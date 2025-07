Las 10 mejores alternativas a Excel para Mac para mejorar la productividad en 2025

Aunque Microsoft Excel es la herramienta por excelencia para el seguimiento de presupuestos, la creación de modelos financieros, la automatización de informes y mucho más, los usuarios de Mac suelen salir perdiendo.

Faltan funciones clave como Power Pivot y Power Query, o están limitadas, las macros no siempre se ejecutan correctamente y las actualizaciones suelen llegar más tarde que en Windows.

Además, el elevado precio de la suite Microsoft Office da la sensación de que estás pagando un sobrecoste por una herramienta que solo está optimizada a medias para tu sistema.

Si estás cansado de estos obstáculos, es hora de probar una alternativa a MS Excel para usuarios de Mac que realmente haga el trabajo sin problemas. Pero con tantas opciones disponibles, ¿cómo elegir la adecuada? En esta entrada del blog hablamos precisamente de eso.

¿Qué debes buscar en una alternativa a Excel para Mac?

A la hora de evaluar alternativas a Excel para Mac, ten en cuenta los siguientes criterios:

Compatibilidad y compatibilidad con archivos: Si compartes archivos con un usuario medio de Excel con frecuencia, asegúrate de que la herramienta puede abrir y guardar archivos de Excel (. xlsx) sin alterar las fórmulas, los gráficos o el formato

Características y funciones: Si utilizas tablas dinámicas, fórmulas complejas o macros en Excel, busca un software que sea compatible con tareas de datos complejas. Considera también Si utilizas tablas dinámicas, fórmulas complejas o macros en Excel, busca un software que sea compatible con tareas de datos complejas. Considera también alternativas a Excel con IA que te ayuden a analizar datos, detectar tendencias e incluso sugerir fórmulas

Colaboración en tiempo real: las aplicaciones basadas en la web permiten que varias personas editen simultáneamente y evitan esos famosos hilos de correo electrónico «vFinal_final. xlsx»

Plantillas y automatización: Las buenas alternativas a Excel incluyen Las buenas alternativas a Excel incluyen plantillas de hojas de cálculo o bases de datos listas para usar con fines específicos, como presupuestos, seguimiento de proyectos, facturas, etc.

Automatización integrada: La automatización de Excel puede parecer complicada debido a las múltiples variables o los algoritmos de aprendizaje automático. Por lo tanto, busca plataformas que puedan realizar automáticamente tareas como programar informes o desencadenar cálculos

Precios y licencias: Si el presupuesto es un problema, comprueba el modelo de precios. Algunos ofrecen un nivel gratuito para siempre (con posibles limitaciones en el almacenamiento o las funciones), mientras que otros tienen opciones de compra única

📚 Más información: Cómo utilizar Excel para la gestión de proyectos

Alternativas a Excel de un vistazo

A continuación, compararemos las mejores alternativas a Excel para Mac para ver cómo se comparan en cuanto a funciones, usabilidad y precios.

Nombre de la herramienta Funciones clave Lo mejor para Precios* ClickUp Vista Tabla, campos de fórmula, resúmenes IA, documentos, automatización, plantillas Pequeñas empresas, corporaciones Plan Free disponible, personalizaciones disponibles para corporaciones LibreOffice Calc más de 300 funciones, gráficos, modo sin conexión, DataPilot, Scenario Manager Pequeñas empresas, particulares Free Forever Apple Numbers Plantillas personalizadas, sincronización con iCloud, gráficos interactivos y edición en tiempo real Pequeñas empresas, particulares Free Forever Hojas de cálculo de WPS Office Caja de herramientas inteligente, OCR, optimizada para móviles, compatibilidad de formatos Pequeñas empresas Precios personalizados Hojas de cálculo de Google Colaboración en tiempo real, Apps Script, Autocompletar, integración con GPT Corporaciones, Pequeñas empresas Plan Free disponible, planes de pago a partir de 3,60 $/usuario/mes SoftMaker PlanMaker Compatibilidad con Excel, más de 430 funciones, ligero, tipos de gráficos Pequeñas empresas Los planes de pago empiezan en 14,99 $ al mes OnlyOffice Coedición en tiempo real, compatibilidad con instalaciones locales y en la nube, más de 200 plantillas Corporaciones, Pequeñas empresas Plan Free disponible, planes de pago a partir de 20 $/usuario/mes Zoho Sheet Asistente de IA, validación de datos, macros, integración con Zoho CRM Pequeñas empresas, corporaciones Free Forever Airtable Base de datos relacional, vistas múltiples, automatizaciones, extensiones Pequeñas empresas, corporaciones Plan Free disponible, planes de pago a partir de 20 $/usuario/mes Smartsheet Gráficos de Gantt, paneles, elaboración de informes, integraciones y cumplimiento normativo Corporaciones, Pequeñas empresas Plan Free disponible, planes de pago a partir de 12 $/usuario/mes

Las mejores alternativas a Excel para Mac

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp

Ahora, veamos las diez mejores alternativas a Excel para usuarios de Mac.

