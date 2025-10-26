Las 10 mejores alternativas a ShotGrid para la gestión de proyectos creativos en 2025

A medida que los flujos de trabajo creativos se vuelven más complejos y los cronogramas se acortan, los equipos necesitan herramientas de gestión de proyectos que sean flexibles, intuitivas y diseñadas para garantizar la compatibilidad con la colaboración y las aprobaciones.

Aunque ShotGrid es una solución sólida, puede que no sea la más adecuada para todos los equipos, especialmente para aquellos que buscan una interfaz más moderna, una incorporación más sencilla o opciones de personalización más amplias.

En este blog, hemos seleccionado las mejores alternativas a ShotGrid, perfectas para equipos creativos que desean las mismas potentes funciones con una experiencia de usuario más adaptable.

Las mejores alternativas a ShotGrid de un vistazo

¿Por qué optar por alternativas a ShotGrid?

ShotGrid no siempre se adapta a las necesidades cambiantes de los equipos más pequeños o de aquellos que buscan más flexibilidad. He aquí por qué muchos equipos creativos buscan alternativas:

Curva de aprendizaje pronunciada: la compleja interfaz y la configuración técnica de ShotGrid pueden ralentizar la incorporación, especialmente para equipos pequeños o sin conocimientos técnicos

Coste elevado: su precio suele ser adecuado para grandes estudios, pero puede resultar excesivo para equipos independientes, autónomos o agencias con presupuestos más ajustados

Flujos de trabajo rígidos: Diseñado principalmente para procesos de cine, efectos visuales y animación, ShotGrid puede resultar poco flexible para equipos con procesos más variados o híbridos

experiencia de usuario con límite: *La interfaz puede parecer anticuada y poco intuitiva, lo que afecta a la eficiencia diaria y al impulso creativo

Gran dependencia de la personalización: Muchos equipos consideran que necesitan expertos técnicos o scripts personalizados solo para adaptar la plataforma a sus necesidades

ahora existen mejores opciones: *Las herramientas más recientes ofrecen una interfaz de usuario moderna, colaboración integrada en el lugar de trabajo , funciones nativas en la nube e integraciones sencillas, sin los gastos generales de ShotGrid

Las mejores alternativas a ShotGrid

¿Listo para empezar? Explore estas soluciones de gestión de proyectos cuidadosamente seleccionadas que puede utilizar en lugar de ShotGrid:

1. ClickUp (la mejor para el seguimiento de proyectos y la colaboración)

Cree flujos de trabajo colaborativos, creativos y basados en IA con ClickUp

Si el trabajo de su equipo creativo se encuentra en hilos caóticos de Slack, documentos de Google Docs dispersos y correos electrónicos del tipo «¿Dónde está el último archivo?», ClickUp, la app, aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, es la claridad que estaba esperando.

No solo está pensado para gestores de proyectos, sino también para diseñadores, editores de vídeo, redactores publicitarios y directores artísticos que necesitan un entorno de trabajo que se mueva tan rápido como ellos. De hecho, organizaciones como Sequeent han centralizado su trabajo y han aumentado su productividad en un 50 % con ClickUp.

El hub de gestión de proyectos de diseño de ClickUp está diseñado para equipos creativos que tienen que lidiar con múltiples clientes, cronogramas ajustados y ciclos de retroalimentación interminables. Te permite crear flujos de trabajo limpios, visualizar proyectos desde el briefing hasta la entrega y colaborar en tiempo real, sin tener que cambiar constantemente de pestaña o buscar la última versión

Echa un vistazo a este vídeo para aprender cómo puedes gestionar el trabajo creativo y crear una biblioteca de activos en ClickUp 👇

Coordina equipos creativos y campañas con ClickUp Gestión de Proyectos

Y con la suite de gestión de proyectos ClickUp, obtienes la flexibilidad necesaria para diseñar tus procesos, ya sea para la gestión de proyectos de animación, la posproducción, la revisión de recursos para videojuegos o el lanzamiento de campañas.

