Los mejores agentes de IA para el servicio de atención al cliente en 2025

La IA (IA) está transformando silenciosamente el servicio personalizado.

Lejos de ser una moda futurista, los agentes IA están asumiendo ahora tareas poco glamurosas pero fundamentales: dirigir tickets, gestionar solicitudes repetitivas, proporcionar la información adecuada en el momento oportuno y mantener el flujo de operaciones con menos intervención humana.

Un estudio de McKinsey afirma que, con agentes en la mezcla:

Hasta el 80 % de las incidencias comunes podrían resolverse de forma autónoma, con una reducción del tiempo de resolución de entre el 60 y el 90 %.

¿Y los mejores agentes de IA? No se interponen en el camino. Hacen su trabajo discretamente y permiten que su equipo se centre en lo que realmente importa.

En esta entrada del blog, analizamos los mejores agentes de IA para el servicio de atención al cliente que vale la pena utilizar. ¡Empecemos! 🤖

Los mejores agentes de IA para el servicio de atención al cliente

Aquí tienes una breve comparación de los mejores agentes de IA para equipos de atención al cliente.

Herramienta Mejores funciones Lo mejor para Precios ClickUp Agentes de piloto automático personalizados, respuestas integradas en el chat, flujos de trabajo de tareas impulsados por IA, plantillas de entorno de trabajo de asistencia Equipos de cualquier tamaño Plan Free disponible; personalizado disponible para empresas Intercom Fin Respuestas basadas en GPT-4, desencadenantes de flujo de trabajo, aprendizaje basado en comentarios, transcripciones con puntos clave Pequeñas y medianas empresas Desde 39 $ al mes por asiento; 14 días de (versión de) prueba gratuita; 0,99 $ por resolución Fin Ada Compatibilidad IA multilingüe, niveles de compatibilidad por niveles, divulgación proactiva, generador de arrastrar y soltar Corporaciones Precios personalizados (varían según la escala de implementación) Kustomer Detección de emociones, contexto basado en CRM, compatibilidad por voz y chat, programación inteligente Equipos de medianas y grandes empresas Desde 89 $ al mes por usuario; complementos de IA desde 0,60 $ por conversación Zendesk IA Clasificación predictiva, asistencia de agentes mejorada con IA, detección automática de idioma, lógica centrada en los SLA Equipos medianos y grandes Desde 55 $ al mes por agente (facturado anualmente); complemento de IA: 50 $ al mes por agente Drift IA Compatibilidad orientada a las ventas, puntuación de clientes potenciales, reservas de calendario, métricas de conversión Empresas medianas de SaaS y suscripción Precios personalizados Tidio Lyro Configuración rápida, cambio de canal, enlazado del catálogo de productos, automatización fuera del horario laboral Particulares y pequeñas empresas El complemento del agente de IA Lyro tiene un precio inicial de 39 $ al mes Freshdesk Freddy IA Clasificación basada en el sentimiento, carga de documentos de ayuda, métricas de IA frente a métricas humanas, asistencia multicanal Equipos pequeños y de tamaño mediano Desde 18 $ al mes por agente; AI Copilot desde 94 $ al mes por agente

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué son los agentes de IA para el servicio de atención al cliente?

Los agentes de IA para el servicio de atención al cliente son sofisticados asistentes digitales que transforman la forma en que las empresas interactúan con los clientes. Estas herramientas avanzadas aprovechan el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y el aprendizaje automático (ML) para gestionar consultas complejas de los clientes.

Están diseñados para comprender el contexto, aprender de las interacciones y mejorar con el tiempo.

Las herramientas de agentes de IA pueden trabajar en múltiples canales, como chat, correo electrónico y servicios de asistencia técnica, lo que permite ofrecer respuestas más rápidas a los clientes y mantener todo organizado por su parte.

🧠 Dato curioso: A finales de la década de 1960, Shakey the Robot surgió como el primer robot móvil de uso general capaz de razonar sobre sus acciones. Desarrollado por SRI International, Shakey sentó la fase para los futuros agentes de /IA/.