1. ClickUp (ideal para gestionar proyectos, realizar el seguimiento de tareas, automatizar flujos de trabajo y colaborar en equipo)

Si gestionas tareas o proyectos en Excel en tu Mac, ClickUp, la app para todo el trabajo, te ofrece una configuración 10 veces más estructurada, clara y práctica.

Personaliza hojas de cálculo fácilmente con la vista Tabla de ClickUp

Vista Tabla de ClickUp

La vista Tabla de ClickUp ofrece filas y columnas como una hoja de cálculo, pero con funciones añadidas como asignación de tareas, estados, fechas límite, campos personalizados, fórmulas, filtros y automatización, todo integrado.

Con los campos personalizados, puedes realizar un seguimiento de todo lo que necesites, como el progreso de las tareas, los archivos adjuntos, las valoraciones y mucho más.

Crea, edita y personaliza tus hojas de cálculo a través de la vista Tabla de ClickUp

También puedes conectar clientes con pedidos, representantes de ventas con acuerdos o empleados con sus tareas. Esto hace que la organización de los datos sea más intuitiva.

ClickUp Brain

Para mejorar la gestión de datos, utiliza ClickUp Brain para resumir rápidamente tus datos.

Por ejemplo, pregúntale cosas como «¿Cuántas tareas quedan pendientes?» o «¿Qué representante ha vendido más?», y te dará una respuesta clara. Es muy útil cuando trabajas con gran cantidad de datos y quieres obtener información rápida sin tener que hacer cálculos ni filtrar todo tú mismo.

Campos de fórmula de ClickUp

Si quieres realizar cálculos similares a los de Excel, los campos de fórmula de ClickUp pueden ayudarte. Te permiten automatizar cálculos directamente en tus tareas en tiempo real, como calcular el número de días entre la fecha de inicio y la fecha límite de una tarea o restar el «importe gastado» del «presupuesto asignado» para mostrar lo que queda.

Esto significa que, a medida que avanzan tus proyectos, tus números se actualizan automáticamente.

Encuentra números precisos al instante utilizando fórmulas simples o avanzadas en los campos personalizados de ClickUp

Con las automatizaciones de campos de fórmula de ClickUp, también puedes automatizar flujos de trabajo y cálculos rutinarios basados en desencadenantes y condiciones impulsados por fórmulas. Por ejemplo, actualiza automáticamente el estado de una tarea o envía una notificación si un campo de fórmula evalúa un valor determinado.

Realiza un seguimiento automático de los días estimados con el campo de fórmula avanzada de ClickUp

Plantilla de hoja de cálculo editable de ClickUp

La plantilla de hoja de cálculo editable de ClickUp es una forma estupenda de gestionar datos sin trabajo manual. Incluye importación automática de datos y la posibilidad de añadir fórmulas personalizadas para realizar cálculos rápidos, como totales o medias. También puedes realizar un seguimiento de aspectos como el equipo de ventas o los gastos con campos adaptados a tus necesidades.

Obtener plantilla gratis Realiza un seguimiento y aprueba tus gastos con la plantilla de hoja de cálculo editable de ClickUp

La plantilla incluye varias vistas, como la vista Estados financieros, para supervisar datos financieros clave como las ventas brutas, los gastos y las ganancias/pérdidas, y la vista Hoja de cálculo, para editar y calcular datos. También puedes utilizar estados de tareas personalizados, como Aprobado o Completo, para realizar un seguimiento del progreso.

📮 Información de ClickUp: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen la eficiencia al limitar su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. ¿Pero qué tal usar una sola plataforma? Como app para todo el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chat y llamadas en una sola plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite concentrarte en lo que importa mientras la IA se encarga del resto.