También obtienes un control completo sobre el avance de los proyectos, desde la «concepción» hasta la «entrega final» (o «el cliente ha vuelto a cambiar de opinión»). Puedes personalizar el estado de las tareas, asignar prioridades, añadir dependencias e incluso configurar las automatizaciones de ClickUp para gestionar los pasos repetitivos. Tanto si tu proceso de desarrollo o producción de videojuegos consta de dos pasos o de veinte, se adapta a él.

⭐ Bonificación Los usuarios obtienen la IA de trabajo más completa del mundo con ClickUp AI. Elimina por completo la proliferación de IA al satisfacer todas las necesidades de IA de los trabajadores del conocimiento modernos. Desde agentes de IA hasta automatizaciones, pasando por el acceso a modelos de IA externos premium directamente desde el entorno de trabajo de ClickUp, como ChatGPT, Gemini y Claude, nunca más tendrás que cambiar de app ni buscar contexto. Así es como las funciones de IA de ClickUp pueden ayudarte con tus proyectos creativos: Analice los requisitos del proyecto y genere tareas automáticamente, asígnelas a los miembros adecuados del equipo y establezca plazos en función de la carga de trabajo y las prioridades utilizando ClickUp Automatización AI Agents . Automatice acciones rutinarias como mover tareas entre fases, enviar recordatorios o actualizar estados para liberar a los equipos creativos y que puedan dedicarse a trabajos de mayor valor

Genere ideas, esquemas y borradores de contenido para blogs, campañas o resúmenes creativos para acelerar el proceso creativo con ClickUp Brain

Transcribe debates, resumir puntos clave y captura elementos de acción de las reuniones para mantener a todos alineados con ClickUp AI Notetaker

Encuentre rápidamente activos relevantes, proyectos anteriores o materiales de referencia para mantener la coherencia y reutilizar ideas con ClickUp Enterprise Search

Utiliza Talk to Text en ClickUp Brain MAX para hablar con naturalidad y asignar tareas, capturar tus ideas o redactar documentos, y mantén todo el contexto, ya que Brain MAX conoce tus proyectos, tu equipo y tus archivos en ClickUp y otras herramientas Aquí tienes una muestra de ClickUp Brain en el trabajo👇

Crea diferentes vistas de ClickUp para tu flujo de trabajo, como un tablero Kanban para tu equipo de diseño, un diagrama de Gantt para tu productor y una sencilla lista de pendientes para los autónomos, de modo que todos puedan trabajar como quieran sin romper el sistema.

ClickUp Docs te permite escribir, organizar y compartir resúmenes creativos directamente en tu espacio de trabajo: vincúlalos a tareas, asigna miembros del equipo y comenta en tiempo real. Es ideal para todo, desde guiones hasta guías de marca, con edición de texto enriquecido, lista de control y medios integrados.

Esboza ideas, recopila comentarios centralizados y crea flujos de trabajo en ClickUp Pizarra

¿Está pensando en una nueva campaña o correlacionando el recorrido de un carácter?

Las pizarras blancas de ClickUp proporcionan a su equipo un espacio visual para arrastrar, soltar, dibujar, plan y pensar en voz alta, sin salir de la plataforma. Puede convertir instantáneamente las notas en tareas, asignar propietarios y mantener el flujo desde la ideación hasta la ejecución.

Es especialmente útil para presentar conceptos a los clientes o planear elementos visuales durante la fase de preproducción.

Con ClickUp Control de Tiempo, los diseñadores y editores pueden registrar las horas dedicadas a cada tarea de forma nativa, y los gestores de proyectos pueden dejar de utilizar tres aplicaciones diferentes para ejecutar un solo proyecto. Puede establecer metas, realizar un seguimiento del progreso en función de los hitos y visualizar cómo avanzan los proyectos en relación con los plazos o los presupuestos.

¿Necesitas realizar el seguimiento del tiempo facturable frente al no facturable? También lo cubrimos.

Con las integraciones de ClickUp con Figma, Adobe Creative Cloud, InVision y otras herramientas, puedes adjuntar archivos de diseño, insertar vistas previas en tiempo real en las tareas y recopilar comentarios en un solo lugar. Los diseñadores no tienen que interrumpir su flujo de trabajo para informar al equipo, y los gestores de proyectos no tienen que estar preguntando constantemente: «¿Ya está listo?»

