversación, para no pasar nada por alto

Fases de hipótesis y validación: Divida el proceso en partes: lo que cree que es cierto, cómo lo comprobará y qué comentarios recibirá

Mapeo del recorrido del cliente: Traza un mapa de la experiencia completa del cliente para detectar puntos de contacto clave, puntos de fricción y destacar oportunidades de descubrimiento

mapeo de empatía y desarrollo de perfiles: *Añada mapas de empatía y cree secciones de perfiles de usuario para comprender lo que piensan, sienten y hacen los clientes

Tanto si acaba de empezar como si desea expandirse a un nuevo sector, estas plantillas de descubrimiento le ayudarán a mejorar su investigación previa a las llamadas y a descubrir qué es lo que despierta el interés de los clientes y cómo les gusta gastar su dinero.

Plantillas para descubrir clientes

No querrá entrar en un nuevo mercado o lanzar una función basándose en suposiciones. Las plantillas le ayudan a orientar las preguntas, realizar un seguimiento de las respuestas, facilitar conversaciones interesantes, captar clientes y detectar tendencias en cuentas, perfiles y sectores verticales.

En esta sección, exploraremos algunas plantillas creadas directamente en Formulario y Documento para que puedas empezar. 💪

1. Plantilla de documento de descubrimiento de clientes de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Obtenga los datos del cliente desde el principio con la plantilla de documento de descubrimiento de agencia/cliente

La plantilla del documento de descubrimiento de la agencia/cliente está diseñada para guiar las conversaciones en las fases iniciales con clientes potenciales. Durante las entrevistas o las llamadas a los clientes, utilice la columna Notas de la llamada para capturar información sin procesar, como «Dificultades para incorporar a nuevos miembros al equipo debido a la falta de herramientas de formación centralizadas»

A continuación, conviértalas en hipótesis o en los siguientes pasos en la columna Medidas a tomar, como «Explorar la extensión de este reto de incorporación en empresas similares»

⚡️ Por qué le encantará esta plantilla

Guía cada conversación con indicaciones estructuradas, para que nunca se pierda ninguna idea clave

Convierte notas sin procesar en pasos claros e hipótesis para una validación rápida

Mantenga todos los detalles de descubrimiento organizados y accesibles para todo su equipo

📌 Ideal para: Fundadores de startups, gestores de productos y profesionales del marketing que necesitan una forma rápida y estructurada de llevar a cabo sesiones de descubrimiento, recopilar opiniones del cliente y validar la adecuación del producto al mercado de forma clara y coherente.

2. Plantilla de documento de descubrimiento de servicios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Cree una hoja de ruta de servicios completa con la plantilla de documento de descubrimiento de servicios de ClickUp

La plantilla de documento de descubrimiento de servicios de ClickUp ofrece a los equipos de producto, fundadores e investigadores un marco listo para usar que permite documentar toda la información obtenida, desde entrevistas en fases iniciales, puntos débiles de los usuarios, objeciones sobre precios y comportamiento en la toma de decisiones.

En lugar de tener que interrumpir entre notas dispersas, este único documento actúa como una plataforma de gestión de clientes, centralizando detalles de descubrimiento como información del cliente, cronogramas del proyecto, alcance, metodología y plan financiero.

Cada sección de esta plantilla ayuda a recopilar información sin procesar de las conversaciones con los clientes, registrar las hipótesis internas y realizar un seguimiento de cómo evolucionan a medida que su equipo recopila más pruebas. Incluso hay indicaciones integradas para definir los objetivos del proyecto, identificar los riesgos y coordinar a las partes interesadas de los departamentos de marketing, equipo de ventas, productos e ingeniería.

⚡️ Por qué le encantará esta plantilla

Centraliza la información del cliente, el alcance del proyecto y los conocimientos en un documento fácil de navegar

Las indicaciones integradas le ayudan a capturar metas, riesgos y suposiciones cambiantes a medida que aprende

Alinea a las partes interesadas de todos los equipos documentando cada paso del proceso de descubrimiento

📌 Ideal para: Fundadores de startups, gestores de productos e investigadores de UX que realizan entrevistas en fases iniciales, prueban nuevas ideas o validan la adecuación del producto al mercado antes de su lanzamiento.