Las mejores funciones de ClickUp

Visualización de datos: te permite crear informes visuales, como resúmenes en forma de tablas dinámicas, gráficos de progreso, etc., a través de te permite crear informes visuales, como resúmenes en forma de tablas dinámicas, gráficos de progreso, etc., a través de los paneles de ClickUp

Documentación integrada: Proporciona Proporciona ClickUp Docs para insertar tablas u hojas de cálculo dentro de un documento. Esto es útil si estás escribiendo un informe y deseas incluir algunos datos junto con el texto

Colaboración en tiempo real: permite que varios miembros del equipo editen documentos simultáneamente. Los usuarios también pueden comentar en cualquier parte del documento y compartirlo de forma pública o privada con permisos basados en roles

Plantillas prediseñadas: Ofrece hojas de cálculo y plantillas de gestión de proyectos listas para usar que te ayudan a organizar y calcular datos mientras gestionas presupuestos, realizas el seguimiento de los costes de los proyectos o registras las cifras de ventas

Descargable para Mac: proporciona una : proporciona una aplicación de escritorio dedicada para Mac , que te permite gestionar hojas de cálculo sin necesidad de cambiar de navegador. Es perfecta para usuarios que prefieren una experiencia de aplicación nativa con todas las funciones

Límites de ClickUp

El amplio intervalo de funciones puede hacer que ClickUp resulte abrumador para los nuevos usuarios

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Lee lo que opinó un crítico de G2:

Necesito un blog para escribir todo lo que me gusta de ClickUp. Lo tiene TODO: tareas (en vista de lista, vista de tabla, vista de tablero, vista de calendario, vista Mapa, etc.), documentos, IA, paneles, automatizaciones... Puedes compartir enlaces públicos de tareas o documentos. Las tareas tienen una pestaña de actividad, para que puedas ver todo el historial de esa tarea. Es muy flexible y profesional. Con ClickUp no hay excusas para no ser extremadamente productivo.

Necesito un blog para escribir todo lo que me gusta de ClickUp. Lo tiene TODO: tareas (en vista Lista, Tabla, Tablero, Calendario, Mapa, etc.), documentos, IA, paneles, automatizaciones... Puedes compartir enlaces públicos de tareas o documentos. Las tareas tienen una pestaña de actividad, para que puedas ver todo el historial de esa tarea. Es muy flexible y profesional. Con ClickUp no hay excusas para no ser extremadamente productivo.

2. LibreOffice Calc (la mejor alternativa gratuita con amplias funciones)

a través de LibreOffice Calc

Si buscas una alternativa básica a Excel, LibreOffice Calc es la solución. Esta aplicación gratuita y de código abierto forma parte de la suite LibreOffice, que ofrece una interfaz fácil de usar y funciones de formato condicional similares a las de Excel.

Calc es compatible con una biblioteca de más de 300 funciones y te permite crear gráficos y tablas dinámicas para realizar análisis de datos avanzados. También puedes descargar plantillas de hojas de cálculo ya preparadas del repositorio de LibreOffice. Estas incluyen fórmulas integradas, por lo que puedes introducir tus datos y empezar a trabajar de inmediato.

Como es offline, tus datos permanecen locales (a menos que elijas sincronizarlos a través de Dropbox/iCloud). Esto es ideal para datos confidenciales y para trabajar sobre la marcha (como en vuelos) sin depender de apps web.

Las mejores funciones de LibreOffice Calc

Gestor de escenarios: compara escenarios hipotéticos (como equipos de ventas altos, medios o bajos) para ver cómo los cambios en los datos introducidos afectan a los resultados, sin modificar los datos originales

Componente Solver: Encuentra el mejor valor para una celda específica, basándose en las condiciones o límites establecidos en otras celdas

Tecnología avanzada DataPilot: extrae datos sin procesar de bases de datos corporativas y, a continuación, los tabula, resume y convierte en información útil

Limitaciones de LibreOffice Calc

Calc no es compatible con la edición en tiempo real por parte de varios usuarios, a diferencia de algunas alternativas basadas en la nube

Puede abrir y guardar archivos Excel, pero puede tener problemas con formatos complejos

Precios de LibreOffice Calc

Free Forever

Valoraciones y opiniones sobre LibreOffice Calc

G2: 4,3/5 (más de 25 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 2225 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LibreOffice Calc?

Lee lo que opina este usuario de G2:

Es mucho menos complicado que Excel y es un software gratuito.

Es mucho menos complicado que Excel y es un software gratuito.

3. Apple Numbers (la mejor para una integración perfecta con el ecosistema Apple)

a través de Apple Numbers

Apple Numbers es un software de hojas de cálculo desarrollado por Apple Inc. para dispositivos macOS, iPadOS e iOS. Forma parte de la suite de productividad iWork, que viene preinstalada en la mayoría de los dispositivos Apple o se puede descargar gratis, gratuita/o, gratis, gratuito/a desde la App Store.