Las mejores funciones de ClickUp

Aplica un límite al acceso con controles de privacidad avanzados y permisos basados en rol

Usa enlaces públicos o privados para tareas, documentos y paneles

Plan la capacidad con la gestión de la carga de trabajo y las duraciones estimadas

Sincroniza tu Google Calendar y tu calendario de Outlook con el calendario de ClickUp para estar al tanto de tus reuniones y horarios

Graba tutoriales en pantalla con la función de grabación de pantalla nativa de ClickUp Clips en tareas

Programa tareas periódicas con opciones de repetición flexibles

Importa datos desde herramientas como Asana, Trello, Jira y Excel con facilidad

Límites de ClickUp

La plataforma puede resultar abrumadora al principio, especialmente para los equipos que se centran en cambiar de herramientas más básicas

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un crítico de G2 dice:

ClickUp ofrece una flexibilidad sin igual con vistas personalizables (lista, tablero, vista Gantt, calendario), potentes automatizaciones y documentos, metas y seguimiento del tiempo integrados, todo en un único entorno de trabajo. Centraliza la colaboración del equipo y la gestión de proyectos, lo que nos permite sustituir múltiples herramientas como Trello, Asana y Notion por un único sistema cohesionado.

ClickUp ofrece una flexibilidad sin igual con vistas personalizables (lista, tablero, Gantt, calendario), potentes automatizaciones y documentos, metas y seguimiento del tiempo integrados, todo en un único entorno de trabajo. Centraliza la colaboración del equipo y la gestión de proyectos, lo que nos permite sustituir múltiples herramientas como Trello, Asana y Notion por un único sistema cohesionado.

💡 Consejo profesional: ClickUp Docs se conecta directamente con las tareas, por lo que tu briefing de diseño no es solo un archivo, sino un documento vivo vinculado al trabajo real.

2. Prism Pipeline (la mejor opción para equipos de producción 3D y efectos visuales)

a través de Prism Pipeline

Prism Pipeline es una solución ligera y pensada para artistas que pone orden en todos tus proyectos multimedia. Organiza los activos de forma silenciosa, gestiona las versiones y se integra con tus herramientas existentes, lo que te permite gestionar los activos digitales de forma práctica junto con tu software de gestión de proyectos.

Diseñado específicamente para los procesos de CG en Maya, Blender, Houdini, Nuke y Unreal, añade estructura a la ideación, la gestión de archivos, el control de versiones y los renderizados sin necesidad de tener un doctorado en desarrollo de procesos. Es de código abierto en su esencia y se ha convertido en una herramienta lista para la producción en la que confían equipos independientes y grandes estudios de efectos visuales, incluidos los que trabajan en producciones cinematográficas y televisivas.

Para los equipos que necesitan una comunicación visual nítida, Prism ofrece compatibilidad con flujos de trabajo de revisión y aprobación, así como la gestión integrada de tareas dentro de los DCC, para que puedas gestionar equipos creativos sin tener que cambiar constantemente de herramienta.

Las mejores funciones de Prism Pipeline

Organice automáticamente los archivos multimedia y las versiones mediante convenciones de nomenclatura inteligentes y carpetas estructuradas

Asigna y gestiona tareas directamente dentro de DCC (Maya, Blender, Houdini, Nuke, Unreal)

Revise el trabajo en un reproductor multimedia integrado con anotaciones y notas para comentarios internos

Colabora en cualquier sistema operativo con compatibilidad para Windows, Mac y Linux

Haz que los procesos sean personalizados gracias a la flexibilidad del código abierto para extensiones y herramientas internas

Límites de Prism Pipeline

No ofrece herramientas tradicionales de gestión de proyectos, como cronogramas o informes de carga de trabajo

Puede parecer centrado en los desarrolladores en algunas partes, especialmente para equipos sin un responsable técnico

Precios de Prism Pipeline

Free

Plus : 22 $ al mes por usuario

Pro: 52 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Prism Pipeline

G2 : No hay reseñas disponibles

Capterra: No hay reseñas disponibles

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Prism Pipeline?

