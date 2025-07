las 15 mejores alternativas a Buffer para la gestión de redes sociales en 2025

Gestionar las redes sociales no es fácil: entre las actualizaciones constantes, las crecientes demandas de interacción y el seguimiento del rendimiento, hay mucho que hacer. Por eso, contar con la herramienta de gestión de redes sociales adecuada puede marcar la diferencia.

Buffer es una herramienta de programación de redes sociales muy popular por su capacidad para ayudar a los equipos de redes sociales a programar publicaciones, gestionar un calendario de contenidos y mantener organizada la interacción básica. Sin embargo, a medida que las estrategias sociales se vuelven más complejas, las limitaciones de Buffer en cuanto a análisis básico y automatización empiezan a hacerse evidentes, especialmente en los planes de nivel inferior.

¿La ventaja? Muchas alternativas a Buffer ofrecen funciones más completas, flujos de trabajo más inteligentes y un mejor valor.

En esta guía, exploraremos las 15 mejores alternativas a Buffer y cómo optimizar tu flujo de trabajo en redes sociales con ClickUp. ¡Empecemos! 🚀

5 limitaciones de Buffer que afectan a los procesos de gestión de redes sociales

📌 Antes de explorar las alternativas a Buffer, veamos más de cerca por qué Buffer a menudo se queda corto para equipos en crecimiento y estrategias complejas:

No es compatible con el perfil de empresa de Google: A diferencia de otras plataformas de gestión de redes sociales, Buffer no es compatible con el perfil de empresa de Google, lo que dificulta el marketing de las empresas locales

Análisis básico y elaboración de informes: Aunque Buffer ofrece análisis de redes sociales, carece de análisis en profundidad para el seguimiento del rendimiento en redes sociales, el análisis de la competencia y la interacción en redes sociales

No incluye herramientas nativas de escucha en redes sociales: La escucha en redes sociales es esencial para el seguimiento de menciones, tendencias y compromiso con la marca. Buffer carece de funciones de monitorización de redes sociales para obtener información más detallada

La colaboración en equipo está restringida: ¿Gestionas varias cuentas de redes sociales con un equipo? Los planes de nivel inferior de Buffer restringen el número de miembros del equipo, lo que dificulta la colaboración entre los equipos de marketing y las agencias

Funciones de automatización e IA limitadas: Otras Otras herramientas de gestión de redes sociales ofrecen funciones avanzadas como la curación de contenidos impulsada por IA y la planificación de contenidos visuales; Buffer se queda corto en automatización

📮 Información de ClickUp: El 37 % de nuestros encuestados utiliza IA para la creación de contenido, incluyendo la redacción, la edición y los correos electrónicos. Sin embargo, este proceso suele implicar el cambio entre diferentes herramientas, como una herramienta de generación de contenido y tu entorno de trabajo. Con ClickUp, obtienes asistencia de redacción impulsada por IA en todo el entorno de trabajo, incluyendo correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y mucho más, todo ello manteniendo el contexto de todo tu entorno de trabajo.

Alternativas a Buffer de un vistazo

Antes de entrar en detalles, aquí tienes un resumen rápido de las mejores alternativas a Buffer:

Herramienta Funciones clave Ideal para Precios ClickUp – Creación de contenido impulsada por IA – Gestión de tareas – Programación y análisis – Colaboración e integración Equipos que necesitan una plataforma integral para la gestión de redes sociales, la creación de contenidos y la programación Plan Free disponible; precios personalizados para corporaciones Hootsuite – Programación multiplataforma – Análisis y elaboración de informes – Monitorización de redes sociales – Colaboración en equipo Equipos que gestionan varias cuentas de redes sociales y analizan el rendimiento de las redes sociales Profesional: desde 149 $ al mes por usuario Sprout Social – Programación y publicación – Análisis avanzado – Escucha social – Bandeja de entrada unificada para la gestión de mensajes Empresas que necesitan una gestión integral de las redes sociales y análisis avanzados Estándar: desde 199 $ al mes por usuario SocialPilot – Programación económica – Análisis del rendimiento de las publicaciones – Curación de contenidos y colaboración en equipo Pequeñas empresas y autónomos que gestionan publicaciones y contenidos en redes sociales Essentials: desde 30 $ al mes por usuario Agorapulse – Bandeja de entrada unificada para la interacción – Moderación automatizada – Escucha en redes sociales – (Elaboración de) informes detallados Equipos centrados en la participación, las interacciones y la automatización en redes sociales Free Forever; Estándar: desde 79 $/mes por usuario CoSchedule – Calendario editorial – Función ReQueue para reciclar publicaciones – Integración con WordPress y HubSpot Empresas centradas en el contenido que necesitan herramientas de programación y marketing de contenidos Free Forever; Calendario social: desde 19 $ al mes por usuario SocialBee – Programación de contenidos basada en IA – Categorización de contenidos – Análisis del rendimiento Empresas que necesitan asistencia de IA para programar contenidos y mantener una presencia diversa en las redes sociales Bootstrap: desde 29 $ al mes por usuario Más tarde – Programación de contenido visual – Programación para Instagram, Pinterest y Facebook – Calendario de arrastrar y soltar Equipos centrados en plataformas visuales como Instagram y Pinterest Free Forever; Starter: desde 25 $/mes por usuario Zoho Social – Monitorización en tiempo real – Análisis avanzado – Programación en varias plataformas – Seguimiento del rendimiento Empresas basadas en datos que buscan supervisar y realizar un seguimiento del rendimiento de las redes sociales Free Forever; Estándar: desde 15 $/mes por usuario Sendible – Gestión de varias cuentas – Análisis y elaboración de informes – Sistema de gestión de clientes Agencias y autónomos que gestionan múltiples perfiles de clientes y cuentas de redes sociales Creador: desde 29 $ al mes por usuario Metricool – Análisis del rendimiento – Integración con Google Analytics – Programación de publicaciones en redes sociales Gestores y especialistas en redes sociales centrados en el análisis y el seguimiento del rendimiento de las publicaciones Free Forever; Starter: desde 22 $/mes por usuario Loomly – Calendario de contenidos – Sugerencias para optimizar las publicaciones – Integración con Canva y Unsplash Equipos con gran volumen de contenido que necesitan una herramienta intuitiva para la creación y programación de contenidos Base: desde 42 $ al mes para hasta 2 usuarios HubSpot – Programación de redes sociales – Integración con CRM – Herramientas de escucha social – Análisis de interacción Empresas que utilizan HubSpot para la gestión integrada del marketing y las relaciones con los clientes Gratis para siempre; Marketing Hub Starter: desde 20 $/mes por asiento Planable – Colaboración en equipo – Flujos de trabajo para la aprobación de contenidos – Calendario de contenidos – Gestión visual de publicaciones Equipos que necesitan la creación y aprobación colaborativa de contenidos antes de su publicación Free Forever; Básico: desde 39 $ al mes por usuario Tailwind – Subida masiva de imágenes – Sugerencias de hashtags – Análisis del rendimiento – Programación para Instagram y Pinterest Blogueros, influencers y empresas centrados en contenidos visuales para Instagram y Pinterest Gratis para siempre; Pro: desde 24,99 $ al mes por usuario

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos.