La función más destacada de Numbers es su interfaz limpia y moderna. A diferencia de Excel, que se abre con una cuadrícula, Numbers comienza con un lienzo en blanco para añadir tablas, gráficos, imágenes y texto en cualquier lugar de la página. Este enfoque centrado en el diseño lo hace especialmente útil para crear informes, paneles y presentaciones visualmente atractivos.

¿Lo mejor? Puedes empezar una hoja de cálculo en tu Mac, actualizarla en tu iPad y modificar un valor en tu iPhone, todo ello con una sincronización perfecta a través de iCloud. También se integra con los atajos de Siri, AppleScript, Keynote y otras funciones de macOS.

Las mejores funciones de Apple Numbers

Plantillas personalizables: Ofrece una amplia variedad de plantillas prediseñadas para ayudarte a empezar rápidamente y personalizarlas fácilmente para que se adapten a tus necesidades

Colaboración en tiempo real: permite a los usuarios compartir archivos a través de iCloud para que puedan editarlos simultáneamente en dispositivos Apple

Visualización de datos: Compatible con una amplia gama de tipos de gráficos 2D, 3D e interactivos (columna, barra, línea, área, circular, donut, radar) que se actualizan dinámicamente con los cambios en los datos

Limitaciones de Apple Numbers

Las actualizaciones son poco frecuentes y las mejoras de las funciones son lentas, lo que puede dejar a algunos usuarios con ganas de más

No está diseñado para conjuntos de datos masivos ni para realizar cálculos complejos

Precios de Apple Numbers

Free Forever

Valoraciones y opiniones sobre Apple Numbers

G2: 4,2/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Apple Numbers?

Lee lo que opina este usuario de G2:

Lo que más me gusta de Apple Numbers es el diseño de los gráficos. El diseño es increíble y destaca sobre el resto de programas de hojas de cálculo.

Lo que más me gusta de Apple Numbers es el diseño de los gráficos. El diseño es increíble y destaca sobre el resto de programas de hojas de cálculo.

📚 Más información: Trucos esenciales para MacBook para una productividad potenciada

4. WPS Office Spreadsheets (la mejor alternativa para dispositivos móviles)

a través de WPS Office Spreadsheets

WPS Office Spreadsheets es una herramienta fácil de usar que cuenta con una interfaz, funcionalidad y diseño general similares a los de Excel. Esto reduce la curva de aprendizaje y facilita la transición a los usuarios familiarizados con Excel.

El diseño ligero de WPS y su fluido funcionamiento en dispositivos móviles lo diferencian del resto. Está totalmente optimizado para iPhone/iPad: puedes empezar una hoja de cálculo en tu Mac y continuar editándola en tu teléfono con un mínimo compromiso.

También es compatible con varios formatos de archivo, incluidos .xls, .xlsx, .xlsm, .xlt, .csv y .txt. Puedes abrir, editar y guardar archivos sin alterar fórmulas, gráficos o diseños en diferentes dispositivos y plataformas.

Las mejores funciones de WPS Office Spreadsheets

Smart Toolbox: incluye más de 60 minitools para simplificar tareas, como extraer texto de una celda, convertir formatos de hojas de cálculo por lotes y dividir texto en columnas

Imagen a texto: integra el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) que extrae el texto de las imágenes y lo inserta en hojas de cálculo

División inteligente de columnas: Divide de forma inteligente los datos de una sola columna en varias columnas según su contenido

Limitaciones de WPS Office Spreadsheets

WPS carece de funciones avanzadas en comparación con Microsoft Excel

Algunos usuarios experimentaron un rendimiento lento, retrasos o fallos durante el uso intensivo o la multitarea

Precios de WPS Office Spreadsheets

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre WPS Office Spreadsheets

G2: 4,4/5 (más de 55 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre WPS Office Spreadsheets?

Lee lo que opina este usuario de G2:

WPS Spreadsheets me permite crear hojas de cálculo, presentaciones y documentos increíbles. Tiene todas las funciones completas de una hoja de cálculo. Me gusta mucho WPS Spreadsheets porque es más fácil de iniciar y trabajar con una alta compatibilidad con Microsoft Office, Documentos de Google, Adobe PDF y el formato OpenOffice.

Las hojas de cálculo de WPS me permiten crear hojas de cálculo, presentaciones y documentos increíbles. Tiene todas las funciones completas de una hoja de cálculo. Me gusta mucho WPS Spreadsheets porque es más fácil de iniciar y trabajar con una alta compatibilidad con Microsoft Office, documentos de Google, Adobe PDF y el formato OpenOffice.