Un crítico de Reddit dice:

Yo mismo he sido usuario de Prism durante varios años en casa y ha funcionado a la perfección.

Yo mismo he sido usuario de Prism durante varios años en casa y ha funcionado a la perfección.

👀 ¿Sabías que... Los efectos visuales de Vengadores: Endgame incluyeron más de 2500 tomas con efectos visuales, en las que colaboraron varios estudios de forma remota en distintos continentes?

3. Frame. io (la mejor para la revisión de vídeos y la rápida retroalimentación de los clientes)

Los plazos no esperan a los hilos de correo electrónico. Y Frame. io existe precisamente para ayudar a resolver ese problema.

Está diseñado para creativos que trabajan con vídeo y no pueden permitirse perder tiempo buscando aprobaciones, rebuscando en mensajes de Slack o explicando por quinta vez qué versión es «final_final3. mp4». (Sí, todos hemos pasado por eso. )

Frame. io es utilizado por editores, productores, diseñadores de movimiento y clientes por igual, y se conecta directamente a su software de edición y entretenimiento, por lo que los comentarios acelerados permanecen justo donde se realiza el trabajo.

Las mejores funciones de Frame.io

Sube y organiza el material de vídeo al instante con un almacenamiento en la nube optimizado para vídeo de alta resolución

Recopile comentarios precisos sobre el software de revisión en línea con comentarios precisos por fotograma y anotaciones en pantalla (ya no tendrá que adivinar «¿qué parte?»)

Convierte automáticamente los archivos multimedia para una reproducción fluida en el navegador, manteniendo intactos los archivos originales para la entrega final

Integre directamente con Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects y DaVinci Resolve para realizar revisiones fluidas en el cronograma

Gestiona las versiones automáticamente y mantén un historial limpio de revisiones para poder consultarlo rápidamente

Controle el acceso con permisos, marcas de agua y protección con contraseña para el contenido destinado a los clientes

Colabora en tiempo real con las partes interesadas desde cualquier lugar: en el escritorio, el móvil o incluso el iPad

Límites de Frame.io

Más adecuado para equipos de vídeo; menos útil para la planificación de proyectos creativos más amplios

El plan Free puede resultar restrictivo para equipos con archivos multimedia de gran tamaño o ciclos de revisión intensos

Precios de Frame.io

Free

Pro : 15 $/miembro + impuestos

Equipo : 25 $/miembro + impuestos

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Frame.io

G2 : 4,6/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Frame.io?

Un crítico de Capterra dice:

Creo que mi perspectiva sobre el uso de Frame es un poco peculiar, ya que no lo utilizo directamente para crear, sino para el uso compartido y la presentación de conceptos creativos a mis clientes, y es una herramienta fantástica para ello. Es muy fácil presentar y mantener el orden.

Creo que mi perspectiva sobre el uso de Frame es un poco peculiar, ya que no lo utilizo directamente para crear, sino que lo hago pendiente para el uso compartido y la presentación de conceptos creativos a mis clientes, y es una herramienta fantástica para ello. Es muy fácil presentar y mantener el orden.

👀 ¿Sabías que: Mad Max: Fury Road rodó más de 480 horas de metraje sin editar para una película de dos horas? Eso supone una proporción de rodaje de aproximadamente 240:1, una de las más altas de la historia del cine moderno. Los editores estuvieron sumergidos en los diarios durante meses.

4. ftrack (la mejor para el seguimiento integral de la producción creativa)

vía ftrack

Diseñado pensando en los equipos de efectos visuales, animación y posproducción, ftrack combina el seguimiento de la producción, la revisión y la colaboración en equipo en una plataforma estructurada. Está diseñado para comprender cómo es el trabajo de los creativos.

Ya utilizado por estudios de renombre, incluidos los proveedores de Netflix, ftrack aporta claridad a los complejos procesos de trabajo. Permite a los productores y artistas ver quién está haciendo qué, cuándo debe estar listo y cómo encaja en el panorama general, sin el caos típico de la programación creativa.