3. Plantilla de investigación de mercado de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantén tu competitividad con análisis detallados de estudios de mercado gracias a la plantilla de estudios de mercado de ClickUp

¿Le cuesta dar sentido a todos los datos de su estudio de mercado? La plantilla de estudio de mercado de ClickUp puede ayudarle. Esta plantilla garantiza que no se le escape nada gracias a una lista de control integrada para configurar su equipo de investigación, definir el problema, identificar las preguntas clave, crear un cronograma y presentar los resultados.

También le ofrece un hub unificado para recopilar todos los datos de investigación, como encuestas, entrevistas, información sobre la competencia, etc. Puede analizarlos claramente con componentes personalizados, realizar un seguimiento de cada fase del proceso de investigación de los usuarios y hacer un uso compartido fácil de los resultados con su equipo.

⚡️ Por qué le encantará esta plantilla

Proporciona un hub unificado para todas sus investigaciones: encuestas, entrevistas e información sobre la competencia

Las listas de control y los cronogramas integrados mantienen su proceso de investigación por el buen camino

Facilita el análisis de los resultados y el uso compartido de información útil con su equipo

📌 Ideal para: Propietarios de productos que realizan estudios de mercado para definir la estrategia de producto, validar nuevas ideas o analizar las necesidades de los clientes en diferentes fases de crecimiento.

4. Plantilla de fase de descubrimiento de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Comprenda y satisfaga las necesidades de los clientes de forma eficaz con la plantilla de fase de descubrimiento de ClickUp

La plantilla de fase de descubrimiento de ClickUp ayuda a los equipos a recopilar, organizar y transformar los conocimientos en fases en estrategias viables. Puede correlacionar entrevistas con clientes, análisis de la competencia, comentarios de las partes interesadas e investigaciones de mercado dentro de un marco flexible pero claro.

Su estructurada organización de tareas lo hace destacar. Las tareas se agrupan de forma ordenada en listas como «Recopilar información», «Identificar problemas» y «Definir oportunidades», lo que facilita visualizar todo el proceso, desde el descubrimiento hasta la toma de decisiones

⚡️ Por qué le encantará esta plantilla

Organiza cada fase del descubrimiento, desde la recopilación de información hasta la definición de oportunidades

La estructura basada en tareas le ayuda a visualizar el progreso y asignar propiedad

Lo suficientemente flexible para cualquier equipo (UX, producto o innovación) que realice sprints de descubrimiento

📌 Ideal para: Investigadores de UX, gestores de productos o equipos de innovación que realizan análisis del sector y sprints de descubrimiento para nuevos productos digitales o el lanzamiento de funciones.

🔍 ¿Sabías que... Sears ayudó a revolucionar los comentarios en el siglo XIX con los catálogos de pedido por correo? Los clientes podían devolver elementos y dar su opinión, casi como el Amazon de su época.

5. Plantilla de análisis de necesidades del cliente personalizado de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Identifique las necesidades de los clientes y las formas en que su empresa puede reunirse con ellas con la plantilla de análisis de necesidades de los clientes de ClickUp

La plantilla de análisis de necesidades de los clientes de ClickUp ayuda a los equipos a recopilar, organizar y actuar con claridad sobre la información de los clientes. En esta plantilla, puede enlazar formularios de evaluación, cargar adjuntos y realizar seguimiento de los puntos de datos que dan contexto a cada necesidad.

Instancia, al analizar los puntos débiles de los clientes, es posible que veas subtareas sugeridas como «Resumir la información sobre los clientes» o «Priorizar las solicitudes de funciones». Esta estructura es ideal durante la fase de descubrimiento, ya que te ayuda a detectar patrones desde el principio. También verás un emoji junto a las subtareas que indica las dependencias, un excelente recordatorio visual para recopilar información en cada fase.

⚡️ Por qué le encantará esta plantilla

Vincula formularios de evaluación, adjuntos y puntos de datos para completar una visión general completa de las necesidades

Sugiere subtareas automáticamente para ayudarte a actuar de inmediato en función de la información obtenida

Los indicadores visuales facilitan el seguimiento de las dependencias y la detección temprana de patrones

📌 Ideal para: Investigadores de UX, gestores de productos o equipos de CX que realizan encuestas a clientes.

