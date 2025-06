Cómo utilizar Google Calendar como herramienta de seguimiento de hábitos para mejorar la productividad

ClickUp te pondrá tus metas literalmente delante de tus narices y hará que cada tarea o movimiento que realices tenga un impacto en tu vida o en tu meta anual. Para mí, esta es una función muy atractiva porque puedo ver mi progreso. Puedo ver lo que estaré renunciando si me detengo ahora. Me obliga a controlarme a mí mismo para mantenerme en el camino correcto. Me obliga a priorizar. Me obliga a crear un hábito en todos los ámbitos, desde los hábitos diarios hasta los mensuales.

Al hacerlo, me di cuenta de que empecé a estar más alerta. Empecé a pensar con 1, 2 y 3 pasos de antelación porque necesitaba estructurar cómo iba a ser mi día. Te voy a enseñar mi lista de hábitos. Me sirve para saber lo que tengo pendiente hoy y puedo ver lo que hay para mañana sin siquiera tener que desplazarme.