Estas son las 15 mejores herramientas para ayudarte a optimizar la gestión de tus redes sociales, aumentar la interacción y mejorar tu rendimiento general:

1. ClickUp (la mejor solución integral para la gestión de redes sociales y proyectos)

Mientras que Buffer se centra únicamente en la programación y la interacción en las redes sociales, ClickUp es la app para todo el trabajo, donde toda tu estrategia de redes sociales, desde la planificación y la creación de contenidos hasta la supervisión de la programación y el análisis del rendimiento, convive con tus otros proyectos de marketing. Es ideal para equipos que necesitan un hub centralizado para gestionar todo el flujo de trabajo de las redes sociales, no solo la publicación.

Tanto si estás planificando campañas, creando contenido o realizando un seguimiento de la interacción en múltiples plataformas, ClickUp te ofrece todo lo que necesitas.

Añade una capa extra de eficiencia con ClickUp Brain

ClickUp Brain, la asistencia de IA de la plataforma, te ayuda con la creación de contenido, sugerencias instantáneas para pies de foto, hashtags y publicaciones en redes sociales orientadas a la participación.

Genera pies de foto para Instagram, hashtags e ideas para futuras publicaciones con ClickUp Brain

¿Te cuesta pensar en un pie de foto para Instagram o en tu próxima campaña para Facebook? ClickUp Brain puede generar sugerencias basadas en datos utilizando tendencias de interacción anteriores, para que no tengas que adivinar qué funciona.

Los gestores de redes sociales también pueden automatizar las respuestas, resumir las conclusiones clave del análisis de la competencia y perfeccionar el contenido en función de la información sobre el rendimiento, todo ello en tiempo real.

Como usuario de ClickUp Brain, puedes elegir el modelo de lenguaje grande (LLM) que mejor se adapte a la voz de tu marca, tanto si buscas algo atrevido e ingenioso como profesional y conciso. Esta flexibilidad te permite adaptar la generación de contenidos a cada plataforma y segmento de público.

Además, con los agentes de ClickUp AI, puedes automatizar flujos de trabajo repetitivos y delegar tareas rutinarias a agentes inteligentes que trabajan junto a tu equipo. Los agentes pueden encargarse de todo, desde programar publicaciones y supervisar la interacción hasta generar informes y ofrecer información útil, lo que te permite centrarte en la estrategia y la creatividad.

Planifica de forma más inteligente con el Calendario de ClickUp

Simplifica la programación con el Calendario de ClickUp

El Calendario de ClickUp ayuda a los equipos de redes sociales a convertir ideas de contenido dispersas en un calendario claro y práctico. Con solo arrastrar y soltar, puedes correlacionar campañas al instante, visualizar próximas publicaciones, asignar propietarios de contenido y ajustar cronogramas.

Puedes crear flujos de trabajo reutilizables para diferentes plataformas, añadir campos personalizados para hashtags, recursos de imagen o segmentos de audiencia, y organizar todas las tareas, desde la lluvia de ideas hasta la revisión final, en un solo lugar. Tanto si gestionas una campaña multicanal como si planificas el contenido de un mes, la vista Calendario mantiene todo alineado.

ClickUp también te permite cambiar entre varias vistas (Calendario, Lista o Tablero) en función de cómo le guste planificar a tu equipo. Y con la colaboración en tiempo real, las revisiones de contenido y las tareas enlazadas, todo integrado, nunca perderás la pista de lo que está pasando ni cuándo.

Si gestionas el cuándo y el cómo del contenido, y no solo te limitas a publicarlo, el Calendario de ClickUp te ofrece la visibilidad y el control que Buffer no puede ofrecerte.

Además, si quieres sincronizar con Google Calendar, ClickUp lo hace a la perfección, manteniendo tus tareas de marketing sincronizadas y tu agenda bajo control. Nunca te perderás nada, ya sea una actualización de LinkedIn, un anuncio de X o un Reel de Instagram.

Optimiza la curación, la estrategia y la gestión de contenidos con ClickUp Docs

ClickUp Docs es tu entorno de trabajo central para generar ideas, redactar borradores y organizar contenido para redes sociales. Puedes coeditar documentos en tiempo real, dejar comentarios e incluso convertir texto en tareas prácticas, sin cambiar de herramienta.

Colabora con equipos para obtener comentarios en tiempo real o editar conjuntamente con ClickUp Docs

Te ayuda a correlacionar estrategias de contenido, almacenar directrices de marca y colaborar en informes de marketing.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas para la redacción de contenidos para una creación más rápida de contenidos

Lleva la gestión de redes sociales al siguiente nivel con la herramienta de marketing ClickUp

Con las soluciones de marketing de ClickUp, puedes generar ideas, planificar y ejecutar los programas de marketing de tu equipo (campañas multicanal, eventos globales o cualquier otra cosa) todo ello desde una potente plataforma de productividad.

Además, los paneles de ClickUp proporcionan una instantánea de las métricas de rendimiento, y las automatizaciones de ClickUp eliminan las tareas repetitivas.

Crea una panorámica de tus actividades de marketing con el panel de campañas de marketing de ClickUp

De esta forma, te ayudará a:

Optimice la planificación y ejecución de campañas con flujos de trabajo automatizados

Realiza un seguimiento del rendimiento de las redes sociales en tiempo real con paneles personalizables

Ahorra tiempo automatizando tareas repetitivas como la programación y la elaboración de informes

Colabora a la perfección con tu equipo mediante entornos de trabajo y tareas compartidas

Plantilla de redes sociales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Simplifica la planificación de tu contenido con la plantilla para redes sociales de ClickUp

La plantilla de redes sociales de ClickUp te ayuda a planificar, programar y realizar el seguimiento de tu contenido en múltiples plataformas. Con un entorno de trabajo centralizado, los equipos pueden colaborar a la perfección, agilizar las aprobaciones y garantizar la coherencia de la marca en cada publicación.