💡 Consejo profesional: Establece metas claras y viables. Asegúrate de que tus metas sean específicas, medibles, alcanzables, realistas y con plazos definidos (SMART). Esto te ayudará a mantenerte en el camino correcto y saber exactamente qué medir.

6. Plantilla de perfil de usuario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Cree y gestione múltiples perfiles de usuario para cualquier producto o servicio con la plantilla de perfiles de usuario de ClickUp

La plantilla de perfil de usuario de ClickUp convierte su investigación de público en perfiles claros y detallados que sirven de base para todas las decisiones relacionadas con productos, diseño o marketing. Esta plantilla personalizada le permite capturar diferentes atributos para la segmentación de clientes, de modo que su equipo pueda ponerse de acuerdo sobre quiénes son realmente sus usuarios.

Puede categorizar y añadir etiquetas detalladas como «Grupo de edad», «Estado civil», «Frustraciones» y «Uso de software de diseño». Además, puede segmentar los perfiles por rol, grupo de edad o comportamiento con vistas personalizadas como «Por género» o «Lista de perfiles»

⚡️ Por qué le encantará esta plantilla

Convierte la investigación de público en perfiles detallados y prácticos para todo tu equipo

Los campos y vistas personalizables le permiten segmentar a los usuarios por rol, edad o comportamiento

Mantén a todo el mundo alineado sobre para quién estás creando y por qué es importante

📌 Ideal para: Diseñadores de productos e investigadores de UX que buscan humanizar los datos de los perfiles de usuario y crear experiencias más orientadas a objetivos y centradas en el usuario.

🤝 Recordatorio amistoso: ¡Mantén la sencillez! Evita utilizar jerga o frases complejas. Cuando tus preguntas de descubrimiento de clientes son directas, es más fácil que los clientes te den opiniones sinceras y útiles. Además, debes ceñirte a lo esencial. Céntrate en las métricas y preguntas que están directamente relacionadas con lo que quieres aprender. Los datos irrelevantes pueden enturbiar las aguas, así que mantén el rumbo.

7. Plantilla de pizarra para perfiles de usuario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Dibuje una imagen tangible de su cliente con la plantilla de pizarra ClickUp User Persona

Los perfiles estáticos suelen olvidarse. La plantilla ClickUp User Persona Pizarra, creada dentro de ClickUp Whiteboards, le ayuda a crear perfiles dinámicos y evolutivos con información significativa.

Puede recopilar datos como el origen étnico, las motivaciones, las frustraciones, los metas, e incluso los hábitos de uso de software. Estos campos influyen directamente en la forma de descubrir las necesidades de los usuarios, perfeccionar sus mensajes y crear mejores productos.

Una de sus mejores funciones son las valoraciones basadas en emojis para campos como Uso de aplicaciones móviles y Uso de redes sociales. Solo tienes que pasar el cursor por encima de los emojis para seleccionar o actualizar rápidamente una valoración, lo que hace que sea fácil y divertido realizar un seguimiento de los patrones de comportamiento de los diferentes perfiles.

⚡️ Por qué le encantará esta plantilla

Crea perfiles dinámicos y colaborativos que evolucionan a medida que aprendes

Las valoraciones basadas en emojis hacen que el seguimiento de los hábitos y motivaciones de los usuarios sea divertido y visual

Perfectas para talleres y sesiones de equipo con el fin de trazar un mapa del comportamiento real de los usuarios

📌 Ideal para: Comercializadores de productos, diseñadores de UX y equipos de investigación que desean un entorno de trabajo colaborativo para correlacionar los comportamientos cambiantes de los usuarios

8. Plantilla de encuesta de opinión sobre productos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Cree un producto con intento correcto basado en comentarios valiosos con la plantilla de encuesta de comentarios sobre productos de ClickUp

La plantilla de encuesta de opinión sobre productos de ClickUp le ofrece un sistema personalizado para recopilar, organizar y actuar sobre las opiniones de los clientes con claridad y rapidez. Creada dentro de ClickUp Forms, le permite capturar lo que les gusta a los usuarios, con qué tienen dificultades y qué es lo que quieren a continuación.