¿Qué debe buscar en los agentes de IA para el servicio al cliente?

Los representantes de compatibilidad quieren herramientas que aborden las frustraciones del mundo real sin crear nuevas molestias. Porque lo único que no tienen es tiempo para explicar una y otra vez el mismo contexto o uno recurrente.

Esto es lo más importante en un agente de servicio al cliente personalizado con IA:

Configuración intuitiva: Se pone en marcha en cuestión de horas con una formación mínima, lo que permite a los representantes centrarse en ayudar a los clientes

Respuestas contextuales: Detecta el tono, la jerga o la urgencia del personal, y elabora respuestas que transmiten calidez y humanidad

Coherencia entre plataformas: Ofrece respuestas uniformes en WhatsApp, correo electrónico, X o SMS, lo que garantiza una experiencia cohesionada para el cliente

Traspaso fluido de agentes: transfiere los chatear a agentes humanos con todo el contexto, para que los clientes no tengan que volver a explicar su historia

tono alineado con la marca: *Personaliza las respuestas para reflejar la posición de tu empresa, desde lo peculiar hasta lo profesional, para lograr autenticidad

Información instantánea sobre el rendimiento: muestra a los agentes de asistencia estadísticas en tiempo real, como las tasas de resolución, lo que aumenta la confianza y la eficiencia

Rendimiento máximo fiable: Gestiona picos de actividad, como el equipo de ventas navideño, sin ralentizaciones ni largos tiempos de espera, manteniendo la satisfacción de los clientes

Los mejores agentes de IA para el servicio de atención al cliente

Estas herramientas de servicio al cliente con IA pueden ayudar a aumentar la satisfacción de los clientes con respuestas inmediatas a sus consultas. Exploremos cada herramienta en detalle. 👇

1. ClickUp (el mejor para el seguimiento de tareas de asistencia y la automatización del flujo de trabajo)

Optimice la compatibilidad con los agentes de piloto automático de ClickUp AI Configura el agente de respuestas automáticas de ClickUp para extraer datos de tareas y responder a preguntas

ClickUp reúne todos los elementos del servicio de atención al cliente en un solo sistema.

Es la app, aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por IA que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Agentes de piloto automático de ClickUp

Utilice los agentes de ClickUp AI para automatizar tareas, responder preguntas y ser más terminado

Utilice los agentes de piloto automático de ClickUp para proporcionar actualizaciones sin tener que perseguir a los jefes de equipo

Empieza con ClickUp Autopilot Agents. Estos flujos de trabajo basados en IA actúan según los desencadenantes que definas.

Supongamos que alguien envía un mensaje preguntando quién se encarga de los reembolsos de una cuenta específica. El agente de respuestas automáticas analiza tu entorno de trabajo, encuentra la tarea y responde con el nombre de la persona asignada y un enlace al hilo activo.

Agentes de piloto automático personalizados de ClickUp

Cree un agente autopiloto personalizado de ClickUp para actuar como desencadenante de acciones basadas en palabras clave o canales específicos

Si su flujo de trabajo necesita algo más específico, puede utilizar el generador sin código para crear un agente autopiloto ClickUp personalizado.

ClickUp Brain, el asistente de IA integrado, también proporciona compatibilidad durante la creación. Úselo para redactar indicaciones, perfeccionar acciones o sugerir herramientas basadas en su flujo de trabajo.

Supongamos que tienes un canal de asistencia para socios para cuentas VIP. Puedes crear un agente de IA que supervise ese canal, se active solo cuando el mensaje haga mención de «violación de datos» o «problema de acceso», y luego cree una tarea en tu lista «Escalaciones de la corporación», adjunte el mensaje original y lo asigne a tu equipo de seguridad.

Gestión de tareas en ClickUp

Una vez que sus agentes estén en su lugar, el resto del flujo de trabajo aún necesita estructura. El software de gestión de proyectos para servicio al cliente de ClickUp ofrece una configuración de entorno de trabajo dedicada para clasificar tickets, asignar propietarios, realizar un seguimiento del progreso y obtener información.