Desde la ideación de contenidos hasta el seguimiento del rendimiento, esta plantilla simplifica la gestión de las redes sociales con estados personalizados, flujos de trabajo automatizados y vistas organizadas.

Funciones clave:

Realiza un seguimiento del progreso de las publicaciones con estados personalizados como «Pendiente de aprobación» y «En curso»

Utiliza el formulario de sugerencias de contenido para que tu equipo aporte ideas sobre el contenido

Supervisa los «me gusta», los compartidos y los seguidores a través de los paneles de ClickUp

Ideal para: Gestores de redes sociales, equipos de marketing y creadores de contenido para optimizar la planificación, aprobación y análisis de contenidos en un único espacio colaborativo.

💡 Consejo extra: ¿Quieres que tus publicaciones en redes sociales sean coherentes y atractivas? Utiliza esta plantilla de ClickUp para planificar, programar y realizar el seguimiento del contenido sin esfuerzo. 🚀

Las mejores funciones de ClickUp

Programa publicaciones, establece plazos y visualiza campañas con el Calendario de ClickUp

Genera ideas, perfecciona y optimiza el contenido de las redes sociales con ClickUp Brain

Correlaciona estrategias de redes sociales e ideas de colaboración con Pizarras de ClickUp

Redacta, edita y organiza publicaciones en redes sociales, pies de foto y documentos estratégicos con ClickUp Docs

Discute ideas de contenido, aprueba publicaciones y obtén comentarios instantáneos de tu equipo con ClickUp Chat

Limitaciones de ClickUp

La aplicación móvil carece de algunas funciones avanzadas disponibles en la versión de escritorio

No incluye funciones integradas de publicación de contenidos

Puede resultar abrumador para los nuevos usuarios debido a su amplio intervalo de funciones y flujos de trabajo personalizables

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Según una reseña de un usuario de G2:

Personalmente, me gusta mucho la vista de tablero de ClickUp y su «Modo Yo», ya que me ayuda a estar al tanto de todas mis tareas en todo momento. También puedo personalizar fácilmente las columnas para mostrar solo las que quiero, algo que me encanta. También aprecio su función de automatización (ClickUpBot). Por ejemplo, si olvido algunas tareas de un sprint anterior, las añade automáticamente a mi sprint actual. También ayuda a automatizar las actualizaciones del estado de las tareas. Además, ClickUp ofrece una excelente compatibilidad. Hace un par de días, me quedé atascado con algunos problemas, pero pude encontrar soluciones fácilmente a través de su foro.

Personalmente, me gusta mucho la vista Tablero de ClickUp y su «Modo Yo», ya que me ayuda a estar al tanto de todas mis tareas en todo momento. También puedo personalizar fácilmente las columnas para mostrar solo las que quiero, algo que me encanta. También aprecio su función de automatización (ClickUpBot). Por ejemplo, si olvido algunas tareas de un sprint anterior, las añade automáticamente a mi sprint actual. También ayuda a automatizar las actualizaciones del estado de las tareas. Además, ClickUp ofrece una excelente compatibilidad. Hace un par de días, me quedé atascado con algunos problemas, pero pude encontrar soluciones fácilmente a través de su foro.

2. Hootsuite (la mejor para programar publicaciones en múltiples canales de redes sociales)

vía Hootsuite

Hootsuite, competidor de Buffer desde hace mucho tiempo, te permite programar publicaciones con antelación en las principales plataformas de redes sociales, como Facebook, Instagram, LinkedIn y X (antes Twitter). Por ejemplo, puedes programar publicaciones para que se publiquen durante las horas de mayor actividad, lo que aumenta la visibilidad.

Además, ofrece análisis de redes sociales para supervisar el rendimiento, lo que te ayuda a perfeccionar tu estrategia en redes sociales. Esto te permite realizar un seguimiento del compromiso y el alcance, lo que facilita la toma de decisiones basadas en datos que impulsan las campañas futuras y el rendimiento general.

Las mejores funciones de Hootsuite

Supervisa los canales de redes sociales en busca de menciones de la marca y palabras clave

Analiza el rendimiento de las redes sociales con análisis exhaustivos

Colabora con los miembros de tu equipo utilizando herramientas integradas

Limitaciones de Hootsuite

Carece de capacidades de IA y optimización de contenido específico para cada plataforma

Funciones: interfaz anticuada y poco intuitiva que dificulta la navegación

Precios de Hootsuite

Profesional: 149 $ al mes por usuario

Equipo: 399 $/mes para hasta 3 usuarios

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Hootsuite

G2: 4,2/5 (más de 5100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 3700 opiniones)

Según una reseña de un usuario de G2:

Lo que más me gusta de Hootsuite es cómo simplifica los complejos flujos de trabajo de las redes sociales en un espacio intuitivo. Aprecio especialmente la elaboración de informes de marca blanca: lo que antes me llevaba horas ahora lo hago en segundos, y los gráficos tienen un aspecto impecable y están listos para entregar al cliente. La combinación con Canva y Feedly me ayuda a mantenerme centrado y organizado, y también me permite gestionar el diseño y la curación de contenidos desde el mismo panel.

Lo que más me gusta de Hootsuite es cómo simplifica los complejos flujos de trabajo de las redes sociales en un espacio intuitivo. Aprecio especialmente la elaboración de informes de marca blanca: lo que antes me llevaba horas, ahora lo hago en segundos, y los gráficos tienen un aspecto impecable y están listos para entregar al cliente. La combinación con Canva y Feedly me ayuda a mantenerme centrado y organizado, y también me permite gestionar el diseño y la curación de contenidos desde el mismo panel.

➡️ Más información: Principales KPI de marketing de contenidos que hay que seguir

3. Sprout Social (la mejor para una gestión integral de las redes sociales)

vía Sprout Social

Si buscas una plataforma de nivel empresarial que ofrezca funciones de programación, análisis y participación en una sola plataforma, prueba Sprout Social. Permite a las empresas publicar y programar publicaciones en múltiples redes sociales. También realiza un seguimiento del rendimiento con análisis en profundidad e interactúa con el público mediante una bandeja de entrada social unificada.