5. Hojas de cálculo de Google (las mejores para la colaboración en tiempo real y la flexibilidad basada en la nube)

a través de Hojas de cálculo de Google

Hojas de cálculo de Google es un programa de hojas de cálculo basado en la web que forma parte de Google Workspace. Una de sus funciones más destacadas es la colaboración en tiempo real, que permite que hasta 50 usuarios en diferentes ubicaciones trabajen simultáneamente en la misma hoja de cálculo, vean los cambios de sus compañeros y dejen comentarios para que otros puedan hacer un seguimiento.

También se integra con las apps de Google Workspace, como Google Analytics, Formularios y Looker Studio. Por ejemplo, puedes convertir los datos de tus hojas de cálculo en visualizaciones avanzadas a través de Looker Studio o importar datos de Analytics para crear gráficos y realizar un seguimiento de las tendencias.

Las mejores funciones de Hojas de cálculo de Google

Uso compartido y permisos sencillos: Comparte fácilmente una hoja con otras personas mediante un enlace o una invitación por correo electrónico y establece su nivel de acceso (vista, comentario o edición)

Google Apps Script: Proporciona una herramienta de scripting integrada que te permite escribir funciones JavaScript sencillas para automatizar flujos de trabajo, enviar correos electrónicos, conectarte a API o desencadenar acciones basadas en los valores de las celdas

Relleno inteligente: Utiliza el aprendizaje automático para detectar patrones en tus datos y sugerir cómo rellenar las celdas restantes

GPT for Sheets: integra los modelos de OpenAI directamente en tu hoja de cálculo, lo que te permite crear fórmulas, extraer datos estructurados de entradas sin procesar y automatizar tareas repetitivas

Limitaciones de Hojas de cálculo de Google

No está a la altura de herramientas avanzadas como Excel para realizar análisis en profundidad

Aunque ofrece acceso sin conexión, algunas funciones no funcionan sin una conexión (a internet) estable

Precios de Hojas de cálculo de Google

Gratis: Incluido con una cuenta gratuita de Google

Google Workspace Individual: 9,99 $ al mes

Google Workspace Business Starter: 3,60 $ al mes por usuario

Google Workspace Business Standard: 14,40 $ al mes por usuario

Google Workspace Business Plus: 27,33 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Hojas de cálculo de Google

G2: 4,6/5 (más de 42 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 13 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hojas de cálculo de Google?

Lee lo que opina este usuario de G2:

Herramientas como Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones de Google permiten que varios usuarios trabajen en el mismo documento simultáneamente. Los comentarios en línea y las «ediciones sugeridas» agilizan la comunicación. Todos los archivos se almacenan en Google Drive, por lo que se puede acceder a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Algunas herramientas también funcionan sin conexión, lo que garantiza la productividad incluso sin internet. Gmail, Calendar, Drive, Meet y otras apps están profundamente integradas, lo que proporciona un flujo de trabajo cohesionado.

Herramientas como Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google y Presentaciones de Google permiten que varios usuarios trabajen en el mismo documento simultáneamente. Los comentarios en línea y las «ediciones sugeridas» agilizan la comunicación. Todos los archivos se almacenan en Google Drive, por lo que se puede acceder a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Algunas herramientas también funcionan sin conexión, lo que garantiza la productividad incluso sin internet. Gmail, Calendar, Drive, Meet y otras apps están profundamente integradas, lo que proporciona un flujo de trabajo cohesionado.

🧠 Dato curioso: Hojas de cálculo de Google tiene su origen en una aplicación de hojas de cálculo basada en la web llamada XL2Web, desarrollada por 2Web Technologies. Cuando Google adquirió XL2Web en 2006, se convirtió en Google Labs Spreadsheets antes de su lanzamiento oficial como Hojas de cálculo de Google.

6. SoftMaker PlanMaker (la mejor para una gestión de datos ligera y rápida)

a través de SoftMaker PlanMaker

SoftMaker PlanMaker es una aplicación de hojas de cálculo que cumple con el RGPD y está diseñada para usuarios que exigen una compatibilidad profunda con Excel. Puede abrir y guardar los formatos XLS y XLSX de Excel, es compatible con archivos protegidos con contraseña y maneja hojas de cálculo a gran escala con hasta un millón de filas y 16 384 columnas.

Esto permite a los usuarios procesar grandes volúmenes de datos sin limitaciones. PlanMaker también es compatible con más de 430 funciones de cálculo integradas, que abarcan desde análisis financieros y estadísticos hasta ingeniería y operaciones con bases de datos.