Gracias a las funciones integradas para realizar el seguimiento de los índices de satisfacción, los patrones de uso y la percepción de los precios, podrás tomar decisiones basadas en datos en muy poco tiempo. Esta plantilla de encuesta de opinión sobre productos es perfecta para ti si vas a lanzar un nuevo producto o a perfeccionar uno ya existente.

⚡️ Por qué le encantará esta plantilla

Recopila la opinión, la satisfacción y las solicitudes de funciones de los usuarios en un solo lugar

Las funciones de análisis integradas le ayudan a detectar tendencias y priorizar mejoras rápidamente

Integrado con ClickUp Brain para la generación instantánea de preguntas de encuesta y obtención de información

📌 Ideal para: Gestores de productos, equipos de CX y fundadores de startups que necesitan una forma rápida de recopilar y analizar la opinión del usuario durante los lanzamientos.

💟 Bonificación: ¿No sabes qué preguntas hacer a tu público objetivo? Recurre a ClickUp Brain. El asistente de IA integrado en la plataforma genera rápidamente preguntas personalizadas para encuestas previas o posteriores a las reuniones cuando te quedas atascado. Pide a ClickUp Brain que te redacte algunas preguntas sencillas para una encuesta Además, puede pedirle a Brain que le proporcione o resuma información si está trabajando en un producto específico, como una aplicación de comercio electrónico. Solo tiene que formular preguntas en lenguaje natural, como «¿Qué puntos débiles comunes están surgiendo en los diferentes segmentos de usuarios?» o «¿Cómo podemos agrupar los comentarios para descubrir oportunidades ocultas?», para descubrir los puntos débiles.

9. Plantilla de mapa de recorrido del cliente de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Visualice las interacciones con los clientes con la plantilla de mapa del recorrido del cliente de ClickUp

La plantilla de mapa del recorrido del cliente de ClickUp ayuda a los equipos a visualizar todas las fases de la experiencia del cliente, desde la concienciación hasta la consideración y la conversión. Se trata de un espacio dinámico en el que los equipos de marketing, producto y soporte al cliente pueden ponerse de acuerdo sobre lo que los usuarios hacen, sienten y necesitan en cada punto de contacto.

Para cada fase, puede desglosar las acciones del cliente, los puntos de contacto y las emociones, lo que le proporcionará una vista de 360° de la experiencia. También puede asignar un jefe de equipo a cada fase del recorrido, lo que garantiza la responsabilidad del departamento y la incorporación sin esfuerzo de los clientes.

⚡️ Por qué le encantará esta plantilla

Visualiza cada punto de contacto, emoción y acción del cliente a lo largo de su recorrido

Asigna jefes de equipo a cada fase para garantizar una responsabilidad clara y un seguimiento adecuado

Le ayuda a convertir los conocimientos en mejoras con espacio para soluciones y oportunidades

📌 Ideal para: Equipos multifuncionales, incluidos los de marketing, experiencia de usuario y éxito del cliente, que desean correlacionar, asignar y optimizar cada paso de la experiencia del cliente en los puntos de contacto offline y digitales.

🚨 ClickUp Insights: Nuestros datos muestran que casi el 40 % de los profesionales sienten la presión de dar seguimiento a los elementos pendientes inmediatamente después de cada reunión. Es agotador intentar mantener el impulso. Con ClickUp, puede evitar el ajetreo posterior a las reuniones. Convierta automáticamente las notas de las reuniones en elementos, asigne tareas en tiempo real y mantenga a todos alineados, sin mover un dedo. Deje que los flujos de trabajo se encarguen del seguimiento para que usted pueda centrarse en el panorama general.

10. Plantilla de declaración de problemas del cliente personalizada de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Identifique y analice los problemas de los clientes para crear productos innovadores con la plantilla de declaración de problemas de los clientes de ClickUp

La plantilla de declaración de problemas del cliente de ClickUp comienza con la creación de un perfil del cliente, donde puede capturar detalles como el nombre, la edad, el sexo, el estado civil, la etnia, la ocupación y la dirección.

A continuación, la plantilla pasa a lo que el cliente quiere lograr, lo que se interpone en su camino y por qué existen esas barreras. Es esencial para desarrollar productos que resuelvan problemas reales y de gran impacto. Lo que también es inteligente de esta plantilla es que organiza los problemas en pestañas, como Problema n.º 1, 2, 3, lo que le permite abordar los problemas de forma individual sin abrumar al equipo.