Además, Sprout Social ofrece herramientas de escucha y participación en redes sociales basadas en IA para ayudar a las marcas a supervisar las tendencias y la opinión de los clientes.

Las mejores funciones de Sprout Social

Realiza un seguimiento de las menciones de tu marca y las tendencias del sector con funciones de escucha social basadas en IA

Gestiona los mensajes en todas las plataformas con una bandeja de entrada unificada

Toma decisiones basadas en datos con análisis avanzados y elaboración de informes

Limitaciones de Sprout Social

El precio es más elevado en comparación con otras plataformas de gestión de redes sociales

Las funciones de automatización para la optimización de publicaciones son limitadas

Precios de Sprout Social

Estándar: 199 $/mes por usuario

Profesional: 299 $ al mes por usuario

Avanzado: 399 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sprout Social

G2: 4,4/5 (más de 3800 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 590 opiniones)

Según una reseña de un usuario de G2:

Me encanta todo de Sprout, tanto que insistí mucho en utilizarlo cuando cambié de trabajo. La interfaz es muy fácil de usar, tiene un diseño muy bonito y nos permite tener casi todo en un solo lugar, como la programación de publicaciones en redes sociales. Lo uso todos los días, varias veces al día.

Me encanta todo de Sprout, tanto que insistí mucho en utilizarlo cuando cambié de trabajo. La interfaz es muy fácil de usar, tiene un diseño muy bonito y nos permite tener casi todo en un solo lugar, como la programación de publicaciones en redes sociales. Lo uso todos los días, varias veces al día.

🔎 ¿Sabías que...? ¿Cuál fue el primer tuit? Fue un sencillo «just setting up my twttr» (estoy configurando mi twttr) de Jack Dorsey, cofundador de la plataforma, allá por 2006. Este modesto mensaje marcó el nacimiento de una plataforma que revolucionaría la comunicación y se convertiría en una piedra angular de nuestro mundo digital.

4. SocialPilot (la mejor opción para programar publicaciones en redes sociales sin gastar mucho dinero)

vía SocialPilot

SocialPilot es una popular plataforma de gestión de redes sociales ideal para pequeñas empresas y agencias que gestionan contenidos en las principales plataformas de redes sociales. Permite a los usuarios programar y publicar entradas en múltiples redes sociales, colaborar con equipos y acceder a análisis para realizar un seguimiento del rendimiento.

SocialPilot también incluye una función de curación de contenidos, que ayuda a los usuarios a descubrir temas de actualidad y compartir contenidos relevantes con su público.

Las mejores funciones de SocialPilot

Programación masiva para planificar y publicar contenido con antelación

Evalúa el rendimiento de cada publicación, hashtag y datos demográficos de la audiencia

Integra herramientas como Canva, Google Drive y Dropbox para mejorar la creación de contenidos

Limitaciones de SocialPilot

No es compatible con la programación directa de Instagram Reels

Las funciones de interacción limitadas pueden obstaculizar el crecimiento de la red

Precios de SocialPilot

Essentials: 30 $ al mes por usuario

Estándar: 50 $ al mes por usuario

Premium: 100 $/mes por usuario

Ultimate: 200 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SocialPilot

G2: 4,5/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 370 opiniones)

Según una reseña de un usuario de G2:

SocialPilot es una herramienta elegante y organizada que facilita a los gestores de redes sociales la creación y edición de publicaciones para varias cuentas de redes sociales en todas las plataformas principales. No he tenido ningún problema al trabajar con SocialPilot, ¡lo que me facilita mucho la vida! Si surge algún problema, el soporte al cliente suele responder muy rápido. Utilizo SocialPilot todos los días para trabajar, así que estoy muy agradecido de tener acceso a una herramienta tan fácil y ordenada

SocialPilot es una herramienta elegante y organizada que facilita a los gestores de redes sociales la creación y edición de publicaciones para varias cuentas de redes sociales en todas las plataformas principales. No he tenido ningún problema al trabajar con SocialPilot, ¡lo que me facilita mucho la vida! Si surge algún problema, el soporte al cliente suele responder muy rápido. Utilizo SocialPilot todos los días para trabajar, así que estoy muy agradecido de tener acceso a una herramienta tan fácil y ordenada

5. Agorapulse (la mejor para la interacción en redes sociales y la gestión de la bandeja de entrada)

vía Agorapulse

Agorapulse se centra en las conversaciones y la interacción en las redes sociales, y ofrece una bandeja de entrada unificada para gestionar los comentarios, los mensajes y las menciones de la marca en todas las plataformas. También incluye herramientas de publicación, escucha social y elaboración de informes detallados para mejorar la estrategia en las redes sociales.

Además, Agorapulse ofrece moderación automatizada de la bandeja de entrada para ayudar a las empresas a gestionar grandes volúmenes de interacciones de manera eficiente.

Las mejores funciones de Agorapulse

Gestiona las interacciones en redes sociales con la función de bandeja de entrada unificada

Realiza un seguimiento de las menciones y las tendencias con las funciones de escucha en redes sociales

Optimice la interacción a gran escala con herramientas de moderación automatizadas

Limitaciones de Agorapulse

No es compatible con la publicación de historias de Instagram ni con publicaciones con varias fotos

Los análisis carecen de la profundidad y la granularidad necesarias para obtener información útil

Precios de Agorapulse

Free Forever

Estándar: 99 $ al mes por usuario

Profesional: 149 $ al mes por usuario

Avanzado: 199 $/mes/por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Agorapulse

G2: 4,5/5 (más de 940 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

Según una reseña de un usuario de Capterra:

Me gusta la facilidad con la que puedo programar nuestras publicaciones en redes sociales, sin embargo, creo que Agora necesita dar un paso adelante en su IA. Carece de funciones que están disponibles en otras herramientas de redes sociales.