Empieza con tareas de ClickUp para convertir cada problema de los clientes en un elemento. A continuación, mejora estas tareas con campos personalizados de ClickUp para clasificarlas y priorizarlas de forma eficaz. Campos como «Tipo de problema», «Segmento de clientes», «Canal» y «Urgencia» permiten a tu equipo filtrar y gestionar los tickets de forma eficiente.

Implemente las automatizaciones de ClickUp para mantener el impulso en sus procesos de asistencia. Puede clasificar, priorizar y asignar tickets por usted en un santiamén. Si una tarea permanece en estado «Bloque» durante más de dos días, una automatización puede notificar al jefe del equipo, escalar el problema y publicar una actualización en el canal de comunicación correspondiente.

Para agilizar la configuración, la plantilla de gestión de atención al cliente de ClickUp ofrece un entorno de trabajo listo para usar.

Obtenga una plantilla gratis Lance un espacio de trabajo de asistencia completar utilizando la plantilla de gestión de atención al cliente de ClickUp

Esta plantilla de atención al cliente incluye campos personalizados predefinidos, como «Tipo de incidencia», «Estado de completación», «Correo electrónico de contacto del solicitante» y «Valoración de satisfacción del cliente». Además, cuenta con una función de vista de formulario predefinida para agilizar la recepción de tickets, lo que garantiza que su equipo pueda gestionar las solicitudes de los clientes de forma eficiente.

Y para los equipos que desean profundizar en los problemas recurrentes, la plantilla de declaración de problemas del cliente de ClickUp es invaluable.

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp: Límites

La flexibilidad es muy potente, pero los nuevos usuarios pueden necesitar tiempo para familiarizarse con las configuraciones personalizadas y los ajustes del espacio de trabajo

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 230 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4460 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Este comentario de Reddit lo dice todo:

ClickUp Brain me ahorra un montón de idas y venidas, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas tiene su precio. Y, sinceramente, cuando estoy inmerso en mi trabajo, es lo último que quiero hacer. Utilizo la IA principalmente para escribir, ya que trabajo en el sector de los contenidos. También edita lo que he escrito (¡increíble!).

📮 Información de ClickUp: Solo el 10 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan habitualmente herramientas de automatización y buscan activamente nuevas oportunidades para automatizar. Esto pone de relieve una importante palanca sin explotar para la productividad: la mayoría de los equipos siguen dependiendo del trabajo manual que podría optimizarse o eliminarse. Los agentes de IA de ClickUp facilitan la creación de flujos de trabajo automatizados, incluso si nunca antes ha utilizado la automatización. Con plantillas plug-and-play y comandos basados en lenguaje natural, la automatización de tareas se pone al alcance de todos los miembros del equipo resultados reales: *QubicaAMF redujo el tiempo de elaboración de informes en un 40 % utilizando los paneles dinámicos y los gráficos automatizados de ClickUp, lo que transformó horas de trabajo manual en información en tiempo real.

2. Intercom Fin (el mejor para la resolución de consultas basadas en el conocimiento)

a través de Intercom Fin

Intercom Fin utiliza modelos lingüísticos avanzados como GPT-4 para comprender las preguntas de los clientes más allá de la simple coincidencia de palabras clave. Se conecta a su documentación existente, lo que hace que la implementación sea relativamente rápida.

Notará cómo ajusta su tono en función del contexto de la conversación: profesional cuando se tratan problemas técnicos, comprensivo cuando se gestionan quejas. A muchos equipos les gusta cómo identifica patrones de resolución para detectar lagunas en los materiales de compatibilidad.

Si ya utiliza otras herramientas de Intercom, Fin se adapta perfectamente a su flujo de trabajo actual.