⚡️ Por qué le encantará esta plantilla

Base cada problema en un contexto real de clientes para lograr una mayor empatía

Organiza los puntos débiles en pestañas manejables para que no se pase nada por alto

Guía a su equipo desde la identificación de problemas hasta la propuesta de soluciones específicas y de gran impacto

📌 Ideal para: Equipos de desarrollo de productos en startups SaaS o agencias de diseño que necesitan documentar y analizar en detalle los puntos débiles de cada cliente.

💡 Consejo profesional: Siga el marco IDIC: identifique quiénes son sus clientes, diferencie entre ellos por valor o necesidades, interactúe de manera significativa y personalice sus ofertas o mensajes. Es una forma inteligente de hacer que su CRM sea el trabajo tanto para su equipo como para sus clientes.

Obtenga una plantilla gratis Manténgase en contacto con sus clientes de la forma que ellos deseen con la plantilla de formulario de contacto personalizado de ClickUp

La plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp es una forma estupenda de gestionar la asistencia técnica, los reembolsos, las consultas sobre pedidos o las actualizaciones del servicio. A simple vista, el diseño es intuitivo y de estilo Kanban. Dispone de columnas de estado claras, como Nueva solicitud, En revisión, Bloque y Completada, para que su equipo sepa en todo momento qué requiere atención y qué ya se ha gestionado.

Las etiquetas de Preocupación codificadas por color (como amarillo para sustitución, rojo para reembolso, verde para servicio técnico) añaden una capa visual de claridad, lo que ayuda a su equipo de soporte a clasificar los problemas de forma rápida y adecuada.

⚡️ Por qué le encantará esta plantilla

Optimiza las solicitudes entrantes con columnas de estado claras y codificadas por color

Captura todos los detalles clave (prioridad, ID del pedido, tipo de incidencia) para una clasificación rápida

Garantiza que cada consulta reciba seguimiento, se asigne y se resuelva sin confusiones

📌 Ideal para: Equipos de soporte al cliente y CX de empresas de comercio electrónico o basadas en suscripción que gestionan un gran volumen de consultas entrantes y desean optimizar la gestión de la comunicación con los clientes.

12. Plantilla de encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Tome decisiones informadas sobre los productos y mejore las relaciones con los clientes con la plantilla de encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp

La plantilla de encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp es un sistema visualmente rico y basado en comentarios para capturar las experiencias de los clientes. La vista Knowledge Rating utiliza un diseño Kanban para clasificar las respuestas de los clientes en función de cómo valoran los conocimientos del equipo de soporte, simbolizados de forma creativa con iconos de Apple. 🍏

Cada columna representa una valoración de conocimiento diferente, que va desde cinco manzanas (conocimiento excelente) hasta una manzana (conocimiento deficiente). Las tarjetas de cada columna contienen comentarios individuales de los clientes. Cada entrada incluye información clave: correo electrónico, comentarios escritos, una valoración del conocimiento, la utilidad y la claridad del agente de soporte, y un indicador binario que indica si el problema se resolvió.

⚡️ Por qué le encantará esta plantilla

Utiliza elementos visuales creativos (¡como iconos de manzanas!) para que los comentarios sean fáciles y atractivos

Clasifica las respuestas por conocimiento, utilidad y claridad para realizar mejoras con objetivo

Convierte cada entrada de la encuesta en una tarea rastreable para un seguimiento fluido

📌 Ideal para: Equipos de soporte, gestores de éxito de clientes y equipos de producto que desean mejorar continuamente la experiencia del cliente a través de comentarios prácticos tras la interacción.

🧠 Dato curioso: En la década de 1980 se introdujeron las entrevistas telefónicas asistidas por ordenador ( CATI ), lo que hizo que las encuestas fueran más dinámicas. Piensa en ello como el chatbot que te llamó.

13. Plantilla de presentación del marco de descubrimiento de clientes personalizados de Slide Team

a través de SlideTeam

¿Se encuentra en las primeras fases del desarrollo de un producto y necesita un enfoque estructurado para la validación de mercado?