Y es escalable, desde pequeños equipos internos hasta estudios remotos completos.

las mejores funciones de ftrack

Realice un seguimiento de diferentes tareas y activos a lo largo del proceso de producción, centrándose en cronogramas y dependencias detallados

Revise los medios en el navegador con comentarios en tiempo real y comparaciones de versiones

Colabora entre equipos con notas, actualizaciones de estado y notificaciones vinculadas a las fases del proyecto

Visualice el progreso del proyecto mediante líneas de tiempo (diagrama de) Gantt y paneles, diseñados específicamente para la gestión de flujos de trabajo creativos

Integre herramientas DCC como Maya, Nuke y After Effects para que los artistas mantengan su flujo

Automatice los flujos de trabajo con la API de Python y las integraciones para una personalización avanzada

límites de ftrack

Puede resultar abrumador para equipos más pequeños que no necesitan un seguimiento exhaustivo a nivel de producción

El precio puede resultar elevado para estudios independientes o autónomos que acaban de empezar

precios de ftrack

Revisión: 10 $ al mes por usuario

Studio: 25 $ al mes por usuario

valoraciones y reseñas de ftrack

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ftrack?

Un crítico de Capterra dice:

Buena visibilidad de los recursos y visión general de las tareas. Me gusta mucho que sea personalizable y se pueda ajustar a diferentes necesidades. Buena interfaz.

Buena visibilidad de los recursos y visión general de las tareas. Me gusta mucho que sea personalizable y se pueda ajustar a diferentes necesidades. Buena interfaz.

👀 ¿Sabías que... el 20 % de los gestores de productos citan la desorganización como el mayor obstáculo para la productividad, un reto al que se enfrentan a menudo los equipos creativos en posproducción y efectos visuales cuando gestionan flujos de trabajo complejos?

5. Krock (ideal para agencias creativas y colaboración en guiones gráficos)

vía Krock

Creado pensando en agencias, productores de vídeo, ilustradores y guionistas gráficos, Krock simplifica las revisiones creativas sin abrumar a los usuarios con demasiados botones y controles.

Destaca cuando los elementos visuales y los flujos de trabajo de aprobación de los clientes son el núcleo de sus procesos. Piense en ella como una plataforma que da prioridad a los elementos visuales, en la que conviven cronogramas, hilos de comentarios y asignaciones de tareas sin caos alguno.

Puede crear procesos personalizados, hacer uso compartido de activos, obtener comentarios fotograma a fotograma y mantener a los clientes involucrados sin interminables intercambios de correo electrónico.

Las mejores funciones de Krock

Crea procesos visuales adaptados a las fases de los proyectos creativos, desde los borradores hasta la entrega, en una interfaz fácil de usar para usuarios

Recopile comentarios contextuales y precisos sobre vídeos, imágenes, archivos PDF y plantillas de guiones gráficos

Asigna tareas y gestiona las tareas pendientes junto a los activos visuales

Usa compartido fácilmente con los clientes mediante portales con tu marca y enlaces protegidos con contraseña

Realice un seguimiento automático de las versiones con comparaciones en paralelo

Colabora en tiempo real con clientes, compañeros de equipo y autónomos

Límites de Krock

No es ideal para grandes procesos de producción o integraciones técnicas

La función móvil tiene un límite; se recomienda utilizarla en un escritorio

Precios de Krock

Free

Pro : 14 $ al mes por usuario

Unlimited: 400 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Krock

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Krock?

Un crítico de Reddit dice:

Mejoró la colaboración entre los miembros del equipo y los clientes externos. Nuestros colegas han elogiado la plataforma por sus sólidas funciones de seguimiento de proyectos y comentarios.

Mejoró la colaboración entre los miembros del equipo y los clientes externos. Nuestros colegas han elogiado la plataforma por sus sólidas funciones de seguimiento de proyectos y retroalimentación.

📮ClickUp Insight: El 11 % de nuestros encuestados utiliza la IA principalmente para la lluvia de ideas y la ideación. Pero, ¿qué ocurre después con estas brillantes ideas? Aquí es donde necesitas una pizarra impulsada por IA, como ClickUp Whiteboards, que te ayuda a convertir instantáneamente las ideas de la sesión de lluvia de ideas en tareas. Y si no puedes explicar bien un concepto, simplemente pide al generador de imágenes con IA que cree una imagen basada en tu indicación. ¡Es la app, aplicación integral para el trabajo que te permite idear, visualizar y ejecutar más rápido!