Las mejores funciones de Intercom Fin

Configura flujos de trabajo personalizados que activen acciones específicas como desencadenante cuando los clientes hagan mención de determinados productos o problemas

Compruebe el rendimiento de la IA mediante análisis que muestran las resoluciones que demuestran intento correcto en comparación con las escaladas

Incluya los comentarios personalizados de los clientes en el proceso de aprendizaje para mejorar las interacciones futuras

Haga vista de transcripciones de conversaciones con los puntos clave resaltados para comprender rápidamente las inquietudes de los clientes

Límites de Intercom Fin

Solo funciona dentro del ecosistema Intercom, lo que significa un límite en las opciones si utilizas otras plataformas

Tiene problemas con preguntas muy técnicas o especializadas del sector

Necesita actualizaciones periódicas de contenido para mantener la precisión a medida que cambian sus ofertas

Precios de Intercom Fin

(Versión de) prueba gratuita de 14 días

Esencial: 39 $/mes por asiento

Avanzado: 99 $/mes por asiento

Experto: 139 $/mes por asiento

Fin IA Agent: 0,99 $ por resolución (el precio se aplica a todos los plans e integraciones)

Valoraciones y reseñas de Intercom Fin

G2: 4,5/5 (más de 3380 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1115 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Intercom Fin?

Esta reseña nos llamó la atención:

A primera vista, es una solución de IA muy fácil de usar que realmente no requiere mucha configuración o ajuste. Sin embargo, una vez superada la configuración inicial, rápidamente empieza a parecer con un límite.

A primera vista, es una solución de IA muy fácil de usar que realmente no requiere mucha configuración o ajuste. Sin embargo, una vez superada la configuración inicial, rápidamente empieza a parecer con un límite.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas para mapas de recorrido del cliente

3. Ada Soporte (la mejor para la compatibilidad multilingüe en corporación)

a través de Ada Compatibilidad

Ada Compatibilidad gestiona conversaciones en varios idiomas sin necesidad de configuraciones separadas para cada uno. Clasifica automáticamente las preguntas entrantes y las envía a módulos de IA especializados para diferentes temas.

Muchas grandes organizaciones utilizan este sistema porque puede expandirse por los mercados globales sin necesidad de aumentar proporcionalmente la plantilla. Su cumplimiento de las normas de seguridad lo hace adecuado para sectores con normas estrictas de tratamiento de datos, como la banca y la sanidad.

Las mejores funciones de Ada Compatibilidad

Haga que el sistema esté enlazado con su base de datos de productos para que las respuestas incluyan información actualizada sobre el inventario y las especificaciones

Divida las conversaciones personalizadas en función de los niveles de valor, ofreciendo diferentes niveles de servicio de forma automática

Envía mensajes proactivos desencadenados por hitos de la cuenta o plazos típicos de resolución de problemas

Genere informes personalizados sobre los tipos de resolución para ayudar a detectar problemas con los productos antes de que provoquen picos en el número de tickets

Límites de Ada Compatibilidad

La configuración suele tardar entre 4 y 6 semanas y requiere personal técnico especializado

La estructura de precios lo hace poco práctico para empresas con volúmenes de compatibilidad más bajos

A veces ofrece respuestas menos precisas cuando se extraen de múltiples temas de conocimiento personalizados

Precios de Ada Compatibilidad

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Ada Compatibilidad

G2: 4,6/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Ada Compatibilidad?

Una perspectiva que vale la nota:

ADA es fácil de usar y fácil de entender cómo funciona su sistema. La forma de configurar las respuestas automáticas también es fácil de hacer, ya que las opciones como el cuadro de texto, los vídeos y las imágenes se pueden arrastrar y soltar en el flujo de chat, además de que las acciones disponibles hacen que el flujo de chat funcione correctamente.

ADA es fácil de usar y fácil de entender cómo funciona su sistema. La forma de configurar las respuestas automáticas también es fácil de hacer, ya que las opciones como el cuadro de texto, los vídeos y las imágenes se pueden arrastrar y soltar en el flujo de chat, además de que las acciones disponibles hacen que el flujo de chat funcione correctamente.

🧠 Dato curioso: KPMG descubrió que, por cada dólar que las empresas invierten en IA, obtienen un rendimiento medio de 3,5 dólares. Un pequeño pero impresionante 5 % de las empresas elabora informes de obtener hasta 8 dólares.