Me gusta la facilidad con la que puedo programar nuestras publicaciones en redes sociales, sin embargo, creo que Agora necesita mejorar su IA. Carece de funciones que están disponibles en otras herramientas de redes sociales.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres crear una estrategia de contenido ganadora? Aprende a crear una hoja de ruta de marketing de contenidos con ejemplos y pasos para planificar y mantenerte en el buen camino: 📋 Elabora un plan de marketing de contenidos adaptado a tus metas, ya sea el reconocimiento de marca, la cuota de mercado o la retención de clientes

⏳ Profundiza en los datos sobre tu público, la percepción de tu marca y el análisis de la competencia para ajustar tu estrategia

🎯 Establece metas realistas y medibles, y divídelas en tareas con prioridades claras

📊 Organiza todo en un calendario estructurado y revisa y perfecciona tu hoja de ruta con regularidad

6. CoSchedule (ideal para marketing de contenidos y gestión de calendarios editoriales)

vía CoSchedule

CoSchedule es una herramienta de IA para redes sociales centrada en el marketing de contenidos que ayuda a los equipos a planificar, crear y programar publicaciones junto con el contenido del blog y las campañas de marketing.

Cuenta con un calendario editorial, automatización del flujo de trabajo e integraciones con WordPress y herramientas de marketing. La función ReQueue de CoSchedule automatiza la programación de las redes sociales reciclando las publicaciones con mejor rendimiento.

Las mejores funciones de CoSchedule

Planifica el contenido y prográmalo con el calendario editorial

Recicla el contenido de alto rendimiento con la automatización de ReQueue

Integración perfecta con WordPress, HubSpot y otras herramientas de marketing

Limitaciones de CoSchedule

Centrado principalmente en el marketing de contenidos a través de la interacción en redes sociales

Las funciones avanzadas están restringidas a planes de precios superiores

Precios de CoSchedule

Free Forever

Calendario social: 19 $ al mes por usuario

Agency Calendar: 49 $ al mes por usuario

Calendario de contenidos: Precios personalizados

Marketing Suite: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CoSchedule

G2: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

Según una reseña de un usuario de G2:

CoSchedule Marketing Suite me impresiona por su completo arsenal de herramientas de marketing, que funcionan en armonía para simplificar la planificación de campañas, automatizar los flujos de trabajo, fomentar la colaboración y maximizar la eficacia del marketing, lo que en última instancia aumenta la eficiencia y permite obtener resultados excepcionales.

CoSchedule Marketing Suite me impresiona por su completo arsenal de herramientas de marketing, que funcionan en armonía para simplificar la planificación de campañas, automatizar los flujos de trabajo, fomentar la colaboración y maximizar la eficacia del marketing, lo que en última instancia aumenta la eficiencia y permite obtener resultados excepcionales.

💡 Bonus: ¿Buscas la mejor manera de optimizar tus campañas de marketing? Desde la automatización hasta el análisis, estas herramientas de software de gestión de campañas te ayudarán a optimizar los flujos de trabajo, realizar un seguimiento del rendimiento e impulsar el compromiso sin esfuerzo.

7. SocialBee (la mejor para la gestión de redes sociales con IA)

vía SocialBee

SocialBee es una herramienta de programación de redes sociales basada en IA que simplifica la creación de contenido, la categorización de publicaciones y la interacción en múltiples plataformas de redes sociales. Su función de categorización de contenido te permite mantener una combinación equilibrada de publicaciones, lo que garantiza una presencia diversa y atractiva en las redes sociales.

Con esta herramienta, puedes crear categorías para promociones, entradas de blog y contenido generado por los usuarios, y programarlas para mantener el interés de tu público.

Las mejores funciones de SocialBee

Automatiza la programación de contenidos para mantener una rutina de publicación coherente

Categoriza el contenido para obtener un feed de redes sociales equilibrado y diverso

Analiza el rendimiento con herramientas avanzadas de análisis y elaboración de informes

Limitaciones de SocialBee

la versión de prueba gratuita de 14 días puede ser demasiado corta para explorar todas las funciones al completo

Los usuarios han informado de fallos ocasionales en la publicación y retrasos

Precios de SocialBee

Estándar Bootstrap : 29 $/mes por usuario Aceleración: 49 $/mes por usuario Pro: 99 $/mes por usuario

Bootstrap : 29 $ al mes por usuario

Acelera: 49 $ al mes por usuario

Pro: 99 $ al mes por usuario

Agencia Pro50 (pequeña): 179 $/mes por usuario Pro100 (mediana): 329 $/mes por usuario Pro150 (grande) : 449 $/mes por usuario

Pro50 (pequeño): 179 $/mes por usuario

Pro100 (Medium): 329 $/mes por usuario

Pro150 (grande): 449 $ al mes por usuario

Bootstrap : 29 $ al mes por usuario

Acelera: 49 $ al mes por usuario

Pro: 99 $ al mes por usuario

Pro50 (pequeño): 179 $ al mes por usuario

Pro100 (Medium): 329 $/mes por usuario

Pro150 (grande): 449 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre SocialBee

G2: 4,8/5 (más de 430 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 30 opiniones)

Esto es lo que dice un usuario de G2 sobre esta herramienta:

Me gusta la posibilidad de publicar en varias plataformas desde un solo lugar. El panel te indicará si necesitas realizar cambios para cumplir con las normas de determinados canales.

Me gusta la posibilidad de publicar en varias plataformas desde un solo lugar. El panel te indicará si necesitas realizar cambios para cumplir con las normas de determinados canales.

8. Later (la mejor para programar contenido visual)

vía Más tarde

Later es una de las mejores alternativas a Buffer y es conocida por sus capacidades de planificación de contenido visual, lo que la hace ideal para plataformas como Instagram. Con su calendario de contenido de arrastrar y soltar, puedes programar fácilmente las publicaciones en redes sociales correlacionando visualmente tu contenido.

Además, Later ofrece una biblioteca multimedia donde puedes almacenar y organizar tus fotos y vídeos, optimizando tu proceso de creación de contenidos.

🔎 ¿Sabías que...? La primera plataforma de redes sociales se llamaba SixDegrees y se lanzó en 1997. 😲 Permitía a los usuarios conectarse con amigos y familiares en línea. ¡Era como una versión muy temprana de las redes sociales que conocemos y amamos hoy en día! 🌐

Las mejores funciones más adelante

Accede a funciones de gestión de redes sociales como la funcionalidad de arrastrar y soltar para planificar tu feed de forma visual

Programa publicaciones en plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn y Pinterest

Analiza el rendimiento de las publicaciones para optimizar el contenido futuro

Limitaciones posteriores

Ofrece una funcionalidad limitada para plataformas sociales más allá de Instagram

Carece de funciones avanzadas como la escucha social y la elaboración de informes detallados

Precios posteriores

Particulares y equipos pequeños Starter: 25 $/mes Growth: 45 $/mes Advanced: 80 $/mes

Starter: 25 $ al mes

Crecimiento: 45 $ al mes

Avanzado: 80 $ al mes

Agencias y corporaciones Agencia: 200 $/mes Corporación: Precio personalizado

Agencia: 200 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Starter: 25 $ al mes

Crecimiento: 45 $ al mes

Avanzado: 80 $ al mes

Agencia: 200 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas posteriores

G2: 4,5/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 390 opiniones)

Según una reseña de un usuario de G2:

Es fácil de usar y me ayuda a programar fácilmente el contenido de las redes sociales. La implementación fue sencilla y el soporte al cliente siempre me ayuda cuando tengo preguntas.