Y, a diferencia del tamaño de varios gigabytes de Excel, PlanMaker se instala en menos de 200 MB. Esto significa una configuración más rápida y un inicio más veloz, especialmente en sistemas antiguos o con almacenamiento limitado.

Las mejores funciones de SoftMaker PlanMaker

Visualización de datos: Compatible con más de 80 tipos de gráficos (barras, circulares, histogramas, etc.), además de rotación 3D, sombras y efectos de iluminación para crear imágenes listas para presentar

Sin dependencia de la nube : accede sin conexión y cumple con el RGPD, lo que lo hace adecuado para usuarios preocupados por la privacidad o entornos regulados

Función de filtro automático: te permite aplicar filtros a columnas individuales para mostrar solo los datos que cumplen las condiciones elegidas

Limitaciones de SoftMaker PlanMaker

PlanMaker no tiene herramientas de colaboración multiusuario integradas

No puede ejecutar macros incrustadas en documentos de Excel

Precios de SoftMaker PlanMaker

Plan Free

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre SoftMaker PlanMaker

Opiniones de G2: No hay suficientes opiniones

Opiniones de Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SoftMaker PlanMaker?

Lee lo que opina este usuario de G2:

Familiaridad, compatibilidad entre dispositivos y gran cantidad de funciones.

Familiaridad, compatibilidad entre dispositivos y gran cantidad de funciones.

7. OnlyOffice (la mejor para implementación en la nube y local)

vía OnlyOffice

ONLYOFFICE es otra alternativa gratuita y de código abierto a Microsoft Excel para usuarios de Mac. Se integra tanto en entornos basados en la nube como en entornos locales, lo que lo hace ideal para personas y organizaciones preocupadas por la seguridad y con estrictas necesidades de cumplimiento normativo.

Es compatible con la colaboración en tiempo real, lo que te permite a ti y a tu equipo coeditar hojas de cálculo, dejar comentarios y chatear sin salir del editor. Incluso puedes explorar el historial de versiones y restaurar cambios específicos cuando sea necesario, lo que lo convierte en una alternativa viable a Hojas de cálculo de Google.

ONLYOFFICE utiliza los formatos estándar de Microsoft Excel (XLSX) como tipo de archivo predeterminado, lo que significa menos problemas de conversión al intercambiar archivos con usuarios de MS Office.

Las mejores funciones de OnlyOffice

Interfaz única: Te permite abrir o crear todo tipo de documentos, como documentos, hojas de cálculo, presentaciones y formularios PDF, dentro de un entorno de trabajo unificado

Más de 200 plantillas: Crea todo, desde formularios fiscales hasta tarjetas de bingo en cuestión de minutos, y luego personaliza los diseños y los elementos visuales para adaptarlos a tu estilo

Seguridad: Protege los datos confidenciales mediante el ajuste de contraseñas, el bloqueo de celdas u hojas específicas, el ocultamiento de fórmulas y la asignación de acceso de edición a usuarios seleccionados

Limitaciones de OnlyOffice

El uso local requiere un hardware potente, lo que podría desanimar a los pequeños usuarios

Algunos usuarios indicaron que la velocidad de carga inicial podría mejorar

Precios de OnlyOffice

Docs Space : Inicio: Gratis Business: 20 $ al mes por usuario Enterprise: Desde 6550 $ por servidor

Inicio: Gratis, gratuito/a

Business: 20 $ al mes por usuario

Enterprise: Desde 6550 $ por servidor

Docs Enterprise : Para uso doméstico : 149 $ (pago único para hasta 10 usuarios) Para familias: 330 $ para hasta 5 usuarios Para empresas : personalizable, precios a partir de 1500 $ para hasta 50 usuarios

Para uso doméstico : 149 $ (pago único para hasta 10 usuarios)

Para familias: 330 $ para hasta 5 usuarios

Para empresas : personalizable, precios a partir de 1500 $ para hasta 50 usuarios

Entorno de trabajo Enterprise: Enterprise: 2200 $ por servidor Enterprise Plus: 3300 $ por servidor Enterprise Premium: 4450 $ por servidor

Enterprise: 2200 $ por servidor

Enterprise Plus: 3300 $ por servidor

Enterprise Premium: 4450 $ por servidor

Inicio: Gratis, gratuito/a

Business: 20 $ al mes por usuario

Enterprise: Desde 6550 $ por servidor

Para uso doméstico : 149 $ (pago único para hasta 10 usuarios)

Para familias: 330 $ para hasta 5 usuarios

Para empresas: personalizable, precios a partir de 1500 $ para hasta 50 usuarios

Enterprise: 2200 $ por servidor

Enterprise Plus: 3300 $ por servidor

Enterprise Premium: 4450 $ por servidor

Valoraciones y reseñas de OnlyOffice

Opiniones de G2: 4,4/5 (más de 60 opiniones)

Opiniones de Capterra: 4,5/5 (más de 320 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hojas de cálculo de Google?