4. Kustomer (el mejor para priorizar la compatibilidad en función del sentimiento)

a través de Kustomer

Kustomer funciona como parte de una plataforma CRM en lugar de como un chatbot independiente. Interpreta los mensajes de los clientes para detectar emociones como la frustración o la urgencia. Esta conciencia emocional ayuda a priorizar las conversaciones que requieren atención inmediata, lo que a menudo evita que los problemas se agraven.

Quizás le interese saber que tiene en cuenta el historial del cliente para ofrecer respuestas contextuales, en lugar de tratar cada mensaje de forma aislada. Este enfoque reduce la repetición para los clientes habituales y facilita la asistencia personalizada.

Las mejores funciones de Kustomer

Programa seguimientos automáticamente según el tipo de problema sin necesidad de gestionar manualmente el calendario

Aplica diferentes estrategias de conversación o gestión de clientes en función del sentimiento o estado de ánimo detectado en el cliente

Muestra el historial de compras relevante cuando los clientes hagan mención de productos específicos

Genere sugerencias de respuesta que incluyan detalles de la cuenta, como el tipo de suscripción

Límites de Kustomer

Las valoraciones de la automatización del flujo de trabajo de IA podrían considerarse más bajas que las de algunos competidores

Las capacidades de voz no están tan desarrolladas como las funciones de texto

Requiere adoptar la plataforma completa de CRM de Kustomer en lugar de integrarla con sus sistemas actuales

Ofrece menos opciones de idioma en comparación con soluciones multilingües especializadas

Precios de Kustomer

Corporación: 89 $ al mes por usuario

Ultimate: 139 $ al mes por usuario

Complementos de IA

*agentes de /IA para personalizados: 0,60 $ por conversación iniciada

agentes de IA para representantes: *40 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones de Kustomer

G2: 4,4/5 (más de 430 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 75 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Kustomer?

Un usuario compartió este comentario:

Me encanta que Kustomer sea tan elegante y esté tan bien diseñado. No es torpe ni difícil de usar. Es realmente sencillo. La elaboración de informes es excelente, muy detallada, no solo para los clientes, sino también para tu equipo. También funciona muy bien para realizar un seguimiento del rendimiento y la productividad del equipo.

Me encanta que Kustomer sea tan elegante y esté tan bien diseñado. No es torpe ni difícil de usar. Es realmente sencillo. La elaboración de informes es excelente, muy detallada, no solo para los clientes, sino también para tu equipo. También funciona muy bien para realizar un seguimiento del rendimiento y la productividad del equipo.

5. Zendesk IA (la mejor para la gestión de la conversación basada en datos)

a través de Zendesk

Zendesk IA se basa en patrones de miles de millones de interacciones de asistencia para clasificar automáticamente los mensajes entrantes y asignarlos a las colas adecuadas. El software de asistencia técnica se centra en el lenguaje del servicio de atención al cliente en lugar de en la conversación general, lo que le ayuda a reconocer los términos del sector que utilizan sus clientes.

Combina la automatización orientada al cliente con herramientas de asistencia para agentes con el fin de mejorar ambos aspectos de la experiencia de asistencia. Este enfoque suele dar como resultado transiciones más fluidas cuando se necesitan conocimientos especializados humanos para resolver problemas complejos.

Las mejores funciones de Zendesk IA

Examine los patrones de conversación para encontrar puntos comunes en los que los clientes abandonan las soluciones de automatización

Recomiende las siguientes acciones a los agentes basándose en tickets históricos similares y sus resoluciones

Detecta automáticamente el idioma y cambia el idioma de respuesta sin que el cliente tenga que hacer selección

Límites de la IA de Zendesk

Necesita datos sustanciales de interacciones pasadas para funcionar de manera óptima

Se vuelve más complejo integrarlo con sistemas que no sean de Zendesk

La interfaz cambia con frecuencia, lo que en ocasiones dificulta el aprendizaje

El rendimiento varía entre los diferentes idiomas según algunos usuarios

Precios de Zendesk IA

(versión de) prueba gratuita

Suite Equipo: 55 $/mes por agente (facturado anualmente)

Suite Growth: 89 $/mes por agente (facturado anualmente)

Suite Professional: 115 $/mes por agente (facturado anualmente)

suite Enterprise: *Precios personalizados

Complemento de IA

iA avanzada: *50 $/mes por agente (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Zendesk IA

G2: 4,3/5 (más de 6200 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 4040 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zendesk IA?