Es fácil de usar y me ayuda a programar fácilmente el contenido de las redes sociales. La implementación fue fácil y el soporte al cliente siempre me ayuda cuando tengo preguntas.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas de calendarios de contenido para redes sociales en Excel y Sheets

9. Zoho Social (la mejor para el seguimiento del rendimiento en redes sociales)

vía Zoho Social

Zoho Social, que forma parte del amplio paquete Zoho, es una plataforma integral de gestión de redes sociales que ofrece supervisión en tiempo real, lo que le permite realizar un seguimiento e interactuar con su público de forma inmediata. Las funciones avanzadas de análisis de la plataforma proporcionan información detallada sobre el rendimiento de sus redes sociales, lo que le ayuda a perfeccionar sus estrategias de gestión de proyectos en redes sociales.

La plataforma también es compatible con la programación en múltiples plataformas de redes sociales, lo que garantiza que tu contenido llegue al público adecuado en el momento adecuado.

Las mejores funciones de Zoho Social

Supervisa las menciones en redes sociales en tiempo real

Programa publicaciones en múltiples plataformas sin esfuerzo

Genera informes personalizables para realizar un seguimiento del rendimiento

Limitaciones de Zoho Social

Límite de subida de vídeos a YouTube a un tamaño máximo de archivo de 5 GB

Restringe la colaboración al permitir solo un miembro del equipo por cuenta

Precios de Zoho Social

Para empresas Free Forever Estándar: 15 $/mes por usuario Profesional: 40 $/mes por usuario Premium: 65 $/mes para hasta 3 miembros del equipo

Free Forever

Estándar: 15 $/mes por usuario

Profesional: 40 $ al mes por usuario

Premium: 65 $ al mes para un máximo de 3 miembros del equipo

Para agencias Agencia: 320 $/mes para hasta 5 miembros del equipo Agencia Plus: 460 $/mes para hasta 5 miembros del equipo

Agencia: 320 $/mes para un máximo de 5 miembros del equipo

Agency Plus: 460 $/mes para hasta 5 miembros del equipo

Gratis para siempre

Estándar: 15 $/mes por usuario

Profesional: 40 $ al mes por usuario

Premium: 65 $ al mes para hasta 3 miembros del equipo

Agencia: 320 $/mes para un máximo de 5 miembros del equipo

Agency Plus: 460 $/mes para hasta 5 miembros del equipo

Valoraciones y opiniones sobre Zoho Social

G2: 4,6/5 (más de 2600 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)

Esto es lo que dice un usuario de Capterra sobre esta herramienta:

Me gusta cómo Zoho Social permite utilizar diferentes redes sociales en un solo lugar y programar mis publicaciones según el momento que necesite. El informe me ayuda a ver el rendimiento de mis publicaciones, para saber en qué puedo mejorar.

Me gusta cómo Zoho Social permite utilizar diferentes redes sociales en un solo lugar y puedo programar mis publicaciones según el tiempo que necesite. El informe me ayuda a ver el rendimiento de mis publicaciones para saber en qué puedo mejorar.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres potenciar tu marketing de contenidos con IA? Descubre cómo utilizar la IA en el marketing de contenidos y transforma tu estrategia: ✨Genera ideas de contenido nuevo analizando temas de tendencia e información sobre palabras clave

📝 Crea esquemas detallados para tu blog en segundos con herramientas basadas en IA como ClickUp Brain

🎯 Resume y perfecciona el contenido sin esfuerzo: ¡adiós a la jerga, hola a la claridad!

📈 Optimiza tus estrategias de SEO con la investigación de palabras clave impulsada por IA y el análisis de la competencia

💡 Escala la producción de contenidos con la automatización sin perder el toque humano

10. Sendible (la mejor para gestionar varios clientes)

vía Sendible

Sendible está diseñado específicamente para agencias y equipos que gestionan numerosos perfiles de clientes. Su sistema de gestión de clientes permite a los miembros del equipo redactar borradores de publicaciones que tú puedes revisar y aprobar, lo que garantiza una calidad constante en todos los canales de redes sociales.

Sendible también ofrece análisis detallados y (elaboración de) informes para optimizar la gestión de las redes sociales de las pequeñas empresas.

Las mejores funciones de Sendible

Gestiona varias cuentas sociales desde un único panel

Programa publicaciones en varias plataformas para mantener la coherencia

Supervisa las menciones de tu marca para estar al día de las conversaciones

Limitaciones de Sendible

Los costes pueden ser elevados para las empresas más pequeñas

Algunos usuarios informan de fallos al cargar o editar archivos de imagen de gran tamaño

Precios de Sendible

Creador: 29 $ al mes por usuario

Traction: 89 $ al mes para hasta 4 usuarios

Escala: 199 $/mes para hasta 7 usuarios

Avanzado : 299 $/mes para hasta 20 usuarios

Enterprise: 750 $/mes para hasta 80 usuarios

Valoraciones y reseñas de Sendible

G2: 4,5/5 (más de 880 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 130 opiniones)

Según una reseña de un usuario de G2:

Es una de las formas más rentables de programar publicaciones en múltiples plataformas. Mucho más asequible que algunos competidores. Lo uso a diario en mi lugar de trabajo actual, porque también utilicé Sendible en mi último rol. En general, es una plataforma fiable y eficiente. El servicio de atención al cliente siempre me ha respondido muy rápido.

Es una de las formas más rentables de programar publicaciones en múltiples plataformas. Mucho más económico que algunos competidores. Lo uso a diario en mi lugar de trabajo actual, porque también utilicé Sendible en mi último rol. En general, es una plataforma fiable y eficiente. El servicio de atención al cliente siempre me ha respondido muy rápido.