Lee lo que opina este usuario de G2:

Cuenta con herramientas fáciles de usar, independientemente de las funciones que utilices.

Cuenta con herramientas fáciles de usar, independientemente de las funciones que utilices.

8. Zoho Sheet (la mejor para la gestión automatizada de datos)

a través de Zoho Sheet

Zoho Sheet es una herramienta de hojas de cálculo basada en la nube para crear, gestionar y automatizar hojas de cálculo funcionales. Ofrece más de 350 funciones integradas, procesamiento avanzado de datos y más de 1000 integraciones de apps para automatizar flujos de trabajo e importar datos de fuentes como Excel.

Zoho Sheet cuenta con un asistente de IA, Zia, que te ayuda a analizar datos, sugerir gráficos o funciones e identificar inconsistencias. También se integra con Zoho CRM y otras apps de Zoho para que puedas trabajar sin problemas dentro del mismo sistema.

Las mejores funciones de Zoho Sheet

Colaboración en tiempo real: permite la colaboración de varios usuarios con actualizaciones en tiempo real, comentarios en celdas/intervalos, hilos de discusión y permisos personalizables para flujos de trabajo eficientes en equipo

Herramientas de limpieza y validación de datos: detecta duplicados, inconsistencias y entradas en blanco para garantizar datos limpios y precisos

IA generativa: Genera conjuntos de datos de muestra, fórmulas y códigos de macros VBA con facilidad a través de Zia, con tecnología de ChatGPT

Limitaciones de Zoho Sheet

Algunos usuarios consideran que la interfaz de usuario de la plataforma es obsoleta y difícil de navegar

Puede experimentar problemas de rendimiento al trabajar con hojas de cálculo grandes

Precios de Zoho Sheet

Free Forever

Valoraciones y opiniones sobre Zoho Sheet

G2: 4,4/5 (más de 180 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Sheets?

Lee lo que opina este usuario de G2:

Me encanta Zoho Sheet porque su automatización te permite configurar macros que te ayudan a completar tareas complejas con solo hacer clic en un botón. Además, para que los equipos grandes puedan trabajar, el enfoque colaborativo de la hoja de cálculo ayuda a los miembros del equipo a estar en la misma página.

Me encanta Zoho Sheet porque su automatización te permite configurar macros que te ayudan a terminar tareas complejas con solo hacer clic en un botón. Además, para que los equipos grandes puedan trabajar, un enfoque colaborativo de la hoja de cálculo ayuda a los miembros del equipo a estar en la misma página.

9. Airtable (la mejor opción con capacidades de base de datos)

a través de Airtable

Airtable tiene un diseño en forma de cuadrícula que se parece a una hoja de cálculo, pero cada «fila» es más bien un registro en una base de datos. Te permite establecer tipos de campos específicos para cada columna, como texto, número, desplegable o archivo adjunto. También puedes vincular registros entre tablas para crear relaciones, como vincular tareas de una tabla a proyectos de otra.

Además, esta plataforma de hojas de cálculo para la gestión de proyectos te permite cambiar entre diferentes vistas. Por ejemplo, la vista de calendario muestra los registros con fechas en un cronograma, Kanban los agrupa en columnas como fases de tareas y la galería los muestra como tarjetas visuales, muy útiles para imágenes o carteras.

Las mejores funciones de Airtable

Uso compartido de datos: Crea enlaces compartibles con acceso de solo lectura o editable, incrusta bases en sitios web o utiliza la API de Airtable para conectar tus datos con apps personalizadas

Extensiones integradas: Ofrece herramientas, como gráficos, formularios o widgets para la elaboración de informes, que puedes añadir para dar compatibilidad a casos de uso específicos

Automatización: te permite configurar reglas de acción desencadenante (por ejemplo, «Cuando se crea un registro o cuando el campo Estado cambia a X, envía un correo electrónico o publica un mensaje en Slack»)

Limitaciones de Airtable

Airtable es más adecuado para el seguimiento y la gestión de datos relacionales que para realizar cálculos matemáticos avanzados o la elaboración de informes con gráficos en Excel

A medida que crecen las bases de datos, la gestión de configuraciones grandes o complejas puede volverse complicada

Precios de Airtable

Free

Equipo : 20 $ al mes por asiento

Business : 45 $ al mes por asiento

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Valoraciones y opiniones sobre Airtable

G2: 4,6/5 (más de 2900 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Airtable?