Una reseña de G2 lo expresa así:

Me gustan las funciones de IA. Puedo escribir una respuesta y ZD puede hacerla más amigable, más elaborada, más formal. Es genial. Además, el equipo de Zendesk siempre es muy servicial y estupendo.

🔍 ¿Sabías que...? Deloitte informa (elaboración de) informes de que el 15 % de los centros de contacto ya utilizan IA generativa para acelerar la autenticación de clientes, simplificar soluciones y generar resúmenes y seguimientos automatizados de llamadas.

6. Drift IA (ideal para interacciones con clientes orientadas a las ventas)

a través de Salesloft

Drift by Salesloft aborda las conversaciones de compatibilidad con conciencia comercial, reconociendo cuándo las interacciones de atención al cliente pueden revelar oportunidades de venta.

Este software de éxito del cliente se conecta con herramientas de marketing para añadir contexto, notando si alguien que está chateando ha vista previamente las páginas de precios o ha abandonado un carrito. La perspectiva de ventas hace que Drift sea especialmente útil para las empresas de SaaS y suscripción, en las que a menudo surgen posibilidades de actualización durante las interacciones de compatibilidad.

Además, sus análisis realizan seguimiento de las métricas de conversión junto con las mediciones tradicionales de compatibilidad para garantizar la eficiencia.

Las mejores funciones de Drift IA

Detecta oportunidades de ventas adicionales durante las conversaciones de compatibilidad basadas en patrones de uso

Reserve reuniones directamente en los calendarios de equipo de ventas cuando las conversaciones indiquen interés en la compra

Supervise las fuentes de conversación para ver qué canales de marketing generan necesidades de compatibilidad

Crea diferentes rutas de conversación para clientes potenciales y clientes personalizados

Límites de Drift IA

Las funciones de compatibilidad no son tan sólidas como sus capacidades de equipo de ventas

Los análisis hacen hincapié en las métricas de conversión por encima de los indicadores de rendimiento de compatibilidad tradicionales

Configurar flujos de conversación personalizados requiere más trabajo manual que algunas alternativas

Precios de Drift IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Drift /IA

G2: 4,4/5 (más de 1250 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 195 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Drift IA?

Según un crítico:

*Me encanta cómo resulta Drift en una conversación cuando hablo con un cliente potencial. Me ayuda a conseguir esos clientes potenciales adicionales cada mes y proporciona una solución fácil de navegar para que los representantes del equipo de ventas programen reuniones y precalifiquen a los clientes potenciales entrantes. Me encanta lo fácil que es integrarlo con Gmail, lo que hace que resulte mucho más ágil y no sea solo otra plataforma más que tengo que equilibrar en mi conjunto de tecnologías. Reviso Drift todos los días y ha sido un gran recurso para mí en un año difícil para el equipo de ventas

7. Tidio Lyro (ideal para pequeñas empresas con recursos con límite)

a través de Tidio

Lyro, de Tidio, reduce la complejidad técnica al centrarse en una configuración rápida para pequeñas empresas. Resuelve alrededor del 70 % de las preguntas habituales de los clientes sin necesidad de una gran cantidad de datos de entrenamiento.

Las conversaciones fluyen entre canales como el chat en vivo, WhatsApp, Instagram y Messenger sin perder el contexto. Esta conectividad ayuda a los equipos pequeños a gestionar varias plataformas de comunicación con IA simultáneamente.