6. ReviewStudio (ideal para revisiones creativas y aprobaciones de clientes)

vía ReviewStudio

Si tu proyecto se ahoga en comentarios dispersos en correos electrónicos, hilos de Slack y notas adhesivas en tu monitor, ReviewStudio puede ayudarte. Está diseñado para equipos que necesitan revisiones creativas estructuradas y con control de versión para todos sus proyectos multimedia, sin el desorden de extras innecesarios de gestión de proyectos.

ReviewStudio se centra exclusivamente en ayudar a los creativos, las agencias y los equipos de vídeo a recopilar, organizar y actuar en función de los comentarios recibidos. Trabaja con todo tipo de medios (subida de vídeos, imágenes, PDF e incluso sitios web) y convierte las caóticas idas y venidas en conversaciones claras y contextuales.

En lugar de adivinar qué quería decir un cliente con «hazlo destacar», obtienes comentarios visuales con marca de tiempo y herramientas de marcado que no dejan lugar a confusiones. Y como no pretende serlo todo, es ligero y rápido, fácil de usar para los clientes, incluso si son reacios a la tecnología.

Las mejores funciones de ReviewStudio

Recopile comentarios visuales sobre vídeos, archivos PDF, imágenes y páginas web con herramientas de marcado precisas.

Compara las versiones en paralelo para agilizar las aprobaciones y el contexto.

Realice un seguimiento de las fases de revisión con actualizaciones de estado y asignaciones de revisores.

Personalice los flujos de trabajo con roles, permisos y marca.

Usa compartido fácilmente con los clientes a través de enlaces de seguridad, sin necesidad de iniciar sesión.

Reciba notificaciones en tiempo real para que nadie se pierda un ciclo de revisión.

Revisa los límites de Studio.

Se centra exclusivamente en el proceso de revisión/aprobación, sin herramientas integradas de gestión de tareas o de gestión de proyectos.

La interfaz puede parecer un poco anticuada para los equipos acostumbrados a los paneles modernos.

Precios de ReviewStudio

Starter: gratis, gratuito/a

Pro: 12 $ al mes por usuario.

Avanzado: 20 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Revise las valoraciones y reseñas de Studio.

G2 : 4,7/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ReviewStudio?

Un crítico de G2 dice:

Review Studio es muy fácil de usar. Todas las funciones que necesitamos están en esta fantástica herramienta. El 100 % de nuestros clientes la aprueban. Es realmente la mejor herramienta que he utilizado para comunicarme con mis clientes. La usamos todos los días y en todos los proyectos (CGI o animaciones)*.

Review Studio es muy fácil de usar. Todas las funciones que necesitamos están en esta fantástica herramienta. El 100 % de nuestros clientes la aprueban. Es realmente la mejor herramienta que he utilizado para comunicarme con mis clientes. La usamos todos los días y en todos los proyectos (CGI o animaciones)*.

7. Cage (la mejor para la colaboración en activos de equipo de ventas visuales y los comentarios de los clientes)

vía Cage

Para los equipos de ventas que trabajan con materiales de gran peso visual, como presentaciones, propuestas de marca o demostraciones en vídeo, es esencial contar con una herramienta que simplifique la retroalimentación visual. Ahí es donde Cage puede ayudar.

Actúa como un hub central en el que los equipos internos y los clientes pueden revisar, comentar y aprobar contenido visual sin ninguna confusión. A diferencia de los CRM o los gestores de tareas tradicionales, Cage destaca en un flujo de trabajo que da prioridad a lo visual, en el que la claridad y la rápida iteración impulsan el acuerdo.

Las mejores funciones de Cage

Comenta directamente en vídeos, archivos PDF e imágenes con anotaciones con precisión de píxeles.

Asigna tareas a partir de los comentarios de los diseñadores o representantes del equipo de ventas.

Realice un seguimiento de los cambios y las aprobaciones con el historial de versiones y los flujos de trabajo de aprobación.