➡️ Lee también: Las mejores herramientas de gestión de redes sociales para agencias

11. Metricool (la mejor para el análisis exhaustivo de publicaciones)

vía Metricool

Metricool se centra en consolidar el análisis de redes sociales de plataformas sociales, sitios web (a través de Google Analytics) y plataformas publicitarias online (Google/Facebook Ads) en un único panel para realizar un seguimiento integral del rendimiento.

Puedes programar publicaciones para múltiples plataformas sociales y utilizar análisis detallados de redes sociales para perfeccionar tu estrategia. Esta herramienta es ideal para gestores de redes sociales y profesionales del marketing que desean optimizar sus esfuerzos en redes sociales.

Las mejores funciones de Metricool

Analiza las métricas de rendimiento para perfeccionar tu estrategia en redes sociales

Supervisa las menciones de tu marca para estar al tanto de las conversaciones de tu público

Genera informes personalizables para mostrar tus esfuerzos en las redes sociales

Limitaciones de Metricool

Carece de sólidas capacidades de curación de contenidos

Restringe las plantillas de elaboración de informes a los planes de nivel superior

Precios de Metricool

Free Forever

Starter : 22 $ al mes por usuario

Avanzado : 54 $ al mes por usuario

Personalizado: Precio personalizado

Valoraciones y opiniones de Metricool

G2 : 4,5/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 80 opiniones)

Según una reseña de un usuario de G2:

La función Planificador facilita la programación de publicaciones en múltiples canales de redes sociales. Las analíticas proporcionan información vital y la bandeja de entrada integrada te permite ver y responder a cada interacción en un solo lugar. Es fácil configurar conexiones con todas tus cuentas y, una vez enlazadas, se mantienen fácilmente.

La función Planificador facilita la programación de publicaciones en múltiples canales de redes sociales. Los análisis proporcionan información vital y la bandeja de entrada integrada te permite ver y responder a todas las interacciones en un solo lugar. Es fácil configurar conexiones (a internet) con todas tus cuentas y, una vez enlazadas, se mantienen fácilmente.

💡 Consejo extra: ¿Te interesa saber cómo los mejores equipos de marketing se mantienen organizados y eficientes? 🤔 Descubre cómo el equipo de marketing de ClickUp utiliza ClickUp para optimizar campañas, establecer metas SMART y realizar un seguimiento del progreso, ¡todo en un solo lugar! Cada iniciativa está estructurada para lograr el máximo impacto, desde la organización de los flujos de trabajo en espacios hasta la obtención de información en tiempo real con las vistas de ClickUp.

12. Loomly (la mejor para la creación de contenidos y la programación masiva)

vía Loomly

Loomly es una plataforma de gestión de redes sociales fácil de usar que ayuda en la creación y programación de contenidos. Su vista de calendario intuitiva te permite planificar y organizar publicaciones en varios canales de redes sociales, lo que la convierte en una de las mejores alternativas a Buffer.

Por ejemplo, puedes redactar el contenido de una semana, recibir consejos de optimización y programar publicaciones para garantizar una interacción constante.

Las mejores funciones de Loom

Planifica y programa publicaciones con un calendario de contenido visual

Recibe ideas para publicaciones e inspiración para mejorar tu estrategia de contenido

Integra herramientas como Canva y Unsplash para la creación de contenido

Limitaciones de Loom

Los análisis carecen de profundidad para evaluar el rendimiento del contenido

Los calendarios y las cuentas se desconectan ocasionalmente sin advertencia

Precios de Loom

Base : 42 $/mes para hasta 2 usuarios

Estándar : 80 $/mes para hasta 6 usuarios

Avanzado : 175 $/mes para hasta 14 usuarios

Premium: 369 $/mes para hasta 30 usuarios

Valoraciones y reseñas de Loomly

G2 : 4,6/5 (más de 1700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 500 opiniones)

Esto es lo que dice un usuario sobre la herramienta:

He probado varias plataformas de programación de redes sociales y Loomly me ha impresionado. Es muy fácil de usar si buscas algo sencillo. También puedes editar los archivos multimedia dentro de la plataforma si no te gustan del todo. Además, puedes enviarlos para su aprobación si es necesario.

He probado varias plataformas de programación de redes sociales y Loomly me ha impresionado. Es muy fácil de usar si buscas algo sencillo. También puedes editar los archivos multimedia dentro de la plataforma si no te gustan. Además, puedes enviarlos para su aprobación si es necesario.

13. HubSpot (la mejor para soluciones de marketing integradas)

vía HubSpot

HubSpot, parte de su amplio Marketing Hub, es otra alternativa a Buffer que te permite supervisar las interacciones, programar publicaciones y analizar el rendimiento de las redes sociales. Por ejemplo, puedes realizar un seguimiento de las menciones de tu marca, programar contenido para las horas de mayor actividad y evaluar qué publicaciones generan más tráfico.

Esta herramienta de programación de redes sociales beneficia a las empresas que buscan alinear sus esfuerzos en redes sociales con estrategias de marketing más amplias.

Las mejores funciones de HubSpot

Integra los datos de las redes sociales con el CRM para obtener una mejor visión de los clientes

Colabora con los miembros del equipo utilizando herramientas integradas

Utiliza la escucha social para estar al día de las menciones de tu marca

Limitaciones de HubSpot

Límite de 100 MB por archivo, con un máximo de 500 MB para varios archivos

Amplio conjunto de funciones con una curva de aprendizaje pronunciada

Precios de HubSpot

Free Forever

Marketing Hub Starter : 20 $ al mes por asiento

Plataforma para clientes principiantes : 20 $ al mes por asiento

Marketing Hub Professional: 890 $/mes para hasta 3 asientos

Marketing Hub Enterprise: 3650 $/mes para hasta 5 asientos

Valoraciones y reseñas de HubSpot

G2 : 4,4/5 (más de 12 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 6000 opiniones)

Esto es lo que dice un usuario sobre Hubspot:

Hubspot es muy fácil de usar, especialmente en comparación con otras herramientas como Salesforce/Pardot. Me encanta que sea una herramienta todo en uno y que tus datos estén ahí mismo. Facilita la segmentación a la hora de llevar a cabo acciones de marketing. También es bastante fácil de implementar y, en cualquier caso, hay muchas formas de ponerse en contacto con el equipo de soporte al cliente.