¿Aún mejor? El sistema combina Claude (IA antropológica) y modelos internos para equilibrar el rendimiento con la rentabilidad. Tidio da prioridad a los resultados prácticos frente a las complejas opciones de personalización.

Las mejores funciones de Tidio Lyro

Comience con plantillas de flujo de trabajo para tipos de negocios comunes para mejorar el soporte al cliente con IA

Transfiere conversaciones entre IA y agentes en vivo sin que los personalizados tengan que repetir la información

Conecta catálogos de productos para que la IA pueda hacer referencia a elementos específicos por su nombre y función

Configura la cobertura fuera del horario laboral para preguntas básicas cuando tu equipo no esté disponible

Límites de Tidio Lyro

Hay menos funciones corporativas disponibles

Es capaz de gestionar un volumen menor de conversaciones simultáneas que las soluciones empresariales

Personalización avanzada con límite en comparación con las plataformas centradas en desarrolladores

Precios de Tidio Lyro

prueba gratuita de 7 días (versión de) prueba

Lyro IA Agent: 39 $ al mes

flujo: 29 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Tidio Lyro

G2: 4,7/5 (más de 1730 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 465 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tidio Lyro?

Un crítico de G2 lo resumió así:

Tidio ha facilitado enormemente la gestión del chat en vivo, la automatización de preguntas frecuentes con Lyro y el envío de conversaciones a nuestro equipo de soporte. La interfaz es limpia e intuitiva, y la posibilidad de conectarla con plataformas como WooCommerce y Klaviyo es una gran ventaja. También apreciamos la flexibilidad de poder gestionar tanto los flujos de soporte como los de marketing dentro de la misma herramienta.

🔍 ¿Sabías que...? Los estudios han demostrado que los agentes de IA pueden desarrollar espontáneamente convenciones de comunicación similares a las humanas cuando interactúan en grupos. Este comportamiento refleja la evolución del lenguaje humano y pone de relieve la compleja dinámica social que puede exhibir la IA.

8. Freshdesk Freddy /IA (ideal para una implementación rápida sin necesidad de conocimientos técnicos)

a través de Freshdesk

Freshdesk Freddy IA acorta el tiempo de implementación al conectarse a sus materiales existentes en lugar de requerir una amplia formación manual. Gestiona aproximadamente el 45 % de las solicitudes de compatibilidad de forma independiente.

El agente de IA también cuenta con la función de capacidades de servicio proactivo que identifica posibles problemas antes de que los clientes los elaboren (de) informes. Este enfoque preventivo puede reducir el volumen de tickets con el tiempo. La estrategia de Freddy AI se centra en determinar cuándo tiene más sentido la asistencia humana, en lugar de forzar la automatización de tareas en todos los ámbitos.

Las mejores funciones de Freshdesk Freddy IA

Cargue automáticamente los documentos de ayuda existentes en lugar de reconstruir manualmente las bases de conocimientos personalizadas de atención al cliente

Revise los tickets de compatibilidad más comunes para sugerir nuevo contenido de ayuda que podría prevenir problemas futuros

Compare el rendimiento entre los agentes de IA y los agentes humanos en todas las métricas de resolución

Límites de Freshdesk Freddy IA

Rama de conversación menos sofisticada que en algunas plataformas conversacionales

Requiere la infraestructura de Freshdesk en lugar de realizar trabajo como una solución independiente

A veces muestra inconsistencias en la interpretación de la base de conocimientos, según algunos usuarios

Precios de Freshdesk Freddy IA

Plan Free (para hasta dos agentes)

Crecimiento: 18 $ al mes por agente

Pro: 59 $ al mes por agente

Pro + IA Copilot: 94 $ al mes por agente

Corporación: 95 $ al mes por agente

Valoraciones y reseñas de Freshdesk Freddy /IA

G2: 4,4/5 (más de 3505 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (3385 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Freshdesk Freddy IA?