La plantilla de marco de descubrimiento de clientes para presentaciones de SlideTeam puede guiarle en la formulación y prueba de hipótesis relacionadas con las necesidades de los clientes, los precios de los productos y las estrategias de distribución.

Le ayudará a evaluar la sostenibilidad de su producto o servicio en el mercado, asegurándose de que se ajusta a las demandas de los clientes. También puede esbozar sus hipótesis, planear experimentos y documentar los resultados. La plantilla incluye gráficos e infografías para ilustrar las ideas y tendencias de forma atractiva.

⚡️ Por qué le encantará esta plantilla

Le guía a través de la comprobación de hipótesis y la validación de mercado con una estructura clara

Incluye gráficos e infografías para visualizar tendencias y resultados

Le ayuda a documentar, presentar y perfeccionar su proceso de descubrimiento para las partes interesadas

📌 Ideal para: Fundadores de startups, gestores de productos y equipos de marketing que deseen validar hipótesis de empresa y garantizar la adecuación del producto al mercado antes de ampliar sus operaciones.

💡 Consejo profesional: El marco AARRR (adquisición, activación, retención, recomendación, ingresos) le ayuda a identificar exactamente dónde están fallando sus esfuerzos de compromiso. ¿Los usuarios se registran pero no activan sus cuentas? ¿Los clientes fieles recomiendan a otras personas? Utilice estas fases para realizar experimentos con objetivo y solucionar las fugas.

Descubra su camino hacia el intento correcto con ClickUp

Independientemente de en qué fase del desarrollo de su producto se encuentre, comprender a sus clientes es lo que le permite mantener los pies en la tierra y seguir creciendo. Con las plantillas adecuadas para el descubrimiento de clientes, podrá dejar de hacer conjeturas y empezar a crear lo que la gente realmente quiere.

ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo, hace que todo el proceso sea más ágil que nunca. Creada dentro de ClickUp Formulario, Documento, Brain y Pizarra, puedes hacer de todo, desde recopilar datos hasta documentarlos y visualizarlos, en la misma plataforma.

¿Te tomas en serio la creación de productos centrados en el cliente?

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp, gratuito, gratuito/a! ✅

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuáles son las cuatro fases del descubrimiento de clientes?

Las cuatro fases del descubrimiento de clientes son: plantear hipótesis, probar el problema, probar la solución y verificar o pivotar. En primer lugar, identifica y documenta tus suposiciones sobre el cliente, sus problemas y la solución que propones. A continuación, comprueba si el problema que has identificado es real y significativo entrevistando a clientes potenciales. Después, presenta tu solución a estos clientes para ver si responde a sus necesidades y recopila comentarios. Por último, analiza los comentarios para determinar si tus suposiciones eran correctas y decide si seguir adelante, ajustar tu enfoque o pivotar hacia una nueva idea.

2. ¿Qué método se utiliza habitualmente en el descubrimiento de clientes?

El método más utilizado en el descubrimiento de clientes es la realización de entrevistas a los mismos. Estas entrevistas consisten en mantener conversaciones directas con clientes potenciales para comprender en profundidad sus necesidades, puntos débiles y comportamientos. Aunque también se pueden utilizar encuestas, observaciones y grupos focales, se prefieren las entrevistas porque permiten explorar de forma más detallada y flexible las perspectivas de los clientes.

3. ¿Cuál es una buena forma de formular una hipótesis en el descubrimiento de clientes?

Una buena forma de formular una hipótesis en el descubrimiento de clientes es crear una afirmación clara y comprobable que enlace un segmento de clientes específico con un problema y una posible solución. Por ejemplo, podría decir: «Creemos que [segmento de clientes] experimenta [problema] y que [solución] les ayudará a conseguir [resultado deseado]». Este enfoque le ayudará a orientar su proceso de descubrimiento y le facilitará la validación o invalidación de sus hipótesis a través de comentarios del mundo real

4. ¿Cuál es el número meta del proceso de descubrimiento de clientes?

La meta número uno del proceso de descubrimiento de clientes es validar que existe un problema real para un grupo específico de clientes y que la solución que propones aborda ese problema de manera eficaz. Esto garantiza que estás creando un producto o servicio que la gente realmente necesita, lo que reduce el riesgo de invertir tiempo y recursos en algo que puede que no encuentre un mercado.