Hubspot es muy fácil de usar, especialmente en comparación con otras herramientas como Salesforce/Pardot. Me encanta que sea una herramienta todo en uno y que tus datos estén ahí mismo. Facilita la segmentación a la hora de llevar a cabo acciones de marketing. También es bastante fácil de implementar y, en cualquier caso, hay muchas formas de ponerse en contacto con el equipo de soporte al cliente.

14. Planable (la mejor para la colaboración en equipo y la aprobación de contenidos)

vía Planable

Con Planable, puedes acceder a un entorno de trabajo visual donde tú y tu equipo pueden crear, revisar y aprobar contenidos antes de que se publiquen. Redacta borradores, recopila comentarios y finaliza los contenidos de forma conjunta.

Esta herramienta de curación de contenidos es perfecta para equipos de marketing que desean mejorar su flujo de trabajo y garantizar la calidad del contenido en múltiples plataformas de redes sociales.

Las mejores funciones de Planable

Crea y programa publicaciones con un calendario de contenidos fácil de usar

Gestiona múltiples clientes o marcas con entornos de trabajo dedicados

Integra herramientas como Canva para crear contenidos sin problemas

Limitaciones de Planable

El plan Free limita la publicación en redes sociales a un total de 50 publicaciones

Las subidas de vídeos están limitadas a un tamaño máximo de archivo de 1 GB

Precios planificables

Gratis para siempre

Básico: 39 $ al mes por usuario

Pro: 59 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas planificables

G2: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

Según una reseña de un usuario de G2:

Planable ha sido el software de programación de redes sociales más fiable de todos los que hemos probado y lo llevamos utilizando varios años. Siempre nos parecía que a otras plataformas les faltaba al menos una función básica que necesitábamos y, por fin, con Planable no hemos tenido ese problema. El soporte técnico es rápido y fiable.

Planable ha sido el software de programación de redes sociales más fiable de todos los que hemos probado y lo llevamos utilizando varios años. Siempre nos daba la sensación de que a otras plataformas les faltaba al menos una función básica que necesitábamos y, por fin, con Planable no hemos tenido ese problema. El soporte técnico es rápido y fiable.

💡 Bonus: ¿Te cuesta optimizar tu proceso en las redes sociales? Estas buenas prácticas para crear un flujo de trabajo eficaz en las redes sociales te ayudarán a mantenerte organizado y a aumentar la eficiencia

15. Tailwind (ideal para subir imágenes en bloque y sugerir hashtags)

vía Tailwind

Tailwind se especializa en la programación de contenido visual, especialmente para Pinterest e Instagram, lo que lo convierte en una excelente opción para los creadores centrados en plataformas visuales. Ofrece funciones como la carga masiva de imágenes, un calendario de arrastrar y soltar y sugerencias de hashtags para una gestión eficaz de las redes sociales.

Como alternativa adecuada a Buffer, Tailwind es ideal para blogueros, influencers y empresas que se centran en plataformas visuales para mejorar su presencia en las redes sociales.

Las mejores funciones de Tailwind

Genera leyendas y diseños atractivos, simplificando la creación de contenido

Accede a análisis detallados para supervisar el rendimiento

Recibe recomendaciones de hashtags relevantes para maximizar la interacción

Limitaciones de Tailwind

Centrarse en Pinterest e Instagram limita la utilidad en otras plataformas

Su elevado precio lo hace menos adecuado para pequeñas empresas

Precios de Tailwind

Free Forever

Pro: 24,99 $ al mes por usuario

Avanzado: 49,99 $/mes para hasta 2 cuentas

Máximo: 99,99 $ al mes por hasta 3 cuentas

Valoraciones y reseñas de Tailwind

G2: 4,3/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

Según una reseña de un usuario de G2:

Tailwind destaca por optimizar la programación de contenidos en plataformas como Pinterest e Instagram. La función SmartSchedule es especialmente impresionante, ya que selecciona automáticamente los mejores momentos para publicar en función de la interacción de la audiencia. También me gusta Tailwind Create, que simplifica el proceso de generación de publicaciones visualmente atractivas, lo que me ahorra tiempo en tareas de diseño. Tribes de Tailwind ofrece una forma única de conectar con usuarios afines y ampliar el alcance a través del uso compartido de contenidos impulsado por la comunidad.

Tailwind destaca por optimizar la programación de contenidos en plataformas como Pinterest e Instagram. La función SmartSchedule es especialmente impresionante, ya que selecciona automáticamente los mejores momentos para publicar en función de la interacción de la audiencia. También me gusta Tailwind Create, que simplifica el proceso de generación de publicaciones visualmente atractivas, lo que me ahorra tiempo en tareas de diseño. Tribes de Tailwind ofrece una forma única de conectar con usuarios afines y ampliar el alcance a través del uso compartido de contenidos impulsado por la comunidad.

✨ Menciones especiales Además de las diferentes alternativas a Buffer mencionadas anteriormente, aquí hay algunas más que vale la pena destacar: Publer : planifica, programa y analiza las publicaciones en redes sociales con la colaboración de tu equipo eClincher : gestiona las publicaciones en redes sociales, realiza un seguimiento de la interacción y automatiza la publicación Postoplan : programa y automatiza las publicaciones en múltiples plataformas con la ayuda de la IA

Optimice sus redes sociales y flujos de trabajo de marketing con ClickUp

Optimizar el flujo de trabajo de tus redes sociales es clave para mantener la coherencia, impulsar la participación y obtener resultados.

Las 15 alternativas a Buffer que hemos analizado ofrecen potentes herramientas de programación, colaboración y análisis, pero la gestión de redes sociales es mucho más que publicar contenido.

Se necesita una planificación estratégica, un trabajo en equipo fluido, la creación de contenidos, aprobaciones y un seguimiento del rendimiento que se ajusten a tus objetivos generales de marketing. Ahí es donde destaca ClickUp.

ClickUp reúne todo tu flujo de trabajo de redes sociales en una sola plataforma: planifica campañas en Docs, gestiona tareas, haz lluvias de ideas con IA y visualiza calendarios en la vista Calendario. Todo está en un solo lugar y conectado a tus esfuerzos de marketing más amplios.

¿Estás listo para optimizar todo tu flujo de trabajo de marketing, no solo la programación?

Regístrate en ClickUp y gestiona tu estrategia en redes sociales con claridad y control. 📈