Vea lo que opinó este crítico de G2:

Aprecio la interfaz de Freshdesk y sus potentes funciones de automatización, que simplifican nuestro trabajo en la gestión de tickets relacionados con el soporte al cliente y el soporte de pago. Freddy mejora nuestras respuestas y las respuestas predefinidas nos ahorran tiempo. El soporte multicanal de Freshdesk permite una comunicación fluida por correo electrónico, chat y redes sociales, lo que garantiza un servicio de atención al cliente coherente.

🔍 ¿Sabías que...? La mayoría de los equipos vigilan de cerca a sus agentes de IA: el 55,4 % utiliza herramientas de seguimiento u observabilidad, y el 44 % cuenta con medidas de protección. También son habituales las evaluaciones offline y online.

Replantéate el servicio de atención al cliente con los agentes de IA de ClickUp

Elegir el agente de IA adecuado se reduce a saber qué es lo que realmente mejora el día a día de su equipo. La velocidad por sí sola no resuelve mucho si su equipo sigue buscando actualizaciones, reescribiendo las mismas respuestas o luchando por encontrar el contexto.

ClickUp te ayuda con ambas cosas: agentes que toman medidas y un entorno de trabajo que mantiene todo en conexión.

Plantillas, automatización, actualizaciones en tiempo real y agentes de IA para el servicio de atención al cliente que actúan según tus condiciones. Desde asignar al propietario adecuado hasta mostrar el contexto adecuado, todas las funciones están diseñadas para mejorar la asistencia sin ralentizar a tu equipo.

Preguntas frecuentes

Sí, la IA se utiliza ampliamente en la atención al cliente hoy en día. Las empresas implementan la IA en forma de chatbots, asistentes virtuales y sistemas automatizados de gestión de tickets para gestionar consultas rutinarias como el seguimiento de pedidos, problemas con las cuentas y preguntas frecuentes. La IA también puede analizar el sentimiento de los clientes para detectar frustración o urgencia y dirigir los problemas al agente humano adecuado. Más allá de reaccionar a las necesidades de los clientes, la IA se utiliza cada vez más de forma proactiva, prediciendo los problemas de los clientes antes de que surjan y ofreciendo soluciones personalizadas. El resultado es un servicio más rápido, disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, reducción de costes y más tiempo para que los agentes humanos se centren en casos complejos o emocionalmente delicados.

No existe una única IA «mejor» para el servicio de atención al cliente, ya que la elección adecuada depende del tamaño de la empresa, el sector, el tipo de interacciones con los clientes y el presupuesto. Las empresas suelen evaluar las herramientas de IA basándose en la comprensión del lenguaje natural, la integración con sistemas existentes como los CRM, la asistencia multicanal, las opciones de personalización y la seguridad. Entre los principales actores se encuentran plataformas empresariales como Salesforce, Microsoft y Google, así como proveedores especializados en IA conversacional centrados en chatbots y bots de voz. La mejor solución suele ser aquella que equilibra la automatización con un traspaso fluido a los agentes humanos, al tiempo que se integra perfectamente en el ecosistema de compatibilidad de la empresa.

En la teoría de la inteligencia artificial, un «agente» se refiere a un sistema que percibe su entorno y toma medidas para alcanzar metas. Los cinco tipos clásicos son los agentes reflexivos simples, que solo responden a las entradas actuales; los agentes reflexivos basados en modelos, que mantienen un estado interno para manejar situaciones parcialmente observables; los agentes basados en metas, que planan acciones para alcanzar metas definidas; los agentes basados en la utilidad, que comparan los posibles resultados y eligen el que maximiza el valor; y los agentes de aprendizaje, que mejoran su rendimiento con el tiempo aprendiendo de los datos y los comentarios. Aunque se trata de categorías teóricas, constituyen la base de muchas aplicaciones prácticas de la IA, como los bots de atención al cliente y los asistentes virtuales.

Muchas empresas conocidas han integrado la IA en sus estrategias de atención al cliente. Por ejemplo, Verizon utiliza IA generativa para predecir por qué llaman los clientes y derivarlos de forma más eficaz, mientras que la asistente virtual Erica del Bank of America ayuda a los clientes con tareas bancarias a través de voz y chat.