Invita a clientes o partes interesadas sin necesidad de crear una cuenta.

Centralice las discusiones visuales y las actualizaciones en un único hilo rastreable.

Integración con Slack, Google Drive, Adobe Creative Cloud y mucho más.

Límites de Cage

Menos eficaz para equipos de ventas con gran volumen de texto o centrados en llamadas.

Herramientas de automatización y canalización con límite, que se utilizan mejor junto con una plataforma de equipo de ventas

Precios de jaula

Free

Estándar : 8 $ al mes por usuario

Profesional: 14 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Cage

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Cage?

Un crítico de G2 dice:

Cage es muy útil para supervisar la gestión de proyectos y asignar tareas a los miembros de su equipo. Le ayuda a cumplir los plazos dividiendo los proyectos en tareas más pequeñas y manteniendo a todos informados.

Cage es muy útil para supervisar la gestión de proyectos y asignar tareas a los miembros de su equipo. Le ayuda a cumplir los plazos dividiendo los proyectos en tareas más pequeñas y manteniendo a todos informados.

🧠 Dato curioso: se espera que la IA se encargue de hasta el 80 % de las tareas de gestión de proyectos, lo que hace que las herramientas que ofrecen compatibilidad con la automatización y los flujos de trabajo creativos sean más esenciales que nunca.

8. Monday.com (la mejor opción para el plan visual de tareas con plantillas flexibles)

Monday.com ofrece a los equipos una claridad real, no la que se esconde tras pestañas y gráficos, sino la que muestra lo que está sucediendo y quién está haciendo qué.

Es especialmente útil para equipos creativos que deben compaginar simultáneamente calendarios de producción de películas, calendarios de contenido y lanzamientos de campañas. Con tableros personalizables, puede configurar un proceso de posproducción, un rastreador de edición de vídeo o un flujo de revisión de contenido, sin tener que empezar desde cero.

¿Lo mejor de todo? Es accesible tanto para planificadores como para creativos.

Aunque no está diseñado específicamente para comentarios creativos o control de versiones, funciona bien con otras herramientas. Añádele cronogramas, automatización, formularios y paneles de control, y se convierte en un sólido hub operativo para equipos a los que les gusta la estructura sin reglas estrictas.

Las mejores funciones de Monday.com

Cree tableros visuales para gestionar proyectos, tareas, cronogramas y estados

Personaliza plantillas para equipos de diseño gráfico , marketing, vídeo o producción

Realice un seguimiento del progreso mediante columnas de estado, automatizaciones y actualizaciones en tiempo real

Colabora en contexto con adjuntos, comentarios y listas de control

Integración sencilla con herramientas como Slack, Adobe CC, Google Drive y Dropbox

Crea panel para obtener vista general de múltiples proyectos

Límites de Monday.com

Carece de herramientas integradas de revisión creativa o de comentarios precisos por fotograma

Puede resultar abrumador si se añaden demasiadas automatizaciones o columnas

Precios de Monday.com

Free

Básico: 9 $ al mes por asiento

Estándar: 12 $ al mes por asiento

Pro : 19 $ al mes por asiento

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Monday.com

G2 : 4,7/5 (más de 13 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Monday.com?

Un crítico de G2 dice:

La plataforma es muy intuitiva, altamente personalizable y realmente ayuda a que todos estén en la misma página, desde el seguimiento diario de tareas hasta la planificacion de proyectos a largo plazo.

La plataforma es muy intuitiva, altamente personalizable y realmente ayuda a que todos estén en la misma página, desde el seguimiento diario de tareas hasta la planificacion de proyectos a largo plazo.

🧠 Dato curioso: más del 85 % de las empresas actuales utilizan software propietario para la gestión de proyectos y operaciones.

9. Trello (ideal para el seguimiento sencillo de tareas con tableros visuales)

a través de Trello

Trello simplifica las cosas. Si su equipo busca una herramienta que no requiera horas de aprendizaje o configuración, los tableros de estilo Kanban de Trello son sencillos y fáciles de entender desde el primer día.