Lee lo que opina este usuario de G2:

Airtable es ideal para el seguimiento y registro de datos, y tiene una interfaz de usuario increíble. Es sencillo y fácil de aprender, sus automatizaciones son potentes y puede hacer muchísimas cosas. Lo que más me gusta es la posibilidad de enlazar tablas, ya que permite crear campos de búsqueda, lo que ayuda a segmentar muy bien los datos.

Airtable es ideal para el seguimiento y registro de datos, y tiene una interfaz de usuario increíble. Es sencillo y fácil de aprender, sus automatizaciones son potentes y puede hacer muchísimas cosas. Lo que más me gusta es la posibilidad de enlazar tablas, ya que permite crear campos de búsqueda, lo que ayuda a segmentar muy bien los datos.

📚 Más información: Las mejores alternativas y competidores de Airtable

10. Smartsheet (la mejor para gestionar proyectos grandes)

a través de Smartsheet

Smartsheet es una herramienta de nivel empresarial que combina la funcionalidad de las herramientas de gestión de proyectos con la simplicidad de una interfaz de hoja de cálculo.

Utiliza capacidades de IA, como información predictiva, sugerencias de fórmulas inteligentes y automatizaciones, para ayudarte a crear flujos de trabajo personalizados. Además, se integra con Google Workspace, Microsoft Office 365, Jira y Salesforce para garantizar un flujo de datos fluido entre plataformas.

Los usuarios también pueden crear paneles para obtener una vista general de los proyectos y generar informes que extraen datos en tiempo real de varias hojas. Esto elimina la necesidad de consolidar la información manualmente en distintos archivos.

Las mejores funciones de Smartsheet

Elementos esenciales para la gestión de proyectos: Ofrece una vista de diagrama de Gantt integrada y la posibilidad de establecer dependencias entre tareas

Seguridad y cumplimiento normativo: incluye funciones de seguridad de nivel corporativo, como permisos de usuario, cifrado y cumplimiento de normas como el RGPD y la HIPAA

Flexibilidad de casos de uso: Compatible con un amplio intervalo de escenarios, desde la gestión de proyectos de construcción y operaciones universitarias hasta el seguimiento de flujos de trabajo sanitarios e inversiones de capital

Limitaciones de Smartsheet

Experimenta retrasos ocasionales con hojas grandes o complejas

Algunos usuarios mencionan una curva de aprendizaje pronunciada, especialmente para los miembros del equipo que pasan de herramientas más sencillas o aplicaciones móviles

Precios de Smartsheet

Free

Pro : 12 $ al mes por miembro

Business : 24 $ al mes por miembro

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Valoraciones y opiniones sobre Smartsheet

G2: 4,4/5 (más de 19 400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Smartsheet?

Lee lo que opina este usuario de G2:

Me gusta poder revisar las tareas y los datos de diferentes maneras para presentar la información necesaria a diferentes públicos con diferentes necesidades. También me gusta que sea fácil de usar e intuitivo. Me encantan las funciones de calendario, la vista de tarjetas y los informes. Facilita mucho la gestión de proyectos.

Me gusta poder revisar las tareas y los datos de diferentes maneras para presentar la información necesaria a diferentes públicos con diferentes necesidades. También me gusta que sea fácil de usar e intuitivo. Me encantan las funciones de calendario, la vista de tarjetas y los informes. Facilita mucho la gestión de proyectos.

📚 Más información: Las mejores apps de productividad para Mac

Crea potentes hojas de cálculo en Mac con ClickUp

Aunque Excel funciona sin problemas en macOS, algunas funciones avanzadas y actualizaciones suelen llegar más tarde que para los usuarios de Windows.

ClickUp entra en escena como una solución todo en uno que ofrece un enfoque colaborativo para la gestión de hojas de cálculo en tu Mac.

La vista Tabla de ClickUp ofrece una interfaz intuitiva para crear, ver y manipular datos directamente en tu entorno de trabajo, mientras que los campos de fórmula aportan la potencia de los cálculos similares a los de Excel. Además, con la automatización de campos de fórmula, puedes configurar automatizaciones para actualizar valores o desencadenar acciones específicas en función de los resultados de tus fórmulas.

¿Quieres crear hojas de cálculo más inteligentes y eficientes en tu Mac? Regístrate hoy mismo en ClickU p.