Es perfecto para pequeños equipos creativos, autónomos o estudios que solo necesitan realizar seguimiento de quién hace qué y cuándo. Cada tarjeta puede contener listas de control, fechas límite, adjuntos (como maquetas de diseño o borradores de vídeo) y conversaciones, de modo que los comentarios permanecen donde está el trabajo. Es visual, fácil de arrastrar y soltar, y no está sobrecargado con funciones que nunca vas a utilizar.

Las mejores funciones de Trello

Organiza proyectos utilizando tableros y listas intuitivos de arrastrar y soltar.

Haga adjunto de activos y guarde los comentarios directamente en las tarjetas de tarea.

Colabora en tiempo real con comentarios, menciones y listas de control.

Automatice tareas con la automatización Butler integrada.

Utiliza plantillas adaptadas a proyectos de diseño, calendarios de contenido multimedia y revisiones creativas.

Implemente Power-Ups para personalizar su flujo de trabajo de vídeo moderno.

Límites de Trello

Estructura con límite para equipos que necesitan una gestión detallada de la experiencia digital, flujo de trabajo o paso de aprobación.

Los potenciadores pueden parecer esenciales, pero muchos requieren planes de pago para poder acceder a todas sus funciones.

Precios de Trello

Free

Estándar: 5 $ al mes por usuario.

Premium: 10 $ al mes por usuario.

Corporación: 17,50 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Trello

G2 : 4,4/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?

Un crítico de G2 dice:

Es agradable de usar. La interfaz de usuario es muy agradable a la vista.

Es agradable de usar. La interfaz de usuario es muy agradable a la vista.

10. Wrike (la mejor para gestionar proyectos de equipo de ventas complejos y traspasos a gran escala)

vía Wrike

La gestión de un proceso de ventas de gran volumen o de varios pasos suele implicar a los equipos de marketing, jurídico, entrega e incorporación, y ahí es donde Wrike ofrece el mayor valor.

Permite a los equipos de operaciones de ventas diseñar y supervisar todo, desde los flujos de trabajo de las solicitudes de propuestas hasta las secuencias de incorporación. Con IA y automatización integradas, Wrike identifica posibles retrasos antes de que se acumulen y ayuda a los equipos grandes a mantener los acuerdos en marcha de manera eficiente en todos los departamentos.

Las mejores funciones de Wrike

Automatización de la priorización de tareas con /IA y detección de riesgos.

Personalice los flujos de trabajo de equipo de ventas con formularios de solicitud, aprobaciones y dependencias.

Realice un seguimiento de los materiales de equipo de ventas y los cronogramas de las propuestas en equipos distribuidos.

Visualiza los cronogramas con diagramas de Gantt interactivos y vistas Carga de trabajo.

Establece permisos detallados para garantizar la seguridad de los datos confidenciales de los clientes o las transacciones.

Genere (elaboración de) informes y panel para supervisar la eficiencia de las operaciones del equipo de ventas.

Conéctese con su pila tecnológica mediante integraciones con Salesforce, Google Workspace, Outlook y mucho más.

Límites de Wrike

Más adecuado para operaciones de equipo de ventas internas que para la venta directa.

Se recomienda combinarlo con una herramienta CRM o de interacción externa para obtener una visibilidad completa.

Precios de Wrike

Free

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Empresa : 25 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 4300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (2800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Un crítico de Reddit dice:

Lo mejor de Wrike es que mantiene todo el proyecto contenido. Todas las discusiones y activos están contenidos dentro del proyecto, lo que resulta útil si tenemos que volver a realizar el mismo proyecto al año siguiente. Todas las conversaciones internas se producen en Wrike y no por correo electrónico. A veces añadimos comunicaciones con proveedores o clientes procedentes de correos electrónicos al proyecto para mantener a todos informados.

Lo mejor de Wrike es que mantiene todo el proyecto contenido. Todas las discusiones y activos están contenidos dentro del proyecto, lo que resulta útil si tenemos que volver a realizar el mismo proyecto al año siguiente. Todas las conversaciones internas se producen en Wrike y no por correo electrónico. A veces añadimos comunicaciones con proveedores o clientes procedentes de correos electrónicos al proyecto para mantener a todos informados.

